Người mẫu Ngọc Trinh bị bắt trở thành tâm điểm bàn tán của người dùng mạng xã hội những ngày qua. Hôm nay, hình ảnh anh em xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp cũng hành động tương tự đang gây bão mạng xã hội. (Photo: Người Lao Động)

- Nhiều luật sư cho người bạo loạn 6/1 nổi giận vì thân chủ của họ vào tù, trong khi 2 luật sư của Trump thoát án tù vì thú tội ở Georgia

- Chiến thắng nhỏ cho Trump: Thẩm phán tòa thủ đô Tanya Chutkan tạm hoãn áp dụng lệnh bịt miệng. Nhưng Trump bị tòa New York phạt 5.000 đô

- Đa số thành viên Quốc hội Hoa Kỳ từ chối ủng hộ ngừng bắn ở Gaza, nhưng phía kêu gọi ngưng bắn có: TNS Sanders, 18 Dân biểu, 260 cựu nhân viên tranh cử 2020 của TNS Elizabeth Warren, hơn 400 nhânv iên Quốc hội đạo Hồi và Do Thái.

- Michigan: Cựu Dân biểu Justin Amash nói một số người thân của ông đang trú ẩn ở Gaza đã chết vì bom Israel.

- Israel: 500 hỏa tiễn do các nhóm khủng bố bắn đã rơi vào Dải Gaza vì không đủ sức bay xa.

- Tổng thư ký LHQ: nỗi đau khổ của người dân Palestine “phải chấm dứt”.

- Vua Abdullah II của Jordan: cần có giải pháp hai nhà nước.

- Tổng thống Ai Cập lên án sự im lặng của quốc tế về tình hình ở Dải Gaza.

- UNRWA: 17 nhân viên UNRWA của LHQ đã chết

- cửa khẩu biên giới Rafah mở cho 20 xe tải viện trợ nhân đạo vào, rồi đóng tiếp.

- Palestine: chết ở Gaza hơn 4.200 người và 70% chết là phụ nữ và trẻ em, hơn 13.000 người bị thương. Israel: khoảng 1.400 người đã chết ở Israel vì Hamas tấn công ngày 7/10 và Hamas bắt cóc khoảng 200 người

- Palestine: người Palestine bị Israel bắt làm tù nhân đã tăng lên hơn 10.000 người.

- Bạch Ốc: TT Biden không hề nói muốn Israel hoãn tiến quân vào Gaza để cho nhiều con tin được thả ra hơn.

- Australia: khoảng 10.000 người biểu tình tại Sydney ủng hộ Palestine

- Thăm dò YouGov tại Anh: 76% người trưởng thành ở Anh nói nên có lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Palestine.

- Ngoại trưởng Hoa Kỳ: tất cả con tin bị Hamas bắt phải thả ra ngay toàn bộ

- TT Biden: 2 công dân Mỹ bị Hamas bắt ở Gaza đã được thả ra

- Lebanon kêu gọi Israel ngừng bắn 2 ngày

- Liên Âu: ủng hộ Israel và chống khủng bố Hamas

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Israel chấm dứt "nạn diệt chủng" ở Dải Gaza.

- Đại gia Dick Wolf đòi Viện trưởng Đại học UPenn và Scott Bok (chủ tịch hội đồng quản trị UPenn) từ chức vì tổ chức lễ hội văn học Palestine hồi tháng 9, sẽ ngưng tài trợ UPenn nếu không từ chức

- TNS Cộng Hòa Tom Cotton: Biden xin viện trợ Israel, Ukraine, Đài Loan và tài trợ an ninh quốc gia 100 tỷ USD sẽ bị bác bỏ, vì cần xóa viện trợ nhân đạo Gaza, cần cắt viện trợ Ukraine

- Goergia: LS Kenneth Chesebro nhận tội nộp tài liệu giả trong vụ âm mưu lật ngược bầu cử Georgia 2020, sẽ bị quản chế 5 năm, nộp phạt 5.000 USD, và sẽ khai sự thật về Trump

- Cộng hòa Hạ viện bỏ phiếu loại bỏ Dân biểu Jim Jordan ra khỏi tư cách ứng viên ghế Chủ tịch Hạ viện.

- Thẩm phán Arthur Engoron phạt Trump 5.000 USD vì vi phạm lệnh bịt miệng hạn chế

- 72% dân Mỹ lo sợ kinh tế dao động vì khủng hoảng bất động sản và lạm phát

- Quận Cam: 4 nghi phạm đã bị bắt vì các vụ trộm ở Garden Grove và các thành phố lân cận.

- Quận Cam: Học khu Capistrano từ chối thông báo phụ huynh về nghi vấn giới tính học sinh

- Thu Nguyen ở thành phố Iowa City đã bị bắt, bị truy tố đâm dao vào cổ một người đàn ông

- TIN VN. Luật sư lên tiếng vụ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chồng đầu làm xiếc trên xe máy.

- HỎI 1: Chuyên gia nói kinh tế Mỹ an toàn, nhưng 40% dân Mỹ vẫn lo sắp suy thoái? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nói tục nhiều nhất Hoa Kỳ là ở Texas, Ohio và Florida? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-21/10/2023) ⚪ ---- Chiến thắng nhỏ cho cựu Tổng Thống Donald Trump: Trump đã đạt được mong muốn của mình trong một trong nhiều phiên tòa đang chờ xét xử, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Đầu tuần này, Trump đã kháng cáo lệnh bịt miệng có giới hạn do Thẩm phán Tanya Chutkan (ở tòa thủ đô) của Hoa Kỳ ban hành liên quan đến cáo trạng can thiệp bầu cử của Trump, chỉ đạoTrump đừng đưa ra những lời nhận xét nhắm vào các công tố viên, nhân viên thẩm phán hoặc các nhân chứng có thể có trong vụ án DC. Hôm thứ Sáu, Chutkan đã tạm thời cho Trump một lệnh hoãn, đình chỉ lệnh bịt miệng của bà để cả công tố và luật sư của Trump có thêm một chút thời gian để thông báo cho bà về yêu cầu của Trump để có thể phát biểu không hạn chế trong khi kháng cáo của Trump diễn ra, ABC News đưa tin.

Nhóm pháp lý của Trump đã bác bỏ lệnh bịt miệng của Chutkan gần như ngay sau khi bà ban hành nó hôm thứ Hai, gọi những hạn chế đối với Trump là "nghiêm trọng và không thể chấp nhận được" và nhấn mạnh rằng Trump không "đe dọa hoặc quấy rối bất kỳ ai một cách bất hợp pháp", theo hồ sơ tòa vào thứ Sáu, theo AP. Các luật sư của Trump viết trong hồ sơ dài 33 trang: “Bằng cách hạn chế bài phát biểu của Tổng thống Trump, lệnh bịt miệng đã tước bỏ quyền của những khán giả, độc giả của Trump, bao gồm hàng trăm triệu công dân Mỹ mà tòa án hiện cấm lắng nghe suy nghĩ của Tổng thống Trump về các vấn đề quan trọng”.

Thẩm phán Chutkan lưu ý hôm thứ Sáu rằng nhóm của Công tố đặc biệt Jack Smith có thời hạn đến thứ Tư 25/10 để đáp lại yêu cầu của Trump về việc ngừng lệnh bịt miệng lâu hơn, theo CNN. Đến lượt mình, nhóm của Trump sẽ có thời gian đến thứ Bảy tuần sau để phản hồi hồ sơ của Bộ Tư pháp.

Nhưng Trump đã thua ở tòa New York trong vụ Bộ Tư Pháp New York kiện Trump về gian lận tài chánh, Trump đã vi phạm lệnh bịt miệng trong vụ lừa đảo dân sự ở New York của ông: Trump đã bị phạt 5.000 đô la vào hôm Thứ Sáu sau khi một bài Trump viết đăng, chỉ trích lên mạng xã hội về một nhân viên thư ký của tòa New York vẫn được lưu trữ trên trang web của Trump sau khi thẩm phán trong vụ án đó đã đã ra lệnh xóa bài đó.

⚪ ---- Tin về việc cựu luật sư của Donald Trump, Sidney Powell đã thỏa thuận nhận tội để thoát khỏi tù sau khi bà đóng vai trò chính trong nỗ lực lật ngược bầu cử 2020 không được các luật sư biện hộ cho người bạo loạn 6/1 đón nhận vì thân chủ của họ phải ngồi tù vì tin lời mà bạo loạn. Hôm thứ Năm, bà Powell đã đồng ý với thỏa thuận nhận tội bịa đặt về gian lận bầu cử Georgia, và hôm thứ Sáu, một luật sư khác của Trump, Kenneth Chesebro, người dính líu sâu vào âm mưu bầu cử giả năm 2020 đã thỏa thuận nhận tội tương tự mà không phải ngồi tù.

Theo báo cáo từ Politico, một luật sư cho biết họ "kinh ngạc" trước cách đối xử nhẹ nhàng của hai luật sư của Trump. LS Bjorn Brunvand nói thân chủ của ông đã xuất hiện trước Thẩm phán Tanya Chutkan vì hành hung các sĩ quan Cảnh sát Capitol và đang thụ án 63 tháng tù, đã rất choáng váng trước những thỏa thuận này.

Ông nói: “Thiệt kinh hoàng khi xem xét các bản án đã được áp dụng đối với những người tin vào những lời dối trá do Donald Trump, Sidney Powell và những người khác lan truyền. Các quy tắc mà tất cả chúng ta chia sẻ không được áp dụng công bằng cho tất cả mọi người. Thường xuyên , các giao dịch được thực hiện với những người chơi cấp cao nhất trong các âm mưu tội phạm, trong khi những con tốt nhận được những bản án nặng nhất.”

Luật sư Carmen Hernandez, người đại diện cho Proud Boy Zachary Rehl trong số những người khác, thẳng thừng hơn Brunvand, nói với Politico, "Việc này thật bệnh hoạn và đầy tai tiếng. Có những bị cáo trong bạo loạn 6/1 không có tiền án vậy mà bây giờ ngồi tù… Thật là tục tĩu khi cho rằng bà [Powell] là một luật sư nổi tiếng và là một trong những [chửi thề] đứa bịa đặt hàng đầu và ồn ào nhất trong số những [chửi thề] đứa bịa đặt rằng 'bầu cử bị đánh cắp'.”

Luật sư Norm Pattis của Proud Boy Joseph Biggs nói thêm: "Bà Powell chắc hẳn đã phải đáp ứng rất nhiều cho Georgia cho thương vụ [thú tội để khỏi ngồi tù] này. Trong khi đó, các bị cáo6/1 bình thường, những người nghe lời bà, đã phải nhận những bản án nghiêm khắc. Điều này không hề khuyến khích sự tôn trọng luật pháp. ”

⚪ ---- Luật sư Kenneth Chesebro hôm thứ Sáu đã thú nhận một trọng tội là âm mưu nộp tài liệu giả trong vụ âm mưu lật đổ cuộc bầu cử Georgia 2020. Chesebro là một trong những luật sư cũ của bị cáo và cựu tổng thống Donald Trump. Chesebro, người thiết kế kế hoạch sử dụng các đại cử tri giả nhằm nỗ lực lật ngược kết quả pháp lý của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, sẽ bị quản chế 5 năm, thực hiện 100 giờ phục vụ cộng đồng và trả 5.000 USD tiền bồi thường.

Ông đồng ý làm chứng nếu được yêu cầu làm như vậy chống lại bất kỳ và tất cả các bị cáo khác trong vụ án. Các đại cử tri giả sẽ được sử dụng ở các tiểu bang chiến địa để gieo rắc nghi ngờ về tính hợp lệ của cuộc bầu cử để các đồng minh của Trump trong Quốc hội có thể ngăn chặn việc chứng nhận chính thức cho Joe Biden.

Chesebro đã viết các bản ghi nhớ phác thảo chiến thuật bầu cử giả được sử dụng để thuyết phục Quốc hội hoặc cơ quan lập pháp tiểu bang quăng bỏ kết quả phiếu bầu của cử tri và thay vào đó tuyên bố Trump là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Nhóm 16 đại cử tri giả mạo và những người ủng hộ Trump đã bị truy tố tội hình sự vì là đại cử tri gian lận ở Michigan.

Chesebro đã phải đối mặt với bảy cáo buộc trọng tội, nhưng nếu thỏa thuận nhận tội thành công, ông sẽ không phải ngồi tù. Ông cũng phải viết thư xin lỗi người dân Georgia. Lời thú tội của ông đưa ra một ngày sau khi đồng phạm Sidney Powell đạt được thỏa thuận nhận tội sáu tội nhẹ trong vụ án. Powell cũng đồng ý làm chứng chống lại Trump hoặc bất kỳ đồng phạm nào khác trong vụ án.

Đại bồi thẩm đoàn Atlanta đã truy tố Chesebro, Trump và 17 người khác vào tháng 8 vì cáo buộc âm mưu hình sự nhằm lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Công tố viên Quận Fulton Fani Willis đang truy tố các bị cáo về tội lừa đảo và các tội nghiêm trọng khác. Chesebro là bị cáo thứ ba trong số 19 bị cáo đã nhận tội cho đến nay. Người bảo lãnh tại ngoại Scott Hall đã nhận tội đối với 5 tội nhẹ là âm mưu cố ý can thiệp vào việc thực hiện nhiệm vụ bầu cử trong vụ án hồi tháng 9. Cả ba đều đồng ý làm chứng chống lại các bị cáo khác.

⚪ ---- Đảng Cộng hòa hôm thứ Sáu đã bỏ phiếu loại bỏ Dân biểu Hoa Kỳ từ Ohio Jim Jordan làm ứng cử viên cho ghế Chủ tịch Hạ viện. Quyết định này được đưa ra trong một phiên họp kín nhằm xác định sự ủng hộ dành cho đồng minh của Donald Trump và sau khi DB Joradn thất bại lần thứ ba trong việc giành được quyền chủ tịch. Ở lần bỏ phiếu thứ ba, Jordan thất bại, chỉ giành được 194 phiếu bầu. Lãnh đạo đa số Hạ viện Steve Scalise (Cộng Hòa) cho biết Hạ viện sẽ hoạt động trở lại vào thứ Hai. “Thứ Hai, chúng tôi sẽ quay lại và bắt đầu lại,” Scalise nói, được CNN trích dẫn.

⚪ ---- Thẩm phán khu vực tư pháp số 1 của Tòa án tối cao New York Arthur Engoron hôm thứ Sáu đã áp dụng mức phạt 5.000 USD đối với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vì vi phạm lệnh bịt miệng nhằm hạn chế những tuyên bố tấn công công khai của Trump đối với các nhân viên tòa án.

"Donald Trump đã nhận được nhiều cảnh báo từ Tòa án này về những hậu quả có thể xảy ra khi vi phạm lệnh bịt miệng. Trump đặc biệt thừa nhận rằng Trump hiểu và sẽ tuân theo lệnh đó", thẩm phán nhận xét và nói thêm rằng nếu hành vi như vậy vẫn tiếp diễn, cựu tổng thống có thể phải đối mặt với "các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn nhiều", bao gồm cả khả năng bị bỏ tù.

Cụ thể, Trump đã sử dụng mạng xã hội Truth Social của mình để chỉ trích thư ký thẩm phán. Trump đã đồng ý xóa bài đăng khỏi hồ sơ của Trump sau khi nhận được cảnh báo ngoài hồ sơ từ thẩm phán. Tuy nhiên, thẩm phán cho biết bài đăng được đề cập vẫn tiếp tục xuất hiện trên trang web chính thức của Trump và nó chỉ bị xóa vào đêm Thứ Năm sau email của Tòa án.

⚪ ---- Cho đến nay, hầu hết các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ đều từ chối ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Gaza trong khi quân Israel cuộc bao vây và không kích vào Gaza. Nhưng theo một cuộc khảo sát của Data for Progress được công bố hôm thứ Sáu, một phần nhỏ Quốc hội ủng hộ lệnh ngừng bắn phù hợp với quan điểm của cử tri Hoa Kỳ hơn là đại đa số các nhà lập pháp tại Hạ viện và Thượng viện — và Tổng thống Joe Biden. Cuộc thăm dò cho thấy 66% những người dự kiến đi bầu (likely voters) đồng ý rằng "Mỹ nên kêu gọi ngừng bắn và giảm leo thang bạo lực ở Gaza" và "tận dụng mối quan hệ ngoại giao chặt chẽ với Israel để ngăn chặn bạo lực và cái chết của dân thường".

IfNotNow, một nhóm người Mỹ gốc Do Thái đã giúp tổ chức các cuộc biểu tình lớn ủng hộ lệnh ngừng bắn trong tuần này, trả lời cuộc khảo sát rằng "đã đến lúc các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta phải lắng nghe cử tri của họ và chấm dứt bạo lực này."

Hôm thứ Hai, một nhóm gồm 13 người cấp tiến tại Hạ viện do Dân biểu Cori Bush (D-Mo.) và Rashida Tlaib (D-Mich.) dẫn đầu đã đưa ra một nghị quyết kêu gọi chính quyền Biden hỗ trợ lệnh ngừng bắn để "cứu Israel và cuộc sống của người Palestine." Một số đảng viên Đảng Dân chủ bổ sung, bao gồm cả Chủ tịch Nhóm cấp tiến của Quốc hội Pramila Jayapal (D-Wash.), đã ký vào nghị quyết kể từ khi được giới thiệu, nâng tổng số người ủng hộ lên 18.

Nhưng sự ủng hộ đối với lệnh ngừng bắn vẫn còn rất ít trong Quốc hội, điều mà các nhà hoạt động và ngày càng nhiều nhân viên Quốc hội đang nỗ lực thay đổi. Hơn 400 nhân viên quốc hội theo đạo Hồi, đạo Do Thái và đồng minh đã ký một bức thư ngỏ kêu gọi các cấp trên của họ “tham gia kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hamas”.

Hôm thứ Năm, hơn 260 cựu nhân viên trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Mass.) đã công bố một bức thư ngỏ kêu gọi thượng nghị sĩ “yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Palestine và trao trả các con tin Israel, đồng thời thực hiện các bước cụ thể chấm dứt sự chiếm đóng của Israel."

Bức thư viết: “Trong các cuộc tấn công chống lại người Palestine ở Gaza, Israel đã thể hiện sự coi thường trắng trợn đối với mạng sống con người - với một số quan chức còn đi xa hơn nữa là công khai ý định diệt chủng của họ - và đã nhiều lần vi phạm luật pháp quốc tế. Các tổ chức nhân đạo lớn như Bác sĩ không biên giới (Doctors Without Borders) và các tổ chức nhân quyền như Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) đều đồng ý: hơn hai triệu người ở Gaza - 1/2 trong số đó là trẻ em - đang phải chịu hình phạt tập thể, và tất cả những người có lương tâm phải kêu gọi lớn tiếng và lớn tiếng để có lệnh ngừng bắn. Chính phủ của chúng ta cho phép bạo lực và tội ác chiến tranh trắng trợn này là một thất bại."

Tính đến thời điểm này, chỉ có một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với lệnh ngừng bắn và một số người, bao gồm cả Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (D-N.Y.), đã bác bỏ hoàn toàn ý tưởng này. Schumer hôm thứ Sáu cam kết sẽ "nhanh chóng" phê duyệt yêu cầu của Biden về khoản viện trợ quân sự bổ sung 14 tỷ USD cho Israel.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (I-Vt.) đã cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi quân đội Israel thực hiện “kiềm chế” ở Gaza. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, Sanders nói rằng "bom và hỏa tiễn của cả hai bên phải chấm dứt, viện trợ nhân đạo khổng lồ phải được chuyển đến Gaza và các con tin phải được trả về cho gia đình họ."

⚪ ---- Cựu Dân biểu Justin Amash từ Michigan hôm thứ Sáu cho biết một số người thân của ông đang trú ẩn ở Gaza đã chết trong một cuộc không kích của Israel. Amash đã chia sẻ hình ảnh của hai người thân, Viola và Yara, trong một bài đăng trên X, đồng thời cho biết họ và những người khác đang trú ẩn tại Nhà thờ Chính thống Hy Lạp St. Porphyrius, nơi một bom Israel rơi xuống đã được báo cáo hôm thứ Năm.

Amash viết: “Lạy Chúa, hãy cho linh hồn họ được nghỉ ngơi và cầu mong ký ức của họ sẽ tồn tại mãi mãi. Cộng đồng Kitô giáo Palestine đã phải chịu đựng rất nhiều. Gia đình chúng tôi đang bị tổn thương nặng nề”. Một số người đã gửi lời chia buồn trong thư trả lời, trong số đó có Thư ký báo chí Christina Pushaw của Ron DeSantis, Thống đốc Florida, và từ Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY).

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm thứ Bảy cho biết, khi đến thăm quân đội nước này gần biên giới Lebanon, rằng Hezbollah đã phải trả "một cái giá đắt" cho các cuộc tấn công vào Israel: “Hezbollah đã quyết định tham gia vào cuộc chiến, chúng tôi đang phải trả giá đắt từ việc đó”. Gallant còn nói với quân đội Israel rằng họ cần phải "sẵn sàng, giống như một chiếc lò xo, cho mọi tình huống", vì ông tin rằng những thách thức "sẽ trở nên lớn hơn [so với hiện tại]."

⚪ ---- Vua Abdullah II của Jordan hôm thứ Bảy đã nhấn mạnh tại Hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Cairo rằng Israel "phải nhận ra các giải pháp quân sự" không phải là câu trả lời cho cuộc xung đột ở Gaza: "Israel không bao giờ phải chịu trách nhiệm. Khi bom ngừng rơi, Israel tiếp tục chiếm đóng người Palestine. Giới lãnh đạo Israel phải nhận ra rằng một nhà nước không thể phát triển dựa trên sự bất công". Các nhà lãnh đạo khu vực khác, chẳng hạn như Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, nhắc lại rằng Trung Đông sẽ không bao giờ có được sự ổn định “nếu không có giải pháp hai nhà nước”.

⚪ ---- Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nhắc lại vào thứ Bảy trong một tuyên bố rằng việc tiếp cận nhân đạo qua cửa khẩu biên giới Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza phải được “duy trì và không bị gián đoạn. Các nguồn cung cấp là cứu cánh cho những người bị thương nặng hoặc những người đang phải chiến đấu với các bệnh mãn tính, những người đã phải chịu đựng hai tuần đau khổ vì bị hạn chế tiếp cận dịch vụ chăm sóc cũng như tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế nghiêm trọng.” Trước đó, đoàn xe đầu tiên gồm 20 xe tải đã vượt qua cửa khẩu biên giới.

⚪ ---- Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari nói với các nhà báo trong một cuộc họp ngắn hôm thứ Bảy rằng hàng trăm quả hỏa tiễn do "các nhóm khủng bố" bắn đã rơi vào Dải Gaza vì không đủ sức bay xa. Hagari nhận xét: “Hơn 550 quả hỏa tiễn do Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine phóng đã thất bại, giết chết thường dân vô tội ở Gaza. Họ đang giết hại chính thường dân của họ”. Theo ông, chỉ trong ngày hôm Thứ Sáu, 1/5 số hỏa tiễn bắn từ Gaza đã thất bại.

⚪ ---- Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm thứ Bảy đã khẳng định lại rằng nỗi đau khổ của người dân Palestine “phải chấm dứt”. Nói tại Hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Cairo, quan chức LHQ nhấn mạnh rằng "không gì có thể biện minh cho" các cuộc tấn công của Hamas, nhưng những cuộc tấn công này cũng không nên biện minh cho "sự trừng phạt tập thể" đối với người Palestine. “Chúng ta phải hành động ngay để chấm dứt cơn ác mộng”, ông khẳng định.

Ông nhận xét rằng các nguyên tắc của Công ước Geneva và luật pháp quốc tế phải được tôn trọng. Ông Guterres nói: “Điều đó bao gồm việc bảo vệ dân thường và không tấn công các bệnh viện, trường học cũng như các cơ sở của LHQ hiện đang che chở cho hàng triệu người”.⚪ ---- Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi hôm thứ Bảy trong bài phát biểu khai mạc tại Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Cairo đã lên án sự im lặng của cộng đồng quốc tế về tình hình ở Dải Gaza: "Tôi đảm bảo với thế giới rằng việc hủy bỏ Chính nghĩa của người Palestine mà không có một giải pháp chính đáng sẽ không xảy ra, và trong mọi trường hợp, điều đó sẽ không xảy ra với tổn thất của Ai Cập. Bất cứ ai nghĩ rằng những người dân Palestine kiên định muốn rời bỏ vùng đất của họ, ngay cả khi nó nằm dưới quyền kiểm soát với sự chiếm đóng của họ là sai lầm."Ông nói thêm rằng Ai Cập bác bỏ việc cưỡng bức di dời người Palestine. Nói về cửa khẩu biên giới Rafah, Al-Sisi nhắc lại đất nước Ai Cập của ông không đóng cửa, đồng thời nói thêm rằng ông đồng ý với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden để tiếp tục mở cửa.⚪ ---- Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) cho biết hôm thứ Bảy trong một tuyên bố rằng việc bảo vệ thường dân trong cuộc xung đột ở Gaza là "một nghĩa vụ tuyệt đối, nghiêm túc mọi lúc. Nửa triệu người hiện đang trú ẩn tại các cơ sở của UNRWA trên khắp Dải Gaza. Họ đến các cơ sở này của Liên hợp quốc để tìm kiếm sự an toàn và bảo vệ... Dân thường - dù họ ở đâu - phải được bảo vệ. Mạng sống của tất cả dân thường, Tính toàn vẹn của tất cả các cơ sở và cơ sở của Liên hợp quốc, cũng như cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả bệnh viện, phải được bảo vệ khỏi bị tổn hại.”Tổng ủy viên UNRWA Phillipe Lazzarini nói thêm rằng kể từ khi bắt đầu xung đột, 17 nhân viên của UNRWA được xác nhận đã chết, đồng thời cho biết thêm rằng con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.⚪ ---- Những chiếc xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên đã bắt đầu lăn bánh qua cửa khẩu biên giới Rafah, giữa Ai Cập và Dải Gaza vào thứ Bảy, nhiều kênh truyền thông khác nhau đưa tin, trong khi đài truyền hình nhà nước Ai Cập phát sóng đoạn phim trực tiếp. Văn phòng truyền thông của Hamas trước đó cho biết đoàn xe cứu trợ bao gồm 20 xe tải “chở thuốc, vật tư y tế và một lượng hạn chế nguồn cung cấp thực phẩm”. Theo CNN, ngay khi toàn bộ 20 xe tải đi qua Gaza, cửa khẩu này đã bị đóng cửa tiếp. Sau đó, viện trợ sẽ được chuyển đến các kho của LHQ, từ đó nó sẽ được phân phối trên khắp Dải Gaza.⚪ ---- Phía Palestine cho biết, số người chết ở Gaza đã lên tới hơn 4.200 người và 70% số người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em. Hơn 13.000 người bị thương. Theo AP, 2,3 triệu người Palestine ở Gaza, một nửa trong số họ đã phải rời bỏ nhà cửa, đang phải cung cấp thực phẩm và uống nước bẩn. Các bệnh viện cho biết họ sắp hết vật tư y tế và nhiên liệu cho máy phát điện khẩn cấp trong bối cảnh mất điện trên toàn lãnh thổ. Israel vẫn đang tiến hành các đợt không kích khắp Gaza khi phiến quân Palestine bắn hàng loạt hỏa tiễn vào Israel.Phía Israel cho biết, khoảng 1.400 người đã chết ở Israel trong các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 và hơn 4.000 người bị thương. Đài truyền hình Kan của Israel hôm thứ Năm dẫn các nguồn tin quân sự cho biết ước tính có khoảng 200 người Israel, trong đó có 30 thanh thiếu niên, trẻ nhỏ và 20 người trên 60 tuổi, đang bị Hamas giam ở Gaza.⚪ ---- Palestine cho biết rằng số người Palestine bị Israel bắt làm tù nhân hiện đã tăng lên hơn 10.000 người. Trong hai tuần qua, theo các quan chức và các nhóm nhân quyền, Israel đã bắt giữ khoảng 4.000 lao động từ Gaza đang làm việc ở Israel và đang giam họ trong các căn cứ quân sự. Ngoài ra, họ cũng đã bắt 1.070 người Palestine khác trong các cuộc đột kích của quân đội qua đêm ở West Bank và Đông Jerusalem nơi bị chiếm đóng.⚪ ---- Bạch Ốc phủ nhận việc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng ông muốn Israel trì hoãn cuộc xâm lược trên bộ vào Gaza để cho phép nhiều con tin được giải thoát. Phó Thư ký Báo chí Bạch Ốc Andrew Bates khẳng định Biden đã nghe nhầm câu hỏi của phóng viên về việc hoãn cuộc xâm lược và chỉ trả lời khẳng định phần về việc Hoa Kỳ muốn thả thêm con tin. Bates nói: "Điều này không chính xác. Tổng thống nói 'có' rằng nên thả nhiều con tin hơn. Ông ấy không nghe hay bình luận về bất cứ điều gì khác."⚪ ---- Ước tính có khoảng 10.000 người đã tập trung tại Sydney, Australia, hôm thứ Bảy để tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine khi xung đột giữa Israel và Hamas tiếp tục nổ ra. Theo cảnh sát và những người tổ chức, cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình và không có vụ bắt giữ nào. Các cuộc biểu tình tương tự kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Trung Đông cũng diễn ra ở một số thành phố khác của Úc, bao gồm Brisbane và Perth.⚪ ---- Một cuộc thăm dò mới của YouGov có trụ sở tại Anh cho thấy 76% người trưởng thành ở Anh cho rằng nên có lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Palestine. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã ủng hộ hoàn toàn Israel trong việc trả đũa và vẫn chưa kêu gọi bất kỳ bên nào ngừng bắn. Khi được hỏi, "Từ những gì bạn đã đọc và nghe, bạn nghĩ nên hay không nên có lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Israel và Palestine?" thì 58% trả lời rằng "chắc chắn nên có" và 18% nói rằng "có lẽ nên có". Chỉ có 8% số người được hỏi nói,g không nên có lệnh ngừng bắn và 16% nói rằng họ không biết. Thăm dò thực hiện vào ngày 19/10 bởi công ty thăm dò YouGov và khảo sát 2.685 người lớn.⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Sáu tuyên bố rằng tất cả con tin bị Hamas bắt giữ cho đến ngày nay phải được thả ngay lập tức. Ông bình luận tại cuộc họp báo sau khi Hamas thả hai công dân Mỹ cho Hội Hồng Thập Tự vì “lý do nhân đạo”.Blinken nói thêm: “Vẫn còn 10 người Mỹ khác vẫn đang mất tích… và chúng tôi biết rằng một số người trong số họ” đang bị Hamas giam giữ. Cuối cùng, suy nghĩ về khả năng đàm phán với Hamas, Blinken đề cập rằng Hamas không đáng tin cậy và yêu cầu duy nhất là thả tất cả con tin ngay lập tức và vô điều kiện.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu xác nhận việc thả hai công dân Mỹ bị Hamas bắt giữ ở Dải Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. “Đồng bào của chúng ta đã phải chịu đựng thử thách khủng khiếp trong 14 ngày qua và tôi vui mừng khôn xiết vì họ sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình, những người đang chìm trong nỗi sợ hãi”, ông Biden nói trong tuyên bố, đồng thời cảm ơn chính phủ Qatar và Israel vì đã giúp đỡ Washington "bảo đảm thả" công dân của mình.Hai người bị bắt giữ được Hamas thả được xác định là Judith Raanan và cô con gái 17 tuổi Natalie. Người phát ngôn của lực lượng này, Daniel Hagari, cho biết những người này đã được chuyển đến Israel và hiện đang được Lực lượng Phòng vệ Israel chăm sóc.⚪ ---- Ngoại trưởng Lebanon Abdallah Bou Habib nói với CNN hôm thứ Sáu rằng Lebanon đang kêu gọi Israel tuyên bố ngừng bắn hai ngày, điều này sẽ cho phép hiểu rõ hơn về bên chịu trách nhiệm khơi mào chiến sự: "Thực sự, chúng tôi không muốn chiến tranh. Chính phủ không muốn chiến tranh. Chúng tôi đang đối thoại với nhiều nhóm khác nhau...Họ [Hezbollah] không muốn chiến tranh. Nhưng ý tôi là, bạn không thể kiểm soát nó. Tất cả một lần nữa phụ thuộc vào những gì xảy ra ở Gaza."Trong hai tuần qua, căng thẳng giữa Lực lượng Phòng vệ Israel và Hezbollah đã leo thang trong bối cảnh các cuộc tấn công xuyên biên giới giữa Israel và Hamas. Các quan chức Mỹ giấu tên trước đó đã thông báo với Axios rằng Washington sẽ cân nhắc "phản ứng quân sự" nếu Hezbollah quyết định can thiệp vào cuộc khủng hoảng Gaza.⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Sáu tuyên bố rằng khối Liên Âu "ủng hộ Israel và chống khủng bố". Trong bài phát biểu với báo chí trước Hội nghị thượng đỉnh EU-Mỹ lần thứ 27 tại Washington DC với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Von der Leyen nói thêm rằng những gì bà thấy trong chuyến thăm gần đây nhất tới đất nước này là "đơn giản là dã man", nói thêm rằng "đó là quan trọng là thể hiện tình đoàn kết" với Israel sau "vụ tấn công tồi tệ nhất kể từ Shoa [The Holocaust]."Bà cũng nói thêm rằng "Hamas không đại diện cho người Palestine". Tuy nhiên, cả hai đối tác nên làm việc không mệt mỏi “để ngăn chặn sự leo thang trong khu vực”, đặc biệt là từ “Iran và các nước ủy nhiệm”.⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi chính quyền Israel chấm dứt "các hoạt động tiếp cận nạn diệt chủng" ở Dải Gaza. “Việc mở rộng các cuộc tấn công vào Gaza sẽ không mang lại gì ngoài đau đớn, chết chóc và nước mắt”, ông Erdogan nói hôm thứ Sáu trong một bài đăng trên X. Ngoài ra, Erdogan còn cáo buộc các nước phương Tây ủng hộ "sự điên rồ" và thay vào đó kêu gọi họ ủng hộ "chân thành" những nỗ lực thiết lập lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Gaza ngay lập tức.⚪ ---- Dick Wolf, người tạo ra chương trình Law & Order, đã viết một lá thư kêu gọi Viện trưởng Đại học Pennsylvania Liz Magill từ chức, cùng với một số nhà tài trợ giàu có đã cam kết ngừng tài trợ cho Đại học UPenn vì quyết định tổ chức lễ hội văn học Palestine hồi tháng trước. Các quan chức của UPenn đã thừa nhận rằng sự kiện này có sự tham gia của những diễn giả đã từng đưa ra những bình luận chống Do Thái công khai trong quá khứ.Viện trưởng Magill cho biết trong một tuyên bố: “Trường Đại học đã không và dứt khoát không tán thành những diễn giả này hoặc quan điểm của họ. Trong khi chúng tôi đã liên lạc, đáng lẽ chúng tôi phải tiến nhanh hơn để chia sẻ quan điểm của mình một cách mạnh mẽ và rộng rãi hơn với cộng đồng Penn.”CNN đã nhận được lá thư của Wolf vào thứ Sáu, trong đó gọi lễ hội văn học Palestine là một “lễ hội căm thù” và một phần có nội dung: “Tôi cầu xin bạn và [chủ tịch hội đồng quản trị Đại học] Scott Bok từ chức khỏi vị trí UPenn của bạn trước khi có thêm bất kỳ thiệt hại không cần thiết nào tới UPenn. Không có hy vọng thống nhất trong cộng đồng của chúng tôi cho đến khi bạn bước sang một bên.” Wolf hứa sẽ “chấm dứt mọi khoản quyên góp” cho đến khi cả Magill và Bok từ chức. Trường đại học đã không trả lời yêu cầu bình luận về bức thư.⚪ ---- Thượng nghị sĩ Tom Cotton (R-Ark.), một đồng minh chủ chốt của Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell (Cộng hòa-Ky.), tuyên bố hôm thứ Sáu rằng yêu cầu viện trợ nước ngoài (Israel, Ukraine, Đài Loan) và tài trợ an ninh quốc gia trị giá 100 tỷ USD của Tổng thống Biden đã “chết ngay khi đến” trên Đồi Capitol.

Cotton cho biết trong một tuyên bố: “Đề xuất quỹ đen của Tổng thống Biden đã chết khi mới xuất hiện, giống như ngân sách của Biden. Chúng tôi sẽ không chi 3,5 tỷ USD để giải quyết ‘nhu cầu tiềm ẩn của người dân Gaza’, đồng thời lập luận rằng hỗ trợ nhân đạo cho Gaza có thể vô tình tài trợ cho “đường tiếp tế cho những kẻ khủng bố Hamas”..."

Cotton đã ngần ngại chi 11,8 tỷ USD để tài trợ cho các nhu cầu phi quân sự của Ukraine, chẳng hạn như lương hưu cho nhân viên chính phủ Ukraine: “Chúng tôi cũng sẽ không chi 4,7 tỷ USD cho nhà ở, phương tiện đi lại và ‘dịch vụ’ cho những người nhập cư bất hợp pháp ở Hoa Kỳ thay vì trục xuất họ”.

.

Lời nói cứng rắn của Cotton báo hiệu một cuộc đàm phán khó khăn phía trước về yêu cầu tài trợ khẩn cấp của Biden cho Israel, Ukraine và Đài Loan. Đảng Cộng hòa ở Thượng viện nói rằng bất kỳ khoản tiền mới nào dành cho cuộc chiến ở Ukraine đều phải đi đôi với những thay đổi về chính sách nhập cư và tị nạn nhằm làm chậm dòng người di cư qua biên giới Mỹ-Mexico.

⚪ ---- Lĩnh vực bất động sản và lạm phát dai dẳng có thể kéo theo việc thắt chặt chính sách tiền tệ hơn là những vấn đề đáng lo ngại nhất đối với những người trả lời trong cuộc khảo sát của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ về rủi ro đối với sự ổn định tài chính được công bố hôm thứ Sáu. Mỗi loại trong số hai loại này đều khiến 72% số người liên hệ lo lắng.

Trong khi đó, 56% trong số họ coi cả hai, cuộc khủng hoảng ngân hàng thương mại mới và tính thanh khoản và biến động căng thẳng của thị trường là những rủi ro tiềm ẩn đối với sự ổn định. Cuối cùng, 44% người tham gia khảo sát lưu ý rằng họ lo lắng về “sự yếu kém về kinh tế ở Trung Quốc cũng như… tính bền vững của nợ tài chính ở các nền kinh tế tiên tiến”.

Ngoại trừ căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng có tiềm năng rủi ro không đổi, tất cả các vấn đề khác đều là nguyên nhân gây lo ngại cho tỷ lệ người trả lời lớn hơn nhiều so với báo cáo trước đó được thực hiện vào tháng 5 năm 2023.

⚪ ---- Quận Cam: 4 nghi phạm đã bị bắt vì liên quan đến một loạt vụ trộm ở khu dân cư ở Garden Grove và các thành phố lân cận. Cảnh sát đã đến khám phá một vụ trộm đang diễn ra hôm thứ Tư tại khu nhà 13000 trên Đại lộ Greentree sau khi chủ nhà chứng kiến hai nghi phạm nữ qua camera an ninh, theoCảnh sát Garden Grove.

Cảnh sát đã tìm thấy chiếc SUV màu bạc do Ino Florea, cư dân Fullerton, 57 tuổi, lái khi nó rời khỏi khu vực. Catalina Ciucur, 41 tuổi, ở Anahiem, Caludia Margel, 49 tuổi, và Nicole Elena, 45 tuổi, cư dân Anaheim cũng có mặt trong chiếc SUV. Các thám tử không tiết lộ nơi ở của Margel.

Các thám tử đã điều tra sâu hơn và liên kết bốn nghi phạm với các vụ trộm dân cư khác ở Garden Grove và các thành phố lân cận.Tất cả họ đều bị bắt và bị giam tại Nhà tù Quận Cam và đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến các vụ trộm.

⚪ ---- Học khu Thống nhất Capistrano, học khu lớn nhất Quận Cam, đã bác bỏ chính sách thông báo cho phụ huynh mà các nhà phê bình cho rằng có thể dẫn đến việc học sinh bị “tiết lộ, hết giấu nữa” vì là người chuyển giới đối với gia đình. Không giống như những đề xuất được ban hành bởi Orange, Chino Valley, Murrieta Valley, Temecula Valley, Placentia Yorba-Linda và các học khu khác, đề xuất của Capistrano không đề cập cụ thể đến làm lộ tính giới.

Thay vào đó, họ sẽ yêu cầu các trường thông báo cho gia đình nếu một học sinh “có các triệu chứng trầm cảm, lo lắng, thay đổi đáng kể trong kết quả học tập, rút lui khỏi xã hội hoặc những thay đổi đáng kể khác ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh”.

Khi được hỏi về vấn đề này trong cuộc họp hội đồng trường tối thứ Tư, Ủy viên Lisa Davis, người đề xuất chính sách, thừa nhận rằng nó có thể được áp dụng cho nhận dạng giới tính, Orange County Register đưa tin. Davis nói: “Tôi yêu cầu phiếu bầu của bạn để làm rõ với phụ huynh và người giám hộ rằng chúng tôi coi họ là một phần không thể thiếu trong sự thành công của con họ cả về mặt học tập và cuộc sống, khi chúng tôi chống lại những thách thức thực sự mà học sinh của chúng ta đang phải đối mặt, không kém gì một dịch bệnh [sức khỏe tâm thần].”

Hội đồng quản trị đã từ chối đề xuất với tỷ phiếu 4-2 sau khoảng thời gian bình luận đầy cảm xúc của công chúng kéo dài hơn một giờ. Có nghĩa là: trường không cần thông báo cho phụ huynh nếu học sinh có những dấu hiệu giới tính thứ ba.

⚪ ---- Thu Nguyen ở thành phố Iowa City đã bị bắt và đang phải đối mặt với cáo buộc sau khi cảnh sát cho biết cô bị cáo buộc đâm vào cổ một người đàn ông hôm thứ Tư. Trong đơn truy tố hình sự, cảnh sát cho biết vụ này xảy ra tại một căn hộ ở dãy nhà số 500 trên Đại lộ Southgate vào khoảng 7:45 tối. vào thứ Tư.Cảnh sát cho biết nạn nhân bị đâm vào cổ và mất một lượng máu đáng kể, phải nhập viện ICU.

Thu Nguyen, 31 tuổi, ở thành phố Iowa City, bị buộc tội Cố ý gây thương tích - Gây thương tích nghiêm trọng. Cảnh sát cho biết bằng chứng video cho thấy Nguyễn bước ra khỏi phòng nạn nhân cùng với nạn nhân. Không ai khác ở trong phòng với họ. Nạn nhân được nhìn thấy chảy nhiều máu ở cổ, còn Nguyễn được cho là đang cố giấu một con dao. Nạn nhân sau đó đi vào một phòng khác và thay quần áo trước khi trốn vào một phòng khác để trốn cảnh sát. Khi thẩm vấn, cảnh sát cho biết Nguyễn đã đến hiện trường cùng nạn nhân, nhưng phủ nhận việc đâm nạn nhân hoặc cầm dao.

⚪ ---- TIN VN. Luật sư lên tiếng vụ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chồng đầu làm xiếc trên xe máy. Theo Báo Người Lao Động. Người mẫu Ngọc Trinh bị bắt trở thành tâm điểm bàn tán của người dùng mạng xã hội những ngày qua. Hôm nay, hình ảnh anh em xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp cũng hành động tương tự đang gây bão mạng xã hội. Trưa 21-10, mạng xã hội xôn xao hình ảnh anh em xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp cùng một hãng xe thực hiện đoạn clip quảng cáo với những hành động quay cả hai không đội mũ bảo hiểm, trèo lên xe, chồng đầu lên nhau trên xe... Người dùng mạng xã hội đã có nhiều quan điểm trái chiều về clip quảng cáo này. Đặc biệt, sau khi Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) bị Công an TP HCM khởi tố bị can, tạm giam về các tội gây rối trật tự công cộng, cũng cùng hành động tương tự.

⚪ ---- HỎI 1: Chuyên gia nói kinh tế Mỹ an toàn, nhưng 40% dân Mỹ vẫn lo sắps uy thoái?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát gần đây, nhiều người tiêu dùng tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc suy thoái kinh tế bất chấp những dự đoán rằng Mỹ sắp hạ cánh nhẹ nhàng. Một số người Mỹ (40%) cho biết lo ngại về suy thoái kinh tế đã thúc đẩy họ giám sát chi tiêu chặt chẽ hơn và 31% cho biết họ đang hạn chế chi tiêu tùy ý để chuẩn bị, cuộc khảo sát của CD Valet cho biết.

Ngoài ra, 24% cho biết họ đang trì hoãn việc mua các mặt hàng giá trị lớn để tiết kiệm tiền. Mức độ thận trọng này cũng áp dụng cho đầu tư, với 41% người trưởng thành cho biết họ có nhiều khả năng cân nhắc đầu tư tiết kiệm dài hạn hơn so với một năm trước.

Những phát hiện này được đưa ra ngay cả khi khả năng Mỹ rơi vào suy thoái kinh tế gần đây đã giảm xuống. Theo một bài báo của USA Today, dự báo của Moody's Analytics về sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ đã giảm từ 50% xuống 33%.

Chi tiết:

https://www.foxbusiness.com/personal-finance/americans-prepare-recession-odds-decline

⚪ ---- HỎI 2: Nói tục nhiều nhất Hoa Kỳ là ở Texas, Ohio và Florida?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát gần đây do BonusFinder.com thực hiện, dẫn đầu nhóm về các ngôn từ tục tĩu không nơi nào khác chính là tiểu bang Texas, nơi tự hào có những cái miệng nói tục nhiều nhất trong số đó. Theo sát phía sau là Ohio và Florida.

Chi tiết:

https://wsvn.com/news/local/florida/florida-ranks-3rd-in-profanity-usage-according-to-bonusfinder-com-survey/

.