- Israel: bao vây toàn diện Dải Gaza, sẽ không có điện, không thực phẩm, không nhiên liệu, mọi thứ đều đóng cửa. - Mỹ: có 9 công dân Mỹ chết, và vài người bị Hamas bắt cóc. - 12 hỏa tiễn phóng từ nam Lebanon tới các thành phố ở miền bắc Israel. Hezbollah cam kết không dính vào chiến cuộc giữa Israel và Hamas. - Không quân Israel tấn công 500 mục tiêu của Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine t

Không quân Israel đã tiến hành các cuộc tấn công "trên diện rộng" nhằm vào các địa điểm của Hamas ở Dải Gaza.

- Israel: bao vây toàn diện Dải Gaza, sẽ không có điện, không thực phẩm, không nhiên liệu, mọi thứ đều đóng cửa.

- Mỹ: có 9 công dân Mỹ chết, và vài người bị Hamas bắt cóc.

- 12 hỏa tiễn phóng từ nam Lebanon tới các thành phố ở miền bắc Israel. Hezbollah cam kết không dính vào chiến cuộc giữa Israel và Hamas.

- Không quân Israel tấn công 500 mục tiêu của Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine trong đêm.

- Gaza hứng bom Israel: 1 gia đình dân sự 19 người bị xóa sổ.

- Hamas: không kích của Israel vào Gaza qua đêm làm chết 4 công dân Israel bị Hamas bắt giữ.

- Liên đoàn Ả Rập cảnh báo sẽ có thêm chiến tranh nếu Israel vẫn cấm lập nhà nước Palestine.

- Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer: Mỹ sẽ dốc túi để giúp Israel tự vệ.

- 2 Dân biểu Dân Chủ nói dân Palestine nổi dậy vì bị Israel áp bức. Liền bị Dân Chủ chỉ trích.

- 2 chính phủ Đức và Áo: tạm ngưng viện trợ phát triển cho dân Palestine.

- Các thành viên cấp cao của Hamas và Hezbollah nói có Iran hỗ trợ trận đột kích Israel, Bạch Ốc nói chưa thấy dấu hiệu Iran can dự.

- Cuộc chiến Israel & Hamza trở thành đề tài câu phiếu. Cộng Hòa và Trump chỉ trích Biden. Bạch Ốc nói tiền 6 tỷ gỡ niêm phong cho Iran chưa được xài, và sẽ chỉ cho nhân đạo.

- Mỹ đưa hàng không mẫu hạm Ford tới hỗ trợ Israel ở Đông Địa Trung Hải

- Ziad al-Nakhala, thủ lĩnh Thánh chiến Hồi giáo: đang giam hơn 30 tù nhân Israel, đòi đổi tất cả tù Palestine đang bị Israel giam

- Một cảnh sát Ai Cập bắn vào 1 nhóm du khách Israel, chết 2 người Israel và 1 hướng dẫn viên du lịch người Ai Cập

- TT Joe Biden hứa với Thủ tướng Israel cung cấp viện trợ quân sự cho Israel.

- Giải Nobel Kinh tế 2023: Giáo sư Mỹ Claudia Goldin nghiên cứu về thị trường lao động của phụ nữ

- Sân bay Hamburg của Đức tạm ngưng các chuyến thứ Hai vì lời đe dọa bom.

- Thăm dò CBS News/YouGov: 59% đảng viên Cộng hòa muốn tân Chủ tịch Hạ viện trung thành với Trump

- Nghiên cứu: tác dụng của thuốc chống trầm cảm và chạy bộ tương đương, nhưng chạy thì tốt cho thể lực hơn là uống thuốc

- Singapore đất chật, người đông: mua giấy phép làm chủ xe là 106.000 USDchưa tính tiền mua xe.

- Thành phố xanh nhất là: 1. San Diego, CA; 2. Honolulu, HI; 3. Portland, OR; 4. Washington, DC; 5. Seattle, WA; 6. San Jose, CA; 7. San Francisco, CA; 8. Oakland, CA; 9. Fremont, CA; 10. Minneapolis, Minnesota

- Thành phố kém xanh nhất là: 100. Gilbert, Arizona; 99. Glendale, Arizona; 98. Mesa, Arizona; 97. Baton Rouge, LA; 96. Chandler, Arizona; 95. Houston, Texas.

- California: cậu nhóc 11 tuổi cầm dao đi cướp.

- Quận Los Angeles County: nổ súng, 2 chết, 3 người bị thương.

- TIN VN. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lập sổ đen văn nghệ và trí thức uy tín: danh sách nghệ sĩ vi phạm, phải hạn chế xuất hiện.

- HỎI 1: Hơn 85% dân Nhật "gãi đầu" khi gặp chữ viết tắt bằng tiếng Anh? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thương xá COEX Mall ở Seoul có 278 cửa tiệm, nhưng 177 bảng hiệu viết bằng ngoại ngữ, làm dân Hàn khó tìm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-9/10/2023) ⚪ ---- Giải Nobel về Khoa học Kinh tế đã được trao hôm thứ Hai cho nhà kinh tế học và nhà sử học người Mỹ Claudia Goldin "vì đã nâng cao hiểu biết của chúng ta về kết quả thị trường lao động của phụ nữ". Goldin là giáo sư tại Đại học Harvard ở Hoa Kỳ và là đồng giám đốc của Nhóm nghiên cứu về Giới trong Kinh tế (Gender in the Economy Study Group) tại Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (National Bureau of Economic Research), một tổ chức phi lợi nhuận tư nhân của Hoa Kỳ. Trong số các vấn đề khác, công việc của bà đề cập đến phụ nữ trong lực lượng lao động và khoảng cách về giới tính.

⚪ ---- Sân bay Hamburg của Đức tạm thời đình chỉ tất cả các chuyến cất cánh và hạ cánh hôm thứ Hai với lý do "biện pháp của cảnh sát liên bang". Hãng thông tấn Đức DPA đưa tin người phát ngôn của sân bay cho biết sân bay này đã nhận được lời đe dọa tấn công một phi cơ bay từ thủ đô Tehran của Iran.

Theo báo cáo của đài truyền hình NDR của Đức, cảnh sát đã được thông báo về mối đe dọa qua email. NDR viết: Máy bay từ Tehran hạ cánh xuống Hamburg lúc 12:20 CET, sau đó các hành khách và hành lý của họ đã bị khám xét. Hiện tại có rất nhiều cảnh sát hiện diện tại sân bay, cùng với sở cứu hỏa của sân bay cũng có mặt.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm thứ Hai cho biết ông đã ra lệnh "bao vây toàn diện" Dải Gaza. Ông nói thêm: “Sẽ không có điện, không thực phẩm, không nhiên liệu, mọi thứ đều đóng cửa. Chúng tôi đang chiến đấu với động vật là con người và chúng tôi đang hành động phù hợp.” Gallant tuyên bố như trên tại Bộ chỉ huy phía Nam của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở Beersheba. Liên Hợp Quốc đánh giá hơn 123.000 người đã phải di tản trong các thị trấn ở Gaza, trong khi chính quyền Palestine cho biết gần 500 người đã chết kể từ khi giao chiến.

Bộ Y tế Palestine ở Gaza hôm thứ Hai cho biết ít nhất 493 người đã chết kể từ khi xung đột với Israel leo thang hôm thứ Bảy. Số người bị thương đứng ở mức 2.751 và có khả năng còn tăng thêm. Bộ Y tế Israel cũng cập nhật số lượng thương vong, cho biết ít nhất 700 người chết, 2.382 công dân Israel đã bị thương, trong đó 22 người trong tình trạng nguy kịch và 345 người trong tình trạng "nghiêm trọng".

⚪ ---- Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai rằng 9 công dân Mỹ đã chết trong cuộc xung đột ở Israel. “Tại thời điểm này, chúng tôi có thể xác nhận cái chết của 9 công dân Hoa Kỳ. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các nạn nhân và gia đình của tất cả những người bị ảnh hưởng, đồng thời chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục,” người phát ngôn cho biết trong một tuyên bố.

Chính quyền Mỹ đang cố gắng xác định có bao nhiêu người Mỹ đã thiệt mạng hoặc bị bắt làm con tin trong cuộc xung đột. Ngoại trưởng Antony Blinken nói với Dana Bash của CNN trên “State of the Union” hôm Chủ nhật rằng Hoa Kỳ đang “làm việc không nghỉ” để xác minh các báo cáo về người Mỹ mất tích và thiệt mạng, và Bộ trưởng Bộ Chiến lược Israel Ron Dermer cho biết có vài người Mỹ nằm trong số con tin đang bị giam giữ ở Gaza.

⚪ ---- Truyền thông địa phương hôm thứ Hai đưa tin một loạt 12 hỏa tiễn đã được phóng từ miền nam Lebanon tới các thành phố ở miền bắc Israel. Trong khi đó, Ngoại trưởng Lebanon Abdallah Bouhabib tiết lộ rằng ông đã nhận được sự đảm bảo rằng nhóm chiến binh Hezbollah sẽ không can thiệp vào các cuộc đụng độ giữa người Israel và Hamas.

Theo các nguồn tin nói chuyện với Al Arabiya, phương Tây kêu gọi Lebanon kiềm chế tham gia vào cuộc xung đột. Trước đó, nhóm Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công được phát động từ lãnh thổ Lebanon nhằm vào Israel vào ngày 8 tháng 10/2023.

⚪ ---- Không quân Israel đã tiến hành các cuộc tấn công "trên diện rộng" nhằm vào các địa điểm của Hamas ở Dải Gaza hôm thứ Hai sau nhiều vụ phóng hỏa tiễn nhằm vào các thành phố của Israel, bao gồm Tel Aviv và Jerusalem trước đó khiến một số người bị thương. “Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được hòa bình cho tất cả cư dân của Nhà nước Israel”, lực lượng Israel cho biết trong một tuyên bố đăng trên X, trước đây gọi là Twitter.

Vào buổi sáng, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã tấn công 500 mục tiêu của Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine trong đêm. Riêng biệt, IDF thông báo rằng họ đã giành lại quyền kiểm soát các khu định cư nằm dọc biên giới Gaza.

⚪ ---- Abu Quta, 57 tuổi, một cư dân Gaza Strip nghĩ rằng ông và đại gia đình sẽ an toàn cách ngôi nhà bị quân Israel cảnh báo sắp tấn công khoảng vài trăm mét. Quta tụ tập với những người thân của mình ở tầng trệt của tòa nhà bốn tầng, chuẩn bị chờ trận bom Israel trong khu vực. Thế rồi, một vụ nổ xé toạc chính ngôi nhà của anh, quét sạch 19 thành viên trong gia đình anh, bao gồm cả vợ và anh em họ của anh, theo anh nói. AP đưa tin, cuộc không kích cũng giết chết 5 người hàng xóm của anh Quta đang đứng bên ngoài trại tị nạn đông đúc, một khu nhà và ngõ hẻm lộn xộn.

Không kích vào Gaza.

⚪ ---- Người phát ngôn của Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam của lực lượng Hamas, có bí danh là Abu Obeida, cho biết hôm thứ Hai rằng các cuộc không kích của Israel ở Gaza qua đêm đã dẫn đến cái chết của 4 công dân Israel bị Hamas bắt giữ. Abu Obeida đăng trên tài khoản Telegram của mình: “Bom của quân chiếm đóng tối nay và hôm nay thả trên Dải Gaza đã làm chết 4 tù nhân của kẻ thù và cái chết của những kẻ canh giữ họ, Qassam Mujahideen”. Trước đó, Hamas đã phóng một loạt hỏa tiễn về phía Jerusalem, làm bị thương một số người ở các thành phố Ashdod và Ashkelon.

⚪ ---- Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abu al-Gheit hôm thứ Hai cảnh báo rằng sẽ có thêm chiến tranh nếu Israel không đổi cách tiếp cận đối với vấn đề nhà nước Palestine. Hiện thời dân tộc Palestine đang tập trung nhiều nhất ở West Bank và Gaza Strip, cũng như lưu tán ở nhiều nước chung quanh, bị cấm lập quốc, và đời sống các nơi họ cư trú phần lớn là đời sống y hệt như trong các trại tỵ nạn, phải nhận cứu trợ từ quốc tế.

Người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập tuyên bố trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov: “Nếu Israel không thay đổi lập trường, cuộc chiến này sẽ không phải là cuộc chiến cuối cùng”. Ông nói thêm rằng sự leo thang hiện nay ở Dải Gaza xuất phát từ việc Palestine và Israel từ chối thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong khi đó, ông Lavrov cáo buộc Mỹ đang tìm cách độc quyền hòa giải giữa các bên trong cuộc xung đột ở Gaza. Ông nhấn mạnh: “Thay vì hợp tác chặt chẽ với Liên đoàn các quốc gia Ả Rập, người Mỹ đang cố gắng độc quyền các nỗ lực hòa giải và chuyển hướng cuộc đối thoại giữa người Palestine và người Israel khỏi một giải pháp chính trị, khỏi việc thành lập một nhà nước Palestine”.

Đợt bom nhắm vào Gaza.

⚪ ---- Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer hôm thứ Hai tuyên bố rằng ông đã nhận được sự đảm bảo từ các quan chức cấp cao tại Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc Phòng rằng Hoa Kỳ đang cung cấp cho Israel “mọi thứ” họ cần trong bối cảnh leo thang gần đây trong khu vực với nhóm chiến binh Palestine Hamas. Schumer nói trong tuyên bố: “Tôi kêu gọi họ đảm bảo Israel có mọi thứ cần thiết để tự bảo vệ mình và nhắc lại rằng Thượng viện sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu bổ sung”.

⚪ ---- Có một thiểu số Dân biểu Dân Chủ có thiện cảm với dân tộc Palestine, và họ thường bị chỉ trích. Dân biểu Dân chủ Ritchie Torres đã chỉ trích các đồng viện Dân chủ của ông là Dân biểu Cori Bush và Rashida Tlaib về tuyên bố của họ về các cuộc tấn công gần đây vào Israel của phiến quân Palestine, những kẻ đã giết chết tổng cộng hơn 700 người trong hai ngày qua.

DB Tlaib, một thành viên của nhóm Dân biểu cấp tiến, lần đầu tiên đưa ra tuyên bố về các cuộc tấn công gọi Israel là “hệ thống phân biệt chủng tộc tạo ra những điều kiện ngột ngạt, mất nhân tính có thể dẫn đến phản kháng”. DB Tlaib cũng kêu gọi Hoa Kỳ ngừng tài trợ cho Israel, nói rằng chừng nào Hoa Kỳ còn cung cấp “nguồn tài trợ vô điều kiện để hỗ trợ chính phủ phân biệt chủng tộc, chu kỳ bạo lực đau lòng này sẽ tiếp tục”.

DB Bush cũng kêu gọi Mỹ ngừng tài trợ cho Israel. DB Torres gọi cả hai tuyên bố của 2 Dân biểu Cori Bush và Rashida Tlaib là “đáng trách và đáng kinh tởm”. Torres cũng kêu gọi Mỹ cung cấp cho Israel mọi thứ họ cần để tự vệ trước các cuộc tấn công.

⚪ ---- Người phát ngôn của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức hôm thứ Hai cho biết Đức đang tạm thời đình chỉ viện trợ phát triển cho người Palestine và xem xét khoản viện trợ này trong bối cảnh bạo lực leo thang giữa người Palestine và người Israel. Đức trước đó đã cam kết hỗ trợ 125 triệu euro cho năm 2023 và 2024.

Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg cho biết chính phủ của ông cũng đang đình chỉ viện trợ trị giá khoảng 19 triệu euro cho người Palestine. Ông nói với đài phát thanh ORF: “Mức độ khủng bố quá khủng khiếp… đến nỗi chúng tôi không thể quay lại hoạt động kinh doanh như bình thường. Do đó, chúng tôi sẽ tạm dừng tất cả các khoản thanh toán từ hợp tác phát triển của Áo trong thời điểm hiện tại”.

⚪ ---- Các thành viên cấp cao của Hamas và Hezbollah, cả hai đều là nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn, xác nhận ẩn danh với tờ Wall Street Journal rằng các quan chức an ninh Iran đã giúp Hamas lên kế hoạch cho cuộc tấn công hôm thứ Bảy. Người phát ngôn của Hamas trước đó đã nói điều tương tự với BBC. Các đại diện của Hamas, Hezbollah, hai nhóm chiến binh khác được Iran hậu thuẫn và Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran đã lên kế hoạch cho các cuộc tấn công trong một loạt cuộc họp ở Beirut, theo các nguồn tin cho biết, và đèn xanh rõ ràng đã được đưa ra tại một cuộc họp ở đó vào thứ Hai tuần trước.

Các quan chức Mỹ cho biết họ vẫn chưa thấy bằng chứng Iran có liên quan, theo cả báo cáo của Tạp chí WSJ và CNN, nhưng một quan chức châu Âu và một cố vấn chính phủ Syria đã đồng ý với mô tả các sự kiện của các nhà lãnh đạo Hamas và Hezbollah ẩn danh. Tuy nhiên, khi được hỏi chính thức, cả một quan chức cấp cao của Hamas và người phát ngôn của phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đều phủ nhận sự liên quan của Iran (mặc dù người phát ngôn này cho biết Ihran hết lòng ủng hộ "cuộc kháng chiến của người Palestine" và, như Reuters đưa tin, Iran đã công khai gọi cuộc tấn công của Hamas là "tự vệ". Về phần Israel, họ đổ lỗi cho Iran vì ít nhất có sự liên quan gián tiếp.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm Chủ nhật đã ra lệnh cho nhóm tấn công của hàng không mẫu hạm Ford hỗ trợ Israel ở Đông Địa Trung Hải để đáp trả cuộc tấn công gần đây của Hamas. Mẫu hạm USS Gerald R. Ford, bao gồm 5.000 thủy thủ, máy bay chiến đấu và tàu tuần dương, sẽ được đưa tới vùng biển trên để thể hiện lực lượng chống lại Hamas và đánh chặn bất kỳ loại vũ khí nào dành cho họ đồng thời tiến hành các hoạt động giám sát. Như thế cho thấy mối quan tâm sâu sắc của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn sự leo thang hơn nữa khi chính phủ Israel chính thức tuyên bố đây là tình trạng chiến tranh.

⚪ ---- Ziad al-Nakhala, thủ lĩnh của Thánh chiến Hồi giáo (Islamic Jihad), tuyên bố hôm Chủ nhật rằng nhóm của ông hiện đang giam giữ hơn 30 tù nhân Israel tại các khu vực không được tiết lộ, theo truyền thông địa phương. Tiết lộ này đã làm dấy lên mối quan ngại quốc tế, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa các phe phái Israel và Palestine trong bối cảnh các cuộc tấn công gần đây của Hamas nhằm vào Israel.

Al-Nakhala cũng bày tỏ sự sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán để trao đổi tù nhân với Israel khi ông chỉ ra rằng những nỗ lực can dự trước đây của Israel vẫn còn thiếu. Ngoài ra, Al-Nakhala tuyên bố rằng các tù nhân sẽ không được trả lại "cho đến khi tất cả tù nhân của chúng tôi được thả", ám chỉ những người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.

TIN VN. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lập sổ đen văn nghệ và trí thức uy tín : danh sách nghệ sĩ vi phạm, phải hạn chế xuất hiện.

⚪ ---- Một cảnh sát Ai Cập đã nổ súng vào một nhóm du khách Israel đến thăm thành phố Alexandria hôm Chủ nhật, giết chết hai người trong số họ cùng với hướng dẫn viên du lịch người Ai Cập của họ. Một du khách Israel khác bị thương trong vụ tấn công, các quan chức ở Ai Cập và Israel xác nhận với hãng tin AP, nơi đưa tin về số người thiệt mạng. Kênh tin tức Extra News của Ai Cập xác nhận viên sĩ quan này đã bị bắt giữ.Đoạn phim về vụ tấn công được đăng lên mạng xã hội cho thấy các thi thể bất động gần địa điểm tấn công, khiến một nhà nghiên cứu của Tổ chức Quan sát Nhân quyền chỉ trích trên Twitter những kẻ “cố tình nhắm vào thường dân Israel”. Vụ giết người xảy ra một ngày sau khi quân Hamas từ Dải Gaza tấn công Israel bằng đường biển, đường hàng không và đường bộ, và Israel trả đũa bằng cách tuyên chiến và ném bom lãnh thổ Palestine. Tính đến sáng Chủ nhật, hàng trăm người ở cả hai bên đã chết khi cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói qua điện thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhắc lại quyết tâm Hoa Kỳ cung cấp viện trợ quân sự cho Israel. Theo Bạch Ốc, Biden "đã truyền đạt rằng sự hỗ trợ bổ sung cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hiện đang được chuyển tới Israel và sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm trong những ngày tới." Biden cũng thảo luận về những nỗ lực ngoại giao do các quan chức Mỹ thực hiện nhằm hỗ trợ Israel trong thời kỳ bất ổn này.⚪ --- Chuyện Israel sẽ trở thành đề tài câu phiếu. Cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel đã mở ra một mặt trận mới trong chiến dịch bầu cử Mỹ khi đảng Cộng hòa cáo buộc Tổng thống Joe Biden mềm mỏng trong việc bảo vệ Israel và cách đối phó vớiý Iran. Ronna McDaniel, chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, cho biết hôm thứ Bảy trên Fox News: “Tôi nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để các ứng cử viên của chúng tôi so sánh xem đảng Cộng hòa đã đứng về phía Israel – hết lần này đến lần khác – và Joe Biden đã yếu thế.”Người Mỹ sẽ chọn một tổng thống mới và kiểm soát Quốc hội vào tháng 11/2024, trong khi TT Biden đang tìm kiếm một nhiệm kỳ mới trong cuộc đua có vẻ như sẽ khiến ông phải đối đầu với cựu tổng thống Donald Trump với tư cách là ứng cử viên Đảng Cộng hòa.Trump đã sử dụng cuộc tấn công ngoạn mục của Hamas bằng đường bộ, đường biển và đường không vào rạng sáng thứ Bảy để nhắm vào Biden. Trump nói: “Cuộc tấn công của Israel được thực hiện vì chúng tôi bị coi là yếu kém, kém hiệu quả và có một nhà lãnh đạo rất yếu”.Các ứng cử viên tổng thống khác của Đảng Cộng hòa, như Thống đốc Florida Ron DeSantis và cựu phó tổng thống Mike Pence, cũng chỉ trích Biden là kẻ mềm mỏng. TT Biden với vẻ mặt nghiêm khắc đã có bài phát biểu ngắn từ Bạch Ốc hôm thứ Bảy nhằm nhấn mạnh sự ủng hộ vững chắc của Mỹ đối với Israel: “Ngày nay, người dân Israel đang bị tấn công bởi tổ chức khủng bố Hamas. Trong thời điểm bi kịch này, tôi muốn nói với họ, với thế giới và những kẻ khủng bố ở khắp mọi nơi rằng Hoa Kỳ sát cánh cùng Israel."Đảng Cộng hòa tập trung vào quyết định gần đây của chính quyền Biden về việc gỡ niêm phong 6 tỷ USD doanh thu từ dầu mỏ của Iran bị đóng băng ở Nam Hàn để đổi lấy việc trả tự do cho 5 người Mỹ đang bị giam giữ ở Iran. Iran là nhà tài trợ chính của Hamas, nhóm mà Mỹ và các nước khác coi là nhóm khủng bố.Chẳng hạn, Thượng nghị sĩ Rick Scott nói rằng khi gỡ niêm phong số tiền đó - nó được chuyển vào tài khoản ngân hàng ở Qatar để chỉ sử dụng cho mục đích nhân đạo - trên thực tế, Hoa Kỳ đã tài trợ cho cuộc tấn công của Hamas. Cáo buộc đó đã khiến Bạch Ốc tức giận, gọi đó là một "lời nói dối đáng xấu hổ" và nhấn mạnh rằng số tiền này được kiểm soát chặt chẽ về cách sử dụng và chưa hề được chi tiêu.Một quan chức chính quyền cấp cao nói chuyện với các phóng viên hôm thứ Bảy đã cáo buộc đảng Cộng hòa truyền bá thông tin sai lệch. Quan chức giấu tên này nhấn mạnh còn quá sớm để nói liệu Iran có liên quan trực tiếp đến cuộc tấn công quy mô lớn của Hamas hay không, nhưng "không còn nghi ngờ gì nữa, Hamas được Iran và các nước khác tài trợ, trang bị và trang bị vũ khí".Ngoài cuộc bầu cử năm 2024, các cuộc tấn công của Đảng Cộng hòa còn gây ra những vấn đề chính trị cho Biden. Hoa Kỳ đã cung cấp hàng tỷ đô la mỗi năm cho Israel nhưng Biden sẽ cần Quốc hội nếu ông muốn gửi nhiều hơn khi Israel đã tuyên bố chiến tranh với Hamas. Điều đó có nghĩa là Biden phải làm việc với đảng Cộng hòa, những người đang cản trở việc thông qua ngân sách hàng năm.Tệ hơn nữa, Hạ viện hiện đang rơi vào tình trạng hỗn loạn và lấp lửng vì Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị sa thải vào tuần trước trong một cuộc nổi dậy của một số đảng viên Cộng hòa cực hữu. Bạch Ốc cũng mong muốn Thượng viện sớm phê chuẩn Jack Lew làm đại sứ mới của Mỹ tại Israel. Đề cử của ông đã được công bố cách đây hơn một tháng. Điều này sẽ đòi hỏi thiện chí từ Cộng hòa.⚪ ---- Hầu hết đảng viên Cộng hòa trong cuộc thăm dò mới đều mong muốn tân Chủ tịch Hạ viện trung thành với Trump. Cuộc khảo sát mới của CBS News/YouGov cho thấy 59% tổng số đảng viên Đảng Cộng hòa thích tân Chủ tịch Hạ viện mới trung thành với cựu tổng thống. Trong số các đảng viên Cộng hòa MAGA - nhóm trung thành nhất của Trump trong Cộng Hòa - con số này tăng lên 84%.Cuộc thăm dò diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Hạ viện bỏ phiếu loại cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Cộng hòa-Calif.) khỏi vị trí dẫn đầu. Trump đã nói rằng Trump muốn có một Chủ tịch Hạ viện sẽ giúp đỡ Trump, và hiện tại Trump đã tán thành Dân biểu Jim Jordan (R-Ohio) làm Chủ tịch tiếp theo.Trong số tất cả các đảng viên Đảng Cộng hòa, 58% cho biết họ muốn thấy Chủ tịch Đảng Cộng hòa mới làm việc với các đảng viên Đảng Dân chủ. 49% khác trong tổng số đảng viên Đảng Cộng hòa cho biết họ muốn Chủ tịch Hạ viện trở thành một phần của phong trào MAGA, phong trào này chiếm tới 85% trong số những người theo Đảng Cộng hòa MAGA. Và 72% đảng viên Đảng Cộng hòa cũng muốn Chủ tịch Hạ viện luận tội Tổng thống Biden - một nỗ lực đã được Đảng Cộng hòa tại Hạ viện tiến hành.⚪ ---- Một nghiên cứu mới từ Đại học Vrije ở Amsterdam đã so sánh tác dụng của thuốc chống trầm cảm và chạy bộ đối với sự lo lắng, trầm cảm và sức khỏe tổng thể trong khoảng thời gian 16 tuần. Nghiên cứu bao gồm 141 bệnh nhân bị trầm cảm và/hoặc lo âu. Theo thông cáo báo chí từ trường đại học, họ được lựa chọn dùng thuốc chống trầm cảm SSRI (chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc) hoặc tham gia liệu pháp chạy bộ theo nhóm trong thời gian 16 tuần. Hầu hết bệnh nhân - 96 người trong số họ - chọn chạy bộ, trong khi 45 người chọn thuốc chống trầm cảm.Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Journal of Affective Disorders và được trình bày tại Đại hội ECNP ở Barcelona vào cuối tuần này, cho thấy rằng chạy bộ và dùng thuốc mang lại những lợi ích như nhau đối với sức khỏe tâm thần. Về mặt sức khỏe thể chất, việc chạy bộ cho thấy sự cải thiện, trong khi thuốc chống trầm cảm có tác động hơi tiêu cực.Nghiên cứu cho thấy một nhược điểm của việc chạy bộ là tỷ lệ bỏ cuộc cao hơn nhiều. Mặc dù có nhiều người chọn liệu pháp chạy bộ hơn nhưng chỉ 52% trong số họ chạy tới cùng - trong khi 82% nhóm dùng thuốc chống trầm cảm vẫn tiếp tục dùng thuốc. Vào cuối thời gian 16 tuần, khoảng 44% số người ở cả hai nhóm cho thấy sự cải thiện về các triệu chứng trầm cảm và lo âu.⚪ ---- Singapore là nơi sở hữu xe hơi đắt nhất thế giới - và chi phí lớn nhất liên quan đã tăng hơn bốn lần trong những năm gần đây. Theo hệ thống hạn ngạch được đưa ra vào năm 1990 nhằm giảm tắc nghẽn giao thông, chính quyền thành phố bán "giấy chứng nhận quyền sở hữu" 10 năm cho phép làm chủ một chiếc xe hơi. Giấy chứng nhận được bán theo quy trình đấu thầu.Giá chứng chỉ COE đã giảm trong thời kỳ đại dịch, nhưng hiện đã tăng lên 106.000 USD cho một chiếc xe hơi gia đình cỡ lớn. Khoảng 76.000 USD cho một COE cho một chiếc xe hơi nhỏ - vẫn cao hơn thu nhập trung bình hàng năm - và 112.000 USD cho một chứng chỉ "mở" có giá trị cho bất kỳ loại xe nào.Bao gồm chi phí cấp giấy chứng nhận và các khoản phí khác, một chiếc Toyota Camry Hybrid mới có giá 183.000 USD ở Singapore, đủ để mua 4 chiếc xe giống nhau ở Mỹ hoặc hai căn hộ nhỏ được chính phủ trợ cấp ở Singapore, theo Reuters đưa tin. Quốc gia nhỏ bé này với dân số 5,6 triệu người trong một khu vực nhỏ hơn thành phố New York đã giới hạn số lượng xe hơi cá nhân ở mức 950.000. Các giấy chứng nhận COE mới chỉ sẽ được cấp khi xe cũ được đưa ra khỏi đường.⚪ ---- WalletHub đã thu thập được danh sách 100 thành phố đông dân nhất Hoa Kỳ và cách chúng xếp hạng về mức độ xanh, phù hợp môi trường. Trang web sử dụng bốn số liệu chính, bao gồm môi trường, giao thông, nguồn năng lượng, lối sống và chính sách.Nhóm 10 thành phố xanh nhất và điểm cộng chung của chúng:1. San Diego, California, 71.762. Honolulu, Hawaii, 69.533. Portland, Oregon, 68.794. Washington, DC, 68.205. Seattle, Washington, 67.226. San Jose, California, 66.837. San Francisco, California, 66.658. Oakland, California, 66.599. Fremont, California, 66.4710. Minneapolis, Minnesota, 64.45Thành phố kém xanh nhất là:90. Corpus Christi, Texas, 42.2791. Greensboro, North Carolina, 41.5992. Detroit, Michigan, 41.1893. Hialeah, Florida, 41.1494. Newark, New Jersey, 40.5995. Houston, Texas, 37.9696. Chandler, Arizona, 36.8397. Baton Rouge, LA 36.2298. Mesa, Arizona, 36.2099. Glendale, Arizona, 35.70100. Gilbert, Arizona, 35.17⚪ ---- Một cậu nhóc 11 tuổi đã bị bắt sau vụ cướp có vũ trang bằng dao ở Santa Monica, Nam California. Vụ này xảy ra vào ngày 2 tháng 10 nơi dãy nhà 1300 ở thị trấn Santa Monica Beach vào khoảng 9:30 giờ sáng. Nạn nhân, người thường xuyên đến khu vực bãi biển, cho biết anh đang ngồi trong xe tải thì nhận thấy hai nghi phạm, một đứa trẻ 11 tuổi và một đứa 13 tuổi, đang tiến lại gần xe tải của anh, trên thùng có một chiếc xe đạp anh đã buộc lại.Nghi phạm 11 tuổi đến gần chiếc xe tải trong khi cầm một con dao gần ngực. Nạn nhân tin rằng nghi phạm có ý định trộm chiếc xe đạp của mình và không hề biết có người ở trong xe. Đột nhiên nhận ra mình không ở một mình, cậu bé vung dao và dọa sẽ chém nạn nhân. Cả hai cậu cuối cùng đã bỏ trốn khỏi khu vực. Cảnh sát cho biết con dao được sử dụng trong cuộc đối đầu, rồi rượt đuổi bằng chân khi bị cảnh sát tìm bắt, rồi dao bị đánh rơi và sau đó được cảnh sát thu hồi.Cả hai nghi phạm đều được cho là đã bỏ trốn khỏi một nhà tập thể ở San Dimas. Cậu 11 tuổi bị truy tố âm mưu cướp có vũ trang và cậu bé 13 tuổi bị buộc tội cản trở cuộc điều tra. Rồi 2 cậu được thả cho nhân viên giữ tại nhà tập thể. Cảnh sát cũng thấy cả hai nghi phạm trước đó đã bị bắt hai lần vào tháng 9 vì tội cướp xe và trộm một chiếc xe.⚪ ---- Quận Los Angeles County: 2 chết, 3 người bị thương. Hai người đã chết và ba người khác vẫn phải nhập viện sau vụ nổ súng ở Inglewood vào tối thứ Bảy. Vụ nổ súng được báo cáo vào khoảng 4:40 chiều. tại một bãi đậu xe gần giao lộ Đại lộ Manchester và Đại lộ 12, theo Sở Cảnh sát Inglewood. Các nạn nhân chỉ được xác định là 5 người đàn ông trên 50 tuổi.Các quan chức thành phố xác nhận một người đàn ông chết tại hiện trường và người đàn ông thứ hai chết trong khi phẫu thuật tại bệnh viện. Cảnh sát nói những người đàn ông đang ngồi trong một chiếc xe ở bãi đậu xe thì một chiếc xe khác bất ngờ lao tới và bắt đầu bắn vào họ. Chưa ai bị bắt và không có thông tin nghi phạm nào được công bố cho đến nay. Cảnh sát đang rà soát khu vực lân cận để tìm video giám sát. Bất cứ ai có thông tin có thể gọi cho Cảnh sát Inglewood theo số 310-412-5211.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lập danh sách nghệ sĩ vi phạm chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dựa trên danh sách này sẽ phối hợp các đơn vị để hạn chế hình ảnh, hoạt động của nghệ sĩ. Đây là thông tin được đại diện Cục Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết tại buổi họp giao ban báo chí quý III của bộ này chiều 9-10. Theo đó dự thảo luật không chỉ hướng tới kiểm soát hoạt động quảng cáo của nghệ sĩ mà mở rộng đối tượng tới những người có uy tín (có tầm ảnh hưởng xã hội).⚪ ---- HỎI 1: Hơn 85% dân Nhật "gãi đầu" khi gặp chữ viết tắt bằng tiếng Anh?ĐÁP 1: Đúng thế. Tổng cộng 85,1% số người được hỏi trong một cuộc thăm dò hàng năm về nhận thức về ngôn ngữ tiếng Nhật nói rằng họ "thường xuyên" hoặc "đôi khi" gặp khó khăn trong việc hiểu ý nghĩa của các từ viết tắt sử dụng các chữ cái tiếng Anh.Ngược lại, 13,9% số người trả lời khác trong cuộc thăm dò dư luận quốc gia về tiếng Nhật, kết quả được Cơ quan Văn hóa công bố vào ngày 29 tháng 9, cho biết họ "không bao giờ" hoặc "không thường xuyên" gặp rắc rối với những từ viết tắt như vậy.Ví dụ về các từ viết tắt thường gặp trong tiếng Nhật bao gồm SNS (social networking service: dịch vụ liên mạng xã hội), AED (automated external defibrillator: máy tự động thúc đẩy tim về d0ập nhịp bình thường) và DX (digital transformation: chuyển đổi kỹ thuật số). Cuộc khảo sát cho thấy xu hướng những người ở các nhóm tuổi lớn hơn gặp khó khăn hơn trong việc hiểu các từ viết tắt, nhưng ngay cả ở thế hệ trẻ, mọi người cho biết họ đã gặp khó khăn, với 67,1% những người ở độ tuổi 20 và 79,5% những người ở độ tuổi 30 nói rằng họ thường xuyên hoặc đôi khi đã gặp khó khăn.Tổng cộng 54,3% cho biết họ cảm thấy việc sử dụng các từ viết tắt là "không mong muốn" hoặc "không mong muốn hơn những cách khác", vượt qua 45,1% cho biết họ cảm thấy việc sử dụng chúng là "mong muốn" hoặc "mong muốn hơn". Khi những người ủng hộ hoặc sử dụng từ viết tắt được yêu cầu lựa chọn lý do, 77,9% cho rằng sử dụng dạng rút gọn của thuật ngữ sẽ dễ dàng hơn, trong khi 54,6% cho rằng từ viết tắt được sử dụng rộng rãi trong xã hội.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Thương xá COEX Mall ở Seoul có 278 cửa tiệm, nhưng 177 bảng hiệu viết bằng ngoại ngữ, làm dân Hàn khó tìm?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo hãng thông tấn Yonhap, hôm Chủ Nhật, biển hiệu của 177 trong số 278 cửa hàng tại trung tâm thương mại COEX Mall ở quận Gangnam, Seoul chỉ được viết bằng tiếng nước ngoài. Chỉ có 29 bảng hiệu có cách viết tiếng Hàn với kích thước tương đối nhỏ ở góc biển hiệu được viết bằng tiếng Anh. Chỉ có 63 cửa hàng có biển hiệu chỉ viết bằng tiếng Hàn.Một cuộc khảo sát khác của một nhóm dân sự địa phương quảng bá tiếng Hàn cho biết, 23,5%, tương đương 1.704 trong số 7.252 cửa hàng ở 12 quận của Seoul, bằng tiếng nước ngoài vào năm 2019. Chỉ có 15,2%, tương đương 1.102 cửa hàng, có tên cũng được viết bằng tiếng Hàn. sang văn bản nước ngoài. Mặc dù trái pháp luật nhưng luật này lại thiếu các điều khoản phạt tiền, gây khó khăn cho việc quản lý các hành vi vi phạm.Chi tiết: