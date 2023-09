- Little Saigon: 4 tện cướp đột nhâp nhà gia đình Tom Nguyễn, dí súng vơ vét tiền. - Missouri: Mục sư tuyên bố bệnh tự ký là do ma quỷ, vì Chúa Trời luôn luôn sáng tạo toàn hảo - Tây Ban Nha: nữ phóng viên TV đứng ngoài phố làm phóng sự, bị 1 tên tới sờ mông trước ống kinh, bị cảnh sát bắt.

Little Saigon: 4 tện cướp đột nhâp nhà gia đình Tom Nguyễn, dí súng vơ vét tiền. Chuyện xảy ra ngay ở Quận Cam, thủ đô người Việt tỵ nạn: 4 tên cướp có súng xông vào nhà một gia đình Việt, trói cả nhà, dùng súng điện bắn chủ nhà, vơ vét rồi chạy. Camera giám sát đã ghi lại hình ảnh vụ cướp này.

QUẬN CAM (VB-14/9/2023) ⚪ ---- Little Saigon: 4 tện cướp đột nhâp nhà gia đình Tom Nguyễn, dí súng vơ vét tiền. Chuyện xảy ra ngay ở Quận Cam, thủ đô người Việt tỵ nạn: 4 tên cướp có súng xông vào nhà một gia đình Việt, trói cả nhà, dùng súng điện bắn chủ nhà, vơ vét rồi chạy. Camera giám sát đã ghi lại hình ảnh vụ cướp này.

4 tên cướp xông vào nhà gia đình Việt giữa Little Saigon.

Cảnh sát đang truy lùng một nhóm cướp đã trói một gia đình ở Westminster trong cuộc đột nhập vào nhà hôm thứ Hai. Vụ cướp xảy ra vào khoảng 10:40 tối, khi cảnh sát Ty Cảnh sát Westminster được điều động đến dãy nhà 8900 của Pebble Beach Circle sau khi nhận được cú điện thoại xin cứu từ một người phụ nữ thì thầm rằng cô cần giúp đỡ. Cô trốn trong tủ khi các tay súng dùng súng điện bắn vào chồng cô và rồi đánh anh này.

Bốn tay súng đều đeo mặt nạ Halloween, dùng dây buộc nhựa để bắt giữ con gái 7 tuổi, con trai 14 tuổi và chồng cô, Tom Nguyen, của người phụ nữ. “Họ trói tôi… kiểu như còng tay,” Nguyễn nói. Các hung thủ dùng bao áo gối để gom toàn bộ đồ đạc trộm được trong nhà. “Họ lấy ví và lấy 200 USD từ ví của tôi”, Nguyễn nói.

Cảnh sát cho biết đã đến nhà này sau ba phút, thu hồi được chiếc áo gối chứa đầy những đồ vật có giá trị bị đánh cắp và bắt được một trong những tên cướp khi hắn đang trèo tường. Bản thông cáo báo chí tử Ty Cảnh Sát Westminster viết: “Một trong nhóm hung thủ, được xác định là Danny Sommay, đã bị bắt ngay trước cửa nhà sau khi y ném khẩu súng lục của mình qua bức tường gạch. Khẩu súng đã được thu hồi và được phát hiện là một khẩu súng ngắn 9mm đã nạp đạn được báo cáo là bị đánh cắp."

Ba nghi phạm khác đã trốn thoát và vẫn chưa bị bắt cho đến tối thứ Ba. Bản tin cảnh sát cho biết: "Cảnh sát được biết các hung thủ đã đột kích vào nhà này với súng ngắn. Một nam nghi phạm đã đẩy người đàn 6ong trong nhà nằm sát xuống đất và dùng súng điện để cưỡng bách các nạn nhân."

Trả lời phóng viên CBS, chủ nhà mắt còn bầm tím, chỉ bên hông chỗ bị dí súng điện, và hung thủ Sommay.

Sommay, 29 tuổi, hiện đã bị đưa vào nhà tù Quận Cam và đang bị giam với số tiền bảo lãnh là 1 triệu USD. Chưa có thêm thông tin nào được cung cấp về 3 nghi phạm đang đào thoát. Bất cứ ai có thông tin về vụ việc này hãy liên hệ với Cảnh sát Westminster. M. Pierson theo số 714-548-3759. Muốn mật báo ẩn danh xin gọi số 855-TIP-OCCS hoặc vào Orange County Crime Stoppers: https://occrimestoppers.org/

⚪ ---- Một mục sư ở Missouri đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội sau khi tuyên bố trong một bài giảng hồi đầu tháng này rằng bệnh tự kỷ (autism) là do các thế lực “ma quỷ” tạo ra. Mục sư Rick Morrow của Nhà thờ Beulah Church ở Richland nói với các giáo đoàn rằng bệnh tự kỷ có thể được “chữa lành” bằng cách “đuổi con quỷ đó ra ngoài. Nếu đó không phải là ma quỷ, thì chúng ta phải nói rằng Chúa Trời đã tạo ra họ như vậy,” ông nói, theo đoạn phim bài giảng của ông trên trang Facebook của nhà thờ Baptist. Morrow nói, “Bởi vì, Chúa Trời của tôi không tạo ra đồ rác rưởi. Chúa Trời không tạo ra sự lộn xộn.” (my God doesn’t make junk. God doesn’t make mess ups)

.

Sau những bình luận của Mục sư vào ngày 6 tháng 9, một bản kiến ​​nghị đã được đưa ra trên Change.org kêu gọi sa thải Mục sư khỏi Hội đồng Giáo dục Stoutland Schools Board of Education — và Morrow đã nhanh chóng từ chức vào đầu tuần này. Nhưng Mục sư đã lập lại để nhấn mạnh những bình luận ban đầu của mình trong một cuộc phỏng vấn với đài KY3. Mục sư nói, "Cuộc tranh cãi thực sự là do mọi người dán nhãn hiệu Hollywood về ma quỷ. Khi tôi nói đến một con quỷ, thì không phải vậy, con quỷ chỉ là sự hiện diện của hung ác (evil). Đó chỉ là sự hiện diện của cái ác.” Lời thanh minh cũng mơ hồ, trong khi bệnh tự kỷ theo các bác sĩ thì không có gì là hung ác cả.

⚪ ---- Tây Ban Nha, nữ phóng viên TV đứng ngoài phố làm phóng sự, bị 1 tên tới sờ mông trước ống kinh, bị cảnh sát bắt. Video cho thấy 1 người đàn ông đã sờ mông nữ phóng viên Isa Balado khi cô báo cáo về một vụ cướp ở Madrid hôm thứ Ba. Cô cố gắng tiếp tục phát sóng nhưng bị nhà sản xuất Nacho Abad cắt ngang, hỏi: "Có phải kẻ kiay vừa chạm vào mông cô không?" Rồi nói, cô Balado hãy đưa "thằng ngu kia" lên ống kính.

Vụ này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Giám đốc liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha từ chức vì hôn không xin phép đội trưởng đội tuyển nữ Jenni Hermoso, và đã bị các nhà lập pháp Tây Ban Nha lên án. Quyền bộ trưởng bình đẳng T6ay Ban Nha, Irene Montero, cho biết trong một tweet, theo Guardian: “Điều mà cho đến bây giờ là ‘bình thường’ thì không còn như vậy nữa. Đụng chạm không có sự đồng thuận là bạo lực tình dục."

Yolanda Diaz, Bộ trưởng lao động Tây Ban Nha, cho biết chính "sự hung hăng nam tính đã khiến các nữ phóng viên phải hứng chịu những vụ tấn công tình dục như thế này, và những kẻ gây hấn không hề ăn năn trước ống kính". Đài cho biết họ đã gọi cảnh sát khi xảy ra vụ này và cảnh sát đã có mặt tại hiện trường trong vòng vài phút, áp giải tên sờ mông vào tù để sờ song sắt.

Video dài 1:42 phút, dưới 18 tuổi không nên xem:

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhấn mạnh tại một buổi tiệc gây quỹ ở Virginia rằng Đảng Cộng hòa đang tìm cách luận tội ông để "đóng cửa chính phủ. Nhưng tôi có việc phải làm,” theo Steve Herman của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) viết trích dẫn một bản tin. Nhận xét này được đưa ra nhằm đáp lại thông báo của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy rằng các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ bắt đầu một cuộc điều tra luận tội chống lại tổng thống sau vụ Hunter Biden.

⚪ ---- Jenna Ellis (cựu luật sư của Trump) đã bị thẩm phán ra phán lệnh kỷ luật ở Colorado hôm thứ Tư, trong nỗ lực mới nhất nhằm buộc các luật sư phải chịu trách nhiệm vì tham dự những lời bịa đặt của Trump về bầu cử 2020 và giúp Trump lật ngược kết quả.

Ellis đã ký một thư điều kiện ghi rõ rằng nhiều lời tuyên bố mà cô đưa ra về cuộc bầu cử năm 2020 đã vi phạm các quy tắc đạo đức nghề nghiệp vì liều lĩnh hay vì cố ý xuyên tạc sự thật, theo các tài liệu do Văn phòng Nội quy Luật sư của Colorado đăng tải. Là một phần của quy định, Ellis đồng ý trả tiền phạt 224 USD.

Trong số những tuyên bố sai sự thật được nêu rõ trong thư quy định có những bình luận của Ellis trên mạng xã hội và trong các lần xuất hiện trên truyền hình cho rằng chiến dịch tranh cử của Trump có bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử đã bị “đánh cắp”.

Văn phòng Nội quy Luật sư trước đây cho biết họ đang chuẩn bị cáo buộc để truy tố chống lại Ellis, nhưng với lời thú nhận sai trái, văn phòng cho biết trong một tuyên bố rằng họ “hiện không theo đuổi bất kỳ cáo buộc nào khác chống lại bà Ellis”.

⚪ ---- Các luật sư của Sidney Powell, đang yêu cầu thẩm phán bác bỏ cáo buộc của Biện lý quận Fulton Fani Willis đối với bà Powell, theo báo The Messenger đưa tin hôm thứ Tư - bởi vì, theo họ, hành vi vi phạm thiết bị bỏ phiếu ở Quận Coffee mà Powell bị cáo buộc đã tham gia là " được ủy quyền."

.

Adam Klasfeld viết trong bản tin: “Như Tiểu bang đã biết rõ, các quan chức của Quận Coffee đã ủy quyền cho công ty SullivanStricklerLLC chụp ảnh các hệ thống bỏ phiếu trong quận vào ngày 7 tháng 1 năm 2021,” luật sư Brian T. Rafferty của Powell viết, đề cập đến công ty được giữ lại để tiến hành quét [scan] kết quả. Bản tóm tắt tiếp tục: "Cả Giám sát bầu cử của quận và Hội đồng đều ủy quyền xem xét. Trên thực tế, Giám sát bầu cử đã gửi 'lời mời' đến một luật sư khác (người không làm việc với bà Powell) để thực hiện hình ảnh pháp y. Điều này có nghĩa là không có dữ liệu nào bị đánh cắp, không có gian lận và không có gì được thực hiện mà không được phép.”

Các luật sư của Powell cũng cho rằng Powell thực sự không tham gia vào kế hoạch này. Việc vi phạm thiết bị bỏ phiếu của Quận Coffee, được cho là được thực hiện theo lệnh của Powell và các quan chức Cộng Hòa địa phương nhằm cố gắng truy lùng gian lận bầu cử, là tâm điểm chính của cuộc điều tra gian lận đã truy tố không chỉ Powell mà cả cựu Tổng thống Donald Trump và 17 người trong số họ. những cộng sự khác của anh ta. Theo một số chuyên gia pháp lý, các email cho thấy toàn bộ đội ngũ của Trump đã tham gia vào âm mưu này.

Bàn tin viết: “Sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, Powell thường xuyên đưa ra những giả thuyết vô căn cứ rằng những người khác đã phạm tội gian lận bầu cử. Powell đã dẫn đầu một loạt vụ kiện thất bại nhằm tìm cách lật ngược thất bại của Tổng thống lúc bấy giờ là Donald Trump ở Arizona, Michigan, Wisconsin và Georgia. Thẩm phán liên bang chủ trì vụ kiện ở Michigan của cô ấy đã giới thiệu Powell và tất cả các đồng luật sư của Powell đến các hiệp hội luật sư tương ứng của họ để có thể tước quyền luật sư, khiến Powell phải đấu tranh để giành được giấy phép hành nghề luật sư của mình."

⚪ ---- Một thẩm phán tiểu bang Georgia hôm thứ Năm đã bác bỏ yêu cầu của Biện lý Willis về việc xét xử tất cả 19 bị cáo trong vụ lật ngược bầu cử Georgia 2020 vào tháng tới. Thẩm phán Scott McAfee viết rằng không thể xử chung trong tháng 10/2023 với số lượng lớn như thế. Phán quyết của McAfee có nghĩa là cựu Tổng thống Trump sẽ không bị xét xử vào tháng 10 cùng với ít nhất hai đồng phạm của ông, những người đã viện dẫn quyền được xét xử nhanh chóng của họ.

Nó đánh dấu một khựng lại đối với Biện lý quận Fani Willis (D), người đã nhiều lần thúc giục Thẩm phán McAfee giữ các bị cáo lại với nhau và xét xử họ cùng một lúc. Mặc dù McAfee không ấn định ngày xét xử Trump, nhưng phán quyết của ông đặt ra thời hạn linhn động là ngày 1 tháng 12/2023, thời hạn này sẽ diễn ra trước bất kỳ phiên tòa cuối cùng nào. Trump và 18 đồng phạm đều không nhận tội đối với 41 cáo buộc mà họ phải đối mặt.

McAfee cũng xác định rằng các bị cáo Kenneth Chesebro và Sidney Powell – hai luật sư đã viện dẫn quyền được xét xử nhanh chóng vào tháng trước, đẩy nhanh vụ án của họ – sẽ bị xét xử cùng nhau. Thẩm phán đã nói rằng ông sẽ xử chung 2 người tại phiên điều trần vào tuần trước. Nhưng Chesebro đã lập luận trong hồ sơ tòa án rằng anh ta chưa bao giờ gặp Powell, khiến cho việc xét xử các vụ án của họ cùng nhau là “không thể”.

Phiên tòa chung của Chesebro và Powell được ấn định vào ngày 23 tháng 10 – phiên tòa đầu tiên về cáo buộc Trump và 18 đồng phạm trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

⚪ ---- CDC kêu gọi dân Mỹ tiêm mũi vaccine tăng cường chống COVID-19, Thống Đốc DeSantis phản đối, kêu gọi dân Florida đừng tiêm gì hết. Thống đốc Florida Ron DeSantis và quan chức y tế hàng đầu của tiểu bang Florida đang trực tiếp mâu thuẫn với các khuyến nghị về sức khỏe của liên bang và cảnh báo người dân không nên tiêm thuốc tăng cường COVID-19 mới, nói rằng không có đủ bằng chứng cho thấy nó mang lại lợi ích lớn hơn rủi ro, AP đưa tin. DeSantis, người đang tranh cử tổng thống và Tổng giám đốc y tế Florida Joseph Ladapo đã thảo luận về vắc xin với các bác sĩ hôm thứ Tư trong một cuộc gọi Zoom được phát trực tiếp trên X, nền tảng trước đây gọi là Twitter.

Họ lặp lại phần lớn những gì họ đã nói cách đây một tuần trong một sự kiện trực tiếp ở Jacksonville, trong đó họ cảnh báo chống lại loại vaccine mà Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã phê duyệt và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh khuyến nghị trong tuần này. Florida là một trong những nơi có dân số người cao tuổi cao nhất ở Mỹ, và họ là những người dễ lây nhiễm nhất, nếu không tiêm ngừa.

⚪ ---- Chương trình liên bang ngăn chặn việc trục xuất hàng trăm nghìn thanh niên không có giấy tờ hợp lệ lại bị phán quyết là bất hợp pháp, một quyết định có thể đưa hồ sơ DACA lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ lần thứ ba. Tờ New York Times đưa tin, trong phán quyết rằng Tổng thống Barack Obama đã vượt quá thẩm quyền của mình khi tạo ra chương trình Trì hoãn hành động dành cho những người đến Mỹ từ nhỏ, Thẩm phán liên bang Andrew Hanen của Hoa Kỳ đã không ra lệnh đóng cửa ngay lập tức.

Các đơn ghi danh mới (để hưởng chương trình DACA, những trẻ em theo ba mẹ di dân lậu vào Mỹ, bây giờ nhiều em đã thành niên, kết hôn, có con) sẽ không được chấp nhận nhưng những người được bảo vệ hiện có thể giữ và gia hạn nó. Thẩm phán Houston nêu rõ rằng quyết định của ông không yêu cầu chính phủ thực hiện bất kỳ hành động nào đối với những người nhận DACA (tức là, không trục xuất, cũng không cho ở lại Mỹ đối với diện này).

Tổng thống Biden và các nhóm ủng hộ người nhập cư đã kêu gọi Quốc hội phê chuẩn các biện pháp bảo vệ vĩnh viễn diện DACA, nhưng mọi nỗ lực nhằm thông qua Đạo luật DREAM được đề xuất đều thất bại vì Cộng Hòa chống đối. Tổng thống Donald Trump đã chấm dứt DACA vào năm 2017, nhưng phán quyết của Tòa án Tối cao vào năm 2020 đã cho phép chương trình này tiếp tục, theo USA Today.

⚪ ---- Biện lý quận Fulton Fani Willis (D) hôm thứ Tư khẳng định cựu Tổng thống Trump và tất cả các đồng phạm trong vụ lật ngược bầu cử năm 2020 cần được xét xử cùng nhau vào tháng 10, bất chấp sự hoài nghi ngày càng tăng từ thẩm phán. Willis viết trong tài liệu tòa án được công bố hôm thứ Tư: “Tiểu bang yêu cầu Tòa án này giữ tất cả các bị cáo lại để xét xử… cho đến khi các Bị cáo trình bày trước Tòa án này cơ sở để yêu cầu tách vụ án ra.”

Xét xử 19 bị cáo cùng nhau là lập trường mà Willis đã giữ vững kể từ khi cô tuyên bố cáo buộc gian lận sâu rộng trong vụ án, trong đó Trump và nhiều đồng minh bị cáo buộc can thiệp vào kết quả bầu cử năm 2020 của Georgia để giữ cựu tổng thống nắm quyền. Trump đã mất Georgiag vào tay ứng cử viên lúc đó là Joe Biden. Nhưng Trump đã chống trả như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Trump nhằm trì hoãn các vụ án hình sự của khi vận động trở lại Bạch Ốc.

Các bị cáo phải đối mặt với các cáo buộc theo Đạo luật các tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng (RICO), cho phép Willis liên kết nhiều âm mưu lại với nhau mà bà tuyên bố có cùng một mục tiêu - ngay cả khi mỗi bị cáo vốn không có mối liên hệ nào. Cùng nhau, họ phải đối mặt với tổng cộng 41 cáo buộc trong tổ chức tội phạm bị cáo buộc. Tất cả các bị cáo đều không nhận tội.

Sau khi hai bị cáo – luật sư thân cận với Trump là Sidney Powell và Kenneth Chesebro – viện dẫn quyền được xét xử nhanh chóng, cho phép họ được xét xử vào mùa thu này, Willis đã kêu gọi tòa án đẩy nhanh thời hạn cho tất cả các bị cáo khác. Nhưng tại phiên điều trần tuần trước, Thẩm phán Scott McAfee của Tòa án Thượng thẩm Quận Fulton bày tỏ nghi ngờ sâu sắc về đề xuất của Willis. Việc đệ đơn hôm thứ Tư đánh dấu nỗ lực cuối cùng của các công tố viên trong việc thuyết phục McAfee trước khi ông ra phán quyết.

.

Đội ngũ pháp lý của Trump và một số bị cáo khác kiên quyết phản đối yêu cầu của Willis, nhiều người nói rằng họ sẽ chưa sẵn sàng ra tòa vào tháng 10. Nhưng Willis hôm thứ Tư lưu ý rằng các bị cáo vẫn giữ quyền yêu cầu xét xử nhanh chóng. Nếu Thẩm phán McAfee chấp nhận yêu cầu tách vụ ra cho nghi can nào, Willis cảnh báo rằng một “loạt” bị cáo sau đó có thể quyết định rằng họ muốn một phiên tòa nhanh chóng.

“Trên thực tế, việc tổ chức đồng thời ba phiên tòa cấp cao trở lên sẽ tạo ra một loạt vấn đề an ninh và tạo ra gánh nặng không thể tránh khỏi đối với các nhân chứng và nạn nhân, những người sẽ bị buộc phải làm chứng ba lần trở lên cho cùng một loạt sự kiện trong cùng một vụ án,” theo các công tố viên viết.Phiên tòa xét xử 19 bị cáo có thể đặt ra nhiều vấn đề, từ an ninh, phòng thủ tòa án và nhân chứng, cho tới tổ chức chung. Một số đại cử tri giả mạo cũng bắt đầu đổ lỗi cho Trump. Các đại cử tri giả, những người từng ký các tài liệu khai man rằng họ là đại cử tri Georgia cho cựu tổng thống, cho biết trong hồ sơ tòa án rằng họ đã hành động “theo chỉ đạo” của Trump.Ngay cả việc tìm một không gian tòa án đủ rộng để chứa 19 bị cáo, luật sư của họ, nhóm của Willis, bồi thẩm đoàn và thẩm phán - chưa kể đến vấn đề an ninh cho cựu tổng thống, các phóng viên và bất kỳ thành viên nào của công chúng - cũng có thể khó khăn. Nhưng các công tố viên Quận Fulton cho biết hôm thứ Tư rằng việc xét xử 19 bị cáo sẽ “khả thi” tại tòa án địa phương.Các công tố viên viết: “Việc chia vụ án này thành nhiều phiên tòa kéo dài sẽ tạo ra sự căng thẳng to lớn đối với nguồn lực tư pháp của Tòa án Thượng thẩm Quận Fulton. Nhà nước có khả năng xét xử những vụ án lớn và phức tạp.”⚪ ---- Mark Meadows tiếp tục thua cuộc. Hôm thứ Hai, cựu chánh văn phòng Bạch Ốc đã yêu cầu Thẩm phán liên bang Steve Jones của Hoa Kỳ tạm dừng lệnh bác bỏ nỗ lực chuyển vụ án can thiệp bầu cử 2020 ở Georgia của ông lên tòa án liên bang. Theo hồ sơ tòa án, Jones đã từ chối yêu cầu, viết rằng Meadows không chứng minh đầy đủ lý do tại sao như thế. Có nghĩa là, mọi thủ tục xét xử sẽ y hệt như Tòa tiểu bang Georgia đã ấn định theo thỉnh nguyệnc ủa Biện lý Quận Fulton, bà Fani Willis. (Nghĩa là, sau khi Meadows xin chuyển từ tòa tiểu bang lên tòa liên bang bị từ chối, Meadows lại xin ngưng áp dụng phán lệnh từ chối đó, và sau đó lại bị từ chối lần nữa.)Việc Thẩm phán liên bang từ chối lời xin của Meadows là một chiến thắng dành cho Biện lý Fani Willis, người đã phát triển vụ kiện chống gian lận trong hơn hai năm chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, Meadows và 17 đồng phạm khác. Việc chuyển đến tòa án liên bang - điều mà Meadows xin không thành công là cần thiết vì vụ án liên quan đến hành vi vốn là một phần công việc của Meadows với tư cách là một nhân viên chính phủ liên bang - sẽ giúp Meadows có thêm thời gian để kháng cáo quyết định. Meadows bị truy tố cùng với Trump vào ngày 14 tháng 8 vì cáo buộc vi phạm luật RICO của Georgia và các cáo buộc khác liên quan đến kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 ở Georgia. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 23/10.⚪ ---- Hồ sơ mật không phải xem lúc nào, nơi nào cũng được. Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã ban hành lệnh bảo vệ, đặt ra các giới hạn về địa điểm và thời điểm cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và các luật sư của ông có thể thảo luận về thông tin mật liên quan đến vụ án hình sự chống lại Trump vì bị cáo buộc trộm và giấu tài liệu mật.Thẩm phán Aileen Cannon (Thẩm phán này do Trump bổ nhiệm từ 2020) nêu rõ: “Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc thông tin có mật hay không, bên bào chữa phải xử lý thông tin đó như thể nó là hồ sơ mật, trừ khi luật sư của chính phủ hoặc CISO [giám đốc an ninh thông tin] xác nhận rằng thông tin đó không phải mật. Bên bào chữa chỉ được thảo luận về thông tin mật trong tòa nhà SCIF [Cơ sở thông tin có ngăn nhạy cảm] hoặc trong khu vực được CISO ủy quyền”.Thẩm phán hù dọa Trump. Bà nói: “Những hạn chế về việc tiết lộ thông tin mật được quy định trong Lệnh này có tính ràng buộc đối với Bị cáo và luật sư của Bị cáo và những hành vi vi phạm có thể dẫn đến các hình phạt hình sự và/hoặc dân sự.”Các phán quyết của Cannon trước đó thường có lợi cho Trump, bao gồm cả phán quyết hồi tháng 8, trong đó bà bác bỏ nỗ lực của Công tố đặc biệt Jack Smith nhằm bảo vệ “bí mật của đại bồi thẩm đoàn” thông qua các hồ sơ dán niêm phong. Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào tháng 5/2024 — ngay giữa mùa tranh cử sơ bộ của Trump.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã bình luận về báo cáo lạm phát mới nhất hôm thứ Tư, chỉ ra rằng lạm phát cơ bản đang “có xu hướng giảm xuống mức trước đại dịch tại thời điểm việc làm vẫn còn dồi dào”. Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi (CPI) đã tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8, so với 4,7% trong tháng 7.Tuy nhiên, lạm phát tổng thể hàng năm đã tăng lên 3,7% sau khi giảm xuống mức thấp nhất là 3% vào tháng 6. "Lạm phát tổng thể cũng đã giảm đáng kể trong năm qua, nhưng tôi biết việc giá xăng tăng trong tháng trước đã gây căng thẳng cho ngân sách gia đình. Đó là lý do tại sao tôi vẫn tập trung vào việc cắt giảm chi phí năng lượng, bao gồm cả việc đầu tư vào năng lượng sạch để tăng cường an ninh năng lượng cho chúng ta,” theo Biden nói.⚪ ---- Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mitt Romney (Cộng Hòa, Utah) hôm thứ Tư đã thông báo rằng ông sẽ không tái tranh cử vào năm 2024. Trong một bài đăng video trên mạng xã hội, Romney nói rằng ông sẽ ở độ tuổi ngoài 80 nếu giành được một nhiệm kỳ khác và hoàn thành nó và đó là "đã đến lúc cần có một thế hệ lãnh đạo mới."Sau khi liệt kê một số thành tựu tại Thượng viện mà ông đã giúp đạt được, cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa lưu ý rằng “nợ quốc gia ngày càng gia tăng, biến đổi khí hậu và các nhà độc tài đầy tham vọng của Nga và Trung Quốc” là những thách thức lớn nhất đối với Hoa Kỳ và tuyên bố rằng Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Tổng thống Donald Trump không "dẫn dắt đảng của họ" đối đầu với các vấn đề.⚪ ---- Elon MUsk thú nhận phải chiều chuộng Tập Cận Bình. Theo một cuốn sách mới của Walter Isaacson, Elon Musk thậm chí còn tìm cách xa lánh cựu phóng viên của tờ New York Times, Bari Weiss, một hình mẫu của chủ nghĩa đối lập, bằng cách lập luận rằng đó là “hai mặt” trong việc Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ.Phóng viên Weiss, theo Isaacson viết, đã khiến Musk khó chịu khi Weiss đặt câu hỏi liệu “lợi ích kinh doanh của Tesla ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến cách ông quản lý Twitter hay không”. Tỷ phú thừa nhận rằng ông cần tránh chọc giận giới lãnh đạo đất nước Hoa Lục. Musk trước đây đã gây tranh cãi khi mở một phòng trưng bày Tesla ở Xianjing (Tân Cương), nơi đang diễn ra nhiều vụ vi phạm nhân quyền.⚪ ---- Nhật Bản sẽ xây chuỗi cung ứng ở Canada bao gồm thăm dò và chế biến các khoáng sản quan trọng cho xe điện (EV) và sản xuất pin lưu trữ, theo Nikkei đưa tin hôm thứ Năm. Chính phủ Canada sẽ hỗ trợ dưới hình thức tài trợ và các biện pháp khác, đồng thời hai nước sẽ hợp tác để tăng khả năng cung ứng. Thỏa thuận này không chỉ nhằm tăng cường an ninh kinh tế mà còn giúp các công ty Nhật Bản tăng doanh số bán xe điện ở Canada và Hoa Kỳ.Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Canada Jonathan Wilkinson vào ngày 21/9 và sẽ ký biên bản ghi nhớ hợp tác liên quan đến chuỗi cung ứng pin lưu trữ.⚪ ---- Nam Hàn đã biết từ lâu rằng vũ khí do Bắc Hàn cung cấp đã được Nga sử dụng trong cuộc chiến chống Ukraine, theo Yonhap đưa tin hôm thứ Năm dẫn lời một quan chức chính phủ cấp cao giấu tên. Theo quan chức này: “Thật khó để nói vì đây là vấn đề tình báo… nhưng chúng tôi đã xác nhận từ lâu” điều này. Quan chức này nói thêm rằng vẫn còn quá sớm để nói về kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un, đồng thời nói thêm rằng Seoul đang theo dõi chặt chẽ tình hình.Quan chức này khẳng định: “Chúng tôi đang thảo luận về các biện pháp đa phương mà chúng tôi có thể thực hiện cùng với Hoa Kỳ, Nhật Bản và những người bạn quan trọng khác cũng như các biện pháp riêng lẻ mà chúng tôi có thể tự thực hiện”. Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Nam Hàn (NSC) kêu gọi Nga và Bắc Hàn thực hiện nghĩa vụ của mình và không tham gia buôn bán vũ khí.⚪ ---- Ukraine hôm thứ Năm nóiố rằng Phòng không đã phát hiện 22 phi cơ không người lái (UAV) do quân đội Nga tấn công đêm hôm trước và Ukraine đã bắn rơi 17 chiếc trong số đó. Các UAV này là loại máy bay không người lái cảm tử Shahed 136 và Shahed 131. Trong khi đó, quân Ukraine đã thực hiện 12 cuộc tấn công vào các vị trí chiến lược của Nga. Ukriane cũng nói, trong đêm qua Nga đã pháo kích vào một số ngôi làng ở vùng Kherson, khiến một trẻ em 6 tuổi ở cộng đồng định cư Bilozerka chết.Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Năm rằng các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 11 máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời Crimea. Trước đó, Nga nói đã bắn hạ tổng cộng 4 máy bay không người lái ở khu vực Bryansk chỉ trong một đêm.⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Tư cho biết "cuộc chiến tranh xâm lược" của Nga ở Ukraine là "mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng nhất đối với trật tự quốc tế được ghi trong hiến chương LHQ. Những gì chúng ta đang trải qua bây giờ không chỉ là một cuộc thử nghiệm trật tự thời hậu Chiến tranh Lạnh. Đó là sự kết thúc của nó,” Blinken nói trong bài phát biểu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp Johns Hopkins.Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng cảnh báo rằng Trung Quốc đặt ra “thách thức dài hạn quan trọng hơn, bởi nước này không chỉ mong muốn hình thành một trật tự quốc tế mới mà nước này ngày càng có sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ đang phát triển để thực hiện điều đó."⚪ ---- Taxi bay không người lái thử nghiệm ở Israel. Cơ quan Hàng không Dân dụng Israel hôm thứ Tư đã tiến hành chuyến bay thử nghiệm của một chiếc taxi robot bay ở Jerusalem như một phần trong nỗ lực toàn quốc mở rộng việc sử dụng phi cơ robot và các hoạt động bay đô thị ở Israel.Daniella Partem, Giám đốc Cơ quan đổi mới Israel cho biết: “Những gì chúng tôi đang xem xét ở đây là Sáng kiến máy bay không người lái quốc gia của Israel đang mở rộng phạm vi như thế nào để vượt ra ngoài việc vận chuyển các gói hàng để vận chuyển con người. Chúng tôi đang tìm cách cải thiện khả năng kinh tế của mô hình này và nâng cao khả năng kết nối ở các khu vực thành thị và xa hơn trên toàn thế giới.”Israel đã triển khai sáng kiến phi cơ không người lái và UAM (Di chuyển trên không trong đô thị) sau đại dịch COVID-19. Chuyến bay thử nghiệm hôm thứ Tư được thực hiện tại Bệnh viện Hadassah Ein Karen ở Jerusalem. Mục tiêu của sáng kiến phi cơ không người lái là phát triển các quy định và hệ sinh thái hỗ trợ để chuẩn bị bầu trời cho việc vận chuyển cả sản phẩm và con người bằng taxi bay không người lái. Dự án này là sự hợp tác với các công ty quốc tế để thiết kế một hệ thống sử dụng một số taxi không người lái bay trên khu vực đô thị đông đúc.⚪ ---- Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết hôm thứ Tư rằng nợ toàn cầu đã giảm 10 điểm phần trăm GDP kể từ năm 2021 và đạt mức 238% GDP vào năm 2022. “Sự sụt giảm trong hai năm qua - đảo ngược khoảng 2/3 mức nợ tăng vọt vào năm 2020 - chủ yếu được giải thích bởi sự phục hồi của hoạt động kinh tế, sau khi sụt giảm mạnh trong giai đoạn đầu của đại dịch và những bất ngờ về lạm phát lớn,” IMF lưu ý, cho rằng sự suy giảm tổng thể chủ yếu là do nợ tư nhân giảm và mô tả nợ công là "cao một cách cứng đầu".Theo IMF, sau ba năm đi tàu lượn siêu tốc [vì đại dịch], triển vọng nợ toàn cầu quay trở lại xu hướng gia tăng dài hạn, với Trung Quốc là động lực mạnh mẽ thúc đẩy điều đó.⚪ ---- Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Truyền thông Chiến lược John Kirby hôm thứ Tư cho biết Washington "rõ ràng" có "quan ngại về bất kỳ mối quan hệ quốc phòng nào đang phát triển" giữa Bắc Hàn và Nga sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước Vladimir Putin và Kim Jong-un.Kirby nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn đang chờ xem kết quả của cuộc gặp Putin-Kim nhưng nhắc lại rằng, nếu nó dẫn đến bất kỳ loại thỏa thuận vũ khí nào, Washington sẽ "xử lý phù hợp" và nhấn mạnh Bắc Hàn sẽ phải đối mặt với "hậu quả" nếu nó xảy ra. cung cấp cho Nga vũ khí cho cuộc chiến ở Ukraine. Quan chức này cũng lưu ý rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm cải thiện khả năng quân sự của Bắc Hàn sẽ là “mối lo ngại đáng kể” đối với Mỹ.⚪ ---- Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Truyền thông Chiến lược John Kirby hôm thứ Tư xác nhận rằng Hoa Kỳ đang nỗ lực hoàn tất thỏa thuận với Iran về trao đổi tù nhân và giải phóng tài sản của Iran ở Nam Hàn.Kirby nói với các phóng viên rằng số tiền này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích "nhân đạo". Theo Kirby, số tiền này sẽ được chuyển đến Qatar và được Mỹ giám sát chặt chẽ, nước này sẽ có thể đóng băng tài sản một lần nữa nếu Iran lạm dụng số tiền này. Ông cũng làm rõ rằng Mỹ không trả "tiền chuộc" và Iran sẽ không được giảm nhẹ các lệnh trừng phạt.⚪ ----- Tiểu bang hạnh phúc nhất Hoa Kỳ: Utah. Một cuộc khảo sát mới của WalletHub cho biết California là tiểu bang hạnh phúc thứ bảy Hoa Kỳ. WalletHub được cho là đã so sánh 50 tiểu bang dựa trên 30 chỉ số chính về mức độ hạnh phúc. Tập dữ liệu bao gồm từ tỷ lệ trầm cảm và tỷ lệ người trưởng thành cảm thấy làm việc hiệu quả cho đến tăng trưởng thu nhập và tỷ lệ thất nghiệp.Đứng đầu là Utah, tiếp theo là Hawaii, Maryland, Minnesota, New Jersey, Connecticut, California, Florida, Idaho và Nebraska. Tiểu bang ít hạnh phúc nhất là West Virginia.⚪ ---- Quận Cam: Một người phụ nữ đã bị bắt vì liên quan đến vụ bắn chết bạn cùng phòng ở Garden Grove, cảnh sát cho biết. Hôm thứ Ba, Sở Cảnh sát Garden Grove nhận được báo cáo về một người bị bắn chết trong một ngôi nhà ở thành phố của họ từ Sở Cảnh sát San Diego. Cùng lúc đó, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông phát hiện bạn cùng phòng của mình đã chết trong ngôi nhà ở khu vực số 10000 đường Lotus, nhà chức trách giải thích.Nạn nhân chỉ được xác định là một người đàn ông ở độ tuổi 60. Nghi phạm được xác định là Michelle Buzick, 52 tuổi, cũng là bạn cùng phòng trong căn hộ và bị bắt tại Quận Riverside. Vụ nổ súng vẫn đang được điều tra.⚪ ----Theo VnExpress. Thành phố có khoảng 42.200 nhà trọ cho thuê kiểu "chung cư mini", đa số trang bị hệ thống chữa cháy nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, theo đại diện Công an TP HCM. Thông tin được thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu, Công an TP HCM, nói tại họp báo tình hình kinh tế, xã hội chiều 14/9. Theo ông Hà, quy định hiện hành chưa có khái niệm chung cư mini. Loại hình này tương đồng mô hình nhà trọ xây từ hai tầng trở lên, có nhiều căn hộ, lối đi, cầu thang chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng cho các hộ gia đình. Khuya 12/9, hỏa hoạn xảy ra ở chung cư mini 10 tầng trên phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, khiến 56 người tử vong. Chủ tòa chung cư bị khởi tố, tạm giam 4 tháng về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.⚪ ----Theo Báo Chính Phủ. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã từ trần vì bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 65 tuổi. Ông là con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, cố Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo đài RFA: "Lần gần nhất ông Vịnh xuất hiện là trên chương trình thời sự lúc 19 giờ ngày 31/8/2023 của Đài truyền hình quốc gia Việt Nam VTV1 với vẻ mặt tiều tụy, khuôn mặt có nhiều vết nám, tóc rụng gần hết và môi có vết bầm khác hẳn với hình ảnh thường thấy. Hồi tháng 9/2018, Chủ tịch nước khi đó là ông Trần Đại Quang cũng đột ngột qua đời sau khoảng thời gian xuất hiện với vẻ ngoài sa sút, một số báo nói ông mắc bệnh hiểm nghèo nên từ trần, có báo cho rằng ông mắc phải virus hiếm và độc hại."Tướng Vịnh được xem là có nhiều tuyên bố cứng rắn về Biển Đông. Theo BBC, "Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nổi tiếng với những câu nói về chủ quyền Biển Đông. Theo ông, Việt Nam sẽ làm tất cả để bảo vệ chủ quyền, cũng như không bao giờ nhượng bộ về vấn đề này. Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng từng nhấn mạnh Việt Nam không bao giờ chấp nhận "một nền hòa bình lệ thuộc" cũng như "phải làm thất bại mọi âm mưu xâm phạm chủ quyền"."⚪ ---- HỎI 1: Có hơn 40% người từng vay nợ thời sinh viên thắc mắc họ có đủ điều kiện trong chương trình giảm nợ IDR của TT Biden hay không?ĐÁP 1: Đúng thế. Mặc dù hàng triệu người đã ghi danh tham gia kế hoạch hoàn trả dựa trên thu nhập (IDR) mới Tiết kiệm cho một nền giáo dục có giá trị (SAVE) của Tổng thống Joe Biden, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy nhiều người Mỹ vẫn không biết liệu họ có đủ điều kiện nhận khoản cứu trợ này hay không.Theo khảo sát của CNET Money, hơn 40% số người được hỏi cho biết họ không biết liệu mình có đủ điều kiện tham gia kế hoạch trả nợ theo thu nhập hay không. Phát hiện này được đưa ra khi nhiều người đi vay chuẩn bị tiếp tục thanh toán khoản vay dành cho sinh viên vào tháng 10 sau ba năm tạm dừng vì đại dịch. Theo cuộc khảo sát, cứ năm người đi vay thì có một người sẽ phải trả khoản thanh toán hàng tháng hơn 500 USD.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Người cao niên ít vận động sẽ dễ mất trí nhớ sớm?ĐÁP 2: Đúng thế. Cơ thể khỏe mạnh đồng nghĩa với một tâm hồn khỏe mạnh, nghiên cứu mới chỉ ra rằng người cao tuổi càng ít vận động thì nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ càng cao. Kết luận đó là từ khảo sát về chứng mất trí nhớ ở gần 50.000 người Anh. Tất cả đều ít nhất 60 tuổi khi thông tin về thói quen hoạt động hàng ngày điển hình được nhập vào cơ sở dữ liệu Biobank của Anh vào thời điểm nào đó từ năm 2006 đến năm 2010.Nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ của họ sau đó được theo dõi trong thời gian trung bình khoảng 7 năm. So với việc dành 9 giờ mỗi ngày trên ghế dài, 10 giờ không hoạt động có liên quan đến nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn 8% ở người cao tuổi.Những người cao tuổi dành 12 giờ không hoạt động mỗi ngày - có thể là trong một khoảng thời gian hoặc hơn 24 giờ - đã thấy nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ tăng vọt lên 63%. Những người ngồi 15 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ tăng đáng kinh ngạc lên tới 320%.Chi tiết: