- Hội nghị Cầu nguyện Ky tô về bầu phiếu rủ nhau chụp mũ Dân Chủ là cộng sản, chuyển giới: Pence nói Đảng Dân Chủ làm mọi người kết hôn trễ, sinh ít con. Trump hăm dọa Thế Chiến 3 bùng nổ nếu không bầu Trump. Ramaswamy chụp mũ Đảng Dân Chủ là chủ nghĩa vaccine, chủ nghĩa địa cầu hâm nóng (Ramaswamy bị thắc mắc: thờ Chúa nào, Hindu hay Ky-tô). DeSantis: hứa xóa sạch virus cấp tiến vĩnh viễn. - Trum

Đầu năm 2024, TP.SG dự kiến thu phí sử dụng lòng đường, hè phố. (Photo: Thach Tran, Pexels.com)

- Hội nghị Cầu nguyện Ky tô về bầu phiếu rủ nhau chụp mũ Dân Chủ là cộng sản, chuyển giới: Pence nói Đảng Dân Chủ làm mọi người kết hôn trễ, sinh ít con. Trump hăm dọa Thế Chiến 3 bùng nổ nếu không bầu Trump. Ramaswamy chụp mũ Đảng Dân Chủ là chủ nghĩa vaccine, chủ nghĩa địa cầu hâm nóng (Ramaswamy bị thắc mắc: thờ Chúa nào, Hindu hay Ky-tô). DeSantis: hứa xóa sạch virus cấp tiến vĩnh viễn.

- Trump thú nhận thua trong cuộc bầu cử năm 2020, thế rồi kịp nhanh chóng nói rằng vì bầu cử đã “gian lận”.

- Dân biểu Cộng Hòa Ken Buck (R-CO) viết bài quan điểm: Cộng Hòa luận tội Joe Biden là trò gây lạc hướng, vô căn cứ trong khi chính phủ sắp đóng cửa và Cộng hòa đang thất bại

- Một đặc vụ FBI cấp cao đi cùng 2 luật sư, tới để khai với Hạ viện, bị Cộng Hòa gây sự, kêu cảnh sát áp giải 1 luật sư ra.

- Video cho thấy lý do đuổi DB Boebert và người bạn trai đồng hành ra khỏi rạp hát vở nhạc kịch Beetlejuice: 2 người sờ chỗ nhạy cảm của nhau

- Công tố đặc biệt Jack Smith: Trump chi trả tiền pháp lý cho các nhân chứng tiềm năng là hành động cản trở công lý.

- Jack Smith xin áp đặt lệnh bịt miệng “Trump trong phạm vi hẹp”

- Jack Smith đã lấy được ít nhất 32 tin nhắn Trump gửi qua Twitter.

- Jack Smith: Trump xin đổi Thẩm phán Tanya Chutkan là vô lý

- Trump hù dọa công nhân xe hơi Mỹ: việc làm ráp xe ở Mỹ sẽ qua TQ.

- Thăm dò mới bầu cử 2024 ở Michigan: Biden hơn Trump 3% phiếu, hơn DeSantis 6% phiếu.

- Trump: sẵn sàng khai hữu thệ rằng Trump không ra lệnh xóa video giám sát tại Mar-a-Lago.

- 3 TNS Dân chủ chất vấn Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ: tại sao Elon Musk tắt sóng vệ tinh năm 2022 để cứu Nga, ngăn cản Ukraine

- TT Joe Biden sẽ tiếp Tổng Thống Ukraine vào thứ Năm tới

- Hãng xe Ford: 600 công nhân tại Nhà máy lắp ráp Michigan sẽ bị sa thải "tạm thời" do cuộc đình công

- Hãng xe GM: đình công có thể buộc nhà máy ở Kansas phải ngưng hoạt động ngay trong đầu tuần tới

- Anh: Nga sẽ lại bắn phá các cơ sở năng lượng Ukraine để làm mất điện, sưởi ấm hoặc nước trong mùa lạnh sắp tới.

- Ông trùm của Nga ở Chechnya, Ramzan Kadyrov, đang nguy kịch, hôn mê vì bệnh lạ.

- Los Angeles: nghi can trộm xe đã bị bắt sau khi bị cảnh sát rượt xe từ Hollywood và kết thúc ở Beverly Hills

- Quận Los Angeles: tên cướp vào 1 tiệm ở Phố Tàu, đấm bà Van Huynh bầm dập, rồi vơ vét.

- TIN VN. Long An: Hàng ngàn người lao động bị nợ lương và BHXH.

- TIN VN. Các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may và da giày đang gặp thách thức chưa từng có tiền lệ.

- HỎI 1: Hơn 2/3 dân số thế giới ủng hộ điện mặt trời? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có 22% dân Mỹ nói Tu chính án thứ nhất là quyền mang súng? ĐÁP 2: Tu chính án 1 là quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do báo chí, tự do kiến nghị chính phủ.

QUẬN CAM (VB-16/9/2023) ⚪ ---- Công ty Ford Motor cho biết gần 600 công nhân tại Nhà máy lắp ráp Michigan sẽ bị sa thải "tạm thời" do cuộc đình công của công đoàn tại nhà máy Wayne bắt đầu từ thứ Sáu. "Việc sa thải này là hậu quả của cuộc đình công tại bộ phận lắp ráp và sơn cuối cùng của Nhà máy lắp ráp Michigan vì các bộ phận do 600 nhân viên này chế tạo sử dụng vật liệu phải được phủ điện tử để bảo vệ. Lớp phủ điện tử được hoàn thành trong bộ phận sơn, nằm trên đang đình công," người phát ngôn của nhà sản xuất ô tô Jessica Enoch cho biết trong tuyên bố được trích dẫn bởi The Detroit News.

Bà nhấn mạnh: "Hệ thống sản xuất của chúng tôi có tính liên kết cao, điều đó có nghĩa là chiến lược đình công có mục tiêu của UAW sẽ có tác động dây chuyền đối với các cơ sở không trực tiếp bị nhắm mục tiêu ngừng việc" thất nghiệp" hoặc "tiền lương bổ sung".

⚪ ---- Công ty General Motors đã nói với các nhân viên của mình trong một bản ghi nhớ mà The Detroit News có được hôm thứ Sáu rằng các cuộc đình công đang diễn ra của công nhân công đoàn tại nhà máy Wentzville Assembly ở Missouri có thể buộc nhà máy ở Kansas phải "ngưng hoạt động ngay trong đầu tuần tới".

Cụ thể, công ty dự đoán các cuộc đình công tại nhà máy Missouri sẽ dẫn đến tình trạng thiếu phụ tùng tại nhà máy Fairfax Assembly ở Kansas. Nhà sản xuất xe có trụ sở tại Detroit nhận xét trong tuyên bố: “Chúng tôi đã nói nhiều lần rằng không ai thắng trong một cuộc đình công và những tác động đó vượt xa các nhân viên của chúng tôi tại nhà máy và tác động tiêu cực đến khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng nơi chúng tôi kinh doanh.”

⚪ ---- Dân biểu Cộng Hòa Ken Buck (R-CO) đã viết một đánh giá gay gắt về nỗ lực luận tội Tổng thống Joe Biden của các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa, cho rằng những nỗ lực của họ là một sự đánh lạc hướng vô căn cứ dựa trên “lời tường thuật trên các phương tiện truyền thông cánh hữu”. Trong một bài viết quan điểm cho báo The Washington Post, ông cho biết chính phủ sắp đóng cửa và đảng Cộng hòa đang thất bại trong nỗ lực điều chỉnh ngân sách chi tiêu liên bang, thay vào đó cứ lãng phí thời gian quý báu vào một “lý do hời hợt” cho một cuộc điều tra luận tội.

Theo DB Buck, cơ sở chính cho những nỗ lực luận tội của Đảng Cộng hòa không dựa trên thực tế, và đây có lẽ là lời tố cáo quyết liệt nhất về việc luận tội của bất kỳ khối dân cử Cộng hòa nào tại Hạ viện nào cho đến nay. DB Buck viết: “Các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đang mong muốn một cuộc luận tội đang dựa vào một lịch sử tưởng tượng. Điều còn thiếu, mặc dù đã điều tra nhiều năm, là khẩu súng bốc khói kết nối Joe Biden với hành vi tham nhũng của cậu con trai không khá của ông ta.”

⚪ ---- Đảng Cộng hòa của tiểu bang Florida hôm thứ Sáu đã đồng ý với Trump, và tuyên bố từ bỏ kế hoạch yêu cầu các ứng cử viên tổng thống ký cam kết tán thành bất kỳ ai cuối cùng trở thành ứng cử viên của đảng để được tham gia lá phiếu sơ bộ. Trump đã phản đối lời thề trung thành và quyết định hủy bỏ lời thể trung thành là một tổn thất đối với Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis và chiến dịch tranh cử tổng thống của ông.

Người phát ngôn của DeSantis, Bryan Griffin nói với CNN: “Chúng tôi tin rằng bất kỳ ai muốn tranh cử tổng thống với tư cách là đảng viên Đảng Cộng hòa nên sẵn sàng cam kết ủng hộ ứng cử viên cuối cùng của chúng tôi. Thật ngạc nhiên khi bất cứ ai quan tâm đến việc chứng kiến sự thất bại của Joe Biden vào năm 2024 lại không đồng ý.”

⚪ ---- Cuộc chiến giữa các Dân biểu Hạ viện và Bộ Tư pháp bùng nổ vào sáng thứ Sáu khi một đặc vụ FBI cấp cao xuất hiện để trả lời phỏng vấn từ các nhà điều tra Hạ viện cùng với hai luật sư, dẫn đến lời đe dọa gọi cảnh sát Điện Capitol. Theo báo Washington Post, đặc vụ Elvis Chan đã xuất hiện để ra khai trong một cuộc họp kín và ngay lập tức hứng chịu cơn thịnh nộ của một điều tra viên làm việc cho Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan (R-OH).

Bản tin lưu ý Chan được gọi đến vì anh bị cáo buộc "có liên quan đến nỗ lực của Bộ Tư pháp nhằm kiểm duyệt những tiếng nói bảo thủ trên mạng xã hội." Báo này đưa tin rằng Chan đi cùng với cả luật sư riêng của anh ta cũng như luật sư của Bộ Tư pháp, điều này đã gây ra giận dữ từ các Dân biểu Cộng Hòa và dẫn đến lời hăm đe dọa gọi cảnh sát Capitol của Quốc hội.

Theo bản tin, "Larry Berger, luật sư riêng đại diện cho Chan, cho biết ủy ban khẳng định Chan có thể đi cùng với luật sư FBI hoặc luật sư riêng của anh ta, nhưng không phải cả hai. Berger, một luật sư từ lâu đã đại diện cho các đặc vụ liên bang, cho biết nhu cầu là bất thường và không phải là thông lệ của các ủy ban quốc hội."

Theo LS Berger, "Câu hỏi đặt ra là, tại sao ủy ban lại đưa ra sự phân biệt dường như tùy tiện này và tại sao họ lại can thiệp vào việc lựa chọn luật sư của anh ta? Chan nhất quyết yêu cầu cả hai luật sư đi cùng - điều mà Berger nói là không có gì đáng ngạc nhiên trong trường hợp này vì Chan đã bị nêu tên trong các vụ kiện xuất phát từ công việc FBI của anh ấy trên mạng xã hội. Ủy ban đã không lùi bước, và có lúc một người trong ủy ban đề nghị họ triệu tập Cảnh sát Capitol để áp giải luật sư FBI ra khỏi Tòa nhà Rayburn, nơi diễn ra cuộc phỏng vấn."

Bộ Tư pháp đã cân nhắc, đưa ra một tuyên bố nói rằng Chan “đã bị từ chối quyền có luật sư được chọn đi cùng” và luật sư FBI đã được lệnh “rời khỏi cơ sở”. Bộ cho biết: “Đây là một sự khác biệt đáng kể so với các thủ tục thông thường và là sự leo thang không cần thiết trong cách đối xử của Ủy ban này đối với các quan chức FBI. Nhân viên FBI vẫn sẵn sàng tham gia một cuộc phỏng vấn tự nguyện với sự đại diện pháp lý phù hợp.”

⚪ ---- Các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, bao gồm cả cựu Tổng thống Donald Trump, đã xuất hiện tại Hội nghị thượng đỉnh "Pray Vote Stand Summit" có trụ sở tại Washington, DC vào tối thứ Sáu trong nỗ lực giành chiến thắng trước cơ sở truyền giáo Ky tô giáo cánh hữu. Trong suốt sự kiện tại khách sạn Omni Shoreham, những người tham dự đã tôn thờ Chúa bằng bài hát và lời cầu nguyện, đồng thời nghe các diễn giả nhấn mạnh đến sự cấp thiết phải bầu chọn những ứng viên có quan điểm về Kinh thánh và bảo vệ trẻ em khỏi 'sự truyền bá' trong các trường công. Vài lần các mục sư đã cảnh báo về các hệ tư tưởng cộng sản 'Marxist', 'cánh tả cấp tiến' và 'chuyển giới'."

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence nói với khán giả: "Sự thật đã tự nói lên điều đó. Ngày nay, ngày càng có nhiều người trẻ trì hoãn việc lập gia đình. Tỷ lệ người lớn chưa từng kết hôn đã tăng gấp ba lần kể từ năm 1980. Mọi người kết hôn muộn hơn, có con muộn hơn, tỷ lệ sinh giảm ở Hoa Kỳ" - tất cả "dấu hiệu của sự xuống dốc."

Doanh nhân công nghệ sinh học Vivek Ramaswamy, người đã trở nên nổi tiếng hơn trong số các cử tri Đảng Cộng hòa sau cuộc tranh luận đầu tiên của Đảng Cộng hòa vào tháng trước, đã nói trong bài phát biểu của y rằng: "Nó giống như chơi trò chơi Whac-a-Mole. Ở đây bạn đã hiểu được chủ nghĩa tỉnh thức cấp tiến (wokeism). Bạn đã vượt qua chủ nghĩa chuyển giới đó. Rồi tới Chủ nghĩa [chích vaccine ngừa] COVID ở đây. Lại xuống tới chủ nghĩa hâm nóng khí hậu lại nổi lên; rồi tới chủ nghĩa toàn cầu hóa." Ramaswamy đã vuốt ve cử tri Cộng Hòa, vì rất nhiều người không tin vào vaccine, không tin hâm nóng địa cầu, ghét người chuyển giới và cấp tiến, và muốn cô lập Mỹ thay vì mở cửa với toàn cầu hóa..

Vì Ramaswamy là sắc dân Ấn Độ, do ba mẹ di dân từ Ấn Độ vào trước khi anh ra đời, nên có cử tọa chất vấn về tôn giáo của Ramaswamy. Có lẽ được truyền cảm hứng từ những câu hỏi mà ứng viên trích dẫn kinh Thánh đang phải đối mặt về đức tin Hindu của mình, một kẻ đã hét lên, 'Chúa của bạn là ai?'"

Trong hội nghị, Trump đã đưa ra quan điểm trong bài phát biểu của mình để chỉ trích niềm hy vọng của Đảng Cộng hòa năm 2024 và trực tiếp chỉ trích Thống đốc Florida Ron DeSantis nói rằng: "DeSantis từ trên trời rơi xuống như một con chim bị thương nặng." Trump cũng nói rằng thế giới “rất” gần với sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ 3 và hứa sẽ ngăn chặn điều đó xảy ra. Trump nói: “Đây là những vũ khí hủy diệt mà chưa ai từng thấy trước đây. Đây sẽ là sự hủy diệt của thế giới và tôi sẽ ngăn chặn điều đó. Mọi thứ đang được làm sai, mọi thứ đều bị nói sai, họ không biết mình đang làm gì.”

Tờ Christian Post lưu ý rằng thống đốc Ron DeSantis "đã nhiều lần thảo luận về thành tích của ông với tư cách là thống đốc Florida trong nhận xét của mình và kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách mô tả tiểu bang của ông là 'nơi mà người thức tỉnh [cấp tiến] sẽ chết'", nhấn mạnh, "Với tư cách là tổng thống, chúng ta sẽ để lại người đã thức tỉnh virus tâm trí trong thùng rác lịch sử, nơi nó thuộc về, một lần và mãi mãi."

Gần đây, tờ báo lớn nhất Florida, ban biên tập của Miami Herald đã chỉ trích DeSantis bằng cách đưa ra một số ví dụ về "cách tiếp cận quản lý bằng búa tạ của DeSantis", nêu bật những cách mà ông "có vẻ quan tâm đến các tin giựt gân hơn là quản lý thận trọng."

⚪ ---- Trump tối thứ Sáu cho biết ông đã “thua” trong cuộc bầu cử năm 2020, thế rồi kịp nhanh chóng nói rằng ông không thua vì cuộc tranh cử đã “gian lận”. Trump, người hiện đang phải đối mặt với hai cuộc điều tra hình sự – một ở D.C. và một ở Georgia – liên quan đến lật ngược bầu cử thất bại năm 2020, đã phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh cầu nguyện hôm thứ Sáu.

Cũng trong bài phát biểu, Trump đã chỉ trích công tố viên đặc biệt vì cố tình tước đoạt các quyền theo Hiến pháp của cựu tổng thống. Trump cũng tóm tắt những gì đã xảy ra vào năm 2020, rằng ông đã làm rất tốt trong năm 2016 và thậm chí còn làm tốt hơn nữa trong chu kỳ bầu cử tiếp theo. Trump thú nhận, than thở rằng mình được nhiều phiếu hơn lần đầu nhưng vẫn "thua".

"Chúng ta có thêm 12 triệu phiếu bầu nhưng chúng ta đã thua!" Trump hôm thứ Sáu nói trước khi tự điều chỉnh. "Oh, chúng tôi không thua cuộc bầu cử. Nó đã bị gian lận."

⚪ ---- Đoạn phim camera an ninh mới được công bố dường như cho thấy nữ Dân biểu Lauren Boebert, người Cộng hòa cực hữu nổi tiếng với lập trường bảo vệ giá trị gia đình mạnh mẽ, chống lại người chuyển giới, nhưng chị này lại tham gia vào các hành vi không phù hợp vì tưởng là trong bóng tối rạp hát, trong một vở nhạc kịch thân thiện với gia đình tại một rạp hát đông đúc.

DB Boebert và người bạn trai đồng hành của cô đã bị yêu cầu rời khỏi chương trình do hành động gây rối của họ trong buổi biểu diễn vở nhạc kịch Beetlejuice. Trong video, người bạn trai đồng hành của Boebert, được nhiều nguồn tin xác định là Quinn Gallagher, 46 tuổi (một đảng viên Đảng Dân chủ, chủ một quán bar), được nhìn thấy đã đưa tay sờ vào ngực DB Boebert trong buổi biểu diễn. Để đáp lại, DB Boebert dường như đặt tay cô giữa 2 đùi anh này và thì thầm điều gì đó với anh, theo báo Mediaite đưa tin.

Xem đoạn video khiếm nhã trên Twitter, click vào View (trẻ em không nên xem):

https://x.com/ErinInTheMorn/status/1702826411336032279?s=20

⚪ ---- Theo một hồ sơ được công bố hôm thứ Sáu, công tố đặc biệt Jack Smith và văn phòng của ông đang tìm cách áp đặt lệnh bịt miệng “được điều chỉnh trong phạm vi hẹp” đối với Donald Trump trong vụ can thiệp bầu cử liên bang của ông ở tòa thủ đô D.C. Lệnh này sẽ cấm Trump đưa ra những tuyên bố công khai có thể “gây nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng và đáng kể” đến vụ án.

“Giống như chiến dịch đưa thông tin sai lệch trước đây của Trump liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, những tuyên bố phi pháp gần đây của Trump nhằm mục đích làm suy yếu niềm tin của công chúng vào một thể chế—hệ thống tư pháp—và làm suy yếu niềm tin và đe dọa các cá nhân—Tòa án, nhóm bồi thẩm đoàn, các nhân chứng, và các công tố viên,” hồ sơ viết.

Các công tố viên mô tả lệnh này là “một hạn chế hẹp, được xác định rõ ràng”, đặc biệt hạn chế các bình luận của Trump liên quan đến “danh tính, lời khai hoặc độ tin cậy của các nhân chứng tương lai” hoặc “bất kỳ bên nào, nhân chứng, luật sư, nhân viên tòa án hoặc bồi thẩm viên tiềm năng chê bai và kích động, hoặc đe dọa.” Theo các công tố viên, lệnh này sẽ không ngăn cản Trump tham khảo hồ sơ tòa án công khai hoặc tuyên thệ vô tội.

⚪ ---- Theo hồ sơ tòa án mới được công bố, Công tố đặc biệt Jack Smith đã lấy được ít nhất 32 tin nhắn trực tiếp do Trump gửi qua Twitter. Các tin nhắn này được lấy như một phần trong cuộc điều tra liên bang của Smith về nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 — nhưng Smith chỉ có được dữ liệu sau một cuộc tranh cãi với nền tảng thuộc sở hữu của Elon Musk.

Smith đã có được lệnh truy tìm các tin nhắn do Trump gửi trong khoảng thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2021, những thông điệp có thể làm sáng tỏ thêm về hành động của ông ta dẫn đến cuộc bầu cử và thông qua cuộc bạo loạn 6/1/2021. Twitter ban đầu phản đối việc cung cấp thông tin không công khai liên quan đến tài khoản của Trump và cuối cùng một tòa án đã phạt nền tảng này 350.000 USD vì coi thường tòa án. Sau hai năm gián đoạn, Trump đã quay trở lại nền tảng này, đổi tên thành X vào thời điểm đó, sau bản cáo trạng ở Georgia vào tháng trước, đăng một bức ảnh chụp chân dung của mình lên @realDonaldTrump.

⚪ ---- Văn phòng Công tố đặc biệt Jack Smith hôm thứ Năm đã đệ trình một bản kiến nghị dài 20 trang phản đối mạnh mẽ nỗ lực của Trump yêu cầu Thẩm phán Tanya Chutkan rút lui khỏi xét xử vụ can thiệp bầu cử liên bang của Trump. Trong khi Trump tuyên bố những tuyên bố gay gắt trước đây của Thẩm phán Tanya Chutkan về những kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1 trong các vụ án khác ở D.C. chứng tỏ sự thiên vị đối với ông, thì các công tố viên cho biết hoàn toàn “không có cơ sở xác đáng” để khiến Chutkan phải bị loại khỏi việc xét xử. Thay vào đó, các công tố viên cho rằng Trump đã “chọn quả anh đào” từ những câu trích dẫn của Chutkan và không thể hiện được “sự đối kháng sâu sắc cần thiết cho việc từ chối”.

Tuy nhiên, các công tố viên cho biết Chutkun chưa bao giờ nói rằng Trump “có tội về mặt pháp lý hoặc đạo đức” vào ngày 6 tháng 1 hoặc rằng Trump “đáng bị trừng phạt”. Họ nói thêm, “Điều đáng chú ý là [Trump] không trích dẫn một trường hợp nào trong đó việc yêu cầu gạt bỏ 1 Thẩm phán được đảm bảo đối với các sự kiện tương tự cách xa.”⚪ ---- Theo hồ sơ pháp lý của Công tố đặc biệt Jack Smith gần đây đã được gỡ niêm phong, quyết định của Donald Trump đề nghị thanh toán chi phí pháp lý cho các nhân chứng tiềm năng là một hành động cản trở công lý. Trong một hồ sơ được công bố gần đây khi Smith đang tìm cách truy cập vào tài khoản Twitter của cựu tổng thống liên quan đến vụ án hình sự về nỗ lực lật đổ cuộc bầu cử năm 2020 của Trump, Smith nêu rõ những cách mà Trump đã cố gắng phá hoại cuộc điều tra tội phạm. Một trong những phương pháp đó là trả chi phí pháp lý cho các nhân chứng tiềm năng, đây cũng là một vấn đề trong các vụ kiện khác của Trump.“Những nỗ lực cản trở của cựu Tổng thống vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ đối với cuộc điều tra này ở đây, trong đó Trump đã quyết tâm trả chi phí pháp lý cho các nhân chứng tiềm năng chống lại Trump và liên tục chê bai công tố viên chính trên nền tảng Truth Social của Trump,” hồ sơ nêu rõ.Tin tức này đến từ phóng viên pháp lý và an ninh quốc gia của New York Times Charlie Savage. Savage đã đăng tài liệu, nói rằng, "Trong các tài liệu chưa được niêm phong từ cuộc chiến về lệnh khám xét tài khoản Twitter của Jack Smith, công tố viên đặc biệt miêu tả rõ ràng việc Trump trả phí pháp lý cho 'các nhân chứng tiềm năng chống lại ông ta' trong vụ án ngày 6 tháng 1 như một hành vi phạm tội "cản trở công lý."⚪ ---- Trump cảnh báo rằng việc làm của các công nhân xe hơi Hoa Kỳ sẽ chuyển sang Trung Quốc và cáo buộc lãnh đạo công đoàn United Auto Workers đã làm các công nhân thất vọng, hàng ngàn người trong số họ đã đình công vào thứ Sáu chống lại 3 hãng xe General Motors, Ford và Stellantis.“Các công nhân xe hơi sẽ không có việc làm, vì tất cả những chiếc xe này sẽ được sản xuất tại Trung Quốc. Những chiếc xe điện sẽ tự động được sản xuất tại Trung Quốc,” Trump nói với Kristen Welker của NBC News trong một cuộc phỏng vấn độc quyền, trên phạm vi rộng sẽ phát sóng vào Chủ nhật trên “Meet the Press”.“Các công nhân xe đang bị lãnh đạo của họ bán rẻ và lãnh đạo của họ nên tán thành Trump,” người dẫn đầu cho đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa nói thêm. Khoảng 13.000 công nhân xe hơi ở Mỹ đã ngừng ráp xe và đình công sau khi đàm phán thất bại về hàng loạt vấn đề, bao gồm cả việc tăng lương. Cuộc đình công đánh dấu lần đầu tiên liên đoàn United Auto Workers nhắm vào 3 hãng xe khổng lồ sản xuất xe hơi cùng một lúc.Các công nhân bước ra khỏi nhà máy lắp ráp xe tải cỡ trung và xe tải cỡ lớn của GM ở Wentzville, Missouri; Nhà máy bán tải Ranger và Bronco SUV của Ford ở Wayne, Michigan; và nhà máy Jeep Wrangler và Gladiator của Stellantis ở Toledo, Ohio.Trump đặc biệt chỉ trích Chủ tịch UAW Shawn Fain. “Tôi nghĩ anh ấy không làm tốt công việc đại diện cho công đoàn của mình, bởi vì anh ấy sẽ không có công đoàn trong ba năm nữa. Tất cả những công việc đó sẽ không còn nữa vì tất cả những chiếc xe điện đó sẽ được sản xuất tại Trung Quốc. Đó là những gì đang xảy ra”, Trump nói.Fain trước đó đã nói rằng nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump sẽ là một “thảm họa”. Nhưng ông cũng từ chối tán thành Tổng thống Joe Biden. Phát biểu từ Bạch Ốc hôm thứ Sáu, Biden cho biết ông hy vọng tất cả các bên có thể đạt được “thỏa thuận đôi bên cùng có lợi”.“Các công ty đã đưa ra một số lời đề nghị quan trọng,” Biden nói và nói thêm “Nhưng tôi tin rằng họ nên tiến xa hơn để đảm bảo lợi nhuận doanh nghiệp kỷ lục đồng nghĩa với những hợp đồng kỷ lục cho công đoàn UAW.”⚪ ---- Theo cuộc thăm dò mới, Tổng thống Biden hơn cả cựu Tổng thống Trump và Thống đốc Florida Ron DeSantis trong các trận tranh cử giả định ở tiểu bang chiến địa Michigan. Thăm dò từ Susquehanna Polling & Research được chia sẻ đầu tiên với The Hill cho thấy Biden dẫn trước Trump 3 điểm, 46% đến 43% và DeSantis 6 điểm, 48% đến 42%. Tám phần trăm trong cả hai câu hỏi cho biết họ sẽ ủng hộ một ứng cử viên khác.Michigan có thể là một trong những tiểu bang có nhiều tranh cãi nhất trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, đã bỏ phiếu cho Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 trước khi chuyển sang Biden vào năm 2020. Tiểu bang này rất quan trọng đối với chiến thắng của cả hai.Chủ tịch Nghiên cứu & Thăm dò Susquehanna Jim Lee nói với The Hill rằng việc Biden dẫn trước Trump 3 điểm cho thấy Michigan gần giống với những gì Biden đã giành được tại tiểu bang này vào năm 2020.Cuộc thăm dò là lý do để lạc quan đối với Biden, người có tỷ lệ tán thành vẫn ở mức thấp 40% trong những tháng gần đây. Một cuộc thăm dò của CNN công bố vào tuần trước đã đánh giá xếp hạng của Biden giảm xuống 39% từ mức 41% hồi tháng Bảy.⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump nói rằng ông sẵn sàng làm chứng dưới lời tuyên thệ rằng ông không ra lệnh cho nhân viên phá hủy băng video giám sát tại Mar-a-Lago. Trong một cuộc phỏng vấn với Meet the Press phát sóng hôm Chủ nhật, Trump đã bác bỏ cáo buộc của các công tố viên rằng ông đã ra lệnh tiêu hủy các cuộn băng video để che đậy việc trộm và giấu hồ sơ mật tại dinh thự của ông ở Florida.“Điều đó là sai,” Trump nói với người dẫn chương trình Kristen Welker, người đang đảm nhận vị trí người điều hành chương trình. Khi Welker hỏi Trump liệu Trump có sẽ nói điều đó trước tòa hay không, Trump trả lời: "Chắc chắn rồi, tôi sẽ—tôi sẽ làm chứng." Trump nói thêm: "Quan trọng hơn, các cuộn băng không bị xóa. Nói cách khác, chẳng có gì xảy ra với các cuộn băng cả. Bây giờ họ đã có các cuộn băng."⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh trong bản cập nhật mới nhất về cuộc xung đột Nga-Ukraine hôm thứ Bảy tuyên bố rằng chính quyền Nga có thể sẽ tạo ra một kho dự trữ "đáng kể" hỏa tiễn hành trình phóng từ trên không để sử dụng chống lại cơ sở hạ tầng của Ukraine trong những tháng tới.Bộ cho biết: “Các báo cáo nguồn mở cho thấy kể từ tháng 4 năm 2023, tỷ lệ chi tiêu ALCM (hỏa tiễn hành trình phóng từ trên không) đã giảm, trong khi các nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh nỗ lực tăng tốc độ sản xuất hỏa tiễn hành trình”. Họ nói thêm rằng có khả năng thực tế là Moscow sẽ tập trung những vũ khí này vào các cơ sở năng lượng của Ukraine để khiến người dân không có điện, sưởi ấm hoặc nước trong mùa cần sưởi ấm sắp tới.⚪ ---- Người phát ngôn Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Andriy Yusov ngày 15/9 cho biết, lãnh chúa bù nhìn của Điện Kremlin ở Chechnya, Ramzan Kadyrov, đang trong tình trạng nguy kịch. Hãng tin Ukrinform dẫn lời Yusov: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng ông ta [Kadyrov] đã bị tái phát nặng và ở trong tình trạng nguy kịch trong vài ngày qua”.Trước đó, các báo cáo chưa được xác minh về việc Kadyrov “hôn mê” đã bắt đầu lan truyền trên các kênh Chechen Telegram. Vào đầu tháng 3, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng nhà lãnh đạo Chechnya đang trong tình trạng sức khỏe kém, tăng cân nhanh chóng và khuôn mặt sưng tấy.⚪ ---- Ba thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ (Jeanne Shaheen, Elizabeth Warren và Tammy Duckworth) đã hỏi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin trong một lá thư vào thứ Sáu rằng liệu và tại sao Elon Musk được phép vô hiệu hóa các vệ tinh Starlink ở Ukraine hồi năm 2022 (và làm thất bại một đợt tấn công của Ukraine vào bầu trời Crimea).Các thượng nghị sĩ nhấn mạnh rằng những tuyên bố trong cuốn tiểu sử về Musk được công bố gần đây của Walter Isaacson "làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về việc liệu ông Musk có đích thân can thiệp để làm suy yếu một đối tác quan trọng của Mỹ vào thời điểm quan trọng hay không – và nếu vậy thì làm thế nào và tại sao ông ấy được phép làm như vậy. Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện hoặc đã thực hiện những hành động nào để giải quyết những hành động này và ngăn chặn sự can thiệp nguy hiểm hơn nữa, và liệu có cần thêm luật để Bộ theo đuổi những mục đích này một cách hiệu quả hay không."Trước đó, Musk tuyên bố rằng ông từ chối kích hoạt các vệ tinh Starlink ở Crimea vì ông sợ việc giúp Ukraine "đánh chìm phần lớn hạm đội Nga đang neo đậu" có thể khiến SpaceX của ông "rõ ràng đồng lõa với một hành động chiến tranh và leo thang xung đột lớn".⚪ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan hôm thứ Sáu thông báo rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tiếp Tổng Thống Ukraine, Volodymir Zelensky vào thứ Năm tới. Họp báo tại Bạch Ốc, quan chức này đã nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và đề cập rằng Hoa Kỳ đã cung cấp “nhiều đợt tài trợ bổ sung”, nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng chính trị.Ngoài ra, Sullivan bày tỏ nguyện vọng của Hoa Kỳ đối với các quốc gia khác hành động nhằm cung cấp cho Ukraine phòng không, đạn dược và các năng lực khác, đồng thời nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong một liên minh đa dạng gồm các quốc gia cũng đang "đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ tương tự".⚪ ---- Một kẻ tình nghi trộm xe đã bị bắt sau khi dẫn cảnh sát vào cuộc rượt đuổi từ Hollywood và kết thúc ở Beverly Hills vào sáng thứ Sáu. Cảnh sát từ Phân khu Hollywood của Sở Cảnh sát Los Angeles đã đáp ứng khoảng 11:30 giờ tối Thứ Năm vì 1 vụ đột nhập vào một đại lý xe Toyota ở khu phố 6000 trên Đại lộ Hollywood. Cửa trước đại lý xe bị đập vỡ và video cho thấy nghi phạm phá hoại bên trong cơ sở kinh doanh trước khi lấy trộm chìa khóa từ một hộp khóa. Sau đó, y nhảy lên chiếc xe màu trắng, tông xuyên qua hai cánh cổng trước khi phóng nhanh bỏ chạy.Cảnh sát truy đuổi nghi phạm qua Hollywood đến Beverly Hills, nơi hắn dừng lại ở một đại lý Lamborghini ở 8423 Đại lộ Wilshire. Dùng đá và các mảnh vụn khác, nghi phạm đã đập vỡ cửa sổ tại đại lý xe này, đi vào bên trong và xảy ra tình trạng bế tắc kéo dài một giờ đồng hồ. Khoảng 3 giờ sáng, cảnh sát Beverly Hills đã đến và sử dụng súng điện đối với nghi phạm trước khi bắt giữ y.⚪ ---- Quận Los Angeles: tên cướp vào 1 tiệm ở Phố Tàu, đấm bàbầm dập, rồi vơ vét. Cảnh sát đang truy lùng người đàn ông đã đấm nhân viên cửa hàng 60 tuổi trong một vụ cướp trắng trợn ở khu phố Tàu. Người phụ nữ làm việc tại cửa hàng này 20 năm đã phải nhập viện sau khi bị đánh., chủ cửa hàng cho biết: “Thật đau lòng khi chứng kiến sự việc như vậy. Bà Huynh là một trong những người dịu dàng nhất."Vụ cướp xảy ra tại Angie's Boutique vào khoảng 12 giờ trưa Thứ năm. Ông Nguyễn nói rằng Văn Huỳnh, nhân viên bán hàng, đã thấy nghi phạm đang đi đến tiệm với chiếc mặt nạ trượt tuyết che mặt. Bà Huynh cố gắng xích cửa lại nhưng người đàn ông đã khống chế được và đột nhập vào tiệm bán thuốc lá.Sau khi tháo mặt nạ trượt tuyết, nghi phạm bắt đầu trộm đồ từ cửa sổ phía trước trong khi Huỳnh cố gắng ngăn cản. Y đẩy ba té xuống đất vàvới tay qua quầy và nhặt một chiếc hộp đen. Sau khi nhấc mình lên khỏi mặt đất, Huỳnh cố gắng ngăn người đàn ông rời khỏi cửa hàng. Tên cướp quay lại và đánh vào mặt người phụ nữ 60 tuổi khiến bà ngã xuống đất. “Bà ấy đã 60 tuổi rồi. Bà ấy không đáng bị như vậy”, Nguyễn nói. Người dân quanh đó chạy vào quán giúp đỡ Huỳnh được đưa vào bệnh viện.Mắt trái của bà Huynh sưng húp. Chủ tiệm cho biết thêm, nghi phạm đã cố cướp cửa hàng một ngày trước đó. “Hôm qua y đã đến và dòm ngó các món đồ,” Nguyen nói. "Hôm qua y đã cố lấy nó. Tôi đã ngăn y lại." Ông Nguyễn cho biết đây là lần đầu tiên trong 20 năm cửa hàng bị cướp. Nguyen treo giải thưởng 5.000 USD cho bất kỳ thông tin nào dẫn tới việc kết án. Cảnh sát Los Angeles đang xem các đoạn phim an ninh để xác định nghi phạm.⚪ ----Theo Báo Pháp Luật. UBND TP.HCM đã có tờ trình HĐND TP về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, dự kiến áp dụng từ 1-1-2024. Sở GTVT cho biết toàn bộ số tiền phí thu được nộp vào ngân sách và được sử dụng phục vụ cho hoạt động thu phí và công tác quản lý, bảo trì, khai thác lòng đường, hè phố.

TP sẽ thực hiện niêm yết công khai bảng phí tại địa điểm thu và công khai trên trang thông tin điện tử của các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí về tên phí, mức thu, phương thức thu và các văn bản quy định thu phí. Dự kiến thời gian thu phí kể từ ngày 1-1-2024.

⚪ ---- TIN VN. Long An: Hàng ngàn người lao động bị nợ lương và BHXH. Theo Báo Tiền Phong. Bà Bùi Thị Ngọc Trang - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Long An - nêu vấn đề: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Long An nói chung, trong các Khu công nghiệp nói riêng có nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ doanh nghiệp bỏ trốn… dẫn đến tình trạng hàng ngàn người lao động bị nợ lương và BHXH, từ đó quyền lợi của người lao động (NLĐ) bị xâm phạm nghiêm trọng vì không chốt được sổ BHXH, không được BHXH giải quyết chế độ ốm đau, thai sản…

⚪ ---- TIN VN. Các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may và da giày đang gặp thách thức chưa từng có tiền lệ. Theo Báo Đầu Tư Chứng Khoán. Theo Bộ Công thương, trong 8 tháng đầu năm 2023, nhóm hàng thời trang bao gồm dệt may và da giày, kim ngạch xuất khẩu sang một số thị trường trọng điểm chứng kiến đà sụt giảm tương đối mạnh. Theo ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công Thương), Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới về nhóm ngành hàng này, trong đó Việt Nam hiện là nước xuất khẩu lớn thứ 2 về da giày, thứ 3 về dệt may và thứ 5 thế giới về gỗ và sản phẩm từ gỗ. Mặc dù nhóm sản phẩm nói trên hiện vẫn có nhiều lợi thế cạnh tranh, đặc biệt thông qua các ưu đãi về thuế quan từ 15 FTA song phương và khu vực hiện có với nhiều đối tác trên thế giới, nhưng nhóm ngành hàng thời trang, nội thất hay gia dụng của Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi xuất khẩu ra thế giới, chủ yếu do sức tiêu dùng suy giảm đối với nhóm hàng hóa không thiết yếu tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm như Hoa Kỳ, EU, các nước CPTPP... Bên cạnh đó, các thị trường kể trên ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn mới, đòi hỏi khắt khe hơn, đặt ra nhiều nhiều thách thức chưa từng có tiền lệ cho doanh nghiệp xuất khẩu trong nước.

⚪ ---- HỎI 1: Hơn 2/3 dân số thế giới ủng hộ điện mặt trời?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc thăm dò toàn cầu cho thấy hơn 2/3 dân số thế giới ủng hộ năng lượng mặt trời, gấp 5 lần so với sự ủng hộ của công chúng đối với nhiên liệu hóa thạch. Cuộc khảo sát do Glocalities phối hợp với các nhóm vận động Công dân toàn cầu (Global Citizen) và Sáng kiến Hiệp ước không phổ biến vũ khí hóa thạch (The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative) thực hiện, dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 21.000 người ở 21 quốc gia từ tháng 1 đến tháng 6.

Các quốc gia bao gồm Úc, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Ý, Mexico, Nam Phi, Nam Hàn, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. Cuộc khảo sát cho thấy, với 68% ủng hộ, năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng phổ biến nhất, tiếp theo là gió (54%), thủy điện (35%) và hạt nhân (24%), chỉ có 14% số người được hỏi cho biết họ thích nhiên liệu hóa thạch.

Chi tiết:

https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/global-survey-shows-two-thirds-population-favours-solar-power-2023-09-15/

⚪ ---- HỎI 2: Có 22% dân Mỹ nói Tu chính án thứ nhất là quyền mang súng?

ĐÁP 2: Tu chính án 1 là quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do báo chí, tự do kiến nghị chính phủ. Trong Bản khảo sát "The 2023 Annenberg Constitution Day Civics Survey" (Khảo sát Công dân Ngày Hiến pháp Annenberg năm 2023), 1.482 người được yêu cầu nêu tên các quyền cụ thể được Tu chính án thứ nhất đảm bảo.

Chỉ có 77% người Mỹ được khảo sát có thể nhớ lại rằng Tu chính án thứ nhất bảo vệ quyền tự do ngôn luận, nhưng chưa đến một nửa có thể nêu tên các quyền khác được tu chính án đó bảo vệ. Kết quả:

. 77% cho biết tự do ngôn luận

. 40% cho biết tự do tôn giáo

. 33% cho biết quyền hội họp

. 28% cho biết tự do báo chí

. 9% cho biết có quyền kiến nghị chính phủ

. 5% nêu tên chính xác tất cả năm quyền của Tu chính án thứ nhất.

. 22% nêu tên quyền mang vũ khí, quyền này thực sự được bảo vệ bởi Tu chính án thứ hai.

. 22% không thể gọi tên chính xác bất kỳ quyền nào.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 66% người Mỹ có thể kể tên ba nhánh của chính phủ (hành pháp, lập pháp và tư pháp).

Chi tiết:

https://www.abajournal.com/news/article/poll-released-before-constitution-day-finds-22-of-americans-think-first-amendment-protects-gun-rights

.