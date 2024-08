Hội Ái Hữu An Ninh Quân Đội Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Họp Mặt Hè 2024

Westminster, Nam California (Thanh Huy)- - Tại nhà hàng White Palace Seafood 15351 Brookhurst St #104 Thành phố Westminster vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2024, Hội Ái Hữu An Ninh Quân Đội Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa do Niên Trưởng Nguyễn Hồng Thái làm Hội Trưởng đã tổ chức buổi họp mặt Hè 2024

Buổi họp mặt Hè diễn ra trong bầu không khí thân tình giữa những niên trưởng cùng các chiến hữu, gia đình An Ninh Quân Đội Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và thân hữu trong tình “Huynh Đệ Chi Binh”Điều hợp chương trình buổi họp mặt do chiến hữu Mai Đức Lễ, Thư ký kiêm thủ quỹ của hội. Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ phút mặc niệm. Tiếp theo, chiến hữu Mai Đức Lễ mời Niên Trưởng Nguyễn Hồng Thái, Hội trưởng, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý vị quan khách, quý Niên Trưởng, các chiến hữu, thân hữu và gia đình An Ninh Quân Đội Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có mặt trong buổi tiệc hôm nay, Ông chúc tất cả mọi người sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.

Tiếp theo ông giới thiệu một số qúy niên trưởng trong ngành, ông cũng không quên giới thiệu sự có mặt của các Niên trưởng: Niên trưởng Trung Tá Vũ Trọng Mục, NT Trung Tá Nhảy Dù La Trinh Tường, các thân hữu trong nhóm Café Gypsy, cùng một số quý vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và thân hữu đã đến tham dự buổi tiệc. Đặc biết trong buổi tiệc có Niên Trưởng Nguyễn Huỳnh Nam 93 tuổi xuất thân từ Khóa 4 Cương Quyết và đã có một thời phục vụ trong nghành An Ninh Quân Đội.

Hình lưu niệm buổi họp mặt

Được biết Chiến Hữu Nguyễn Hồng Thái là một người rất nhiệt tình đối với anh em trong ngành ANQĐ, năm nào ông cũng bỏ nhiều công sức để lo cho anh em có được một lần họp mặt, chính vì lòng nhiệt tình và sự gắn bó với các chiến hữu trong ngành ANQĐ nên ông được các chiến hữu thương mến bầu ông làm Hội Trưởng suốt đời.Được biết: Ngành An Ninh Quân Đội thoát thai từ quân đội Pháp, lúc đầu Nha An Ninh Quân Đội được mệnh danh là Nha Tổng Giám Đốc An Ninh Quân Đội, trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Sau đó QLVNCH được cải tổ, cơ chế này được sát nhập vào Bộ Tổng Tham Mưu cùng với các nha sở chuyên môn khác. Sau cùng được đổi thành Cục An Ninh Quân Đội, trực thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị.Nhiệm vụ của an ninh quân đội, gồm phản tình báo, tin tức chống gián điệp và binh vận, chống nội tuyến trong hàng ngũ QLVNCH, cũng như trong các cơ sở quốc phòng; phòng gian bảo mật, tức phản phá hoại, bảo vệ cơ sở, và điều trần an ninh cho các lãnh đạo; giám sát tinh thần về các vi phạm quân phong quân kỷ. An ninh quân đội còn có những hoạt động mà bên ngoài không biết. Có thể nói, an ninh quân đội như một đóa hồng nhung, mọc trong rừng, chỉ có mình biết giá trị và công dụng mà thôi.Chức vụ và danh tánh các vị lãnh đạo ngành an ninh quân đội trong quá khứ gồm Trung Tướng Trần Văn Đôn, Thiếu Tướng Mai Hữu Xuân, Thiếu Tướng Đỗ Mậu, Thiếu Tướng Linh Quang Viên, Đại Tá Trang Văn Chính, Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, Đại Tá Trần Văn Thăng, và Chuẩn Tướng Vũ Đức Nhuận.Các chiến hữu muốn biết thêm chi tiết liên lạc: các chiến hữu: Nguyễn Hồng Thái: (714) 613 -3666, Nguyễn Hữu Ngật (714) 829-5798, Mai Đức Lễ: (714) 588-3822.