Theo các nhà chức trách, một chiếc máy bay nhỏ bay từ Iowa đến Minnesota đã đâm vào một ngôi nhà, làm cháy toàn bộ, khiến tất cả những người trên máy bay thiệt mạng, vào chiều thứ Bảy.

.

QUẬN CAM (VB-30/3/2025) ⦿ ---- Động đất hậu chấn: Một trận động đất mạnh 5,1 độ richter đã được đo gần Mandalay ở Myanmar vào Chủ Nhật, là trận động đất lớn nhất kể từ trận động đất 7,7 độ tàn khốc tấn công Myanmar và Thái Lan vào thứ Sáu. Hiện tại không có thông tin về hậu quả của trận động đất mới. Các dịch vụ cứu hộ vẫn đang cố gắng tiếp cận các khu vực xa xôi hơn bị ảnh hưởng.

.

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar đã nói với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trong một cuộc điện thoại rằng khoảng 1.700 người đã thiệt mạng trong trận động đất. Ông cho biết khoảng 3.400 người được cho là đã bị thương và khoảng 300 người vẫn mất tích. Ông nói thêm rằng số người chết có thể tăng lên.

.

Marcoluigi Corsi, Điều phối viên nhân đạo và thường trú của Liên hợp quốc tại Myanmar, cho biết có tới 20 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi trận động đất. "Đây là một khu vực khá rộng lớn đã bị ảnh hưởng và ước tính có khoảng 20 triệu người sống trong khu vực đó", Corsi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với UN News. "Hiện tại, về mặt thương vong, con số vẫn tiếp tục tăng".

.

Bangkok: Chính quyền thủ đô Thái Lan cho biết số người chết do động đất được xác nhận ở Bangkok hiện đã tăng lên 17. Họ cho biết thêm 32 người khác bị thương và 83 người vẫn mất tích. Hầu hết thương vong là từ địa điểm của một tòa nhà 30 tầng đang được xây dựng đã sụp đổ vào thứ sáu.

.

Hình ảnh vệ tinh mới của Myanmar đã được công bố vào thứ bảy cho thấy sự tàn phá do trận động đất gây ra vào thứ sáu. Nhiều ngôi chùa Phật giáo, một số đã có từ hàng thế kỷ, đã bị phá hủy hoặc hư hại trong trận động đất.

.

Nhiều đoàn cứu hộ từ nhiều nước, trong đó có Việt Nam, đã và đang tới để giúp cứu hộ ở Myanmar. Cả Thái Lan và Ấn Độ đều đang cử các đội ứng phó khẩn cấp đến Myanmar để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ. Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết tổng cộng 49 quân nhân Thái Lan đã rời đi Myanmar vào sáng Chủ Nhật trên đường đến các sân bay chính tại các thành phố Mandalay, Naypyidaw và Yangon của Myanmar.

.

Một đơn vị Bệnh viện dã chiến của Quân đội Ấn Độ gồm 118 thành viên cũng đang trên đường đến Mandalay từ Agra và sẽ hỗ trợ cung cấp dịch vụ sơ cứu và y tế khẩn cấp. Đơn vị này sẽ thành lập một trung tâm điều trị y tế 60 giường để chăm sóc những người bị thương trong trận động đất.

.

Một gói viện trợ cứu sinh trị giá lên tới 10 triệu bảng Anh (12,9 triệu đô la) đã được chính phủ Anh cam kết cho Myanmar. Bộ Ngoại giao Anh cho biết gói hỗ trợ này nhằm hỗ trợ ứng phó nhân đạo "ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất" và sẽ tập trung vào nguồn cung cấp nước và thực phẩm, thuốc men và nơi trú ẩn.

.

Theo Báo Tin Tức từ Hà Nội rằng Đoàn công tác gồm 80 người, "do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn đảm nhiệm vai trò Tổng Chỉ huy các lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Đoàn công tác mang theo các trang thiết bị, vật chất, thuốc men cần thiết, 6 chó nghiệp vụ và nhiều tấn hàng hóa."

.

⦿ ---- Quận Cam: độc đắc, hơn nửa tỷ đôla. Một tấm vé Powerball trị giá 515 triệu đô la đã được bán tại một cửa hàng tạp hóa ở Quận Cam. Các con số trúng thưởng là 21, 7, 11, 61, 53 và Powerball là 2. Tấm vé trúng thưởng duy nhất đã được bán tại một cửa hàng 7-Eleven ở Anaheim tại số 763 North Euclid Street, theo Xổ số California. Người trúng số vẫn chưa xuất hiện. Chủ sở hữu tấm vé có tới một năm để nhận giải thưởng của mình. Cửa hàng bán lẻ sẽ nhận được tiền thưởng tối đa là 1 triệu đô la vì đã bán tấm vé. Khu thị trấn này có đông người gốc Việt.

.

⦿ ---- Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết hôm Chủ Nhật rằng Iran từ chối đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ để đáp lại bức thư mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gửi cho Tehran. Tuy nhiên, ông cho biết "con đường đàm phán gián tiếp vẫn rộng mở", theo hãng thông tấn Tasnim của Iran.

.

Pezeshkian nói thêm rằng Iran chưa bao giờ né tránh đàm phán và vấn đề duy nhất trong các cuộc đàm phán là "vi phạm lời hứa", có khả năng ám chỉ đến việc Hoa Kỳ rút khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), còn được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran, vào năm 2018 khi Trump đơn phương rút . Ông nhấn mạnh rằng "lòng tin phải được khôi phục" và hành động của Washington sẽ quyết định kết quả của các cuộc đàm phán trong tương lai.

.

⦿ ---- Các bộ trưởng thương mại từ Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 13 tại Seoul vào Chủ Nhật, lần đầu tiên kể từ năm 2019. Theo hãng thông tấn Nam Hàn Yonhap, ba bên đã tiếp tục ủng hộ "hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, cởi mở, toàn diện, minh bạch, không phân biệt đối xử với WTO ( Tổ chức Thương mại Thế giới) là cốt lõi".

.

Bộ trưởng Thương mại Nam Hàn Ahn Duk-geun cũng kêu gọi ba quốc gia hợp tác giải quyết những thách thức mới, bao gồm sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng và khoáng sản quan trọng. Các bộ trưởng cũng thảo luận về thuế quan do Hoa Kỳ áp đặt, với Ahn nhấn mạnh chủ nghĩa bảo hộ "không phải là câu trả lời".

.

Hiện thời Hoa Kỳ đã tạm dừng đóng góp cho Tổ chức Thương mại Thế giới. Chính quyền Trump đang rút lui khỏi các tổ chức toàn cầu mà họ coi là trái ngược với chính sách kinh tế "Nước Mỹ trên hết" của ông. Chính quyền có kế hoạch rút khỏi một số tổ chức, chẳng hạn như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO: World Health Organization), và đã cắt giảm đóng góp cho các tổ chức khác như một phần của quá trình xem xét rộng rãi về chi tiêu của liên bang.

,

⦿ ---- Hiến pháp Mỹ sơ hở, và Trump có thể chơi cú lừa mới để giữ ghế Tổng Thống tới năm 2037. Donald Trump có thể làm tổng thống Hoa Kỳ cho đến năm 2037, bằng cách lợi dụng một lỗ hổng trong Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp. Để làm được điều này, ông Trump cần trở thành phó tổng thống và tổng thống phải từ chức.

.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald với tư cách là Trump có thể là người đứng đầu Bạch Ốc cho đến năm 2037 do một lỗ hổng đơn giản trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Tin này được Daily Mail đưa tin, UNN đưa tin. Nội dung liên quan đến việc giải thích Tu chính án thứ 22 của Luật cơ bản, theo đó giới hạn nhiệm kỳ tổng thống chỉ được kéo dài trong hai nhiệm kỳ.

.

Cần lưu ý rằng mục tiêu này sẽ không đòi hỏi cả một đội ngũ luật sư, thay vào đó, bước này sẽ chỉ phụ thuộc vào cách giải thích một từ - "bầu cử" - trong Tu chính án thứ 22 và lòng trung thành của một người - Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance. Ngoài ra, Trump cần có đủ sự ủng hộ của người dân để giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc bầu cử.

.

Toàn văn của Tu chính án thứ 22 như sau: "Không ai được bầu vào chức vụ Tổng thống quá hai lần và không ai đã giữ chức vụ Tổng thống hoặc đã phục vụ với tư cách là Tổng thống trong hơn hai năm của nhiệm kỳ mà người khác đã được bầu làm Tổng thống được bầu vào chức vụ Tổng thống quá một lần".

.

Theo bài viết: "Chúng tôi khẳng định rằng Tu chính án thứ 22 chỉ cấm tái đắc cử một tổng thống đã được bầu hai lần". Cụm từ chính của tu chính án là "Không ai được bầu vào chức vụ tổng thống quá hai lần...". Người ta cho rằng điều này có nghĩa là một tổng thống đã được bầu hai lần sẽ không bị cấm tái đắc cử sau này do một tổng thống khác từ chức hoặc qua đời.

.

Họ nói thêm rằng thủ tục tương tự có thể được sử dụng trong một số cuộc bầu cử. "Để giành được nhiệm kỳ thứ tư, Trump chỉ cần từ chức tổng thống trước cuộc bầu cử năm 2032 và trở thành ứng cử viên phó tổng thống danh nghĩa, có thể là Vance hoặc bất kỳ ai khác", báo này kết luận.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói trong một cuộc phỏng vấn trên NBC News rằng ông "không quan tâm" nếu các nhà sản xuất xe tăng giá sau khi ông áp thuế 25% đối với tất cả các xe sản xuất ở nước ngoài.

.

"Tôi không quan tâm. Tôi hy vọng họ tăng giá vì nếu họ làm vậy, mọi người sẽ mua xe sản xuất tại Mỹ. Chúng tôi có rất nhiều", Trump tuyên bố. Ông nói thêm rằng "nếu bạn sản xuất xe tại Hoa Kỳ, bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nếu không, bạn có thể sẽ phải đến Hoa Kỳ vì nếu bạn sản xuất xe tại Hoa Kỳ, sẽ không có thuế quan nào cả". Sau cuộc phỏng vấn, một phụ tá của tổng thống đã làm rõ rằng những phát biểu của Trump đang ám chỉ đến giá xe nước ngoài, NBC đưa tin.

.

⦿ ---- Chi phí tăng cao cho ốc vít (screws) đang lan rộng khắp chuỗi cung ứng sản xuất. Báo Wall Street Journal nói về những phụ tùng rất nhỏ: Thuế quan của Tổng thống Trump áp dụng trong tháng này đối với thép và nhôm nhập cảng đã làm xáo trộn chuỗi cung ứng của các công ty sản xuất mọi thứ, từ phụ tùng xe đến đồ gia dụng và mũ bảo hiểm bóng bầu dục đến máy cắt cỏ.

.

Không giống như thuế tương tự của Trump vào năm 2018, thuế mới nhất này bao gồm nhiều loại hàng nhập cảng hơn, bao gồm cả ốc vít, đinh và bu-loong (screws, nails and bolts) đóng vai trò là mô liên kết trong sản xuất. Điều đó đã gây ra cuộc săn lùng để tìm nguồn cung cấp trong nước cho một số thành phần nhỏ nhất của ngành sản xuất. Thuế quan đối với thép và nhôm nhập cảng đã đẩy chi phí kim loại trong nước và nước ngoài được sử dụng để sản xuất các thành phần đó lên cao.

.

Các giám đốc điều hành sản xuất cho biết Hoa Kỳ không có đủ nhà máy để sản xuất đủ số lượng dây thép (steel wire) hoặc ốc vít và các loại ốc vít khác cần thiết để thay thế hàng nhập cảng.

Gene Simpson, chủ tịch của nhà sản xuất ốc vít Semblex có trụ sở tại Illinois, cho biết: "Năng lực sản xuất mà chúng tôi cần không tồn tại ở Hoa Kỳ. Đó là một nhóm hãng cung cấp được lựa chọn".

.

Và các công ty sử dụng ốc vít và các bộ phận kim loại khác chịu thuế quan cho biết khách hàng của họ sẽ không chấp nhận việc tăng giá. Một số nhà thầu xây dựng có thể trì hoãn các dự án cho đến khi họ nắm được cách làm giảm tác động của thuế nhập cảng.

.

Theo Jason Miller, giáo sư quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học tiểu bang Michigan, khoảng 178 tỷ đô la sản phẩm thép và nhôm mà Hoa Kỳ nhập cảng vào năm ngoái hiện phải chịu mức thuế 25%. Con số này cao hơn gấp ba lần so với các sản phẩm nhập cảng chịu thuế ban đầu năm 2018.

.

Miller cho biết "Đây là một con số lớn đến kinh ngạc về các bộ phận. Phạm vi của thuế kim loại rộng hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ ban đầu". Việc mở rộng thuế quan đối với nhiều sản phẩm hơn có nghĩa là vít thép nhập từ Trung Quốc phải chịu thêm 25% thuế được tính trên mức thuế 45% hiện hành. Các công ty cho biết mức thuế quan mở rộng đẩy giá của một chiếc vít 10 xu lên 17 xu đối với một hãng nhập cảng.

.

Rob Crowder, chủ tịch của Great Products có trụ sở tại Michigan, cho biết ông đã chuyển hầu hết các giao dịch mua vít của mình sang Đài Loan sau khi Trump đánh thuế đối với ốc vít và các sản phẩm khác từ Trung Quốc vào cuối năm 2018. Năm ngoái, Great Products, một công ty sản xuất linh kiện cho các thiết bị gia dụng, đã nhập khoảng ba triệu chiếc vít. Bản thân công ty đã sản xuất khoảng 14 triệu chiếc vít, chủ yếu là các loại vít chuyên dụng cho khách hàng mua thiết bị gia dụng.

.

Crowder cho biết ông sẽ tìm cách tăng sản lượng vít của công ty và cố gắng tìm kiếm các nhà cung cấp trong nước cho các loại vít mà ông đã nhập. Trước đây, các đơn đặt hàng từ Great Products không đủ lớn để các nhà sản xuất ốc vít của Hoa Kỳ có thể đáp ứng được mức giá được cung cấp ở Châu Á, ông cho biết.

.

Tại AlphaUSA, khoảng một nửa số vật liệu mà nhà sản xuất phụ tùng xe có trụ sở tại Michigan mua là ốc vít. Nhiều loại trong số đó được sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ, đặc biệt là ở Canada, nơi hiện phải chịu mức thuế 25% sau nhiều năm được miễn trừ. Chủ tịch Chuck Dardas cho biết ông dự kiến ​​sẽ mất tới sáu tháng để tìm được nhà cung cấp tại Hoa Kỳ thay thế các nhà sản xuất ốc vít nước ngoài. Ông cho biết khách hàng của công ty thường yêu cầu các bộ phận chuyên dụng cho dây chuyền lắp ráp.

.

Jim Derry, giám đốc điều hành của Field Fastener có trụ sở tại Illinois, cho biết công ty của ông đã nhận được thư từ khách hàng cảnh báo rằng họ sẽ không chấp nhận tăng giá. "Chúng tôi không thể bán sản phẩm mà không tăng giá", ông nói. "Mọi người sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho sản phẩm".

.

Công ty Semblex của Simpson sản xuất ốc vít cho xe, đèn chiếu sáng công nghiệp, thiết bị nông nghiệp và xe tải thương mại hạng nặng. Để sản xuất những ốc vít đó, công ty sử dụng dây thép chuyên dụng. Công ty nhập hơn một nửa số dây mà mình sử dụng, chủ yếu từ Canada.

.

⦿ ---- Hôm Thứ Bảy, trả lời phỏng vấn của đài truyền hình NBC News, Tổng Thống Trump nói rằng 100% Hoa Kỳ sẽ sáp nhập Greenland vào Mỹ và hàm ý rằng Mỹ có thể dùng vũ lực quân đội để sáp nhập đảo này. Tổng thống Donald Trump đã từ chối loại bỏ vũ lực khỏi bàn đàm phán trong nỗ lực giành Greenland của mình vào thứ Bảy, nói rằng ông có nghĩa vụ theo đuổi quyền sở hữu hòn đảo đang thuộc về chủ quyền lãnh thổ Đan Mạch.

.

Một ngày sau khi các thành viên trong chính quyền của ông, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, đến thăm một cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại đó, Trump, trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, cho biết ông "hoàn toàn" đã có các cuộc thảo luận về việc sáp nhập Greenland. "Chúng ta sẽ giành được Greenland. Vâng, 100%", Trump nói, theo hãng tin tức.

.

Vance đã chỉ trích Đan Mạch trong chuyến thăm vào thứ Sáu của mình, cáo buộc quốc gia này tụt hậu về an ninh và để Greenland mở cửa cho cuộc xâm lược từ Nga và Trung Quốc. Ông khuyến khích người dân đảo Greenland hãy tách khỏi Đan Mạch để tạo không gian cho Hoa Kỳ có thể đối thoại với lãnh thổ này về việc giành lại nó.

.

Sau đó, ông nói với các phóng viên rằng ông không báo hiệu sự thay đổi trong chính sách của chính quyền. Thay vào đó, ông cho biết, ông nhấn mạnh rằng Trump không tin rằng cần phải dùng đến vũ lực để Hoa Kỳ chiếm Greenland. "Chúng tôi không nghĩ rằng vũ lực sẽ cần thiết", Vance phát biểu tại Căn cứ Không gian Pituffik.

.

Khi được hỏi về những bình luận trong cuộc phỏng vấn của NBC, Trump đã cam kết sẽ kiểm soát hòn đảo này nhưng cho biết "có khả năng cao" là Hoa Kỳ có thể làm được điều đó mà không cần sự hỗ trợ của quân đội.

.

"Không, tôi không bao giờ loại bỏ vũ lực khỏi bàn đàm phán. Nhưng tôi nghĩ rằng có khả năng cao là chúng ta có thể làm được điều đó mà không cần vũ lực", Trump nói. "Chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ thế giới. Đây là hòa bình thế giới, đây là an ninh quốc tế. Và tôi có nghĩa vụ đó khi tôi còn là tổng thống. Không, tôi không loại bỏ bất cứ điều gì khỏi bàn đàm phán".

.

Chuyến thăm của Vance với các quan chức chính quyền Trump và vợ ông, Usha, đã thay thế cho chuyến đi kéo dài nhiều ngày mà đệ nhị phu nhân đã lên kế hoạch thực hiện mà không có chồng. Lịch trình ban đầu đã bị hủy bỏ sau khi cựu thủ tướng Greenland gọi động thái này là "cực kỳ hung hăng" và là "hành động khiêu khích", và chính phủ cho biết phái đoàn Hoa Kỳ không được mời tham quan hòn đảo.

.

Thay vào đó, phó tổng thống Vance và các quan chức Hoa Kỳ, bao gồm cố vấn an ninh quốc gia của Trump là Michael Waltz, đã đến thăm căn cứ quân sự. Trump cho biết các quan chức Greenland đã mời phái đoàn Hoa Kỳ. Nhưng Greenland cho biết điều đó không đúng.

.

Trong bài phát biểu của mình, Vance cho biết Đan Mạch đã "đầu tư không đủ" vào an ninh của Greenland. "Thông điệp của chúng tôi gửi đến Đan Mạch rất đơn giản. Các bạn đã không làm tốt công việc của người dân Greenland", ông nói. "Điều đó phải thay đổi. Và vì nó không thay đổi, đây là lý do tại sao chính sách của Tổng thống Trump đối với Greenland lại như vậy".

.

Bộ trưởng ngoại giao Đan Mạch, Lars Løkke Rasmussen, đã phản pháo lại Vance on X sau chuyến thăm, nói trong một video trên nền tảng mạng xã hội trước đây gọi là Twitter rằng đất nước của ông có thể tiếp thu những lời chỉ trích nhưng không "đánh giá cao giọng điệu" trong những bình luận của chính quyền Trump về đất nước của ông.

.

"Đây không phải là cách bạn nói chuyện với các đồng minh thân cận của mình", ông nói. Ông đã mời Hoa Kỳ hợp tác với Đan Mạch để tăng cường sự hiện diện quân sự của mình tại Greenland. Thủ tướng mới của Greenland, Jens-Frederik Nielsen, cũng cho biết những bình luận này cho thấy "sự thiếu tôn trọng" đối với hòn đảo này. Đan Mạch là đồng minh của NATO và người dân Greenland cho biết họ phản đối việc trở thành một phần của Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Bản dự thảo thỏa thuận liên quan đến khoáng sản đất hiếm do Hoa Kỳ gửi dưới hình thức mới đã không được Ukraine đón nhận nồng nhiệt. Các cuộc thảo luận đã diễn ra và Washington được cho là đã bày tỏ sự hiểu biết về mối quan ngại của Ukraine. Theo Bloomberg, một cuộc gọi video đã được lên lịch vào thứ Sáu giữa các đại diện của Ukraine và phía Hoa Kỳ để thảo luận về dự thảo thỏa thuận mới về kim loại đất hiếm. Kyiv được cho là đã phản ứng gay gắt với các điều khoản của dự thảo, nhưng hãng tin này lưu ý rằng Washington có vẻ tiếp thu những lo ngại của Kyiv.

.

Theo các tác giả, điều này có thể cho thấy Washington sẵn sàng thảo luận về các sửa đổi đối với dự thảo. Bloomberg đưa tin rằng Ukraine có ý định thúc giục Hoa Kỳ sửa đổi thỏa thuận kinh tế mới do chính quyền Trump đề xuất, cụ thể là liên quan đến lời hứa tăng cường đầu tư của Hoa Kỳ vào nước này.

.

Vào tối thứ Sáu, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, đã trả lời về thỏa thuận này, nêu rõ rằng ông sẽ không cho phép ký kết một thỏa thuận có thể cản trở nỗ lực của Ukraine trong việc tìm kiếm tư cách thành viên trong Liên minh châu Âu. Tổng thống nhấn mạnh rằng hiến pháp của Ukraine nêu rõ con đường gia nhập Liên minh châu Âu và quốc gia này đang tích cực hướng tới mục tiêu này. Zelensky lưu ý rằng các cải cách quan trọng và các biện pháp cần thiết hiện đang được tiến hành.

⦿ ---- Ngành du lịch Hoa Kỳ đã trải qua một cuộc suy thoái do những thay đổi chính sách gần đây. Một báo cáo từ Tourism Economics cho thấy lượng khách du lịch nước ngoài giảm 5,1%, trái ngược với ước tính trước đó là tăng 8,8%. Chi tiêu của khách du lịch dự kiến ​​sẽ giảm 10,9%. Tổng giám đốc điều hành của Delta, Edward Herman Bastian cho biết, "Mọi người đang thận trọng và họ đang hạn chế đi lại một chút". Ông nói thêm, "Khách du lịch đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra, cho dù đó là những thách thức về thương mại và thuế quan hay những thay đổi về chính sách kinh tế vĩ mô".Người Canada, nhóm khách du lịch nước ngoài lớn nhất đến Hoa Kỳ, đã hủy chuyến đi ngày càng nhiều, với mức giảm 23% trong các chuyến thăm trở lại của người Canada gần đây. Mối lo ngại về an toàn du lịch tại các điểm đến phổ biến như New York đã gia tăng. Những bất ổn kinh tế, bao gồm lạm phát và tâm lý người tiêu dùng dao động, đã làm trầm trọng thêm tình trạng giảm sút trong các chuyến đi quốc tế và trong nước.Chủ tịch công ty Kinh tế Du lịch (Tourism Economics) Adam Sacks tuyên bố, “Tình hình với các chính sách và lời lẽ phân cực của Chính quyền Trump… sẽ làm nản lòng du khách đến Hoa Kỳ”. Tổ chức này nói thêm, “Đã có sự thay đổi đáng kể trong triển vọng của chúng tôi”.Khoản thâm hụt dự kiến ​​khoảng 64 tỷ đô la đã thu hút sự chú ý đến hậu quả kinh tế của việc giảm du lịch. Sung Won Sohn, một nhà kinh tế tại Đại học Loyola Marymount ở Los Angeles, cho biết, “Sương mù quá dày đặc — chúng ta có thể xử lý tin xấu, nhưng người tiêu dùng không thể xử lý sự không chắc chắn, và đó là những gì chúng ta có”. Ông nói thêm, “Mọi thứ đã trở nên rất nghiêm trọng, rất nhanh chóng”.⦿ ---- Minnesota: Theo các nhà chức trách, một chiếc máy bay nhỏ bay từ Iowa đến Minnesota đã đâm vào một ngôi nhà, làm cháy toàn bộ, khiến tất cả những người trên máy bay thiệt mạng, vào chiều thứ Bảy. Đội cứu hỏa Brooklyn Park đã được điều động vào khoảng 12:22 trưa giờ địa phương vào thứ Bảy, ngày 29 tháng 3, sau khi họ nhận được báo cáo về một vụ rớt máy bay và ngôi nhà đã bốc cháy, nhóm này thông báo trong một cuộc họp báo, theo KSTP 5.“Khi đến nơi, có một cột khói lớn… ngôi nhà đã bị cháy hoàn toàn, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy có máy bay trong hoặc xung quanh khu vực”, Trưởng phòng cứu hỏa Brooklyn Park Shawn Conway cho biết. “Khi các đội của chúng tôi dập tắt đám cháy, chúng tôi đã nhìn thấy các mảnh vỡ bên trong tòa nhà, đó là các mảnh vỡ của máy bay”.



.

Các nhà chức trách tin rằng không có người sống sót nào trên máy bay và hiện tại vẫn chưa biết có bao nhiêu hành khách trên máy bay. Trong khi đó, những người sống trong ngôi nhà đã được xác nhận là an toàn, mặc dù không rõ liệu họ có ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn hay không.

.

Chiếc máy bay SOCATA TBM7 liên quan đến vụ việc là một máy bay thương mại một động cơ cất cánh từ Sân bay quốc tế Des Moines ở Iowa và đang hướng đến Sân bay Anoka County-Blaine ở Minneapolis, Fox 9 đưa tin.

Video về hậu quả được đăng trên Facebook cho thấy ngôi nhà bị nhấn chìm hoàn toàn trong biển lửa và những cây xung quanh bốc cháy, trong khi những người chứng kiến ​​chứng kiến. Một video khác được đăng từ góc cao cho thấy một cột khói lớn bốc ra từ ngôi nhà và bao trùm không khí.

.

⦿ ---- Những người biểu tình phản đối việc Elon Musk cắt giảm chính phủ liên bang đã tập trung vào thứ Bảy để tham dự phong trào biểu tình "Tesla Takedown" được lên kế hoạch tại hơn 200 đại lý xe Tesla. Các cuộc biểu tình được tổ chức tại các thành phố trên khắp Hoa Kỳ và một số thành phố ở Châu Âu. Những người tổ chức cho biết mục tiêu là phá vỡ hoạt động kinh doanh của Tesla và làm giảm tài sản của Musk bằng cách kêu gọi mọi người bán xe Tesla và cổ phiếu của họ trong công ty của ông, NBC News đưa tin. Cổ phiếu mà Musk nắm giữ tại nhà sản xuất xe điện này chiếm phần lớn tài sản của ông, ước tính khoảng 340 tỷ đô la, theo AP.

.

Đã có những cuộc biểu tình tương tự, nhưng kế hoạch cho thứ Bảy đánh dấu nỗ lực đầu tiên nhằm bao vây tất cả 277 phòng trưng bày và trung tâm dịch vụ của Tesla tại Hoa Kỳ bằng những người biểu tình. Đám đông tại các địa điểm của Tesla dao động từ vài chục đến hàng trăm người vào đầu giờ chiều tại các địa điểm bao gồm New Jersey, Massachusetts, California, Connecticut, New York, Maryland, Minnesota, Chicago, Austin, Washington, Berlin, Edinburgh và London.

.

Những người biểut ình chống biểu tình cũng đã xuất hiện ở ít nhất một vài nơi. Musk và Tesla không bình luận về các cuộc biểu tình, mặc dù Musk đã đổ lỗi cho "phe cực tả" về vụ phá hoại gần đây tại các đại lý vào thứ năm. Tại Chicago, người biểu tình Joe Allen nói: "Chúng tôi đang khuyến khích mọi người tẩy chay Tesla và làm tổn thương ông Musk để ông ngừng làm tổn thương chúng ta." Tại thủ đô Washington, DC, người biểu tình Alainn Hanson nói: "Thật không may khi Musk quyết định sử dụng quyền lực và sự giàu có của mình cho những nỗ lực tiêu cực. Tôi phát ngán với việc các tỷ phú chà đạp lên tầng lớp lao động.".

.

⦿ ---- Tuần lễ sau khi Chánh án Tòa Tối Cao John Roberts bảo vệ ngành tư pháp trước yêu cầu của Tổng thống Trump rằng một thẩm phán liên bang phải bị luận tội vì phán quyết chống lại ông, một Thẩm phán Tối cao khác đã kêu gọi đảm bảo rằng các thẩm phán phải "độc lập không sợ hãi". Phát biểu trước các sinh viên tại Trường Luật Georgetown vào tối thứ Sáu, USA Today đưa tin, Thẩm phán Tối cao Sonia Sotomayor cho biết sự độc lập là cần thiết để bảo vệ pháp quyền trước các mối đe dọa từ "quyền lực tùy tiện". Quyền lực như vậy, bà nói, "có nghĩa là bất kỳ ai cũng sẽ phải chịu sự bất công theo ý muốn của người khác. Bạn phải lo lắng về ngày mà điều đó sẽ xảy ra với bạn".

.

Theo tờ New York Times, Sotomayor không đề cập đến tên Trump hoặc đề cập đến bất kỳ trường hợp cụ thể nào về việc chính quyền của ông và các đồng minh phản đối thẩm quyền của tòa án. Sự phản kháng bao gồm cả việc nói về việc bất chấp lệnh của tòa án cũng như luận tội các thẩm phán, và chính quyền Trump đã cố gắng loại các thẩm phán khỏi các vụ án sau các phán quyết không thân thiện. Chính quyền Trump trong nhiệm kỳ này đã yêu cầu Tòa án Tối cao sáu lần lật ngược các phán quyết của các tòa án cấp dưới.

.

Theo Politico, Thẩm phán Tối cao này dường như chỉ trích trực tiếp hơn đối với các thành viên của Quốc hội và chính quyền có trình độ học vấn về luật đã tham gia vào các cuộc tấn công vào thẩm phán cũng như giáo viên của họ. Bà cho biết, điều quan trọng hơn bao giờ hết là sinh viên luật phải học được tầm quan trọng của sự độc lập tư pháp đối với quyền tự do. "Thực tế là một số nhà lãnh đạo công chúng của chúng ta là luật sư đưa ra những tuyên bố thách thức pháp quyền, cho tôi biết rằng về cơ bản các trường luật của chúng ta đang thất bại", Thẩm phán Tối cao Sotomayor nói.

.

⦿ ---- Nga: năm 2025 sẽ chưa ngưng bắn. Lời Trump hứa 24 giờ là có hòa bình cho Ukraine đang bị Nga câu giờ. Nhà đàm phán Nga Grigory Karasin cho biết vào ngày 28 tháng 3 rằng các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ có thể không mang lại kết quả quyết định trong năm nay. Karasin đã dẫn đầu phái đoàn Nga tổ chức các cuộc tham vấn kỹ thuật kéo dài 12 giờ với Hoa Kỳ tại Riyadh vào ngày 24 tháng 3. Các cuộc đàm phán này đã dẫn đến một thỏa thuận về lệnh ngừng bắn một phần bao gồm các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các hoạt động ở Biển Đen.

.

Quan chức Nga mô tả cuộc họp với phái đoàn Hoa Kỳ là "mang tính xây dựng" nhưng thừa nhận kết quả hạn chế. Về mốc thời gian để có kết quả rõ ràng trong các cuộc đàm phán, ông cho biết chúng có thể không đến "trong năm nay hoặc vào cuối năm nay". Thêm nữa, "Sẽ là ngây thơ nếu mong đợi bất kỳ kết quả đột phá nào ngay tại cuộc họp đầu tiên", Karasin, chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Rossiya-24.

.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố ông sẽ làm trung gian cho một thỏa thuận nhanh chóng nhằm chấm dứt cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại Ukraine, vốn đã diễn ra trong hơn ba năm. Trump áp lực Ukraine thay vì Nga: Trump tạm dừng mọi viện trợ quân sự cho Ukraine để thúc đẩy Ukraine đàm phán trong khi gây ít áp lực lên Nga. Vào ngày 25 tháng 3, Trump thừa nhận rằng Nga có thể đang "kéo lết chân" trong các cuộc đàm phán hòa bình, trong khi Kyiv và các nhà quan sát khác cảnh báo rằng Moscow cố tình kéo dài quá trình này để cho phép các lực lượng Nga chiếm được nhiều lãnh thổ hơn.

.

⦿ ---- Không cần nghiên cứu: Các nhân viên tại Viện Hòa bình Hoa Kỳ (U.S. Institute of Peace) đã được thông báo rằng họ đã bị sa thải ngay lập tức vào hôm thứ Sáu 28/3, năm nguồn tin quen thuộc với tình hình này cho CBS News biết. Hiện vẫn chưa rõ liệu việc sa thải có ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức hay không nhưng các nguồn tin cho biết việc sa thải ảnh hưởng đến phần lớn tổ chức phi lợi nhuận này, bao gồm nhiều phòng ban tại tổ chức do quốc hội tài trợ.

.

Chính quyền Trump đã cố gắng đóng băng nguồn tài trợ của viện và cắt giảm và thay thế ban quản trị của viện. Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào tháng 2 nhằm giải thể USIP. USIP có khoảng 300 nhân viên và ngân sách khoảng 55 triệu đô la. Sứ mệnh của viện là thúc đẩy giải quyết xung đột và ngăn ngừa xung đột trên toàn cầu. Những nhân viên bị ảnh hưởng đã được thông báo về việc sa thải qua email từ một địa chỉ email của USIP.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ủng hộ Randy Fine cho ghế Dân Biểu Quận quốc hội số 6 của Florida, gọi ông là người ủng hộ mạnh mẽ cho phong trào Make America Great Again (MAGA). Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump đã ca ngợi Fine là một doanh nhân tốt nghiệp Harvard và là nhà lập pháp tiểu bang được kính trọng. Ông cho biết Fine sẽ đấu tranh để cải thiện nền kinh tế, giảm thuế, bảo vệ biên giới và bảo vệ quyền sở hữu súng. Trump đã kêu gọi cử tri ủng hộ Fine trong cuộc bầu cử vào ngày 1 tháng 4, nói rằng ông có "sự ủng hộ hoàn toàn và toàn diện" của Fine.

.

⦿ ---- Lên TV than thở: Khoảng 800.000 người Oklahoma phụ thuộc vào An sinh xã hội — và họ đang tự hỏi liệu các khoản cắt giảm An sinh xã hội được đề xuất có thể ảnh hưởng đến việc nghỉ hưu của họ như thế nào. “Người dân Oklahoma muốn lắng nghe và đảm bảo rằng An sinh xã hội được bảo vệ và tiết kiệm, không chỉ cho họ mà còn cho con cháu của họ,” Sean Voskuhl, giám đốc tiểu bang AARP Oklahoma, nói với Oklahoma’s News 4. “Hơn 22% người Oklahoma dựa vào An sinh xã hội như nguồn thu nhập hưu trí chính của họ.”

.

Hiện tại, dưới sự lãnh đạo của Trump, Cục An sinh xã hội (SSA) đang cắt 7.000 việc làm, đồng thời đóng cửa một số văn phòng SSA trên khắp cả nước. Và điều đó khiến người dân Oklahoma có nhiều câu hỏi. “Liệu An sinh xã hội có được tài trợ đầy đủ không? Mọi người có nhận được khoản thanh toán đúng hạn không? Và liệu có nhân viên tại các văn phòng của Cục An sinh xã hội để trả lời các câu hỏi của mọi người không?” Voskuhl cho biết.

.

Cựu Ủy viên An sinh Xã hội Martin O’Malley nói với CNBC.com rằng những hành động gần đây của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Elon Musk đang khiến các khoản trợ cấp của hơn 72,5 triệu người Mỹ gặp rủi ro. “Cuối cùng, bạn sẽ thấy hệ thống sụp đổ và các khoản trợ cấp bị gián đoạn”, O’Malley nói. “Tôi tin rằng bạn sẽ thấy điều đó trong vòng 30 đến 90 ngày tới”.

.

Sự chậm trễ có thể gây ra thảm họa cho nhiều người Mỹ. Trong một nghiên cứu, 42% người Mỹ từ 65 tuổi trở lên cho biết họ sẽ không đủ khả năng chi trả cho các nhu cầu cơ bản như thực phẩm nếu không có séc hàng tháng. Với người Mỹ sắp nghỉ hưu, cắt giảm nhân sự và đóng cửa văn phòng có thể dẫn đến sự chậm trễ trong việc xử lý các hồ sơ yêu cầu của họ.

.

Đồng thời, DOGE — do tỷ phú không được bầu Elon Musk điều hành — đang đóng cửa 47 văn phòng An sinh Xã hội địa phương trong nỗ lực tiết kiệm tiền. Musk đã gọi An sinh Xã hội là “chương trình Ponzi lớn nhất mọi thời đại”. Tại Oklahoma, tổng cộng 15 văn phòng liên bang đang bị đóng cửa, bao gồm cả văn phòng SSA ở Lawton. Theo DOGE, việc đóng cửa này sẽ tiết kiệm được khoảng 3,7 triệu đô la.

.

⦿ ---- Một thẩm phán Wisconsin hôm thứ Bảy đã từ chối ngăn cản tỷ phú Elon Musk trao chi phiếu trị giá 1 triệu đô la cho hai cử tri trong tiểu bang tại một cuộc biểu tình được lên kế hoạch trước cuộc bầu cử Tòa án Tối cao đang diễn ra căng thẳng. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang, người cho rằng lời đề nghị này vi phạm luật [cấm mua phiếu], đã ngay lập tức kháng cáo sau khi thẩm phán từ chối thụ lý yêu cầu về lệnh khẩn cấp để chặn các khoản thanh toán, theo AP.

.

Phán quyết này là bước ngoặt mới nhất trong sự tham gia sâu rộng của Musk vào cuộc đua, cuộc đua đã lập kỷ lục về chi tiêu trong một cuộc bầu cử tư pháp (Thứ Ba ngày 1 tháng ) và đã trở thành phép thử cho những tháng đầu nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump. Trump và Musk đang ủng hộ Thẩm phán Quận Waukesha Brad Schimel trong cuộc đua, trong khi đảng Dân chủ ủng hộ Thẩm phán Quận Dane Susan Crawford. Hai thẩm phán tranh cử vào ghế Thẩm phán Tối cao Wisconsin.

.

Musk lên kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình vào Chủ Nhật, nơi ông dự định trao cho hai cử tri Wisconsin mỗi người 1 triệu đô la vì đã ký vào bản kiến nghị trực tuyến chống lại các thẩm phán "hoạt động". Ông cũng sẽ trao 100 đô la cho bất kỳ ai ký vào bản kiến nghị; trước đó, ông đã trao 1 triệu đô la cho một người đàn ông ở Green Bay đã ký vào bản kiến nghị. Bộ trưởng Tư pháp Wisconsin Josh Kaul, một đảng viên Dân chủ, đã kiện vào thứ sáu để ngăn chặn các khoản thanh toán từ America PAC của Musk, với lý do họ đã vi phạm luật của tiểu bang, theo đó việc đưa cho cử tri bất kỳ thứ gì có giá trị để đổi lấy việc họ bỏ phiếu là trọng tội. Sau khi bị Thẩm phán Tòa án Quận Columbia Andrew Voigt bác bỏ, Kaul cho biết ông sẽ đến Tòa Kháng án tiểu bang.

.

PAC của Musk đã sử dụng một chiến thuật gần như giống hệt trước cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái, đề nghị trả 1 triệu đô la một ngày cho các cử tri ở Wisconsin và sáu tiểu bang chiến trường khác đã ký vào bản kiến nghị ủng hộ Tu chính án thứ nhất và Tu chính án thứ hai. Một thẩm phán Pennsylvania cho biết các công tố viên đã không chứng minh được nỗ lực này là một cuộc xổ số bất hợp pháp và cho phép nó tiếp tục cho đến Ngày bầu cử. Musk ban đầu nói trong một bài đăng trên X rằng ông có kế hoạch "đích thân trao" 2 triệu đô la cho một cặp cử tri đã bỏ phiếu trong cuộc đua.

.

⦿ ---- Hoa Kỳ có thể một lần nữa trải qua các đợt mưa axit do quyết định gần đây của Donald Trump nhằm làm suy yếu các biện pháp bảo vệ môi trường. Với việc tổng thống bãi bỏ một số quy định về chất lượng không khí và ô nhiễm nước, các thành phố lớn của Hoa Kỳ có thể sớm bị bao phủ trong sương mù và mưa axit có thể quay trở lại, theo Gene Likens, nhà khoa học đầu tiên phát hiện ra mưa axit vào những năm 1960.

.

Chuyên gia cảnh báo rằng nếu các chính sách bảo vệ không khí và môi trường tiếp tục bị bãi bỏ, các hiện tượng khí tượng như vậy có thể tái diễn. "Tôi rất lo lắng rằng điều đó có thể xảy ra. Chắc chắn không phải là không thể xảy ra", Likens nói với The Guardian.

.

"Tôi hy vọng chúng ta không quay lại thời xưa, vì vậy những đợt bãi bỏ này rất đáng báo động. Tôi quan tâm đến sức khỏe của con cháu tôi—tôi muốn chúng có không khí trong lành để hít thở. Tôi quan tâm đến nước sạch và đất sạch và lành mạnh—tôi cũng muốn chúng có được điều đó", ông nói thêm. Likens lần đầu tiên phát hiện ra mưa axit vào năm 1963 sau khi thu thập mẫu mưa ở Rừng thí nghiệm Hubbard Brook và phát hiện ra rằng các giọt mưa chứa lượng axit cao gấp 100 lần so với mức bình thường.

.

⦿ ---- Hễ cứ tiệc tùng là có súng nổ. Hai thanh niên đã tử vong và một số người khác bị thương sau vụ nổ súng vào sáng sớm thứ Bảy giữa một bữa tiệc tại nhà ở Tiểu bang Washington, nơi đã trở nên hỗn loạn, các viên chức địa phương cho biết. Ngay sau nửa đêm, cảnh sát Quận Pierce đã phản ứng với một bữa tiệc tại nhà lớn ngay phía nam Tacoma. Hàng chục thanh niên được cho là đã chạy và la hét trong khu phố ngoại ô.

.

Nhiều người gọi điện đã báo cáo về một cuộc ẩu đả nổ ra trên phố. Trước khi cảnh sát đến, tiếng súng vang lên khi mọi người và xe cộ chạy khỏi khu vực, nằm ngay phía đông Căn cứ chung Lewis-McChord. Tại hiện trường, cảnh sát thấy một nạn nhân nam trên phố và đã cố gắng thực hiện các biện pháp cứu sống, nhưng anh ta đã được tuyên bố là đã tử vong. Năm người khác đã tự đưa mình đến bệnh viện địa phương, mặc dù một trong số họ đã tử vong do vết thương tại bệnh viện. Sở cảnh sát cho biết bốn người khác đang ở bệnh viện địa phương với những vết thương nghiêm trọng nhưng dự kiến sẽ hồi phục.

.

Nạn nhân bị bắn có độ tuổi từ một cậu 16 tuổi đến những người khác từ 17 đến 21 tuổi. Sáng thứ Bảy, các viên chức thông báo rằng họ đã bắt giữ một nam thanh niên. Những ngôi nhà và xe gần đó đã bị trúng đạn, mặc dù không có nạn nhân nào khác được tìm thấy. Các viên chức cho biết một số vỏ đạn nằm rải rác khắp đường phố. Hai vũ khí đã được tìm thấy.

.

⦿ ---- HỎI 1: Chỉ cần năm phút tập luyện trọng lượng cơ thể lệch tâm (eccentric bodyweight exercises) mỗi ngày có thể mang lại lợi ích cho cả sức khỏe tinh thần và thể chất?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu gần đây, chỉ cần năm phút tập luyện trọng lượng cơ thể lệch tâm (eccentric bodyweight exercises) mỗi ngày có thể mang lại lợi ích đáng kể cho cả sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn. Nghiên cứu do Tiến sĩ Benjamin Kirk và Giáo sư Ken Nosaka tại Khoa Y và Khoa học Sức khỏe của ECU dẫn đầu đã đánh giá tác động của chương trình tập luyện trọng lượng cơ thể lệch tâm tại nhà năm phút mỗi ngày đối với thể lực, thành phần cơ thể và cả sức khỏe thể chất và tinh thần ở những người ít vận động. Trong khoảng thời gian bốn tuần, những người tham gia đã hoàn thành bài tập hàng ngày bao gồm 10 lần lặp lại các động tác ngồi xổm trên ghế, ngả ghế, chống đẩy trên tường và hạ gót chân, tập trung vào các cơn co thắt kéo dài cơ lệch tâm bằng cách kéo giãn từ từ các cơ co thắt, chẳng hạn như ngồi chậm trên ghế, trong đó các cơ đùi trước được kéo dài trong khi nâng đỡ trọng lượng cơ thể. Chi tiết:

https://www.ndtv.com/science/study-finds-5-minute-daily-eccentric-exercises-can-boost-mental-and-physical-health-8039215

.

⦿ ---- HỎI 2: Hãy cứu mắt bạn, khi nhìn màn hình vi tính: tỷ lệ 20/20/20, cứ sau 20 phút, hãy nghỉ ngơi 20 giây để tập trung vào một thứ gì đó cách xa 20 feet?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Có tới 50 phần trăm người dùng máy tính có thể bị mỏi mắt do kỹ thuật số. Tình trạng này, đặc trưng bởi một loạt các triệu chứng về mắt và thị giác, bao gồm khô, chảy nước mắt, ngứa, nóng rát và mờ mắt hoặc thậm chí là nhìn đôi, không chỉ là vấn đề khó chịu; nó có thể chỉ ra các vấn đề mãn tính tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống và năng suất của một người. Khi tập trung vào màn hình kỹ thuật số, tốc độ chớp mắt của chúng ta giảm xuống và mắt chúng ta phải căng ra để duy trì sự tập trung vào các vật thể ở gần trong thời gian dài. Giảm chớp mắt và duy trì sự tập trung gần sẽ gây ra một loạt các vấn đề về mắt, từ kích ứng nhẹ đến khô mắt mãn tính.

.

Các triệu chứng của mỏi mắt do kỹ thuật số rất đa dạng và thường âm thầm. Chúng bao gồm từ những triệu chứng dễ nhận thấy ngay lập tức, chẳng hạn như mỏi mắt, khô mắt và mờ mắt, đến các dấu hiệu tinh tế hơn như đau đầu và đau cổ. Mặc dù thường là tạm thời, nhưng những triệu chứng này có thể trở nên dai dẳng và suy nhược nếu không được kiểm soát. Quy tắc 20-20-20 là một chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ mắt khỏi tình trạng căng thẳng do kỹ thuật số. Cứ sau 20 phút, hãy nghỉ ngơi 20 giây để tập trung vào một thứ gì đó cách xa 20 feet. Khoảng nghỉ ngắn này cho phép các cơ mắt của bạn được thư giãn, giảm căng thẳng liên quan đến việc tập trung gần liên tục. Chi tiết:

https://www.sciencealert.com/theres-a-simple-solution-to-protect-your-eyes-from-screens

.

.