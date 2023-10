Mưa ngập cuốn trôi ôtô ở Bình Dương. Mưa lớn cuốn trôi cầu dân sinh, bơm nước cứu nhà sách trong đêm ở Bình Dương.

.

- Hôm nay, Thẩm phán Tanya Chutkan ở tòa thủ đô sẽ nghe 2 phía, xem có nên bịt miệng Trump hay không

- Chuyến bay đầu tiên trong số nhiều máy bay chở người Mỹ chạy trốn bạo lực ở Israel và Palestine đã hạ cánh xuống Florida

- Trump: sẽ đưa bằng chứng ra tòa London trong vụ kiện chống lại cựu điệp viên Anh Christopher Steele rằng Trump không nhờ Putin mà thắng cử 2016.

- TT Biden: Hamas phải bị xóa sổ, cần có 1 chính quyền Palestine, cần lộ trình dẫn đến một nhà nước Palestine, nếu Israel chiếm đóng Gaza lần nữa sẽ là sai lầm lớn, dân thường ở Gaza cần được tiếp cận thực phẩm, nước uống và thuốc men.

- Ngoại trưởng Mỹ: Mỹ tin rằng mọi người có thể ở lại Gaza, quê hương của họ, không ủng hộ kế hoạch Israel cưỡng ép di dời

- TT Joe Bide sẽ tới Israel vào thứ Tư.

- Nhiều đại gia sẽ không góp tiền nữa, nếu Viện trưởng Đại học Pennsylvania chưa từ chức vì im lặng (thực tế, lên tiếng trễ) đối với Hamas.

- Tại thủ đô Iran: đạo diễn Dariush Mehrjui và vợ nhà biên kịch Mohammadifar bị đâm chết.

- LHQ: Gaza đang “không còn sự sống” vì Israel bao vây. Palestine: trong 1 ngày, Israel dội bom chết 450 người Gaza.

- Nga và Syria kêu gọi Israel ngưng pháo kích vào Gaza và di dời.

- Israel: Hama đang giam 199 người. Ra lệnh di tản đối với tất cả cư dân sống trong bán kính 2 km tính từ biên giới Lebanon. Không ngừng bắn ở Dải Gaza. Iran đứng sau các cuộc tấn công của Hezbollah.

- TT Joe Biden: Mỹ có thể hỗ trợ cho cả Israel và Ukraine mà không suy yếu gì.

- Tổng thống Ai Cập: Israel đã vượt quá quyền tự vệ và bắt đầu trừng phạt dân thường.

- Israel: bom Gaza, giết Muataz Eid, chỉ huy khu vực an ninh Hamas, không kích khoảng 250 mục tiêu

- Illinois: Căm thù Hồi giáo, rút dao đâm chết 1 cậu bé 6 tuổi, đâm bị thương mẹ cậu bé Hồi giáo.

- Rite Aid nộp đơn xin phá sản vào Chủ nhật, nguy hiểm cho 47.000 việc làm

- TQ bắt cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc vì nghi nhận hối lộ và cho vay bất hợp pháp.

- Florida: xe đầu kéo trộm 4.277 thùng rượu, trị giá hơn 1,6 triệu USD

- Công viên Grand Canyon xin đừng chơi màn tình nhân khóa rào rồi quăng chìa khóa: chim đại bàng ăn chìa khóa, chết nghẹn

- Báo động về lừa đảo chiêu dụ các cậu tuổi teen gửi hình sex rồi tống tiền: 10.000 trường hợp vào năm 2022. Ít nhất 12 cậu đã tự sát vào năm 2022 sau khi bị tống tiền.

- Năm 2022 kỷ lục với 8,2 triệu người di chuyển giữa các tiểu bang. Và kỷ lục: khoảng 60.000 dân California đã dọn đến Nevada.

- California chiêu dụ chất xám: Thống đốc ký luật giúp cư dân Mexico nghèo bên kia biên giới được vào cao đẳng cộng đồng California

- Quận Los Angeles: 1 phụ nữ bị bắt sau khi tông xe vào 2 cơ sở kinh doanh ở Los Feliz

- RFA: Việt Nam – Nhật Bản chuẩn bị nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mức cao nhất.

- TIN VN. Mưa ngập cuốn trôi ôtô ở Bình Dương. Mưa lớn cuốn trôi cầu dân sinh, bơm nước cứu nhà sách trong đêm ở Bình Dương.

- HỎI 1: Có tới 56% dân Mỹ nói họ chưa có đủ tiền để nghỉ hưu? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thanh thiếu niên lá xe: an toàn nhất là ở tiểu bang New York? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-16/10/2023) ⚪ ---- Một trong những chuỗi nhà thuốc lớn nhất ở Hoa Kỳ, Rite Aid, đã nộp đơn xin phá sản vào Chủ nhật, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai. Công ty đang phải gánh chịu "nợ nần hàng tỷ đô la, doanh số bán hàng sụt giảm và hơn một nghìn vụ kiện liên bang, tiểu bang và địa phương cáo buộc họ đã viết hàng nghìn đơn thuốc bất hợp pháp cho thuốc giảm đau." Người ta xác nhận rằng Rite Aid sẽ đóng cửa hàng trăm tiệm thuốc Tây và bổ nhiệm Jeffrey Stein, người đứng đầu một công ty tư vấn tài chính, làm Giám đốc điều hành mới. Cũng có thông tin cho rằng việc công ty phá sản sẽ gây nguy hiểm cho khoảng 47.000 việc làm tại công ty.

.

⚪ ---- Theo báo cáo của China Media Group, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã bắt giữ cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) Liu Liange hôm thứ Hai vì nghi ngờ nhận hối lộ và cho vay bất hợp pháp. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi Liu bị điều tra kể từ tháng 3. Liu giữ chức Thống đốc Ngân hàng Trung Quốc từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019 và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung Quốc từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 3 năm 2023.

.

⚪ ----- Hôm nay, Thứ Hai, là phiên tòa thủ đô xem có nên bịt miệng cựu Tổng Thống Donald Trump hay không, và nếu có thì sẽ bịt miệng mức độ nào. Các công tố liên bang và luật sư của Trump sẽ tranh luận trước tòa thủ đô hôm thứ Hai về lệnh bịt miệng được đề xuất nhằm mục đích kiềm chế những lời chỉ trích của Trump đối với những người có thể là nhân chứng và những người khác trong vụ lật ngược bầu cử 2020.

.

Khi yêu cầu Thẩm phán Tanya Chutkan áp đặt lệnh bịt miệng hạn chế, Công tố đặc biệt Jack Smith đã cáo buộc Trump sử dụng những lời lẽ ngày càng mang tính kích động để cố gắng làm suy yếu niềm tin của công chúng vào hệ thống tư pháp và làm hoen ố bồi thẩm đoàn.

.

Nhưng luật sư của Trump gọi đề xuất này là một nỗ lực vi hiến nhằm “bịt miệng” quyền phát biểu chính trị của Trump khi tranh cử tổng thống 2024, viết trong hồ sơ tòa án: “Nỗ lực kiểm duyệt tuyệt vọng này bề ngoài là vi hiến”.

.

Đây là câu hỏi khó cho thẩm phán ở tòa thủ đô, người phải cân bằng các quyền tự do phát biểu trong Tu chính án thứ nhất của Trump, trong khi phải bảo vệ tính toàn vẹn của vụ án.

.

Trước đó, nan đề này đã xảy ra ở tòa New York, nơi Thẩm phán giám sát phiên tòa xét xử gian lận tài chánh của Trump ở New York áp đặt lệnh bịt miệng hạn chế, cấm các cuộc tấn công cá nhân chống lại nhân viên tòa án sau một bài đăng trên mạng xã hội của Trump có nội dung ác ý quy chụp vô căn cứ rằng nữ thư ký tòa là tình nhân của một Thượng nghị sĩ Dân Chủ.

.

Các công tố trong vụ truy tố ở tòa thủ đô đang yêu cầu Thẩm phán Chutkan cấm Trump và các luật sư đưa ra những tuyên bố “có khả năng gây tổn hại đáng kể về vật chất cho vụ án này”, bao gồm những nhận xét mang tính kích động hoặc đe dọa về nhân chứng, luật sư và những người khác có liên quan đến vụ án. Không rõ liệu Thẩm phán Chutkan có sẽ đưa ra phán quyết vào hôm nay (thứ Hai) hay không. Chutkan đã nói rằng Trump không cần phải tham dự phiên điều trần.

.

⚪ ---- Chuyến bay đầu tiên trong số nhiều máy bay chở người Mỹ chạy trốn bạo lực ở Israel và Palestine đã hạ cánh xuống Florida vào tối Chủ nhật — một phần của chương trình di tảán do chính quyền của Thống đốc Ron DeSantis tài trợ mà những người ủng hộ ông gọi là “Hãng hàng không DeSantis”. Thống đốc và vợ ông, Casey, đã đích thân gặp những người đến Hoa Kỳ tại Sân bay Quốc tế Tampa, nhân cơ hội này để chỉ trích Tổng thống Joe Biden, người mà ông nói là “không có” quyền lãnh đạo nào về vấn đề này, theo The Messenger. Tổng cộng, DeSantis tuyên bố rằng chiếc máy bay chở khoảng 260 người.

.

⚪ ---- Donald Trump muốn đưa ra bằng chứng tại tòa án London như một phần của vụ kiện chống lại một cựu điệp viên người Anh và công ty tư vấn của ông, theo lời luật sư của Trump cho biết hôm thứ Hai. Trump đang kiện cựu sĩ quan tình báo Anh MI6 Christopher Steele và công ty của ông, Orbis Business Intelligence, cáo buộc vi phạm bảo vệ dữ liệu sau khi BuzzFeed công bố một hồ sơ do Steele viết, tuyên bố rằng chiến dịch bầu cử năm 2016 của Trump được Nga hỗ trợ.

.

Cái gọi là hồ sơ Steele - cũng tuyên bố rằng Trump đã tham gia vào "các hành vi tình dục đồi trụy" - chứa nhiều cáo buộc chưa bao giờ được chứng minh. Trump hiện đang yêu cầu bồi thường cho “thiệt hại và đau khổ về cá nhân và danh tiếng”, theo lời luật sư Hugh Tomlinson nói với Tòa án Tối cao London rằng cựu tổng thống muốn chứng minh rằng “những tuyên bố gây sốc và tai tiếng” trong hồ sơ là không đúng sự thật. Tomlinson nói thêm rằng Trump “có ý định trút bỏ gánh nặng đó bằng cách đưa ra bằng chứng tại tòa án này.”

.

⚪ ---- Sẽ không quyên tiền nữa, nếu Viện trưởng Đại học chưa từ chức. Cựu Thống đốc Utah Jon Huntsman sẽ ngừng quyên góp cho Đại học Pennsylvania vì trường này không có phản ứng trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel, theo ông cho biết trong một email gửi hôm thứ Bảy. Tin này đăng bởi Daily Pennsylvanian, tờ báo sinh viên tại Penn, một thành viên của Ivy League, nhóm đại học nổi tiếng nhất Hoa Kỳ.

.

Huntsman, người cũng từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Nga và Trung Quốc, đã gửi email tới Viện trưởng Penn là Liz Magill. Ông viết rằng trường đại học đã trở nên “đi lạc sâu theo những cách khiến nó gần như không thể nhận ra. Sự im lặng của Đại học này trước tội ác lịch sử và đáng trách của Hamas chống lại người dân Israel (khi phản ứng duy nhất phải là lên án thẳng thắn) là một mức thấp mới. Do đó, Huntsman Foundation sẽ đóng sổ chi phiếu đối với tất cả những khoản tài trợ trong tương lai cho Penn - điều mà đến nay đã là nguồn tự hào to lớn đối với ba thế hệ sinh viên tốt nghiệp. Anh, chị, em của tôi cùng tham gia với tôi trong lời quở trách này.”

.

Viện trưởng Liz Magill đã đưa ra một tuyên bố vào hôm Chủ nhật, nói rằng bà và trường đại học “kinh hoàng và lên án cuộc tấn công khủng bố của Hamas nhằm vào Israel cũng như hành động tàn bạo bạo lực của họ đối với dân thường.”

.

Tờ Philadelphia Inquirer đưa tin, nhiều nhà tài trợ đã rút lại sự hỗ trợ của họ khỏi trường đại học vì trường này không phản ứng với các vụ được báo cáo về chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường. Các nhà tài trợ cũng có thể đã đáp lại lời kêu gọi từ Marc Rowan, Giám đốc điều hành của Apollo Global Management và chủ tịch Hội đồng quản trị tại Trường Wharton (trường kinh doanh của đại học UPenn) nói rằng các nhà tài trợ nên “đóng sổ chi phiếu” cho đến khi Magill và các quan chức đại học từ chức, theo lời Rowan nhận xét trên CNBC và trên The Free Press.

.

Huntsman tốt nghiệp University of Pennsylvania năm 1987, cũng như cha anh, ông Jon M. Huntsman, Sr. quá cố. Gia đình đã quyên góp khá lớn cho trường, bao gồm khoản quyên góp 40 triệu đô la cho Trường Wharton riêng trong năm 1998.

.

⚪ ---- Một nhà làm phim được ca ngợi là "một trong những người tiên phong của điện ảnh Iran" đã bị đâm chết cùng với vợ tại nhà của họ gần Tehran, theo AFP đưa tin. Dariush Mehrjui bị giết vào tối thứ Bảy cùng với vợ là Vahideh Mohammadifar, một nhà biên kịch. Cảnh sát cho biết Mehrjui đã nhắn tin cho con gái vào khoảng 9 giờ tối để đến ăn tối và cô tìm thấy thi thể của họ khi đến nơi 90 phút sau đó. Cuối tuần qua, một tờ báo của Iran đã đăng bài phỏng vấn Mohammadifar, trong đó cô nói rằng nhà của họ đã bị trộm và cô đã bị đe dọa. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về điều đó hoặc bất kỳ động cơ nào có thể xảy ra vẫn còn mù mờ. Truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát đã xác định được 4 nghi phạm.

.

Theo AP, Mehrjui, 83 tuổi, được coi là người khổng lồ trong nền điện ảnh làn sóng mới của Iran, vốn tập trung vào "chủ nghĩa hiện thực". Một trong những bộ phim đột phá của ông là The Cow năm 1969, kể về nỗi ám ảnh của một người dân làng đối với con vật. Các bộ phim sau này bao gồm Hamoun, The Pear Tree, và Leila, bộ phim cuối cùng kể về một người phụ nữ hiếm muộn khuyến khích chồng mình lấy vợ thứ hai. Mehrjui từng nói về phim của mình rằng chúng không mang tính chính trị rõ ràng, "nhưng mọi thứ đều mang tính chính trị." Trong một tuyên bố, Bộ trưởng văn hóa Iran Mohammad-Mehdi Esmaili gọi Mehrjui là "một trong những người tiên phong của điện ảnh Iran" và "người tạo ra những tác phẩm vĩnh cửu."

.

⚪ ---- Israel đã thông báo rằng họ sẽ "tạm dừng xuất cảng [thiết bị] an ninh" sang Colombia sau những nhận xét của Tổng thống Colombia là Gustavo Petro về cuộc chiến với Hamas. Bình luận về việc Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố “bao vây toàn diện” Gaza trong cuộc chiến chống lại “bọn súc vật”, Tổng Thống Petro nói: “Đó là những gì Đức Quốc xã đã nói về người Do Thái.”

.

⚪ ---- Giám đốc Truyền thông Cận Đông LHQ về cứu trợ tỵ nạn Palestine Juliette Touma hôm thứ Hai kêu gọi mở lại biên giới giữa Israel và Gaza để cho phép viện trợ nhân đạo được chuyển đến người Palestine. Touma nói với CNN: "Chúng tôi cần nhiên liệu, bột mì, các nguồn cung cấp cơ bản khác. Hơn nữa, UNRWA đã không thể cung cấp bất cứ thứ gì trong tuần qua, vì vậy chúng tôi cần có được những nguồn cung cấp đó càng sớm càng tốt. Đặc biệt là nhiên liệu để có thể cung cấp nước."

.

Cuối tuần qua, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo với CNN rằng nguồn cung cấp nước được cho là đã được khôi phục cho miền nam Gaza. Tuy nhiên, Giám đốc Cơ quan Nước Palestine Munther Shublaq nói với giới truyền thông rằng ông không thể xác minh tuyên bố này vì khu vực này vẫn chưa có điện.

.

⚪ ---- Một cơ quan Liên Hợp Quốc cảnh báo hôm Chủ nhật rằng Gaza đang “không còn sự sống” khi cuộc bao vây của Israel trên lãnh thổ khiến người Palestine ngày càng cạn kiệt nguồn cung cấp thực phẩm, nước và thuốc men. Israel đã cắt nguồn cung cấp cho Gaza để ra lệnh cho người dân di chuyển về phía nam trước một cuộc tấn công trên bộ dự kiến vào lãnh thổ này.

.

Philippe Lazzarini, ủy viên Untied Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the East, cho biết: “Trên thực tế, Gaza đang bị bóp nghẹt và có vẻ như thế giới hiện đã mất đi nhân tính. Nếu nhìn vào vấn đề nước, tất cả chúng ta đều biết nước là sự sống. Gaza đang cạn kiệt nước và Gaza đang cạn kiệt sự sống. Tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa, với điều này sẽ không còn thức ăn hay thuốc men nữa.

.

Cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza ngày càng sâu sắc vài ngày qua sau lệnh “bao vây toàn diện” của Israel, đồng thời tuyên bố sẽ ngừng cung cấp thực phẩm, nước và điện. Theo các quan chức Palestine, Israel đã ném bom Gaza, với các cuộc tấn công giết chết 450 người chỉ riêng hôm Chủ nhật.

.

⚪ ---- Văn phòng của ông Assad cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã nói chuyện qua điện thoại hôm thứ Hai và thảo luận về "các cách nhằm chấm dứt hành động gây hấn của Israel nhằm vào Dải Gaza". Hai nhà lãnh đạo kêu gọi cung cấp ngay lập tức viện trợ nhân đạo cho Gaza trong bối cảnh Israel phong tỏa khu vực.

.

Putin và Assad cũng đồng thuận về "sự cần thiết phải chấm dứt việc Israel pháo kích vào Gaza và việc di dời dân cư ở đây". Hoa Kỳ trước đó đã công bố một thỏa thuận với Ai Cập để mở cửa khẩu Rafah trên biên giới với Gaza để cho phép vận chuyển viện trợ, nhưng Ai Cập sau đó cho biết Israel không cho phép mở cửa khẩu này.

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Bide sẽ tới Israel vào thứ Tư, theo nhà báo Dafne Linel của đài truyền hình N12 của Israel đưa tin hôm thứ Hai. Ngay trước báo cáo, Bạch Ốc thông báo rằng chuyến đi dự kiến của Biden tới Colorado đã bị hoãn lại để tập trung vào các “cuộc họp an ninh” quốc gia. Tuy nhiên, các báo cáo trước đó chỉ ra rằng Bạch Ốc và các quan chức Israel đang thảo luận về khả năng ông Biden đến thăm Israel. Những người quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đưa ra ý tưởng này trong một cuộc điện thoại của họ.

.

⚪ ---- Israel hôm thứ Hai báo cáo rằng binh lính của họ đã phá hủy "hàng chục trung tâm chỉ huy quân sự của Hamas và các chốt đạn súng cối" ở Dải Gaza trong "vài giờ qua". IDF tiết lộ trên Telegram: “Đáng chú ý là trung tâm chỉ huy tác chiến của Ali Qadi, một trong những chỉ huy của lực lượng biệt kích Hamas 'Nukhba', người đã thiệt mạng vài ngày trước, đã bị tấn công." Israel cũng cho biết họ đã sử dụng máy bay chiến đấu để tiêu diệt "một số kẻ khủng bố Hamas bên trong khu phức hợp quân sự của [Hamas]."

.

⚪ ---- Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Phó đô đốc Daniel Hagari hôm thứ Hai nói rằng số người bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza đã lên tới 199 người kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 7 tháng 10, theo The Times of Israel đưa tin, dẫn lời Hagari: “Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để tìm hiểu nơi các con tin ở Gaza và chúng tôi có những thông tin như vậy. Chúng tôi sẽ không thực hiện một cuộc tấn công gây nguy hiểm cho người dân của chúng tôi”.

.

Ngoài ra, Lực lượng Phòng vệ Israel tiết lộ rằng 20 thành viên được cho là thuộc nhóm chiến binh Palestine, Hamas, đã bị bắt qua đêm trên khắp West Bank. Kể từ khi căng thẳng leo thang giữa Israel và Hamas vào tuần trước, tổng cộng 360 người đã bị bắt ở West Bank, với 210 cá nhân bị nghi ngờ có quan hệ với nhóm phiến quân.

.

⚪ ---- Phó Đô đốc Daniel Hagari hôm thứ Hai cũng nói rằng Iran đứng đằng sau các cuộc tấn công mà Hezbollah thực hiện vào ngày 15/10 tại biên giới giữa Lebanon và Israel. Hezbollah tấn công "để cố gắng chuyển hướng các nỗ lực hoạt động của chúng tôi" khỏi Gaza, Hagari nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo, đồng thời nói thêm rằng nhóm chiến binh này chỉ khiến Lebanon, nơi đặt trụ sở chính và công dân của nước này gặp nguy hiểm: "Nếu Hezbollah dám thử thách chúng tôi, phản ứng sẽ rất chết người. Hoa Kỳ đang ủng hộ chúng tôi hoàn toàn."

.

⚪ ---- Phó Đô đốc Daniel Hagari hôm thứ Hai cũng nói rằng chính phủ đã ban hành lệnh di tản đối với tất cả cư dân sống trong bán kính 2 km tính từ biên giới Lebanon. Theo quan chức này, lệnh này sẽ tác động đến 26 khu định cư trong khu vực. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Lebanon, khi các cuộc tấn công xuyên biên giới gia tăng vào cuối tuần qua, khiến Israel phải tăng cường lực lượng ở mặt trận phía bắc.

⚪ ---- Văn phòng Thủ tướng Israel hôm thứ Hai tuyên bố rằng “hiện tại không có lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi một số nguồn tin nói với truyền thông địa phương rằng Israel, Mỹ và Ai Cập đã đàm phán về lệnh ngừng bắn để cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza trong khi công dân nước ngoài sẽ được phép vào Ai Cập. Tuy nhiên, Iran và Hamas đã phủ nhận sự tồn tại của một thỏa thuận như vậy, được cho là đã được ký kết vào lúc 9 giờ sáng giờ địa phương ở Gaza.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của CBS hôm thứ Hai rằng ông tin rằng "Hamas phải bị xóa sổ hoàn toàn." Mặt khác, Biden lưu ý rằng "cần phải có một chính quyền Palestine, một con đường dẫn đến một nhà nước Palestine", nhấn mạnh rằng ông cho rằng Israel hiểu rằng "một bộ phận đáng kể người dân Palestine không có chung quan điểm với Hamas và Hezbollah."Trả lời câu hỏi liệu ông có tin Iran đứng sau cuộc chiến ở Gaza hay không, ông nói rằng, tại thời điểm này, không có bằng chứng rõ ràng về điều đó. Đồng thời, Biden cho rằng việc Israel chiếm đóng Gaza một lần nữa sẽ là một "sai lầm lớn". Trên chương trình 60 Minutes của CBS, Biden nhấn mạnh rằng chiếm đóng Gaza một lần nữa sẽ là một "sai lầm" vì hành động của Hamas không đại diện cho tất cả người dân Palestine mà nhấn mạnh rằng "đến" và tiêu diệt "những kẻ cực đoan", bao gồm Hamas và Hezbollah, là cần thiết.Biden nói rằng các thành viên Hamas là một “bọn hèn nhát” đang “núp sau dân thường” ở Gaza và tuyên bố quân đội Israel đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để tránh thương vong cho dân thường trong cuộc phản công vào nhóm này. Biden khẳng định ông tin tưởng rằng Israel sẽ hành động theo luật chiến tranh và nỗ lực đảm bảo dân thường ở Gaza được tiếp cận thực phẩm, nước uống và thuốc men.Biden nói rằng việc đưa những người Mỹ bị bắt làm con tin ở Israel trở về trong bối cảnh các cuộc tấn công của Hamas là quan trọng, nhưng nhấn mạnh điều "quan trọng nhất" là "chấm dứt sự tàn bạo" trong khu vực và buộc những người chịu trách nhiệm về cuộc xung đột phải chịu trách nhiệm.⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói Mỹ không ủng hộ kế hoạch di dời người Palestine từ Gaza đến Bán đảo Sinai trong bối cảnh hoạt động quân sự của Israel trong khu vực. Blinken nói với Al-Arabiya: “Tôi đã nghe trực tiếp từ Tổng thống Chính quyền Palestine Abbas và từ hầu hết các nhà lãnh đạo khác mà tôi đã nói chuyện trong khu vực rằng ý tưởng đó chưa phải là khởi đầu và vì vậy chúng tôi không ủng hộ nó. Chúng tôi tin rằng mọi người có thể ở lại Gaza, quê hương của họ, nhưng cần phải bảo đảm rằng những người này không gặp nguy hiểm và họ đang nhận được sự hỗ trợ mà họ cần”. Hôm thứ Sáu, Israel kêu gọi tất cả người Palestine ở phía bắc Gaza di chuyển về phía nam trước chiến dịch trên bộ của họ.⚪ ---- Các quan chức Hoa Kỳ và Israel đang thảo luận về khả năng Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Israel trong những ngày tới, theo Axios dẫn lời hai quan chức Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã mời Biden đến Israel trong cuộc điện đàm hôm thứ Bảy. Đáp lại báo cáo, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc Adrienne Watson nói với Axios rằng không có chuyến đi mới nào của Biden được công bố.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm Chủ nhật bày tỏ niềm tin rằng Hoa Kỳ có thể hỗ trợ cho cả Israel và Ukraine mà không ảnh hưởng đến các nỗ lực phòng thủ quốc tế tổng thể của Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông nhấn mạnh nghĩa vụ của Mỹ trong việc giải quyết những lo ngại này, nhấn mạnh vai trò của Mỹ là “một quốc gia thiết yếu” và khả năng xử lý đồng thời cả hai vấn đề: "Vì Thượng đế, chúng ta là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, quốc gia hùng mạnh nhất trong lịch sử - không phải trên thế giới, trong lịch sử thế giới. Lịch sử thế giới. Chúng ta có thể giải quyết cả hai vấn đề này mà vẫn duy trì được lợi thế của mình về quốc phòng tổng thể.”⚪ ---- Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi hôm Chủ nhật đã chỉ trích hành động của Israel ở Gaza, nói rằng Israel đã vượt quá quyền tự vệ và bắt đầu trừng phạt dân thường. Gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, El-Sisi bày tỏ lo ngại về các hành động của Israel, nhấn mạnh sự cần thiết phải có một giải pháp cho cuộc xung đột đang diễn ra. Tại cuộc gặp, hai bên cũng đồng ý về mở lại cửa khẩu giữa Ai Cập và Gaza nhằm thuận lợi cho dòng viện trợ nhân đạo.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm Chủ nhật cho biết Muataz Eid, chỉ huy khu vực an ninh quốc gia phía nam của Hamas, đã chết trong một đợt bom sau các nỗ lực tình báo của cơ quan an ninh Shin Bet và Tổng cục Tình báo Quân đội. Tuyên bố cũng cho biết, các máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay của IDF tiếp tục tấn công "các mục tiêu khủng bố ở Dải Gaza", đồng thời cho biết thêm rằng, trong ngày Chủ Nhật, Israel đã tấn công khoảng 250 mục tiêu, trong đó có "hàng chục trụ sở quân sự, một số cơ sở". các trạm quan sát quân sự và bệ phóng hỏa tiễn được sử dụng bởi Hamas và Hồi giáo Jihad.⚪ ---- Căm thù Hồi giáo, rút dao đâm chết 1 cậu bé 6 tuổi, đâm bị thương mẹ cậu bé Hồi giáo. Một người đàn ông 71 tuổi đang bị giam giữ sau khi cảnh sát Illinois cho biết ông ta đã dùng dao tấn công dã man người thuê nhà và đứa con nhỏ của cô ta vào thứ Bảy, trong khi các nhà lãnh đạo cộng đồng địa phương cáo buộc rằng ông ta đã hét lên những lời miệt thị chống Hồi giáo khi đâm họ hàng chục nhát. Cảnh sát trưởng Quận Will xác nhận hôm Chủ nhật rằng nghi phạm Joseph Czuba đã bị truy tố tội căm thù trong vụ hành hung. Czuba cũng bị truy tố tội giết người cấp độ một, cố ý giết người và hành hung nghiêm trọng.Cảnh sát cho biết người thuê nhà của Czuba, một phụ nữ 32 tuổi, đã gọi 911 vào sáng thứ Bảy, nói rằng cô đang trốn kẻ tấn công trong phòng tắm. Cảnh sát đến hiện trường tại nhà cô ở Plainfield, ngoại ô Chicago, và thấy Czuba đang ngồi bên ngoài. Người phụ nữ được tìm thấy bên trong và nhập viện với hơn chục vết đâm. Con trai 6 tuổi của cô, người bị đâm 26 nhát, được cho là đã chết sau khi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ahmed Rehab, giám đốc điều hành chi nhánh địa phương của Hội đồng Quan hệ Hồi giáo Hoa Kỳ, nói rằng Czuba "đã tức giận với những gì anh ấy thấy trên tin tức" và đã hét lên "các người theo đạo Hồi phải chết!" trong cuộc tấn công.⚪ ---- Những tên trộm đã sử dụng xe đầu kéo để lấy trộm số rượu trị giá hơn 1,6 triệu USD từ một công ty phân phối ở Florida, khiến cảnh sát phải điều tra. Kẻ trộm đã đánh cắp 4.277 thùng rượu trong khoảng thời gian từ 4:10 giờ sáng đến 9:45 giờ sáng ngày 8 tháng 7 từ Công ty Phân phối Quốc gia Cộng hòa, công ty phân phối các nhãn hiệu như Franzia Wines và Sutter Home Winery, ở Quận Hillsborough, Florida. Lệnh khám xét đã được ban hành đối với một chiếc iPhone của Apple được cho là có thông tin chi tiết và bằng chứng cho vụ trộm.Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Hillsborough đã xác định được các xe đầu kéo cụ thể bằng cách sử dụng cảnh quay được lấy từ sự giám sát của các doanh nghiệp gần đó. Kanchan Kinkade, phó chủ tịch truyền thông doanh nghiệp của RNDC, cho biết: “Chúng tôi tin tưởng rằng cơ quan thực thi pháp luật đang xử lý vấn đề này một cách nghiêm túc và thực hiện mọi bước cần thiết để tìm ra thủ phạm của tội ác này”.⚪ ---- Nếu bạn yêu thích động vật hoang dã của Công viên Quốc gia Grand Canyon, đừng làm nó chết vì nghẹn cổ, theo lời các kiểm lâm viên. Họ nói rằng xu hướng đặt khóa móc trên hàng rào công viên và thậm chí ném chìa khóa hoặc đồng xu từ vành xe như một cách thể hiện tình cảm giữa các cặp tình nhân đang gây nguy hiểm cho động vật hoang dã, Fox Weather đưa tin.Các kiểm lâm viên đăng trên Facebook: “Mọi người nghĩ rằng việc khóa hàng rào tại các điểm quan sát là một cách tuyệt vời để thể hiện tình yêu với người khác. Không phải vậy”. Bài viết cho biết việc ném chìa khóa ổ khóa vào hẻm núi gây nguy hiểm cho các loài động vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng như đại bàng (condor). Chim đại bàng và các loài khác bị thu hút bởi những vật thể sáng bóng và đôi khi ăn chìa khóa và đồng xu, theo People. Bài đăng kèm theo một bức ảnh chụp X-quang cho thấy “những đồng xu nằm trong đường tiêu hóa” của đại bàng.Được quảng bá trong các bài đăng trên mạng xã hội, xu hướng "ổ khóa tình yêu" cũng đã xuất hiện ở cầu Brooklyn ở New York và cầu Pont des Arts ở Paris. Các kiểm lâm viên cho biết họ sẽ tiếp tục cắt bỏ các ổ khóa tình yêu đó.⚪ ---- Tờ Washington Post đưa tin, các vụ lừa đảo tống tiền nhằm bắt chẹt các chàng trai tuổi teen gửi những bức ảnh khiêu dâm, sau đó tống tiền họ để lấy tiền, đã "bùng nổ", với những thủ thuật xảy ra đang trên đà tăng gấp đôi con số đáng kinh ngạc vào năm ngoái. Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột (NCMEC) cho biết họ đã nhận được khoảng 10.000 trường hợp báo cáo vào năm 2022. Đến cuối tháng 7 năm nay, con số này đã lên tới 12.500.Lauren Coffren của NCMEC nói với tờ WP: “Họ đang sử dụng sự xấu hổ, bối rối và sợ hãi và họ đang khai thác điều đó. Họ đang khai thác những cơn ác mộng tồi tệ nhất của trẻ em.” Sự gia tăng mạnh mẽ (mặc dù các trường hợp tương tự có thể trùng lặp theo nhiều cách để báo cáo) đã thúc đẩy FBI đưa ra cảnh báo vào năm 2022.Các trò lừa thường bắt đầu bằng lời mời kết bạn trên một ứng dụng như Facebook, Instagram hoặc Snapchat. Sau khi có được sự tin tưởng, kẻ lừa đảo yêu cầu một bức ảnh khỏa thân có khuôn mặt của thanh thiếu niên, sau đó đe dọa sẽ tung nó ra cho tất cả những người liên hệ của họ trên ứng dụng. Hậu quả có thể rất thảm khốc. Ít nhất 12 nạn nhân đã tự sát vào năm ngoái sau khi bị tống tiền.⚪ ---- Hoan hô Las Vegas! Theo một nghiên cứu mới, thế hệ trẻ ở California đang chạy qua Nevada với số lượng lớn. Theo StorageCafe, nơi kết hợp dữ liệu từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ và Cục Thống kê Lao động, “Millennials (nhóm sinh từ 1981 tới 1996) là nhóm người lớn nhất chuyển đến Nevada từ California, Arizona, Colorado và Utah”.

Nevada có tỷ lệ di cư tăng cao thứ sáu trên toàn quốc - sự khác biệt giữa số lượng cư dân mới và số người rời đi - với hơn 14 người mới đến trên mỗi 1.000 cư dân. StorageCafe nhận thấy tỷ lệ phần trăm lớn nhất trong số những cư dân mới này là thế hệ trẻ đến từ California.

.

Nghiên cứu nói, khoảng 7,9 triệu người Mỹ chuyển đến một tiểu bang khác vào năm 2021. Năm 2022 lập kỷ lục với 8,2 triệu người di chuyển giữa các tiểu bang. Trong khoảng thời gian đó, khoảng 60.000 người dân California đã dọn đến Nevada. Theo nghiên cứu, California, Alaska, New York và Illinois đều có tỷ lệ di cư ròng âm hai chữ số.

.

⚪ ---- Chỉ có ở California. Thống đốc California Gavin Newsom hôm thứ Sáu đã ký một đạo luật mới để giúp những cư dân Mexico có thu nhập thấp sống gần biên giới đủ điều kiện được hưởng mức học phí trong tiểu bang California tại một số trường cao đẳng cộng đồng. Luật này áp dụng cho những người Mexico có thu nhập thấp sống trong phạm vi 45 dặm (72 km) tính từ biên giới California-Mexico và muốn theo học tại một trường cao đẳng cộng đồng tham gia chương trình ở Nam California. Đây là một chương trình thí điểm sẽ ra mắt vào năm tới và kéo dài đến năm 2029.

.

Một số người thường xuyên di chuyển giữa Mexico và California để làm việc hoặc thăm gia đình. Luật sẽ giúp làm cho giáo dục dễ tiếp cận hơn đối với những cư dân đó và chuẩn bị cho họ việc làm, Nghị sĩ David Alvarez, tác giả của đề xuất, cho biết tại phiên điều trần của Ủy ban Giáo dục Thượng viện vào tháng Sáu.

.

Alvarez cho biết trong một tuyên bố: “Chương trình thí điểm này có thể mở ra một nguồn tài nguyên quan trọng chưa được khai thác để chuẩn bị cho lực lượng lao động của chúng tôi có lực lượng lao động đa dạng hơn”.

.

Mark Sanchez, hiệu trưởng trường Southwestern College ở Chula Vista, một thành phố ở California cách biên giới khoảng 11 km, cho biết nhiều sinh viên tại trường phân chia thời gian ở giữa hai nước. Ông nói tại phiên điều trần: “Nếu không có thử nghiệm này, chúng ta sẽ mạo hiểm mọi thứ về việc mất đi nhân tài."

.

Luật mới sẽ yêu cầu hội đồng đại học cộng đồng nộp báo cáo cho các nhà lập pháp trước năm 2028 để cho thấy tỷ lệ đi học và thông tin nhân khẩu học của những sinh viên nhận được mức học phí trong tiểu bang theo chương trình.

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người phụ nữ đã bị bắt sau khi tông xe vào 2 cơ sở kinh doanh ở Los Feliz và sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường vào sáng sớm Chủ nhật. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12:30 sáng khi một chiếc xe chạy vào The Coffee Bean & Tea Leaf và cơ sở kinh doanh Yen Sushi & Saki Bar nằm ở dãy nhà 2300 trên Đại lộ Hillhurst. Video cho thấy cửa sổ bị vỡ và cửa trước của quán Coffee Bean bị cong. Các công nhân đã đến để dọn dẹp nhà hàng Yen Sushi và Saki.

.

Một nhân viên của Yen Sushi và Saki cho biết tài xế dường như cố tình lái xe vào các tòa nhà và thậm chí còn đặt một số đồ đạc của họ trước nhà hàng trước khi cố đốt chúng. Một bình gas được cho là đã được tìm thấy tại hiện trường. Cảnh sát chưa xác nhận những chi tiết đó nhưng cho biết họ nhận được cuộc gọi về một chiếc xe đâm vào cơ sở kinh doanh. Nghi phạm đã rời khỏi hiện trường nhưng dường như được tìm thấy cách đó vài dãy nhà cạnh một chiếc ô tô đang bốc cháy trên Đại lộ Los Feliz. Người phụ nữ đã được kiểm tra mức độ tỉnh hay say và bị giam giữ. Chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc xe bốc cháy.

.

⚪ ---- RFA: Việt Nam – Nhật Bản chuẩn bị nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mức cao nhất. Theo Đài Á Châu Tự Do. Nhật Bản và Việt Nam đang chuẩn bị nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện – mức cao nhất trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước khác. Trang tin The Japan News hôm 16/10 dẫn các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết hai nước sẽ nâng cấp quan hệ nhân chuyến thăm của Chủ tịch Võ Văn Thưởng sang Nhật vào tháng tới. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất sẽ đưa Nhật Bản vào danh sách một số ít nước có mối quan hệ này với Việt Nam. Trước đó, vào ngày 10/9, Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất với Hoa Kỳ. Hiện Việt Nam có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với năm nước bao gồm: Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc.

.

⚪ ---- TIN VN. Mưa ngập cuốn trôi ôtô ở Bình Dương. Mưa lớn cuốn trôi cầu dân sinh, bơm nước cứu nhà sách trong đêm ở Bình Dương. Theo Báo Lao Động: "Tại Bình Dương mưa lớn liên tục xảy ra trên diện rộng khiến nhiều nơi bị ngập sâu. Nước đã cuốn trôi 2 cây cầu dân sinh ở thành phố Thuận An, nhiều xe bị chết máy cuốn trôi. Một nhà sách bị nước tràn vào, lực lượng chức năng phải bơm cứu tài sản ngay trong đêm 15.10."

- Theo báo VnExpress: "Mưa ngập cuốn trôi ôtô ở Bình Dương. Trận mưa lớn kéo dài khiến một số đường ở TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An ngập hơn một mét, cuốn trôi ôtô, ảnh hưởng người dân, tối 15/10. Gần 18h, cơn mưa kéo dài hơn hơn ba giờ làm nhiều nơi ở TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, TP Dĩ An ngập trong biển nước. Mưa lớn xảy ra thời điểm nhiều nhà máy tan ca nên một số đoạn đường kẹt xe cục bộ."

.

⚪ ---- TIN VN. Quảng Ngãi mưa lớn kéo dài, nhiều khu dân cư bị chia cắt. Theo báo Quốc Hội TV. Tại Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày nay đang khiến nhiều khu dân cư trên địa bàn bị chia cắt. Ghi nhận của phóng viên thời sự vừa gửi về từ hiện trường chiều nay tại vùng lũ huyện Bình Sơn. 130 hộ dân ở xóm Lộc Trung, thôn Xuân Yên Tây, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi đã bị cô lập trong suốt hơn 24 giờ qua. Tuyến đường độc đạo dẫn vào khu xóm này đã bị chia cắt.

.

⚪ ---- HỎI 1: Có tới 56% dân Mỹ nói họ chưa có đủ tiền để nghỉ hưu?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Rất nhiều người cảm thấy như họ đang thiếu tiền tiết kiệm hưu trí. Theo một cuộc khảo sát mới của Bankrate, hơn một nửa, 56%, người Mỹ trưởng thành trong lực lượng lao động nói rằng họ chưa đạt được mức cần thiết khi nói đến việc tiết kiệm cho nghỉ hưu, trong đó có 37% cho biết họ cảm thấy "bị tụt hậu đáng kể". Gần 1/3 nói rằng họ sẽ cần 1 triệu USD trở lên để nghỉ hưu thoải mái.

Chi tiết:

https://www.nbcdfw.com/news/business/money-report/56-of-adults-feel-behind-on-retirement-savings-survey-finds-heres-how-to-tell-if-you-are/3360761/

.

⚪ ---- HỎI 2: Thanh thiếu niên lá xe: an toàn nhất là ở tiểu bang New York?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát toàn quốc gần đây đã kiểm tra môi trường lái xe dành cho thanh thiếu niên ở mỗi tiểu bang trong số 50 tiểu bang bằng cách sử dụng bộ sưu tập 23 số liệu chính đã xếp hạng New York là tiểu bang an toàn nhất trên toàn quốc đối với người lái xe thanh thiếu niên. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng New York có ít trường hợp tử vong do tài xế tuổi teen nhất tính trên dân số thanh thiếu niên và xếp New York đứng thứ hai trên toàn quốc khi tính đến tất cả các số liệu chính.

.

Dựa trên dữ liệu năm 2017, kể từ năm 2003, tiểu bang New York đã chứng kiến số vụ tai nạn xe cơ giới chết người do tài xế trẻ tham gia giảm 80%. Các vụ tai nạn thương tích cá nhân liên quan đến người lái xe trẻ tuổi đã giảm 61% nhờ nỗ lực của cộng đồng an toàn giao thông New York.

Chi tiết:

https://www.oneidadispatch.com/2023/10/15/new-york-ranked-first-in-nation-for-teen-driver-safety/

.

.