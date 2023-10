- New York: Tác giả đoạt giải Pulitzer Nguyễn Thành Việt ký tên vào thư ngỏ kêu gọi chấm dứt tình hình Israel chiếm đóng đất nước Palestine, liền bị hủy bỏ hội thảo ở 92NY - Philippines: tàu Cảnh sát biển TQ tông vào tàu tiếp tế Philippinesở Trường Sa

New York: Tác giả đoạt giải Pulitzer Nguyễn Thành Việt ký tên vào thư ngỏ kêu gọi chấm dứt tình hình Israel chiếm đóng đất nước Palestine, liền bị hủy bỏ hội thảo ở 92NY.

QUẬN CAM (VB-22/10/2023) ⚪ ---- Philippines hôm Chủ nhật cho biết một tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã va chạm với "tàu tiếp tế bản địa" kiểu nhỏ có tên là tàu "Unaiza May 2" của Philippines. Lực lượng đặc nhiệm quốc gia về Biển Tây Philippines tuyên bố hành động của Trung Quốc là "khiêu khích, vô trách nhiệm và bất hợp pháp" và "gây nguy hiểm cho sự an toàn của thủy thủ đoàn" của tàu Unaiza May 2.

Trước đó, cũng hôm Chủ Nhật 22/10/2023, Cảnh sát biển Trung Quốc tuyên bố đã chặn một tàu Philippines đang cố gắng vận chuyển "trái phép" vật liệu xây dựng tới chiếc tàu hư mắc cạn BRP Sierra Madre, một tàu chiến hư mắc cạn nhưng đóng vai trò là tiền đồn của Thủy quân lục chiến Philippines tại đảo san hô Re'nai Jiao, còn được gọi tên quốc tế là Bãi cạn Second Thomas Shoal (tên Việt Nam là: Bãi Cỏ Mây).

⚪ ---- Lập luận pháp lý của cựu Tổng Thống Donald Trump rằng ông không thể bị buộc tội trong vụ án hình sự bầu cử ở tòa thủ đô vì ông là tổng thống vào thời điểm đó thực ra không có giá trị, theo các đảng viên Đảng Cộng hòa từng phục vụ trong 5 chính quyền Cộng HÒa khác nhau. Trump mới đây đã đệ trình lên tòa xin bác bỏ vụ án lật đổ bầu cử đang bị Công tố đặc biệt Jack Smith truy tố và thẩm phán Tanya Chutkan giám sát. Trong kiến nghị lên tòah, cựu tổng thống lập luận rằng ông có quyền miễn trừ của tổng thống để bảo vệ ông khỏi bị truy tố - về cơ bản là nói rằng ông không thể bị động chạm vì bất cứ điều gì.

Các cựu công tố liên bang nói rằng việc đệ đơn của Trump nhằm vào các luật sư bảo thủ của Tòa án Tối cao và về cơ bản đó là một nỗ lực nhằm biến "các tổng thống Mỹ thành vua". Giờ đây, một nhóm cựu quan chức Đảng Cộng hòa lần đầu tiên tranh luận rằng cách bào chữa này sẽ không có tác dụng với Trump. Nỗ lực này được thực hiện dưới hình thức một bản tóm tắt được đệ trình trong vụ kiện ở tòa thủ đô D.C.

Bản văn của các cựu công tố liên bang nộp lên tòa thủ đô với ý kiến: "Quyền miễn trừ tuyệt đối mà cựu Tổng thống Trump tuyên bố sẽ miễn trừ và do đó khuyến khích các Tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên trong tương lai, những người thất bại trong cuộc bầu cử lại, cố gắng vi phạm Điều khoản về quyền hành pháp bằng cách cố ý chiếm đoạt nhiệm kỳ thứ hai và ngăn cản những người kế nhiệm được bầu của họ bắt đầu thực hiện quyền hành pháp. Bản thân quyền miễn trừ như vậy sẽ gây ra 'nguy cơ xâm phạm quyền lực và chức năng của Cơ quan hành pháp.'"

Cựu cố vấn Mike Pence và là thẩm phán bảo thủ Michael Luttig, người trước đây đã lập luận rằng Tu chính án thứ 14 nên cấm cựu tổng thống khỏi chức vụ, đã nói rõ rằng "cựu tổng thống không được quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi bị truy tố vì những tội ác bị cáo buộc của mình."

Đó là bởi vì, theo Luttig, “trong nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử tổng thống mà ông biết mình đã thua, ông đã vi phạm Điều khoản về quyền hành pháp của Điều II, Mục 1, Khoản 1 của Hiến pháp (Executive Vesting Clause of Article II, Section 1, Clause 1 of the Constitution.)”.

Luttig nói thêm hôm thứ Bảy: “Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là bản tóm tắt [nộp lên tòa] đầu tiên đưa ra lập luận Hiến pháp chống lại quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi bị truy tố hình sự đối với một tổng thống”.

⚪ ----- Tòa Colorado cho xúc tiến đơn kiện đối với yêu cầu xóa tên Trump trên phiếu bầu. Vụ kiện ngăn cản Trump xuất hiện trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 ở tiểu bang Colorado có thể được đưa ra xét xử vào cuối tháng 10 sau khi Thẩm phán Sarah Wallace bác bỏ 3 thách thức pháp lý từ Trump.

Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington (DREW: Citizens for Responsibility and Ethics in Washington), một tổ chức giám sát đạo đức tự do, đã đệ đơn lên tòa từ đầu tháng 9, lập luận rằng Tu chính án thứ 14 sẽ cấm Trump ra tranh cử tổng thống do vai trò của Trump trong cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1. Tu chính án thứ 14 có một phần quy định bất kỳ ai đã "tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn" hoặc đã "hỗ trợ hoặc an ủi" những người thực hiện cuộc nổi dậy đều không được tranh cử.

Theo CNN, Thẩm phán quận Colorado Sarah Wallace đã viết trong phán quyết vào cuối ngày thứ Sáu 21/10/2023 rằng các câu hỏi pháp lý trong vụ kiện này sẽ "tốt nhất nên được dành để tranh luận trong phiên tòa xét xử", đáp lại lập luận của các luật sư của Trump rằng đơn kiện pháp lý đã sai sót trong thủ tục của nó. Thẩm phán Wallace vẫn chưa phản hồi thêm một kiến nghị nào nữa về việc bác bỏ vụ kiện, nhưng nếu bị bác bỏ, vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 30/10/2023.

CNN nói trước đó luật sư của Trump đã cố gắng bác bỏ vụ kiện với lý do đơn kiện DREW vi phạm luật tự do ngôn luận. Người phát ngôn của Trump nói với Insider rằng phán quyết này là "phi Mỹ" và "quyết định sẽ bị hủy bỏ".

Người phát ngôn của Trump cho biết: "Thẩm phán tòa Denver này đã sai. Bà là thẩm phán duy nhất trong nước đã cho phép những tuyên bố vô căn cứ này vượt qua giai đoạn đề nghị bác bỏ. Bà đang đi ngược lại sức nặng rõ ràng của cơ quan pháp luật".

Bênh cạnh Colorado, tại 2 tiểu bang khác cũng có hồ sơ kiện tương tự đòi xóa tên Trump trên phiếu bầu. Tại Minnesota, một nhóm khác - Free Speech For People (FSFP) - đã đệ đơn kiện tương tự và các luật sư của Trump đã yêu cầu bác bỏ đơn kiện đó. Tại Michigan, có 2 đơn kiện, trong đó có một vụ do FSFP đệ trình, đang ở giai đoạn đầu và chủ tọa phiên tòa hy vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ, theo báo Michigan Live đưa tin.

⚪ ---- Có cách nào tìm hòa bình cho vùng Trung Đông? Một học giả Do Thái, đang cư trú ờ Israel, viết bài trên báo The Hill của Hoa Kỳ hôm Chủ Nhật, nói rằng cách hóa giải một kẻ thù hay nhất là hãy biến họ trở thành bạn. Ron Katz, cư trú tại Israel, là Chủ tịch Học Viện Tel Aviv Institute. Ông đã nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học UC Berkeley. Mở đầu bài viết, Katz nhắc lại câu nói của Abraham Lincoln: “Cách tốt nhất để tiêu diệt kẻ thù là biến hắn thành một người bạn”.

Tác giả Ron Katz viết rằng tình bạn đòi hỏi sự đồng cảm và đánh giá cao. Ông viết: "Sau một ngàn năm thù địch và hiểu lầm, bắt đầu từ quyết định của Binh Đoàn Hiệp sĩ Teutonic nhằm tiêu diệt Hồi giáo và việc phương Tây sau các cuộc Thập tự chinh từ chối chung tay tìm kiếm sự hòa giải, đó là một dự thảo khá khó thực hiện. Nhưng nó phải được thực hiện, bởi vì bối cảnh này, cũng như bất kỳ bất đồng nào về đất đai, đã châm ngòi cho thảm kịch hiện tại."

Nhưng tác giả hy vọng vào nội lực nhân ái của tôn giáo, vì bạo lực chỉ là thiểu số, Katz viết: "Cơ hội hòa giải và tình bạn đã trở thành trụ cột của đạo Hồi trong nhiều thời đại. Điều này bao gồm nghĩa vụ của người Hồi giáo là phải tử tế (với con người và động vật), hào phóng làm từ thiện, tha thứ, kiểm soát cơn giận và phải trung thực, kiên nhẫn và công bằng. Cũng như phương Tây đã bỏ qua những cơ hội này và tự cho phép mình tin rằng họ đã thắng (hoặc ít nhất là không thua) các cuộc Thập tự chinh, có những người trong thế giới Hồi giáo đã phản đối niềm tin đó bằng thái độ bất khoan dung sai lệch và tàn bạo."

Trong bài viết rất phức tạp và nhân ái, học giả Do Thái kết luận: "Chiến thắng có nghĩa là mở ra một trang mới trong một chương sử ngàn năm, mà chương sử đó được đánh dấu bằng sự thiếu cảm thông, và hãy chân thực tôn trọng một thế giới quan mà bản thân chúng ta không ở trong đó. Đó là cách chúng ta có thể vừa vinh danh nạn nhân, vừa đánh bại kẻ thù của mình. Như Voltaire, một người thẳng thắn phản đối chủ nghĩa cuồng tín tôn giáo đã từng nói: “Đối với người sống, chúng ta nợ họ sự tôn trọng; nhưng đối với người chết, chúng ta chỉ nợ họ sự thật”.

⚪ ---- Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm Chủ nhật kêu gọi Hoa Kỳ và Israel tạm dừng chiến dịch sau này chống lại Hamas ở Gaza mà ông gọi là "tội ác chống lại loài người" và "diệt chủng". Họp báo chung với người đồng cấp Nam Phi Naledi Pandor ở Tehran, Amir-Abdollahian nói rằng nếu "Mỹ và người được ủy quyền của họ, chế độ Israel giả mạo", không chấm dứt hành động của họ, "khu vực sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát." Ông nhấn mạnh: “Những gì chúng ta thấy ngày nay ở Gaza là cuộc chiến ủy nhiệm của chế độ Israel giả mạo”. Bình luận đưa ra trong bối cảnh Israel liên tục tuyên bố rằng Iran ủng hộ các cuộc tấn công của Hamas vào Israel.

⚪ ---- Một đoàn xe tải viện trợ thứ nhì đã đi từ Ai Cập đến Dải Gaza. Tổng cộng có 17 xe tải đã tiến vào Gaza hôm Chủ nhật, một ngày sau khi đoàn xe đầu tiên gồm 20 xe tải chở viện trợ y tế, thực phẩm và nước uống vào khu vực bị bao vây. LHQ ước tính cần khoảng 100 xe tải mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu của Gaza, và hiện còn khoảng 200 xe tải nằm chờ ngoài biên giới.

⚪ ---- Hamas hôm Chủ nhật xác nhận họ đã tiến hành một cuộc tấn công hỏa tiễn vào thành phố Beit Shemesh ở Quận Jerusalem của Israelviết trên Telegram: "Lữ đoàn Al-Qassam đã ném bom Beit Shemesh ở phía tây Jerusalem bị chiếm đóng bằng một loạt hỏa tiễn." Việc xác nhận được đưa ra sau khi có báo cáo về vụ nổ ở Beit Shemesh. Cho đến nay, cơ quan chức năng chưa công bố con số thương vong.

⚪ ---- Đặc phái viên của Bắc Kinh về vấn đề Trung Đông Zhai Jun kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức một cuộc họp đặc biệt về tình hình ở Gaza, Bộ Ngoại giao TQ cho biết trong bản tóm tắt về Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Cairo công bố hôm Chủ nhật: "LHQ nên thúc đẩy việc triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế có thẩm quyền hơn, có ảnh hưởng hơn và quy mô lớn hơn càng sớm càng tốt, xây dựng sự đồng thuận quốc tế về thúc đẩy hòa bình và thúc đẩy sớm một giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine." Zhai cũng tái khẳng định cam kết của TQ đối với mô hình hai nhà nước là “lối thoát cơ bản để giải quyết cuộc xung đột tái diễn giữa Palestine và Israel”.

⚪ ---- Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari hôm Chủ nhật xác nhận rằng quân Israel đã giết chết một thành viên cấp cao của Hamas trong đêm hôm trước: “Chúng tôi sẽ không dừng các cuộc tấn công vào Gaza. Chúng tôi đang gia tăng các cuộc tấn công ở Dải Gaza nhằm giảm bớt mối đe dọa đối với lực lượng chúng tôi nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Chúng tôi sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo trong những điều kiện tốt nhất cho IDF và theo quyết định của cấp chính trị.”

⚪ ---- Israel đã không kích trúng vào một nhà thờ Hồi giáo ở trại tị nạn Jenin ở West Bank, giết ít nhất hai người Palestine. Ba người khác chết khi các cuộc tấn công trong đêm tấn công Qabatiya, Tammun và Nablus ở West Bank. Các trận ném bom ở Gaza trong đêm qua làm 11 người Palestine chết và hàng chục người bị thương khi nhắm vào quán cà phê ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza. Tổng cộng trong đêm ít nhất 55 người đã chết vì không kích ở Gaza.

⚪ ---- Bom nổ ở Gaza nhưng cứ văng miểng sang Hoa Kỳ hoài. Người sáng lập một hội nghị công nghệ lớn đã từ chức, nói rằng sự phẫn nộ về việc ông lên án các cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã trở thành một “sự phân tán vấn đề.” Nhận xét của Paddy Cosgrave trên mạng X: “Tội ác chiến tranh là tội ác chiến tranh, ngay cả khi được thực hiện bởi các đồng minh và cần bị lên tiếng vì bản chất của chúng”—đã khiến Google, Intel, Meta, Siemens và Stripe rút khỏi Web Summit (Hội nghị thượng đỉnh Web) ở Lisbon.

Theo tờ New York Times, Cosgrave nói trong một tuyên bố: “Tôi chân thành xin lỗi một lần nữa vì bất kỳ tổn thương nào mà tôi đã gây ra. Sự kiện ngày 13 tháng 11 dự kiến vẫn sẽ diễn ra." Ngày 13/11/2023 là ngày khai mạc Thượng đỉnh Web Summit.

⚪ ---- Tác giả đoạt giải Pulitzer Nguyễn Thành Việt hôm thứ Bảy cho biết một tổ chức Do Thái ở thành phố New York đã hủy bỏ mà không giải thích một lời giải thích nào về bài thuyết trình mà Nguyen dự kiến giảng vào thứ Sáu, một ngày sau khi Nguyen cho biết Nguyen đã ký một bức thư ngỏ lên án “bạo lực bừa bãi” của Israel đối với người Palestine ở Gaza.

Nguyễn, một giáo sư và nhà văn người Mỹ gốc Việt có cuốn tiểu thuyết “The Sympathizer” đã đoạt giải Pulitzer về tiểu thuyết năm 2016, dự kiến sẽ phát biểu tại trung tâm văn học 92NY ở Manhattan lúc 8 giờ tối.

Nguyên viết trên Instagram rằng anh mới biết lúc 3 giờ chiều. rằng sự kiện đã bị 92NY hủy bỏ. Trung tâm này tự mô tả trên trang web của mình là “một tổ chức Do Thái đáng tự hào”.

“Ngôn ngữ của họ là ‘hoãn lại’ nhưng không đưa ra lý do, không đưa ra ngày nào khác và tôi chưa bao giờ được yêu cầu,” Nguyễn viết. “Về cơ bản là hủy bỏ. Một số người bình luận trên mạng xã hội nói rằng họ nghe nói đó là một lời đe dọa đánh bom. Tôi chưa từng nghe điều gì như vậy từ nhân viên 92NY.”

Người phát ngôn của 92NY đã không trả lời email từ Reuters yêu cầu bình luận. Đại diện của Nguyễn không trả lời tin nhắn yêu cầu thêm chi tiết.

Sau khi các chiến binh thuộc nhóm Hồi giáo Palestine Hamas phát động cuộc tấn công chưa từng có vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10, khiến 1.400 người thiệt mạng, Israel đã áp đặt một “cuộc bao vây toàn diện” đối với Gaza, khiến 2,3 triệu người trong vùng đất này không có lương thực, nước uống, thuốc men và thuốc men. cạn kiệt nhiên liệu.Trong một bài đăng trên Instagram hôm thứ Năm, Nguyễn cho biết anh đã ký bức thư ngỏ cùng với các tác giả khác vì ảnh hưởng của các chính sách của Israel là cái chết không thể tránh khỏi của dân thường. “Điều đó là sai trái và nó phải dừng lại,” Nguyen viết và nói rằng ông vẫn là người ủng hộ mạnh mẽ phong trào Tẩy chay, Thoái vốn, Trừng phạt, vốn kêu gọi gây áp lực kinh tế lên Israel để chấm dứt tình hình Israel chiếm đóng trên đất nước Palestine.

Nguyên cho biết những người tổ chức sự kiện tối thứ Sáu đã chuyển nó đến một hiệu sách độc lập. Nguyễn viết hôm thứ Bảy: “Đúng vậy, tôi đã nói về cuốn sách của mình, nhưng cũng về việc nghệ thuật bị im lặng như thế nào trong thời kỳ chiến tranh và chia rẽ vì một số người chỉ muốn nhìn thế giới như chúng ta chống lại họ. Và viết là cách duy nhất tôi có thể chiến đấu. Và viết là cách duy nhất tôi có thể đau buồn.”

⚪ ---- Cảnh sát cho biết chủ tịch của một giáo đường Do Thái ở Detroit được phát hiện bị đâm chết bên ngoài nhà của bà hôm thứ Bảy. Cảnh sát Detroit cho biết Samantha Woll được một người qua đường phát hiện đã chết bên ngoài nhà của bà vào khoảng 6h30 sáng thứ Bảy. Cảnh sát tìm thấy một “vết máu” dẫn vào bên trong nhà của Woll, nơi họ tin rằng tội ác đã xảy ra.

Woll, người lãnh đạo Giáo đường Do Thái Isaac Agree Downtown, từng là nhân viên của Dân biểu Elissa Slotkin (D-Mich.) và là nhân viên cấp cao cho chiến dịch tranh cử của Bộ trưởng Tư pháp Michigan Dana Nessel vào năm ngoái. Cảnh sát chưa xác định được động cơ tiềm ẩn của vụ giết người.

“Tôi và tất cả Team Slotkin rất đau lòng trước tin này,” Slotkin nói trong một bài đăng trên Facebook vào thứ Bảy. “Sam đã làm việc cho tôi gần như ngay từ khi tôi trở thành Dân biểu, giúp chúng tôi thành lập văn phòng và giúp tôi lãnh đạo nó trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi.”

Cô tiếp tục: “Trái tim tôi đau đớn vì chúng ta đã mất đi một người tận tâm phục vụ người khác trong một hành động vô nghĩa như vậy”. “Tôi sẽ nhớ mong muốn phục vụ không ngừng nghỉ của cô ấy và nụ cười rạng rỡ của cô ấy dường như ở khắp mọi nơi trên khắp khu vực Detroit. Nhóm Slotkin chia sẻ nỗi đau buồn sâu sắc của gia đình cô ấy và cộng đồng lớn hơn của cô ấy.”

Nessel cũng chia sẻ sự đau buồn về cái chết của Woll trong một bài đăng trên mạng. Nessel nói: “Tôi bị sốc, đau buồn và kinh hoàng khi biết về vụ sát hại dã man của Sam. Sam là một người tốt bụng như tôi từng biết. Cô được thúc đẩy bởi tình yêu chân thành đối với cộng đồng, tiểu bang và đất nước của mình. Sam thực sự đã sử dụng đức tin và hoạt động tích cực của mình để tạo ra một nơi tốt đẹp hơn cho mọi người.”

⚪ ---- Rủ nhau chứng tỏ mình là diều hâu. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence hôm Thứ Sáu cho biết ông sẽ đưa lính Mỹ vào Gaza nếu ông là tổng thống. “Bây giờ chúng ta đang nói về người Mỹ,” Pence, ứng cử viên tổng thống sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2024, nói với người dẫn chương trình CNN Jake Tapper. “Jake, chúng ta đang nói về những người Mỹ bị bọn khủng bố Hamas tàn bạo bắt làm con tin.”

Pence cho biết ông “hoan nghênh” việc thả hai người Mỹ bị nhóm chiến binh Palestine Hamas bắt làm con tin trong cuộc tấn công vào Israel hồi đầu tháng này: “Tôi đã nói gần hai tuần trước rồi, Jake, rằng nếu tôi là tổng thống, tôi đã nói chuyện điện thoại với Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt, tôi sẽ ra lệnh cho Lực lượng Delta và Lực lượng Hải quân SEAL chuẩn bị sẵn sàng. làm việc với Lực lượng Phòng vệ Israel để tham gia giải cứu con tin và sau đó tôi sẽ nói với Hamas rằng quý vị có– quý vị có 12 giờ để thả tự do cho mọi người Mỹ, mọi con tin Israel, nếu không, chúng tôi sẽ vào và cứu họ ra."

Pence không phải là ứng cử viên tổng thống sơ bộ duy nhất của Đảng Cộng hòa tuyên bố rằng ông muốn quânMỹ tham gia vào cuộc xung đột Israel-Hamas. Cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson cho biết hôm thứ Năm rằng ông sẽ yêu cầu Quốc hội cho phép sử dụng lực lượng quân sự chống lại Hamas. Hutchinson, ứng cử viên tổng thống sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2024, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên NewsNation: “Với tư cách là Tổng thống, tôi sẽ yêu cầu Quốc hội cho phép sử dụng lực lượng quân sự chống lại Hamas."

⚪ ---- Quan chức Hamas Osama Hamdan hôm thứ Bảy cho biết trong một cuộc họp báo ở Lebanon rằng tổ chức này rất rõ ràng khi đề cập đến vấn đề con tin binh sĩ: “Lập trường của chúng tôi liên quan đến những người bị bắt giữ trong quân đội Israel là rõ ràng: nó liên quan đến một cuộc trao đổi tù nhân [có thể] và chúng tôi sẽ không thảo luận về vấn đề này cho đến khi Israel chấm dứt hành vi xâm lược Gaza và người Palestine”.

⚪ ---- Một quan chức cấp cao của Israel đã nói chuyện với các nhà báo hôm thứ Bảy và tuyên bố rằng các chiến binh Hamas đang sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự để ẩn náu. Hamas "biến một ngôi nhà riêng thành mục tiêu hợp pháp và bất kỳ ai ủng hộ ngôi nhà đó đều là mục tiêu hợp pháp", quan chức này tuyên bố. Tuy nhiên, quan chức này nói thêm rằng sẽ không có cuộc tấn công nào vào những khu vực đang phân phối viện trợ nhân đạo vì đây được coi là "các khu vực an toàn".

⚪ ---- Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel Daniel Hagari nói với các phóng viên hôm thứ Bảy rằng bắt đầu từ hôm Thứ Bảy các cuộc tấn công vào Gaza sẽ được tăng cường: “Chúng tôi sẽ tăng cường các cuộc tấn công để giảm thiểu mối nguy hiểm cho lực lượng của chúng tôi trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Chúng tôi sẽ tăng cường các cuộc tấn công kể từ hôm nay”. Người phát ngôn một lần nữa kêu gọi người dân Thành phố Gaza sdi tản về phía nam.

⚪ ---- Ian Urbina viết trên tờ New Yorker rằng đây rất có thể là “hoạt động hàng hải lớn nhất mà thế giới từng biết đến”. Urbina đang đề cập đến đội tàu đánh cá khổng lồ của Trung Quốc hoạt động trên đại dương. Theo một ước tính, Trung Quốc có khoảng 6.500 tàu đánh cá “xa bờ”, so với khoảng 300 tàu của Mỹ và Liên Âu. Hóa ra, phần lớn hải sản được bán ở Mỹ đều đến từ các tàu Trung Quốc này, và cuộc điều tra của Urbina có thể khiến những người yêu thích ăn mực của TQ phải tạm dừng vì mức độ vi phạm nhân quyền.

Trung Quốc "phần lớn không phản ứng với luật pháp quốc tế, và đội tàu của nước này là thủ phạm đánh bắt cá bất hợp pháp tồi tệ nhất trên thế giới, đẩy các loài đến bờ vực tuyệt chủng. Các tàu của nước này cũng đầy rẫy nạn buôn bán lao động, nợ nần, bạo lực, tội phạm, và cái chết."

Steve Trent thuộc Environmental Justice Foundation (Tổ chức Công lý Môi trường) nói với Urbina: “Việc vi phạm nhân quyền trên những con tàu này đang diễn ra ở quy mô công nghiệp và toàn cầu”. Nhiều người trong số hơn 100.000 công nhân chết mỗi năm trong ngành đánh cá trên các tàu Trung Quốc. Câu chuyện của Urbina theo dõi một trường hợp đặc biệt như vậy, đó là một thanh niên Indonesia ghi danh vào tàu cá với hy vọng giúp gia đình mình thoát nghèo. Tuy nhiên, câu chuyện cũng tập trung vào các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp. Trong một chiến công điều tra đáng chú ý, họ đã theo dõi một lô hàng mực "bị nhiễm độc hình sự" từ một tàu đến cảng, sau đó đến hàng chục công ty xuất kcảng của Mỹ và cuối cùng đến các chuỗi bán lẻ bao gồm các siêu thị Costco, Kroger, H Mart và Safeway.

⚪ ---- Chìa khóa để sống thọ là ăn kiêng, thể dục, tâm trí lành mạnh... và gì nữa? Yếu tố then chốt để sống lâu lại không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Theo Wall Street Journal, nghiên cứu về lão hóa ngày càng cho thấy việc sống qua tuổi 90 có liên quan đến di truyền. Robert Young thuộc Nhóm Nghiên cứu Lão khoa cho biết: “Một số người có ý tưởng này: ‘Nếu tôi làm mọi thứ đúng cách, ăn kiêng và tập thể dục, tôi có thể sống đến 150 tuổi’. Và điều đó thực sự không đúng.”

Theo chuyên gia y tế Thomas Perls của Đại học Boston, di truyền hỗ trợ tuổi thọ khi con người già đi: Nó chiếm 25% khả năng chúng ta có thể sống đến 90 tuổi, 50% có thể sống đến 100 tuổi và 75% có thể sống đến 106 tuổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là lối sống và y học hiện đại không ảnh hưởng đến tuổi thọ. Cục điều tra dân số dự đoán rằng hiện nay ở Mỹ có 109.000 người sống trên 100 tuổi - tăng 60% so với 10 năm trước, khi con số này là 65.000.

Những bài báo đáng tin cậy về thực phẩm, bài tập thể dục và chế độ ăn kiêng giúp cung cấp thông tin cho mọi người về những gì có thể giúp họ sống lâu hơn (và khỏe mạnh hơn). Sức khỏe tâm thần cũng đóng một vai trò quan trọng, bao gồm quan điểm của một người về cuộc sống và mối liên hệ chặt chẽ với gia đình và bạn bè. Nhà tâm lý học thần kinh Amanda Cook Maher cho biết: “Giữ các mối quan hệ tốt có thể là chìa khóa cho sức khỏe”. Điều đó cho thấy, những người tránh được các bệnh liên quan đến tuổi già như ung thư hoặc mất trí nhớ có nhiều khả năng sống lâu hơn. Việc tìm ra chính xác gen nào giúp kéo dài tuổi thọ hơi phức tạp, nhưng các biến thể hoặc đặc điểm bảo vệ chúng ta bằng cách sửa chữa DNA hoặc chống lại bệnh Alzheimer vẫn còn đang nghiên cứu.

⚪ ---- Theo dữ liệu do Opinion Research Justice công bố hôm thứ Năm, 48,3% số người Nam hàn được hỏi cho biết họ nghĩ rằng có một số hoặc rất có khả năng xảy ra một cuộc tấn công bất ngờ từ Bắc Hàn, trong khi 47,4% cho rằng kịch bản như vậy khó xảy ra hoặc không thể xảy ra.

Tỷ lệ những người lo ngại về chiến tranh cao hơn so với hai cuộc thăm dò trước đó, lần lượt là 37% vào năm 2017 và 42,7% vào năm 2020. Nhận thức về nguy cơ ở phụ nữ (50,2%) cao hơn nam giới (46,3%).

Theo độ tuổi, tỷ lệ này cao nhất ở người 60 tuổi trở lên vì 59% trong số họ tin rằng điều đó là có thể xảy ra; con số này thấp nhất ở người ở độ tuổi 40, chỉ có 39,4% đồng ý. Kết quả cũng cho thấy những người ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol đánh giá rủi ro cao hơn - 73,2% - so với những người không tán thành ông.

⚪ ---- Danh sách các biểu tượng chính thức của tiểu bang California tiếp tục gia tăng sau khi Thống đốc Gavin Newsom ký Dự luật 732 của Thượng viện, trong đó chỉ định con dơi xanh nhạt (pallid bat) là con dơi chính thức của tiểu bang.

Việc dơi được chỉ định chính thức làm biểu tượng của California không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Halloween đến gần mà còn hơn thế nữa vì dơi đóng một vai trò quan trọng trong nền nông nghiệp của tiểu bang. Dơi ăn “nhiều loài gây hại, bao gồm cả những loài gây nguy cơ sức khỏe như muỗi, ong bắp cày và ruồi. Một con dơi cái đang nuôi con nhỏ sẽ ăn côn trùng và động vật chân đốt hơn 2/3 trọng lượng cơ thể của mình mỗi đêm,” theo văn bản của dự luật.

Dơi trên toàn tiểu bang cũng cung cấp “việc kiểm soát dịch hại trị giá hơn 1.000.000.000 đô la cho nền nông nghiệp California.” Thượng nghị sĩ bang Caroline Menjivar, D-Los San Fernando Valley, là tác giả của đạo luật lấy cảm hứng từ một trong những cử tri của bà: “Một cử tri trong quận của tôi từ Granada Hills đến gặp tôi khi cô bé 12 tuổi và cô bé đã tự mình thuyết trình và nói, đây là lý do tại sao tôi nghĩ chúng ta cần bảo vệ những con dơi của mình.”

⚪ ---- Chính quyền thành phố Đào Viên (Taoyuan City, Taiwan) nóit hôm thứ Bảy rằng các dịch vụ nói tiếng Việt Nam và Indonesia hiện đã có sẵn trên đường dây nóng công dân 1999. Thành phố 2,3 triệu dân này tự hào có dân số đa dạng với 70.000 người nhập cư mới và 130.000 công nhân nhập cư. Theo Ủy ban Nghiên cứu và Đánh giá của thành phố, khoảng 57.000 người Việt Nam và 34.000 người Indonesia hiện coi Đào Viên là nhà.

Người lao động và cư dân nước ngoài có thể trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo vì rào cản ngôn ngữ khiến việc tiếp cận thông tin trở nên khó khăn. Wu Chao-ming, người đứng đầu ủy ban cho biết, với các dịch vụ mới, người dân từ hai quốc gia Đông Nam Á có thể tìm kiếm sự trợ giúp qua điện thoại khi có nhu cầu.

Đường dây nóng công dân năm 1999 cung cấp câu trả lời cho một loạt câu hỏi liên quan đến các vấn đề của thành phố. Người Việt Nam và Indonesia có thể hỏi về các chủ đề như phúc lợi, giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe, trợ giúp pháp lý, nhập tịch, hoạt động giải trí, v.v. Thành phố sẽ quảng bá dịch vụ này bằng video và cải tiến trước khi bổ sung thêm các ngôn ngữ khác trong tương lai. Dịch vụ này miễn phí trong 10 phút đầu tiên sau khi bắt đầu cuộc gọi bằng điện thoại di động hoặc điện thoại cố định.

⚪ ---- Một người đàn ông Việt Nam ở Cao Hùng (Kaohsiung, Taiwan) đã giết bạn gái của y, cũng là người Việt, sau cuộc cãi vã tại căn hộ của y vào khoảng 9 giờ tối thứ Sáu (20/10). Hungt hủ là một người đàn ông 31 tuổi họ Nguyễn, sống trong một căn hộ ở quận Gangshan, Cao Hùng. Nạn nhân, họ Lê, 27 tuổi, đến căn hộ để chấm dứt mối quan hệ với Nguyễn, khi y đang uống rượu và đánh đập một cách thô bạo, dùng dao bỏ túi đâm Lê nhiều nhát.

Sau khi nguôi giận, Nguyễn đã kêu cứu, yêu cầu chủ nhà hàng ăn sáng ở tầng dưới gọi 119 để được hỗ trợ y tế. Cảnh sát đã bắt Nguyên tại hiện trường. Lê bị đâm vào ngực và bụng trên và mất rất nhiều máu, chết tại Bệnh viện Gangshan của thành phố Cao Hùng.

Lê mới đến Đài Loan vào tháng 7 và đang làm việc tại một nhà máy ở quận Nam Tử, Cao Hùng. Cô chỉ hẹn hò với Nguyễn vài tháng trước khi qua đời. Nguyen đã đến Đài Loan từ năm 2017 và làm việc tại một nhà máy ở Gangshan được 6 năm. Tuy nhiên, vào tháng 6/2023, Nguyên nghỉ việc và cắt đứt liên lạc với người chủ cũ, trở thành người nhập cư lậu tại Đài Loan, theo báo UDN.

⚪ ---- HỎI 1: Nợ thời sinh viên ảnh hưởng tới du lịch?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát gần đây của trang web giao dịch du lịch Going.com, 63% số người được hỏi có khoản vay sinh viên cho biết việc trả nợ ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch trong kỳ nghỉ của họ. Cuộc khảo sát tương tự cho thấy 38% cho biết họ sẽ quan tâm nhiều hơn đến ngân sách, 17% cho biết họ sẽ thực hiện ít chuyến đi hơn và 7% cho biết họ sẽ đến các điểm đến rẻ hơn. Chỉ 1% cho biết các khoản thanh toán sẽ khiến họ phải thực hiện chuyến đi ngắn hơn. Bất chấp việc thanh toán khoản vay dành cho sinh viên gần đây đã được nối lại, với những xu hướng gần đây, Lễ Tạ ơn năm nay có thể phá vỡ kỷ lục du lịch.

Chi tiết:

https://wtop.com/travel/2023/10/americans-working-to-balance-student-loan-repayments-and-holiday-travel-survey-says/

⚪ ---- HỎI 2: Chi phí Lễ Halloween tăng vọt, nhưng 45% dân Canada sẽ vẫn mua đồ dùng mừng lễ Halloween?

ĐÁP 2: Đúng thế. Người mua sắm đang phải đối mặt với chi phí tổ chức lễ Halloween năm nay cao hơn, từ trang phục đến đồ trang trí, và theo một cuộc khảo sát gần đây của Hội đồng Bán lẻ Canada, nhưng 45% người Canada sẽ vẫn mua đồ mừng lễ Halloween -- tăng từ 28%. năm ngoái. Giám đốc quan hệ chính phủ John Graham cho biết nhiều người đang cắt giảm ngân sách ở những nơi khác để phù hợp với kỳ nghỉ lễ.

Chi tiết:

https://www.msn.com/en-ca/money/other/higher-halloween-expenses-don-t-deter-celebrations-survey-reveals/ar-AA1iAt27?domshim=1

