Tấm hình khi Võ Văn Thưởng gặp Tập Cận Bình hôm Thứ Sáu: ban đầu, Thưởng dùng 2 tay, trong khi Tập cố ý chỉ chìa 1 tay. Thấy thế, Thưởng rút tay về, để bắt tay chính thức với Tập. Tập nhắc rằng cả hai nước không được quyền quên “ý định ban đầu” về tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

.

- TT Biden nói sẽ yêu cầu Quốc hội cấp viện trợ khẩn cấp bổ sung Ukraine và Israel.

- Các đại học Mỹ nhức đầu vì các tỷ phú Do Thái dọa ngưng giúp tiền, trong khi sinh viên đòi tự do phát biểuvì ngưng bắn Israel-Hamas

- Trong khi Biden tránh nói chữ "ngưng bắn" thì... 411 nhân viên quốc hội Mỹ thuộc 2 tôn giáo Hồi giáo và Do Thái ký thư chung, xin ngừng bắn Israel-Hamas

- Hơn 100 tướng Mỹ đã nghỉ hưu ký thư ngỏ đòi Biden và Quốc hội hỗ trợ Israel toàn lực

- Tập Cận Bình nhắc Võ Văn Thưởng: 2 nước đừng quyền quên “ý định ban đầu” về tình hữu nghị truyền thống giữa 2 nước.

- Tòa Georgia: Luật sư Kenneth Chesebro sẽ ra tòa 1 mình, sau khi từ chối thỏa thuận nhận tội

- Thượng nghị sĩ Dân chủ California mới được bổ nhiệm, Laphonza Butler, nói không ứng cử 2024

- Maryland: 1 thẩm phán bị bắn chết

- Đại sứ Nga tại Israel: Nga đã thảo luận với Hamas để xin trả tự do cho các con tin

- Gaza: ít nhất 18 người chết khi Nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp Saint Porphyrios bị Israel không kích trong đêm.

- Israel: bất cứ khi nào Hezbollah bắn, chúng tôi sẽ bắn trả.

- Thái tử Saudi Arabia MBS nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cho dân tộc Palestine lập quốc.

- Israel: đã bắt giữ người phát ngôn của Hamas Hassan Yousef tại West Bank.

- Israel ra các quy định khẩn, tạm thời cấm kênh tin tức Al Jazeera hoặc các hãng tin nước ngoài khác nếu cần thiết.

- Israel: đã tấn công hơn 100 mục tiêu Hamas trong đêm, giết 1 quan chức hải quân Hamas

- Lebanon: 1 nhà báo chết và 1 nhà báo khác bị thương vì Israel không kích.

- Mặt trận tình báo: Tỷ phú Peter Thiel, nhưng vẫn là mật báo viên của FBI (Z28 hay 007?).

- Tàu chiến USS Carney của Hải quân Mỹ bắn rớt nhiều hỏa tiễn và UAV bắn từ Yemen.

- Mỹ đàm phán với Israel và LHQ để tạo ra các vùng an toàn bên trong Gaza.

- Mỹ sẽ di tản công dân Mỹ khỏi Gaza nếu Cổng Biên giới Rafah mở cửa được.

- Mỹ có ý định chuyển hàng ngàn quả đạn pháo dự định cho Ukraine tới Israel.

- Biểu tình bên ngoài nhà PTT Kamala Harris ở Los Angeles yêu cầu Mỹ thúc giục Israel ngừng bắn (chồng bà Harris là người Do Thái)

- Một nhân viên bị ngân hàng Citibank sa thải vì nói Israel ban đầu đã nhận trách nhiệm về vụ bom Bệnh viện Gaza làm chết 500 người

- Starbucks kiện công đoàn Starbucks Workers United vì tuyên bố “Đoàn kết với Palestine!”

- Thủ tướng Ý Georgia Meloni tuyên bố chấm dứt mối tình với bạn tình lâu năm vì ông này bị ghi âm nói sex nhảm. Bà Meloni và ông này có cô con gái 7 tuổi.

- CVS Health rút nhiều loại thuốc ho và cảm lạnh khỏi kệ hàng sau khi FDA nói các thuốc này vô hiệu

- Alex Jones có thể nộp đơn xin phá sản, nhưng y vẫn phải trả 1,1 tỷ USD tiền bồi thường thiệt hại cho gia đình 9 nạn nhân vụ xả súng

- Bắc Hàn: dọa tấn công phủ đầu chống lại Mỹ

- Nhận tội ở Georgia vụ bầu cử 2020 xong, bà Sidney Powell còn dính đơn kiện dân sự của công ty máy bầu phiếu Dominion.

- Sdiney Powell nhận tội ở tòa tiểu bang Georgia, nhưng còn gặp nguy ở tòa hình sự thủ đô trong cáo trạng Jack Smith đưa ra.

- DB cực hữu Cộng hòa từ North Dakota tự nhận SV Đại học luật Minnesoata, nhưng nơi này nói DB kia không hề học luật ở đó, liền nổi giận, dọa kiện về tội kỳ thị Thiên Chúa Giáo

- Ý sẽ lùi lại, để Pháp giữ ngôi sản xuất rượu vang nhiều nhất.

- Độc chiêu cho năm 2028: Thống đốc California thăm Israel ngay trước chuyến đi TQ

- Nơi đắt đỏ nhất Mỹ: 1. San Diego, CA, 2. Los Angeles, CA, 3. Honolulu, HI, 4. Miami, FL, 5. Santa Barbara, CA, 6. San Francisco, CA, 7. Salinas, CA, 8. Santa Rosa, CA, 9. San Juan, PR, 10. Vallejo & Fairfield, CA

- California luật mới: cho các thành phố cấm sân cỏ giả vì nhựa có thể ngấm hóa chất vĩnh viễn xuống đất.

- California: dọn nhà sang Texas đã giảm, từ 107.000 người năm 2021 xuống còn 102.000 vào năm 2022, nhưng dọn qua Arizona và Florida tăng

- Coi chừng bị phạt: Các camera đo tốc độ đang được lắp đặt tại 6 thành phố ở California

- Quận Cam: một thiếu nữ 18 tuổi bị bắt vì lái xe đụng bé gái 12 tuổi rồi phóng luôn

- Texas: Thang Van Nguyen bị bắt vì mở sòng bạc

- RFA: Công an cáo buộc 11 lao động bị sa thải đã kích động 5.000 công nhân Viet Glory đình công.

- HỎI 1: Khảo sát 30 nước toàn cầu, 70% muốn chính phủ của họ hỗ trợ Ukraine? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đại đa số công ty muốn thanh toán tương lai theo thời gian thực (real-time payments)? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-20/10/2023) ⚪ ---- Bản tin Reuters ghi rằng: Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Chủ tịch nước VN Võ Văn Thưởng (quan chức cấp cao thứ hai của VN) hôm thứ Sáu rằng cả hai nước không được quyền quên “ý định ban đầu” về tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Trung Quốc và Hoa Kỳ đang tranh giành ảnh hưởng giữa các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, quốc gia hồi tháng 9 đã nâng mối quan hệ với Washington lên thành đối tác chiến lược toàn diện, đặt kẻ thù một thời của họ ngang hàng với Bắc Kinh và Moscow.

.

Thưởng, nhân vật số 2 của Việt Nam sau Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, đã hội đàm với Tập sau khi tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường của Bắc Kinh. Trung Quốc có mối quan hệ truyền thống chặt chẽ với Việt Nam kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết lập vào năm 1950, bất chấp một cuộc chiến ngắn ngủi vào năm 1979. Bắc Kinh đã ủng hộ cuộc chiến của Hà Nội chống lại thực dân Pháp, và sau đó là chống lại Sài Gòn và Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam.

.

Tập nói với Võ Văn Thưởng: “Đối mặt với tình hình quốc tế luôn thay đổi và nhiệm vụ phát triển trong nước đầy gian khổ, hai nước không được quên ý định ban đầu về tình hữu nghị truyền thống. Hai bên nên tuân thủ nguyên tắc tham vấn chung,” đồng thời nhắc thêm rằng Trung Quốc và Việt Nam nên tận dụng sự gần gũi về mặt địa lý và các ngành công nghiệp bổ sung.

.

Hồi đầu tháng 10, Reuters đưa tin rằng các quan chức Việt Nam và Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến thăm có thể của ông Tập tới Hà Nội vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11, đồng thời tiến hành xây dựng một tuyên bố chung sẽ được đưa ra trong chuyến thăm. Ba nhà ngoại giao ở Hà Nội sau đó cho biết chuyến thăm có thể sẽ bị hoãn lại đến tháng 12, trong đó một người nói rằng các cuộc đàm phán về nội dung cụ thể có thể được công bố tại cuộc họp chưa tiến triển đầy đủ.

.

Không có đề cập đến bất kỳ chuyến thăm nào của ông Tập trong bản tóm tắt của phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc về cuộc gặp của ông với Thưởng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết bà không có thông tin chi tiết khi được hỏi tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng liệu Việt Nam có mời ông Tập đến thăm hay không. Hôm thứ Tư, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận lời mời của ông Thưởng sớm sang thăm Việt Nam, khi hai người gặp nhau bên lề Diễn đàn Vành đai và Con đường. Hồi tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thăm Hà Nội.

Tấm hình khi Võ Văn Thưởng gặp Tập Cận Bình hôm Thứ Sáu: ban đầu, Thưởng dùng 2 tay, trong khi Tập cố ý chỉ chìa 1 tay. Thấy thế, Thưởng rút 1 tay về, để bắt tay chính thức với Tập. Xem video của Tân Hoa Xã.

.

⚪ ---- Luật sư Sidney Powell đã thỏa thuận nhận tội từ các công tố viên Georgia hôm thứ Năm về nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 để giúp cựu Tổng thống Trump bám ghế. Powell được cho là sẽ hầu tòa cùng với một đồng phạm khác, luật sư Kenneth Chesebro, nhưng dường như bây giờ Chesebro sẽ ra tòa một mình: Một nguồn tin nói với NBC News rằng cố vấn pháp lý của chiến dịch Trump đã từ chối thỏa thuận nhận tội vào tháng trước từ văn phòng Công tố quận Fulton. Phiên tòa xét xử Chesebro sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, với việc Chesebro bị cáo buộc hỗ trợ “chiến lược làm gián đoạn và trì hoãn phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.”

.

Theo ABC News, thỏa thuận nhận tội đã được đưa ra đối với Chesebro sẽ liên quan đến việc Chesebro phải nhận tội về một tội nghiêm trọng là gian lận, cáo buộc hàng đầu của bản cáo trạng. Theo đề nghị, Chesebro sẽ không phải ngồi tù trong vụ án đó, nhưng sẽ bị quản chế ba năm, phạt 10.000 đô la và chỉ thị phải làm chứng trung thực chống lại các bị cáo khác trong vụ án, bao gồm cả Trump. Chesebro lẽ ra cũng phải viết một lá thư xin lỗi tới người dân Georgia, giống như những gì Powell đã được chỉ đạo làm.

.

Thay vào đó, Chesebro vẫn bị buộc tội 7 tội danh liên quan đến nỗ lực đưa ra một nhóm đại cử tri giả mạo, những người lẽ ra sẽ bỏ phiếu cho Trump ở nhiều tiểu bang chiến trường, bao gồm cả Georgia, theo CNBC. AP đưa ra cái nhìn trước về phiên tòa xét xử Chesebro, bắt đầu từ việc lựa chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu từ hôm nay, Thứ Sáu. Tờ báo đưa tin rằng 450 bồi thẩm viên tiềm năng sẽ đến tòa án trung tâm thành phố Atlanta để xem xét vụ án, cùng với 450 dự kiến bồi thẩm khác được yêu cầu đến vào tuần tới chỉ để bảo đảm có đủ lựa chọn. Các công tố viên dự đoán phiên tòa sẽ kéo dài khoảng 4 tháng.

.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ California mới được bổ nhiệm, Laphonza Butler, hôm thứ Năm tuyên bố rằng bà sẽ không tham gia tranh cửvào năm 2024, để tránh một cuộc chạy đua tốn kém và khốc liệt cho chiếc ghế do cố TNS Dianne Feinstein nắm giữ trong ba thập niên, theo AP đưa tin. Butler (người được Thống đốc Đảng Dân chủ Gavin Newsom bổ nhiệm vào đầu tháng này để hoàn thành nhiệm kỳ còn lại của Feinstein) cho biết trong một tuyên bố rằng cô đã đưa ra quyết định sau khi cân nhắc “tôi muốn có cuộc sống như thế nào, tôi muốn cung cấp loại dịch vụ nào và những gì tôi muốn cung cấp.”

.

Butler nói thêm: “Biết rằng bạn có thể giành chiến thắng trong một chiến dịch tranh cử không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn nên tiến hành một chiến dịch. Tôi biết điều này sẽ gây ngạc nhiên cho nhiều người vì theo truyền thống, chúng ta không thấy những người có quyền lực buông bỏ nó. Đó có thể không phải là quyết định mà mọi người mong đợi, nhưng đó là quyết định đúng đắn đối với tôi."

.

⚪ ---- Một cuộc điều tra giết người đang được tiến hành sau khi một thẩm phán qua đời sau một vụ nổ súng trên đường lái xe vào nhà ông ở Maryland. Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Washington cho biết họ đã phản hồi với báo cáo về vụ nổ súng vào khoảng 8 giờ tối thứ năm ở Hagerstown. Nạn nhân—được xác định là Thẩm phán Andrew Wilkinson của Tòa án Maryland, 52 tuổi—có “dường như vết thương do đạn bắn”. Nạn nhân được đưa đến một cơ sở y tế và sau đó đã chết.

.

Theo WJLA, Cảnh sát Tiểu bang Maryland “đang được điều động để bảo vệ các thẩm phán khác” vào tối thứ Năm. Không có vụ bắt giữ nào được công bố liên quan đến cái chết của Wilkinson. “Thẩm phán Wilkinson là một thẩm phán xuất sắc và là trụ cột trong cộng đồng của chúng tôi,” theo lời Neil C. Parrott, cựu đại biểu tại Hạ viện Maryland, cho biết trong một tuyên bố. “Những sự kiện tối nay là thảm khốc đối với Quận Washington, đối với Maryland và đối với hệ thống tư pháp của chúng ta.”

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đêm Thứ Năm tuyên bố trong bài phát biểu từ Phòng Bầu dục rằng ông sẽ yêu cầu Quốc hội vào hôm Thứ Sáu cung cấp viện trợ bổ sung cho Ukraine và Israel trong bối cảnh xung đột ở hai nước. Biden nói, ông có kế hoạch đưa ra yêu cầu ngân sách "khẩn cấp" tới các nhà lập pháp, nhưng không tiết lộ số tiền chính xác mà ông sẽ yêu cầu. Theo các phương tiện truyền thông trước đó, Biden dự định yêu cầu viện trợ thêm 60 tỷ USD cho Ukraine và 14 tỷ USD nữa cho Israel.

.

Theo Biden, nguồn tài trợ bổ sung sẽ "giúp chúng tôi giữ cho quân đội Mỹ tránh khỏi nguy hiểm" và khiến Israel trở nên "mạnh hơn bao giờ hết" nhằm ngăn chặn cuộc chiến với Hamas lan rộng ra khắp khu vực, cũng như giúp đỡ Ukraine " hãy ngăn chặn sự tàn bạo của [Tổng thống Nga Vladimir] Putin."

.

Khi Biden gói chung 2 cuộc chiến ở Ukraine và Israel vào một dự luật ngân sách, điều này thể hiện sự khôn ngoan của Biden, nhưng sẽ tranh cãi cho Hạ Viện vì tuy đa số các dân biểu muốn viện trợ cho 2 chính phủ ở 2 cuộc chiến, nhưng một số dân biểu Cộng Hòa không muốn viện trợ Ukraine rộng rãi, và một số dân biểu Dân Chủ không muốn viện trợ cho Israel vô điều kiện. Nhưng chuyện ngân sách viện trợ chưa đưa ra xét được, vì còn chờ bầu xong Chủ Tịch. Hạ Viện, có thể là hai ngày cuối tuần sẽ bầu được.

.

⚪ ---- Các trường đại học đang phải đối mặt với cáo buộc đạo đức giả khi kêu gọi trao đổi ý tưởng tự do trong khuôn viên trường trong bối cảnh xung đột Israel-Gaza, với một số người nói rằng cách các trường đại học giải quyết các tranh cãi về tự do ngôn luận trước đây đã khiến họ rơi vào tình thế khó khăn trong việc giảm bớt căng thẳng hiện tại.

.

Các trường đại học đã bị chỉ trích trong cuộc đổ máu, bị lên án vì những tuyên bố từ lãnh đạo trường đại học được coi là quá yếu kém đối với Hamas hoặc vì bảo vệ quyền tự do ngôn luận của các giáo sư sau khi họ đưa ra tuyên bố chống lại Israel.

.

Viện trưởng Đại học Yale Peter Salovey nói ba ngày sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel: “Khi đối mặt với bi kịch, chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt của mình. Bất kể chúng ta nhìn nhận cuộc chiến ở Trung Đông như thế nào, tôi vẫn tin vào sức mạnh của cộng đồng này. Chúng tôi vẫn cam kết đối thoại cởi mở và duy trì một cộng đồng tôn trọng. Tôi kêu gọi tất cả chúng ta đối xử với nhau bằng lòng nhân ái và sự hiểu biết, đồng thời bác bỏ sự phân biệt đối xử và không khoan dung dưới mọi hình thức.”

.

Hơn 40.000 người đã ký đơn yêu cầu sa thải 1 giáo sư Yale vì lời bình luận về cuộc chiến. Cảm giác cho rằng ban đầu họ quá mềm yếu hoặc quá chậm chạp trong các tuyên bố chống lại Hamas đã khiến một số trường thuộc Ivy League như Harvard và Đại học Pennsylvania mất đi các nhà tài trợ là tỷ phú và phải đối mặt với cáo buộc chống chủ nghĩa bài Do Thái.

.

Theo Alex Morey, giám đốc của Campus Rights Advocacy at the Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), tình hình các Đại học cân nhắc các tranh cãi nóng bỏng như cựu Tổng thống Trump, hay về quyền của người đồng tính và về Ukraine, nhưng việc không thể đưa ra các tuyên bố mạnh mẽ hơn về cuộc chiến Israel-Hamas khiến lời kêu gọi tự do ngôn luận của họ có vẻ chỉ là “cơ hội. Bây giờ bạn thấy đó, hàng ngàn người Do Thái đã bị sát hại và bây giờ đột nhiên bạn không muốn can thiệp, hoặc bây giờ đang có tội ác chiến tranh ở Gaza. Bây giờ, bạn không muốn cân nhắc. Ồ, điều đó không thuận tiện sao? Bạn biết đấy, chắc chắn sẽ có những lời buộc tội các trường.”

.

⚪ ---- Trong khi Biden tránh nói chữ "ngưng bắn" thì... Hàng trăm nhân viên quốc hội Hoa Kỳ thuộc 2 tôn giáo Hồi giáo và Do Thái đã ký một lá thư hôm thứ Năm kêu gọi Quốc hội ủng hộ lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas trong bối cảnh “chủ nghĩa bài Do Thái, tình cảm chống Hồi giáo và chống người Palestine đang gia tăng trên toàn quốc”. Bức thư mà thông tấn HuffPost biết được đã được 411 nhân viên ký tên, được đưa ra khi một số ít thành viên lên tiếng phản đối cách tiếp cận của chính quyền Biden đối với cuộc xung đột.

.

Bên ngoài Washington, các nhóm Ả Rập và Hồi giáo lo sợ cho sự an toàn của mình sau vụ sát hại một đứa trẻ Ả rập 6 tuổi trong một vụ tội ác chống người Hồi giáo ở Illinois. Tại các trường đại học trên khắp đất nước, cả hai nhóm Do Thái và Hồi giáo đều cho biết họ cảm thấy không được hỗ trợ và không an toàn. Họ viết trong thư: “Trên toàn quốc và tại Quốc hội, những tiếng nói kêu gọi giảm leo thang và hòa bình đã bị át đi bởi những tiếng trống chiến tranh. Với tư cách là người Hồi giáo và người Do Thái, chúng tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải sống lại nỗi sợ hãi của thế hệ về nạn diệt chủng và thanh lọc sắc tộc.”

.

Một nhân viên cho biết: “Tôi lớn lên trong một gia đình Do Thái mang trong mình câu chuyện về ông bà tôi, những người sống sót sau thảm họa Holocaust thoát khỏi nạn diệt chủng chỉ nhờ tình đoàn kết của những người hoàn toàn xa lạ ở vùng đất xa lạ. Nạn diệt chủng kinh hoàng ở Palestine đã giúp tôi nói đồng ý với người đồng nghiệp Hồi giáo can đảm của mình, người cảm thấy có một lời kêu gọi sâu sắc phải lên tiếng khi có quá nhiều ông chủ [Biden] của chúng tôi vẫn chưa kêu gọi hòa bình."

.

Một nhân viên khác viết: “Là con của cộng đồng người Palestine hải ngoại, tôi ký bức thư này vì nó đặt hòa bình lên hàng đầu và không tạo điều kiện cũng như khuyến khích nạn diệt chủng và vi phạm nhân quyền. Nếu chúng ta không tìm kiếm hòa bình thì chúng ta đang tìm kiếm điều gì?”

.

Nhiều người trong số họ kể lại câu chuyện gia đình mình trong khi những người khác bày tỏ lo ngại về sự chia rẽ nội bộ giữa các nhân viên. Những sự chia rẽ đó rất sâu rộng. Đầu tuần này, quan chức kỳ cựu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Josh Paul đã từ chức khỏi cơ quan này vì cách tiếp cận của Tổng thống Joe Biden đối với Israel-Palestine. Anh nói với HuffPost rằng anh ấy cảm thấy mình phải làm như vậy vì anh ấy biết mình không thể thúc đẩy một chính sách nhân đạo hơn.

.

Một nhân viên khác cho biết: “Thường có cảm giác như các cuộc trò chuyện trên Đồi Capitol [tòa nhà Quốc hội Mỹ] hoàn toàn tách biệt với các cuộc trò chuyện mà mọi người đang có giữa bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của họ”.

.

Các nhân viên khác đề cập đến sự e ngại của họ khi lên tiếng. Những lo ngại đó không phải là không có cơ sở. Một số nhân viên ở nhiều cơ quan, hầu hết làm việc về các vấn đề an ninh quốc gia, trước đây đã nói với HuffPost rằng họ sợ bị trả thù vì đã lên tiếng phản đối các chính sách của Biden đối với cuộc xung đột gần đây nhất.

.

Một nhân viên khác cho biết: “Tôi hiểu tất cả những nguy hiểm tiềm ẩn, cả về an toàn cá nhân và sự nghiệp của mình, khi tôi bắt tay vào nỗ lực này cùng các đồng nghiệp của mình. Chúng tôi rất sợ hãi. Chúng tôi đã chứng kiến thế giới không thể tha thứ như thế nào đối với những người có chung niềm tin với chúng tôi, nhưng chúng tôi nghĩ rằng ai đó phải có lòng can đảm, và mặc dù nguy cơ cao nhưng niềm tin chung của chúng tôi rằng chúng tôi đang ở phía bên phải của lịch sử còn cao hơn.”

.

Một nhân viên nói [với HuffPost]: “Bất chấp tình đoàn kết sâu sắc mà chúng tôi đã khám phá được giữa nhau thông qua bức thư này, tiếng nói của chúng tôi cũng như nỗi đau buồn mà chúng tôi cảm thấy vẫn bị kìm nén và im lặng cho đến thời điểm này. Đối với những đồng nghiệp của tôi, những người đã cảm thấy bất lực, mất mát và cô đơn, chúng tôi đau buồn và thương tiếc cùng các bạn, đồng thời hy vọng bức thư này đã mang đến cho các bạn nơi an toàn mà các bạn đang tìm kiếm.” Nhan đề lá thư tiếng Anh là "An Open Letter from Congressional Staff."

.

⚪ ---- Một nhóm gồm hơn 100 tướng đã nghỉ hưu của Hoa Kỳ đã ký một bức thư ngỏ hôm thứ Năm từ Viện An ninh Quốc gia Do Thái (Jewish Institute for National Security Affairs) kêu gọi Tổng thống Joe Biden và Quốc hội hỗ trợ Israel viện trợ và vũ khí khi nước này tự vệ trước các cuộc tấn công từ Hamas.

.

Bức thư đặc biệt kêu gọi Biden hỗ trợ Chiến dịch Gươm Thép (Operation Iron Swords) của Israel sau khi Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel vào ngày 7 tháng 10 và leo thang thành chiến tranh ở Trung Đông. Cuộc xung đột hai tuần qua giữa Israel và Hamas đã khiến hơn 1.400 người Israel thiệt mạng và hơn 3.785 người Palestine thiệt mạng.

.

⚪ ---- Nhận tội đã vu khống kết quả bầu cử 2020 là gian lận xong, chuyện vẫn chưa êm. Nghĩa là, thoát vụ truy tố hình sự ở tiểu bang Georgia, nhưng Sidney Powell có thể không thoát được vụ kiện dân sự đưa đơn từ công ty Dominion. Một chuyên gia pháp lý hôm thứ Năm cho biết luật sư Sidney Powell của Donald Trump có thể đã nhận tội trong vụ án hình sự của bà ở Georgia vì bà có một vụ án riêng đang đè nặng lên mình.

.

Lời nhận tội của Powell đã được công khai trước đó trong ngày, khiến người xem suy đoán về lý do tại sao bà quyết định đối phó với một số tội nhẹ và có khả năng làm chứng chống lại cựu tổng thống Trump. Luật gia của MSNBC Lisa Rubin cho rằng cô đã tìm ra câu trả lời: “Khi mọi người hỏi tại sao Sidney Powell lại nhận tội ở Quận Fulton, vâng, nguy cơ bị kết án trọng tội chắc chắn luôn nằm trong tâm trí bà. Các vụ kiện tụng dân sự đang diễn ra, bao gồm cả vụ kiện của Dominion."

.

Lisa Rubin chỉ ra thêm rằng Powell "đã cố gắng bác bỏ vụ kiện đó, nhưng vào tháng 8/2021, một thẩm phán liên bang D.C. đã bác bỏ đề nghị bác bỏ hoàn toàn của bà Powell. Gần đây hơn, vào ngày 4 tháng 10/2023, chỉ 19 ngày kể từ khi bắt đầu phiên tòa hình sự ở Quận Fulton, Powell đã yêu cầu hoãn 60 ngày trong vụ kiện từ Dominion. Bà lúc đó nói rằng lời khai [ở vụ Dominion kiện] có thể liên quan đến các quyền của Tu chính án thứ năm [quyên im lặng] của bà."

.

Rubin tiếp tục nói rằng Dominion chỉ mới trả lời Powell ngày hôm Thứ Tư 18/10/2023 và bà Powell đã "thua tất cả các đơn thỉnh nguyện trước khi xét xử (pretrial motions) trước Thẩm phán Scott McAfee của Tòa án Thượng thẩm Quận Fulton." (Ghi chú: có nghĩa là, nếu bà Powell không thương lượng nhận tội với Biện lý Willis ở quận Fulton, thì phiên xét xử trực tiếp truyền hình ở Georgia từ ngày 23/10/2023 sẽ lộ ra nhiều bằng chứng, rồi luật sư của Dominion sẽ lấy đó mà củngc ố đơn kiện. Thà nhận tội, rồi dìm chứng cớ.)

.

Powell đang bị Công ty máy bầu phiếu Dominion kiện vì tội phỉ báng sau khi thường xuyên xuất hiện trên TV, trong đó cô nói rằng công ty đã gian lận trong máy, lật phiếu Trump thành phiếu Biden trong bầu cử 2020.

.

Powell đã thú nhận 6 tội âm mưu can thiệp vào việc Misty Hampton thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bầu cử ở Coffee County, tiểu bang Georgia.Rubin nói: "Lời bào chữa của bà Powell phần lớn không liên quan đến các tuyên bố trong vụ kiện phỉ báng và hành vi thương mại lừa đảo của Dominion. Mặt khác, nếu phiên tòa hình sự của bà diễn ra, có thể sẽ có nhiều sự chồng chéo hơn giữa bằng chứng của Biện Lý Willis chống lại bà và có lợi cho vụ kiện của Dominion."

.

⚪ ---- Nhưng, khi bà Poweel nhận tội ở tòa tiểu bang Georgia, bà vẫn còn gặp nguy ở tòa hình sự thủ đô trong cáo trạng do Công tố đặc biệt Jack Smith đưa ra. Một trong những tiết lộ từ phiên điều trần của Sidney Powell hôm thứ Năm là thỏa thuận của bà liên quan đến việc hợp tác đối với tất cả các cáo buộc "tiểu bang" - loại bỏ các cáo buộc liên bang đối với những người bị cáo buộc can thiệp bầu cử, theo một chuyên gia cho biết.

.

Andrew Weissmann, cựu công tố viên cấp cao dưới quyền Công tố đặc biệt Robert Mueller, cho rằng điều đó có nghĩa là công tố viên liên bang Jack Smith không sẵn lòng làm việc với Powell.

.

“Bà Powell không có thỏa thuận nào với Jack Smith,” Weissmann nói trên MSNBC hôm thứ Năm.

"Và làm sao chúng tôi biết điều đó? Bởi vì một trong những câu hỏi mà bà được hỏi tại phiên điều trần ... là do tòa án nói rằng chúng tôi đã kể lại tất cả các thỏa thuận đã khiến bà phải nhận tội và chúng chỉ có với tiểu bang," Weissmann nói.

.

"Tại sao điều đó lại quan trọng? Nếu bà định nói những điều có thể liên quan đến bà về mặt liên bang. Thấy là ít nhất cho đến nay, liên quan đến phần Coffee County chứ không phải phần rộng hơn. Nếu không, bà đã làm mọi thứ có thể để cố gắng đạt được thỏa thuận rộng hơn đó. Rõ ràng Jack Smith không muốn cho bà thương lượng." Thảo luận chi tiết hơn về thỏa thuận nhận tội mà bà đã thực hiện trong vụ can thiệp bầu cử ở Quận Fulton - có nghĩa là bà sẽ không phải ngồi tù khi hợp tác với các công tố viên.

.

⚪ ---- Một nhà lập pháp cực hữu của Đảng Cộng hòa từ North Dakota đang chỉ trích trường luật của Đại học Minnesota sau khi trường này nhắc lại rằng ông không hề là sinh viên ở đó. Dân biểu tiểu bang Brandon Prichard, người được bầu vào năm 2022, đã đưa ra nhiều bình luận và giai thoại về việc ông từng theo học Trường Luật Đại học Minnesota. Theo Fargo, tờ báo The Forum của North Dakota, Prichard gần đây đã bình luận về việc trở thành sinh viên luật tại Đại học Minnesota vào cuối phiên họp lập pháp gần đây nhất trong khi phát biểu phản đối dự luật năng lượng gió.

Nhưng khi trường luật đăng lên mạng X (trước đây là Twitter) rằng Dân biểu Prichard không hề ghi danh học ở đó, thì ông liền tấn công trường học là có thành kiến với những người theo đạo Thiên Chúa và nói mí mí rằng ông có thể kiện trường luật này vì những lý do không xác định.

.

Dân biểu Prichard nói trên một chương trình truy cập công cộng truyền hình bảo thủ: “Nếu bạn nhìn vào người đứng đằng sau tài khoản mạng xã hội, rõ ràng trang của họ có những nội dung chống đạo Thiên Chúa. Tôi tin rằng điều này có động cơ chính trị theo nhiều cách. Rất có thể sẽ xảy ra một vụ kiện tụng vì vấn đề này. Ý tôi là, thực sự có thể xảy ra.”

.

Khi những người dẫn chương trình hỏi ông hoài về tình trạng thời sinh viên, DB Prichard cuối cùng thừa nhận ông đã ghi danh vào các lớp bậc cử nhân (undergrad) tại Đại học Minnesota, và nhấn mạnh rằng ông tuy đang theo học các lớp bậc cử nhân vẫn ghi danh các lớp ở trường luật (hậu cử nhân, chuyên ngành luật) "để sẽ ghi danh học luật sau bậc cử nhân" (ám chỉ, sẽ học luật nơi khác).

.

Một đại diện của trường luật xác nhận với The Forum rằng DB Prichard không hề ghi danh học ở đó và nếu anh ta tham gia một lớp học thì đó là "lớp học một lần" do trường luật cung cấp "cho công chúng".

.

Prichard đã tự khẳng định mình là một trong những người phản đối gay gắt nhất đối với quyền của người giới tính thứ ba LGBTQ+ của cơ quan lập pháp North Dakota. Ông đã bảo trợ cho một dự luật cấm các buổi lễ hội đồng tính, và đầu tháng này đã đề xuất "tất cả các tiểu bang bảo thủ nên ghi vào luật rằng Chúa Jesys Christ là Vua và hãy dâng hiến tiểu bang của họ cho Ngài." Ông cũng đi xa hơn, khi nói rằng những người theo các tôn giáo không theo đạo Thiên chúa cần phải bị hạn chế quyền thờ phượng (followers of non-Christian religions should have their right to worship curtailed).

.

⚪ ---- Mặt trận tình báo: Tỷ phú, nhưng vẫn là mật báo viên của FBI (Z28 hay 007?). Tỷ phú công nghệ Peter Thiel là người đã công khai tài trợ cho các chính trị gia Đảng Cộng hòa, mà các chính khách này đã từng công khai tấn công FBI, từ cựu Tổng thống Donald Trump đến Thượng nghị sĩ JD Vance. Bí mật bất ngờ lộ ra: một báo cáo mới từ Insider cáo buộc Thiel từng là người cung cấp thông tin cho FBI.

.

Nhà hoạt động chính trị cực hữu Charles Johnson tuyên bố ông đã giúp tuyển dụng Thiel, một cộng sự lâu năm, bằng cách giới thiệu anh ta với Johnathan Buma, một đặc vụ tại Văn phòng Thực địa Los Angeles, người chuyên về các chiến dịch tham nhũng chính trị và ảnh hưởng nước ngoài. Thiel, người trước đây đã thúc giục FBI điều tra hành vi xâm nhập của chính phủ Trung Quốc vào Google, được cho là đã chia sẻ thông tin về các liên hệ nước ngoài và nỗ lực của chính phủ nước ngoài nhằm xâm nhập vào Thung lũng Silicon.

.

Johnson, người được cho là một người cung cấp thông tin khác cho Buma, cung cấp thông tin về các nhân vật liên quan đến việc lên kế hoạch cho cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1, cho biết Thiel đã được chỉ đạo không báo cáo về các tương tác của anh với các nhân vật chính trị Hoa Kỳ. Johnson cho biết Johnson vén màn bí mật cho thấy Thiel làm "nguồn nhân lực bí mật" của FBI vì Johnson "cảm thấy bị phản bội" khi nhà đầu tư mạo hiểm Thiel không đầu tư vào các công ty khởi nghiệp của Johnson, "điều mà Johnson đã mong đợi Thiel làm để đổi lấy việc giới thiệu anh với Buma," theo báo Insider.

.

Mặc dù báo Boing Boing mô tả Johnson là "kẻ nói dối khét tiếng", báo Insider đã trích dẫn nhiều nguồn chứng thực cho tuyên bố của Johnson, nói rằng tỷ phú Thiel nằm trong danh sách những người cung cấp thông tin trong sổ bộ của FBI. Theo báo cáo, Thiel đã được cho một mật danh và một mật số sê-ri.

.

Một nguồn tin nhìn nhận Thiel đã nói chuyện với Buma nhiều lần, cho biết các cuộc trao đổi nên được coi là một phần trong quá trình tách rời dần dần của nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa ra khỏi Trump và phong trào MAGA, vốn ngày càng trở nên chỉ trích cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Theo Insider: “Không rõ liệu Thiel có còn là CHS cho FBI hay không,” nhưng Johnson không nghĩ như vậy. (ghi chú: CHS là Confidential Human Sources, nguồn nhân dụng bí mật)Buma nổi lên như một người tố cáo vào đầu năm nay, tuyên bố các quan chức của Bộ Tư pháp và FBI đã cản trở cuộc điều tra của ông về mối quan hệ của Rudy Giuliani với tình báo Nga trong chính quyền Trump, theo Mother Jones. Trong một tuyên bố vào tháng 7 với Ủy ban Tư pháp Thượng viện, ông tuyên bố rằng ông đã được lệnh ngừng mọi liên lạc với các nguồn tin của mình hồi cuối năm ngoái, Insider đưa tin.⚪ ---- Thủ tướng Ý Georgia Meloni vừa tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với người bạn tình lâu năm, nhà báo truyền hình Andrea Giambruno. Meloni nói trong một bài đăng trên Instagram: “Con đường của chúng tôi đã khác nhau một thời gian và đã đến lúc phải thừa nhận điều đó”. Sự chuyển hướng trên con đường của họ có thể đã được đẩy nhanh bởi những nhận xét dâm đãng và phân biệt giới tính mà Giambruno dành cho các đồng nghiệp nữ. Trong một đoạn video được phát sóng trong tuần này bởi một chương trình khác trên mạng mà Giambruno làm việc, Giambruno đã tự đưa tay sờ vào giữa 2 đùi của Giambruno và đưa ra những nhận xét gợi dục với một đồng nghiệp, theo Reuters đưa tin.Trong một đoạn ghi âm, có thể nghe thấy Giambruno nói về chuyện ngoại tình và dường như đang gợi ý quan hệ tình dục tập thể với các đồng nghiệp của mình. Thủ tướng Meloni đã bênh vực Giambruno hồi tháng trước sau khi anh này nói rằng phụ nữ nên tránh say rượu nếu muốn tránh bị cưỡng hiếp, tờ Guardian đưa tin. Tuy nhiên, hành vi của anh ngày càng khiến anh trở thành một gánh nặng chính trị đối với Meloni, tờ Financial Times đưa tin.Azzurra Rinaldi, giám đốc Trường Kinh tế Giới tính của Đại học La Sapienza, cho biết: “Sau những video đó, thật khó để cô Meloni không làm gì đó. Điều đó quá thiếu tôn trọng—bạn không thể chấp nhận được. Cô không còn lựa chọn nào khác."Meloni và Giambruno có một cô con gái 7 tuổi. Meloni – thường được mô tả là nhà lãnh đạo cánh hữu nhất của Ý kể từ Mussolini – đã trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Ý cách đây một năm. Rinaldi nói rằng quyết định từ bỏ Giambruno đã giúp ích cho hình ảnh của cô trong lòng phụ nữ, mặc dù điều đó có thể khiến những người đàn ông bảo thủ "là hầu hết cử tri của cô" xa lánh. Meloni, 46 tuổi, được một bà mẹ đơn thân nuôi dưỡng sau khi cha cô bỏ rơi gia đình. Trong bài đăng trên Instagram của mình, cô cho biết cô đã ở bên Giambruno gần một thập niên và cảm ơn anh vì "những năm tháng huy hoàng" mà họ đã có.⚪ ---- CVS Health đang rút nhiều loại thuốc ho và cảm lạnh khỏi kệ hàng sau khi ban cố vấn của FDA xác định hoạt chất này không có tác dụng. Phenylephrine, được phê duyệt vào những năm 1930, từ lâu đã được tìm thấy trong các loại xi-rô và thuốc viên không kê đơn nhằm giải quyết tắc nghẽn xoang. Tuy nhiên, một phân tích của FDA cho thấy thành phần này dù an toàn khi sử dụng nhưng lại không có tác dụng làm thuốc thông mũi khi dùng bằng đường uống. Một ban cố vấn của FDA đã đưa ra kết luận tương tự vào tháng trước.Mặc dù FDA chưa loại bỏ phenylephrine loại uống khỏi danh sách các thành phần không kê đơn được phê duyệt cũng như không đưa ra hướng dẫn cho các nhà sản xuất thuốc hoặc nhà bán lẻ, CVS đã tự nguyện rút các sản phẩm có chứa phenylephrine đường uống là thành phần hoạt chất duy nhất, chẳng hạn như Sudafed PE, theo báo Wall Street Journal đưa tin.⚪ ---- Alex Jones có thể nộp đơn xin phá sản, nhưng y vẫn phải trả 1,1 tỷ USD tiền bồi thường thiệt hại cho gia đình của 9 nạn nhân vụ xả súng hàng loạt ở Sandy Hook đã kiện y vì tội phỉ báng. Reuters đưa tin rằng một thẩm phán trong vụ phá sản cá nhân của Jones đã ra phán quyết hôm thứ Năm rằng mặc dù việc phá sản có thể loại bỏ một số khoản nợ và phán quyết pháp lý nhưng điều đó không áp dụng cho các phán quyết do "cố ý hoặc cố ý gây thương tích".Các luật sư của gia đình Sandy Hook đã lập luận rằng việc Jones lan truyền những lời dối trá về thảm kịch giết chết 20 học sinh lớp một và sáu thầy cô giáo, tuyên bố sai sự thật rằng vụ nổ súng là một hoạt động giả vờ nhằm mục đích có cớ để chính phủ tịch thu súng của người Mỹ, thực sự là một hành vi "cố ý". và hành động độc hại" sẽ được miễn bảo hộ phá sản, theo tờ New York Times đưa tin.⚪ ---- Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm thứ Sáu đe dọa tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu chống lại Mỹ, nước mà Bắc Hàn tin rằng có ý định phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân bằng cách chuyển "các phương tiện chiến lược" tới Bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố giải thích điều này bằng cách nói rằng, lần đầu tiên, "lực lượng tác chiến nòng cốt của Mỹ đã được triển khai đồng thời trên bán đảo Triều Tiên và B-52, máy bay ném bom chiến lược điển hình của lực lượng không quân Mỹ có khả năng mang vũ khí hạt nhân".Cuộc tập trận chung của Mỹ, Nhật Bản và Nam Hàn dự kiến diễn ra vào ngày 22/10 cũng bị mô tả là “động thái khiêu khích chiến tranh hạt nhân của Mỹ”. Tài liệu kết luận bằng cách nói rằng sau "sự khiêu khích chiến tranh hạt nhân" chống lại Bắc Hàn, Bắc Hàn sẽ đưa ra lựa chọn tương ứng.⚪ ---- Đại sứ Nga tại Israel Anatoly Viktorov nói với thông tấn Izvestia trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu rằng Nga đã tổ chức các cuộc thảo luận với Hamas để xin trả tự do cho các con tin: "Thật không may, ít nhất hai công dân Nga cũng có quốc tịch Israel cũng đang bị bắt làm con tin. Chúng tôi cho rằng có thể còn nhiều hơn nữa... thậm chí phía Israel cũng không có đủ dữ liệu." Đại sứ cho biết đến nay đã có 20 công dân Nga chết trong các cuộc tấn công khu vực này.⚪ ---- Chính quyền Palestine ở Gaza cho biết ít nhất 18 người đã chết khi Nhà thờ Chính thống Hy Lạp Saint Porphyrios bị tấn công trong đêm. Theo Hamas, "hàng chục" gia đình Palestine theo đạo Thiên chúa và Hồi giáo đang trú ẩn bên trong, khiến lo ngại số người chết có thể tăng lên.Hamas cáo buộc Israel nhắm vào nhà thờ trong một cuộc tấn công rộng hơn. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đang nhắm tới một trung tâm chỉ huy quân sự của Hamas gần đó và kết quả là một bức tường nhà thờ đã bị hư hại. Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Jerusalem đã lên án vụ không kích và gọi đây là "tội ác chiến tranh không thể bỏ qua".⚪ ---- Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari hôm thứ Sáu nói rằng chính sách hiện tại của quân đội là "bất cứ khi nào Hezbollah bắn, chúng tôi sẽ bắn trả." Nói với các phóng viên về những diễn biến mới nhất trong chiến dịch của Israel chống lại Hamas, Hagari nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của IDF vào Gaza “với tốc độ chưa từng thấy trong nhiều thập niên”. Ông cũng xác nhận quân đội đang chuẩn bị cho giai đoạn hành động mới.Bình luận về khả năng phong trào Houthi tham gia vào các cuộc đụng độ sau khi IDF được cho là đã chặn một số máy bay không người lái và hỏa tiễn đến từ lãnh thổ Yemen, Hagari nhấn mạnh rằng "Israel có một số hệ thống phòng không tốt nhất thế giới và đã chuẩn bị cho những mối đe dọa như thế này".⚪ ---- Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (MBS) hôm thứ Sáu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm ra giải pháp lâu dài cho câu hỏi về tình trạng của dân tộc Palestine và đề xuất biến vùng lãnh thổ này thành một quốc gia có biên giới được thiết lập sau Chiến tranh Sáu ngày năm 1967. Phát biểu tại cuộc họp chung của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Riyadh, ông cũng kêu gọi "chấm dứt các hoạt động quân sự chống lại dân thường và cơ sở hạ tầng ở Gaza."Một ngày trước đó, thái tử đã gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak, người mà theo số 10 Phố Downing, đã "khuyến khích" ông "sử dụng vai trò lãnh đạo của Saudi trong khu vực để hỗ trợ sự ổn định, cả hiện tại và lâu dài."⚪ ---- Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) hôm thứ Sáu xác nhận rằng họ đã bắt giữ người phát ngôn của Hamas Hassan Yousef vào thứ Năm. Cơ quan này nói với CNN rằng Yousef bị bắt "vì nghi ngờ hành động thay mặt Hamas" trong một cuộc đột kích của Israel ở West Bank, khiến Lực lượng Phòng vệ Israel bắt giữ "hơn 80 nghi phạm bị truy nã, bao gồm 63 đặc vụ khủng bố Hamas." Yousef là một trong những người sáng lập nhóm và là một trong những nhân vật chính trị nổi bật nhất của nhóm. Theo truyền thông Palestine, ông đã bị bắt nhiều lần và phải ngồi tù tổng cộng hơn 23 năm.⚪ ---- Chính phủ Israel đã thông qua các quy định khẩn cấp hôm thứ Sáu để tạm thời cấm kênh tin tức Al Jazeera hoặc các hãng tin nước ngoài khác nếu cần thiết. Chính phủ viện dẫn các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia là lý do khiến mạng lưới này phải ngừng hoạt động. Quyết định bây giờ cần nhận được sự chấp thuận của nội các an ninh. Bộ trưởng Truyền thông Israel Shlomo Karhi trước đây đã nhấn mạnh rằng khi đang có chiến tranh, Israel sẽ không cho phép các đài truyền hình "làm tổn hại đến an ninh của nhà nước".Karhi tuyên bố: “Các chương trình phát sóng và báo cáo của Al Jazeera cấu thành sự kích động chống lại Israel, giúp đỡ Hamas-ISIS và các tổ chức khủng bố trong việc tuyên truyền của họ, đồng thời khuyến khích bạo lực chống lại Israel”. Theo quy định mới, Israel sẽ có quyền cấm bất kỳ chương trình phát sóng nào của Al Jazeera, đóng cửa văn phòng trong nước, tịch thu thiết bị cũng như đóng cửa hoặc hạn chế trang web của đài này.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Sáu thông báo rằng họ đã tấn công hơn 100 mục tiêu của Hamas vào đêm hôm trước, tiêu diệt một quan chức đơn vị hải quân của Hamas trên đường đi. IDF khẳng định rằng quan chức được đề cập, Amjad Majed Muhammad Abu 'Odeh, đã tham gia giết hại thường dân ở miền nam Israel. Các kho đạn, trạm tác chiến và kho vũ khí là một trong những mục tiêu khác của quân đội. Quân đội cho biết thêm họ nhắm mục tiêu vào một số cơ sở hạ tầng của Hezbollah trên lãnh thổ Lebanon.⚪ ---- Quân đội Lebanon cho biết một nhà báo đã chết và một nhà báo khác bị thương do tiếng súng của Israel hôm thứ Năm ở miền nam Lebanon. Tuyên bố nói rằng một nhóm gồm 7 nhà báo đã bị rơi vào giữa một vụ pháo kích giữa Lebanon và Israel gần địa điểm Al-Abbad của Israel ở vùng lân cận Houla, một thị trấn phía nam Lebanon, trong quá trình đưa tin trên các phương tiện truyền thông của họ. Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel lưu ý rằng họ đã thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah, "để đáp trả việc Hezbollah bắn hỏa tiễn chống tăng qua biên giới suốt cả ngày."⚪ ---- Thư ký báo chí Ngũ Giác Đài Pat Ryder cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng tàu chiến USS Carney của Hải quân Hoa Kỳ, đang hoạt động ở khu vực Trung Đông, đã bắn rớt một số hỏa tiễn và máy bay không người lái bắn từ Yemen. Theo ông, đó là do phiến quân Houthi phóng đi. Ông nói thêm rằng vẫn chưa rõ mục tiêu của các hỏa tiễn này là gì, nhưng nhấn mạnh rằng các hỏa tiễn đang "hướng về phía bắc dọc theo Biển Đỏ, có khả năng hướng tới các mục tiêu ở Israel". Ryder cũng xác nhận rằng một số máy bay không người lái đã được phóng tới các căn cứ của Mỹ ở Syria và Iraq vào ngày 17 và 18/10.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matt Miller hôm thứ Năm cho biết Hoa Kỳ hiện đang đàm phán với Israel và Liên hợp quốc (LHQ) để tạo ra các vùng an toàn bên trong Gaza. Miller chỉ ra rằng Hoa Kỳ đang thảo luận với các bên khác “không chỉ để nhận viện trợ nhân đạo vào Gaza mà còn để lập những nơi mà thường dân vô tội có thể được an toàn trước đường lối của Hamas.” Nhận xét của Miller được đưa ra sau khi một báo cáo từ CNN cho biết cộng đồng tình báo Mỹ ước tính có từ 100 đến 300 người thiệt mạng trong vụ nổ tại Bệnh viện Al-Ahli Baptist ở Gaza hồi đầu tuần.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matt Miller hôm thứ Năm bày tỏ ý định của đất nước ông là di tản công dân Mỹ khỏi Gaza nếu Cổng Biên giới Rafah, điểm qua biên giới duy nhất giữa Ai Cập và vùng đất Palestine, mở cửa được. Khi họp báo, Miller nhấn mạnh rằng nếu lối đi qua biên giới Rafah được mở "chúng tôi đã nói với Ai Cập rằng chúng tôi quan tâm đến việc đưa công dân Mỹ ra ngoài, và đó là lợi ích của chúng tôi, đó là lợi ích của họ, đó là lợi ích của mọi chính phủ đối với vấn đề này. Khi đó hỗ trợ nhân đạo sẽ được cung cấp cho thường dân vô tội ở Gaza, những người không tham gia vào cuộc xung đột này." Ông cũng xác nhận 32 công dân Mỹ đã chết ở Israel và vẫn còn 11 công dân Mỹ hiện chưa rõ tung tích.⚪ ---- Các quan chức Israel giấu tên nói với Axios hôm thứ Năm rằng, Hoa Kỳ được cho là đang có ý định chuyển hàng ngàn quả đạn pháo theo tiêu chuẩn NATO, ban đầu được chỉ định cho Ukraine, tới Israel. Đầu năm nay, Mỹ đã mở kho đạn dược của Mỹ ở Israel để gửi đạn pháo 155mm tới Kiev trong bối cảnh xung đột giữa Ukraine và Nga ngày càng tăng. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trước đó bày tỏ sự tin tưởng rằng Washington sẽ có thể cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho cả Israel và Ukraine.⚪ ---- Chồng của Phó Tổng Thống Kamala Harris là người Do Thái. Do vậy, nhiều người đã tới biểu tình, tụ tập bên ngoài nhà của Phó Tổng thống Kamala Harris ở Los Angeles hôm thứ Năm, yêu cầu Mỹ thúc giục Israel ngừng bắn trong cuộc chiến chống lại Hamas. Nhóm IfNotNow (Nếu Không Phải Bây Giờ), nhóm đã giúp tổ chức một cuộc biểu tình tại Điện Capitol Hoa Kỳ hôm thứ Tư, đã đăng lên mạng rằng một nhóm “người Mỹ gốc Do Thái” đã xuất hiện tại nhà của Harris ở Los Angeles vào sáng sớm thứ Năm.Những người biểu tình đã ở bên ngoài dinh thự Harris trong vài giờ, ca hát, tụng kinh Do Thái và giơ các biển hiệu, một trong số đó có nội dung “Người Do Thái nói rằng hãy ngừng bắn ngay bây giờ. Không có nạn diệt chủng nhân danh chúng tôi.” Cảnh sát Los Angeles cho biết một giám sát viên cảnh sát đã được cử đến khu vực này để quan sát cuộc biểu tình.Theo lịch từ văn phòng Phó Tổng thống, bà Harris không có ở nhà. Bà vẫn ở Washington, D.C. và không có sự kiện công cộng nào được lên lịch. Người ta không biết ông chồng bà là Doug Emhoff, người Do Thái, đã hiện diện ở đâu trong khi cuộc biểu tình xảy ra.Một số cuộc biểu tình khác đã nổ ra trên khắp đất nước khi căng thẳng gia tăng giữa các nhóm ủng hộ Israel và ủng hộ Palestine. Cuộc biểu tình ở Los Angeles và ở Washington, D.C. đều nhằm mục đích kêu gọi chính quyền Biden thúc giục Israel ngừng tấn công dân thường ở Gaza. Chính quyền Biden phần lớn đã bảo vệ các cuộc không kích trả đũa của Israel vào Gaza, sau khi các chiến binh Hamas thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào dân thường Israel vào ngày 7 tháng 10.⚪ ---- Một nhân viên tại ngân hàng Citibank đã bị sa thải vì một bài đăng trên Instagram mang tính chống Do Thái về vụ nổ bệnh viện Gaza hồi đầu tuần. Daily Mail xác định nhân viên ngân hàng là Nozima Husainova, chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn của cô, trong đó có bài đăng của nhà hoạt động Shaun King tuyên bố Israel ban đầu đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom Bệnh viện Ả Rập al-Ahli ở Gaza hôm thứ Ba.Husainova đã viết, “Không có gì ngạc nhiên tại sao Hitler lại muốn loại bỏ tất cả họ” bên dưới bài đăng của King. @StopAntisemites đã gắn cờ [cảnh báo] bài đăng trên X cùng với trang LinkedIn của Husainova vào chiều thứ Tư. Người phát ngôn của Citibank sau đó nói với Daily Mail rằng họ đã "chấm dứt việc làm của người đưa ra bình luận chống Do Thái phản cảm trên mạng xã hội. Chúng tôi lên án chủ nghĩa bài Do Thái và tất cả những lời nói căm thù và không dung thứ cho điều đó trong ngân hàng của chúng tôi.”⚪ ---- Starbucks đã đệ đơn kiện Starbucks Workers United (SWU), công đoàn làm việc để tổ chức các chi nhánh của Starbucks, sau khi công đoàn SWU đăng một dòng tweet ngắn gọn có nội dung “Đoàn kết với Palestine!” theo hãng tin AP. Starbucks tuyên bố SWU đã làm tổn hại đến danh tiếng của công ty và khiến khách hàng khó chịu khi đưa ra thông báo này, đồng thời trong một vụ kiện gửi lên Tòa án quận phía Nam Iowa của Hoa Kỳ, cáo buộc công đoàn đã vi phạm nhãn hiệu khi sử dụng tên của mình và một biểu tượng màu xanh lá cây tương tự.Đến lượt mình, công đoàn SWU yêu cầu tòa án liên bang cho phép tiếp tục sử dụng tên này. “Starbucks đang tìm cách khai thác thảm kịch đang diễn ra ở Trung Đông để thúc đẩy chiến dịch chống công đoàn của công ty,” theo lời Chủ tịch công đoàn Lynne Fox nói với Starbucks trong một bức thư mà Associated Press có được.⚪ ---- Ý sẽ lùi lại, để Pháp giữ ngôi vua rượu vang. Sau một mùa trồng trọt bị gián đoạn bởi những cơn bão dữ dội và cái nóng gay gắt của mùa hè, quốc gia sản xuất rượu vang hàng đầu thế giới sắp bị truất ngôi. Các chuyên gia từ Ủy ban Châu Âu, Bộ Nông nghiệp Pháp và Viện Dịch vụ Thị trường Nông nghiệp và Thực phẩm Ý dự đoán Ý sẽ sản xuất lượng rượu vang ít hơn 12% vào năm 2023 so với năm 2022 do nhiều yếu tố, bao gồm một số yếu tố liên quan đến biến đổi khí hậu, theo Bloomberg. Dự kiến 43 triệu ha rượu vang của Ý, giảm từ 50 triệu ha năm ngoái, sẽ không đủ để vượt qua con số 46 triệu ha được dự đoán của Pháp, nghĩa là nước láng giềng của Ý, quốc gia đã từ bỏ ngôi vị quốc gia sản xuất rượu vang hàng đầu thế giới vào năm 2014, bây giờ sẽ lấy lại ngôi vị đó, theo Reuters và Euronews.⚪ ---- Độc chiêu cho năm 2028. Thống đốc California Gavin Newsom sẽ đến thăm Israel ngay trước chuyến đi đến Trung Quốc đã được lên kế hoạch từ lâu. Thống đốc đăng trên mạng xã hội vào sáng thứ Năm: “Tôi đang trên đường tới Israel. Tôi sẽ gặp gỡ những người bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng và đề nghị sự hỗ trợ của California.”Newsom đang thực hiện chuyến đi khi Israel sắp bước vào cuộc chiến kéo dài hai tuần chống lại Hamas có trụ sở tại Gaza, lực lượng đã tràn qua biên giới Israel vào ngày 7/10 trong một cuộc tấn công bất ngờ, giết chết hàng trăm người và bắt nhiều con tin. Thư ký báo chí của thống đốc cho biết, “Thống đốc đã điều chỉnh chuyến đi quốc tế đã lên kế hoạch của mình và sẽ thăm Israel một thời gian ngắn trước khi đến Trung Quốc.”Văn phòng của Newsom cũng cho biết California sẽ gửi vật tư y tế và viện trợ khác đến khu vực, bao gồm cả Gaza. Chuyến thăm của Newsom diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Joe Biden đến thăm Israel và gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Văn phòng thống đốc đã công bố thêm thông tin chi tiết về chuyến đi của Newsom tới Trung Quốc, rằng ông sẽ gặp các quan chức để thảo luận về hành động chống biến đổi khí hậu, kinh tế và du lịch. Chuyến đi 7 ngày sẽ bắt đầu vào thứ Hai và bao gồm các chuyến thăm tới Bắc Kinh, Thượng Hải và Hồng Kông.⚪ ---- Thành phố nào chi phí đắt đỏ nhất Hoa Kỳ? San Diego đắt đỏ nhất, theo bảng xếp hạng của US News & World Report về những nơi đắt đỏ nhất để sống trong Hoa Kỳ. Trong bảng xếp hạng của báo này cho giai đoạn 2023-2024, San Diego là khu vực đô thị có giá cả đắt nhất dựa trên tổng chi tiền thuê trung bình và chi phí nhà ở hàng năm đối với những chủ nhà trả tiền vay mua nhà. Hồi tháng 8, giá trung bình cho một ngôi nhà dành cho một gia đình ở San Diego lần đầu tiên trong lịch sử đã vượt quá 1 triệu USD - cao hơn gần 650.000 USD so với mức trung bình toàn quốc theo một số ước tính.Đứng thứ nhì về đắt đỏ là Los Angeles. Tại Quận Los Angeles, giá trung bình của một ngôi nhà dành cho một gia đình đã vượt qua mức 900.000 USD vào tháng 9 lần đầu tiên trong lịch sử.California chiếm 7 nơi trong 10 thành phố sống đắt đỏ nhất Hoa Kỳ:1. San Diego, CA2. Los Angeles, CA3. Honolulu, HI4. Miami, FL5. Santa Barbara, CA6. San Francisco, CA7. Salinas, CA8. Santa Rosa, CA9. San Juan, PR10. Vallejo & Fairfield, CA⚪ ---- Cấm sân cỏ giả vì nhựa có thể ngấm hóa chất vĩnh viễn xuống đất... Mặc dù ngày càng phổ biến do hạn hán kéo dài nhiều năm trên toàn tiểu bang, sân cỏ nhân tạo vẫn là kẻ thù mới của Cơ quan Lập pháp Tiểu bang California. Một dự luật được Thống đốc Newsom ký thành luật trong năm nay sẽ cho phép các thành phố và quận cấm bãi cỏ tổng hợp vì lo ngại về sức khỏe liên quan đến cái gọi là “hóa chất vĩnh viễn” hay PFAS, có liên quan đến các vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả ung thư.

Một chuyên gia môi trường tại USC cho biết cần tiến hành nhiều nghiên cứu hơn để xác định tác động thực tế đến sức khỏe, nhưng lo ngại về việc nhựa xâm nhập vào nguồn nước. Nhưng Newsom chỉ cho các thành phố tự do cấm sân cỏ, mà không cấm toàn bộ tiểu bang, vì phủ quyết một dự luật khác có thể sẽ cấm “hóa chất vĩnh viễn” và trên thực tế là sân cỏ giả.

.

⚪ ---- Số lượng người dân California dọn nhà sang Texas đã giảm nhẹ vào năm ngoái, nhưng một phần trong số đó đã được tăng lên bởi Arizona và Florida, nơi chứng kiến số lượng người dân từng sống ở California tăng lên, theo số liệu di cư mới từ tiểu bang này đến tiểu bang khác được công bố hôm thứ Năm.

.

Dòng người California đến Texas đã đánh dấu làn sóng di chuyển từ tiểu bang này sang tiểu bang lớn nhất ở Hoa Kỳ trong hai năm qua, nhưng nó đã giảm từ hơn 107.000 người vào năm 2021 xuống còn hơn 102.000 cư dân vào năm 2022, trong khi giá nhà ở Texas đã trở nên đắt đỏ hơn. Trong khi đó, ở Florida, số lượng cựu cư dân California đã tăng từ hơn 37.000 người vào năm 2021 lên hơn 50.000 người vào năm 2022, và ở Arizona, con số này đã tăng từ hơn 69.000 người lên 74.000 người trong cùng khoảng thời gian đó.

.

California đã giảm hơn 113.000 cư dân vào năm ngoái, một con số lẽ ra còn cao hơn nhiều nếu không có những người chuyển đến tiểu bang từ các quốc gia khác và sự gia tăng tự nhiên do số sinh nhiều hơn số tử. Hơn 343.000 người đã rời California để đến một tiểu bang khác vào năm ngoái, con số cao nhất so với bất kỳ tiểu bang nào ở Hoa Kỳ.

.

Theo Manuel Pastor, giáo sư xã hội học và Nghiên cứu Hoa Kỳ & Dân tộc tại Đại học Nam California, chi phí nhà ở đang thúc đẩy quyết định rời khỏi California, nơi có 39 triệu cư dân và là tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ.

.

⚪ ---- Các camera đo tốc độ đang được lắp đặt tại 6 thành phố ở California, trong đó có ba thành phố ở Los Angeles. Thống đốc Gavin Newsom đã ký Dự luật AB- 645 vào tuần trước, cho phép chương trình thí điểm máy ảnh cho Los Angeles, San Francisco, Long Beach, Glendale, Oakland và San Jose cho đến năm 2031.

.

Theo tổ chức đồng tài trợ dự luật Walk San Francisco, tốc độ là nguyên nhân số 1 gây ra các vụ va chạm nghiêm trọng và gây tử vong ở California, trong đó ghi nhận hơn 1.000 người dân California đã chết hàng năm do các vụ xe tông liên quan đến tốc độ trong 5 năm qua.

.

Tác giả dự luật là Dân biểu tiểu bang Laura Friedman, D-Burbank, cho biết có thể cứu mạng bằng dự luật này, nhằm làm giảm tốc độ xe hơi. Theo Friedman, dự luật nhắm vào các khu vực có tỷ lệ đụng xe cao, nơi các tay đua đường phố thường lui tới và trong các khu vực trường học. Theo Walk San Francisco, tiền phạt bắt đầu ở mức 50 USD đối với người lái xe vượt quá giới hạn 11 dặm/giờ và tăng lên nếu tốc độ nhanh hơn, đồng thời lưu ý rằng giấy phạt chụp ảnh sẽ không ảnh hưởng đến hồ sơ của người lái xe. Dự luật cũng cấm nhận dạng khuôn mặt, chỉ thu thập dữ liệu biển số xe.

.

Các thành phố tham gia phải phát động chiến dịch thông tin công khai về camera trước ít nhất 30 ngày và phải đưa ra thông báo cảnh báo cho tài xế về những vi phạm trong 60 ngày đầu tiên của chương trình. California gia nhập 21 tiểu bang cho phép lắp đặt camera đo tốc độ, theo Walk San Francisco.

.

Theo Friedman, trích dẫn sở y tế quận, tại khu vực Los Angeles, nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với những người dưới 30 tuổi là tai nạn xe cộ. Ngoài Walk San Francisco, dự luật camera bắn tốc độ còn được đồng tài trợ bởi Streets Are For Everyone và Streets For All, Streets Are For Everyone cho biết trong một bài đăng trên blog. Chưa thấy nói gì về Quận Cam, nơu trước kia có gắn camera để phạt ở Garden Grove, bao trùm một phần Little Saigon, nhưng vài năm sau thì gỡ ra vì dân nói bị phạt oan nhiều quá.

.

⚪ ---- Cảnh sát Santa Ana cho biết, một thiếu nữ 18 tuổi đã bị bắt hôm thứ Tư sau khi một bé gái 12 tuổi bị xe hơi tôngm khi đang đi bộ đến trường ở Santa Ana. Madeline Ortiz, 18 tuổi, bị bắt sau khi cảnh sát SAPD thực hiện lệnh khám xét một ngôi nhà ở dãy nhà 3600 trên Đại lộ West Kent ở Santa Ana. Cô bị bắt vì tội tông xe rồi bỏ chạy, hiện bị giam tại Nhà tù Santa Ana.

.

Ortiz bị cáo buộc lái xe tông vào một bé gái 12 tuổi khi em đang đi bộ đến trường ở Santa Ana vào sáng thứ Tư, khiến em phải nhập viện trong tình hình nguy kịch. Bé gái được ẩn dan, bị xe tông vào khoảng 8 giờ sáng tại đường Newhope và đại lộ McFadden khi đang đi bộ đến trường tại trung học cơ sở Fitz Intermediate Language Academy.

.

⚪ ---- Texas: Cảnh sát Port Arthur đã bắt Thang Van Nguyen, một nhân viên phòng trò chơi hôm thứ Tư sau cuộc điều tra về hoạt động đánh bạc bất hợp pháp. Thang Van Nguyen, 40 tuổi, ở Port Arthur, là nhân viên phòng trò chơi của công ty Dollar Supreme Game Room, bị điều tra về hành vi đánh bạc bất hợp pháp tại cửa hàng.

.

Nguyễn đã bị truy tố tội khuyến khích cờ bạc, một tội nhẹ, có thể bị phạt tới một năm tù và phạt tiền lên tới 4.000 USD. Cửa hàng tọa lạc tại số 3637 Twin City Highway ở Port Arthur. Cảnh sát Port Arthur nói, không có vụ bắt giữ nào khác được thực hiện. Nguyễn chỉ bị truy tố vào thời điểm này và được coi là vô tội cho đến khi bị kết án hoặc nhận tội.

.

⚪ ---- RFA: Công an cáo buộc 11 lao động bị sa thải đã kích động 5.000 công nhân Viet Glory đình công. Theo Đài Á Châu Tự Do. Mười một lao động được nói liên quan đến vụ hơn 5.000 công nhân tại Công ty TNHH Viet Glory ở Nghệ An ngừng việc tập thể từ ngày 2 đến ngày 8/10, đã bị sa thải và bị công an triệu tập. Truyền thông Nhà nước loan tin trên trong ngày 20/10, dẫn nguyên nhân 11 lao động bị sa thải là do vi phạm kỷ luật, kích động lôi kéo công nhân trên mạng xã hội tham gia ngừng việc. Trong số 11 người bị sa thải, có sáu người ở huyện Quỳnh Lưu, hai người quê huyện Yên Thành và ba người quê huyện Diễn Châu. Cả 11 người đã bị Công an huyện Diễn Châu mời lên làm việc. Tờ Lao động cho biết đến ngày 9/10, gần như 100% công nhân tại Viet Glory đã trở lại làm việc. Vụ ngừng việc tập thể diễn ra từ ngày 2/10 sau giờ làm việc buổi chiều và kéo dài đến hết ngày 8/10. Các công nhân cho biết họ ngừng việc để yêu cầu công ty tăng lương, tăng tiền trợ cấp xăng xe và độc hại…

.

⚪ ---- HỎI 1: Khảo sát 30 nước toàn cầu, 70% muốn chính phủ của họ hỗ trợ Ukraine?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Kết quả cuộc khảo sát của GlobeScan cho thấy gần bảy trong số mười người trên thế giới tin rằng chính phủ của họ nên hỗ trợ Ukraine, quốc gia đang tự bảo vệ mình trước sự xâm lược của Nga. Cuộc khảo sát chỉ ra rằng trung bình 29% số người được hỏi ở các quốc gia này "hoàn toàn đồng ý" rằng chính phủ của họ nên hỗ trợ Ukraine tự bảo vệ mình trước sự xâm lược của Nga và 40% khác "khá đồng ý" với điều này.

.

Chỉ có 11% "hoàn toàn không đồng ý" và 20% "khá không đồng ý". Tại Hoa Kỳ, 70% số người được hỏi muốn chính phủ của họ hỗ trợ Ukraine và ở Đức có 66% số người được hỏi ủng hộ Ukraine. Ngoài ra còn có tỷ lệ ủng hộ cao từ cư dân Vương quốc Anh (79%) và Canada (78%).

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/majority-citizens-30-countries-favour-122054966.html

.

⚪ ---- HỎI 2: Đại đa số công ty muốn thanh toán tương lai theo thời gian thực (real-time payments)?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Phòng Nghiên cứu của AFP đã khảo sát những người hành nghề về ngân khố doanh nghiệp trong việc sử dụng thanh toán theo thời gian thực hiện tại và theo kế hoạch của họ. Những phát hiện chính của cuộc khảo sát bao gồm: 99% doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ USD đến 9,9 tỷ USD dự kiến sẽ gửi thanh toán theo thời gian thực trong 5 năm tới.

Chi tiết:

https://www.prnewswire.com/news-releases/afp-survey-reveals-over-75-of-businesses-will-utilize-real-time-payments-in-next-5-years-301961996.html

.

.