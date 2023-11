- Khuya nay, rạng sáng mai, đổi giờ: vặn đồng hồ lùi 1 tiếng, tức là bạn có thêm 1 tiếng để ngủ. - Thủ tướng Nhật họp về đưa quân tới giúp Philippines giữ Biển Đông. - 58 nhà lập pháp Dân chủ gửi thư cho Ngoại trưởng Blinken, kêu gọi ép các quan chức Israel tuân thủ luật quốc tế ở Gaza

Rạng sáng mai, Chủ Nhật 5/11/2023, đổi giờ: vặn đồng hồ lùi 1 tiếng, tức là bạn có thêm 1 tiếng để ngủ.

- Thủ tướng Nhật họp về đưa quân tới giúp Philippines giữ Biển Đông.

- 58 nhà lập pháp Dân chủ gửi thư cho Ngoại trưởng Blinken, kêu gọi ép các quan chức Israel tuân thủ luật quốc tế ở Gaza

- Dân Biểu Ryan Zinke (R-MT), từng là Bộ trưởng Nội vụ của Trump, ra dự luật cấm người Palestine vào Mỹ và trục xuất những người đã nhập cảnh sau ngày 1 tháng 10/2023.

- Nhà văn Jazmine Hughes rời The New York Times Magazine, sau khi ký Thư ngỏ kêu gọi ngưng bắn Gaza

- Ukraine lạnh cẳng, lo ngại: cơ nguy bị Quốc Hội Mỹ cắt viện trợ, Châu Âu giúp không nổi.

- Công tố đặc biệt Jack Smith xin tòa thủ đô khi xét xử Trump hãy cấm TV trực tiếp

- NXB cuốn sách của Mark Meadows kiện Meadows vì viết sai sự thật về Trump và Meadows trong bầu cử 2020

- Tòa New York: Thẩm phán Arthur Engoron lệnh bịt miệng với Trump mở rộng, sẽ bịt miệng các luật sư của Trump về cấm chửi mắng tòa

- Tòa kháng án liên bang tại thủ đô D.C. cho tạm dừng bịt miệng Trump để nghe tranh luận bằng miệng ngày 20/11/2023, cấm lộ thông tin về bồi thẩm

- Hồ sơ tòa Georgia: Harrison Floyd (đồng phạm của Trump) đòi Biện lý Fani Willis nộp giấy tờ về bầu cử 2020 vì thuyết âm mưu nói có 41.079 phiếu bầu Biden lẽ ra phải quăng bỏ.

- Một cựu chiến binh TQLC từng là quan chức Bộ Ngoại giao của Trump lãnh án 6 năm tù vì bạo loạn 6/1

- Cảnh sát bắt 52 nhà hoạt động vì biểu tình tại tòa nhà Quốc Hội đòi ngưng bắn ở Gaza

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: sẽ mở hội nghị về Gaza với tham gia của tất cả các phe liên quan tìm hòa bình bền vững

- Israel dội bom ngôi nhà của gia đình nhà lãnh đạo lưu vong của Hamas ở Gaza, nơi 2 con trai ông đang cư ngụ.

- Israel chỉ trích Honduras vì triệu hồi đại sứ tại Israel về tương tự như Chile và Colombia

- Báo Haaretz của Israel: TT Zelensky của Ukraine có thể thăm Israel tuần tới. Chính phủ Ukraine: chưa nghe tin gì.

- Israel: đã giết 10 chỉ huy lữ đoàn và tiểu đoàn Hamas.

- Mỹ yêu cầu các quan chức Israel giải thích vì sao dội bom vào Trại tị nạn Jabalia ở Gaza.

- Hamas: xin Hezbollah hỗ trợ

- WHO: kinh hoàng vì quân Israel bắn vào xe cứu thương gần bệnh viện Al-Shifa ở Gaza

- 2 ngoại trưởng Nga, Iran họp, yêu cầu ngừng bắn Gaza

- Nepal động đất: Ít nhất 128 người đã chết, nhiều người bị thương

- North Dakota: đèn phi đạo tắt, rớt phi cơ, 1 Thượng nghị sĩ TB và vợ và 2 con chết

- Đặt xe thuê 2 tuần, trả tiền xong hết, về trả xe sớm 1 ngày, bị tính tiền thêm 500 đô la.

- Có khoảng 1/3 người dính COVID-19 sẽ trở thành bệnh chứng kéo dài.

- Los Angeles: Bưu tín viên Leroy Brown 90 tuổi, làm 70 năm cho bưu điện chưa về hưu.

- California: nữ dân biểu tiều bang Wendy Carrillo say rượu, lái xe, gây tai nạn, bị bắt

- Quận Cam: Mẹ kế tra tấn con riêng của chồng, lãnh án chung thân.

- Úc châu: Cảnh sát ACT nhờ giúp tìm cô Kim Nguyen, 44 tuổi, mất tích

- California: cộng đồng Việt báo động nạn trộm cắp ở Sacramento.

- Texas: Cảnh sát Quận Harris cần tuyển 500 nhân viên trại giam

- TIN VN. Khởi tố Thượng tá Phó khoa trường Đại học Cảnh sát nhân dân mua dâm trẻ vị thành niên, mới 15 tuổi.

- TIN VN. Công an SG phá đường dây buôn lậu điện thoại, máy tính trị giá 300 tỷ đồng (12,3 triệu USD).

- HỎI 1: Khảo sát toàn cầu về sức khỏe của nhân viên: Nhật hạng bét? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Người lớn và thanh thiếu niên đều đã từng lái xe trong khi buồn ngủ? ĐÁP 2: Đa số.

Khuya nay, rạng sáng mai, đổi giờ: vặn đồng hồ lùi 1 tiếng, tức là bạn có thêm 1 tiếng để ngủ. Hầu hết nước Mỹ sẽ lùi lại 1 tiếng đồng hồ, và bạn trước khi đi ngủ đêm nay (Thứ Bảy) nên vặn lùi giờ để sáng sớm Chủ Nhật có ngay giờ mới.

Chủ Nhật, ngày 5 tháng 11 năm 2023, lúc 2:00:00 giờ sáng, đồng hồ phải quay ngược 1 giờ để thay vào đó, sẽ là:

Chủ nhật, ngày 5 tháng 11 năm 2023, lúc 1:00:00 sáng theo giờ địa phương.

Người Mỹ đã nhiều lần bày tỏ bực dọc chuyện đổi giờ hai lần mỗi năm. Một cuộc thăm dò năm 2022 của Đại học Monmouth cho thấy 61% muốn chấm dứt truyền thống đổi giờ.



Trong một cuộc thăm dò do YouGov thực hiện vào đầu năm nay, 62% cho biết họ muốn “loại bỏ” chuyện đổi giờ. Chưa đến 30% những người được AP-NORC thăm dò vào năm 2019 cho biết họ thích đổi giờ 2 lần/năm. Mặc dù 6/10 dân Mỹ muốn giờ cố định, đừng đổi nữa, nhưng chưa có luật nào để xóa bỏ chuyện đổi giờ.

⚪ ---- Ít nhất 128 người đã chết trong trận động đất xảy ra ở tỉnh Karnali ở Nepal, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Bảy. 92 người chết được xác định ở quận Jajarkot, cùng với 55 người bị thương, trong khi 36 người chết và 85 người bị thương ở Rukum West. Số người chết có thể sẽ tăng lên.

Truyền thông địa phương đưa tin Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal đang chỉ huy chiến dịch giải cứu ở Jajarkot. Trung tâm Địa chấn Quốc gia Nepal cho biết cường độ trận động đất là 6,4 độ, trong khi Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ báo cáo cường độ 5,6 độ.

⚪ ---- Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm thứ Bảy cho biết chính phủ của ông sẽ bắt đầu đàm phán chính thức để triển khai quân tới Philippines. Phát biểu trước Quốc hội Philippines, ông cho biết Nhật Bản, Philippines và Mỹ đang hợp tác để "bảo vệ quyền tự do trên biển" trước các mối đe dọa từ Trung Quốc.

"Chúng tôi chia sẻ những quan ngại sâu sắc về tình hình ở Biển Hoa Đông và Biển Đông (tên VN gọi là Biển Đông, tên quốc tế là South China Sea). Nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực là không thể chấp nhận được", ông Kishida nói sau cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr..

⚪ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith đã kêu gọi tòa án liên bang thủ đô D.C. từ chối truyền hình trực tiếp phiên tòa xét xử cựu Tổng Thống Donald Trump sắp diễn ra. NBCUniversal Media và các cơ quan truyền thông khác đã yêu cầu tòa án truyền hình trực tiếp phiên tòa, dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 3/2024. Họ nói rằng việc ghi lại phiên tòa có thể được thực hiện thành công mà không bị gián đoạn trong kỷ nguyên kỹ thuật số hiện đại và nâng cao niềm tin của công chúng vào quá trình tố tụng.

Tuy nhiên, công tố đặc biệt đã nộp một hồ sơ vào cuối ngày thứ Sáu, rằng các chính sách hiện tại cấm phát sóng như vậy và “đây là tất cả những lập luận về chính sách tốt nhất nên để cho các nhà lập pháp và nhà hoạch định chính sách”. Luật sư của Trump, John Lauro trước đây đã ủng hộ việc có camera trong phiên tòa.

⚪ ---- Thẩm phán Arthur Engoron ở New York đã ra phán quyết hôm thứ Sáu rằng lệnh bịt miệng có giới hạn đối với Donald Trump cũng sẽ áp dụng cho các luật sư của Trump, trích dẫn những nhận xét của các luật sư về nhân viên tòa cũng như vô số lời đe dọa và quấy rối đã “tràn ngập” các phòng của Thẩm phán kể từ khi phiên tòa xét xử cựu tổng thống bắt đầu.

Thẩm phán Arthur Engoron của Tòa án Tối cao Manhattan (New York) đã viết trong một lệnh tòa vào chiều thứ Sáu 3/11/2023: “Mối đe dọa và thực tế là bạo lực do những lời lẽ chính trị nóng nảy đã được ghi chép rõ ràng. Phòng của tôi đã tràn ngập hàng trăm cuộc điện thoại, thư thoại, email, thư từ và gói hàng quấy rối và đe dọa” kể từ khi phiên tòa bắt đầu.

Lệnh bịt miệng cấm các luật sư trong vụ án đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào, trong hoặc ngoài tòa án, đề cập đến bất kỳ và tất cả các thông tin liên lạc bí mật giữa thẩm phán và nhân viên của Thẩm phán. Ông viết: “Quyền Tu chính thứ nhất (tự do ngôn luận) của các bị cáo và luật sư của họ được bình luận về nhân viên của tôi ngày càng bị lấn át bởi nhu cầu bảo vệ họ khỏi những mối đe dọa và tổn hại về thể chất”. Engoron trước đó đã áp đặt lệnh bịt miệng tương tự đối với Trump, sau khi Trump viết một bài đăng trên mạng xã hội tấn công và chụp mũ cô thư ký luật chính của thẩm phán.

⚪ ---- Tòa kháng án liên bang tại thủ đô D.C. đã ra lệnh tạm dừng hành chính đối với lệnh bịt miệng đối với Trump trong vụ lật ngược bầu cử 2020, theo báo The Guardian đưa tin hôm thứ Sáu. Lệnh, được ký bởi các thẩm phán do Obama bổ nhiệm là Patricia Millett và Cornelia Pillard và Thẩm phán Bradley Garcia do Biden bổ nhiệm, tạm dừng hạn chế cho đến khi có thể nghe tranh luận bằng miệng về vấn đề này vào ngày 20 tháng 11/2023.

Lệnh bịt miệng Trump, do Thẩm phán liên bang Tanya Chutkan áp đặt, không hoàn toàn cấm Trump thảo luận công khai về vụ truy tố; tuy nhiên, nó cấm lộ thông tin về bồi thẩm, sẽ hạn chế những gì Trump có thể nói khi tấn công các nhân chứng và quan chức tòa án.

Lệnh bịt miệng khác ở tòa New York lại khác. Trump phải tuân thủ một lệnh bịt miệng hoàn toàn riêng biệt, trong vụ lừa đảo dân sự ở New York chống lại Trump và hai con trai trưởng thành của ông. Trump đã bị phạt hai lần vì chửi mắng nhiều người khác nhau theo lệnh đó. Thẩm phán tiểu bang New York Arthur Engoron hôm Thứ Sáu đã mở rộng lệnh bịt miệng để cấm các luật sư của cựu tổng thống tấn công tòa và nhân chứng.

⚪ ---- Hồ sơ tòa án cho thấy nhà lãnh đạo Black Voices for Trump bị cáo buộc quấy rối một nhân viên phòng phiếu ở Georgia trong nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử 2020 đang yêu cầu hồ sơ bầu cử mà những người theo thuyết âm mưu tin rằng chứng minh Trump đã thắng Biden ở Georgia. Harrison Floyd, một trong 14 đồng phạm còn lại trong vụ tham nhũng của Biện lý quận Fani Willis chống lại Trump, trong tuần này đã yêu cầu các quan chức giao nộp hàng nghìn trang hồ sơ bầu cử của Quận Fulton mà y cho rằng sẽ bác bỏ chiến thắng của Tổng thống Joe Biden.

"Ông Floyd dự định đưa ra bằng chứng bào chữa cho mình rằng Tổng thống Trump đã không thua trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11/2020 ở tiểu bang Georgia,” các luật sư của anh đệ trình hồ sơ cho biết. “Chẳng hạn, ông ta có ý định đưa ra bằng chứng cho thấy hơn 41.079 phiếu bầu tổng thống lẽ ra đã bị loại trừ.”

Vào thứ Sáu, luật sư Chris Kachouroff của Floyd đã xuất hiện trước tòa để yêu cầu những bằng chứng như vậy, cụ thể là hồ sơ máy bỏ phiếu, báo cáo lá phiếu, phong bì phiếu bầu vắng mặt và các đơn ghi danh bầu mà các nhà lý thuyết âm mưu đã muốn có trong nhiều năm.

Tuyên bố của Floyd cũng chính là tuyên bố liên tục bị bác bỏ trong nhiều phiên tòa ở Hoa Kỳ kể từ khi Biden giành được số phiếu phổ thông: rằng sự bất thường của địa điểm thăm dò đã giúp Biden giành chiến thắng. Nhưng các công tố viên, những người đã truy tố Floyd gian lận, âm mưu thu hút những tuyên bố sai sự thật và gây ảnh hưởng đến các nhân chứng, nói rằng thủ lĩnh của Black Voices đã phạm tội khi trộm địa chỉ nhà và số điện thoại của nhân viên bầu cử Ruby Freeman, hồ sơ tòa án cho thấy.

Bản cáo trạng hình sự cho rằng Floyd xuất hiện tại nhà của nhân viên phòng phiếu sau khi một người ủng hộ Trump khiến cô sợ hãi khi y xuất hiện trước cửa nhà cô và liên tục gọi vào số điện thoại của Freeman. Freeman chính là người mà cựu Thị trưởng Thành phố New York Rudy Giuliani đã bị cáo buộc sai lầm khi xâm nhập vào các máy bỏ phiếu của Dominion bằng những chiếc thẻ USB mà cô này đưa đi khắp nơi như “lọ heroin hoặc cocaine”, đơn khiếu nại cho biết.

Freeman cũng là người phụ nữ mà Trump mô tả với Ngoại trưởng Georgia Brad Raffensperger là “kẻ lừa đảo và hối lộ phiếu bầu chuyên nghiệp”. Quyết định bàn giao đống hồ sơ cử tri lớn này thuộc về Thẩm phán Scott McAfee của Tòa án Tối cao Quận Fulton, người mà tờ Washington Post đưa tin không coi nhẹ quyết định này.

McAfee nói: “Tôi muốn đi theo con đường này… và đào sâu hơn một chút. Có vẻ như theo án lệ, điều gì đó có thể có liên quan nhưng có thể nặng nề đến mức vẫn có thể bị hủy bỏ.” McAfee cũng thừa nhận ông nhìn thấy một rủi ro tiềm ẩn khác trong yêu cầu của luật sư Floyd.

⚪ ---- Dân Biểu Ryan Zinke (R-MT), người đã từ chức Bộ trưởng Nội vụ của Donald Trump vì một số vụ xì căng đan đạo đức, đã trình một dự luật Hạ viện hôm thứ Năm, mang tên Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi Chủ nghĩa cực đoan, nội dung sẽ cấm tất cả người Palestine vào Hoa Kỳ và trục xuất những người đã nhập cảnh sau ngày 1 tháng 10/2023.

Theo báo The Messenger, dự luật nhằm ngăn chặn “những kẻ khủng bố Palestine” lạm dụng hệ thống nhập cư bằng cách ngăn Bộ An ninh Nội địa cấp thị thực hoặc cấp quy chế tị nạn hoặc tị nạn cho người Palestine và trục xuất những người đã đến Hoa Kỳ vào hoặc sau ngày 1 tháng 10. “Tôi không tin tưởng chính quyền Biden cũng như Chính quyền Palestine trong việc sàng lọc những ai được phép vào Hoa Kỳ,” Zinke nói.

Zinke cũng nói rằng đây là “luật nhập cư chống Hamas mạnh nhất mà tôi từng thấy”. Dự luật có 10 Dân biểu Cộng Hòa đồng tài trợ, bao gồm Dân biểu Marjorie Taylor Greene (R-GA), Aaron Bean (R-FL), Andy Harris (R-MD), Ralph Norman (R-SC), Scott DesJarlais (R-TN ), Clay Higgins (R-LA), Ronny Jackson (R-TX), Bill Posey (R-FL), Barry Moore (R-AL) và Andy Biggs (R-AZ).

⚪ ---- Một cựu chiến binh TQLC từng là quan chức Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm chính trị trong chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đã bị kết án hôm thứ Sáu gần 6 năm tù vì tấn công cảnh sát trong cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 tại Điện Capitol Hoa Kỳ.

Federico Klein đã cùng với những người ủng hộ Trump khác tham gia một trong những giai đoạn bạo lực nhất của cuộc bao vây ngày 6 tháng 1 - cuộc chiến của đám đông với cảnh sát đông hơn để giành quyền kiểm soát lối vào đường hầm ở Lower West Terrace của tòa nhà quốc hội. Theo các công tố viên liên bang, Klein liên tục hành hung cảnh sát, kêu gọi những kẻ bạo loạn khác tham gia xung đột và cố gắng ngăn cảnh sát đóng cửa ra vào.

Klein, người không ra làm chứng tại phiên tòa xét xử, đã từ chối phát biểu trước tòa trước khi Thẩm phán liên bang Trevor McFadden kết án aKlein 5 năm 10 tháng tù. Thẩm phán McFadden cũng yêu cầu Klein nộp phạt 3.000 USD và 2.000 USD tiền bồi thường.

⚪ ---- Cảnh sát đã bắt 52 nhà hoạt động vì biểu tình trái phép trên đất của Điện Capitol hôm thứ Sáu sau khi nhóm này kêu gọi ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Hamas bằng cách biểu tình trong và xung quanh văn phòng của một số nhà lập pháp cấp tiến, theo Cảnh sát Capitol nói với tờ Washington Post.

Vụ bắt giữ diễn ra một ngày trước khi hàng ngàn người dự kiến tập trung tại Freedom Plaza ở thủ đô D.C. để phản đối phản ứng của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến. Những người biểu tình hôm thứ Sáu đã tập hợp bên trong văn phòng của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (I-VT), Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-MA) và các nhà lập pháp khác, những người đã phản đối việc kêu gọi ngừng bắn khi cuộc xung đột tàn khốc ở Gaza tiếp diễn.

Thượng nghị sĩ Dick Durbin (D-IL) hôm thứ Năm đã trở thành đảng viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện đầu tiên ủng hộ lệnh ngừng bắn miễn là tất cả con tin Hamas được thả.

⚪ ---- Nhà xuất bản cuốn sách của Mark Meadows đang kiện cựu chánh văn phòng Bạch Ốc, viết trong hồ sơ tòa vào sáng thứ Sáu rằng Meadows đã vi phạm thỏa thuận với nxb All Seasons Press bằng cách đưa ra những tuyên bố sai sự thật về những tuyên bố của cựu Tổng thống Trump xung quanh cuộc bầu cử năm 2020. Cuốn sách của Meadows, “The Chief’s Chief,” được xuất bản vào năm 2021 và nhiều phần để suy ngẫm về cuộc bầu cử 2020.

“Meadows, cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc dưới thời Tổng thống Donald J. Trump, đã hứa và tuyên bố rằng 'tất cả các tuyên bố trong Tác phẩm là đúng sự thật và dựa trên nghiên cứu hợp lý về tính chính xác' và rằng ông Meadows 'không đưa ra bất kỳ thông tin sai lệch nào đối với Nhà xuất bản về Tác phẩm,” theo công ty xuất bản viết trong đơn kiện, nộp lên tòa án ở Quận Sarasota, Fla.

“Meadows đã vi phạm những bảo đảm đó khiến ASP bị thiệt hại đáng kể về tiền tệ và danh tiếng khi các phương tiện truyền thông đưa tin rộng rãi… rằng ông Meadows đã cảnh báo Tổng thống Trump không nên tuyên bố rằng gian lận bầu cử đã làm hỏng số phiếu đại cử tri trong Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 và cả ông Meadows và cựu Tổng thống Trump đều không thực sự tin tưởng. những tuyên bố như vậy.”

Vụ kiện được đưa ra sau khi ABC News đưa tin rằng Meadows được miễn tố để làm chứng trước khi đại bồi thẩm đoàn triệu tập để nghe bằng chứng từ Công tố đặc biệt Jack Smith, được cho là mâu thuẫn với những tuyên bố mà ông đưa ra trong cuốn sách của mình.

⚪ ---- 58 nhà lập pháp đảng Dân chủ đã gửi thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken kêu gọi ông làm nhiều hơn nữa để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza. Các nhà lập pháp chỉ ra rằng viện trợ nhân đạo hiện tại vào Gaza là “không đủ”, đồng thời nói thêm rằng việc phong tỏa của Israel đang “tạo ra những điều kiện vô nhân đạo và khiến công việc nhân đạo trở nên vô cùng khó khăn”.

Những người ký tên trong bức thư kêu gọi Blinken "ép các quan chức Israel hợp tác với các đối tác Ai Cập để đáp ứng nhu cầu của người dân ở Gaza, bao gồm cả việc khôi phục và duy trì các dịch vụ liên lạc đáng tin cậy, vốn rất quan trọng đối với các nỗ lực viện trợ nhân đạo."

Họ cũng cho biết Mỹ phải yêu cầu Israel tuân thủ luật pháp quốc tế, bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" trước các cuộc tấn công của Israel vào các mục tiêu dân sự. Ngoài ra, họ còn ghi nhận sự gia tăng bạo lực chống người Palestine ở West Bank và kêu gọi Chính quyền Biden “yêu cầu các quan chức Israel buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm”.

⚪ ---- Nhà văn Jazmine Hughes, cũng là biên tập viên của The New York Times Magazine, đã từ chức ra khỏi tạp chí này sau khi ký một lá thư công khai phản đối hành động của Israel ở Gaza, vi phạm các quy định của tờ báo đối với các nhà báo của mình. Biên tập viên Jake Silverstein viết trong một thông báo về sự ra đi của Jazmine Hughes: “Cô Jazmine Hughes và tôi đã thảo luận rằng mong muốn của cô ấy tham gia các cuộc phản đối công khai không phù hợp với cương vị nhà báo của NY Times, và cả hai chúng tôi đều đi đến kết luận rằng cô nên từ chức.”

Hughes, người đã thắng một số giải thưởng văn học, đã làm việc tại NY Times từ năm 2015. Từ năm 2015 đến năm 2023, cô là biên tập viên của Tạp chí New York Times Magazine. Trước đây cô từng là biên tập viên đóng góp của The Hairpin. Tác phẩm của cô cũng đã xuất hiện trên The New Yorker, Elle, Cosmopolitan và The New Republic.

⚪ ---- Ukraine lạnh cẳng: cơ nguy bị Quốc Hội Mỹ cắt viện trợ. Ukraine đã lo ngại trước khi chiến tranh Gaza nổ ra, sau khi Quốc hội Mỹ không đưa ngân sách giúp Ukraine vào dự luật chi tiêu tạm thời của chính phủ Mỹ vì một nhóm Cộng hòa tại Hạ viện phản đối. Và Hạ viện Mỹ tuần này đã bỏ phiếu thông qua gói trị giá 14 tỷ USD dành cho Israel mà không nói gì tới viện trợ của Ukraine, từ chối yêu cầu của Tổng thống Biden về việc kết hợp hỗ trợ cho hai nước trong một gói, cùng với các quỹ cho an ninh biên giới Đài Loan và Hoa Kỳ.

Kira Rudik, một thành viên quốc hội Ukraine, cho biết bà vẫn hy vọng rằng Quốc hội Mỹ cuối cùng sẽ thông qua khoản tài trợ mới cho Ukraine, nhưng bà “lo lắng” khi cuộc bầu cử ở Mỹ đang đến gần và làm phức tạp thêm cuộc tranh luận. Bà nói với báo The Hill: “Tôi không thể bắt đầu cho bạn biết cảm giác khi ở Ukraine, nói chuyện với những người mà khả năng chiến đấu của họ phụ thuộc vào những quyết định được đưa ra ở một nơi nào đó rất xa. Nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn, rất lớn đến cuộc sống thực của những người dân thực sự ở đây, cuộc sống của họ sẽ hoàn toàn thay đổi nếu quyết định viện trợ từ Hoa Kỳ được đưa ra muộn hoặc sẽ hoàn toàn không được thực hiện.”

Chủ tịch Hạ viện Mỹ mới đắc cử Mike Johnson (R-La.) đã đưa ra kế hoạch ràng buộc sự hỗ trợ của Ukraine với an ninh biên giới và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Ukraine bất chấp các cuộc bỏ phiếu trước đây chống lại viện trợ của Ukraine. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng viện trợ của Israel sẽ tách biệt với tài trợ Ukraine, điều này có thể làm phức tạp thêm việc thông qua do sự hoài nghi ngày càng tăng của Cộng hòa về sự hỗ trợ liên tục dành cho Ukraine.

Gói viện trợ Israel đang vấp phải sự phản đối tại Thượng viện, nơi Dân chủ muốn kết hợp nguồn tài trợ của Israel và Ukraine, đồng thời phản đối việc cắt ngân sách Sở Thuế IRS trong đạo luật được Hạ viện thông qua.

Mùa đông sắp đến và quân đội Ukraine sẽ cần viện trợ ổn định để theo kịp cuộc phản công đang diễn ra ở phía nam. Ukraine cũng sẽ gặp khó khăn trong việc giữ ấm và an toàn cho người dân vì Nga dự kiến sẽ tiếp tục bắn phá hạ tầng năng lượng.Catherine Sendak, giám đốc chương trình An ninh và Quốc phòng xuyên Đại Tây Dương tại Trung tâm Center for European Policy Analysis, cho biết các đồng minh châu Âu có thể can thiệp để hỗ trợ, nhưng Mỹ là nước ủng hộ lớn nhất của Ukraine và sẽ để lại một lỗ hổng không thể lấp đầy.⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ankara dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị về tình hình ở Dải Gaza với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, theo tờ Hurriyet đưa tin hôm thứ Bảy. Erdogan nhấn mạnh cam kết của đất nước ông trong việc tìm kiếm giải pháp và phát triển chiến lược nhằm chấm dứt xung đột và thiết lập nền hòa bình bền vững có lợi cho khu vực và Thổ Nhĩ Kỳ. “Thổ Nhĩ Kỳ phải đóng vai trò là người bảo lãnh hàng đầu cho Dải Gaza… Đây sẽ là một sự phát triển định hình lịch sử, hiện tại và tương lai”, ông Erdogan nói.⚪ ---- Quân Israel đã không kích ngôi nhà của gia đình nhà lãnh đạo lưu vong của Hamas ở ngoại ô Thành phố Gaza hôm thứ Bảy và tiếp tục không kích khắp khu vực bị bao vây, nơi cuộc khủng hoảng nhân đạo đang nhanh chóng trở nên tồi tệ. Với thực phẩm, nước và nhiên liệu cần thiết cho máy phát điện cung cấp năng lượng cho bệnh viện và các cơ sở khác sắp cạn kiệt, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để cho phép viện trợ vào. "Toàn bộ người dân bị tổn thương, không nơi nào an toàn." Theo LHQ, khoảng 1,5 triệu người ở Gaza, tương đương 70% dân số, đã rời bỏ nhà cửa.Trong khi đó, ngôi nhà của gia đình thủ lĩnh Hamas lưu vong Ismail Haniyeh, trong trại tị nạn Shati ở rìa phía bắc Thành phố Gaza, đã bị tấn công vào sáng thứ Bảy bởi một cuộc không kích, theo văn phòng truyền thông do Hamas điều hành ở Gaza. Bản tin không có thông tin chi tiết ngay lập tức về thiệt hại hoặc thương vong. Một quan chức cấp cao của Hamas cho biết ngôi nhà đang được hai con trai của Haniyeh sử dụng. Ngôi nhà nằm trong một con hẻm hẹp trong trại tị nạn, nơi đã trở thành khu phố đông đúc của Gaza qua nhiều thế hệ. Haniyeh, cựu phụ tá của người sáng lập Hamas Ahmed Yassin, người đã chết trong một cuộc không kích của Israel năm 2004, đã sống lưu vong từ năm 2019.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Israel chỉ trích Honduras vì đã triệu hồi đại sứ tại Israel và kêu gọi nước này lên án hành động của chi nhánh Hamas ở Palestine. Tổng thống Honduras Xiomara Castro viện dẫn tình hình nhân đạo tồi tệ ở Gaza là lý do triệu hồi đại sứ. Triệu hồi này diễn ra sau những hành động tương tự của Chile và Colombia, hai nước cũng triệu hồi các nhà ngoại giao của họ.⚪ ---- Tờ Haaretz của Israel hôm thứ Bảy đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể đến thăm Israel vào tuần tới khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bước sang tháng thứ hai. Các quan chức giấu tên của Israel và Ukraine cho biết chuyến thăm đang được thảo luận.Theo một nguồn tin của Israel, Mỹ đang ủng hộ chuyến đi của Zelensky, tìm cách "thể hiện một mặt trận thống nhất gồm các nền dân chủ thân Mỹ chống lại trục Nga-Iran". Tuy nhiên, một quan chức chính phủ Ukraine tỏ ra nghi ngờ về thông tin này và nói rằng không có kế hoạch nào cho chuyến thăm Israel.⚪ ---- Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Phó Đô đốc Daniel Hagari hôm thứ Sáu cho biết kể từ khi bắt đầu cuộc chiến chống lại Hamas, quân Israrl đã giết chết 10 chỉ huy lữ đoàn và tiểu đoàn Hamas. “Chúng tôi đang truy đuổi và tiêu diệt các chỉ huy chiến trường của Hamas”, Hagario nói với các phóng viên đồng thời nói thêm rằng mục tiêu của chiến dịch tiếp tục là “tiêu diệt Hamas” và giải cứu các con tin. Nhận xét này được đưa ra khi Bộ này cũng đảm bảo rằng các hoạt động trên bộ ở Gaza đang được tiến hành "theo kế hoạch".⚪ ---- Hoa Kỳ đã yêu cầu các quan chức quân sự Israel giải thích về cuộc không kích vào Trại tị nạn Jabalia ở Gaza, Politico đưa tin hôm thứ Sáu, dẫn lời các quan chức Mỹ và Israel. Chính quyền Biden đã kêu gọi Israel tiến hành cái mà họ gọi là "nhắm mục tiêu chính xác" để ngăn tổn hại cho dân thường và yêu cầu Israel mô tả chi tiết toàn bộ quá trình đằng sau cuộc tấn công. Đầu tuần này, Bộ Y tế Gaza báo cáo về một cuộc không kích vào trại tị nạn lớn nhất Jabalia. Al Jazeera sau đó đưa tin rằng ít nhất 195 người Palestine đã chết trong vụ tấn công.⚪ ---- Đại diện cấp cao của Hamas tại Lebanon Osama Hamdan hôm thứ Sáu cho biết đã đến lúc Hezbollah thể hiện cam kết đối với chiến thắng của Hamas trong cuộc chiến đang diễn ra với Israel, như lời tuyên bố của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Hamdan nêu rõ: "Những lời của ông ta về tầm quan trọng của việc dừng cuộc tấn công vào Gaza và tầm quan trọng của chiến thắng của Hamas ở Gaza là rõ ràng và quan trọng. Cam kết của Hezbollah đối với hai mục tiêu này đòi hỏi phải có hành động trên thực địa". Trước đó cùng ngày, Nasrallah nhấn mạnh rằng một chiến thắng tiềm năng của Hamas ở Gaza sẽ đặc biệt mang lại lợi ích cho Lebanon, Ai Cập, Jordan và Syria.⚪ ---- Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm thứ Sáu cho biết ông “hoàn toàn bị sốc” sau khi quân Israel tấn công nhằm vào xe cứu thương gần bệnh viện Al-Shifa ở Gaza: “Chúng tôi nhắc lại: bệnh nhân, nhân viên y tế, cơ sở vật chất và xe cứu thương phải luôn được bảo vệ. Luôn luôn như vậy. Hãy ngừng bắn NGAY BÂY GIỜ." Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận máy bay của họ nhắm mục tiêu vào một xe cứu thương và cho rằng chiếc xe này đang được Hamas sử dụng.⚪ ---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian đã thảo luận về cuộc xung đột Israel-Hamas trong cuộc điện đàm hôm thứ Sáu và nhấn mạnh sự cần thiết phải có "lệnh ngừng bắn sớm và cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp" cho dân thường ở Gaza.Bộ Ngoại Giao Nga lưu ý cuộc gọi này do Iran khởi xướng và nói thêm hai quan chức bày tỏ lo ngại về "cuộc đối đầu vũ trang đang diễn ra ở Dải Gaza". Hơn nữa, ông Lavrov nói với Amir-Abdollahian rằng, tại Hội đồng Bảo an LHQ, Moscow tiếp tục cố gắng "xuống thang căng thẳng và chuyển tình hình sang một kênh chính trị và ngoại giao".⚪ ---- North Dakota: đèn phi đạo tắt, rớt phi cơ. Một thượng nghị sĩ tiểu bang North Dakota đã cất cánh từ một sân bay Utah hẻo lánh vào tháng trước cùng với vợ và hai con trai nhỏ trên chiếc máy bay trong lúc không có đèn phi đạo vào một đêm không có ánh trăng và bị rơi chỉ một phút sau đó, giết chết tất cả mọi người trên máy bay, các nhà điều tra cho biết trong báo cáo sơ bộ công bố hôm thứ Năm.Video an ninh và một nhân chứng xác nhận đèn đường băng do phi công điều khiển vẫn tối khi máy bay cất cánh vào ngày 1 tháng 10 từ sân bay bên ngoài Moab, nhưng báo cáo từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia không giải thích tại sao đèn lại tắt. Các nhà điều tra cũng không tìm thấy bất kỳ trục trặc máy móc nào trong lần kiểm tra ban đầu đối với đống phi cơ đổ nát, vì vậy sẽ không rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn cho đến khi họ hoàn thành báo cáo đầy đủ sau hơn một năm nữa, kể từ bây giờ.⚪ ---- Trong chuyến đi gần đây tới Thụy Sĩ, Marc Schiler đã đặt xe thuê Budget trong hai tuần. Khi kế hoạch du lịch của anh thay đổi, anh đã trả xe sớm một ngày và nhận được một hóa đơn bất ngờ. Anh nói: “Cách làm của các công ty cho thuê xe hơi hiện nay, bạn xếp hàng, bước ra ngoài và đưa chìa khóa cho ai đó, bạn lấy hành lý và họ nói, ‘Chúng tôi sẽ gửi tất cả qua email cho bạn’.”Anh đã rất sốc khi nhận được email đó. Schiler không mong đợi được giảm giá khi trả xe sớm, nhưng anh cũng không mong đợi phải trả nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, đó chính xác là những gì đã xảy ra. Hãng Budget tính thêm cho anh 500 đô la. Anh nói: “Và điều đó thật điên khùng. Tôi đã trả xe sớm một ngày và trả đủ tiền hai tuần. Vấn đề là gì?”Chuyên gia du lịch Christopher Elliott gọi đây là “một trong những mánh khóe thuê xe lâu đời nhất trong sách”. Ông cho biết giá thuê xe hàng tuần rẻ hơn giá thuê hàng ngày. Vì vậy, nếu bạn phá vỡ hợp đồng hàng tuần đó bằng cách trả xe sớm, các công ty cho thuê xe có thể khiến bạn phải trả mức giá hàng ngày đắt hơn. Elliott nói: “Vì vậy, họ có quyền tính toán lại mức giá nếu bạn trả xe sớm. Nhưng xét về mặt thực tế thì logic của nó có vẻ không đúng.”⚪ ---- Có khoảng 1/3 người dính COVID-19 sẽ trở thành bệnh chứng kéo dài. Nghiên cứu mới ước tính rằng cứ 3 người thì có 1 người mắc bệnh COVID-19 sẽ phát triển bệnh COVID kéo dài, với các triệu chứng có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm. Dữ liệu cho thấy gần một nửa số người tham gia (47%) trong cuộc khảo sát quy mô lớn của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ cho biết họ đã bị nhiễm COVID-19 vào cuối năm 2022.Hơn nữa, 1 trong 7 (14%) người Mỹ cho biết họ đã mắc bệnh COVID kéo dài, với 7% cho biết các triệu chứng của họ vẫn tồn tại vào thời điểm họ được khảo sát, theo đánh giá của các nhà nghiên cứu về dữ liệu liên bang. Các nhà điều tra kết luận rằng, các phát hiện cho thấy rằng 1 trong 3 người mắc bệnh COVID-19 có thể có các triệu chứng COVID kéo dài.⚪ ---- Bưu tín viên 90 tuổi, làm 70 năm cho bưu điện chưa về hưu. Đó là bưu tín viên Leroy Brown. Sau khi phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ hai năm sau khi tốt nghiệp trung học, Brown đã làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Quốc tế Los Angeles, một cơ sở chuyển/nhận thư quốc tế của Bưu điện Hoa Kỳ, kể từ ngày 31 tháng 12 năm 1955. Thế là tổng cộng 70 năm phục vụ cho chính phủ liên bang.“Tôi hài lòng,” Brown trả lời khi được hỏi điều tuyệt vời nhất trong công việc của anh là gì. “Bưu điện đã cho tôi một công việc để chăm sóc gia đình tôi.” Cho dù một người có yêu thích nghề nghiệp của mình đến đâu thì làm cùng một công việc trong gần bảy thập niên không phải là một thành tích nhỏ. Nhưng Brown không nghĩ lịch sử công việc của mình có gì đặc biệt.“Đây chỉ là việc tôi làm hàng ngày,” Brown nói. “Tôi vẫn tự chăm sóc bản thân mình. Tôi tự lái xe. Tôi đi bộ trên đường như bác sĩ muốn tôi làm.” Những người 90 tuổi khác có thể cân nhắc việc thực hiện điều đó một cách dễ dàng, nhưng Brown không có kế hoạch treo giày ngay lập tức vì ông không muốn trở thành một “củ khoai tây trên ghế xem TV.”⚪ ---- California: nữ dân biểu tiều bang Wendy Carrillo đã bị bắt vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng say rượu hôm thứ Sáu. Hồ sơ nhà tù cho thấy Carrillo, người cũng đang tranh cử vào Hội đồng Thành phố Los Angeles ở Quận 14, đã bị bắt vào khoảng 1:35 sáng thứ Sáu. Theo Cảnh sát Los Angeles, Carrillo đã bị bắt tại dãy nhà 6200 trên đường Monterey ở Montecito Heights sau khi cảnh sát tới theo báo cáo về một vụ va chạm giao thông.Báo Los Angeles Times đưa tin rằng 2 chiếc xe đã bị một chiếc xe thứ ba tông vào, được cho là do Carrillo, người có “nồng độ cồn trong máu cao” điều khiển. DB/TB Carrillo, 43 tuổi, đã bị bắt và đưa vào Trung tâm tạm giam LAPD. Bà đại diện cho địa hạt 52 trong Hạ Viện California kể từ năm 2017. Khu vực đó bao gồm Echo Park, Highland Park, Eagle Rock phần phía nam của Glendale và Montecito Heights nơi vụ bắt giữ diễn ra.Carrillo là một trong hơn chục ứng cử viên đã chính thức tham gia cuộc đua vào Quận 14 của Hội đồng Thành phố Los Angeles. Vị trí đó hiện do nghị viên Kevin de León nắm giữ, người đang tìm cách tái tranh cử. Trong một tuyên bố ra công chúng vào sáng thứ Sáu, Carrillo thừa nhận có liên quan đến một vụ va chạm, nhưng không xác nhận liệu lúc đó bà có say hay không.⚪ ---- Quận Cam: Mẹ kế tra tấn con riêng của chồng, lãnh án chung thân. Mayra Corina Chavez, 34 tuổi, hôm thứ Sáu đã bị kết án từ 15 năm tù cho tới chung thân (to nearly 15 years to life in prison) vì tra tấn con gái riêng 10 tuổi của bà và bạo hành 3 đứa trẻ khác trong gia đình ở Anaheim. Thẩm phán nói rằng ông hy vọng bà Chavez sẽ không bao giờ ra khỏi tù. Trước đó, bà Chavez bị phán là có tội vào ngày 11 tháng 10/2023 về một tội tra tấn và hai tội lạm dụng trẻ em, tất cả các trọng tội, cũng như một tội nhẹ là hành hung đơn giản. Đồng phạm Domingo Flores, chồng của Chavez, sẽ bị xét xử riêng.Mẹ ruột của các trẻ em cho biết bà đã nhiều lần được khuyên "Hãy nhờ luật sư cứu bọn trẻ", nhưng bà nói thêm, "Mọi thứ đều cần có tiền và tôi không còn gì và không có cách nào để chống lại hệ thống tư pháp." Bà nói bà càng nhấn mạnh vụ kiện của mình tại tòa án Luật Gia đình, bà càng bị coi là "người yêu cũ đầy thù hận." Bà cho biết hiện tại bà đang tập trung nuôi dạy bọn trẻ tốt nhất có thể.⚪ ---- Úc châu: Cảnh sát ACT đang tìm kiếm sự hỗ trợ của công chúng để tìm kiếm người phụ nữ 44 tuổimất tích. Kim không liên lạc với gia đình kể từ tháng 8 năm 2023 và được cảnh sát trình báo mất tích vào ngày hôm Thứ Năm, ngày 2 tháng 11/2023. Cô ấy được nhìn thấy lần cuối ở thị trấn Ngunnawal (ngoại ô Canberra, Australia).Cô Kim Nguyen được mô tả là có ngoại hình người châu Á, cao khoảng 160cm (5’3”), dáng người nhỏ nhắn, tóc đen, mắt nâu và đeo kính. Có thể đang đi trên chiếc xe van Toyota Hiace màu trắng (số ACT YQM88R), và được biết là thường xuyên lui tới Ngunnawal và Flynn.Cảnh sát và gia đình Kim bày tỏ lo ngại cho tình hình của cô và đang xin hỗ trợ của công chúng để xác định vị trí của cô. Bất kỳ ai đã nhìn thấy Kim hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan đến nơi ở của cô ấy hãy liên hệ với Cảnh sát ACT theo số 131 444. Vui lòng trích dẫn số tham chiếu 7582815. Thông tin có thể được cung cấp ẩn danh: act-police-media@afp.gov.au⚪ ---- Các nhà lãnh đạo trong cộng đồng người Mỹ gốc Á và các đảo Thái Bình Dương (AAPI) của Sacramento đang tức giận sau khi xem đoạn phim giám sát về một phụ nữ châu Á bị cướp bên trong siêu thị. Nhà môi giới bất động sảncho biết cô đã chia sẻ đoạn video ngày 25 tháng 9 với sự cho phép của chủ siêu thị SF Super Market ở Nam Sacramento.“Tôi biết người bị cướp”, Nguyễn nói với ABC10. "Thật là đau khổ cho bạn tôi, họ có an ninh ngay trước cửa tiệm nhưng bạn lại cảm thấy bất lực, tại sao?" Cảnh sát Quận Sacramento nói với ABC10 rằng họ đang điều tra.Nguyen cho biết phụ nữ châu Á trở thành nạn nhân các vụ cướp, đặc biệt là ở Nam Sacramento, phổ biến đến mức cô phải gặp các chủ doanh nghiệp khác để bàn giải pháp. Nó xảy ra sau khi Biện lý Quận Sacramento mới đây công bố một người đàn ông bị kết án 8 năm tù vì nhắm vào ít nhất 4 phụ nữ châu Á trong các vụ cướp - căm ghét chủng tộc là một yếu tố gây ra tội ác.Eric Ho là chủ doanh nghiệp ở cùng quảng trường với Siêu thị SF trong 9 năm. Tội phạm trong khu vực khiến anh nghi ngờ những người bước vào cửa hàng của mình, nhưng anh cũng để ý đến những người lớn tuổi đi mua sắm xung quanh. Đó là những video giống như video mà Nguyễn chia sẻ, trong đó Hồ cảnh báo bà mẹ phải cảnh giác mỗi khi ra ngoài mua sắm trong khu vực.⚪ ---- Khi quận lớn nhất ở Texas tiếp tục phát triển, nhu cầu nhân sự Cảnh sát Quận Harris cũng tăng theo. Sở đang rất cần nhân viên trại giam và muốn tuyển dụng nhanh chóng. Hiện tại, có khoảng 1.900 nhân viên quản giáo HCSO, và theo Trung úy, sở đang tìm cách thuê thêm 500 người nữa để vượt qua những rủi ro đi kèm với những vị trí tuyển dụng này.Trung úy Nguyễn cho biết: “Chúng tôi đang canh gác hơn 10.000 tù nhân trong Nhà tù Quận Harris." Để thu hút tân binh quản giáo, HCSO đang tăng lương cho các nhân viên trại giam mới.Nguyễn giải thích. “Chúng tôi đang xem xét mức lương 22,39 USD/giờ và những người làm việc ngoài giờ đang hướng tới mức lương tối thiểu là 62, hay 63.000 USD/năm. Một số còn kiếm được nhiều hơn thế.”Bộ sẽ tổ chức một sự kiện tuyển dụng và mở cửa sắp tới vào ngày 11 tháng 11. Nếu các ứng viên sẵn sàng nộp đơn, bộ sẽ tổ chức một bài kiểm tra độ nhanh nhẹn về thể chất ngay tại chỗ và hỗ trợ quá trình nộp đơn. Nguyen nói: “Đây là thời điểm tốt để ra ngoài, nói chuyện với nhân viên trại giam, tìm hiểu nhiệm vụ công việc của họ là gì, xem họ thường xuyên giải quyết những gì và đây có thể là một nghề nghiệp dành cho bạn.”Để liên hệ trực tiếp với nhà tuyển dụng với bộ phận, hãy gọi 713-877-5250 hoặc truy cập:⚪ ----Tổng hợp nhiều báo. Nhiều báo đã xóa tên trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM vừa cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông P.V.H. (47 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi 'Mua dâm người dưới 18 tuổi'. Liên quan đến sự việc này, ông H. đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân. Trường đại học Cảnh sát nhân dân đã có thông báo gửi đến Công an các đơn vị, một số địa phương, học viện, trường về việc xử lý kỷ luật cán bộ. Ông H là Phó Khoa Lý luận Chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, cấp bậc Thượng tá. Cơ quan điều tra xác định, ông H đã có hành vi mua dâm trẻ vị thành niên 15 tuổi.⚪ ----Theo VTC News. Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây buôn lậu hàng công nghệ từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ với số lượng rất lớn, ước tính giá trị khoảng 300 tỷ đồng. Theo Cơ quan điều tra, đường dây hoạt động buôn lậu điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về TP.HCM qua đường bộ để cất giấu, tiêu thụ tại địa bàn thành phố và nhiều tỉnh, thành khác.⚪ ---- HỎI 1: Khảo sát toàn cầu về sức khỏe của nhân viên: Nhật hạng bét?ĐÁP 1: Đúng thế. Nhật Bản xếp cuối cùng trong cuộc khảo sát toàn cầu về sức khỏe của nhân viên. Ngày càng có nhiều nhân viên Nhật Bản làm việc theo hợp đồng ngắn hạn. Nhật Bản đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng toàn cầu về phúc lợi của nhân viên, được đo bằng cách đánh giá sức khỏe thể chất, tinh thần, xã hội và tinh thần, kết quả cuộc khảo sát do Viện Y tế McKinsey thực hiện cho thấy.Theo nghiên cứu công bố hôm thứ Năm, Nhật Bản chỉ đạt 25% điểm trong cuộc thăm dò ý kiến của hơn 30.000 công nhân trên 30 quốc gia. Thổ Nhĩ Kỳ cao nhất với 78%, tiếp theo là 76% của Ấn Độ và 75% của Trung Quốc. Mức trung bình toàn cầu là 57%. Hoa Kỳ đứng hạng thứ 11. Không thấy khảo sát về Việt Nam.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Người lớn và thanh thiếu niên đều đã từng lái xe trong khi buồn ngủ?ĐÁP 2: Đa số. Lái xe buồn ngủ gây ra hàng ngàn vụ đụng xe mỗi năm. Trong một cuộc khảo sát mới, thanh thiếu niên cho biết tỷ lệ lái xe buồn ngủ cao. Những cam kết về trường học và công việc là những yếu tố hàng đầu khiến họ mất ngủ. Một cuộc khảo sát tương ứng với những người lái xe trưởng thành ở Hoa Kỳ cũng cho thấy xu hướng tương tự."Những gì chúng tôi thấy trong kết quả năm nay là nhiều thanh thiếu niên, ngay từ khi mới lái xe, đã nói rằng họ đã lái xe trong tình trạng buồn ngủ. Nhìn chung, thanh thiếu niên biết những rủi ro của việc lái xe trong tình trạng buồn ngủ nhưng không nghĩ rằng nó nguy hiểm như các hình thức lái xe buồn ngủ khác. việc lái xe bị suy giảm", Joseph Dzierzewski, phó chủ tịch của Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia (NSF: National Sleep Foundation), cho biết trong một thông cáo báo chí của tổ chức.Khoảng 6/10 tài xế trưởng thành cho biết họ đã lái xe hơi trong tình trạng mệt mỏi đến mức khó mở mắt. Về phía thanh thiếu niên, 1/6 các em nói trong hai năm đầu tiên lái xe, họ đã lái xe trong tình trạng buồn ngủ. Khoảng 95% thanh thiếu niên coi việc lái xe buồn ngủ là nguy hiểm, nhưng hầu hết đều đánh giá việc lái xe khi say rượu, dùng thuốc và mất tập trung là nguy hiểm hơn.Chi tiết: