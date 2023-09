Cô Nhi Ngọc Mai Lê, cư dân Illinois, đã bị truy tố vì bị cáo buộc xông vào Điện Capitol vào ngày 6/1/2021, theo tin ABC 7 I-Team. Phiên tòa đầu tiên của Lê qua video dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 9/2023 trước Thẩm phán Sơ thẩm Robin Meriweather của Quận Columbia. Nếu bị kết tội, cô có thể bị 3 năm tù.

.

- TIN VN. Cả nước kinh hoàng khi bị Chủ tịch Quốc hội VN tuyên án: cả nước đều có tội trong vụ cháy chung cư mini Hà Nội.

- Illinois: cô Nhi Ngọc Mai Lê nghe lời Trump "cứu nước Mỹ," về biểu tình ở thủ đô ngày 6/1/2021, xông vào tòa nhà Quốc Hội, cơ nguy 3 năm tù.

- Tướng Mark Milley: Tôi không hề đề nghị tấn công Iran, Trump đã nói bịa đặt

- Trump đã táo bạo thú tội trên TV: có quyền lấy hồ sơ mật đi, mà không cần giải mật.

- DeSantis nói ở Florida: Trump sẽ lãnh án, thì viễn ảnh Trump ứng cử là zero.

- Cộng hòa cực hữu ở Hạ viện lộ ý sẽ siết tiền tài trợ cuộc chiến Ukraine

- Cộng tố Quận Fulton, Georgia, bàn giao danh tính 30 đồng phạm không bị truy tố cho luật sư của Trump và 18 đồng phạm đang bị truy tố, yêu cầu giữ bí mật vì an toàn

- Jenna Ellis (cựu luật sư của Trump) lộ dấu hiệu hợp tác với công tố, sẽ khai hết, quy tội về Trump

- Cựu công tố Glenn Kirschner: Thẩm phán McAfee tách làm 2 vụ từ vụ Biện lý Willis truy tố Trump và 18 đồng phạm sẽ nguy hiểm cho Trump

- Trump câu giờ đối với các vụ kiện đòi xóa tên Trump trên phiếu bầu ở Colorado và Minnesota vô ích.

- Chủ Tịch Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) họp nội bộ Cộng Hòa, bị hăm dọa lột chức Chủ tịch, liền nổi nóng, chửi thể: Tới luôn đi, F..., tao không sợ.

- Quốc hội tới gần tình hình bế tắc ngân sách vì Cộng Hòa cựu hữu muốn chính phủ Biden đóng cửa

- Các Bộ trưởng Hành chánh Michigan, Georgia, Colorado, New Hampshire và Minnesota: không xóa tên Trump ở lá phiếu, phải chờ tòa phán

- TT Joe Biden: Trump là "hoàng đế mang nợ", đã làm nợ của Hoa Kỳ tăng lên 40% vì giảm thuế 2 nghìn tỷ USD cho các tỷ phú và đại công ty

- TT Joe Biden: những gì Cộng Hòa làm chỉ là tấn công, Mỹ đang có nền kinh tế mạnh nhất thế giới, lạm phát thấp nhất thế giới.

- Hunter Biden, con trai TT Joe Biden, bị truy tố về 3 tội sử dụng súng

- Bắt đầu đình công "Stand Up" tại các nhà máy xe GM, Ford và Stellantis, đòi tăng lương, làm 4 ngày/tuần...

- Giám đốc hãng xe GM: đình công làm hại kinh tế Mỹ vì 1 việc làm ở GM tạo ra 6 việc làm ở các lĩnh vực khác

- Tesla tìm cách in 3D để sẽ giảm 1/2 giá thành xe, và giảm 1/2 thời gian ráp xe.

- Georgia: bắt 5 người lớn và 1 trẻ vị thành niên trong 1 Hội thánh Ky tô gốc Hàn vì đã giết người, giấu xác

- Anh: Tata Steel, nhà máy thép lớn nhất nước Anh sẽ sa thải 3.000 công nhân

- Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc bị cách chức, điều tra về tham nhũng.

- Anh: quân Ukraine bắn sập, làm xưởng đóng tàu Svemorzavod của Hạm đội Biển Đen của Nga sẽ tê liệt nhiều tháng

- Zelensky sẽ tới thăm Quốc hội Mỹ tuần tới trong khi tham dự Đại hội đồng LHQ

- Donetsk: Ukraine đã pháo kích vào khu này 70 lần trong ngày qua.

- Mỹ: Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Mỹ là nhảm nhí, quấy rối

- Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ điều tra vụ Elon Musk tắt sóng vệ tinh để cứu tàu chiến Nga năm 2022 không bị Ukraine bắn

- Một bệnh viện ung thư ở Quận Cam vừa nhận được khoản góp tặng 100 triệu USD từ Panda Express

- California: Học phí sinh viên Đại học CSU sẽ tăng 6% hàng năm trong 5 năm bắt đầu từ năm 2024-25

- Quận Cam: Một nam vị thành niên bị bắt vì cố ý, riêng biệt, tông xe vào 3 người đi xe đạp, làm 1 chết.

- New Jersey: Cường Duy Nguyễn bị bắt vì xăm trên cơ thể 1 em vị thành niên, cho trẻ em uống rượu

- Idaho: Trọng Tuan Huynh đã nhận tội gây rối trật tự, 5 ngày trong nhà tù quận

- RFA: Mỹ rà soát thuế chống bán phá giá với ống thép, đinh và lốp xe tải Việt Nam.

- TIN VN. Triệt xóa đường dây hoa hậu, hoa khôi bán dâm với giá lên đến 10.000 USD/lượt ở TP.HCM.

- HỎI 1: Chuyên gia y tế Mỹ gốc Á thường bị kỳ thị? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Người hạnh phúc nhất là: những người đạ kết hôn và có con? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-15/9/2023) ⚪ ---- Liên đoàn Công nhân United Auto thông báo bắt đầu các cuộc đình công "Stand Up" tại các nhà máy lắp ráp General Motors, Ford và Stellantis vì thời hạn đạt được thỏa thuận với 3 công ty sản xuất xe hơi Hoa Kỳ đã hết hạn vào nửa đêm tối ngày 14 tháng 9 theo giờ miền Đông.

.

Shawn Fain, lãnh đạo công đoàn UAW, thông báo rằng các cuộc đình công sẽ diễn ra tại cơ sở lắp ráp Wentzville của General Motors, nhà máy lắp ráp và sơn Wayne của Ford, và nhà máy Toledo của Stellantis. “Chúng ta phải cho thế giới thấy rằng cuộc chiến của chúng ta là cuộc chiến chính nghĩa,” Fain nhấn mạnh trong bài phát biểu video vào tối Thứ Năm. Có nghĩa là 145.000 công nhân UAW vẫn tiếp tục làm việc trong khi chỉ 13.000 công nhân đình công ở vài nhà máy thôi.

.

Nhưng chủ tịch công đoàn Shawn Fain đã đe dọa sẽ gia tăng đình công nếu các công ty sản xuất xe từ chối đáp ứng yêu cầu của công nhân: yêu sách tăng lương lớn, tuần lễ làm việc 4 ngày và chương trình lương hưu mở rộng cùng nhiều chương trình khác của công đoàn. Hai công ty Ford và GM hiện đang đưa ra mức tăng 20% trong suốt thời hạn hợp đồng và công ty Stellantis đang đưa ra mức tăng 17,5%. Nhưng công đoàn yêu cầu tăng ngay lập tức 20% và bốn lần tăng thêm, mỗi lần tăng 5% trong suốt một thỏa thuận kéo dài 4 năm.

.

UAW muốn quay trở lại các kế hoạch thanh toán lương hưu truyền thống và chăm sóc sức khỏe cho người về hưu cho tất cả thành viên UAW. Những công nhân được thuê trước năm 2007 vẫn được hưởng những quyền lợi đó. Những người được thuê từ đó – phần lớn những người làm việc theo giờ – thì không. UAW cũng muốn thấy sự quay trở lại của việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt (COLA) để bảo vệ các thành viên khỏi lạm phát.

.

Công đoàn yêu cầu giới hạn việc sử dụng lao động tạm thời và buộc phải làm thêm giờ. Công đoàn cũng muốn người lao động có thêm thời gian nghỉ phép, bao gồm cả tuần làm việc 4 ngày. Và UAW đang đấu tranh để đạt được một số biện pháp bảo vệ công việc nhất định cho người lao động, bao gồm cả quyền đình công vì đóng cửa nhà máy.

.

Chuyển đổi sang xe điện sẽ làm mất nhiều việc làm. Công đoàn nói rằng họ không phản đối xe điện nhưng đó phải là một “sự chuyển đổi công bằng”. Khi các thành viên mất việc chế tạo động cơ xăng và hộp số, công đoàn muốn họ có thể chuyển sang công việc chế tạo pin xe điện và các bộ phận khác. Và họ nói rằng những công việc đó phải được trả mức lương tương đương với mức lương mà các công việc do UAW đại diện tại các nhà máy xe trả.

.

Ford trước đây đã nhấn mạnh rằng yêu sách của liên công đoàn sẽ làm "tăng hơn gấp đôi" chi phí lao động liên quan đến UAW của công ty sản xuất xe "vốn đã cao hơn đáng kể so với chi phí lao động của Tesla, Toyota và các công ty sản xuất xe thuộc sở hữu nước ngoài khác ở Hoa Kỳ."

.

⚪ ---- Giám đốc điều hành Công ty xe hơi General Motors Mary Barra nói với CNBC hôm thứ Sáu rằng các cuộc đình công "sẽ không tốt cho nền kinh tế nói chung" vì "đối với mỗi việc làm của công ty GM, có 6 việc làm khác phụ thuộc vào việc chúng tôi điều hành."

.

CEO nói rằng bà rất thất vọng vì cuộc đình công đã bắt đầu. "Không cần phải đình công ngay bây giờ. Chúng tôi có một lời đề nghị rất rộng rãi trên bàn ngay bây giờ. Nó mang tính lịch sử. Từ góc độ tăng lương, đó là lời đề nghị quan trọng nhất mà chúng tôi có được trong lịch sử 115 năm của mình," Barra nhấn mạnh.

.

Bà nói thêm rằng nhà sản xuất xe hơi vẫn sẵn sàng “tiếp tục đàm phán”. Trước đó, liên đoàn Công nhân United Auto đã thông báo bắt đầu các cuộc đình công tại các nhà máy lắp ráp của ba hãng xe GM, Ford Motor Company và Stellantis NV vì yêu cầu của nhân viên chưa được đáp ứng.

.

⚪ ---- Giảm 1/2 giá thành xe, và giảm 1/2 thời gian ráp xe, đó là kỹ thuật mới Tesla đang nghiên cứu. Tesla đang làm việc bí mật về một quy trình sản xuất mới mà báo The Verge lưu ý có thể chứng tỏ là một “bước đột phá lớn về công nghiệp”. Nhiều nguồn tin nói với Reuters rằng công ty xe điện đang thử nghiệm một quy trình mới cho phép họ đúc gần như toàn bộ phần gầm của một trong những chiếc xe của mình thành một mảnh lớn, thay vì ghép những mảng xe lại với nhau bằng cách sử dụng 400 chiếc khác nhau. các bộ phận thường liên quan đến việc chế tạo một chiếc xe. Sự đổi mới như vậy sẽ thúc đẩy sản xuất và tiết kiệm số tiền lớn cho Tesla. Reuters lưu ý rằng nó sẽ giúp CEO Elon Musk đạt được mục tiêu “giảm một nửa chi phí sản xuất”.

.

Hai nguồn tin ước tính rằng việc sử dụng quy trình này, bao gồm in 3D và xây dựng các lớp sử dụng cát công nghiệp (industrial sand), sẽ cho phép Tesla chế tạo một chiếc xe hơi từ đầu trong 18 tháng đến hai năm, thay vì ba đến bốn năm như thông thường. Các nguồn tin nói với Reuters rằng Tesla sẽ đưa ra quyết định về việc có áp dụng quy trình in 3D này để chế tạo gầm xe hay không vào cuối tháng 9.

.

⚪ ---- Cảnh sát ở Georgia cho biết 6 người - năm người lớn và một trẻ vị thành niên - bị truy tốc tội giết người đã khai với các nhà điều tra rằng họ thuộc một nhóm có tên là "Chiến binh của Chúa Kitô" (Soldiers of Christ). Họ bị bắt sau khi xác của một phụ nữ chỉ nặng 70 pound s (31.7 kilogram) được tìm thấy trong cốp xe của một nghi phạm. Cảnh sát quận Gwinnett cho biết trong một tuyên bố rằng người phụ nữ này “dường như đã bị đánh đập và suy dinh dưỡng trong nhiều tuần” sau khi cô từ Nam Hàn đến Mỹ hồi mùa hè này để gia nhập hội thánh này. Cảnh sát tin rằng người phụ nữ bị giam dưới 1 tầng hầm.

.

Cảnh sát viết: “Văn phòng Giám định Y khoa tin rằng tình trạng suy dinh dưỡng có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô này. Nguyên nhân chính xác của cái chết vẫn đang được điều tra." Cảnh sát xác định các nghi phạm là cư dân Georgia: Eric Hyun, 26 tuổi; Gawom Lee, 26 tuổi; Joonho Lee, 26 tuổi; Juoonhyum Lee, 22; Hyunji Lee, 25 tuổi; và một cậu bé 15 tuổi được giấu tên. Nhóm 6 người này đã bị truy tố tội bỏ tù trái phép, giả mạo bằng chứng và che giấu cái chết của người khác cũng như tội giết người.

.

Thi thể của người phụ nữ được tìm thấy sau khi Hyun đỗ xe bên ngoài một spa Nam Hàn ở Duluth, cách Atlanta khoảng 22 dặm về phía đông bắc, và nhờ người thân đưa anh đến bệnh viện vì những gì cảnh sát cho là "những vết thương không liên quan". Cảnh sát cho biết người thân đã tìm thấy xác chết và gọi 911 sau khi Hyun yêu cầu người thân lấy một món đồ từ xe hơi.

.

⚪ ---- Sự hoài nghi đang gia tăng trong các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện về việc chấp thuận thêm tài trợ cuộc chiến của Ukraine khi Quốc hội phải đối mặt với thử thách đầu tiên về vai trò của Mỹ trong cuộc chiến chống lại Nga. Hạ viện có thể phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu ngay trong tháng này khi Thượng viện xem xét đưa gói viện trợ Ukraine vào một nghị quyết tiếp tục nhằm đẩy lùi thời hạn đóng cửa chính phủ có thể xảy ra.

.

Trong khi phe thiểu số gồm các nhà lập pháp cực hữu từ lâu đã phản đối việc tài trợ Ukraine nhiều hơn, một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa nói với báoThe Hill trong tuần này rằng các đảng viên Cộng hòa ôn hòa hơn ở Hạ viện cũng đang nêu lên mối lo ngại. “Không chỉ có Freedom Caucus; Tôi nghĩ có rất nhiều người quan tâm đến nguồn tài trợ,” Dân biểu Lisa McClain (R-Mich.), thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện, cho biết. “Tôi nghĩ tất cả phụ thuộc vào những gì trong hóa đơn.”

.

⚪ ---- Trump đã táo bạo thú tội trên TV. Theo các chuyên gia pháp lý, cựu Tổng Thống Donald Trump đã đưa ra một số lời thú nhận đáng kinh ngạc trong cuộc phỏng vấn với Megyn Kelly được công bố hôm thứ Năm. Người ta thấy Trump trong cuộc phỏng vấn chỉ trích Công tố đặc biệt Jack Smith và việc truy tố Trump về tội trộm và giấu tài liệu mật, lặp lại tuyên bố rằng Trump "được phép có những tài liệu này", cho dù chúng "mật hay không mật". Trump cũng lặp lại khẳng định của mình rằng Trump không cần một "nghi lễ" để giải mật tài liệu, mặc dù Smith đã có đoạn ghi âm lời Trump thú nhận điều ngược lại (tức là, Trump trước đó thú nhận Trump không có quyền giữ và tiết lộ hồ sơ mật, khi Trump lộ hồ sơ mật cho vài người ở New Jersey).

.

Các chuyên gia cho biết, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Trump nói rằng Trump "được phép" có tất cả các tài liệu mật, nhưng nó có thể sẽ được thêm vào danh sách những thứ được sử dụng để chống lại Trump trước tòa. Cựu công tố viên Joyce Vance cho biết: “Thật tuyệt vời khi Trump làm công việc của các công tố viên cho họ. Lời thú nhận tốt đấy."

.

⚪ ---- Trump sẽ vào tù và DeSantis sẽ là ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa... đó là lời ám chỉ thấy rõ của Thống đốc Florida Ron DeSantis. Đài địa phương WDTN đưa tin DeSantis cho biết khả năng được bầu của Trump sẽ là zero nếu Trump bị kết án trong bất kỳ vụ án nào trong bốn vụ án mà Trump hiện đang phải đối mặt. DeSantis nói: “Tôi nghĩ cơ hội đắc cử sau khi bị kết án trọng tội là gần bằng 0 mà bạn có thể có được”.

.

DeSantis cũng nói rõ rằng ông nghĩ Trump, người đã bị luận tội hai lần riêng biệt trong một nhiệm kỳ sẽ gặp vấn đề về khả năng được bầu ngay cả khi Trump không bị tòa kết tội. DeSantis giải thích: “Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng tổng thống, cựu tổng thống, nên tranh cử lại. Có quá nhiều cử tri thất vọng vì Trump đã phá vỡ các cam kết đối với họ.”

.

Ban vận động tranh cử của Trump đã lập tức đáp trả DeSantis và cáo buộc DeSantis "làm thân với Never Trumpers và những đảng viên Đảng Dân chủ điên rồ", điều mà chiến dịch mô tả là "mức thấp nhất mọi thời đại".

.

⚪ ----- Một cựu luật sư của Trump được suy đoán sẽ hợp tác với công tố để có những lời khai ra sự thật và lỗi về Trump. Cựu luật sư của Donald Trump, cô Jenna Ellis đã không giấu nổi sự khinh thường của cô đối với Trump. Hồi năm 2016, Ellis đã gọi Trump là “kẻ ngốc” và “kẻ bắt nạt”, người “không thể xử lý những lời chỉ trích” trước khi đột ngột cô thay đổi quan điểm và ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử năm đó 2016. Sau đó, cô trở thành người đại diện hợp pháp của Trump khi Trump tìm cách lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 sau thất bại trước Joe Biden.

.

Giờ đây, Ellis là một trong 18 bị cáo bị truy tố cùng với Trump trong vụ lừa đảo ở Georgia - và cô không vui khi Trump không tài trợ cho luật sư bào chữa của cô hoặc của các đồng phạm của họ. Lời phàn nàn của Ellis đã khiến cựu Thứ trưởng Tư pháp New York là Tristan Snell nói hồi tháng trước rằng cô Ellis có thể khai thật để tố cáo Trump trong vụ Georgia.

.

Hôm thứ Năm, Ellis nói trên chương trình American Family Radio của cô rằng cô có “tình yêu và sự tôn trọng lớn lao” đối với Trump ở cấp độ cá nhân, nhưng tuyên bố rằng cô “đơn giản là không thể ủng hộ Trump cho chức vụ dân cử một lần nữa,” với lý do “xu hướng ác tính, tự ái của Trump khi chỉ đơn giản nói rằng Trump chưa bao giờ làm điều gì sai trái.”

.

Cô Ellis vào tháng 3 đã bị thẩm phán Colorado khiển trách vì đã đưa ra những điều sai lệch về cuộc bầu cử năm 2020 khi là luật sư của Trump.

.

⚪ ---- Cựu công tố viên Tòa án Quân sự Hoa Kỳ Glenn Kirschner nói quyết định của thẩm phán chia vụ án can thiệp bầu cử Georgia thành hai phiên tòa có thể “thiệt hại thê thảm” cho cựu Tổng thống Donald Trump, một trong 19 bị cáo trong cuộc điều tra gian lận rộng rãi nhằm nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia.

.

Thẩm phán Scott McAfee hôm thứ Năm đã ra phán quyết rằng 17 bị cáo - bao gồm cả Trump - sẽ không bị xét xử cùng lúc với hai bị cáo khác đang yêu cầu xét xử nhanh chóng, các luật sư ủng hộ Trump, Kenneth Chesebro và Sidney Powell. Hai người này sẽ ra tòa vào ngày 23 tháng 10.

.

Kirschner nhận xét rằng Biện lý quận Fulton Fani Willis và nhóm của bà sẽ “thể hiện mạnh mẽ” trong phiên tòa đầu tiên [ngày 23/10] và “chứng minh toàn bộ âm mưu”, bao gồm cả những tội ác bị cáo buộc của Trump. Tuy nhiên, các luật sư của Trump sẽ có quyền xem trước các bằng chứng và do đó có thể điều chỉnh cách bào chữa của họ khi xét xử ông, Kirschner thừa nhận.

.

Tuy nhiên, ông nói, các luật sư của Chesebro và Powell sẽ chỉ tấn công các bằng chứng buộc tội thân chủ của họ, vì vậy những tin tức tiêu cực về Trump sẽ tràn ra “ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác” từ phiên tòa xử Kenneth Chesebro và Sidney Powell. Kirschner nói: “Điều này sẽ gây tổn thương, điều này sẽ tàn phá Trump trước tòa án dư luận”.

.

⚪ ----- Trump câu giờ đối với các vụ kiện đòi xóa tên Trump trên phiếu bầu: rồi sẽ vô ích. Đối mặt với vụ kiện đòi xóa tên Trump trên phiếu bầu theo Tu chính án thứ 14, các luật sư của Trump đã trì hoãn liên tục. Nhưng lần này, nó sụp đổ nhanh chóng, theo Jordan Rubin viết cho MSNBC.

.

Rubin viết: “Tôi đã lưu ý đến một sự phức tạp ban đầu có thể xảy ra trong vụ án ở Colorado, khi Trump cố gắng xin chuyển nó lên tòa án liên bang (điều tương tự mà một số bị cáo hình sự trong vụ truy tố ở Georgia của Trump muốn làm ở đó). Nhưng cuối cùng, "Nỗ lực này nhanh chóng bị thẩm phán liên bang bác bỏ. Đó là bởi vì Bộ trưởng Hành chánh Colorado là Jena Griswold, người có tên trong vụ kiện cùng với Trump, lẽ ra cũng muốn chuyển vụ kiện lên tòa án liên bang. Nhưng bà Griswold đã không làm như vậy. Thế là Chánh án Hoa Kỳ Philip Brimmer bác bỏ đơn Trump xin lên tòa liên bang hôm thứ Ba, và gửi nó trở lại tòa án tiểu bang."

.

Một vụ kiện tương tự như vậy đã được đệ trình ở Minnesota vào đầu tuần này. Trump đã không thắng nổi Colorado hoặc Minnesota trong thời gian ông tranh cử, vì vậy phán quyết chống lại ông ở cả hai tiểu bang sẽ không nhất thiết ảnh hưởng đến con đường trở thành tổng thống của ông vào năm 2024. Ngoài ra, cả hai vụ kiện đều cần phải vượt qua một số thách thức, bao gồm cả án lệ đó không rõ ràng về việc Tu chính án thứ 14 có thể được thực thi như thế nào bởi các thực thể không phải Quốc hội.

.

Vậy là, đường nào cũng tới Tòa án Tối cao. Rubin kết luận: “Cuối cùng, cho dù là thông qua những vụ kiện này hay bất kỳ vụ kiện nào khác, đó là vấn đề mà Tòa án Tối cao cuối cùng có thể cần phải giải quyết. Và với những diễn biến mới nhất này, chúng ta có thể tiến gần hơn tới giải pháp đó.”

.

⚪ ---- Các công tố viên ở Quận Fulton, Georgia, hôm thứ Năm đã bàn giao danh tính của 30 đồng phạm không bị truy tố cho luật sư của Donald Trump và 18 đồng phạm phải đối mặt với cáo buộc gian lận trong nỗ lực lật đổ kết quả bầu cử năm 2020 của tiểu bang. Theo Thẩm phán Tòa án Tối cao Scott McAfee, yêu cầu bào chữa là một yêu cầu tiêu chuẩn, người đã trả lời những lo ngại của các công tố viên về việc những cái tên bị rò rỉ bằng cách ban hành lệnh bảo vệ, cấm chia sẻ chúng một cách công khai.

.

Mặc dù nhiều người trong số 30 người đã được giới truyền thông xác định một cách đáng tin cậy, nhưng vẫn còn phải xem liệu mối đe dọa về những hậu quả pháp lý tiếp theo có đủ để ngăn cản Trump nổi tiếng nóng nảy không tiết lộ bất kỳ hoặc tất cả các chi tiết cụ thể lên mạng truyền thông xã hội hay không.

.

⚪ ---- Chủ Tịch Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) đã nổi nóng, chửi thể khi các Dân biểu Cộng Hòa cực hữu hăm dọa tước bỏ chức vụ Chủ Tịch Hạ viện của ông trong cuộc họp kín Cộng Hòa hôm Thứ Năm: "Tụi bay nghĩ tao sợ hả. Tới luôn đi, [chửi thề: F...]. Tao không sợ" (You guys think I’m scared of a motion to vacate. Go fucking ahead and do it. I’m not scared).

.

Một số người tham dự buổi họp kể lại với báo The Washington Post như trên. Dân biểu McCarthy đã tìm cách đi theo đường lối tốt đẹp với tư cách là Chủ tịch Hạ viện, làm việc để xoa dịu các phe phái khác nhau trong hội nghị của ông và thường nhượng bộ trước những đồng viện cực hữu, những người nắm giữ phiếu bầu để có thể phế truất ông chức Chủ tịch Hạ viện nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng.

.

DB McCarthy được cho là đặc biệt thất vọng với việc những người có đường lối cứng rắn ngăn chặn dự luật phân bổ ngân sách quốc phòng. McCarthy nói với các phóng viên sau sự bộc phát của anh ấy trong cuộc họp: “Tôi đã tỏ ra thất vọng ở đây vì tôi thất vọng. Thất vọng với một số người trong hội nghị Dân biểu Cộng Hòa.” Một số Dân biểu Cộng Hòa cực hữu đã lộ ý muốn ngăn cản ngân sách, để cuối tháng 9 sẽ đóng cửa chính phủ liên bang, nhằm làm tê liệt chính phủ Biden.

.

⚪ ---- Quốc hội tiến gần hơn đến việc chính phủ đóng cửa hôm thứ Năm sau khi những người bảo thủ ở Thượng viện chận lại 1 dự luật, yêu cầu thay đổi một gói chi tiêu ngân sách trước đó đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng. Xung đột về dự luật chi tiêu của Thượng viện cho thấy sự chia rẽ giữa giới lãnh đạo ôn hòa của Đảng Cộng hòa và phe Cộng Hòa bảo thủ có ý định buộc Quốc hội cắt giảm chi tiêu và các cải cách khác, ngay cả khi điều đó có nguy cơ khiến chính phủ đóng cửa.

.

Sự kiện bất ngờ cũng xảy ra một ngày sau khi sự chia rẽ trong hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện buộc các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở hạ viện phải hoãn cuộc bỏ phiếu để bắt đầu tranh luận về dự luật phân bổ ngân sách quốc phòng hàng năm. Những người bảo thủ trong Hạ viện đang từ chối thông qua dự luật cho đến khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-Calif.) đồng ý với yêu cầu của họ là có đường lối cứng rắn với đảng Dân chủ trong các cuộc đàm phán chi tiêu cuối năm.

.

Nhóm bảo thủ ở Thượng viện và Hạ viện đang tăng cường độ chiến thuật của họ trong vòng chưa đầy ba tuần trước khi nguồn tài trợ của chính phủ hết hạn vào ngày 30/9/2023. Mục tiêu của họ là tối đa hóa đòn bẩy chính trị của mình với các đảng viên Đảng Dân chủ và các nhà lãnh đạo trong đảng Cộng Hòa của họ, đồng thời giảm thiểu khả năng họ bị cuốn vào một nghị quyết liên tục nhằm duy trì nguồn tài trợ của chính phủ hoặc các dự luật chi tiêu khác cần phải được thông qua vào cuối năm nay.

.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (D-N.Y.) hôm thứ Ba đã ca ngợi công việc của Thượng viện là “tiêu chuẩn vàng để quản trị tốt” và đưa ra sự tương phản rõ ràng giữa chế độ lưỡng đảng ở phía Thượng viện và sự hỗn loạn trong Hạ viện.

.

Tuy nhiên, thay vào đó, những người bảo thủ ở Thượng viện đã làm trật đường rầy đối với gói ngân sách đầu tiên được đưa ra sàn Thượng viện: luật tài trợ cho xây dựng quân sự và các Bộ Cựu chiến binh, Nông nghiệp, Giao thông vận tải, Nhà ở và Phát triển Đô thị.

.

Thượng nghị sĩ Ron Johnson (R-Wis.) đã ngăn cản việc bỏ phiếu về các sửa đổi, yêu cầu chia dự luật thành 3 dự luật riêng biệt, mặc dù làm như vậy có thể sẽ kéo dài quá trình thông qua chúng qua Thượng viện lâu thêm nhiều tuần lễ [trong khi 30/9 có thể phải đóng cửa chính phủ vì cạn tiền].

.

⚪ ---- Tướng Mark Milley phủ nhận cáo buộc của cựu Tổng thống Trump rằng Milley đề nghị tấn công Iran. Milley, trong một cuộc phỏng vấn với Fareed Zakaria của CNN, đã thẳng thừng bác bỏ tuyên bố của Trump về Iran. Milley nói: “Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng chưa một lần nào tôi khuyến nghị tấn công Iran.

.

Sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Hoa Kỳ đang đề cập đến những bình luận mà Trump đưa ra trong đoạn băng ghi âm năm 2021 tại câu lạc bộ Bedminster, N.J. của Trump. Trong đoạn ghi âm, Trump cho biết ông có một tài liệu mật chứng minh quan điểm của mình về câu chuyện - rằng Milley đã bảo ông tấn công Iran trong thời gian Trump nắm quyền. Rõ ràng ông ta đang cố gắng bác bỏ một bài báo của tờ New Yorker mô tả chi tiết cách Milley hành động để ngăn chặn Trump tấn công Iran trong những ngày cuối cùng của chính quyền ông ta.

.

Đoạn ghi âm đó là một phần quan trọng trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt liên bang, vốn đã buộc tội Trump hồi đầu năm nay với hơn 30 tội danh liên quan đến việc giữ trái phép các tài liệu mật.

.

Trump đã bổ nhiệm vị tướng này làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân vào năm 2018. Nhưng họ bất đồng về nhiều vấn đề, bao gồm cả các cuộc biểu tình đòi công lý chủng tộc năm 2020 khi Trump muốn sử dụng quân đội để dập tắt bạo loạn.

.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Milley cho biết ông có thể nói “một cách chắc chắn rằng bản thân Tướng Milley không bao giờ đề xuất một cuộc tấn công toàn diện vào Iran. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tôi biết những gì tôi đã làm và tôi không khuyên bạn nên tấn công Iran”.

.

⚪ ---- Các quan chức bầu cử ở các tiểu bang chiến địa gần đây đã từ chối lời kêu gọi đơn phương loại bỏ cựu Tổng thống Donald Trump khỏi cuộc bỏ phiếu năm 2024 và nói rằng các tòa án nên quyết định xem liệu ông ấy có bị loại bởi “lệnh cấm nổi dậy” của Tu chính án thứ 14 hay không.

.

Các Bộ trưởng Hành chánh giám sát các cuộc bầu cử ở Michigan, Georgia, New Hampshire và Minnesota gần đây cho biết họ không có quyền tự mình viện dẫn Tu chính án thứ 14 để ngăn chặn Trump khỏi cuộc bầu cử tổng thống. Những quan chức này, bao gồm cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, đến từ các tiểu bang có 45 phiếu đại cử tri.

.

Bộ trưởng Hành chánh Michigan là Jocelyn Benson, một đảng viên Đảng Dân chủ, hôm thứ Năm cho biết trên tờ Washington Post rằng cách tiếp cận đơn phương này là “sai lầm” và “tòa án” nên quyết định.

.

Bộ trưởng Hành chánh Georgia là Brad Raffensperger, một đảng viên Đảng Cộng hòa, cho biết trên tờ Wall Street Journal rằng điều này sẽ “củng cố sự bất bình của những người coi hệ thống này là gian lận và tham nhũng”.

.

Một điều khoản của Tu chính án thứ 14, được thông qua sau Nội chiến, nói rằng bất kỳ quan chức Mỹ nào tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ sẽ bị loại khỏi chức vụ trong tương lai nếu họ “tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn” hoặc đã “hỗ trợ hoặc an ủi” đối với những người nổi dậy.

.

Khó khăn là ở chỗ: Trump chưa bị kết tội. Trump phủ nhận hành vi sai trái liên quan đến vụ tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021 và nói rằng những thách thức ứng cử này “không có cơ sở pháp lý”.

.

Hiện thời nhiều cử tri đã nộp đơn kiện ở Minnesota và Colorado, yêu cầu tòa án cấm các quan chức bầu cử ghi tên Trump vào lá phiếu.Bộ trưởng Hành chánh thuộc Dân chủ ở Minnesota và Bộ trưởng Hành chánh thuộc Cộng hòa ở New Hampshire cũng cho biết họ sẽ không chặn Trump khỏi cuộc bỏ phiếu nếu không có sự can thiệp của tòa án.Bộ trưởng Hành chánh New Hampshire là David Scanlan nói với các phóng viên hôm thứ Tư: “Chỉ cần Trump nộp tuyên bố tranh cử và ký tên theo cam kết sẽ bị phạt nếu khai man, trả lệ phí nộp đơn 1.000 USD, tên của Trump[ sẽ xuất hiện trong lá phiếu sơ bộ của tổng thống”.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gọi người tiền nhiệm là "hoàng đế mang nợ", cáo buộc Trump đã làm tăng "bong bóng" khoản nợ của Hoa Kỳ lên 40% bằng cách đưa ra kế hoạch cắt giảm thuế trị giá 2 nghìn tỷ USD "nghiêng" cho các tập đoàn lớn và giới nhà giàu. Phát biểu tại một sự kiện ở Maryland, Biden tuyên bố Trump "tạo ra nhiều nợ" hơn bất kỳ tổng thống Mỹ nào khác chỉ trong vòng một năm.Tổng thống hiện tại cũng chỉ trích Trump vì Mỹ đã mất 2 triệu việc làm trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump và khẳng định chính quyền của Biden "không chỉ phục hồi" những công việc này mà còn "thêm thêm hàng triệu việc làm nữa".⚪ ---- Biden nhấn mạnh hôm thứ Năm rằng “tất cả những gì Cộng Hòa làm chỉ là tấn công”, ám chỉ những bình luận của các chính trị gia Đảng Cộng hòa về chính sách kinh tế Biden, "Trong suốt thời gian họ dành để tấn công tôi và kế hoạch của tôi, đây là điều họ không bao giờ nói đến, điều họ muốn làm. Hãy nghĩ về điều đó. Có vẻ như họ muốn giữ bí mật."Trong bài phát biểu về Bidenomics ở Maryland, Biden nhận xét rằng “Mỹ có nền kinh tế mạnh nhất thế giới”. Ông cũng tuyên bố có "mức tăng trưởng kinh tế hậu đại dịch cao nhất hành tinh" và duy trì tỷ lệ lạm phát thấp nhất so với các nền kinh tế hàng đầu khác.⚪ ---- Hunter Biden, con trai của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, đã bị truy tố về tội sử dụng súng liên bang ở Delaware hôm thứ Năm. Theo hồ sơ tòa án, Hunter Biden bị buộc tội ba tội hình sự liên quan đến việc sở hữu súng, bao gồm sở hữu súng trái phép khi sử dụng ma túy và khai man khi mua vũ khí.Đầu năm nay, con trai của tổng thống Mỹ được cho là đã lên kế hoạch nhận tội trốn thuế và các cáo buộc liên quan đến sở hữu súng như một phần của thỏa thuận nhận tội sau đó đã bị Thẩm phán quận Delaware Maryellen Noreika bác bỏ, khiến Hunter Biden phải không nhận tội về thuế. Noreika sau đó đã bác bỏ các cáo buộc về thuế đối với anh để nhường chỗ cho các cáo buộc mới ở khu vực tài phán khác.⚪ ---- Tata Steel, nhà máy thép lớn nhất nước Anh sẽ sa thải hàng ngàn công nhân, theo Sky News đưa tin hôm thứ Sáu. Ước tính có khoảng 3.000 việc làm sẽ bị mất, 2.000 trong số đó ở Port Talbot. Tất cả điều này diễn ra bất chấp gói giải cứu trị giá 500 triệu bảng Anh, một trong những gói hỗ trợ lớn nhất trong lịch sử. Mặt khác, Tập đoàn Tata cũng dự kiến sẽ đầu tư khoảng 725 triệu bảng Anh để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang các phương pháp sản xuất xanh hơn.Đầu năm nay, có thông tin cho rằng Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt đang tìm cách ký một gói hỗ trợ mới cho ngành thép trị giá hơn 500 triệu bảng Anh, trong đó Tata Steel là một trong những công ty nhận được số tiền "tương đương rộng rãi".⚪ ---- Báo Wall Street Journal hôm thứ Sáu dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Li Shangfu (Lý Thượng Phúc) đã bị cách chức. Các quan chức Mỹ coi thông tin tình báo không xác định là cơ sở để kết luận rằng Li đã bị sa thải. Trong khi đó, một nguồn tin khác thân cận với cơ quan ra quyết định ở Bắc Kinh chia sẻ rằng Li đã bị đưa đi thẩm vấn vào tuần trước. Lần xuất hiện công khai cuối cùng của Li diễn ra vào cuối tháng 8.“Một số vấn đề đang tồn tại của Quân đội Giải phóng Nhân dân TQ (PLA) có thể quá lớn để [Chủ tịch Trung Quốc] Tập Cận Bình giải quyết, và chúng có tác động thực sự đến khả năng của PLA trong việc đạt được những gì ông ấy mong muốn. Chúng tôi biết rằng tham nhũng Trong PLA đủ sâu để điều này trở thành một yếu tố. Và chúng tôi biết nó có ảnh hưởng sâu sắc đến những gì họ có thể làm và cách họ thực hiện," theo một quan chức Mỹ cho biết.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh cho biết trong bản tin tình báo về Ukraine công bố hôm thứ Sáu rằng quân Ukraine đã tấn công nhà máy đóng tàu Svemorzavod của Hạm đội Biển Đen (BSF) của Nga, gây ra "thách thức lớn trong việc duy trì hoạt động bảo trì hạm đội".Anh nhấn mạnh rằng, mặc dù Nga "giảm nhẹ thiệt hại" nhưng các tàu ngầm như Minsk và Rostov vẫn bị hư hại nghiêm trọng. Báo cáo viết: “Việc mất tàu Rostov đã loại bỏ một trong 4 tàu ngầm có khả năng mang hỏa tiễn hành trình của BSF, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tấn công Ukraine và triển khai sức mạnh của Nga trên Biển Đen và Đông Địa Trung Hải. Bất kỳ nỗ lực nào để đưa tàu ngầm [Rostov] trở lại hoạt động đều có thể mất nhiều năm và tiêu tốn hàng trăm triệu đô la. Có thực tế trước mắt của nhiệm vụ phức tạp là loại bỏ đống đổ nát khỏi ụ tàu sẽ khiến các ụ tàu không thể sử dụng được trong nhiều tháng tới."⚪ ---- Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra về việc Elon Musk từ chối hỗ trợ liên lạc Starlink cho lực lượng Ukraine năm 2022 sau khi có tiết lộ rằng tỷ phú này có thể đã can thiệp để ngăn chặn một nỗ lực tấn công tàu chiến Nga ở Hắc Hải. Thượng nghị sĩ Jack Reed (D-RI) cho biết trong một tuyên bố: “Ủy ban đang tích cực thăm dò vấn đề này từ mọi góc độ."Thông báo này được đưa ra ngay trước chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Điện Capitol của Hoa Kỳ vào tuần tới. Musk, người nắm quyền kiểm soát một số lượng lớn các vệ tinh đang hoạt động, đã tuyên bố trong tuần này rằng ông cần có sự chấp thuận của Hoa Kỳ để kích hoạt công nghệ Starlink trên bầu trời Crimea, nơi bị quân Nga chiếm đóng.Các quan chức Ukraine và Hoa Kỳ đã chỉ trích Musk vì đã tắt công nghệ vệ tinh khi quân Ukraine chuẩn bị tấn công tàu chiến Nga trong năm 2022: “Cả Elon Musk, hay bất kỳ công dân nào, đều không thể đưa ra lời cuối cùng khi nói đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ,” Reed nói trong tuyên bố của mình.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến là sẽ tới thăm Quốc hội Hoa Kỳ trong chuyến đi tới Hoa Kỳ vào tuần tới để tham dự Đại hội đồng LHQ, hãng tin AP đưa tin trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. Chuyến thăm tiềm năng tới Điện Capitol diễn ra sau lời kêu gọi của chính quyền Biden yêu cầu Quốc hội phê duyệt khoản tài trợ bổ sung 20,6 tỷ USD cho Ukraine.

.

Trước đó, NBC News đã trích dẫn một quan chức cấp cao của Ukraine rằng Zelensky dự kiến sẽ gặp Tổng thống Joe Biden trong thời gian ông ở Mỹ vào tuần tới, đây sẽ là chuyến thăm thứ hai tới nước này kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine.

.

⚪ ---- Văn phòng đại diện Cộng hòa Nhân dân Donetsk tại Trung tâm Điều phối và Kiểm soát ngừng bắn chung (JCCC) cho biết Ukraine đã pháo kích vào khu này 70 lần trong ngày qua. Theo tuyên bố của JCCC, Ukraine đã bắn đạn pháo 155 mm vào 8 khu định cư ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Cụ thể, có hai thường dân bị thương trong khu vực.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết hôm thứ Năm rằng việc trục xuất hai nhà ngoại giao Hoa Kỳ khỏi Nga là "hoàn toàn không có giá trị". Ông nói với báo chí rằng Moscow “đã chọn đối đầu và leo thang thay vì can dự ngoại giao mang tính xây dựng” và “tiếp tục quấy rối các nhân viên đại sứ quán của chúng tôi”.

.

Mỹ lấy làm tiếc rằng Nga đã thực hiện một bước đi "vô cớ" và Hoa Kỳ "sẽ đáp trả phù hợp với hành động của họ", Miller nhấn mạnh nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về phản ứng này.

.

⚪ ---- Một bệnh viện ung thư ở Quận Cam vừa nhận được khoản quyên góp khổng lồ, sau khi Viện nghiên cứu y khoa City of Hope nhận được 100 triệu USD từ những người đồng sáng lập Panda Express để hỗ trợ thành lập chương trình ung thư quốc gia. Chương trình này nhằm mục đích cải thiện kết quả điều trị và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư và gia đình họ.

.

Khoản quyên góp này được thực hiện bởi Andrew và Peggy Cherng và là khoản đóng góp lớn nhất mà City of Hope từng nhận được, cũng như khoản quyên góp lớn nhất từng được thực hiện bởi Quỹ Gia đình Từ thiện Panda.

.

Robert Stone, Giám đốc điều hành của City of Hope, cho biết: “Chúng tôi rất biết ơn món quà này, nó sẽ cho phép chúng tôi dẫn đầu trong lĩnh vực ung thư tích hợp và tiếp tục đi tiên phong trong đổi mới y tế nhân ái như chúng tôi đã làm tại City of Hope trong hơn 100 năm”. tuyên bố.

.

Với số tiền quyên góp, bệnh viện sẽ thành lập Trung tâm Ung thư Tích hợp Gia đình Cherng tại City of Hope. Theo bệnh viện, ý tưởng về ung thư tổng hợp là một "cách tiếp cận toàn diện" để chăm sóc bệnh ung thư "rút ra từ các nền văn hóa đa dạng, đặc biệt là y học cổ truyền Trung Quốc và các truyền thống chữa bệnh phương Đông khác".

.

Theo một tuyên bố của bệnh viện: “Nghiên cứu nghiêm ngặt về các liệu pháp phương Đông có thể mang lại những hiểu biết dựa trên bằng chứng giúp thúc đẩy sự phát triển của các loại thuốc và phương pháp chăm sóc ung thư hiệu quả hơn”. Các quan chức bệnh viện cho biết 40% bệnh nhân ung thư sử dụng các liệu pháp tích hợp như vậy, nhưng rất ít tổ chức chăm sóc sức khỏe cung cấp quyền tiếp cận chúng dưới sự giám sát của bác sĩ.

.

Peggy Cherng cho biết trong một tuyên bố: “Panda Restaurant Group thành lập cách đây 50 năm với tầm nhìn kết hợp những hương vị và văn hóa phương Đông và phương Tây tốt nhất thông qua ẩm thực”.

.

⚪ ---- Học phí dành cho sinh viên Đại học California State University sẽ tăng 6% hàng năm trong 5 năm bắt đầu từ năm 2024-25 theo kế hoạch đã được Hội đồng Quản trị của trường đại học phê duyệt hôm thứ Tư. Như thế, học phí đại học hàng năm của CSU sẽ tăng từ mức hiện tại là $5,742 lên $6,084 trong năm học 2024-25. Tổng số sẽ tăng lên 6.450 USD vào năm sau, sau đó lên 6.840 USD vào năm 2026-27, sau đó lên 7.248 USD và cuối cùng là 7.682 USD vào năm 2028-29.

.

Theo một báo cáo về nhân viên nêu rõ đề xuất tăng học phí, “Quỹ chung của tiểu bang và doanh thu học phí của sinh viên là hai nguồn chính hỗ trợ kế hoạch ngân sách hoạt động hàng năm của trường và nỗ lực giáo dục của khoảng 460.000 sinh viên CSU”.

.

Như thế, việc tăng học phí sẽ tạo ra thêm 148 triệu đô la trong năm học 2024-25. Ủy viên Jack McGrory cho biết việc tăng học phí cho sinh viên là một quyết định khó khăn, nhưng ông lưu ý rằng 60% nguồn tài trợ của hệ thống CSU là tiền của tiểu bang trong khi 40% còn lại là từ học phí của sinh viên. “Chúng tôi chỉ có một lần tăng học phí trong 12 năm qua,” ông nói.

.

⚪ ---- Quận Cam: Một nam vị thành niên đã bị bắt vào tối thứ Ba vì liên quan đến một loạt vụ cố ý tông xe rồi bỏ chạy ở Huntington Beach, một trong số đó liên quan đến cái chết của một người đàn ông 70 tuổi. Cậu bé, được cảnh sát cho ẩn danh, đã bị truy tố một tội giết người và hai tội tấn công bằng vũ khí chết người. Y bị bắt ngay sau khi chiếc xe của y được tìm thấy tại khu nhà số 6000 trên Đại lộ Warner ở Huntington Beach.

.

Nhà chức trách được gọi đến khu vực Brad Drive và Edwards Street lúc 10:30 tối. vào Chủ nhật, ngày 10 tháng 9, để đáp lại một vụ tông xe rồi bỏ chạy được báo cáo. Nạn nhân trưởng thành khai với cảnh sát rằng anh đang đạp xe xuống phố Edwards thì bị một chiếc xe cố tình tông vào bên cạnh anh trước khi phóng ce bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được điều trị vết thương nhẹ và chưa được cơ quan chức năng xác định danh tính.

.

Cảnh sát cũng nhận được báo cáo về một người đi xe đạp bị ngã gần Đại lộ Heil và Phố Springdale vào khoảng 10:45 tối. Khi cảnh sát tới nơi, họ phát hiện một người lớn đi xe đạp bị thương nặng và sau đó đã chết tại hiện trường. Sau đó, ngườic hết được xác định là Steven Gonzales, 70 tuổi, cư dân Huntington Beach.

.

Trong khi cảnh sát điều tra cả 2 vụ xe hôi tông xe đạp, họ nhận được báo cáo từ nạn nhân thứ ba cho biết anh đang đạp xe trên lối băng qua đường ở Đại lộ Warner và Phố Edwards vào khoảng 10 giờ tối. thì bị một chiếc xe hơi tông vào rồi phóng chạy. Chiếc xe được mô tả là một chiếc Toyota sedan bốn cửa màu đen với cản va bên hành khách phía trước bị hư hỏng "đáng kể".

.

⚪ ---- - Cô Nhi Ngọc Mai Lê, cư dân Illinois, cho biết cô vừa mới trở thành công dân Hoa Kỳ và đã bị bắt vì bị cáo buộc xông vào Điện Capitol vào ngày 6/1/2021, theo tin ABC 7 I-Team. Nhi Ngọc Mai Lê đã bị các đặc vụ FBI của Chicago bắt hôm thứ Sáu ngày 8 tháng 9/2023 sau khi Công tố của Quận Columbia truy tố 4 cáo buộc tội nhẹ đối với cô, bao gồm cố ý đi vào một tòa nhà bị hạn chế mà không có thẩm quyền hợp pháp, và có hành vi gây mất trật tự và gây rối.

.

Lê là người thứ 41 đến từ Illinois bị truy tố liên quan đến nỗ lực ngăn chặn việc chứng nhận Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 tại tòa nhà Quốc hội. Khi Điện Capitol bị đám đông bạo loạn tràn ngập vào ngày khét tiếng đó, các đặc vụ FBI cáo buộc Lê đã ở trong đó, theo đoạn phim an ninh của Điện Capitol và các bài đăng của chính cô Lê trên mạng xã hội.

.

Hồ sơ tòa án mà I-Team thu được tiết lộ con đường đến Điện Capitol của Lê bắt đầu khi cô đi từ Chicago đến Atlanta, Georgia, vào ngày 4 tháng 1/2021, theo lời kêu gọi cùa Trump. Cùng ngày hôm đó, các đặc vụ đã nhận được một bài đăng của Lê trên trang Facebook cá nhân của cô, mà theo nhà chức trách, bài đăng này có thể làm sáng tỏ động cơ của cô đến Điện Capitol những ngày sau đó.

.

Trong bài đăng, Lê so sánh huyền thoại bầu cử Hoa Kỳ bị đánh cắp với việc người dân VN trong những năm gần đây xuống đường ở Sài Gòn, Việt Nam, phản đối "đặc khu [đạo luật cho thuê đất]... bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa."

.

“Điều tương tự cũng đang xảy ra ở Hoa Kỳ, quê hương và thiên đường thứ hai của tôi”, Lê đăng bằng tiếng Việt, được dịch sang tiếng Anh trong hồ sơ tòa án. "Một đất nước tự do đang bị tấn công bởi các thế lực ngầm. Bây giờ tôi chỉ đóng góp một phần nhỏ, làm điều ít nhất có thể để cứu nước Mỹ."

.

“Chiến đấu đến cùng hoặc chết,” Lê được cho là đã viết như thế. "Các bạn càng rất mực yêu thương đất nước thì lại càng ghét những người cộng sản. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở Washington, D.C. vào ngày 01/06."

.

Hình FBI cho thấy cô tham dự ngày 6/1/2021.

.

Các đặc vụ cho biết Lê sau đó đã tới thủ đô Washington, D.C. để tham dự cuộc biểu tình "Ngăn chặn hành vi trộm cắp" ("Stop the Steal"), nơi các đoạn phim an ninh và các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy cô đã vượt qua Cửa Nghị viện của Điện Capitol và đi vào các văn phòng Thượng viện.

Bản sao hồ sơ trò chuyện nhóm mà các đặc vụ thu được cho thấy Lê “nói với bạn bè rằng cô đã trèo tường để đến tòa nhà Capitol, rằng cô đã bị xịt hơi cay và một người khác đã bị ‘bắn chết’ khi cô Lêy đang ở bên trong tòa nhà,” theo ttờ khai về sự kiện xảy ra của FBI.

.

Các đặc vụ cũng cáo buộc Lê đã đăng các đoạn video ngắn về cô bên ngoài và bên trong Điện Capitol, bao gồm cả cảnh bên cạnh Cửa Nghị viện bị hư hại trước khi nó bị đột nhập và bên trong Hành lang Brumidi.

.

Vài ngày sau cuộc bao vây Điện Capitol, một người dùng ẩn danh đã báo cáo các bài đăng trên Facebook của Lê cho FBI, khiến các đặc vụ phỏng vấn cô vào tháng 4 năm 2021. Các đặc vụ cho biết ban đầu Lê thừa nhận đã tham dự cuộc biểu tình nhưng “đã chối không vào tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày hôm đó”, theo tời khai của FBI trong vụ án.

.

Sau khi các đặc vụ phát hiện ra các đoạn video và hình ảnh của Lê tại và bên trong tòa nhà Capitol, hồ sơ tòa án cho biết họ đã quay trở lại nơi ở của cô để thẩm vấn lần thứ hai vào tháng 2 năm 2022. Lần này, các đặc vụ cho biết Lê thú nhận đã vào Điện Capitol.

.

Được liên lạc qua điện thoại hôm thứ Tư, Lê nói với I-Team rằng cô không biết gì về vụ án hình sự chống lại mình, mặc dù đã bị bắt hồi thứ Sáu tuần trước. Một luật sư công của liên bang được chỉ định phụ trách biện hộ hồ sơ Lê cũng không trả lời yêu cầu bình luận được gửi qua email của I-Team.

.

Hồ sơ tiểu bang cho thấy Lê điều hành một tiệm làm móng Aurora. Một nhân viên trả lời điện thoại tại tiệm cho biết Lê không đi làm vào hôm thứ Tư 13/9/2023. Theo một bài đăng trên trang Facebook cá nhân của cô, ngay cả sau ngày 6 tháng 1/2021 và sau cuộc thẩm vấn của FBI, Lê vẫn trở thành công dân Hoa Kỳ. Bài đăng đề ngày 3 tháng 12/2021 (gần 1 năm sau ngày bạo loạn) cho thấy Lê đứng cạnh một thẩm phán liên bang trong một buổi lễ có vẻ như là một buổi lễ nhập tịch, mặc dù địa điểm diễn ra buổi lễ không được tiết lộ.

.

Trong phần bình luận, những người theo dõi Lê đã chúc mừng cô, trong đó Lê trả lời tầm quan trọng của quá trình nhập tịch cũng như niềm tự hào mà cô cảm thấy sau khi trở thành công dân Mỹ. Qua điện thoại, Lê không trả lời các câu hỏi của I-Team về việc nhập tịch gần đây của cô.

.

Trưởng nhóm phân tích pháp lý của ABC7, Gil Soffer, nói với I-Team về mặt lý thuyết, quyền công dân của Lê có thể bị ảnh hưởng bởi vụ án hình sự, nhưng điều đó không xảy ra thường xuyên.

.

.

Soffer nói: “Khi nhập tịch, cô ấy phải khẳng định hoặc chứng thực rằng cô ấy có tư cách đạo đức tốt và rằng cô ấy có sự gắn bó với Hiến pháp rằng bạn sẽ trung thành với Hiến pháp. Chính phủ có thể tìm cách thu hồi quyền nhập tịch của cô ấy dựa trên giả thuyết rằng cô ấy đã nói dối về những phẩm chất đó.”

.

Tuy nhiên, Soffer thừa nhận, "Đây không phải là loại trường hợp kêu gọi thu hồi quyền nhập tịch." Theo Bộ Tư pháp, Lê nằm trong số hơn 1.146 bị cáo bị buộc tội liên quan đến vụ bạo loạn ở Điện Capitol. Phiên tòa đầu tiên của Lê qua video dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 9/2023 trước Thẩm phán Sơ thẩm Robin Meriweather của Quận Columbia. Nếu bị kết tội, cô có thể bị 3 năm tù.

.

⚪ ---- Cảnh sát Quận Camden (New Jersey) cho biết trong một thông cáo báo chí rằng một người đàn ông ở Quận Camden đang ngồi tù vì bị truy tố tội hiếp dâm. Cường Duy Nguyễn, 43 tuổi, ở St. Marys, bị bắt với các tội danh sau: Bất hợp pháp xăm mình trên cơ thể của bất kỳ người nào dưới 18 tuổi; Cung cấp, mua hoặc sở hữu đồ uống có cồn của những người dưới độ tuổi hợp pháp.

.

Nguyễn hiện đang bị giam giữ tại nhà tù quận Camden. Các nhà điều tra đang tiếp tục thu thập thêm bằng chứng. Cảnh sát cho biết có thể Nguyễn sẽ phải đối mặt với cáo buộc bổ sung do bị điều tra thêm.

.

⚪ ---- Idaho: Trọng Tuan Huynh đã nhận tội nhẹ sau khi đạt được thỏa thuận nhận tội đã bị kết án có thời hạn. Trọng Tuan Huynh, 30 tuổi, ban đầu bị buộc tội tấn công nghiêm trọng vì dùng dao tấn công. Huynh đã nhận tội nhẹ gây rối trật tự sau khi đạt được thỏa thuận nhận tội với Văn phòng Công tố Quận Bannock. Là một phần của thỏa thuận, tội nhẹ bổ sung liên quan đến hành hung trong gia đình đã được bác bỏ.

.

Thẩm phán sơ thẩm đã kết án Huỳnh năm ngày trong nhà tù quận, hồ sơ tòa án cho thấy. Huỳnh bị bắt vào tháng Sáu khi cảnh sát Pocatello trả lời cuộc gọi 911 và biết được Huynh dùng dao tấn công một người bạn cùng phòng. Các nạn nhân và nhân chứng khai với cảnh sát rằng Huỳnh và một phụ nữ tại nơi cư trú đã có một cuộc cãi vã bằng lời nói. Khi một người đàn ông khác ở trong nhà định ngăn hai người lại thì Huỳnh rút dao ra khỏi tủ đựng dao trong bếp. Huynh đã bị buộc phải trả $207,50 tiền lệ phí và tiền phạt.

.

⚪ ---- RFA: Mỹ rà soát thuế chống bán phá giá với ống thép, đinh và lốp xe tải Việt Nam. Theo Đài Á châu Tự do. Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa đăng thông báo khởi xướng rà soát hành chính đối với ba sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam gồm đinh thép, ống thép và lốp xe tải hạng nhẹ. Đây vốn là ba sản phẩm đang chịu thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp tại Mỹ. Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công thương cho truyền thông hay tin trên trong ngày 15/9. Đại diện Cục Phòng vệ cho biết, theo quy định pháp luật của Mỹ, trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu có tên trong danh sách rà soát tại thông báo khởi xướng nhưng không có hoạt động xuất khẩu trong thời kỳ rà soát, doanh nghiệp phải thông báo cho DOC trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo khởi xướng rà soát (dự kiến đến ngày 11/10/2023).

.

⚪ ---- TIN VN. Triệt xóa đường dây hoa hậu, hoa khôi bán dâm với giá lên đến 10.000 USD/lượt ở TP.HCM. Theo Báo Dân Việt. Công an TP.HCM tiếp tục đấu tranh, triệt xóa thành công một đường dây hoa hậu, hoa khôi mua bán dâm với giá lên đến 10.000 USD. Phòng PC02 Công an TP.HCM phát hiện các đối tượng cầm đầu tổ chức môi giới mại dâm cho hoa hậu thế giới người Việt và hoa khôi Du lịch Việt Nam trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, quốc tế. Vào cuộc điều tra, các trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Thành Liêm (SN: 1989; quê Cà Mau) và Hà Thụy Vân Anh (SN: 2000; ngụ quận Tân Phú) là hai đối tượng cùng tham gia cầm đầu đường dây hoạt động mại dâm. Theo điều tra, giá bán dâm lên đến 200 triệu đồng/lượt, đáp ứng các nhu cầu của khách mua dâm như đi tour, đi nhanh, qua đêm, nhóm này hoạt động kín kẽ để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Các đối tượng thường xuyên thuê các căn hộ cao cấp được bảo vệ nghiêm ngặt làm nơi mua, bán dâm.

.

⚪ ---- TIN VN. Cả nước kinh hoàng khi nghe Chủ tịch Quốc hội tuyên án: cả nước đều có tội trong vụ cháy chung cư mini Hà Nội. Theo báo Pháp Luật TPHCM. Chiều ngày 15-9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Quốc hội, UBND TP Hà Nội đã đến thắp hương những người tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, và thăm hỏi, động viên những người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Chủ tịch Vương Đình Huệ đã thăm và gửi quà đến các gia đình người dân sinh sống cạnh chung cư mini đã có nhiều nỗ lực cùng các cơ quan chức năng hỗ trợ cứu giúp các nạn nhân. Ông cho biết vụ việc xảy ra thiệt hại rất lớn về tính mạng, tài sản và để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, khiến người dân cả nước bàng hoàng. Qua sự việc, theo Chủ tịch Quốc hội, dường như mỗi chúng ta đều cảm thấy có lỗi trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. (Cả nước kinh hoàng khi bị chụp mũ cả nước có tội?)

.

⚪ ---- HỎI 1: Chuyên gia y tế Mỹ gốc Á thường bị kỳ thị?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho biết các chuyên gia y tế người Mỹ gốc Á thường phải chịu sự phân biệt chủng tộc từ cả đồng nghiệp và bệnh nhân, cho biết có vô số lời nói xấu và thiếu sự hỗ trợ. Nhà nghiên cứu David Yang, một nghiên cứu sinh về y học cấp cứu tại Trường Y Khoa Yale, đã nghiên cứu vấn đề này dựa trên kinh nghiệm của chính mình.

.

Yang, 32 tuổi, một người Mỹ gốc Hoa, nhớ lại đã nghe thấy những bình luận phân biệt chủng tộc liên kết anh với virus Covid, những lời nói xấu từ bệnh nhân và bị nhầm lẫn với những người châu Á khác. Một sinh viên y khoa người Mỹ gốc Philippines cho biết cha mẹ của một bệnh nhân từng phàn nàn: “Tôi không muốn y tá [người châu Á] đó chăm sóc con tôi vì tôi không muốn con tôi bị nhiễm virus Corona”.

.

Trong số hai chục chuyên gia y tế được khảo sát có một sinh viên y khoa người Mỹ gốc Pakistan cho biết bác sĩ điều trị của anh đã từng nói đùa về người Hồi giáo. Bác sĩ điều trị đó đã nói với các bệnh nhân, "Anh ấy sẽ nhờ những người bạn của mình từ Taliban đến truy lùng bạn."

.

Phụ nữ châu Á cho biết cả sự phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính, trong đó một người nói rằng một bệnh nhân đã nói với cô ấy rằng: “Cô thật xinh đẹp. Cô giống như một con búp bê Trung Quốc vậy.”

.

Đại dịch đã tạo thêm một lớp nữa cho nạn phân biệt chủng tộc. Và sự phân biệt chủng tộc hay phân biệt giới tính công khai không phải là vấn đề duy nhất. Cuộc khảo sát của Yang cho thấy sinh viên y khoa thuộc các nhóm người Mỹ gốc Á thường xuyên bị phân biệt chủng tộc và trường học của họ ít quan tâm đến điều đó.

.

Theo nghiên cứu trước đây, các chuyên gia y tế thiểu số khác cũng phải đối mặt với sự phân biệt đối xử tương tự. Điều này bao gồm các bác sĩ da đen bị gạt ra ngoài lề trong công việc và tuyển dụng, NBC News đưa tin. Yang cho biết nhiều người tham gia cuộc khảo sát của ông nói rằng họ không biết phải tìm sự giúp đỡ ở đâu hoặc mối lo ngại của họ bị giảm bớt khi họ tìm kiếm sự trợ giúp.

Chi tiết:

https://www.themountaineer.com/lifestyles/health/survey-finds-racism-against-asians-common-in-medical-field/article_77b489b4-8094-568b-9f10-9e2f1a153d28.html

.

⚪ ---- HỎI 2: Người hạnh phúc nhất là: những người đạ kết hôn và có con?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Bản khảo sát năm 2022 của Khảo sát xã hội chung (General Social Survey: GSS) tiết lộ rằng hôn nhân và gia đình có mối liên hệ chặt chẽ với hạnh phúc. GSS cho thấy sự kết hợp giữa hôn nhân và vai trò làm cha mẹ có liên quan đến mức độ hạnh phúc lớn nhất đối với phụ nữ. Trong số những phụ nữ đã kết hôn và có con ở độ tuổi từ 18 đến 55, 40% cho biết họ “rất hạnh phúc”, so với 25% phụ nữ đã kết hôn và không có con, và chỉ 22% phụ nữ chưa kết hôn và không có con.

.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là những bà mẹ chưa kết hôn ít có khả năng cảm thấy hạnh phúc nhất: chỉ 17% trong số họ cho biết họ rất hạnh phúc. Các cuộc khảo sát trước đây, cho thấy rằng những phụ nữ đã kết hôn và có con thường là những người hạnh phúc nhất và ít cô đơn nhất.

.

Trong khi đó, 35% nam giới đã lập gia đình ở độ tuổi 18-55 và có con cho biết họ “rất hạnh phúc”, tiếp theo là 30% nam giới đã lập gia đình nhưng không có con. Ngược lại, những người đàn ông chưa kết hôn và không có con, đặc biệt là những ông bố chưa kết hôn lại kém hạnh phúc nhất - với chưa đến 15% những người đàn ông này nói rằng họ “rất hạnh phúc”. Nói cách khác, đàn ông đã kết hôn (18-55 tuổi) ở Mỹ có khả năng rất hạnh phúc cao gấp đôi so với những người đàn ông chưa lập gia đình.

Chi tiết:

https://www.mercatornet.com/who_is_happiest_married_mothers_and_fathers

.

.