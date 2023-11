Hình trên, ở các đường phố San Francisco quanh Hội nghị APEC, người Việt hải ngoại biểu tình chống Tập Cận Bình và Võ Văn Thưởng. Nhiều nhóm biểu tình: đòi tự do cho Tây Tạng, Hồng Kông, Tân Cương, Palestine...

- San Franciso: Biểu tình chận cầu Bay Bridge, 80 người bị bắt. Chống CSTQ và CSVN, đòi tự do cho Việt Nam, Tây Tạng, Hồng Kông, Tân Cương, Palestine...

- Đại học Johns Hopkins: sa thải BS Darren Klugman, giám đốc Tim Nhi khoa, vì Klugman gọi người Palestine là “súc vật sa đọa về mặt đạo đức khát máu”.

- Quân đội Israel nói không còn “bằng chứng nào có thể công bố” từ bệnh viện Al-Shifa, và thú nhận không có bằng chứng nào về căn hầm Bộ chỉ huy Hamas

- Mỹ: Hoa Kỳ không muốn thấy các bệnh viện bị dội bom từ trên không ở Gaza.

- Israel: cho 2 xe tải/ngày chở nhiên liệu vào Gaza

- Bệnh viện Al-Shifa: 22 người trong phòng ICU đã chết đêm qua vì bị cắt nước, điện, vật tự y tế

- Ít nhất 11.470 người Palestine đã chết tại Gaza.

- Quân Israel ở Gaza cho biết họ đã tìm thấy xác của một con tin. Hamas nói mấy hôm trước rằng con tin này chết vì bom Israel.

- TT Biden đã chúc sinh nhật bà Bành Lệ Viện, vợ của Tập Cận Bình. Tập cảm ơn, nói “xấu hổ” vì đã quên sinh nhật vợ

- TT Biden: Mỹ quan hệ sâu sắc với Châu Á-Thái Bình Dương vì 60% hàng xuất cảng Hoa Kỳ là đến các quốc gia này.

- Bộ Giáo dục Hoa Kỳ điều tra đối với 7 trường học vì chống Do Thái hay chống Hồi giáo.

- Nam Hàn: sẽ cấm ăn thịt chó từ năm 2027.

- Động đất lớn ở Philippines 7,2 độ richter, Mỹ nói chỉ 6,9 độ richter.

- Biden ký luật ngân sách, để lchính phủ khỏi đóng cửa

- Có băng ghi âm: Trump nói nếu Trump tới Điện Capitol trong cuộc nổi dậy ngày 6/1, sẽ được người bạo loạn “tiếp đón rất nồng nhiệt”

- Các công tố ở Michigan đã có bằng chứng phe ủng hộ Trump muốn chiếm các máy bỏ phiếu ở tiểu bang này

- Thẩm phán Arthur Engoron của New York tạm gỡ lệnh bịt miệng Trump trong khi chờ phán quyết "xét xử sai" (mistrial)

- Colorado Springs: 1 người đã chết trong vụ xả súng bên ngoài Tòa án Quận El Paso.

- Amazon sẽ bán xe Hyundai từ 2024, chọn xe, đặt mua trên mạng, sẽ giao xe tận nhà, hay sẽ nhận ở đại lý gần nhà

- Microsoft sẽ thử nghiệm chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) Copilot trong hệ điều hành Windows 10.

- Canada: bắt cụ ông 79 tuổi vì cố tình lái xe đâm vào 3 người thân trong gia đình, làm 1 chết, 2 bị thương

- Nam California: Bắt 1 giáo sư cao đẳng tình nghi đã xô chết 1 ông cụ Do Thái trong cuộc biểu tình bênh và chống Palestine

- Quận Cam: bắt Dino Rojas-Moreno, nghi phạm giết cô Tatum Goodwin

- Colorado: BS Geoffrey Kim phẫu thuật thẩm mỹ làm chết cô Emmalyn Nguyen, lãnh án tù, phạt tiền

- Texas: bà cụ Sau Nguyen, 79 tuổi, rời nhà đi bộ, được tìm thấy nằm chết ven sông

- San Jose: Nghệ sĩ Thành Được (1934-2023) ra đi, hưởng thọ 89 tuổi.

- TIN VN. Lối xuống biển bị xây tường bịt kín, hàng trăm ngư dân gặp khó.

- TIN VN. Trong 10 tháng, VN có 1.067 doanh nghiệp địa ốc giải thể, tăng 9,5% so với cùng kỳ.

- HỎI 1: Báo Times of Israel thăm dò: nếu cầu cử ngay hôm nay, liên minh diều hâu của Netanyahu sẽ thua thê thảm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hơn 1/2 loài chim biển của Anh và Ireland suy giảm dân số vì hâm nóng địa cầu? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-17/11/2023) ⚪ ---- Động đất lớn ở Philippines hôm thứ Sáu, ngày 17/11, vào khoảng 4h14 chiều giờ địa phương và kéo dài trong vài giây. Theo Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippine (Philippine Institute of Volcanology and Seismology), trận động đất mạnh 7,2 độ richter và xảy ra ở độ sâu sáu dặm (10km). Nhưng Viện Địa chất Hoa Kỳ đo được trận động đất ở mức 6,9 độ richter.

Một video chia sẻ trên mạng ghi lại khoảnh khắc trận động đất xảy ra tại một trung tâm thương mại ở thành phố General Santos và khiến các tấm trần của tòa nhà rơi xuống. Đoạn video được quay từ góc nhìn của một người đang tìm nơi trú ẩn tại một trong những nhà hàng của trung tâm thương mại. Người ta có thể nghe thấy tiếng la hét và la hét ở phía sau khi chứng kiến trần nhà sụp đổ ngay trước mắt họ. Chưa có báo cáo ngay lập tức về bất kỳ thương vong nào, theo Sky News.

⚪ ---- Bạch Ốc thông báo rằng Tổng thống Biden đã ký thành luật vào thứ Sáu Đạo luật Tiếp tục phân bổ ngân sách và các phần mở rộng khác năm 2024, đạo luật sẽ giúp chính phủ tránh phải đóng cửa. Luật này tiếp tục "cung cấp các khoản phân bổ cho năm tài chính 2024 cho các cơ quan Liên bang cho đến ngày 19 tháng 1/2024 để tiếp tục các dự án và hoạt động được tài trợ trong bốn dự luật phân bổ". Trong đó, 8 hóa đơn phân bổ ngân sách còn lại sẽ vẫn được tài trợ cho đến ngày 2/2/2024.

⚪ ---- Trong một cuộc phỏng vấn được ghi âm cho cuốn sách "Tired of Winning" (Mệt mỏi vì chiến thắng) của phóng viên Jonathan Karl của ABC News, cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng nếu ông được phép đến Điện Capitol trong cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1, Trump sẽ được “tiếp đón rất nồng nhiệt” bởii những người đang cố gắng cản trở tiến trình dân chủ.

“Tôi muốn quay trở lại. Tôi đã nghĩ đến việc quay trở lại trong quá trình giải quyết vấn đề để ngăn chặn vấn đề, tự mình thực hiện. Cơ quan Mật vụ không thích ý tưởng đó lắm,” Trump nói trong cuộc phỏng vấn tháng 3 năm 2021, được CNN phát sóng hôm thứ Năm. “Và tôi đã có thể làm điều đó. Và bạn biết những gì? Tôi sẽ được đón nhận rất nồng nhiệt.”

Trump, người ở lại Bạch Ốc sau khi trở về sau bài phát biểu "Stop the Steal" (“Ngăn chặn hành vi trộm cắp”), phải mất hơn ba giờ sau khi những người ủng hộ ông lần đầu tiên vượt qua hàng rào ở Điện Capitol để đăng một video trên X, trước đây gọi là Twitter, yêu cầu người bạo loạn “trở về nhà."

⚪ ---- Các công tố viên ở Michigan đã thu được bằng chứng từ một nguồn "bí mật" về âm mưu của những người ủng hộ Donald Trump nhằm chiếm các máy bỏ phiếu ở tiểu bang này, theo báo MLive đưa tin hôm thứ Năm. Hồ sơ tòa án lưu động mới ở Quận Oakland - một khu vực đông dân bao gồm các vùng ngoại ô phía bắc của Detroit - tiết lộ rằng nguồn không xác định đã cung cấp cho các công tố viên thông tin về cách thu thập một bộ 5 máy lập bảng (tabulators) về phiếu bầu. Cùng lúc với cuộc điều tra về thiết bị bầu cử đang diễn ra ở Michigan, tiểu bang này cũng đang đưa ra cáo buộc trọng tội đối với các đại cử tri giả đã tuyên bố ủng hộ Trump.

⚪ ---- Thẩm phán Arthur Engoron của New York đã tạm thời dỡ bỏ lệnh bịt miệng đối với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được áp đặt để ngăn Trump đưa ra những tuyên bố công khai về nhân viên tòa án trong vụ án gian lận dân sự của Trump và Trump Organization. Trump trước đây đã hai lần vi phạm lệnh bịt miệng và bị yêu cầu nộp phạt 15.000 USD.

Yêu cầu tạm dừng lệnh bịt miệng diễn ra sau khi Trump nộp đơn xin phán quyết "xét xử sai" (mistrial) cho vụ án của Trump ở New York vì Trump cáo buộc Engoron và thư ký của ông thể hiện thành kiến chính trị đối với cựu tổng thống, cho rằng hành động của họ đã "làm hỏng các thủ tục tố tụng này."

⚪ ---- Bộ Giáo dục Hoa Kỳ tối thứ Năm thông báo họ đã mở cuộc điều tra đối với 7 trường học về các vụ bị cáo buộc là chống Do Thái và chống Hồi giáo. Các cuộc điều tra — cuộc điều tra đầu tiên như vậy được tiến hành kể từ cuộc tấn công của Hamas ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 — liên quan đến 5 trường hợp bị cáo buộc chống chủ nghĩa bài Do Thái và 2 trường hợp được cho là bài trừ Hồi giáo.

Có 6 trường cao đẳng đang bị điều tra: Cao đẳng Lafayette ở Pennsylvania, Đại học Cornell ở New York, Đại học Columbia ở New York, Cao đẳng Wellesley ở Massachusetts, The Cooper Union for the Advancement of Science and Art ở New York, và Đại học Pennsylvania.

Một trường K-12 (lớp 12 trở xuống), thuộc Học khu Maize Unified School District ở Kansas, cũng đang bị điều tra. Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ Miguel Cardona cho biết trong một tuyên bố: “Sự thù ghét không có chỗ đứng trong các trường học của chúng ta”.

⚪ ---- Nam Hàn đặt mục tiêu cấm ăn thịt chó và sẽ chấm dứt tranh cãi về phong tục ẩm thực cổ xưa này vài năm tới. Chính phủ và Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền hôm thứ Sáu đã đồng ý ban hành đạo luật trước cuối năm nay nhằm chấm dứt tiêu thụ thịt chó từ năm 2027. Yu Eui-dong, người đứng đầu chính sách của Đảng Quyền lực Nhân dân, cho biết tại cuộc họp với các quan chức: “Đã đến lúc chấm dứt xung đột xã hội và tranh cãi xung quanh việc ăn thịt chó thông qua việc ban hành một đạo luật đặc biệt."

Truyền thông địa phương đưa tin đạo luật này sẽ cấm nuôi chó để giết mổ cũng như cấm bán thịt chó. Thời gian ân hạn ba năm sẽ đi kèm với hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp chuyển ra khỏi thương mại. Yu cho biết dự luật dự kiến sẽ giành được sự ủng hộ của lưỡng đảng, điều này sẽ cho phép nó được thông qua quốc hội.

Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee là người chỉ trích việc việc ăn thịt chó và cùng với chồng bà, Tổng thống Yoon Suk-yeol, đã nhận nuôi những con chó hoang. Hiện nay Nam Hàn có khoảng 1.150 trại nuôi chó, 34 lò mổ và 219 công ty phân phối thịt chó trên toàn quốc. Khoảng 1.600 tiệm ăn chuyên biệt về thịt chó.

⚪ ---- Israel đã quyết định cho phép 2 xe tải chở nhiên liệu vào Gaza hàng ngày để phục vụ nhu cầu của các cơ quan LHQ và cho các mục đích nhân đạo khác, theo báo Haaretz đưa tin hôm thứ Sáu. Như thế, chính quyền Israel đã thỏa mãn các yêu cầu của Mỹ và cung cấp cho Israel cơ hội điều động ngoại giao bổ sung để chống Hamas. Trong khi đó, Sky News Arabic đưa tin Ai Cập dự định gửi 10 xe tải chở 150.000 lít nhiên liệu tới Gaza qua cửa khẩu Raffah. Đái Al-Arabiya nói rằng sẽ có "một thỏa thuận sắp xảy ra" liên quan đến việc thả các con tin bị Hamas bắt giữ, điều này đòi hỏi phải ngừng bắn trong 3 ngày.

⚪ ---- Giám đốc bệnh viện Al-Shifa Muhammed Abu Salmiya nói rằng 22 người đã chết qua đêm trong bệnh viện trong bối cảnh cuộc đột kích của Israel đang diễn ra và khu phức hợp vẫn bị cắt nước, điện và thông tin liên lạc. Richard Peeperkorn, đại diện của WHO tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) muốn thành lập các bệnh viện dã chiến ở Gaza. Trước khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza, có khoảng 3.500 giường bệnh ở Dải Gaza. Ngày nay, chỉ có 1.400 có sẵn. Ngoài ra, 50 đến 60 bệnh nhân bị bệnh nặng mỗi ngày cần được đưa ra khỏi Dải Gaza càng sớm càng tốt để được chăm sóc đầy đủ ở Ai Cập, Peeperkorn cho biết.

⚪ ---- Ít nhất 11.470 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10, nhưng số người chết không được cập nhật trong nhiều ngày do hệ thống y tế của khu vực thu thập dữ liệu này sụp đổ.

Các cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Jabalia đã giết chết ít nhất 18 người. Một số người thiệt mạng và bị thương khi quân đội Israel pháo kích vào một ngôi nhà ở Bani Suhaila, phía đông Khan Younis. Tại Jabalia, hàng chục thường dân thiệt mạng và bị thương khi lực lượng Israel nhắm vào các khu dân cư trong một loạt cuộc không kích. Cuộc bắn phá của Israel đã tăng cường ở khu vực lân cận Bệnh viện Indonesia.

⚪ ---- BBC đưa tin quân Israel ở Gaza cho biết họ đã tìm thấy xác của một con tin khác bị bắt trong cuộc tấn công chết người của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Con tin này là Noa Marciano, 19 tuổi, thi thể của cô "được quân đội IDF tìm thấy và đưa ra gần Bệnh viện Shifa ở Gaza", theo một tweet của IDF hôm thứ Sáu.

Tuy nhiên, đầu tuần này, các chiến binh Hamas đã công bố những bức ảnh của Marciano dường như đã chết, cho rằng cô đã chết trong một cuộc không kích của Israel. Marciano, một người lính thuộc Quân đoàn Thu thập Tình báo Chiến đấu của IDF, bị bắt vào ngày 7 tháng 10 từ căn cứ Nahal Oz IDF.

⚪ ---- Một bác sĩ tại Đại học Johns Hopkins đã bị cho nghỉ việc sau khi chửi mắng người Palestine trên mạng X, nơi trước đây là Twitter. Điều này xảy ra sau khi Bác sĩ Darren Klugman, giám đốc Cơ quan Chăm sóc Quan trọng về Tim Nhi khoa, trở thành đối tượng trong đơn khiếu nại hôm thứ Ba của một nhóm vận động dân quyền Hồi giáo gửi tới Hội đồng Bác sĩ Maryland, kêu gọi mở cuộc điều tra về các bài đăng và yêu cầu tước giấy phép hành nghề y tế của đương sự.

Theo WMAR 2, các bài đăng được đưa ra ngay sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10, khi Klugman gọi người Palestine là “những con vật sa đọa về mặt đạo đức khát máu”. Zainab Chaudry, giám đốc Maryland của Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo, cho biết: “Khi bạn được giao phó sinh mạng của các bệnh nhân, thì bạn có trách nhiệm chứng minh rằng bạn có thể chăm sóc những cá nhân đó một cách vô tư và khách quan.”

⚪ ---- Một phát ngôn viên của quân đội Israel nói với tờ The Washington Post hôm thứ Năm rằng không còn “bằng chứng nào có thể công bố” từ bệnh viện Al-Shifa – cơ sở y tế lớn nhất ở Gaza mà các quan chức Israel tuyên bố trong nhiều tuần là nơi đặt trung tâm chỉ huy của Hamas được trang bị các đường hầm dưới lòng đất. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào về trụ sở hoặc đường hầm Bộ chỉ huy Hamas được quân đội Israel chia sẻ sau khi họ dành hai ngày để đột kích cơ sở này.

Lực lượng Phòng vệ Israel đã đăng một đoạn video lên các kênh xã hội chính thức của mình hôm thứ Tư cho thấy khoảng 1 chục súng trường AK-47 và một máy tính xách tay bên trong bệnh viện, khẳng định rằng chúng đã được Hamas bỏ lại. Thương vong của thường dân xung quanh bệnh viện — và tình trạng thiếu nguồn lực để điều trị cho những người bên trong bệnh viện — đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào tháng trước. Liên Hợp Quốc đưa tin, bệnh viện này đã hết điện và ngừng hoạt động như một cơ sở y tế vào cuối tuần qua, và nó đã được di tản hoàn toàn trong tuần này.

⚪ ---- Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ không muốn thấy các bệnh viện bị dội bom từ trên không ở Gaza. Miller cho biết Hoa Kỳ muốn thấy các bệnh viện được bảo vệ, lưu ý rằng "hai điều có thể đúng cùng một lúc", giải thích cho tuyên bố bằng cách nói rằng "Việc Israel tiến hành các hoạt động quân sự hạn chế có thể là điều thích hợp", vì Hamas tiếp tục sử dụng bệnh viện như các địa điểm xâm nhập cho máy bay chiến đấu của nó. Ông cũng cho biết đã có các cuộc đàm phán liên tục với Israel trong 24 giờ qua về cách tốt nhất để thực hiện việc bảo vệ dân thường ở miền nam Gaza.

⚪ ---- Tổng thống Joe Biden đã chúc bà Bành Lệ Viện (Peng Liyuan), vợ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một sinh nhật sớm vào hôm thứ Tư, khiến Tẫp nhận ra rằng sự kiện APEC đã làm Tập quên đủ thứ. Tập cho biết Tập “xấu hổ” và rằng ông đã làm việc chăm chỉ đến mức quên mất sinh nhật ngày 20 tháng 11 sắp tới của bà Lệ Viên, đồng thời cảm ơn Biden đã nhắc nhở.

Đó là một ngày dễ nhớ đối với Biden: Đó cũng là ngày sinh nhật của Biden. Các nhà lãnh đạo thế giới đã gặp nhau ngày hôm Thứ Tư 15/11/2023 tại hội nghị thượng đỉnh ở San Francisco, chứng kiến mối quan hệ băng giá giữa hai siêu cường đã tan băng phần nào, với các thỏa thuận liên lạc quân sự mới đã đạt được và gợi ý rằng Mỹ có thể nhận được nhiều gấu trúc hơn từ Trung Quốc.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhấn mạnh “mối quan hệ sâu sắc” của Mỹ với các quốc gia Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), nhấn mạnh rằng hơn 60% hàng xuất cảng của Hoa Kỳ là đến các quốc gia này. "Các công ty trên khắp châu Á - Thái Bình Dương đã đầu tư hơn 200 tỷ USD vào Hoa Kỳ. Đây là những khoản đầu tư mang tính lịch sử, tạo ra hàng chục nghìn việc làm được trả lương cao", ông Biden nói và nhấn mạnh rằng các ngành công nghiệp của Mỹ sẽ "định hình tương lai" của thế giới, bao gồm các ngành công nghiệp bán dẫn, xe điện và pin.

“Đánh cược chống lại Mỹ chưa bao giờ là một ván cược tốt. Nhờ chúng tôi mà khu vực Thái Bình Dương có được hòa bình”, ông Biden nói trong bài phát biểu khai mạc tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở San Francisco.

San Francisco: Người Việt hải ngoại biểu tình chống Tập Cận Bình và Võ Văn Thưởng.

Chận cầu Bay Bridge đề đòi ngưng bắn ở Gaza.

⚪ ---- Cảnh sát Colorado Springs hôm thứ Năm nói rằng một người đã chết trong vụ xả súng bên ngoài Tòa án Quận El Paso. Cơ quan thực thi pháp luật "đã đáp lại lời kêu gọi đáp ứng vụ nổ súng tại Tòa án Quận El Paso. Khi đến hiện trường, cảnh sátn đã tìm thấy một người đã chết với vết thương do đạn bắn." Cảnh sát đã bắt một nghi phạm. Cảnh sát coi vụ nổ súng là một "sự kiện cá biệt" và trấn an rằng không có mối nguy hiểm nào cho cộng đồng.⚪ ---- Amazon.com Inc. đã công bố hôm thứ Năm rằng họ sẽ cho phép các đại lý bán xe của họ trên trang web của mình trên khắp nước Mỹ bắt đầu từ năm tới, trong đó Công ty xe Hyundai của Nam Hàn trở thành hãng xe đầu tiên làm như vậy.Giám đốc điều hành Hyundai Jaehoon Chang cho biết: “Hợp tác với một trong những tổ chức lấy khách hàng làm trung tâm nhất thế giới sẽ mở ra những cơ hội đáng kinh ngạc khi chúng tôi tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư, phát triển mạng lưới bán hàng, chuyển đổi sang điện khí hóa và hiện thực hóa tương lai của phương tiện di chuyển thông minh”.Từ năm tới, khách hàng Mỹ sẽ có thể mua xe hơi thông qua Amazon, sau đó nhận xe hoặc yêu cầu đại lý địa phương giao xe. "Khách hàng sẽ có thể tìm kiếm trên Amazon các loại xe có sẵn trong khu vực của họ dựa trên nhiều sở thích, bao gồm kiểu dáng, màu sắc và tính năng, chọn chiếc xe ưa thích của họ, sau đó thanh toán trực tuyến với các tùy chọn thanh toán và tài chính đã chọn của họ," theo Amazon nói.⚪ ---- Công ty Microsoft sẽ bắt đầu thử nghiệm chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) Copilot trong bản cập nhật hệ điều hành Windows 10. Mặc dù Copilot được giới thiệu trong lần ra mắt đầu tiên dưới dạng một công cụ trí tuệ nhân tạo mới được tích hợp trong Windows 11, nhưng theo thông báo, giờ đây nó sẽ được cung cấp cho các máy tính Windows 10 22H2 và sẽ chỉ có sẵn cho phiên bản Home và Pro của hệ điều hành đó. Công ty đã tiết lộ danh sách các tính năng đã được thêm vào trợ lý AI này, chẳng hạn như tạo ghi chú, ghi lại các trích dẫn và tóm tắt những điểm chính trong các cuộc họp công việc.⚪ ---- Canada: Một người đàn ông 79 tuổi mà cảnh sát Toronto cho biết đã cố tình lái xe đâm vào ba người, khiến một người chết, đã bị truy tố tội giết người cấp độ một. Một phụ nữ ở độ tuổi 60 đã chết tại bệnh viện sau khi bị một chiếc xe do Ciro Garofano lái đâm vào một bãi đậu xe ở phía đông bắc Toronto. Ngoài ra, một người đàn ông và một phụ nữ lớn tuổi được điều trị tại bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng; Garofano cũng bị truy tố hai tội cố ý giết người.Trong một cuộc họp báo, cảnh sát cho biết Garofano đã bị bắt tại hiện trường bên ngoài một tòa nhà chung cư vào chiều thứ Tư và họ có "thông tin cho thấy các bên liên quan đều quen biết nhau", sau đó mô tả đó là "mối quan hệ gia đình. Vì vậy, không còn rủi ro nào nữa đối với công chúng."⚪ ---- Nam California: Bắt 1 giáo sư cao đẳng tình nghi đã xô chết 1 ông cụ trong cuộc biểu tình 2 phe bênh và chống Palestine/Israel. Loay Abdelfattah Alnaji, 50 tuổi, ở Moorpark, đã bị bắt vào sáng thứ Năm vì tội ngộ sát một người đàn ông Do Thái trong 1 cuộc biểu tình dẫn tới xô xát giữa 2 phe ủng hộ và chống Palestine ở Thousand Oaks, theo tin từ Cảnh sát Quận Ventura.Alnaji đang bị giam với số tiền tại ngoại 1 triệu USD tại Nhà tù Chính Quận Ventura và sẽ phải ra hầu tòa tại Tòa Thượng thẩm Quận Ventura vào thứ Hai tới. Cảnh sát nói, Paul Kessler, 69 tuổi, đã chết vì vết thương nặng ở đầu sau cuộc cãi vã với Alnaji trong cuộc biểu tình tay đôi ở ngã tư đại lộ Westlake và Thousand Oaks vào ngày 5/11. Liên đoàn Do Thái Los Angeles cho biết Kessler đã bị “đập vào đầu bởi một chiếc loa do một người biểu tình ủng hộ Palestine sử dụng,” mặc dù các nhà điều tra nói có nhiều báo cáo mâu thuẫn về những gì đã xảy ra.Video cho thấy Kessler nằm trên mặt đất với vết thương ở đầu, rồi được chuyển đến bệnh viện và qua đời vào ngày hôm sau. Alnaji là giáo sư khoa học điện toán tại cao đẳng Moorpark College, theo Los Angeles Times. Học Khu Cao đẳng Cộng đồng Quận Ventura đã đưa ra một tuyên bố thông báo rằng Alnaji đã được cho tạm nghỉ hành chính.⚪ ---- Khi hàng trăm người tập trung tại Bến tàu San Clemente Pier vào tối thứ Tư để tưởng nhớ một phụ nữ 27 tuổi đã chết trong hoàn cảnh đáng ngờ vào cuối tuần qua ở Bãi biển Laguna Beach, cảnh sát nói đã bắt một người đàn ông 26 tuổi trong vụ sát nhân này. Theo cảnh sát, thi thể cô Tatum Goodwin có dấu hiệu chấn thương liên quan đến vụ giết người, được phát hiện vào khoảng 8:20 sáng ngày 12 tháng 11 bởi một công nhân xây dựng đã gọi cho Sở Cảnh sát Laguna Beach.Vụ án được phát hiện trong một con hẻm gần dãy nhà 200 trên Đại lộ Ocean, phía sau nhà hàng Carmelita, nơi cô đã làm Phó giám đốc trong 4 năm qua. Dino Rojas-Moreno, cư dân Laguna Hills, bị xác định là nghi phạm trong cái chết của cô Goodwin và bị bắt ngày 15/11.⚪ ----Nhiều nhóm biểu tình: đòi tự do cho Tây Tạng, Hồng Kông, Tân Cương, Palestine... Các cuộc biểu tình diễn ra ở San Francisco khi hội nghị thượng đỉnh APEC có sự xuất hiện của Tổng thống Joe Biden và Tập Cận Bình. Nhiều người đã bị xịt hơi cay sau khi một cuộc ẩu đả nổ ra giữa những người biểu tình vào chiều thứ Năm bên ngoài khách sạn Hyatt Regency ở trung tâm thành phố San Francisco, nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở trong hội nghị APEC.Cảnh sát đã phản ứng vào khoảng 1:45 chiều Thứ Năm đến đường Third và Jessie, nơi được cho là đã xảy ra một cuộc xô xát giữa các nhóm biểu tình kình nhau. Trung tâm chỉ huy chung APEC cho biết một số người bị thương và được nhân viên y tế điều trị trước khi được thả tại hiện trường. Các nghi phạm trong vụ xô xát đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến.Vụ xô xát chiều Thứ Năm là cuộc chiến mới nhất khi hàng trăm người biểu tình ủng hộ Trung Quốc và chống CSTQ biểu tình đấu tay đôi hôm thứ Năm, chửi mắng nhau ở hai phía đối diện của Third St. giữa phố Market và Jesse bên ngoài khách sạn.Một cuộc xô xát nhau khác nổ ra vào khoảng 2:40 chiều Thứ Năm với việc những người biểu tình đấm nhau và xô đẩy nhau, theo một đoạn video được chia sẻ với The Standard bởi Lin Kongan—một người biểu tình chống ĐCSTQ cho biết anh ta đã quay video. “ĐCSTQ giống như Đức Quốc xã, giống như Hitler,” người biểu tình Tony Tang nói, chỉ vào lá cờ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đã bị cắt và có vẽ chữ Vạn trên đó. Gần 50 cảnh sát đứng giữa các nhóm, những người đứng sau các rào chắn cao đến thắt lưng ở hai bên đường.Trước đó cũng sôi nổi hôm thứ Tư, giữa những người biểu tình kêu gọi tự do cho Tây Tạng và những người ủng hộ chính phủ Bắc Kinh đã xô xát tại cùng một địa điểm, với nhiều cuộc ẩu đả nổ ra.Một cuộc biểu tình khác đã không dùng chân, mà dùng xe: gây cản trở lưu thông trên Cầu Bay Bridge. Tổng cộng có 80 người biểu tình phản chiến đã bị bắt sau khi họ chặn Cầu Bay Bridge về hướng tây trong nhiều giờ vào sáng thứ Năm và gây cản trở giao thông vào San Francisco.Cảnh sát xác nhận đã bắt giữ 67 phụ nữ và 13 đàn ông hôm thứ Năm liên quan đến cuộc biểu tình. Một người biểu tình đã bị bắt vào tù, trong khi 79 người còn lại đã được triệu tập và được thả. Tổng cộng 29 chiếc xe chận trên cầu đã được kéo đi để giải tỏa lưu thông.Trước đó, từ chiều Thứ Ba cũng đã bùng nổ biểu tình, với hàng trăm người tuần hành xuống Market St., yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc chiến Israel-Hamas, rồi nhiều người biểu tình từ nhiều nhóm đã tập trung đông hơn vào sáng thứ Tư và cao điểm là chặn cầu hôm Thứ Năm.Nhiều hình ảnh biểu tình chống hai phái đoàn CSVN và CSTQ tại San Francisco trong hai ngày 15 và 16 tháng 11, 2023 của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia đã được Bác Sĩ Võ Đình Hữu phổ biến, phần lớn là các nhân vật trong cộng đồng Nam và Bắc California. Trên YouTube có thể xem biểu tình của người Việt bằng cách search nhóm chữ "Biểu tình chống Tập Cận Bình và Võ Văn Thưởng Apec 2023" do Sean Le TV thực hiện.



⚪ ---- Colorado: Geoffrey Kim, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng của Greenwood Village, đã bị kết án hôm thứ Năm vì cái chết của Emmalyn Nguyen, 18 tuổi, qua đời sau một ca phẫu thuật nâng ngực vào năm 2019. Kim bị kết tội ngộ sát vào tháng 6/2023. Thẩm phán đã đưa ra bản án quản chế có giám sát trong hai năm, bao gồm bản án 15 ngày tù tại Nhà tù Quận Arapahoe và 120 ngày phục vụ công ích tại cơ sở chăm sóc dài hạn dành cho những người bị chấn thương sọ não và phạt 15.000 USD. Kim ngay lập tức bị đưa vào tù sau khi tuyên án.

Cô Nguyễn đã trải qua ca phẫu thuật vào ngày 1 tháng 8/2019, tại văn phòng Greenwood Village của bác sĩ Kim. Nhưng sau khi được gây mê, tim của Nguyễn bị ngừng đập. Bác sĩ Kim đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho Nguyễn nhưng sau đó thừa nhận ông đã không gọi 911 để được giúp đỡ trong khoảng 5 giờ. Hai y tá làm chứng rằng họ đã yêu cầu gọi 911 nhưng Kim từ chối.

Nguyễn bị chấn thương não trái, không thể nói, đi lại hay tự ăn và cần được chăm sóc y tế suốt ngày đêm. Lynn Fam chăm sóc con gái Emmalyn Nguyễn trước khi cô qua đời 14 tháng sau đó. Bị kiện về cái chết, Kim đã đồng ý trả cho gia đình Nguyễn 1 triệu USD trong một thỏa thuận ngoài tòa án. Vào tháng 8, Hội đồng Y tế Colorado đã ra phán quyết rằng Kim có thể tiếp tục hành nghề y theo thỏa thuận. Thỏa thuận ngày 21/8 yêu cầu Kim thông báo cho bệnh nhân bằng văn bản về bản án của mình, nhưng hội đồng không đưa ra hạn chế mới nào khác đối với hành nghề của Kim.

⚪ ---- Texas: bà cụ Sau Nguyen, 79 tuổi, được phát hiện đã chết ở một vịnh nhỏ sau khi bà không trở về sau chuyến đi dạo buổi sáng ở phía tây bắc Quận Harris. Xác của bà được tìm thấy dọc theo Downwood Forest Drive, gần Antoine Drive và West Mount Houston Road, vào tối thứ Tư. Khi những người con trai đi tìm bà, họ cho biết họ đã phát hiện ra mẹ mình úp mặt trong một con sông cách nhà bà khoảng 1.000 feet.

Các con trai xác định mẹ là Sáu Nguyễn, 79 tuổi, trên xác dường như có vết răng chó tấn công Họ cho biết bà từ Việt Nam đến Houston cùng chồng vào những năm 70s. Cảnh sát Quận Harris cho biết cuộc điều tra đang diễn ra và tại hiện trường không có dấu hiệu nào cho thấy người phụ nữ đã bị chó tấn công. Các nhà điều tra cho biết trong khi họ ở hiện trường trong nhiều giờ, không ai đề cập gì đến chó. Báo cáo khám nghiệm tử thi sẽ xác nhận nguyên nhân cái chết của cụ bà.

⚪ ---- San Jose: Nghệ sĩ Thành Được (1934-2023) ra đi, hưởng thọ 89 tuổi. Nghệ sĩ Thành Được -- người được mệnh danh là "ông hoàng không ngai" của nghệ thuật sân khấu cải lương thời kỳ trước 1975 -- đã từ trần trong một giấc ngủ ở San Jose vào lúc 8 giờ sáng (giờ California) ngày 16/11/2023, hưởng thọ 89 tuổi. Theo Wikipedia, Thành Được sinh năm 1934 tại Sóc Trăng là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng người Việt Nam, thành danh cùng thời với các nghệ sĩ như Năm Châu, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Út Trà Ôn, Phùng Há. Ông từng được mệnh danh là "Ông vua không ngai" hay "Kép hát thượng thặng" trong làng sân khấu cải lương Nam Bộ. Sinh trong 1 gia đình phú nông, sau khi học xong tiểu học, ông theo cậu ruột là bầu gánh hát cải lương Thanh Cần, để học hát và lên sân khấu diễn lần đầu tiên vào năm 1954 trong gánh hát của người cậu. Sau đó 2 năm, ông đã nổi bật trong vai Tô Điền Sơn (tuồng Khi hoa anh đào nở). Năm 1958, Thành Được về Đoàn Kim Chưởng, sau đó tới Đoàn Thanh Minh – Thanh Nga, rồi trở lại Kim Chưởng.

Năm 1961, ông kết hôn với nghệ sĩ cải lương Út Bạch Lan. Hai người cũng trở thành cặp diễn nổi tiếng trong các vở Con gái chị Hằng, Tấm lòng của biển, Bọt biển, Chuyện tình 17, Tình Xuân muôn tuổi, Rồi 30 năm sau, Giấc mộng giữa hoàng lăng..., nhưng đặc biệt hơn cả là vở Nửa đời hương phấn. Đến năm 1964, hôn nhân của họ tan vỡ. Năm 1966, Thành Được đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm với vai diễn tướng cướp Thi Đằng (tuồng Tiếng hạc trong trăng).

Năm 1984, Thành Được đi lưu diễn tại Đức, trốn sang Tây Berlin, và xin tị nạn chính trị tại đây. Ông sinh nhai bằng nghề nhà hàng tại Đức và năm 1995 đến Hoa Kỳ mở nhà hàng Thành Được tại Milpitas, California, một phố nhỏ sát San Jose, California.





Nghệ sĩ Thành Được trong một buổi văn nghệ vài năm trước.

⚪ ---- TIN VN. Trong 10 tháng, VN có 1.067 doanh nghiệp địa ốc giải thể, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Theo Tạp Chí Tài Chính. Thống kê cho thấy, giao dịch nhà đất thành công từ đầu năm đến nay chỉ bằng 1/10 so với điều kiện bình thường. Việc không thể bán hàng để thu tiền về, cộng thêm khó khăn trong tiếp cận vốn nhà băng đang khiến hàng nghìn doanh nghiệp trong ngành rơi vào cảnh suy sụp. Đầu tháng 6/2023, báo cáo chuyên đề về “sức khỏe” thị trường bất động sản của VARS từng đưa ra dự báo, nếu khó khăn còn tiếp diễn, chỉ 43% doanh nghiệp trong ngành có thể trụ được đến hết năm. Cụ thể, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 10 tháng năm 2023, cả nước có 1.067 doanh nghiệp địa ốc giải thể, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Bất động sản cũng là ngành chứng kiến số lượng doanh nghiệp giải thể lớn nhất trong kỳ này.

⚪ ---- TIN VN. Bình Định: Lối xuống biển bị xây tường bịt kín, hàng trăm ngư dân gặp khó. Theo VietnamNet. ờ biển Trung Lương là nơi tập trung hàng trăm chiếc thuyền, thúng để ngư dân thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đánh bắt hải sản gần bờ. Tuy nhiên, từ tháng 7 đến nay, Khu du lịch Trung Lương đã xây dựng tường rào, thường xuyên đóng cổng chắn lối đi, người dân không thể ra vào khu vực này để đi đánh bắt. Khu vực bãi Nhỏ có hơn 200 chiếc thuyền, thúng của người dân tập trung đi đánh bắt hải sản các loại. Thế nhưng hiện nay, Khu Du lịch Trung Lương đã xây dựng tường rào dọc theo tuyến đường ĐT639 và làm cổng ngõ ngay từ đầu tuyến đường mòn xuống bãi biển này.

⚪ ---- HỎI 1: Báo Times of Israel thăm dò: nếu cầu cử ngay hôm nay, liên minh diều hâu của Netanyahu sẽ thua thê thảm?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát của Channel 12 cho thấy liên minh do Benjamin Netanyahu lãnh đạo đã giành được 64 ghế trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái sẽ giảm xuống chỉ còn 45 ghế trong Knesset gồm 120 thành viên nếu cuộc bầu cử được tổ chức hôm nay. Các đảng chống Netanyahu, hay còn gọi là đảng “thay đổi” sẽ tăng lên 70 ghế, trong đó liên minh Hadash-Taal giành được 5 ghế còn lại. Cuộc khảo sát cho thấy đảng Thống nhất Quốc gia của Benny Gantz sẽ giành được 36 ghế, nhiều hơn gấp đôi so với 17 ghế của Likud của Netanyahu.

Channel 12 thừa nhận rằng việc thực hiện một cuộc khảo sát bầu cử trong thời chiến là điều bất thường. Đồng thời, nó lưu ý rằng thông thường trong các cuộc chiến tranh, các thủ tướng nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn, trong khi cuộc khảo sát này cho thấy điều ngược lại.

Chi tiết:

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/survey-netanyahu-would-be-heavily-defeated-were-elections-held-today-gantz-soars/

⚪ ---- HỎI 2: Hơn 1/2 loài chim biển của Anh và Ireland suy giảm dân số vì hâm nóng địa cầu?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới được công bố hôm thứ Năm, gần 1/2 số loài chim biển sinh sản ở Anh và Ireland đã giảm trong 20 năm qua, do biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân có thể xảy ra. Nghiên cứu cũng bao gồm Quần đảo Channel ngoài khơi bờ biển phía bắc nước Pháp, cho thấy 11 trong số 21 loài chim biển đã bị mất số lượng. Trong 10 loài còn lại, 5 loài vẫn ổn định và 5 loài tăng lên một phần nhờ công tác bảo tồn có mục tiêu.

Các nhà nghiên cứu cho biết các yếu tố thúc đẩy khác nhau giữa các loài và khu vực nhưng có khả năng một phần liên quan đến "điều kiện thời tiết bất lợi có thể là kết quả của biến đổi khí hậu". Đối với 4 loài còn lại trong số 25 loài được khảo sát, không có kết luận nào được đưa ra do thay đổi phương pháp khảo sát.

https://phys.org/news/2023-11-seabirds-uk-ireland-decline-survey.html

.