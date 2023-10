Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố Jon Fosse là người đoạt giải Nobel Văn học năm 2023 “vì những vở kịch và văn xuôi sáng tạo đã lên tiếng cho những điều không thể nói được.

.

- Jon Fosse thắng giải Nobel Văn học 2023

- Trump ngỏ ý muốn làm Chủ tịch Hạ viện một thời gian ngắn trước khi đắc cử Tổng Thống, nhưng Rule 26 đang ngăn cản Trump.

- TT Biden xây tường biên giới Mỹ-Mễ bằng cách cho miễn 26 luật liên bang.

- Cộng Hòa trả thù Dân Chủ: lấy văn phòng lớn của Pelosi đưa cho McCarthy ngồi, lấy luôn văn phòng lớn của cựu Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steny Hoyer (D-Md.)

- Trump lại chửi mắng Bộ trưởng Tư pháp Letitia James của New York đã dám lôi Trump ra tòa về tội gian lận tài chính. Bà James nói ngay: Tôi sẽ không bị bắt nạt, tố cáo Trump bịa đặt đủ thứ về 1 nữ thư ký tòa án.

- Trump gây quỹ quý 3, thu về 45,5 triệu USD các tháng 7-9. Gấp 3 số tiền 15 triệu USD DeSantis quyên cùng kỳ

- Peter Strzok: Tại sao Sở Thuế IRS không điêu tra Trump về thuế, sau khi bí mật trốn thuế của Trump lộ ra năm 2018 trên 2 báo

- 2 dân biểu Jim Jordan và Steve Scalise nói muốn tranh ghế chủ tịch Hạ viện

- Trước tòa New York: LS của Trump đổ tội cho kế toán viên Donald Bender, trong khi kế toán viên Camron Harris đổ tội cho Trump Organization

- Rudy Giuliani kiện TT Biden vì tội phỉ báng, nói Giuliani là “con tốt của Nga”

- Công tố Đặc biệt Jack Smith thẩm vấn nhiều người xem có phải Rudy Giuliani say rượu khi cố vấn cho Trump lật ngược bầu cử 2020

- Bạch Ốc: hy vọng Cộng hòa Hạ viện thu xếp nội bộ để làm việc

- TT Biden tha nợ thêm 9 tỷ đô cho 125.000 người đi vay tiền khi đi học

- Zelensky: lo ngại vì bầu cử Mỹ sẽ làm nguy cuộc chiến ở Ukraine.

- Ấn Độ: Lũ lụt lớn ít nhất 14 người chết và hơn 102 người mất tích

- Mỹ: không thấy bất kỳ thay đổi nào trong thái độ của Putin đối với cuộc chiến ở Ukraine.

- Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine số vũ khí và đạn dược tịch thu được của Iran.

- FIFA: Maroc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ cùng đăng cai World Cup 2030.

- Truy tố người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried vì đánh cắp ít nhất 10 tỷ USD trên sàn tiền kỷ thuật số

- Giải độc đắc xổ số Powerball sẽ lên tới 1,4 tỷ USD vào Thứ Bảy.

- Massachusetts: nổ súng, nhiều người trúng đạn

- Hơn 75.000 nhân viên y tế Kaiser Permanente đình công, đòi tăng lương và điều kiện việc làm

- Quận Cam: 3 xe đụng nhau, 1 người chết, 3 bị thương.

- Iowa: Tyler Lee say rượu lái xe, lãnh án 25 năm tù vì đụng chết David Nguyen

- Florida: Bao Tran, 14 tuổi, đang đạp xe đến trường thì bị xe tông chết.

- Florida: Kiet Tran trúng số 1 triệu đôla

- TIN VN. Việt Nam lên tiếng về khả năng mua máy bay F-16.

- TIN VN. Việt kiều Mỹ tử vong khi đang tham quan trên vịnh ở Cát Bà.

- HỎI 1: Chuyện tình cảm: 22% từng là nạn nhân của lạm dụng tài chính, 46,8% bị bạo hành vẫn ở lại vì con cái? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 1: Chỉ 1/2 người làm việc theo giờ tự tin rằng họ sẽ nghỉ hưu thoải mái về sau? ĐÁP 1: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-5/10/2023) ⚪ ---- Giải độc đắc xổ số Powerball trong kỳ quay số đêm Thứ Tư không có ai trúng trọn 6 con số. Do vậy, giải độc đắc xổ số Powerball trong kỳ quay số đêm Thứ Bảy sắp tới sẽ lên tới 1,4 tỷ USD. Nếu có ai đó trúng độc đắc vào ngày thứ Bảy, giá trị tiền mặt ước tính sẽ là 643,7 triệu USD, nếu lãnh trọn một lần. Các con số quay được vào tối thứ Tư là: 9-35-54-63-64 và Powerball: 1.

.

⚪ ---- Hôm thứ Năm, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố Jon Fosse là người đoạt giải Nobel Văn học năm 2023 “vì những vở kịch và văn xuôi sáng tạo đã lên tiếng cho những điều không thể nói được. Tác phẩm đồ sộ của ông được viết bằng tiếng Nynorsk của Na Uy và trải dài trên nhiều thể loại, bao gồm vô số vở kịch, tiểu thuyết, tuyển tập thơ, tiểu luận, sách thiếu nhi và các bản dịch. Mặc dù ngày nay ông là một trong những nhà viết kịch được biểu diễn rộng rãi nhất trên thế giới, ông cũng được công nhận tài năng sáng tạo xuất sắc về văn xuôi."

.

Chủ tịch Ủy ban Nobel Văn học Anders Olsson lưu ý: “Fosse pha trộn tính gốc rễ trong ngôn ngữ và bản chất của nền tảng Na Uy của ông với các kỹ thuật nghệ thuật theo chủ nghĩa hiện đại. Fosse bộc lộ sự lo lắng và mâu thuẫn của con người trong cốt lõi của mình.”

.

Ủy ban ca ngợi phong cách văn học của tác giả, được biết đến với cái tên “Chủ nghĩa tối giản Fosse” (“Fosse minimalism”). Ủy ban cho biết: “Fosse trình bày những tình huống hàng ngày có thể nhận ra ngay trong cuộc sống của chúng ta. Việc giảm thiểu triệt để ngôn ngữ và hành động kịch tính của ông thể hiện những cảm xúc mạnh mẽ nhất của con người về sự lo lắng và bất lực bằng những thuật ngữ đơn giản nhất”.

.

Fosse, 64 tuổi (sinh ngày 29/9/1959), sinh ở thị trấn Haugesund, Na Uy. Tác phẩm của ông bao gồm khoảng 40 vở kịch, cũng như một số tiểu thuyết, thơ, tiểu luận, sách thiếu nhi và bản dịch.

.

Kiệt tác của ông - bảy tác phẩm được nhóm lại thành một tập duy nhất có tựa đề "Septology" - kể câu chuyện về một họa sĩ già và một người góa vợ sống một mình khi ông suy ngẫm về thực tế tôn giáo, bản sắc, nghệ thuật và cuộc sống gia đình. “Septology” – dài khoảng 800 trang – đã được ca ngợi vì tính thử nghiệm chính thức của nó. Văn xuôi có tính thiền định của Fosse hiếm khi bị gián đoạn bởi các dấu chấm hoặc các hình thức chấm câu khác, tạo ra một dòng chảy thần kỳ cho cuộc thẩm vấn triết học của ông. (Thực tế, loại văn xuôi ít dấu chấm câu có thể là loại văn khó dịch sang ngôn ngữ khác.)

.

.

Ông sống một thời gian với người vợ thứ hai, một người Slovakia, ở Hainburg an der Donau ở Áo. Ông cũng có một ngôi nhà ở Bergen và hai ngôi nhà ở miền Tây Na Uy. Ban đầu ông là thành viên của Giáo hội Na Uy (mặc dù trước năm 2012 ông tự nhận mình là người vô thần), ông gia nhập Giáo hội Công giáo vào năm 2012–2013, và tự nhập viện để cai nghiện rượu lâu dài.

.

Việc chọn Fosse làm người đoạt giải năm nay sẽ không thể chống lại những lời chỉ trích từ những người cho rằng ủy ban ưa trao thưởng cho các nhà văn châu Âu trong khi các tác giả ở các châu lục khác phải trả giá. Trong lịch sử, các nhà văn nam cũng thống trị giải thưởng này: Trong số 120 người đoạt giải về văn học, chỉ có 17 người là phụ nữ.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm bày tỏ quan ngại về "những tiếng nói khác nhau, một số trong số đó rất kỳ lạ" của Washington liên quan đến sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine trong cuộc bầu cử năm tới. Sau khi đến cuộc họp của Cộng đồng Chính trị Châu Âu ở Tây Ban Nha, ông Zelensky nói với báo chí rằng, mặc dù Kiev nhận được sự đảm bảo về sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Joe Biden và "sự ủng hộ của lưỡng đảng từ Quốc hội", ông Zelensky thừa nhận đây là "giai đoạn bầu cử khó khăn đối với Hoa Kỳ."

.

Hơn nữa, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell cảnh báo rằng nếu xung đột chính trị của Washington làm suy yếu sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho Ukraine thì châu Âu không thể lấp đầy khoảng trống đó.

.

⚪ ---- Lũ lụt lớn ở Ấn Độ khiến ít nhất 14 người chết và hơn 102 người mất tích khi hồ băng trên dãy Himalaya vỡ bờ. Mưa lớn khiến hồ Lhonak ở bang Sikkim phía đông bắc nước này tràn bờ, gây ra thảm họa lũ lụt tệ hại nhất khu vực trong hơn 50 năm qua. Các quan chức địa phương cho biết cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn do nước từ đập Teesta V của NHPC do nhà nước điều hành, trong khi một nguồn tin chính phủ nói với Reuters rằng 4 trong số các cửa đập đã bị cuốn trôi.

.

Nguồn tin cho biết thêm, không rõ tại sao các cánh cổng không được mở kịp thời. Cơ quan quản lý thảm họa tiểu bang cho biết tính đến sáng thứ Năm, 26 người bị thương và 22 quân nhân nằm trong số 102 người mất tích. Nhà chức trách cho biết khoảng 22.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

.

⚪ ---- Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ (DIA) Scott Berrier cho biết DIA không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trong thái độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với cuộc chiến ở Ukraine. Berrier nói: “Putin có thể không có khả năng như khi đến Ukraine 18 tháng trước nhưng tôi không nghĩ mục tiêu của Putin đã thay đổi”.

.

Ông nói thêm rằng Trung Quốc đang cung cấp "hỗ trợ tinh thần" cho Nga hơn là hỗ trợ vật chất. Ông cho biết nền kinh tế Nga "có vẻ có phần kiên cường" hơn các đồng minh phương Tây nghĩ nhưng cuộc chiến kéo dài ở Ukraine "sẽ đòi hỏi họ phải tìm kiếm thêm quan hệ đối tác để hỗ trợ vật chất và tài chính."

.

Ông cho biết Ukraine đang đạt được tiến bộ trong cuộc phản công và việc tiếp tục hỗ trợ của phương Tây là rất quan trọng. Ông nói: “Tôi tin rằng họ có thể thoát khỏi vấn đề này theo một cách khá hợp lý để đáp ứng mọi nhu cầu của mình và thực sự khiến Nga phải lui lại.”

.

⚪ ---- CNN ngày 4/10 đưa tin Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine số vũ khí và đạn dược tịch thu được của Iran. Các quan chức Mỹ nói với các nhà báo rằng họ dự định đưa ra thông báo chính thức trước ngày 8 tháng 10. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Washington sẽ tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý cho việc chuyển giao vũ khí như thế nào. Nhiệm vụ của LHQ yêu cầu vũ khí bị tịch thu phải được tiêu hủy hoặc cất giữ. Các báo cáo truyền thông trước đây cho rằng Hoa Kỳ đang nghiên cứu cách gửi hợp pháp những vũ khí bị tịch thu như vậy đến Ukraine.

.

Trước đó, hôm 3/10, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết Pentagon có khả năng cung cấp cho Ukraine số vũ khí từ kho dự trữ của nước này trị giá lên tới 5,4 tỷ USD, có thể giúp đáp ứng nhu cầu cấp thiết của lực lượng vũ trang nước này. Vào ngày 30 tháng 9, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật ngăn chận đóng cửa chính phủ, trong đó Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã loại bỏ 6 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, tuyên bố rằng vấn đề này sẽ được giải quyết riêng sau.

.

⚪ ---- Bác Bảy xây tường biên giới Mỹ-Mễ bằng cách cho miễn hàng chục luật liên bang. Chính quyền Biden hôm thứ Tư thông báo rằng 26 luật liên bang đã được miễn trừ để cho phép xây dựng bức tường biên giới ở Texas, đánh dấu lần đầu tiên chính quyền sử dụng quyền hành pháp thường được cựu Tổng thống Trump sử dụng để tài trợ cho các dự án dọc biên giới phía Nam.

.

Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết trong một tuyên bố đăng lên Cơ quan Đăng bộ Liên bang Hoa Kỳ rằng các luật được miễn trừ sẽ giúp đẩy nhanh việc xây dựng các rào chắn và đường sá ở Quận Starr, Texas, nơi đang có “sự xâm nhập bất hợp pháp cao”. DHS cho biết, trong năm tài chính vừa qua, Lực lượng Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ đã chứng kiến hơn 245.000 người cố gắng vào Hoa Kỳ tại Khu vực Thung lũng Rio Grande, trích dẫn dữ liệu từ tháng 8.

.

Bộ trưởng DHS Alejandro Mayorkas cho biết: “Hiện tại, nhu cầu cấp thiết và ngay lập tức là xây dựng các rào cản vật lý và đường sá ở khu vực lân cận biên giới Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn những người nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ trong các khu vực dự án”.

.

Một số luật liên bang được miễn trừ bao gồm Đạo luật Nước sạch, Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng và Đạo luật uống nước an toàn để ngăn chặn các cuộc xem xét kéo dài và các vụ kiện thách thức việc vi phạm các luật đó, Associated Press (AP) đưa tin. Việc xây dựng sẽ được tài trợ bởi một khoản phân bổ của Quốc hội được thông qua vào năm 2019, trong đó Quốc hội dành kinh phí cho việc xây dựng hàng rào biên giới ở Thung lũng Rio Grande. DHS được yêu cầu sử dụng số tiền đó cho mục đích phù hợp.

.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, Trump đã chuyển hàng tỷ USD trong quỹ xây dựng quốc phòng và quân sự sang xây dựng bức tường, trọng tâm trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của cựu tổng thống. Trump sau đó buộc phải sử dụng quyền hạn khẩn cấp sau khi Quốc hội từ chối cấp vốn đầy đủ cho dự án.

.

Trump đã lên mạng xã hội vào sáng thứ Năm, nói rằng ông sẽ “chờ” lời xin lỗi của Biden. Trump viết giễu cợt trên mạng Truth Social: “Thật thú vị khi xem Joe Biden phá vỡ mọi luật môi trường... Như tôi đã thường xuyên nói, trong hàng ngàn năm, chỉ có hai thứ hoạt động ổn định, đó là bánh xe và những bức tường! Liệu Joe Biden có xin lỗi tôi và nước Mỹ vì đã mất quá nhiều thời gian để di chuyển [xây rào]..." Tin này đưa ra trong khi Ngoại trưởng Antony Blinken và các nhà lãnh đạo Mỹ khác dự kiến sẽ đến thăm Mexico để giải quyết những lo ngại về an ninh, buôn bán ma túy, vũ khí và tình trạng di cư ngày càng gia tăng.

.

⚪ ---- Cộng Hòa trả thù Dân Chủ. Các đồng minh của cựu Chủ tịch Hạ viện bị lật đổ Kevin McCarthy (R-Calif.) đang nổi giận với đảng Dân chủ vì đã không bỏ phiếu cứu McCarthy trong bối cảnh Cộng Hòa nổi loạn truất phế McCarthy- nhưng các đảng viên Đảng Dân chủ cho rằng Đảng Cộng hòa không có ai để đổ lỗi ngoài chính họ. Sự phẫn nộ của Đảng Cộng hòa không chỉ tập trung vào 8 Dân biểu Cộng Hòa, những người đã châm ngòi và ủng hộ cuộc bỏ phiếu lật đổ McCarthy, mà còn tập trung vào các đảng viên Đảng Dân chủ đã đồng lòng bỏ phiếu loại bỏ ông ta.

.

Thế là Chủ tịch Hạ viện tạm thời Patrick McHenry (R-N.C.) đã thực hiện một số cuộc trả thù nhanh chóng - đuổi cả Chủ tịch Danh dự Nancy Pelosi (D-Calif.) và cựu Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steny Hoyer (D-Md.) ra khỏi văn phòng ẩn náu (loại văn phòng đặc biệt, ẩn, lớn hơn văn phòng bình thường) của họ ở Điện Capitol.

.

Hành động thái này được đưa ra sau khi McCarthy chỉ trích Pelosi, người đang ở California dự tang lễ của cố Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (D-Calif.), cho rằng bà Pelosi đã không giữ lời hứa nhiều tháng trước, trong cuộc chiến 15 phiếu bầu để giành quyền Chủ tịch Hạ viện để ủng hộ McCarthy. Nhân viên tòa nhà Quốc hội bắt đầu dọn dẹp văn phòng, thay ổ khóa, vào tối thứ Ba.

.

Trò con nít? Dân biểu Glenn Ivey (D-Md.) cho biết: “Đó là những thứ khá nhỏ nhặt. Và điều kỳ lạ đối với tôi là chúng ta đang phải hứng chịu sự phản đối từ những đảng viên Cộng hòa ôn hòa, những người thực sự có thể đã khắc phục vấn đề này trong nội bộ từ nhiều tháng trước và lẽ ra phải sửa nó từ nhiều tháng trước, nhưng họ đang tức giận, giờ họ đang giận dữ với đảng Dân chủ vì đã không giải cứu McCarthy. Thành thật mà nói, tôi chỉ thấy điều đó là chưa trưởng thành."

.

Dân biểu Garret Graves (R-La.) Nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng không gian văn phòng của Pelosi sẽ được trao cho McCarthy. Nhưng các văn phòng chỉ là mục tiêu vật chất của một đảng Cộng hòa đang sôi sục vì đảng Dân chủ đã tạo điều kiện cho một cuộc đảo chính từ tám đảng viên Cộng hòa.

.

Đó là một khẳng định mà các Dân biểu Dân chủ hoàn toàn bác bỏ, lưu ý rằng McCarthy đã nhiều lần đầu hàng phe MAGA trong đảng của ông, bao gồm cả việc tiến hành một cuộc điều tra luận tội đối với Tổng thống Biden - và bằng việc thường xuyên không đàm phán với các đảng viên Đảng Dân chủ, ngay cả khi công việc của McCarthy đang ở thế phải cân bằng.

.

DB Cộng Hòa Graves đã trút giận với các phóng viên hôm thứ Tư, nói rằng đồng nghiệp của ông, DB Matt Gaetz (R-Fla.), người dẫn đầu nổi loạn chống McCarthy, đã bị Dân chủ “chơi đùa”. Graves nói: “Hãy để tôi nói lại lần nữa, Hạ viện đang bị đóng băng. Và nó bị đóng băng vì Matt Gaetz trở thành cái trống đế bị gõ thành nhạc ồn ào bởi [DB Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.)], của Nancy Pelosi và những người khác… chỉ có 8 đảng viên Đảng Cộng hòa kết hợp với 208 đảng viên Đảng Dân chủ. Mọi đảng viên Đảng Dân chủ trong phòng này đều đã phế truất Chủ tịch Hạ viện chỉ với 8 người được gọi là Đảng Cộng hòa.”

.

Nhưng rõ ràng là sự thất vọng của Graves không chỉ tập trung vào phía bên kia lối đi, mà có lúc còn gọi Gaetz là “kẻ đốt phá” và nói: “Nếu chúng ta tiếp tục có những chú hề như Matt Gaetz trong hội nghị của Đảng Cộng hòa, như một phần của Quốc hội này, thì bạn sẽ phải đặt ra các quy tắc ngăn cản y thực hiện trò chơi đố chữ của mình. Mỗi tuần, mỗi tháng, khi y đi ra ngoài và làm công việc của mình, y tạo ra một số cuộc khủng hoảng để sau đó y sử dụng để quyên tiền. Tôi nghĩ điều này là bất hợp pháp. Tôi nghĩ mọi người nên ngồi tù vì chuyện tào lao này. Y là kẻ đốt phá đã đốt nhà.”

.

Pelosi, trong một tuyên bố, lưu ý rằng bà đang ở California trong thời gian diễn ra cuộc bỏ phiếu đột ngột và cô ấy không thể lấy lại đồ đạc của mình khi chúng bị chuyển khỏi văn phòng của bà [để đưa qua văn phòng nhỏ hơn]. Bà nói: “Việc trục xuất này là một sự khác biệt rõ ràng so với truyền thống. Với tư cách là Chủ tịch Hạ viện, tôi đã trao cho cựu Chủ tịch Hạ viện [Dennis Hastert (R-Ill.)] một dãy văn phòng lớn hơn đáng kể trong thời gian ông ấy muốn. Không gian văn phòng không quan trọng với tôi nhưng có vẻ nó quan trọng với họ. Bây giờ Ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng hòa đã giải quyết xong vấn đề quan trọng này, hãy hy vọng họ sẽ bắt tay vào giải quyết những gì thực sự quan trọng đối với người dân Mỹ.”

.

⚪ ---- Trump ngỏ ý muốn làm Chủ tịch Hạ viện một thời gian ngắn. Donald Trump đề nghị ông sẽ giữ chức chủ tịch Hạ viện khi vận động tranh cử tổng thống và phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý. Cựu tổng thống Trump từng bị luận tội hai lần, người đã bị truy tố 91 tội danh ở bốn khu vực pháp lý, đang được coi là người kế nhiệm tiềm năng cho Chủ tịch Hạ viện bị phế truất Kevin McCarthy (R-CA).

.

Trump viết lên mạng hôm thứ Năm lúc 5:38 giờ sáng: "Tôi đang tranh cử Tổng thống, dẫn trước 62 điểm so với đảng Cộng hòa, nhưng sẽ làm bất cứ điều gì có thể, cần thiết để hỗ trợ quá trình lựa chọn Chủ tịch Hạ viện, trong thời gian ngắn, cho đến khi có được sự lựa chọn cuối cùng về một CHỦ TỊCH HẠ VIỆN TUYỆT VỜI CỘNG HÒA. Một Chủ tịch Hạ viện sẽ giúp đỡ một Tổng thống mới nhưng có nhiều kinh nghiệm, TÔI, LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI LẠI!”

.

Mấy câu vừa dẫn hàm ý Trump nói Trump muốn làm Chủ tịch Hạ viện cho tới khi Trump đắc cử Tổng Thống. Nhưng Rule 26 của Hạ viện có thể không cho Trump giữ chức này, vì Rule 26 được đưa vào Quy tắc Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện của Quốc hội lần thứ 118, được thông qua vào tháng 1/2023, viết: “Một thành viên trong Ban lãnh đạo Đảng Cộng hòa sẽ từ chức nếu bị truy tố về một trọng tội có thể bị phạt tù từ hai năm trở lên.” Hiện nay Trump bị truy tố 91 tội hình sự, và trên nguyên tắc là sẽ ở tù cả trăm năm nếu bị xử có tội. Hiện thời Dân biểu Steve Scalise (R-LA) và Dân biểu Jim Jordan (R-OH) đều tuyên bố họ sẽ tìm cách thay thế McCarthy.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump cho biết Trump chọn tham dự phiên tòa xét xử gian lận kinh doanh dân sự trị giá 250 triệu USD tại New York trong tuần này để cho thấy "nó tham nhũng như thế nào". Trump cũng tuyên bố hôm thứ Tư rằng "Tôi bị mắc kẹt ở đây vì tôi có một bộ trưởng tư pháp tham nhũng", ám chỉ Letitia James, một phụ nữ da đen mà Trump còn gọi là "động vật chính trị". Trump, người không bắt buộc phải tham dự phiên tòa, ngay sau đó đã cho thấy mình không bị bế tắc như thế nào. Trump đến và rời Tòa án Tối cao Manhattan giữa chừng trong quá trình xét xử hôm thứ Tư và cuối cùng bay ra khỏi New York, theo CNBC.

.

Bộ trưởng Tư pháp James sau đó tuyên bố "buổi biểu diễn [kịch] của Donald Trump đã kết thúc." Cô nói với các phóng viên: “Tôi sẽ không bị bắt nạt”, đồng thời cho biết thêm Trump đã biến sự xuất hiện kéo dài hai ngày rưỡi của Trump thành một “trò quậy chính trị” và “tạo hình ảnh để gây quỹ”.

.

Cô cũng chỉ trích Trump - người có các bài đăng xúc phạm, bịa đặt trên mạng xã hội về đời tư một nữ thư ký luật đã khiến thẩm phán phải ban hành lệnh bịt miệng hôm thứ Hai - vì "những bình luận không may đã kích động bạo lực; những bình luận mà tôi mô tả là dụ dỗ chủng tộc; những bình luận, thật không may, lại thu hút sự chú ý của những kẻ hạ cấp trong cộng đồng chúng ta," theo báo Axios.

.

James nói: “Chúng mang tính xúc phạm” và “không có bất kỳ sự thật và bằng chứng nào”. Bà nói: “Vụ này được đưa ra đơn giản vì đây là vụ án mà các cá nhân đã tham gia vào một hình thức và hành vi lừa đảo và tôi sẽ không ngồi yên và cho phép bất cứ ai phá hoại luật pháp”. Thẩm phán giám sát vụ án đã kết luận Trump, hai con trai cả của Trump và Trump Organization đã phạm tội lừa đảo bằng cách thổi phồng giá trị tài sản một cách ồ ạt trong nhiều năm. Thẩm phán sẽ xác định thiệt hại để phạt.

.

⚪ ----- Ban vận động tranh cử của cựu Tổng thống Trump hôm thứ Tư đã công bố đợt gây quỹ quý 3, cho biết họ đã thu về 45,5 triệu USD từ tháng 7 đến tháng 9. Tờ New York Times lưu ý rằng tổng số tiền không thể được xác minh độc lập cho đến khi các báo cáo công khai được nộp trước ngày 15/10, gọi đó là một khoản tiền "khổng lồ". Con số này gấp hơn ba lần số tiền 15 triệu USD mà ứng cử viên tổng thống số 2 của Đảng Cộng hòa, Ron DeSantis, cho biết hôm thứ Tư trước đó rằng chiến dịch tranh cử của ông đã huy động được trong cùng khoảng thời gian. Chiến dịch tranh cử của Trump báo cáo có sẵn 37,5 triệu USD vào cuối tháng 9, so với 5 triệu USD của chiến dịch DeSantis. Chưa có ứng cử viên nào khác công bố số liệu gây quỹ quý 3.

.

⚪ ---- Hôm Thứ Tư là ngày thứ ba của phiên tòa New York kiện Trump về gian lận tài chánh. Đây là ngày thứ ba của phiên tòa xét xử gian lận dân sự trị giá 250 triệu USD của Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, hai người con trưởng thành của ông và công ty của gia đình.

.

Các luật sư của cựu tổng thống đã đệ đơn kháng cáo phán quyết của thẩm phán vào tuần trước rằng Trump đã phạm tội “lừa đảo liên tục”. Trong cuộc thẩm vấn chéo sáng Thứ Tư, các luật sư của Trump đã tìm cách làm tổn hại đến uy tín của cựu kế toán của ông, Donald Bender, người thừa nhận rằng ông không tranh chấp việc định giá tài sản mà văn phòng Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York cáo buộc là Trump Organization đã thổi phồng.

Một kế toán viên thứ hai, Camron Harris, đã lập luận vào buổi chiều rằng gia đình Trump và công ty của họ, Trump Organization, chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính của chính họ [chứ không phải kế toán viên nào hết].⚪ ---- Tại sao Sở Thuế IRS không điêu tra Truump về thuế, trong khi bí mật trốn thuế của Trump lộ ra năm 2018 trên tờ New York Times và Washington Post? Cựu đặc vụ FBI và là kẻ thù của Donald Trump, Peter Strzok hoàn toàn mong đợi Trump sẽ bắt đầu ném người xuống gầm xe buýt để tự cứu Trump, nếu TRump bị điều tra thuế. Phóng viên Nicolle Wallace của đài MSNBC giải thích hôm thứ Tư rằng ngay cả di sản của cha ông, Fred Trump, cũng không được an toàn khỏi con trai ông - và mối quan hệ của Trump với những đứa con của Trump cũng sẽ như vậy.Cô Wallace nhớ lại lời khai của Trump trong phiên tòa xét xử gian lận đang diễn ra ở New York, trong đó Trump nói rằng Trump đang bận điều hành đất nước và cứu nước Mỹ khỏi thảm họa hạt nhân tiềm tàng: “Đó là điều Trump bận rộn làm trong khi các con Trump điều hành công ty."Strzok giải thích rằng, dựa trên những gì mọi người đã chứng kiến Trump từ xưa cho đến nay, việc Trump đổ tội cho những đứa con trưởng thành của mình phải chịu trách nhiệm nặng nề không có gì đáng ngạc nhiên. Strzok nhớ lại các báo cáo từ năm 2018, trong đó New York Times và Washington Post đã vạch trần việc định giá sai về bất động sản của Trump.“Câu hỏi của tôi là, cơ quan điều tra liên bang ở đâu?” Strzok hỏi. "Sở Thuế IRS ở đâu? Bộ Tư pháp ở đâu, cho dù đó là từ báo cáo năm 2018, liệu đó có phải là sự giới thiệu từ Letitia James về tất cả thông tin này không? Nếu có những vấn đề rõ ràng về thuế ở cấp tiểu bang New York, tôi phải tin tưởng giữa luật thuế liên bang và gian lận của tổ chức tài chính liên bang... Tôi phải nghĩ rằng có những vi phạm ở đó. Và, bạn biết đấy, điều đó khiến tôi tự hỏi liệu điều đó có đang xảy ra hay không, hay liệu họ chỉ bằng lòng để việc đó cho tiểu bang New York.”⚪ ---- Các dân biểu Jim Jordan của Ohio và Steve Scalise của Louisiana hôm thứ Tư cho biết họ đang tranh cử để trở thành chủ tịch Hạ viện tiếp theo sau khi Kevin McCarthy, R-Calif., bị truất phế hôm thứ Ba.Hôm thứ Tư, Jordan cho biết trong bức thư đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X rằng các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cần phải cùng nhau tập trung vào những thay đổi nhằm cải thiện đất nước và đoàn kết đưa ra các giải pháp thực sự. Jordan viết: “Nhưng dù làm gì đi nữa, chúng ta cũng phải làm cùng nhau như một hội nghị. Tôi trân trọng yêu cầu sự ủng hộ của các bạn đối với Chủ tịch Hạ viện”.Dân biểu Steve Scalise, R-La., cũng cho biết vào thứ Tư X rằng ông đang tranh cử chức Chủ tịch Hạ viện. Scalise viết trong "bức thư gửi các đồng nghiệp thân mến" của mình rằng Cộng hòa phải hàn gắn những vết thương sâu sắc tồn tại trong hội nghị của chính họ tại Hạ viện. Scalise viết: “Với tinh thần trách nhiệm và mục đích đó, tôi đang tìm kiếm đề cử của Hội nghị cho vị trí Chủ tịch Hạ viện”.⚪ ---- Rudy Giuliani đã kiện Tổng thống Biden hôm thứ Tư vì tội phỉ báng vì bình luận của Biden gọi cựu thị trưởng thành phố New York là “con tốt của Nga” trong cuộc tranh luận tổng thống năm 2020. Đơn kiện dài 16 trang, được đệ trình lên tòa án tiểu bang New Hampshire, nêu tên Biden, chiến dịch tranh cử của ông và một số ủy ban gây quỹ là bị cáo, nhắm vào hai tuyên bố mà Biden đưa ra trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng với cựu Tổng thống Trump vào ngày 22 tháng 10 năm 2020.Trước đó, Biden đang trả lời câu hỏi về việc chống lại sự can thiệp vào bầu cử nước ngoài thì sau một lúc do dự, Biden đã đề cập đến Giuliani. “Bạn của anh ta [Trump], Rudy Giuliani. Anh ta [Giuliani] đang được sử dụng như một con tốt của Nga. Giuliani đang được cung cấp thông tin từ Nga - điều đó không ngay ngắn tí nào.”Vụ kiện của Giuliani cáo buộc tuyên bố này “đã tuyên bố sai sự thật và miêu tả Nguyên đơn [Biden] đối với đất nước chúng ta là kẻ nói dối”.⚪ ---- Nếu Trump nghe lời khuyên của 1 người say rượu khuyên lật ngược bầu cử, thì lỗi ở Trump, không phải lỗi của người luật sư say rượu. Đó là lý do Công tố Đặc biệt Jack Smith thẩm vấn nhiều người xem có phải Rudy Giuliani, luật sư của Trump, đã đưa ra lời khuyên cho Trump trong khi Giuliani say mèm.“Đó thực sự là một trong những điều đáng buồn nhất mà tôi có thể nghĩ đến trong chính trị,” một người bạn lâu năm của Rudy Giuliani nói về việc cựu thị trưởng New York uống rượu ngày càng nhiều. Người bạn đó - cựu chủ tịch Hội đồng thành phố New York Andrew Stein - đã công khai nói với tờ New York Times: "Không có gì bí mật, tôi cũng không giúp đỡ Giuliani bất kỳ điều gì nếu tôi không đề cập đến vấn đề đó, bởi vì Giuliani mắc phải nó."Như tờ báo đưa tin qua Stein và những người bạn khác, trong nhiều năm nay, "sự say sưa thường xuyên, dễ thấy của Giuliani [đã] khiến công ty của Giuliani giật mình" - một báo cáo mà Giuliani kịch liệt phủ nhận. Bản tin của tờ NY Times cũng quả quyết không kém, mô tả việc uống rượu của Giuliani là "tiếng trống dồn dập đánh dấu sự đi xuống của Giuliani." Theo NY Times, đây cũng là một chủ đề đã thu hút sự chú ý của các công tố viên trong vụ án liên bang của Donald Trump về nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020.Theo nguồn tin của NY Times, văn phòng công tố viên đặc biệt, Jack Smith, đã thẩm vấn các nhân chứng về thói quen uống rượu của Giuliani khi Giuliani cố vấn cho Trump vào đêm bầu cử và những thời điểm khác, cũng như mức độ Trump biết về việc Giuliani bị cáo buộc say rượu.NY Times đưa ra bối cảnh về tác dụng: “Câu trả lời cho những lời nhắc đó có thể làm phức tạp thêm bất kỳ nỗ lực nào của nhóm của ông Trump nhằm dựa vào cái gọi là biện pháp bào chữa theo lời khuyên, một chiến lược có thể miêu tả Trump như một thân chủ chỉ đơn thuần lấy những ý kiến chuyên nghiệp từ luật sư của mình [Giuliani]. Nếu hướng dẫn đó được đưa ra từ một người mà ông Trump biết là nghiện rượu, nhất là khi nhiều người khác nói thẳng với ông Trump rằng Trump đã thua phiếu, lập luận của Trump có thể yếu đi”.Khi được hỏi về báo cáo hôm thứ Tư, Politico đưa tin Giuliani đã nói rõ ràng: "Tôi không có vấn đề về rượu. Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề về rượu... Tôi đã làm việc 24 giờ một ngày. Đó là một lời nói dối nặng nề." Theo nguồn tin của NY Times, Giuliani thường không uống rượu quá mức khi còn là thị trưởng hoặc trong những năm sau đó, nhưng điều đó đã trở thành một vấn đề sau khi cuộc tranh cử tổng thống năm 2008 của Giuliani thất bại.⚪ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Tư nhấn mạnh rằng chính quyền Biden kỳ vọng các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện sẽ giải quyết “sự hỗn loạn” mà họ đã tạo ra và “chấm dứt đấu đá nội bộ” trong đảng của họ.Jean-Pierre nhấn mạnh trong cuộc họp báo thường kỳ: “Họ chiếm đa số trong Hạ viện, họ có thể sửa chữa nó”. Tuy nhiên, thư ký báo chí từ chối đưa ra bình luận về các ứng cử viên đang tranh giành vị trí chủ tịch Hạ viện tiếp theo, nói rằng việc giải quyết vấn đề tùy thuộc vào đa số do Đảng Cộng hòa lãnh đạo ở hạ viện.Cho đến nay, Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steve Scalise và Đảng Cộng hòa Jim Jordan đã tham gia cuộc đua trở thành chủ tịch Hạ viện tiếp theo sau khi đa số bỏ phiếu loại bỏ Kevin McCarthy khỏi chức vụ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ lo ngại rằng tình hình hiện tại tại Hạ viện có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp viện trợ cho Ukraine.⚪ ---- Tổng thống Biden đã công bố một đợt tha nợ khác cho khoản vay dành cho sinh viên liên bang vào thứ Tư khi những người đi vay chuẩn bị bắt đầu lại các khoản thanh toán sau ba năm tạm dừng bắt đầu trong đại dịch COVID-19. AP đưa tin, bước đi mới nhất của tổng thống sẽ giúp 125.000 người đi vay bằng cách xóa khoản nợ 9 tỷ USD thông qua các chương trình cứu trợ hiện có. Tổng cộng, 3,6 triệu người đi vay sẽ được xóa khoản nợ 127 tỷ USD kể từ khi Biden nhậm chức.Trong một tuyên bố, Bạch Ốc cho biết: “Tổng thống Biden từ lâu đã tin rằng đại học phải là tấm vé đến với tầng lớp trung lưu chứ không phải là gánh nặng đè nặng lên các gia đình”. Bộ Giáo dục cho biết khoảng 40% các khoản vay được xóa hôm thứ Tư liên quan đến những người đi vay đã thanh toán từ 20 năm trở lên theo các chương trình trả nợ theo thu nhập nhưng không được cứu trợ vì hệ thống không theo dõi các khoản thanh toán của họ, theo Wall Street Journal đưa tin.CBS News báo cáo 40% người vay bị ảnh hưởng khác đủ điều kiện do họ tham gia các chương trình xóa nợ dịch vụ công, chương trình này dành cho những người làm việc cho chính phủ hoặc tổ chức phi lợi nhuận đồng thời thực hiện 120 khoản thanh toán hàng tháng đủ điều kiện. Nhóm bị ảnh hưởng thứ ba là những người vay bị khuyết tật toàn bộ hoặc vĩnh viễn.⚪ ---- FIFA hôm thứ Tư đã công bố rằng Maroc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ cùng đấu thầu đăng cai World Cup 2030. Theo thông cáo của tổ chức, quyết định đã được đồng thuận. Ngoài ra, Hội đồng FIFA đã đồng ý tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm độc đáo tại Montevideo, nơi FIFA World Cup đầu tiên diễn ra vào năm 1930, cũng như ba trận đấu World Cup ở Uruguay, Argentina và Paraguay."Vào năm 2030, chúng tôi sẽ có dấu ấn toàn cầu độc đáo, ba châu lục – Châu Phi, Châu Âu và Nam Mỹ – sáu quốc gia – Argentina, Maroc, Paraguay, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Uruguay – chào đón và đoàn kết thế giới trong khi cùng nhau ăn mừng trận đấu tuyệt đẹp này , kỷ niệm 100 năm và FIFA World Cup," theo Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, cho biết.⚪ ---- Phụ tá Luật sư Hoa Kỳ Nathan Rehn cho biết hôm thứ Tư rằng người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã đánh cắp ít nhất 10 tỷ USD trong khi “thực hiện một vụ lừa đảo lớn” trên sàn kỷ thuật số FTX (cryptocurrency exchange). Nhận xét của ông là một phần trong lời phát biểu mở đầu tại phiên tòa xét xử gian lận chống lại cựu doanh nhân.Rehn nói thêm: “Tất cả đều được xây dựng trên sự dối trá. Anh ta đang sử dụng công ty của mình, FTX, để thực hiện hành vi lừa đảo trên quy mô lớn và số tiền anh ta bỏ ra để xây dựng đế chế của mình là tiền anh ta ăn cắp từ khách hàng của FTX.”Ngoài ra, các công tố viên cáo buộc rằng Bankman-Fried đã sử dụng tiền của khách hàng từ năm 2019 cho đến khi phá sản vào tháng 11 năm 2022 để củng cố quỹ phòng hộ của mình, Alameda Research, mua bất động sản hạng sang và quyên góp cho các chiến dịch và ứng cử viên chính trị Hoa Kỳ.⚪ ---- Sở Cảnh sát Holyoke hôm thứ Tư xác nhận rằng nhiều người đã bị bắn trong vụ nổ súng xảy ra vào buổi chiều tại thành phố nằm ở Massachusetts. Cụ thể, giao lộ đường Maple và Sargeant, nơi xảy ra vụ nổ súng, đã bị cảnh sát phong tỏa trong khi họ tiến hành điều tra. Cảnh sát cho biết: “Xin vui lòng tránh xa khu vực này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật khác vào chiều nay”.⚪ ---- Nam California. Hơn 75.000 nhân viên công ty y tế Kaiser Permanente đã nghỉ việc vào sáng thứ Tư, đánh dấu cuộc đình công được gọi là cuộc đình công ngành y tế lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Các nhà đàm phán giữa Liên minh các Công đoàn Kaiser Permanente và công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang diễn ra và dường như đang đạt được tiến bộ, nhưng các nhân viên vẫn quyết định nghỉ việc để tạm ngừng lao động trong ba ngày theo lịch trình.Cuộc đình công chính thức bắt đầu lúc 6 giờ sáng ở Nam California. Nhân viên bắt đầu biểu tình vài giờ trước đó ở Bờ Đông Hoa Kỳ. Các y tá, kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ tại hàng trăm bệnh viện trên nhiều tiểu bang đang phản đối những gì họ gọi là thực hành lao động không công bằng và điều kiện làm việc không công bằng đang ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

Công nhân Kaiser Permanente biểu tình vào thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023, tại Irvine, California. Khoảng 75.000 nhân viên bệnh viện Kaiser Permanente cho rằng việc thiếu nhân lực đang gây tổn hại cho việc chăm sóc bệnh nhân đã nghỉ việc vào thứ Tư ở 5 tiểu bang và thủ đô.

.

Người lao động đang yêu cầu tăng lương 6,5%, bảo vệ khỏi việc gia công và nhà thầu phụ, cũng như chương trình bảo hiểm y tế cho nhân viên đã nghỉ hưu. Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc đình công dự kiến sẽ kết thúc vào Thứ Bảy khi các nhân viên ở Nam California trở lại bệnh viện trước 6 giờ sáng.

.

Kaiser Permanente là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận lớn nhất ở Hoa Kỳ. Theo báo cáo của Associated Press, Kaiser Permanente đã báo cáo lợi nhuận lên tới 3 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm 2023.

.

⚪ ---- Quận Cam: 3 xe đụng nhau, 1 người chết, 3 bị thương. Một vụ va chạm giữa ba chiếc xe hơi ở Santa Ana khiến một người chết và 3 người khác bị thương – một người nguy kịch – theo cảnh sát cho biết hôm thứ Tư. Tai nạn được báo cáo vào khoảng 7h30 tối hôm thứ Ba, tại dãy nhà 800 South Bristol St., Sở Cảnh sát Santa Ana cho biết, tai nạn liên quan đến hai chiếc SUV và một chiếc sedan.

.

Hành khách trên chiếc sedan đã chết. Người lái chiếc sedan đã được chuyển đến bệnh viện địa phương và vẫn trong tình trạng nguy kịch. Những người ngồi trên hai chiếc SUV cũng được chuyển đến bệnh viện khu vực và điều trị vết thương nhẹ.

.

Cảnh sát cho biết: “Dựa trên điều tra sơ bộ, người ta tin rằng chiếc sedan đang di chuyển về phía bắc trên phố Bristol, rẽ trái vào phố Tolliver về phía tây, trong khi hai chiếc SUV đang đi về phía nam trên phố Bristol. Khi chiếc sedan rẽ trái, chiếc SUV đầu tiên đã va chạm với chiếc sedan, khiến chiếc SUV thứ hai va chạm với chiếc SUV dẫn đầu. Cả hai tài xế của 2 chiếc SUV vẫn ở hiện trường và hợp tác với các nhà điều tra. Nguyên nhân vụ va chạm vẫn đang được điều tra."

.

⚪ ---- "Chúng tôi hy vọng ý thức của ông sẽ ám ảnh ông mãi mãi từ khi ông thức dậy cho đến khi ông nằm xuống vào ban đêm." Đó là những lời do gia đình David Nguyễn viết và đọc tại phiên tòa ở Cedar Rapids, Iowa.

.

Nguyễn bị giết vào năm 2021 khi một người lái xe sai làn trên Xa lộ Liên tiểu bang 380 tông vào chiếc SUV mà anh ta đang chở 1 người trên xe. Tyler Lee, người điều khiển chiếc xe đi sai làn đó, đã nghe bản án 25 năm tù vào hôm thứ Ba. Trong quá trình tuyên án Lee, tòa án đã lắng nghe ý kiến của những người bị ảnh hưởng bởi tai nạn.

.

Lee đã thỏa thuận nhận tội tại tòa hôm thứ Ba, nhận tội giết người bằng xe và lái xe trong tình trạng say xỉn để đổi lấy ba tội danh khác được bác bỏ. Lee bị kết án ở mức thời gian tù tối đa có thể. Lee đã nói chuyện với gia đình tại tòa hôm Thứ Tư, xin lỗi về hành động của mình và nói rằng nếu có thể đổi chỗ cho Nguyễn thì anh sẽ làm.

.

“Tôi chỉ có thể nói rằng tôi xin lỗi. Tôi đã học được từ điều này. Trong thời gian bị giam giữ, tôi sẽ tìm cách điều trị chứng nghiện rượu và lạm dụng rượu, và tôi sẽ cố gắng để không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa. Tôi sẽ sống với cảm giác tội lỗi về quyết định khủng khiếp này và sự mất mát khủng khiếp mà tôi đã gây ra cho anh và gia đình anh trong suốt quãng đời còn lại của mình. Tôi rất xin lỗi”, Lee nói.

.

Nhưng một lá thư do gia đình viết cho biết sẽ không có lời xin lỗi nào là đủ: “Sẽ không có gì giống như bây giờ nếu không có David Nguyen ở đây cùng tất cả chúng tôi. Cuộc sống của tất cả chúng tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều và sự tha thứ sẽ không bao giờ được chấp nhận. Bây giờ, bất cứ khi nào chúng tôi lái xe qua những khúc cua chữ S trên đường liên bang, chúng tôi không thể không nhớ đến vụ tai nạn, về những ký ức khủng khiếp, những vết sẹo và những cơn ác mộng mà chúng tôi không bao giờ có thể thức dậy khỏi.”

.

⚪ ---- Các cố vấn đau buồn đã được cung cấp cho các học sinh tại Trường Trung học Phổ thông Miami Norland sau khi một người bạn cùng lớp của họ qua đời hôm thứ Ba sau khi bị một chiếc xe tải đâm chết. Bảo Trần, 14 tuổi, đang đạp xe đến trường thì bị tông ngay trước 6 giờ 30 sáng tại Đường NW 199 và Đại lộ NW 2. Đội cứu hỏa Miami-Dade đã đưa thiếu niên bị thương đến Trung tâm Chấn thương Ryder nhưng cậu bé đã không qua khỏi.

.

Tài xế xe van ngay lập tức dừng lại sau vụ tai nạn và chờ cảnh sát đến. Người lái xe cho biết họ không nhìn thấy cậu thiếu niên trên chiếc xe đạp trước khi lái xe. Vào sáng thứ Tư, một sự kiện an toàn "đi bộ đến trường" đã được tổ chức tại Trường tiểu học Broadmoor ở phía tây bắc Miami-Dade, nơi Thị trưởng quận Daniella Levine Cave phát biểu về thảm kịch.

.

Các học sinh tại Miami Norland cho biết họ biết Bao Tran, người từng theo học tại Trường Trung học Cơ sở Andover, mô tả anh là người rất tử tế và hơi nhút nhát.

.

⚪ ---- Kiet Tran, cư dân Tampa, Florida, đã được giải thưởng độc đắc trị giá một triệu đô la trong trò chơi vé số cào, theo Xổ số Florida đã công bố hôm thứ Tư. Một thông cáo báo chí cho biết Kiệt Trần, 53 tuổi, đã mang về nhà số tiền thắng cược của mình dưới dạng thanh toán một lần trị giá 640.000 USD.

.

Tran đã mua tấm vé 1,000,000 A YEAR FOR LIFE SPECTACULAR từ tiệm tạp hóa Active Food Mart trên Đại lộ West Waters. Cửa tiệm nhận được tiền thưởng 2.000 đô la khi bán nó.

.

⚪ ---- TIN VN. Việt Nam lên tiếng về khả năng mua máy bay F-16. Theo Báo Kinh Tế & Đô Thị. Việt Nam và Hoa Kỳ đã đề ra phương hướng lớn cho việc hợp tác trong 10 năm tới và lâu hơn nữa, với 10 trụ cột bao trùm tất cả các lĩnh vực trên bình diện song phương và toàn cầu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. Ngày 5/10, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về thông tin cho rằng Việt Nam và Mỹ đang đàm phán thương vụ mua bán vũ khí, trong đó Mỹ dự tính bán lô máy bay F-16 cho Việt Nam. Cụ thể, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Chúng tôi chưa có thông tin về việc này. Tuy nhiên, vừa qua Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững đã đề ra phương hướng lớn cho việc hợp tác trong 10 năm tới và lâu hơn nữa, với 10 trụ cột bao trùm tất cả các lĩnh vực trên bình diện song phương và toàn cầu". Theo Tuyên bố chung Việt Nam – Hoa Kỳ công bố trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam vừa qua, hai nhà Lãnh đạo hoan nghênh việc tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại quốc phòng, công nghiệp quốc phòng, phù hợp điều kiện mỗi bên, thông qua các cơ chế hợp tác được hai bên thống nhất. Hoa Kỳ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự cường về quốc phòng, phù hợp với nhu cầu của Việt Nam và các cơ chế đã thiết lập.

.

⚪ ---- TIN VN. Việt kiều Mỹ tử vong khi đang tham quan trên vịnh ở Cát Bà. Theo Báo Tiền Phong. Khi đang trên du thuyền tham quan vịnh, thuộc quần đảo Cát Bà (Cát Hải, Hải Phòng), ông B.T.H (64 tuổi, Việt kiều Mỹ) bất ngờ có biểu hiện bệnh lý, bất tỉnh. Du khách này được đưa về bờ, vào trung tâm y tế huyện cấp cứu nhưng đã tử vong. Chiều 4/10, đại diện lãnh đạo UBND huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn huyện xảy ra vụ việc một du khách có biểu hiện bệnh lý, tử vong khi tham quan trên vịnh thuộc huyện này. Thông tin ban đầu, sáng 4/10, ông B.T.H (64 tuổi, Việt kiều Mỹ) đi tham quan các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà (Cát Hải, Hải Phòng) trên tàu của một công ty du lịch trên địa bàn huyện.

.

⚪ ---- HỎI 1: Chuyện tình cảm: 22% từng là nạn nhân của lạm dụng tài chính, 46,8% bị bạo hành vẫn ở lại vì con cái?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Vì tháng 10 là National Domestic Violence Awareness and Prevention Month (Tháng Phòng chống và Nhận thức Bạo lực Gia đình Quốc gia) nên một cuộc khảo sát cuối tháng 9 của US News & World Report tập trung vào một khía cạnh của bạo lực gia đình không được chú ý nhiều: lạm dụng tài chính.

.

Những người trả lời khảo sát đang có một mối quan hệ đã cam kết và được hỏi họ có phải là nạn nhân của lạm dụng tài chính hiện tại hay trong mối quan hệ trong quá khứ hay không. Gần 22% số người được hỏi nói rằng họ từng là nạn nhân của lạm dụng tài chính. Trong số những người từng bị lạm dụng tài chính trong quá khứ, 66,5% nói rằng việc lạm dụng là lý do khiến họ rời bỏ mối quan hệ.

.

Hơn 53% từng bị lạm dụng tài chính trong quá khứ cho biết đối tác của họ kiểm soát các nguồn lực chung. Khi được hỏi tại sao họ vẫn tiếp tục mối quan hệ bạo hành, 33,9% cho biết họ không có tiền, 46,8% ở lại vì con cái và hơn 21% sợ bạn đời.

Chi tiết:

https://money.usnews.com/credit-cards/articles/survey-nearly-22-experienced-financial-abuse-in-a-past-relationship

.

⚪ ---- HỎI 1: Chỉ 1/2 người làm việc theo giờ tự tin rằng họ sẽ nghỉ hưu thoải mái về sau?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát mới, chỉ có khoảng một nửa số người làm việc theo giờ tự tin rằng họ sẽ nghỉ hưu thoải mái vào một ngày nào đó. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi OnePoll thay mặt cho Human Interest. Những người làm công ăn lương tự tin hơn một chút - 63% số người được hỏi cho biết họ tin tưởng vào việc nghỉ hưu của mình.

.

Một phần ba số người làm việc theo giờ cho biết họ đang ủng hộ việc nghỉ hưu. Hơn một nửa số người được hỏi theo giờ cho biết họ sẽ phụ thuộc phần nào hoặc rất phụ thuộc về tài chính vào người thân.

Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/minnesota/news/half-of-hourly-workers-not-confident-theyll-retire-comfortably-survey-shows/

.

.