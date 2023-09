- Chính phủ Mỹ phạt Công ty Albemarle 218 triệu USD vì hối lộ cán bộ VN, Ấn Độ, Indonesia. - Trump tới Nam California, kêu gọi bắn bỏ bọn trộm cướp, hứa sẽ khai kênh đào để đem nước về làm ẩm ướt các rừng để khỏi cháy rừng, chửi mắng bầu phiếu qua bưu điện là gian lận. - Công tố xin lệnh bịt miệng Trump có giới hạn, vì Trump liên tục chửi mắng, hăm dọa bạo lực với nhân chứng

Hình trên: Trump tới Anaheim, Quận Cam, California. Trump hôm Thứ Sáu kêu gọi bắn bỏ bọn trộm cướp, hứa sẽ khai kênh đào để đem nước về làm ẩm ướt các rừng để khỏi cháy rừng, chửi mắng bầu phiếu qua bưu điện là gian lận.

- Chính phủ Mỹ phạt Công ty Albemarle 218 triệu USD vì hối lộ cán bộ Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia.

- Trump tới Nam California, kêu gọi bắn bỏ bọn trộm cướp, hứa sẽ khai kênh đào để đem nước về làm ẩm ướt các rừng để khỏi cháy rừng, chửi mắng bầu phiếu qua bưu điện là gian lận.

- Công tố xin lệnh bịt miệng Trump có giới hạn, vì Trump liên tục chửi mắng, hăm dọa bạo lực với nhân chứng (dẫn trong hồ sơ tòa: Trump đòi xử tử Tướng Milley, và Trump mua súng bất hợp pháp)

- Một cựu viên chức Sở Thuế IRS bị truy tố vì lộ ra cho báo chí tờ khai thuế của Trump và những người giáu nhất Hoa Kỳ: Trump trốn thuế nhiều năm vì khai lỗ.

- Tướng Mark Milley chỉ trích Trump trong lời chia tay với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ: quân lực Mỹ không tuyên thệ trung thành trước một kẻ muốn trở thành nhà độc tài.

- Chính phủ liên bang khó thoát nạn đóng cửa từ rạng sáng mai. Nhiều dịch vụ sẽ tê liệt.

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy chỉ trích Thượng viện vì không cắt phần viện trợ Ukraine trong dự luật tạm thời.

- Scott Hall (đồng phạm của Trump) nhận tội đôt nhập dữ liệu bầu cử Georgia, bị kết án 5 năm quản chế, phạt 5.000 USD và 200 giờ phục vụ cộng đồng.

- Các luật gia: Khi Hall thú tội, sẽ thiệt hại cho Sidney Powell. Các công tố ở Georgia sẽ thuyết phục Ken Chesebro và Sidney Powell nhận tội giúp Trump lật ngược bầu cử 2020

- Các luật gia suy đoán: Đồng phạm kế tiếp sẽ nhận tội sau Hall có thể sẽ là... Jenna Ellis, cựu luật sư của Trump

- Đơn kiện mới nộp ở Michigan: xin Michigan xóa tên Trump trên lá phiếu tiểu bang Michigan 2024.

- Tòa bác đơn cựu quan chức Bộ Tư pháp Jeffrey Clark đòi chuyển sang tòa liên bang: sẽ xử chung vụ với Trump ở tòa tiểu bang.

- Chính phủ đóng cửa có thể sẽ thiệt hại 0,1% -0,2% đối với GDP Hoa Kỳ, cỡ ít nhất 26 tỷ USD.

- Ủy ban Ngân hàng Thượng viện điều trần ngày 6 tháng 12, thẩm vấn 8 giám đốc các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ

- Zelensky lập Liên minh Công nghiệp Quốc phòng để sản xuất vũ khí, với tham dự của 38 công ty từ 19 quốc gia

- Nghiên cứu chung của BBC Russia và Mediazona của Nga: ít nhất 33.236 lính Nga đã chết ở chiến trường Ukraine.

- Chi tiêu cá nhân ở Mỹ đã tăng 83,6 tỷ USD, cao hơn 0,1% so với tháng 7 và tăng 3,9% so cùng kỳ năm ngoái.

- Maryland: Tổng giáo phận Baltimore khai phá sản theo Chương 11 vì gỡ thời hiệu đối với tội lạm dụng tình dục

- Quỹ cứu trợ đại dịch ngưng, cơ nguy 70.000 trung tâm chăm sóc trẻ em đóng cửa với 3,2 triệu trẻ em mất chỗ chăm sóc.

- Các phi công United Airlines đồng ý hợp đồng tăng lương 40,2% trong 4 năm tới

- Quận Cam: 1 công ty xét giấy tờ di dân không cần thiết, bị phạt 130.000 USD.

- Quận Cam: 2 người đối đầu, 1 người rút súng bắn chết người kia.

- Quận Cam: bắt giữ 2 nghi can theo dõi nạn nhân lấy tiền mặt từ ngân hàng để tới nhà cướp tiền

- Massachusetts: Cựu Thượng nghị sĩ tiểu bang Dean Tran (Cộng Hòa) bị đại bồi thẩm đoàn đề nghị truy tố

- Canada: 3 người Việt trúng số 1 triệu đôla

- TIN VN. Truy tố cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long vì nhận 2,25 triệu USD trong vụ Việt Á.

- TIN VN. 9 người chết do mưa lũ.

- TIN VN. Trong 9 tháng, hơn 46.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

- HỎI 1: Lên tới 40% số người mắc bệnh tiểu đường trên toàn cầu không được chẩn đoán? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Các nữ nhân viên da đen ở công ty Tesla bị miệt thị chủng tộc? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-30/9/2023) ⚪ ---- Theo tin của báo The Charlotte Observer, một công ty Mỹ bị phạt vì hối lộ cán bộ VN. Một công ty sản xuất hóa chất có trụ sở tại Charlotte đã đồng ý trả hơn 218 triệu USD tiền phạt sau các cuộc điều tra liên bang cho thấy công ty này đã nhiều năm hối lộ các quan chức chính phủ nước ngoài để đổi lấy hoạt động kinh doanh, theo một thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết.

Công ty Albemarle đã đồng ý thanh toán sau khi thừa nhận với các nhà điều tra của Bộ Tư pháp và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch rằng các đại lý bên thứ ba của họ đã âm mưu hối lộ các quan chức ở Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ để làm ăn với các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước của các nước này. Các âm mưu này diễn ra từ năm 2009 đến năm 2017 và vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài. Albemarle được vinh danh là công ty Fortune 500 trong năm nay.

Quyền Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp Nicole M. Argentieri thuộc Ban Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết: “Albemarle kiếm được gần 100 triệu USD bằng cách tham gia vào các kế hoạch hối lộ cho các quan chức chính phủ ở nhiều quốc gia”.

Theo Bộ Tư pháp:

. Tập đoàn Albemarle nhận được hợp đồng tại 2 nhà máy lọc dầu quốc doanh ở Việt Nam sau khi một đại lý bán hàng trung gian đòi mức hoa hồng cao hơn để hối lộ các quan chức Việt Nam.

. Công ty đã sử dụng một bên trung gian thứ ba để đảm bảo hoạt động kinh doanh với công ty dầu mỏ quốc doanh của Indonesia ngay cả sau khi một bên trung gian nói với Albemarle rằng họ sẽ phải hối lộ cho các mối quan hệ kinh doanh.

. Albemarle đã sử dụng một bên thứ ba để “giữ lại hoạt động kinh doanh chất xúc tác một cách tham nhũng với công ty dầu mỏ quốc doanh của Ấn Độ bằng cách tránh cho Albemarle bị đưa vào danh sách đen”, thông cáo của chính phủ cho biết.

Ngoài khoản thanh toán 218 triệu USD, Albemarle đã đồng ý hợp tác với Bộ Tư pháp trong bất kỳ cuộc điều tra hiện tại hoặc tương lai nào liên quan đến các giao dịch kinh doanh của mình.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy tuyên bố thành lập Liên minh Công nghiệp Quốc phòng (Defence Industries Alliance: DIA). Trong tuyên bố của mình, Zelensky nhấn mạnh rằng liên minh mới thành lập nhằm mục đích đoàn kết các nhà sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự theo một tuyên bố chung, báo hiệu họ sẵn sàng hợp tác với Ukraine trong việc xây dựng kho vũ khí mạnh mẽ cho các quốc gia khác.

Zelensky cũng bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng chiếm ưu thế của Ukraine và nhấn mạnh cam kết của quốc gia trong việc phát triển năng lực phòng thủ mạnh mẽ. Ông nói: “Chúng tôi chắc chắn sẽ chiến thắng Nga và chúng tôi sẽ tạo ra tiềm năng phòng thủ như vậy cho Ukraine – và do đó cho toàn bộ thế giới tự do – điều đó sẽ phản ánh sức mạnh của chúng tôi.”

Bộ Ngoại giao Ukraine nói rằng 38 công ty từ 19 quốc gia hiện thời đã gia nhập Liên minh Công nghiệp Quốc phòng. Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế Đầu tiên (DFNC1) tại Kyiv quy tụ 252 công ty từ hơn 30 quốc gia sản xuất đầy đủ các loại vũ khí, thiết bị quân sự và hệ thống phòng thủ.

⚪ ---- Một nghiên cứu chung của BBC Russia và Mediazona của Nga công bố vào ngày 29/9, ít nhất 33.236 quân nhân Nga đã thiệt mạng trên tiền tuyến, trong đó có 3.836 binh sĩ được huy động, kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

Nghiên cứu xác định, trong số 2.448 quân nhân Nga thiệt mạng trong cuộc phản công của Ukraine, khoảng một phần ba (681) là lính nghĩa vụ được điều động. Ít nhất 200 người đã thiệt mạng khi chiến đấu ở các tỉnh Donetsk và Zaporizhzhya trong 4 tháng qua. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các báo cáo chính thức, thông báo trên phương tiện truyền thông, bài đăng trên mạng xã hội của người thân và thông tin từ các nghĩa trang để tổng hợp các con số. Đó là ít nhất.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã có một hành động kỳ lạ trước cử tri California hôm thứ Sáu, hứa sẽ lấp đầy các kênh đào của tiểu bang với đủ nước để tưới cho các phòng tắm và làm ẩm rừng nhằm ngăn chặn cháy rừng. Trump nói: “Tất cả các kênh rạch hiện đang khô cạn sẽ tràn ngập và được sử dụng để tưới tiêu cho mọi thứ, kể cả nhà riêng, phòng tắm và mọi thứ - bạn sẽ rất vui và tôi sẽ hoàn thành công việc đó nhanh chóng. Họ nói rằng có quá nhiều nước ở phía bắc nên tôi muốn các khu vực tràn vào rừng của bạn và lấy nước làm ẩm rừng của bạn bởi vì nếu bạn làm ẩm rừng của mình, bạn sẽ không xảy ra những vụ cháy rừng đang bùng cháy ở mức độ mà chưa ai từng xảy ra. Đã từng nhìn thấy trước đây."

Nhiều người tham dự Hội nghị Mùa thu Cộng Hòa California đã vỗ tay nồng nhiệt, bất kể lời hứa kỳ dị của cựu Tổng Thống Trump. Trong một bài phát biểu đôi khi đen tối và tục tĩu (bản tin AP viết: occasionally dark and profane speech), Trump hôm thứ Sáu đã tìm cách giành chiến thắng trước các đảng viên Cộng hòa ở California bằng cách phàn nàn rằng những người giàu ở Beverly Hills có mùi khó chịu vì họ không được cấp nước, nhắc lại những lời dối trá về gian lận bầu cử phổ biến và kêu gọi cảnh sát bắn những người vào trộm cắp ở các cửa tiệm.

Việc Trump khuyến khích trừng phạt tội phạm bằng súng đã đánh dấu sự leo thang của thông điệp cứng rắn với tội phạm lâu nay của Trump: "Chúng tôi sẽ ngay lập tức chấm dứt mọi hành vi cướp bóc và trộm cắp. Rất đơn giản: Nếu bạn cướp một cửatiệm, bạn hoàn toàn có thể bị bắn khi vừa rời khỏi cửa tiệm đó," Trump nói và nhận được những tràng pháo tay lớn. "Bắn!" Trump nói thêm để nhấn mạnh.

Trump là một trong số các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa xuất hiện tại sự kiện Đại hội Cộng Hòa California ở thành trì của Đảng Dân chủ này. California là nơi Trump thua Biden tới 30% phiếu trong bầu cử 2020. California, với 54 phiếu đại cử tri, từ lâu đã là thành trì của đảng Dân chủ trong cuộc tổng tuyển cử. Mặc dù có rất ít hy vọng để bất kỳ ai trong số ứng cử viên Cộng Hòa đánh bại Tổng thống Joe Biden tại California trong cuộc tổng tuyển cử, nhưng California sẽ đóng một vai trò quan trọng trong danh sách các tiểu bang bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 3/2024 trong cái gọi là cuộc bầu cử sơ bộ Siêu Thứ Ba. Trump cũng nhắc lại lời quy chụp vô căn cứ rằng bầu phiếu qua bưu điện (mail-in votes) là gian lận, và nếu không bầu phiếu qua bưu điện thì Cộng Hòa đã thắng California rồi.

Với 169 đại biểu Cộng Hòa cho người thắng sợ bộ Cộng Hòa ở California, con số này sẽ đưa ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa tiến gần hơn đến việc được Cộng Hòa đề cử. Và một sự thay đổi quy tắc gần đây có thể mang lại cho Trump, người cho đến nay đang thống trị cuộc bầu cử sơ bộ Cộng Hòa, một lợi thế. Nếu giành được hơn 50% số phiếu bầu trong sơ bộ Cộng Hòa, Trump sẽ được trao toàn bộ số đại biểu Cộng Hòa của tiểu bang California. Nhưng thăm dò cho thấy Trump chỉ có thể được 48% phiếu Cộng Hòa sơ bộ.

Trump có thể chỉ 48% phiếu Cộng Hòa California.

Những nhận xét của Trump về tội phạm đặc biệt rõ ràng hơn. Trước đây, Trump từng đề xuất bắn người di cư để ngăn họ vượt biên. Trong cuốn sách của mình và trong các cuộc phỏng vấn, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cáo buộc Trump đã hỏi về việc bắn người biểu tình trong cuộc biểu tình George Floyd [biểu tình đòi bảo vệ người da đen]. Ông cũng đề xuất án tử hình đối với những kẻ buôn bán ma túy, buôn người và bất kỳ ai bị kết tội giết một cảnh sát. Các vụ giết người và tội phạm bạo lực khác đã gia tăng ở California, và Trump nói ngay vào tâm lý chờ đợi cứng rắn của nhiều cử tri.

⚪ ---- Nếu hôm nay không có diễn biến nào bất ngờ, chính phủ liên bang sẽ đóng cửa từ rạng sáng mai. Và nhiều hoạt động sẽ bị ảnh hưởng. Một số phúc lợi, như An sinh xã hội và phúc lợi dành cho cựu chiến binh, vẫn được tiếp tục mà không bị cản trở. Nhưng các dịch vụ khác, chẳng hạn như hỗ trợ tại Sở Thuế IRS hoặc tiếp cận các công viên quốc gia, sẽ ngừng hoạt động. Các nhân viên liên bang trong nhóm cần thiết sẽ phải làm việc mà không được trả lương, trong khi những người còn lại sẽ được nghỉ phép. Dưới đây là cái nhìn về các khía cạnh khác nhau của chính phủ liên bang và điều gì sẽ xảy ra nếu chính phủ đóng cửa vào nửa đêm Chủ nhật.

Kiểm soát viên không lưu và an ninh vận tải sân bay TSA: Các nhân viên kiểm soát không lưu liên bang sẽ làm việc không lương, các nhân viên an ninh vận tải cũng vậy.

Phản ứng với dịch bệnh. Cơ quan Quản lý Chuẩn bị và Ứng phó Chiến lược, thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, “sẽ duy trì mức độ sẵn sàng tối thiểu cho tất cả các mối nguy hiểm, bao gồm COVID-19, đại dịch cúm và ứng phó với bão.”

Các khoản vay trang trại. Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vilsack nói với các phóng viên vào ngày 25/9 rằng nông dân sẽ không thể nhận được các khoản vay tiếp thị từ các văn phòng địa phương của Bộ Nông nghiệp khi họ tìm cách tiếp thị sản phẩm thu hoạch của mình.

Bưu điện: Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng, vẫn có thư. Nghiên cứu y học: Viện Y tế Quốc gia sẽ không thể bắt đầu các thử nghiệm lâm sàng mới. Giáo dục trẻ em: Trong thời gian ngừng hoạt động, các chương trình Head Start (tài trợ các trung tâm giáo dục trẻ em từ 3 tới 5 tuổi) sẽ mất nguồn tài trợ và không thể trao trợ cấp.

An ninh Nội địa: Gần 3/4 nhân viên của Bộ An ninh Nội địa sẽ làm việc không lương, bao gồm cả những người đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, “xử lý, giam giữ và loại bỏ” những người nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp, tịch thu ma túy bất hợp pháp và nhiều diện khác. Bộ Nội vụ cho biết hôm thứ Sáu rằng các đơn vị của Cơ quan Công viên Quốc gia “sẽ đóng cửa hoàn toàn không cho công chúng tiếp cận”, đồng thời cho nhân viên nghỉ việc tạm thời. Nhiều nhân viên thực thi pháp luật liên bang sẽ vẫn làm việc không lương.

Quân đội: Các quân nhân đang tại ngũ cũng như các nhân viên dân sự được coi là cần thiết cho an ninh quốc gia sẽ làm việc không lương. Các nhân viên quốc phòng dân sự khác sẽ bị sa thải.

Sở Thuế IRS. Hai phần ba nhân viên sẽ được nghỉ việc tạm thời, nghĩa là các cuộc kiểm toán, kiểm tra tờ khai, thu phí không tự động, dịch vụ khách hàng của người nộp thuế ngoài mùa khai thuế, v.v. sẽ không diễn ra. Dịch vụ Bênh vực Người nộp thuế (TAS) sẽ không giúp đỡ người nộp thuế cho đến khi lệnh đóng cửa kết thúc.

Các chương trình y tế Medicare và Medicaid: Phúc lợi vẫn được áp dụng nhưng những người ghi danh mới có thể gặp phải tình trạng gián đoạn dịch vụ. Medicaid sẽ tiếp tục miễn là việc ngừng hoạt động không kéo dài quá quý đầu tiên của năm tài chính 2024 (năm tài chính 2024 bắt đầu từ ngày 1 tháng 10/2023).

Cho vay doanh nghiệp nhỏ: Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ sẽ ngừng xử lý các khoản vay mới và các đơn đăng ký sẽ không được tiếp tục trong thời gian ngừng hoạt động.

Phúc lợi trợ cấp thực phẩm SNAP và trợ cấp bà bầu và bé sơ sinh WIC: Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vilsack cho biết hôm thứ Hai rằng hàng triệu người Mỹ phụ thuộc vào WIC - còn được gọi là Chương trình Dinh dưỡng Bổ sung Đặc biệt dành cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em - để được hỗ trợ có thể thấy “sự từ chối những lợi ích và cơ hội đó” trong trường hợp ngừng hoạt động.

⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy kêu gọi Thượng viện đặt nhu cầu thiết yếu của người dân Mỹ lên hàng đầu chứ không phải của Ukraine khi phác thảo đề xuất về dự luật tạm thời. McCarthy viết trên X, trước đây gọi là Twitter: “Sau cuộc họp với các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện vào tối nay [Thứ Sáu], rõ ràng là dự luật sai lầm của Thượng viện không có con đường phía trước và đã chết khi đến nơi. Hạ viện sẽ tiếp tục làm việc suốt ngày đêm để giữ cho chính phủ luôn cởi mở và ưu tiên các nhu cầu của người dân Mỹ.”

Trước đó, McCarthy mô tả phần đề cập đến kế hoạch viện trợ cho Ukraine là nguyên nhân khiến đề xuất dự luật của Thượng viện khó có thể được Hạ viện thông qua. Tổng thống Joe Biden cáo buộc McCarthy đã thực hiện "một món hời khủng khiếp" với các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, những người có cách tiếp cận nền kinh tế bảo thủ hơn để giữ vững vị trí của ông.

⚪ ---- Các công tố viên liên bang đêm thứ Sáu đã thúc đẩy yêu cầu về lệnh bịt miệng Trump có giới hạn, với lý do một loạt các tuyên bố của Trump mang tính kích động và đe dọa liên tục. Trước đó, nhóm của công tố đặc biệt Jack Smith hồi đầu tháng này đã yêu cầu một lệnh kiềm chế Trump khi Trump chửi mắng và hăm dọa các công tố viên, nhân chứng tiềm năng và những người khác có liên quan đến vụ án. Các luật sư của Trump đã phản đối yêu cầu này và Thẩm phán Tanya Chutkan hôm thứ Sáu đã nói sẽ nghe các lập luận về lệnh bịt miệng vào ngày 16 tháng 10/2023. Nhưng phiên tòa xét xử Trump sẽ là ngày 4 tháng 3/2024, tại tòa án liên bang ở thủ đô Washington.

Trong một kiến nghị lên tòa tối thứ Sáu, các công tố viên nhắc lại sự cần thiết phải ra lệnh đối với hành vi của Trump. Họ cho biết Trump vẫn tiếp tục chửi mắng và hăm dọa kể từ yêu cầu đầu tiên vào ngày 15 tháng 9, trích dẫn những bình luận chỉ trích trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình về các nhân chứng được nhắc đến trong bản cáo trạng – bao gồm cả cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr – cũng như một bài đăng trên mạng xã hội từ tuần trước, trong đó Trump gợi ý rằng Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đã nghỉ hưu, đã phạm tội phản quốc và đáng bị xử tử.

Ngoài ra, các công tố viên còn ghi nhận một sự kiện ở Nam Carolina vào đầu tuần này, trong đó Trump chiêm ngưỡng một khẩu súng ngắn Glock trong chuyến thăm một cửa hàng súng. Mặc dù người phát ngôn của Trump ban đầu tuyên bố trên mạng xã hội rằng Trump đã mua vũ khí nhưng sau đó y đã xóa bài đăng và làm rõ rằng Trump chỉ cho biết rằng Trump muốn mua một khẩu. Các công tố viên viết, bất chấp việc rút bài đó, Trump “đăng lại đoạn video về sự kiện” do một trong những người theo dõi ông đăng với chú thích cho thấy Trump thực sự đã mua vũ khí đó.

Họ nói, đó là một ví dụ về việc Trump cố gắng thu lợi từ các hành động hung hăng nhưng sau đó trốn tránh trách nhiệm bằng cách để những người khác xung quanh ông “giả vờ rút lui”. Các công tố viên cho biết: “Bị cáo Trump hoặc đã mua một khẩu súng vi phạm luật pháp và các điều kiện trả tự do của Trump, hoặc tìm cách trục lợi từ niềm tin sai lầm của những người ủng hộ Trump rằng Trump đã làm như vậy”.

⚪ ---- Một cựu viên chức hợp đồng của Sở Thuế IRS đã bị truy tố hôm thứ Sáu vì tiết lộ thông tin thuế cho các cơ quan báo chí về hàng nghìn người giàu nhất đất nước, trong đó có tờ khai thuế của Trump. Charles Edward Littlejohn, 38 tuổi, ở Washington, D.C., bị cáo buộc đánh cắp thông tin khai thuế và cung cấp cho 2 tờn báo khác nhau trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, theo Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố. Littlejohn từ chối bình luận khi được hãng tin AP liên hệ, hãng này cũng để lại lời nhắn cho luật sư của Littlejohn là Lisa Manning.

Cả hai báo đã xuất bản nhiều bài báo về thông tin thuế, một số trong đó có chuyện xưa từ hơn 15 năm, theo hồ sơ tòa. Các cơ quan báo chí này không được nêu tên trong các tài liệu truy tố, nhưng mô tả và khung thời gian phù hợp với những câu chuyện về tờ khai thuế của cựu Tổng thống Donald Trump trên tờ The New York Times và đưa tin về thuế của những người Mỹ giàu có trong tổ chức báo chí điều tra phi lợi nhuận ProPublica.

Báo cáo của New York Times năm 2020 cho thấy Trump đã trả 750 USD tiền thuế thu nhập liên bang vào năm Trump vào Bạch Ốc và không nộp thuế thu nhập nào trong một số năm vì lấy cớ kinh doanh thua lỗ khổng lồ.

Hãng tin ProPublica đã báo cáo vào năm 2021 về một kho dữ liệu khai thuế về những người Mỹ giàu có nhất. Nó cho thấy 25 người giàu nhất hợp pháp đóng một phần thu nhập nhỏ hơn so với nhiều người lao động bình thường. Người phát ngôn của cơ quan này từ chối bình luận về các cáo buộc, đồng thời nói thêm rằng các phóng viên của ProPublica trước đây đã nói rằng họ không biết danh tính của nguồn tin. Những câu chuyện này đã làm dấy lên những lời kêu gọi cải cách và điều tra vụ rò rỉ thông tin thuế, vốn được pháp luật bảo vệ cụ thể.

Littlejohn bị truy tố tội tiết lộ trái phép các tờ khai thuế và thông tin khai thuế. Dự kiến phải đối mặt với án tù 5 năm nếu bị kết án. IRS từ chối bình luận cụ thể về vụ án, nhưng Ủy viên Danny Werfel cho biết “bất kỳ việc tiết lộ thông tin của người nộp thuế là không thể chấp nhận được” và cơ quan này đã thắt chặt an ninh.

⚪ ---- Trong bài phát biểu chia tay với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley đã lớn tiếng chỉ trích Donald Trump. Cựu tổng thống Trump nhiều ngày trước đã cáo buộc Milley tội phản quốc và Trump đề nghị tuyên án tử hình Milley trong một bài đăng trên Truth Social vào tuần trước vì Milley liên lạc với các tướng Trung Quốc để trấn an họ rằng Mỹ không có ý định tấn công TQ vào năm 2021.

Trong khi Tướng Milley không đề cập thẳng tên Trump, theo báo Politico vào thứ Sáu, Milley đã nhắc đến Trump và nói: “Chúng ta là độc đáo duy nhất trong các quân đội trên thế giới… chúng ta không tuyên thệ trung thành trước một kẻ muốn trở thành nhà độc tài. Chúng ta tuyên thệ với Hiến pháp và chúng ta tuyên thệ với lý tưởng đó là nước Mỹ – và chúng ta sẵn sàng chết để bảo vệ đất nước.”

Tướng Milley đã từng tự đặt mình vào vị trí chống lại Trump trước đây. Vào mùa hè năm 2020, Milley ủng hộ việc đổi tên các căn cứ Quân đội nơi vinh danh các tướng lĩnh của Liên minh miền Nam và ra làm chứng trước Quốc hội rằng họ [các tướng ly khai Miền Nam] đã phạm tội “phản quốc”. Tướng Milley cũng đề phòng sau vụ bạo loạn tấn công Quốc hội ngày 6 tháng 1/2021, yêu cầu các sĩ quan từ Trung tâm Chỉ huy Quân sự Quốc gia không nghe lệnh bất kỳ ai (ám chỉ Trump) chỉ trừ khi Tướng Milley tham gia vào việc ra quyết định.

⚪ ---- Một đồng phạm trong vụ lật ngược bầu cử Georgia liên quan đến cựu Tổng thống Trump đã trở thành người đầu tiên nhận tội trong vụ án. Scott Hall, một chủ doanh nghiệp bảo lãnh tại ngoại, sau khi đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên đã nhận tội 5 tội nhẹ là âm mưu can thiệp cố ý (conspiracy to commit intentional interference) vào công việc bầu cử trước Thẩm phán Scott McAfee tại một phiên điều trần chiều thứ Sáu.

Hall bị kết án 5 năm quản chế, phạt 5.000 USD và 200 giờ phục vụ cộng đồng. Hall cũng không được tham gia bất kỳ “hoạt động bỏ phiếu” nào trong thời gian bị quản chế, phải viết thư xin lỗi công dân Georgia và phải làm chứng trung thực trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào trong tương lai của vụ án.

Hall bắt tay công tố viên đặc biệt Nathan Wade của Quận Fulton khi rời phòng xử án sau khi nhận tội. Chủ doanh nghiệp kinh doanh trái phiếu bảo lãnh nằm trong nhóm cá nhân đã đột nhập văn phòng bầu cử Quận Coffee (Georgia) vào ngày 7 tháng 1/2021 (tức là: một ngày sau bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội, một nhóm MAGA vào văn phòng bầu cử quận Coffee để sao chép các số liệu bầu cử trong các dàn máy).

Nếu vụ án được đưa ra xét xử, một nhân viên tòa án cho biết tiểu bang có ý chỉ ra rằng một số đồng phạm - bao gồm cả cựu luật sư chiến dịch tranh cử của Trump, Sidney Powell - đã tham gia vào một âm mưu “cố ý can thiệp, cản trở và trì hoãn” nhiệm vụ của người khác, và đồng phạm là Misty Hampton, người giám sát bầu cử của Quận Coffee.

“Mục tiêu cuối cùng của âm mưu tội phạm là truy cập bất hợp pháp vào tất cả các máy bầu cử ở Coffee County, Ga., được sử dụng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11/2020… để lấy dữ liệu hoặc tài sản độc quyền của Hệ thống bỏ phiếu Dominion được sử dụng trong quản lý bầu cử ở tiểu bang Georgia,” theo nhân viên tòa án cho biết.

Hall là bị cáo đầu tiên ra đầu thú chính quyền hồi tháng trước. Anh được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh 10.000 USD. Biện lý quận Fulton Fani Willis (D) đã truy tố Hall tổng cộng bảy tội danh trong bản cáo trạng tháng trước, bao gồm cả tội lừa đảo. Còn 18 bị cáo khác, bao gồm cả Trump, đều không nhận tội.

⚪ ---- Khi Hall thú tội, sẽ có người bị văng miểng: Sidney Powell. Cựu Luật sư Hoa Kỳ Joyce Vance, giáo sư luật và cộng tác viên thường xuyên của MSNBC, cho biết Hall “đã có nhiều vấn đề làm việc chung với Sidney Powell vào ngày 7 tháng 1/2021 về kế hoạch của Coffee County liên quan đến máy bỏ phiếu. Nếu Hall thú tội và hợp tác thì đó là một dấu hiệu xấu cho bà Powell.”Cựu cố vấn đặc biệt của Bộ Quốc phòng Ryan Goodman, giáo sư luật của trường Đại học New York, cho biết thỏa thuận nhận tội của Hall “đưa ra tin xấu cho Sidney Powell, trong số những người khác”. Goodman đã đăng một hình ảnh cho thấy sự chồng chéo trong các cáo buộc chống lại Hall và Powell, mà ông gọi là “các hành động chung bị cáo buộc”.⚪ ---- Các công tố viên ở Georgia cho biết họ có kế hoạch gia hạn thỏa thuận nhận tội với luật sư Ken Chesebro và Sidney Powell, những người bị truy tố vì giúp Trump bám lấy quyền lực một cách bất hợp pháp sau khi thua cuộc bầu cử năm 2020. “Tại thời điểm này, chúng tôi chưa đưa ra lời đề nghị,” Công tố viên Đặc biệt Quận Fulton, Nathan Wade nói với Thẩm phán Scott McAfee tại phiên tòa hôm thứ Sáu, khi trả lời câu hỏi về khả năng dàn xếp trước khi xét xử.. “Liệu tiểu bang có đủ khả năng thực hiện một công việc như vậy trong tương lai gần không?” McAfee hỏi.. “Thẩm phán, tôi tin rằng chúng ta có thể,” Wade trả lời. “Chúng tôi sẽ ngồi xuống và sắp xếp một số thứ lại với nhau, đồng thời chúng tôi sẽ liên hệ với từng luật sư bào chữa để đưa ra lời đề nghị.”Chesebro và Powell tạm thời bị gắn hồ sơ truy tố chung với nhau - trái với mong muốn của cả hai bị cáo - và sẽ bị đưa ra xét xử vào cuối tháng 10 sau khi viện dẫn quyền hiến pháp của họ cần được xét xử nhanh chóng. Các chuyên gia trước đây đã nói với The Daily Beast rằng việc tránh phiên tòa vào tháng 10 (tránh bằng cách thuyết phục 2 bị cáo nhận tội để ân xá) sẽ giúp các công tố viên không bị lộ chiến lược tranh cãi trước tòa trước khi xét xử Trump và 16 đồng phạm còn lại của Trump, mà ngày xét xử nhóm Trump vẫn chưa được Thẩm phán ấn định.⚪ ---- Đồng phạm kế tiếp sẽ nhận tội sau Hall có thể sẽ là... Các luật gia đang suy đoán. Theo một chuyên gia pháp lý, các công tố viên nên chiêu dụ thỏa thuận với Jenna Ellis, cựu luật sư của Donald Trump, bị truy tố khi cô ngày càng cảm thấy bị đồng phạm và ông chủ cũ của mình hắt hủi.Luật sư Ellis đã bị loại khỏi vòng trong của Trump vì cô ủng hộ Thống đốc Florida Ron DeSantis cho chức tổng thống và đã công khai lên tiếng phản đối cựu tổng thống, và luật sư Lisa Rubin nói với MSNBC hôm thứ Sáu rằng điều đó có thể khiến cô trở thành nhân chứng "quan trọng".Điều này xảy ra sau khi Scott Hall, một người bảo lãnh tại ngoại bị truy tố tội đột nhập máy bỏ phiếu ở Quận Coffee, trở thành bị cáo đầu tiên trong vụ Georgia nhận tội và thỏa thuận xin ân xá với Biện Lý Quận Fulton Fani Willis.Luật gia Rubin nói trên MSNBC: “Hãy nhìn xem, tôi không biết ai khác đang thảo luận với văn phòng Biện Lý và chúng ta nên cho rằng có những người khác có thể tham gia vào các cuộc thảo luận đó và họ đã tiến bộ. Nếu tôi là người cá cược, tôi sẽ nói Jenna Ellis là người phù hợp với những cuộc thảo luận [xin nhận tội] đó. LS Ellis đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với cựu tổng thống. Cô Ellis đã ủng hộ người khác trong cuộc đua tổng thống. Cô cảm thấy bị thế giới Trump bỏ rơi và đang vật lộn với các nan đề pháp lý của mình, phải chuyển sang GoFundMe để gây quỹ, để giúp cô tiến xa đến mức này và có lẽ vẫn đang vật lộn dưới sức nặng của những điều đó. Vì vậy, tôi nghĩ Jenna Ellis có thể là người đóng vai trò then chốt ở đây. Chắc chắn công việc của cô Ellis, trong số những người khác, Rudy Giuliani, và khả năng tiếp cận Trump, thậm chí là sự gần gũi của cô Ellis với bà Sidney Powell, có thể khiến cô Ellis trở thành mục tiêu rất hấp dẫn để chiêu dụ nhận tội đổi lấy ân xá nếu tôi là công tố viên."⚪ ---- Một vụ kiện mới chống lại Donald Trump đã được đệ trình hôm thứ Sáu 29/9/2023 - lần này là ở Michigan. Đơn kiện nói rằng Trump tham gia bạo loạn 6/1/2021, nên phải xóa tên Trump trên lá phiếu tiểu bang Michigan. Hãng tin AP đưa tin việc nộp đơn hôm thứ Sáu là lần đầu tiên một tổ chức được tài trợ tốt thực hiện nỗ lực đòi Trump phải bị loại ra khỏi cuộc bầu cử ở Michigan, theo Tu chính 14 của Hiến pháp.Đơn kiện của Free Speech For People tuyên bố nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và việc Trump khuyến khích cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 tương đương với một cuộc nổi dậy và điều đó có nghĩa là ông sẽ bị loại khỏi cuộc bầu cử theo Tu chính án thứ 14. Tổ chức này đã nộp đơn khiếu nại tương tự ở Minnesota và nhiều nhóm khác trên khắp đất nước cũng đã đệ trình nhiều đơn khiếu kiện khác.⚪ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Sáu đã từ chối chuyển phiên tòa xét xử cựu quan chức Bộ Tư pháp Jeffrey Clark về cáo buộc giúp Trump lật ngược kết quả bầu cử 2020 từ tòa án tiểu bang sang tòa án liên bang, vài tuần sau khi từ chối yêu cầu tương tự từ cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows.Ít nhất 5 đồng phạm của Trump đã yêu cầu chuyển vụ án của họ bằng cách lập luận rằng họ bị truy tố vì thực hiện các công việc liên bang, điều lẽ ra phải bảo vệ họ khỏi các cáo buộc cấp tiểu bang. Nhưng Biện lý Quận Fulton Fani Willis cho biết những nỗ lực bị cáo buộc của họ nhằm lật đổ cuộc bầu cử năm 2020 đã vượt xa các nhiệm vụ chính thức, và hiện trường phạm tội là ở Georgia.Clark, lúc đó là Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp liên bang, bị truy tố về tội viết một lá thư cho các quan chức Georgia với những tuyên bố sai sự thật về những lo ngại của Bộ Tư pháp đối với cuộc bầu cử. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Jeffrey Rosen đã từ chối ký hoặc gửi bức thư.Thẩm phán liên bang Steve Jones đã ra phán quyết rằng "Clark không đưa ra bằng chứng nào" có thể cho thấy rằng bức thư đó là một phần công việc của ông (trong nhiệm vụ Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp liên bang là) giám sát các vụ kiện tụng về môi trường hoặc đóng vai trò là người đứng đầu bộ phận dân sự.Thẩm phán Jones viết: “Ngược lại, bằng chứng trước Tòa án chỉ ra điều ngược lại: Vai trò của Clark trong Bộ phận Dân sự không bao gồm bất kỳ vai trò nào trong cuộc điều tra hoặc giám sát các cuộc bầu cử cấp tiểu bang”.⚪ ---- Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (Office of Management and Budget) Shalanda Young cho biết hôm thứ Sáu rằng việc chính phủ có thể đóng cửa có thể dẫn đến thiệt hại 0,1% -0,2% đối với GDP của Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng con số đó tương đương với ít nhất 26 tỷ USD.Young nói rằng nền kinh tế vẫn có thể phục hồi trở lại trong quý tiếp theo nhưng vẫn khẳng định hiệu suất của nền kinh tế không nên gặp rủi ro do "đóng cửa do sản xuất", chỉ trích Đảng Cộng hòa tại Hạ viện vì đã "quay lưng" với thỏa thuận ngân sách với chính quyền Biden. đầu năm nay. Quan chức Mỹ lưu ý rằng việc đóng cửa chính phủ sẽ không dẫn đến chi tiêu "tăng đột biến" nhưng cảnh báo chi phí thực sự sẽ là việc công dân Mỹ không thể tiếp cận các dịch vụ liên bang.⚪ ---- Theo một thông báo mà CNBC thu được hôm thứ Sáu, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ sẽ tổ chức một phiên điều trần vào ngày 6 tháng 12, trong đó dự kiến sẽ thẩm vấn 8 giám đốc điều hành của các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ sau câu chuyện về cuộc khủng hoảng ngân hàng năm nay.Phiên điều trần, do Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Sherrod Brown giám sát, sẽ bao gồm các giám đốc điều hành của JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, Bank of New York Mellon, State Street, Bank of America và Citigroup.Brown nói: “Cam kết của tôi với tư cách là chủ tịch ủy ban này là luôn bảo vệ nền kinh tế Mỹ… Một phần của cam kết đó là lắng nghe trực tiếp từ các ngân hàng lớn nhất nắm giữ quá nhiều quyền lực trong nền kinh tế”. Ông nói thêm: “Công việc của chúng tôi là buộc họ phải chịu trách nhiệm trước công nhân, khách hàng và người dân Mỹ.”⚪ ---- Cục Phân tích Kinh tế của Hoa Kỳ công bố trong một báo cáo công bố hôm thứ Sáu rằng chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) ở Hoa Kỳ đã tăng 83,6 tỷ USD, tương đương 0,4%, trong tháng 8 so với tháng trước. Chỉ số giá PCE tăng 0,4% hàng tháng và 3,5% hàng năm.Loại trừ lương thực và năng lượng, chỉ số này cao hơn 0,1% so với tháng 7 và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Cục Dự trữ Liên bang coi con số sau là chỉ số lạm phát chính và tính đến nó khi xác định chính sách tiền tệ. Báo cáo cho thấy, trong tháng 8, thu nhập cá nhân đã tăng 87,6 tỷ USD, tương đương 0,4%. Thu nhập cá nhân khả dụng (DPI) tăng 0,2%, trong khi PCE thực tế tăng 0,1% và PPI thực tế giảm 0,2% so với tháng trước.⚪ ---- Tổng giáo phận Baltimore hôm thứ Sáu công bố rằng họ đã nộp đơn xin tái tổ chức phá sản theo Chương 11 vài ngày trước khi luật mới của tiểu bang Maryland có hiệu lực, loại bỏ thời hiệu đối với tội lạm dụng tình dục trẻ em và cho phép nạn nhân kiện những kẻ lạm dụng họ nhiều thập niên sau khi sự việc xảy ra.Trong một tuyên bố đăng trên trang web của tổng giáo phận, Đức Tổng Giám mục William Lori cho biết bước này sẽ “cho phép tổng giáo phận bồi thường một cách công bằng cho những nạn nhân sống sót sau vụ lạm dụng tình dục trẻ em” trong khi Giáo hội Công giáo địa phương tiếp tục sứ mệnh và mục vụ của mình. Lori nói rằng hành động này là cách tốt nhất để bồi thường cho những người sống sót, vì nếu không thì nguồn lực của tổng giáo phận sẽ cạn kiệt vì kiện tụng.Vào ngày mai, Chủ nhật, Maryland sẽ chấm dứt thời hiệu nộp đơn kiện dân sự về hành vi lạm dụng tình dục trẻ em đối với các tổ chức. Nhiều nạn nhân đã lên kế hoạch nộp đơn kiện khi luật có hiệu lực. Các nhà lập pháp đã đưa vào một điều khoản trong luật sẽ tạm dừng các vụ kiện cho đến khi Tòa án Tối cao Maryland có thể quyết định về tính hợp hiến của luật, nếu nó bị phản đối.⚪ ---- Hoa Kỳ đang hướng tới một "thảm họa về chăm sóc trẻ em" khi quỹ cứu trợ khẩn cấp do đại dịch hết hạn vốn đã giúp hàng nghìn trung tâm chăm sóc trẻ em trả lương cho nhân viên, nâng cấp cơ sở vật chất và giúp giảm chi phí cho các bậc cha mẹ. Theo một dự báo, sau khi nguồn tài trợ hết hạn vào ngày 30 tháng 9/2023, có tới 70.000 trung tâm chăm sóc trẻ em có nguy cơ đóng cửa với khoảng 3,2 triệu trẻ em mất chỗ chăm sóc.Khoản tài trợ sắp hết hạn bắt nguồn từ Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ (ARPA), kế hoạch kích thích trị giá 1,9 nghìn tỷ USD được Tổng thống Joe Biden ký thành luật vào năm 2021. Gần 40 tỷ USD được hướng tới ngành chăm sóc trẻ em, hỗ trợ một lĩnh vực thường nhận được có rất ít sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang.Khoản tài trợ đó cho phép các nhà điều hành dịch vụ chăm sóc trẻ em ổn định hoạt động kinh doanh của họ trong thời kỳ khủng hoảng, một phần bằng cách tăng lương cho nhân viên của họ và ngăn họ rời bỏ công việc được trả lương cao hơn - một vấn đề khi nhiều nhà tuyển dụng cạnh tranh đang tăng lương để thu hút nhân viên mới trong một thị trường việc làm chặt chẽ. Nhưng một số trung tâm chăm sóc trẻ em cũng sử dụng quỹ để giữ mức giá thấp hơn cho các bậc cha mẹ, nhiều người trong số họ đang phải vật lộn để trả chi phí chăm sóc trẻ với chi phí trung bình là 15.000 USD một năm cho một đứa trẻ, tăng 53% so với một thập niên trước, theo Care.com.Nhưng nếu không còn nguồn tài trợ nữa, ước tính hiệu ứng lan tỏa sẽ khiến 70.000 trung tâm chăm sóc trẻ em phải đóng cửa, gây rủi ro cho 3,2 triệu trẻ em mất nơi chăm sóc. Điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục làm việc của hàng triệu phụ huynh.⚪ ---- Các phi công của United Airlines đã phê duyệt thỏa thuận mới bao gồm việc tăng lương lên tới 40,2% trong 4 năm tới và trị giá khoảng 10 tỷ USD, theo Hiệp hội Phi công Hàng không (ALPA) đưa tin hôm thứ Sáu trong một tuyên bố. Theo ALPA, 97% phi công của United Airlines đã tham gia bỏ phiếu và 82% trong số họ bỏ phiếu ủng hộ hợp đồng mới.“Thỏa thuận mới bao gồm việc tăng lương hàng đầu trong ngành trong suốt thời hạn hợp đồng, cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống công việc và quy tắc làm việc, cải thiện chế độ nghỉ bệnh và nghỉ phép, đồng thời tăng phúc lợi hưu trí cho 16.000 phi công của United," theo tuyên bố viết. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực từ hôm nay và có thể được sửa đổi vào ngày 30 tháng 9 năm 2027.⚪ ---- Quận Cam: công ty xét giấy tờ di dân không cần thiết, bị phạt. Một doanh nghiệp chăm sóc cơ thể ở Huntington Beach đã thương lượng với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sau khi Bộ phát hiện công ty này phân biệt đối xử với những người không phải công dân Hoa Kỳ khi kiểm tra giấy phép lao động.Bộ cho biết, Home and Body Co., công ty sản xuất xà phòng và kem dưỡng da, trong năm 2019 và 2020 thường xuyên yêu cầu thường trú nhân hợp pháp xuất trình giấy tờ nhập cư cụ thể khi kiểm tra giấy phép lao động, dựa trên tình trạng công dân và vi phạm Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (Immigration and Nationality Act). Theo Bộ, luật liên bang cho phép người lao động lựa chọn loại giấy tờ hợp lệ và được chấp nhận về mặt pháp lý để xuất trình để chứng minh danh tính và giấy phép làm việc của họ, đồng thời cấm người sử dụng lao động yêu cầu những giấy tờ không cần thiết.Theo thỏa thuận dàn xếp, công ty sẽ phải trả 130.000 USD tiền phạt dân sự cho Hoa Kỳ, đào tạo nhân sự về các yêu cầu pháp lý, xem xét chính sách việc làm và chịu sự giám sát của bộ, chính quyền cho biết.⚪ ---- Quận Cam: 2 người đối đầu, 1 người rút súng bắn chết người kia. Một cuộc xung đột giữa một người đàn ông đang dắt chó đi dạo và một người đàn ông vô gia cư đã dẫn đến vụ nổ súng chết người hôm thứ Năm tại Garden Grove. Cảnh sát được gọi vào khoảng 2:50 chiều. theo Sở Cảnh sát Garden Grove, đến dãy nhà 100000 trên Đại lộ Katella, gần Brookhurst St., để đáp lại báo cáo về việc có người đi xuống vỉa hè. Khi cảnh sát đến nơi, họ được biết rằng hai người đàn ông đã đối đầu và người dắt chó đi dạo đã bắn người đàn ông vô gia cư.Nạn nhân được đưa đến bệnh viện, nơi anh chết vì nhiều vết đạn. Báo Orange County Register đưa tin, người dắt chó đi dạo dường như có giấy phép giấu vũ khí, nhưng cảnh sát cho biết thông tin chi tiết này chưa được xác nhận. Kẻ xả súng, chưa rõ danh tính, đang hợp tác với cuộc điều tra và không bị giam giữ. Bất kỳ ai chứng kiến vụ nổ súng này hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan hãy gọi cho Thám tử Adam Nikolic theo số 714-741-5877 hoặc Sở Cảnh sát Garden Grove theo số 714-741-5800.⚪ ---- Cảnh sát Quận Cam đã bắt giữ hai người đàn ông vì tội cướp một phụ nữ lớn tuổi trong vụ án “theo dõi nạn nhân từ ngân hàng để sẽ cướp”. Một phụ nữ 79 tuổi đã lái xe đến ngân hàng trên Bolsa Chica St. ở Huntington Beach vào khoảng 11 giờ sáng ngày 199, rút 50.000 USD tiền mặt và cho tiền vào một phong bì, quay lại xe và rời khỏi ngân hàng. Khoảng một giờ sau đó, cụ bà bị một nghi phạm tiếp cận và hỏi đường đến bệnh viện địa phương.“Trong khi nạn nhân đang bị phân tâm, một nghi phạm nam thứ hai đã thò tay qua cửa sổ phía sau bên phải của cụ bà và lấy trộm phong bì từ ví của cụ bà,” theo thông cáo của Cảnh sát. Các nhà điều tra đã mở một cuộc điều tra và sau khi theo đuổi nhiều đầu mối, họ đã bắt giữ Ionut Marius Andrei, 42 tuổi và Stefan Romero Oprea, 38 tuổi, cả hai đều ở Riverside. Cả hai đều bị đưa vào Nhà tù Quận Cam để chờ truy tố.Cảnh sát cho biết Andrei và Oprea cũng có liên quan đến một vụ “tấn công ngân hàng” khác, trong đó một nạn nhân lớn tuổi bị cướp. Trong vụ đó, hai người đàn ông này đã tiếp cận một cụ ông 72 tuổi vừa rút hơn 5.000 USD từ ngân hàng và trở về nhà. Cảnh sát Quận Cam cho biết: “Nạn nhân khai rằng ông bị một người đàn ông tiếp cận trong gara của mình và hỏi đường đến bệnh viện. Sau khi nghi phạm rời đi, nạn nhân quay lại xe để lấy tiền từ bảng điều khiển trung tâm xe thì nó đã biến mất”.Loại tội phạm này được cơ quan chức năng mệnh danh là “bank jugging”. Nghi phạm chú ý theo dõi khách hàng tại ngân hàng – bao gồm cả người sử dụng ATM – để xem khách hàng có rút tiền mặt hay không. Sau đó, các nạn nhân tiềm năng sẽ bị theo dõi sau khi họ rời ngân hàng, và nghi phạm sẽ đối đầu và đánh lạc hướng họ tại một địa điểm phụ hoặc cố gắng đột nhập vào xe của họ để lấy trộm tiền nếu xe đậu và không có người giám sát.⚪ ---- Massachusetts: Cựu Thượng nghị sĩ tiểu bang(Cộng Hòa) đã sử dụng nhân viên Thượng viện tiểu bang Massachusetts một cách không thích hợp để vận động tranh cử cho ông, theo các cáo buộc mới được đại bồi thẩm quận Suffolk County đệ trình lêntòa Quận Suffolk, theo các quan chức cho biết hôm thứ Sáu 29/9/2023.Theo văn phòng Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Massachusetts, đại bồi thẩm đoàn đã truy tố ông Trần, 47 tuổi, ở Fitchburg, về hai tội danh sử dụng chức vụ chính thức để đảm bảo một đặc quyền không chính đáng.Các cáo buộc được công khai vào năm 2020, sau khi một báo cáo cho thấy ông Trần đã thực hiện công việc vận động tranh cử trong giờ làm việc bình thường trong chiến dịch tái tranh cử năm 2018 của mình và mong đợi nhân viên của ông cũng làm như những gì ông chuẩn bị cho chiến dịch tái tranh cử năm 2020.Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Andrea Campbell nói rằng các hoạt động của chiến dịch bị cáo buộc bao gồm tổ chức gây quỹ, gõ cửa từng nhà và làm người đưa thư cho chiến dịch. Hoạt động được cho là đã diễn ra trong giờ làm việc chính thức tại văn phòng chiến dịch khu vực của đảng Cộng hòa ở Fitchburg.Tran chụp mũ Đảng Dân Chủ kỳ thị người gốc Việt, nhưng Dean Tran vẫn thua phiếu trong cuộc tái tranh cử năm 2020 trước John Cronin của Lunenburg. Tran đã tuyên bố rằng báo cáo của Bộ tư pháp tiểu bang mang tính thiên vị và chứa đầy những lời dối trá và tin đồn. Là một người Mỹ gốc Việt, ông Trần cũng cho biết ông là nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc bởi các đảng viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện (Chứng cớ?). Sau khi bị đại bồi thẩm đề nghị truy tố, dự kiến Tran sẽ bị Biện lý truy tố tại Tòa Thượng Thẩm Quận Suffolk vào một ngày sẽ được ấn định sau.⚪ ---- Khibiết mình và hai người nhà đã trúng 1 triệu đôla trong lần quay xổ số Lotto 6/49 gần đây, anh đã gọi điện ngay cho họ để báo tin vui. Tuy nhiên, sau đó, người đàn ông Mississauga, Canada, và hai người đồng chiến thắng trong kỳ quay số Encore ngày 26/7 đã quyết định giữ kín tin tức về chiến thắng lớn trong một thời gian. Chiếc vé của bộ ba trùng khớp chính xác với tất cả bảy số Encore để giành được giải thưởng trị giá 1 triệu đôla.Cường Lê và Hà Trinh, đều đến từ Toronto, là những thành viên khác trong gia đình cùng chia sẻ chiến thắng với Trần. “Chúng tôi chưa bao giờ nói với ai vì muốn gây bất ngờ cho gia đình khi có tiền trong tay,” Tran nói khi đang ở Trung tâm Giải thưởng OLG ở Toronto cùng với hai thành viên gia đình để nhận tiền trúng số.Ba người chiến thắng cho biết họ luôn chơi Lotto 6/49 với tư cách một nhóm và nói thêm rằng họ chưa có kế hoạch lớn nào về số tiền này. Họ nói rằng họ đang “để thực tế diễn ra”. Nhớ lại khoảnh khắc nhận ra mình đã thắng lớn, Trần cho biết anh đã quét vé khoảng 20 lần mới có thể tin được. “Sau đó tôi gọi cho các thành viên khác trong nhóm,” anh nói. Vé trúng thưởng đã được mua tại tiệm Mr. Convenience, trên đường Pickwick Drive ở Mississauga.⚪ ----Theo VnExpress. Mưa lũ, sạt lở đất mấy ngày qua đã làm 9 người chết, 2 người mất tích, 10 người bị thương, tập trung ở miền núi phía Bắc và bắc miền Trung. Đổ bộ Thừa Thiên Huế rạng sáng 26/9, áp thấp nhiệt đới gây mưa lần lượt cho các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Đến ngày 28/9, mưa lớn mở rộng tới đồng bằng và một số tỉnh miền núi Bắc Bộ. Lũ các sông Đáy (Hà Nam), Hoàng Long (Ninh Bình), Thao (Yên Bái), Bưởi (Thanh Hóa) và sông Cả (Nghệ An) đã đạt đỉnh ở ngưỡng báo động hai và đang xuống. Thống kê của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đến ngày 30/9 cho thấy mưa lũ đã làm 9 người chết (Thanh Hóa 3, Sơn La 2, Quảng Trị, Hòa Bình, Phú Thọ, Nghệ An mỗi tỉnh một người). Một người ở Sơn La, một người ở Bình Phước bị nước cuốn trôi. 10 người ở Thừa Thiên Huế và Nghệ An bị thương.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Viện kiểm sát truy tố cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long với cáo buộc nhận hối lộ 2,25 triệu USD để tạo điều kiện cho Công ty Việt Á trong quá trình cấp phép lưu hành, bán kit xét nghiệm. Ngày 30-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Trong những người bị truy tố, có nhiều bị can giữ chức vụ cao như: hai cựu ủy viên trung ương, cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh; cựu ủy viên trung ương, cựu bí thư tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng; ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý phó thủ tướng; ông Phạm Công Tạc, cựu thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ...⚪ ----Theo VOV. Đại diện của Tổng cục Thống kê sáng nay (29/9) cho biết, trong tháng 9/2023, cả nước có 12.684 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 9,7% so với tháng trước và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước; 5.808 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 7,2% và tăng 13,5%. Tính chung 9 tháng năm 2023, cả nước có 116.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước; 48.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,2%. 75.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 21,2%; 46.100 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 26,9%; 13.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,3%.⚪ ---- HỎI 1: Lên tới 40% số người mắc bệnh tiểu đường trên toàn cầu không được chẩn đoán?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo nghiên cứu mới, khoảng 40% số người mắc bệnh tiểu đường trên toàn cầu không được chẩn đoán. Hầu hết những người không được chẩn đoán đều sống ở Châu Phi (60%), tiếp theo là Đông Nam Á (57%) và khu vực Tây Thái Bình Dương (56%), tổng quan về ngành bệnh tiểu đường toàn cầu năm 2023, cuộc khảo sát lớn nhất về loại hình này cho đến nay.Báo cáo cho biết một nửa số người được chẩn đoán không được điều trị. Ba trong bốn người mắc bệnh này sống ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nơi mọi người không phải lúc nào cũng có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Các nữ nhân viên da đen ở công ty Tesla bị miệt thị chủng tộc?ĐÁP 2: Đúng thế. Các công nhân da đen tại Tesla của Elon Musk được cho là bị gọi là "N..." (tiếng Viêt có thể dịch là: mọi) và "con khỉ" trong khi các tài liệu tham khảo của tổ chức Klu Klux Klan kêu gọi giết người da đen được viết nguệch ngoạc trên các bức tường phòng tắm, theo chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc trong một vụ kiện hôm thứ Năm.Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng của Hoa Kỳ (U.S. Equal Employment Opportunity Commission) đã đệ đơn kiện liên bang chống lại công ty sản xuất xe hơi điện, tuyên bố rằng các nhân viên Da đen đã phải chịu đựng hành vi quấy rối chủng tộc “trên diện rộng và đang diễn ra” tại nhà máy sản xuất của Tesla ở Fremont, California, ít nhất kể từ năm 2015.Chi tiết: