Thẩm phán Arthur Engoron, hình trên, tuần trước đã phán quyết Trump gian lận, đã ra lệnh xóa sổ một phần kinh doanh của Trump. Ngày mai, Thẩm phán Engoron xử tiếp, có thể sẽ cấm Trump kinh doanh ở New York, và sẽ định mức phạt hàng trăm triệu đô la. Engoron từng hành nghề lái một chiếc taxi, từng chơi trong một ban nhạc và từng là người phản chiến để chống Chiến tranh Việt Nam... và là đủ thứ mà MAGA căm thù.

- Ngày mai, Thứ Hai, Trump ra tòa New York, nghe Thẩm phán Engoron xử, có thể sẽ phạt Trump 250 triệu USD và cấm kinh doanh ở New York.

- TT Joe Biden ký luật ngân sách tạm, để giữ chính phủ không bị đóng cửa trong 45 ngày nữa.

- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ hoan nghênh sực thông qua dự luật tránh đóng cửa chính phủ, nhưng nhấn mạnh cần hỗ trợ Ukraine chống Nga

- DB Jamaal Bowman (Dân Chủ) thú nhận là xấu hổ, đã kéo chuông báo cháy ở tòa nhà Quốc hội vì nhầm lễn.

- Dân biểu Jamaal Bowman (D-NY) bị camera ghi hình kéo chuông báo cháy trong Tòa nhà Capitol, cơ nguy bị truy tố như người bạo loạn ngày 6/1/2021

- Một cảnh sát trưởng Idaho lấy 2 cuốn sách mượn từ thư viện công cộng, sẽ không trả lại vì sách có đoạn dâm đãng

- Anh suy tính gửi lính Anh vào Ukraine để huấn luyện lính Ukraine chống Nga

- Nga tăng ngân sách quốc phòng để kéo dài cuộc chiến Ukraine tới 2025

- Cao ủy đối ngoại Liên Âu Josep Borrell Thăm Odessa, rồi tới Kiev

- Nga: bắn rớt 3 máy bay không người lái của Ukraine tấn công Smolensk trên lãnh thổ Nga.

- Thổ Nhĩ Kỳ: 2 kẻ tới nổ bom bên ngoài tòa nhà chính phủ, 1 tên tự sát, tên còn lại bị cảnh sát "vô hiệu hóa"

- Ngành sản xuất của Trung Quốc sụt giảm nhẹ.

- Illinois: 5 người đã chết, 5 người khác bị thương, cả trăm người di tản vì tai nạn xe chở chất amoniac rò rỉ

- Quận Los Angeles: Cảnh sát xin giúp truy tìm kẻ gây ra tội phạm căm thù ở Marina Del Rey

- Quận Cam: cựu nghị viên Jordan Brandman của thành phố Anaheim đã qua đời.

- Canada: Ba Huy Tran nhận tội ngộ sát bằng súng gây chết người

- New York: nghệ sĩ làm móng nổi tiếng Jenny Bui đã mất cửa tiệm vì hỏa hoạn, mới dọn vô, chưa kịp mua bảo hiểm

- Minnesota: Duylinh Nguyen báo động cảnh sát, khu nhà của anh bị những người sống trong lều chiếm đoạt.

- Quận San Diego: Thanh Nguyen đi làm về, thấy nhà cháy, 1 người thuê nhà đã chết

- TIN VN. Núi Thanh Hóa bị phá để khai thác, hàng trăm khỉ đói xuống chùa xin ăn hàng ngày.

- TIN VN. Lúa phải bỏ vì chìm trong nước lũ, dân ngậm ngùi lo cơm gạo ngày mai.

- HỎI 1: Gần 40% dân Mỹ bị áp lực dọn nhà vì giá thuê nhà tăng cao ngât trời? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 40% chủ doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ không thể trả đầy đủ và đúng hạn tiền thuê nhà trong tháng 9? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-1/10/2023) ⚪---- Đại diện cấp cao về đối ngoại của Liên Âu Josep Borrell đã đến Kiev vào Chủ nhật sau khi đến thăm Odessa một ngày trước đó. Khi ở thủ đô Ukraine, Borrell đã cùng với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kuleba tham dự một buổi lễ vinh danh các quân nhân Ukraine đã tử trận trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga.

⚪ ----- Các tài liệu của chính phủ Nga bị rò rỉ cho thấy chi tiêu quốc phòng tăng đáng kể, với việc nước này phân bổ khoảng 30% tổng chi tiêu công cho quốc phòng vào năm 2024, theo Bộ Quốc phòng Anh công bố hôm Chủ nhật. Bộ cho biết: “Rất có khả năng Nga có thể hỗ trợ mức chi tiêu quốc phòng này cho đến năm 2024, nhưng chỉ với tổn thất của nền kinh tế nói chung”. Đồng thời Bộ lưu ý rằng ngân sách quốc phòng Nga đề xuất tăng 68% so với năm 2023.

Mặc dù thông tin chi tiết toàn diện về khoản chi tiêu vẫn được giữ bí mật nhưng những số liệu bị rò rỉ này cho thấy Moscow đang chuẩn bị cho một thời kỳ chiến tranh kéo dài ở Ukraine. Bộ kết luận: “Điều này diễn ra sau những bình luận công khai của Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu vào ngày 27 tháng 9 năm 2023, cho thấy ông đã chuẩn bị cho cuộc xung đột tiếp tục kéo dài đến năm 2025”.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật cho biết 3 máy bay không người lái của Ukraine đã bị chặn và bắn hạ ở vùng Smolensk trên lãnh thổ Nga. Thống đốc khu vực Vasily Anokhin cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc tấn công cho biết những chiếc UAV này đã bị vô hiệu hóa ở trung tâm khu vực. Anokhin trấn an rằng không có thương vong nào được báo cáo do những hành động này và đề cập rằng các dịch vụ khẩn cấp hiện đang hoạt động tại địa điểm này.

⚪ ---- Quân đội Anh có thể sẽ vào Ukraine lần đầu tiên để huấn luyện binh lính Ukraine khi các nỗ lực huấn luyện trên thực địa tăng cường giữa quốc gia bị chiến tranh tàn phá này và các đồng minh quốc tế. Grant Shapps, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Telegraph rằng ông đang thảo luận về kế hoạch đưa vào chiến binh Anh với các chỉ huy quân sự của mình.

Shapps nói với báo này: “Hôm nay tôi đã nói về việc cuối cùng việc đào tạo sẽ được đưa đến gần hơn và thực sự là ở Ukraine. Đặc biệt ở miền Tây Ukraine, tôi nghĩ cơ hội bây giờ là mang nhiều thứ hơn vvào Ukraine.”

Kế hoạch này, như đã nêu, đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ từ việc tránh né hiện diện quân sự chính thức trong khu vực của Anh và các đồng minh khác sang tránh xung đột trực tiếp với Nga. Ngoài việc cung cấp đào tạo trên thực địa ở Ukraine, Shapps cho biết các công ty quốc phòng của Anh như BAE Systems đang chuyển hoạt động sản xuất vào Ukraine. Đó là điều mà ông hy vọng sẽ thấy nhiều công ty Anh làm hơn.

Shapps cho biết: “Tôi rất muốn thấy các công ty khác của Anh cũng làm được điều tương tự bằng cách làm điều tương tự”. “Vì vậy, tôi nghĩ sẽ có hành động để đào tạo và sản xuất nhiều hơn trong Ukraine.”

Shapps cũng đưa ra ý tưởng Hải quân Anh hỗ trợ Ukraine ở Biển Đen. "Chúng tôi đã chứng kiến những diễn biến trong khoảng tháng trước - thực sự là lần đầu tiên kể từ năm 2014 ở Biển Đen, ở Crimea - và Anh là một quốc gia có hải quân nên chúng tôi có thể giúp đỡ và tư vấn, đặc biệt vì vùng biển này là vùng biển quốc tế."

Shapps nói với The Telegraph và nói thêm rằng ông đã thảo luận về kế hoạch này với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào đầu tuần này. Ông nói tiếp: "Điều quan trọng là chúng tôi không cho phép mặc định có tình huống là bằng cách nào đó vận chuyển quốc tế không được phép đi vào vùng biển đó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có rất nhiều nơi mà Anh có thể giúp tư vấn."

Đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine và văn phòng Grant Shapps đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ báo Insider. Hoa Kỳ đã đưa khoảng 4.000 quân để bảo vệ các quốc gia NATO giáp biên giới Ukraine và đã tổ chức huấn luyện quân Ukraine trên đất Mỹ nhưng chưa đưa trực tiếp các phi đội vào chiến đấu ở Ukraine, mặc dù một số ít lực lượng hoạt động đặc biệt đang đóng quân tại đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kyiv để hỗ trợ các nhiệm vụ tình báo, theo ABC News.

⚪ ---- Hai kẻ tấn công đã cho nổ một quả bom bên ngoài tòa nhà chính phủ ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật, chỉ vài giờ trước khi Quốc hội chuẩn bị mở cửa trở lại sau ba tháng gián đoạn vào mùa hè, theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya hôm Chủ nhật. Bản văn mô tả đây là một vụ tấn công khủng bố, hai kẻ tấn công đã đến trên một "chiếc xe thương mại hạng nhẹ" bên ngoài tòa nhà ở Ankara và thực hiện vụ đánh bom.

Một kẻ tấn công chết do tự sát trong vụ nổ, và kẻ tấn công còn lại “đã bị vô hiệu hóa” trong điều mà AP mô tả là một cuộc đấu súng với cảnh sát. Yerlikaya cho biết trong bản vănố: “Vào khoảng 09h30, có 2 kẻ khủng bố đi bằng một chiếc xe thương mại hạng nhẹ đến trước cổng vào Tổng cục An ninh thuộc Bộ Nội vụ của chúng tôi, đã thực hiện một vụ đánh bom. Một trong những kẻ khủng bố đã cho nổ tung thân mình và tên khủng bố còn lại đã bị vô hiệu hóa.” Yerlikaya cho biết hai sĩ quan cảnh sát bị thương không nguy hiểm đến tính mạng trong vụ cháy.

⚪ ---- Ngày mai, Thứ Hai, sẽ là ngày sóng gió cho Trump. Donald Trump chuẩn bị ra tòa vào thứ Hai trong vụ kiện dân sự ở New York cáo buộc Trump gian lận kinh doanh trên diện rộng - và trong khi đối thủ chính thức tại phòng xử án của Trump là văn phòng Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang, Trump cũng sẽ đối đầu với thẩm phán.

Ở một khía cạnh nào đó, phiên tòa là cao điểm của nhiều tháng đối kháng giữa cựu tổng thống và Thẩm phán Arthur Engoron, một đảng viên Đảng Dân chủ được bầu vào vị trí hiện tại là thẩm phán phiên tòa Manhattan vào năm 2015. Kết quả của phiên tòa không xét xử sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của ông Engoron, người sẽ đưa ra quyết định của mình sau hàng loạt tranh chấp gay gắt với Trump.

Và thật bất ngờ, Trump có thể trực tiếp tham dự phiên tòa - theo một kế hoạch được các luật sư tiết lộ vào cuối tuần trước. Nếu Trump đi tiếp và xuất hiện trước tòa,Trump sẽ ngồi cách một người đàn ông mà Trump đã công khai chế nhạo là “loạn trí” chỉ vài bước chân.

Nhưng Thẩm phán này là ai? Engoron từng hành nghề lái một chiếc taxi, từng chơi trong một ban nhạc và từng là người phản chiến để chống Chiến tranh Việt Nam. Với tư cách là thẩm phán của Thành phố New York, Arthur Engoron đã giải quyết hàng trăm vụ tranh chấp, quyết định mọi thứ, từ các vấn đề về phân vùng và tự do ngôn luận cho đến cuộc tranh giành quyền nuôi một con chó tên là “Stevie”.

Giờ đây, trong giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp nổi tiếng kéo dài hai thập niên trên ghế quan tòa, vị thẩm phán uyên bác, có trình độ học vấn tại nhóm đại học Ivy League đang chủ trì vụ án lớn nhất của ông từ trước đến nay: quyết định tương lai về đế chế bất động sản của cựu Tổng thống Donald Trump.

Tuần trước, Engoron đưa ra phán quyết có thể xóa sổ hoạt động kinh doanh của gia đình Trump. Engoron nhận thấy Trump phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận trên diện rộng và đã thu hồi giấy phép đối với một số tài sản hàng đầu của Trump, bao gồm Tháp Trump Tower và Khách sạn Trump International Hotel. Phán quyết mở đường cho phần lớn phiên tòa tập trung vào các hình phạt mà Trump sẽ phải đối mặt. Chúng có thể nghiêm trọng: Bộ trưởng Tư pháp Tish James đang yêu cầu phạt Trump 250 triệu USD và xin ra lệnh cấm Trump điều hành các doanh nghiệp trongtiểu bang New York.

Thẩm phán Arthur Engoron

Trump và các luật sư của Trump - và thậm chí cả văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York - đã bất ngờ trước phán quyết trước phiên tòa của Engoron, và họ đã cố gắng trong những ngày gần đây để xác định chính xác điều đó có ý nghĩa gì đối với tương lai hoạt động kinh doanh của Trump.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký dự luật tạm thời, trước đó đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua để giữ cho chính phủ không bị đóng cửa, thành luật. Đạo luật có tên H.R. 5860, theo thông cáo báo chí của Bạch Ốc, "sẽ cung cấp các khoản phân bổ trong năm tài chính cho các cơ quan Liên bang cho đến ngày 17/11/2023, để tiếp tục các dự án của Chính phủ Liên bang và gia hạn một số cơ quan sắp hết hạn."

Biden trước đó đã ca ngợi việc thông qua dự luật, nói rằng nếu đóng cửa chính phủ là sẽ gây ra "một cuộc khủng hoảng không cần thiết và có thể gây ra nỗi đau không cần thiết cho hàng triệu người Mỹ đang làm việc chăm chỉ."

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hoan nghênh việc thông qua dự luật tạm thời và tránh việc chính phủ đóng cửa nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh hoạt động quân sự của Nga ở đó. Austin đưa ra bản văn: "Tôi cũng kêu gọi Quốc hội thực hiện cam kết của Mỹ trong việc cung cấp hỗ trợ cần thiết khẩn cấp cho người dân Ukraine khi họ chiến đấu để bảo vệ đất nước của mình trước các thế lực chuyên chế. Mỹ phải giữ đúng lời hứa và tiếp tục dẫn đầu." Phần dự luật đề cập đến viện trợ phân bổ cho Ukraine đã bị loại ra khỏi mức cắt giảm cuối cùng gây tranh cãi mà cuối cùng Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đã đồng ý.

⚪ ---- Thành viên Hạ viện Hoa Kỳ từ địa hạt 16 của New York, Jamaal Bowman (Dân Chủ) đã đưa ra một tuyên bố bằng văn bản, trong đó nói, ông vô tình kích hoạt chuông báo cháy tại tòa nhà Quốc hội trong cuộc bỏ phiếu về dự luật tạm thời. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy trước đó đã kêu gọi mở một cuộc điều tra đạo đức về vụ việc mà ông cho là một "sự xấu hổ".

Bowman viết: “Hôm nay đang vội đi bỏ phiếu thì đi đến một cánh cửa thường mở để lấy phiếu nhưng hôm nay lại không mở. Tôi xấu hổ thừa nhận mình đã kích hoạt chuông báo cháy vì tưởng nhầm là sẽ mở được cửa. Tôi xấu hổ thừa nhận mình đã kích hoạt chuông báo cháy. Rất tiếc về điều này và chân thành xin lỗi vì bất kỳ sự nhầm lẫn nào mà điều này đã gây ra. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng, đây không phải là tôi cố gắng trì hoãn bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào."

⚪ ---- Một Dân biểu đã thừa nhận đã kéo chuông báo cháy trong tòa nhà văn phòng Hạ viện vào thứ Bảy có nguy cơ bị truy tố về tội tương tự như những người bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021. Dân biểu Jamaal Bowman (D-NY) đã bị camera ghi lại đang kéo chuông báo cháy trong Tòa nhà Văn phòng Cannon House trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu giải quyết tiếp tục tài trợ. Cảnh sát đang điều tra.

Ba Huy Tran

Jenny Bui

Duylinh Nguyen

Thanh Nguyễn

TIN VN. Núi Thanh Hóa bị phá để khai thác, hàng trăm khỉ đói xuống chùa xin ăn hàng ngày.

TIN VN. Lúa phải bỏ vì chìm trong nước lũ, dân ngậm ngùi lo cơm gạo ngày mai.

Theo phóng viên Kyle Cheney của Politico, nếu các cáo buộc được đưa ra chống lại Dân biểu Jamaal Bowman, nội dung sẽ có thể phản ánh các cáo buộc như ngày 6 tháng 1. Cheney nói: “Rất nhiều bị cáo ngày 6 tháng 1 bị buộc tội 5104 có hành vi gây rối/gây mất trật tự trong tòa nhà Điện Capitol sẽ rất quan tâm đến kết quả của tình tiết này”. Cheney cũng trích dẫn ngôn ngữ của 40 usc 5104(e)(2)(d), “một cáo buộc nhẹ đối với các bị cáo ngày 6 tháng 1,” như Cheney nói.Amee Vanderpool, luật sư và cộng tác viên của Resolute Square, cũng có suy nghĩ tương tự. Cô viết hôm thứ Bảy: “Dân biểu Bowman (D-NY) đã bị camera ghi lại cảnh báo cháy khi Đảng Dân chủ cố gắng trì hoãn cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện về dự luật Cộng Hòa. Bowman nói rằng ông ‘không nhận ra mình sẽ kích hoạt báo động của tòa nhà khi đang gấp rút thực hiện một cuộc bỏ phiếu khẩn cấp.’ Đây là tội có ký số 40 USC §5104(e)(2)(d) với cố ý."⚪ ---- Ngành sản xuất của Trung Quốc sụt giảm nhẹ. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc đã giảm nhẹ trong tháng 9, với Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) Caixin giảm từ 51,0 của tháng 8 xuống 50,6, theo S&P Global cho biết trong báo cáo công bố hôm Chủ nhật. Báo cáo lưu ý rằng, mặc dù vậy, sản xuất vẫn tăng trưởng "với tốc độ mạnh nhất trong 4 tháng" và chỉ số này vẫn duy trì trên 50 lần thứ tư trong 5 tháng trước đó.Tiến sĩ kinh tế cấp cao của Caixin Insight Group, Tiến sĩ Wang Zhe nhận xét: "Nhìn chung, lĩnh vực sản xuất tiếp tục phục hồi chậm trong tháng 9. Cả cung và cầu đều mở rộng, chỉ số giá cả tăng, lượng mua và tồn kho nguyên liệu thô tăng đều đặn. Tuy nhiên, nhu cầu bên ngoài yếu, việc làm chịu áp lực và sự lạc quan trong kinh doanh giảm xuống mức thấp". Mức thấp nhất trong một năm.”⚪ ---- Lại chuyện cấm sách... Một cảnh sát trưởng Idaho đã lấy được hai cuốn sách nguyên được mượn từ thư viện công cộng và ông nói rằng ông sẽ không trả lại chúng vì cho rằng chúng là những cuốn sách tục tĩu. Cảnh sát trưởng quận Kootenai, Bob Norris, người có công việc thực tế là chống tội phạm, đã tự hào nói với báo Idaho Statesman rằng ông không trả sách vì trong số những nội dung khiến lương tâm ông bị sốc có một đoạn nói về “dry humping” (“không phải giao hợp, nhưng 2 người có trang phục cọ sát nhau để khoái lạc”). Cảnh sát trưởng, người nói rất rõ ràng rằng ông ta không muốn những cuốn sách này trong thư viện, cũng nói, “Nó không liên quan gì đến việc cấm sách... Nó không liên quan gì đến phong trào cấm sách hiện nay.” Làm nhà văn Mỹ thiệt là khó.⚪ ---- Văn phòng điều tra viên quận Effingham, tiểu bang Illinois, xác nhận 5 người đã chết và 5 người khác được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng sau khi một chiếc xe bán tải gặp tai nạn và rò rỉ hóa chất amoniac hồi tối thứ Sáu. Văn phòng điều tra cho biết ba người dân địa phương đã chết và hai người từ ngoài tiểu bang chết, nhưng không rõ liệu những cái chết đó là do vụ tai nạn hay do rò rỉ.Khu vực xung quanh vụ tai nạn đã được di tản. Cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy khi nào người dân có thể trở về nhà của mình. Nồng độ amoniac cao có thể gây tổn thương phổi và gây tử vong. Amoniac còn gây bỏng da, miệng, cổ họng, phổi và mắt. Qua đêm, một phần của vụ tai nạn đã được dọn dẹp, điều này làm chậm lại nhưng không ngăn được tình trạng rò rỉ amoniac. Cảnh sát trưởng quận Effingham Paul Kuhns cho biết vụ tai nạn đã gây ra “điều kiện không khí cực kỳ nguy hiểm”.⚪ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát đang tìm kiếm sự giúp đỡ của công chúng sau khi nhận được nhiều cuộc gọi báo cáo về hành vi phá hoại tội phạm căm thù ở Marina Del Rey vào thứ Sáu. Đến sáng, sau khi đỗ xe qua đêm trên đường, các nạn nhân phát hiện xe hơi của họ bị phá hoại bằng hình chữ thập ngoặc phun sơn trước cửa nhà. Không có thông tin có sẵn về nghi phạm hoặc nghi phạm tại thời điểm này.Bất kỳ ai có thông tin về những vụ việc này hoặc những vụ việc tương tự trong khu vực được khuyến khích liên hệ với Ty Cảnh sát Marina Del Rey theo số 310-482-6000 hoặc Điều phối viên Tội phạm Thù hận của Cục Tội phạm Chính LASD, Thám tử Wong theo số 323-267-4819.⚪ ---- Quận Cam: Một cựu nghị viên thành phố ở Anaheim đã qua đời. Theo thông cáo từ Thành phố Anaheim, Jordan Brandman được kiểm tra phúc lợi phát hiện không phản hồi tại nhà riêng ở Anaheim vào tối thứ Sáu.Thị trưởng Anaheim Ashleigh Aitken cho biết: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết tin cựu nghị viên Jordan Brandman qua đời. Bất kỳ tổn thất nhân mạng nào trong thành phố của chúng tôi đều là một thảm kịch, và trái tim tôi hướng về tất cả những người biết Jordan và những người hiện đang phải đối mặt với tin tức về sự ra đi của anh.”Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được tiết lộ. Cảnh sát Quận Cam đang điều tra, nói không có dấu hiệu ngờ vực hình sự nào tại nhà của Brandman. Brandman phục vụ trong Hội đồng Thành phố Anaheim từ năm 2012 đến năm 2016. Ông được bầu lại vào Hội đồng Thành phố vào năm 2018 trước khi từ chức vào tháng 8/2021.⚪ ---- Canada:đã bị truy tố tội ngộ sát bằng súng trong cái chết của một người đàn ông khác tại khách sạn Vancouver Downtown Eastside. Tran đã nhận tội và sẽ bị tuyên án vào tháng 11. Ba Huy Tran, 28 tuổi, bị truy tố vì liên quan đến vụ bắn chết Michael Bailey, 40 tuổi, bên trong khách sạn London ở 208 East Georgia St. ngày 20/7/2021. Sở Cảnh sát Vancouver cho biết cả hai nghi phạm đều đã bỏ trốn khỏi khu vực. Các nhà điều tra tin rằng vụ này đã được nhắm mục tiêu. Và 3 tuần sau, Tran ở Vancouver bị truy tố.Tran đã xuất hiện trước Thẩm phán Ellen Gordon của Tòa án tỉnh Vancouver vào ngày 29/9 khi bản tuyên án được ấn định vào ngày 4/10, nh7ng rồi dời tới ngày 1 tháng 11/2023. Về phần Joseph Mason, 30 tuổi, cũng ở Vancouver, bị truy tố tội giết người cấp độ hai. Ban đầu cả hai đều không nhận tội. Tuy nhiên, Tran đã thay đổi lời khai và nhận tội vào ngày 9 tháng 6/2023.⚪ ---- Gần đây, có thông tin cho rằng nghệ sĩ làm móng nổi tiếngđã mất cửa hàng ở New York sau khi một trận hỏa hoạn thiêu rụi cơ sở này một cách thảm khốc. Đáng buồn thay, Bùi vừa mới chuyển tất cả các mặt hàng của mình từ cửa tiệm trước đây đến địa điểm đó và đang lên kế hoạch tổ chức một buổi khai trương sớm. Bùi, người được biết đến là thợ làm móng cho Cardi B, nói rằng tin tức này thật đáng kinh ngạc.Cô nói rằng khi nghe tin khủng khiếp, cô ấy cảm thấy như thể mình “sắp ngất đi”. Bùi chia sẻ vì mới chuyển địa chỉ tiệm nên cô chưa chuyển bảo hiểm sang địa điểm mới. Bùi cũng cho biết vụ cháy đã gây thiệt hại khoảng 100 nghìn USD.⚪ ---- Minnesota: Một chủ nhà ở Minneapolis đang xin sự giúp đỡ sau khi khu nhà của anh bị những người sống trong lều chiếm đoạt.cho biết khu cắm trại trên đất của anh ở khu Phillips xuất hiện cách đây ba năm, sau khi thành phố giải tỏa khu trại Hiawatha. Bây giờ anh nói rằng anh lo lắng cho sự an toàn của chính mình và sự an toàn của hàng xóm. Anh nói: “Chúng tôi thấy rất nhiều người nghiện, ý tôi là kim tiêm ở khắp mọi nơi. Rác ở khắp mọi nơi, xe đẩy hàng ở khắp mọi nơi.”Hàng xóm cũng thông báo cho anh về các hoạt động trong khu nhà bằng cách gửi cho anh những bức ảnh và video về việc buôn bán ma túy và mại dâm công khai. Nguyen nói: “Cảnh sát đã giúp đỡ khá nhiều trong việc dọn dẹp trong vài năm qua, nhưng vì lý do gì đó, tôi đã gọi bốn lần trong năm nay và mỗi lần họ đều giữ chúng tôi hoặc họ nói sẽ cử ai đó đến.”Theo Nguyễn, cảnh sát chưa bao giờ xuất hiện. Vì vậy, anh liên tục gọi điện và gửi ảnh về những gì đang diễn ra: “Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết đây không phải là vấn đề nhà ở. Đó là một vấn đề nghiện. Tôi hy vọng những người này có thể nhận được sự giúp đỡ mà họ cần.”⚪ ---- Quận San Diego: Một người đã chết trong vụ cháy nhà hôm thứ Sáu ở khu Mira Mesa. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 6h30 chiều. trong khu 11000 của Tòa án Eridanus. Lính cứu hỏa đã chiến đấu với đám cháy lớn trong phòng ngủ ở tầng hai của một ngôi nhà hai tầng, theo Ty Cảnh Sát San Diego. Khi dập tắt đám cháy, những người ứng cứu đầu tiên đã tìm thấy một người đã chết.sống trong nhà nhưng anh đang đi làm thì xảy ra hỏa hoạn. Anh kể rằng vợ anh đã gọi anh về nhà khi đám cháy xảy ra. Nguyễn cho biết có bốn người thuê nhà khác sống trong nhà, cùng với vợ và con gái năm tuổi của anh. Nguyen xác nhận một trong những người thuê nhà, người mà Nguyễn nói vừa mới từ bệnh viện về hôm thứ Sáu, đã chết trong vụ cháy. Một người thuê nhà khác cho biết người thuê nhà đã chết có khung tập đi (walker) và đi lại không tốt. Vụ cháy hiện đang được điều tra.⚪ ----Theo Báo Pháp Luật. Trên những dãy núi hùng vĩ, mỗi ngày hàng trăm con khỉ xuống chùa Linh Ứng, xã Vĩnh An, Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) xin đồ ăn khiến nhiều du khách thích thú. Trong suốt 15 năm qua, ngôi chùa Linh Ứng đã trở thành nơi cưu mang hàng trăm con khỉ sống nơi vách đá. Bởi mỗi ngày mới bắt đầu, đàn khỉ được Đại đức Thích Tĩnh Hải trụ trì chùa Linh Ứng mang ngô ra chiêu đãi. Những năm gần đây, khi các dãy núi đá vôi được cấp phép khai thác cũng là lúc bầy khỉ đến gần với chùa Linh Ứng hơn với lý do nơi sinh sống bị hẹp lại, cộng với tiếng nổ mìn ngày 2 đến 3 lần nên đàn khỉ sợ tìm về chùa để trú ngụ, sinh tồn. Tôi chứng kiến cảnh hàng chục con chạy tán loạn mỗi khi có tiếng nổ mìn, nhìn cảnh tượng ấy nhiều người đến chùa không khỏi thương xót. Đặc biệt có lúc một con khỉ vừa qua đời giữa sân chùa thì nhiều con khác đã đưa đi chôn cất, nhìn cảnh ấy tôi không khỏi rớt nước mắt. Để bảo tồn bầy khỉ hàng trăm con trên núi đá Vĩnh An, tôi chỉ mong các cấp chính quyền cần có giải pháp hạn chế khai thác đá, cấp mỏ để những bầy khỉ có môi trường sống, được sinh tồn phát triển như bao loài khác trên trái đất này" - Thầy Hải chia sẻ.⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Bà con ở huyện nghèo của tỉnh Đắk Lắk quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", nhưng gần đến ngày thu hoạch bất lực nhìn cây lúa ngập chìm trong nước lũ. Đây đã là năm thứ 2, họ mất trắng... Mùa này huyện Lắk (Đắk Lắk) đang vào vụ thu hoạch lúa. Thế nhưng khung cảnh ở vựa lúa lớn nhất nhì tỉnh đợt này trông đìu hiu, xơ xác, khắp cánh đồng là biển nước. Hiếm thấy cảnh bà con rôm rả trên cánh đồng vàng, thay vào đó là khuôn mặt buồn thiu khi ai đó hỏi về vụ mùa năm nay.⚪ ---- HỎI 1: Gần 40% dân Mỹ bị áp lực dọn nhà vì giá thuê nhà tăng cao ngât trời?ĐÁP 1: Đúng thế. Nhiều yếu tố - từ việc tăng tiền thuê nhà đến các khu dân cư không an toàn - thường được coi là lý do khiến mọi người cảm thấy bị áp lực phải chuyển đi. Trên toàn quốc, 39,79% số người được hỏi trong nghiên cứu của LendingTree nói rằng việc tăng tiền thuê nhà là lý do khiến họ cảm thấy bị áp lực phải chuyển đi. Thực tế, hầu hết những người cảm thấy bị áp lực phải chuyển đi đều không rời khỏi nhà của mình. Trên toàn quốc, chỉ có 21,56% người trưởng thành cảm thấy bị áp lực phải di chuyển vì áp lực đó.Người lớn ở California, Georgia và Florida có nhiều khả năng cảm thấy áp lực phải di chuyển nhất. Tại California, 28,75% dân số tham gia nghiên cứu cho biết họ cảm thấy bị áp lực phải di chuyển. Ở Georgia và Florida, con số đó là 27,78% và 25,98%.

Maine, West Virginia và Vermont có tỷ lệ người trưởng thành cảm thấy bị áp lực phải di chuyển ít nhất. Trong số những người được phân tích trong nghiên cứu, 10,40% ở Maine cảm thấy bị áp lực phải di chuyển, tiếp theo là West Virginia và Vermont với tỷ lệ lần lượt là 12,68% và 15,16%.

Chi tiết:

https://themreport.com/news/data/09-29-2023/rent-increases-pressure

⚪ ----- HỎI 2: Có phải 40% chủ doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ không thể trả đầy đủ và đúng hạn tiền thuê nhà trong tháng 9?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một báo cáo mới đã vẽ ra một bức tranh khá ảm đạm về thị trường bất động sản thương mại hiện tại, cho biết 40% chủ doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ không thể trả đầy đủ và đúng hạn tiền thuê nhà trong tháng 9. Thống kê từ trang mạng doanh nghiệp nhỏ Báo cáo tiền thuê nhà tháng 9 của Alignable công bố hôm thứ Sáu là mức cao nhất trong năm 2023. Tỷ lệ nợ quá hạn tiền thuê nhà đã thay đổi từ 37-39% kể từ tháng Ba. Đó là 30 phần trăm vào tháng 1 cũng như tháng 9 năm 2022.

Khoảng 4.523 chủ doanh nghiệp nhỏ đã được khảo sát vào tháng trước để đưa ra báo cáo. Có bốn yếu tố chính gây khó khăn hơn cho người thuê nhà: Mất doanh thu – 53% đang kiếm được không quá một nửa thu nhập mà họ tạo ra hàng tháng trước Covid. Đối với các doanh nghiệp từ 1 đến 3 tuổi, con số này là 60%.

Chi tiết:

https://thebusinessjournal.com/blog-survey-finds-40-of-small-biz-owners-couldnt-pay-september-rent/

