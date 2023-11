- Lưu Bình Nhưỡng, người đại biểu Quốc hội nổi tiếng về nói thẳng và nhiều lần chất vấn Bộ Trưởng Công an Tô Lâm, bị khởi tố, bị bắt tạm giam. - Mưa lụt nhiều tỉnh Miền Trung, 3 người mất tích tại Quảng Trị, nhà sập, 60 con bò bị lũ cuốn trôi, ghe thuyền giữa phố - Thư ngỏ từ hơn 400 quan chức Mỹ từ 40 cơ quan chính phủ chỉ trích TT Biden về ủng hộ vô điều kiện đối với cuộc thảm sát của Israel ở G

Lưu Bình Nhưỡng, người đại biểu Quốc hội nổi tiếng về nói thẳng và nhiều lần chất vấn Bộ Trưởng Công an Tô Lâm, bị khởi tố, bị bắt tạm giam về tội 'cưỡng đoạt tài sản.' Hình trái: hồi 2 năm trước, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói trực tiếp truyền hình trên VTV4: Không được biến Quốc hội thành căn phòng kín gom góp lợi ích nhóm, cá nhân. Hình phải của Bộ Công An: khi bị bắt.

- Lưu Bình Nhưỡng, người đại biểu Quốc hội nổi tiếng về nói thẳng và nhiều lần chất vấn Bộ Trưởng Công an Tô Lâm, bị khởi tố, bị bắt tạm giam.

- Mưa lụt nhiều tỉnh Miền Trung, 3 người mất tích tại Quảng Trị, nhà sập, 60 con bò bị lũ cuốn trôi, ghe thuyền giữa phố

- Thư ngỏ từ hơn 400 quan chức Mỹ từ 40 cơ quan chính phủ chỉ trích TT Biden về ủng hộ vô điều kiện đối với cuộc thảm sát của Israel ở Gaza.

- TT Joe Biden lên án Trump xài ngôn ngữ Đức Quốc xã khi Trump mắng nhiều người khác là sâu bọ

- 2 nhà tài trợ đã rút khỏi Giải thưởng Sách Quốc gia để ủng hộ Israel

- Bộ trưởng Israel: sẽ không có "thành phố hay nhà ở trú ẩn" nào trên toàn cầu cho các lãnh đạo Hamas.

- Quân Israel vào Bệnh viện al-Shifa, bắt 30 người ra thẩm vấn, nổ bom nhiều phòng để tìm "hầm chứa Hamas," chưa thấy chứng cớ giấu Hamas ở bệnh viện. Khoảng 700 bệnh nhân vẫn còn ở bệnh viện.

- Gaza sắp "mất điện" hoàn toàn

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Israel có bom nguyên tử, nhưng ngày tận thế của Thủ tướng Israel đang đến gần.

- Thủ tướng Tây Ban Nha yêu cầu Israel chấm dứt “giết người bừa bãi người Palestine” ở Gaza, Tây Ban Nha sẽ giúp công nhận nhà nước Palestine.

- Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã kêu gọi Israel ngừng “giết trẻ sơ sinh”, Netanyahu phản ứng dữ dội.

- Thủ đô Mỹ: Hàng chục ngàn người biểu tình ủng hộ Israel, nói không ngưng bắn

- Mỹ: có tin Hamas sử dụng một số bệnh viện ở Gaza có đường hầm giữ con tin.

- Số người chết ở Gaza đã tăng lên 11.255, trong đó có 4.630 trẻ em, 3.130 phụ nữ và 682 người già. Trong khi 29.000 người bị thương, và 3.250 người mất tích.

- TTK/LHQ Antonio Guterres lo ngại vì dân Palestine chết nhiều, cần ngừng bắn "ngay lập tức"

- Bộ trưởng Nội vụ bị sa thải của Anh Suella Braverman thư gửi Thủ tướng Sunak: chính phủ thất bại rồi

- Hamas: giao tranh giữa lính Hamas và Israel đang ở giai đoạn đầu, sẽ còn lớn hơn

- Úc châu: Một người đi xe đạp mang cờ Israel bị tấn công trên đường phố Melbourne

- Đơn xin vay mua nhà tăng 2,8%

- Cổ phiếu Target đã tăng 12,12%

- Thẩm phán James Redford ở Michigan: Trump sẽ có tên trong lá phiếu sơ bộ của tiểu bang Michigan.

- Biện lý Willis: Phiên tòa xét xử vụ lật ngược bầu cử của Trump sẽ kéo dài qua bầu cử 2024 và có thể tới mùa xuân 2025.

- Biện lý Willis xin biện pháp bảo vệ “khẩn cấp” cho các nhân chứng không bị bạo lực

- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson năm 2015 từng viết rằng Trump phi đạo đức, kém nhân cách, ưa chửi mắng thô lỗ

- Thượng Viện suýt đấu võ: TNS Markwayne Mullin (cựu võ sĩ) thách đánh với Sean O'Brien (chủ Teamster) khi O'Brien điều trần

- Bộ Ngoại giao Mỹ OK bán vũ khí trị giá 650 triệu USD cho Nam Hàn

- Pfizer Inc. sẽ cắt giảm 500 nhân viên

- Dự luật đòi Mỹ bỏ chính sách “một Trung Quốc” và lập bang giao với Đài Loan được 50 DB Mỹ ủng hộ

- Viện nghiên cứu kinh tế KIEP: kinh tế thế giới chậm lại, tăng kinh tế toàn cầu sẽ là 2,8% trong năm 2024

- Việc nhẹ, lương cao: Viết tin giả câu độc giả cực hữu sẽ kiếm tiền quảng cáo bộn bạc.

- California: Thêm nhiều công ty bảo hiểm địa ốc rút khỏi California từ năm 2024.

- Nhật Bản: bắt 4 người ép nữ thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam vào ổ mại dâm

- Arizona: DB Quang Nguyen chận dự luật đòi các linh mục tiết lộ các tội lạm dụng trẻ em nghe được trong lễ xưng tội

- TIN VN. Hội thảo Bản quyền âm nhạc VCPMC 2023: Ca khúc do AI sáng tác chỉ cóp nhặt, không sáng tạo, không có bản quyền âm nhạc.

- HỎI 1: Chỉ còn 47% Cộng Hòa và 69% Dân Chủ nói rằng khoa học ảnh hưởng tích cực tới xã hội? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 49 triệu dân Mỹ rối loạn tâm thần vì chất gây nghiện? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-15/11/2023) ⚪ ---- Mưa lớn gây ngập lụt và thiệt hại nặng nề tại Thừa Thiên Huế, và nhiều tỉnh Miền Trung. Theo Báo VnEconomy và theo nhiều báo khác. Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, mưa lớn từ ngày 13 đến sáng 15/11/2023 đã gây thiệt hại nặng nề: 3 người mất tích tại Quảng Trị; 1.342 nhà bị ngập (Quảng Trị: 1.259; Đà Nẵng: 83); 22 nhà bị tốc mái. Về nông nghiệp: 69 ha cây ăn quả, hoa màu; 1.090 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi...

Sơ bộ thống kế thiệt hại đến sáng 15/11, đã có ít nhất 3 người mất tích tại Quảng Trị. Về nhà, đã có ít nhất 22 nhà bị tốc mái; 1.342 nhà bị ngập (Quảng Trị: 1.259; Đà Nẵng: 83); riêng tỉnh Thừa Thiên Huế đang thống kê số nhà bị ngập (36 phường, xã của thành phố Huế và các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thuỷ, Phú Vang, Phú Lộc và Nam Đông bị ngập từ 0,3-0,8m). Tại huyện Cam Lộ, nước lũ trên sông Hiếu lên cao đột ngột, người dân không kịp trở tay khiến 60 con bò, 1.000 con gia cầm bị cuốn trôi.

Thông tấn VTV cho biết nhiều huyện miền núi ở Quảng Ngãi bị sạt lở. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận, Huế ngập lụt lớn, đường thành sông, dùng ghe đưa người đi lại. Nước dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở Huế bị tê liệt. Phương tiện di chuyển chủ yếu trên đường lúc này là ghe (xuồng nhỏ) của bà con làm nghề sông nước. Tùy vào đoạn đường họ được thuê chở mà giá tiền khác nhau. Nhiều sinh viên ở Huế cũng lội lụt để đi mua thức ăn về dự trữ.



Báo Công thương cho biết, nhiều nơi ở Khánh Hòa ngập sâu do mưa lớn. Mưa lớn khiến nhiều nơi tại Khánh Hòa bị ngập lụt, lực lượng chức năng đang chủ động các phương án ứng phó, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Ở TP. Cam Ranh có một số địa điểm ngập sâu từ 0,5 - 0,8m. Từ sáng nay, học sinh trên toàn TP. Cam Ranh đã được cho nghỉ học.

⚪ ---- Lưu Bình Nhưỡng, người đại biểu Quốc hội nổi tiếng về nói thẳng và nhiều lần chất vấn Bộ Trưởng Công an Tô Lâm, bị khởi tố, bị bắt tạm giam về tội 'cưỡng đoạt tài sản.' Theo nhiều báo. Ngày 14/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (SN 1963) trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Ông Lưu Bình Nhưỡng (quê quán tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Ông Nhưỡng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 (2016-2021) thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (2016-2021), Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Việt Nam, Phó chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ. Ông Lưu Bình Nhưỡng là TS luật, từng là Phó chủ nhiệm Khoa pháp luật kinh tế Đại học Luật Hà Nội. Tính đến năm 2010, ông đã có 22 năm làm giảng viên Đại học Luật Hà Nội. Sau đó ông Nhưỡng làm Chánh văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, tham mưu cho Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

Báo Công An Nhân Dân ghi rằng: "Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, SN 1986 (thường gọi là Cường “quắt”, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án), trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự."

Báo Người Lao Động ghi nhận: "Chiều 15-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) cho biết ông Lưu Bình Nhưỡng không có quan hệ họ hàng gì với đối tượng hình sự Phạm Minh Cường (SN 1986; trú tại xã Thụy Xuân; thường gọi là Cường "quắt"). Theo vị lãnh đạo này, cả gia đình bố, mẹ của Phạm Minh Cường đều là người địa phương từ nhiều đời nay. "Giữa Cường và ông Nhưỡng có thể là mối quan hệ cá nhân ngoài xã hội thôi. Tôi cũng chưa bao giờ thấy ông Nhưỡng xuất hiện tại địa phương"- lãnh đạo UBND xã Thụy Xuân khẳng định.

Báo NLĐ ghi thêm: "Cũng trong chiều 15-11, anh Phạm Minh T. (anh trai của Phạm Minh Cường) cho biết đã nắm được thông tin ông Lưu Bình Nhưỡng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do có liên quan đến vụ án của em trai mình. Tuy nhiên, anh T. khẳng định ông Nhưỡng không hề có quan hệ họ hàng gì với gia đình anh. "Gia đình tôi không có quan hệ họ hàng gì với ông Nhưỡng đâu. Tôi cũng chưa bao giờ gặp ông Nhưỡng cả"- anh T. cho hay."

Bản tin đài VOA ghi nhận sau khi phỏng vấn 2 luật sư trong nước: "Hai người này, với am hiểu sâu về luật, viện dẫn một điều trong Bộ luật Hình sự 2015 để nói khái quát rằng “cưỡng đoạt tài sản” là việc đe dọa sẽ dùng “vũ lực” hoặc “thủ đoạn uy hiếp tinh thần” người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Họ cho rằng thật khó tin là ông Nhưỡng, bản thân là chuyên gia cao cấp về luật đồng thời đang là quan chức cao cấp thuộc quốc hội, lại có hành động vi phạm điều luật nêu trên."

Bản tin đài RFA ghi nhận: "Trong kỳ họp Quốc hội tháng 11/2018, ông Nhưỡng dẫn ra số liệu và cho rằng các cơ quan điều tra của Bộ Công an có những vi phạm chiếm tỷ lệ rất lớn, đồng thời kết luận rằng ngành Công an đã "sai phạm khủng khiếp" trong thực hiện tố tụng. Những vấn đề nóng thời gian gần đây ông cũng có lên tiếng như dự án hồ chứa nước Ka Pét ở Bình Thuận, hay vụ tử tù Nguyễn Văn Mạnh bị xử tử hình dù kêu oan nhiều lần."

Bản tin đài BBC ghi nhận: "Tháng 10/2018, ông Nhưỡng gây chú ý dư luận với phát ngôn được cho là gây sốc tại nghị trường, chỉ đích danh vi phạm của cơ quan điều tra là "rất khủng khiếp". Nguyên văn lời ông Bình Nhưỡng khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an: “Đối với lĩnh vực công an, tôi rất ủng hộ cuộc cách mạng trong lĩnh vực công an vừa qua nhưng mà qua báo cáo thì mới thấy rằng như thế này, vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp, không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện kiểm sát 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm tống đạt 100%..."

Bản tin khác của BBC cũng ghi nhận về ông Lưu Bình Nhưỡng: "Tháng 3/2021, ông nói không được biến Quốc hội thành 'phòng kín' để chia chác quyền lực, một cụm từ rất mạnh mẽ, chưa từng được bàn thảo tại nghị trường. Ông nói đến những khái niệm tuy rất phổ biến ở những thể chế đa đảng, dân chủ tại Phương Tây, nhưng trong thể chế do Đảng Cộng sản Việt Nam duy nhất lãnh đạo, dường như các đại biểu của dân còn rất 'dè dặt', cụ thể ông nói phải "cảnh giác tình trạng thâu tóm quyền lực bằng thể chế", hay phải xây dựng "một quốc hội nhân văn, không chỉ là một trung tâm quyền lực mà còn là trung tâm dân chủ và đoàn kết của quốc gia, dân tộc". Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông Lưu Bình Nhưỡng là "một đại biểu quốc hội mà dân chúng rất mến mộ vì những phát biểu thẳng thắn trên nghị trường."..."

Hình trái: hồi 2 năm trước, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói trực tiếp truyền hình trên VTV4: Không được biến Quốc hội thành căn phòng kín gom góp lợi ích nhóm, cá nhân. Hình phải của Bộ Công An: khi bị bắt.

⚪ ---- Cuộc khảo sát đơn xin vay thế chấp mua nhà (mortgage applications) hàng tuần của Hiệp hội Mortgage Bankers Association (MBA) cho thấy số đơn đăng bộ vay thế chấp ở Hoa Kỳ đã tăng 2,8% trên cơ sở điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 11. Lãi suất thế chấp trung bình kỳ hạn 30 năm không thay đổi ở mức 7,61%. Chỉ số tái cấp vốn tăng lên 2% so với tuần trước, trong khi Chỉ số mua hàng được điều chỉnh theo mùa tăng 3% hàng tuần. Phó chuyên gia kinh tế trưởng của MBA Joel Kan cho biết: “Mặc dù lãi suất trái phiếu kho bạc giảm vào giữa tuần, lãi suất thế chấp trung bình ít thay đổi trong tuần”.

.

⚪ ---- Cổ phiếu của chuỗi tiệm bách hóa Target đã tăng trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm thứ Tư sau khi công bố thu nhập quý 3 năm 2023, vượt xa kỳ vọng. Các nhà phân tích đã dự đoán thu nhập là 1,47 USD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu là 25,29 tỷ USD. Công ty báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu ở mức 2,10 USD và doanh thu là 25,4 tỷ USD, cả hai đều vượt con số dự kiến. Ngoài ra, thu nhập ròng và thu nhập hoạt động cho thấy mức tăng trưởng đáng kể lần lượt là 36,3% và 28,9%. Hơn nữa, Giám đốc điều hành của Target tuyên bố rằng "người tiêu dùng đã có khả năng phục hồi đáng kể." Cổ phiếu của Target đã tăng 12,12% lúc 6:46 sáng theo giờ ET.

.

⚪ ---- Tổng thống Joe Biden đã khiển trách đối thủ năm 2024 của ông là Donald Trump vào tối thứ Ba vì sử dụng ngôn ngữ mà Biden cho rằng gợi nhớ đến ngôn ngữ Đức Quốc xã sử dụng. Trump gần đây đã phát biểu trong một cuộc biểu tình rằng Trump sẽ “tiêu diệt tận gốc những người cộng sản, những người theo chủ nghĩa Mác xít, những kẻ phát xít và những tên côn đồ cánh tả cực đoan sống như lũ sâu bọ trong phạm vi đất nước chúng ta.

.

Tại một buổi gây quỹ ở San Francisco, Biden đã chỉ trích những nhận xét đó. “Trump đã nói nếu trở lại nắm quyền, Trump sẽ truy lùng tất cả những người chống đối Trump và quét sạch cái mà Trump gọi là 'sâu bọ... ở Mỹ'... lặp lại ngôn ngữ mà bạn đã nghe ở Đức Quốc xã vào những năm 1930s. Đây thậm chí không phải là lần đầu tiên.”

.

Biden cũng chỉ trích tương tự một bình luận khác của Trump về những người nhập cư bất hợp pháp, trong đó Trump nói rằng họ đang “đầu độc máu của đất nước chúng ta”. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Trump, Steven Cheung, cho biết việc so sánh Trump với Đức Quốc xã là “nực cười”, đồng thời nói thêm rằng những người đưa ra so sánh như vậy sẽ bị “nghiền nát” khi Trump chiếm lại Bạch Ốc.

.

⚪ ---- Ít nhất 2 nhà tài trợ đã rút khỏi Giải thưởng Sách Quốc gia (National Book Awards) tuần này sau khi được thông báo rằng một số tác giả có kế hoạch kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, theo tờ New York Times đưa tin. “Tôi không thoải mái khi đưa các tác giả và nhóm của mình vào một môi trường mang tính chính trị như thế này, một môi trường sẽ khiến nhiều người trong chúng tôi cảm thấy khá khó chịu — kể cả bản thân tôi với tư cách là một phụ nữ Do Thái,” nhà xuất bản Zibby Owens viết cho tổ chức đằng sau giải thưởng, lập luận rằng một tuyên bố ủng hộ người Palestine sẽ khơi dậy chủ nghĩa bài Do Thái.

.

Aaliyah Bilal, người lọt vào vòng chung kết, cho biết đó hoàn toàn không phải là ý định. Cô nói: “Điều rất quan trọng là khi chúng tôi xây dựng nó, chúng tôi hiểu rõ rằng chúng tôi nhạy cảm với tất cả chủ nghĩa bài Do Thái đang diễn ra vào thời điểm này. Chúng tôi không muốn góp phần gây ra điều đó.”

.

⚪ ---- Hơn 400 quan chức Mỹ từ 40 cơ quan chính phủ đã gửi thư cho Tổng thống Biden chỉ trích sự ủng hộ vô điều kiện của Biden đối với cuộc chiến của Israel ở Gaza. Thư viết: “Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Biden khẩn trương yêu cầu ngừng bắn; và kêu gọi giảm leo thang cuộc xung đột hiện tại bằng cách đảm bảo thả ngay lập tức các con tin Israel và những người Palestine bị giam giữ tùy tiện; phục hồi nước, nhiên liệu, điện và các dịch vụ cơ bản khác; và chuyển viện trợ nhân đạo đầy đủ tới Dải Gaza.”

.

Theo báo New York Times, phần lớn những người ký bức thư là những người được bổ nhiệm chính trị làm việc trong toàn bộ chính phủ, bao gồm cả Bộ Tư pháp, FBI và Hội đồng An ninh Quốc gia.Thư nói rằng “đại đa số người Mỹ ủng hộ lệnh ngừng bắn”, trích dẫn một cuộc thăm dò từ Data For Progress cho thấy 66% cử tri tin rằng Mỹ nên thúc đẩy lệnh ngừng bắn, trong đó có 80% đảng viên Đảng Dân chủ. Bức thư viết: “Hơn nữa, người Mỹ không muốn quân đội Mỹ bị lôi kéo vào một cuộc chiến tốn kém và vô nghĩa khác ở Trung Đông”.

.

Đây là lá thư phản đối mới nhất từ các quan chức trong chính quyền Biden, trước đó đã có 3 bản ghi nhớ nội bộ gửi Ngoại trưởng Antony J. Blinken có chữ ký của hàng chục nhân viên Bộ Ngoại giao cũng như một Thư ngỏ có chữ ký của hơn 1.000 viên chức của Cơ quan Hoa Kỳ vì sự phát triển quốc tế (U.S. Agency for International Development.).

.

⚪ ---- Bộ trưởng Israel không bộ Benny Gantz cho biết hôm thứ Tư rằng sẽ không có "thành phố hay nhà ở trú ẩn" nào cho các lãnh đạo Hamas, và quân đội Israel sẽ truy lùng họ "trên và dưới mặt đất, ở Gaza và trên toàn thế giới." Gantz nói với các phóng viên rằng quân đội tiếp tục hoạt động tại Thành phố Gaza "chống lại những kẻ đã biến bệnh viện thành trung tâm chỉ huy."

.

Bình luận về các cuộc đụng độ với Hezbollah ở biên giới Israel-Lebanon, Bộ trưởng tuyên bố rằng "những gì chúng tôi đang làm hiệu quả ở miền nam, thậm chí có thể hoạt động tốt hơn ở miền bắc, nếu cần thiết."

.

⚪ ---- Lực lượng Israel đã đột kích Bệnh viện al-Shifa. Quân Israel sáng sớm thứ Tư cho biết họ đang thực hiện một “chiến dịch chống lại Hamas tại một khu vực cụ thể” tại al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất của Gaza, họ cho biết cuộc đột kích dựa trên thông tin tình báo của Israel và Hoa Kỳ rằng Hamas sử dụng bệnh viện làm căn cứ. Hamas bác bỏ chụp mũ này. Israel đã không đưa ra bằng chứng để chứng minh. Lính Israel đã tiến vào bệnh viện lục soát trong khi xe tăng vào sân.

.

Khoảng 30 người bị lính Israel đưa ra sân, lột quần áo, bịt mắt và thẩm vấn. Quân Israel cũng đã cho nổ tung một kho thuốc và thiết bị y tế để tìm xem có hầm hay không. Khoảng 700 bệnh nhân vẫn còn ở bệnh viện, trong đó có khoảng 100 người tình trạng nguy kịch. Hơn 1.000 nhân viên y tế cũng bị mắc kẹt tại chỗ nhưng không thể điều trị cho bệnh nhân do thiếu thuốc và nhiên liệu.

.

⚪ ---- Các công ty viễn thông chính ở Dải Gaza, Jawwal và Paltel, đã thông báo hôm thứ Tư rằng tình trạng "mất điện" hoàn toàn dự kiến sẽ xảy ra "trong những giờ tới. Các trung tâm dữ liệu và thiết bị chuyển mạch chính của chúng tôi ở Dải Gaza đang dần ngừng hoạt động do cạn kiệt nhiên liệu”, các nhà cung cấp cho biết trên mạng X. Ngoài ra, các công ty tiết lộ rằng mạng chính của họ trong khu vực hiện chỉ dựa vào pin.

.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có bài phát biểu hôm thứ Tư hướng tới Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. "Netanyahu ... bạn có bom hạt nhân hay không? Hãy tiết lộ [câu trả lời] nếu bạn dám. [Nhưng] bạn không thể. Chúng tôi biết Israel có những quả bom này", ông Erdogan nhấn mạnh trong cuộc họp quốc hội ở Ankara. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày tận thế của Thủ tướng Israel đang đến gần. Ông Erdogan chia sẻ ông "công khai" tin rằng Israel là một "quốc gia khủng bố" vì Israel đang "thực hiện chiến lược hủy diệt toàn diện" ở Dải Gaza.

.

⚪ ---- Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez yêu cầu Israel chấm dứt “giết người bừa bãi người Palestine” ở Gaza. Sanchez hứa rằng chính phủ mới của ông sẽ “làm việc ở châu Âu và Tây Ban Nha để công nhận nhà nước Palestine. Chúng tôi yêu cầu Israel ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế, điều mà ngày nay rõ ràng là không được tôn trọng”. Sanchez nói thêm rằng ông “đứng về phía Israel” trong “phản ứng của nước này” trước cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 và kêu gọi “thả ngay lập tức” các con tin. “Nhưng với cùng một sự rõ ràng, chúng tôi phản đối việc giết hại bừa bãi người Palestine ở Gaza và West Bank.”

​.

⚪ ---- Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã kêu gọi Israel ngừng “giết trẻ sơ sinh”, khiến người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu phản ứng dữ dội. Trudeau hôm thứ Ba nói rằng “việc giết hại phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh” ở Dải Gaza nơi bị bao vây phải chấm dứt. Netanyahu phản bác, nhấn mạnh rằng Hamas phải chịu trách nhiệm về những cái chết của dân thường khi lực lượng Israel tiếp tục tấn công khu vực này.

.

“Tôi kêu gọi chính phủ Israel kiềm chế tối đa,” ông Trudeau nói trong lời chỉ trích gay gắt nhất đối với Israel kể từ khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra hơn 5 tuần trước. “Thế giới đang theo dõi, trên TV, trên mạng xã hội – chúng ta đang nghe lời chứng của các bác sĩ, thành viên gia đình, những người sống sót, những đứa trẻ đã mất cha mẹ. Thế giới đang chứng kiến việc giết hại phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh. Điều này phải dừng lại,” ông nói trong một cuộc họp báo ở tỉnh British Columbia.

.

⚪ ---- Hàng chục ngàn người đã biểu tình tại National Mall ở thủ đô Washington, D.C., hôm thứ Ba để ủng hộ Israel và lên án chủ nghĩa bài Do Thái đang gia tăng vì cuộc chiến đang diễn ra của Israel chống lại Hamas ở Gaza. Cuộc biểu tình, được mệnh danh là "Cuộc tuần hành vì Israel", được tổ chức bởi Jewish Federations for North America và Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations.

.

Nhìn ra biển cờ Israel và Hoa Kỳ, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và lãnh đạo Đảng Dân chủ Hạ viện, Hakeem Jefferies, cùng bước lên sân khấu và cùng với Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Joni Ernst của Iowa, nắm tay nhau. “Chúng tôi sát cánh cùng Israel,” Schumer hô vang.

.

⚪ ---- Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Truyền thông Chiến lược John Kirby hôm thứ Ba cho biết Washington có “thông tin rằng Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã sử dụng một số bệnh viện ở Gaza, bao gồm Al Shifa và các đường hầm bên dưới để che giấu và hỗ trợ quân đội của họ trong hoạt động và bắt giữ con tin."

.

4 người bị cáo buộc cưỡng ép thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam làm việc tại ổ mại dâm của họ.

Dân biểu TB Quang Nguyễn

TIN VN. Hội thảo Bản quyền âm nhạc VCPMC 2023: Ca khúc do AI sáng tác chỉ cóp nhặt, không sáng tạo, không có bản quyền âm nhạc.

Ông nói với các phóng viên trên chiếc Air Force One rằng 2 nhóm này điều hành một “nút chỉ huy và kiểm soát” và cất giữ vũ khí tại Bệnh viện Al Shifa và “sẵn sàng đáp trả một hoạt động quân sự của Israel chống lại cơ sở đó”. Kirby chỉ ra rằng Mỹ không hỗ trợ các cuộc không kích hoặc chạm súng tại các trung tâm y tế và Israel vẫn phải bảo vệ dân thường ở Gaza.⚪ ---- Bộ Y tế Chính quyền Palestine hôm thứ Ba cho biết tổng số người chết ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã tăng lên 11.255, trong đó có 4.630 trẻ em, 3.130 phụ nữ và 682 người già. Ngoài ra, Bộ ở Ramallah tiết lộ rằng 29.000 người bị thương, trong khi 3.250 người mất tích. Có thông tin cho rằng 196 người Palestine đã chết ở West Bank kể từ ngày 7 tháng 10 và 2.700 người bị thương.⚪ ---- Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói Guterres vô cùng lo lắng trước "sự mất mát nghiêm trọng về nhân mạng" tại các bệnh viện ở Gaza và kêu gọi lệnh ngừng bắn "ngay lập tức" ở vùng đất Palestine. Người phát ngôn nêu rõ: “Nhân danh nhân đạo, tổng thư ký kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức”. Bình luận này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Israel Eli Cohen cho rằng ông Guterres "không xứng đáng" làm người đứng đầu LHQ vì ông "không thúc đẩy bất kỳ tiến trình hòa bình nào" ở Trung Đông.⚪ ---- Bộ trưởng Nội vụ bị sa thải của Anh quốc Suella Braverman đã công bố một thư gửi Thủ tướng Rishi Sunak hôm thứ Ba sau khi bị cách chức vì những bình luận gây chia rẽ của bà về các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine gần đây, cáo buộc thủ tướng "phản bội" Anh quốc. Bà viết rằng Sunak "liên tục không thực hiện được" tất cả các ưu tiên chính sách quan trọng, bao gồm cả việc kiểm soát tình trạng di cư bất hợp pháp dùng thuyền vào Anh.Braverman cũng bày tỏ sự thất vọng về việc thủ tướng thiếu phản ứng trước những thách thức đặt ra bởi "chủ nghĩa bài Do Thái ngày càng xấu xa" và "chủ nghĩa cực đoan" thể hiện trên khắp Anh quốc sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel: “Nước Anh đang ở một bước ngoặt trong lịch sử của chúng ta và phải đối mặt với mối đe dọa về chủ nghĩa cực đoan theo cách chưa từng thấy trong 20 năm qua”.⚪ ---- Đại diện cấp cao của Hamas tại Lebanon Osama Hamdan hôm thứ Ba cho biết cuộc giao tranh giữa chiến binh Hamas và Israel "đang ở giai đoạn đầu". Ông cảnh báo rằng "những gì sắp xảy ra còn lớn hơn", theo hãng tin Haaretz của Israel. Hamdan cũng kêu gọi LHQ và cộng đồng quốc tế bảo vệ các bệnh viện ở Dải Gaza. Ngoài ra, ông còn bình luận về cáo buộc ngày hôm qua của Israel rằng Hamas đang giữ các con tin tại Bệnh viện Rantisi, rằng những tuyên bố này "tiết lộ trạng thái tâm lý của một đội quân bại trận". Và nhấn mạnh rằng "chúng tôi vẫn đang chờ quyết định của hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Ả Rập về việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa và cung cấp viện trợ."⚪ ---- Úc châu: Một người đi xe đạp đã bị tấn công trên đường phố nổi tiếng ở Melbourne khi đang mang cờ Israel, một dấu hiệu khác cho thấy căng thẳng ở Úc châu về cuộc xung đột ở Trung Đông giữa Israel và Hamas. Trong đoạn phim có thể thấy người đi xe đạp Ronen Martin-Cohen bị một người phụ nữ rượt xuống Chapel St và cố gắng xé lá cờ khỏi xe đạp, dẫn đến việc hai người phải vật lộn để giành quyền kiểm soát.Hai người đàn ông sau đó áp sát ông Martin-Cohen khi chiếc xe đạp nằm trên mặt đất, với đoạn phim cho thấy ông đá vào những người đàn ông, tiếp theo là cảnh ông Martin-Cohen nằm trên mặt đất khi các nhân chứng bước vào để ngăn chặn cuộc chiến. Đó là một trong số những vụ xảy ra ở Melbourne và diễn ra sau một cuộc đụng độ đông người giữa những người ủng hộ Palestine và người Úc gốc Do Thái ở Caulfield vào tối thứ Sáu.⚪ ---- Thẩm phán James Redford ở Michigan hôm thứ Ba đã ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ vẫn có tên trong lá phiếu sơ bộ của tiểu bang. Thế là lần thứ hai trong một tuần, một tòa án tiểu bang từ chối xóa tên Trump trên lá phiếu sơ bộ theo điều khoản chống nổi loạn của Tu chính án thứ 14.Tại Michigan, Thẩm phán Tòa án Khiếu nại James Redford bác bỏ các lập luận cho rằng vai trò của Trump trong vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 có nghĩa là tòa án phải tuyên bố ông không đủ tư cách tranh cử tổng thống. Redford viết rằng, vì Trump tuân thủ luật tiểu bang trong việc đủ điều kiện tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ nên Redford không thể loại bỏ cựu tổng thống. Ngoài ra, ông nói rằng Quốc hội nên quyết định liệu Trump có bị loại theo điều khoản của Hiến pháp Hoa Kỳ cấm người “tham gia nổi dậy” khỏi chức vụ hay không.Redford cho biết việc quyết định xem một sự kiện có cấu thành “một cuộc nổi dậy hay không và liệu có ai đó tham gia vào nó hay không” là những câu hỏi tốt nhất nên để cho Quốc hội chứ không phải cho “một quan chức tư pháp duy nhất”. Ông viết, một thẩm phán “không thể dưới bất kỳ hình thức nào có thể thể hiện những phẩm chất đại diện của mọi công dân trên toàn quốc - cũng như Hạ viện và Thượng viện.”⚪ ---- Phiên tòa xét xử vụ lật ngược bầu cử của cựu Tổng thống Donald Trump ở Atlanta — nơi Trump phải đối mặt với một số cáo buộc hình sự nghiêm trọng nhất — có thể sẽ kéo dài đến tận cuộc bầu cử năm 2024, theo Biện lý Quận Fulton Fani Willis thừa nhận hôm thứ Ba. Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên sân khấu tại hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu do The Washington Post tổ chức, Willis tiết lộ rằng giờ đây cô mong đợi phiên tòa xét xử tội gian lận lịch sử và được nhiều người mong đợi sẽ kéo dài đến mùa đông năm 2024 và thậm chí đến mùa xuân năm 2025.Trong các tuyên bố trước đó, cô đã nói rõ rằng cô có ý định đưa Trump và những kẻ can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 của Trump ở Georgia ra xét xử vào đầu năm tới. Dòng thời gian trước đó có khả năng làm gián đoạn đáng kể chiến dịch tranh cử tổng thống của Trump. Tuy nhiên, mốc thời gian thực tế hơn lại có nguy cơ gây ra nhiều xáo trộn hơn, vì nó có khả năng buộc Trump phải vào phòng xử án hình sự trong cuộc bầu cử thực tế vào tháng 11/2024.⚪ ---- Văn phòng Biện lý Quận Fulton Fani Willis hôm thứ Ba đã yêu cầu các biện pháp bảo vệ “khẩn cấp” và cấm chia sẻ công khai thông tin bí mật sau khi các cuộc phỏng vấn có 4 bị cáo trong vụ lật đổ bầu cử của Donald Trump bị rò rỉ cho giới truyền thông. Những lời đề nghị đến từ các bị cáo đã đồng ý thỏa thuận nhận tội với các công tố viên, bao gồm Jenna Ellis, Sidney Powell, Scott Hall và Ken Chesebro.Các công tố viên đổ lỗi cho luật sư bào chữa của Harrison Floyd, một người khác trong số 19 đồng phạm trong vụ án. Họ tuyên bố việc rò rỉ đoạn ghi âm là “nhằm đe dọa các nhân chứng trong vụ án này, khiến họ bị quấy rối và đe dọa trước khi xét xử” và là “để truyền đạt sự thật của vụ án này với các bị cáo và nhân chứng.” Văn phòng Biện Lý cho biết họ sẽ không sao chép các bản sao của các đề nghị nữa, thay vào đó yêu cầu các nhóm pháp lý đến thăm họ để đọc hay nghe hồ sơ mật.⚪ ---- Một năm trước khi Donald Trump được bầu làm tổng thống, Chủ tịch Hạ viện hiện nay Mike Johnson nói rằng Trump thiếu “đức hạnh và sự lịch sự”, trong một bài đăng trên Facebook rằng Trump không có “nhân cách và trung tâm đạo đức” cần thiết để trở thành tổng thống. “Tôi sợ Trump sẽ đập vỡ nhiều thứ hơn là sửa chữa. Trump có bản chất là một người nóng nảy và đó là một đặc điểm nguy hiểm cần có ở một Tổng tư lệnh,” Johnson viết trong câu trả lời trong một bài đăng trên Facebook ngày 7 tháng 8 năm 2015, theo New York Times đưa tin.“Tôi chỉ không nghĩ Trump có đủ tư cách để trở thành Tổng thống. Điều làm tôi khó chịu nhất là nhìn khuôn mặt của cậu con trai 10 tuổi đặc biệt của tôi, Jack, tại một thời điểm khi nó nhìn tôi với vẻ thất vọng bối rối, khi người dẫn đầu tất cả các cuộc thăm dò khoe khoang về việc gọi một phụ nữ là 'con heo mập'.'”Đáp lại bản tin của NY Times, Johnson chính thức tán thành chiến dịch tranh cử năm 2024 của Trump và nói trong một tuyên bố: “Trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của mình, Tổng thống Trump đã nhanh chóng thu phục được tôi và hàng triệu cử tri Cộng hòa của tôi.”⚪ ---- Thượng Viện suýt trở thành sân đấu võ. Một phiên điều trần của Ủy ban HELP Thượng viện hôm thứ Ba đã rơi vào hỗn loạn khi Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin (R-OK), một cựu võ sĩ Võ tổng hợp, thách thức ông chủ Teamster Sean O'Brien đánh nhau trong lời khai của người này. Mullin đọc to một bài đăng vào tháng 6 của O'Brien: “Hãy từ bỏ hành động cứng rắn trong các phiên điều trần tại Thượng viện này. Bạn biết nơi để tìm thấy tôi. Bất cứ nơi đâu, chơi kiểu cao bồi bất cứ lúc nào.” Mullin tiếp tục nói, “Đây là thời điểm, đây là một địa điểm. Chúng ta có thể là hai người lớn đồng thuận. Chúng ta có thể kết thúc nó ở đây.”“Được rồi, hoàn hảo,” O’Brien trả lời. "Bạn muốn làm điều đó ngay bây giờ?" Mullin nói. “Tôi rất muốn làm điều đó ngay bây giờ,” O’Brien trả lời. “Vậy thì hãy đứng thẳng lên,” Mullin nói. “Bạn đứng thẳng lên,” O’Brien trả lời. Mullin sau đó đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi cho đến khi Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (I-VT) can thiệp. “Không, không, ngồi xuống đi,” Sanders hét vào mặt Mullin, dường như đã ngăn chặn được một cuộc ẩu đả giữa hai người trong gang tấc. “Bạn biết bạn là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, hãy hành động như vậy.”⚪ ---- Pentagon cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Ba rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt việc bán vũ khí có thể trị giá khoảng 650 triệu USD cho Nam Hàn, dự kiến sẽ mua 38 hỏa tiễn Standard Missile 6 (SM-6) Block I, bao gồm cả các thiết bị liên quan. Công ty sản xuất chính dự kiến là Raytheon Missiles and Defense (RMD). Thương vụ này sẽ giúp Nam Hàn đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai, đồng thời tăng cường hơn nữa khả năng tương tác với Mỹ và các đồng minh khác”, và sẽ không ảnh hưởng đến “cân bằng quân sự cơ bản” ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.⚪ ---- Pfizer Inc. dự kiến sẽ giảm khoảng 500 nhân viên nhằm cắt giảm chi phí, bao gồm việc ngừng hoạt động sáng kiến phân tử nhỏ (PSSM) tại Kent, Anh. Truyền thông cũng cho biết các vị trí công việc sẽ được chuyển sang Ấn Độ và Mỹ. Pfizer nói với Sky News: “Thông tin thêm về chương trình toàn cầu này sẽ được chia sẻ trong những tháng tới và như một phần của hướng dẫn cả năm cho năm 2024”. Trước đó, hãng truyền thông Fierce Pharma đưa tin Pfizer có kế hoạch cắt giảm gần 800 việc làm ở Gladstone, New Jersey trong suốt năm 2024.⚪ ---- Một dự luật được đưa ra cách đây ba năm kêu gọi Mỹ chấm dứt chính sách “một Trung Quốc” và khôi phục quan hệ ngoại giao với Đài Loan đã nhận được 50 người ủng hộ tại Quốc hội. Năm 2020, Dân biểu Tom Tiffany và Dân biểu Scott Perry đưa ra dự luật kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách "một Trung Quốc", nối lại quan hệ chính thức với Đài Loan và bắt đầu đàm phán về một hiệp định thương mại tự do Mỹ-Đài Loan. Tính đến tháng 11/2022, dự luật đã có thêm 28 người đồng tài trợ, tất cả đều là đảng viên Cộng hòa.Trong thông cáo báo chí hôm thứ Hai (13/11), văn phòng của Tiffany thông báo rằng trong năm qua, có thêm 20 đại diện Đảng Cộng hòa đã chấp thuận, nâng tổng số lên 50. Tiffany mô tả đây là một cột mốc quan trọng cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng của Quốc hội trong việc công nhận Đài Loan là một đất nước tự do, dân chủ và độc lập.⚪ ---- Hôm thứ Ba, một viện nghiên cứu kinh tế của nhà nước Nam Hàn đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống 2,8% trong năm tới do lãi suất cao ở các nước lớn và sự suy thoái của Trung Quốc. Dự báo mới nhất của Viện Chính sách kinh tế quốc tế Nam Hàn (Korea Institute for International Economic Policy: KIEP) đánh dấu mức giảm 0,2% điểm so với dự báo được đưa ra vào tháng 5.Con số này khả quan hơn mức 2,7% do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa ra nhưng thấp hơn mức tăng trưởng 2,9% do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đề xuất. Tuy nhiên, KIEP đã nâng dự báo tăng trưởng năm nay thêm 0,4% điểm lên 3%, cho thấy nền kinh tế thế giới dự kiến sẽ chậm lại hơn nữa so với mức tăng trưởng 3,3% của năm ngoái.⚪ ---- Những người bịa đặt tin cực hữu kiếm tiền bộn bạc. Bản tin này không nói chuyện các YouTuber cực hữu người Việt ở Hoa Kỳ. Báo Nhật Bản kể về một người Nhật kiếm tiền bộn bạc nhờ bịa đặt tin cực hữu tương tự. Thí dụ như tin:. “Nhà máy quần áo Trung Quốc tràn ngập côn trùng độc hại!”. “Rệp Trung Quốc xâm chiếm Nhật Bản!”. “30% tội phạm tình dục ở Nhật Bản là người Nam Hàn!”. “Người đàn ông chuyển giới cưỡng hiếp dã man bé 11 tuổi!”Tuần báo Shukan Gendai (ấn bản 11-18 tháng 11/2023) cho biết tin giả là một ngành kinh doanh lớn – “sinh lời nhiều hơn tin thật”. Một người tự nhận là người cung cấp loại rác này đã tuyên bố thu nhập 1 triệu yên/tháng (6,652.61 USD/tháng). Nhân vật làm tin giả cực hữu nà là một người đàn ông 27 tuổi khiêm tốn, ăn nói nhỏ nhẹ, dẫn phóng viên của Gendai vào nơi ở kiêm văn phòng của anh ta nơi tầng 7 của tòa nhà 10 tầng ở trung tâm Tokyo, một phòng đơn, trống trải, chỉ có một bàn nhỏ, một máy tính PC để bàn, một nệm gấp và dùng tên là "Ông. T.”Van phòng không có ghế ngồi. T. nói: “Tôi không có bất kỳ niềm tin chính trị nào và không có thành kiến nào cả”. Chỉ vì đơn giản: “Làm tin cực hữu kiếm bộn bạc.” Tin giả và lời nói căm thù là những mặt hàng giống như bất kỳ mặt hàng nào khác, có giá trị tương ứng với nhu cầu mà chúng đáp ứng. “Tôi sản xuất ra những tài liệu mang tính mị dân mà những người cánh hữu cực đoan thích,” anh nói – trung bình 30 bài/tháng, làm việc bốn ngày/tuần. Văn viết thô thiển, nội dung thô tục, bằng chứng mỏng manh đến mức không tồn tại.T. nói về nghệ thuật viết tin cực hữu: “không cần có bất kỳ mối liên hệ nào giữa nhan đề và nội dung. Nhan đề là quan trọng. Là điều khơi dậy sự căm ghét của những người cánh hữu.” Số lượng người xem lên tới hàng trăm nghìn cho thấy T. biết mình đang làm gì. Những con số như thế thu hút các quảng cáo. Thu nhập tăng cao của T. là phần thưởng.Các nhà nghiên cứu nói gì về loại tin giả cực hữu? Có thể các quảng cáo sẽ rút lui khỏi việc liên kết sản phẩm của họ với những hành vi gây thù hận thô tục trần trụi nhất - nhưng điều đó cũng không nhất thiết xảy ra: “Các công ty thực phẩm sức khỏe quảng cáo trên các trang web người lớn mà không gây bất kỳ tổn hại nào đến hình ảnh thương hiệu của họ,” phóng viên Gendai nghe từ Nhà báo công nghệ thông tin Hiroshi Mikami.⚪ ---- Thêm nhiều công ty bảo hiểm công bố kế hoạch không gia hạn hợp đồng bảo hiểm cho chủ nhà ở California bắt đầu từ năm 2024. Bốn công ty -- Merastar Insurance Co., Unitrin Auto and Home Insurance Co., Unitrin Direct Property and Casualty Co. và Kemper Independence Insurance Co. -- nói rằng họ tái phối trí toàn quốc vì kế hoạch của công ty mẹ Kemper Corp, theo các tài liệu nộp cho Sở Bảo hiểm California.Trước đó, State Farm và Allstate, hai công ty bảo hiểm lớn hơn ở California, cũng thông báo rằng họ sẽ ngừng nhận đơn xin mua bảo hiểm cho tất cả tài sản cá nhân và doanh nghiệp trên toàn tiểu bang hồi đầu năm nay. State Farm là công ty bảo hiểm địa ốc lớn nhất ở California, trong khi Allstate là công ty lớn thứ tư hồi năm 2021.⚪ ---- Nhật Bản: Cảnh sát Thủ đô Tokyo (MPD) đã bắtMPD hôm 13/11 thông báo rằng họ đã bắt 4 người, trong đó có Shingo Iijima, 42 tuổi, sống ở phường Adachi của Tokyo vì nghi ngờ vi phạm Đạo luật chống mại dâm. Bốn công dân Việt Nam cũng bị bắt vì nghi ngờ vi phạm Đạo luật kiểm soát nhập cư và công nhận người tị nạn.Iijima và 3 nghi phạm khác bị truy tố tội đưa phụ nữ Việt Nam đến Nhật Bản theo chương trình thực tập kỹ thuật đến các khách sạn ở phường Toshima của thủ đô và các nơi khác, rồi sắp xếp cho họ tham gia mại dâm. MPD chưa tiết lộ các nghi phạm đã nhận tội như thế nào. Báo Mainichi ghi rằng Iijima và những người khác đã kinh doanh tình dục từ tháng 9/2017 và tạo ra tổng doanh thu khoảng 300 triệu yên (khoảng 1,98 triệu USD) trong 6 năm qua.⚪ ---- Arizona: Một nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ nhiệm kỳ đầu tiên muốn ban hành một ngoại lệ đối với luật tiểu bang cho phép các giáo sĩ từ chối tiết lộ những gì đã được nói với họ khi xưng tội hoặc các cuộc giao tiếp bí mật tương tự. Nhưng Dân biểu tiểu bang Stacey Travers của địa hạt 12, cho đến nay đã gặp phải rào cản thủ tục. Dân biểu TB Quang Nguyễn (Cộng Hòa), chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, nơi dự luật của bà được giao hồi đầu năm nay, thậm chí còn từ chối đưa ra điều trần.nói với Capitol Media Services rằng ông không sẵn sàng cho phép dự luật được tiếp tục vào năm 2024, ngay cả khi nó chỉ giải quyết các trường hợp lạm dụng và bỏ bê trẻ em. Nguyen, giáo dân Công giáo, nói: “Bí mật xưng tội phải giữ kín, không bao giờ được lộ bí mật. Và các linh mục sẵn sàng vào tù vì điều đó.”Tuy nhiên, ông Nguyễn thừa nhận rằng có những vấn đề khó giải quyết. Và Nguyen nói rằng Nguyen sẵn sàng nói chuyện với DB/TB Travers, người dự định tái nộp dự luật khi lập pháp triệu tập vào tháng 1/2024. Nếu Travers có thể đưa dự luật của mình qua Nguyễn và thông qua Cơ quan lập pháp, cô có thể nhận được sự tiếp đón thân thiện hơn từ Thống đốc Katie Hobbs, người cũng là người Công giáo.Hobbs nói: “Tôi chắc chắn nghĩ rằng thật đáng để có cuộc trò chuyện, làm thế nào chúng ta có thể tiếp tục tôn trọng quyền tự do tôn giáo của mọi người nhưng cũng giải quyết được loại lạm dụng [tình dục trẻ em] này”.Điều đó liên quan đến một vụ xảy ra ở thị trấn Bisbee (Arizona), nơi các giám mục, viện dẫn đặc quyền của giáo sĩ sám hối, đã không tiết lộ với cảnh sát rằng Paul Adams, một thành viên nhà thờ, đã thú nhận cưỡng hiếp con gái mình. Adams tiếp tục lạm dụng cô trong bảy năm nữa và còn cưỡng hiếp em gái sơ sinh của cô. Y chỉ bị bắt sau khi có người xem đoạn video y đăng lên mạng. Adams sau đó đã tự sát trong tù.“Họ rất khó chịu,” Travers nói về những cử tri của cô, đồng thời nói thêm rằng họ muốn biết cách thay đổi luật để điều đó không xảy ra lần nữa. Luật hiện hành của Arizona quy định một số người phải “bắt buộc phải báo cáo” về hành vi lạm dụng, gây thương tích hoặc bỏ bê trẻ em. Danh sách đó bao gồm các chuyên gia y tế, chuyên gia sức khỏe hành vi, phụ huynh, nhân viên nhà trường và những người ủng hộ nạn nhân bạo lực gia đình và tấn công tình dục. Danh sách đó cũng bao gồm các giáo sĩ. Nhưng điều đó chỉ bao gồm những điều mà họ thực sự chứng kiến. Và luật quy định rằng họ không bắt buộc phải báo cáo những gì họ nghe khi được xưng tội hoặc giao tiếp.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Đây là ý kiến của các chuyên gia chia sẻ qua tọa đàm Âm nhạc trong môi trường kỹ thuật số, nằm trong khuôn khổ Hội thảo Bản quyền âm nhạc VCPMC 2023. Tham gia hội thảo có ông Trần Hoàng - cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Benjamin - giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên minh quốc tế các tổ chức bảo vệ quyền tác giả và nhà soạn nhạc (CISAC). Qua đây ông Benjamin cũng khẳng định AI không sáng tạo mà chỉ cóp nhặt theo thuật toán, tổng hợp thành ca khúc. Vì vậy, ca khúc này không có bản quyền âm nhạc dành cho AI. Nhiều ý kiến cho rằng để xác lập bản quyền ca khúc do AI sáng tác cần có khung pháp lý cụ thể trong thời gian tới.⚪ ---- HỎI 1: Chỉ còn 47% Cộng Hòa và 69% Dân Chủ nói rằng khoa học ảnh hưởng tích cực tới xã hội?ĐÁP 1: Đúng thế. Cuộc khảo sát của Pew cho thấy Đảng Cộng hòa ít tin tưởng vào các nhà khoa học và lợi ích của khoa học hơn Đảng Dân chủ. Chưa đến một nửa số đảng viên Đảng Cộng hòa (47%) cho biết khoa học có tác động tích cực đến xã hội, giảm so với mức 70% vào năm 2019. 69% đảng viên Đảng Dân chủ cho rằng khoa học có tác động tích cực đến xã hội, mặc dù điều đó cũng đã giảm tăng 8 điểm so với năm 2019.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có phải 49 triệu dân Mỹ rối loạn tâm thần vì chất gây nghiện?ĐÁP 2: Đúng thế. Những con số mới cho thấy cuộc khủng hoảng opioid (thuốc an thần, gây nghiện) vẫn là một trong những thách thức sức khỏe lớn nhất ở Hoa Kỳ. Đó là những gì các quan chức y tế liên bang nói và họ thực sự lo ngại. Một cuộc khảo sát mới của liên bang cho thấy khoảng 1 trong 6 người Mỹ trưởng thành và thanh niên mắc chứng rối loạn sử dụng chất gây nghiện vào năm ngoái, tương đương 49 triệu người. Dữ liệu này dựa trên các phản hồi từ Khảo sát Quốc gia về Sử dụng Ma túy và Sức khỏe (National Survey on Drug Use and Health).Trong số đó, khoảng 30 triệu người lạm dụng rượu và 27 triệu người mắc chứng rối loạn sử dụng ma túy, trong đó có khoảng 6 triệu người mắc chứng rối loạn sử dụng thuốc opioid. Cuộc khảo sát cũng cho thấy khoảng 8 triệu người mắc chứng rối loạn sử dụng cả rượu và opioid.Chi tiết: