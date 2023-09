Có phải cùng nhìn về một hướng? VOA: Việt Nam bắt giam chuyên gia năng lượng Ngô Thị Tố Nhiên, vài ngày sau chuyến thăm của TT Biden.

- Zelensky: mời Trump tiết lộ kế hoạch Trump đưa ra sẽ có hòa bình trong 24 giờ, nhưng xin đừng nói cắt đất cầu hòa.

- Thăm dò mới của YouGov/Yahoo News: điểm Biden-Trump ngang ngửa nhau

- Thêm 3 đồng phạm của Trump trong vụ lật ngược bầu cử Georgia xin chuyển xét xử lên tòa án liên bang

- TQ tố cáo tình báo Mỹ "thâm nhập" vào Huawei từ năm 2009 và giám sát từ đó.

- CNN: Biệt Kích của Ukraine tấn công quân Wagner gần thủ đô của Sudan.

- Đệ nhất phu nhân Ukraine ra trước LHQ: Nga giết 504 trẻ em, bắt cóc ít nhất 19.000 trẻ em Ukraine.

- Nga: UAV của Ukraine tấn công vào cảng Crimea.

- Dân biểu Cộng Hòa Byron Donalds (R-Fla.) kêu gọi Mỹ ngưng viện trợ Ukraine

- TT Biden nói tại Đại hội đồng LHQ: Nga có thể và hãy chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine ngay lập tức

- Zelensky nói tại Đại hội đồng LHQ: kẻ khủng bố đang phạm tội diệt chủng, bắt cóc trẻ em Ukraine, không có quyền sở hữu vũ khí hạt nhân

- Tổng thống Ba Lan: tin chắc Putin sẽ thua cuộc chiến Ukraine.

- Một nhóm 9 dân cử Dân chủ yêu cầu Bộ Trưởng Tư Pháp California xóa tên Trump trên phiếu bầu sơ bộ 2024 của California

- Rupert Murdoch (Ông trùm Fox Corp.) tưởng chỉ mất 50 triệu đô vì vụ loan tin giả của Trump để bị Dominion kiện, ai ngờ bồi thường 787,5 triệu USD, nhắc tới Trump là Murdoch chửi thề

- Một phụ nữ Indonesia trong làng dư luận TikTok bị tòa kêu án tù 2 năm và bị phạt 16.000 USD vì phạm luật Hồi giáo: ăn thịt heo

- Philadelphia: Viện trưởng Đại học Temple sắp đọc diễn văn bỗng nhiên tắt thở trên sân khấu

- Đại học quân sự West Point bị kiện, đòi xóa tuyển sinh ưu đãi sắc dân thiểu số

- Dân số Nhật Bản là 124,6 triệu người, lão hóa nhất thế giới vì 29,1% từ 65 tuổi trở lên. Có 800.000 trẻ sơ sinh hồi năm 2022 - mức thấp nhất kể từ khi thống kê những năm 1800s.

- Amazon sẽ đầu tư 1,3 tỷ USD để tăng lương trung bình hơn 20,50 USD/giờ, sẽ tuyển thêm 250.000 người

- California: giá nhà lại cao kỷ lục trong 15 tháng vào tháng 8/2023. Trung bình giá nhà California: $859,800/căn. Quận Cam: trung bình $1,310,000/căn.

- Biện lý Thiên Hồ kiện thành phố Sacramento vì không dọn dẹp các khu trại dành cho người vô gia cư.

- Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ vinh danh 6 trường Quận Cam (3 trường ở trong Học khu Garden Grove)

- VOA: Việt Nam bắt giam chuyên gia năng lượng Ngô Thị Tố Nhiên, vài ngày sau chuyến thăm của TT Biden.

- TIN VN. Nhiều "nghịch lý" cho thấy nền kinh tế khô hạn, doanh nghiệp kiệt sức.

- TIN VN. Sắp tới, chuyển khoản trên 10 triệu đồng có thể buộc phải xác thực sinh trắc học.

- HỎI 1: Trump ồn ào chửi mắng làms uy giảm y tế phòng ngừa nơi trẻ em trong các gia đình có ba hay mẹ là dân nhập cư? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 92% dân Mỹ cắt giảm chi tiêu? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-20/9/2023) ⚪ ---- VOA: Việt Nam bắt giam chuyên gia năng lượng Ngô Thị Tố Nhiên, vài ngày sau chuyến thăm của TT Biden. Theo tin từ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Việt Nam vừa bắt giữ một chuyên gia năng lượng vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến thăm Hà Nội và công bố nhiều sáng kiến chung, bao gồm cả việc bảo vệ nhân quyền, theo Reuters. Reuters dẫn thông tin từ The 88 Project hôm 20/9 cho biết trong một tuyên bố rằng công an Hà Nội đã bắt giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên, Giám đốc Điều hành Sáng kiến Chuyển đổi Năng lượng Việt Nam (VIETSE), một tổ chức tư vấn độc lập tập trung vào chính sách năng lượng xanh, vào ngày 15/9. Chính quyền chưa đưa ra thông báo nào về việc bắt giữ này và báo chí trong nước cũng chưa đưa tin về việc này. Chính phủ Việt Nam không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Một người biết rõ sự việc xác nhận với Reuters rằng bà Nhiên đã bị giam giữ.

.

The 88 Project (Dự án 88) cho biết thêm 5 chuyên gia năng lượng và khí hậu khác hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam trong bối cảnh quốc gia do Cộng sản cai trị này đang đàm phán với các đối tác quốc tế để đẩy nhanh các chính sách giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Vào thời điểm bị giam giữ, bà Nhiên đang hợp tác với văn phòng Việt Nam của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) để thực hiện Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng, một cam kết trị giá 15,5 tỷ đôla của nhóm G-7 và các nước khác nhằm giúp Việt Nam giảm sử dụng than, Dự án 88 và nguồn tin cho biết.

.

⚪ ---- Một phụ nữ Indonesia đã bị bỏ tù hai năm sau khi đăng một video TikTok cho thấy cô cầu nguyện và nói cụm từ Hồi giáo “Bismillah” trước khi ăn miếng da heo chiên giòn. Cô Lina Luftiawati, một người Hồi giáo đăng bài dưới tên Ấn Độ Lina Mukherjee, đã quyết định thử thịt heo vì tò mò trong chuyến đi đến Bali, một hòn đảo chủ yếu theo đạo Hindu ở quốc gia có đa số người theo đạo Hồi đông dân nhất thế giới.

.

Video đã lan truyền với hàng triệu lượt xem, nhưng cô Luftiawati bị cáo buộc không chỉ vì ăn thịt heo, bất chấp đức tin Hồi giáo của cô cấm ăn thịt heo, mà còn vì cụm từ cô thốt ra đầu tiên: Bismillah trong tiếng Ả Rập có nghĩa là “nhân danh Thượng Đế”. Cô đã bị truy tố hồi tháng 5 với tội danh “kích động hận thù”. Ngoài án tù hai năm, cô còn phải nộp phạt khoảng 16.000 USD.

.

⚪ ---- Sự dẫn đầu của Tổng thống Biden so với cựu Tổng thống Trump đã giảm đi trong một cuộc thăm dò mới cho thấy dự kiến Biden-Trump năm 2024 đang ngang ngửa. Thăm dò mới nhất của YouGov/Yahoo News cho thấy Biden và Trump hiện bằng nhau ở mức 44% trong số cử tri đã ghi danh, với 7% chưa quyết định và 4% cho biết họ sẽ không bỏ phiếu.

.

Điều này cho thấy rằng sự ủng hộ dành cho Biden đã giảm xuống khi sự ủng hộ dành cho Trump dần dần tăng lên – dưới cái bóng của 4 cáo trạng hình sự. Cuộc thăm dò trước đó do YouGov/Yahoo News thực hiện vào tháng trước cho thấy Biden có lợi thế hơn Trump một chút, với tỷ lệ bỏ phiếu của tổng thống đương nhiệm là 47% so với 41% của cựu tổng thống.

.

⚪ ---- Có 3 trong các đồng phạm của cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ lật ngược bầu cử Georgia sẽ cố gắng xin chuyển lên tòa án liên bang hôm thứ Tư. Lần này là lần thứ ba, một thẩm phán liên bang sẽ nghe các tranh luận trong phiên điều trần ở Atlanta về xin chuyển xét xử từ tòa tiểu bang để lên xét xử ở tòa liên bang, lần này là từ David Shafer, Shawn Still và Cathy Latham. Nhóm 3 người này là trong số những người được gọi là "đại cử tri thay thế" của Trump. đã bị Biện lý Quận Fulton Fani Willis truy tố.

.

Cả ba đang theo bước cựu Chánh văn phòng Trump là Mark Meadows và cựu quan chức Bộ Tư pháp Jeffrey Clark, hai quan chức liên bang bị truy tối trong vụ án và đã tìm cách chuyển vụ án của họ dựa trên luật liên bang vì họ hoạt động trong thẩm quyền của chức vụ liên bang.

.

Nhưng bị cáo [đại cử tri giả] dự kiến sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn sau khi Thẩm phán Steve Jones hồi đầu tháng này từ chối lời đề nghị của Meadows. Clark đang chờ phán quyết về đề nghị chuyển tòa án, trong khi Meadows đang tiếp tục nỗ lực kháng cáo lần nữa.

.

Trump và 18 người khác đã bị truy tố trong một bản cáo trạng lừa đảo sâu rộng vì bị cáo buộc nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở tiểu bang Georgia. Shafer, Still và Latham bị truy tốc tội mạo danh một công chức và giả mạo, cùng các tội danh khác, sau khi họ bị cáo buộc đã gặp 13 cá nhân khác vào tháng 12/2020 và đưa ra giấy chứng nhận đại cử tri khai gian rằng Trump đã giành chiến thắng ở tiểu bang Georgia và tuyên bố họ là đại cử tri "hợp lệ" của Georgia.

.

⚪ ---- Một nhóm 9 đảng viên Đảng Dân chủ ở California đang tìm kiếm một phán quyết cấp tốc của tòa án có thể cấm Trump tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ tổng thống vào ngày 5 tháng 3/2024. Nhóm 9 nhà lập pháp nói rằng Trump có thể đã vi phạm Tu chính án thứ 14, trong đó sẽ cấm một quan chức ra khỏi tất cả các cơ quan công quyền nếu họ "tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn" chống lại Hiến pháp sau khi tuyên thệ bảo vệ nó. Nhóm 9 người đã viết thư lên Bộ trưởng Tư pháp Rob Bonta của California, nói rằng ông Bonta "có vị trí đặc biệt để chủ động hỏi ý kiến của tòa án để xác nhận việc xóa tên Trump trên phiếu bầu."

.

Mặc dù có những nỗ lực khác để xóa tên Trump trên phiếu bầu cấp tiểu bang, phần lớn nhắm vào các Bộ trưởng Hành chánh, nhưng đây là nỗ lực độc đáo "bởi vì Bonta có thể sử dụng tư cách là Bộ trưởng Tư pháp của California để đẩy nhanh phán quyết của tòa án tiểu bang về vấn đề này", theo Politico. Dân biểu Evan Low, người viết bức thư có chữ ký của 7 đồng nghiệp trong Quốc hội California và một thành viên của Thượng viện California, lập luận rằng những nỗ lực khác nhằm loại Trump ra khỏi cuộc bỏ phiếu có thể bị coi là phản dân chủ. Ông cho biết thêm một vụ kiện thông thường sẽ không giải quyết được vấn đề trước ngày 8 tháng 12/2023, khi các ứng cử viên đủ điều kiện cho lá phiếu phải được công bố.

.

“Mục đích của bức thư này là khẩn cấp yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp California lấy ý kiến của tòa án về việc liệu Donald J. Trump có nên bị loại khỏi lá phiếu của cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống hay không”, theo bức thư viết. DB Low nói: “Điều này đương nhiên sẽ được coi là một nỗ lực chính trị, nhưng một lần nữa, đó là lý do tại sao ý kiến của tòa án sẽ cực kỳ quan trọng”.

.

Trong một tuyên bố, văn phòng của Bộ trưởng Tư pháp Bonta cho biết họ “sẽ xem xét yêu cầu trong nội bộ. Không thể phủ nhận rằng Trump đã có hành vi không thể chấp nhận được và không phù hợp với bất kỳ nhà lãnh đạo nào — chứ đừng nói đến một tổng thống Hoa Kỳ. Ngoài ra, chúng tôi không có bình luận gì thêm." Nếu Bộ trưởng Bonta đưa ra yêu cầu của tòa án và tòa án xác định Trump không đủ tư cách, một cuộc chiến pháp lý chắc chắn sẽ xảy ra và có thể kết thúc tại Tòa án Tối cao.

.

⚪ ---- Ông trùm Fox Corp. tưởng là chỉ mất 50 triệu đô, ai ngờ Fox phải mất gần 800 triệu đôla vì những lời nói dối của Trump. Vào mùa đông năm 2022, tại một nơi ẩn náu ở St Barts, Rupert Murdoch (ông trùm Fox Corp.) đã hướng “cơn thịnh nộ bất ngờ” vào Donald Trump, người mà ông cho rằng sẽ thua Ron DeSantis trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2024, nhưng người mà ông trùm truyền thông cũng cho rằng có khả năng khiến ông phải trả giá “năm mươi triệu đô la”, thông qua vụ kiện liên quan đến những lời dối trá của Trump về cuộc bầu cử năm 2020.

.

Vụ kiện được đệ trình bởi Dominion Voting Systems sau khi Fox News phát sóng những lời nói dối của Trump. Được giải quyết vào tháng 4/2023, Murdoch phải trả nhiều hơn đáng kể so với dự đoán của ông: chính xác là 787,5 triệu USD. Tính toán sai lầm hoàn toàn của Murdoch và sự tức giận của ông đối với Trump – trong cuộc trò chuyện với bạn bè tại nơi nghỉ ngơi bình dị ở Caribe – được nhà báo Michael Wolff mô tả trong cuốn sách mới của ông, "The Fall: The End of Fox News and the Murdoch Dynasty", trong một đoạn văn hướng tới sự kết thúc của cuộc hôn nhân của Murdoch với người mẫu Jerry Hall.

.

Cuốn sách mới của Wolff đã được công bố rầm rộ vào tháng trước. Sách sẽ được phát hành ở Mỹ vào thứ ba tuần tới. Báo The Guardian đã lấy được một bản sao. Wolff viết trong cuốn sách “Bàn tay của Murdoch bất ngờ đập vào bàn, một đòn mạnh, làm nó rung chuyển. Điều này có thể giống như một cơn giận dữ đột ngột đối với vợ anh ta… Nhưng không, nó hướng đến một nơi khác. Rõ ràng là tại Trump. Ở đây, gần như trong hơi thở của anh ta, là một tiếng chửi thề nghiến chặt hàm (jaw-clenching ‘fucks’). Murdoch cũng say mê phản đối Trump như bất kỳ người theo chủ nghĩa cấp tiến bất lực nào.”

.

Theo Wolff, Hall nói Murdoch nên “làm điều gì đó” với Trump, chỉ để một người bạn nói: “Nhưng anh ấy không thể. Anh ấy sẽ mất tiền.”

.

Wolff viết: “Tiền. Vụ kiện này có thể tiêu tốn của chúng tôi 50 triệu đô la, [Murdoch] nói nhỏ nhưng rõ ràng.”

.

Dominion đã kiện đòi 1,6 tỷ USD nhưng được giải quyết với số tiền 787,5 triệu USD. Các điều khoản giải quyết đã không được công bố. Tucker Carlson, cựu ngôi sao cực hữu trong đội hình xuất sắc của Fox News, đã nói rằng ông “biết” việc sa thải sau này của mình là một phần của thỏa thuận. Fox News và Dominion nói rằng không phải vậy.

Trong số các vụ kiện khác mà Fox News phải đối mặt về những lời nói dối trong cuộc bầu cử của Trump là một yêu cầu thậm chí còn lớn hơn, đòi 2,7 tỷ USD từ Smartmatic, một nhà sản xuất máy bầu cử khác.

.

⚪ ---- Bộ Công An Trung Quốc (MSS) hôm thứ Tư cáo buộc Hoa Kỳ đã bắt đầu "thâm nhập" vào Huawei từ năm 2009 và "tiếp tục tiến hành các hoạt động giám sát như vậy" từ đó. Bài đăng trên weibo có tiêu đề “Tiết lộ các phương pháp hèn hạ chính của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ trong hoạt động gián điệp và trộm cắp trên mạng.”

.

Bộ này nói, Văn phòng Điều hành mạng Office of Tailored Access Operations (TAO) của Mỹ đã tiến hành hàng chục nghìn “cuộc tấn công mạng độc hại” nhắm vào Trung Quốc và cũng cáo buộc các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã thực hiện hành vi phạm pháp, tấn công mạng và theo đuổi hoạt động gián điệp mạng chống lại 45 quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc và Nga. Trong vài năm qua, Mỹ đã coi Huawei và các công ty Trung Quốc khác là mối đe dọa an ninh quốc gia vì lo ngại chính phủ Trung Quốc đang sử dụng sản phẩm của họ để giám sát và gián điệp.

.

⚪ ---- Một cuộc điều tra của CNN đã thấy rằng Biệt Kích của Ukraine có thể đứng đằng sau một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và một hoạt động trên bộ nhằm vào lực lượng dân quân được Wagner hậu thuẫn gần thủ đô của Sudan, làm tăng khả năng hậu quả từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã lan xa ra khỏi tiền tuyến.

.

Nói chuyện với CNN, một nguồn tin quân sự Ukraine mô tả hoạt động này là hoạt động của một “quân đội không phải người Sudan”. Khi được hỏi liệu Kyiv có đứng sau các vụ tấn công hay không, nguồn tin chỉ nói rằng "Biệt Kích của Ukraine có thể phải chịu trách nhiệm".

.

Hoạt động này bao gồm một loạt cuộc tấn công vào nhóm bán quân sự Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF), được cho là đang nhận hỗ trợ từ Wagner, nhóm lính đánh thuê của Nga, trong cuộc chiến chống lại quân đội Sudan để giành quyền kiểm soát Sudan. CNN không thể xác nhận độc lập sự liên quan của Ukraine trong loạt cuộc tấn công. Nhưng đoạn video mà CNN thu được đã tiết lộ dấu hiệu nổi bật của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái kiểu Ukraine.

.

Hai máy bay không người lái được bán rộng rãi trên thị trường được người Ukraine sử dụng rộng rãi đã tham gia vào ít nhất 8 cuộc tấn công, với dòng chữ tiếng Ukraina được nhìn thấy trên bộ điều khiển máy bay không người lái. Các chuyên gia cũng cho biết chiến thuật được sử dụng – cụ thể là kiểu máy bay không người lái lao thẳng vào mục tiêu – rất bất thường ở Sudan và khu vực châu Phi rộng lớn hơn.

.

Các cuộc tấn công bí mật của Ukraine ở Sudan sẽ đánh dấu sự mở rộng đầy kịch tính và mang tính khiêu khích của chiến trường chống lại Nga của Ukraine. Ngoài một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào sâu bên trong lãnh thổ Nga, cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine còn tập trung vào khu vực phía đông và phía nam bị chiếm đóng của nước này.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối thứ Ba đã đề nghị Donald Trump cơ hội biến lời nói của thành hành động sau khi Trump liên tục khoe khoang rằng ông có thể chấm dứt việc Nga xâm lược Ukraine bằng một “thỏa thuận công bằng” nếu có cơ hội. Vào tháng 2/2023, Trump đã nhấn mạnh vào thực tế là Trump có thể đàm phán để chấm dứt xung đột “trong vòng 24 giờ”. Tuy nhiên, chi tiết về thỏa thuận chính xác vẫn chưa rõ ràng, mặc dù Trump đã đưa ra một số thông tin chi tiết trong một cuộc phỏng vấn với CBS vào hôm Chủ nhật, trong đó có việc Ukraine từ bỏ một số đất đai của mình.

.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm thứ Ba, Zelensky kêu gọi Trump mở rộng kế hoạch của Trump và ngừng “lãng phí thời gian”. “Trước hết, tôi không thấy bất kỳ chi tiết nào trong việc này,” Zelensky nói với người dẫn chương trình Wolf Blitzer. “Tất nhiên chúng ta còn một năm nữa trước cuộc bầu cử. Tất nhiên, nếu Trump có một số ý tưởng thông minh, Trump có thể chia sẻ nó với chúng tôi. Rõ ràng là chúng tôi cần một vị trí vững chắc. Trump có thể chia sẻ công khai ý tưởng của mình ngay bây giờ, đừng lãng phí thời gian..."

.

Zelensky nói, "Công thức của tôi [Zelensky] là chấm dứt chiến tranh, chấm dứt tất cả thảm kịch này và ngăn chặn sự xâm lược của Nga. Và ông Trump nói, Trump nhìn nhận điều đó như thế nào, làm thế nào để đẩy người Nga ra khỏi đất của chúng tôi. Nếu không, Trump sẽ không trình bày được ý tưởng hòa bình toàn cầu. (Nếu) ý tưởng [Trump] là làm thế nào để chiếm một phần lãnh thổ của chúng tôi và trao cho Putin, thì đó không phải là công thức hòa bình."

.

⚪ ---- Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska đã có một thông tin cập nhật dành cho những người tham dự sự kiện “Chiến đấu vì tương lai, trẻ em Ukraine trong chiến tranh” được tổ chức tại Đại hội đồng LHQ lần thứ 78, điều này đã được ghi trong một thông cáo báo chí ngày 20 tháng 9. Sự kiện đặc biệt tập trung vào vô số tội ác chiến tranh mà binh lính Nga đã gây ra đối với trẻ em Ukraine.

.

Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, 504 trẻ em được xác nhận đã chết, hàng nghìn trẻ em khác bị thương và ít nhất 19.000 trẻ em bị bắt cóc. Văn phòng Tổng công tố Ukraine cũng ghi nhận 231 trường hợp quân đội Nga bạo lực tình dục liên quan đến ít nhất 13 trẻ em. Tất cả những con số trên có thể đã bị tính thấp hơn đáng kể.⚪ ---- Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm Mikhail Razvozhaev hôm thứ Tư nói Phòng không của thành phố Sevastopol đã đẩy lùi được một cuộc tấn công tên lửa vào cảng Crimea. Razvozhaev tuyên bố rằng "mọi thứ trong thành phố đều yên bình" nhưng lưu ý rằng chính quyền đang làm việc để xác định xem liệu nỗ lực tấn công có gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc thương vong nào hay không.⚪ ---- Một Dân biểu Cộng Hòa nói thẳng: đừng chi tiền giúp Ukraine, vì Mỹ cạn tiền rồi. Dân biểu Byron Donalds (R-Fla.) nói hôm thứ Ba rằng tuần này “không phải là thời điểm thích hợp” để Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Quốc Hội Mỹ. “Điều đầu tiên tôi sẽ nói với bạn là hiện tại Hạ viện không có tiền cho Ukraine. Nó không có ở đó,” DB Donalds nói với các phóng viên trong một video được đăng bởi The Recount trên X, trước đây gọi là Twitter.Zelensky dự kiến sẽ gặp lãnh đạo quốc hội và một số nhà lập pháp hạn chế vào thứ Năm trong chuyến thăm Washington. Ông đã phát biểu trước LHQ ở New York hôm thứ Ba cảnh báo Nga sẽ mở rộng cuộc chiến nếu không dừng lại ở Ukraine. Donalds là thành viên của phe thiểu số trong Đảng Cộng hòa luôn phản đối việc tài trợ cho Ukraine. Hôm thứ Ba, ông chỉ ra thâm hụt của Mỹ là lý do khiến không muốn gửi thêm viện trợ cho Ukraine, đồng thời đổ lỗi cho Tổng thống Biden về cuộc chiến.Donalds nói: “Thành thật mà nói, chúng ta đang thâm hụt 2 nghìn tỷ USD. Bất kỳ khoản tiền nào chúng ta đưa cho Ukraine, chúng ta đều vay mượn từ tương lai của mình. Đó là sự thật.”⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba nói rằng chỉ riêng có Nga "chịu trách nhiệm về ... chiến tranh" ở Ukraine. Ông nói trước Đại hội đồng LHQ ở thành phố New York: “Chỉ có Nga mới có quyền chấm dứt cuộc chiến này ngay lập tức và chỉ có Nga mới cản trở hòa bình. Hoa Kỳ muốn cuộc chiến tranh xâm lược bất hợp pháp này phải chấm dứt, và Hoa Kỳ ủng hộ những nỗ lực của Ukraine về một "giải pháp ngoại giao mang lại nền hòa bình công bằng và lâu dài." Ông nói Hoa Kỳ cùng các đồng minh và đối tác sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng "những kẻ khủng bố không có quyền sở hữu vũ khí hạt nhân", ám chỉ Nga và việc nước này hạt nhân hóa. Nói tại Đại hội đồng LHQ, ông Zelensky lưu ý rằng trong khi Ukraine quyết định từ bỏ việc xây dựng kho vũ khí hạt nhân thì Nga lại giữ vững kho vũ khí hạt nhân của mình. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng vũ khí hạt nhân không phải là vấn đề duy nhất.Zelensky nói: "Trong khi vũ khí hạt nhân vẫn còn nguyên, cuộc hủy diệt hàng loạt đang tăng tốc. Kẻ xâm lược đang vũ khí hóa nhiều thứ khác, những thứ đang được sử dụng để chống lại toàn thế giới, không chỉ Kiev, chẳng hạn như thực phẩm." Ông khẳng định mặc dù có nhiều hạn chế về vũ khí nhưng "không có hạn chế nào về việc trang bị vũ khí". Ông còn cáo buộc Nga phạm tội "diệt chủng" bằng cách bắt cóc trẻ em Ukraine.⚪ ---- Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng ông tin tưởng chắc chắn rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ "không còn thành công" trong hành động gây hấn chống lại Ukraine. Duda nói tại Đại hội đồng LHQ: "Nga tin rằng những ngày xưa của đế chế [Liên Xô] đã sụp đổ cách đây chưa đầy 20 năm đang quay trở lại. [Nga tin rằng] sự thống trị một lần nữa sẽ là tương lai của khu vực chúng tôi. Sựt hật là, điều đó sẽ không xảy ra. Những ngày đó đã qua rồi, qua mãi mãi.” Duda kêu gọi phải tôn trọng biên giới quốc gia.⚪ ---- Đại học Temple đã chấn động trước cái chết bất ngờ của quyền hiệu trưởng Joanne Epps, người đã ngã gục trên sân khấu trong một sự kiện tại trường đại học này ở Philadelphia hôm thứ Ba. Người phụ nữ 72 tuổi đã ngã gục tại buổi lễ tưởng niệm nhà sử học Charles Blockson, người phụ trách danh dự của Bộ sưu tập người Mỹ gốc Phi của Blockson, theo tờ Philadelphia Inquirer đưa tin. Các quan chức của trường đại học cho biết Epps, người dự kiến phát biểu tại sự kiện này, đã qua đời tại Bệnh viện Đại học Temple lúc 3:15 giờ chiều, theo đài 6ABC đưa tin. Nguyên nhân cái chết không được tiết lộ.Epps, cựu Khoa trưởng trường luật Temple, cho biết vào tháng 4 rằng bà đã được đưa đến để “làm dịu tình hình” sau một thời gian khó khăn tại trường. Trước khi đến Temple vào năm 1985, bà là phó luật sư thành phố ở Los Angeles và làm việc tại Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Philadelphia. Cô đã gắn bó với trường đại học trong nhiều thập niên: Mẹ bà làm thư ký ở đó và bà làm việc ở hiệu sách trong khuôn viên trường khi mới 16 tuổi. Epps đã lên kế hoạch nghỉ hưu trước khi hội đồng quản trị đề nghị bà đảm nhận chức Hiệu trưởng Đại học Temple.⚪ ----Biện lý của Sacramento, đã nộp đơn kiện ngay chính thành phố thủ phủ của California về việc không dọn dẹp các khu trại dành cho người vô gia cư. Biện lý Thiên Hồ cho biết văn phòng của ông đã yêu cầu thành phố thực thi luật về tắc nghẽn vỉa hè và hãy tạo thêm các địa điểm cắm trại hoạt động chuyên nghiệp. Ông đã công bố vụ kiện hôm thứ Ba trong một cuộc họp báo ở Sacramento. Ho cho biết thành phố đang chứng kiến "sự sụp đổ trong hỗn loạn" và "sự xói mòn cuộc sống hàng ngày," theo AP đưa tin. Quận Sacramento County có gần 9.300 người vô gia cư vào năm 2022. Con số này đã tăng 67% so với năm 2019. Khoảng 3/4 dân số vô gia cư của quận không có nơi ở.Các khu cắm trại trong lều dành cho người vô gia cư đã mọc lên ở các thành phố trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là ở California, nơi có gần 1/3 số người vô gia cư trên cả nước. Hồi tháng 8, công tố viên đã đe dọa sẽ đệ đơn tố cáo các quan chức thành phố nếu họ không thực hiện các thay đổi trong vòng 30 ngày. Vào thời điểm đó, Thị trưởng Sacramento là Darrell Steinberg cho biết Hồ đang chính trị hóa vấn đề thay vì trở thành đối tác của thành phố. Thien Ho, một người gốc Việt được bầu vào năm 2022 sau khi tuyên bố tham gia chiến dịch tranh cử để giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư của thành phố, cho biết ông đã yêu cầu thành phố chia sẻ dữ liệu thời gian thực về các giường tạm trú có sẵn với cơ quan thực thi pháp luật.Ho nói: “Đây là một cơ hội hiếm có… để chúng tôi thực hiện các biện pháp có ý nghĩa và hiệu quả nhằm loại bỏ những người thường xuyên không có nhà ở trên đường phố”. Ho cho biết ông ủng hộ nhiều giải pháp khác nhau, bao gồm thực thi luật hiện hành và thiết lập các chương trình mới để cung cấp dịch vụ cho những người đang phải đối mặt với các vấn đề về nghiện ngập hoặc sức khỏe tâm thần. Ông cho biết ông ủng hộ biện pháp trái phiếu (bond measure: công khố phiếu) trên toàn tiểu bang nhằm hướng tới việc xây dựng thêm cơ sở điều trị. Cử tri sẽ cân nhắc về biện pháp đó vào năm tới. Cuộc họp báo của Hồ bao gồm lời khai của những người dân nói rằng thành phố không cung cấp nguồn lực để giải quyết tình trạng vô gia cư.⚪ ---- Một tổ chức đã từng thuyết phục Tòa án Tối cao hủy bỏ các chính sách hành động khẳng định (affirmative action) tại hầu hết các trường đại học vào đầu năm nay muốn xóa sổ chủng tộc như một yếu tố trong việc tuyển sinh tại các học viện quân sự Hoa Kỳ — và đã kiện trường West Point tại tòa án liên bang hôm thứ Ba. Vụ kiện do nhà hoạt động bảo thủ Edward Blum đưa ra làStudents for Fair Admissions (Sinh viên vì Tuyển sinh Công bằng). Tổ chức này đã thay mặt hai nam sinh trung học da trắng khởi kiện, cáo buộc chính sách đa dạng của trường ngăn cản họ “cạnh tranh để được nhận vào học một cách bình đẳng”.⚪ ---- Nhật Bản có tỷ lệ dân số già nhất hành tinh; tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên, trong đó Nhật Bản chiếm gần một phần ba dân số, ở mức 29,1%. Nhật cũng đã đạt được một cột mốc mớ: Lần đầu tiên, hơn 10% dân số hiện đã trên 80 tuổi. Thống kê sau lá từ báo Japan Times:. Dân số Nhật là khoảng 124,6 triệu người, trong đó có khoảng 36,2 triệu người trên 65 tuổi.. Có tỷ lệ 29,1% dân số là người từ 65 tuổi trở lên. Để so sánh, các quốc gia cao tiếp theo trên thế giới là Ý ở mức 24,5% và Phần Lan ở mức 23,6%.. Kinh tế Nhật hiện đang sử dụng lực lượng lao động gồm 13,6% từ 65 tuổi trở lên và khoảng 25,2% dân số đó có việc làm (mặc dù khoảng 3/4 trong số đó là nhân viên bán thời gian hoặc hợp đồng).. Nhật Bản có 800.000 trẻ sơ sinh vào năm 2022 - mức thấp nhất kể từ khi thống kê bắt đầu vào những năm 1800 và thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình 2 triệu bé sơ sinh vào những năm 1970s.⚪ ---- Amazon.com Inc. đã tiết lộ trong một thông cáo báo chí hôm thứ Ba rằng vào năm 2023, họ có kế hoạch đầu tư 1,3 tỷ USD để tăng lương “cho các nhân viên vận chuyển và thực hiện đơn hàng của khách hàng, nâng mức lương trung bình cho những vai trò đó lên hơn 20,50 USD mỗi giờ”, đây là một mức tăng trên 50% trong vòng 5 năm. Tùy thuộc vào từng nơi, mức lương mỗi giờ có thể lên tới 28 USD.Công ty cho biết thêm rằng họ sẽ tuyển dụng 250.000 người trong các vai trò vận chuyển và trung tâm thực hiện toàn thời gian, bán thời gian và theo mùa, trên khắp Hoa Kỳ. Riêng trong năm nay, Amazon đã ra mắt hơn 50 trung tâm xử lý đơn hàng, trạm giao hàng và địa điểm mới để giao hàng trong ngày. Trong 5 năm qua, công ty đã đầu tư hơn 10 tỷ USD vào việc trả lương theo giờ.⚪ ---- Theo Hiệp hội Địa ốc California, giá nhà ở California tiếp tục tăng, đạt mức cao nhất trong 15 tháng vào tháng 8/2023. Hiệp hội đổ lỗi cho chi phí tăng vọt là do các thủ phạm thông thường: lãi suất vay mua nhà tăng và tình trạng thiếu nhà liên tục tại California. Trong tháng 8, thương vụ bán nhà kiểu nhà đơn lập đạt tổng cộng 254.740 căn – giảm 5,3% so với tháng 7 và giảm 19% so với tháng 8 năm ngoái.Giá nhà tăng 3,3% trên toàn tiểu bang California từ tháng 7 và tăng 3% so với năm ngoái. Doanh số bán nhà tính từ đầu năm đến thời điểm hiện tại ở California cũng giảm 29,2% trong tháng 8.Trong khi giá trung bình của một ngôi nhà dành cho một gia đình ở California đạt $859,800/căn vào tháng 8/2023, thì giá một ngôi nhà dành cho một gia đình ở Los Angeles thậm chí còn cao hơn, khoảng $882,000.Quận có giá cả phải chăng nhất ở Nam California là Quận San Bernardino với giá nhà trung bình là $495,000. Tuy nhiên, mức giá đó đã tăng hơn 4% kể từ tháng 8 năm 2022.Giá nhà ở Quận Cam đạt khoảng $1,310,000/căn trung bình trong tháng 8, cao hơn khoảng $10,000 so với tháng trước.Tại San Diego, giá nhà đã chính thức lên tới bảy con số. Giá nhà trung bình ở San Diego trong tháng 8 đạt 1 triệu USD, tăng 3% so với tháng 7 và cao hơn 14% so với năm ngoái.⚪ ----- Có 6 trường ở Quận Cam nằm trong số 33 trường trên toàn tiểu bang hôm thứ Ba được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ vinh danh là National Blue Ribbon Schools (Ruy băng Xanh Quốc gia). Vinh dự này công nhận các trường dựa trên thành tích học tập tổng thể hoặc dựa trên sự tiến bộ của họ trong việc thu hẹp khoảng cách thành tích giữa các học sinh có hoàn cảnh khác nhau.Sau đây là danh sách các trường học tại Quận Cam được Bộ vinh danh:. Trường trung học Early College, Học khu Thống nhất Newport Mesa, Costa Mesa. Trường tiểu học A.G. Cook, Học khu Thống nhất Garden Grove. Trường tiểu học Thomas Paine, Học khu Thống nhất Garden Grove. Trường trung học Crean Lutheran, Học khu Pacific Southwest District School Distric, Irvine. Trường tiểu học Buena Terra, Học khu Centralia, Buena Park. Trường tiểu học Susan B. Anthony, Học khu Thống nhất Garden Grove, Westminster.Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ Miguel Cardona cho biết trong một tuyên bố: “Những người được vinh danh cho Giải thưởng Trường học Ruy băng Xanh Quốc gia năm 2023 của chúng tôi đã nêu gương quốc gia về ý nghĩa của việc Nâng cao Tiêu chuẩn trong giáo dục”.⚪ ----Theo VnEconomy. Chia sẻ tại Chuyên đề thứ 1 với chủ đề “Tăng cường nội lực, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam thường niên lần thứ 3, PGS.TS Trần Đình Thiên nêu rõ những “nghịch lý” trong quá trình phát triển khiến nền kinh tế dần suy yếu, doanh nghiệp kiệt sức... Theo đó, thứ nhất, nền kinh tế “khát vốn” nhưng lại khó hấp thụ vốn. Phân tích rõ điểm bất ổn này, ông Thiên cho rằng nền kinh tế thừa tiền nhưng khát vốn, tiền không luân chuyển được nên không thể biến thành vốn, khiến doanh nghiệp kiệt sức. Thứ hai, nghịch lý phát triển doanh nghiệp. Doanh nghiệp Việt Nam giỏi chống chịu, sống dai nhưng chậm lớn, khó trưởng thành. Sở dĩ doanh nghiệp Việt có năng lực chống chịu và sinh tồn phi thường, theo ông Thiên, hiếm có nơi nào trên thế giới mà các doanh nghiệp phải trả giá vốn (lãi suất) cao kéo dài nhiều năm như ở Việt Nam, thường là gấp 2-3 lần các nền kinh tế thị trường “bình thường” trên thế giới, chưa kể các khoản “chi phí giao dịch” cũng thường cao vượt trội. Thứ ba, nghịch lý tăng trưởng cao lạm phát thấp. Nền kinh tế Việt Nam giữ được tốc độ tăng trưởng GDP khá cao trong điều kiện lạm phát thấp được duy trì trong nhiều năm.⚪ ----Theo báo Nhịp Sống Thị Trường. Theo đại diện NHNN, tới đây sẽ có quy định hạn mức buộc phải xác thực sinh trắc học (bằng vân tay, khuôn mặt) khi chuyển tiền liên ngân hàng, có thể là mức 10 triệu đồng. Qua đó cũng sẽ vô hiệu hóa luôn nạn mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng đã tồn tại suốt thời gian qua. Phó vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Lê Anh Dũng cho biết, thời gian qua lừa đảo trực tuyến bùng phát mạnh, có tác động tiêu cực đến người tiêu dùng, doanh nghiệp bán hàng lẫn các tổ chức tài chính. Theo ông Lê Anh Dũng, theo thống kê, 90% các khoản chuyển tiền liên ngân hàng là dưới 10 triệu, chỉ 10% là chuyển trên 10 triệu đồng. Do vậy tới đây sẽ có quy định hạn mức buộc phải xác thực sinh trắc học (bằng vân tay, khuôn mặt) khi chuyển tiền liên ngân hàng, có thể là mức 10 triệu đồng. Qua đó cũng sẽ vô hiệu hóa luôn nạn mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng đã tồn tại suốt thời gian qua.⚪ ---- HỎI 1: Trump ồn ào chửi mắng làms uy giảm y tế phòng ngừa nơi trẻ em trong các gia đình có ba hay mẹ là dân nhập cư?ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu mới nói rằng luận điệu chống người nhập cư của cựu Tổng thống Donald Trump đã làm giảm số lượt thăm, khám, chăm sóc sức khỏe phòng ngừa ở trẻ em sinh ra từ các bà mẹ nhập cư. Các nhà nghiên cứu tại Đại học y khoa Boston University School of Public Health (Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Boston) thấy rằng cuộc bầu cử năm 2016 của Trump có liên quan đến việc giảm 5% số lượt thăm khám sức khỏe cho con của các bà mẹ nhập cư, so với con của các bà mẹ Hoa Kỳ.Nghiên cứu này được công bố hôm thứ Hai trên tạp chí Health Relations Scholar, là nghiên cứu đầu tiên xem xét “tác động đáng sợ” của ngôn ngữ kích động chửi mắng tình trạng nhập cư. Tiến sĩ Stephanie Ettinger de Cuba, phó giáo sư nghiên cứu về luật y tế, chính sách & quản lý và nhi khoa tại BUSPH, cho biết: "Việc bỏ lỡ các chuyến thăm khám sức khỏe cho trẻ là điều vô cùng đáng lo ngại vì có rất nhiều hoạt động kiểm tra và giới thiệu sức khỏe và phát triển quan trọng diễn ra trong những lần thăm khám này, nơi mà việc chờ đợi có thể đồng nghĩa với những tổn hại lâu dài đối với sức khỏe hoặc sự chậm phát triển. Ngoài ra, cha mẹ còn bỏ lỡ sự hỗ trợ và kết nối với nguồn lực khác, có khả năng làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng hiện có.”Theo nghiên cứu, cứ 4 trẻ em ở Mỹ thì có 1 trẻ có ít nhất cha hoặc mẹ là người nhập cư. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử và khảo sát chăm sóc sức khỏe của gần 11.000 trẻ em có mẹ là người nhập cư và người Mỹ ở Boston, Minneapolis và Little Rock, Ark., trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2018, bao gồm chiến dịch tranh cử của Trump và những tháng đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có tới 92% dân Mỹ cắt giảm chi tiêu?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới của CNBC-Morning Consult, hầu hết người Mỹ trưởng thành đã cắt giảm chi tiêu trong năm nay, đồng thời tiết lộ rằng người tiêu dùng có kế hoạch tiết kiệm trong suốt kỳ nghỉ lễ. CNBC cho biết, 92% người trưởng thành đã cắt giảm chi tiêu tùy ý trong sáu tháng qua sau khi thăm dò 4.403 người trưởng thành ở Mỹ vào tuần trước.Người tiêu dùng thận trọng nhất khi mua sắm quần áo và đi ăn ở nhà hàng - lần lượt là 63% và 62%. Cuộc thăm dò của trang tin này cũng cho thấy người tiêu dùng ở mọi mức thu nhập đang cảm thấy bị chèn ép bởi nền kinh tế. Trong khi các cuộc đình công ở Hollywood và Detroit gây ra sự bất ổn mới, lạm phát đã tăng mạnh một cách đáng ngạc nhiên ở mức 3,7% vào tháng trước - vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang.Chi tiết: