Nhạc sĩ Quốc Dũng đã từ trần ngày 24-9 ở tuổi 72.

- Philippines tố cáo tàu TQ lắp đặt “hàng rào nổi” tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.

- Sau khi Trump nói Tướng Milley đáng bị tử hình, các luật gia thắc mắc, có phải Trump hăm dọa nhân chứng? Vì Milley đã khai với Ủy ban 6/1 rằng Trump thú nhận đã thua bầu cử 2020 nhưng vần cố gắng lật ngược.

- Ron DeSantis (Ứng cử viên Cộng hòa cho chức Tổng thống Mỹ): phản đối việc Ukraine gia nhập NATO, vì chẳng lợi gì cho Mỹ.

- Cô Cassidy Hutchinson (Cựu phụ tá Bạch Ốc của Trump) kể: cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows đốt rất nhiều tài liệu những ngày cuối, tới nỗi áo khét mùi

- Peter Navarro (Cựu cố vấn của Trump) nói hạ cấp, chửi mắng các cô trong Bạch Ốc của Trump ra khai sự thật. Các phụ nữ làm trong Bạch Ốc của Trump đã phản ứng lại Peter Navarro sau khi Navarro chửi mắng các cô là "quý bà ma cô"

- DB Andy Kim sẽ tranh cử 2024 chống TNS Robert Menendez, sau khi Menendez và vợ bị truy tố về tội nhận hối lộ giúp chính phủ Ai Cập.

- Vợ của Dân biểu Jeff Duncan, Cộng Hòa đệ đơn ly hôn, tố chồng ngoại tình với nhiều cô, bất kể Duncan ca ngợi "giá trị gia đình"

- Các luật sư kinh ngạc vì Trump nói các luật sư cùng xác nhận Trump đã thua phiếu Biden, nhưng chỉ riêng Trump cãi lại luật sư: sẽ không luật sư nào ra làm chứng cho Trump nữa.

- Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đổi ý, sẽ giữ viện trợ Ukraine trong dự luật tài trợ sắp đưa ra.

- Trump thắc mắc về loại nhà tù nào Trump sẽ bị đưa vào, có thoải mái kiểu câu lạc bộ hay không

- Trump chôm vài câu từ cuộc tranh luận xa xưa: phi cơ F-35 rớt vì chỉ có 1 động cơ, không chịu làm 2 động cơ

- TT Biden tiêm chủng, rồi kêu gọi toàn dân tiêm vaccine tăng cường ngừa COVID và tiêm phòng cúm

- Nga pháo kích vào Berislav và Lviv ở vùng Kherson của Ukraine, Kherson, 54 đợt pháo kích, bắn 236 quả đạn từ pháo hạng nặng, UAV

- Ukraine: đã tái chiếm làng Verbove ở tỉnh Zaporizhzhia. Phòng không Ukraine cũng bắn hạ 14 trong số 15 UAV của Nga. Có 20 cuộc giao chiến trong 24 giờ qua.

- Vùng Donetsk ra lệnh giới nghiêm ban đêm.

- Một vận tải cơ IL-76 của lính đánh thuê Wagner PMC Nga, đã bị rơi ở Mali (Tây Phi). Chưa rõ nguyên nhân.

- Anh-Nga họp mật về nhiều vấn đề, không bàn về Ukraine.

- Chuyến bay British Airways từ Anh đến Pháp: nữ hành khách 73 tuổi ngồi ngủ, chết giữa những tầng mây

- Cảnh báo cú lừa: Không xài iPhone cũng bị tính tiền hóa đơn

- Florida: chị (11 tuổi) và em trai (10 tuổi) giận mẹ, trộm xe mẹ lái từ Florida sang California, được 200 dặm thì bị cảnh sát bắt, gọi mẹ lãnh về

- Los Angeles: tượng Phật cổ trị giá 1,5 triệu USD bị đánh cắp khỏi phòng trưng bày nghệ thuật

- USC Dornsife: 30% cư dân Quận Los Angeles đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực

- Cảnh sát Los Angeles kêu gọi cảnh giác về chuyện ngỗng cắn.

- TIN VN. Sập nhà 4 tầng ở TP.HCM, 7 người đi cấp cứu: Làm móng nâng nền thì bị sập.

- TIN VN. Đề nghị xác minh, xử lý Facebooker Vo Quoc vì xúc phạm báo chí.

- TIN VN: Dệt may vẫn chật vật với đơn hàng.

- HỎI 1: Dân Mỹ khi muốn có căn nhà thứ nhì, thường nghĩ tới Mexico? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có 6 tiểu bang cho Medicaid (trợ cấp y tế cho dân nghèo) làm răng? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-24/9/2023) ⚪ ---- Hai người đã chết trong vụ pháo kích của Nga vào Berislav và Lviv ở vùng Kherson của Ukraine, Kherson, theo lời Thống đốc khu vực Oleksandr Prokudin tuyên bố. Theo lời ông, toàn bộ khu vực tiếp tục hứng chịu pháo kích và các cuộc tấn công trên không ở Berislav không chỉ dẫn đến thương vong mà còn dẫn đến việc phá hủy nhà ở tư nhân và làm một số người bị thương: “Trong ngày qua, địch đã thực hiện 54 đợt pháo kích, bắn 236 quả đạn từ pháo hạng nặng, máy bay không người lái (UAV) và máy bay."

⚪ ---- Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) Denis Pushilin hôm Chủ nhật nói sẽ cấm dân thường đến nơi công cộng từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Lệnh giới nghiêm cũng cấm các cuộc tụ tập lớn như biểu tình, trừ khi họ nhận được sự cho phép từ trụ sở hoạt động địa phương chịu trách nhiệm ứng phó với các mối đe dọa quân sự. Tin này đưa ra sau khi người đứng đầu do Nga bổ nhiệm đã ủy quyền cho quân đội giám sát thư tín qua đường bưu điện và các hình thức liên lạc khác, bao gồm cả các cuộc trò chuyện qua điện thoại.

⚪ ---- Bộ Tổng tham mưu Quân Lực Ukraine cho biết trong bản cập nhật hàng ngày hôm Chủ nhật rằng quân Nga đã bị đuổi khỏi làng Verbove ở tỉnh Zaporizhzhia và quân Ukraine đang bảo vệ khu vực này. Phòng không Ukraine cũng bắn hạ 14 trong số 15 máy bay không người lái Shahed do lực lượng Nga phóng đi.

Ukraine cho biết hơn 20 cuộc giao chiến đã diễn ra trong ngày qua. Ngoài ra, Nga đã thực hiện 5 cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và 57 cuộc không kích, cũng như 38 cuộc tấn công từ hệ thống hỏa tiễn vào các vị trí của quân đội Ukraine và các mục tiêu dân sự. Có báo cáo về thương vong trong dân thường và thiệt hại cơ sở hạ tầng.

⚪ ---- Một chiếc máy bay vận tải IL-76, có thể được sử dụng bởi lính đánh thuê của Wagner PMC Nga, đã bị rơi ở Mali (Tây Phi) vào chiều 23/9. Chiếc máy bay được cho là đã bị rơi gần sân bay ở Gao. Hình ảnh và video về hiện trường vụ tai nạn đã được đăng lên mạng. Chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn, hàng hóa, hành khách và số nạn nhân.

Đài Al-Arabiya, trích dẫn các nguồn tin, viết rằng chiếc máy bay này là của Nga và có thể được sử dụng bởi các đơn vị của công ty đánh thuê Wagner. Truyền thông liên kết với chính phủ Mali cũng phủ nhận rằng chiếc máy bay có thể là của người Mali. Kênh truyền hình tiếng nước ngoài của Trung Quốc CGTN, dẫn nguồn tin từ quân đội Mali, viết rằng chiếc máy bay chở thiết bị quân sự và nhân sự.

Al-Arabiya cũng trích dẫn phương tiện truyền thông Malian rằng chiếc máy bay không bị bắn rơi mà bị rơi do lỗi của phi công. Năm 2021, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận Mali sẽ thuê binh sĩ Nga để "giúp đảm bảo an ninh".

⚪ ---- Các quan chức Anh đã họp mật với các quan chức Điện Kremlin về an ninh quốc tế trong 18 tháng qua tại các địa điểm, trong đó có Vienna và New York, trong hoạt động ngoại giao ở hậu trường, theo tờ I của Anh tiết lộ vào ngày 22/9. Các cuộc họp được sắp xếp để thảo luận về các vấn đề an ninh cho cả Anh và quốc tế, trong đó các cuộc đàm phán được cho là đề cập đến tình trạng thiếu ngũ cốc và an toàn hạt nhân.

Nhưng báo I đưa tin rằng, Anh chưa bao giờ hòa đàm để chấm dứt xung đột bằng ngoại giao, dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao của Anh tham gia thảo luận: “Chúng tôi đã giữ liên lạc và chúng tôi cảm thấy điều quan trọng là duy trì một cuộc đối thoại cởi mở trong cuộc chiến ở Ukraine. Chúng tôi không hề chia rẽ các vùng đất nước hay ký kết các thỏa thuận hòa bình thay mặt cho bất kỳ ai, nhưng điều cực kỳ quan trọng là phải giữ cho đường dây liên lạc đó được mở.”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tán thành quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đưa ra vào ngày 30 tháng 9 nhằm cấm mọi cuộc đàm phán với nhà độc tài Nga Vladimir Putin.

⚪ ---- Chính quyền Philippines hôm Chủ nhật đã lên án lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc vì cáo buộc lắp đặt một “hàng rào nổi” tại vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Cảnh sát biển Jay Tarriela cho biết một hàng rào nổi có chiều dài ước tính khoảng 300 mét đã được phát hiện vào thứ Sáu trong “cuộc tuần tra hàng hải định tuyến”. Tarriela nói rào cản nổi đang ngăn cản các tàu đánh cá Philippines (FFB) đi vào khu vực và tiến hành các hoạt động đánh bắt cá và ngăn cản sinh kế của họ.

Tarriela nói trong một tuyên bố, kèm bức ảnh, trên mạng X: “Cảnh sát biển Philippines (PCG) và Cục Nghề cá và Nguồn lợi Thủy sản (BFAR) lên án mạnh mẽ việc Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG) lắp đặt hàng rào nổi ở phần Đông Nam của Bajo de Masinloc (BDM), nhằm ngăn chặn các tàu đánh cá Philippines (FFB) tiếp cận bãi cạn và tước bỏ hoạt động đánh bắt cá và sinh kế của họ.”

Tarriela cho biết rào chắn nổi được nhìn thấy đang được lắp đặt bởi ba tàu Cảnh sát biển Trung Quốc và một tàu dịch vụ của Dân quân Hàng hải Trung Quốc, khi tàu của Cục Thủy sản và Nguồn lợi Thủy sản Philippines đến. Tarriela cho biết có hơn 50 tàu cá FFB trong khu vực hôm thứ Sáu.

Bốn tàu CCG đã cố gắng xua đuổi tàu BFAR và FFB bằng cách bắt đầu một loạt thử thách vô tuyến. Thủy thủ đoàn trên các tàu CCG bị cáo buộc tuyên bố họ vi phạm luật pháp quốc tế và luật pháp trong nước, nhưng chính quyền Philippines khẳng định “nhấn mạnh rằng họ đang thực hiện một cuộc tuần tra thường lệ trong lãnh hải của BDM”.

Tarriela cho biết các thủy thủ đoàn CCG đã lùi lại khi nhận thấy sự hiện diện của giới truyền thông trên tàu BFAR. Tarriela viết: “PCG sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tất cả các cơ quan chính phủ liên quan để giải quyết những thách thức này, duy trì các quyền hàng hải của chúng tôi và bảo vệ các lãnh thổ hàng hải của chúng tôi”.

⚪ ---- Thống đốc Florida và ứng cử viên đảng Cộng hòa cho chức Tổng thống Mỹ, Ron DeSantis, đã lên tiếng phản đối việc Ukraine gia nhập NATO, theo Bloomberg đưa tin: "Tôi không nghĩ tư cách thành viên NATO của Ukraine có lợi cho Hoa Kỳ. Như thế là bổ sung thêm nghĩa vụ cho [Hoa Kỳ], vậy nếu bạn bổ sung thêm nghĩa vụ thì đổi lại Hoa Kỳ sẽ nhận được lợi ích gì?"

DeSanti nhắc lại niềm tin của mình rằng Hoa Kỳ không nên cung cấp cho Ukraine "chi phiếu trống" nếu Ukraine không sử dụng đòn bẩy để chấm dứt xung đột. Đây không phải là lần đầu tiên DeSantis đưa ra nhận xét như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Fox News, ông lập luận rằng việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga là "không có lợi cho Hoa Kỳ" và coi cuộc xung đột này là một "tranh chấp lãnh thổ".

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ukraine đã mời DeSantis đến thăm Ukraine "để hiểu sâu hơn về cuộc xâm lược toàn diện của Nga và những mối đe dọa mà nó gây ra cho lợi ích của Hoa Kỳ." Sau những lời chỉ trích, DeSantis cho rằng Nga "không có quyền" tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, cũng như sáp nhập Crimea vào năm 2014, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng Nga sẽ không giành chiến thắng trong cuộc chiến này. DeSantis cũng tuyên bố rằng cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine là "lợi ích thứ yếu" đối với Hoa Kỳ.

⚪ ---- Cựu cố vấn của Trump, Peter Navarro, đã đưa ra một loạt dòng tweet kỳ lạ tấn công một số đồng nghiệp nữ cũ của ông. “Tại sao những người đàn ông của Bạch Ốc – Tổng thống [Trump], Phó tổng thống [Pence], Phụ tá cấp cao – ĐÃ TỪNG BAO GIỜ thuê một phụ nữ sau khi xem cuốn sách Tứ Bà Cassiday Hutchinson, Alyssa Farah, Stephanie Grisham, Kayleigh McEnany, Olivia Troye ném bùn vào Donald Trump và Rudy Giuliani và đồng sự,” theo Navarro phóng tweet. “Các quý cô ma cô đang đặt cho những cái tên xấu xa như MAGA WOMEN.”

Navarro phóng lên các lời chửi mắng các cô là nhằm bảo vệ rõ ràng Rudy Giuliani, người đã bị cựu phụ tá của Trump, cô Cassidy Hutchinson, buộc tội sờ mó tình dục. Navarro nói trong một tweet trước đó: “Đã xem Hutchinson ở Phía Tây [Bạch Ốc] hút kẹo hàng ngày bên ngoài văn phòng Meadows mà KHÔNG LÀM GÌ. Anh hùng chính là Rudy Giuliani, còn Cassidy là rác rưởi.” Bản thân Navarro cũng bị kết tội khinh thường Quốc hội hồi đầu tháng này.

⚪ ---- Những phụ nữ làm việc trong Bạch Ốc của Donald Trump đã phản ứng lại Peter Navarro sau khi cố vấn thương mại cũ của Trump gọi họ là "quý bà ma cô" và đề nghị những người đàn ông nắm quyền đừng tuyển dụng bất kỳ phụ nữ nào nữa. Cựu cố vấn của Donald Trump, Navarro hiện đang kháng cáo bản án của mình sau khi bị kết tội khinh miệt. Y khẳng định mình không làm gì sai và không phải trả lời các câu hỏi về Trump vì đặc quyền hành pháp, nhưng tòa án nói rằng Navarro không cung cấp bằng chứng cho thấy y được bảo vệ bởi đặc quyền đó.

Hôm thứ Năm và thứ Sáu, Navarro đã đả kích cựu phụ tá của Trump, cô Cassidy Hutchinson và các cô khác trong chính quyền Trump, bao gồm cô Olivia Troye, cựu phụ tá An ninh Nội địa cho cựu Phó Tổng thống Mike Pence, cựu Thư ký Báo chí Bạch Ốc Stephanie Grisham, Alyssa Farah Griffin, một người cựu quan chức truyền thông trong chính quyền Trump, đồng thời là người dẫn chương trình Fox News và cựu thư ký báo chí Bạch Ốc của Trump, Kayleigh McEnany.

Cô Grisham trả lời và hỏi liệu áo phông có phù hợp không, viết vào tối thứ Sáu: “Nếu ai đó muốn may/gửi cho tôi một chiếc áo phông 'Pimp Lady' (Mụ Tú Bà, có thể dịch là Quý Cô Ma Cô), tôi sẽ không phản đối”.

Cô Troye cũng trả lời: "Chào mừng đến với Bạch Ốc của Trump...nơi những người phụ nữ làm việc chăm chỉ nhất được so sánh với những người làm việc chăm chỉ và được cho là nhai kẹo trong khi sự quấy rối bằng âm mưu gây sợ hãi cho những kẻ ngu ngốc như Rudy Giuliani và Peter Navarro vẫn tiếp tục tồn tại... Sự thật đau lòng phải không các chàng trai.”

Cô Sofia Kinzinger, vợ của cựu Dân biểu Adam Kinzinger (R-IL), cũng quan tâm đến ý nghĩa của bài đăng của Navarro, nói hôm Thứ Bảy: “Đọc dòng tweet này giống như xem một cầu thủ bóng đá ghi bàn thắng cho đội đối diện. Không phải [Trump] đang rất cần [phiếu của] phụ nữ ngoại ô để giành được chiến thắng ở bầu cử 2024."

⚪ ---- Dân biểu Andy Kim của New Jersey hôm thứ Bảy đã thông báo rằng ông sẽ tranh cử chống Thượng nghị sĩ Robert Menendez trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ vào Thượng viện vào năm tới, nói rằng ông cảm thấy buộc phải tranh cử với thượng nghị sĩ ba nhiệm kỳ sau khi Menendez và vợ bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Thông báo bất ngờ của ông Kim được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều đảng viên Đảng Dân chủ kêu gọi TNS Menendez từ chức. Thượng nghị sĩ Pennsylvania John Fetterman đã trở thành thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đầu tiên làm như vậy và một số thành viên trong phái đoàn quốc hội của New Jersey, cùng với thống đốc Đảng Dân chủ của tiểu bang, đã nói rằng ông nên từ chức, theo AP.

Menendez và vợ Nadine đã bị truy tố hôm thứ Sáu vì lợi dụng chức vụ của mình để hỗ trợ chính phủ độc tài Ai Cập và cũng gây áp lực buộc các công tố viên liên bang hủy bỏ vụ án chống lại một người bạn. Bản cáo trạng gồm ba tội danh liệt kê một loạt khoản hối lộ mà họ đã được ba doanh nhân ở New Jersey trả để đổi lấy các hành vi tham nhũng—vàng miếng, một chiếc ô tô sang trọng và tiền mặt.

Đây là bản cáo trạng thứ hai về tội hối lộ đối với Menendez - và là lần thứ hai ông phải từ bỏ chức vụ đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu trong ủy ban Quan hệ Đối ngoại. Ông giành lại vị trí lãnh đạo vào năm 2018 sau khi vụ án kết thúc với bồi thẩm đoàn bế tắc. TNS Menendez đã thách thức sau bản cáo trạng hôm thứ Sáu, nói trong một tuyên bố vào tối thứ Sáu rằng "Tôi sẽ không đi đâu cả." Các công tố viên cho biết FBI khi khám xét nhà của Menendez năm ngoái đã tìm thấy những thỏi vàng trị giá hơn 100.000 USD cũng như hơn 480.000 USD tiền mặt - phần lớn được giấu trong tủ quần áo, quần áo và két sắt. Đảng Cộng Hòa bất ngờ khi thấy Thượng nghị sĩ Dân Chủ này bị truy tố, vì họ liên tục nói rằng Biden đã vũ khí hóa Bộ Tư Pháp để chỉ truy tố Cộng Hòa.

⚪ ---- Cựu phụ tá Bạch Ốc của Trump, cô Cassidy Hutchinson, trong cuốn hồi ký mới của mình, kể rằng cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows đã đốt rất nhiều tài liệu trong những ngày tàn của chính quyền Trump đến nỗi vợ ông đã phàn nàn với cô về hóa đơn giặt khô để khử mùi khét trên quần áo của Meadows, theo báo New York Times.

Cô Hutchinson, người năm ngoái đã thu hút sự chú ý của cả nước sau khi làm chứng trước ủy ban Hạ viện 6/1 và nhận xét về hoạt động nội bộ của Bạch Ốc trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, đã mô tả với NY Times một chính quyền đang chìm trong hoang tưởng. Cô nói rằng Meadows và các nhân viên khác lo sợ rằng các cá nhân từ "nhà nước ngầm" có thể đột nhập và tìm thấy các tài liệu mà họ đang giữ.

Cô Hutchinson trong cuốn hồi ký của mình viết rằng Meadows đã chọn cách vứt bỏ tài liệu trong lò sưởi của mình vào những ngày tàn của chính quyền Trump hồi tháng 1/2021, khi vợ của Meadows phàn nàn về chi phí ngày càng tăng để loại bỏ mùi "lửa trại" khỏi bộ quần áo của ông.

⚪ ---- Vợ của Dân biểu Jeff Duncan, Cộng Hòa-S.C., đã đệ đơn ly hôn, cáo buộc ông đã ngoại tình ít nhất với một phụ nữ trong cuộc hôn nhân của họ. Trong hồ sơ hôm thứ Sáu tại tòa án ở Quận Laurens, Melody Duncan, người có ba đứa con trưởng thành chung với Dân biểu Duncan, đã cáo buộc chồng mình có nhiều cuộc tình ngoài hôn nhân và đã bỏ nhà đi sống với một người phụ nữ khác. Duncan, người tự nhận mình là "người ủng hộ mạnh mẽ cho cuộc sống và các giá trị gia đình truyền thống" đã kết hôn với Melody từ tháng 12 năm 1988.

Hồ sơ được nộp vào khoảng trưa ngày thứ Sáu, liệt kê người tình của Duncan là cô Liz Williams, người được cho là một nhà vận động hành lang ở thủ đô Washington, D.C. Theo đơn ly hôn, Duncan "gần đây đã rời bỏ cuộc hôn nhân và thú nhận với vợ [Melody] rằng ông đang có mối quan hệ giường chiếu" với cô Williams. Ngoài ra, đơn còn ghi rằng Duncan đã thừa nhận "có quan hệ ngoại tình với nhiều cuộc tình khác" và các nhân viên của ông ta đều biết.

⚪ ---- Theo kế hoạch biện hộ, Trump sẽ nói rằng Trump lật ngược bầu cử 2020 vì theo lời các luật sư cố vấn rằng có gian lận trong bầu cử 2020. Nhưng bất ngờ, Trump lại thú nhận ngược lại trên TV, làm cho các luật sư kinh hoàng. Việc Trump thừa nhận trong cuộc phỏng vấn "Meet the Press" ("Gặp gỡ báo chí") rằng Trump đã phớt lờ lời cảnh cáo của luật sư rằng Trump đã không hề thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 khi cố gắng bám ghế Tổng Thống là một đòn giáng mạnh vào việc bảo vệ pháp lý của Trump trong phiên tòa xét xử do Thẩm phán Tanya Chutkan chủ trì.

Theo cựu nhà phân tích pháp lý của Fox News, Thẩm phán Andrew Napolitano, đó là một khoảnh khắc "sơ hổ" sẽ quay trở lại ám ảnh Trump. Trong một chuyên mục được đăng trên tờ Orange County Register, thẩm phán này từng làm bạn với Trump hơn 40 năm - và cũng đưa ra lời khuyên trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump - thừa nhận ông rất ngạc nhiên khi cựu tổng thống tiếp tục khiến cuộc sống của các luật sư của Trump trở nên khốn khổ. .

Như Napolitano đã ghi trong chuyên mục của mình, lời biện hộ quan trọng mà Trump được cho là đang có kế hoạch sử dụng để chống lại sự tham gia của Trump vào cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 là các luật sư của Trump đã đồng ý rằng Trump đã thắng cử.

"Tuần trước trên 'Gặp gỡ báo chí', Trump tiết lộ rằng nhóm pháp lý của Trump tại Bạch Ốc đã nói với Trump rằng Trump đã thua cuộc bầu cử và không có đủ bằng chứng để thách thức hoặc lật ngược nó. Sau đó, Trump nói rằng Trump đã chọn phớt lờ lời khuyên của họ 'bởi vì Tôi đã không tôn trọng họ.” 'Đó là quyết định của tôi', làm những gì tôi đã làm, không phải của họ. Than Ôi," theo Napolitano viết.

Theo thẩm phán đã nghỉ hưu, việc bào chữa đó bắt đầu là "có vấn đề" dựa trên tiền lệ pháp lý, nhưng sau khi Trump thừa nhận với người dẫn chương trình "Gặp gỡ báo chí" Kristen Welker thì giờ đây mọi chuyện đã hoàn toàn bị loại bỏ.

Sau khi ông viết, "Để đưa ra lời bào chữa này, Trump sẽ cần phải gọi đến bục nhân chứng, các luật sư mà Trump đã nói với [Luật sư John] Lauro đã cho Trump lời khuyên pháp lý và hướng dẫn những gì Trump đã làm trong những ngày và giờ trước ngày 6/1/2021. Sau đó, Trump cần yêu cầu các luật sư đó giải thích với bồi thẩm đoàn rằng Trump đã tiết lộ đầy đủ cho họ về những gì Trump dự định làm và đã nhận cũng như chấp nhận lời khuyên của họ và cho Trump biết rằng cách ứng xử cụ thể mà Trump dự định tham gia là hợp pháp. Nhưng Trump chỉ nói với khán giả truyền hình quốc gia rằng luật sư của Trump là 'RINO' (Cộng hòa giả hiệu) và Trump không tôn trọng họ. Trump không nói điều này về Lauro, mà là về những luật sư giấu tên tư vấn cho Trump tại Bạch Ốc trong tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump."

Bây giờ, Napolitano khẳng định, Trump sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục các luật sư "làm chứng có lợi cho Trump". Theo cựu thẩm phán, điều đó đã tái diễn với họ khi các cáo trạng của Trump tiếp tục chồng chất, nghĩa là Trump không có khả năng kềm chế những gì Trump nói.

"Tại sao Donald Trump lại nói những điều có hại cho lợi ích hợp pháp của Trump đến vậy? Tại sao Trump lại tự cắt giảm khả năng bào chữa của Trump trong các vụ án hình sự khiến Trump có nguy cơ bị mất tự do trong suốt quãng đời còn lại? Trump có biết dư luận về Trump không?" với tư cách là một ứng cử viên hay thậm chí là tổng thống cũng không thể cứu được Trump trong phòng xử án? Đây là những câu hỏi mà bồi thẩm đoàn có thể sẽ sớm trả lời."

⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-Calif.) hôm thứ Bảy cho biết ông đã đổi ý, bây giờ ông sẽ giữ viện trợ Ukraine trong dự luật tài trợ của Pentagon, trái ngược với thông báo của ông một ngày trước đó rằng ông sẽ loại bỏ số tiền này do sự phản đối của Dân biểu Marjorie Taylor Greene (R- Ga.).

McCarthy nói với các phóng viên ở Điện Capitol rằng ông quyết định giữ lại khoản viện trợ 300 triệu USD cho Ukraine trong dự luật sau khi nhận ra rằng một biện pháp chi tiêu khác sẽ được đưa ra vào tuần tới - một biện pháp tài trợ cho Bộ Ngoại giao và Hoạt động Đối ngoại - cũng bao gồm tiền cho Kyiv. Ông cho biết việc tước viện trợ Ukraine khỏi biện pháp của Bộ Ngoại giao và Hoạt động Đối ngoại “trở nên khó thực hiện hơn”, điều này khiến ông quyết định giữ tiền cho Kyiv trong cả hai biện pháp.

Hạ viện vào tuần tới sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu thủ tục duy nhất để thông qua bốn dự luật phân bổ ngân sách, bao gồm cả những dự luật tài trợ cho Ngũ Giác Đài, Bộ Ngoại giao và các hoạt động đối ngoại.

⚪ ---- Donald Trump hôm thứ Sáu nói rằng một vị tướng về hưu có thể xứng đáng nhận án tử hình, khiến một số người cho rằng Trump đã đi quá xa và những người khác đặt câu hỏi liệu cựu tổng thống có vi phạm các điều kiện do tòa án ra lệnh để được tại ngoại hay không.

Trump vào buổi tối Thứ Sáu đã chửi mắngh Tướng Mark Milley, người nói trong một bản tin gần đây rằng ông buộc phải kiểm soát Trump trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Trump ra mặt chỉ trích trên Truth Social, đổ lỗi cho Milley về những sinh mạng đã chết trong cuộc rút quân ở Afghanistan và nói rằng trên thực tế, Tướng Milley có thể đáng bị xử tử hình vì những hành động có mục đích của mình.

Những người bảo thủ bao gồm cả ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Chris Christie đã cân nhắc về tuyên bố gây tranh cãi đó. Giờ đây, các phóng viên, cựu công tố viên và các nhà hoạt động chính trị đang đặt ra những câu hỏi lớn hơn về việc liệu Milley có liên quan đến các vụ kiện của Trump hay không. Nếu vậy, một số người xem cho rằng, Trump có thể phải chịu hậu quả tại phòng xử án hoặc có thể phải ngồi tù.

Kyle Cheney, phóng viên pháp lý cấp cao của Politico, đã đặt câu hỏi vào thứ Bảy: "Tôi có một câu hỏi về cuộc tấn công qua đêm của Trump nhằm vào Tướng Milley: Milley có nằm trong danh sách nhân chứng của chính phủ [để ra khai] cho phiên tòa xét xử Trump ở thủ đô DC không? Tướng này đã là nhân chứng quan trọng của ủy ban ngày 6/1, người đã nói rằng Trump đã thừa nhận một cách riêng tư rằng đã thua cuộc bầu cử."

Kyle Cheney tiếp tục với một số bối cảnh: "Lý do quan trọng nếu Milley là một nhân chứng xét xử tiềm năng (mà Trump sẽ biết dựa trên khám phá khi Thẩm phán cho luật sư của Trump biết) là một phần trong điều kiện tại ngoại của Trump, trong đó Trump đặc biệt thề sẽ không tác động và không đe dọa các nhân chứng."

TIN VN. Sập nhà 4 tầng ở TP.HCM, 7 người đi cấp cứu: Làm móng nâng nền thì bị sập.

TIN VN. Nhạc sĩ Quốc Dũng từ trần, thọ 72 tuổi.

Đường xưa, Cơn gió thoảng, Còn mãi nơi đây

Em đã thấy mùa xuân chưa

Mai, Đường xưa, Cơn gió thoảng, Chuyện ba người,Còn mãi nơi đây, Điệp khúc mùa xuân, Thoát ly, Hoang vắng

Tristan Snell, cựu phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp ở New York, cũng cân nhắc, viết rằng: “Tôi cá là Donald Trump đang đe dọa Tướng Milley vì Tướng Milley có tên trong danh sách nhân chứng của chính phủ cho phiên tòa xét xử vụ tài liệu ở Mar-a-Lago.”Nhà bình luận chính trị Lindy Li gọi đó là câu hỏi trị giá cả triệu đô la: "Với cơn khủng bố ngẫu nhiên mới nhất và loạn trí nhất của Trump, Tướng Milley có nằm trong danh sách nhân chứng của Jack Smith không? Nếu vậy, cuối cùng có ai sẽ làm bất cứ điều gì về việc tác động vào nhân chứng dai dẳng và nguy hiểm của Trump không?”Ngay cả George Takei cũng đưa ra mối liên hệ giữa Milley và danh sách nhân chứng: “Tướng Milley là một người yêu nước đã phục vụ đất nước của mình một cách danh dự trong suốt sự nghiệp của mình, thay vì tuyên bố về những chiếc cựa xương [chân để trốn lính như Trump]. Milley cũng có thể là nhân chứng trong nhiều phiên tòa xét xử Donald Trump, bao gồm cả việc được cho là tác giả của Kế hoạch chiến tranh Iran bí mật mà Trump đã cầm vẫy trên tay để khoe khoang với dân thường. Trump tấn công Tướng Milley trong tình trạng nguy hiểm, và có khả năng vi phạm lệnh của tòa án không được tác động hoặc hăm dọa nhân chứng."⚪ ---- Phản ứng trước bản tin cho biết Donald Trump đã truy vấn các luật sư của Trump về loại nhà tù mà Trump có thể sẽ bị đưa đến, cựu công tố viên liên bang Glenn Kirschner nói rằng đó không chỉ là dấu hiệu cho thấy Trump biết mình sẽ bị kết án mà còn là một sự thừa nhận tội lỗi. Nói chuyện với người dẫn chương trình MSNBC Jonathan Capehart, được hỏi về một bản tin gần đây của Rolling Stone về cơn hoảng loạn trong tù của Trump.Như Rolling Stone đã đưa tin, Trump đã hỏi liệu Trump "sẽ bị đưa đến một nhà tù kiểu 'câu lạc bộ' (a 'club fed' style prison) - một nơi tương đối thoải mái, xét về những điều này - hay một nhà tù 'tệ hại'? Liệu anh ta sẽ thụ án trong một ngôi nhà sang trọng Sự giam cầm? Liệu các quan chức chính phủ có cố gắng tước bỏ sự bảo vệ trọn đời của Cơ quan Mật vụ không? Họ sẽ bắt Trump mặc gì, nếu kẻ thù của Trump thực sự sẽ đưa Trump vào phòng giam - một loạt hậu quả chưa từng có đối với một cựu lãnh đạo của thế giới tự do. "Theo luật sư, Trump đang bộc lộ bản thân khi yêu cầu rất nhiều chi tiết. “Điều này cho bạn biết điều gì về suy nghĩ của Trump?” người dẫn chương trình Capehart hỏi."Nó cho tôi biết Trump sợ chết khiếp" Kirschner nhanh chóng trả lời. "Điều đó cho tôi biết rằng Trump có ý thức sâu sắc về tội lỗi vì Trump biết Trump đã làm gì sai và Trump biết Trump sắp phải chịu trách nhiệm về tội ác của Trump. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Trump bị ám ảnh.""Nếu Trump tự tin rằng Trump sẽ hoàn toàn được miễn tội, liệu Trump có phải bị ám ảnh về thời gian ở tù trong tương lai của mình sẽ như thế nào không?" anh ấy đề nghị. "Tôi nghĩ nơi ẩn náu cuối cùng cho Donald Trump có thể được nhìn thấy trong một bài đăng gần đây, nơi Trump kêu gọi Đảng Cộng hòa hủy bỏ các khoản tiền về cơ bản cho các vụ truy tố chống lại Trump. Điều mà đối với công tố viên này, Jonathan, có vẻ rất giống một nỗ lực cản trở công lý."⚪ ----- Trump đã khám phá ra 1 lý do động trời đã làm cho phi cơ tàng hình F-35 tối tân nhất bây giờ đã rơi tuần trước: 1 động cơ, và Trump nói, nếu có 2 động cơ thì chết 1 máy vẫn sẽ còn máy khác vận hành. Như thế, lẽ ra phải làm như xe hơi, ít nhất là 4 động cơ.Cựu tổng thống Donald Trump đã tìm ra cách tấn công Joe Biden và Boeing trong một bài phát biểu mở rộng về vụ tai nạn F-35 gần đây của Lockheed Martin hôm thứ Bảy. Phi công trên máy bay đã nhảy dù đến nơi an toàn và đoạn ghi âm cuộc gọi 911 của anh ta đã được công bố trên mạng.Trump nói rằng ngay từ đầu ông đã đúng về chiếc máy bay và lẽ ra mọi người nên lắng nghe ông ngay từ đầu. Trump viết: “Nhiều lần tôi đã nói với Không quân và Lockheed Martin rằng máy bay chiến đấu F-35 trên thực tế là LỖI vì nó chỉ có một động cơ. Họ nói với tôi rằng động cơ rất tốt và đáng tin cậy nên sẽ không bao giờ hỏng hóc."Anh ta gài thêm, tìm cách xúc phạm Biden. Người ta không hiểu tại sao Trump hét tên Biden vào chuyện 2 động cơ: "...Bạn cần dự phòng, bạn cần HAI ĐỘNG CƠ! Không có chiếc máy bay hiện đại nào giá thành cao chỉ nên có một động cơ. Vậy đó, một chiếc F-35 hôm qua từ trên trời rơi xuống. Tôi cũng khuyến nghị với Boeing 'bảo trì tồi' rằng họ không nên kéo dài chiếc 737 kém hấp dẫn, mập phì và chậm chạp để có được một chiếc máy bay lớn hơn, thay vào đó, họ nên chuyển sang một chiếc 757 nhanh, đẹp và kiểu dáng đẹp được cập nhật, 'Bọ ngựa cầu nguyện' .' Đây là loại máy bay yêu thích của các phi công thương mại... Nếu họ nghe lời tôi nhiều năm trước, họ đã không gặp phải thảm họa mang tên 737 MAX. Hai thảm kịch khủng khiếp đó sẽ không bao giờ xảy ra. Như người ta nói, 'Trump đã đúng về mọi thứ'." (Ghi chú: trong giới kỹ sư quốc phòng, cuộc tranh luận về động cơ cho F-35 là xưa rồi, nhưng từ 2005-2023 đã có 965 chiếc F-35 xuất xưởng. Không quân Mỹ đang suy tính về phi cơ thế hệ mới thích nghi hơn cho chiến trường Thái Bình Dương.)⚪ ---- Tổng thống Biden đã nhận tiêm chủng trước khi kêu gọi những người khác cũng làm như vậy. Bạch Ốc hôm thứ Bảy thông báo rằng tổng thống đã được tiêm vaccine tăng cường ngừa COVID và tiêm phòng cúm vào thứ Sáu, USA Today đưa tin. Tiến sĩ Kevin O'Connor, bác sĩ của tổng thống, viết rằng Biden gần đây đã được tiêm vaccine chống vi khuẩn ngăn cản hô hấp (respiratory syncytial virus). O'Connor nói: “Khi chúng ta bước vào mùa cảm lạnh và cúm, Tổng thống khuyến khích tất cả người Mỹ noi gương ông và kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ của họ để đảm bảo rằng họ đã được tiêm phòng đầy đủ”.⚪ ---- Chuyến bay kinh hoàng khi khám phá cụ bà ngồi ngủ rồi tắt thở. Hành khách trên chuyến bay của British Airways từ Anh đến Pháp hôm thứ Năm đã bị sốc và đau buồn sau khi phát hiện ra rằng một phụ nữ 73 tuổi mà họ tin rằng đang ngủ thực sự đã qua đời. Tờ Messenger đưa tin các hành khách đã cố gắng đánh thức người phụ nữ khi mọi người xuống máy bay nhưng cụ bà không phản ứng. Các nhân viên y tế đã cố gắng hồi sinh nhưng cụ bà được tuyên bố đã chết và truyền thông địa phương đưa tin rằng cụ bà được cho là đã bị đau tim. British Airways xác nhận với Daily Mail rằng người phụ nữ lớn tuổi “đã qua đời trên chuyến bay từ Heathrow đến Nice”.⚪ ---- Bọn gian có trăm mưu ngàn kế. Cô Debby Setzer-Ortelt đã gọi điện cho phóng viên điều tra Better Call Behnken để xin giúp đỡ sau khi mẹ cô, Donna Ortelt, phải trả một hóa đơn điện thoại di động khổng lồ—mặc dù bà chưa bao giờ sử dụng điện thoại di động. Setzer-Ortelt nói với đài WFLA: “Mẹ tôi chưa bao giờ có điện thoại di động và bà cũng không muốn có một chiếc điện thoại di động.Cô Setzer-Ortelt cho biết tình trạng lộn xộn này bắt đầu vào tháng 7/2023 khi một chiếc điện thoại di động giao tới mẹ cô mà không có giấy tờ. Vài tuần sau, hai chiếc iPhone nữa gửi tới. Sau đó, một lá thư bí ẩn được gửi đến, giải thích đó là sự nhầm lẫn và yêu cầu cô gửi điện thoại đến một địa chỉ ở Texas. Đó là một kế hoạch gian lận, điện thoại trao tới nhà mẹ cô và hóa đơn tính tiền cho mẹ cô, nhằm đánh cắp điện thoại và nhét hóa đơn vào nạn nhân.Đây là lời cảnh báo cần cảnh giác với loại âm mưu này và cảnh giác với những người thân lớn tuổi. Chỉ hai ngày trước, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Polk (Florida) thông báo họ đang truy lùng một người đàn ông mà họ tin rằng đã đặt mua một chiếc iPhone dưới tên người khác và nhận iPhone đó tại nhà nạn nhân. Văn phòng cảnh sát đã có video về người đàn ông này.⚪ ---- Cảnh sát cho biết hai thiếu niên ở Florida được cho là rất buồn vì bị mẹ phạt, đã quyết định bỏ trốn — bằng cách lấy xe của mẹ và cố gắng lái đến California. Theo AP, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Alachua đã vào cuộc khi cảnh sát chặn một chiếc 4 cửa sedan trên Xa lộ Liên tiểu bang 75, phía bắc Gainesville, ngay trước 4 giờ sáng thứ Năm. Nghĩ rằng có kẻ trộm xe bên trong, cảnh sát đã rút súng và ra lệnh cho những người trong xe chui ra ngoài, nhưng "rất ngạc nhiên khi thấy một cậu nhóc tài xế 10 tuổi bước ra khỏi xe cùng với cô chị 11 tuổi của cậu," theo cảnh sát trong một bài đăng trên Facebook.Cảnh sát nói, 2 chị em chạy xa nhà tới 200 dặm, trong khi bà mẹ từ thị trấn North Port kể rằng bà tịch thu các thiết bị điện tử của chúng “vì chúng không sử dụng chúng một cách thích hợp”. Bà mẽ đã kinh hoàng báo cáo rằng cả 2 đứa con đều mất tích và xe của bà bị đánh cắp ngay sau khi 2 em biến mất.Cảnh sát nói chuyện với 2 đứa trẻ, và tin rằng 2 em không hề "bị cha mẹ hoặc bất kỳ người nào khác trong nhà ngược đãi" và mẹ của bọn trẻ đã được gọi đến để lái xe hơn 3 giờ về phía bắc để đón 2 nhóc tỳ về. Văn phòng cảnh sát trưởng nói với báo chí: “Các thám tử của chúng tôi đã nói chuyện rất lâu với mẹ của họ, người rõ ràng đang cố gắng hết sức để nuôi dạy từ tế 2 đứa con nhỏ.”⚪ ---- Camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc bức tượng Phật cổ trị giá 1,5 triệu USD bị đánh cắp khỏi phòng trưng bày nghệ thuật ở Los Angeles. Tác phẩm điêu khắc bằng đồng đã bị đánh cắp vào ngày 18/9/2023 từ Phòng trưng bày Barakat ở Beverly Grove vào khoảng 3:45 sáng. Tượng nặng 250 pounds (113.4 kilogram), hiện vật này có niên đại từ thời Edo của Nhật Bản (1603-1867). Người ta tin rằng nó đã được đặt làm trung tâm của một ngôi đền.Fayez Barakat, chủ phòng trưng bày cho biết: “Tôi rất quý nó. Tôi để nó ở sân sau nhà mình và khi chuyển đến phòng trưng bày này, tôi đặt nó ở sân sau phòng trưng bày để mọi người chiêm ngưỡng và thưởng thức.”Video an ninh cho thấy tên trộm đến phòng trưng bày trên một chiếc xe tải đang di chuyển. Người lái xe bước ra ngoài, phá cổng vào đường lái xe, đi vào phòng trưng bày và dùng xe đẩy để chuyển bức tượng vào xe tải. Người chủ cho biết toàn bộ vụ cướp diễn ra trong khoảng 25 phút.“Tôi nghĩ người đàn ông này đã đến và buộc một sợi dây hoặc dây xích quanh món đồ đó rồi kéo nó lên chiếc xe tải thuê của mình rồi đặt nó ở phía sau,” Barakat nói. Barakat cho biết ông đã mua bức tượng này cách đây hơn 55 năm và không có tác phẩm nào khác trên thế giới giống như vậy.Paul Henderson, giám đốc phòng trưng bày cho biết: “Chúng tôi có 200 hiện vật ở đó nhưng đây là tác phẩm độc đáo, giải thưởng lớn nhất của chúng tôi. Tôi không nghĩ có loại nào giống như vậy trên thị trường ở đâu cả. Nó cao 4 feet (1.2192 mét), được làm bằng đồng đúc rỗng và là một tác phẩm tuyệt đẹp. Nó thực sự bắt mắt về mặt thẩm mỹ và thật sốc khi thấy thứ gì đó như thế này bị mất tích.”Barakat tin rằng vụ trộm đã được tính toán trước do tác phẩm điêu khắc được trưng bày nổi bật trong không gian ngoài trời của phòng trưng bày. Ngoài ra còn có hàng trăm vật phẩm có giá trị khác có thể bị đánh cắp nhưng chỉ có bức tượng Phật là mục tiêu. Anh ta tin rằng tên trộm dường như đã để tâm đến món đồ tạo tác cụ thể này.Trong 12 năm làm việc tại phòng trưng bày, Henderson cho biết anh chưa bao giờ gặp phải một vụ trộm nào. Cảnh sát Los Angeles cho biết chưa có vụ bắt giữ nào, và vẫn đang tìm kiếm các đoạn phim giám sát trong khu vực khi cuộc điều tra tiếp tục. Bức tượng Phật lịch sử bằng đồng trị giá 1,5 triệu USD bị đánh cắp khỏi Phòng trưng bày Barakat ở Los Angeles vào ngày 18 tháng 9 năm 2023. (Photo: Phòng trưng bày Barakat)⚪ ---- Theo một nghiên cứu mới của Đại học Nam California (University of Southern California: USC), hơn 1 triệu cư dân của Quận Los Angeles đang phải vật lộn để có đủ ăn. Nghiên cứu của USC Dornsife cho thấy 30% cư dân Quận Los Angeles đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực - tăng 6 điểm phần trăm so với năm trước. Nghiên cứu cho thấy con số đáng kinh ngạc đó chiếm hơn 1 triệu hộ gia đình (1 million households: nghĩa là có thể 2 hay 3 triệu người).Theo Feeding America, tình trạng mất an ninh lương thực được USDA định nghĩa là “thiếu khả năng tiếp cận thường xuyên với đủ thực phẩm để mọi người trong gia đình có một cuộc sống năng động và lành mạnh”.Trong số những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc thiếu khả năng tiếp cận thực phẩm là những người có thu nhập thấp. Vào năm 2022, 37% cư dân Quận L.A. có thu nhập thấp phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực; con số đó hiện cao tới 44% tính đến tháng 7 năm 2023.Tình trạng mất an ninh lương thực cũng ảnh hưởng đến người da màu nhiều hơn đáng kể so với những người da trắng. Nghiên cứu của USC cho thấy cư dân Da đen và La tinh có nguy cơ gặp phải tình trạng mất an ninh lương thực cao hơn gấp đôi (38%) so với cư dân da trắng (16%).Sự gia tăng tình trạng khan hiếm thực phẩm đi kèm với việc chấm dứt chương trình thúc đẩy liên bang đối với CalFresh, nơi cung cấp thực phẩm cho hàng triệu hộ gia đình ở California. Chương trình đó, còn được gọi là phiếu thực phẩm, là ân nhân cho việc tăng cường hỗ trợ của liên bang trong thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19; nhưng những trợ cấp khẩn cấp đó đã kết thúc vào tháng 3/2020.Các gia đình nhận trợ cấp từ CalFresh, hay SNAP như được biết đến ở cấp liên bang, sẽ tự động được hưởng quyền lợi tối đa cho chương trình trong vài năm do nguồn tài trợ khẩn cấp của liên bang. Việc bổ sung tiền mua thực phẩm hết hạn khiến nhiều người ủng hộ và các quan chức dân cử cảnh báo về một cuộc khủng hoảng thiếu lương thực tiềm ẩn đối với hàng triệu người dân California.Các nhà nghiên cứu của USC cho biết tại Quận Los Angeles, phúc lợi CalFresh trung bình cho một hộ gia đình đã giảm từ 470 USD mỗi tháng xuống còn 299 USD mỗi tháng. Trong cùng khoảng thời gian đó, số lượng người nhận CalFresh đã tăng đáng kể.⚪ ---- Cảnh sát Los Angeles kêu gọi cảnh giác về chuyện ngỗng cắn. Du khách đến Công viên Echo đang bày tỏ lo ngại về đàn ngỗng ồn ào và hung dữ sinh sống trong khu vực. Một người đàn ông nói với KTLA 5 News rằng anh ta đã phát hiện hơn 200 con ngỗng tại không gian xanh rộng 29 mẫu vào mùa hè này, và trong khi những con ngỗng giống Canada đã ở Công viên Echo trong nhiều năm, những con chim ngày càng thù địch này đang ngày càng gia tăng về số lượng và chiếm lĩnh nhiều khu vực hơn. .Thậm chí còn có báo cáo về việc ngỗng tấn công vật nuôi và khiến trẻ em sợ hãi. Một số cư dân sống gần công viên đã liên hệ với Sở Công viên và Giải trí nhưng không nhận được phản hồi. Vì chúng được liên bang bảo vệ nên việc di chuyển hoặc săn ngỗng Canada là bất hợp pháp. Nếu là các hồ VN thì ngỗng này tuyệt chủng liền.⚪ ----Theo Báo Thanh Niên. Căn nhà 4 tầng trên địa bàn Q.Bình Thạnh (TP.HCM) bất ngờ đổ sập. 7 người được cứu hộ thành công và đưa đi cấp cứu. Đến 14 giờ ngày 24.9, Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập nhà dân xảy ra trên địa bàn P.27. Thông tin ban đầu, hơn 12 giờ cùng ngày, nhóm 5 người thợ đang sửa chữa căn nhà 4 tầng trong hẻm 133 Bình Quới (P.27, Q.Bình Thạnh). Trong lúc thi công, có dùng khoan thì bất ngờ căn nhà này đổ sập hoàn toàn làm những người này bị mắc kẹt.⚪ ----Theo nhiều báo trong VN. Nhạc sĩ Quốc Dũng đã từ trần ngày 24-9 ở tuổi 72. Theo trang Hợp Âm Việt, tiểu sử nhạc sĩ Quốc Dũng tóm lược như sau. Quốc Dũng (1951 - 2023) là một nhạc sĩ Việt Nam. Ông có những sáng tác đa dạng, từ nhạc trẻ tới nhạc vàng và các tình khúc 1954-1975, trong đó nhiều bài nổi tiếng nhưQuốc Dũng sinh năm 1951 tại Thái Lan. Năm 1954, khi Quốc Dũng 3 tuổi, gia đình ông hồi hương trở về Việt Nam. Năm 10 tuổi Quốc Dũng vào học tại trường Quốc gia Âm nhạc ở Sài Gòn và năm 16 tuổi ông tốt nghiệp thủ khoa môn nhạc pháp Tây phương. Sau khi đỗ Tú tài 2, Quốc Dũng vào học tại Viện Đại học Vạn Hạnh.Đam mê âm nhạc từ nhỏ, 15 tuổi Quốc Dũng đã trình diễn mandolin trên truyền hình trong dàn nhạc đại hòa tấu. Bản nhạc đầu tiên của Quốc Dũng được ông viết khi mới 11 tuổi. Nhưng đó chỉ là một nhạc phẩm không lời. Phải đến năm 17 tuổi ông mới hoàn chỉnh bản nhạc đó thành ca khúc đầu tay. Sau đó ông viết nhiều ca khúc nổi tiếng khác như...Vào những năm đầu thập niên 1970, khi phong trào nhạc trẻ phổ biến ở miền Nam Việt Nam, Quốc Dũng cùng Nguyễn Trung Cang và Lê Hựu Hà là những nhạc sĩ đầu tiên Việt hóa nhạc trẻ, bắt đầu soạn các ca khúc nhạc trẻ bằng tiếng Việt. Khi đó ông cùng với Thanh Mai tạo thành một đôi song ca nổi tiếng. Với khả năng sáng tác, biểu diễn và sử dụng mandolin, guitar, piano, trống, bass, keyboard, organ, Quốc Dũng là một trong những gương mặt tiêu biểu của nhạc trẻ thời đó.Sau 1975, Quốc Dũng tiếp tục ở lại Việt Nam và hoạt động âm nhạc. Vợ của ông là ca sĩ Bảo Yến. Năm 2005, trung tâm nhạc Thúy Nga đã thực hiên DVD Đường xưa, giới thiệu dòng nhạc của ba nhạc sĩ Quốc Dũng, Châu Kỳ và Tùng Giang. Ngoài vai trò nhạc sĩ, Quốc Dũng còn là diễn viên, từng đóng vai nam chính trong bộ phim Trường tôi của đạo diễn Lê Dân.Theo nhiều báo ghi nhận, nhạc sĩ, Quốc Dũng từng bị tai nạn giao thông nguy kịch hồi 10 năm trước, từ đó, sức khỏe ông dần suy giảm. Năm 2013, nhạc sĩ Quốc Dũng bị đột quỵ, danh ca Bảo Yến đã bỏ hết mọi ưu phiền để lo lắng và chăm sóc cho chồng. Họ bên nhau gắn bó, chân tình sau nhiều sóng gió. Nhạc sĩ Quốc Dũng ra đi trong vòng tay của người thân vào ngày 24.9.2023. Danh ca Bảo Yến và gia đình có mặt trong giờ phút ông trút hơi thở cuối cùng.



Nhạc sĩ Quốc Dũng - Ảnh: Tư liệu gia đình

Nhà văn Phan Tấn Hải từ California cho biết, các bạn học chung với nhạc sĩ Quốc Dũng ở các trường Trần Lục và Chu Văn An đã cùng bày tỏ lòng thương tiếc người bạn nghệ sĩ rất mực tài năng, hiền lành, và gửi lời chia buồn tới ca sĩ Bảo Yến và tang quyến, góp lời cầu nguyện hương linh bạn về nơi an lành.

⚪ ---- TIN VN. Đề nghị xác minh, xử lý Facebooker Vo Quoc vì xúc phạm báo chí. Theo Báo Tuổi Trẻ. Đó là ý kiến của Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong. Ông cho hay hội đã trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền và có công văn đề nghị làm rõ, xử lý hành vi xúc phạm nhà báo, nghề báo của Facebooker Vo Quoc (được cho là đầu bếp Võ Quốc).

(Hình: Tuổi Trẻ)



Tối 21-9, đầu bếp Võ Quốc đã đăng lên trên nick name Facebook Vo Quoc (có tick xanh chính chủ) nội dung bài viết xúc phạm báo chí. Đầu bếp Võ Quốc xúc phạm báo chí. Status của Võ Quốc buông những lời chửi bới thiếu văn hóa với nhà báo nói chung. Ở dưới có một số nhân vật comment hưởng ứng, tài khoản Facebook Võ Quốc có tương tác qua lại với các comment này. Nội dung nói trên nhanh chóng bị cộng đồng mạng phản ứng mạnh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Tấn Phong - chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM - cho hay hội đã trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền và có công văn đề nghị xác minh, xử lý hành vi xúc phạm uy tín nhà báo, nghề báo. "Hội đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm theo quy định hành vi chủ tài khoản Facebook xúc phạm báo chí với ngôn từ không thể chấp nhận được như vậy...", ông Phong nói.

Trước đó Tuổi Trẻ Online cũng đã chuyển tài liệu, chứng cứ kèm nội dung chủ tài khoản Facebook Vo Quoc xúc phạm báo chí đến một số cơ quan chức năng. Được biết học viện ẩm thực do Võ Quốc sáng lập và làm việc có trụ sở tại phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM. Ông Võ Quốc cũng thường xuyên có các hoạt động dạy nấu ăn ở đây.

⚪ ---- TIN VN: Dệt may vẫn chật vật với đơn hàng. Theo Báo Đại Đoàn Kết. Theo nhận định của giới chuyên gia trong ngành, thị trường dệt may những tháng cuối năm 2023 và cả năm 2024 chưa thấy nhiều điểm sáng, cả về chỉ số kinh tế xã hội nói chung lẫn các chỉ số phát triển của ngành nói riêng. Báo cáo của Bộ Công thương, trong tháng 8/2023, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam ước đạt 3,91 tỷ USD, tăng 1,26% so với tháng 7 nhưng giảm hơn 15% so với tháng 6/2022. Dự báo, nhu cầu dệt may thế giới năm 2023 có khả năng giảm 8 – 10%, sẽ tác động mạnh tới hoạt động xuất khẩu dệt may Việt Nam trong năm nay và cả những tháng đầu năm 2024. Riêng với thị trường EU, theo ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Vitas, trong 7 tháng đầu năm 2023, dệt may xuất khẩu vào EU đạt 2,3 tỷ USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ. Bước sang tháng 8/2023 xuất khẩu giảm mạnh hơn khi chỉ được 330 triệu USD, giảm 17% so với cùng kỳ và nhiều khả năng tháng 9/2023 này sẽ tiếp tục giảm sâu. Dẫn thông tin những nhãn hàng lớn giảm đơn hàng từ Việt Nam, ông Giang cho biết thêm, đơn hàng của Decathlon, Nike, Adidas... giảm mạnh trong 8 tháng qua.

⚪ ---- HỎI 1: Dân Mỹ khi muốn có căn nhà thứ nhì, thường nghĩ tới Mexico?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một phân tích gần đây cho thấy rất nhiều người ở Hoa Kỳ mong muốn sở hữu một ngôi nhà ở Mexico. Theo công ty bất động sản Point2 Homes, Mexico là “điểm đến mong muốn nhất đối với những người mua nhà ở Mỹ đang tìm một ngôi nhà ở châu Mỹ”. Kết luận đó dựa trên số lượng người ở Hoa Kỳ thực hiện tìm kiếm trên web bằng cách sử dụng các từ khóa liên quan đến bất động sản có liên quan đến Mexico, chẳng hạn như “nhà để bán ở Mexico” hoặc “nhà ở Puerto Vallarta”.

Phòng tin tức của Point2 Homes – nơi tiến hành phân tích tìm kiếm trên web – báo cáo rằng số lượng tìm kiếm bất động sản liên quan đến Mexico trung bình ở Mỹ là 136.530 mỗi tháng trong 12 tháng tính đến cuối tháng 6, tăng 3,3% so với một năm trước đó .

Những lượt tìm kiếm như vậy đã tăng gần 60% trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi công bố nghiên cứu năm 2022 của Point2 Homes, trong đó lưu ý rằng Mexico vẫn giữ được danh hiệu “vua của các điểm đến và địa điểm nghỉ dưỡng cho ngôi nhà thứ hai” đối với công dân Hoa Kỳ.

Point2 cho biết trong báo cáo mới nhất của mình rằng “Mexico vẫn bất bại” với tư cách là quốc gia được người mua nhà ở Mỹ mong muốn nhất ở châu Mỹ, mặc dù số lượt tìm kiếm trên web liên quan chỉ tăng khiêm tốn hàng năm.

Chi tiết:

https://mexiconewsdaily.com/real-estate/survey-mexico-is-king-of-searches-for-us-second-home-buyers/

⚪ ---- HỎI 2: Có 6 tiểu bang cho Medicaid (trợ cấp y tế cho dân nghèo) làm răng?

ĐÁP 2: Đúng thế. Medicaid, chương trình bảo hiểm y tế của liên bang và tiểu bang dành cho người nghèo, yêu cầu các tiểu bang cung cấp bảo hiểm nha khoa cho trẻ em chứ không phải người lớn. Nhưng với sự nhận thức ngày càng tăng về chi phí kinh tế và sức khỏe của việc chăm sóc sức khỏe răng miệng kém cũng như dòng tiền liên bang chi cho đại dịch, sáu tiểu bang đã bắt đầu hoặc mở rộng các chương trình Medicaid của họ trong năm nay để cung cấp bảo hiểm cho người lớn.

Việc tiếp cận vẫn còn khó khăn ở nhiều tiểu bang và một số nha sĩ từ chối điều trị cho bệnh nhân Medicaid. Ngay cả những người muốn mở rộng hoạt động của mình cũng thấy mình bị vướng vào tình trạng quan liêu. Bác sĩ Victor Wu, giám đốc y tế của chương trình Medicaid của Tennessee, cho biết ông hài lòng với việc triển khai các phúc lợi nha khoa Medicaid bắt đầu từ tháng 1/2023, nhưng ông thừa nhận tiểu bang cần xây dựng mạng lưới và tăng tỷ lệ tham gia của các nha sĩ.

Hawaii, Tennessee, Kentucky, Michigan, Maryland và New Hampshire là những nơi mới nhất bắt đầu hoặc mở rộng phạm vi bảo hiểm nha khoa; họ đã làm như vậy trong năm nay. Tại New Hampshire, tiểu bang đang chi 33,4 triệu đô la trong 12 tháng để cung cấp dịch vụ chăm sóc nha khoa cho 88.000 người nhận Medicaid. Bản tin không nói gì về California.

https://news.yahoo.com/many-states-expanding-medicaid-programs-122945413.html

.