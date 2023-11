Hàng trăm người biểu tình đã tập hợp tại Cảng Tacoma, tiểu bang Washington, hôm 6/11/2023, để chặn một tàu tiếp tế quân sự mà họ tin rằng sẽ chở vũ khí từ Mỹ đến Israel. Người biểu tình gồm nhiều sắc dân: gốc Ả rập, gốc Do Thái chủ hòa, người bản xứ (da đỏ) và nhiều thành phần khác.

.

- Lá thư bất đồng chính kiến từ các nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu hành, kêu gọi ngưng bắn, chỉ trích TT Biden vuốt ve diều hâu Israel

- Số người chết ở Gaza tăng lên 10.328, bị thương 25.956 người. Trong số thương vong có 4.237 trẻ em và 2.716 phụ nữ. Số người Palestine chết 24 giờ qua là 548 người.

- Nữ hoàng của Jordan: kêu gọi ngừng bắn Gaza, bảo vệ sinh mạng dân Palestine không có nghĩa là chống Israel

- Ngoại trưởng Nhật nói với Mỹ: ủng hộ Israel chống Hamas

- Cao ủy LHQ về Nhân quyền thăm Trung Đông

- Một quan chức Hamas: lệnh tấnc ông Israel ngày 7 tháng 10 là không làm hại trẻ em, phụ nữ, người già

- Thủ tướng Israel: Israel sẽ chịu "trách nhiệm an ninh tổng thể" ở Gaza sau khi kết thúc cuộc chiến Israel-Hamas

- Biểu tình bênh và chống Israel ở Los Angeles, 1 ông cụ Do Thái chết, dau khi bị xô xát, ẩu đả.

- Washington: biểu tình ở Cảng Tacoma, chận tàu Hải quân Mỹ chở vũ khí sang Israel, kêu gọi ngưng bắn Gaza.

- Báo WSJ: Mỹ có kế hoạch cấp cho Israel loại bom chính xác với trị giá 320 triệu USD để khỏi bắn "lạc đạn" vào thường dân Palestine

- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: chính phủ Israel không nên rơi "những lời lẽ căm thù" và đừng hù dọa bom nguyên tử

- Tài tử Jon Voight tự nhận say mê Trump, tin sứ mệnh Kinh Thánh của Israel, chỉ trích con gái mình, vì cô Angelina Jolie kêu gọi ngưng bắn ở Gaza

- Indianapolis: bắt một phụ nữ 34 tuổi tông xe vào 1 trường học mà cô tin là một trường học Do Thái.

- Thắng lớn hồi cuối tuần ở Quận Cam, nơi đông dân Việt: vé số cào, 1 vé 20 triệu đô, 1 vé 5 triệu đô

- Đêm mai sẽ là cuộc tranh luận Cộng Hòa lần thứ 3. Trump từ chối tranh luận.

- LS của Trump rời phòng xử liền mắng Thẩm phán điên khủng: Tôi đứng lên nói, cứ bị Thẩm phán bắt ngồi im

- Sau 4 giờ khai trước tòa, Trump rời phòng xử án, chửi mắng Thẩm phán và Bộ trưởng Tư pháp New York, nói rằng trị giá Tump Tower không phải thổi phồng, chỉ vì thương hiệu "Trump" có giá trị

- Trump ra tòa New York, chỉ trich tòa bất công, nói công chúng sẽ theo dõi và tin vào Trump. Thẩm phán yêu cầu luật sư kiểm soát Trump.

- Trump khai trước tòa New York rằng giá trị của Tháp Trump Tower là “cao” nhờ thương hiệu

- Nam Hàn: mua sắm trên các web Trung Quốc như AliExpress và Temu nhiều hơn so với hãng Mỹ như Amazon và Walmart.

- Quận Cam: Huntington Beach đóng cửa 24 giờ vì chuyện tưởng là cá mập, nhưng chỉ là cá voi con.

- California: 520 vụ trộm xe trên mỗi 100.000 dân, tăng khoảng 13% so với năm 2021. Nhóm 10 tiểu bang có tỷ lệ trộm xe cao nhất là: 1. Colorado; 2. Thủ đô DC; 3. Washington; 4. Oregon; 5. New Mexico; 6. California; 7. Missouri; 8. Nevada; 9. Texas; 10. Tennessee.

- Quận Cam: tông xe vào hè phố, xe phựt cháy, 2 người chết

- HỎI 1: Dư luận công chúng các nước lớn ủng hộ Mỹ gấp 3 lần ủng hộ TQ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: LHQ nói, nguồn cung thuốc phiện ở Afghanistan giảm 95%? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-7/11/2023) ⚪ --- Thắng lớn 2 vé số cào ở Quận Cam, Caliofrnia. Hai người đàn ông ở Quận Cam vừa thắng lớn sau khi gặp may mắn với 2 vé số cào, một vé thắng 20 triệu đô và một vé 5 triệu đô, theo Ty Xổ số California cho biết. Thị trấn bán ra 2 vé số cào này tương đối đông người gốc Việt. Tên 2 ông không có vẻ gi là người Việt, trừ phi có ông nào đã đổi tên sau khi trúng số.

.

Cuối tuần qua, Raul Reyes Arreola, cư dân Quận Cam, đã được tiết lộ là người thắng lớn 20 triệu đô la trong trò chơi cào "Set For Life" trị giá 30 đô la. Vé được mua ở Anaheim tại Big A Alcoholor trên Đại lộ East La Palma. Tiệm tạp hóa(mà chúng ta quen gọi là cửa hàng rượu) ở Anahem cũng nhận được 100.000 USD cho chiến thắng nhờ bán ra vé số cào.

.

Cũng tại thành phố Anaheim (nơi có Disneyland, được gọi là nơi hạnh phúc nhất thế giới), một người chơi khác có tên là Daniel Peramaki, đã thắng 5 triệu đô la trên vé số cào 20 đô la. Peramaki nói với Ty Xổ số California rằng anh tự xưng là "Vua cào" ("King of Scratchers") và cực kỳ mê tín khi mua vé số cào của mình: “Tôi rất mê tín, nếu cào ngay là thua liền. Tôi thường mua vé số cào, bỏ vào túi và rồi chờ đợi.” Peramaki đã mua vé cào trúng thưởng của mình tại ở tiệm Star Alcoholor trên Đại lộ South State College ở Anaheim. Tiệm này cũng nhận được tiền thưởng 25.000 USD khi bán được vé trúng thưởng.

.

⚪ ---- Đêm mai sẽ là cuộc tranh luận Cộng Hòa lần thứ 3. Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa cho biết rằng 5 ứng cử viên tổng thống sẽ tham gia tranh luận sơ bộ lần thứ ba của Đảng Cộng hòa tổ chức tại Miami vào ngày 8 tháng 11 vì họ đáp ứng các tiêu chí bắt buộc. Các ứng cử viên sẽ tham gia cuộc tranh luận lần thứ ba là: Thống đốc Florida Ron DeSantis, cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie, doanh nhân Vivek Ramaswamy, cựu Đại sứ LHQ Nikki Haley và Thượng nghị sĩ South Carolina Tim Scott.

.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định không tranh luận và từ chối ký cam kết trung thành của đảng yêu cầu các ứng cử viên tán thành ứng cử viên do Cộng hòa nào thắng đề cử cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã rút khỏi cuộc đua tổng thống vào cuối tháng 10, cho rằng đây “không phải là thời điểm của tôi.”

.

⚪ ---- Đòi đứng, bị bắt ngồi, thế là nổi giận. Trong phiên tòa xét xử gian lận của Trump Organization ở New York, trong thời gian tạm dừng lời khai của Trump, luật sư Alina Habba đã nói chuyện với các nhà báo bên ngoài phòng xử án và gọi thẩm phán trong vụ án là "điên khùng". Trong một cuộc trao đổi sôi nổi tại phòng xử án, thẩm phán giận dữ bảo LS Habba ngồi xuống, điều mà cô đề cập trong bình luận của mình với các phóng viên, theo báo Mediaite đưa tin.

.

"Hôm nay tôi được yêu cầu ngồi xuống. Tôi đã bị la mắng, và tôi đã có một thẩm phán vô tâm đập bàn. Hãy để tôi nói rõ ràng, tôi không chấp nhận điều đó trong đời và tôi sẽ không làm như vậy. Phải chịu đựng điều đó ở đây. Và bạn biết không? Bạn cũng không nên. Bởi vì không phải mọi công dân Mỹ đều có máy ảnh và micrô, và những gì tôi đang thấy là sự sụp đổ của hệ thống tư pháp và nền dân chủ Mỹ."

.

Cô chỉ trích thẩm phán vì theo quan điểm của cô, đã xác định rõ Thẩm phán thành kiến về Trump và không thực sự muốn nghe các khía cạnh câu chuyện của Trump. “Đất nước này đang tan rã và nếu chúng ta không ngăn chặn nạn tham nhũng trong phòng xử án, nơi luật sư bị bịt miệng, nơi luật sư không được phép nói những gì họ cần nói để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, thì quan điểm chính trị của bạn là gì cũng không thành vấn đề," cô nói, theo Washington Examiner. "Tôi không quan tâm bạn là ai. Bạn có quyền thuê một luật sư có thể phản đối vào hồ sơ. Bạn có quyền thuê một luật sư có thể đứng lên và nói điều gì đó khi họ thấy điều gì đó không ổn. Nhưng tôi đã bị bảo hôm nay là phải ngồi xuống."

.

⚪ ---- Sau gần 4 giờ đưa ra lời khai mang tính đấu tranh trong vụ lừa đảo dân sự của mình ở New York, Donald Trump đã nói chuyện với các phóng viên bên ngoài phòng xử án, gọi đây là “ngày buồn cho nước Mỹ”. Trummp nói: “Đây là một vụ án lẽ ra không bao giờ được đưa ra xét xử và nó là một vụ án cần được bác bỏ ngay lập tức”.

.

Trong lời khai của Trump, Trump đã chỉ trích Thẩm phán Arthur Engoron và Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James, gọi James là một "vụ hack chính trị". Sau lời khai của Trump, bà James nói Trump đã "lan man, Trump đã chửi mắng, nhưng chúng tôi đã dự đoán điều đó", CNN đưa tin. “Nhưng tôi sẽ không bị bắt nạt, tôi sẽ không bị quấy rối, vụ việc này sẽ tiếp tục”, James nói.

.

James gọi các cuộc tấn công của Trump là "sự phân tâm", nói rằng, "Cuối cùng, bằng chứng tài liệu đã chứng minh rằng trên thực tế, Trump đã thổi phồng tài sản của mình một cách sai trái để làm giàu cho bản thân và gia đình." Trong lời khai của Trump, Trump lập luận rằng tài sản của Trump, bao gồm cả "thương hiệu" (brand: nhãn hiệu) của Trump trên thực tế có giá trị cao hơn hàng tỷ đô la so với số tiền liệt kê trong báo cáo tài chính, theo tờ Washington Post đưa tin. “Tôi trở thành tổng thống vì thương hiệu của mình,” Trump nói với luật sư tiểu bang Kevin Wallace. "Tôi bán sách [tự truyện] ở mức đáng kinh ngạc nhờ thương hiệu của mình."

.

The Hill đưa tin rằng có thời điểm, luật sư Bộ tư pháp New York, Wallace, đã nhắc đến thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của Trump. Khi được hỏi về báo cáo tài chính năm 2021, Trump cho biết Trump “rất bận rộn ở Bạch Ốc” với các ưu tiên của ông là “Trung Quốc, Nga và giữ an toàn cho đất nước của chúng ta”.

.

LS Wallace hỏi, "Chỉ để làm rõ hồ sơ, ông không phải là tổng thống vào năm 2021 phải không?" “Không, tôi không làm vậy,” Trump trả lời, người rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1/2021. Không có cuộc kiểm tra chéo nào đối với Trump. Các con trai của ông và các đồng phạm Donald Jr. và Eric đã làm chứng vào tuần trước. Giống như Trump, họ hạ thấp vai trò của mình trong việc lập báo cáo tài chính, đổ tội sai lệch con số do kế toán viên. Em gái của họ, Ivanka Trump, sẽ ra làm chứng vào ngày mai, thứ Tư.

.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích các thủ tục tố tụng trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự chống lại ông hôm thứ Hai. Trong lời khai của mình, cựu tổng thống dựa vào micro và nói: "Đây là một phiên tòa rất bất công. Rất, rất, và tôi hy vọng công chúng sẽ theo dõi." Nhận xét của cựu tổng thống diễn ra sau những cuộc tranh cãi bằng lời nói với Thẩm phán Arthur Engoron. Thẩm phán đã yêu cầu luật sư Chris Kise kiểm soát Trump, nếu không Trump sẽ bị loại khỏi phiên tòa. Vụ kiện gian lận dân sự do Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đệ trình, cáo buộc Trump và các đồng phạm đã phạm tội lừa đảo bằng cách thổi phồng tài sản báo cáo tài chính để vay ngân hàng với lãi suất thấp, và sụt lợi tức để giảm thuế.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai thừa nhận trong lời khai của ông trong vụ án dân sự vì cáo buộc gian lận tài chính rằng giá trị của Tháp Trump Tower là “cao” hơnt hực tế thị trường là nhờ tên tuổi của Trump. “Tôi nghĩ căn hộ này cao,” Trump làm chứng sau khi được hỏi về giá trị tài sản của mình trong báo cáo tài chính, đồng thời nói thêm, “Chúng tôi đã thay đổi nó.”

.

Tuy nhiên, sau đó, Trump cũng tuyên bố rằng ông sẽ bổ sung giá trị thương hiệu vào báo cáo tài chính của mình nếu muốn "xây dựng chúng". Trump nói: “Nếu tôi muốn xây dựng tuyên bố như quý vị đã nói, tôi đã làm trước khi quý vị phát hiện ra chúng tôi giàu đến mức nào, thì tôi đã tăng thêm giá trị thương hiệu [tên của Trump] ở đây và tôi sẽ tăng nó lên hàng chục triệu đô la.”

.

⚪ ---- Nữ hoàng Rania của Jordan, vợ của Vua Abdullah, đã kêu gọi ngừng bắn trong cuộc chiến của Israel ở Gaza, nói rằng việc ủng hộ bảo vệ sinh mạng của người dân Palestine không phải là "chủ nghĩa bài Do Thái" hay "ủng hộ khủng bố". Cuộc bắn phá của Israel vào Gaza đã giết chết ít nhất 10.000 người Palestine, phần lớn là dân thường, với hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

.

Jordan và các nước Ả Rập khác đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza để ngăn chặn thêm thương vong, trong khi Israel cố gắng bôi nhọ những người phản đối chiến dịch quân sự của họ với tư cách là những người ủng hộ Hamas. Nữ hoàng Rania nói với Becky Anderson của CNN trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật: "Hãy để tôi nói rõ một cách rõ ràng. Ủng hộ Palestine không có nghĩa là chống Do Thái, cũng không có nghĩa là ủng hộ Hamas hay khủng bố."

.

⚪ ---- Một bản ghi nhớ bất đồng chính kiến được các nhân viên Bộ Ngoại giao lưu hành bao gồm những lời chỉ trích thẳng thừng đối với nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Biden liên quan đến cuộc chiến Israel-Hamas và đề xuất chính quyền thực hiện những thay đổi. Mặc dù không rõ có bao nhiêu người đã ký vào bản ghi nhớ hoặc nội dung cuối cùng của nó, nhưng có dấu hiệu cho thấy nó phản ánh quan điểm của nhiều nhà ngoại giao cấp trung và cấp thấp của Mỹ, theo Politico đưa tin, nơi đã xem tài liệu này. Bất đồng quan điểm trong Bộ Ngoại giao, nếu xảy ra, có thể cản trở việc hoạch định chính sách Trung Đông của chính quyền Biden.

.

Bản ghi nhớ kêu gọi chính quyền ủng hộ lệnh ngừng bắn, điều mà Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken đã phản đối nhằm để Israel cố gắng tiêu diệt Hamas. Những người ký kết cũng muốn có những thay đổi trong thông điệp của Mỹ về Israel, nói rằng chính quyền nên đưa ra những lời chỉ trích về chiến lược quân sự của Israel và cách đối xử công khai với người Palestine - những ý kiến thường được giữ kín. Văn bản gọi số người Palestine thiệt mạng kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 là không thể chấp nhận được, mặc dù công nhận “quyền và nghĩa vụ hợp pháp” của Israel trong việc theo đuổi công lý. Bản ghi nhớ cho biết Hamas và Israel đều phải chịu trách nhiệm.

.

Theo Politico, Bộ Ngoại giao có một kênh bất đồng chính kiến để cung cấp diễn đàn cho các nhân viên bày tỏ sự bất đồng với các chính sách mà không phải đối mặt với hình phạt. Theo báo Foreign Policy, sự phản đối đối với cách tiếp cận của Hoa Kỳ ngày càng gia tăng. Blinken đã tổ chức các buổi lắng nghe về chính sách với các nhân viên. Khi ông trở về sau chuyến đi Trung Đông, người thư ký đã cập nhật thông tin cho nhân viên đồng thời thừa nhận có những bất đồng.

.

⚪ ---- Bộ Y tế Palestine hôm thứ Ba báo cáo rằng số người chết ở Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas đã tăng lên 10.328 và số người bị thương lên 25.956. Trong số những người thương vong có 4.237 trẻ em và 2.716 phụ nữ. Số người Palestine chết được báo cáo trong 24 giờ qua là 548 người. Trước đó, quân Israel thông báo rằng trong ngày qua, họ đã giành quyền kiểm soát một thành trì quân sự của Hamas nằm ở phía bắc Dải Gaza.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa hôm thứ Ba nói khi gặp người đồng cấp Mỹ Antony Blinken rằng Nhật Bản lên án cuộc tấn công của Hamas vào Israel: "Tôi muốn nhân cơ hội này bày tỏ lời chia buồn chân thành tới các nạn nhân, bao gồm cả công dân Mỹ, về các cuộc tấn công khủng bố gần đây của Hamas và các chiến binh Palestine khác, đồng thời bày tỏ sự cảm thông với những gia đình đau buồn. Chúng tôi cũng hy vọng việc trả tự do sớm nhất có thể cho các con tin, trong đó có công dân Hoa Kỳ.” Kamikawa nói Nhật đánh giá cao “những nỗ lực ngoại giao” của Mỹ về tình hình Trung Đông. Trong khi đó, Blinken nói rằng đây là “thời điểm rất quan trọng” để G7 “cùng nhau đối mặt với cuộc khủng hoảng này và lên tiếng, như chúng tôi, bằng một tiếng nói rõ ràng”.

.

⚪ ---- Cao ủy LHQ về Nhân quyền Volker Turk đã bắt đầu chuyến thăm tới Trung Đông, văn phòng của ông cho biết hôm thứ Ba. Ông sẽ tới Ai Cập hôm nay, Thứ Ba, và thăm cửa khẩu Rafah ở biên giới với Gaza vào thứ Tư, sau đó tới Jordan vào thứ Năm. Văn phòng cho biết ông cũng "tìm cách tiếp cận" Israel, West Bank và Gaza.

.

Theo tuyên bố, Turk sẽ “hợp tác với các quan chức Chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, nạn nhân và các đồng nghiệp của LHQ về tình hình nhân quyền trong khu vực” trước “cuộc khủng hoảng nhân đạo và nhân quyền cực kỳ nghiêm trọng đang diễn ra”.

.

⚪ ---- Một quan chức Hamas hôm thứ Ba tuyên bố rằng nhóm chiến binh này đã được chỉ thị không nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10. Moussa Abu Marzouk nói với BBC rằng lãnh đạo Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas, Mohammed Deif, "đã nói rõ ràng với các chiến binh của mình rằng 'không được giết phụ nữ, không được giết trẻ em và không được giết ông bà già'." Israel tuyên bố rằng hơn 1.400 người đã chết trong cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10, trong đó có hơn 1.000 dân thường.

.

⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai cho biết trong cuộc phỏng vấn với ABC News rằng Israel sẽ chịu "trách nhiệm an ninh tổng thể" ở Dải Gaza sau khi kết thúc cuộc chiến giữa Israel và Hamas: “Chúng tôi đã thấy điều gì xảy ra khi chúng tôi không có nó. Khi chúng tôi không có trách nhiệm an ninh đó, điều chúng tôi gặp phải là sự bùng nổ của cuộc khủng bố Hamas ở quy mô mà chúng tôi không thể tưởng tượng được”.Ngoài ra, Thủ tướng nhắc lại rằng Israel sẽ không xem xét lệnh ngừng bắn trước khi các con tin được thả. Ông nhấn mạnh: “Nó sẽ cản trở nỗ lực của chúng tôi trong việc giải cứu con tin vì điều duy nhất có tác dụng với những tên tội phạm này ở Hamas là áp lực quân sự mà chúng tôi đang gây ra.”⚪ ---- Biểu tình ở Los Angeles, 1 ông cụ Do Thái chết, nghi bị xô xát, ẩu đả. Một người đàn ông Do Thái 69 tuổi đã chết hôm thứ Hai sau khi bị ngã và đập đầu sau cuộc đối đầu ngày hôm trước trong các cuộc biểu tình ủng hộ Israel và ủng hộ Palestine ở ngoại ô Los Angeles. Một tuyên bố từ Sở Cảnh sát trưởng Quận Ventura cho biết cái chết của Paul Kessler đang được điều tra như một vụ giết người và không loại trừ khả năng đây là một tội ác do thù hận.AP đưa tin không có vụ bắt giữ nào được thực hiện. Kessler bị thương ngay trước 3:30 chiều Chủ nhật trong các cuộc biểu tình 2 phe kình nhau ở Thousand Oaks, một thành phố có khoảng 125.000 dân về phía tây bắc Los Angeles. Cảnh sát đã nhận được báo cáo rằng một vụ ẩu đả đã xảy ra và các cảnh sát được cử đến hiện trường thì thấy Kessler bị một vết thương ở đầu.⚪ ---- Dưới bầu trời tối và mưa dai dẳng, hàng trăm người biểu tình ủng hộ Palestine đã tập hợp tại Cảng Tacoma, tiểu bang Washington, hôm 6/11/2023, để chặn một tàu tiếp tế quân sự mà họ tin rằng sẽ chở vũ khí từ Mỹ đến Israel. Ở đó, họ lo ngại bất kỳ loại vũ khí nào trên tàu sẽ được sử dụng trong chiến dịch đang diễn ra của Israel chống lại Dải Gaza, nơi hơn 10.000 người Palestine đã thiệt mạng. Người biểu tình gồm nhiều sắc dân: gốc Ả rập, gốc Do Thái chủ hòa, người bản xứ (da đỏ) và nhiều thành phần khác.

Wassim Hage, một trong những người biểu tình tại cuộc biểu tình ở Tacoma, cho biết: “Chúng tôi muốn ngừng bắn ngay bây giờ. Chúng tôi muốn mọi người ngừng bị giết ngay bây giờ. Chúng tôi muốn có một cuộc kiểm tra và hành động thực sự đối với chính sách đối ngoại của Mỹ cũng như nguồn tài trợ của Mỹ dành cho Israel.”

.

Hage làm việc với tư cách là người quản lý hồ sơ và điều phối viên tiếp cận cộng đồng của Trung tâm Tổ chức và Nguồn lực Ả Rập (AROC), nhóm vận động tổ chức các cuộc biểu tình. Ông cho biết một nguồn tin mật đã tiết lộ cho AROC rằng con tàu sẽ chở đầy vũ khí và thiết bị quân sự và gửi đến Israel khi Israel tiếp tục cuộc tấn công quân sự ở Gaza.

.

Tại Tacoma, con tàu có tên Cape Orlando đã phải đối mặt với những người biểu tình ở mọi lứa tuổi mặc áo mưa, áo phao và mang dù tuần hành bên ngoài bến tàu. Họ vẫy cờ Palestine, giương cao các biển hiệu "Bảo vệ Gaza" và hô vang các khẩu hiệu như "Palestine tự do" và "Không thêm một xu nào, không một xu nào, không thêm tiền cho tội ác của Israel!" Người biểu tình đã sử dụng xe đạp và xe hơi với đèn báo nguy nhấp nháy để chặn giao thông quanh cảng, đánh trống trận của người da đỏ để gây tiếng vang.

.

Có 7 người trang phục chiến binh da đỏ trên chiếc ca nô nghi lễ cũng đi vòng quanh vùng biển gần đó để chặn con tàu. Patricia Gonzalez từ Hội đồng Thủy binh (Water Warriors Council) của Bộ lạc Puyallup cho biết cô có động lực ra khơi vì cô liên tưởng tổ tiên của cô với lịch sử của người Palestine với bạo lực và sự di dời.



Cô giải thích, tổ tiên cô bị buộc phải theo học tại các trường nội trú của Người bản địa, những cơ sở được thiết kế để tiêu diệt các nền văn hóa bản địa. Chính phủ Canada và thậm chí cả Giáo hoàng Francis đã gọi các trường học là công cụ “diệt chủng văn hóa”.

.

Gonzalez cho biết cộng đồng của cô vẫn đang vật lộn với tổn thương giữa các thế hệ trong lịch sử đó. Cô nói: “Khi nói đến nạn diệt chủng, chúng tôi chắc chắn hiểu điều đó. Gonzalez nói: “Nó chạm đến trái tim của chúng tôi rất gần. Tổ tiên của chúng tôi đã trải qua điều đó và chúng tôi bị ảnh hưởng bởi nó hàng ngày. Và chúng tôi sẽ không bao giờ mong muốn điều đó xảy ra với một quốc gia khác.”

.

Abby Brook, một người gốc Do Thái, đã giúp tổ chức cuộc biểu tình hôm thứ Hai. Các chuyến thăm của cô tới Israel và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở West Bank và Cao nguyên Golan đã truyền cảm hứng cho hoạt động tích cực của cô.

.

Cô nói, sử dụng thuật ngữ chỉ cuộc di tản hàng loạt của người Palestine vào năm 1948: “Khi tôi 18 tuổi, tôi đến Palestine và tôi nhìn thấy thực tế của chủ nghĩa thực dân chiếm đóng và định cư trên mặt đất. Tôi đã nhìn thấy các trạm kiểm soát, tôi đã nhìn thấy và nói chuyện với mọi người về trải nghiệm của họ khi phải di dời ở Nakba. Khi bạn nhìn thấy thực tế của người Palestine đang sống hàng ngày, thì không còn nghi ngờ gì nữa về những gì đang xảy ra. Và thực tế đây là sự chiếm đóng quân sự của nhà nước phân biệt chủng tộc. Chúng tôi muốn chận con đường diệt chủng đang diễn ra theo đúng nghĩa đen.”

.

Video của Fox News dài 1:51 phút:



https://youtu.be/-GbQ_4RuLGc?si=JAhPyVmqaFyJb7G5

.

.

⚪ ---- Tờ Wall Street Journal hôm thứ Hai đưa tin Mỹ có kế hoạch cung cấp cho Israel số bom nhắm chính xác với trị giá 320 triệu USD trong bối cảnh lo ngại về số lượng dân thường thương vong ngày càng tăng trong chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Thỏa thuận này liên quan đến việc chuyển giao các hệ thống vũ khí tiên tiến, đặc biệt là Tổ hợp bom lượn dòng SPICE, từ nhà sản xuất Rafael USA cho tới công ty mẹ ở Israel. Những vũ khí dẫn đường chính xác này sẽ được Bộ Quốc phòng Israel sử dụng. Trước đó, Bộ Y tế Palestine ở Gaza thông báo số thương vong tại khu vực này đã lên tới 10.000 thường dân, trong đó 1/3 là trẻ em, kể từ khi xung đột bắt đầu.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedant Patel nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng "không thể chấp nhận được" việc các thành viên của chính phủ Israel và tất cả các bên trong cuộc chiến rơi vào "những lời lẽ căm thù" có thể khiến tình hình hiện tại leo thang hơn nữa.

.

Đề cập đến những bình luận của Bộ trưởng Di sản Israel đang bị đình chỉ Amichai Eliyahu, Patel nói rằng tất cả các bên liên quan nên "kiềm chế" kích động "căng thẳng sâu sắc hơn nữa". Trước đó, một Bộ trưởng Israel đã nói rằng "một trong những khả năng" để giải quyết xung đột là thả bom hạt nhân xuống Dải Gaza.

.

Hơn nữa, liên quan đến bài phát biểu của Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah, Patel nhấn mạnh rằng "và các bên khác không nên cố gắng lợi dụng cuộc xung đột đang diễn ra" và chính phủ của ông không "muốn thấy cuộc xung đột này mở rộng sang Lebanon hoặc khắp khu vực rộng lớn hơn."

.

⚪ ---- Bố con 2 suy nghĩ bất đồng. Ngôi sao kỳ cựu Hollywood Jon Voight “rất thất vọng” về con gái Angelina Jolie, khi cô này kêu gọi ngừng bắn nhân đạo trong cuộc xung đột Israel-Hamas, cáo buộc rằng cô này đã phát tán “dối trá” trên mạng xã hội. Ngồi trước lá cờ Mỹ trong một video đăng lên X và Instagram, Voight, 84 tuổi, bắt đầu bằng cách nói rằng Jolie, “giống như rất nhiều người, không hiểu gì về danh dự của Chúa, sự thật của Chúa”.

.

Ông nói tiếp: “Đây là việc phá hủy lịch sử vùng đất của Chúa—Đất Thánh—đất của người Do Thái. Đây là công lý dành cho con cái Thiên Chúa ở thánh địa. Quân đội Israel phải bảo vệ đất đai của bạn, người dân của bạn. Đây là chiến tranh. Nó sẽ không giống như những gì cánh tả nghĩ - bây giờ nó không thể mang tính dân sự được nữa.”

.

Nam diễn viên Jon Voight, người trưởng thành trong bối cảnh Công giáo La mã, tiếp tục tố cáo các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas, gọi các chiến binh Hamas là “những con vật” đang tìm cách “xóa sổ người Do Thái và Cơ đốc giáo”. Là một người bảo thủ thẳng thắn và cuồng nhiệt ủng hộ Donald Trump, Voight hiếm khi xung đột trực tiếp và công khai với cô con gái cấp tiến hơn của mình, người mà ông lập trường xa cách.

.

⚪ ---- Cảnh sát đô thị Indianapolis đã bắt một phụ nữ 34 tuổi mà họ gọi là “kẻ khủng bố” sau khi cô tông xe vào một tòa nhà mà cô tin là một trường học Do Thái. Nhưng tòa nhà thực sự là trụ sở của Trường Israelite School of Universal and Practical Knowledge, mà theo Liên đoàn Chống phỉ báng (Anti-Defamation League), được coi là một nhóm bài Do Thái. Cảnh sát đã phản hồi vào lúc 11:30 tối Thứ Sáu kêu gọi giải quyết một tội ác căm thù có thể xảy ra, trong đó Ruba Almaghtheh lùi xe vào tòa nhà trong khi nhiều người lớn và trẻ em đang ở bên trong.

.

Cô thừa nhận với các nhà điều tra rằng cô nhắm mục tiêu vào “trường học Israel” vì biểu tượng “Người Israel gốc Do Thái” của nó và vì “người dân của cô ở Palestine,” cô nói. Vào tối Chủ nhật, Liên đoàn Do Thái ở Indianapolis đã viết: “Mặc dù một cơ sở của người Do Thái không bị nhắm mục tiêu, chỉ do nhận dạng sai một cách mỉa mai, nhưng đây vẫn là một lời nhắc nhở khác về việc duy trì các thủ tục bảo mật, luôn cảnh giác với hoạt động đáng ngờ và [báo cáo kịp thời] cho cơ quan quản lý, cơ quan có thẩm quyền.” Almaghtheh dự kiến sẽ ra hầu tòa lần đầu vào thứ Tư.

.

⚪ ---- Người Nam Hàn hiện mua sắm trên các trang web Trung Quốc như AliExpress và Temu nhiều hơn so với các nhà bán lẻ trực tuyến của Mỹ như Amazon và Walmart. Theo Cục Hải quan Nam Hàn, người Nam Hàn đã chi 4,79 nghìn tỷ W vào các trang mua sắm ở nước ngoài trong ba quý đầu năm nay, tăng 20,4% so với một năm trước (1 USD = W1.322).

.

Trung Quốc chiếm 46,4% với 2,22 nghìn tỷ W được chi tiêu, tăng 106%, trong khi Mỹ đứng thứ hai với 1,39 nghìn tỷ W, giảm 9,7%. Tiếp theo là Anh quốc (W650,5 tỷ), Nhật Bản (W345 tỷ), ASEAN (W55,6 tỷ) và Canada (W40,7 tỷ). Mười năm trước, số lượng sản phẩm người Nam Hàn mua trên các trang web của Trung Quốc chỉ bằng 1/5 số lượng sản phẩm họ mua trên các trang web của Mỹ.

.

.

⚪ ---- Quận Cam: tưởng là cá mập, nhưng chỉ là cá voi con. Các giới chức Huntington Beach đã đóng cửa một bãi biển hôm Chủ nhật sau khi những người đi biển báo cáo có hoạt động của cá mập làm nhân viên cứu hộ chú ý. Vào khoảng 3:45 chiều, nhân viên cứu hộ biết được về một con cá voi con mắc cạn gần Tháp 22 ở Bãi biển Sunset Beach. Con cá voi vẫn còn sống và bị vết cắn.

.

“Khi nói chuyện với những người trong khu vực, những người đi biển cho biết đã nhìn thấy hoạt động bắn nước và hung hãn của cá mập, trước khi cá voi con dạt vào bờ,” Thành phố Huntington Beach cho biết trên mạng X. Theo chính sách của thành phố, bờ biển và đại dương trong khu vực nơi báo cáo về hoạt động của cá mập sẽ bị đóng cửa trong một dặm ở mỗi hướng. Các quan chức cho biết phần này của Sunset Beach sẽ đóng cửa trong 48 giờ.

.

Theo Bộ Ngư nghiệp và Động vật hoang dã California, một nghiên cứu vào tháng 12/2022 cho thấy có khoảng 201 “trường hợp cá mập được xác nhận” ở vùng biển của tiểu bang từ tháng 1/1950 đến tháng 12/2021. Với 15 trường hợp trong số đó đã gây tử vong. Và 107 người khác bị gây thương tích không tử vong.

.

⚪ ---- California được nêu tên trong số 10 tiểu bang có nạn trộm xe nhiều nhất nước, theo dữ liệu từ Cục Tội phạm Bảo hiểm Quốc gia (National Insurance Crime Bureau: NICB), một tổ chức phi lợi nhuận đấu tranh chống gian lận bảo hiểm và tội phạm. Báo cáo tháng 10 cho thấy khu vực đô thị và tiểu bang nào có tỷ lệ trộm xe cao nhất trong năm 2022 . Dữ liệu được sử dụng trong báo cáo là từ Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia.

.

California đứng thứ sáu trong danh sách với 520 vụ trộm xe trên 100.000 dân, tăng khoảng 13% so với năm 2021. Báo cáo cho thấy vào năm 2021, tiểu bang California có 461 vụ trộm xe trên 100.000 cư dân.

.

Danh sách 10 tiểu bang có tỷ lệ trộm xe cao nhất, theo NICB: 1. Colorado; 2. Thủ đô DC; 3. Washington; 4. Oregon; 5. New Mexico; 6. California; 7. Missouri; 8. Nevada; 9. Texas; 10. Tennessee.

.

Mặc dù California không đứng đầu danh sách tiểu bang có nhiều vụ trộm xe nhất nhưng lại có số vụ trộm xe cao nhất toàn quốc vào năm 2022. Năm ngoái, có 203.018 vụ trộm xe đã xảy ra ở California.

.

Báo cáo cũng xem xét khu vực đô thị nào có tỷ lệ trộm ô tô cao nhất trong năm 2022; đây là nơi các thành phố ở California được xếp hạng.

.

Bakersfield đứng thứ hai trong danh sách với 1.072 vụ trộm ô tô trên 100.000 cư dân vào năm 2022. Con số này tăng khoảng 11% so với năm 2021 khi thành phố có khoảng 964 vụ trộm ô tô trên 100.000 cư dân.

San Francisco, Oakland và Berkeley đứng thứ tám trong danh sách với 699 vụ trộm xe trên 100.000 cư dân, tăng 17% so với năm 2021.

.

⚪ ---- Quận Cam: Hai người chết trong một vụ tai nạn xe hơi dữ dội ở Quận Cam vào sáng sớm thứ Hai. Tai nạn xảy ra lúc gần 3 giờ sáng trên Đại lộ Newport gần East First St. ở Tustin, theo Sở Cứu hỏa Quận Cam. Video cho thấy chiếc xe bị lật bên ngoài chi nhánh Ngân hàng U.S. Bank gần giao lộ Newport và First St.

.

Khi đến hiện trường, những người ứng cứu đầu tiên phát hiện chiếc xe đã chìm trong biển lửa. Sau khi dập tắt đám cháy, họ phát hiện trên xe có 2 người ngồi. Cả hai đều đã chết tại hiện trường. Tên họ vẫn chưa được xác định. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

.

.

⚪ ---- HỎI 1: Dư luận công chúng các nước lớn ủng hộ Mỹ gấp 3 lần ủng hộ TQ?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo cuộc khảo sát mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở tại Washington, dư luận ở 24 quốc gia - chủ yếu là các quốc gia giàu có - ngày càng có thiện cảm với Hoa Kỳ hơn là Trung Quốc. Báo cáo cho thấy khoảng cách về mức độ ưa chuộng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng gia tăng sau khi quan điểm về Hoa Kỳ phục hồi kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào năm 2021. Trung tâm Pew cho biết quan điểm thuận lợi của cả hai nước đã giảm vào năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, nhưng xếp hạng dành cho Trung Quốc vẫn ở mức thấp trong cuộc khảo sát mới nhất, “dẫn đến một số khoảng cách lớn nhất trong các quan điểm này mà chúng tôi đã thấy trong bỏ phiếu.”

.

Báo cáo được công bố hôm thứ Hai được đưa ra trong bối cảnh hai nước đang cạnh tranh gay gắt để giành ảnh hưởng toàn cầu. Chủ tịch Tập Cận Bình muốn Trung Quốc được tôn trọng và tin cậy trên toàn thế giới, trong khi Biden lại ưu tiên hàn gắn mối quan hệ với các đồng minh của Mỹ.

.

Vào năm 2020, khi Pew thực hiện khảo sát ở một nhóm quốc gia nhỏ hơn nhiều vì đại dịch, mức trung bình lần lượt là 38% và 25% có quan điểm ủng hộ Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong số các quốc gia tương tự vào năm 2023, mức trung bình lần lượt là 58% và 21% có quan điểm tích cực về Hoa Kỳ và Trung Quốc (tức là, ủng hộ Mỹ nhiều gấp 3 lần ủng hộ TQ). Các nhà phân tích nghiên cứu của Pew cho biết, mức trung bình chỉ nằm trong số 10 quốc gia được khảo sát trong cả hai năm, không bao gồm Hoa Kỳ và Úc.

.

Trong cuộc khảo sát mới nhất, khoảng cách đáng kể nhất ở Ba Lan, Nhật Bản và Nam Hàn, nơi hơn 70% số người được hỏi đánh giá tích cực về Hoa Kỳ, so với ít hơn 30% có cái nhìn thiện cảm với Trung Quốc, Pew, tổ chức thực hiện các cuộc khảo sát mang tính đại diện trên toàn quốc cho biết. ở 24 quốc gia vào năm 2023.

Chi tiết:

https://apnews.com/article/poll-china-united-states-opinion-773229621961652986fcacdb86015ae9

.

⚪ ---- HỎI 2: LHQ nói, nguồn cung thuốc phiện ở Afghanistan giảm 95%?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo Khảo sát thuốc phiện Afghanistan năm 2023 (Afghanistan Opium Survey 2023) do cơ quan này công bố hôm Chủ nhật, nguồn cung thuốc phiện ước tính giảm khoảng 95%, từ 6.200 tấn vào năm 2022 xuống còn 333 tấn vào năm 2023, tương ứng với sự sụt giảm diện tích trồng trọt, từ 233.000 ha xuống chỉ còn 10.800 ha so với cùng kỳ.

.

UNODC cho biết, sự thu hẹp gần như hoàn toàn của nền kinh tế thuốc phiện dự kiến sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về hỗ trợ phát triển thay thế cho các cộng đồng nông thôn nhằm xây dựng một tương lai không có thuốc phiện cho người dân Afghanistan.

Chi tiết:

https://news.un.org/en/story/2023/11/1143232

.

.