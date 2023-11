- Dân Chủ thắng lớn ở tiểu bang Virginia, dự kiến chiếm cả Thượng và Hạ viện. - Bầu cử Dân Biểu Hạ Viện Virginia: địa hạt 18, Kathy Tran (Dân Chủ) thắng lớn; địa hạt 9, Nhan Huynh (Cộng Hòa) thất cử. GS Nguyễn Quốc Khải: Nhan Huynh là người cầm cờ VNCH bạo loạn 6/1/2021 ở Điện Capitol. - Nelsonville (Ohio): Rita C. Nguyen đắc cử Hội đồng thành phố - Worcester (Massachusetts): Thu Nguyen thắng cử H

Hình trên là các trận bom Israel ở Gaza. Trên đài NPR hôm 7/11/2023, Motti Inbari, Giáo sư Triết học và Tôn giáo tại đại học University of North Carolina, báo động vì Thủ Tướng Netanyahu trích Kinh Thánh Cựu Ước nói về yêu cầu thảm sát: “Bạn phải nhớ những gì Amalek đã làm với bạn, Kinh thánh của chúng ta nói như thế.” Kinh Thánh (1 Samuel 15:3) nói là phải "tiêu diệt hoàn toàn tất cả những gì chúng có, không tha cho chúng; nhưng hãy giết cả đàn ông lẫn đàn bà, trẻ sơ sinh và em bé, bò và cừu, lạc đà và lừa.”

.

- Dân Chủ thắng lớn ở tiểu bang Virginia, dự kiến chiếm cả Thượng và Hạ viện.

- Bầu cử Dân Biểu Hạ Viện Virginia: địa hạt 18, Kathy Tran (Dân Chủ) thắng lớn; địa hạt 9, Nhan Huynh (Cộng Hòa) thất cử. GS Nguyễn Quốc Khải: Nhan Huynh là người cầm cờ VNCH bạo loạn 6/1/2021 ở Điện Capitol.

- Nelsonville (Ohio): Rita C. Nguyen đắc cử Hội đồng thành phố

- Worcester (Massachusetts): Thu Nguyen thắng cử Hội đồng Thành phố

- Indiana: ngày bầu cử, ứng cử viên David “Red” Worrall mừng quá, tắt thở, chết trước mặt cử tri.

- Cử tri Ohio: chấp nhận sửa Hiến pháp tiểu bang để phá thai dễ hơn, cho dùng cần sa giải trí.

- Dấu mốc lịch sử: Gabe Amo, cựu phụ tá Bạch Ốc của Barack Obama và Joe Biden, trở thành Dân biểu liên bang da đen đầu tiên từ tiểu bang Rhode Island

- Texas: động đất có cường độ 5,3 độ richter

- Hôm nay là ngày cô Ivanka ra tòa New York, khai về kinh doanh của Trump Organization.

- Florida: 1 ông bị bắt, truy tố vì xé khăn trùm đầu [Hồi giáo] của 1 nữ bưu tín viên.

- Bộ Y tế Palestine: số người chết ở Gaza đã tới 10.569 và bị thương đã quá 26.000. Người thương vong có 4.324 trẻ em và 2.823 phụ nữ.

- Ngoại trưởng Mỹ: kêu gọi Israel đừng chiếm đóng Gaza.

- Israel hối thúc dân Palestine di tản về phía nam Gaza khẩn cấp.

- GS Tôn giáo học Motti Inbari tại University of North Carolina báo động về câu nói của Thủ Tướng Netanyahu trích dẫn Kinh Thánh Samuel 15:3, hàm ý hãy "tiêu diệt hoàn toàn tất cả những gì chúng có, không tha cho chúng; nhưng hãy giết cả đàn ông lẫn đàn bà, trẻ sơ sinh và em bé, bò và cừu, lạc đà và lừa.”

- TT Joe Biden đề xuất với Thủ tướng Israel tạm dừng bắn 3 ngày

- Hồng thập tự quốc tế: đoàn xe vật tư y tế bị bắn, 2 xe tải hư hỏng và 1 tài xế bị thương nhẹ

- Israel: đã phá hủy hơn 14.000 mục tiêu ở Gaza, trong đó có 100 mục tiêu là đường hầm Gaza.

- Mỹ phản đối ý tưởng Israel tái chiếm lãnh thổ Gaza sau khi xung đột với Hamas kết thúc

- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Gaza là đất của người Palestine" và Hoa Kỳ "không ủng hộ" việc quân Israel "chiếm đóng Gaza" vĩnh viễn.

- Quân Israel: tấn công 1 nhà thờ Hồi giáo và 1 trường học ở bắc Gaza để diệt khủng bố

- Nga kêu gọi thành lập một nhà nước Palestine độc lập trong đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô

- Massachusetts: Đại học Brandeis University cấm chi nhánh National Students for Justice in Palestine

- Cảnh sát Điện Capitol bắt 1 người cầm súng trường nơi gần Thượng Viện

- Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn, của 21.000 dự án trên 165 quốc gia

- Tokyo tập trận: giả định phi đạn Bắc Hàn bắn vào thủ đô.

- Google ra mắt công cụ giúp tìm mua sắm mới trên Search

- 300 cuốn sách bị gỡ ra khỏi thư viện Công Quận Collier ở Florida, kể cá của Stephen King, Toni Morrison, Ernest Hemingway và Alice Walker.

- Các hộ gia đình Mỹ đã tăng tổng số nợ lên 78 tỷ USD trong quý 3 năm 2023. Tổng nợ các hộ dân là 17,3 nghìn tỷ USD.

- Quận Los Angeles: chĩa súng cướp tiền, cướp cả chó cưng.

- Quận Cam: Nhà đậu phi cơ Hangar 1 cháy rụi

- Quận Cam: bắt 1 nghi can, sau khi thấy 1 xác trong 1 chiếc xe ở Huntington Beach

- Texas: truy nã kẻ ném bom xăng đốt chùa Huyen Trang Buddhist Meditation Centre

- Texas: Thành phố Laredo sẽ tăng lương, giữ Luật sư Doanh “Zone” Nguyễn ở lại

- TIN VN. Bình quân 50 cơ sở giáo dục thì xảy ra 1 vụ bạo lực học đường.

- TIN VN. Báo động mất nước: Nhà máy nước bảo trì, TP Thủ Đức cùng nhiều nơi phía nam TP.HCM cúp nước.

- TIN VN. Bộ trưởng KHĐT tiếc nuối khi Intel gác kế hoạch đầu tư thêm 1 tỉ USD vào Việt Nam.

- HỎI 1: LHQ: 87% người dân thế giới nói tin giả trên mạng đã làm hại nền chính trị nước họ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 85% giám đốc doanh nghiệp dự kiến 10 năm tới sẽ không xài tiền mặt nữa? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-8/11/2023) ⚪ ---- Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) hôm thứ Tư đưa tin một trận động đất có cường độ 5,3 độ richter đã làm rung chuyển tiểu bang Texas. USGS cho biết tâm chấn của trận động đất cách thị trấn Mentone 37 km, ở độ sâu 7,4 km. Không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại. Tuy nhiên, Cơ quan Thời tiết Quốc gia El Paso cho biết trận động đất có thể cảm nhận được ở Santa Teresa thuộc tiểu bang New Mexico.

.

⚪ ---- Hôm nay, Thứ Tư, là ngày cô Ivanka ra tòa New York, dự kiến sẽ gây khó khăn cho thân phụ, cựu Tổng Thống Donald Trump. Những nỗ lực chống lại trát đòi hầu tòa của Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đều bị từ chối. Viết lên mạng Truth Social vào tối thứ Ba, Trump than thở về sự kiện này, “Ngày mai, cô con gái xinh đẹp và tuyệt vời của tôi, Ivanka, sẽ đến Tòa án Lower Manhattan.”

.

Ivanka là người đóng vai trò quan trọng trong cả hoạt động kinh doanh và chính trị của Trump và không giống như cha và các anh trai của cô, Ivanka không còn là bị đơn trong vụ án. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Trump đã tấn công, nhắm vào cả James (“Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York tham nhũng và phân biệt chủng tộc”) và Thẩm phán Arthur Engoron trong bài đăng của mình. Trump mô tả Engoron là “Người ghét Trump” và tuyên bố rằng cả James và Engoron đều là những kẻ lừa đảo. Trump tiếp tục: “Bây giờ họ đang cố gắng đưa Ivanka vào vụ án. Buồn quá!"

.

⚪ ---- Hôm Thứ Ba 7/11/2023 là ngày bầu cử của nhiêu tiểu bang, và cũng là thước đo phần nào cho viễn ảnh bầu cử 2024. Báo The Hill ghi rằng, Đảng Dân Chủ thắng lớn ở tiểu bang Virginia, dự kiến chiếm cả Thượng và Hạ viện.Đảng Dân chủ đã giành được quyền kiểm soát Hạ viện Virginia và duy trì sự kiểm soát của họ đối với Thượng viện tiểu bang. Kết quả bầu cử hôm thứ Ba đánh dấu sự đảo ngược so với hai năm trước, khi Youngkin được bầu làm thống đốc và đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện.

.

Các đảng viên Đảng Dân chủ trong các cuộc đua cạnh tranh liên tục gọi những người đồng cấp Cộng Hòa của họ là “những kẻ cực đoan MAGA” và cảnh báo rằng Đảng Cộng hòa sẽ tiến tới thông qua lệnh cấm phá thai ở Virginia. Chiến thắng của đảng Dân chủ khiến rất khó có khả năng lệnh cấm 15 tuần được Youngkin tán thành với các trường hợp ngoại lệ về phá thai sẽ được thông qua.

.

Trong khi đó, bản tin GS Nguyễn Quốc Khải trên Facebook ghi nhận về bầu cử Virginia: "Theo New York Times, Nhẫn Huỳnh (Cộng Hòa) chỉ chiếm được 39% số phiếu. Trong khi đó đối thủ là Karie Delaney (Dân Chủ) đạt được 61% vào lúc hơn 95% tổng số phiếu đã kiểm. Địa hạt Hạ Viện Virginia 9 (Virginia's 9th House of Delegates District) bao gồm Patrick County, một phần của Franklin và Henry Counties thuộc Virginia. Sự thất bại của Nhẫn Huỳnh không làm ai ngạc nhiên vì Nhẫn là ứng cử viên tương đối vô danh đối với cử tri Mỹ và Việt. Mới đây nhiều người Việt biết đến nhờ bức hình Nhẫn trương cờ vàng trên tiền sảnh Quốc Hội vào ngày bạo loạn 6/1/2021. Nhẫn mặc bộ đồ xanh đậm, thắt cà vạt đỏ, đeo mặt nạ Donald Trump tham gia vào cuộc phản loạn tại thủ đô."

.

⚪ ---- Theo Báo Patch về bầu cử Virginia, có 2 ứng cử viên gốc Việt sau.

. Dân Biểu Hạ Viện Virginia, địa hạt 18, kết quả là:

Kathy Tran (Dân Chủ)* - 15,105 (64.85 percent) - thắng cử.

Ed McGovern (R) - 8,104 (34.79 percent)

.

. Dân Biểu Hạ Viện Virginia, địa hạt 9, kết quả là:

Karrie Delaney (D)* - 13,547 (60.51 percent)

Nhan Huynh (Cộng Hòa) - 8,782 (39.23 percent) - thất cử.

.

⚪ ---- Indiana: ngày bầu cử, mừng quá, tắt thở, chết trước mặt cử tri. Một ngày vui mừng đã trở thành bi kịch vào thứ Ba tại Clarksville, Indiana, sau khi một trong những ủy viên hội đồng thành phố, David “Red” Worrall, qua đời vào Ngày bầu cử sau khi gục ngã trước cử tri tại một trạm bỏ phiếu, một phát ngôn viên của thành phố thông báo. Nguyên nhân chính thức của cái chết không được công bố, nhưng thành phố cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã ngã gục bên ngoài một trường trung học đang làm trạm bỏ phiếu.

.

Tuyên bố cho biết thêm: “Sự cống hiến của David cho cộng đồng của chúng tôi thực sự đáng khen ngợi. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên niềm đam mê của anh ấy đối với dịch vụ công cộng và mong muốn không ngừng nghỉ của anh ấy là tạo ra sự thay đổi tích cực trong Thị trấn của chúng tôi.”

.

Trên một trang vận động tranh cử cho Worrall, anh ấy thừa nhận rằng trước đây anh ấy đã nghỉ việc ở cơ quan công quyền vì một số “vấn đề sức khỏe”. Trang tiểu sử của ông cho biết ông đã sống ở Clarksville trong 59 năm và sở hữu Cửa hàng Worrall’s Automotive and Machine Shop. Clarksville, một thành phố có 22.000 dân, nằm ngay bên kia sông Ohio từ Louisville, Kentucky. Kết quả bầu cử chưa có ngay lập tức tại thành phố vào tối thứ Ba.

.

⚪ ---- Theo hãng tin AP, các cử tri Ohio đã thông qua việc sửa đổi hiến pháp tiểu bang hôm thứ Ba, quy định quyền tiếp cận phá thai. Đây là một chiến thắng lớn cho phe ủng hộ quyền lựa chọn sau nhiều tháng tranh cãi về vấn đề này. Bên “Thuận” đã giành được 57% phiếu bầu với 45% tổng số phiếu bầu được tính đến 9 giờ tối. ET, trong khi bên “Chống” chỉ có 43%. Sau ngày bầu cử, quyền phá thai sẽ được đảm bảo theo luật tiểu bang cho đến thời điểm thai nhi có thể sống sót—khoảng thời gian thường được áp dụng là từ 20 đến 25 tuần—sau đó các nhà lập pháp có thể ban hành các hạn chế (mặc dù vẫn có ngoại lệ để bảo vệ sức khỏe hoặc tính mạng của người mẹ).

.

⚪ ---- Thêm dấu mốc lịch sử: Gabe Amo, cựu phụ tá Bạch Ốc của Barack Obama và Joe Biden, hôm thứ Ba đã làm nên lịch sử khi trở thành Dân biểu da đen đầu tiên đến từ tiểu bang Rhode Island sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử. Sau khi giành được 64% phiếu bầu với 86% khu vực bầu cử báo cáo vào lúc 8:30 tối, hãng tin AP đã kêu gọi cuộc đua cho Amo.

.

Amo hiện đã chính thức đảm nhận vị trí của Dân Biểu David Cicilline, một thành viên Đảng Dân chủ đã từ bỏ ghế của mình vào tháng 6 để trở thành chủ tịch và Giám đốc điều hành của Rhode Island Foundation. Amo, sinh tại thị trấn Pawtucket của Rhode Island, 35 tuổi, sinh ra trong một gia đình người Ghana nhập cư, gần đây nhất là phụ tá đặc biệt của Biden và là phó giám đốc Văn phòng Các vấn đề liên chính phủ của Bạch Ốc từ năm 2021 đến đầu năm nay.

.

⚪ ---- Đây là kết quả không chính thức cho các cuộc đua tranh chấp và các vấn đề địa phương ở Quận Athens của Ohio. Đảng viên Đảng Dân chủ Steve Patterson đã giành được vị trí Thị trưởng Thành phố Athens với 81% phiếu bầu. Damon Krane giành được 19% phiếu bầu.

.

Rita C. Nguyen, Nancy Sonick và Justin Booth đã giành được các vị trí thành viên hội đồng của Thành phố Nelsonville. Nguyễn giành được 19% phiếu bầu, Sonick giành được 19% phiếu bầu, Booth giành được 17% phiếu bầu. Các ứng viên khác được từ 16% trở xuóng.

.

⚪ ---- Thị trấn Worcester của tiểu bang Massachusetts: Đó là một đêm tốt lành đối với những người đương nhiệm trong Hội đồng Thành phố nói chung vào thứ Ba, với mọi ủy viên hội đồng đương nhiệm đều giữ được ghế của mình. Những người đương nhiệm Kathleen Toomey, Donna Colorio, Thu Nguyen, Joseph M. Petty, Morris A. Bergman và Khrystian King chiếm được sáu ghế toàn thành phố.

.

⚪ ---- CNN cho biết: Thống đốc đảng Cộng hòa Tate Reeves sẽ giành được nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là thống đốc tiểu bang Mississippi, giành được đa số phiếu bầu để tránh bầu vòng hai.

.

⚪ ---- Nhìn chung, CNN ghi rằng Dân Chủ thắng phiếu nhiều nơi. CNN dự đoán rằng các cử tri đã thông qua biện pháp bỏ phiếu để bảo vệ quyền phá thai trong hiến pháp Ohio, ủng hộ việc tái tranh cử của Thống đốc Đảng Dân chủ Andy Beshear ở bang Kentucky đỏ đậm và giúp Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát 2 cơ quan lập pháp Virginia.

.

Quyền phá thai được thể hiện rõ ràng trong một số cuộc đua - trong một dấu hiệu khác, việc tiếp cận phá thai là vấn đề then chốt giữa các đảng phái trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

.

Các ứng cử viên Đảng Dân chủ đã làm nên lịch sử ở Philadelphia và Rhode Island. Cherelle Parker được dự đoán sẽ trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của Philadelphia, trong khi Gabe Amo sẽ trở thành Dân Biểu da đen đầu tiên đại diện cho Rhode Island sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội đặc biệt. Trong các cuộc đua khác, cử tri Ohio dự kiến sẽ thông qua biện pháp hợp pháp hóa cần sa giải trí.

.

⚪ ---- Một người đàn ông ở Florida đã bị truy tố tội xé khăn trùm đầu [Hồi giáo] của một nữ nhân viên bưu điện và đấm vào mặt cô trong một cáo buộc tội ác căm thù vào tháng trước. Kenneth Jerome Pinkney, 47 tuổi, ở Wilton Manors, bị bắt vào ngày 24/10. Theo một bản khai có nguyên nhân có thể xảy ra mà South Florida Sun Sentinel nhìn thấy, nạn nhân của Pinkney đang chuyển thư đến một ngôi nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

.

Tờ báo đưa tin Pinkney đạp xe ngang qua, dùng tay ra hiệu bắn vào người phụ nữ rồi gọi cô bằng những cái tên xúc phạm. Anh ta cũng được cho là đã bảo cô “hãy trở về đất nước của mày đi” trước khi xông tới tấn công. Bản khai cho biết người phụ nữ bị trầy xước và chảy máu từ miệng. Pinkney đã bị buộc tội hành hung/lần thứ hai hoặc lần vi phạm tiếp theo và phạm trọng tội cấp độ hai có thành kiến.

.

⚪ ---- Bộ Y tế Palestine hôm thứ Tư báo cáo rằng số người chết ở Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas đã tăng lên 10.569 và số người bị thương đã vượt qua 26.000. Theo Bộ, trong số những người thương vong có 4.324 trẻ em và 2.823 phụ nữ. Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo binh lính của họ đã tiêu diệt Mohsen Abu Zina, một nhà phát triển vũ khí cấp cao của Hamas, người được cho là chuyên gia phát triển vũ khí và hỏa tiễn chiến lược được nhóm Hamas sử dụng.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Tư nhấn mạnh rằng Dải Gaza không thể tiếp tục nằm dưới sự cai trị của Hamas, nhưng nói thêm rằng "rõ ràng" rằng Israel cũng không thể chiếm đóng vùng lãnh thổ của người Palestine. “Bây giờ, thực tế là có thể cần phải có một giai đoạn chuyển tiếp nào đó khi kết thúc xung đột…Nhưng những gì tôi nghe được từ các nhà lãnh đạo Israel là họ không có ý định tái chiếm Gaza”, Blinken nói trong cuộc họp báo sau đó.

.

Tại cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao G7 tại Nhật Bản. Ngoại trưởng Mỹ chỉ ra rằng Washington phản đối việc "di dời" người dân Palestine, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với sự cai trị thống nhất ở Dải Gaza và West Bank, điều có thể dẫn đến việc thành lập một nhà nước Palestine. Blinken nhấn mạnh "bây giờ" là lúc bắt đầu thảo luận về tương lai của Dải Gaza sau chiến tranh.

.

⚪ ---- Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel cho truyền thông Ả Rập, Avichay Adraee, cảnh báo hôm thứ Tư rằng thời gian để dân thường di chuyển từ phía bắc đến phía nam của Gaza sắp hết. "Vì sự an toàn của bạn, hãy tranh thủ thời gian tới để di chuyển về phía nam ngoài Wadi Gaza. Khu vực phía bắc Dải Gaza được coi là khu vực chiến sự ác liệt và thời gian để sơ tán không còn nhiều", Adraee nhấn mạnh trong một bài đăng trên X. Quân đội Israel một lần nữa mở đường Salah al-Din từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều giờ địa phương, để cho dân thường muốn rời đi đi qua.

.

⚪ ---- Trên đài NPR hôm 7/11/2023, có cuộc phỏng vấn Motti Inbari, Giáo sư Triết học và Tôn giáo tại đại học University of North Carolina, đã phân tích câu nói của Thủ Tướng Netanyahu trích theo Kinh Thánh Cựu Ước. Thủ Tướng Netanyahu nói với chiến binh Israel: “Bạn phải nhớ những gì Amalek đã làm với bạn, Kinh thánh của chúng ta nói như thế.”

.

Khi trích dẫn Kinh Thánh như thế, Netanyahu không nói rõ, nhưng gợi nhớ có một đoạn văn tiếp theo là: “Bây giờ hãy đi đánh [dân tộc] Amalek, và tiêu diệt hoàn toàn tất cả những gì chúng có, không tha cho chúng; nhưng hãy giết cả đàn ông lẫn đàn bà, trẻ sơ sinh và em bé, bò và cừu, lạc đà và lừa” (1 Samuel 15:3).

.

GS Inbari bày tỏ quan ngại về viễn ảnh hòa bình vì ý định thánh chiến của Thủ Tướng Do Thái: "Điều răn trong Kinh thánh là tiêu diệt hoàn toàn toàn bộ Amalek. Và khi tôi nói về việc tiêu diệt hoàn toàn, chúng ta đang nói về việc giết từng người trong số họ - kể cả trẻ sơ sinh, kể cả tài sản của họ, kể cả động vật - mọi thứ."

.

GS Inbari đưa ra nhận định riêng: "Bạn không muốn biến Israel thành một cuộc chiến với Hồi giáo, đạo Do Thái chống lại đạo Hồi, bởi vì Israel - chỉ vài tuần trước, chúng ta đã nói về hòa bình với Saudi Arabia. Vì vậy, nếu Do Thái giáo gây chiến với Hồi giáo, Israel sẽ không thể có hòa bình với Saudi Arabia và sẽ không thể có hòa bình với Ai Cập, Jordan và các quốc gia khác. Vì vậy, sẽ không thông minh về mặt chiến lược khi viện dẫn ẩn dụ này rằng Do Thái giáo đang có chiến tranh với Hồi giáo. Israel đang có chiến tranh với một bộ phận người Palestine. Nó được gọi là Hamas. Theo tôi, đây là cách chúng ta cần đối xử như thế."

.



⚪ ---- Tổng thống Joe Biden đã đề xuất với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tạm dừng bắn 3 ngày khi nói qua điện thoại mới nhất của họ, theo Axios đưa tin hôm thứ Hai, dẫn lời các quan chức 2 nước. Đề xuất này có sự tham gia của Israel, Mỹ và Qatar, cũng sẽ bao gồm việc thả từ 10 đến 15 con tin. Ngoài ra, trong 3 ngày nói trên, Hamas sẽ xác minh danh tính của tất cả các con tin để cung cấp danh sách tên những người mà họ đang giam giữ.

.

Hai quan chức được Axios phỏng vấn nói thêm rằng Hamas đang giam giữ khoảng 180 con tin, 40 người Hồi giáo Jihad người Palestine và 20 cá nhân không liên quan đến các phe phái chiến binh.

Huyen Trang Buddhist Meditation Centre

Susan Nguyen

⚪ ---- Ủy ban Hồng thập tự quốc tế (ICRC) hôm thứ Ba cho biết một đoàn xe vận chuyển vật tư y tế quan trọng ở Gaza đã bị nhắm mục tiêu bằng súng. Đoàn xe gồm 5 xe tải và 2 xe của Hội Hồng thập tự đang di chuyển về phía các cơ sở y tế ở Dải Gaza thì vụ tấn công xảy ra. ICRC cho biết thêm, hai chiếc xe tải bị hư hỏng và một tài xế bị thương nhẹ do vụ việc.Đoàn xe đã thay đổi đường đi sau tiếng súng và đến bệnh viện Al-Shifa thành công để chuyển vật tư y tế. Tính đến thời điểm hiện tại, cả Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Hamas đều không nhận trách nhiệm về các sự kiện này.⚪ ---- Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Phó Đô đốc Daniel Hagari hôm thứ Ba cho biết, quân đội Israel cho đến nay đã phá hủy hơn 14.000 mục tiêu ở Gaza, trong đó có 100 mục tiêu là đường hầm. Tổng cộng 4.000 vũ khí, một số trong số đó là hỏa tiễn, đã bị thu giữ sau khi được giấu trong cơ sở hạ tầng dân sự. Ông nói thêm: "Bọn khủng bố Hamas tự nhủ rằng sẽ có lệnh ngừng bắn. Sẽ không có lệnh ngừng bắn nào cả. Chúng tôi đang tiến về phía trước."⚪ ---- Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Truyền thông Chiến lược John Kirby hôm thứ Ba nói rằng Mỹ phản đối ý tưởng Israel tái chiếm lãnh thổ Gaza sau khi xung đột với Hamas kết thúc: "Tổng thống [Joe Biden] vẫn giữ quan điểm rằng việc lực lượng Israel tái chiếm đóng không phải là điều đúng đắn."Vấn đề này cũng liên quan đến bình luận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với ABC News rằng quân Israel có thể chịu "trách nhiệm an ninh tổng thể đối với Gaza có thể là vĩnh viễn." Ngoài ra, ông còn đề cập rằng cả lãnh đạo Mỹ và Israel không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm trong mọi chủ đề được thảo luận, tuy nhiên, họ "vẫn là bạn bè."⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedant Patel hôm thứ Ba tuyên bố rằng "Gaza là đất của người Palestine" và Hoa Kỳ "không ủng hộ" việc quân Israel "chiếm đóng Dải Gaza" vĩnh viễn. Tuy nhiên, theo Patel, tình hình không thể quay trở lại trước ngày 7 tháng 10. Về vấn đề đó, Ngoại trưởng Antony Blinken cũng “rất rõ ràng” nói với lãnh đạo Israel trong việc đảm bảo với họ về sự hỗ trợ của Mỹ trong chiến dịch phòng thủ chống lại Hamas.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố họ nhắm mục tiêu vào "các phần tử khủng bố" đang ẩn náu bên trong một nhà thờ Hồi giáo và một trường học ở phía bắc Gaza hôm thứ Ba, và họ "đã tiêu diệt một số khủng bố và tìm thấy các bệ phóng hỏa tiễn và nhiều vũ khí được giấu kín bên trong một trường học" ở khu vực phía bắc của khu vực này, nơi trường học "được sử dụng làm căn cứ cho các vụ phóng súng cối, hỏa tiễn và các hoạt động khủng bố."Về vấn đề tương tự, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho Người tị nạn Palestine (UNRWA) trước đó đã báo cáo rằng cuộc tấn công của IDF vào trường học đã khiến một người chết và 9 người khác bị thương. Tổ chức này đã cập nhật số nhân viên LHQ chết kể từ khi bắt đầu chiến tranh lên 89 người.⚪ ---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Ba đã thảo luận với Bộ trưởng Nội vụ Palestine Sheikh Khalifa Alharthy về tình hình ở Gaza và cuộc chiến Israel-Hamas. Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải ngừng bắn để tránh khả năng lan tỏa trong khu vực và gây tổn thất lớn về thương vong cho dân thường. Ngoài ra, ông Lavrov cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạm dừng nhân đạo và sự cần thiết phải tăng cường khối lượng viện trợ."Phía Nga tái khẳng định lập trường ủng hộ giải pháp công bằng cho vấn đề Palestine trên cơ sở khuôn khổ pháp lý quốc tế nổi tiếng, trong đó dự kiến thành lập một nhà nước Palestine độc lập trong đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô, cùng tồn tại trong hòa bình và an ninh với Israel", theo tuyên bố cho biết.⚪ ---- Đại học Brandeis University, một trường tư tại Massachusetts, đã cấm chi nhánh National Students for Justice in Palestine, và đã trở thành đại học tư đầu tiên của Mỹ làm như vậy. Trường cho biết nguyên nhân là do nhóm này “công khai ủng hộ Hamas, một tổ chức khủng bố” và “sự thể hiện như vậy không được bảo vệ bởi các nguyên tắc tự do ngôn luận của Brandeis”. Trong một lá thư của trường gửi chi nhánh SJP mà báo Jewish Insider có được, trường viết rằng nhóm “sẽ không còn đủ điều kiện nhận tài trợ, không được phép tiến hành các hoạt động trong khuôn viên trường hoặc sử dụng tên và logo Brandeis để quảng bá bản thân hoặc các hoạt động của mình.”SJP đã đăng một phản hồi trên Instagram, nói rằng một trường học tuyên bố coi trọng công bằng xã hội đang cố gắng bịt miệng họ. Đại học Brandeis được thành lập vào năm 1948 bởi cộng đồng người Do Thái ở Mỹ và nói trên trang web của mình rằng nó “được thúc đẩy bởi một tập hợp các giá trị bắt nguồn từ lịch sử và kinh nghiệm của người Do Thái.”⚪ ---- Cảnh sát Điện Capitol cho biết một người đàn ông mang súng trường trong công viên đối diện trạm ga Union Station và phía Thượng viện của tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ đã bị bắt vào đầu giờ chiều thứ Ba. Danh tính và thông tin chi tiết về vụ bắt giữ không được tiết lộ. NBC News cho biết một cảnh sát Capitol đã nói rằng y có khẩu súng AR-15.Cảnh sát Capitol ban đầu đã đóng cửa các con đường trên Columbus Circle và Phố D St., khuyên người đi bộ tránh khu vực này và thông báo rằng tất cả các cửa vào các tòa nhà Thượng viện sẽ bị đóng “cho đến khi có thông báo mới do hoạt động của cảnh sát.” Các nhân viên sau đó đã được thông báo cửa vào tất cả các tòa nhà Thượng viện đã được mở lại chỉ sau 1 giờ chiều.⚪ ---- Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn. TQ đang được nợ hơn 1 ngàn tỷ đô la thông qua dự án Vành đai và Con đường, khiến TQ trở thành quốc gia chủ nợ lớn nhất thế giới, với ước tính 80% khoản vay hỗ trợ các quốc gia đang gặp khó khăn về tài chính. Bắc Kinh cho biết có hơn 150 quốc gia trải dài từ Uruguay đến Sri Lanka đã tham dự BRI, một dự án thúc đẩy cơ sở hạ tầng toàn cầu rộng lớn được Chủ tịch Tập Cận Bình công bố cách đây một thập niên.Thập niên đầu tiên của sáng kiến này là TQ cấp các khoản cho vay khổng lồ để tài trợ cho việc xây dựng cầu, cảng và đường cao tốc ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Hơn 1/2 số khoản vay đó hiện đã bước vào thời hạn trả nợ gốc, theo báo cáo bởi AidData, một viện nghiên cứu theo dõi tài chính phát triển tại Đại học William and Mary của Virginia, Hoa Kỳ. Con số đó dự kiến sẽ đạt 75% vào cuối thập niên này.Dựa trên dữ liệu tổng hợp về nguồn tài trợ của TQ cho gần 21.000 dự án trên 165 quốc gia, AidData cho biết Bắc Kinh hiện đã cam kết viện trợ và tín dụng “dao động khoảng 80 tỷ USD mỗi năm” cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.⚪ ---- Tokyo tập trận: giả định phi đạn bắn vào thủ đô. Người dân Tokyo đã chạy trốn vào một nhà ga xe lửa hôm thứ Hai trong cuộc diễn tập sẽ bị hỏa tiễn bắn, lần đầu tiên ở thủ đô trong nhiều năm khi Nhật Bản lo ngại về mối đe dọa ngày càng tăng từ Bắc Hàn. Khoảng 60 cư dân đã tham gia cuộc tập trận tại Phường Nerima của Tokyo, diễn ra sau một loạt vụ phóng thử gần đây từ Bắc Hàn được trang bị vũ khí hạt nhân, từ hỏa tiễn tầm ngắn và hỏa tiễn hành trình đến hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa khổng lồ (ICBM) có thể tấn công lục địa Hoa Kỳ.Một số vụ phóng này, bao gồm cả một hỏa tiễn bay qua các hòn đảo phía nam Nhật Bản vào ngày 24 tháng 8, đã kích hoạt hệ thống J-Alert của Nhật Bản, cho phép chính quyền gửi cảnh báo ngay lập tức qua thông báo trên truyền hình, email và điện thoại di động tới người dân.⚪ ---- Google của Alphabet Inc. đã công bố vào thứ Ba về việc ra mắt công cụ giúp tìm mua sắm mới trênSearch, cho phép người dùng xem tất cả các hạ giá khi mua một loại mặt hàng có sẵn trên web. Google viết: "Trên trang thương vụ, bạn sẽ tìm thấy các chương trình giảm giá ở các danh mục hàng đầu trong mùa lễ, chẳng hạn như quần áo, đồ điện tử, đồ chơi và mỹ phẩm. Chúng sẽ bao gồm các hạ giá từ nhiều hãng bán khác nhau, kể cả các cửa hàng lớn, giao hàng trực tiếp cho người tiêu dùng, hàng hiệu, công ty bán lẻ đa thương hiệu sang trọng, nhãn hiệu thiết kế và cửa hàng địa phương."⚪ ---- Trong các bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Hai, Steve Martin, ngôi sao của phim bộ truyền hình Only Murders In The Building Steve Martin, cho biết anh “tự hào” rằng cuốn tiểu thuyết Shopgirl năm 2000 của anh nằm trong số hơn 300 cuốn sách bị gỡ bỏ ra khỏi thư viện Trường Công Quận Collier ở Florida. “Thật tự hào khi cuốn sách Shopgirl của tôi bị cấm ở Collier County, Florida! Bây giờ người muốn đọc sẽ phải mua một bản!” Martin đã viết trong một bài đăng trên Facebook thu hút hơn 38.000 lượt thích.Cuốn sách Shopgirl, được chuyển thể thành một phim có sự tham gia của Claire Danes vào năm 2005, đã bị khu học chánh gỡ bỏ sau khi thông qua luật mới của tiểu bang Florida nhằm nâng rào cấm các sách trong thư viện trường học có tính “mô tả hành vi tình dục.” Các tác giả khác bị cấm theo tiêu chuẩn mới ở đây cũng có Stephen King, Toni Morrison, Ernest Hemingway và Alice Walker.⚪ ---- Một báo cáo mới cho thấy các hộ gia đình Mỹ đã tăng tổng số nợ lên 78 tỷ USD trong quý 3 năm 2023. Nghiên cứu do WalletHub công bố hôm thứ Ba cho thấy tổng số nợ trung bình mà các hộ gia đình Hoa Kỳ nợ là 145.319 USD vào cuối quý thứ ba. Nó thấp hơn 13.631 USD so với mức cao nhất mọi thời đại được thiết lập vào quý 4 năm 2008.Dựa vào diễn biến của quý 3, WalletHub hiện đang dự đoán rằng các hộ gia đình ở Hoa Kỳ sẽ kết thúc năm với khoản nợ hơn 350 tỷ USD so với đầu năm. Báo cáo cho biết khoản nợ chung mà các hộ gia đình Hoa Kỳ nợ trong quý 4 năm 2023 là 17,3 nghìn tỷ USD.⚪ ---- Quận Los Angeles: chĩa súng cướp tiền, cướp cả chó. Justin Garcia, cư dân West Hollywood, đã bị dí súng cướp của và chó gần tòa nhà chung cư của anh ta. Anh Justin Garcia đang dắt chú chó bulldog giống Anh quốc tên Capone của anh đi dạo trong khi đi lấy đồ đạc từ xe hơi của mình trên Olive Drive vào khoảng 11:45 giờ tối Thứ Hai. Ba tên trộm lao tới, nhảy ra khỏi chiếc xe Jeep bốn cửa màu đen và chĩa súng vào anh Garcia.Theo Justin, các tay súng đeo mặt nạ đã bảo“đưa con chó nếu không muốn chết.” Một tên đưa Capone ra phía sau xe Jeep, một tên khác nhảy vào xe của Justin và lục soát, ném đồ đạc khắp nơi. Justin nói rằng tất cả những gì bị đánh cắp là một huy hiệu an ninh cũ, may mắn 1 xấp tiền mặt trong xe đã không bị lấy đi.⚪ ---- Một nhà để đậu phi cơ tại một căn cứ không quân lịch sử ở Quận Cam đã bốc cháy vào sáng thứ Ba và cứu hỏa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để nó cháy tự nhiên. Đám cháy bùng phát vào khoảng 1 giờ sáng tại Trạm Không quân TQLC ở Tustin. Nhà đậu máy bay phía bắc, còn được gọi là Hangar 1, đã hoàn toàn chìm trong biển lửa khi xe cứu hỏa đầu tiên đến.Tính đến 8h30 sáng, ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng một nửa nhà đậu máy bay bằng gỗ mang tính biểu tượng. Các quan chức cho biết nó dự kiến sẽ cháy trong vài ngày trước khi tắt. Giám đốc Cứu hỏa Quận Cam Brian Fennessy cho biết: “Thực sự chúng tôi không thể làm gì về vấn đề này vào thời điểm này. Chúng ta không thể đến đủ gần tòa nhà đó mà không lo nó sẽ sập vào lính cứu hỏa của chúng ta.”⚪ ---- Cảnh sát Huntington Beach đã thấy một thi thể trong cốp một xe hơi và đã bắt 1 nghi can. Cú điện thoại ban đầu đến vào cuối chiều thứ Hai, khoảng 5:15 giờ chiều. từ một ngôi nhà ở khu 17000 đường Friml Lane, theo Sở Cảnh sát Huntington Beach. Khi đến nơi và tiến hành điều tra sơ bộ, cảnh sát đã thấy 1 thi thể của 1 phụ nữ ở phía sau chiếc sedan 4 cửa đậu gần đó.Cảnh sát nói không có dấu hiệu chấn thương rõ ràng nào trên cơ thể nữ nạn nhân. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra và sau khi tiến hành phỏng vấn và thu thập bằng chứng, họ đã bắt một người có liên quan. Y được xác định là Richard Paul Rodriguez, 34 tuổi, ở Holbrook, Arizona. Cảnh sát cho biết Rodriguez đã bị truy tố tội giết người..⚪ ---- Texas: Cảnh sát Quận Montgomery đang điều tra lý do tại sao có người lại cố gắng đốt cháyở New Caney vào tối Chủ nhật. May mắn, không có ai bị thương. Vào tối thứ Hai, người chủ cơ sở nói chuyện với ABC13 và chia sẻ đoạn video cho thấy khoảnh khắc một người ném bom xăng hình thức chai lửa vào chùa để bốc cháy.Video giám sát ghi lại khoảnh khắc ai đó lẻn vào khuôn viên trung tâm và ném bom lửa vào tòa nhà qua cửa sổ., tại cơ sở Huyen Trang Buddhist Meditation Centre, cho biết: “Tôi giúp đỡ mọi người. Tôi không làm gì sai cả.” Nguyen cho biết sứ mệnh của bà thông qua cơ sở này là giúp giáo dục cộng đồng về thiền định và hòa bình.Nguyen cho biết vào tháng 10/2022, ngôi nhà di động (mobile home) trên cùng khu đất của ni sư ngẫu nhiên bốc cháy vào lúc nửa đêm. Tất cả những gì còn lại của ngôi nhà đó là những mảnh vụn cháy đen và bộ khung của những gì từng đứng vững. Ni sư được cho biết đó là do chạm điện, nhưng giờ bà tự hỏi liệu tất cả những điều này có phải là trùng hợp hay không. Trả lời phóng viên KPRC, ni sư nói có thể đây là tội căm ghét (hate crime).Video dài 2:35 phút:



https://youtu.be/aA-RhZGQ9aY?si=RvX1MaMrTrramZbw

.

.

⚪ ---- Thành phố Laredo (Texas) sẽ không phải đi tìm luật sư mới cho thành phố. Doanh “Zone” Nguyễn sẽ ở lại với tư cách luật sư thành phố. Trong cuộc họp hôm thứ Hai, hội đồng đã hủy bỏ đơn từ chức của ông và chấp thuận tăng lương cho Nguyen. Điều này xảy ra sau khi Nguyen nộp đơn xin từ chức trước 30 ngày vào tháng 9. Nguyen được bổ nhiệm chức vụ này hồi tháng 6/2022.

.

⚪ ---- TIN VN. Bình quân 50 cơ sở giáo dục thì xảy ra 1 vụ bạo lực học đường. Theo Báo Hà Nội Mới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu thống kê từ ngày 5-9-2021 đến 5-11-2023, cả nước xảy ra 699 vụ bạo lực học đường, liên quan đến 2.016 học sinh, trong đó, có 854 học sinh nữ; như vậy, cứ bình quân 50 cơ sở giáo dục thì xảy ra 1 vụ bạo lực học đường.

.

⚪ ---- TIN VN. Báo động mất nước: Nhà máy nước bảo trì, TP Thủ Đức cùng nhiều nơi phía nam TP.HCM cúp nước. Theo Báo Tuổi Trẻ. Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV Sawaco cho biết do bảo trì hệ thống tủ điện trung thế và hạ thế Nhà máy nước BOO Thủ Đức, cuối tuần này nhiều nơi tại TP.HCM sẽ cúp nước. Cụ thể thời gian bảo trì diễn ra từ 23h ngày 11-11 kéo dài đến 2h ngày 12-11.

.

⚪ ---- TIN VN. Bộ trưởng KHĐT tiếc nuối khi Intel gác kế hoạch đầu tư thêm 1 tỉ USD vào Việt Nam. Theo Báo Lao Động. Trước thông tin Intel (Mỹ) gác lại kế hoạch đầu tư thêm 1 tỉ USD mở rộng nhà máy tại Việt Nam, chiều 8.11, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chia sẻ với báo chí bên hành lang Quốc hội về quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) về vấn đề này. Bộ trưởng cho biết, ông cũng mới tiếp nhận được thông tin Intel như báo chí nêu. Ông cảm thấy tiếc nuối, nhưng đó là quyền lựa chọn của doanh nghiệp. Chia sẻ về lý do mà Reuters đưa ra cho rằng Intel "gác" kế hoạch mở rộng đầu tư thêm 1 tỉ USD tại Việt Nam là do thiếu điện và thủ tục hành chính rườm rà, Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng: "Đây chỉ là một lý do, vấn đề thiếu hụt điện mới chỉ xảy ra cục bộ một số nơi, một số thời gian. Chính phủ cam kết bảo đảm đủ điện cho các doanh nghiệp, không chỉ riêng doanh nghiệp nào". Trả lời câu hỏi liệu có còn nguyên nhân khác dẫn đến việc Intel gác lại kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng khẳng định: "Còn có nguyên nhân như địa chính trị, cạnh tranh giữa các quốc gia và chính sách thuế tối thiểu toàn cầu".

.

⚪ ---- HỎI 1: LHQ: 87% người dân thế giới nói tin giả trên mạng đã làm hại nền chính trị nước họ?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát toàn cầu, hơn 85% người dân lo lắng về tác động của thông tin sai lệch trực tuyến và 87% tin rằng nó đã gây tổn hại đến chính trị đất nước họ, theo một cuộc khảo sát toàn cầu khi LHQ công bố kế hoạch giải quyết hiện tượng này. Audrey Azoulay, tổng giám đốc cơ quan văn hóa của LHQ, UNESCO, nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng thông tin sai lệch và lời nói căm thù trên mạng – được các mạng truyền thông xã hội tăng tốc và khuếch đại – gây ra “rủi ro lớn đối với sự gắn kết, hòa bình và ổn định xã hội”.

.

Azoulay cho biết khi trình bày “kế hoạch chi tiết quản trị” cho các chính phủ, cơ quan quản lý và nền tảng là rất cần có quy định “để bảo vệ quyền truy cập thông tin… đồng thời bảo vệ quyền tự do ngôn luận và nhân quyền”. Tổ chức này cho biết một cuộc khảo sát do UNESCO ủy quyền tại 16 quốc gia sắp tổ chức cuộc bầu cử quốc gia vào năm tới – với tổng số 2,5 tỷ cử tri – cho thấy nhu cầu về quy định hiệu quả đã trở nên cấp thiết như thế nào.

Chi tiết:

https://www.theguardian.com/technology/2023/nov/07/85-of-people-worry-about-online-disinformation-global-survey-finds

.

⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 85% giám đốc doanh nghiệp dự kiến 10 năm tới sẽ không xài tiền mặt nữa?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát được công bố bởi công ty tư vấn Protiviti và Đại học Oxford, khoảng một phần ba các giám đốc điều hành mong đợi sự chuyển đổi sang nền kinh tế không tiền mặt sẽ diễn ra trong 5 năm tới. Khoảng 85% kỳ vọng một tương lai như vậy sẽ đến sau 10 năm nữa, với 87% kỳ vọng các tài sản như bitcoin, ether và tether sẽ tác động đến hoạt động kinh doanh của họ.

.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9 đã thu thập phản hồi từ 251 thành viên hội đồng quản trị, giám đốc điều hành C-Suite và các lãnh đạo doanh nghiệp khác ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.

Chi tiết:

https://blockworks.co/news/cashless-society-digital-currency-future

.

.