Nhìn người rồi nghĩ đến ta

Biểu tình chống chiến tranh: Hai tuần lễ đã trôi qua từ ngày Trung Đông lại rơi vào tình trạng xung đột cao độ giữa Palestine và Israel.





Nga xâm chiếm Ukraine, bom nổ đạn rơi, người chết, người bị thương, những đứa trẻ mất cha mẹ, cha mẹ tử thương vì bom đạn, người dân Ukraine bồng bế nhau chạy loạn, đi tị nạn. Mấy ngày sau tại Little Saigon, cộng đồng người Việt tị nạn tổ chức cứu trợ, đại diện cộng đồng Ukraine tham dự gọi điện thoại nói chuyện với Tổng Thống Ukraine. Tổng Thống Ukraine, Volodymyr Zelensky và gia đình chống ngoại xâm; chính phủ, dân chúng, quân đội, nông dân, người nào cũng cầm súng. Tổng Thống Ukraine và người dân một lòng giữ từng tấc đất của ông bà cha mẹ để lại. Ông và gia đình nhất định không tị nạn, ở lại chiến trường chiến đấu chống kẻ thù xâm lược cho đến hơi thở cuối cùng. Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, Tổng Giám Mục Osvaldas Kulbokas cho biết ngài sẽ ở lại Kiev khi quân đội Nga tiến đánh thủ đô Ukraine. Đức Giáo Hoàng cầu nguyện và kêu gọi thế giới giúp đỡ dân Ukraine. Các nước láng giềng mở cửa đón dân tị nạn. Dân số Ukraine hơn 43 triệu người, nhưng chỉ gần 2,5 triệu người già, con nít đi tị nạn, còn người trẻ ở lại chiến đấu, trong đó có phụ nữ, học sinh, sinh viên. Nghĩa cử anh hùng của Tổng Thống Ukraine, của thủ tướng, các bộ trưởng, các tướng lãnh ở lại quê hương của mình cùng nhau chiến đấu chống quân thù. Lòng yêu nước của những người lãnh đạo Ukraine làm các lãnh đạo trên thế giới ngưỡng mộ và giúp đỡ Ukraine một cách tận tình.

Israel cho biết hơn 700 người đã thiệt mạng và 100 người bị bắt cóc. Tại Gaza, hơn 400 người đã thiệt mạng sau các cuộc không kích trả đũa của Israel, theo các quan chức Palestine.

Ngày 6/10/2023, Hamas tấn công Israel, nhiều người ngạc nhiên vì tình báo Do Thái giỏi nhất thế giới mà không biết trước quân thù tấn công mình. Người Do Thái thông minh nhất thế giới, cứ 2 người thì có một người tốt nghiệp đại học. Người Do Thái đi đến đâu cũng thành công, thành công về học hành, về buôn bán, làm ăn. Người Do Thái đến đâu là đầu tư vào bất động sản. Người Do Thái ở Mỹ làm chủ ngân hàng, chủ bất động sản, chủ những cơ sở thương mại lớn, v.v.

Những ngày tháng qua khi Hamas tấn công Do Thái, hàng triệu người bồng bế nhau tị nạn, người chết ngổn ngang khắp đường phố. Nếu người Hamas phong tỏa đường chuyển lương thực vào Gaza, cúp điện nước thì người dân ở đây sẽ khốn cùng, sẽ chết đói, v.v.

Xuất hiện hai hình thái chiến trường trái ngược tại Ukraine (21/10/2023), mặc dù quân đội Ukraine đã giành được bước tiến ở miền Nam nhưng họ cũng đang phải hứng chịu các cuộc tấn công mới của Nga quanh Avdiivka – một thị trấn mang tính chiến lược ở miền Đông.

Khi có chiến tranh ở Ukraine, người Ukraine khắp nơi trên thế giới tình nguyện về quê hương của mình để chiến đấu chống quân thù, nhiều người dân khắp nơi trên thế giới đóng góp tiền để giúp cho quê hương của mình, trong đó có một nữ nhạc sĩ Ukraine, cô Liudmyla Chychuk đi khắp nơi, đem tiếng đàn của mình để nhờ sự giúp đỡ. Nữ nhạc sĩ xinh đẹp này cũng đã đến Little Saigon, bà có 1 người con trai đang ở chiến trường. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa đã từng đến Ukraine, đã yểm trợ cho nhạc sĩ Ukraine một cách tận tình.

Khi có chiến tranh, người Do Thái ở khắp nơi trên thế giới gửi tiền về tới tấp giúp cho quê hương của mình. Người xa quê hương nhưng trong trái tim của họ có hình ảnh quê hương của mình. Một người bạn Do Thái gọi chúng tôi và nói:

– Bạn An ơi, chúng tôi không xin cộng đồng Việt Nam tiền, nhưng chúng tôi xin sự yểm trợ tinh thần của các cộng đồng Á Châu, trong đó có cộng đồng tị nạn Việt Nam.

Người bạn này vừa nói vừa khóc, gia đình bà di dân sang Hoa Kỳ lâu lắm rồi, nhưng vào những buổi lễ lớn của người Do Thái, bà thường mời chúng tôi tham dự. Bà thường nói với chúng tôi về phong tục tập quán của người Do Thái, dù xa quê hương nhưng bà và gia đình rất hãnh diện về quốc gia của mình.

Chúng tôi là một trong những giám đốc của hội từ thiện quốc tế YMCA, đa số những người lãnh đạo là người Mỹ gốc Do Thái. Trong lúc trà dư tửu hậu, họ thường nhắc về quê hương của họ. Hằng năm, họ đều gửi tiền về giúp cho bà con của họ.

Các lãnh đạo Kitô giáo ở Palestine cầu nguyện cho các nạn nhân của xung đột tại Gaza (AFP or licensors)

Nhìn 2 cuộc chiến vừa qua, ở Ukraine và Israel, chúng ta nghĩ đến ngày 30/4/1975 ở Việt Nam, đồng bào chạy từ miền Trung, từ cao nguyên trung phần chạy về Sài Gòn, đường phố Sài Gòn, người ngồi ở vỉa hè, ở khắp nơi trên đường phố, người thì chạy vào phi trường Tân Sơn Nhất, hy vọng tìm máy bay để tị nạn, nhiều người đóng cửa trong nhà, đợi chờ qua cơn bão lửa, nhưng đạn rơi, bom nổ, đồng bào ở Bắc di cư vào Nam năm 1954 thì có kinh nghiệm với Cộng Sản hơn người miền Nam, người Bắc sống dưới chế độ Cộng Sản kinh nghiệm hơn nên tìm đường vượt thoát sớm hơn. Có những người vợ trẻ có chồng đang ở chiến trường đợi chồng về, nhiều cha mẹ có cơ hội vượt thoát nhưng đợi con ngoài đơn vị trở về, vì tình thương gia đình, cha mẹ thương con, vợ thương chồng mà bị kẹt lại và bị tù đày hay bị đánh tư sản. Than ơi, đau thương không thể kể hết, đã 48 năm rồi, nỗi đau còn ở đây, ở trong lòng của những người bị mất mát quá lớn, vợ mất chồng trong trại tù Cộng Sản, con mất cha mẹ, v.v.







30/04/1975- đồng bào Việt Nam khăn gói bồng bế nhau chạy tị nạn.

Đồng bào Việt Nam vượt biển tìm tự do trên những chiếc thuyền mong manh, nhỏ bé.

Hôm nay, nhìn lại người Ukraine bồng bế nhau tị nạn, có những người trẻ đưa cha mẹ lên xe lửa tị nạn, người trai trẻ trở về chiến đấu, có người đưa cha mẹ già, con dại đến nơi bình yên, rồi trở về Ukraine để chiến đấu chống kẻ thù. Bây giờ, đến người dân ở Gaza bồng bế nhau chạy loạn. Tội nghiệp có những người Pháp, Mỹ, những người làm việc từ thiện đến Gaza bị kẹt lại, bị bắt làm con tin của Hamas, mạng sống của họ như chỉ mành treo chuông.

Đồng bào Việt Nam tị nạn vượt biển tìm bến bờ TỰ DO.

"Thương người như thể thương thân", ngày xưa mình chạy trốn Cộng Sản, mình được nhiều người giúp đỡ, giúp từ miếng cơm, manh áo, từ viên thuốc, trong các trại tị nạn, nay người Ukraine, người Do Thái tị nạn thì mình phải giúp đỡ họ. Riêng cộng đồng Do Thái rất giàu, giúp họ tận tình thì mình có thể giúp họ bằng tinh thần: viết thư an ủi những người tị nạn, thăm hỏi ân cần người tị nạn Do Thái, tùy theo sự yêu cầu của cộng đồng Do Thái ở khắp nơi, cầu nguyện một cách nhiệt tình cho người tị nạn Ukraine, Do Thái, cầu nguyện cho sự bình yên của người tị nạn, cầu nguyện cho chiến tranh sớm chấm dứt. Người tị nạn nào cũng còn hai bàn tay trắng, ra đi bỏ lại mồ mã ông bà, bỏ lại nhà cửa, ruộng nương, bỏ lại của cải cả đời dành dụm. Những khuôn mặt trẻ con ngơ ngác, thất thần, người già sợ hãi run rẩy trên đường tị nạn, còn đau đớn nào hơn!

Các nạn nhân của xung đột tại Gaza: hình ảnh nhà cửa tan hoang, khuôn mặt buồn bã của cậu bé.



Xin Trời Phật, xin Thiên Chúa, xin Thượng Đế xót thương nhân loại, cho họ có đời sống bình yên, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân.



Chúng tôi muốn nghe tiếng cười của tuổi thơ, muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên đôi má nhăn nheo của người già. Chúng tôi muốn nhìn thấy nhà nhà bình yên, không có trộm cướp, không có tiếng súng của kẻ thù. Chúng tôi mơ ước Thiên Đàng, Niết Bàn, nhà nhà yên vui, trẻ con đến trường học, người già hạnh phúc trong vòng tay của cháu nội, cháu ngoại của mình. Chúng tôi mong mọi người trên thế giới được hạnh phúc, được bình yên, vui vẻ và khỏe mạnh.

Có chiến tranh là có máu đổ thịt rơi, có chiến tranh là có tiếng gào thét của sự đau khổ, của nước mắt. Hy vọng thế giới hòa bình để mọi người hạnh phúc, có tiếng cười mà không có tiếng khóc. Người thương người, người giàu giúp người nghèo, người người đùm bọc lẫn nhau, yêu thương nhau.

Mong lắm thay.





– Kiều Mỹ Duyên

Orange County, 23/10/2023