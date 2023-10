Bạo lực nơi sân bay khi 1 phi cơ từ Israel hạ cánh xuống sân bay Makhachkala ở Cộng hòa Dagestan. Người Hồi giáo xứ này muốn truy tìm người Israel để "bênh vực Palestine." Bộ Ngoại giao Nga chụp mũ rằng bạo lực ở sân bay chống Israel là do Ukraine xúi giục.

.

- Khi 1 phi cơ từ Israel hạ cánh xuống sân bay Makhachkala ở Cộng hòa Dagestan, người Hồi giáo xứ này xông vào truy tìm người Israel để "bênh vực Palestine." Có 60 người bị bắt. Mỹ lên án bạo lực chống Do Thái ở sân bay Nga. Nga chụp mũ: chính quyền Ukraine xúi bạo loạn chống người Do Thái tại sân bay Makhachkala ở Cộng hòa Dagestan của Nga.

- Palestine: 4 người chết vì Israel tấn công ở West Bank. Xe ủi Israel phá bờ tường bệnh viện.

- Iran: Hãy ngừng đổ lỗi cho Iran vì Hamas chống lại Israel ngày 7 tháng 10.

- Bom Israel đã giết hơn 30 người ở Bệnh viện Thổ Nhĩ Kỳ ở tây nam Gaza.

- WB: xung đột ở Trung Đông có thể nâng giá dầu lên mức 93 đến 102 USD một thùng trong quý 4

- Hamas: tấn công 2 xe tăng của Israel ở Gaza bằng đạn pháo Al-Yassin 105

- Mỹ rụt rè: xin Israel đừng phát súng trường cho dân.

- Israel ngăn chặn chuyển tiền cho Chính quyền Palestine

- Gaza: Hơn 8.000 người, trong đó có khoảng 3.000 trẻ em, đã chết ở Gaza kể từ 7/10. Tổ chức Anh quốc Save the Children: trẻ em ở Gaza bị giết kể từ ngày 7/10 đã vượt quá số trẻ em chết trong các cuộc chiến toàn cầu kể từ năm 2019.

- Quân Israel: không kích vào Syria để trả thù

- 2 Ngoại trưởng Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ bàn về Israel và Hamas, giúp thả con tin và huy động viện trợ nhân đạo.

- Thêm 24 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo từ Ai Cập vào Gaza

- Chicago: ít nhất 15 người bị thương, 2 người nguy kịch

- Trung Quốc: sẽ tăng cường “hợp tác chiến lược và phối hợp chiến lược” với Nga.

- UCA News: GH Công giáo VN mời Đức Giáo Hoàng Francis đến thăm Việt Nam

- Thẩm phán tòa thủ đô Tanya Chutkan: ra lệnh bịt miệng Trump trở lại

- 2 lãnh đạo Cộng Hòa ở 2 viện xung đột, có thể sẽ làm chính phủ đóng cửa.

- FBI điều tra về lời hăm dọa chống Do Thái ở Đại học Cornell

- Trump chiêu dụ các tỷ phú: Trump hứa sẽ "cắt giảm thuế vĩnh viễn" nếu đắc cử năm 2024

- Trump: nếu đắc cử 2024, sẽ chỉ đạo Bộ Tư pháp điều tra các bộ trưởng tư pháp (AG) và các Biện lý quận (DA) “cấp tiến”, sẽ trả thù Biden bầm dập

- Chuyên gia: rút khỏi tranh cử xong, Pence sẽ chịu ra khai hết về Trump chuyện bạo loạn 6/1/2021

- Thống đốc Cộng hòa Ron DeSantis trả lương cao ngất trời cho các bạn thân ở Florida

- Chấm dứt đình công ở Ford Motor: lương giờ tăng 33%, tăng lên 42,60 đô/giờ vào năm 2028

- Nhật Bản: 91.467 người nhập viện để điều trị vì say nắng hoặc kiệt sức vì nóng từ tháng 5 đến tháng 9/2023.

- Giá bán lẻ kẹo (candy) và kẹo cao su (gum) trong tháng này tăng 13% so với tháng 10/2022

- Chi xài các hộ gia đình 2024: thực phẩm là chi phí bất ngờ đáng kể nhất với 34% người Mỹ, xăng (26%), nhà ở (12%) và tiện ích (11%).

- Năm nay, người Mỹ chi 12,2 tỷ USD cho đồ trang trí Halloween, trang phục và kẹo

- Lại bắn người ở Florida: Có 2 chết và 18 người bị thương

- HỎI 1: Nhật Bản: khoảng 60% tin sai lầm rằng thuốc kháng sinh trị được cảm cúm? ĐÁP 1: Đúng là, họ tin sai như thế.

- HỎI 2: Nhịn ăn gián đoạn sẽ giúp sức khỏe, giảm cân? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-30/10/2023) ⚪ ---- Theo tin UCA News, người đứng đầu Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đã mời Đức Giáo Hoàng Francis đến thăm Việt Nam, nơi do cộng sản lãnh đạo vì VN nhằm mục đích thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Tòa Thánh. Mối quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Việt Nam và Vatican vẫn chưa được thiết lập. Tuy nhiên, một đại diện giáo hoàng không thường trú đã đến thăm Việt Nam thường xuyên kể từ năm 2011. Nếu Đức Giáo Hoàng viếng thăm được VN, thì sẽ là chiến thắng lớn cho cả Vatican và Hà Nội.

.

Đức Tổng Giám mục Joseph Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi tha thiết mời Ngài đến Việt Nam” để tăng cường “sự hiệp thông, tham gia và sứ mệnh truyền giáo của chúng ta”.

.

Linh mục Joseph Đào Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, cho biết thư trả lời của GM Năng gửi Tòa Thánh đề ngày 4 tháng 10 nhưng được công bố vào ngày 27 tháng 10 sau khi Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski có trụ sở tại Singapore, đại diện không thường trú tại Việt Nam kể từ năm 2018, xác nhận Đức Giáo Hoàng Francis đã chấp nhận bức thư của GM Năng.

.

.

⚪ ---- Theo cảnh sát Chicago, ít nhất 15 người bị thương, trong đó có 2 người nguy kịch, trong vụ xả súng hàng loạt tại bữa tiệc Halloween vào sáng sớm Chủ nhật ở thị trấn North Lawndale. Theo Cơ quan Lưu trữ Bạo lực Súng, vụ tấn công này có số nạn nhân bị thương cao nhất trong vụ xả súng ở Chicago kể từ tháng 3 năm 2021, khi 15 người bị bắn tại một bữa tiệc ở Park Manor.

.

Cảnh sát cho biết một người đàn ông đã nổ súng vào bữa tiệc Halloween với khoảng 100 người tham dự bên trong tòa nhà ở dãy 1200 đường South Pulaski ngay sau 1 giờ sáng. Tay súng bỏ chạy nhưng cảnh sát nhanh chóng bắt giữ hắn ở gần đó với sự giúp đỡ của những người dự tiệc.

.

⚪ ---- Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Zhang Youxia hôm thứ Hai cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường “hợp tác chiến lược và phối hợp chiến lược” với Nga. Zhang đưa ra nhận xét này tại lễ khai mạc Diễn đàn An ninh Tương Sơn (Xiangshan Security Forum) ở Bắc Kinh, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu.

.

“Chúng tôi sẵn sàng phát triển mối quan hệ giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi”, ông Zhang nói. Hai nước đã đồng ý tăng cường quan hệ trong một số trường hợp kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm cả việc tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung, mặc dù cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa cung cấp vũ khí cho Nga.

.

.

⚪ ---- Thẩm phán liên bang ở tòa thủ đô Tanya Chutkan hôm Chủ nhật đã khôi phục lệnh bịt miệng cựu Tổng thống Trump, từ chối lời Trump yêu cầu ngưng "lệnh bịt miệng để cho Trump tự do phát biểu" trong khi Trump kháng cáo. Tờ Guardian đưa tin, quyết định này được đưa ra hai ngày sau khi Chutkan tạm thời đình chỉ lệnh bịt miệng trong khi xem xét yêu cầu của Trump về việc đình chỉ vô thời hạn lệnh này trong bối cảnh ông đang kháng cáo.

.

Các công tố viên đã lập luận rằng lệnh nên được khôi phục vì ngay sau khi lệnh tạm trú được ban hành, Trump đã bắt đầu đăng những thông điệp đe dọa liên quan đến những người liên quan đến vụ án (như Mark Meadows). Trump đã nhanh chóng phản ứng trước tin tức về việc khôi phục lệnh trên Truth Social, CNN đưa tin. "Chính quyền Biden tham nhũng vừa tước bỏ Quyền tự do ngôn luận trong Tu chính án thứ nhất của tôi..."

.

⚪ ---- Nên tăng tiền viện trợ cho Israel và nên giảm hay hoãn viện trợ cho Ukraine? Đó là mâu thuẫn giữa 2 lãnh đạo Cộng Hòa ở 2 viện, và bế tắc có thể sẽ làm chính phủ đóng cửa. Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell (Ky.) và Chủ tịch Hạ viện mới đắc cử Mike Johnson (R-La.) đang tiến tới một cuộc đối đầu về tài trợ khẩn cấp cho Ukraine và tài trợ cho chính phủ sau Lễ tạ ơn, hai vấn đề khó khăn sẽ kiểm tra khả năng làm việc cùng nhau của họ.

.

TNS McConnell nói rằng ông muốn duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel gắn liền với nhau vì ông coi những xung đột đó là một phần của mối đe dọa toàn cầu lớn hơn. Ông đã nhiều lần cảnh báo rằng gây chiến với đảng Dân chủ có thể dẫn đến việc chính phủ đóng cửa là hành động chính trị tệ hại đối với Đảng Cộng hòa.

.

Chủ tịch Hạ viện Johnson nói rằng ông muốn “phân chia” các vấn đề của Ukraine và Israel, đồng thời ông đã sớm ra hiệu ủng hộ một dự luật tài trợ tạm thời bao gồm việc cắt giảm mạnh các chi tiêu phi quốc phòng, điều mà Đảng Dân chủ cho rằng sẽ không có cơ hội thông qua Thượng viện.

.

Ngoài ba tuần tới, McConnell muốn thông qua các dự luật phân bổ thường xuyên trước Giáng sinh để tăng chi tiêu quốc phòng, trong khi Johnson đã đưa ra ý tưởng đóng băng nguồn tài trợ liên bang với một biện pháp tạm thời kéo dài đến tháng 1/2024 hoặc tháng 4/2024.

.

DB Johnson cũng đã đề xuất bù đắp 14 tỷ USD viện trợ cho Israel bằng các khoản cắt giảm chi tiêu khác, một ý tưởng sẽ gây tranh cãi với cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ ở Thượng viện.

.

⚪ ---- FBI đã được thông báo về một tội ác căm thù tiềm ẩn sau khi một loạt lời đe dọa sẽ có chuyện “kinh khủng, chống Do Thái” nhắm vào cộng đồng Do Thái của Đại học Cornell được đăng lên một diễn đàn thảo luận về cuộc sống ở Hy Lạp, theo ban giám hiệu trường cho biết hôm Chủ nhật. Theo Cơ quan Điện báo Do Thái (Jewish Telegraphic Agency), các mối đe dọa ẩn danh đã được đăng dưới các bút danh như “hamas”, “người Do Thái ác độc”, “người Do Thái tội ác diệt chủng” trên Greekrank, một trang web không liên kết với Cornell, theo JTA. Các bài đăng đe dọa mang những tiêu đề như “người Do Thái cần phải bị giết”, “‘Israel’ đáng bị trừng phạt vào ngày 7/10” và “sẽ bắn lên 104 phía tây,” ám chỉ một tòa nhà có phòng ăn kosher của trường đại học.

.

Một người thúc giục người đọc đi theo những người Do Thái trong khuôn viên nhà “và cắt cổ họ”. Trong một tuyên bố, Viện trưởng Đại học Cornell Martha E. Pollack đã lên án các bài đăng này, nói rằng: “Những lời đe dọa bạo lực là hoàn toàn không thể chấp nhận được và chúng tôi sẽ làm việc để đảm bảo rằng người hoặc những người đã đăng chúng sẽ bị trừng phạt ở mức tối đa của pháp luật. Trọng tâm trước mắt của chúng tôi là giữ an toàn cho cộng đồng; chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên điều đó.” Cảnh sát Cornell đang điều tra vấn đề từ hôm Chủ nhật và sẽ ở lại hiện trường.

.

⚪ ---- Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo hôm thứ Hai rằng sự leo thang xung đột ở Trung Đông có thể nâng giá dầu lên mức 93 đến 102 USD một thùng trong quý 4 năm nay và theo kịch bản "gián đoạn nhỏ". Tuy nhiên, theo báo cáo Triển vọng và Phát triển Thị trường Hàng hóa (Commodity Market Developments and Outlook), trong kịch bản "gián đoạn trung bình", tương tự như cuộc chiến Iraq năm 2003, giá ban đầu sẽ tăng từ 21% đến 35%, đưa chúng lên mức từ 109 đến 121 USD một thùng.

.

Trong khi đó, một kịch bản "gián đoạn lớn", có thể so sánh với Chiến tranh Yom Kippur năm 1973, có thể tăng giá lên từ 140 đến 157 USD một thùng. Báo cáo cho biết thêm: “Không phụ thuộc vào những rủi ro này, giá dầu có thể giảm bớt do nhu cầu từ Trung Quốc sụt giảm, điều này có thể diễn ra như một phần của sự suy thoái rộng hơn trong hoạt động kinh tế toàn cầu. Giá dầu cũng có thể tăng nếu Ả Rập Saudi và Nga tự nguyện gia hạn cắt giảm sản lượng hay là sản lượng dầu phiến đá của Mỹ bắt đầu ngưng kể từ 2024."

.

⚪ ---- Hôm thứ Hai, cánh vũ trang của nhóm chiến binh Palestine Hamas, Lữ đoàn Al-Qassam, đã tuyên bố tấn công 2 xe tăng của Israel ở phía đông quận Zeitoun ở Gaza bằng đạn pháo Al-Yassin 105 sau khi có tin lực lượng Israel đang tiến gần hơn đến Thành phố Gaza. Trong một bài đăng trên Telegram, nhóm phiến quân tuyên bố rằng lực lượng Israel đang chặn các con đường ở phía bắc Gaza và nhắm mục tiêu vào các phương tiện dân sự.

.

Cuối tuần qua, Israel tuyên bố bắt đầu giai đoạn mới của cuộc chiến ở Gaza, được đánh dấu bằng việc quân đội của họ tiến vào phần phía bắc của vùng đất này. Theo người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel, Phó đô đốc Daniel Hagari, các cuộc đụng độ "trực tiếp" giữa binh sĩ của nước này và quân Hamas đang "đang diễn ra".

.

⚪ ---- Mỹ đe dọa ngừng cung cấp súng trường cho Israel sau khi Bộ trưởng an ninh Israel trao súng cho dân thường. Theo nhật báo Haaretz của Israel, cuộc xung đột ngoại giao được thúc đẩy bởi hình ảnh trên mạng xã hội về cảnh Itamar Ben-Gvir trao súng trường cho các đội an ninh cộng đồng trên khắp đất nước. Những hình ảnh này cho thấy ông Ben-Gvir đang phân phát vũ khí tại các sự kiện chính trị ở Bnei Brak và El'ad, hai thị trấn gần Tel Aviv.

.

Sau nhiều ngày trao đổi ngoại giao, Israel cam kết chỉ phân phối vũ khí thông qua cảnh sát hoặc quân đội của mình. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết: “Tổng thống [Joe] Biden đã chỉ đạophải bảo đảm Israel có những gì họ cần để tự vệ, phù hợp với luật pháp quốc tế và chúng tôi đang tích cực cung cấp hỗ trợ an ninh bổ sung cho Lực lượng Phòng vệ Israel. Sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ nhanh chóng được thực hiện để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của Israel.”

.

⚪ ---- Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã ra lệnh ngăn chặn việc chuyển tiền cho Chính quyền Palestine vì nghi ngờ hỗ trợ cho cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10, tờ Times of Israel đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn bức thư gửi Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Vì vậy, ngoài sự kết nối của các quỹ này với Dải Gaza và người dân ở đây, các quỹ này còn được sử dụng cho các hoạt động chống lại Nhà nước Israel và công dân của nước này”.

.

Ông nói thêm: “Chính quyền Palestine ủng hộ “chủ nghĩa khủng bố”. Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính kêu gọi nội các xem xét lại hoạt động chuyển tiền của Israel được thu thay mặt cho Chính quyền Palestine.

.

⚪ ---- Hơn 8.000 người, trong đó có khoảng 3.000 trẻ em, đã chết ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Tổ chức Anh quốc Save the Children đưa tin rằng số trẻ em ở Gaza bị giết kể từ ngày 7 tháng 10 đã vượt quá số trẻ em thiệt mạng trong các cuộc xung đột trên khắp thế giới hàng năm kể từ năm 2019.

.

⚪ ---- Các cuộc không kích trong đêm của Israel đã giết chết hơn 30 người và gây ra “thiệt hại đáng kể” cho Bệnh viện Thổ Nhĩ Kỳ ở tây nam Gaza. Sáng sớm Chủ nhật, bệnh viện al-Shifa lớn nhất Gaza cũng bị tấn công bởi các cuộc không kích, theo hãng tin AP.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani hôm thứ Hai nói với Washington rằng hãy ngừng đổ lỗi cho Tehran về hoạt động của Hamas chống lại Israel vào ngày 7 tháng 10. Họp báo thường kỳ, Kanani nhấn mạnh rằng Israel đã "vượt qua mọi ranh giới đỏ" với các cuộc tấn công vào Dải Gaza, khiến hơn 8.000 người chết, đồng thời kêu gọi điều tra "tội ác" chống lại người dân Palestine. Trong ba tuần qua, Mỹ tiếp tục cáo buộc Iran có liên quan đến cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel khiến hơn 200 người bị bắt làm con tin.

.

⚪ ---- Bộ Y tế Palestine hôm thứ Hai thông báo rằng 4 người đã chết trong một cuộc tấn công mới nhằm vào thành phố Jenin phía bắc West Bank. Truyền thông địa phương đưa tin khoảng 100 xe quân đội Israel đã xông vào thành phố Jenin và vây quanh Bệnh viện Ibn Sina. Xe ủi của quân Israel cũng phá hủy một phần bức tường bên ngoài của bệnh viện. Ngoài ra, máy bay không người lái đã bắn hỏa tiễn vào một ngôi nhà khiến một người bị thương và hư hại ngôi nhà. Cuối cùng, Bộ cũng cho biết thêm có tổng cộng 9 người khác bị thương.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov hôm thứ Hai cho biết "rõ ràng" rằng vụ bạo động tại sân bay Makhachkala ở Cộng hòa Dagestan có đa số người Hồi giáo thuộc Nga "phần lớn là kết quả của sự can thiệp từ bên ngoài". Nói với các phóng viên, Peskov nhấn mạnh rằng trong tình huống các kênh truyền hình chiếu những video và hình ảnh rõ ràng về tất cả các sự kiện kịch tính ở Gaza, "rất dễ để những kẻ xấu lợi dụng tình hình, kích động và kích động mọi người."

.

Hôm Chủ Nhật, hàng trăm người đã xông vào tòa nhà sân bay và phi trường để tìm kiếm xô xát với những công dân Israel dự kiến sẽ đến trên chuyến bay thường lệ từ Tel Aviv. Hàng trăm người đã xông vào sân bay chính ở khu vực Dagestan của Nga, bề ngoài là để phản đối việc chuyến bay từ Israel đến trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza. Đám đông hôm Chủ nhật đã vượt qua hàng rào an ninh, một số người đã tiến vào đường phi đạo của sân bay Makhachkala trước khi bị lực lượng an ninh giải tán. Bộ Nội vụ Nga cho biết trong một tuyên bố: “Hơn 150 người tham gia tích cực vào tình trạng bất ổn đã được xác định, 60 người trong số họ đã bị bắt giữ”. Chín cảnh sát bị thương trong cuộc đụng độ với đám đông, trong đó có hai người đang được điều trị tại bệnh viện.

Bạo lực nơi sân bay khi 1 phi cơ từ Israel hạ cánh xuống sân bay Makhachkala ở Cộng hòa Dagestan. Người Hồi giáo xứ này muốn truy tìm người Israel để "bênh vực Palestine." Bộ Ngoại giao Nga chụp mũ rằng bạo lực ở sân bay chống Israel là do Ukraine xúi giục.⚪ ---- Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Adrienne Watson đã lên án trong một tuyên bố đưa ra vào tối Chủ nhật về các cuộc bạo loạn nhắm vào "người tị nạn Do Thái" tại sân bay Makhachkala ở Cộng hòa Dagestan, quốc gia có đa số người Hồi giáo là người Nga. Watson tuyên bố rằng chủ nghĩa bài Do Thái không bao giờ được biện minh trong bất kỳ trường hợp nào và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ "lên án mạnh mẽ các cuộc biểu tình chống bài Do Thái" trong các cơ sở.Ngoài ra, bà nói thêm rằng Hoa Kỳ "khẳng định sát cánh với toàn bộ cộng đồng Do Thái khi chúng tôi chứng kiến ​​sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái trên toàn thế giới." Trước đó, nhà chức trách Nga đã dọn sạch sân bay và thông báo sẽ tạm thời đóng cửa cho đến ngày 6/11. Tuy nhiên, phi trường đã mở cửa lại hôm nay 30/10/2023.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Hai cho biết chính quyền Ukraine đóng vai trò then chốt trong cuộc bạo loạn chống người Do Thái diễn ra vào ngày 29 tháng 10 tại sân bay Makhachkala ở Cộng hòa Dagestan của Nga.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm Chủ nhật viết trên Telegram rằng họ đã nhắm mục tiêu vào các công trình quân sự ở Syria bằng máy bay chiến đấu như một phản ứng trước các cuộc tấn công vào khu vực Cao nguyên Golan của Israel vài giờ trước đó: “Cách đây không lâu, để đáp trả các vụ phóng từ Syria tới lãnh thổ Israel vào Chủ nhật trước đó, một máy bay IDF đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ Syria”. Đầu ngày hôm Chủ Nhật, IDF tiết lộ họ đã xác định được nguồn gốc của "một số vụ phóng phi đạn từ Syria hướng tới lãnh thổ Israel". Những vụ phóng này đã hạ cánh ở một khu vực trống trải.⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tập trung vào xung đột leo thang giữa Israel và Hamas. Hai nhà ngoại giao đã thảo luận về "sự cần thiết phải tham gia với các nhà lãnh đạo khu vực để ngăn chặn sự lan rộng của cuộc xung đột Israel-Hamas, đảm bảo thả con tin và huy động viện trợ nhân đạo."Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi. Họ cam kết "tăng tốc đáng kể và tăng cường viện trợ vào Gaza bắt đầu từ hôm Chủ Nhật và sau đó liên tục." Họ cũng thảo luận về nhân quyền của thường dân Palestine và "đảm bảo rằng người Palestine ở Gaza không bị di dời sang Ai Cập hoặc bất kỳ quốc gia nào khác", cũng như đẩy nhanh công việc đưa việc thành lập một nhà nước Palestine vào các nỗ lực hòa bình.⚪ ---- Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) tại Dải Gaza hôm Chủ nhật báo cáo rằng họ đã nhận thêm 24 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo từ Ai Cập, nâng tổng số xe tải đến vùng đất này lên 118. Trước đó trong ngày, 10 xe tải do Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập cử đến Gaza. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với truyền thông Mỹ rằng Israel sẽ cho phép tối đa 100 xe tải đến hàng ngày qua cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập vì đó là số lượng lớn nhất mà các nhóm LHQ địa phương có thể điều hợp phân phối mỗi ngày.⚪ ---- Trump chiêu dụ các tỷ phú. Trump hứa sẽ "cắt giảm thuế vĩnh viễn" nếu ông đắc cử vào năm 2024, cũng như ban hành các biện pháp cắt giảm bổ sung. Nói tại cuộc biểu tình ở Iowa, Trump cam kết sẽ cắt giảm thuế cho nông dân "để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia áp đảo của chúng ta trong ngành nông nghiệp nội địa mạnh mẽ". Trump cũng tuyên bố sẽ bãi bỏ thuế bất động sản mà Trump cũng đã vận động trước nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình.⚪ ---- Trump cam kết hôm Chủ nhật sẽ chỉ đạo Bộ Tư pháp (DOJ), nếu ông được bầu làm tổng thống vào năm 2024, điều tra các bộ trưởng tư pháp (AG) và các Biện lý quận (DA) “cấp tiến”, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch “đại tu hoàn toàn” bộ này. Nói trước những người ủng hộ ở Iowa, Trump cho biết ông sẽ nhắm mục tiêu cụ thể vào các quan chức đang thực hành hành vi phân biệt chủng tộc “ngược lại”.“Để ngăn chặn các công tố viên Marxist thả những kẻ hiếp dâm và giết người trong khi đàn áp những người Cộng hòa, những người bảo thủ và những người có đức tin [Ky tô giáo] như các bạn,” Trump nói, “Tôi sẽ chỉ đạo một DOJ được đại tu hoàn toàn để điều tra mọi DA và AG cấp tiến ở Mỹ vì hành vi phân biệt chủng tộc, bất hợp pháp của họ.”Trump cũng cam kết thành lập “Ủy ban Sự thật và Hòa giải”, mà Trump nói sẽ “làm sáng tỏ mọi góc tối và mục nát của Washington, D.C., bắt đầu từ Joe Biden quanh co và bây giờ chúng tôi thực sự có thể làm điều đó bởi vì họ đã dẫn đầu con đường đó, những gì họ đang làm thật tồi tệ đối với đất nước này.”⚪ ---- Chuyên gia: Nhiều phần Pence sẽ ra khai về Trump, sau khi rời cuộc đua Tổng Thống 2024. Giờ đây, cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã từ bỏ nỗ lực tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, không có gì ngăn cản Pence đưa ra lời khai về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 của Donald Trump. Theo nhà phân tích pháp lý của MSNBC, Danny Cevallos, ông tin rằng Pence không còn gì để mất khi khai thiệt về Trump, và Cevallos có thể dễ dàng thấy Pence trở thành nhân chứng sẵn lòng khai về Trump làm gì trong cuộc nổi dậy ngày 6/1.Vào sáng Chủ nhật, người dẫn chương trình điền thông tin của MSNBC Charles Coleman Jr. đã hỏi Cevallos về tác động của việc Pence rời bỏ cuộc đua. LS Cevallos nói: “Gần như chắc chắn [là Pence sẽ ra khai]. Bởi vì tôi nghĩ rằng trước đây khi Pence phản đối trát đòi hầu tòa, Pence đã làm như vậy một cách tượng trưng. Pence đang cố gắng che đậy. Nếu Pence nói chuyện thẳng thắn sau cánh cửa đóng kín, có lẽ Pence đang nói, 'Được rồi, chúng ta phải tranh luận chống lại trát đòi hầu tòa, chỉ để biểu diễn, chỉ để tranh cử. Nhưng bí mật, tôi nóng lòng muốn bước vào đó và làm chứng chống lại kẻ đã gây ra nỗi sợ hãi khủng khiếp này cho tôi và nhiều người khác trong Quốc hội vào ngày định mệnh đó. Vì vậy, tôi không nghĩ sẽ có nhiều trở ngại cho việc Mike Pence chạy đua ra làm chứng.”⚪ ---- Thống đốc Đảng Cộng hòa Ron DeSantis (FL) đang vận động tranh cử chức vụ cao hơn, nhưng với tư cách là thống đốc, ông ấy đang giúp đảm bảo rằng bạn bè của ông đang có mức lương cao nhất trong chính phủ. CNN.com đưa tin hôm Chủ nhật rằng khi DeSantis nỗ lực xây dựng lại trạng thái theo hình ảnh cực hữu của mình, thay vào đó, DeSantis sẽ sa thải mọi người và bổ nhiệm bạn bè và đồng minh của mình vào công việc. DeSantis nói với 1 nhóm ở Iowa: “Vì vậy, tôi đã bổ nhiệm 7 người bảo thủ vào hội đồng quản trị. Họ sa thải Viện trưởng đương nhiệm, để thuê một Viện trưởng bảo thủ.”Trên thực tế, phe ta của DeSantis là Richard Corcoran, Viện trưởng mới của New College, sẽ kiếm được tới 1,3 triệu đô la mỗi năm khi đảm nhiệm chức vụ này. Ngôi trường mà ông sẽ giám sát chỉ có khoảng 700 sinh viên. Đó là gần 2.000 USD cho mỗi sinh viên mỗi năm.CNN cho biết: “Corcoran sẽ kiếm được mức lương cơ bản 699.000 đô la cộng với hàng trăm ngàn đô la tiền thưởng và ưu đãi cũng như khoản thanh toán duy trì bổ sung 200.000 đô la/năm sẽ được trả nếu Corcoran ở lại trường đại học cho đến ngày 21 tháng 2/2026. Mức lương cơ bản của Corcoran cao gấp đôi so với người tiền nhiệm."Một phe ta khác của DeSantis là nhà lý thuyết âm mưu COVID, Tiến sĩ Joseph Ladapo, kiếm được khoảng 447.000 USD/năm đồng thời được trả lương từ Đại học Y khoa Đại học Florida. Theo báo cáo, người tiền nhiệm của ông đã kiếm được 1/2 số tiền đó và bao gồm cả công việc của ông tại trường đại học.Bộ trưởng Hành chánh được bổ nhiệm (không phải bầu) của Florida là Cord Byrd, kiếm được nhiều hơn 32% so với người trước đó ở vị trí của ông, ở mức 188.000 USD mỗi năm.Trong khi đó, Manny Diaz Jr., người từng là ủy viên giáo dục công của DeSantis, người nổi tiếng vì đấu tranh với nhà lập pháp Đảng Cộng hòa da đen duy nhất trong Quốc hội, kiếm được 314.000 USD/năm. Con số này cao hơn gần 40.000 USD so với hai người giữ chức vụ trước đó. Trớ trêu thay, Corcoran đã có công việc đó trước đó.Bản tin tiếp tục cho biết có 59 người trong văn phòng thống đốc DeSantis kiếm được hơn 100.000 USD mỗi năm. CNN ghi lại: “DeSantis đã từng là người luôn kiểm soát việc trả lương của chi nhánh điều hành. Ông tham gia chính trường với tư cách là một người bảo thủ trong đảng Tea Party, và dự luật đầu tiên của DeSantis sau khi tuyên thệ vào Hạ viện Hoa Kỳ vào năm 2013 đã tìm cách hạn chế trả lương cho nhân viên liên bang và tạm dừng tăng lương cho các nhân viên cấp cao trong chính quyền Obama. Nó đã được Hạ viện thông qua và thất bại trong năm đó ở Thượng viện."Giờ đây, có vẻ như DeSantis đang mong muốn sử dụng tiền đóng thuế của người dân để đền bù cho những người trung thành nhất với ông. Chánh văn phòng của ông kiếm được nhiều hơn khoảng 30.000 USD so với chánh văn phòng cuối cùng Rick Scott có khi còn là thống đốc.⚪ ---- Hội đồng Ford Toàn Quốc (National Ford Council) của công đoàn United Auto Workers (UAW) đã bỏ phiếu ủng hộ một thỏa thuận với hãng xe Ford Motor Co., chấm dứt cuộc đình công kéo dài hơn một tháng. Thỏa thuận này bao gồm cam kết của hãng sản xuất xe đầu tư 8,1 tỷ USD vào năng lực sản xuất, bao gồm 2,1 tỷ USD cho nhà máy xe tải điện ở Ohio và 1,2 tỷ USD cho công suất xe điện mới tại nhà máy Louisville.UAW cho biết họ đã bảo đảm khoản tiền thưởng ký hợp đồng trị giá 10.000 đô la "lịch sử" cho tất cả các thành viên được trả lương làm việc toàn thời gian sau khi thỏa thuận Ford được phê chuẩn, tổng số việc làm toàn thời gian, tiền nghỉ lễ và cơ hội giáo dục và đào tạo tăng 36%. cùng những nhượng bộ khác. Những người làm việc theo giờ sẽ thấy tỷ lệ cao nhất của họ tăng 33%, tăng lên 42,60 đô la một giờ vào năm 2028, với khoản tiền thưởng phê duyệt là 5.000 đô la, cùng những khoản thưởng khác.⚪ ---- Nhật Bản: Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thiên tai cho biết hôm thứ Bảy rằng 91.467 người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vì say nắng hoặc kiệt sức vì nóng từ tháng 5 đến tháng 9/2023. Cơ quan này cho biết đây là con số cao thứ hai được ghi nhận sau 95.137 vào năm 2018 và là năm thứ hai liên tiếp con số này vượt qua 91.000.Trong tổng số có 107 người chết vì say nắng. Theo nhóm tuổi, 50.173 người được đưa đến bệnh viện là người trên 65 tuổi, 30.910 người ở độ tuổi 18-65, 9.583 người từ 7-18 tuổi, trong khi 801 trẻ em dưới 7 tuổi được điều trị say nắng. Cơ quan này cho biết con số này cao nhất từ trước đến nay ở miền bắc Nhật Bản, đặc biệt là ở Aomori và Sapporo, với 12.032 người nhập viện trong khu vực.⚪ ---- Năm thứ nhì liên tiếp, người mua sắm ở Hoa Kỳ đang chứng kiến lạm phát hai con số ở quầy bán kẹo. Theo Datasembly, một công cụ theo dõi giá bán lẻ, giá kẹo (candy) và kẹo cao su (gum) trong tháng này tăng trung bình 13% so với tháng 10 năm ngoái, cao hơn gấp đôi mức tăng 6% của tất cả giá hàng tạp hóa. Con số này cao hơn mức giá kẹo và kẹo cao su tăng 14% vào tháng 10 năm 2022.⚪ ---- Để quan sát thói quen chi tiêu của người Mỹ, cuộc khảo sát gần đây của GOBankingRates đã hỏi những người trả lời về những khoản chi bất ngờ đáng kể nhất và cách chúng tác động đến ví tiền của họ. Cuộc khảo sát cho thấy 4 lĩnh vực đóng vai nổi bật nhất trong ngân sách của các hộ gia đình năm nay: thực phẩm, xăng, nhà ở và tiện ích (điện, nước, sưởi ấm). Cuộc khảo sát của chúng tôi cho thấy thực phẩm là chi phí bất ngờ đáng kể nhất đối với 34% người Mỹ, tiếp theo là xăng (26%), nhà ở (12%) và tiện ích (11%).⚪ ---- Giữa đồ trang trí Halloween, trang phục và kẹo, người Mỹ đang trên đà chi 12,2 tỷ USD trong năm nay. Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (National Retail Federation), đó là khoảng 108 USD/người. Chi tiêu tăng khoảng 2 tỷ USD so với Halloween năm ngoái. Báo cáo của người tiêu dùng cho biết gần 1/4 người Mỹ có kế hoạch tái sử dụng trang phục họ đã mặc trong những năm trước và 34% người dân sẽ mua kẹo Halloween rẻ hơn.⚪ ---- Lại bắn người tập thể ở Florida: Có 2 người chết và 18 người bị thương trong vụ xả súng hàng loạt ở Tampa vào sáng sớm Chủ nhật sau khi một cuộc ẩu đả vượt khỏi tầm kiểm soát tại một khu vực câu lạc bộ và quán bar nhộn nhịp với cuộc sống về đêm của bữa tiệc Halloween. Cảnh sát không chắc chắn liệu những người bắt đầu cuộc chiến có đến từ bên trong quán bar hay không.Khoảng chục phát súng, tiếp theo là đợt thứ hai gồm tám phát súng đã tạo ra một cuộc giẫm đạp trên đường phố với những người đang uống rượu và tiệc tùng trong trang phục nấp sau những chiếc bàn kim loại. Một nghi phạm đã tự đầu thú với cảnh sát, nhưng cảnh sát tin rằng có ít nhất hai tay súng nữa liên quan đến vụ xả súng. Động cơ của cuộc chiến và vụ nổ súng sau đó vẫn chưa rõ ràng.

⚪ ---- HỎI 1: Nhật Bản: khoảng 60% tin sai lầm rằng thuốc kháng sinh trị được cảm cúm?

.

ĐÁP 1: Đúng là, họ tin sai như thế. Theo một cuộc khảo sát gần đây ở Nhật Bản, gần 60% người dân lầm tưởng rằng kháng sinh có hiệu quả trong điều trị cảm lạnh, trong khi chuyên gia y tế cảnh báo việc lạm dụng kháng sinh có thể làm tăng tình trạng kháng kháng sinh. Cả cảm lạnh thông thường và cúm đều là bệnh nhiễm virus, có nghĩa là thuốc kháng sinh là phương pháp điều trị không hiệu quả. Theo Bệnh viện Trung tâm thuộc Trung tâm Y tế và Sức khỏe Toàn cầu Quốc gia ở Tokyo, điều tương tự cũng đúng với chứng đau họng hoặc sổ mũi.

.

Trong một cuộc khảo sát trực tuyến với 500 người, gần 67% phụ huynh có con ở độ tuổi mầm non cho biết họ tin rằng thuốc kháng sinh có thể chống lại virus, trong khi khoảng 56% cho biết thuốc kháng sinh có thể chữa khỏi cảm lạnh. Trong một cuộc khảo sát riêng, khoảng 63% người từ 15 tuổi trở lên nói rằng họ tin rằng thuốc có thể chữa khỏi bệnh nhiễm virus. Bệnh viện cho biết cúm, cảm lạnh và COVID-19 là ba loại virus hàng đầu mà nhiều người được hỏi cho rằng thuốc kháng sinh có thể điều trị được.

Chi tiết:

https://english.kyodonews.net/news/2023/10/748474bc1d46-japan-survey-shows-60-wrongly-believe-antibiotics-can-treat-a-cold.html#google_vignette

.

⚪ ---- HỎI 2: Nhịn ăn gián đoạn sẽ giúp sức khỏe, giảm cân?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Các nhà nghiên cứu tại Đại học University of Illinois Chicago đã phát hiện trong một nghiên cứu mới rằng việc nhịn ăn gián đoạn, trong đó mọi người chỉ ăn trong một khoảng thời gian cụ thể mỗi ngày, dường như hiệu quả hơn việc hạn chế lượng calo. Nghiên cứu nhằm kiểm tra việc giúp những người mắc bệnh tiểu đường Loại 2 giảm cân và kiểm soát lượng đường trong máu, đã được công bố hôm thứ Sáu trên tạp chí trực tuyến JAMA Network Open.

.

Nhịn ăn gián đoạn, còn được gọi là ăn uống hạn chế thời gian, dường như là một cách giảm cân hiệu quả trong một nghiên cứu trên 75 người do các nhà khoa học thuộc Đại học Illinois Chicago thực hiện. Các nhà nghiên cứu cho biết những người tham gia chỉ ăn trong khoảng thời gian 8 giờ từ trưa đến 8 giờ tối. mỗi ngày giảm cân nhiều hơn trong sáu tháng so với những người tham gia được hướng dẫn giảm 25% lượng calo nạp vào.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/10/27/time-restrictive-eating-weight-loss-diabetes/3991698420964/

.

.