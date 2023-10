- TIN VN. Quảng Nam: 2 tàu cá chìm trên biển, 12 ngư dân mất tích. - TIN VN. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam, Putin đồng ý. - Israel từ chối yêu cầu của Tổng Thống (Ukraine) Zelensky xin đến thăm Israel cùng với Ngoại Trưởng Mỹ Blinken - TT Joe Biden yêu cầu Israel phải xác định rõ chiến lược là gì sau chiến dịch "lật đổ" Hamas ở Dải Gaza.

Quảng Nam: 2 tàu cá chìm trên biển, 12 ngư dân mất tích. Hình để minh họa: tàu cá VN (Wikipedia)

- Israel từ chối yêu cầu của Tổng Thống (Ukraine) Zelensky xin đến thăm Israel cùng với Ngoại Trưởng Mỹ Blinken

- TT Joe Biden yêu cầu Israel phải xác định rõ chiến lược là gì sau chiến dịch "lật đổ" Hamas ở Dải Gaza.

- Thủ tướng Đức gặp Vua Jordan: cần ngăn cản leo thang chiến tranh, Đức vẫn sẽ tiếp tục cung cấp nước, thực phẩm và thuốc men cho người Palestine

- LHQ: Israel phong tỏa Gaza có thể cấu thành tội ác chống lại loài người.

- Hội đồng Bảo an LHQ bác bỏ nghị quyết của Nga đòi ngưng bắn ở Gaza.

- WAFA: quân Israel ném bom vào nam Gaza làm 71 thường dân Palestine chết.

- Tướng tư lệnh lực lượng Mỹ ở Trung Đông tới Israel

- Bộ trưởng Israel: Gaza sẽ nhỏ hơn vào cuối chiến tranh vì mất đất là cái giá ‘Người Ả Rập phải hiểu’.

- Hamas: đang có 200-250 tù nhân người Israel ở Gaza.

- Ngoại trưởng Nhật: sẽ viện trợ nhân đạo 10 triệu USD cho dân thường ở Gaza.

- New Jersey: Bà mẹ đau khổ vì con trai duy nhất bị Hamas giết, nói bà không muốn trả thù, chỉ muốn kêu gọi hòa bình.

- Đức Thượng Phụ Jerusalem (đại diện Đức Giáo Hoàng Francis tại Thánh địa) xin đổi bản thân để đem về trẻ em Israel bị Hamas bắt

- Khoảng 2.000 lính Mỹ chuẩn bị xuất quân để hỗ trợ Israel.

- Nhóm Cấp tiến Hạ Viện trình nghị quyết với 12 Dân Biểu yêu cầu chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến leo thang ở Israel và Palestine.

- Hamas: suy tính trả tự do con tin người nước ngoài

- Ngoại trưởng Iran: sẽ cứng rắn với Israel.

- Bộ Y tế Israel: thất vọng sâu sắc vì Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi chấm dứt chiến sự.

- Nga phóng 5 hỏa tiễn và 12 máy bay không người lái cảm tử vào Ukraine.

- Mìn gài nổi, thả trôi trên Biển Đen nổ trúng 1 tàu chở sản phẩm dầu mang cờ Liberia

- Qatar thương thuyết thành công: Nga trả 4 đứa trẻ Ukraine về với gia đình các em. Ukraine: có 20.000 trẻ em bị Nga bắt cóc.

- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ: viện trợ Ukraine vẫn là "ưu tiên hàng đầu" đối với Hoa Kỳ

- Nga: sẽ chi 618 triệu USD để sản xuất máy bay không người lái kiểu mới của Nga

- Trump vận động bầu cử ở Iowa, chửi mắng các tướng Mỹ là “những người ngu ngốc nhất”

- Cậu Trump Jr. ca ngợi giá trị của súng trường tấn công kiểu AR-15 và băng đạn 30 viên

- Pennsylvania: Dân biểu TB Stephanie Borowicz đọc Kinh Thánh Sáng thế ký 8:22 để giải thích vì sao bà bỏ phiếu 1 dự luật

- Thẩm phán Tanya Chutkan: ra lệnh bịt miệng thu hẹp đối với Trump, cấm tuyên bố nhắm vào các công tố, nhân chứng, bồi thẩm, nhân viên thẩm phán.

- Trump: có ý định kháng cáo phán quyết của thẩm phán áp đặt lệnh bịt miệng thu hẹp.

- Nữ nghệ sĩ truyền hình Oprah Winfrey đã tính mưu kế ngăn không để Trump đắc cử 2020

- Anh: 1 tác phẩm điêu khắc của Rodin 3,7 triệu USD đã biến mất.

- Bỉ: 2 công dân Thụy Điển bị bắn chết trước trận đấu vòng loại EURO 2024. Sát thủ bị cảnh sát bắn chết.

- FBI: trộm xe hơi tăng 10% vào năm 2022, giết người giảm 6%, hiếp dâm giảm hơn 5%

- Công ty LinkedIn sẽ sa thải khoảng 668 người.

- Rolls-Royce Holdings PLC cắt giảm khoảng 2.500 việc làm

- Nhóm 10 đại học xuất sắc nhất Hoa Kỳ, theo thứ tự: Yale, MIT, Princeton, Caltech, Harvard, Duke, Rice University, Northwestern, Johns Hopkins, Stanford.

- Nam Hàn: Công ty Doosan Robotics cung cấp robot chiên gà

- Nhiều đồng hồ cao cấp dỏm nhất ở Mỹ là ở New York, Los Angeles, Chicago

- Quận Cam: xe đụng chết 1 người đi bộ, rồi chạy luôn.

- Connecticut: Ephrem D. Nguyen, cựu giám đốc bưu điện thị trấn Danbury, thú tội gạt Bưu điện gần 875.000 USD

- Úc châu: Trúc Cao Hoàng Nguyên bị án 3 năm tù vì trồng ma túy.

- HỎI 1: Có tới 83% người cân nhắc rủi ro khí hậu khi tìm mua ngôi nhà mới? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hơn 1/2 thanh thiếu niên Mỹ vào trung bình 4,8 giờ/ngày cho mạng xã hội? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-17/10/2023) ⚪ ---- Theo Bảo tàng viện Glasgow, một tác phẩm điêu khắc của Rodin bằng cách nào đó đã biến mất ở Scotland. Các quan chức tại bảo tàng thành phố cho biết bức tượng của Auguste Rodin, một thành viên trong nhóm Les Bourgeois de Calais của nhà điêu khắc người Pháp, được trưng bày lần cuối vào năm 1949. Trong 3/4 thế kỷ qua, dường như bằng cách nào đó nó đã bị thất lạc, tờ Guardian đưa tin.

Từ chính xác mà các quan chức sử dụng cho tác phẩm điêu khắc là "không được tìm ra". BBC đưa tin, tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao cao khoảng 6,5 feet tượng trưng cho Jean d'Aire, một trong những nhân vật trong nhóm Calais, được bảo tàng mua vào năm 1901. Nó nằm trong số 1.750 món đồ được liệt kê là bị mất hoặc bị đánh cắp. Trị giá 3 triệu bảng Anh (~3,7 triệu USD).

⚪ ---- Donald Trump Jr. ca ngợi giá trị của súng trường tấn công kiểu AR-15 và băng đạn 30 viên là cách để vô hiệu hóa những kẻ đột nhập vào nhà, bất kể là Hamas phóng dù lượn có động cơ ("motorized paragliders"). Sau cuộc tấn công ở Israel của nhóm khủng bố Hamas, cánh hữu đã tăng cường bán các loại súng như AR-15. Kìnhc hống lại, các nhà hoạt động ủng hộ người Palestine đã đăng các hình ảnh sử dụng dù lượn tấn công có gắn cờ Palestine. Có vẻ như Trump Jr. đang sử dụng hình ảnh đó để khơi dậy nỗi sợ hãi khi bán súng.

Trump Jr. nói: “Đối với những đảng viên Đảng Dân chủ ngoài kia, những người luôn cố gắng cấm bạn mua súng, hãy biết băng đạn 30 viên cho AR-15 và chính AR-15 của bạn – đó là lý do tại sao bạn cần những thứ đó. Đó là lý do tại sao bạn cần súng AR-15. Đó là lý do tại sao bạn cần băng đạn 30 viên."

Trump Jr. nói thêm: "Bởi vì nếu có người đi dù lượn có động cơ vào nhà bạn - đó là lý do. Đó là về việc bảo vệ chính bạn. Và nếu chính phủ của chúng ta, có vẻ thực sự hài lòng với việc theo dõi bà ngoại của bạn hoặc bất kỳ ai khác là phụ huynh bảo thủ hoặc có liên quan trong hội đồng phụ huynh - tất nhiên không phải là những kẻ khủng bố thực sự - nếu họ không thể bảo vệ bạn - chúng ta phải tự bảo vệ mình." Ông gửi lời kêu gọi vũ trang tới bất kỳ người Mỹ nào đang mất niềm tin vào cảnh sát hay cơ quan thực thi pháp luật để có mặt khi nguy hiểm ập đến.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố gây tranh cãi khác tại một cuộc mít tinh vận động bầu cử ở Iowa, gọi những người chỉ huy hàng đầu của quân đội Hoa Kỳ là “những người ngu ngốc nhất”, đặc biệt đề cập đến Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ vừa nghỉ hưu Tướng Mark Milley.

"Và một trong số họ nói với tôi, Milley, anh ấy nói, 'Thưa Tổng Thống, sẽ rẻ hơn nếu chúng ta bỏ lại mọi thứ [ám chỉ: bỏ thiết bị quân sự lại ở Afghanistan].' Tôi nói, "Anh chàng này đến từ đâu vậy? Một chiếc máy bay hoàn toàn mới có giá 128 triệu USD phải không?" Tôi nói, 'Ý bạn là bạn nghĩ rằng để lại nó sẽ rẻ hơn là đổ đầy một ít xăng và mang nó đi đâu đó - ngay cả khi bạn chỉ bay nó đến Pakistan và mang nó về nhà. Hoặc bạn bay nó về nhà, hầu hết bọn họ có thể thực hiện cuộc hành trình đó, phải không?' 'Không, thưa Tổng Thống, tốt hơn là nên để lại nó đi'", Trump nói với các cử tri ủng hộ của Trump. “Một số người ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp trong đời,” Trump nói trước sự cổ vũ của đám đông sau khi đưa ra một số nhận xét khác.

⚪ ---- Một Dân biểu Cộng hòa theo chủ nghĩa dân tộc Thiên chúa giáo cực hữu ở Pennsylvania đang trích dẫn Kinh thánh để giải thích việc bỏ phiếu chống lại một đạo luật của bà. Dân biểu tiểu bang Stephanie Borowicz nói trong một video được đăng bởi Heartland Signal: “Khi các đảng viên Đảng Dân chủ đang thúc đẩy các dự luật như cấm máy cắt cỏ chạy bằng khí đốt và cấm bếp lò chạy bằng khí đốt ở Thành phố New York, tất cả đều dưới danh nghĩa chương trình nghị sự kiểm soát khí hậu, tất cả chúng ta đều có thể thấy điều gì đang thực sự diễn ra ở đây.”

Bà giải thích: “Sự thật là, trong Sáng thế ký 8:22 có nói, ‘chừng nào Trái đất còn tồn tại thì mùa gieo hạt và mùa thu hoạch, lạnh và nóng, mùa hè và mùa đông, ngày và đêm sẽ không bao giờ ngừng.’ Tôi sẽ nói lại lần nữa, 'sẽ không bao giờ chấm dứt.' Tất nhiên, chúng ta phải là những người quản lý tốt sự sáng tạo của Chúa, nhưng không phải thông qua chương trình nghị sự toàn cầu về kiểm soát khí hậu một cách mạnh mẽ.”

Hồi năm 2019, vào ngày người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên tuyên thệ nhậm chức tại cơ quan lập pháp tiểu bang Pennsylvania, Dân biểu Borowicz đã đọc lời cầu nguyện buổi sáng và gọi tên Chúa Jesus Christ mười ba lần, đồng thời cầu xin Chúa “tha thứ cho chúng con”.

⚪ ---- Thẩm phán Tanya Chutkan, người giám sát vụ lật ngược bầu cử năm 2020 chống lại Donald Trump ở tòa thủ đô Washington, đã áp đặt lệnh bịt miệng thu hẹp đối với Trump hôm thứ Hai, cấm cựu tổng thống đưa ra những tuyên bố nhắm vào các công tố viên, nhân chứng có thể có và nhân viên thẩm phán. Lệnh từ Thẩm phán Tanya Chutkan là một thời điểm quan trọng trong vụ án liên bang cáo buộc Trump âm mưu bất hợp pháp nhằm lật ngược tình thế thua cuộc trong cuộc bầu cử năm 2020 trước Joe Biden, theo AP. Nhóm của công tố viên đặc biệt Jack Smith đã đưa ra cảnh báo về hàng loạt tuyên bố của Trump chửi mắng các công tố viên, thẩm phán và các nhân chứng tương lai. Các công tố viên cho biết những bình luận đó có thể khiến các nhân chứng hoặc những người có thể được chọn làm bồi thẩm đoàn cảm thấy bị quấy rối và đe dọa.

Chukan cho biết sẽ không có hạn chế đối với các tuyên bố chỉ trích Bộ Tư pháp nói chung hoặc các tuyên bố về niềm tin của Trump rằng vụ việc có động cơ chính trị. Các luật sư của Trump phản đối quyết liệt bất kỳ lệnh bịt miệng nào, nói rằng nó cản trở một cách vi hiến bài phát biểu chính trị của ông. Để tìm kiếm lệnh bịt miệng, nhóm của Smith đã cáo buộc Trump sử dụng các cuộc tấn công trực tuyến để cố gắng làm suy yếu niềm tin của công chúng vào hệ thống tư pháp và làm hoen ố đội ngũ bồi thẩm đoàn. Luật sư John Lauro của Trump cáo buộc các công tố viên “tìm cách kiểm duyệt một ứng cử viên chính trị ngay giữa chiến dịch tranh cử”. Nhưng thẩm phán phản pháo lại rằng Trump “không có quyền nói và làm chính xác những gì Trump muốn”.

Chutkan nói: “Chúng tôi không nói về kiểm duyệt ở đây. Chúng tôi đang nói về những hạn chế để đảm bảo có sự quản lý công lý công bằng trong trường hợp này." Chutkan, người được Barack Obama bổ nhiệm, đã nhiều lần cảnh báo luật sư của Trump không được đưa chính trị vào phòng xử án, và bà đã cắt lời ông khi ông cho rằng vụ việc có động cơ chính trị. Chutkan cũng đọc to những tuyên bố mà Trump đã đưa ra về bà, coi bà là một "kẻ tấn công Obama cực đoan". Mặc dù bà nói rằng bà "ít quan tâm hơn" đến những tuyên bố mà Trump đưa ra về bà, nhưng bà nói rằng quyền tự do ngôn luận của Trump không mở rộng sang ngôn ngữ cố tình mời gọi các mối đe dọa và quấy rối "những người chỉ đơn giản là làm công việc của họ."

⚪ ---- Trump hôm thứ Hai cho biết ông có ý định kháng cáo phán quyết của thẩm phán áp đặt lệnh bịt miệng cấm ông tấn công các nhân chứng tiềm năng trong phiên tòa sắp tới về nỗ lực duy trì quyền lực sau cuộc bầu cử năm 2020. Trump đã viết trên Truth Social ngay sau phán quyết - phán quyết này cũng áp dụng cho các công tố viên, nhân viên tòa án và gia đình họ - rằng ông dự định kháng cáo và sau đó ông đã giải quyết quyết định này trong một cuộc biểu tình với những người ủng hộ ở Iowa.

⚪ ---- Theo cuốn sách của tác giả McKay Coppins sắp xuất bản về Thượng nghị sĩ Mitt Romney (R-UT), nữ nghệ sĩ truyền hình Oprah Winfrey đã suy nghĩ những mưu kế để ngăn cản Donald Trump không tái đắc cử vào năm 2020. Trong bản xem trước cuốn sách mà báo Axios có được, TNS Romney nói với tác giả McKay Coppins rằng Winfrey đề xuất tranh cử cùng ông trên tấm vé đoàn kết lưỡng đảng để đánh bại Trump.

Không rõ ai sẽ là tổng thống và phó tổng thống trong tấm vé, và Romney kể với Coppins rằng ông bác bỏ ý tưởng này vì sợ nó sẽ vô tình làm tăng cơ hội thắng cử của Trump. Một nguồn tin quen thuộc với suy nghĩ của Winfrey nói với Axios rằng Winfrey chưa bao giờ nghiêm túc với việc tranh cử, tuy nhiên trước năm 2020 đã có nhiều đồn đoán rằng cô Winfrey có thể tham gia cuộc đua.

⚪ ---- Nga đã phóng 5 hỏa tiễn và 12 máy bay không người lái cảm tử vào Ukraine. Lực lượng Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ hai hỏa tiễn nhằm vào các khu vực phía bắc và phía đông, cùng 11 máy bay không người lái được phóng theo nhiều hướng nhưng đặc biệt tập trung vào phía tây Ukraine.

Filip Pronin, thống đốc khu vực phía đông Poltava, cho biết khu vực này đã bị tấn công bởi máy bay không người lái và hỏa tiễn, khiến 3 thường dân bị thương. Thống đốc vùng Zaporizhia cho biết pháo binh và các cuộc không kích cũng tấn công khu vực Zaporizhia, làm hư hại một số tòa nhà dân cư và làm một phụ nữ lớn tuổi bị thương.

⚪ --- Mìn gài nổi, thả trôi trên Biển Đen đang làm hại cho hàng hải quốc tế. Các nguồn tin nói với hãng tin Reuters rằng một tàu chở sản phẩm dầu mang cờ Liberia đã đâm phải một quả mìn hôm Chủ nhật ở Biển Đen ngoài khơi Romania. Con tàu bị hư hại nhẹ và thủy thủ đoàn vẫn an toàn. Đây là tàu thứ hai trong tháng này bị trúng mìn nổi ở Biển Đen.

⚪ ---- Qatar cho biết các nhà thương thuyết của họ đã thành công trong việc bảo đảm một thỏa thuận của Nga về việc trao trả 4 đứa trẻ Ukraine về với gia đình các em trong điều được hy vọng là giai đoạn đầu của nhiều đợt hồi hương khác. Những đứa trẻ, đứa nhỏ nhất mới hai tuổi, đã được thả cho các nhà ngoại giao Qatar. Ukraine cho biết có tới 20.000 trẻ em đã được Nga đưa vào quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà Nga chiếm đóng. Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng Thống Nga Putin vì cáo buộc ép buộc chuyển trẻ em Ukraine sang Nga.

⚪ ---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết viện trợ cho Ukraine vẫn là "ưu tiên hàng đầu" đối với Hoa Kỳ và chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cam kết hỗ trợ Ukraine "trong chừng mực cần thiết". Yellen cho biết các quan chức chính phủ sẽ đấu tranh để đảm bảo đa số lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ ban hành hỗ trợ “mạnh mẽ” và không bị gián đoạn cho viện trợ Ukraine.

Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho rằng vai trò của Mỹ là không thể thiếu trong việc đáp ứng nhu cầu tài chính của Ukraine. Lindner nói tại một cuộc họp ở Luxembourg: “Mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương có tầm quan trọng hàng đầu đối với toàn bộ châu Âu, không chỉ về mặt kinh tế mà đặc biệt là vì những giá trị chung của chúng ta”.

---- Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nói với quốc hội Nga rằng Moscow sẽ chi hơn 60 tỷ rúp (618 triệu USD) cho một dự án sản xuất máy bay không người lái kiểu mới của Nga, vì hầu hết máy bay không người lái hiện có của Nga đều đến từ Trung Quốc. “Nhiệm vụ là đến năm 2025, khoảng 41% tổng số máy bay không người lái phải có nhãn ghi "Made in Russia" (‘Sản xuất tại Nga’).”

⚪ ---- Israel tuần trước đã từ chối yêu cầu của Tổng Thống (Ukraine) Zelensky xin đến thăm Israel cùng với Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Blinken, nói rằng đây ‘không phải là thời điểm thích hợp’ cho chuyến thăm chung từ hai vị khách Mỹ-Ukraine. Tin này do thông tấn địa phương Ynet của Israel đưa tin vào ngày 16/10.

⚪ ---- Trong cuộc gặp với Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al-Hussein hôm thứ Ba, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi các lực lượng Hezbollah và Iran của Lebanon kiềm chế góp phần làm leo thang cuộc chiến giữa Israel và Hamas trên toàn khu vực: “Tôi cảnh báo rõ ràng Hezbollah và Iran đừng can thiệp vào cuộc xung đột”.

Hơn nữa, ông nhấn mạnh rằng chính phủ Đức sẽ tiếp tục cung cấp nước, thực phẩm và thuốc men cho người Palestine, đồng thời nhấn mạnh rằng dư luận nên phân biệt giữa Palestine và Hamas. "Người Palestine không phải là Hamas... Hamas không có quyền lên tiếng thay họ. Người dân cũng là nạn nhân của Hamas."

Trong khi đó, Vua Abdullah bày tỏ ý định ngừng tiếp nhận người tị nạn Palestine vì đây là “ranh giới đỏ”. Ông nhấn mạnh: “Không có người tị nạn ở Jordan, không có người tị nạn ở Ai Cập”.

⚪ ---- Người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền LHQ Ravina Shamdasani hôm thứ Ba cho biết việc Israel phong tỏa Gaza có thể cấu thành tội ác theo luật pháp quốc tế. Israel đã áp đặt lệnh cấm cung cấp điện, thực phẩm, nước và thiết bị y tế cho Dải Gaza từ tuần trước để đáp trả các cuộc tấn công của Hamas. Ngoài ra, Israel đã ra lệnh cho khoảng 1,1 triệu người Palestine sơ tán khỏi Bắc Gaza vào tuần trước và chỉ cho họ 24 giờ để làm việc đó.

Shamdasani nói: “Chúng tôi lo ngại rằng lệnh này, kết hợp với việc áp đặt một cuộc bao vây hoàn toàn ở Gaza, có thể không được coi là một cuộc di tản tạm thời hợp pháp và do đó sẽ dẫn đến việc cưỡng bức di chuyển thường dân, vi phạm luật pháp quốc tế.” Theo Liên hợp quốc, "nếu chúng xảy ra trong bối cảnh một cuộc tấn công rộng rãi hoặc có hệ thống nhằm vào dân thường, thì việc trục xuất và cưỡng bức chuyển giao là tội ác chống lại loài người."

⚪ ---- Hội đồng Bảo an LHQ bác bỏ nghị quyết của Nga về Gaza. Nó nhận được sự ủng hộ từ bốn quốc gia, trong khi bốn quốc gia bỏ phiếu chống lại và sáu quốc gia bỏ phiếu trắng. Nghị quyết này nhằm mục đích lên án bạo lực chống lại dân thường trong khu vực nhưng thất bại vì không đề cập đến Hamas, tổ chức mà một số quốc gia, trong đó có Mỹ, coi là tổ chức khủng bố. Theo hãng tin AP, không có dấu hiệu nào cho thấy liệu một nghị quyết đối lập của Brazil nhằm lên án Hamas có được hội đồng bỏ phiếu hay không.

⚪ ---- Hãng thông tấn Palestine WAFA hôm thứ Ba đưa tin quân đội Israel đã ném bom vào khu vực phía nam Gaza khiến 71 thường dân Palestine thiệt mạng. Theo báo cáo, một số khu dân cư ở Rafah và Khan Younis đã bị tấn công. Tuần trước, Israel đã chỉ đạo dân thường từ phía bắc Gaza di chuyển về phía nam “vì sự an toàn và bảo vệ của chính họ” và “cách xa những kẻ khủng bố Hamas đang sử dụng [chúng] làm lá chắn sống”.

⚪ ---- Theo CNBC, vị tướng hàng đầu của Mỹ giám sát các lực lượng Mỹ ở Trung Đông, Tướng Lục quân Michael Kurilla, đã có chuyến thăm không báo trước tới Israel hôm thứ Hai. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Mỹ mong muốn đảm bảo rằng quân đội Israel có được sự hỗ trợ cần thiết khi đối mặt với cuộc xung đột leo thang với chi nhánh Hamas của người Palestine. Tin tức về chuyến thăm này được đưa ra ngay sau khi Washington xác nhận Tổng thống Joe Biden có chuyến thăm Israel trong chương trình nghị sự tuần này, dự kiến vào ngày mai, Thứ Tư.

⚪ ---- Một bộ trưởng mới được bổ nhiệm trong nội các tình trạng khẩn cấp của Israel nói rằng Gaza phải nhỏ hơn vào cuối chiến tranh vì mất đất là cái giá ‘Người Ả Rập hiểu’.

Video dài 0:46 phút đồng hồ:



https://youtu.be/QIK_heuh3fs?si=Q6-fXSFjon18g3bl

⚪ ---- Một lãnh đạo hàng đầu của Hamas cho biết họ “có những gì cần thiết” để giải phóng tất cả người Palestine trong các nhà tù của Israel, cho thấy nhóm Palestine có thể cố gắng sử dụng những người bị bắt giữ ở Israel làm công cụ thương lượng để đảm bảo việc thả các tù nhân Palestine. Người phát ngôn Hamas cho biết Hamas có 200-250 tù nhân người Israel ở Gaza.

⚪ ---- Ngoại trưởng Nhật Bản, quốc gia đang đứng đầu Nhóm G-7, nói sẽ viện trợ nhân đạo 10 triệu USD cho dân thường ở Gaza, đồng thời cho biết thêm bà đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho cuộc đàm phán với người đồng cấp Iran trong khi vẫn theo dõi tình hình ở Gaza với sự quan ngại. Trong khi đó, một đoàn xe viện trợ nhân đạo cho Gaza đã đến phía Ai Cập của cửa khẩu Rafah. Không có xác nhận nào về thời điểm đoàn xe sẽ được phép vào Gaza.⚪ ---- Người mẹ đau khổ của một thanh niên bị Hamas giết nói rằng bà không tìm cách trả thù và kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Israel. Michal Halev nói với BBC rằng ban đầu cô lo sợ cậu con trai 20 tuổi Laor Abramov đã bị bắt cóc sau khi cậu tham dự lễ hội âm nhạc bị các tay súng tấn công vào ngày 7 tháng 10. Hôm thứ Tư, binh lính và nhân viên xã hội thông báo rằng Laor của cô đã chết. Theo tờ New York Post, chàng trai Laor Abramov, 20 tuổi, sống ở New Jersey với mẹ là công dân Mỹ cho đến năm 2022, khi anh chuyển đến Israel để phục vụ trong quân đội Israel.“Con tôi đã bị bọn quái vật này giết,” Halev nói. Nhưng cô ấy tiếp tục nói thêm: “Tôi không muốn trả thù. Tôi không muốn trả thù nhân danh mình. Tôi cầu xin thế giới: Đừng chiến tranh. Hãy đi và giúp đỡ những người đó.” Halev sau đó nói tiếp: “Tôi chẳng còn gì trên thế giới này. Nhưng lần duy nhất tôi có thể thở lại là khi biết rằng tôi phải chia sẻ tiếng nói của mình và nói với mọi người: Hãy dừng việc này lại. Đừng đánh trả.”

Michal Halev, bà mẹ đau khổ vì con trai duy nhất bị Hamas giết. Hình BBC News ở mạng X.

⚪ ---- Tờ Times of Israel hôm thứ Hai dẫn nhiều nguồn tin khác nhau cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gây áp lực buộc Israel phải xác định rõ chiến lược là gì sau chiến dịch "lật đổ" Hamas ở Dải Gaza. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với tờ báo rằng nếu không có chiến lược về ai sẽ kiểm soát Dải Gaza, "Quân lực Israel có nhiều khả năng bị sa lầy ở Gaza vô thời hạn, mặc dù Israel khẳng định rằng họ không muốn chiếm lại vùng đất này."

Quan chức Mỹ giải thích rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nhóm của ông đã nói rõ rằng Israel chưa phát triển chiến lược như vậy và đang tập trung hơn vào mục tiêu trước mắt là loại bỏ Hamas khỏi quyền lực ở Gaza.

⚪ ---- Đức Thượng Phụ Jerusalem (Patriarch of Jerusalem), người đóng vai trò là đại diện của Đức Giáo Hoàng Francis tại Thánh địa, cho biết hôm thứ Hai rằng ngài sẵn sàng trao đổi bản thân ngài để đem về trẻ em Israel bị Hamas bắt làm con tin ở Gaza. Theo Reuters, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa đã phát biểu với các nhà báo trong một cuộc họp báo ở Ý rằng: “Điều đầu tiên cần làm là cố gắng giành được việc thả các con tin, nếu không sẽ không có cách nào ngăn chặn được [sự leo thang]. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, kể cả cá nhân tôi.” Ông cho biết ông vẫn chưa liên lạc với Hamas.

BBC dẫn đoạn video cho thấy có ít nhất 13 trẻ em trong số 199 con tin bị bắt cóc trong cuộc tấn công bất ngờ của Hamas hôm 7/10. Pizzaballa chủ trì các hoạt động của Giáo hội Công giáo La Mã ở Israel, các lãnh thổ Palestine, Jordan và Cyprus. Ông tuyên bố rằng khoảng 1.000 Cơ đốc nhân đang ẩn náu trong các cơ sở của Giáo hội ở phía bắc Gaza sau khi nhà của họ bị phá hủy trong các cuộc không kích của Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel nói với CNN rằng hơn 1.400 người Israel đã thiệt mạng, trong khi Bộ Y tế Palestine tuyên bố số người Palestine thiệt mạng là 2.670.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã ra lệnh cho một số đơn vị Mỹ chuẩn bị ra quân để hỗ trợ Israel. Khoảng 2.000 binh sĩ như vậy đã được chọn vào cuối tuần này để sẵn sàng hỗ trợ tư vấn và hỗ trợ y tế, theo tờ Wall Street Journal. Các lực lượng này sẽ được điều động từ khắp các cơ quan vũ trang của Hoa Kỳ, với quân đội hiện đang đóng quân ở Trung Đông và ở châu Âu lân cận. Tuy nhiên, các quan chức vẫn chưa cho biết đơn vị nào được chọn hoặc địa điểm họ sẽ triển khai, theo Wall Street Journal.

Tờ báo lưu ý rằng quân đội sẽ không đóng vai trò chiến đấu và không có bộ binh nào được đưa vào lệnh chuẩn bị triển khai. Fox News sau đó đưa tin hôm thứ Hai rằng Austin đã đưa ra mệnh lệnh “sẵn sàng triển khai” cho một số binh sĩ Mỹ được chọn. Phó thư ký báo chí Quốc phòng Sabrina Singh từ chối xác nhận các báo cáo với các thành viên báo chí hôm thứ Hai: “Tôi có thể cung cấp cho bạn thêm thông tin chi tiết sau, nhưng tại thời điểm này, tôi không có điều gì cụ thể hơn để thêm vào.”

⚪ ---- Các thành viên Nhóm Cấp tiến Hạ Viện hôm thứ Hai đã trình bày một nghị quyết trước Hạ viện Hoa Kỳ, yêu cầu chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến leo thang ở Israel và Palestine. Bản văn viết: "Hạ viện [nên] thúc giục chính quyền Biden ngay lập tức kêu gọi và tạo điều kiện giảm leo thang và ngừng bắn để khẩn cấp chấm dứt bạo lực hiện tại, đồng thời [nên] kêu gọi chính quyền Biden nhanh chóng cử và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận sự hỗ trợ nhân đạo cho Gaza."

Nghị quyết này đã nhận được sự ủng hộ từ hơn 12 thành viên Hạ viện Đảng Dân chủ, bao gồm Cori Bush, Rashida Tlaib, Summer Lee, Alexandria Ocasio-Cortez và Ilhan Omar.

⚪ ---- Hamas tuyên bố trong một tuyên bố trên truyền hình rằng người nước ngoài là "khách" và sẽ được thả ngay khi các điều kiện "tại thực địa" cho phép điều đó. Hamas lưu ý thêm rằng hiện tại, có khoảng 200 đến 250 tù nhân ở Gaza, trong khi khoảng 50 người khác thuộc "các phe phái kháng chiến khác và ở những nơi khác". Hamas nhấn mạnh thêm rằng hoạt động trên bộ tiềm năng của Israel "không làm chúng tôi sợ hãi và chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó".

⚪ ---- Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm thứ Hai cho biết trong một lần xuất hiện trên truyền hình quốc gia rằng mặt trận kháng chiến có thể thực hiện “các biện pháp phủ đầu” chống lại Israel trong những giờ tới. Quan chức Iran nêu rõ: “Chúng tôi đã nói với người Mỹ rằng quý vị không thể yêu cầu Hezbollah kiềm chế trong khi vẫn cho phép [Thủ tướng Israel Benjamin] Netanyahu phạm bất kỳ tội ác nào”.

Ông cảnh báo rằng “thời gian [cho một giải pháp chính trị] sắp hết”, đồng thời cho biết thêm rằng khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh khu vực đang đến gần hơn. Ông nhấn mạnh: “Mỹ đã gửi cho chúng tôi thông điệp kêu gọi kiềm chế và không mở rộng phạm vi cuộc chiến. Chúng tôi đã nói với người Mỹ rằng chúng tôi không tìm cách mở rộng chiến tranh, nhưng sự kiềm chế đó sẽ không đơn phương”.

⚪ ---- Bộ Y tế Israel hôm thứ Hai chia sẻ “sự thất vọng sâu sắc” với phản ứng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đối với cuộc xung đột Israel-Hamas và chỉ trích tổ chức này đã bỏ qua việc can thiệp chống lại “sự tàn bạo và tội ác chống lại loài người của Hamas”. Tuyên bố viết: “Khi Hamas hoành hành khắp các thị trấn của Israel, sát hại trẻ sơ sinh, hãm hiếp phụ nữ và bắt người bệnh và người già làm con tin bao gồm cả những người sống sót sau thảm họa diệt chủng, WHO chủ yếu tập trung vào việc chấm dứt chiến sự”.

Bộ giải thích phản ứng của WHO đối với cuộc khủng hoảng là sự ủng hộ cho việc Hamas "tiếp tục [d] sử dụng dân thường Gaza làm lá chắn sống", đồng thời nhấn mạnh "lời kêu gọi di tản" của Israel như một biện pháp để bảo vệ họ.

⚪ ---- Bỉ: 2 công dân Thụy Điển bị bắn chết trước trận đấu vòng loại EURO 2024. Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia Bỉ hôm thứ Hai tuyên bố đã nâng mức cảnh báo khủng bố ở Brussels lên cấp 4, mức cao nhất, sau vụ nổ súng khiến 2 công dân Thụy Điển thiệt mạng. Thủ tướng Alexander De Croo đã lên mạng X, để gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và kêu gọi người dân thủ đô “cảnh giác”. Vụ nổ súng xảy ra gần sân vận động King Baudouin trước trận đấu vòng loại UEFA Euro 2024 giữa Bỉ và Thụy Điển.

Cuối cùng tay súng bị nghi sát hại hai cổ động viên bóng đá Thụy Điển đã chết sau khi bị cảnh sát bắn tại một quán cà phê ở Bỉ hôm thứ Ba. Người đàn ông Tunisia 45 tuổi cho biết y là thành viên của ISIS trong một video đăng trực tuyến và nhận trách nhiệm về cái chết của các cổ động viên vào tối thứ Hai.

⚪ ---- Theo thống kê tội phạm mới do FBI công bố hôm thứ Hai, các vụ trộm xe hơi trên khắp nước Mỹ đã tăng 10% vào năm 2022, trong khi các vụ giết người giảm 6%. Tháng 10 hàng năm, FBI công bố số liệu thống kê tội phạm từ năm trước, vẽ nên bức tranh về các tội phạm hàng đầu - và mức độ phổ biến - ở Hoa Kỳ. Theo thống kê cả nước, các vụ cướp xe đã gia tăng đáng chú ý từ năm 2021 đến năm 2022 -- và tiếp tục tăng vào năm 2023. Theo FBI, hơn 1 triệu xe đã bị đánh cắp vào năm 2022. Dữ liệu cho thấy gần 18% những người thực hiện các vụ cướp xe hơi là nam giới dưới 18 tuổi.

Theo dữ liệu, dưới phạm vi tội phạm bạo lực, các vụ tấn công nghiêm trọng đã giảm 1% và hiếp dâm giảm hơn 5% vào năm 2022. Trong khi FBI ghi nhận số vụ giết người đã giảm 6%, cơ quan này không đưa những con số cụ thể đó vào báo cáo.

⚪ ---- Dịch vụ trực tuyến định hướng việc làm và kinh doanh của Microsoft Corp LinkedIn đã chia sẻ vào thứ Hai trong một bản cập nhật rằng họ sẽ sa thải khoảng 668 người. Việc cắt giảm sẽ ảnh hưởng đến những người làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, sản phẩm, nhân tài và tài chính. LinkedIn cho biết: “Trong khi chúng tôi đang điều chỉnh cơ cấu tổ chức và hợp lý hóa việc ra quyết định, chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư vào các ưu tiên chiến lược cho tương lai và để bảo đảm rằng chúng tôi tiếp tục mang giá trị cho các thành viên và khách hàng.” Đây là lần thứ hai trong năm 2023 LinkedIn cắt giảm số lượng nhân viên.

⚪ ---- Sky News đưa tin hôm thứ Hai, Giám đốc điều hành (CEO) mới của Rolls-Royce Holdings PLC, Tufan Erginbilgic đang lên kế hoạch cắt giảm khoảng 2.500 việc làm trong nỗ lực giảm chi phí của công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, quyết định này sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận của Rolls-Royce trên toàn thế giới chứ không chỉ ở Anh. Tuy nhiên, theo báo cáo, hàng trăm khoản cắt giảm đó sẽ được thực hiện ở Anh. Công ty sản xuất động cơ máy bay lớn thứ hai thế giới đã thông báo cho chính phủ Anh về quyết định của mình.

⚪ ---- WalletHub đã phân tích hơn 850 trường cao đẳng và đại học trên khắp Hoa Kỳ để xem trường nào mang lại giá trị tốt nhất, xem xét 30 số liệu thuộc bảy danh mục chính: tính chọn lọc của sinh viên; chi phí và tài chính; nguồn lực giảng viên, bao gồm các yếu tố như quy mô lớp học và tỷ lệ sinh viên-giảng viên; an toàn trong khuôn viên trường; kinh nghiệm trong khuôn viên trường (nghĩ đến sự đa dạng về giới tính và chủng tộc, tư cách thành viên NCAA và tỷ lệ sinh viên quốc tế); và kết quả học tập và nghề nghiệp. Yale nổi lên ở vị trí đầu bảng xếp hạng của WalletHub, tiếp theo là MIT và Princeton.

Nhóm 10 đại học xuất sắc nhất Hoa Kỳ, theo thứ tự: Yale, MIT, Princeton, Caltech, Harvard, Duke, Rice University, Northwestern, Johns Hopkins, Stanford.

⚪ ---- Công ty Doosan Robotics của Nam Hàn hôm thứ Hai cho biết họ sẽ cung cấp robot chiên gà cho chuỗi nhà hàng Hàn Quốc Kyochon F&B. Robot chiên gà sẽ được lắp đặt tại cửa hàng Kyochon ở Osan, cách Seoul khoảng 20 dặm về phía nam trong tháng này. Doosan Robotics cho biết robot được thiết kế để hoàn thành 24 con gà rán mỗi giờ bằng cách sử dụng sáu giỏ cùng lúc. Robot cũng có thể thay dầu trong nồi chiên và loại bỏ vết bẩn trên sàn khi cần thiết.

Công ty cho biết cánh tay chiên được cố định vào phần trên của máy để điều phối tất cả các quy trình. Công ty vận hành hơn 1.300 cửa hàng trên khắp Nam Hàn. Quan chức này cho biết: “Cuối cùng, mục tiêu của chúng tôi là có thể thâm nhập vào thị trường gà rán rộng lớn hơn, bao gồm cả Hoa Kỳ. Trên thực tế, gần 60% doanh số bán hàng của chúng tôi đã đến từ Hoa Kỳ và Châu Âu”.

⚪ ---- Thành phố Los Angeles đứng thứ hai trong số các thành phố ở Hoa Kỳ có số lượng đồng hồ giả cao cấp được lưu hành nhiều nhất. Cuộc khảo sát do Watchfinder & Co., một cơ quan chuyên mua, bán và thay thế phụ kiện cho đồng hồ đăt tiền đã qua sử dụng, thực hiện, ước tính có hơn 23 triệu đồng hồ giả đang được lưu hành tại thị trường Mỹ. Ít nhất một nửa số đồng hồ xa xỉ được gửi đến công ty trong năm qua được xác định là hàng giả hoặc có phụ tùng giả là Rolex.

Thành phố New York là nơi nhiều đồng hồ dỏm nhất trên toàn quốc. Chicago đứng thứ ba. Cuộc khảo sát lưu ý rằng một trong những vấn đề lớn nhất liên quan đến hàng giả xa xỉ là khả năng tiếp cận của máy in 3-D và máy điều khiển số (CNC), một công cụ chính xác sử dụng nhu liệu máy tính được lập trình sẵn để sản xuất các mặt hàng.

Các nhà nghiên cứu cho biết: “Những kẻ lừa đảo giờ đây có thể tạo ra những bản sao trông thuyết phục hơn bao giờ hết”, đồng thời cho biết thêm rằng đồng hồ chiếm khoảng 20% tổng doanh số bán hàng giả và gần một nửa số đồng hồ giả được bán có giá lên tới 500 USD trở lên. Những cái gọi là “siêu giả” này, thoạt nhìn không dễ nhận biết và cần phải kiểm tra chặt chẽ, chiếm khoảng 80% tổng số hàng giả được gửi đến công ty xác thực đồng hồ đã qua sử dụng so với chỉ 20% cách đây 5 năm.

⚪ ---- Quận Cam: xe đụng chết 1 người đi bộ, rồi chạy luôn. Cảnh sát hôm thứ Hai đang truy tìm một tài xế tông rồi bỏ chạy, giết chết một người đi bộ vào tối Chủ nhật. Cảnh sát nhận được nhiều cuộc gọi chỉ sau 10 giờ tối Chủ nhật về vụ tai nạn ở Đại lộ Warner và Brookhollow Drive. Người đi bộ - sau đó được xác định là Sergio Diaz, 32 tuổi, sống ở Santa Ana - được xác định đã chết tại hiện trường.

Có một số nhân chứng trong vụ va chạm nên cảnh sát đã có một số đầu mối, nhưng các nhà điều tra chưa tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về hiệu và kiểu của chiếc xe nghi phạm. Bất cứ ai có thông tin hữu ích cho các thám tử đều được yêu cầu gọi 714-245-8215 hoặc 714-245-8200.

⚪ ---- Ephrem D. Nguyen, cựu giám đốc bưu điện ở Connecticut, đã thú nhận đã lừa gạt Bưu điện Hoa Kỳ gần 875.000 USD trong một âm mưu liên quan đến hối lộ tiền mặt, lạm dụng thẻ tín dụng USPS và yêu cầu sửa chữa xe cá nhân miễn phí. Giám đốc bưu điện lâu năm Ephrem D. Nguyen của văn phòng ở Danbury, một thành phố phía tây Connecticut với hơn 86.700 cư dân, đã nhận tội hôm thứ Sáu về hành vi gian lận qua đường dây, một tội có thể bị phạt tối đa 20 năm tù. Lời nhận tội của anh trong vụ án vẫn đang được điều tra, đã được công bố hôm thứ Hai.

Là giám đốc bưu điện từ năm 2003, ông Nguyễn chịu trách nhiệm giám sát việc bảo trì và sửa chữa tất cả các thiết bị, cơ sở vật chất và phương tiện. Các công tố viên liên bang cho biết vào tháng 11/2020, ông yêu cầu một nhà cung cấp cụ thể thực hiện công việc, mặc dù một nhà cung cấp khác đã có hợp đồng với bưu điện Danbury. Sau đó, Nguyễn yêu cầu nhà cung cấp mới sửa chữa miễn phí xe cá nhân của anh và xe của một trong những người con của anh, một nhân viên USPS và một nhân viên tại doanh nghiệp cá nhân của Nguyễn.

Các công tố viên cho biết vào năm 2022, Nguyễn đã gạ gẫm và nhận hối lộ 30.000 USD từ cùng một nhà cung cấp để đổi lấy việc đồng ý đảm bảo USPS trả quá giá cho công việc, sử dụng thẻ tín dụng được cấp cho Bưu điện Danbury. Cuối năm đó, Nguyen gạ gẫm và nhận khoản hối lộ 60.000 USD từ cùng một nhà cung cấp với cách dàn xếp tương tự. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, các công tố viên cho biết Nguyễn đã sử dụng thẻ tín dụng USPS để trả cho nhà cung cấp mới hơn 1 triệu USD.

⚪ ---- Úc châu: Trúc Cao Hoàng Nguyên bị án 3 năm tù vì trồng ma túy. Một người đàn ông ở miền Tây Sydney đã bị kết án ba năm tù vì vai trò của anh ta trong một hoạt động ma túy “tinh vi” liên quan đến 14 tấn cần sa được phát hiện ở Queensland. Trúc Cao Hoàng Nguyên bị bắt vào tháng 10 năm 2022 sau khi cảnh sát đột kích một khu đất ở Isis Central, cách Bundaberg khoảng 50 km về phía Tây Nam và tìm thấy 51 nhà kính.

Cảnh sát đã tìm thấy hơn 43.000 cây cần sa trong chậu, tương đương hơn 14.000 kg. Cảnh sát cũng tìm thấy 16 kg cây giống cần sa. Ông Nguyễn, 46 tuổi, đã nhận tội tại Tòa án quận ở Bundaberg hôm thứ Hai về tội sản xuất một loại ma túy nguy hiểm.

⚪ ---- TIN VN. Quảng Nam: 2 tàu cá chìm trên biển, 12 ngư dân mất tích. Theo VnEconomy. Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mưa to và gió lớn, 2 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam bị chìm trên biển, hơn 80 thuyền viên được cứu vớt, hiện tại đang còn 12 người mất tích...

⚪ ---- TIN VN. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam, Putin đồng ý. Theo Báo Tuổi Trẻ. Chiều 17-10, theo giờ địa phương, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhân dịp cả hai nhà lãnh đạo cùng dự Diễn đàn Sáng kiến Vành đai và Con đường lần thứ 3. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trân trọng mời Tổng thống Putin sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Putin đã vui vẻ nhận lời và mời Chủ tịch nước thăm Nga vào thời gian thích hợp.

⚪ ---- HỎI 1: Có tới 83% người cân nhắc rủi ro khí hậu khi tìm mua ngôi nhà mới?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát gần đây do Zillow công bố cho thấy đại đa số những người tìm mua nhà, 83%, cân nhắc rủi ro liên quan đến khí hậu khi tìm kiếm một ngôi nhà mới. Tuy nhiên, chỉ có 23% số người được hỏi cho biết họ đang tìm cách chuyển đến khu vực an toàn hơn.

Trong một loạt năm cuộc khảo sát riêng biệt, các nhà phân tích đã hỏi gần 12.000 người có ý định mua nhà trong 12 tháng tới xem rủi ro khí hậu có ảnh hưởng đến quyết định của họ hay không. Kết quả có thể thay đổi dựa trên độ tuổi của người mua và khu vực ở Hoa Kỳ mà họ sống.

Gần một nửa cho biết họ đang tìm kiếm những khu vực có rủi ro khí hậu tương tự. Chỉ 23% cho biết họ sẽ di chuyển để giảm thiểu rủi ro khí hậu. Và hơn một phần tư cho biết họ đang cân nhắc mua ở khu vực có nhiều rủi ro hơn.

Chi tiết:

https://www.fox13seattle.com/weather/over-80-of-homebuyers-factor-extreme-weather-climate-risk-into-decision-survey-finds

⚪ ---- HỎI 2: Hơn 1/2 thanh thiếu niên Mỹ vào trung bình 4,8 giờ/ngày cho mạng xã hội?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới của Gallup cho thấy hơn một nửa thanh thiếu niên ở Mỹ dành trung bình 4,8 giờ cho mạng xã hội mỗi ngày. Câu trả lời đến từ 1.591 người trong độ tuổi 13-19 và kết quả của cuộc khảo sát cho thấy rằng khi thanh thiếu niên lớn lên, họ thậm chí còn ở lại mạng xã hội lâu hơn.

Gallup cũng khảo sát cha mẹ của những đứa trẻ, hỏi về cách nuôi dạy con cái của họ, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, các hoạt động của giới trẻ, cùng nhiều thứ khác. Kết quả đã xem xét dữ liệu từ 6.643 phụ huynh và nhận thấy rằng việc sử dụng mạng xã hội phổ biến nhất ở các bé gái, lưu ý rằng 55% dành trung bình 5,3 giờ trực tuyến. Trong khi đó, 48% nam thiếu niên được cho là dành 4,4 giờ trên mạng xã hội, với mức sử dụng cao nhất ở cả hai giới là ở độ tuổi 17.

Chi tiết:

https://gizmodo.com/more-than-half-u-s-teens-use-social-media-for-almost-f-1850930010

.