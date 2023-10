- Giải Nobel Hòa bình năm 2023 trao cho nhà hoạt động Narges Mohammadi, đang ở tù ở Iran - ABC: Trump đã chia sẻ bí mật về tàu ngầm nguyên tử Hoa Kỳ với một tỷ phú tại câu lạc bộ golf của Trump - Trump: ủng hộ DB Jim Jordan để vào ghế tân Chủ tịch Hạ viện - Sở Thuế IRS áp thế chấp hơn 550.000 USD tiền thuế chưa nộp đối với Rudy Giuliani

Ủy ban Nobel Na Uy hôm thứ Sáu công bố Narges Mohammadi (hình trên), nhà hoạt động nhân quyền người Iran là người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2023 "vì cuộc đấu tranh chống lại sự áp bức phụ nữ ở Iran và vì nhân quyền và tự do cho tất cả mọi người."

QUẬN CAM (VB-6/10/2023) ⚪ ---- Ủy ban Nobel Na Uy hôm thứ Sáu đã công bố nhà hoạt động nhân quyền người Iran Narges Mohammadi là người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2023. Ủy ban cho biết giải thưởng được trao cho Mohammadi "vì cuộc đấu tranh chống lại sự áp bức phụ nữ ở Iran và cuộc đấu tranh của cô nhằm thúc đẩy nhân quyền và tự do cho tất cả mọi người."

Phó chủ tịch Trung tâm Bảo vệ Nhân quyền, Mohammadi đã bị bắt và bỏ tù nhiều lần do công việc của bà, đặc biệt là nỗ lực bãi bỏ án tử hình ở Iran. Bà hiện đang bị giam trong Nhà tù Evin ở Tehran. Bà là phó chủ tịch của Trung tâm Bảo vệ Nhân quyền (DHRC), tổ chức do người đoạt giải Nobel Hòa bình Shirin Ebadi đứng đầu. Vào tháng 5/2016, bà bị kết án 16 năm tù ở Tehran vì thành lập và điều hành một phong trào nhân quyền vận động bãi bỏ án tử hình.

Narges Mohammadi sinh ngày 21 tháng 4/1972 tại Zanjan, Iran và lớn lên ở Qorveh (Kurdistan), Karaj và Oshnaviyeh. Bà theo học tại Đại học Quốc tế Imam Khomeini, nhận bằng vật lý và trở thành kỹ sư chuyên nghiệp. Trong thời gian học đại học, bà viết bài ủng hộ quyền phụ nữ trên tờ báo sinh viên và bị bắt tại hai cuộc họp của nhóm sinh viên chính trị Tashakkol Daaneshjuyi Roshangaraan ("Nhóm Sinh viên Khai sáng"). Bà cũng hoạt động trong một nhóm leo núi, nhưng do hoạt động chính trị nên sau đó bị cấm tham gia leo núi.

Mohammadi tiếp tục làm phóng viên cho một số tờ báo theo chủ nghĩa cải cách và xuất bản một cuốn sách gồm các bài tiểu luận chính trị có tựa đề "The reforms, the Strategy and the Tactics" ("Những cải cách, Chiến lược và Chiến thuật"). Năm 2003, bà gia nhập Trung tâm Bảo vệ Nhân quyền, do người đoạt giải Nobel Hòa bình Shirin Ebadi đứng đầu; sau đó bà trở thành phó chủ tịch của tổ chức.

Bà nhiều lần bị chế độ bắt, nhiều lần ra tòa, và đ8ược quốc tế vận động để được trả tự do sớm. Mohammadi bị bắt lần đầu tiên vào năm 1998 vì chỉ trích chính phủ Iran và phải ngồi tù một năm. Sau một tháng, bà được thả. Vào tháng 7 năm 2011, Mohammadi lại bị truy tố, và bị kết tội "hành động chống lại an ninh quốc gia, tư cách thành viên của DHRC và tuyên truyền chống chế độ". Vào tháng 92011, bà bị kết án 11 năm tù. Vào ngày 31 tháng 7/2012, Mohammadi được ra tù. Vào ngày 5 tháng 5/2015, Mohammadi lại bị bắt vì tội danh mới. Tòa án Cách mạng kết án bà mười năm tù về tội “thành lập nhóm bất hợp pháp” cho phong trào Legam để ngăn chặn án tử hình.

Năm 1999, bà kết hôn với nhà báo ủng hộ cải cách Taghi Rahmani, người không lâu sau đó bị bắt lần đầu tiên. Rahmani chuyển đến Pháp vào năm 2012 sau khi chấp hành tổng cộng 14 năm tù, nhưng Mohammadi vẫn tiếp tục công việc nhân quyền của mình. Mohammadi và Rahmani có 2 con sinh đôi.







Trong tù, bà vẫn hoạt động. Hồi tháng 1/2023, bà đưa ra một báo cáo gây sốc từ nhà tù, trong đó trình bày chi tiết về tình trạng của những người phụ nữ trong Nhà tù Evin, bao gồm danh sách 58 tù nhân và quá trình thẩm vấn cũng như tra tấn mà họ đã trải qua, mô tả việc lạm dụng và ngược đãi tình dục mà bản thân bà và những phụ nữ khác phải chịu trong tù.

CNN ghi rằng bà Mohammadi đã là tù nhân trong gần hai thập niên qua. Bà đã bị kết án nhiều lần vì là tiếng nói của những người không có tiếng nói, vì chiến dịch không ngừng nghỉ chống lại án tử hình và biệt giam – điều mà bà đã phải chịu đựng trong nhiều tuần liền. Bà cũng bị kết án bị đánh 154 roi, một hình phạt mà các nhóm quan sát tin rằng cho đến nay vẫn chưa bị áp dụng.

⚪ ---- Bạch Ốc đã bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc gặp có thể xảy ra giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên đất Mỹ vào tháng 11. Các quan chức nói với The Washington Post rằng cuộc gặp mặt trực tiếp có thể diễn ra ở San Francisco và có thể là một nỗ lực nhằm thiết lập lại mối quan hệ giữa hai quốc gia. Một quan chức giấu tên nói với tờ Post rằng Biden rất mong được gặp ông Tập nhưng “chưa có gì được xác nhận”.

Đây sẽ là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi họ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 ở Indonesia vào tháng 11 năm ngoái. Kể từ đó, mối quan hệ giữa 2 nước trở nên căng thẳng do vụ bắn hạ một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc, Biden mô tả Tập Cận Bình là “nhà độc tài” và tranh chấp liên tục về các biện pháp kiểm soát xuất cảngu do Mỹ áp đặt đối với công nghệ sang Trung Quốc.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Dân biểu Jim Jordan (R-Ohio) để trở thành Chủ tịch Hạ viện tiếp theo vào tối thứ Năm, giúp thúc đẩy phe bảo thủ trong nỗ lực giành được chiếc búa. Trump đã đăng trên nền tảng Truth Social của mình: “Jim Jordan là người MẠNH MẼ về Tội phạm, Biên giới, Quân đội/cựu chiến binh của chúng tôi và Tu chính án thứ 2 (quyền mang súng). Jim Jordan sẽ là Chủ tịch Hạ viện TUYỆT VỜI và nhận được sự tán thành Hoàn toàn & Toàn diện của tôi!”

⚪ ---- Tờ Daily Mail hôm thứ Năm đưa tin, cộng sự thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump, Rudy Giuliani, đã bị Sở Thuế IRS yêu cầu thế chấp hơn 550.000 USD tiền thuế chưa nộp. Bản tin viết: “IRS đã đặt quyền lưu giữ căn hộ áp mái của Giuliani ở Palm Beach, chỉ cách dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Trump ba dặm về phía bắc,” điều này cho phép Sở Thuế IRS thu được một số lợi nhuận từ bất kỳ việc bán bất động sản nào nơi đây.

“Hồ sơ cho thấy Giuliani đã mua căn hộ 3 phòng ngủ rộng 2.000 m2 với người vợ lúc đó là Judith Nathan với giá 1,4 triệu USD tiền mặt vào tháng 2/2010. Theo hồ sơ, Nathan đã ký giao căn hộ cho Rudy sau cuộc ly hôn năm 2019 của họ. Cả Giuliani và người phát ngôn thường xuyên của Giuliani, Ted Goodman, đều không trả lời tờ báo ngay lập tức yêu cầu bình luận."

Tất cả những điều này xảy ra trong bối cảnh có nhiều báo cáo cho rằng Giuliani, cựu công tố viên liên bang và thị trưởng thành phố New York, đang gặp khó khăn về tài chính khi các khoản phí pháp lý và các vụ kiện chồng chất chống lại ông. Các vấn đề của Giuliani càng trở nên phức tạp hơn khi luật sư đại diện cho Giuliani trong vụ gian lận bầu cử ở Georgia đã loại Giuliani khỏi tư cách khách hàng.

Giuliani bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong âm mưu lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, cố vấn cho cựu tổng thống trong khi thực hiện các hành động pháp lý nhằm cố gắng ngăn chặn chứng nhận bầu cử 2020.

Theo một báo cáo trong tuần này, các công tố viên liên bang đang điều tra thói quen uống rượu bị cáo buộc của Giuliani, cũng như liệu Trump có biết rằng luật sư lúc bấy giờ của ông ta đã say vào thời điểm ông ta đưa ra một số lời khuyên nhất định hay không, điều này có thể làm suy yếu khả năng Trump tuyên bố rằng Trump đang hành động lời khuyên của cố vấn.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump hôm Thứ Năm đã đột ngột hủy bỏ vụ kiện liên bang mà Trump đã đệ trình chống lại Michael Cohen, "người sửa chữa" cũ của Trump vào đầu năm nay. Trump đã yêu cầu Cohen bồi thường hơn 500 triệu USD, cho rằng Cohen đã "truyền bá những thông tin sai sự thật" về Trump. Trump đã được lệnh ra tòa để lấy lời khai trong vụ kiện vào thứ Hai.

Tờ Politico đưa tin, một hồ sơ tòa án một dòng từ luật sư của Trump vào cuối ngày thứ Năm cho biết vụ kiện đã bị bác bỏ "không có thành kiến", nghĩa là nó có thể được nộp lại vào một ngày sau đó. Một tuyên bố từ người phát ngôn của Trump cho rằng Trump hiện quá bận rộn với nhiều phiên tòa hình sự và chiến dịch tranh cử tổng thống.

Người phát ngôn cho biết Trump đã "quyết định tạm dừng các tuyên bố có công" chống lại Cohen và nói thêm rằng Trump sẽ tiếp tục theo đuổi các tuyên bố một khi Trump "thắng thế trong việc đối phó với các cuộc săn lùng phù thủy chống lại Trump." Các nguồn tin nói với New York Times rằng các cố vấn của Trump lo lắng rằng Trump sẽ khai hữu thệ trước tòa điều gì đó trong lời khai mà có thể được sử dụng cho một trong bốn vụ án hình sự chống lại Trump. Cohen dự kiến sẽ là nhân chứng quan trọng trong một trong số đó, vụ án Trump chi tiền bịt miệng cô Stormy Daniels. Cohen cũng dự kiến sẽ làm chứng trong vụ lừa đảo dân sự ở New York chống lại Trump, có thể ngay trong tuần tới.

⚪ ---- Thẩm phán Arthur Engoron đã đặt ra thời hạn ngày 26 tháng 10/2023 cho kế hoạch giải thể các công ty của Trump ở New York, ban hành lệnh nhằm ngăn cựu Tổng thống Donald Trump, các con trai trưởng thành của ông và doanh nghiệp của ông tẩu tán tài sản, tránh bị trừng phạt vì gian lận ở New York.

Vào ngày thứ tư của phiên tòa dân sự để quyết định các hình phạt mà Trump, các con trai trưởng thành của ông và Trump Organization phải trả sau khi bị kết tội gian lận, Engoron đã đưa ra phán quyết để đảm bảo rằng các bị cáo tuân thủ lệnh của ông về việc giải thể các doanh nghiệp ở New York của họ. Theo lệnh hôm thứ Tư, Engoron đã chỉ đạo các luật sư của Trump và của Bộ trường Tư pháp New York phải gửi đề xuất về việc bổ nhiệm một người quản lý độc lập để giám sát việc đóng cửa các doanh nghiệp của gia đình Trump ở New York trước ngày 26/10/2023.

Lệnh của ông cũng chỉ đạo Trump, các con trai trưởng thành của ông và hai giám đốc điều hành hàng đầu tại Trump Org. thông báo cho tòa án về việc thành lập bất kỳ thực thể kinh doanh mới nào và việc chuyển giao tài sản. Phán quyết của Engoron được thiết kế để ngăn Trump thực hiện các giao dịch bí mật nhằm trốn tránh hình phạt của tòa án vì bị buộc tội gian lận tài chính trong nhiều năm. Trump đã nộp đơn kháng cáo quyết định của Engoron, quyết định này có nghĩa là chấm dứt khả năng tiến hành kinh doanh của Trump ở New York.

⚪ ---- ABC News đưa tin hôm thứ Năm rằng cựu tổng thống Donald Trump đã chia sẻ bí mật về tàu ngầm nguyên tử Hoa Kỳ với một tỷ phú tại câu lạc bộ golf của Trump và các chuyên gia đã nhanh chóng phản ứng về thông tin này có thể ảnh hưởng như thế nào đến vụ án hình sự hiện tại của Trump về trộm và giấu tài liệu mật.

Trump, người đã phủ nhận mọi hành vi sai trái trong vụ án ở Florida do Công tố đặc biệt Jack Smith đưa ra, đã vượt qua nhiều báo cáo về việc Trump có mục đích chia sẻ thông tin bí mật. Trong trường hợp này, Trump bị cáo buộc chia sẻ thông tin bí mật về tàu ngầm nguyên tử của Mỹ với một công dân nước ngoài.

Phóng viên Molly Jong-Fast đã có câu trả lời đơn giản trước tin tức nóng hổi. “Người dẫn đầu Cộng Hòa [ám chỉ Trump]” cô viết hôm thứ Năm. Luật sư bảo thủ và nhà hoạt động chống Trump George Conway đã nói điều này hôm thứ Năm: “Tất cả những người đã cáo buộc P01135809 [số tù của Trump] bán bí mật quốc gia nên vô cùng xin lỗi. Vì lòng từ thiện bẩm sinh, Trump đã cho đi chúng miễn phí”.

Cựu đặc vụ FBI Asha Rangappa nhận xét độc đáo về tình huống này hôm thứ Năm: “Chỉ là một lời nhắc nhở rằng Trump đã có nhiều cuộc gặp với Putin mà không có quan chức Mỹ nào khác có mặt. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng điều đó vẫn không nguy hại.”

Người dẫn chương trình CNN Jim Sciutto cho biết: “Ngày nay, không có thông tin tình báo nào nhạy cảm hơn với Mỹ, Nga và Trung Quốc hơn thông tin liên quan đến sức mạnh hỏa lực của tàu ngầm và khả năng phát hiện ra tàu ngầm.”

Tác giả và nhà báo David Rothkopf đã viết trên mạng xã hội của mình rằng "Chắc chắn đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm kiểu này. Trump không giữ tất cả những tài liệu mật đó chỉ vì người thủ thư văn khố nội bộ của Trump yêu cầu điều đó. Đó chỉ là vì Trump nhìn thấy giá trị trong chúng... và giá trị đến từ việc chia sẻ thông tin với những người không nên có thông tin đó."

Trump bị cáo buộc đã chia sẻ thông tin mật về tàu ngầm hạt nhân của Mỹ với một doanh nhân tỷ phú người Úc, người này sau đó tiếp tục chia sẻ thông tin này với hơn chục người khác, theo các nguồn tin nói chuyện với ABC News và New York Times. Tỷ phú Anthony Pratt, một thành viên câu lạc bộ Mar-a-Lago của Trump, đã gặp Trump tại câu lạc bộ ở Florida vào tháng 4 năm 2021, vài tháng sau khi Trump rời nhiệm sở và đề cập rằng Trump nghĩ Úc nên mua tàu ngầm từ Mỹ. Trump sau đó được cho là đã tiết lộ chính xác số lượng đầu đạn hạt nhân mà tàu ngầm mang theo và mức độ gần mà chúng được cho là có thể tiếp cận tàu ngầm Nga mà không bị phát hiện. Các nguồn tin cho biết thông tin ông Trump tiết lộ có thể gây nguy hiểm cho hạm đội hạt nhân Mỹ.

Pratt, người điều hành Pratt Industries, một trong những công ty bao bì và bìa cứng lớn nhất thế giới, sau đó được cho là đã thảo luận về thông tin nhạy cảm với một số nhân viên của mình, một số nhà báo và hơn chục quan chức nước ngoài. Các công tố viên liên bang làm việc cho công tố viên đặc biệt Jack Smith đã phỏng vấn Pratt sau khi biết được thông tin tiết lộ, và các nguồn tin cho biết Pratt nằm trong số hơn 80 người mà họ đã xác định là nhân chứng tiềm năng chống lại Trump khi Trump ra tòa vì cáo buộc xử lý sai tài liệu mật.

Tuy nhiên, một số nhà bình luận, như cựu đại sứ Australia tại Mỹ Joe Hockey, nói rằng những tiết lộ này không phải là vấn đề lớn: "Chúng tôi đã có người Australia phục vụ cùng người Mỹ trên các tàu ngầm Mỹ trong nhiều năm và chúng tôi chia sẻ cùng công nghệ cũng như vũ khí giống nhau với Hải quân Hoa Kỳ."

⚪ ---- Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) đã so sánh giải thuyết về Hạ viện nếu có Trump làm Chủ tịch Hạ viện, thì sẽ kể như mỗi ngày đều là biểu tình ủng hộ ứng cử viên Trump cho bầu cử 2024. Tuy nhiên, các đảng viên Đảng Dân chủ cho rằng đã có một cuộc vận động tranh cử của Trump tại Điện Capitol - vào ngày bạo loạn 6 tháng 1/2021. Greene đã viết trên X, nền tảng trước đây gọi là Twitter: “Nếu Trump trở thành Chủ tịch Hạ viện, Hạ viện sẽ giống như một cuộc biểu tình tranh cử của Trump mỗi ngày. Đó sẽ là Nhà của MAGA!!!”

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (D-N.Y.) đăng lại bình luận của Greene: “Không, cảm ơn, chúng tôi bình an rồi. Chúng tôi đã chứng kiến một cuộc biểu tình của Trump tại Điện Capitol.”

Dân biểu Brad Sherman (D-Calif.) viết trên X: “Chúng ta đã chứng kiến một ‘cuộc biểu tình #Trump’ tại Quốc hội vào ngày #6 tháng 1/2021 rồi nhé.”

Greene đã tuyên bố ủng hộ việc Tổng thống Trump trở thành Chủ tịch Hạ viện tiếp theo, sau khi 8 đảng viên Đảng Cộng hòa bỏ phiếu cùng với tất cả các đảng viên Đảng Dân chủ để phế truất cựu Chủ tịch Kevin McCarthy (R-Calif.) khỏi vị trí này vào chiều thứ Ba. Tuy nhiên, chưa rõ là Rule 26 của Cộng Hòa (cấm người bị truy tố đại hình giữ chức lãnh đạo trong Hạ viện) của Hạ viện có sẽ cấm Trump vào chức Chủ tịch Hạ viện hay không.

⚪ ---- Nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Năm đã yêu cầu bác bỏ các cáo buộc liên bang truy tố Trump lật ngược bầu cử năm 2020. Luật sư của Trump viết: "Bản cáo trạng hoàn toàn dựa trên các hành động bị cáo buộc trong phạm vi nhiệm vụ chính thức của Tổng thống Trump, hoặc ít nhất, trong 'chu vi bên ngoài' các nhiệm vụ chính thức của ông ấy. Vì Tổng thống Trump hoàn toàn không bị truy tố hình sự đối với những hành vi đó, Tòa án nên bác bỏ cáo trạng."

Bản cáo trạng gồm bốn tội danh được Công tố đặc biệt Jack Smith đưa ra vào đầu tháng 8/2023. Trump không nhận tội đối với mọi cáo buộc và phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 4 tháng 3/2024.

⚪ ---- Nhóm pháp lý đại diện cho Mike Lindell và công ty gối của ông, MyPillow, tuần này đã xin Thẩm phán Tòa án quận Carl J. Nichols cho phép họ từ bỏ cả hai khách hàng của mình sau khi bị ông trùm chăn ga gối đệm không trả tiền luật sư phí trong nhiều tháng. Các luật sư cho biết trong hồ sơ tòa án: “Tại thời điểm này, Bị cáo đang bị truy thu hàng triệu đô la”.

Lindell xác nhận rằng y không còn trả tiền bào chữa cho mình trong các vụ kiện phỉ báng do hai công ty phiếu bầu Dominion và Smartmatic đưa ra chống lại y. “Tất cả các luật sư mà chúng tôi có cho My Pillow và tôi trong các vụ kiện với Dominion và Smartmatic, họ vừa đệ đơn lên tòa án liên bang yêu cầu chúng tôi không còn là đại diện của chúng tôi,” Lindell nói với giọng run run trong cuộc phỏng vấn với Steve Bannon hôm thứ Năm. “Chúng tôi không thể trả tiền cho luật sư, không còn tiền để trả cho họ.”

⚪ ---- California: Cái chết của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Dianne Feinstein đồng nghĩa với việc cư dân California giờ đây sẽ phải đối mặt với hai cuộc đua vào Thượng viện trong các lá phiếu bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử năm 2024 của họ. Cử tri sẽ chọn người sẽ phục vụ đủ nhiệm kỳ sáu năm theo tiêu chuẩn bắt đầu từ tháng 1/2025 và trong một cuộc bầu cử đặc biệt, một thượng nghị sĩ sẽ đảm nhận ghế ngay sau ngày bầu cử vào tháng 11/2024 cho đến khi toàn bộ nhiệm kỳ bắt đầu hai tháng sau đó.

Cả hai cuộc đua một phần (giữ chức TNS 2 tháng) và toàn kỳ (giữ chức TNS 6 năm) sẽ diễn ra trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ vào ngày 5 tháng 3/2024 và trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 5 tháng 11/2024. Các dân biểu Barbara Lee, Adam Schiff và Katie Porter, những người đang tranh cử toàn bộ nhiệm kỳ 6 năm của Thượng viện, cho biết họ cũng sẽ cạnh tranh trong cuộc đua giành một phần nhiệm kỳ.

Thượng nghị sĩ Laphonza Butler, người được Newsom bổ nhiệm vào thay ghế của Feinstein, chưa cho biết liệu bà có tranh cử một trong hai nhiệm kỳ hay không, nhưng bà có thời hạn đến ngày 8 tháng 12/2023 để nộp thủ tục giấy tờ cho Ủy ban bầu cử liên bang.

⚪ ---- Tổng thống Joe Biden sẽ tiếp tục trục xuất di dân về Venezuela trong nỗ lực hạn chế số lượng người di cư kỷ lục từ nước này băng qua biên giới phía nam Hoa Kỳ. Vào tháng 9, có khoảng 50.000 người Venezuela đã vào Mỹ mà không được phép, chiếm khoảng 25% tổng số vụ đối đầu của Lực lượng Tuần tra Biên giới trong tháng đó. Việc bắt đầu lại các vụ trục xuất có thể làm dấy lên mối lo ngại từ những người ủng hộ nhân quyền, những người chỉ ra nền kinh tế và hệ thống chính trị bị tổn hại của đất nước.

Trước xác nhận hôm thứ Năm bởi các quan chức chính quyền cấp cao ẩn danh mà CNN có được, Hoa Kỳ đã không tiến hành trục xuất do mối quan hệ căng thẳng với chính phủ xã hội chủ nghĩa độc tài của Venezuela, vốn là đối tượng bị trừng phạt vì vi phạm nhân quyền. Nhưng hiện tại, tình hình ở Venezuela đã đẩy 7,7 triệu người phải rời bỏ đất nước – cuộc di cư lớn nhất ở Tây bán cầu.

⚪ ---- Thế giới đầy súng... Một người đàn ông đã mang súng ngắn vào Tòa nhà Quốc hội Wisconsin một cách bất hợp pháp, yêu cầu được gặp Thống đốc Tony Evers, và quay trở lại vào ban đêm với một khẩu súng trường tấn công sau khi nộp tiền tại ngoại, theo một phát ngôn viên của tiểu bang Wisconsin cho biết hôm thứ Năm. Người phát ngôntiểu bang Tatyana Warrick cho biết, người đàn ông cởi trần và đeo súng ngắn trong bao, đã tiếp cận văn phòng thống đốc ở tầng một của Điện Capitol vào khoảng 2 giờ chiều thứ Tư. Warrick cho biết người đàn ông này yêu cầu được gặp thống đốc, người không có mặt trong tòa nhà vào thời điểm đó.

Một cảnh sát của Capitol ngồi ở bàn làm việc bên ngoài dãy phòng bao gồm văn phòng thống đốc, phòng họp và văn phòng của Bộ trưởng Tư pháp. Warrick cho biết người đàn ông này đã bị bắt vì công khai mang súng vào Điện Capitol, điều này là vi phạm pháp luật. Vũ khí có thể được mang vào Điện Capitol nếu chúng được cất giấu và người đó phải có giấy phép hợp lệ. Người đàn ông bị bắt không có giấy phép mang theo giấu kín, Warrick nói. Người đàn ông bị đưa vào Nhà tù Dane Count nhưng sau đó được tại ngoại. Warrick cho biết y quay trở lại bên ngoài Điện Capitol ngay trước 9 giờ tối với một khẩu súng trường tấn công. Tòa nhà đóng cửa cho công chúng lúc 6 giờ chiều. Y lại yêu cầu được gặp thống đốc và bị bắt giam.

Warrick cho biết cảnh sát đã đưa người đàn ông này vào nơi đánh giá tâm thần. AP đưa tin vụ việc này chỉ là vụ việc mới nhất trong một loạt các mối đe dọa bạo lực nhằm vào các quan chức nhà nước. Evers, một đảng viên Đảng Dân chủ, nằm trong danh sách tấn công của một tay súng bị tình nghi bắn chết một thẩm phán quận đã nghỉ hưu tại nhà của ông ta ở Wisconsin vào năm 2022. Những người khác trong danh sách đó bao gồm Thống đốc tiểu bang Michigan Gretchen Whitmer và Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Hoa Kỳ Mitch McConnell.

⚪ ---- Chuẩn bị chống tin giả, hình giả trong mùa bầu cử sắp tới. Deepfakes (nhu liệu hình giả, giọng nói giả như thật) do trí tuệ nhân tạo tạo ra đang có thời điểm xuất hiện trong năm nay, ít nhất là khi làm cho nó trông giống như những người nổi tiếng đang làm điều gì đó kỳ lạ. Tom Hanks đang rao bán một chương trình nha khoa. Đức Giáo hoàng Francis mặc áo khoác phồng sành điệu. Thượng nghị sĩ Rand Paul ngồi trên bậc thềm Điện Capitol trong chiếc áo choàng tắm màu đỏ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra vào năm tới trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ?

Google là công ty công nghệ lớn đầu tiên cho biết họ sẽ áp dụng nhãn hiệu mới cho các quảng cáo chính trị lừa đảo do AI tạo ra có thể giả mạo giọng nói hoặc hành động của ứng cử viên. Hiện Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar và Dân biểu Yvette Clarke, cả hai đều là đảng viên Đảng Dân chủ, đang yêu cầu Meta và X, trước đây là Twitter, giải quyết “những mối quan ngại nghiêm trọng” về sự xuất hiện của quảng cáo chính trị do AI tạo ra trên nền tảng của họ và yêu cầu mỗi công ty giải thích mọi quy tắc mà họ đưa ra để hạn chế tác hại đối với các cuộc bầu cử tự do và công bằng.TNS Klobuchar nói với AP: “Họ là hai trong số những nền tảng lớn nhất và cử tri xứng đáng được biết những biện pháp bảo vệ nào đang được đặt ra. Chúng tôi chỉ đơn giản hỏi họ, 'Bạn không thể làm điều này à? Tại sao bạn không làm điều này?' Rõ ràng là có thể thực hiện được về mặt công nghệ."Bức thư của Klobuchar và Clarke cảnh báo: "Khi cuộc bầu cử năm 2024 đang nhanh chóng đến gần, việc thiếu minh bạch về loại nội dung này trong quảng cáo chính trị có thể dẫn đến một lượng lớn thông tin sai lệch và sai lệch liên quan đến bầu cử trên các nền tảng của bạn—nơi cử tri thường tìm đến tìm hiểu về ứng viên và các vấn đề." Một dự luật Hạ viện do Clarke giới thiệu vào đầu năm nay sẽ sửa đổi luật bầu cử liên bang để yêu cầu tuyên bố lời từ chối trách nhiệm (disclaimers) khi quảng cáo bầu cử có chứa hình ảnh hoặc video do AI tạo ra.⚪ ---- Thư ký Báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov hôm thứ Sáu đã từ chối cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về vụ thử hỏa tiễn hành trình trang bị vũ khí hạt nhân, chạy bằng năng lượng hạt nhân 9M730 Burevestnik. “Không, trong trường hợp này, tôi không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về chủ đề này”, Peskov trả lời ngắn gọn khi được hỏi về thời gian và địa điểm cuộc thử nghiệm diễn ra trong một cuộc họp báo.Hơn nữa, ông nhấn mạnh rằng khả năng Nga rút lại phê chuẩn Hiệp định cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) không có nghĩa là nước này sẽ tiến hành thử nghiệm hạt nhân. Một ngày trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc thử nghiệm đã được tiến hành thành công. Trước đó, có thông tin cho rằng Mỹ cho rằng thủ tục như vậy có thể được thực hiện hoặc có thể diễn ra ở Bắc Cực thuộc Nga.⚪ ---- Không quân Ukraine hôm thứ Sáu tiết lộ rằng họ đã phá hủy 25 trong số 33 máy bay không người lái được phóng qua đêm về phía các khu vực miền nam, miền đông và miền trung của đất nước. “Các lực lượng và phương tiện của Không quân, phối hợp với lực lượng phòng không của Lực lượng phòng không Ukraine, đã tiêu diệt 25 chiếc Shahed-131/136, đặc biệt là ở các khu vực Odessa, Mykolaiv, Kharkiv, Dnipro, Cherkasy và Zhytomyr”, quân đội cho biết. trên Telegram.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ rằng, trong đêm và ngày hôm trước, họ đã bắn hạ một số máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Belgorod của Nga.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ trong hội nghị Valdai thường niên hôm thứ Năm rằng các mảnh lựu đạn được phát hiện trong các thi thể được trục vớt sau vụ tai nạn máy bay khiến lãnh đạo Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin thiệt mạng. Putin cũng nói thêm rằng "10 tỷ RUB (100 triệu USD) tiền mặt và 5 kg cocaine" đã được phát hiện tại văn phòng của Wagner ở St. Petersburg.

Tổng thống Nga nhấn mạnh: “Không có tác động bên ngoài nào lên máy bay”. Tuy nhiên, Putin nói thêm rằng cuộc điều tra về vụ tai nạn vẫn chưa kết thúc và pháp y vẫn chưa tìm phát hiện sự hiện diện của rượu hoặc ma túy ở các nạn nhân đi cùng máy bay với Prigozhin. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Moscow xử tử hình lãnh đạo Tập đoàn Wagner.

⚪ ---- “Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình ở Ukraine”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hôm thứ Năm trong phiên hỏi đáp tại cuộc họp Valdai thường niên ở Sochi. Putin nói: “Chúng tôi hiểu những gì chúng tôi cần làm, những gì chúng tôi cần bổ sung và chúng tôi tự tin tiến tới đạt được mục tiêu của mình.”

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khai mạc cuộc họp thường niên Valdai ở Sochi hôm thứ Năm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng “một thế giới mới” không dựa trên “sự độc quyền”. Putin nhấn mạnh: “Không ai có thể cai trị nước Nga từ bên ngoài”.

Putin tuyên bố: “Sự kiêu ngạo của các đối tác của chúng ta đã vượt quá mái nhà”, đồng thời cho rằng thế giới “quá phức tạp” để có thể bị dẫn dắt bởi những lợi ích đơn phương. “Phương Tây đã mất đi cảm giác thực tế”, Putin nhấn mạnh, đồng thời nhắc lại rằng Moscow không bắt đầu “cái gọi là” cuộc chiến ở Ukraine mà trên thực tế đang “cố gắng chấm dứt nó”.

Putin cáo buộc phương Tây coi bất kỳ quốc gia nào trên thế giới thể hiện "sự độc lập" là một mối đe dọa, đồng thời kêu gọi "giới tinh hoa" "dụi mắt" vì "chế độ thuộc địa" đã "kết thúc từ lâu". Nguyên thủ quốc gia Nga chỉ ra rằng phương Tây đang hành động "vô trách nhiệm" và bị thúc đẩy bởi những lợi ích ngắn hạn. Putin tránh nói 1 thực tế là Putin phải dụi mắt bất ngờ, vì hồi tháng 2/2022 chính Putin bất ngờ đưa quân xâm lăng Ukraine từ nhiều hướng với mục tiêu trong 2 ngày phải chiếm toàn bộ lãnh thổ Ukraine, nhưng không ngờ quân Ukraine kháng cự được và chỉ bị Nga chiếm 4 tỉnh phía đông.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm đã lên án vụ tấn công của Nga ở khu vực phía đông bắc Kharkov, nói rằng đó "không phải là một cuộc tấn công mù." Cuộc tấn công của Nga đã giết chết ít nhất 51 người tại một thị trấn với dân số 330 người. Liên Hợp Quốc gọi cuộc tấn công là "kinh hoàng". Cuối cùng, cũng trong bài phát biểu buổi tối của mình, tổng thống đã nhân cơ hội này để cảm ơn sự hỗ trợ quân sự và hậu cần ngày hôm nay của Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp và Vương quốc Anh.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm tuyên bố rằng Đức sẽ gửi thêm một hệ thống phòng không MIM-104 Patriot. Zelensky viết trên Twitter: “Đức đang nỗ lực cung cấp cho Ukraine hệ thống 'Patriot' bổ sung cho những tháng mùa đông. Tôi biết ơn sự hỗ trợ của Đức trong việc bảo vệ tự do và người dân của chúng tôi. Đây cũng là cách bảo vệ châu Âu và các giá trị chung của chúng tôi." Thông báo này được đưa ra sau cuộc gặp giữa tổng thống Ukraine và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại hội nghị thượng đỉnh ở Tây Ban Nha.

⚪ ---- Thư ký Báo chí Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Chuẩn tướng Không quân Patrick Ryder hôm thứ Năm xác nhận rằng máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria. Ryder nói với báo chí rằng lực lượng Mỹ không bị thương trong vụ "đáng tiếc" này, đồng thời nói thêm rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ cố tình nhắm mục tiêu vào quân đội Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã thảo luận vấn đề này với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Ryder, quân đội Mỹ đã phát hiện các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ trong các khu vực, một số trong đó diễn ra trong "khu vực hoạt động hạn chế" do Mỹ tuyên bố và một trong những máy bay không người lái Trukish đang hướng về phía lực lượng Mỹ, theo Ryder. Ông giải thích, các chỉ huy quân đội Hoa Kỳ xác định rằng máy bay không người lái đại diện cho một "mối đe dọa tiềm tàng" và các máy bay chiến đấu của Mỹ đã bắn hạ máy bay không người lái để "tự vệ".

⚪ ---- Một cuộc chiến cảm động đang hình thành tại Afghanistan, nơi cấm tất cả bé gái vào trường học: mở các lớp bí mật để dạy các bé gái học. Parasto Hakim giật mình vì tiếng gõ cửa trước. Cô ấy quét nhanh lớp học của mình để đếm nhanh số lượng nhân viên - tất cả các cô gái đều đã có mặt. Chỉ có thể là Taliban đang gõ cửa.

Tim đập thình thịch, cô mở cửa thì thấy ít nhất năm thành viên của nhóm chiến binh Afghanistan yêu cầu kiểm tra xem cô có vi phạm bất kỳ quy tắc nào không. Đúng vậy. Đây là một trường học bí mật, được thành lập để dạy các bé gái bất chấp lệnh cấm giáo dục nữ do Taliban áp đặt kể từ khi họ giành lại quyền kiểm soát Afghanistan hai năm trước.

Hakim ngay lập tức áp dụng các quy trình bảo mật của trường. Để đảm bảo an toàn cho nhân viên và học sinh của mình, cô đã hướng dẫn họ cách ứng phó với cuộc thanh tra của Taliban. “Tôi đã bảo các cô gái ‘im lặng, nhắm mắt lại và không nói chuyện’ ngay cả khi Taliban nói chuyện trực tiếp với các bạn,” Hakim nói từ một địa điểm không được tiết lộ bên ngoài Afghanistan. “Vì vậy, khi họ (Taliban) đặt câu hỏi, các cô gái chỉ nhìn tôi và tôi phải trả lời – tôi rất sợ hãi.”

Hakim cho biết Taliban đã cố gắng hối lộ các cô gái để nói chuyện nhưng họ vẫn im lặng. Cô cho biết, các chiến binh sau đó bắt đầu la hét vào mặt cô và cố gắng đe dọa cô và một giáo viên khác bằng những câu hỏi của họ. Nhưng sau khi thấy chẳng đi đến đâu, họ lại bỏ đi.

Hakim điều hành SRAK, một mạng lưới trường học bí mật, giáo dục khoảng 400 nữ sinh trên khắp 8 tỉnh của Afghanistan với sự giúp đỡ của 150 giáo viên và nhân viên dũng cảm. CNN không sử dụng tên thật của thanh niên 25 tuổi hoặc tên của các nữ giáo viên và học sinh mà CNN đã phỏng vấn cho câu chuyện này để bảo vệ sự an toàn của họ.

CNN đã được cấp quyền truy cập vào đoạn phim bên trong một trong những lớp học ngầm của SRAK với điều kiện vị trí của trường cũng như danh tính của học sinh và nhân viên được giấu kín để đảm bảo an toàn cho họ.

Vào mùa hè năm 2021, cô Hakim kinh hãi chứng kiến xe tăng của Taliban tiến vào Kabul trong bối cảnh cuộc rút quân cuối cùng hỗn loạn của Hoa Kỳ khỏi đất nước. Lần này nhóm tuyên bố sẽ có một chính phủ tiến bộ hơn so với chế độ cai trị theo trào lưu chính thống trước đây của họ từ năm 1996 đến năm 2001.

Tại một cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi tiếp quản, lãnh đạo cấp cao của Taliban khẳng định phụ nữ và trẻ em gái sẽ được bảo vệ khỏi bạo lực và giáo dục sẽ vẫn là quyền của tất cả mọi người. Hakim không tin một lời nào về điều đó, cô nói. Hakim nói: “Họ đã nói những lời giống hệt như trước đây, nói rằng họ sẽ tạo ra (Afghanistan) một môi trường theo luật Sharia và các giá trị Hồi giáo, rằng họ sẽ có các bé gái trở lại trường học và phụ nữ sẽ có thể làm việc và theo học đại học. Tôi tự nghĩ, họ đang nói dối, họ sẽ không thay đổi và sẽ không bao giờ cho phép con gái đi học nữa”.

Những lời hứa của Taliban đã sớm bị phá vỡ. Các bé gái không được phép đi học quá lớp 6 và bị cấm học đại học. Phụ nữ đang bị chính phủ toàn nam giới loại bỏ khỏi đời sống công cộng ở Afghanistan. Tháng 12 năm ngoái, tất cả các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong nước và quốc tế, bao gồm cả LHQ, đã được lệnh cấm nhân viên nữ của họ đến làm việc. Năm nay, Taliban đã đóng cửa tất cả các thẩm mỹ viện trên khắp đất nước, một ngành đã tuyển dụng khoảng 60.000 phụ nữ.

LHQ mô tả những hạn chế hà khắc của Taliban là “phân biệt đối xử và coi thường phụ nữ” trong một báo cáo được công bố vào tháng 6 năm nay và cho biết quy tắc của họ có thể lên tới “phân biệt chủng tộc về giới” và “tội ác chống lại loài người”. CNN đã yêu cầu Taliban bình luận về lý do tại sao trẻ em gái và phụ nữ bị cấm tiếp cận các cơ hội giáo dục nhưng chưa nhận được phản hồi.

Hakim cho biết cô đã đi đến kết luận rằng việc tiếp tục cung cấp giáo dục cho các bé gái là cách duy nhất để chống lại Taliban. Đối mặt với lịch sử lặp lại, cô quay sang tấm gương của những phụ nữ Afghanistan đã bất chấp nghịch cảnh cách đây hơn 25 năm, lần cuối cùng Taliban nắm quyền kiểm soát: “Tôi tự hỏi, thế hệ trẻ đang làm gì vào năm 1996 khi Taliban nắm quyền? Họ sống thế nào? ‘Tôi muốn hét lên nhưng không thể’."

Lấy cảm hứng một phần từ bộ phim tài liệu Christiane Amanpour năm 1996 có tựa đề “Trận chiến ở Afghanistan”, Hakim quyết định thành lập những trường học bí mật cho một thế hệ nữ sinh Afghanistan mới. Đêm đó, Hakim cho biết cô đã điên cuồng gọi điện liên tục đến những người quen của mình để yêu cầu giúp đỡ. Trong số đó có người bạn cũ của cô, Maryam.

Hakim nhớ lại đã nói với Maryam: “Chúng ta phải bắt đầu ít nhất một điều gì đó để các cô gái tụ tập lại với nhau và có cộng đồng trong nhà của riêng họ, trong không gian ngầm để học hỏi và giáo dục. Tôi có tất cả các nguồn lực bạn cần; Tôi chỉ cần bạn (Maryam) mở rộng nó. Tôi đang làm việc để có đủ tiền mua sách, sổ ghi chú và mọi thứ chúng tôi cần cho các lớp học ngầm.”

Maryam, một nhà giáo dục tốt nghiệp sư phạm, cho biết khi nghe tin từ Hakim, cô rất sẵn lòng giúp đỡ và muốn thoát khỏi những hạn chế của Taliban. Sau khi nhóm chiến binh áp đặt lệnh cấm giáo dục cho trẻ em gái, Maryam nói rằng cô bị mắc kẹt ở nhà và cảm thấy mình giống như một “thây ma”, không có gì để làm và không nơi nào để đi. Cô cho biết tình trạng này khiến cô phải chịu đựng sự lo lắng và trầm cảm nghiêm trọng.

Cô nói: “Tôi đã ở trong tình thế muốn hét lên nhưng không thể, đó là một trong những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi." Maryam cho biết khi thông tin về trường lan truyền, nhiều học sinh bắt đầu ghi danh học hơn và cô nhận thấy các cô gái cảm thấy nhẹ nhõm khi theo học để thoát khỏi áp lực khi ở nhà.

Maryam nói: “Một số nữ sinh không chịu ở nhà vào những ngày nghỉ lễ của chính phủ, ngay cả khi không có giáo viên ở trường, các em vẫn xin tôi cho vào học. Điều đó cho thấy họ tuyệt vọng đến mức nào khi thoát khỏi sự căng thẳng khi ngồi ở nhà và suy nghĩ về việc họ bị tước đoạt quyền lợi như thế nào”.

Vào ngày CNN đến thăm lớp học ẩn kín của Maryam, khoảng 30 cô gái rúc vào một căn phòng nhỏ để học mọi thứ từ tiếng Anh, toán, khoa học và cắt may. Maryam nói: “Trường học giống như ánh sáng đối với tôi, giống như con đường mà tôi có thể nhìn thấy hạnh phúc và bình minh ở cuối con đường. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó các trường học bình thường sẽ mở cửa trở lại và mọi cô gái sẽ được tự do quay lại trường học và phụ nữ sẽ có thể quay lại làm việc của mình.”

Niềm hy vọng như vậy là vô cùng cần thiết ở Afghanistan. Theo HQ, tỷ lệ lo lắng, trầm cảm và tự tử ở phụ nữ đang gia tăng ở Afghanistan kể từ khi nhóm này trở lại nắm quyền. Một trong những học sinh của Maryam, Fatima, 16 tuổi, nằm trong số rất nhiều cô gái và phụ nữ cảm thấy chán nản và lo lắng khi bị giam giữ trong nhà do lệnh cấm của Taliban, cơ hội trong tương lai của họ bị hạn chế một cách bi thảm.

Fatima nhớ lại: “Tôi nghĩ mình đang bị đuổi ra khỏi xã hội. Cảm giác giống như một tù nhân, giống như một tù nhân chỉ được phép ăn uống mà không được phép làm bất cứ điều gì khác. Ngồi ở nhà mà không có học vấn, chúng tôi không thể đạt được bất cứ điều gì. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, và bằng cách được học hành, tôi muốn thực hiện ước mơ của mình.”

Với sự hỗ trợ của gia đình, cô đã khám phá ra các lớp học ngầm do Maryam và những người khác giảng dạy và tìm thấy niềm đam mê của mình. Cô yêu thích may vá và mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Cô nói: “Tôi muốn trở thành một người phụ nữ được mọi người biết đến. Tôi không muốn mãi mãi đeo mặt nạ, tôi muốn có thể lộ bộ mặt thật của mình.”

Đối với Yalda, một sinh viên khác, việc tiếp tục học tập đã chứng tỏ là một cứu cánh. Cô gần như đã từ bỏ mục tiêu trở thành một kỹ sư. Cô bé 14 tuổi nói về việc quay trở lại trường học, ngay cả với cách thức hạn chế này. Đó là một lối thoát khỏi sự lo lắng và trầm cảm mà tôi cảm thấy khi ở nhà,”

Yalda, Fatima, Maryam và vô số người khác đang mơ về một tương lai không có Taliban và chuẩn bị cho ngày họ có thể bước ra khỏi bóng tối. Yalda nói: “Ngay cả khi Taliban ở lại thêm bảy hoặc tám năm nữa, cuối cùng họ cũng sẽ rời đi và sau đó chúng tôi có thể vào đại học và tiếp tục học tập.”

Maryam biết được Taliban đang kiểm tra các hoạt động bất hợp pháp ở các khu vực lân cận và lo ngại các cô có nguy cơ bị bắt. Cô vẫn thấy lo lắng trước viễn cảnh các chiến binh đến thăm. Cô nói: “Tôi sợ hãi, tôi luôn cảm thấy sợ hãi. Nhưng đồng thời, tôi cứ tiếp tục với hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Có một sức mạnh mạnh hơn nỗi sợ hãi, đó là niềm hy vọng của chúng ta về tương lai.”

Tương lai là điều mà Fatima luôn tâm niệm khi đến trường vào mỗi buổi sáng. Cô nói rằng cô lo lắng rằng mình có thể bị Taliban bắt giữ, nhưng đối với cô, điều đó đáng để mạo hiểm. Fatima nói: “Nếu họ bắt giữ tôi, tôi sẽ nói với họ rằng tôi chỉ muốn được giáo dục. Tôi không muốn ngồi ở nhà và đó không phải là một tội ác.”

⚪ ---- Báo Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Năm trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, Công ty General Motors có thể phải thu hồi hơn 20 triệu xe mà các cơ quan quản lý tin rằng có chứa bộ phận túi khí có khả năng gây nguy hiểm.

Các nguồn tin cho biết, khoảng 52 triệu xe tại Mỹ được trang bị túi khí bị lỗi do công ty ARC Automotive của Mỹ sản xuất, được ước tính có khả năng phải đối mặt với lệnh triệu hồi của Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA). Người ta tin rằng những bộ bơm hơi này có thể phát nổ với lực quá mạnh trong trường hợp xảy ra tai nạn, có khả năng khiến các mảnh kim loại văng ra ngoài. Khiếm khuyết nguy hiểm này đã dẫn đến hai trường hợp tử vong.

Cổ phiếu của hãng sản xuất xe hơi này đã giảm 2,66% và đạt mức giá 30,21 USD/cổ phiếu lúc 2:23 chiều theo giờ giờ miền Đông, sau khi chạm mức thấp nhất trong ba năm trước đó trong phiên giao dịch.

⚪ ---- Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện Elon Musk hôm thứ Năm về việc ông không làm chứng trong cuộc điều tra về việc ông mua Twitter Inc., công ty mà Musk đã đổi tên thành X Corp. sau khi mua lại, yêu cầu tòa án California buộc Musk phải tuân thủ với trát đòi hầu tòa của nó. Cơ quan này xác nhận rằng họ đang điều tra cả việc mua cổ phiếu Twitter của Musk cũng như "các tuyên bố và hồ sơ SEC liên quan đến Twitter" của Musk vào năm ngoái vì "có khả năng vi phạm... luật chứng khoán liên bang."

Musk đã nhận được trát đòi hầu tòa vào tháng 5/2023 nhưng Musk đã không xuất hiện để lấy lời khai ở San Francisco vào tháng 9/2023 mặc dù đã đồng ý làm như vậy và bị cáo buộc "cố gắng biện minh cho việc từ chối tuân thủ trát đòi hầu tòa bằng cách lần đầu tiên đưa ra một số phản đối giả mạo" chỉ có 2 ngày trước khi Musk phải xuất hiện theo lịch trình, cơ quan này tuyên bố. SEC làm rõ rằng “cho đến nay, [nó] chưa kết luận rằng bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đã vi phạm luật chứng khoán liên bang”.

⚪ ---- Người lao động ở California sẽ sớm nhận được tối thiểu 5 ngày nghỉ bệnh có lương hàng năm, thay vì 3, theo luật mới mà Thống đốc Gavin Newsom ký hôm thứ Tư. Luật có hiệu lực vào tháng 1/2024 cũng tăng số thời gian nghỉ bệnh mà người lao động có thể chuyển sang năm sau. Newsom cho biết điều đó chứng tỏ rằng việc ưu tiên sức khỏe và hạnh phúc của người lao động “là điều quan trọng nhất đối với tương lai của California. Quá nhiều người vẫn phải lựa chọn giữa việc bỏ một ngày lương và chăm sóc bản thân hoặc các thành viên trong gia đình khi họ bị bệnh.”

⚪ ---- Canada: Thủy Thanh Phan, cư dân thị trấn Hamilton, đã thắng lớn trong trò chơi xổ số Pools vào tối thứ Hai – chính xác là 70.566,40 đô la. Trong một thông cáo báo chí, Công ty Xổ số Ontario Lottery and Gaming Corporation cho biết ông Thủy Thanh Phan, 58 tuổi, là người chơi xổ số thường xuyên trong hơn 25 năm và nói rằng ông biết mình đã thắng sau một ván chơi.

Đây không phải là chiến thắng lớn đầu tiên của Phan. Anh cũng đã thắng được 100.000 đô la trong trò chơi xổ số DAILY KENO ba năm trước. Phan dự định sử dụng số tiền thắng được để trả tiền vay mua nhà. OLG cho biết chiếc vé trúng thưởng đã được mua tại Chợ Handy trên Phố Burlington ở Hamilton, Ontario, Canada

⚪ ---- RFA: Các mạng xã hội lớn xóa nội dung “chống Nhà nước” Việt Nam. Theo Đài Á Châu Tự Do. Các mạng xã hội lớn gồm YouTube, TikTok và Facebook trong khoảng thời gian chỉ một tháng đã xóa gần 800 bài đăng có nội dung bị cơ quan chức năng Việt Nam cho là “chống Nhà nước” hay “không trung thực”. Mạng báo Thanh Niên loan tin vừa nêu ngày 6/10 dẫn nguồn từ Bộ Thông tin- Truyền thông Việt Nam. Cụ thể YouTube xóa chừng 380 video, Facebook xóa hơn 360 bài đăng; TikTok xóa hơn 30 đường dẫn từ giữa tháng tám đến giữa tháng chín. Nội dung bị xóa được nói là “không trung thực, tiêu cực… chống lại đảng, nhà nước, tổ chức, cá nhân…, xúc phạm lãnh tụ.” AFP cũng loan tin với nhận định rằng chính phủ do đảng cộng sản duy nhất lãnh đạo tại Việt Nam không dung thứ bất đồng và những hạn chế đối với các mạng xã hội được sử dụng nhằm giới hạn quyền tự do biểu đạt. Toàn bộ truyền thông bị đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước và những tiếng nói chỉ trích trên mạng bị thường xuyên theo dõi.

⚪ ---- TIN VN. Hơn 110.000 người đi làm việc ở nước ngoài, 9 tháng đã vượt kế hoạch năm. Theo Báo Dân Trí. Ngày 5/10, thông tin về tình hình đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp cho thấy 9 tháng qua, số lao động đưa đi đã đạt 101,37% kế hoạch năm 2023. Trong tháng 9/2023, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 14.273 lao động, trong đó có 5.042 lao động nữ. Số lao động đưa đi cao nhất là sang Nhật Bản, với 8.475 lao động (3.831 lao động nữ), tiếp sau là Đài Loan 4.512 lao động (1.391 lao động nữ), Hàn Quốc 505 lao động (47 lao động nữ), Trung Quốc 198 lao động nam, Hungari 146 lao động (90 lao động nữ), Singapore 51 lao động nam, Malaysia 34 lao động (10 lao động nữ) và các thị trường khác. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 111.507 lao động (trong đó có 38.816 lao động nữ) đạt 101,37% kế hoạch. Cụ thể, năm 2023, kế hoạch đề ra của ngành là đưa 110.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

⚪ ---- HỎI 1: Thiếu niên Mỹ chết vì súng tăng 87% trong 10 năm qua, chết vì ma túy quá liều tăng gấp đôi?

ĐÁP 1: Đúng thế. Trẻ em Mỹ hiện nay an toàn hơn một thập niên trước, khi phải đối mặt với nhiều loại thương tích, với hai ngoại lệ rõ ràng: ma túy và súng. Đó là điểm mấu chốt của một nghiên cứu mới xem xét xu hướng chấn thương ở trẻ em và thanh thiếu niên Hoa Kỳ từ năm 2011 đến năm 2021. Thương tích không gây tử vong do tai nạn và hành hung đã giảm lần lượt là 55% và 60% trong khoảng thời gian đó. Điều đó bao gồm sự sụt giảm đáng kể về thương tích do va chạm xe hơi, té ngã và các tai nạn khác từ lâu đã là nguyên nhân hàng đầu gây thương tích ở trẻ em.

Tuy nhiên, thê thảm là thực tế khắc nghiệt của súng và ma túy. Tỷ lệ tử vong do súng ở trẻ em và thanh thiếu niên tăng 87% trong thời gian nghiên cứu, trong khi thương tích do súng không gây tử vong tăng hơn gấp đôi. Trong khi đó, số ca sử dụng ma túy quá liều gây chết người cũng tăng gấp đôi.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/10/05/Gun-deaths-overdoses-rise-among-US-kids-while-other-injuries-fall/1141696517045/

⚪ ---- HỎI 2: Báo nguy thiếu thuốc chữa trị ung thư ở 86% trung tâm điều trị ung thư?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới, một số trung tâm ung thư lớn nhất của quốc gia tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt “rộng rãi” các loại thuốc hóa trị liệu cứu sống. Cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Năm bởi Mạng lưới Ung thư Toàn diện Quốc gia (National Comprehensive Cancer Network).

Nhìn chung, 86% trung tâm được khảo sát nói thiếu ít nhất một loại thuốc điều trị ung thư. Cuộc khảo sát cho thấy trong số 29 trung tâm ung thư của Hoa Kỳ, hơn 70% báo cáo không đủ nguồn cung cấp thuốc hóa trị carboplatin và gần 60% vẫn thấy thiếu thuốc cisplatin.

Chi tiết:

https://www.kswo.com/2023/10/05/cancer-centers-report-widespread-shortage-chemo-drugs-survey-says/

.