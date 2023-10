Quảng Nam tiếp tục mưa lớn: Một người mất tích, nhiều tuyến đường ngập sâu. Mưa lớn Miền Trung.

- Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết nhân đạo ở Gaza vào ngày mai: kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

- Zhai Jun, đặc phái viên của TQ, sẽ đến thăm Trung Đông, vận động lệnh ngừng bắn, bảo vệ dân thường, thúc đẩy hòa đàm.

- Israel dự liệu tấn công Gaza bằng bom JDAM, san bằng các tòa nhà, thuyết phục Qatar và Ai Cập làm thành phố lều cho cả triệu người tỵ nạn chờ vào.

- Y tế Thế giới (WHO) tố cáo lệnh di tản của Israel đối với 22 bệnh viện điều trị cho hơn 2000 bệnh nhân nội trú ở bắc Gaza: đó là bản án tử hình đối với bệnh nhân.

- Xe tăng Israel áp sát biên giới Gaza, chờ tiến vào. Israel: sẵn sàng tác chiến trên toàn bộ Trung Đông.

- Thái tử Saudi Arabia cam kết giúp ngăn chặn leo thang xung đột Israel-Hamas.

- Israel: không hề tấn công đoàn xe di tản ở Gaza.

- Cửa khẩu biên giới Rafah giữa Ai Cập và Gaza không mở cửa hôm nay. Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo chờ bên ngoài.

- Ít nhất 2.329 người Palestine, trong đó có 724 trẻ em, chết vì không kích của Israel. Người Israel chết vì Hamas là 1.300 người, trong đó có 286 binh sĩ, với 126 người bị Hamas bắt.

- Ngoại trưởng Ireland: quan ngại sâu sắc về bạo lực ở lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine

- Quân Israel lên kế hoạch tiến vào Gaza với mục đích tiêu diệt sự lãnh đạo của Hamas

- Israel: đang không kích và bắn pháo vào Dải Gaza, tập trung vào trung tâm chỉ huy tác chiến, bệ phóng súng cối, đường hầm

- Iran cảnh báo Israel đừng vào bộ chiến ở Dải Gaza, như thế là vượt lằn ranh đỏ, Iran sẽ có cú động đất lớn cho Israel

- Nhóm hàng không mẫu hạm thứ 2 của Mỹ tới Đông Địa Trung Hải, ngăn chặn các nước khác tham chiến với Israel-Hamas.

- Chuyến bay chở hàng viện trợ do WHO gửi đến Gaza đã đến sân bay el-Arish của Ai Cập, với nhu yếu phẩm cho300.000 người, thuốc trị chấn thương và y tế cho 1.200 người bị thương.

- Liên Âu: tăng gấp 3 lần viện trợ nhân đạo cho Gaza

- TT Joe Biden: Mỹ hợp tác với Israel, Ai Cập, Jordan và LHQ để viện trợ nhân đạo cho cư dân Dải Gaza.

- Bộ Ngoại giao Qatar lên án Israel buộc dân Palestine rời khỏi Dải Gaza, xin quốc tế lập các hành lang viện trợ nhân đạo cho dân Gaza

- 29 người Mỹ đã được xác nhận chết ở Israel, trong khi chưa có tin về 15 công dân Mỹ và một thường trú nhân hợp pháp

- Quận Los Angeles: biểu tình ôn hòa ủng hộ quyền của người Palestine đòi lập quốc.

- Nga: đã chặn 1 máy bay không người lái trinh sát của Mỹ, không cho vào không phận Nga trên Biển Đen.

- Florida: Mục sư dạy hồi phục xa lìa ma túy, yêu cầu học viên trộm công cụ từ Home Depot, sau đó mục sư bán lại trên eBay, thu về 1,5 triệu USD.

- Quý 3: TT Biden đã quyên được hơn 71 triệu USD, Trump quyên được hơn 45 triệu USD, DeSantis quyên được 15 triệu USD, Haley quyên được hơn 11 triệu USD.

- Ghế Thống Đốc Louisiana từ Dân Chủ trao qua Cộng Hòa: Jeff Landry hơn 50% phiếu sơ bộ, khỏi bầu vòng 2.

- Jim Jordan không đủ phiếu để thắng ghế Chủ Tịch Hạ Viện: nhiều Dân biểu Cộng Hòa bị hăm dọa sẽ có màn trả thù.

- Nikki Haley nói tại tòa thị chính New Hampshire: phải hỗ trợ Israel và phải quăng bỏ Trump vào quá khứ

- Rudy Giuliani thê thảm vì Thẩm phán sẽ đưa chứng cớ cho bồi thẩm đoàn: Giuliani đã giấu tài sản để không bồi thường.

- Báo nguy: 2/3 lính Mỹ tại ngũ bị mập, với 21% là béo phì

- Dẫn trẻ em chơi mùa lễ Halloween, có 5 thành phố California an toàn nhất: Irvine, Glendale, Carlsbad, Murrieta, Sunnyvale. Nhưng an toàn nhất Hoa Kỳ là: Naperville (IL), Gilbert (AZ), Frisco (TX).

- Denver: 3 người chết và 3 người khác bị thương trong vụ nổ súng

- Best Buy vĩnh biệt băng đĩa vật lý: giảm dần thương vụ bán đĩa DVD và Blu-ray

- Quận Cam: 3 thiếu niên bị bắt vì nghi ngờ tấn công 1 cảnh sát của Fullerton College

- Texas: Joseph Harrell bị kết án 30 năm tù vì tấn công, cướp bà Nhung Truong, làm bà Truong bị liệt, bây giờ phải ngồi xe lăn

- California: Thẩm phán xóa 1 trong 5 cáo buộc đối với cảnh sát Phong Tran về hối lộ nhân chứng

- Texas: Simon Nguyễn chết, Nathan Nix vào tù sau vụ nổ súng

- TIN VN. Tiền Giang: gia đình uống sữa, 2 người tử vong nghi bị ngộ độc.

- TIN VN. Công an Hà Nội thông tin vụ Á khôi bị sát hại, phân mảnh thi thể phi tang.

- HỎI 1: Có tới 8% dân Mỹ không có bạn thân nào, và 50.000 người đã tự tử vào năm 2022? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thế Vận Paris 2024 sẽ mời trực tiếp các vận động viên Nga? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-15/10/2023) ⚪ ---- Theo các công tố viên, một mục sư ở Florida, người điều hành chương trình hồi phục xa lìa ma túy, cũng có một công việc kinh doanh bất ngờ và sinh lợi: Mục sư Robert Dell đã yêu cầu những người trong chương trình cai nghiện hãy ăn cắp các công cụ từ Home Depot, sau đó mục sư bán lại trên eBay, theo Wall Street Journal đưa tin. Vụ tội phạm bị vạch trần khi công ty bán lẻ xác định được 2 người bị tình nghi thực hiện nhiều vụ trộm ở một số quận, sau đó chuyển thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật.

.

Giám sát sau đó cho thấy họ đã trao các công cụ này tại nhà của Dell ở Sarasota, và cảnh sát nói sau đó mục sư đã rao bán chúng ở tài khoản Anointed Liquidator đã bị đóng cửa của ông. Theo các công tố viên, Dell đã thực hiện hơn 10.000 giao dịch bán hàng trên tài khoản đó từ năm 2020 đến tháng 5, thu về khoảng 1,5 triệu USD. Dell đã không nhận tội. Bất ngờ, eBay đã ghi nhận tài khoản của Dell là đáng ngờ từ năm 2017, nhưng phải đến khi có bằng chứng mới, nền tảng này mới đóng tài khoản.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã chặn 1 máy bay không người lái trinh sát của Mỹ, không cho vào không phận Nga trên Biển Đen. Phi hành đoàn chiến đấu cơ Nga đã xác định máy bay không người lái này là RQ-4B Global Hawk của Không quân Hoa Kỳ và khi máy bay chiến đấu Nga tiếp cận, máy bay không người lái Mỹ đã quay lưng lại, bay rời xa biên giới Nga.

⚪ ---- Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden đã quyên được hơn 71 triệu USD trong quý 3 năm 2023, theo chiến dịch này công bố hôm Chủ nhật. Báo cáo ghi rằng chiến dịch có gần 91 triệu USD tiền mặt trong tay, theo họ là “tổng số tiền cao nhất mà bất kỳ ứng cử viên Đảng Dân chủ nào tích lũy được trong lịch sử tại thời điểm này của chu kỳ”. Số tiền trong quý thứ ba gần ngang bằng với hơn 72 triệu đô la mà chiến dịch đã huy động được trong quý thứ hai và vào thời điểm đó, họ cho biết họ có sẵn 77 triệu đô la tiền mặt. Biden chính thức phát động chiến dịch tái tranh cử hồi tháng 4.

Chiến dịch này cũng đã quảng cáo vào Chủ nhật rằng nó đã huy động được “nhiều hơn đáng kể so với bất kỳ chiến dịch nào của Cộng Hòa 2024” và số tiền mặt có sẵn dự kiến ​​sẽ nhiều hơn số tiền mà các ứng cử viên Đảng Cộng hòa cộng lại. Cựu Tổng thống Trump, người dẫn đầu Đảng Cộng hòa, đã quyên được hơn 45 triệu USD trong quý 3. Trong khi đó, Thống đốc Florida Ron DeSantis (R) đã quyên được 15 triệu USD và cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley (R) đã quyên được hơn 11 triệu USD.

⚪ ---- Ghế Thống Đốc Louisiana đêm Chủ Nhật chuyển từ màu xang sang màu đỏ: Bộ trưởng Tư pháp Jeff Landry, một đảng viên Đảng Cộng hòa được cựu Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn, đã thắng cuộc đua vào chức thống đốc tiểu bang Louisiana. Đây là chiến thắng lớn cho Đảng Cộng hòa khi họ giành lại ghế Thống Đốc Louisiana sau 8 năm Dân Chủ giữ ghế này.

Landry đã cạnh tranh cùng với hơn một chục người khác trong cuộc bầu cử sơ bộ, trong đó các ứng cử viên xuất hiện trên cùng một lá phiếu bất kể đảng nào. Nếu không có ứng cử viên nào nhận được hơn 50% số phiếu bầu, cuộc đua sẽ dẫn đến vòng hai giữa hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất. Nhưng vì Landry đã giành được hơn 1/2 số phiếu bầu tính đến tối thứ Bảy 14/10/2023 nên Landry là người sẽ thắng hoàn toàn trong cuộc đua.

Cliff Albright, người đồng sáng lập Black Voters Matter, đã chỉ trích các thành viên Đảng Dân chủ vì không đầu tư thêm nguồn lực vào cuộc bỏ phiếu sơ bộ (nhưng lại hóa thành chung kết) này. Albright nói với báo The Hill: “Thực sự không có cuộc thảo luận nào và quan trọng hơn, là có rất ít đầu tư vào việc vận động cử tri đi bầu”.

⚪ ---- Cộng Hòa Hạ Viện nội chiến: Jim Jordan không đủ phiếu để thắng ghế Chủ Tịch Hạ Viện, thế là nhiều Dân biểu Cộng Hòa bị hăm dọa sẽ có màn trả thù. Nỗ lực trở thành chủ tịch Hạ viện tiếp theo của Dân biểu Jim Jordan sau khi bị hạ bệ Dân biểuChủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-CA) đang vấp phải sự phản kháng lớn từ nội bộ Cộng Hòa: không đạt được gần 217 phiếu bầu cần thiết để trở thành chủ tịch Hạ viện. Hóa ra, MAGA vẫn không đủ sức cho Jordan.

Theo New York Times, các Dân biểu Cộng Hòa do dự đang bị đe dọa trừng phạt và đang phải liên tục hứng chịu sự quấy rối do nhóm ủng hộ Jordan thúc đẩy. Gọi đây là một "trường hợp bất thường về cuộc đấu tranh giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Cộng hòa", Karoun Demirjian của tờ NY Times đưa tin, "Một số người ủng hộ ông Jordan đã đăng số điện thoại của các nhà lập pháp chính thống của Đảng Cộng hòa mà họ coi là những người do dự, khuyến khích những người theo dõi điện thoại tràn ngập vào tổng đài Điện Capitol yêu cầu họ ủng hộ ông Jordan - hoặc đối mặt với cơn thịnh nộ của các cử tri bảo thủ khi họ chuẩn bị cho mùa giải sơ bộ."

Ghi nhận rằng các nhà hoạt động cực hữu đã tập trung vào khoảng chục thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, những người không muốn Jordan là bộ mặt của Hạ viện do Đảng Cộng hòa chiếm đa số, NY Times đưa tin, "Những người ủng hộ ông Jordan cho biết quyết định của Jordan đưa các Dân biểu về nhà vào cuối tuần thay vì giữ họ ở Washington để họp riêng nhằm thu hút sự ủng hộ là một hành động để tăng áp lực từ cấp cơ sở buộc họ phải ủng hộ Jordan."

Theo Dân biểu Tim Burchett (R-TN), một người ủng hộ Jordan, "Mọi người sẽ về nhà, lắng nghe cử tri của mình và đưa ra quyết định. Thành thật mà nói, cấp cơ sở, không có ai mạnh mẽ hơn cả."

⚪ ---- Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đưa ra cam kết trong việc ngăn chặn sự leo thang xung đột giữa Israel và chi nhánh Hamas của Palestine. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ở Riyadh, thái tử nhấn mạnh mong muốn của Saudi Arabia tăng cường tương tác giữa các bên liên quan và giảm leo thang tình hình trong khu vực. Ông kêu gọi tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bao gồm việc gỡ bỏ lệnh phong tỏa Gaza, tạo điều kiện cho sự ổn định và khôi phục tiến trình hòa bình, đồng thời tôn trọng các quyền hợp pháp của người Palestine.

⚪ ---- CNN đưa tin hôm Chủ nhật, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bác bỏ cáo buộc rằng họ nhắm mục tiêu vào một đoàn xe dân sự đang cố gắng rời khỏi phía bắc Gaza để đề phòng trước một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra. IDF trước đó đã đưa ra cảnh báo sơ tán cho hơn một nửa trong số 2 triệu cư dân của Gaza. Các video về sự tàn phá trên diện rộng và cảnh đau buồn, bao gồm cả thi thể, được chia sẻ, cho thấy có một cuộc tấn công nhằm vào 1 đoàn xe trên tuyến đường được sử dụng để di tản.

Tuy nhiên, người phát ngôn của IDF, Trung tá Peter Lerner nói rằng quân đội Israel không tấn công đoàn xe trên phố Salah Al-Deen. Lerner lưu ý rằng những quan sát của họ cho thấy vụ nổ bắt nguồn từ bên dưới, cho thấy khả năng xảy ra từ một thiết bị nổ chứ không phải một cuộc không kích từ trên cao của Israel.

⚪ ---- AFP dẫn lời hai quan chức Ai Cập giấu tên cho biết, cửa khẩu biên giới Rafah giữa Ai Cập và Gaza sẽ không mở cửa vào Chủ nhật sau khi có hiểu lầm rõ ràng giữa Mỹ và Ai Cập. Cửa khẩu này sẽ vẫn đóng cửa trong khi Ai Cập đàm phán với các quan chức Hoa Kỳ, Palestine và Israel nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển viện trợ tới Dải Gaza và cho phép người nước ngoài vào Ai Cập. AFP cho biết các đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo hiện đang nằm chờ gần cửa khẩu, chờ thông quan.

⚪ ---- Zhai Jun, đặc phái viên của chính phủ Trung Quốc tại Trung Đông, sẽ đến thăm Trung Đông, theo đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin hôm Chủ nhật. Jun sẽ "đến thăm Trung Đông vào tuần tới để phối hợp với nhiều bên khác nhau nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, bảo vệ dân thường, xoa dịu tình hình và thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình". Trước đó, khi nói về cuộc khủng hoảng hiện nay đang xảy ra trong khu vực, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng người dân Palestine liên tục bị tước đoạt công lý.

⚪ ---- Đệ nhất Phó đại sứ thường trực của Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy đã viết hôm Chủ nhật, trên X, rằng Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết nhân đạo ở Gaza vào hôm thứ Hai (tức ngày mai): “Chúng tôi hy vọng Chủ tịch Hội đồng Brazil sẽ sớm xác nhận điều này. Đối với các đồng nghiệp của chúng tôi từ các quốc gia thành viên LHQ: văn bản này được mở để đồng tài trợ tại cổng đại biểu”. Ông nhấn mạnh rằng "một thông điệp rõ ràng" cần được gửi đến các bên xung đột. Trong dự thảo nghị quyết, Nga kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

⚪ ---- Israel dự liệu có thể tấn công Gaza bằng bom tấn công trực tiếp liên hợp (JDAM: Joint Direct Attack Munition) từ trên không và "san bằng nó", theo nhà báo Mỹ Seymour Hersh đưa tin trích dẫn các nguồn tin của Israel: “Kế hoạch hiện tại giả định rằng một cuộc tấn công JDAM, nếu được chấp thuận, sẽ xảy ra sớm nhất là vào Chủ nhật hoặc thứ Hai, do hiệu quả của việc di tản bắt buộc khỏi Thành phố Gaza, ngay sau đó là một cuộc xâm lược trên bộ”. Hersh nói rằng nếu sử dụng vũ khí như vậy, thành phố sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Israel cũng đang cố gắng thuyết phục Qatar "cùng với Ai Cập tài trợ cho một thành phố lều trại cho hàng triệu người tị nạn trở lên đang chờ đợi qua biên giới."

⚪ ---- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) một lần nữa tố cáo lệnh di tản liên tục của Israel đối với "22 bệnh viện điều trị cho hơn 2000 bệnh nhân nội trú ở phía bắc Gaza". WHO viết rằng những hành động như vậy sẽ là “bản án tử hình” đối với những người bị bệnh và bị thương: "Mạng sống của nhiều bệnh nhân nguy kịch và yếu đuối đang bị đe dọa: những người được chăm sóc đặc biệt hoặc những người cần hỗ trợ sự sống; bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo; trẻ sơ sinh trong lồng ấp; phụ nữ bị biến chứng khi mang thai và những người khác đều phải đối mặt với tình trạng xấu đi sắp xảy ra hoặc tử vong nếu họ bị buộc phải di chuyển và bị cắt khỏi sự chăm sóc y tế để cứu sống."

Hơn nữa, WHO giải thích rằng việc khiến những bệnh nhân này chuyển đến khu vực phía Nam, nơi các bệnh viện đã hoạt động hết công suất, có thể làm tình hình chung trở nên tồi tệ hơn vì nhiều người có thể sẽ bị bỏ mặc do số lượng đông người tìm cách điều trị.

⚪ ---- Xe tăng của Israel đã bắt đầu bố trí trên hàng rào biên giới với Gaza khi việc tăng cường bố trí quân tiếp tục diễn ra trong bối cảnh vùng đất Palestine bị bao vây bị bắn phá không ngừng. Daniel Hagari, người phát ngôn của quân đội Israel, cho biết quân Israel sẽ hoạt động "bất cứ nơi nào ở Trung Đông". Truyền thông Israel dẫn lời Hagari nói: “Chúng tôi luôn quan sát xung quanh mình, trên toàn bộ Trung Đông. [Quân đội] sẽ hoạt động ở bất cứ đâu ở Trung Đông để thực hiện các mục tiêu an ninh của Israel. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng trên mọi đấu trường.”

⚪ ---- Ít nhất 2.329 người Palestine, trong đó có 724 trẻ em, chết trong các cuộc không kích của Israel. Số người Israel chết trong chiến dịch quân sự của Hamas là 1.300 người, trong đó có 286 binh sĩ kể từ ngày 7/10/2023. Quân đội Israel xác nhận 126 người đã bị Hamas bắt giữ kể từ cuộc tấn công của nhóm này ở miền nam Israel vào tuần trước.

⚪ ---- Ngoại trưởng Ireland Micheal Martin cho biết ông "quan ngại sâu sắc về tình hình ở Israel và vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine". Bộ Ngoại Giao Ireland đã đưa ra một tuyên bố, nói rằng: "Quyết định của quân đội Israel yêu cầu toàn bộ dân thường ở phía bắc Dải Gaza di chuyển về phía nam vì sự an toàn của chính họ là vô cùng nguy hiểm và không thể thực hiện được. Tôi cũng quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực và tử vong gia tăng ở West Bank, bao gồm cả các vụ bạo lực gia tăng từ người định cư (settlers: người Israel từ nhiều năm nay được quân Israel hỗ trợ tới chiếm đất của dân Palestine để xây làng được quốc tế gọi là người định cư) và sự di dời của các cộng đồng người Palestine. Theo luật pháp quốc tế, Israel có quyền tự vệ khỏi bị tấn công, nhưng việc này phải được thực hiện trong khuôn khổ luật nhân đạo quốc tế."

⚪ ---- Các lực lượng Israel đang lên kế hoạch xâm chiếm Gaza trong những ngày tới, tờ New York Times đưa tin dẫn lời 3 quan chức quân sự cấp cao của Israel. Báo cáo được đưa ra sau khi Politico chia sẻ tin tức tương tự, nói rằng cuộc xâm lược là “sắp xảy ra”. Theo các quan chức, hàng chục nghìn binh sĩ sẽ tham gia chiến dịch quân sự với mục đích chính là tiêu diệt sự lãnh đạo của Hamas và chiếm thành trì của lực lượng này ở Thành phố Gaza.

Chiến dịch này sẽ là chiến dịch lớn nhất trên thực địa kể từ khi Israel xâm chiếm Lebanon vào năm 2006. Các quan chức cảnh báo rằng Hamas có thể dùng đến việc tiêu diệt con tin, cũng như sử dụng thường dân Palestine làm một dạng lá chắn sống.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng các hoạt động quân sự chống lại "các mục tiêu khủng bố" ở Dải Gaza, "bao gồm cả ở Jabaliya, Zaytun, Al-Furqan và Beit Hanoun," vẫn tiếp tục. IDF khẳng định: “Các mục tiêu bị tấn công bao gồm các thành phần khủng bố, trung tâm chỉ huy tác chiến và hàng chục bệ phóng đạn cối”. Quân đội Israel chia sẻ thêm rằng một trong những máy bay của họ đã "tiêu diệt những kẻ khủng bố và tấn công đường hầm khủng bố mà chúng đã thoát ra".

⚪ ---- Iran cảnh báo Israel đừng tiếp tục hoạt động quân sự trên bộ ở Dải Gaza, Axios đưa tin trích dẫn hai nguồn tin ngoại giao quen thuộc với vấn đề này. Theo các nguồn tin, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã gửi một thông điệp tới Israel thông qua LHQ, trong đó ông lưu ý rằng Tehran không muốn xung đột giữa Israel và Hamas biến thành một cuộc chiến tranh khu vực. Tuy nhiên, quan chức Iran nhấn mạnh rằng nước này có những ranh giới đỏ và hoạt động bộ chiến sẽ là một trong số đó. Nếu Israel làm theo điều này, Iran nói rằng họ sẽ phải can thiệp và sẽ là cú động đất lớn cho Israel, theo nguồn tin chia sẻ.

⚪ ---- ABC News hôm thứ Bảy dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin Mỹ đang di chuyển nhóm tấn công tàu hàng không mẫu hạm USS Eisenhower tới Đông Địa Trung Hải. Nhóm mẫu hạm này sẽ tham gia nhóm tấn công tàu hàng không mẫu hạm USS Ford đã đến vào đầu tuần, với mục đích đóng vai trò ngăn chặn các quốc gia khác có khả năng muốn tham gia cuộc xung đột Israel-Hamas.

Nhóm mẫu hạm thứ nhì đã rời Norfolk, Virginia vào thứ Bảy, bao gồm tàu mẫu hạm USS Eisenhower, tàu tuần dương USS Philippine Sea (CG-58) và các tàu khu trục USS Laboon (DDG-58), USS Mason (DDG-87). ) và USS Gravely (DDG-107).

⚪ ---- Liên hợp quốc (LHQ) hôm thứ Bảy cho biết trong một thông cáo rằng chuyến bay chở hàng viện trợ do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gửi đến Gaza đã đến sân bay el-Arish của Ai Cập. Trong số các nguồn cung cấp có những nhu yếu phẩm cơ bản sẽ phục vụ cho khoảng 300.000 người, cũng như thuốc điều trị chấn thương và vật liệu giúp đỡ 1.200 người bị thương. WHO kêu gọi mở cửa khẩu Rafah để viện trợ nhân đạo có thể đi qua, nhấn mạnh: “Những người bị thương nặng, người bệnh và những người dễ bị tổn thương không thể chờ đợi”.

⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Bảy cho biết Liên Âu đã quyết định tăng nhiều viện trợ nhân đạo cho Gaza bằng cách tăng gấp 3 lần viện trợ. Như thế sẽ nâng tổng số tiền lên 75 triệu euro, với thêm 50 triệu euro dành riêng để giải quyết các nhu cầu quan trọng trong khu vực.

Von der Leyen tiếp tục nhấn mạnh sự hợp tác của khối với LHQ để đảm bảo cung cấp viện trợ hiệu quả cho những người bị ảnh hưởng. Bà kết luận: “Ủy ban ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước những kẻ khủng bố Hamas, hoàn toàn tôn trọng luật nhân đạo quốc tế. Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo rằng thường dân vô tội ở Gaza được hỗ trợ trong bối cảnh này”.

⚪ ---- Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Mỹ đang hợp tác với Israel, Ai Cập, Jordan cũng như LHQ để cung cấp viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza. Mặc dù chi tiết cụ thể không được tiết lộ, nhưng Biden tuyên bố rằng chính quyền của ông đang tích cực tham gia vào việc tạo ra “các điều kiện cần thiết để nối lại dòng hỗ trợ và ủng hộ việc duy trì luật chiến tranh”. Bình luận của Biden được đưa ra sau khi tình hình trong khu vực leo thang vào thứ Bảy tuần trước khi quân Hamas tấn công Israel từ Gaza.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Qatar hôm thứ Bảy lên án mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực nào của Israel nhằm buộc người dân Palestine rời khỏi Dải Gaza và kêu gọi Israel phải bảo vệ đầy đủ cho dân thường theo luật pháp quốc tế. Bộ bày tỏ thêm lo ngại về các chính sách trừng phạt tập thể, bao gồm cả lời kêu gọi di tản cư dân khỏi phía bắc Gaza, vì những hành động như vậy đe dọa làm tình hình tồi tệ hơn đối với người dân Palestine. Qatar cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhanh chóng để thiết lập các hành lang nhân đạo cho phép các tổ chức quốc tế cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza đồng thời tạo điều kiện cho việc sơ tán thường dân bị thương.⚪ ---- Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, 29 người Mỹ đã được xác nhận đã chết ở Israel, tăng từ con số 27. Ngoài ra, 15 công dân Hoa Kỳ và một thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ vẫn chưa được xác định, người phát ngôn cho biết: “Nhân viên Bộ Ngoại giao đã liên lạc với gia đình họ. Chính phủ Hoa Kỳ đang làm việc suốt ngày đêm để xác định nơi ở của họ và đang làm việc với chính phủ Israel về mọi khía cạnh của cuộc khủng hoảng con tin, bao gồm chia sẻ thông tin tình báo và triển khai các chuyên gia từ khắp chính phủ Hoa Kỳ để tư vấn cho chính phủ Israel về nỗ lực giải cứu con tin."⚪ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát theo dõi một cuộc biểu tình ủng hộ quyền của người Palestine gần Tòa nhà Liên bang ở West Los Angeles vào thứ Bảy. Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết giao thông đang bị cản trở trên Đại lộ Wilshire từ Đại lộ Liên bang đến Đại lộ Cựu chiến binh. Một nhóm cỡ vài trăm người tham gia cuộc biểu tình, nhưng video đăng lên mạng xã hội cho thấy sự kiện này có vẻ diễn ra trong hòa bình.⚪ ---- Người Mỹ cần đứng hỗ trợ Israel - theo lời ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Nikki Haley cho biết hôm thứ Năm. Haley nói tại tòa thị chính New Hampshire do USA TODAY Network tài trợ: “Hamas phải bị loại bỏ và “chúng ta cần nhớ ai là người ủng hộ thực sự cho tất cả những điều này – Iran”.Haley, nguyên Đại sứ LHQ dưới thời Trump, cũng chỉ trích Trump vì tại một cuộc biểu tình hôm thứ Tư Trump đã gọi Hezbollah – một đồng minh của Hamas – là “rất thông minh”. Và Trump cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã “làm chúng tôi thất vọng” ngay trước khi Mỹ giết chết một tướng hàng đầu của Iran vào năm 2020.Haley cho biết những nhận xét như vậy của Trump là lý do tại sao đã đến lúc thế hệ lãnh đạo mới “bỏ lại những tiêu cực, hỗn loạn và gánh nặng” trong quá khứ. “Chúng ta không thể có một người bị quá khứ che phủ đến mức không thể nhìn thấy tương lai,” Haley nói trong tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay. “Donald Trump là tổng thống phù hợp vào đúng thời điểm. Tôi không nghĩ bây giờ Trump là tổng thống phù hợp.”⚪ ---- Cựu Thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani đã bị vặn thê thảm sau khi một thẩm phán liên bang cho rằng bồi thẩm đoàn trong vụ phỉ báng Giuliani sẽ được thông báo rằng Giuliani đã giấu tài sản của mình, theo một cựu công tố viên liên bang cho biết hôm thứ Bảy. Thẩm phán cho rằng Giuliani cố tình giữ lại các tài liệu bất chấp lệnh của tòa án với hy vọng Giuliani có thể giấu tiền của mình trước tòa. Thông tin đó đặc biệt quan trọng vì phần lớn phiên tòa liên quan đến loại thiệt hại nào được đảm bảo cho những tuyên bố sai sự thật mà Giuliani đưa ra đối với hai nhân viên phòng phiếu riêng biệt.Đầu tháng 9, người ta xác định rằng Giuliani sẽ phải đối mặt với một phiên tòa xét xử về tội phỉ báng, và luật sư của hai nhân viên thăm dò bầu cử mà Giuliani đã phỉ báng cho biết vào thời điểm đó rằng họ đang đòi số tiền hơn "hàng chục triệu đô la". Cựu công tố viên liên bang và chuyên gia pháp lý, Glenn Kirschner, đã bình luận về lệnh này trên một tập podcast mới của Justice Matters.

Kirschner nói: “Nếu tôi phải chọn một từ mô tả đúng nhất tình trạng khó khăn pháp lý mà Rudy Giuliani gặp phải, thì có lẽ tôi sẽ chọn nói rằng Rudy đã bị vặn vẹo thê thảm (Rudy's screwed). Ông nói thêm rằng "chuỗi trận thua" của Giuliani trong các phiên tòa vẫn tiếp tục không suy giảm.

⚪ ---- Báo cáo của một tổ chức phi lợi nhuận cho biết phần lớn quân nhân tại ngũ của Hoa Kỳ là thừa cân hoặc béo phì, dựa trên chỉ số khối cơ thể của họ. Matthew Wallin thuộc Dự án An ninh Hoa Kỳ, người nêu quan ngại về sự trợ giúp mà các quân nhân nhận được, cho biết: “Vào thời điểm chúng ta đang phải vật lộn để tuyển dụng đủ lực lượng lao động cho quân đội, tỷ lệ béo phì ngày càng tăng là đặc biệt đáng báo động. Không ai bảo vệ đất nước của chúng ta phải thấy mình không được hỗ trợ và không được trang bị để chiến đấu trong cuộc chiến cá nhân chống lại bệnh béo phì”.

Không lạ, hơn một nửa số thanh niên ở Mỹ bị coi là béo phì và cân nặng là lý do hàng đầu khiến các tân binh bị loại. Theo AP, tình trạng béo phì trong quân đội đã gia tăng trong thời kỳ đại dịch. Dữ liệu của Bộ Quốc phòng cho thấy tỷ lệ béo phì đã tăng từ 10% lên khoảng 21% trong thập niên qua. Việc tính toán có tính đến tuổi, chiều cao và cân nặng. Báo cáo của Dự án An ninh Hoa Kỳ cho biết hơn 2/3 số người đang tại ngũ bị thừa cân, lập luận rằng khả năng sẵn sàng của quân đội bị ảnh hưởng và vấn đề này cần được coi là vấn đề sức khỏe. Báo cáo viết: “Đó không phải là xuống tinht hần, mà là một cuộc khủng hoảng về sức khỏe”.

⚪ ---- Truyền thống dẫn trẻ em đi xin kẹo (trick-or-treating) đêm Halloween cũng phải cảnh giác, đối với cư dân nhiều thành phố. Theo một báo cáo mới, 5 thành phố ở California được xếp hạng trong số 25 thành phố an toàn nhất ở Hoa Kỳ đối với truyền thống dẫn trẻ em xin kẹo trong đêm Halloween sắp tới. Phòng Thương mại đã công bố nghiên cứu "Thành phố an toàn nhất cho trick-or-treating" hàng năm, xếp hạng Irvine ở Quận Cam là thành phố an toàn nhất ở California và là thành phố an toàn thứ 10 trên toàn quốc dành cho người chơi trò đi trong đêm ma quỷ để xin kẹo.

Ở những nơi khác ở California, thị trấn Glendale ở Quận Los Angeles xếp thứ 12 toàn quốc, Carlsbad ở Quận San Diego xếp thứ 18, Murrieta ở Quận Riverside xếp thứ 21, và Sunnyvale ở Quận Santa Clara xếp thứ 22. Theo nghiên cứu, những thành phố này được xếp hạng trong số những thành phố an toàn nhất vì tỷ lệ tội phạm thấp, số lượng nhân viên thực thi pháp luật cao và đường phố an toàn cho người đi bộ. Nghiên cứu đã phân tích các số liệu an toàn quan trọng trên 300 thành phố, bao gồm tử vong cho người đi bộ, tội phạm tài sản, tội phạm bạo lực, số lượng nhân viên thực thi pháp luật và số lượng tội phạm tình dục đã đăng ký.

Theo báo cáo, Naperville, Illinois, được xếp hạng là thành phố an toàn nhất trong cả nước về hoạt động trick-or-treating, tiếp theo là Gilbert, Arizona và Frisco, Texas. Dưới đây là 5 thành phố ở California an toàn hàng đâu::

- Irvine

Số tội phạm tình dục đã ghi sổ: 1,5 trên 10.000

Số vụ tội phạm bạo lực: 4,9 trên 10.000

Số vụ tội phạm tài sản: 144,1 trên 10.000

Tỷ lệ tử vong trung bình hàng năm của người đi bộ: 0,05 trên 10.000

Nhân viên thực thi pháp luật: 11,1 trên 10.000

- Glendale

Số tội phạm tình dục đã ghi sổ: 3,5 trên 10.000

Số vụ tội phạm bạo lực: 10,5 trên 10.000

Số vụ tội phạm tài sản: 162,7 trên 10.000

Tỷ lệ tử vong trung bình hàng năm của người đi bộ: 0,13 trên 10.000

Nhân viên thực thi pháp luật: 16,5 trên 10.000

- Carlsbad

Số tội phạm tình dục đã ghi sổ: 3,4 trên 10.000

Số vụ tội phạm bạo lực: 18,3 trên 10.000

Số vụ tội phạm tài sản: 180,2 trên 10.000

Tỷ lệ tử vong trung bình hàng năm của người đi bộ: 0,05 trên 10.000

Nhân viên thực thi pháp luật: 15,5 trên 10.000

- Murrieta

Số tội phạm tình dục đã đã ghi sổ: 6,9 trên 10.000

Số vụ tội phạm bạo lực: 8,4 trên 10.000

Số vụ tội phạm tài sản: 106,7 trên 10.000

Tỷ lệ tử vong trung bình hàng năm của người đi bộ: 0,16 trên 10.000

Nhân viên thực thi pháp luật: 11,9 trên 10.000

Sunnyvale

Số tội phạm tình dục đã đã ghi sổ: 8,1 trên 10.000

Số vụ tội phạm bạo lực: 15,0 trên 10.000

Số vụ tội phạm tài sản: 208,7 trên 10.000

Tỷ lệ tử vong trung bình hàng năm của người đi bộ: 0,16 trên 10.000

Nhân viên thực thi pháp luật: 18,9 trên 10.000

⚪ ---- Cảnh sát địa phương cho biết 3 người đã chết và 3 người khác bị thương trong vụ nổ súng vào sáng sớm thứ Bảy tại một cửa hàng ở Denver. Sở Cảnh sát Denver cho biết trong một tuyên bố: “Thông tin sơ bộ cho thấy có một bữa tiệc diễn ra tại mặt tiền một cửa hàng công nghiệp, nơi có bằng chứng cho thấy các phát súng được bắn từ ít nhất 2 khẩu súng”. Có 5 nạn nhân vụ nổ súng đã được “tự vận chuyển” đến bệnh viện địa phương. Hai người sau đó được tuyên bố đã chết và những người khác được cho là sẽ sống sót. Chưa có tin ai bị bắt.

⚪ ---- Best Buy đang nói lời vĩnh biệt với việc xem phim bằng đĩa vật lý. Best Buy xác nhận với AP vào thứ Sáu rằng công ty bán lẻ điện tử tiêu dùng có kế hoạch giảm dần thương vụ bán đĩa DVD và Blu-ray vào đầu năm 2024—với các bộ phim vật lý sẽ được bán tại các cửa hàng và trực tuyến như hiện nay cho đến hết kỳ nghỉ lễ. Trò chơi điện tử sẽ không bị ảnh hưởng.

Công ty cho biết trong một tuyên bố gửi qua email: “Nói một cách rõ ràng, cách chúng ta xem phim và chương trình truyền hình ngày nay đã khác nhiều so với nhiều thập niên trước. Việc thực hiện thay đổi này mang lại cho chúng tôi nhiều không gian và cơ hội hơn để mang đến cho khách hàng công nghệ mới và sáng tạo để họ khám phá, và tận hưởng."

⚪ ---- Quận Cam: 3 thiếu niên đã bị bắt hôm thứ Sáu vì nghi ngờ tấn công một cảnh sát của trường Fullerton College, người đã chất vấn họ về việc xâm phạm khuôn viên trường. Cảnh sát 53 tuổi, người đã làm nhân viên an ninh cho trường đại học hàng chục năm, đã nhập viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng ở mặt, Thượng sĩ cảnh sát Fullerton cho biết. Ryan O'Neil. Cảnh sát Fullerton đã được điều động lúc 6:13 giờ sáng đến khuôn viên trường ở số 321 E. Chapman Ave., O'Neil cho biết.

O'Neil cho biết, 2 thanh niên 18 tuổi và một thiếu niên 17 tuổi được cho là đã tấn công nhân viên an ninh khi anh chất vấn 3 cậu về việc đột nhập. O'Neil cho biết viên cảnh sát đã bị đấm, đá, bị đập đầu và khoét mắt. Khi hỗn chiến, một nghi phạm đã rút chiếc rìu kiểu tomahawk ra khỏi ba lô và vung nó vào các nhân viên an ninh khác, những người đáp lại lời kêu cứu của đồng nghiệp, O'Neil nói. O'Neil cho biết thiếu niên này đã không tấn công bất kỳ cảnh sát nào.

Elijah Balfe, 18 tuổi, ở Fullerton, là nghi phạm đầu tiên bỏ chạy và bị cảnh sát bắt. Sau đó, nghi phạm 17 tuổi bị vây bắt tại North Hornet Way và North Berkeley Avenue, và cảnh sát tìm thấy chiếc rìu trên người y. Và cảnh sát đã bắt giữ Austin Valdovinos, 18 tuổi, đến từ Fullerton, tại một ngôi nhà ở khu 200 phía Bắc Berkeley vào khoảng 7h30 giờ sáng. Cả 3 cậu đều không phải là sinh viên của trường.

⚪ ---- Texas: Một người đàn ông ở Houston đã bị kết án 30 năm tù hôm thứ Năm vì vai trò của y trong 3 vụ tấn công riêng biệt, trong đó có một vụ khiến một phụ nữ bị liệt. Vụ tấn công xảy ra ở khu phố Tàu của Houston. Joseph Harrell, 18 tuổi, đã nhận tội cướp nghiêm trọng gây thương tích nghiêm trọng trong vụ tấn công ngày 13/2/2023. Họ cho biết Harrell đã tấn công một phụ nữ tên Nhung Truong, khiến nạn nhân 41 tuổi phải ngồi trên xe lăn, bị liệt từ thắt lưng trở xuống.

Hải Bùi của We The People Organisation cho biết bà Truong “rất vui mừng” và nói thêm rằng nạn nhân “cảm thấy công lý đã được thực thi. Truong hy vọng đó là sự phục hồi công lý - rằng Harrell sẽ trở thành một người tốt hơn.” Bùi đã dịch những lời của Trường sang tiếng Anh trong cuộc phỏng vấn.

Blaze News đưa tin về vụ tấn công vào cuối tháng 3 và lưu ý rằng vụ tấn công đã được ghi lại trên video giám sát. Người ta có thể thấy Harrell đã đánh bà Truong té xuống đất, dẫn đến gãy xương sống. Sau đó y đã bị bắt. Cảnh sát ban đầu tin rằng vụ tấn công là một hình thức cướp có tên là "jugging", trong đó nghi phạm theo nạn nhân ra khỏi ngân hàng sau khi họ đã rút tiền.

Các nhà điều tra vụ án cho biết Harrell đã theo Truong suốt 24 dặm trước khi tấn công Truong để lấy trộm 4.300 USD tiền mặt – tất cả số tiền cô đã rút từ ngân hàng để về thăm gia đình ở Việt Nam. Sau các vụ tấn công, các con của Truong nói rằng Truong là trụ cột chính của gia đình và hiện tại họ không chắc mình sẽ kiếm sống như thế nào sau khi mẹ bị tấn công.

⚪ ---- California: Một thẩm phán Quận Alameda hôm thứ Sáu đã bác bỏ một trong năm cáo buộc đối với Phong Tran, một cảnh sát Oakland, bị truy tố tội hối lộ nhân chứng và sau đó nói dối về việc đó trước tòa. Thẩm phán Scott Patton đã bác bỏ cáo buộc cố ý hối lộ nhân chứng chống lại Phong Tran. Khi bác bỏ cáo buộc, Patton cho rằng những lời khai của Tran gần giống với công việc thông thường của cảnh sát hơn là bất cứ điều gì sai trái.

Patton nói trong phiên điều trần hôm thứ Sáu: “Loại cuộc nói chuyện đó giữa một thám tử giết người và một nhân chứng không phải là hành vi hối lộ nhân chứng." Tuy nhiên, Patton đã bác bỏ đề nghị của luật sư của Tran cũng bác bỏ bốn tội danh còn lại đối với cảnh sát Tran, bao gồm nhiều tội khai man và hối lộ nhân chứng.

Các công tố viên cáo buộc Tran đã trả cho một người mẹ vô gia cư hàng nghìn đô la để làm chứng rằng bà đã nhìn thấy kẻ giết người đã bắn Charles Butler Jr., 23 tuổi, trong một cuộc tranh cãi năm 2011 về một bãi đậu xe ở Bắc Oakland. Theo lời khai tại phiên điều trần trước đó, các khoản thanh toán bị cáo buộc bao gồm 5.000 USD được trao cho người phụ nữ chỉ nửa giờ sau khi cô kết thúc việc làm chứng tại phiên tòa xét xử vụ giết người năm 2016.

Cáo buộc được bác bỏ vào thứ Sáu xoay quanh lời khai của một người phụ nữ khác trong cùng trường hợp đó. Các công tố khẳng định Trần đề nghị giúp giải thoát con trai của người phụ nữ này — người đã bị bỏ tù vì các tội cướp không liên quan — để đổi lấy sự hợp tác của cô trong việc xác định nghi phạm trong cái chết của Butler. Người phụ nữ, Theresa Anderson Downs, cho biết Tran đã nói với cô: “Chúng tôi có thể giúp bạn việc đó nếu bạn giúp tôi việc này. Bởi vì chúng ta có thể bỏ qua một vụ cướp nhưng không thể bỏ qua một vụ giết người”.

Anderson Downs làm chứng tại phiên điều trần hồi tháng Sáu: “Điều đó khiến tôi thực sự tức giận, vì tôi là một người mẹ và con trai tôi đã phải ngồi tù. Tôi nói với Tran rằng đó là con của một người mẹ khác - rằng tôi không thể tống con trai của người mẹ khác vào tù vì điều mà tôi không thấy.”

Sau phiên điều trần hôm thứ Sáu, luật sư của Tran, Andrew Ganz, khẳng định trong một tuyên bố rằng “Công tố viên quận gần như đã thừa nhận rằng tiêu chuẩn cần thiết để bồi thẩm đoàn kết án trong vụ án này không thể được đáp ứng,” đồng thời nói thêm rằng “vụ án nên, và thực sự phải bị quăng bỏ hoàn toàn.”

Văn phòng Biện lý Quận Alameda đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Tran là một thám tử điều tra án mạng kỳ cựu, người đã xử lý nhiều vụ án cho Ty cảnh sát Oakland, một số vụ trong số đó hiện đang được xem xét. Tran vẫn đang nghỉ phép ở OPD và bị ủy ban giám sát tiêu chuẩn và đào tạo của tiểu bang “tạm đình chỉ” với tư cách là cảnh sát.

⚪ ---- Texas: Một thiếu niên đã chết và một thiếu niên khác vào tù sau vụ nổ súng ở Grand Prairie tối thứ Sáu. Khoảng 10:40 giờ tối ngày 12 tháng 10, cảnh sát đã trả lời cuộc điều tra về vụ nổ súng tại y viện Medical City ER Grand Prairie sau khi một người đàn ông có vết thương do đạn bắn được chở tới. Người đàn ông, sau đó được xác định là Simon Nguyễn, 18 tuổi, được nhân viên phòng cấp cứu tuyên bố đã chết.

Các thám tử xác định rằng Nguyen và người bắn Nguyen biết nhau và tham gia vào một "hoạt động có thể có nguy cơ cao" khi xảy ra náo loạn, dẫn đến việc Nguyễn bị bắn. Nghi phạm sau đó được xác định là Nathan Nix, 19 tuổi. Cảnh sát cho biết Nix đã bị bắt hôm thứ Sáu và hiện đang bị giam tại Trung tâm giam giữ Grand Prairie với tội danh giết người.

⚪ ---- TIN VN. Quảng Nam tiếp tục mưa lớn: Một người mất tích, nhiều tuyến đường ngập sâu. Mưa lớn Miền Trung.Theo Báo Tiền Phong. Quảng Nam ghi nhận mưa lớn trong sáng 15/10. Hiện có một người mất tích, một số tuyến đường ngập nước xe không thể lưu thông. Sáng 15/10, lãnh đạo UBND xã Bình Giang (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xác nhận, địa bàn vừa xảy ra vụ lật ghe khiến một người mất tích.



Hôm nay (15/10), mưa lớn tiếp tục ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam đồng thời mở rộng phạm vi xuống khu vực Quảng Ngãi, Bình Định.

⚪ ---- TIN VN. Tiền Giang: gia đình uống sữa, 2 người tử vong, 1 nhập viện nghi bị ngộ độc. Theo VOV. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ 2 người tử vong và 1 người khác nhập viện cấp cứu sau khi uống sữa. Ngày 15/10, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc 2 người tử vong và một người nhập viện cùng trong một gia đình nghi bị ngộc độc.

⚪ ---- TIN VN. Công an Hà Nội thông tin vụ Á khôi bị sát hại, phân mảnh thi thể phi tang. Theo Báo Tiền Phong. Chiều 15/10, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ Á khôi một cuộc thi sắc đẹp bị sát hại, phi tang thi thể tại khu vực sông Hồng, qua xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Cụ thể, khoảng 12h30 ngày 13/10, tổng đài cảnh sát 113 Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể người bị phân mảnh tại bờ sông Hồng thuộc thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được, xác định nạn nhân là chị H.Y.N (SN 2004, trú tại Ba Đình, Hà Nội). N. bị đối tượng giết và phân xác để phi tang. Tập trung các hoạt động xác minh, điều tra, đến 23h ngày 14/10, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ nghi phạm là Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê Kiến Xương, Thái Bình) tại Thái Bình. Được biết, nạn nhân H.Y.N từng là Á khôi trong cuộc thi sắc đẹp và có quen biết với đối tượng Khanh.

⚪ ---- HỎI 1: Có tới 8% dân Mỹ không có bạn thân nào, và 50.000 người đã tự tử vào năm 2022?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho thấy 8% người trưởng thành ở Mỹ nói rằng họ không có một người bạn thân nào. Cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện đã làm sáng tỏ tình trạng cô đơn ở Mỹ. Theo khảo sát, 7% số người cho biết chỉ có một người bạn thân.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), mức độ mà đại dịch COVID-19 và sự cô lập xã hội có thể góp phần vào kết quả này vẫn chưa được biết rõ, nhưng tỷ lệ tự tử đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2022. Gần 50.000 người đã tự tử vào năm ngoái, ước tính tăng 3% so với năm 2021, theo phát hiện tạm thời từ giấy chứng tử của Hoa Kỳ được hãng tin AP xem xét. Tuy nhiên, có một tin tốt trong cuộc khảo sát của Pew: 38% số người được hỏi cho biết họ có ít nhất năm người bạn thân trở lên.

Cuộc khảo sát cũng đưa ra quan điểm về vai trò của chủng tộc trong tình bạn. Phần lớn người lớn, 63%, cho biết tất cả hoặc hầu hết bạn thân của họ đều cùng chủng tộc hoặc sắc tộc với họ. Tuy nhiên, Pew lưu ý rằng điều này khác nhau giữa các nhóm chủng tộc và sắc tộc. Người lớn da trắng, 70%, có nhiều khả năng nói điều này hơn người da đen, 62%, người gốc Tây Ban Nha, 47% và người lớn gốc Á, 52%.

Chi tiết:

https://www.newsnationnow.com/health/8-us-adults-say-they-have-no-close-friends-survey/

⚪ ---- HỎI 2: Thế Vận Paris 2024 sẽ mời trực tiếp các vận động viên Nga?

.

.

.

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/sports/russian-athletes-won't-be-barred-from-the-paris-olympics-despite-their-country's-suspension

.