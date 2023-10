Nhóm chiến binh Hamas cầm quyền ở Dải Gaza đã thực hiện một cuộc tấn công nhiều mặt trận chưa từng có vào Israel vào rạng sáng thứ Bảy, bắn hàng ngản quả hỏa tiễn trong khi hàng trăm chiến binh Hamas xâm nhập vào biên giới kiên cố ở một số địa điểm bằng đường hàng không, đường bộ và đường biển và tấn công Israel.

.

- TIN VN. Một Hiệu trưởng trường cao đẳng ở VN ám chỉ Tổng Thống Mỹ JF Kennedy "chôm" câu nói của ông Hồ.

- TIN VN. Đình công được 6 ngày. 5.000 công nhân ngừng việc: Tỉnh ủy chỉ đạo, công nhân vẫn chưa vào xưởng.

- Quân Hamas từ Dải Gaza bắn hàng ngản quả hỏa tiễn vào Israel, đưa quân đột kích Israel, làm ít nhất 40 người đã chết và hàng trăm người bị thương. Israel chính thức tuyên chiến. Tổng thống Palestine: dân Palestine có quyền tự vệ chính đáng vì bị đè bẹp bởi quân Israel đang chiếm đóng. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ: Mỹ đứng về phía Israel và giúp tận lực.

- New York: tòa kháng án bác đơn Trump xin ngừng phiên tòa xét xử gian lận tài chánh, nhưng cho tạm hoãn giải thể kinh doanh của Trump.

- Cộng Hòa Georgia quậy Biện Lý Willis kiểu mới: nhà tù Quận Fulton phi nhân quyền, vì rệp đã cắn chết 1 tù nhân.

- Bạch Ốc lên án Trump là thượng tôn da trắng khi nói rằng di dân lậu đang “đầu độc dòng máu của đất nước chúng ta”

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy: không rời chức DB, sẽ tái tranh cử Dân biểu 2024.

- NBC: 1 cựu quan chức của Trump lấy tên giả để truyền bá thuyết âm mưu phân biệt chủng tộc trên mạng

- Thẩm phán Scott McAfee của tòa Georgia bác đơn miễn xét xử của Kenneth Chesebro

- Trump thắng lớn ở tòa Florida: Thẩm phán Aileen Cannon cho hoãn xét xử, dự đoán có thể tới sau bầu cử 2024

- Jeffrey McConney, giám đốc điều hành Trump Organization khai ở tòa: ông đã thổi phồng giá trị sân gôn của Trump lên 75 triệu USD theo lệnh con trai của Trump.

- TT Joe Biden: đã tạo ra 13,9 triệu việc làm kể từ khi vào Bạch Ốc.

- Việc làm phi nông nghiệp ở Hoa Kỳ đã tăng 336.000 việc làm trong tháng 9, gấp đôi con số dự đoán.

- Hunter Biden, con trai TT Biden, xin bác bỏ bản cáo trạng liên bang mà Hunter đã bị truy tố vào đầu tuần này

- Mỹ bắt cựu quân nhân Joseph Schmidt vì nghi “cung cấp thông tin quốc phòng” cho TQ.

- Ford Motor Co. tạm sa thải 495 công nhân khác, trước đó đã sa thải 1.330 công nhân kể từ đầu cuộc đình công.

- Ukraine: Nga đã sử dụng khoảng 10 triệu quả đạn pháo và sẽ sớm cạn kho dự trữ có lúc là 15 triệu quả đạn pháo.

- Đại sứ Nga lên án Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Nga ra khỏi Mỹ

- Ukraine: phản công đã đạt được "thành công một phần" theo nhiều hướng trong 24 giờ qua, tố cáo Nga lại bắn vào dân cư Kharkiv làm thương vong nhiều người.

- Nga: đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực thủ đô Moscow.

- Tình nhân cũ kiện Cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos I đòi 153 triệu USD, Tòa Anh từ chối xử

- Tin tặc tấn công mạng vào Sòng bạc MGM ở Las Vegas, làm mất 100 triệu USD

- Nhóm 10 'Thành phố ẩm thực' hàng đầu: 1. Orlando, FL; 2. Portland, OR; 3. Sacramento, CA; 4. Miami, FL; 5. San Francisco, CA; 6. Tampa, FL; 7. San Diego, CA; 8. Las Vegas, NV;

9. Austin, TX; 10. Seattle, WA.

- Quận Los Angeles: Một người đi bộ bị xe tông chết

- Quận Cam: truy tố Byrom Zuniga Sanchez vì dọa mang súng vào tòa bắn hàng loạt

- UNICEF: thiên tai làm 43,1 triệu trẻ em ở 44 quốc gia phải di dời trong nước từ 2016-2021. VN trong nhóm các nước phải di dời nhiều nhất vì bão.

- Hollywood: Cô Tran Dang, thí sinh phim thực tế “Love Is Blind,” kiện 2 công ty sản xuất vì bị vị hôn phu cũ tấn công tình dục trong khi quay phim

- Tập dự kiến sẽ tới Hà Nội vài tuần nữa, sẽ ký bản văn TQ-VN là huynh đệ chung một vận mệnh (đồng sinh, cộng tử?)

- HỎI 1: Có 30% dân Mỹ không theo tôn giáo nào, nhưng trong đó 43% nói vẫn tin có Thượng Đế? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Gallup: 52% phụ nữ da đen tin vào cảnh sát địa phương, 60% đàn ông da đen nói thé? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-7/10/2023) ⚪ ---- Nỗ lực của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm tạm dừng phiên tòa xét xử gian lận tài chánh ở New York đã bị tòa kháng án địa phương bác bỏ hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, tòa án đã ra phán quyết đình chỉ phán quyết hủy bỏ giấy chứng nhận kinh doanh của các công ty của ông trong tiểu bang New York, nghĩa là tạm ngăn lệnh giải thể các kinh doanh của Trump.

.

Con trai giữa của Donald Trump, Eric Trump, đã chia sẻ tuyên bố của Trump Organization trong một bài đăng trên X: "Chúng tôi cảm ơn Tòa Kháng án vì đã tạm ngưng lệnh quá độ của Bộ trưởng Tư pháp NY và Thẩm phán [Arthur] Engoron trong việc hủy bỏ chứng chỉ kinh doanh ở New York của chúng tôi. Lệnh của Thẩm phán Engoron đã tìm cách xét xử một cách sai lầm quyền của các thực thể kinh doanh không theo đảng phái sử dụng gần 1.000 nhân viên làm việc chăm chỉ, trong khi họ là những người dân New York chưa bao giờ bị truy tố về bất kỳ hành vi sai trái nào và chưa bao giờ bị đưa ra tòa - và trong khi phán quyết của Engoron vi phạm rõ ràng các quyền cơ bản trong Hiến pháp và Thủ tục tố tụng hợp pháp của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ mạnh mẽ công ty và những nhân viên tuyệt vời của mình khỏi cuộc đàn áp có động cơ chính trị này."

.

⚪ ---- Cộng Hòa Georgia có cách trả thù độc đáo nhắm vào Biện Lý Quận Fulton. Đảng Cộng hòa Georgia đang nhấn mạnh các điều kiện trong một nhà tù khét tiếng tồi tệ như một cách để trừng phạt Biện lý quận Fani Willis vì đã truy tố Donald Trump, theo một nhà báo hôm thứ Bảy. Các thành viên Cộng Hòa của Georgia đã đi tham quan Nhà tù Quận Fulton hôm thứ Tư, làm sáng tỏ cơ sở tồi tệ đến mức vào năm 2022, một tù nhân dường như đã bị rệp ăn thịt. Năm ngoái, 15 tù nhân đã bị giết trong nhà tù.

.

Nhưng thời điểm - chỉ vài tuần sau khi Trump và các đồng phạm phải xuất hiện tại nhà tù Fulton để làm thủ tục ra tòa - có vẻ đáng nghi ngờ đối với cây bút Ja'han Jones của MSNBC. Ông viết: “Trong nhiều thập niên, các nhà hoạt động công bằng xã hội và những người bị giam giữ ở đó đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng của nhà tù, nguyên nhân gây ra nhiều cái chết, tham nhũng của nhân viên, tình trạng quá tải và cơ sở vật chất đổ nát. ...Nhưng phải đến thứ Năm, đảng Cộng hòa mới công bố kế hoạch điều tra tình hình.”

.

Ông tiếp tục, “Những người Cộng Hòa ở Georgia hầu như không động tay đến các điều kiện ở nhà tù khi các nhà hoạt động vận động thay mặt cho những người bị giam giữ ở đó, một nhóm chủ yếu là người Da đen. Và bất chấp những gì đảng Cộng hòa đang nói về cuộc điều tra này, động cơ chính trị của nó có vẻ rõ ràng: Một số đảng viên Cộng hòa ở Georgia đã thúc đẩy luận tội Willis (và phá vỡ vụ kiện của Willis chống lại Trump và các đồng phạm của ông ta, tất cả đều không nhận tội). Và có vẻ như các điều kiện ở nhà tù - trước thời Willis làm luật sư quận - cuối cùng có thể được dùng làm cái cớ cho điều đó."

.

Jones trích dẫn báo Atlanta Journal-Constitution để biện minh cho sự nghi ngờ của mình: “Willis có thể sẽ phải đối mặt với sự giám sát kỹ lưỡng về việc sử dụng các nguồn lực và chiến lược của bà trong việc giải quyết lượng lớn các trường hợp tồn đọng ngày càng tồi tệ trong đại dịch coronavirus. Thượng nghị sĩ tiểu bang Jason Anavitarte, một trong những Cộng Hòa hàng đầu, cho biết: “Luật Georgia yêu cầu Biện Lý phải có đại bồi thẩm đoàn kiểm tra tình trạng vệ sinh của nhà tù và cách đối xử với các tù nhân, và không rõ là cô ấy có thực hiện nghĩa vụ đó hay không”. ‘Bà Willis đã có thời gian và nguồn lực để theo đuổi những vụ truy tố mang tính chính trị trong khi nhà tù ngày càng xuống cấp, dẫn đến nhiều cái chết.’”

.

Jones cho biết những bình luận đó cho thấy Biện Lý Willis sẽ trở thành vật tế thần của Cộng Hòa vì điều kiện kinh khủng của nhà tù: “Những nhận xét như trên cho thấy cuộc điều tra của Đảng Cộng hòa nhằm mục đích chống lại Willis nhiều hơn là đảm bảo nhân quyền trong hệ thống thi hành án. Không có gì đáng ngạc nhiên, đảng Cộng hòa nêu cao lập trường 'nhốt chúng lại, bắn hạ chúng' bây giờ lại thực sự quan tâm đến đời sống trong tù.”

.

⚪ ---- Chính quyền Biden đã lên án những bình luận của Donald Trump, trong đó Trump nói rằng những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ đang “đầu độc dòng máu của đất nước chúng ta”, một nhận xét mà Bạch Ốc ví như “lời hùng biện của những kẻ theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng bạo lực”. “Vai trò của người lãnh đạo là gắn kết mọi người lại với nhau; không bao giờ khiến họ chống lại nhau bằng chất độc gây chia rẽ, ích kỷ”, một phát ngôn viên của Bạch Ốc nói trong một tuyên bố với The Daily Beast, gọi nhận xét này là “gớm ghiếc” và “nguy hiểm”. Bạch Ốc chỉ ra những bình luận mà Biden đưa ra tuần trước tại Viện McCain, nơi tổng thống nói trong một bài phát biểu rằng “chúng ta phải tố cáo sự căm ghét chứ không phải khuyến khích nó”.

.

⚪ ---- Cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy hôm thứ Sáu đã bác bỏ thông tin cho rằng ông sẽ rời Hạ viện trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Ông nói với các phóng viên: “Tôi không từ chức Dân biểu, tôi còn rất nhiều việc phải làm”. McCarthy nói thêm rằng ông dự định tái tranh cử vào năm 2024 để giúp Đảng Cộng hòa giữ được đa số tại Hạ viện. “Tôi sẽ giúp đỡ những người tôi gặp ở đây và chúng tôi sẽ mở rộng nó hơn nữa,” McCarthy nói. Ông từ chối ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào vào chức Chủ tịch Hạ viện, kể cả nếu là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

.

⚪ ---- Theo NBC News, một cựu quan chức của Trump đã bí mật truyền bá thuyết âm mưu phân biệt chủng tộc trên mạng khi hoạt động với tư cách là một người có ảnh hưởng cực hữu có tên giả. Michael Benz, một cựu quan chức Bộ Ngoại giao chuyên về truyền thông quốc tế, bị cáo buộc là gương mặt đại diện đằng sau nhân vật trên mạng có tên là “Frame Game”, người đã chỉ trích “ảnh hưởng của người Do Thái”, đẩy mạnh câu chuyện rằng người da trắng đang bị “thay thế,” và phun ra những ý tưởng phân biệt chủng tộc trong khi cọ xát với những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng.

.

NBC báo cáo rằng các chi tiết tiểu sử được tiết lộ trực tuyến bởi “Frame Game” trùng khớp với thông tin của Benz, và một người quen của y nói với hãng tin rằng Benz đã từng nói về việc viết dưới bút danh đó. Benz được cho là đã cúp máy với một phóng viên của NBC khi được hỏi trực tiếp liệu anh có phải là “Frame Game” hay không. Nhưng trong một tuyên bố dài trên X vào cuối ngày thứ Sáu, anh này dường như thừa nhận mình đứng sau tài khoản này — mặc dù y nói rằng nó thực sự là một phần của “dự án phi cực đoan hóa”. Benz viết: “Tài khoản được đề cập là một dự án của người Do Thái nhằm khiến những người ghét người Do Thái ngừng ghét người Do Thái,” đồng thời nói rằng nó “thành công” và “tạo ra tài liệu xóa bỏ cực đoan hóa”.

.

⚪ ---- Thẩm phán Scott McAfee của tòa tiểu bang ở Georgia đã bác bỏ yêu cầu của đồng phạm Trump, Kenneth Chesebro, hôm thứ Sáu về việc quăng bỏ cáo trạng đối với ông ta trong vụ can thiệp bầu cử ở Georgia. Chesebro xin quăng bỏ hồ sơ truy tố của mình vì công tố viên đặc biệt Nathan Wade đã không nộp giấy tờ tuyên thệ nhậm chức đúng hạn, nhưng Thẩm phán Scott McAfee của Quận Fulton đã từ chối yêu cầu hôm thứ Sáu.

.

McAfee viết trong lời bác bỏ của mình, được CNN thu được: “Bị cáo đã không xác định được hành động của ADA Wade đặc biệt dẫn đến thành kiến như thế nào." McAfee viết rằng để bị cáo bác bỏ bản cáo trạng thành công, họ phải chứng minh rằng quyền hiến pháp đã bị vi phạm.

.

Chesebro được mô tả là đồng phạm thứ năm trong bản cáo trạng chống lại cựu Tổng thống Trump, vì là “luật sư đã hỗ trợ trong việc nghĩ ra và cố gắng thực hiện kế hoạch gửi các danh sách bầu cử tổng thống gian lận để cản trở quá trình chứng nhận.”

.

Tháng trước, McAfee đã phủ nhận nỗ lực của Chesebro nhằm cắt đứt cáo buộc của Chesebro với luật sư đồng nghiệp thân cận với Trump, Sidney Powell, đồng thời McAfee nói rằng ông không thấy cần thiết phải làm như vậy để đạt được một phiên tòa công bằng. McAfee bày tỏ lo ngại rằng Biện lý quận Fani Willis (D) sẽ cùng nhau xét xử tất cả 19 đồng phạm bị buộc tội trong vụ can thiệp bầu cử.

.

Trump sẽ không phải hầu tòa ở Georgia cùng với Chesebro và Powell, sau khi họ đệ đơn yêu cầu xét xử nhanh chóng. McAfee ra phán quyết rằng các luật sư của Chesebro và Powell có thể yêu cầu các cuộc phỏng vấn tự nguyện với đại bồi thẩm đoàn với sự giám sát của tòa án. Phiên tòa xét xử của họ dự kiến bắt đầu vào ngày 23/10/2023. Trong cuộc họp báo ngày 29 tháng 9, Wade cho biết tiểu bang có thể đưa ra các thỏa thuận nhận tội của Chesebro và Powell.

.

⚪ ---- Trump có một chiến thắng ở tòa Florida. Thẩm phán liên bang Aileen Cannon đã tặng cho Donald Trump một bước để trì hoãn vụ Công tố truy tố Trump về trộm và giấu tài liệu mật cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Hôm thứ Sáu, Thẩm phán Aileen Cannon đã cho phép Trump tạm dừng thời hạn nộp đơn khi bà cân nhắc xem có nên hoãn toàn bộ lịch trình tố tụng trước khi xét xử hay không. Tuy nhiên, lệnh của bà không đề cập đến việc liệu ngày xét xử vào tháng 5/2024 có được dời lại hay không. Nghĩa là, bà lơ lửng, không quyết định cụ thể ngày xét xử Trump, cũng có thể sẽ xử trước hay sau bầu cử 2024.

.

Một số chuyên gia pháp lý đặt câu hỏi về lệnh hôm thứ Sáu của Cannon và cho rằng nó có thể mở đường cho Trump trì hoãn ngày xét xử. Luật sư an ninh quốc gia Bradley Moss viết trên X, trước đây là Twitter: “Thẩm phán Cannon tạm dừng thời hạn CIPA [Luật về thủ tục đối với hồ sơ mật] cho đến khi bà đưa ra phán quyết về các hành động đang chờ xử lý của Trump. Bây giờ câu hỏi thực sự là bà ấy phải mất bao lâu để đưa ra phán quyết.”

.

Cựu Công tố Hoa Kỳ Joyce Vance nói, "Đây là một thẩm phán rất vui khi thấy vụ án diễn ra cực kỳ chậm chạp." Trong khi đó, Giáo sư Đại học Luật tiểu bang Georgia Eric Segall dự đoán: “Bà này sẽ trì hoãn và trì hoãn. Bà đã gây ra một sự bối rối và nó sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều”.

.

Nhóm luật sư của Trump trong hồ sơ hôm thứ Tư đã yêu cầu Cannon lùi phiên tòa từ tháng 5 sang “ít nhất là giữa tháng 11/2024”. (bầu cử là đầu tháng 11/2024) Các luật sư của Trump tuyên bố rằng các công tố viên đã từ chối tiết lộ đầy đủ bằng chứng của họ và buộc họ vào một “lịch trình mâu thuẫn”, lập luận rằng tháng 5 quá gần với vụ án can thiệp bầu cử năm 2020 của cố vấn đặc biệt Jack Smith chống lại Trump tại tòa án thủ đô Washington, D.C. Họ cũng phàn nàn rằng đã có sự chậm trễ ba tháng trong việc thành lập cơ sở bảo mật tại tòa án của Cannon để xem thông tin mật.

.

⚪ ---- Một giám đốc điều hành của Trump Organization khai trước tòa hôm thứ Sáu rằng ông đã thổi phồng giá trị sân gôn của Trump lên 75 triệu USD theo lệnh con trai cựu tổng thống. Jeffrey McConney, cựu giám đốc điều hành của công ty, cho biết ông đã niêm yết câu lạc bộ golf Briarcliff Manor của Trump ở New York với giá 101 triệu USD vào năm 2013, tăng từ mức 25,1 triệu USD của năm trước đó.

.

Ông nói với tòa án rằng ông đã ghi lại mức tăng sau cuộc điện thoại với Eric Trump, trong đó ông được thông báo rằng 71 đơn vị nhà ở sắp được xây trên địa điểm này. Tuy nhiên, mức định giá do nhà môi giới bất động sản Cushman và Wakefield thực hiện dựa trên những phát triển tiềm năng đã định giá nó ở mức 43,3 triệu USD, báo The Messenger đưa tin.

.

“Hãy để nguyên con số giá trị đó,” Eric Trump nói, theo The Messenger. McConney được hỏi về những mức định giá mà ông đã ghi nhận cho công ty trong nhiều năm. Ông đã đưa ra lời khai vào thứ Sáu, nhưng cũng là bị cáo trong vụ án do Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đưa ra. James đã cáo buộc Donald Trump và các cộng sự của ông lừa đảo các ngân hàng, công ty bảo hiểm và những người khác bằng cách thổi phồng giá trị đế chế bất động sản của ông.

.

McConney cũng nói rằng ông đã định giá bất động sản Mar-a-Lago của Trump như thể nó có thể được bán như một ngôi nhà riêng, mặc dù ông biết rằng Trump đã từ bỏ quyền “phát triển tài sản cho bất kỳ mục đích sử dụng nào khác ngoài việc sử dụng câu lạc bộ” theo một thỏa thuận với Ủy ban Quốc gia về Bảo tồn Lịch sử (National Trust for Historic Preservation), The Messenger đưa tin.

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu cho biết chính phủ do ông lãnh đạo đã tạo ra 13,9 triệu việc làm kể từ khi tiếp quản Bạch Ốc. Ông cho biết trong bài phát biểu sau báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ rằng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức dưới 4% trong 20 tháng liên tiếp, mức dài nhất trong 50 năm.

.

Ông một lần nữa tuyên bố rằng Mỹ có tỷ lệ lạm phát thấp nhất trong số các nền kinh tế lớn trên toàn cầu, cho rằng những phát triển kinh tế mới nhất là nhờ "Bidenomics". Biden cũng chỉ trích đảng Cộng hòa vì đã đưa đất nước "đến bờ vực chính phủ đóng cửa", tuyên bố rằng nhóm của ông đặt mục tiêu giảm thâm hụt bằng cách bắt những người "giàu có" và "các tập đoàn lớn" phải trả "phần công bằng của họ", không giống như chính quyền trước đây.

.

⚪ ---- Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ tiết lộ trong báo cáo công bố hôm thứ Sáu rằng việc làm phi nông nghiệp ở Hoa Kỳ đã tăng 336.000 việc làm trong tháng 9, gấp đôi con số mà các nhà phân tích dự đoán. Tỷ lệ thất nghiệp đạt 3,8%, tăng nhẹ so với mức 3,7% của tháng trước.

.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giữ nguyên ở mức 62,8%. Hầu hết việc làm mới, 96.000, là lĩnh vực giải trí và khách sạn, tiếp theo là việc làm của chính phủ với 73.000. Thu nhập trung bình mỗi giờ của tất cả nhân viên thuộc bảng lương phi nông nghiệp tư nhân tăng 7 cent hay 0,2% so với tháng trước lên 33,88 USD. Ở mức độ hàng năm, con số này tăng 4,2%.

.

⚪ ---- NBC đưa tin hôm thứ Sáu sau khi xem hồ sơ tòa án, Hunter Biden, con trai của tổng thống Mỹ, đang xin bác bỏ bản cáo trạng liên bang mà Hunter đã bị truy tố vào đầu tuần này. Hunter “khẳng định” rằng thỏa thuận nhận tội ban đầu “vẫn được giữ nguyên”. Luật sư Abbe Lowell của Hunter Biden viết: “Hunter sẽ tìm cách bác bỏ Bản cáo trạng chống lại Hunter theo các điều khoản miễn trừ của Thỏa thuận đó”.

.

Theo thỏa thuận ban đầu, Hunter Biden phải nhận tội hai tội nhẹ về thuế và các công tố viên sẽ chấp nhận một thỏa thuận nhận tội liên quan có thể dẫn đến việc bác bỏ cáo buộc liên quan đến súng. Tuy nhiên, Hunter Biden đã từ bỏ thỏa thuận và tuần này nhận "không có tội" về tội tàng trữ súng.

.

⚪ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu tuyên bố bắt giữ cựu quân nhân Joseph Schmidt vì nghi ngờ ông này cố gắng “cung cấp thông tin quốc phòng” cho Trung Quốc. Cựu trung sĩ quân đội Mỹ 29 tuổi còn bị buộc tội “lưu giữ” thông tin quốc phòng. Cụ thể, sau khi rời quân ngũ vào năm 2020, Schmidt được cho là đã liên hệ với lãnh sự quán Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó liên hệ với các cơ quan an ninh Trung Quốc, đề nghị chia sẻ kiến thức "tối mật" của mình về quốc phòng Mỹ.

.

Cùng năm đó, Schmidt được cho là đã tới Hồng Kông và được cho là đã cung cấp cho tình báo Trung Quốc một thiết bị cho phép truy cập vào mạng máy tính quân sự an toàn. Bộ Tư pháp nhấn mạnh rằng bản cáo trạng chống lại cựu quân nhân này có thể dẫn tới hình phạt lên tới 10 năm tù và phạt tiền 250.000 USD.

.

⚪ ---- Ford Motor Co. thông báo họ đang tạm thời sa thải 495 công nhân khác với lý do là cuộc đình công của United Auto Workers (UAW). Các nhân viên bị ảnh hưởng làm việc ở Ohio và Michigan, bao gồm 372 người tại Nhà máy Động cơ Cleveland, 94 người tại Nhà máy Động cơ Lima và 25 người tại Nhà máy Sterling Axle. Ford đã sa thải khoảng 1.330 công nhân kể từ khi cuộc đình công bắt đầu. UAW cũng vừa cho biết đã có "tiến bộ đáng kể" trong các cuộc đàm phán với các công ty sản xuất xe hơi không có ý định mở rộng các cuộc đình công.

.

⚪ ---- Người Nga đã sử dụng khoảng 10 triệu quả đạn pháo và sẽ sớm cạn kiệt kho dự trữ của họ, có thời điểm ước tính lên tới 15 triệu quả đạn pháo, theo Đại tá Không quân Ukraine đã nghỉ hưu và chuyên gia quân sự Roman Svitan cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Radio NV, bình luận về sự tăng tốc của Nga về sản xuất đạn pháo. Ông nói, Nga sẽ sớm chỉ có thể sử dụng những gì họ có thể sản xuất mỗi ngày hoặc mua được.

.

"Người Nga có thể sản xuất từ 5 đến 7 ngàn quả đạn pháo mỗi ngày. Từ 5 đến 7 ngàn. Và đó là số lượng họ sử dụng hàng ngày. Ngoài ra, họ còn bổ sung thêm những gì họ có thể mua được ở nơi khác. Bắc Hàn cung cấp, Trung Quốc cung cấp vũ khí cũ của Liên Xô thông qua Bắc Hàn, người Iran cung cấp cho cả Liên Xô và vũ khí của chính họ… Tổng số đạn pháo không phải là 7.000 mà hiện tại là khoảng 10.000-15.000, nhờ [đạn pháo] của Iran, Bắc Hàn và Trung Quốc, hoặc những gì còn lại của Liên Xô," theo lời ông nói.

.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) báo cáo rằng khoảng 2.200 quả hòa tiễn đã được phóng từ Gaza vào Israel vào thứ Bảy kể từ khi cuộc xung đột đang diễn ra leo thang. Con số này mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của chỉ huy quân đội Hamas Muhammad Al-Deif, người từng tuyên bố rằng 5.000 quả rocket đã được bắn. Để đối phó với tình hình leo thang, IDF tuyên bố triển khai quân tiếp viện, bao gồm binh sĩ IDF, trong đó có lực lượng đặc biệt, tới các khu vực xung quanh Dải Gaza.

Việt Nam cũng thê thảm

Việt Nam

Tran Dang

Reuters: Tập dự kiến sẽ tới Hà Nội vài tuần nữa, sẽ ký bản văn TQ-VN là huynh đệ chung một vận mệnh ( kiểu cắt máu ăn thề? )

TIN VN. Một Hiệu trưởng VN ám chỉ Tổng Thống Mỹ JF Kennedy "chôm" câu nói của ông Hồ.

ngày 19/1/1955

Ngày 20/1/1961

TIN VN. Đình công được 6 ngày. 5.000 công nhân ngừng việc: Tỉnh ủy chỉ đạo, công nhân vẫn chưa vào xưởng.

⚪ ---- Nhóm chiến binh Hamas cầm quyền ở Dải Gaza đã thực hiện một cuộc tấn công nhiều mặt trận chưa từng có vào Israel vào rạng sáng thứ Bảy, bắn hàng ngản quả hỏa tiễn trong khi hàng trăm chiến binh Hamas xâm nhập vào biên giới kiên cố ở một số địa điểm bằng đường hàng không, đường bộ và đường biển và tấn công Israel, khi Israel mất cảnh giác vào một ngày lễ lớn.Sáu giờ sau khi cuộc tấn công bắt đầu, các chiến binh Hamas vẫn đang đấu súng trong một số cộng đồng Israel trong một màn phô diễn sức mạnh đáng ngạc nhiên làm rung chuyển đất nước, theo AP. Cơ quan cứu hộ quốc gia Israel cho biết ít nhất 40 người đã chết và hàng trăm người bị thương, khiến đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Israel trong nhiều năm. Trung tâm Y tế Soroka ở thành phố Beersheba phía nam Israel cho biết họ đang điều trị cho ít nhất 280 người thương vong, trong đó có 60 người trong tình trạng nghiêm trọng.⚪ ---- Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm thứ Bảy khẳng định rằng người dân của ông có quyền tự vệ chính đáng trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực. Abbas cho biết người dân của ông đang phải đối mặt với "nỗi kinh hoàng của những người định cư và quân chiếm đóng", nhấn mạnh quyền tự vệ của họ trước những điều như vậy. Bình luận của ông Abbas được đưa ra sau một cuộc tấn công bất ngờ của nhóm chiến binh Hamas vào Israel, liên quan đến việc bắn hỏa tiễn từ Gaza và sự xâm nhập của các chiến binh vào cộng đồng Israel.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết Hoa Kỳ thẳng thắn đứng về phía Israel và sẽ đảm bảo nước này “có những gì cần thiết để tự vệ” sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên chiến với các chiến binh Palestine đã phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel. Austin cho biết trong một tuyên bố rằng ông đang “theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Israel” và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân chết trong vụ tấn công hôm thứ Bảy. Mỹ là một trong những đồng minh trung thành nhất của Israel và đã cung cấp khoảng 3,8 tỷ USD mỗi năm cho Israel.⚪ ---- Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov lên án việc trục xuất hai nhà ngoại giao Nga khỏi Mỹ trong một hành động rõ ràng là trả đũa sau khi Nga trục xuất hai quan chức cấp cao của Mỹ vào tháng 9. Antonov tuyên bố Bộ Ngoại giao không thể "giải thích chính xác những gì các đồng chí của chúng tôi bị buộc tội." Ông nói thêm rằng việc trục xuất là "sự trả thù tầm thường, không mang lại danh dự cho nền ngoại giao Mỹ". Trong khi đó, ông giải thích rằng các nhà ngoại giao Mỹ bị trục xuất khỏi Nga “về cơ bản là can thiệp vào công việc nội bộ và cố gắng gây tổn hại đến an ninh quốc gia của Nga”.⚪ ---- Bộ Tổng tham mưu Quân Lực Ukraine hôm thứ Bảy cho biết cuộc phản công của Ukraine đã đạt được "thành công một phần" theo nhiều hướng trong 24 giờ qua, bao gồm cả các khu vực phía nam Bakhmut và xung quanh Melitopol. Trong ngày qua, quân Ukraine đã thực hiện 13 cuộc không kích vào các điểm tập trung quân, vũ khí và thiết bị quân sự và 3 cuộc tấn công vào các hệ thống hỏa tiễn phòng không. Bộ Tổng tham mưu cũng đưa tin Nga lại tấn công thành phố Kharkiv khiến 2 người chết, 30 người bị thương và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự và nhà ở dân cư.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy cho biết các hệ thống phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine trên quận Istrinsky ở khu vực Moscow. Nga gọi vụ này là một "âm mưu tấn công khủng bố". Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết không có thương vong và thiệt hại vật chất theo dữ liệu sơ bộ. Ông cho biết thêm, các dịch vụ cứu cấp đã được điều động đến hiện trường.⚪ ---- Cựu quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos I đã thắng trận chiến tại tòa án London hôm thứ Sáu với người tình cũ, khi cô này kiện đòi bồi thường 153 triệu USD vì cô cáo buộc cựu hoàng quấy rối và theo dõi sau khi họ chia tay. Nữ doanh nhân Đan Mạch Corinna Larsen, còn được gọi là Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, cho biết cựu quốc vương đã khiến bà "nỗi đau tinh thần lớn" bằng cách dàn dựng các mối đe dọa và ra lệnh giám sát bí mật và công khai bất hợp pháp đối với bà. Hồ sơ tòa cho biết cô Larsen là tình nhân của Juan Carlos từ năm 2004 đến năm 2009.Cựu vương Juan Carlos, 85 tuổi, người thoái vị năm 2014, phủ nhận hành vi sai trái và phản bác các cáo buộc, cho rằng tòa án Anh không có thẩm quyền xét xử vụ án vì ông không sống ở Anh. Ông có nhà ở Tây Ban Nha nhưng hiện đang sống ở Abu Dhabi, AP đưa tin. Thẩm phán Tòa án Tối cao Rowena Collins Rice đã bác bỏ vụ kiện sau khi đồng ý với cựu vương.Thẩm phán nói thêm rằng cô Larsen, người sở hữu nhà ở Anh, đã không chứng minh đầy đủ rằng vụ quấy rối xảy ra ở Anh, điều này có thể tạo ra một ngoại lệ đối với nguyên tắc pháp lý về quyền tài phán. Nhưng thẩm phán cho biết bà chưa xem xét nội dung tuyên bố của Larsen vì bà chỉ quan tâm đến việc liệu cựu vương có thể bị buộc phải ra tòa ở Anh hay không.⚪ ---- Một cuộc tấn công mạng nhằm vào Sòng bạc MGM ở Las Vegas, Nev., đã gây thiệt hại tài chính khoảng 100 triệu USD, theo hồ sơ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch hôm thứ Năm. Cuộc tấn công xảy ra vào tháng 9 đã dẫn đến việc lộ thông tin cá nhân của một số khách hàng MGM không được tiết lộ, bao gồm ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ gửi thư, cùng với số giấy phép lái xe. Số hộ chiếu và số an sinh xã hội của một số khách hàng cũng bị lấy trộm thông qua hành vi tin tặc.⚪ ---- Thành phố nào là thiên đường ăn uống tại Mỹ? Theo một nghiên cứu mới, cho dù bạn đang đi ăn ngoài hay nấu ăn ở nhà, California vẫn là nơi lý tưởng để trở thành một “người thích ăn uống”. Trang WalletHub, trang web tài chính cá nhân, đã xếp hạng hơn 180 thành phố đông dân nhất nước Mỹ theo thứ tự “thân thiện với ẩm thực” dựa trên một loạt các số liệu liên quan đến khả năng tiếp cận, tính đa dạng và chất lượng. Theo WalletHub, mỗi thành phố cũng được xếp hạng dựa trên khả năng chi trả tổng thể của các lựa chọn ăn uống và cửa hàng tạp hóa, để đưa ra danh sách nêu bật không chỉ những “Thành phố ẩm thực ngon nhất” mà còn rẻ nhất ở Mỹ.Đứng đầu danh sách, có lẽ đáng ngạc nhiên là Orlando, Florida, nơi được xếp hạng cao về khả năng tiếp cận, sự đa dạng và chất lượng nhờ có số lượng lớn các nhà hàng, tiệm kem, quán cà phê và cửa hàng thực phẩm đặc sản được đánh giá tốt. Tuy nhiên, thành phố này không đạt điểm cao về khả năng chi trả (xếp thứ 108 trên tổng số 182 thành phố được nghiên cứu), khiến điểm trung bình có trọng số của nó giảm xuống 69,38 trên tổng số 100.Tuy nhiên, điểm của Orlando vẫn đủ cao để vượt qua các thành phố thân thiện với ẩm thực khác như Portland, Oregon (đạt được số điểm 68,19); Sacramento (67,62); Miami (66,92); và San Francisco (66,03). Tampa, San Diego, Las Vegas, Austin và Seattle đã lọt vào danh sách 10 “Thành phố ẩm thực” hàng đầu của WalletHub.Thứ tự 10 'Thành phố ẩm thực' hàng đầu theo WalletHub:1. Orlando, Florida: 69,38 điểm2. Portland, Oregon: 68,193. Sacramento, California: 67,624. Miami, Florida: 66,925. San Francisco, California: 66,036. Tampa, Florida: 64,847. San Diego, California: 63,908. Las Vegas, Nevada: 63,669. Austin, Texas 63,2710. Seattle, Washington: 62,17Ghi nhận: thành phố Los Angeles (61,42 điểm) ở vị trí thứ 13.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người đi bộ đã bị tông chết trên xa lộ 101 nơi khu vực Hollywood vào sáng thứ Sáu, khiến các làn đường đi về phía nam phải đóng cửa suốt buổi sáng. Cảnh sát Los Angeles báo cáo đó là một vụ va chạm "xe cộ với người đi bộ" vào khoảng 4h45 sáng trên xa lộ 101 tại Đại lộ Vermont, theo Đội tuần tra đường cao tốc California. Cảnh tượng rùng rợn kéo dài hàng trăm thước, cho thấy nạn nhân có thể đã bị kéo lê.Không có vụ bắt giữ nào được báo cáo và vẫn chưa rõ liệu vụ va chạm có được coi là một vụ tông xe rồi bỏ chạy hay không. Cuộc điều tra kéo dài đến tận sáng hôm sau, gây ra tình trạng kẹt xe trên diện rộng khi các tài xế phải chuyển hướng ra khỏi xa lộ tại North Vermont Ave. Xa lộ đã mở cửa trở lại hoàn toàn vào khoảng 10:40 sáng.⚪ ---- Một người đàn ông đã bị truy tố về tội đe dọa xả súng hàng loạt tại tòa án Quận Cam. Byrom Zuniga Sanchez bị cáo buộc đã gửi email với dòng tiêu đề “kẻ xả súng đang hoạt động – Trung tâm Tư pháp Lamoreaux” hăm sẽ tấn công vào thứ Sáu ngày 13/10, vì “Tôi muốn biến những khoảnh khắc trở nên đặc biệt và khó quên,” theo đơn truy tố hình sự chống lại y hôm thứ năm.Theo hồ sơ, một email bao gồm những lời đe dọa nhắm vào 1 thẩm phán viết như sau: "Tao quyết tâm giết mày hơn là tao có mặt với tư cách là một người cha. Sẽ không có gì thay đổi hướng đi và không có gì có thể ngăn cản trách nhiệm giải trình được đảm bảo đòi hỏi mạng sống của mày như một khoản thanh toán.... Mày thật sự đã chết. Phần còn lại của cuộc đời tao sẽ dành cho việc ám sát các thẩm phán, luật sư và toàn bộ nhân viên trực của đồn cảnh sát.”⚪ ----. Theo UNICEF hôm thứ Sáu cho biết, thiên tai trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu đã buộc hàng triệu trẻ em phải rời bỏ nhà cửa trong 6 năm qua và tổng số trẻ em dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong những thập niên tới. Trong báo cáo có tựa đề “Trẻ em bị di dời trong bối cảnh khí hậu thay đổi”, UNICEF cho biết các hiện tượng thời tiết đã khiến 43,1 triệu trẻ em ở 44 quốc gia phải di dời trong nước từ năm 2016 đến năm 2021.Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russell cho biết: “Thật đáng sợ đối với bất kỳ đứa trẻ nào khi một trận cháy rừng dữ dội, bão hoặc lũ lụt tràn vào cộng đồng của các em. Đối với những người buộc phải chạy trốn, nỗi sợ hãi và tác động có thể đặc biệt tàn khốc, với nỗi lo lắng về việc liệu họ sẽ trở về nhà, tiếp tục đi học hay bị buộc phải chuyển đi lần nữa.”Russell nói thêm rằng khi tác động của biến đổi khí hậu leo thang, “phong trào do khí hậu cũng sẽ diễn ra”. Lũ lụt và bão chiếm 95% số trẻ em phải di dời trên toàn thế giới. Bangladesh, Trung Quốc, Cuba, Honduras, Ấn Độ, Madagascar, Mozambique, Philippines, Hoa Kỳ vàlà những nước phải di dời nhiều nhất do bão.⚪ ---- Chuyện tình nào cũng bất trắc, nhất là khi một thiếu nữ gốc Việt bước vào môi trường Hollywood. Cô, thí sinh của chương trình TV thực tế “Love Is Blind,” cho biết cô đang kiện các công ty sản xuất Kinetic Content và Delirium TV, cho rằng cô đã bị vị hôn phu cũ Thomas Smith tấn công tình dục trong quá trình quay Phần 5, mùa gần đây nhất của loạt phim Netflix. Cặp đôi đã đính hôn trong suốt mùa phim nhưng không xuất hiện trong các tập phim. Cô Dang cũng cáo buộc việc cô bị giam sai trái và sơ suất.Kinetic Content và Delirium TV đã bác bỏ những tuyên bố này trong một tuyên bố chung gửi tới báo Variety, sau khi People đưa tin về vụ kiện. Hai công ty viết: “Chúng tôi ủng hộ và sát cánh cùng các nạn nhân bị tấn công tình dục, nhưng những cáo buộc của cô Dang chống lại nhà sản xuất là vô căn cứ. Chúng tôi ghi lại những lựa chọn độc lập của những người trưởng thành tình nguyện tham gia vào một thử nghiệm xã hội. Cuộc hành trình của họ không có kịch bản, cũng không được quay phim suốt ngày đêm. Chúng tôi không biết hoặc không kiểm soát được những gì xảy ra trong không gian sống riêng tư khi không quay phim và những người tham gia có thể chọn kết thúc hành trình của mình bất cứ lúc nào.”Bản văn của 2 công ty thêm: “Chúng tôi coi trọng mọi mối quan tâm của những người tham gia và ưu tiên sức khỏe của họ. Rõ ràng, chúng tôi không thể giải quyết những mối quan ngại chưa được tiết lộ, và trong suốt thời gian cô Dang tham gia sản xuất “Love Is Blind,” cô chưa bao giờ thông báo cho nhà sản xuất về bất kỳ hành vi sai trái nào được cho là dưới bất kỳ hình thức nào. Cô cũng không chọn chấm dứt việc tham gia thử nghiệm phim thực tế. Thay vào đó, cô Đặng tiếp tục thử nghiệm trong nhiều tuần sau thời điểm luật sư của bà tuyên bố đã xảy ra sự kiện đó. Chúng tôi phủ nhận và sẽ mạnh mẽ bảo vệ những cáo buộc chống lại chúng tôi.”Trong đơn kiện của mình, Tran Dang cáo buộc cô đã bị Smith tấn công tình dục vào ngày 3 tháng 5/2022, trong chuyến đi nghỉ mát ở Mexico. Khi được báo Variety liên hệ, luật sư của Smith, Kip Patterson, cho biết thân chủ của ông phủ nhận những cáo buộc đó và nói thêm, “Chúng tôi không bình luận về vụ kiện tụng đang diễn ra”.Dang cáo buộc trong đôn kiện rằng “Smith, và không có sự đồng ý của cô Dang, đã cưỡng bức sờ mó cô, khỏa thân và liên tục quan hệ tình dục trước sự phản đối rõ ràng của cô. Vì [Kinetic Content and Delirium TV] giám sát 24 giờ đối với các diễn viên, hầu hết, nếu không phải tất cả, những hành động đau thương này có thể đã được ghi lại trên phim.”Chris Coelen (Tổng quản trị Kinetic Content) đã bác bỏ tuyên bố này với People và trước đó đã nói với Variety để đáp lại những cáo buộc trước đây của các thí sinh rằng họ không quay phim 24 giờ một ngày. “Họ đang sống cuộc sống của họ. Họ có rất nhiều khoảnh khắc không được ghi lại. Chúng tôi không lắp camera trong phòng ngủ hoặc phòng tắm. Chúng tôi không có bất kỳ thứ gì trong số đó. Họ biết khi chúng tôi ở xung quanh. Là một người thực sự tin tưởng vào những mối quan hệ thực sự này, tôi muốn họ biết cảm giác ở bên bạn đời của mình như thế nào ”.Coelen cũng nói với Variety rằng mỗi mùa đều có nhiều cặp đôi đính hôn nhưng không được theo dõi. “Mỗi mùa, có rất nhiều câu chuyện chúng tôi không kể, bất kể các cặp đôi có đính hôn hay không,” anh nói. “Thậm chí một số người trong số họ, chúng tôi sẽ theo dõi một chút và không chiếu câu chuyện của họ trên chương trình. Đó là một chút lời kêu gọi phán xét.”Trong đơn kiện, Đặng cũng cáo buộc rằng cô đã bị Smith quấy rối trong cuộc điện thoại ngày 14 tháng 5/2022 và sau đó anh ta đã gọi điện cho các nhà sản xuất để phàn nàn rằng cô đã báo cáo anh ta. Đặng khai rằng cô đã cố gắng thông báo cho nhà sản xuất nhiều lần và quyết định nghỉ việc nhưng buộc phải quay cảnh cuối cùng.Coelen phủ nhận những tuyên bố, lặp lại những gì anh ấy đã nói với Variety trước đây - rằng bất kỳ ai muốn rời khỏi chương trình đều có quyền tự do làm như vậy, giống như nhiều diễn viên đã làm trong quá khứ.Đặng cáo buộc rằng cô “bị cấm rời khỏi phòng khách sạn mà không có sự cho phép rõ ràng”, điều mà Coelen đã nói trước đây là để “bảo vệ tính toàn vẹn của phim thử nghiệm”. Trong cuộc phỏng vấn ngày 27 tháng 9 của Variety với Coelen, anh đã trả lời một cáo buộc tương tự do Nick Thompson đưa ra, nói rằng các quy tắc được đưa ra nhằm tránh việc các diễn viên gặp người khác trước khi họ phải làm vậy và rằng luôn có nhân viên sẵn sàng nếu dàn diễn viên cần. bất cứ điều gì bất cứ lúc nào. Báo Variety đã liên hệ với cả luật sư của Đặng và Smith, nhưng họ không trả lời ngay lập tức.⚪ ----. Bản tin Reuters ghi rằng 4 người quen thuộc với kế hoạch cho biết, các quan chức Việt Nam và Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến thăm có thể có của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Hà Nội vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11, ngay sau chuyến đi của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 9. Chuyến thăm sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng của VN, khi các cường quốc tranh giành ảnh hưởng trong khu vực trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và TQ.Bốn người am hiểu về các cuộc đàm phán nói với Reuters rằng công việc đang được tiến hành nhằm đưa ra một tuyên bố chung sẽ được đưa ra trong chuyến thăm. Hai người trong số họ cho biết các bên đang thảo luận về việc cùng nhau tồn tại trong một "cộng đồng có chung vận mệnh" ("community of common destiny": đồng sinh, cộng tử?), một cụm từ thường được ông Tập sử dụng và một số người thấy gây tranh cãi. Hai nguồn tin cho biết, các quan chức Việt Nam thận trọng khi bổ sung tài liệu tham khảo đó.Nguồn tin thứ năm của Việt Nam cho biết tuyên bố chung có thể sẽ bao gồm điều đó. Theo hai nguồn tin, nó có thể được hiểu là sự nâng cao mối quan hệ giữa hai nước, nhưng không rõ điều đó sẽ đòi hỏi điều gì và những thỏa thuận cụ thể nào có thể được công bố. Người đó và 4 người được thông báo về cuộc đàm phán đã từ chối nêu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề. Chuyến thăm vẫn chưa được thông báo và vẫn có thể bị hoãn hoặc hoãn lại, nhưng các công tác chuẩn bị hậu cần đã được cân nhắc.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm khi được hỏi về chuyến thăm có thể diễn ra: “Tất cả các hoạt động ngoại giao quan trọng của Việt Nam sẽ được thông báo cho các bạn khi thích hợp”.Một nguồn tin cho biết Trung Quốc đã cử 1 đoàn tới Hà Nội để tổ chức chỗ ở cho phái đoàn của ông Tập. Một người khác cho biết nhóm đang tìm cách đặt 800 phòng tại các khách sạn ở thủ đô Việt Nam, một con số phù hợp với chuyến thăm cấp nhà nước. Nguồn tin cho biết thêm, Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị dự kiến sẽ tới thăm Hà Nội vào giữa tháng 10 để giúp hoàn thiện tuyên bố chung nếu đạt được tiến bộ đầy đủ về văn bản.⚪ ----Báo VietnamNet viết: "Chia sẻ với 1.000 tân sinh viên trong lễ khai giảng sáng nay (7/10), TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, cảm ơn gia đình và sinh viên đã lựa chọn trường làm nơi học tập, rèn luyện và là nơi để bắt đầu thực hiện hoài bão của đời mình... Tại lễ khai giảng, vị hiệu trưởng cũng nhắn gửi tới sinh viên câu nói của Bác Hồ trong bài phát biểu với sinh viên và thanh niên tại Lễ khai giảng Trường ĐH Nhân dân Việt Nam: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích nước lợi nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào”. Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn thành lập năm 2002 với 9 khoa và 30 ngành đào tạo. Năm nay, trường đón hơn 1.000 tân sinh viên." (Ghi chú:, trong lễ đăng quang của tân Tổng Thống John F. Kennedy, có một câu nói trong bài diễn văn: 'Các bạn Hoa Kỳ của tôi ơi, đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn có thể làm gì cho đất nước.') Như thế, theo Hiệu trưởng Hoàng Văn Phúc, thì Ông Hồ nói câu đó năm 1955 trong khi thực tế Kennedy nói năm 1961. Có phải là trùng hợp, hay ông Phúc ám chỉ Kennedy chôm câu nói ông Hồ?⚪ ----Theo báo Dân Trí. Cuộc ngừng việc tập thể của hàng nghìn công nhân Công ty TNHH Viet Glory bước sang ngày thứ 6. Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo giải quyết vụ việc. Cuộc ngừng việc tập thể của hơn 5.000 công nhân Công ty TNHH Viet Glory (đóng tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bước sang ngày thứ 6, bất chấp thông báo yêu cầu trở lại làm việc trong ngày 6/10 của lãnh đạo công ty. Trong thông báo lần thứ 2, ngày 5/10, lãnh đạo Công ty TNHH Viet Glory nêu rõ: Trường hợp công nhân không vào làm việc sẽ tính nghỉ tự do kể từ ngày 2/10. Sau 5 ngày nghỉ tự do, công ty sẽ thực hiện thủ tục theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 36 Bộ Luật lao động về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động.⚪ ---- HỎI 1: Có 30% dân Mỹ không theo tôn giáo nào, nhưng trong đó 43% nói vẫn tin có Thượng Đế?ĐÁP 1: Đúng thế. Có 30% người Mỹ không xác định mình theo một nhóm tôn giáo nào - nhưng không phải tất cả họ đều là người vô thần hoặc theo thuyết bất khả tri. Trên thực tế, 43% trong nhóm được gọi là “không ai” nói rằng họ tin vào Chúa, ngay cả khi phần lớn họ không thích tôn giáo có tổ chức.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Gallup: 52% phụ nữ da đen tin vào cảnh sát địa phương, 60% đàn ông da đen nói thé?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới đã tiết lộ khoảng cách giới tính trong nhận thức của người Mỹ da đen về cảnh sát. Cuộc khảo sát do Gallup thực hiện cho thấy 52% phụ nữ da đen tin tưởng vào cảnh sát địa phương của họ, so với 60% đàn ông da đen. Có 68% phụ nữ Da đen cảm thấy cảnh sát “sẽ đối xử lịch sự và tôn trọng với họ khi tương tác” so với 74% đàn ông Da đen. Và trong khi 67% đàn ông Da đen cảm thấy cảnh sát đối xử công bằng với những người như họ thì chỉ có 57% phụ nữ Da đen đồng ý.Chi tiết: