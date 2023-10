Những người tổ chức cuộc biểu tình cho biết 500 người Israel, trong đó có hơn 20 giáo sĩ Do Thái Giáo, đã biểu tình tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ kêu gọi ngưng bắn ở Gaza đã bị bắt giữ.



- Chiến thắng lớn cho Biện lý Willis: LS Sidney Powell thú tội bịa đặt về máy bầu phiếu Dominion gian lận bầu cử 2020, sẽ ra khai hết và thư xin lỗi người dân Georgia

- Thăm dò NPR/PBS /Marist: nếu 2024 bầu giữa 2 người, Biden 49% thắng Trump 46%, nếu bầu 3 người thì Biden 44%, Trump 33% và Robert Kennedy Jr. 16%

- Dân biểu Mariannette Miller-Meeks (Cộng Hòa-IA): bỏ phiếu chống DB Jordan cho ghế Chủ tịch Hạ viện, liền bị hăm dọa xử tử

- Thẩm phán liên bang Amit Mehta bác nỗ lực của Trump xin hoãn vụ kiện từ bạn tình của 1 cảnh sát chết vì bạo loạn 6/1/2021. Cô Sandra Garza kiện Trump và 2 người bạo loạn, đòi mỗi người 10 triệu đô.

- Thẩm phán Arthur Engoron ở tòa New York yêu cầu Trump nói nhỏ giọng, đừng to tiếng

- NBC News: nhiều cử tri nói rằng Trump có thể vừa ngồi tù, vừa làm Tổng Thống cũng tuyệt vời.

- Nếu Trump thua phiếu Biden năm 2024, Chủ tịch Hạ viện tương lai có thể sẽ làm đủ trò để giúp Trump chôm ngược bầu cử

- Sách về TNS Mitt Romney kể về chuyện khi Trump mới gặp Melania

- Nghị viện Châu Âu trao Giải thưởng Sakharov cho Tự do Tư tưởng cho Jina Mahsa Amini, người phụ nữ mà cái chết đã gy ra biểu tình vì nữ quyền ở Iran

- TT Biden xem xét ngân sách 100 tỷ USD viện trợ quốc phòng cho Israel, Ukraine và Đài Loan. Hn nay, Israel đã nhận được 3,8 tỷ USD/năm từ Hoa Kỳ

- Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ ở Palestine kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza

- Tướng an ninh Palestine và toàn bộ gia đình chết dưới trận bom Israel.

- Thủ tướng Anh gặp Tổng thống Israel, hứa sát cánh cùng Israel

- Thủ tướng Đức lên án Putin bi hài khi đòi ngưng bắn và giảm thương vong dân sự ở Gaza.

- Josh Paul, giám đốc Sở Chính trị-Quân sự của Bộ Ngoại giao, từ chức vì Mỹ mù quáng ủng hộ Israel sẽ gây nhiều đau khổ hơn cho cả người Israel và người Palestine.

- TT Biden cảnh báo Israel đừng phạm sai lầm như Mỹ đã mắc phải sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9

- TNS Rick Scott (R-FL): viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở Dải Gaza là "ngu ngốc" khi họ bắt người Mỹ làm con tin

- Mỹ phủ quyết 1 nghị quyết LHQ kêu gọi “tạm dừng bắn vì nhân đạo” trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas để cứu trợ

- Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine: nhiều vụ bắn phá xung quanh Bệnh viện Al-Quds ở Gaza

- Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Adana ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa vô hạn định

- Palestine có ý định kiện lên Tòa án Hình sự Quốc tế vụ Israel bắn vào bệnh viện ở Gaza làm 500 người chết

- Netanyahu: Israel sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Hamas nhờ viện trợ Biden đã hứa

- Tổ chức Y tế Thế giới: nhà kho ở Gaza đã cạn kiệt vật tư và thiết bị.

- Đại sứ Nga tại LHQ hối thúc ngưng bắn Palestine-Israel.

- Đại diện thường trực của Palestine tại LHQ: Israel thực hiện "thảm sát" ở Gaza hàng ngày

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích LHQ vì không viện trợ nhân đạo tới Gaza một cách an toàn và nhanh chóng

- Elie Seidman hủy một sự kiện phát biểu tại Đại học Pennsylvania vì trường này có vẻ thân Palestine

- Davis Polk, công ty luật nổi tiếng quốc tế, rút lời mời làm việc cho 3 sinh viên luật từ Harvard và Columbia bênh vực Palestine

- Ủy ban Châu Âu điều tra về tin giả trên Meta và TikTok.

- Nga đã bán TQ hơn 75 triệu tấn dầu trong năm 2023 tới giờ, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2022.

- Nokia cắt giảm từ 9.000 đến 14.000 nhân viên

- TQ bắt 1 công dân Nhật vì tội gián điệp.

- Bộ trưởng Tài chính Nam Hàn: TQ là quốc gia rất quan trọng đối với nền kinh tế Nam Hàn.

- FBI: gián điệp TQ tập trung vào việc đánh cắp công nghệ của Mỹ diễn ra ở Vùng Vịnh Bắc California.

- Anh: Đại học Exeter sẽ cấp bằng Master về phép thuật và khoa học huyền bí

- WFP kêu gọi quyên góp 19 triệu USD để giúp những người Afghanistan bị mất nhà cửa vì động đất

- Amazon giao hàng bằng máy bay không người lái ở Ý và Anh từ cuối năm 2024. Đã giao vài nơi ở California và Texas.

- California: ứng cử giành ghế Thượng viện, thay TNS Dianne Feinstein, có phóng viên Christina Pascucci, 3 Dân biểu Dân chủ Adam Schiff, Katie Porter và Barbara Lee.

- Quận Los Angeles: tới đòi nộp tiền, rút súng bắn bị thương.

- California luật mới: Trẻ em từ lớp 1 đến lớp 6 phải học viết chữ thảo

- Quận Cam: bắt được sát thủ bắn bảo vệ sân gôn.

- Quận Cam: Bé gái 12 tuổi đã bị một tài xế tông phải rồi bỏ chạy khi đang đi bộ đến trường ở Santa Ana

- Mississippi: Johnson Tran, 46 tuổi, nhận tội buôn ma túy, chờ bị kêu án

- TIN VN. Robot, trí tuệ nhân tạo đang ‘cướp việc’ của người lao động Việt.

- TIN VN. Cả huyện bị cắt nước do công ty cấp nước 'không biết' tiền dân đóng đi đâu.

- HỎI 1: Có phải 3/4 dân Mỹ tin là Mỹ cần viện trợ quân sự cho Israel? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đài Loan: lao động nhập cư mất tích lên tới 84.000 người? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-19/10/2023) ⚪ ---- Tin giả tràn ngập. Mỹ không chịu ngăn chận vì cứ bị nói là phải cho quyền tự do ngôn luận, nhưng Châu Âu thì khác. Ủy ban Châu Âu công bố hôm thứ Năm rằng họ đang mở cuộc điều tra về thông tin sai lệch trên Meta và TikTok. Theo tuyên bố, ủy ban đã chính thức gửi cho cả Meta và Tiktok một “yêu cầu cung cấp thông tin theo Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số (DSA). Ủy ban yêu cầu cả hai công ty cung cấp thêm thông tin chi tiết về các biện pháp được thực hiện chống lại “việc phổ biến và khuếch đại nội dung bất hợp pháp và thông tin sai lệch”.

Meta và TikTok phải cung cấp tất cả thông tin được yêu cầu cho Ủy ban trước ngày 25 tháng 10 năm 2023 về các vấn đề liên quan đến ứng phó khủng hoảng và trước ngày 8 tháng 11 năm 2023 về việc bảo vệ tính liêm chính của các cuộc bầu cử.

⚪ ---- Igor Sechin, người đứng đầu hãng dầu Nga Rosneft và là thư ký điều hành của Ủy ban Tổng thống Liên bang Nga về chiến lược phát triển ngành nhiên liệu, năng lượng và an toàn môi trường, cho biết hôm thứ Năm rằng Nga đã cung cấp cho Trung Quốc hơn 75 triệu tấn dầu trong năm 2023 tới giờ, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2022. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Năng lượng Nga-Trung, Sechin nói rằng trong 8 tháng đầu năm 2023, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu chính cho Trung Quốc, vượt qua Saudi Arabia.

⚪ ---- Nokia tiết lộ hôm thứ Năm trong một tuyên bố rằng họ đang lên kế hoạch cắt giảm từ 9.000 đến 14.000 nhân viên của mình để "giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động". Điều này có nghĩa là giảm từ 10% đến 16% trong tổng số 86.000 nhân viên hiện tại. Quyết định này là một phần trong kế hoạch "chiến lược và hoạt động" nhằm tái định vị công ty trong tương lai và tạo điều kiện thuận lợi cho công ty "điều hướng sự không chắc chắn của thị trường hiện tại" đồng thời củng cố "sự dẫn đầu về công nghệ" của mình. Trước đó, trong quý 3 năm tài chính 2023, theo cơ sở hàng năm, Nokia đã báo cáo doanh thu thuần giảm 20% xuống còn 4,9 tỷ euro và thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu giảm 75% xuống còn 0,02 euro.

⚪ ---- Nikkei Asia đưa tin hôm thứ Năm rằng Trung Quốc đã bắt một công dân Nhật Bản vì tội gián điệp. Người này là nhân viên công ty dược phẩm Astellas Pharma, đã bị giam từ tháng 3. Người đàn ông này bị bỏ tù vì "tham gia các hoạt động gián điệp và vi phạm luật chống gián điệp" và vào giữa tháng 9, đã bị giam giữ hình sự. Nhật Bản đang yêu cầu trả tự do sớm cho ông sau khi được chính phủ Trung Quốc thông báo thông qua đại sứ quán. Chính phủ TQ chưa tiết lộ cáo buộc cụ thể đối với nhân viên này.

⚪ ---- Bộ trưởng Tài chính Nam Hàn Choo Kyung-ho hôm thứ Năm tuyên bố rằng Seoul sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác với Bắc Kinh, đồng thời mô tả Trung Quốc là “quốc gia rất quan trọng đối với nền kinh tế của chúng tôi”. Choo đưa ra tuyên bố tại quốc hội Nam Hàn sau khi thành viên Quốc hội Jung Tae-ho của quận Gwanak tại Seoul cáo buộc chính phủ "đã từ bỏ thị trường Trung Quốc" để xích lại gần hơn với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Đầu năm nay, Choo nhấn mạnh rằng Nam Hàn không tìm cách tách khỏi Trung Quốc, quốc gia mà ông coi là “đối tác quan trọng nhất” của Nam Hàn.

⚪ ---- Chiến thắng lớn cho Biện lý Willis của tỏa quận Fulton: Sidney Powell, luật sư bày ra âm mưu, người từng bịa đặt về công ty máy bầu phiếu Dominion gian lận bầu cử năm 2020, chính thứcc thú tội hình sự. Theo CNN, "Powell sẽ được yêu cầu làm chứng tại các phiên tòa trong tương lai và viết một lá thư xin lỗi tới người dân Georgia" như một phần trong thỏa thuận nhận tội của bà Powell.

.

Theo phóng viên Tamar Hallerman của báo Atlanta Journal Constitution, Powell sẽ tránh phải ngồi tù như một phần của thỏa thuận nhưng sẽ phải chịu 6 năm quản chế, đồng thời sẽ phải nộp phạt 6.000 USD và bồi thường 2.700 USD cho tiểu bang Georgia.

Powell cũng đang phải đối mặt với vụ kiện phỉ báng từ Công ty máy bầu phiếu Dominion liên quan đến những tuyên bố sai trái của bà về việc công ty âm mưu với cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez để đánh cắp các cuộc bầu cử từ những người bảo thủ trên toàn thế giới.

Những tuyên bố sai trái của Powell chống lại Dominion, vốn được cả Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa quảng bá trên tài khoản Twitter của họ, đã quá xa vời đến mức ngay cả nhiều đồng minh của Trump, những người tin rằng đã có hành vi gian lận cử tri hàng loạt trong cuộc bầu cử năm 2020, cũng cho rằng bà đã đi quá xa. Chẳng hạn, cựu cố vấn thương mại của Trump, Peter Navarro, lập luận rằng Powell là “điều tồi tệ nhất từng xảy ra” đối với nỗ lực của những người giúp Trump bám ghế tổng thống.

⚪ ---- Một cuộc thăm dò mới của NPR/PBS NewsHour/Marist cho thấy Tổng thống Joe Biden sẽ có được lợi thế lớn trong cuộc đua ba bên cùng với Donald Trump và Robert Kennedy Jr. Trong số những người được hỏi, Biden giành được 44% phiếu so với 33% của Trump và 16% của Kennedy. Chỉ có 3 phần trăm chưa quyết định.

Khi so sánh hai ứng cử viên của đảng lớn trong một cuộc đua trực tiếp hai người, khoảng cách dẫn đầu của Biden thu hẹp từ lợi thế 7 điểm xuống còn lợi thế 3 điểm trong số cử tri đã ghi danh trên toàn quốc, với Biden đạt 49% so với 46% của Trump và 5% chưa quyết định.

Marist Poll cho biết trong kết quả của mình: “Sự hiện diện của Kennedy làm xói mòn vị trí dẫn đầu của Trump trong số những người độc lập và làm giảm sự ủng hộ của ông trong những người thuộc đảng Cộng hòa”. “Sự mất mát của Trump đối với những người ủng hộ ông ấy gấp đôi sự mất mát mà Biden phải trải qua đối với các đảng viên Đảng Dân chủ.”

⚪ ---- Dân biểu Mariannette Miller-Meeks (Cộng Hòa-IA) cho biết hôm thứ Tư rằng bà đã nhận được “những lời hăm dọa sẽ bị giết chết” sau khi bà chuyển sang bỏ phiếu chống lại Dân biểu Jim Jordan (R-OH) cho chức Chủ tịch Hạ viện. Nữ Dân biểu Iowa đã bỏ phiếu cho Jordan trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên hômo thứ Ba; nhưng hôm thứ Tư, bà là một trong 22 thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện phản đối ông.

Trong một tuyên bố được đưa ra vài giờ sau đó, nữ Dân biểu Iowa cho biết bà đã bỏ phiếu vòng hai cho Dân biểu Kay Granger (R-TX) “vì bà này đã thể hiện khả năng lãnh đạo tuyệt vời trong năm nay”. Tuy nhiên, sau khi bỏ phiếu cho DB Granger, DB Miller-Meeks cho biết bà đã nhận được những lời đe dọa sẽ bị giết chết “và một loạt các cuộc gọi đe dọa. Các cơ quan chức năng đã được thông báo và văn phòng của tôi đang hợp tác đầy đủ.”

Bà nói thêm: “Có một điều tôi không thể chấp nhận được hoặc ủng hộ đó là kẻ bắt nạt”. Hiện chưa rõ ai là người đưa ra lời đe dọa cũng như nội dung cụ thể của chúng là gì. DB Jordan đã lên mạng X, trước đây gọi là Twitter, để bình luận về các mối đe dọa được báo cáo: “Không người Mỹ nào nên buộc tội người khác vì niềm tin của họ… Hãy dừng lại. Thật là ghê tởm.”

⚪ ---- Thẩm phán liên bang Amit Mehta hôm thứ Tư đã bác bỏ nỗ lực của cựu Tổng thống Trump nhằm trì hoãn vụ kiện dân sự chống lại Trump để đòi bồi thường dân sự về vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1/2021. Sau khi Trump bị truy tố về các cáo buộc hình sự liên bang bắt nguồn từ cuộc bầu cử năm 2020 và bạo loạn ngày 6/1, các luật sư của Trump vào tháng 8 đã cố gắng tạm dừng vụ kiện dân sự với lý do có sự chồng chéo (overlap).

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Amit Mehta đã bác bỏ đề nghị ghìm-lại (stay) của Trump trong một lệnh ngắn gọn được ban hành hôm thứ Tư, gọi yêu cầu này là “không chính đáng. Vụ kiện này vẫn đang ở giai đoạn đề-nghị-bác-bỏ. Yêu cầu của Trump là quá sớm. Hơn nữa, sự cân bằng lợi ích, bao gồm cả Nguyên đơn và công chúng trong việc giải quyết vấn đề này, nên không ủng hộ việc ghìm lại.”

Sandra Garza, bạn tình lâu năm của Brian Sicknick, một Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ, người đã chết vài giờ sau vụ tấn công Điện Capitol 6/1/2021, đã kiện Trump ngay trước lễ kỷ niệm hai năm ngày 6 tháng 1. Sicknick đã bị người bạo loạn xịt hơi cay vào mặt trong vụ tấn công và qua đời vào ngày hôm sau sau hai cơn đột quỵ. Giám định y khoa nhiều tháng sau đó đã ra phán quyết rằng anh chết vì nguyên nhân tự nhiên, đồng thời lưu ý rằng "tất cả những gì diễn ra đều có vai trò trong tình trạng của anh ta." Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ cho biết Sicknick chết trong khi làm nhiệm vụ.

Trump đã tìm cách tạm dừng vài ngày sau khi ông bị buộc tội bốn tội hình sự ở Washington, D.C., về những nỗ lực bị cáo buộc nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, bao gồm các cáo buộc liên quan đến ngày 6 tháng 1. Đây là một trong bốn cáo trạng mà Trump phải đối mặt. Anh ta không nhận tội đối với mọi cáo buộc. Trump đã xin tòa lệnh tạm dừng trong thời gian điều tra vụ án hình sự của Trump, bao gồm mọi kháng cáo, mốc thời gian có thể kéo dài hàng tháng, nếu không muốn nói là hàng năm.

Bên cạnh Trump, hồ sơ kiện của cô Garza còn nêu tên hai kẻ bạo loạn đã hành hung cảnh sát Sicknick và bị truy tố vì tham gia vào cuộc bạo loạn. Hai người này không xin tạm dừng. Garza đang kiện cả ba bị cáo về cái chết oan uổng và các yêu cầu bồi thường khác, yêu cầu mỗi người phải trả ít nhất 10 triệu USD cùng với các khoản bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt.

⚪ ---- Thẩm phán Arthur Engoron ở tòa New York đã yêu cầu cựu Tổng thống Trump xuống giọng nói nhỏ hơn, sau khi Trump trở nên sôi nổi khi một nhân chứng làm chứng chống lại Trump trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự. Thẩm phán Engoron đã đưa ra cảnh báo sau khi Trump giơ tay tỏ vẻ thất vọng và trao đổi với các luật sư của mình trong ngày lấy lời khai thứ hai của nhà định giá bất động sản Doug Larson, theo AP.

Kevin Wallace, luật sư của văn phòng Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York, đã yêu cầu Engoron yêu cầu người bào chữa “ngưng bình luận trong lời khai của nhân chứng”, lưu ý rằng những bình luận của Trump có thể nghe được ở phía nhân chứng trong phòng. Engoron sau đó yêu cầu mọi người nhỏ giọng, "đặc biệt nếu điều đó nhằm ảnh hưởng đến lời khai", AP đưa tin.

⚪ ---- NBC News đưa tin, viễn cảnh Donald Trump có thể phải ngồi tù, hoặc ít nhất là đi theo hướng đó, khi cuộc bầu cử năm 2024 diễn ra không khiến một số người ủng hộ ông phải nản lòng. Trong các cuộc phỏng vấn, những người ủng hộ Trump, người đang phải đối mặt với 91 cáo buộc trọng tội ở 4 khu vực pháp lý khác nhau cũng như một số vụ kiện dân sự, dường như có ấn tượng rằng Trump có thể chiến thắng trong cuộc bầu cử 2024 cũng như giữ chức tổng tư lệnh Hoa Kỳ từ 1 phòng giam trong tù, theo một người hâm mộ thừa nhận, "Thật sự sẽ rất vui khi thấy như thế. Tôi biết điều đó nghe có vẻ điên rồ."

Trump có thể phải ngồi tù ở Georgia nếu bị kết án về tội lừa đảo theo luật RICO hoặc vào nhà tù liên bang vì cản trở công lý – và một số người ủng hộ ông sẽ chỉ chớp mắt như Jake Taylor của NBC đã viết. Ví dụ, Dayna Duke, người ủng hộ Trump từ Arizona đã đề xuất rằng "Nếu Trump bị kết án và Trump thắng cử, hãy đưa Phòng Bầu dục vào bất kỳ nhà tù nào mà họ giam giữ Trump."

Thành viên Đảng Cộng hòa Vicki Scott tuyên bố không có gì có thể ngăn cản cô bỏ phiếu cho Trump một lần nữa và đưa ra lời đe dọa ngầm dựa trên niềm tin của cô rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị Trump đánh cắp. Cô nói với NBC: “Trump vẫn có thể tranh cử tổng thống nếu Trump ngồi sau song sắt và Trump vẫn sẽ nhận được số phiếu bầu như vậy. Hãy trói Trump suốt cả năm tới và chúng tôi vẫn sẽ bỏ phiếu cho Trump. Và tôi sẽ nói cho bạn biết, nếu nó bị đánh cắp lần nữa, đó có thể là một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba.”

Phát biểu từ kinh nghiệm, cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa Jeff Smith của Missouri, người đã từng ngồi tù vì nói dối chính quyền liên bang về các hoạt động tranh cử bất hợp pháp, đã thực tế hơn một chút về hiệu quả của một tổng thống bị bỏ tù. Smith giải thích: “Ý tôi là, bạn không được có điện thoại trong tù, vì vậy tôi không biết bạn sẽ phục vụ như thế nào với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ. Một tổng thống không thể đến nơi xảy ra thảm họa quốc gia, một tổng thống không thể thực hiện các chuyến công du nước ngoài. Một tổng thống bị hạn chế về mặt chức vụ tổng thống mang tính biểu tượng truyền thống.”

Nhà sử học nổi tiếng Douglas Brinkley khẳng định điều đó là có thể, nhưng có vấn đề: “Điều này có thể xảy ra là điều hợp lý. Chúng ta không chỉ nói chuyện trên trời. Bộ máy Bạch Ốc sẽ được chuyển vào phòng giam và Trump có thể sẽ điều hành thông qua luật sư của mình, người sẽ là chánh văn phòng của Trump.”

⚪ ---- Nếu Trump thua phiếu Biden năm 2024, Chủ tịch Hạ viện tương lai có thể sẽ làm đủ trò để lật ngược các phiếu đại cử tri 2024 nhằm trao ghế Tổng Thống cho Trump? Tom Nichols đã viết một chuyên mục trên tờ Atlantic đổ lỗi cho việc không lấp đầy chỗ trống Chủ tịch Hạ viện cho các cử tri Đảng Cộng hòa và gợi ý rằng một Chủ tịch Hạ viện cực hữu có thể giúp Trump một cách hiệu quả để trộm ghế Tổng Thống năm 2024.

Ông viết: “Vấn đề thực sự là nhiều cử tri Đảng Cộng hòa hiện đã hoàn toàn nhiễm thái độ hoài nghi của Trump và những kẻ cơ hội của Đảng Cộng hòa xung quanh Trump và họ không tìm ra mối liên hệ nào giữa chính trị quốc gia với tình hình sức khỏe và an ninh đang diễn ra của Hoa Kỳ. Những cử tri này dựa vào những người khác (bao gồm cả những người Mỹ mà họ coi là ‘nhà nước ngầm’) để giữ cho đất nước hoạt động. Họ bỏ phiếu cho những bậc thầy về trình diễn vô nghĩa, chẳng hạn như DB Jordan và DB Gaetz, những người không làm gì cho những gia đình lao động 'bị lãng quên' ở những nơi mà phong trào MAGA tuyên bố đã bị phần còn lại của chúng ta bỏ lại phía sau."

Hôm thứ Tư, bầu Chủ tịch Hạ viện lần thứ hai vẫn không xong, vì không ai giành được 217 phiếu bầu may mắn cần thiết để lên chức Chủ tịch Hạ viện. Nichols nói rằng DB Jim Jordan (R-OH) với tư cách là một nhà lập pháp đã ngồi vào Hạ viện trong 16 năm và nói "Jordan là vô tích sự. Jordan là một chú bồ nông đi bộ, người chưa bao giờ đưa ra bất kỳ đạo luật thành công nào, chưa bao giờ vận động phiếu được cho chuyện gì, chưa bao giờ đạt được bất cứ điều gì ngoại trừ việc xuất hiện trên Fox và nói ngon ngọt với các cử tri Ohio và các đồng minh MAGA.”

Nichols nêu nghi vấn rằng Jordan nếu giữ chức Chủ tịch Hạ viện sẽ nghĩ ra các trò vui để kiếm phiếu 2024 cho bản thân: như tiếp tục ra lệnh luận tội Biden, sẽ đóng cửa chính phủ, sẽ thân thiện với cựu Tổng thống Donald Trump để tác động đến cuộc bầu cử năm 2024 theo hướng có lợi cho mình - giả sử rằng Trump giành được Cộng Hòa đề cử, và nguy hơn: “Có lẽ từ một vị trí quyền lực lớn hơn, Jordan có thể hỗ trợ Donald Trump một cách hiệu quả hơn trong việc phá hoại một cuộc bầu cử khác vào năm 2024. Có lẽ đó là lý do tại sao Trump ủng hộ Jorsan làm Chủ tịch Hạ viện."

⚪ ---- Nghị viện Châu Âu hôm thứ Năm đã trao tặng Giải thưởng Sakharov cho Tự do Tư tưởng cho Jina Mahsa Amini, người phụ nữ mà cái chết của cô đã truyền cảm hứng cho nhiều cuộc biểu tình vì quyền phụ nữ ở Iran, và Phong trào "Woman, Life, Freedom Movement" (Phong trào Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do).

Tuyên bố của Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Roberta Metsola viết: "Vào ngày 16 tháng 9, chúng ta đã đánh dấu một năm kể từ vụ sát hại Jina Mahsa Amini ở Iran. Nghị viện Châu Âu tự hào đứng về phía những người dũng cảm và thách thức, những người tiếp tục đấu tranh cho sự bình đẳng, nhân phẩm và tự do ở Iran. Chúng tôi sát cánh cùng những người, ngay cả khi đang ở trong tù vẫn tiếp tục duy trì sự tồn tại của Phụ nữ, Cuộc sống và Tự do."

Thông báo này được đưa ra ngay sau khi nhà hoạt động nhân quyền người Iran Narges Mohammadi nhận giải Nobel Hòa bình 2023 vì cuộc chiến chống lại sự áp bức phụ nữ ở Iran và vì cuộc đấu tranh của bà nhằm thúc đẩy nhân quyền và tự do cho tất cả mọi người.

⚪ ---- Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể xem xét yêu cầu bổ sung trị giá khoảng 100 tỷ USD, bao gồm viện trợ quốc phòng cho Israel, Ukraine và Đài Loan, theo nhiều nguồn tin quen thuộc với yêu cầu này nói với Reuters hôm thứ Ba. Nhiều người cho rằng Biden sẽ yêu cầu Quốc hội thông qua dự luật chi tiêu bổ sung trong vòng vài ngày tới, khi Washington phản ứng trước cuộc tấn công chết người vào ngày 7 tháng 10 của quân Hamas nhằm vào Israel trong khi tìm cách tiếp tục hỗ trợ Ukraine chống Nga.

Tin tức được tung ra khi Biden chuẩn bị khởi hành đến Tel Aviv và Amman để thể hiện sự ủng hộ đối với Israel cũng như gặp gỡ các nhà lãnh đạo Jordan và Ai Cập về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Các lãnh đạo Thượng viện Hoa Kỳ trước đó vào thứ Ba cho biết họ dự kiến Biden sẽ gửi cho họ yêu cầu vào cuối tuần này về gói viện trợ hàng tỷ đô la cho Israel, Ukraine và Đài Loan cũng như an ninh ở biên giới Hoa Kỳ.

Hai trong số các nguồn tin cho biết yêu cầu này là tài trợ trọn năm, giải thích quy mô lớn. Các quan chức hành chính đã làm việc theo yêu cầu này trong nhiều tuần. Thượng nghị sĩ Ben Cardin, Chủ tịch đảng Dân chủ của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho biết ông chưa thấy con số cụ thể cho yêu cầu bổ sung, nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu lên tới 100 tỷ USD. Cardin nói với Reuters: “Tôi hy vọng nó đủ để giúp chúng ta vượt qua năm 2024.”

Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn về số phận của bất kỳ đạo luật nào tại Quốc hội, nơi kiểm soát chi tiêu theo luật của Hoa Kỳ. Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã không chọn được người cho ghế Chủ tịch Hạ viện và không thể thông qua luật nào kể từ khi Kevin McCarthy bị lật đổ vào ngày 3 tháng 10.

Một nguồn tin quốc hội quen thuộc với yêu cầu này cho biết Israel đã yêu cầu 10 tỷ USD để đáp trả cuộc tấn công nhằm vào công dân Israel bởi nhóm chiến binh Hamas được Iran hậu thuẫn. Israel đã nhận được 3,8 tỷ USD mỗi năm từ Hoa Kỳ, theo thỏa thuận 10 năm bắt đầu từ năm 2016.

⚪ ---- Những người tổ chức cuộc biểu tình cho biết 500 người Israel, trong đó có hơn 20 giáo sĩ Do Thái Giáo, đã biểu tình tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ kêu gọi ngưng bắn ở Gaza đã bị bắt giữ. Theo tổ chức Jewish Voice for Peace (Tiếng nói Do Thái vì Hòa bình), Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ đã xé bỏ các biểu ngữ có nội dung "ngưng bắn ngay bây giờ". Các nhà tổ chức cũng cho biết hàng ngàn người Do Thái đã tụ tập bên ngoài Quốc hội, trong khi hàng trăm người bước vào khuôn viên.

Trong khi đó, Cảnh sát Capitol xác nhận họ đã thực hiện các vụ bắt giữ nhưng vẫn chưa cung cấp số lượng người chính xác mà họ bắt giữ vì họ “vẫn đang giải quyết tất cả các vụ bắt giữ”. Trước đó, truyền thông biểu tình của những người Israel tại tòa nhà tròn Rotunda trong Quốc Hội Mỹ là 2 tổ chức chính yếu: If Not Now When (Nếu không bây giờ, thì khi nào) và Jewish Voices for Peace (Tiếng nói Do Thái vì hòa bình), đưa ra các bản văn kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Video từ hiện trường cho thấy hàng chục người biểu tình mặc áo sơ mi đen khi họ ngồi ở trung tâm nhà tròn cầm các biển hiệu, một trong số đó có dòng chữ “LET GAZA LIVE” (Hãy để Gaza sống).

Những người khác chiếm giữ tầng hai của tòa nhà Rotunda, nơi có ít nhất một biểu ngữ “CEASEFIRE” (Hãy ngừng bắn) được treo. Cảnh sát nói vào khoảng 3 giờ chiều Thứ Tư rằng họ đã bắt đầu bắt giữ người dân sau khi cảnh báo rằng các cuộc biểu tình bên trong các tòa nhà quốc hội là bất hợp pháp. Không rõ hầu hết những người biểu tình sẽ bị truy tố tội gì, nếu có, nhưng ít nhất ba người đã bị truy tố tội hành hung một cảnh sát, theo lời cảnh sát. Cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đã cảnh báo những người biểu tình ngừng biểu tình và khi họ không tuân thủ, chúng tôi bắt đầu bắt giữ.”

Tổ chức Jewish Voices for Peace đêm Thứ Tư viết trên mạng X: "Hôm nay, 500 người Do Thái đã bị bắt và 10 ngàn người đã xuống đường để ủng hộ và yêu cầu ngừng bắn cũng như chấm dứt nạn diệt chủng đối với người Palestine. Chúng tôi đóng cửa quốc hội để thu hút sự chú ý của đông đảo người dân về sự đồng lõa của Hoa Kỳ trong việc Israel tiếp tục đàn áp người Palestine. Nhưng công việc của chúng tôi vẫn chưa xong."

Người Do Thái hôm Thứ Tư biểu tình ngồi ở khu nhà Rotunda trong Quốc Hội Hoa Kỳ.

⚪ ---- Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (UNOCHA) ở Palestine hôm thứ Năm đã kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza, đồng thời kêu gọi rằng “thời gian không còn nhiều cho người dân” trong khu vực. Trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, tổ chức này nhấn mạnh rằng việc tiếp cận an toàn với vật tư y tế, thực phẩm và tài nguyên phải được đảm bảo để giúp giảm bớt tác động của các sự kiện bạo lực mà dân thường phải gánh chịu. Bản văn nói rằng dân thường và tài sản của họ “phải luôn được bảo vệ”.

⚪ ---- Tướng an ninh Palestine và toàn bộ gia đình chết dưới trận bom Israel. Chỉ huy Lực lượng An ninh Quốc gia Palestine bán quân sự tại Dải Gaza, Thiếu tướng Jihad Muheisen, đã chết trong cuộc không kích của quân Israel vào khu phố Sheikh Radwan của Thành phố Gaza, theo Quds News Network đưa tin hôm thứ Năm. Toàn bộ gia đình của Muheisen cũng chết trong trận bom. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa bình luận về thông tin này.

⚪ ---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog hôm thứ Năm sau khi đến Tel Aviv trước đó trong ngày. Ông nhắc lại rằng Anh sát cánh cùng Israel và bày tỏ sự tin tưởng rằng hai nước sẽ tiếp tục "hợp tác chặt chẽ với nhau". Ông cũng gặp gỡ gia đình các con tin bị Hamas bắt giữ và thề sẽ làm việc với các đối tác để đảm bảo họ được thả.

Sunak nói với các phóng viên: "Trên hết, tôi ở đây để bày tỏ tình đoàn kết của mình với người dân Israel. Các bạn đã phải chịu đựng một hành động khủng bố khủng khiếp, không thể tả xiết". Ông cũng cho biết người Palestine ở Dải Gaza là "nạn nhân của những gì Hamas đã làm" và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp quyền tiếp cận nhân đạo "khẩn cấp", bao gồm thực phẩm, nước và thuốc men.

⚪ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Năm đã lên án nhận xét của Tổng thống Nga Vladimir Putin về thương vong dân sự ở Gaza. Scholz nói trong bài phát biểu trước quốc hội Đức: "Tôi càng phẫn nộ hơn khi nghe tin Tổng thống Nga cảnh báo khắp nơi rằng có thể có nạn nhân là thường dân của các cuộc đối đầu quân sự. Thực sự không có gì hoài nghi hơn thế." Putin trước đó gọi vụ nổ xảy ra tại một bệnh viện ở Gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng là một "thảm kịch khủng khiếp" và một "thảm họa", đồng thời kêu gọi ngưng bắn càng sớm càng tốt.

⚪ ---- Một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từ chức vì quyết định của Hoa Kỳ tăng cường viện trợ quân sự cho Israel, nói rằng cuộc chiến ở Gaza do Mỹ hỗ trợ sẽ dẫn đến nhiều đau khổ hơn cho cả người Israel và người Palestine. Josh Paul, giám đốc Sở Chính trị-Quân sự của Bộ Ngoại giao, viết trong một ghi chú đăng trực tuyến hôm thứ Tư rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang lặp lại những sai lầm tương tự mà Mỹ đã mắc phải trong nhiều thập niên.

Ông viết: “Phản ứng mà Israel đang thực hiện, cùng với đó là sự hỗ trợ của Mỹ cho phản ứng đó cũng như hiện trạng chiếm đóng, sẽ chỉ dẫn đến đau khổ ngày càng sâu sắc hơn cho cả người dân Israel và người Palestine. Tôi lo ngại chúng ta đang lặp lại những sai lầm tương tự mà chúng ta đã mắc phải trong những thập niên qua và tôi từ chối tham gia vào vấn đề đó lâu hơn. Sự ủng hộ mù quáng cho một bên của chính quyền Biden đã dẫn đến các quyết định chính sách không phù hợp. là thiển cận, phá hoại, bất công và mâu thuẫn với chính những giá trị mà chúng tôi công khai tán thành”.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo New York Times, Paul cũng nói rằng "việc tiếp tục trao cho Israel thứ mà ông mô tả là quyền tự quyết để tiêu diệt một thế hệ kẻ thù, chỉ để tạo ra một thế hệ kẻ thù mới, cuối cùng không phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ." (Lời người dịch tin: Thực tế, Biden trong những ngày qua, không hề nói lên chữ "ngưng bắn" mà chỉ nói cần tiêu diệt Hamas, Mỹ sẽ cung cấp Israel mọi thứ cần thiết, và hãy tránh thiệt hại cho thường dân.)

Johnson Tran,

TIN VN. Cả huyện bị cắt nước do công ty cấp nước 'không biết' tiền dân đóng đi đâu.

TIN VN. Robot, trí tuệ nhân tạo đang ‘cướp việc’ của người lao động Việt.

⚪ ---- Tổng thống Biden hôm thứ Tư cảnh báo Israel đừng phạm phải những sai lầm tương tự như Hoa Kỳ đã mắc phải sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 vì lực lượng Israel dự kiến sẽ chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ để đáp trả các cuộc tấn công khủng bố do Hamas phát động. Biden đã đưa ra nhận xét ở Tel Aviv vào cuối chuyến đi tới Israel nhằm nhấn mạnh sự ủng hộ không ngừng của Biden đối với nhà nước Do Thái sau hậu quả của các cuộc tấn công của Hamas khiến hơn 1.000 người Israel thiệt mạng và làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng lớn hơn trong khu vực.Biden nói: “Kể từ khi vụ tấn công khủng bố này xảy ra, chúng tôi đã thấy nó được mô tả giống như vụ 11/9 của Israel. Nhưng đối với một quốc gia có quy mô như Israel, nó giống như 15 vụ 11/9 vậy. Quy mô có thể khác, nhưng tôi chắc chắn rằng những nỗi kinh hoàng đó đã chạm đến cảm giác nguyên sơ nào đó ở Israel giống như ở Hoa Kỳ. Sốc, đau đớn, giận dữ. Một cơn thịnh nộ tiêu tốn tất cả. Công lý phải được thực thi. Nhưng tôi cảnh báo điều này: Khi bạn cảm thấy cơn thịnh nộ đó, đừng để nó tiêu diệt. Sau ngày 11/9 chúng tôi rất phẫn nộ ở Hoa Kỳ. Trong khi chúng tôi tìm kiếm công lý và có được công lý, chúng tôi cũng đã phạm sai lầm.”Sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, Hoa Kỳ bắt tay vào các cuộc chiến ở Afghanistan để truy lùng những kẻ chịu trách nhiệm và sau đó vài tháng, bắt đầu cuộc chiến ở Iraq. Các cuộc xung đột kép đã khiến Hoa Kỳ thiệt hại hàng nghìn binh lính Mỹ và kéo dài 20 năm. Biden giữ chức phó tổng thống trong khi cả hai cuộc chiến đang diễn ra và chính quyền của ông sau đó đã giám sát việc quân đội Mỹ rời khỏi Afghanistan một cách hỗn loạn vào năm 2021.Biden cho biết những lựa chọn trong thời kỳ chiến tranh không bao giờ rõ ràng và phải được cân nhắc với những cái giá phải trả có thể xảy ra trước khi lưu ý rằng người dân Palestine đang phải chịu đựng và đại đa số trong số họ không được Hamas đại diện.⚪ ---- Trong cuộc trao đổi căng thẳng với phóng viên hôm thứ Tư, Thượng nghị sĩ Rick Scott (R-FL) tuyên bố rằng việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người Palestine bị mắc kẹt ở Dải Gaza là "ngu ngốc", sau cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Israel của Hamas khiến căng thẳng leo thang ở Israel. khu vực và khiến Israel tăng cường nỗ lực quân sự trong khu vực.“Đây là ý tưởng ngu ngốc nhất khi họ bắt người Mỹ làm con tin,” Scott nói trong đoạn video do nhà báo Brian J. Karem của chuyên mục Bạch Ốc đăng lên X. “Hãy nói về những con tin người Mỹ, đưa họ ra ngoài và nói về những người Mỹ đã chết trước khi chúng ta nghĩ đến việc đưa tiền cho họ.” Scott sau đó bỏ đi trước khi bất cứ ai có thể phản hồi lại tuyên bố của anh ấy.Hoa Kỳ là một đồng minh thân cận của Israel và đang cam kết viện trợ quân sự cho cuộc chiến chống khủng bố của họ. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden cũng đã cam kết viện trợ nhân đạo 100 triệu USD cho Lãnh thổ Palestine.⚪ ---- Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi “tạm dừng vì nhân đạo” trong cuộc xung đột đẫm máu giữa Israel và Hamas để cho phép viện trợ đến Gaza bị bao vây. Biện pháp phổ biến do Brazil soạn thảo cũng sẽ lên án mọi hành vi bạo lực chống lại dân thường, bao gồm cả các cuộc tấn công khủng bố “tàn ác” của Hamas. Trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an, 12 nước đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết hôm thứ Tư, trong khi Nga và Anh bỏ phiếu trắng.Linda Thomas-Greenfield, đại sứ Mỹ tại LHQ, nói với hội đồng sau cuộc bỏ phiếu rằng Mỹ muốn có thêm thời gian để cho phép các hoạt động ngoại giao thực tế, bao gồm cả chuyến thăm đang diễn ra của Tổng thống Joe Biden tới khu vực, được “phát huy tác dụng”. Thomas-Greenfield cũng chỉ trích dự thảo vì không đề cập đến quyền tự vệ của Israel, Đại sứ Anh Barbara Woodward cũng đồng tình. Đại sứ Nga Vassily Nebenzia, người đã cố gắng đưa ra một sửa đổi cho dự thảo kêu gọi “ngừng bắn nhân đạo” không thành công, đã chỉ trích Hoa Kỳ về quyền phủ quyết, cáo buộc Mỹ là “đạo đức giả”.⚪ ---- Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (tương tương Hội Hồng Thập Tự) báo cáo về vụ bắn phá xung quanh Bệnh viện Al-Quds nằm trong khu dân cư ở Thành phố Gaza vào tối thứ Tư. Cụ thể, hơn 8.000 thường dân phải di dời đang trú ẩn trong tòa nhà của tổ chức và bệnh viện ở khu vực Tal al-Hawa. Một ngày trước đó, một vụ nổ chết khoảng 500 người đã xảy ra tại khu phức hợp Bệnh viện Ả Rập Al-Ahli, nơi cũng được sử dụng làm nơi trú ẩn sau các cuộc tấn công xuyên biên giới giữa lực lượng Hamas và Israel đã phá hủy phần lớn thành phố.⚪ ---- Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Adana phía nam Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa “cho đến khi có thông báo mới” sau các cuộc biểu tình đêm qua ở nước này, thông báo trên trang web cho thấy hôm thứ Tư. Ban đầu, lãnh sự quán dự định chỉ đóng cửa trong ngày Thứ Tư, tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo rằng các cuộc biểu tình "lớn" có thể xảy ra trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tuần tới sau căng thẳng giữa Israel và Gaza. Cụ thể, quân đội Mỹ cũng đóng quân tại Căn cứ Không quân Incirlik của thành phố.Sau vụ tấn công làm chết 500 người ở bệnh viện ở trung tâm Gaza vào ngày 17 tháng 10, các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine bắt đầu ở Lebanon, Syria, Iran, Ai Cập, Jordan, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, những người biểu tình đã ném đá và cocktail Molotov vào tòa nhà lãnh sự quán Mỹ ở Adana.⚪ ---- Đại sứ Palestine tại Hy Lạp Yussef Dorkhom hôm thứ Tư tiết lộ rằng Palestine có ý định kháng cáo lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) liên quan đến vụ tấn công của Israel vào bệnh viện ở Gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng và "tội ác chống lại loài người" trong cuộc tập trận kéo dài hai tuần. Đặc phái viên nói với Anadolu Agency trong cuộc họp báo: “Chúng tôi sẽ nỗ lực đưa những người chịu trách nhiệm về những việc này ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế”.Dorkhom cũng khuyên chính phủ Hy Lạp không nên hợp pháp hóa các hành động của Israel và khuyến khích nước này can thiệp vào cuộc xung đột Israel-Palestine bằng cách "gây áp lực" lên chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để "ngăn chặn chiến tranh" chống lại người Palestine. Nhà ngoại giao này cũng chỉ trích Israel đã bóp méo sự thật và tung tin giả về vụ tấn công.⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhận xét hôm thứ Tư rằng Israel sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Hamas với sự giúp đỡ của viện trợ mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa với Quốc hội sẽ gửi tới Israel. Khi đến thăm trụ sở quân sự Kirya của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở Tel Aviv, Netanyahu nói rằng hai nước "đang hợp tác cùng nhau để đảm bảo việc giải phóng con tin bằng mọi biện pháp có thể".Ông lưu ý rằng hai nhà lãnh đạo "đã đồng thuận về những hành động bảo đảm sự tiếp tục của cuộc chiến chính nghĩa của chúng ta. Chúng tôi đã đồngt huận về sự hợp tác sẽ thay đổi sự cân bằng trên mọi mặt trận và giúp chúng ta đạt được các mục tiêu chiến tranh." Ông Netanyahu cũng nhấn mạnh chuyến đi của ông Biden tới Israel là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đến thăm nước này trong thời điểm xảy ra xung đột vũ trang.⚪ ---- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Tư thông báo rằng nhà kho của họ ở Gaza đã cạn kiệt vật tư và thiết bị. WHO viết trên mạng X: "Số thuốc này đủ để hỗ trợ 50 ca phẫu thuật cần gây mê toàn thân và 500 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện tại, 4 trong số 35 bệnh viện không hoạt động, bao gồm cả do bị hư hại nghiêm trọng hoặc bị nhắm mục tiêu. Các bệnh viện đang dựa vào nguồn cung cấp cuối cùng của họ." Đầu ngày hôm Thứ Tư, Tổng giám đốc tổ chức Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố rằng nguồn cung cấp dành cho Gaza đã bị giữ lại ở biên giới trong bốn ngày.⚪ ---- Theo Vasily Nebenzya, đại diện thường trực của Nga tại LHQ, hôm thứ Tư Nga đã đề xuất nối lại phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 10 của Đại hội đồng LHQ để giải quyết cuộc chiến Palestine-Israel. Ông nói tại cuộc họp của hội đồng rằng do thiếu phản ứng thống nhất từ LHQ, Nga đang có hành động nối lại các cuộc thảo luận nhằm phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ thường dân Palestine tại các khu ảnh hưởng bởi xung đột này. Nhận xét của ông đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an LHQ bác bỏ nghị quyết do Nga đề xuất về Gaza, lên án bạo lực chống lại dân thường trong khu vực.⚪ ---- Đại diện thường trực của Palestine tại LHQ Riyad Mansour trong bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ (UNSC) hôm thứ Tư đã cáo buộc Israel thực hiện "các vụ thảm sát" ở Gaza hàng ngày: "Mọi người đang bị giết trong khi chúng ta đang nói chuyện. Một thảm họa nhân đạo với quy mô chưa từng có đang diễn ra trực tiếp trên màn hình TV ở Gaza."Mansour nhận xét và nhấn mạnh rằng "thảm họa chính trị" đang "đang diễn ra". Đặc phái viên nhấn mạnh rằng “cách duy nhất” để ngăn chặn xung đột lan rộng ra toàn khu vực là ngăn chặn “sự xâm lược tội phạm” chống lại người dân Palestine. Một ngày trước đó, Mansour gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là "kẻ nói dối" vì đổ lỗi cho lực lượng Jihad Hồi giáo về vụ nổ chết người tại bệnh viện ở Gaza khiến khoảng 500 người thiệt mạng.⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Tư tuyên bố rằng Hội đồng Bảo an LHQ (UNSC) "một lần nữa không hoàn thành trách nhiệm của mình" khi không đảm bảo việc vận chuyển viện trợ nhân đạo tới Gaza một cách an toàn và nhanh chóng, đồng thời chỉ trích tổ chức này là "không hiệu quả. Hôm Thứ Ba, vụ thảm sát ở Gaza đã được đưa sang một không gian khác với vụ tấn công tàn khốc vào Bệnh viện Ả Rập Al Ahli. Tôi lên án thủ phạm của cuộc tấn công này, vốn cấu thành tội ác chống lại loài người và dẫn đến tội diệt chủng đối với người dân Gaza.”Ông Erdogan nhấn mạnh rằng "các nước phương Tây, những nước luôn rao giảng nhân quyền và tự do, đã không thực hiện bước nào khác ngoài việc đổ thêm dầu vào lửa. Với tư cách là Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thiết lập lệnh ngừng bắn nhân đạo trước tiên và sau đó là ổn định lâu dài”.⚪ ---- Cựu Giám đốc điều hành Tinder và OkCupid Elie Seidman cho biết ông đang hủy một sự kiện phát biểu tại Đại học Pennsylvania vì phản ứng của trường này đối với cuộc xung đột Israel-Gaza, đồng thời kêu gọi thay đổi ban Giám hiệu trường. “Lẽ ra tôi phải nói chuyện ở Penn vào cuối tháng 11. Tôi đang hủy bỏ,” theo Seidman viết trên X. “Penn cần bảo đảm rằng đây là một nơi an toàn và hiếu khách dành cho sinh viên Do Thái - không phải là một bãi chứa bài trừ Do Thái.” Các nhà phê bình đã tấn công trường đại học này vì đã tổ chức một hội nghị văn học của người Palestine. Seidman tuần trước cho biết ông đã đồng ý với Giám đốc điều hành Apollo Marc Rowan trong việc kêu gọi Hiệu trưởng trường đại học Elizabeth Magill từ chức.⚪ ---- Davis Polk, công ty luật nổi tiếng quốc tế, đã rút lại lời mời làm việc cho ba sinh viên luật từ Harvard và Columbia, nói rằng những sinh viên đó là thành viên của các nhóm đã ký các tuyên bố công khai liên quan đến cuộc chiến Israel-Hamas. “Những tuyên bố này đơn giản là đi ngược lại với các giá trị của công ty chúng tôi”, vì vậy “việc hủy bỏ những lời mời làm việc này là phù hợp để đề cao trách nhiệm của chúng tôi trong việc cung cấp một môi trường làm việc an toàn và hòa nhập. Các thủ lĩnh sinh viên chịu trách nhiệm ký vào những tuyên bố này không còn được chào đón ở công ty chúng tôi nữa,” một email nội bộ từ Neil Barr, chủ tịch và đối tác quản lý của Davis Polk, cho biết.NBC lưu ý rằng các sinh viên chưa được nêu tên và không rõ những tuyên bố nào có liên quan, nhưng Reuters đưa tin những tuyên bố đó đã chỉ quy trách nhiệm vào Israel và ủng hộ Palestine. Theo New York Times, hai trong số các sinh viên giữ vai trò lãnh đạo của các nhóm Columbia đã ký bức thư này. Trong khi đó, nhóm thứ ba gắn liền với Nhóm Đoàn kết Palestine của Harvard, nhóm có lá thư đổ lỗi cho "chế độ Israel" về các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 ở Israel khiến hơn 1.400 ngườichết (số thương vong của Dải Gaza kể từ khi Israel bắt đầu phản ứng với cuộc tấn công: hơn 3.000 người chết, tính đến thứ Tư 18/10/2023). Hôm thứ Ba, Davis Polk cho biết họ đang cân nhắc xem có nên cung cấp lại việc làm cho 2 sinh viên hay không, vì những sinh viên này khẳng định họ không đồng ý với những lá thư không có chữ ký cá nhân.⚪ ---- Nhóm của Donald Trump đã chỉ trích Thượng nghị sĩ Mitt Romney (R-UT) về tuyên bố mà Romney đưa ra về Trump và vợ là bà Melania trong một cuốn tiểu sử mới về Romney. Romney nói với người viết tiểu sử McCay Coppins rằng ông đã tham dự một trận đấu của đội New England Patriots với con trai và Trump trước khi Trump kết hôn với Melania - người cũng có mặt - và Trump khoe rằng ông có cô bạn gái đáng mơ ước nhất ở New York, theo đoạn trích do Rolling đăng tải vào thứ Tư."Trump đến gần Josh, con trai của Romney và chỉ vào một cô gái tóc nâu chân dài ở bên kia phòng. 'Em có thấy bạn gái của tôi không, Melania?', Trump hỏi và nhếch mép cười. 'Khi tôi thả cô ấy xuống, điện thoại sẽ reo lên. Mọi chàng trai ở New York đều sẽ bấm điện thoại, muốn hẹn hò với cô ta,” theo Coppins viết trong cuốn sách sắp xuất bản, Romney: A Reckoning.Cuốn tiểu sử kể lại nhiều cuộc gặp gỡ giữa Romney và Trump trước nhiệm kỳ tổng thống của Trump, bao gồm cả cuộc gặp đầu tiên của họ tại Mar-a-Lago vào giữa những năm 1990. Nhóm của Trump đã đưa ra phản ứng xúc phạm trước những tuyên bố của thượng nghị sĩ sắp nghỉ hưu.Người phát ngôn của Trump viết khi đáp lại yêu cầu bình luận từ Rolling Stone: “Mittens là một kẻ thua cuộc đang ‘nghỉ hưu’ vì anh ta biết mình không có cơ hội ném tuyết để sống sót trong một chiến dịch khác. Anh ta nên ngừng nói dối và tạo ra những câu chuyện giả để duy trì sự phù hợp. Thực tế là anh ta đã đánh rơi quả bóng khi đối đầu với Barack Obama và chịu trách nhiệm một phần cho tình trạng hỗn loạn mà nước Mỹ đang gặp phải”.Romney nhìn thấy điều mà Coppins mô tả là "cảnh siêu thực" tại Mar-a-Lago, nơi các nhân viên mặc đồng phục xếp hàng để chào đón ông và Trump cư xử như một "nhân vật hoạt hình" khệnh khạng đi quanh khu nhà "như một nhân vật hoạt hình". Trump khoe rằng đời chủ trước là gia đình đã bán khu nghỉ dưỡng cho ông và để lại một ngăn kéo chứa đầy “đồ bạc màu vàng”. Theo cuốn sách, Trump nói với Romney: “Những đồ dùng bằng bạc này có giá trị cao hơn số tiền tôi trả cho căn nhà. Tôi sẽ kiếm bộn tiền ở nơi này.”⚪ ---- Theo các sở tình báo trong liên minh Five Eyes (5 quốc gia: Mỹ, Canada, Anh, Australia, và New Zealand), gián điệp Trung Quốc đang tập trung: FBI ước tính rằng hơn một nửa hoạt động gián điệp của Trung Quốc tập trung vào việc đánh cắp công nghệ của Mỹ diễn ra ở Vùng Vịnh Bắc California. Giám đốc FBI Christopher Wray đã nói “mối đe dọa chưa từng có” từ hoạt động gián điệp của Trung Quốc. Ông nói: “Không có mối đe dọa nào đối với sự đổi mới lớn hơn chính phủ Trung Quốc”.Các giám đốc tình báo cho biết Trung Quốc đang tìm cách đánh cắp thông tin liên quan đến công nghệ lượng tử, robot, công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo. Theo tờ Times, Wray cho biết: “Họ đang sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để cải thiện các hoạt động hack vốn đã khổng lồ của mình và nói thêm rằng công nghệ này có thể khiến “chương trình hack lớn nhất thế giới đi xa một dặm và khiến nó hiệu quả hơn nhiều."Các chuyên gia cũng mô tả những nỗ lực đánh cắp bí mật thương mại từ các doanh nghiệp tư nhân, bao gồm cả các công ty khởi nghiệp nhỏ và nêu bật những cách mà các doanh nghiệp đó có thể bảo vệ công nghệ. Ken McCallum, tổng giám đốc tình báo MI5 của Anh, từ Đại học Stanford, cho biết: “Nếu bạn ở bất cứ đâu gần công nghệ tiên tiến, bạn có thể không quan tâm đến địa chính trị, nhưng địa chính trị lại quan tâm đến bạn”. McCallum mô tả hoạt động gián điệp của Trung Quốc "ở quy mô khổng lồ", lưu ý rằng 20.000 người ở Anh đã bị các điệp viên bí mật tiếp cận trực tuyến.⚪ ---- Bissau, thủ đô và thành phố lớn nhất của Guinea-Bissau, đã chìm trong bóng tối vì hóa đơn tiền điện khổng lồ chưa thanh toán. Cư dân của thành phố, nơi có dân số gần 500.000 người, cho biết điện bị mất vào sáng sớm thứ Ba và chưa được khôi phục, buộc các bệnh viện phải sử dụng máy phát điện khẩn cấp. Reuters đưa tin, công ty Karpowership của Thổ Nhĩ Kỳ, công ty vận hành các nhà máy điện nổi và đã cung cấp điện cho quốc gia Tây Phi này, đã cắt điện từ năm 2019. Công ty này cho biết họ nợ 17 triệu USD.Người phát ngôn của Karpowership cho biết: “Chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm với các quan chức để giải quyết vấn đề này và chúng tôi mong muốn đưa hoạt động trở lại càng sớm càng tốt”. Suleimane Seidi, bộ trưởng tài chính của thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha, cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành và hứa rằng hóa đơn tiền điện sẽ được trả trong vòng 15 ngày.Karpowership cung cấp điện cho sáu quốc gia châu Phi khác: Gambia, Ghana, Bờ Biển Ngà, Mozambique, Senegal và Sierra Leone, đồng thời Karpowership cũng đã ký một thỏa thuận cung cấp một phần điện cho Nam Phi. Tháng trước, họ đã cắt điện Freetown, thủ đô của Sierra Leone, vì hóa đơn 40 triệu USD chưa thanh toán.⚪ ---- Đại học Exeter của Anh tuyên bố sẽ cấp bằng hậu đại học đặc biệt vào năm tới cho những người muốn có bằng thạc sĩ về phép thuật và khoa học huyền bí (master's degree in magic and occult science). Trường đại học cho biết chương trình sẽ bắt đầu từ tháng 9/2024 và sẽ phân tích lịch sử ma thuật và phù thủy, cũng như phân tích những điều huyền bí trong văn học, triết học, khảo cổ học, xã hội học, tâm lý học, kịch và tôn giáo.Giáo sư Emily Selove, người sẽ điều hành khóa học mới, cho biết trong một bài đăng trên blog của trường đại học: “Sự gia tăng mối quan tâm gần đây về phép thuật và những điều huyền bí trong và ngoài giới học thuật là trung tâm của những câu hỏi cấp bách nhất của xã hội chúng ta. Việc phi thực dân hóa, khám phá các nhận thức luận thay thế, chủ nghĩa nữ quyền và chống phân biệt chủng tộc là cốt lõi của chương trình này."⚪ ---- Chương trình Lương thực Thế giới (World Food Program) hôm thứ Tư đã kêu gọi quyên góp 19 triệu USD để giúp đỡ những người Afghanistan bị mất nhà cửa sau một loạt trận động đất tàn khốc ở khu vực phía Tây Afghanistan tháng này. Cơ quan LHQ cho biết cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp cho 100.000 người do động đất.Trận động đất kép làm rung chuyển tỉnh Herat hôm Chủ Nhật, khiến hơn 100 người phải nhập viện. Afghanistan lại rung chuyển bởi trận động đất hôm Chủ nhật, khiến ít nhất một người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Vào ngày 7 tháng 10, trận động đất kinh hoàng đầu tiên khiến hàng nghìn người mất nhà cửa và 1.400 người chết.LHQ cam kết 5 triệu USD dự trữ khẩn cấp để ứng phó với sự phục hồi của Afghanistan sau trận động đất mạnh 6,3 độ richter hôm thứ Bảy. Ước tính khoảng 25.000 tòa nhà đã bị phá hủy, khiến nhiều người phải ngủ trong lều bên cạnh đống đổ nát của ngôi nhà vì họ lo ngại sẽ có thêm động đất và dư chấn.⚪ ---- Amazon Inc. nói hôm thứ Tư rằng họ có kế hoạch mở rộng dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái cho khách hàng ở Ý và Anh vào cuối năm 2024. Ngoài ra, công ty sẽ giới thiệu dịch vụ này đến một thành phố thứ ba ở Hoa Kỳ vào cuối năm 2023.Công ty nóiL "Chúng tôi cũng thông báo rằng việc giao hàng bằng máy bay không người lái sẽ được tích hợp vào mạng lưới giao hàng của Amazon, nghĩa là máy bay không người lái sẽ triển khai từ một số địa điểm Giao hàng trong ngày. Tại Ý và Anh, chúng tôi sẽ bắt đầu tích hợp vào một số trung tâm xử lý đơn hàng của chúng tôi, nơi sẽ cung cấp cho Amazon khách hàng có thể giao hàng nhanh hơn với nhiều lựa chọn mặt hàng hơn." Năm ngoái, Amazon đã bắt đầu dịch vụ giao hàng qua máy bay không người lái ở vài nơi ở California và Texas.⚪ ---- Có thêm một ứng cử viên mới trong cuộc đua giành ghế Thượng viện Hoa Kỳ mở tại California. Cựu phóng viên truyền hình và người dẫn chương trình Christina Pascucci đang tìm cách lấp chỗ trống của cố Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein. Pascucci đã có hơn một thập niên làm phóng viên và người dẫn chương trình tại KTLA 5 trước khi chuyển sang KTTV Fox 11 vào năm ngoái.Đảng viên Đảng Dân chủ 38 tuổi nói với Politico rằng cô đặt mục tiêu trở thành người xây dựng sự đồng thuận ôn hòa và thề sẽ thu hút những cử tri gốc Latinh cũng như những cử tri chưa quyết định. Thêm vào một tin quan trọng, cô thông báo đang mang thai được 18 tuần và cho biết việc mang thai là yếu tố quyết định việc tranh cử.Cuộc đua giành chiếc ghế Thượng viện mở đang bắt đầu trở nên khá căng thẳng. Cựu thành viên đội banh Los Angeles Dodgers nổi tiếng Steve Garvey, một đảng viên Đảng Cộng hòa, gần đây cũng tuyên bố tham gia cuộc đua.Hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò là các Dân biểu Đảng Dân chủ Hoa Kỳ Adam Schiff, Katie Porter và Barbara Lee. DB Schiff đại diện cho Burbank, DB Porter đại diện cho Quận Cam và DB Lee đại diện cho Oakland.⚪ ---- Quận Los Angeles: tới đòi nộp tiền, rút súng bắn bị thương. Một người đàn ông đã bị hai nghi phạm tiếp cận trong một chiếc xe và bị bắn khi đang đứng bên ngoài xe của anh ta ở Hollywood vào tối thứ Ba. Vụ này xảy ra ngay trước 11 giờ đêm gần giao lộ của Đại lộ Fountain và Đại lộ North La Brea. Cảnh sát xác định rằng nạn nhân, được mô tả là một người đàn ông da đen từ 30 đến 35 tuổi, đã bị hai nghi phạm nam tiếp cận trên một chiếc xe để đòi nộp tài sản của anh ta.Hiện chưa rõ nạn nhân có đưa cho nghi phạm tiền mặt hay đồ đạc hay không. Khi các nghi phạm rời khỏi hiện trường, một trong số họ đã bắn vào nạn nhân, trúng ít nhất một phát. Video cho thấy hai lỗ đạn trên cửa sổ bên lái của một chiếc xe với máu chảy xuống thành bên. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng ổn định. Không có mô tả nào về các nghi phạm hoặc xe của họ.⚪ ---- California: Trẻ em từ lớp 1 đến lớp 6 giờ đây sẽ được yêu cầu học viết chữ thảo (cursive handwriting) sau khi Thống đốc Gavin Newsom ký Dự luật Quốc hội 446 thành luật vào ngày 13 tháng 10. Tờ Sacramento Bee đưa tin, luật đưa ra bởi Dân biểu TB Sharon Quirk-Silva, D-Fullerton, người từng là giáo viên tiểu học công lập trước khi tham gia chính trường.Luật mới sẽ yêu cầu giáo viên thực hiện một số hướng dẫn về chữ viết tay từ lớp 1 đến lớp 6 thay vì yêu cầu các nhà giáo dục dạy nó trong một lớp cụ thể, theo văn bản luật. Mục tiêu chính của luật là cung cấp cho học sinh khả năng đọc và viết bằng chữ thảo, DB/TB Quirk-Silva nói với Sacramento Bee. Bà cũng chỉ ra rằng hầu hết các ghi chép lịch sử đều được viết bằng chữ thảo.Quirk-Silva nói: “Rất nhiều tài liệu lịch sử cách đây hai hoặc ba thập niên thực sự ở dạng chữ thảo. Tôi đã truy cập 23andMe để tìm kiếm một số hồ sơ gia đình và tất cả chúng đều được viết bằng chữ thảo.” Luật mới có nghĩa là học sinh California giờ đây sẽ phải học cách viết chữ thảo, giống như các môn tiếng Anh, toán và khoa học xã hội.⚪ ---- Quận Cam: bắt được sát thủ bắn bị thương bảo vệ sân gôn. Một người đàn ông ở Laguna Hills đã bị bắt vì tội cố ý giết người sau khi y bị cáo buộc bắn nhiều phát vào một nhân viên bảo vệ khu phố vào hôm thứ Ba. Người bảo vệ, danh tính chưa được tiết lộ, đã được các cảnh sát Quận Cam tìm thấy vào khoảng 11 giờ sáng gần Bridlewood Drive và Saddle Rock Place.Nạn nhân đang ngồi trong xe của anh ở một khu dân cư tên là Nellie Gail Ranch và đã bị bắn nhiều phát vào ngực. Anh đã được đưa đến một bệnh viện địa phương, nơi anh vẫn trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát xác định Matthew Luke Pickens, 32 tuổi, là nghi phạm nổ súng, và y đã bị cảnh sát bắt giữ vào thứ Ba tuần sau. Thực hiện lệnh khám xét, cảnh sát đã tịch thu nhiều vũ khí trong nơi ở và xe của Pickens.⚪ ---- Quận Cam: Một bé gái 12 tuổi đã bị một tài xế tông phải rồi bỏ chạy khi đang đi bộ đến trường ở Santa Ana hôm thứ Tư, nhập viện trong tình hình nguy kịch. Theo Sở Cảnh sát Santa Ana, cô gái bị xe tông vào khoảng 8 giờ sáng tại góc Newhope Street và McFadden Avenue khi đang đi bộ đến trường tại trường Fitz Intermediate Language Academy. Theo quan chức SAPD Natalie Garcia, chiếc xe nghi phạm là một chiếc Honda màu xanh lam, mẫu mới hơn, được hạ thấp và có cửa sổ sơn đen, vành đen và cản trước màu đen.⚪ ---- Một người đàn ông ở Long Beach, Mississippi đã nhận tội âm mưu tàng trữ với ý định phân phối FUB-AMB và 5F-MDMB-PICA, cả hai đều là chất cannabinoids tổng hợp, để đưa vào các nhà tù ở nhiều tiểu bang.46 tuổi, đã nhận tội vào ngày 16/10/2023 tại Tòa án Quận.Theo các tài liệu và thông tin của tòa án được trình lên Tòa án, vào năm 2018, các đặc vụ của DEA đã nhận được thông tin từ Cục Nhà tù (BOP) rằng những lá thư và thiệp chúc mừng có tẩm ma túy đang được gửi đến các tù nhân trong Bureau of Prisons from the Southern District of Mississippi. Những lá thư và thiệp tẩm ma túy đã bị chặn tại các nhà tù ở Illinois, Nam Carolina, Florida, Indiana, Pennsylvania và New Jersey.Các quan chức DEA và BOP có thể xác định rằng các tù nhân đã đặt mua những lá thư và thiệp tẩm ma túy từ Johnson Tran thông qua các tài khoản email của nhà tù và các cuộc gọi từ nhà tù. Các tù nhân thường đặt mua thuốc bằng ngôn ngữ được mã hóa. Những bức thư hoặc thiệp chúc mừng được tẩm cannabinoids tổng hợp và nhiều trong số chúng được gửi từ Gulfport, Mississippi.Tran bị truy tố vào ngày 18/4/2023, cùng với 19 đồng phạm hiện đang được lên lịch xét xử vào tháng 12/2023. Tran đã nhận tội âm mưu tàng trữ với mục đích phân phối chất bị kiểm soát. Tran dự kiến bị kết án vào ngày 8 tháng 2/2024. Tran phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù. Thẩm phán sẽ quyết định bản án sau.⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Ngày 18/10, Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê (Gia Lai) có thông báo về việc tạm dừng cung cấp nước toàn huyện Chư Sê. Liên quan tới nội dung này, bà Rmah H’Bé Nét - Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, cũng xác nhận, UBND huyện đã nhận được thông báo của Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê về việc tạm ngưng cấp nước do tài khoản của công ty này bị khóa, không có tiền thanh toán tiền điện. Theo thông báo này, ông Lê Vinh Thịnh là người đại diện pháp luật cho Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê. Thông báo "lạ" này cho biết, ngày 22/9 các tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê đều bị khoá. "Tiền nước dân nộp vào không rút ra được và chúng tôi không biết mất đi đâu nên không có tiền để thanh toán tiền điện kỳ tháng 9 vừa qua. Việc này chúng tôi đã gửi thông báo với lãnh đạo huyện Chư Sê, lãnh đạo tỉnh Gia Lai, cùng lãnh đạo Công ty Điện lực Gia Lai và điện lực Chư Prông. Đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết", thông báo nêu.⚪ ----Theo VietnamNet. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT Hoàng Nam Tiến, nhiều công nhân tại Việt Nam đã bị mất việc vì robot. Minh chứng cho nhận xét của mình, ông Hoàng Nam Tiến thông tin, nhiều công nhân một số địa phương đang lâm vào tình trạng thất nghiệp, ngoài lý do từ kinh tế khó khăn, còn có nguyên nhân từ việc robot đang dần thay thế công việc của người lao động. “Cách đây 4 năm khi tôi nói chuyện robot có thể thay thế lao động tại Việt Nam, nhiều người không tin. Nhưng những con robot từng có giá 400.000 USD thì nay chỉ còn 30.000 USD, và chúng có thể làm việc 24h mỗi ngày, 7 ngày trong tuần, 365 ngày mỗi năm mà không đòi tăng lương. Nhiều công nhân làm những việc đơn thuần, dù còn rất trẻ nhưng đã bị robot cướp mất việc”, ông Hoàng Nam Tiến chia sẻ.⚪ ---- HỎI 1: Có phải 3/4 dân Mỹ tin là Mỹ cần viện trợ quân sự cho Israel?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát công bố hôm thứ Tư cho thấy gần 3/4 người Mỹ tin rằng việc chính phủ Mỹ cung cấp viện trợ quân sự cho Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas là phần nào hoặc rất quan trọng. Trong khi đa số người được hỏi ủng hộ việc Mỹ ủng hộ Israel, cuộc thăm dò cho thấy hơn 1/3 số người được khảo sát cho rằng Mỹ nên đối xử như nhau với người Israel và người Palestine.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Đài Loan: lao động nhập cư mất tích lên tới 84.000 người?ĐÁP 2: Đúng thế. Bộ lao độngĐài Loan hôm thứ Tư (18/10) cho biết có 84.000 lao động nhập cư mất tích ở Đài Loan. Người đứng đầu phát triển lực lượng lao động Tsai Meng-liang cho biết con số này là chính xác tính đến tháng 8 năm nay, theo CNA. Tsai cho biết hình phạt đối với người lao động bất hợp pháp và quảng cáo dịch vụ hôn nhân bất hợp pháp sẽ tăng gấp ba lần.Chi tiết: