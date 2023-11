Bộ trưởng Kinh tế Argentina Sergio Massa đã nhận thua phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống nước này trước đối thủ của ông, Javier Milei, Dân biểu tại Thành phố Buenos Aires. Tân tổng thống Javier Milei là người cực hữu, ái mộ Trump, nói sẽ cắt giảm quy mô chính phủ, đô la hóa nền kinh tế và loại bỏ Ngân hàng Trung ương như một cách để giải quyết lạm phát phi mã.

- California: 2 anh em sinh đôi 5 tuổi đánh nhau, 1 cậu chộp dao bếp, đâm chết cậu kia

- Javier Milei thắng cử, trở thành Tân Tổng Thống Argentina. Milei là cực hữu, cuồng nhiệt say mê Trump, hứa sẽ xóa sổ Ngân Hàng Trung Ương để khỏi lạm phát, chống giáo dục giới tính, chống phá thai.

- Amazon sẽ dạy môn học về trí tuệ nhân tạo AI miễn phí.

- Sam Altman (cựu Giám đốc điều hành OpenAI) và Greg Brockman (cựu Chủ tịch OpenAI) sẽ gia nhập Microsoft, lập phân xưởng nghiên cứu mới về AI

- Emmett Shear (Cựu Giám đốc điều hành Twitch) nhận chức Giám đốc điều hành tạm OpenAI

- Cảnh sát Brazil: 3 nhân viên hàng không British Airways đã say rượu và ma túy, bịa chuyện bị cướp tấn công ở Brazil để hoãn chuyến bay

- Thủ tướng Anh: sẽ cắt giảm thuế

- Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron: Gaza cần giải pháp hai nhà nước.

- Các video do Israel công bố cho thấy một đường hầm cửa vào cách bệnh viện 10 mét.

- CNN: Có đường hầm cửa lộ thiên gần Bệnh viện Al-Shifa, nhưng chưa rõ nó là gì hoặc nó đã đi xuống bao xa, hay có phải hầm Bộ Tư Lệnh Hamas.

- Xe tăng Israel vây Bệnh viện Indonesia ở bắc Gaza sau khi bắn pháo giết ít nhất 12 người Palestine trong khu phức hợp.

- Sẽ tạm dừng giao chiến từ ngày mai, Thứ Hai?

- Mỹ: không mong đợi các nước sản xuất dầu từ vùng Vịnh sẽ "vũ khí hóa" dầu khí

- Tỷ phú Elon Musk vuốt ve Do Thái: bị chụp mũ là bài Do Thái nên mạng X mất quá nhiều quảng cáo

- Tổng thống Pháp nới với Thủ Tướng Israel: lo ngại về “quá nhiều tổn thất dân sự”

- Israel: đã bắt hơn 100 thành viên Hamas ở Gaza

- Hamas: 13.000 người Palestine đã chết tại Gaza, ít nhất 5.500 là trẻ em và 3.500 phụ nữ. Với 30.000 thường dân bị thương

- Netanyahu tố cáo phiến quân Houthi bắt giữ 1 tàu chở hàng

- Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei kêu gọi các nước Hồi giáo cắt đứt quan hệ với Israel

- Israel chối rằng không hề tra tấn các nghi phạm Hamas khi thẩm vấn

- Biểu tình đòi ngưng bắn ở Gaza làm tê liệt hội nghị đảng Dân Chủ ở tiểu bang California.

- Cựu chủ tịch Ủy ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC Michael Steele kêu gọi bắt ngay Trump vì Trump xách động thủ tục "công dân bắt giữ" đối với Thẩm phán Arthur Engoron và Bộ trưởng Tư pháp New York: FBI sẽ bắt tôi nếu tôi nói 1/2 lời Trump nói.

- Hội Protect Democracy tiến hành 5 vụ kiện về tội phỉ báng đối với những người bịa đặt về gian lận bầu cử 2020: chống Trump và Giuliani, hội Gateway Pundit, hội Project Veritas, nhà lý thuyết âm mưu Dinesh D'Souza, và ứng cử viên Kari Lake

- Chiến dịch tái tranh cử của TT Joe Biden tập trung vào thành tích và kinh nghiệm Biden thay vì vào tuổi

- Trump cảm ơn Thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott vì đã tuyên bố ủng hộ Trump ứng cử Tổng Thống Cộng hòa 2024

- Cựu Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Rosalynn Smith Carter, vợ của TT Jimmy Carter, qua đời ở tuổi 96

- Cô Sheynnis Palacios, Hoa hậu Nicaragua, đã thắng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Miss Universe

- Minnesota: sách mượn năm 1919 trả về Thư viện Công cộng St. Paul, trễ 103 năm

- Một chai rượu whisky Scotch bán với giá gần 2,7 triệu USD, kỷ lục đấu giá cho một chai rượu

- TIN VN. Cứ dịp cuối năm, nhiều vỉa hè Hà Nội lại bị xới tung để... lát lại.

- TIN VN. Nhận diện lãng phí: Hoang tàn trụ sở sau sáp nhập.

- HỎI 1: Trong mùa lễ này, 39% dân Canada sẽ tiết kiệm, xài tiện tặn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nhập cảng cá và các loài giáp xác như sò hến giảm 99% trong tháng 10 ở TQ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-20/11/2023) ⚪ ---- Cảnh sát cho biết, hai anh em sinh đôi 5 tuổi ở miền bắc California đang đánh nhau “như anh em ruột đôi khi vẫn làm”, thì một trong hai cậu bé chộp lấy một con dao làm bếp nhỏ và đâm người kia. USA Today đưa tin, bất chấp những nỗ lực cứu sống của những người ứng cứu đầu tiên, bao gồm cả các cảnh sát Quận Santa Cruz, đứa trẻ bị đâm đã chết tại bệnh viện.

.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết sẽ không đưa ra cáo buộc nào trong vụ đâm chết người chiều thứ Tư và bày tỏ sự thông cảm với gia đình Scotts Valley. Cảnh sát cũng yêu cầu gia đình được bảo đảm sự riêng tư vào "thời điểm khó khăn này" và cho biết sẽ không tiết lộ thêm thông tin chi tiết nào về thảm kịch.

⚪ ---- Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai rằng Amazon.com Inc. sẽ thực hiện chương trình dạy môn học về trí tuệ nhân tạo AI miễn phí. Lớp huấn luyện gồm 8 khóa học trực tuyến, có tên AI Ready, bao gồm "các kỹ năng AI từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm cả cách sử dụng công nghệ AI tổng quát".

Công ty hy vọng ít nhất 2 triệu người sẽ hoàn thành chương trình vào năm 2025 vì nó có sẵn cho công chúng trên trang web học tập Amazon. Phó chủ tịch Dịch vụ web của Amazon về Dịch vụ dữ liệu và máy học Swami Sivasubramanian nói với WSJ rằng các khóa học "sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho Amazon mà còn cho cả khách hàng doanh nghiệp của họ, những người đang tìm kiếm thêm nhân viên được đào tạo về AI" khi Amazon tìm cách "dân chủ hóa giáo dục AI tổng quát".

⚪ ---- Giám đốc điều hành Công ty Microsoft Satya Nadella đã thông báo hôm thứ Hai rằng Sam Altman (cựu Giám đốc điều hành OpenAI) và Greg Brockman (cựu Chủ tịch OpenAI) sẽ gia nhập Công ty Microsoft và nói thêm rằng Microsoft vẫn cam kết hợp tác với OpenAI sau sự thay đổi các cấp chỉ huy gần đây tại công ty làm ra ứng dụng ChatGPT.

Nadella viết trên tweet: “Chúng tôi vẫn cam kết hợp tác với OpenAI và tin tưởng vào lộ trình sản phẩm của mình, khả năng tiếp tục đổi mới với mọi thứ chúng tôi đã công bố tại Microsoft Ignite cũng như tiếp tục hỗ trợ khách hàng và đối tác của mình. Chúng tôi mong muốn được làm quen với Emmett Shear và đội ngũ lãnh đạo mới của OAI và làm việc với họ. Và chúng tôi vô cùng vui mừng được chia sẻ tin tức rằng Sam Altman và Greg Brockman, cùng với các đồng nghiệp, sẽ gia nhập Microsoft để lãnh đạo một nhóm nghiên cứu AI tiên tiến mới.”

Trả lời trên X, Altman cho biết "Sứ mệnh vẫn tiếp tục", trong khi đồng sáng lập OpenAI và cựu chủ tịch Brockman sau đó đã viết rằng họ "sẽ xây dựng một cái gì đó mới và nó sẽ thật đáng kinh ngạc", nói thêm rằng nhóm nghiên cứu mới sẽ còn bao gồm Jakub Pachocki, Szymon Sidor và Aleksander Madry. Cả ba nhà khoa học này đều từ chức khỏi OpenAI hôm thứ Sáu. Altman đã bị cách chức khỏi vai trò giám đốc OpenAI vào tuần trước sau khi hội đồng quản trị cho biết họ “không còn tin tưởng” vào khả năng lãnh đạo của ông.

⚪ ---- Emmett Shear (Cựu Giám đốc điều hành Twitch) đã xác nhận trên nền tảng truyền thông xã hội X vào thứ Hai rằng ông sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành OpenAI tạm thời mới: "Tôi nhận công việc này vì tôi tin rằng OpenAI là một trong những công ty quan trọng nhất hiện đang tồn tại. Khi hội đồng quản trị chia sẻ tình hình và yêu cầu tôi đảm nhận vai trò này, tôi đã không đưa ra quyết định một cách nhẹ nhàng. Cuối cùng, tôi cảm thấy rằng mình có nghĩa vụ giúp đỡ nếu tôi có thể."

Trước đó có thông tin nói rằng cựu Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman và Chủ tịch Greg Brockman sẽ gia nhập Công ty Microsoft sau khi OpenAI sa thải Altman, nói rằng OpenAI không còn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của ông.

⚪ ---- Cảnh sát Brazil nói rằng các thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không British Airways đã say uống rượu và sử dụng ma túy trong một đêm tưng bừng ở Rio de Janeiro, sau đó che đậy chuyện đó bằng cách giả vờ họ là nạn nhân của nhiều tội ác khác nhau. Ba nhân viên hãng hàng không bị cáo buộc chạy tội bằng cách dàn dựng một vụ cướp có vũ trang được cho là xảy ra vào ngày 5 tháng 9, khiến họ "quá chấn thương để làm việc", theo báo Independent đưa tin.

Chuyến bay dự kiến đến London vào ngày hôm sau đã bị hoãn, khiến hành khách mắc kẹt ở Rio trong 24 giờ. Tuy nhiên, điều gây nhầm lẫn là tờ Independent đưa tin rằng, theo hãng hàng không, các thành viên phi hành đoàn không có kế hoạch làm việc một ngày sau vụ cướp có vũ trang giả và không rõ tại sao chuyến bay đến London lại bị trì hoãn.

Cảnh sát nói, 3 người đã bịa chuyện để tránh gặp rắc rối với cấp trên: “Sau khi điều tra, phân tích dữ liệu và hình ảnh, Phái đoàn Hỗ trợ Du lịch Đặc biệt (Deat) thấy rằng các tiếp viên hàng không đã nói dối. Trong số nhiều tội ác khác nhau được 3 người báo cáo, chỉ có một vụ xảy ra [điện thoại bị đánh cắp], sau một đêm khuya, họ say ma túy và rượu rồi đến một trạm xăng bỏ hoang, gần khu phố ở Rio, nơi họ tiếp tục phê ma túy. Cả 3 người đang bị điều tra vì báo cáo tội phạm sai sự thật."

⚪ ---- Bộ trưởng Kinh tế Argentina Sergio Massa đã nhận thua phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống nước này trước đối thủ của ông, Javier Milei, Dân biểu tại Thành phố Buenos Aires. Trong họp báo, Massa cho biết ông đã gọi điện cho Milei "để chúc mừng và chúc may mắn, vì ông Milei là tổng thống được đa số người dân Argentina bầu chọn trong 4 năm tới."

Theo cơ quan bầu cử Argentina, với 99,4% phiếu bầu đã đếm, Milei có 55,7% và Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa 44,3%. Đây là tỷ lệ chiến thắng lớn nhất trong một cuộc đua tổng thống kể từ khi quốc gia Nam Mỹ này trở lại chế độ dân chủ vào năm 1983. Trên đường phố Buenos Aires, các tài xế bấm còi và nhiều người đã xuống đường ăn mừng ở một số khu vực lân cận. Bên ngoài trụ sở đảng của Milei, một khách sạn ở trung tâm thành phố Buenos Aires, một bữa tiệc sôi động đã bắt đầu với những người ủng hộ ca hát, mua bia từ những người bán hàng và đốt những quả bom khói màu.





Bên trong, nhà tư bản vô chính phủ tự mô tả, một chính trị gia cực hữu, người ngưỡng mộ (và được so sánh với) cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đọc bài phát biểu chiến thắng, nói rằng "quá trình tái thiết Argentina bắt đầu từ hôm nay. Tình hình của Argentina rất nghiêm trọng. Những thay đổi mà đất nước chúng ta cần là rất mạnh mẽ. Không có chỗ cho chủ nghĩa dần dần, không có chỗ cho các biện pháp thờ ơ." Milei nói với những người ủng hộ và hô vang "Tự do, tự do!" và "Hãy để tất cả họ rời đi" ám chỉ tầng lớp chính trị của đất nước. Trump, cũng như cựu Tổng thống Brazil cực hữu Jair Bolsonaro, đều chúc mừng Milei trên mạng xã hội.





Lạm phát đã tăng vọt trên 140% và tình trạng nghèo đói ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong thời gian Massa giữ chức vụ của mình. Milei cho biết ông sẽ cắt giảm quy mô chính phủ, đô la hóa nền kinh tế và loại bỏ Ngân hàng Trung ương như một cách để giải quyết lạm phát phi mã mà ông đổ lỗi cho việc các chính phủ liên tiếp in tiền một cách bừa bãi để tài trợ cho chi tiêu công. Ông cũng tán thành một số chính sách xã hội bảo thủ, bao gồm cả việc phản đối giáo dục giới tính trong trường học và phá thai, mà Quốc hội Argentina đã hợp pháp hóa vào năm 2020.

⚪ ---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm thứ Hai cho biết chính phủ của ông sẽ "chuyển sự chú ý sang cắt giảm thuế" khi lạm phát đang giảm và tốc độ tăng trưởng của Vương quốc Anh đang "mạnh hơn". Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng việc cắt giảm sẽ được thực hiện "một cách nghiêm túc, có trách nhiệm, dựa trên các quy định tài chính" và chính phủ sẽ "kỷ luật" trong cách tiếp cận của mình.

Sunak không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào và không rõ liệu Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt có đưa ra kế hoạch rõ ràng hơn trong Tuyên bố mùa thu vào thứ Tư hay không. Sunak cũng nói thêm rằng "chúng ta phải tránh làm bất cứ điều gì có thể gây rủi ro cho tiến trình kiểm soát lạm phát của chúng ta và cho dù chúng ta có muốn chúng làm như thế nào đi chăng nữa thì lịch sử vẫn cho thấy rằng việc cắt giảm thuế không tự động mang lại lợi ích."

⚪ ---- Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin hôm thứ Hai rằng Chủ tịch TE Tập Cận Bình và Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron đã đồng ý rằng cách giải quyết xung đột ở Dải Gaza có thể là thực hiện giải pháp hai nhà nước. Hai nguyên thủ đã thảo luận về cuộc xung đột Palestine-Israel qua điện thoại, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn tình hình giữa hai bên ngày càng xấu đi, đặc biệt là tránh khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng hơn. Tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Đức Recep Tayyip Erdogan và Frank-Walter Steinmeier đã đồng thuận rằng giải pháp 2 nhà nước là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

⚪ ---- Theo Bộ Y tế của khu vực, xe tăng Israel đã bao vây Bệnh viện Indonesia ở phía bắc Gaza sau khi hỏa lực pháo binh giết chết ít nhất 12 người Palestine trong khu phức hợp. Ashraf al-Qudra, người phát ngôn Bộ Y tế Gaza, nói hôm thứ Hai rằng “tình hình thật thảm khốc” tại Bệnh viện Indonesia, nơi hàng trăm người vẫn bị mắc kẹt: “Nhân viên Bệnh viện Indonesia khẳng định họ sẽ ở lại để điều trị những người bị thương. Có khoảng 700 người, bao gồm cả nhân viên y tế và những người bị thương, bên trong bệnh viện.” Phía Israel chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

⚪ ---- Các video do quân đội Israel công bố hôm Chủ nhật được cho là cho thấy một đường hầm được Hamas sử dụng đã được tờ New York Times xác minh là được ghi lại tại Bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất của Gaza, nơi đã bị lực lượng Israel tấn công vào tuần trước. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã công bố các video này nhằm nói rằng Hamas có một trung tâm chỉ huy bên dưới bệnh viện - một tuyên bố mà Hamas đã liên tục phủ nhận.

Đoạn phim được cho là cho thấy một đoạn đường hầm dài 55 mét nằm cách bệnh viện 10 mét. Cuối Chủ nhật, IDF công bố thêm đoạn phim được cho là cho thấy 2 con tin bị bắt trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas được các tay súng có vũ trang đưa vào Al-Shifa vào cùng ngày họ bị bắt cóc. Israel tuyên bố những hình ảnh này chứng tỏ Hamas đã sử dụng cơ sở này làm “cơ sở hạ tầng khủng bố”. Báo NY Times đã xác minh địa điểm là Al-Shifa nhưng không xác nhận danh tính của con tin, cũng không xác nhận được dấu thời gian được hiển thị.

⚪ ---- Có đường hầm dưới bệnh viện hay không, và đường hầm có phải là Bộ Tư Lệnh Hamas hay không? Phóng viên CNN tường trình sau khi đi cùng quân Israel xem khu vực này, dịch như sau: "CNN đã đến thăm hầm đường hầm lộ thiên gần Bệnh viện Al-Shifa. Việc phát hiện ra trục đường hầm vào ngày hôm sau càng thuyết phục hơn, cho thấy lối vào một thứ gì đó dưới lòng đất. Nhưng ngay cả khi đó, vẫn chưa rõ nó là gì hoặc nó đã đi xuống bao xa. Đây là điều mà mọi người đã cố gắng hiểu.

Đứng ở rìa của trục đường hầm, rõ ràng bản thân cấu trúc này rất chắc chắn. Ở phía trên, phần còn lại của một chiếc thang treo trên mép cửa. Ở giữa trục tròn có một cột trụ trông giống như trục cho cầu thang xoắn ốc. Bản thân trục kéo dài xuống xa hơn mức chúng tôi [nhóm phóng viên CNN] có thể nhìn thấy, đặc biệt là trong ánh sáng yếu ớt của đèn pha.

Đoạn video do IDF công bố từ bên trong trục cho thấy những gì chúng ta không thể nhìn thấy từ đỉnh của hố chui xuống. Đoạn video cho thấy một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống đường hầm bê tông. IDF cho biết trục đường hầm kéo dài xuống phía dưới khoảng 10 mét và đường hầm chạy dài 55 mét. Ở cuối nó có một cánh cửa kim loại với một cửa sổ nhỏ.

Cho đến nay, đây được cho là bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy IDF đưa ra rằng có thể có một mạng lưới đường hầm bên dưới bệnh viện. Người ta không biết chắc là có một Trung tâm Chỉ huy bên dưới bệnh viện lớn nhất Gaza hay không, nhưng chỉ biết có một đường hầm bên dưới. Việc nhìn thấy những gì kết nối với đường hầm đó là vô cùng quan trọng.

Hamas đã nhiều lần phủ nhận việc có mạng lưới đường hầm bên dưới bệnh viện Shifa. Các quan chức y tế đã nói chuyện với CNN cũng nói như vậy, khẳng định đây chỉ là một cơ sở y tế. Như rất hiếm khi xảy ra trong cuộc xung đột Israel-Palestine, câu trả lời này thực sự là trắng hay đen. Hoặc là có một loạt đường hầm ngầm bên dưới bệnh viện. Hoặc không có." (Hết trích đoạn ban tin CNN)

⚪ ---- Sẽ tạm dừng giao chiến từ Thứ Hai? Tờ Al Ghad đưa tin, các quan chức Israel phủ nhận sự gián đoạn nhân đạo trong các cuộc đụng độ giữa quân đội nước này và Hamas sẽ bắt đầu từ thứ Hai. Cơ quan này cho biết quan chức này sẽ bác bỏ các báo cáo rằng thời gian nghỉ giải lao sẽ bắt đầu vào thứ Hai lúc 11 giờ sáng giờ địa phương. Trước đây, Hội đồng Bảo an LHQ (UNSC) đã bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết kêu gọi tạm dừng các cuộc giao tranh để cho phép dòng hàng hóa nhân đạo và dân thường di chuyển.

⚪ ---- Cố vấn cấp cao về An ninh Năng lượng của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Amos Hochstein nói với Financial Times (FT) trong một cuộc phỏng vấn đăng hôm Chủ nhật rằng nước này không mong đợi các nước sản xuất dầu từ vùng Vịnh sẽ "vũ khí hóa" mặt hàng này. Hochstein nói: “Dầu thỉnh thoảng đã được vũ khí hóa kể từ khi nó trở thành một mặt hàng được giao dịch, vì vậy chúng tôi luôn lo lắng về điều đó và nỗ lực chống lại điều đó, nhưng tôi nghĩ cho đến nay thì điều đó vẫn chưa xảy ra. Chúng ta đang có hai cuộc chiến tranh trên thế giới, một liên quan đến nước sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới [Nga], một ở Trung Đông, nơi hỏa tiễn đang bay gần nơi sản xuất dầu nhưng giá lại gần mức thấp nhất trong năm."

Bình luận thêm về giá cả, Hochstein lưu ý rằng "sự hợp tác và phối hợp giữa nước sản xuất và người tiêu dùng trong vài năm qua đã rất mạnh mẽ trong việc cố gắng ngăn chặn các cú sốc năng lượng."

⚪ ---- Tỷ phú Musk vuốt ve Do Thái. Tỷ phú Elon Musk hôm Chủ nhật đã nhấn mạnh những cáo buộc gần đây của "hàng trăm câu chuyện không có thật trên phương tiện truyền thông" cho rằng ông là người bài Do Thái khác xa với sự thật thực tế. “Tôi chỉ cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho nhân loại và một tương lai thịnh vượng và thú vị cho tất cả mọi người”, Musk nói trong một bài đăng trên X..

Trước đó, Musk tiết lộ rằng ông có ý định đệ đơn kiện Media Matters để đáp trả những tranh cãi gần đây xung quanh các bài đăng mang tính chính trị của doanh nhân này, dẫn đến việc một số tập đoàn Mỹ tạm dừng quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội X.

⚪ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc trò chuyện mới nhất với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ lo ngại về “quá nhiều tổn thất dân sự” do cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza, Điện Elysee tuyên bố. Trong cuộc hội đàm, ông Macron nhấn mạnh sự cần thiết phải phân biệt các thành viên của chi nhánh Hamas ở Palestine với dân thường nhằm giảm thiểu thương vong.Trong các cuộc đàm phán riêng với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, ông Macron đã lên án bạo lực chống lại người Palestine ở West Bank, nhấn mạnh lập trường của Pháp về sự cần thiết phải bảo vệ sinh mạng những người vô tội và ngừng ném bom vào khu vực.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói đã bắt hơn 100 thành viên của chi nhánh Hamas của người Palestine ở Dải Gaza trong vài ngày qua. Theo IDF, những cá nhân liên quan đến vụ tấn công ngày 7 tháng 10 vào Israel. Những người bị bắt được cho là bao gồm các chiến binh chịu trách nhiệm về các hoạt động khác nhau như tấn công bằng hỏa tiễn, chất nổ, bắn tỉa và tiếp vận. Trong quá trình thẩm vấn, những người bị bắt đã tiết lộ thông tin về vị trí các đường hầm và nhà kho dưới lòng đất mà nhóm này sử dụng.⚪ ---- Chính phủ Gaza do Hamas điều hành hôm Chủ nhật tuyên bố rằng 13.000 người Palestine đã thiệt mạng tại Gaza kể từ khi các cuộc đụng độ giữa tổ chức này và Israel bắt đầu vào ngày 7 tháng 10. Truyền thông Gaza nói với báo chí rằng ít nhất 5.500 trong số 13.000 người đó là trẻ em và 3.500 phụ nữ. Với 30.000 thường dân bị thương do hậu quả giao tranh.⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tố cáo phiến quân Houthi có trụ sở tại Yemen bắt giữ một tàu chở hàng vào Chủ nhật, mô tả hành động này là một "cuộc tấn công của Iran" vào một tàu quốc tế. Người phát ngôn của Houthi trước đó đã tuyên bố ý định của nhóm này nhằm vào tất cả các tàu do Israel vận hành hoặc sở hữu hoặc những tàu mang cờ của Israel. Vụ bắt giữ xảy ra ngay sau đó, tuy nhiên, theo lực lượng phòng vệ Israel, con tàu này không thuộc sở hữu của Israel.⚪ ---- Theo hãng tin Tasnim, Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm Chủ nhật kêu gọi các nước Hồi giáo cắt đứt quan hệ chính trị với Israel cho đến khi nước này ngừng tấn công Dải Gaza: “Các quốc gia Hồi giáo ít nhất phải tạm thời chấm dứt bất kỳ mối quan hệ chính trị nào với chế độ theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái”. Ayatollah trước đây đã ủng hộ việc ngừng xuất cảng thực phẩm và dầu sang Israel trong bối cảnh Israel tấn công Gaza.⚪ ---- Shin Bet, cơ quan an ninh nội địa của Israel, chối rằng không hề tra tấn các nghi phạm Hamas khi họ tiến hành một trong những chương trình thẩm vấn căng thẳng nhất trong lịch sử Israel. Tuy nhiên, Ủy ban công cộng chống tra tấn ở Israel cáo buộc rằng Israel sử dụng các chiến thuật như cấm ngủ, tư thế căng thẳng và nhiệt độ khắc nghiệt để lấy thông tin từ các nghi phạm. Cơ quan này đang thẩm vấn các nghi phạm Hamas bị bắt trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 để lấy lời thú tội, lấy thông tin cho tương lai và sản xuất video để Israel quảng bá tới phương Tây.Shalom Ben Hanan, một sĩ quan tình báo đã nghỉ hưu, người đã trở lại công việc của mình sau ngày 7 tháng 10 và chứng kiến các cuộc thẩm vấn, nói rằng sự chú ý của giới truyền thông và đoạn video “là mục tiêu rất quan trọng trong cuộc thẩm vấn cụ thể này”. Khi NBC hỏi liệu các nghi phạm Hamas, những người được nhìn thấy trong video với “vết bầm tím trên mặt và vết trên cổ tay”, có bị tra tấn hay không, Hanan khẳng định rằng “không có tra tấn trong các cuộc thẩm vấn của Shin Bet” nhưng nói thêm, “Họ bị bắt trong chiến đấu. Đó không phải là một vụ bắt giữ lịch sự.”⚪ ---- California: biểu tình đòi ngưng băn ở Gaza làm tê liệt hội nghị đảng Dân Chủ ở tiểu bang. Những người biểu tình đòi ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Hamas đã đóng cửa một hội nghị do Đảng Dân chủ California (CDP) tổ chức tại Sacramento, California. Tờ Los Angeles Times đưa tin rằng những người biểu tình đã vượt qua khu vực an ninh tại sự kiện vào tối thứ Bảy, khiến các đại biểu và những người tham gia hội nghị khác tạm thời bị cấm ra vào tòa nhà.Những người biểu tình đêm Thứ Bảy mang theo biểu ngữ “Hãy giải phóng Palestine” khi họ hô vang “Hãy ngừng bắn ngay bây giờ,” trong khi tuần hành qua hội trường. Người biểu tình còn gọi Tổng thống Biden là “Joe diệt chủng”, và nói “đánh bom bệnh viện và trẻ em là một tội ác”, theo LA Times.Naomi Goldman, thành viên hội đồng quản trị của "Democrats for Israel California", nói với hãng tin này rằng thật đau lòng khi nghe những người biểu tình hô vang: “Từ sông ra biển, Palestine sẽ được tự do.” Cô bày tỏ sự thất vọng mà cô và các đại biểu gốc Do Thái khác cảm thấy khi tham dự đại hội. Goldman nói với LA Times: “Tôi mong đợi những bình luận có ý nghĩa từ đảng của tôi về lời nói căm thù và bạo lực nhắm vào cộng đồng Do Thái. Cũng như sự lên án hoàn toàn về những gì các đại biểu đã làm để làm gián đoạn cuộc họp của chúng tôi và cách nó sẽ đảm bảo không gian hòa nhập an toàn cho tất cả những người có quan điểm đa dạng.”Cuộc biểu tình tại đại hội CDP tương tự như cuộc biểu tình xảy ra tại trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ ở Washington, D.C., nơi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát bên ngoài tòa nhà. Vụ đó cũng khiến các nhà lập pháp di tản khỏi tòa nhà. Người biểu tình ủng hộ Palestine cũng chặn giao thông trên một cây cầu của Đại học Boston trong nỗ lực khiến Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Mass.) thay đổi lập trường về vấn đề này.Trong một tuyên bố với LA Times, người phát ngôn Sherry Yang cho biết CDP đã hủy bỏ các sự kiện và bữa tiệc buổi tối “vì sự an toàn và an ninh của các đại biểu và những người tham gia hội nghị của chúng tôi”.⚪ ---- Phản ứng với việc Donald Trump đăng lại lời đe dọa từ một trong những người theo ông kêu gọi tiến hành thủ tục "công dân bắt giữ" đối với Thẩm phán Arthur Engoron và Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James trên tài khoản Truth Social của ông, cựu chủ tịch Ủy ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC Michael Steele nói với người dẫn chương trình MSNBC rằng đã đến lúc cảnh sát phải bắt và bỏ tù Trump.Nói chuyện với người dẫn chương trình Ayman Mohyeldin về một cuộc tấn công khác của cựu tổng thống nhằm vào thẩm phán và Bộ trường Tư pháp tiều bang, Steele thẳng thừng tuyên bố: "Hãy tống Trump vào tù." Steele kêu lên, "Nó cực kỳ nguy hiểm. Tôi chỉ - tôi bị sốc vì chúng ta đã để chuyện này đi xa đến mức này. Tôi sẽ sử dụng phân tích tốt nhất mà tôi có thể cung cấp cho bạn vào thời điểm này về tình huống này với Trump, và những cuộc tấn công vào các thẩm phán: phải tống Trump vào tù. Đó là cách bạn kết thúc nó. Đó là cách nó dừng lại."“Bây giờ, vâng, mọi người sẽ nổi điên, họ sẽ khó chịu. Nhưng không có người nào khác trên hành tinh này, chắc chắn không phải ở đất nước này, có được sự ân sủng như Donald Trump đã được ban cho để nói ra điều đó theo cách của Trump. Tấn công các Bộ trưởng, tấn công các thẩm phán, tấn công cá nhân các công tố viên, đe dọa họ."Michael Steele gợi ý: “Vì vậy, nếu Trump muốn tiếp tục theo hướng này, thì hãy sử dụng hệ thống theo cách mà hệ thống sẽ được sử dụng để chống lại tất cả chúng ta trong chương trình ngay bây giờ. Bởi vì bạn biết rất rõ, bất kỳ ai trong chúng ta, nếu nói một nửa những gì Trump nói, chúng ta sẽ không lên sóng tối nay. Chúng ta sẽ bị tống vào phòng giam. Chúng ta sẽ bị đóng cửa."⚪ ---- Báo The Guardian đưa tin, những người bịa đặt về gian lận bầu cử 2020 đang nhìn thấy hậu quả của nỗ lực lật ngược bầu cử bằng cách đối mặt với hàng loạt vụ kiện phỉ báng. Theo bản tin, "Luật phỉ báng theo truyền thống ít được sử dụng ở Hoa Kỳ, do nguyên đơn phải đáp ứng yêu cầu rất cao. Theo phán quyết của Tòa án Tối cao năm 1964, New York Times Co v. Sullivan, họ phải có khả năng thể hiện 'ác ý thực sự' ' thay mặt bị cáo."Rachel Goodman, luật sư của tổ chức vận động phi đảng phái Protect Democracy, nói với The Guardian, cho biết hành động pháp lý của nhóm là về "trách nhiệm giải trình như một cách đảm bảo rằng nền dân chủ của chúng ta có thể đi đúng hướng."Hiện tại, theo bản tin, Protect Democracy có 5 vụ kiện phỉ báng đang diễn ra “chống lại các cá nhân và cơ quan tuyên truyền từ chối bầu cử, bao gồm cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump và cựu thị trưởng New York Giuliani, Gateway Pundit và tổ chức video bí mật bị bao vây Project Veritas," cũng như nhà lý thuyết âm mưu Dinesh D'Souza, và ứng cử viên Kari Lake của Đảng Cộng Hòa Arizona đã thất cử.Báo The Guardian lưu ý người từ chối bầu cử và Giám đốc điều hành My Pillow Mike Lindell cũng phải đối mặt với các vụ kiện phỉ báng từ các công ty công nghệ máy bỏ phiếu Dominion và Smartmatic.Theo bản tin, "Các vụ kiện được thiết kế một phần như một chiến lược răn đe, vì những người thúc đẩy các vụ kiện phỉ báng hy vọng rằng bất kỳ ai đang dự tính một cuộc tấn công mới vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới, trong đó Trump một lần nữa có khả năng trở thành ứng cử viên Đảng Cộng hòa, sẽ xem xét những chi phí có thể gây thiệt hại lớn và suy nghĩ kỹ."Phiên tòa xét xử Giuliani - phiên tòa đầu tiên trong loạt vụ kiện phỉ báng của tổ chức Protect Democracy - sẽ diễn ra tại tòa án liên bang ở Washington, DC vào ngày 11 tháng 12.Goodman nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn của mình rằng "Tu chính án thứ nhất [tự do phát biểu] không cung cấp sự bảo vệ chung cho việc nói dối. Nó không bảo vệ những người cố tình truyền bá những lời dối trá hủy hoại danh tiếng và mạng sống."Luật sư nói thêm: "Chúng tôi mong muốn chứng minh rằng không có quyền miễn trừ đối với việc truyền bá những lời dối trá có chủ ý và liều lĩnh. Đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với hành vi cố ý phỉ báng là một phần quan trọng nhằm ngăn chặn hành vi lật đổ bầu cử tái diễn vào năm 2024."⚪ ---- Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden tiếp tục thảo luận về cách giải quyết vấn đề tuổi tác của tổng thống trong mùa bầu cử. Phó giám đốc chiến dịch tranh cử của Biden, Quentin Fulks, được cho là đã nói với các nhà tài trợ tại buổi gây quỹ của Ủy ban Dân chủ Toàn quốc DNC hồi tháng 9 rằng ông khuyên nên tập trung vào thành tích của Biden thay vì tuổi tác của ông. Các nhà tài trợ khác được cho là đang thúc đẩy nhiều trò đùa hơn về tuổi của tổng thống, một chiến lược mà Biden đã triển khai bằng cách công khai đưa ra những nhận xét tự ti về tuổi của mình tại các buổi gây quỹ đồng thời chỉ trích Trump.Biden là tổng thống lớn tuổi nhất nước Mỹ và sẽ bước sang tuổi 81 vào hôm thứ Hai 20/11/2023. Ron Klain, chánh văn phòng của Biden trong hai năm đầu tiên nhậm chức của tổng thống thừa nhận rằng “mọi người đều biết đó là một vấn đề và chúng tôi phải giải quyết nó”. Klain cho biết điều quan trọng trong chiến dịch tái tranh cử của Biden là “nhấn mạnh [rằng] nó mang lại cho ông Biden sự khôn ngoan và kinh nghiệm hơn, cũng như cách ông Biden giải quyết vấn đề khó khăn này ở Ukraine”.⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Chủ nhật đã cảm ơn Thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott vì đã ủng hộ nỗ lực của ông để trở thành ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024. Trump và Abbott đã đến thăm biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico, và nhân dịp đó, Abbott đã tuyên bố tán thành, nhấn mạnh rằng "chúng ta cần một tổng thống sẽ bảo vệ biên giới. Trump trả lời và nhấn mạnh rằng, nếu tái đắc cử, ông sẽ giải quyết các vấn đề biên giới và di cư bất hợp pháp: "Chúng tôi sẽ làm cho công việc của thống đốc trở nên rất dễ dàng.”⚪ ---- Cựu Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Rosalynn Smith Carter, vợ của tổng thống thứ 39 của đất nước, Jimmy Carter, qua đời ở tuổi 96 tại nhà riêng ở Plains, Georgia, theo Trung tâm Carter thông báo hôm Chủ nhật. Tuyên bố của Jimmy Carter viết: “Rosalynn là đối tác bình đẳng của tôi trong mọi việc tôi từng hoàn thành. Nàng đã cho tôi sự hướng dẫn và động viên khôn ngoan khi tôi cần. Chừng nào Rosalynn còn ở trên đời, tôi luôn biết có ai đó yêu thương và ủng hộ tôi."Carter được nhớ đến vì đã đóng vai trò chính trị tích cực hơn trong nhiệm kỳ của chồng bà, tham dự các cuộc họp nội các của ông. Hai người thành lập Trung tâm Carter Center, một tổ chức nhân đạo, vào năm 1982. Năm 2002, Jimmy Carter đoạt giải Nobel Hòa bình cho công việc của mình thông qua tổ chức này.⚪ ---- Cô Sheynnis Palacios, Hoa hậu Nicaragua, đã thắng trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Miss Universe vào đêm thứ Bảy tại El Salvador, là người đầu tiên đội vương miện từ đất nước của mình. Theo tin AP, Palacios là một nhà truyền thông học 23 tuổi, cô nói rằng cô muốn làm việc để nâng cao sức khỏe tâm thần sau khi bản thân phải chịu đựng những cơn lo lắng suy nhược.Hoa hậu Thái Lan Anntonia Porsild là Á hậu 1 và Hoa hậu Úc Moraya Wilson là Á hậu 2. Có tất cả 84 phụ nữ đã tranh tài trong phiên bản thứ 72 của cuộc thi. Palacios dường như đã giành được chiến thắng khi tự tin trả lời câu hỏi cô muốn sử dụng đôi giày nào của phụ nữ trong một năm bằng cách nói Mary Wollstonecraft, nhà văn và triết gia người Anh thế kỷ 18 được coi là một trong những người đi trước của chủ nghĩa nữ quyền. Palacios cho biết cô muốn làm việc để thu hẹp khoảng cách lương giữa hai giới để phụ nữ có thể làm việc ở bất kỳ lĩnh vực nào.⚪ ---- Minnesota: Thị trưởng thành phố St. Paul nói đùa rằng nếu Thư viện Công cộng St. Paul hoạt động như vậy thì ai đó sẽ phải đối mặt với một hình phạt nặng nề vì trả lại sách muộn 103 năm. “Với mức giá một xu mỗi ngày vào năm 1919, đó sẽ là khoản tiền phạt 36 ngàn đô la,” Melvin Carter, người có tính toán hơi sai, đã tweet như thế.

Nhưng thành phố tại tiểu bang Minnesota này có chính sách không phạt tiền nên cuốn sách Famous Composers Vol. 2 của Nathan Haskell Dole đã trở lại bộ sưu tập của thư viện mà không bị kiện tụng. Cư dân của Quận Hennepin tình cờ thấy cuốn sách khi đang phân loại đồ đạc của mẹ họ. Tờ giấy ở mặt sau của tập sách cho thấy nó được kiểm tra lần cuối vào năm 1919, theo báo MPR News.

⚪ ---- Một chai rượu whisky Scotch được quảng cáo là “thứ được săn lùng nhiều nhất” trên thế giới đã được bán hôm thứ Bảy với giá gần 2,7 triệu USD, một kỷ lục đấu giá cho một chai rượu vang hoặc rượu mạnh—và vượt xa ước tính ban đầu lên tới 1,5 triệu USD. Chai Macallan Adami 1926 được bán tại Sotheby's ở London, sau cuộc chiến đấu giá giữa những người mua qua điện thoại và trong phòng.

.

Chỉ có 40 chai Macallan 1926 được đóng chai hồi năm 1986 sau khi được ủ trong thùng rượu sherry suốt 60 năm. Mười hai chai trong số đó, bao gồm cả chai được bán hôm thứ Bảy, có nhãn do họa sĩ người Ý Valerio Adami thiết kế. Một chai khác từ cùng một thùng đã được Sotheby's bán hồi năm 2019 với giá gần 1,87 triệu USD, đây là kỷ lục về rượu vang hoặc rượu mạnh cho đến thứ Bảy.

⚪ ---- TIN VN. Cứ dịp cuối năm, nhiều vỉa hè Hà Nội lại bị xới tung để... lát lại. Theo Báo Tuổi Trẻ. Dịp cuối năm là thời điểm nhu cầu đi lại, giao thương, mua bán của người dân tăng cao. Nhưng cũng vào thời điểm này, nhiều tuyến vỉa hè ở Hà Nội lại được xới tung để lát lại gạch đá, gây cản trở, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh doanh, di chuyển của người dân. Thi công một tháng vẫn chưa xong. Tại đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy), theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, vỉa hè được đào xới từ thời điểm giữa tháng 10-2023 để lát lại đá, nhưng đến nay một số hạng mục vẫn chưa thi công xong. Ghi nhận trong sáng 20-11, cát, đá... vẫn ngổn ngang, chất thành từng đống chình ình giữa vỉa hè, trước các cửa hàng kinh doanh tại tuyến đường trên. Đây không phải là lần đầu tiên vỉa hè ở Hà Nội được đào để lát lại vào dịp cuối năm, kiểu như "đến hẹn lại lên". (Dự án xới tung để lát lại là cách để các quan kiếm tiền Tết mỗi năm?)

⚪ ---- TIN VN. Nhận diện lãng phí: Hoang tàn trụ sở sau sáp nhập. Theo Báo Quốc Hội TV. Những trụ sở bề thế một thời, và giờ, đều cùng rơi chung trong một cảnh ngộ: “Chết yểu - cửa đóng then cài – rong rêu bu bám - hư hỏng, sập đổ trong sự hoang tàn hiển hiện”. Hàng loạt trụ sở từng làm nên diện mạo của một trung tâm huyện lỵ ở miền cao giờ hoang tàn và đổ nát trong sự tiếc nuối cho bất cứ ai nhìn thấy. Gần 4 năm kể từ ngày tỉnh Quảng Ngãi công bố sáp nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì cái chưa được, cái gây lãng phí lớn nhất và đang kéo dài chính là khối tài sản công đang “trơ xương cùng tuế nguyệt”, từng ngày rệu rã theo thời gian. (Tách ra rồi sáp nhập là cách để các quan mua bán chức vụ cứ mỗi vài năm?)

⚪ ---- HỎI 1: Trong mùa lễ này, 39% dân Canada sẽ tiết kiệm, xài tiện tặn?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một bản khảo sát Canada Holiday Shopping Survey cho thấy 39% người mua sắm đang ưu tiên tiết kiệm tiền, với ngân sách trung bình cho kỳ nghỉ lễ tương tự như năm ngoái bất chấp lạm phát. Những người còn lại chọn tăng ngân sách và có nhiều trải nghiệm hơn với gia đình và bạn bè. Các điểm đến phổ biến được liệt kê để trải nghiệm kỳ nghỉ bao gồm trung tâm mua sắm, nhà hàng và rạp chiếu phim.

Nghiên cứu này thực hiện bởi JLL, công ty quản lý đầu tư và bất động sản thương mại. Báo cáo chỉ ra rằng họ ưa thích các cửa hàng thực tế hơn là mua sắm trực tuyến, tuy nhiên những người săn hàng khuyến mãi có xu hướng ưa chuộng thương mại điện tử. Quần áo, giày dép và thẻ quà tặng là những món quà phổ biến nhất đối với người mua hàng.

https://www.cjwwradio.com/2023/11/19/holiday-shopping-survey/

⚪ ---- HỎI 2: Nhập cảng cá và các loài giáp xác như sò hến giảm 99% trong tháng 10 ở TQ?

ĐÁP 2: Đúng thế. Cơ quan hải quan Trung Quốc cho biết hôm thứ Bảy rằng nhập cảng cá và động vật có vỏ của Trung Quốc từ Nhật Bản trong tháng 10 đã giảm 99% so với một năm trước đó xuống còn 332.000 USD.

https://www.japantimes.co.jp/news/2023/11/19/japan/politics/china-imports-down-october/

