Những hình ảnh chụp từ vệ tinh của NASA đã được công bố, nêu bật thiệt hại do vụ tấn công hỏa tiễn vào xưởng đóng tàu ở Sevastopol nơi do Nga chiếm đóng vào đêm 13/9.

- Tòa án tiểu bang Minnesota nhận đơn kiện, đòi xóa tên Trump trên phiếu bầu vì Trump xúi giục bạo loạn 6/1

- Trump chủ mưu, thúc giục Cộng Hòa Hạ Viện luận tội TT Biden. DB Greene hứa với Trump: luận tội sẽ “kéo dài và cực kỳ đau đớn đối với Joe Biden."

- Bạch Ốc xin báo chí nhìn kỹ phía sau vụ Cộng Hòa Hạ Viện luận tội Biden.

- Quỹ hưu trí tiểu bang Oregon kiện đài Fox vì loan tin giả về bầu cử 2020, làm công chứcc Oregon mất tiền

- Quỹ hưu trí New York Pension kiện Fox vì loan tin giả về bầu cử 2020 làm tiển đầu tư bốc hơi 2/3, hại cho 800.000 công chức New York.

- Đơn của Trump xin chuyển từ tòa Colorado lên liên bang bị Chánh an liên bang trả về tòa Colorado.

- Phiên tòa đầu tiên xử Trump là ngày 2 tháng 10/2023, tại Manhattan (New York), không có bồi thẩm đoàn, sẽ kết thúc ngày 22/12/2023.

- Michigan: 1 bị cáo nộp hồ sơ tòa nói làm đại cử tri giả theo chỉ thị của Trump, và xin chuyển vụ xét xử lên tòa liên bang.

- Quyết đấu lớn giữa Trump và DeSantis để lấy phiếu đại biểu Cộng Hòa sơ bộ tại California.

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy chỉ thị cho 1 ủy ban Hạ viện điều tra luận tội TT Biden về giao dịch kinh doanh với nước ngoài

- Nhiều Thượng nghị sĩ Cộng hòa: Hạ viện luận tội TT Biden vô ích vì không đưa ra chứng cớ gì, Thượng viện sẽ quăng bỏ

- Hễ dính tới Trump là vào tù: Peter Navarro, Paul Manafort, Rick Gates, Michael Cohen, Steve Bannon, Allen Weisselberg, Elliott Broidy, Michael Flynn, Roger Stone, George Papadopoulos (3 người: Flynn, Stone và Papadopoulos được Trump ân xá), George Nader. Đang chờ xét xử, có thể vào tù: Rudy Giuliani, Mark Meadows, John Eastman, Sidney Powell, Jenna Ellis, Ray Smith, Kenneth Chesebro, Robert Cheeley, Mike Roman, Jeffrey Clark, Walt Nauta và Carlos De Oliveira. Và hơn 1.000 người bạo loạn 6/1/2021 đang thọ án tù.

- Chi tiêu quảng cáo chu kỳ bầu cử 2023-2024 sẽ đạt kỷ lục 10,2 tỷ USD.

- Có thể có sinh vật trên một hành tinh cách địa cầu 120 năm ánh sáng.

- Biden sẽ chi 100 triệu USD để sửa chữa, thay thế và nâng cấp các trạm sạc xe điện bị hỏng toàn quốc.

- Thủ tướng Anh bị chỉ trích vụ 2 gián điệp TQ

- Putin gặp Kim Jong-un. Kim: ủng hộ Nga đầy đủ và vô điều kiện để chiến thắng ở Ukraine. Putin: sẽ giúp Bắc Hàn phóng vệ tinh.

- Ukraine không kích xưởng đóng tàu ở Sevastopol (Crimea) nơi do Nga chiếm đóng, cháy 3 nơi, bắn hư 2 tàu chiến Nga

- Nga: 1 máy bay Sukhoi Su-24 của Nga rơi ở khu vực Volgograd trong khi huấn luyện.

- Mỹ: sẽ đáp trả nếu Bắc Hàn cấp vũ khí cho Nga trong khi Nga đang có chiến tranh ở Ukraine.

- Nhóm cố vấn độc lập CDC đã bỏ phiếu tỷ lệ 13:1 đề xuất tiêm vaccine ngừa COVID-19

- Apple Inc ra điện thoại iPhone 15 sẽ có cổng sạc USB-C

- California: Nhân viên Đại học California State University (CSU) lên kế hoạch biểu tình đòi tăng lương

- Quận Los Angeles: truy tìm người phóng hỏa 12 vụ.

- Nam California: Giá xăng lại tăng.

- Quận Cam: cho chó phê ma túy, 2 người bị bắt.

- TIN VN. 56 người chết trong vụ cháy chung cư mini Hà Nội.

- TIN VN. Hội An: Gần 100 người (có 25 du khách quốc tế) ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng, có người trở nặng.

- TIN VN. Công nhân liên tục mất việc, lao động tự do ngày càng tăng.

- HỎI 1: Chỉ còn 48% dân Mỹ sợ biến thể COVID-19, và 57% dân Mỹ nói sẽ không muốn tiêm mũi vaccine tăng cường mùa thu sắp tới? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Mua sắm mùa Lễ giáng sinh này, 85% dân Mỹ nói sẽ mua trên mạng? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-13/9/2023) ⚪ ---- Có thể có sinh vật trên một hành tinh cách địa cầu 120 năm ánh sáng. Hành tinh Hycean là một hành tinh có bầu khí quyển giàu hydro và các đại dương nước lỏng – và NASA cho biết Kính viễn vọng Không gian James Webb có thể đã thấy một hành tinh tuyệt vời cách chúng ta 120 năm ánh sáng. Các nhà nghiên cứu cho biết họ đã phát hiện các phân tử chứa carbon bao gồm metan và carbon dioxide trong bầu khí quyển của K2-18b, cho thấy đây là hành tinh Hycean và họ cũng đã tìm thấy dấu hiệu có thể có của sự sống.

Một nhóm do Nikku Madhusudhan, nhà thiên văn học tại Đại học Cambridge dẫn đầu, cho biết họ có thể đã phát hiện ra phân tử dimethyl sulphide, loại phân tử chỉ được tạo ra bởi sự sống trên Trái đất. Madhusudhan cho biết nhóm nghiên cứu đã bị "sốc" trước phát hiện này. K2-18b, quay quanh ngôi sao lùn lạnh K2-18 trong chòm sao Sư Tử, được cho là có kích thước gấp khoảng 9 lần Trái đất, khiến các nhà thiên văn học gọi nó là "tiểu sao Hải Vương (sub-Neptune)"—một hành tinh lớn hơn Trái đất nhưng nhỏ hơn sao Hải Vương.

Madhusudhan nói: “Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là xác định sự sống trên một ngoại hành tinh có thể sinh sống được, điều này sẽ làm thay đổi sự hiểu biết của chúng tavề vị trí của chúng ta trong vũ trụ. Cho đến nay, chúng tôi đã thu được quang phổ chi tiết nhất về tiểu hành tinh nằm trong vùng có thể có sinh vật sinh sống được và điều này cho phép chúng tôi tìm ra các phân tử tồn tại trong bầu khí quyển của nó.”

⚪ ---- Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg nói với Wall Street Journal hôm thứ Tư rằng chính quyền Biden sẽ chi 100 triệu USD để sửa chữa, thay thế và nâng cấp các trạm sạc xe điện bị hỏng hoặc không đáng tin cậy. Bạch Ốc trước đó đã công bố biện pháp này như một phần trong kế hoạch tăng cường sử dụng xe điện.

Buttigieg nói: “Điều này nhằm đảm bảo rằng khả năng tiếp cận hệ thống sạc cũng đáng tin cậy như khả năng tiếp cận nhiên liệu ngày nay đối với xe hơi chạy xăng và chúng tôi biết rằng đó không chỉ là vấn đề về số lượng mà còn là vấn đề về chất lượng”. Theo báo cáo của WSJ trích dẫn dữ liệu từ J.D. Power, "khoảng 1/5 lần thử sạc tại trạm công cộng bên ngoài mạng Tesla là thất bại."

⚪ ---- Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Oregon là Ellen Rosenblum đang kiện Fox Corporation, cáo buộc rằng những tuyên bố sai sự thật về cuộc bầu cử năm 2020 được phát sóng trên Fox News đã gây ra tổn thất cho quỹ hưu trí của nhân viên tiểu bang Oregon.

Rosenblum và Thủ quỹ Tobias Read, người giám sát các tài khoản đầu tư của tiểu bang, đã bắt đầu điều tra Fox và chuẩn bị cho một vụ kiện từ tháng 6/2023. Vụ kiện của họ, được đệ trình hôm thứ Ba tại Tòa án Delaware Chancery cùng với Quỹ Hưu trí Thành phố New York, cáo buộc rằng Fox biết nhân viên của mình đang phát đi các tuyên bố chính trị mà không quan tâm đến sự thật và không có nỗ lực thiện chí nào để giám sát hoặc giảm thiểu rủi ro phỉ báng, không giống như hầu hết các báo, đài khác.

Rosenblum cho biết trong một tuyên bố: “Hội đồng quản trị của Fox Corporation đã gặp rủi ro lớn khi theo đuổi lợi nhuận bằng cách duy trì và rao bán những thông tin họ biết là sai." Fox đã phải trả gần 800 triệu USD cho công ty máy bầu phiếu Dominion Voting Systems trong một thỏa thuận hồi tháng 4 để ngưng một vụ kiện về Fox đã phỉ báng. Một công ty máy bỏ phiếu khác, Smartmatic, đang tiếp tục kiện Fox và yêu cầu bồi thường thiệt hại 2,7 tỷ USD.

Tính đến tháng 12/2022, khoảng 11,7 triệu USD trong số 92 tỷ USD quỹ hưu trí của tiểu bang Oregon đã được đầu tư vào Fox Corporation. Con số đó đã giảm thê thảm trong vài tháng qua và Oregon hiện nắm giữ cổ phiếu của Fox trị giá khoảng 5,2 triệu USD, theo Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp. Tức là, bốc hơi phân nửa trị giá.

Đơn khiếu nại cũng ghi nhận một thỏa thuận giải quyết vào năm 2020 với cha mẹ của Seth Rich, một nhân viên của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ bị sát hại. Fox News đã đưa tin vịt một cách vô căn cứ và sau đó đã rút lại một bản tin khẳng định Rich đã rò rỉ email cho WikiLeaks và bị sát hại vì điều đó. Read cho biết trong một tuyên bố rằng vụ tiểu bang Oregon kiện Fox là cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của tiểu bang đối với các công chức tiểu bang đã nghỉ hưu.

Ông nói: “Trách nhiệm của chúng tôi trong việc bảo vệ các khoản đầu tư hưu trí của công chức Oregon là vô cùng quan trọng. “Chúng tôi mong muốn ban giám đốc của Fox, bao gồm Rupert và Lachlan Murdoch, phải chịu trách nhiệm về các quyết định của họ.” Không chỉ Oregon, quỹ hưu trí New York cũng kiện Fox, như tin tiếp theo đây.

⚪ ---- Các nhà đầu tư của mạng lưới Fox Corp. đang rủ nhau kiện công ty kể từ khi họ có thỏa thuận với Dominion Voting Systems và vụ kiện tụng đang diễn ra với Smartmatic. Giá cổ phiếu Fox giảm thê thàm sau khi thỏa thuận được công bố. Báo New York Times đưa tin hôm thứ Ba rằng trong số các nhà đầu tư vào Fox có quỹ hưu trí New York Pension. Hiện họ đang kiện Fox và ban giám đốc, nói rằng họ có nghĩa vụ với các cổ đông là phải minh bạch về cuộc khủng hoảng pháp lý xuất phát từ việc họ phát sóng những lời nói dối về cuộc bầu cử năm 2020.

"Vụ kiện được đệ trình lên Tòa án Delaware of Chancery, là hành động quan trọng nhất của cổ đông kể từ khi Fox giải quyết một vụ kiện phỉ báng bom tấn do Dominion Voting Systems đưa ra vào tháng 4 với số tiền 787,5 triệu USD. Năm quỹ hưu trí của thành phố đại diện cho gần 800.000 công chức hiện tại và đã nghỉ hưu và đang trị giá 253 tỷ USD," bản tin cho biết (tức là, trị giá tiền bốc hơn 2/3, chỉ còn 1/3).

“Thật không may, chúng tôi là cổ đông của một công ty đã có thói quen từ lâu là cho phép các thuyết âm mưu mà các giám đốc điều hành và hội đồng quản trị của công ty biết là sai được lặp đi lặp lại nhiều lần, bất chấp nguy cơ rất rõ ràng và hiện hữu về các vụ kiện phỉ báng làm xói mòn trị giá cổ đông,” theo Brad Lander, người kiểm soát tài chính của Thành phố New York cho biết. Ông giám sát các quỹ hưu trí, mặc dù không rõ ai là người đưa ra quyết định đầu tư vào Fox Corp.

⚪ ---- Donald Trump lại thua thêm 1 trận pháp lý hôm thứ Ba, sau khi một thẩm phán liên bang từ chối đơn của Trump xin chuyển vụ kiện ở tiểu bang Colorado lên tòa liên bang - đơn kiện ở Colorado đòi xóa tên Trump ở lá phiếu Colorado trong bầu cử 2024.

Chánh án Hoa Kỳ Philip A. Brimmer đã gửi đơn kiện trở lại tòa án tiểu bang ở Quận Denver, Colorado, nơi nhận đơn từ một nhóm 6 cử tri đệ trình vào tuần trước đòi xóa tên Trump. NBC đưa tin: “Brimmer, người được cựu Tổng thống George W. Bush đề cử, nói rằng Trump đã không trả lời pháp lý đúng mực đối với Bộ trưởng Hành chánh Colorado là Jena Griswold (Dân chủ), hoặc không nhận được sự đồng ý của bà Griswold để bãi nhiệm theo thủ tục của pháp luật”.

Theo bản tin, Brimmer viết: “Bởi vì Bộ trưởng Griswold đã chấp nhận đơn kiện [từ 6 cử tri] trước khi ông Trump đòi chuyển đơn kiện [lên liên bang] và Bộ trưởng chưa có ý kiệnt huận hay chống việc Trump xin chuyển lên tòa liên bang, nên Tòa [liên bang] thấy rằng việc gỡ bỏ đơn kiện [ra khỏi tòa tiểu bang] là vô hiệu”. Tức là, phải có ý kiến của Bộ trưởng Griswold trước, dù thuận hay nghịch, Trump mới khiếu nại vượt cấp được.

⚪ ---- Chính Cựu Tổng Thống Trump chủ mưu, thúc giục Cộng Hòa Hạ Viện luận tội Tổng Thống Joe Biden. Báo New York Times đưa tin về những nỗ lực lặp đi lặp lại của Trump, một cách riêng tư và công khai, nhằm thúc đẩy một cuộc luận tội Biden. Chúng bao gồm các cuộc gọi điện thoại hàng tuần với Dân biểu Elise Stefanik của New York, đảng viên Cộng hòa cao cấp thứ 3 tại Hạ viện, và bữa ăn tối đêm Chủ nhật với đồng minh của MAGA Marjorie Taylor Greene tại câu lạc bộ gôn của Trump ở Bedminster, New Jersey, nơi Trump và Greene được cho là đã chia sẻ ý kiến của họ.

DB Greene xác nhận với tờ NY Times rằng cô đã vạch ra chiến lược luận tội của mình trong bữa tối đó, nói với cựu tổng thống Trump rằng cô muốn cuộc điều tra luận tội phải “kéo dài và cực kỳ đau đớn đối với Joe Biden.” (“long and excruciatingly painful for Joe Biden.”)

Người phát ngôn của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, người hôm thứ Ba đã thông báo rằng ông đang ra lệnh điều tra chính thức về các giao dịch kinh doanh của cha con Joe và Hunter Biden, từ chối bình luận về các mối liên hệ của McCarthy với Trump khi được tờ báo hỏi.

⚪ ---- Bạch Ốc đã gửi một bản ghi nhớ tới các cơ quan truyền thông, kêu gọi báo chí tăng cường giám sát cuộc điều tra luận tội Tổng thống Biden của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Bản văn có tiêu đề “Đã đến lúc giới truyền thông phải làm nhiều hơn nữa để xem xét kỹ lưỡng những tuyên bố sai trái rõ ràng của Đảng Cộng hòa Hạ viện rằng họ đang dựa trên cơ sở luận tội,” được gửi bởi Ian Sams, người phát ngôn của Bạch Ốc phụ trách giám sát và điều tra.

Nỗ lực kêu gọi giới truyền thông diễn ra một ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-Calif.) hôm thứ Ba chuyển sang chỉ đạo các ủy ban Hạ viện mở một cuộc điều tra luận tội chính thức đối với Joe Biden, đồng thời nhấn mạnh rằng động lực luận tội có thể là một yếu tố chính trong khi Bạch Ốc và các lãnh đạo Cộng hòa chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm tới.

Cuộc chiến cũng có thể trở thành một vấn đề khi Quốc hội và Bạch Ốc tranh luận về tài trợ cho chính phủ. Các nhà lập pháp phải đối mặt với hạn chót cấp ngân sách vào ngày 30 tháng 9/2023 để ngăn chặn việc đóng cửa công sở liên bang.

⚪ ---- Bây giờ tới phiên tiểu bang Minnesota sẽ tranh cãi: xóa tên Trump trên phiếu bầu vì Trump là kẻ xúi giục bạo loạn? Mộtsố người đã đệ đơn kiện hôm thứ Ba để ngăn chặn Trump có tên trên lá phiếu bầu cử 2024 ở Minnesota, viện dẫn “lệnh cấm nổi dậy” của Tu chính án thứ 14. Trump đã phủ nhận hành vi sai trái và nói sẽ đấu tranh để tiếp tục có tên trong lá phiếu tổng thống. Vụ kiện mới ở Minnesota đã được Free Speech For People đệ trình lên tòa án tiểu bang, một tuần sau khi một nhóm khác khởi xướng một vụ kiện tương tự ở Colorado.

Đơn kiện ở Minnesota viết: “Donald J. Trump, bằng lời nói và hành động của mình, sau khi tuyên thệ với tư cách là một quan chức Hoa Kỳ ủng hộ Hiến pháp, sau đó đã tham gia vào cuộc nổi dậy như được định nghĩa trong Mục 3 của Tu chính án thứ 14. Trump không đủ tư cách giữ chức tổng thống hay bất kỳ chức vụ nào khác ở Hoa Kỳ.”

Vụ kiện được đệ trình thay mặt cho 8 cử tri Minnesota, bao gồm cựu thẩm phán Tòa án tối cao bang do Đảng Cộng hòa bổ nhiệm, cựu Bộ trưởng Hành chánh của đảng Dân chủ và một cựu chiến binh Chiến tranh Iraq, người điều hành chi nhánh Cộng Hòa của địa hạt mình.

Bộ trưởng Hành chánh Minnesota là Steve Simon, một đảng viên Đảng Dân chủ, đã thừa nhận trong một tuyên bố vào tuần trước rằng người dân Minnesota có quyền, theo luật tiểu bang, thách thức trước tòa về tư cách đủ điều kiện tranh cử của một ứng cử viên và cam kết “tôn trọng kết quả của quá trình đó”.

Simon cho biết các đảng chính trị sẽ gửi danh sách các ứng cử viên cho cuộc bỏ phiếu sơ bộ và các đảng cũng gửi tên những người được đề cử trong cuộc tổng tuyển cử của họ. Simon nói những cái tên do các bên cung cấp “sẽ xuất hiện trên lá phiếu… trừ khi tòa án có quy định khác”.

“Vì lợi ích của cử tri Minnesota, chúng tôi hy vọng tòa án giải quyết vấn đề này để cho phép quản lý các cuộc bầu cử vào năm 2024 một cách có trật tự,” văn phòng của Simon cho biết trong một tuyên bố sau khi vụ kiện mới được đệ trình hôm thứ Ba.

Cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Minnesota diễn ra vào ngày 5 tháng 3/2024, tức Siêu Thứ Ba. Theo các cuộc thăm dò gần đây, Trump đang dẫn đầu trong cuộc đua sơ bộ của Đảng Cộng hòa trên toàn quốc. Vụ kiện mới tìm cách chặn tên Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ cũng như cuộc tổng tuyển cử nếu Trump giành được đề cử. Cả Minnesota và Colorado đều bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ kể từ năm 2008.

Các nhóm vận động đưa ra những thách thức ứng cử này đã cam kết sẽ đệ đơn kiện ở nhiều tiểu bang hơn khi mùa bầu cử sơ bộ đến gần. Các quan chức bầu cử ở các tiểu bang chiến trường quan trọng cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ vụ kiện tụng và không ai công khai tán thành ý tưởng loại Trump.

Các học giả pháp lý bị chia rẽ về khả năng tồn tại của những thách thức trong Tu chính án thứ 14 này. Trong những tháng gần đây, ngày càng có nhiều học giả lưỡng đảng ủng hộ lý thuyết này. Nhưng các chuyên gia của cả hai bên cũng bày tỏ lo ngại rằng việc chặn Trump khỏi cuộc bỏ phiếu có thể dẫn đến phản ứng dữ dội và sẽ tước đi cơ hội của cử tri để tự quyết định ai sẽ trở thành tổng thống.

Ron Fein, giám đốc pháp lý của Free Speech For People, nói với CNN: “Chỉ vì một điều khoản hiến pháp không còn cần thiết trong một thời gian dài không có nghĩa là nó bớt quan trọng hơn chút nào. Bài học mà những người đi trước của chúng ta đã rút ra bằng xương máu là những kẻ nổi dậy vi phạm lời thề không thể quay trở lại cơ quan công quyền vì mối nguy hiểm mà chúng gây ra cho nền cộng hòa.”

Nhóm của ông đã dẫn đầu những thách thức không thành công vào năm ngoái trước các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện từ Bắc Carolina, Arizona và Georgia, mặc dù nhóm này đã đảm bảo được một số phán quyết quan trọng có thể giúp nhóm này thách thức Trump. Một nhóm khác đã sử dụng thành công Tu chính án thứ 14 để cách chức một quan chức quận New Mexico sau khi ông này bị kết tội xâm phạm khuôn viên Điện Capitol trong vụ tấn công ngày 6 tháng 1.

Những thách thức của họ phải đối mặt với một thách thức khó khăn, với nhiều rào cản pháp lý phải giải quyết trước khi đi đến câu hỏi liệu có nên loại Trump hay không. Trump chắc chắn sẽ kháng cáo bất kỳ phán quyết bất lợi nào, điều đó có nghĩa là Tòa án Tối cao và đa số bảo thủ của Tòa tối cao có thể có tiếng nói cuối cùng.

Ít nhất, những vụ kiện này đã làm sống lại một cuộc tranh luận quốc gia về việc liệu Trump có phải là người nổi loạn hay không, đồng thời tập trung lại sự chú ý vào những nỗ lực chưa từng có của Trump nhằm phá vỡ quá trình [Pence] chuyển giao quyền lực hợp pháp [cho Biden].

⚪ ---- Hễ dính tới Trump là vào tù để trả nghiệp giùm cho Trump: đó là số mệnh tiền định cậy. Người ta thấy số phận đó khi cựu cố vấn của Donald Trump, Peter Navarro bị tòa kết tội khinh thường Quốc hội. Báo chí viết đơn giản sau khi tòa phán: "Lại thêm một cựu đồng minh của Trump bị buộc tội.” Navarro chỉ là người mới nhất trong hàng chục thủ hạ làm việc cho Trump rồi vô tù.

Tính từ năm 2016 thôi: Trưởng ban vận động tranh cử năm 2016 của Trump là Paul Manafort, người bị kết án 120 tháng tù vì tội gian lận thuế, gian lận ngân hàng cũng như vận động hành lang bất hợp pháp và phải thụ án 23 tháng trước khi được Trump ân xá. Cấp phó của Manafort là Rick Gates, cũng bị kết án, phải ngồi tù 45 ngày.

Tiếp theo: Luật sư cá nhân lâu năm của Trump, Michael Cohen, luật sư thu xếp giường chiếu cho Trump, bị kết án tù ba năm hồi năm 2018 vì điều mà một thẩm phán gọi là “một loạt tội ác thực sự”, bao gồm cả việc Donald Trump sắp xếp các khoản thanh toán bịt miệng cho hai người phụ nữ mà Trump bị cáo buộc có quan hệ tình cảm.

Vụ tương tự như Navarro, cố vấn chính trị trưởng của Tổng thống Trump là Steve Bannon, bị kết tội khinh thường Quốc hội và bị kết án 4 tháng tù. Bannon vẫn được tự do, chờ kháng cáo.

Không may mắn như vậy là Allen Weisselberg, giám đốc tài chính của Trump Organization, người đã phải ngồi tù 4 tháng trong nhà tù Rikers Island sau khi bị kết án vì vai trò của mình trong hoạt động kinh doanh của Trump trong nhiều thập niên gian lận thuế.

Có lẽ không ai được công chúng yêu mến nhiều hơn nhờ mối quan hệ với Trump hơn Rudy Giuliani. Theo một cuộc thăm dò gần đây của CNN, sau khi làm luật sư cho Trump, tỷ lệ nổi tiếng của Giuliani đã giảm từ 76% trong những ngày sau ngày 11 tháng 9, khi ông được tôn vinh là “Thị trưởng Mỹ” xuống còn 16% hiện nay. Giulian bị nêu tên là đồng phạm không bị truy tố trong bản cáo trạng ngày 6 tháng 1 của Donald Trump. Giulian bị truy tố ở Georgia vì hành động của mình trong cùng một âm mưu. Giulian bị truy tố tội phỉ báng hai nhân viên bầu cử Georgia. Vì vai trò tố cáo gian lận sau cuộc bầu cử năm 2020, Giulian đã bị đình chỉ hành nghề luật sư ở tiểu bang New York và bị đề nghị tước quyền hành nghề ở thủ đô Washington, D.C. Và Giulian được cho là đã phá sản. Đó là nhờ công Lê Lai cứu Trump.

Làn sóng tội phạm của Trump bắt đầu sớm hơn nhiều, khi Trump vẫn còn ở Bạch Ốc. Ngoài Paul Manafort, Rick Gates, Michael Cohen và Steve Bannon nói trên, những người bị truy tố tội hình sự bao gồm: người gây quỹ Elliott Broidy, vì vận động hành lang bất hợp pháp; cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, vì đã nói dối FBI về những liên hệ của ông với Nga; George Nader, vì tội phạm tình dục với trẻ vị thành niên; George Papadopoulos, vì đã nói dối FBI; và Roger Stone, vì đã nói dối Quốc hội. Tất cả Flynn, Stone và Papadopoulos được Trump ân xá trước khi Trump rời Bạch Ốc.

Danh sách chưa hết, nhưng sau đây là chưa bị kêu án. Thêm cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows, bị truy tố trong vụ gian lận bầu cử ở Georgia, cùng với các cựu luật sư của Trump là John Eastman, Sidney Powell, Jenna Ellis, Ray Smith, Kenneth Chesebro và Robert Cheeley - và cựu quan chức chiến dịch tranh cử của Trump, Mike Roman và quan chức Bộ Tư pháp Jeffrey Clark. Cùng bị truy tố cùng với Trump trong vụ tài liệu tổng thống ở Mar-a-Lago còn có các phụ tá của Trump là Walt Nauta và Carlos De Oliveira.

Trump cũng như lửa rừng, tới gần là bốc cháy. Và không chỉ cá nhân, mà cả quốc gia nữa: nhiều ngàn người đã tham dự bạo loạn 6/1/2021, hơn 1.000 người bị bắt, truy tố và đã bị kêu án, vào tù trong khi gần 1.000 trường hợp khác chưa xét xử.

⚪ ---- Phiên tòa đầu tiên sẽ được xét xử trong số 5 vụ án mà Donald Trump phải đối mặt sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 10/2023, tại Manhattan (New York). Nhưng nó sẽ không xử theo hình thức bồi thẩm đoàn. NBC News cuối tuần này đã đưa tin về độ dài của các phiên tòa xét xử Trump sắp tới. Bản tin tiết lộ rằng các luật sư của Trump đã đánh dấu vào ô trên các mẫu đơn bầu chọn cho một "phiên tòa dự bị" khi nói đến vụ của Bộ trưởng Tư pháp Letitia James chống lại Trump Organization, cựu tổng thống và những người thừa kế của ông, những người đang phục vụ. với tư cách là các phó chủ tịch.

Thẩm phán Arthur Engoron viết trong lệnh lên lịch: “Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào ngày 2 tháng 10 năm 2023 và kết thúc vào ngày 22/12/2023”.

“Các luật sư của Donald Trump lại mắc sai lầm,” luật sư bào chữa Michael Popok nói khi nói về diễn biến vụ án. “Luật sư lúc bấy giờ của ông ấy là Alina Habba đã làm sai thủ tục ở New York, không nộp giấy tờ thích hợp đúng hạn và do đó, Donald Trump đã bị từ chối tham gia phiên tòa xét xử với bồi thẩm đoàn một cách chính đáng.”

Trong tất cả các vụ án của Trump, Trump đều chọn có bồi thẩm đoàn (LND: vì nếu có 1 người trong bồi thẩm đoàn bênh Trump, thì là mistrial, bế tắc vì xét xử sai). Các luật gia đã nhận thấy rằng trong các bảnchép từ đại bồi thẩm đoàn có mục đích đặc biệt ở Quận Fulton, Georgia, hầu như luôn có một người bỏ phiếu chống lại bản cáo trạng trong khi những người còn lại trong hội đồng thì làm như vậy.

Anna Bower của Lawfare viết: “Đối với Trump, đại đa số đại bồi thẩm đề nghị luật sư quận tìm kiếm cáo trạng chống lại ông ấy vì một loạt hành vi phạm tội liên quan đến cuộc gọi. Ở những nơi khác trong báo cáo, các bồi thẩm đoàn cũng đề xuất cáo buộc chống lại Trump liên quan đến việc tách biệt các liên lạc với các quan chức Georgia và các nỗ lực khác nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Đối với mỗi cáo buộc được đề xuất cho Trump, một bồi thẩm đoàn — mặc dù có lẽ không phải là cùng một bồi thẩm viên — đã bỏ phiếu chống lại các cáo buộc."

Tại Manhattan, Thẩm phán Arthur F. Engoron sẽ quyết định tương lai của Trump Organization, bao gồm cả việc liệu tổ chức này có bị phạt hay không và liệu tổ chức này có thể tiếp tục hoạt động ở New York, nơi cha của Trump đã dựng nên đế chế của gia đình họ hay không. Engoron được bầu vào năm 2015 mà không có đối thủ và nhiệm kỳ của ông sẽ kéo dài đến năm 2029.

Cháy ở xưởng đóng tàu Sevastopol đêm 13/9/2023.

TIN VN. 56 người chết trong vụ cháy chung cư mini Hà Nội.

TIN VN. Hội An: Gần 100 người (có 25 du khách quốc tế) ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng, có người trở nặng.

- TIN VN. Công nhân liên tục mất việc, lao động tự do ngày càng tăng.

Popok giải thích Trump muốn có bồi thẩm đoàn vì mọi thứ mà Thẩm phán Engoron đã làm trong vài năm qua "cho thấy rằng ông ấy sẽ không ra phán quyết có lợi cho Donald Trump trong vụ án lớn."Phóng viên điều tra David Fahrenthold cho biết vào năm 2021: “Chỉ bị truy tố sẽ không thay đổi nhiều, nhưng nếu Trump Organization bị xử có tội bất kỳ tội nào trong số này, sẽ có một số hệ lụy tại các câu lạc bộ golf và khách sạn. Họ có thể yêu cầu giấy phép rượu vì các công ty phạm trọng tội không thể sở hữu giấy phép rượu. Vì vậy, nó có thể có ảnh hưởng cả đối với các công ty không ở gần New York.”⚪ ---- Một tài liệu tòa án được đệ trình bởi một đảng viên Đảng Cộng hòa ở Michigan bị truy tố trong kế hoạch bầu đại cử tri giả 2020 viết rằng cô và 15 người khác đã hành động "theo chỉ đạo" của Donald Trump. Luật sư của đại cử tri giả [bầu cho Trump], Amy Facchinello, ở Grand Blanc, viết trong hồ sơ tòa án rằng luật sư của Trump đã có mặt tại cuộc họp ngày 14/12/2020 của các đại cử tri Đảng Cộng hòa ở Lansing và khuyên họ “việc thực hiện nhiệm vụ của họ nhiệm vụ này là cần thiết thay mặt cho tổng thống và Hiến pháp," theo báo The Detroit News đưa tin.“Các luật sư của tổng thống Trump đã chỉ thị cụ thể cho bà Facchinello rằng cuộc họp và bỏ phiếu của các đại cử tri Đảng Cộng hòa vào ngày 14/12/2020, phù hợp với lời khuyên của các luật sư và là cần thiết để bảo toàn cuộc tranh cử tổng thống,” theo luật sư Paul Stablein viết trong hồ sơ nộp tòa.Stablein không nêu danh tính luật sư của Trump, nhưng The Detroit News trước đó đưa tin Shawn Flynn, luật sư tranh cử của Trump, đã có mặt tại trụ sở Đảng Cộng hòa ở Michigan để dự sự kiện [họp đại cử tri giả cho tiểu bang Michigan].Hồ sơ mới nộp là một phần trong nỗ lực chuyển việc truy tố Facchinello ra khỏi tòa án tiểu bang ở Quận Ingham và xin chuyển sang tòa án liên bang, và Stablein lập luận rằng thân chủ của anh ta và các đồng phạm đang hành động theo chỉ đạo của các quan chức liên bang.Hồ sơ cũng cắt bỏ những bình luận của đồng bị cáo Michel Lundgren, ở Detroit, người nói rằng cô này không biết mình đã ký những gì tại cuộc họp và tin rằng cô chỉ ghi tên mình trên "tờ giấy đăng nhập" ("a sign-in sheet").⚪ ---- Có một màn quyết đấu lớn giữa Trump và DeSantis trong nỗ lực tranh dành phiếu đại biểu Cộng Hòa sơ bộ tại California. Cuộc tranh luận lớn nhất của Đảng Cộng hòa ở California trong tháng này có thể không phải là cuộc tranh luận sơ bộ tổng thống thứ nhì, dự kiến được tổ chức tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan. Thay vào đó, có vẻ như nó sẽ diễn ra ở hậu trường tại đại hội đảng Cộng hòa của tiểu bang California vài ngày sau đó, khi các đồng minh của Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và Trump ra hiệu rằng họ đang chuẩn bị đấu tranh vì các quy tắc đại biểu mới của Cộng Hòa California - một trận chiến có ý nghĩa lớn đối với cuộc thi Siêu Thứ Ba quan trọng.California là giải thưởng quan trọng trong các cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ, với nhiều đại biểu hơn bất kỳ tiểu bang nào khác. Trước đây, Cộng hòa ở California thường phân bổ đại biểu theo khu vực quốc hội. Nói cách khác, các ứng cử viên có thể dễ dàng nhắm mục tiêu vào một số khu vực nhất định của tiểu bang rộng lớn và đắt đỏ hơn là tranh giành phiếu bầu trên toàn tiểu bang.Nhưng vào cuối tháng 7/2023, đảng Cộng Hòa đã viết một quy tắc mới để đổi cách hoạt động, chuyển sang trạng thái có khả năng người thắng được sẽ gom tất cả phiếu đại biểu (winner-take-all). Vì vậy, mọi thứ diễn ra trong cuộc đua năm 2024, ai giành được hơn 50% số phiếu bầu trên toàn tiểu bang California sẽ giành được tất cả các phiếu đại biểu. Nếu không có ai đạt đến ngưỡng đó, các đại biểu sẽ được phân bổ theo tỷ lệ.Các đồng minh của DeSantis đã chỉ trích sự thay đổi mà chiến dịch tranh cử của Trump ủng hộ. Các đại biểu trước đây đã được trao cho hai người về đích cao nhất ở mỗi khu vực quốc hội, điều này sẽ cho phép DeSantis, ứng cử viên có số phiếu bầu cao thứ hai trong cuộc bầu cử sơ bộ của GOP, có được một lượng lớn đại biểu. Những quy tắc đó cũng sẽ khuyến khích các đồng minh của DeSantis chi tiêu tự do hơn ở các khu vực quốc hội cụ thể, nơi họ cảm thấy các cử tri Cộng Hòa dễ tiếp nhận ứng cử viên của ông hơn.Khi ủy ban Never Back Down, siêu PAC ủng hộ nỗ lực tranh cử tổng thống của DeSantis, đã kết thúc các hoạt động gõ cửa tại tiểu bang California vào tháng trước, nhóm này đã chỉ ra rằng việc thay đổi quy tắc là yếu tố hàng đầu trong quyết định của mình, theo NBC News.Erin Perrine, người phát ngôn của super PAC, đã mô tả sự thay đổi vào thời điểm đó là “khiến sự tham gia của cấp cơ sở không thể thực hiện được” và gọi đó là “sự gian lận lấy cảm hứng từ Trump”, mặc dù cô bày tỏ hy vọng rằng quy tắc này có thể được thay đổi tại hội nghị trong tháng này - trong đó có cả DeSantis và Trump là diễn giả theo lịch trình.Hơn nữa, một cố vấn chiến dịch tranh cử của Trump đã lưu ý đến những bình luận của Perrine, coi chúng là bằng chứng cho thấy các đồng minh của DeSantis sẽ làm việc chăm chỉ ở hậu trường để thay đổi quyết định.Người này nói về nỗ lực vận động các đại biểu sửa đổi quy tắc mới: “Nếu tôi định thử làm điều đó, tôi chắc chắn sẽ không điện báo nó. Bởi vì cô ấy đã nói vậy nên tôi sẽ sẵn sàng cho việc đó. Và tổng thống [Trump] có thể sẵn sàng cho việc đó vì ông ấy sẽ có mặt ở đó.”Không ai từ siêu PAC hoặc chiến dịch liên kết với DeSantis cho biết họ đang tích cực làm việc với các đại biểu vận động hành lang. Tuy nhiên, cố vấn của Trump lưu ý rằng việc thay đổi quy tắc sẽ là một bước tiến lớn đối với các đồng minh của DeSantis. (nói dễ hiểu về nội bộ Cộng Hòa California: Trump hy vọng gom hết phiếu đại biểu, nhưng DeSantis hy vọng chiếm một phần theo tỷ lệ khu vực.)⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy hôm thứ Ba tuyên bố rằng ông đã chỉ thị cho một ủy ban Hạ viện mở một cuộc điều tra luận tội chính thức về Tổng thống Joe Biden và các giao dịch kinh doanh nước ngoài của gia đình ông. McCarthy nói với các phóng viên rằng Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Hạ viện James Comer sẽ dẫn đầu cuộc điều tra, cùng với Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan và Chủ tịch Ủy ban Phương tiện và Cách thức Hạ viện Jason Smith.McCarthy cho biết ông sẽ khuyến khích Biden và nhóm của ông “hợp tác đầy đủ” với cuộc điều tra vì “lợi ích của sự minh bạch”. McCarthy lưu ý rằng các cuộc điều tra được thực hiện cho đến nay đã phát hiện ra rằng Biden đã nói dối về kiến thức của mình về các giao dịch kinh doanh nước ngoài của gia đình mình và "có vẻ" rằng họ "đã được chính quyền Biden đề nghị đối xử đặc biệt". Theo McCarthy, “Đây là những cáo buộc lạm dụng quyền lực, cản trở và tham nhũng”.⚪ ---- Các thành viên Đảng Cộng hòa tại Thượng viện không hài lòng với quyết định của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-Calif.) hôm thứ Ba về điều tra luận tội đối với Tổng thống Biden, vì họ lo ngại nó sẽ phản tác dụng đối với Cộng Hòa. "Thật là phí thời gian. Đó là một việc làm ngu ngốc”, một thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện nói với điều kiện giấu tên để phát biểu một cách thoải mái và phê phán về quyết định mang tính chính trị.Thượng nghị sĩ này cho biết ngay cả khi Hạ viện bỏ phiếu luận tội Biden sau một cuộc điều tra, thì không đời nào Thượng viện, do đảng Dân chủ kiểm soát, sẽ bỏ phiếu để kết tội. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa này nói: “May mắn thay, nó sẽ được giải quyết khá nhanh chóng nếu họ gửi bản văn luận tội cho chúng tôi. Chúng tôi biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Nó chỉ tạo ra sự hỗn loạn."Đảng viên Đảng Cộng hòa tại Thượng viện nói thêm rằng việc thúc đẩy luận tội là một kẻ thua cuộc về mặt chính trị đối với Cộng hòa và lưu ý rằng trong tất cả các cuộc thăm dò nội bộ mà họ đã thấy, chưa một lần luận tội nào được liệt vào danh sách ưu tiên của các cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa.Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong nhiều tuần đã ra tín hiệu rằng họ không ủng hộ việc luận tội Biden. Một số thành viên Đảng Cộng hòa tại Thượng viện nói rằng họ chưa thấy bất kỳ hành vi phạm tội nào bị cáo buộc của Biden tăng đến mức tội hình sự hay khinh tội.“Rõ ràng là thật khó chịu,” Thượng nghị sĩ Shelley Moore Capito (Cộng Hòa-W.Va.) nói với báo The Hill. “Tôi không biết bằng chứng là gì, họ sẽ đi đến đâu với việc này. Tôi sẽ mặc định quan điểm rằng Hạ viện sẽ làm những gì Hạ viện sẽ làm và chúng ta sẽ phải phản ứng với điều đó.”Thượng nghị sĩ John Thune (S.D.), đảng viên Cộng hòa số 2 tại Thượng viện, nói với các phóng viên rằng McCarthy “chịu rất nhiều áp lực” từ hội nghị luận tội của ông, nhưng vẫn khẳng định rằng cách tốt nhất để thay đổi tổng thống là thông qua một cuộc bầu cử. TNS Thune nói: “Ít nhất là tại Thượng viện, chúng ta cần tập trung vào việc cố gắng thông qua luật pháp và duy trì hoạt động của liên bang. Tôi không nghĩ sẽ có lợi nếu chuyện này đi xa hơn với tất cả những việc khác mà chúng ta phải làm.”⚪ ---- Lãnh đạo phe đối lập Anh, Sir Keir Starmer hôm thứ Tư cáo buộc Thủ tướng Rishi Sunak không phản ứng đủ nhanh để ngăn chặn những nỗ lực gián điệp của Trung Quốc nhằm do thám Anh quốc, nói rằng Anh “hiện đang cố gắng đuổi kịp một cách tuyệt vọng,” theo Starmer tuyên bố tại Hạ viện. Ông tiếp tục nhấn mạnh rằng chính phủ Anh không có kế hoạch rõ ràng về cách đối phó với Trung Quốc.Sunak bác bỏ những lời chỉ trích của Starmer, nói rằng các chính sách của Anh đối với Trung Quốc là "mạnh mẽ" và chính phủ đã bắt đầu "làm mới đánh giá tổng hợp hoàn toàn mới" về cách tiếp cận của mình sau vụ bắt 2 gián điệp TQ.⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư nói trên truyền hình Rossiya 1 sau cuộc gặp với Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un rằng có không gian để hai nước hợp tác trong lĩnh vực quân sự. Do các nghĩa vụ quốc tế, "có một số hạn chế nhất định", ông Putin tuyên bố và nói thêm rằng Nga tuân thủ tất cả các quy tắc đó. Tuy nhiên, “tất nhiên có những điều mà chúng tôi có thể nói đến [và] suy nghĩ”, nguyên thủ quốc gia chia sẻ và giải thích rằng do đó, triển vọng hợp tác như vậy vẫn tồn tại.Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un hôm thứ Tư tuyên bố “ủng hộ đầy đủ và vô điều kiện” đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi hai nhà lãnh đạo bị phương Tây cô lập tổ chức hội nghị thượng đỉnh mà Mỹ cảnh báo có thể dẫn đến một thỏa thuận cung cấp đạn dược cho cuộc chiến của Moscow ở Ukraine. Putin được cho là đang tìm kiếm một trong số ít những thứ mà Bắc Hàn nghèo khó có rất nhiều – kho dự trữ đạn và hỏa tiễn cũ từ thời Liên Xô. Kim hôm thứ Tư nói rằng Kim không nghi ngờ gì về việc quân đội và nhân dân Nga sẽ chiến thắng "cái ác" mà Kim mô tả là chủ nghĩa đế quốc phương Tây trong cuộc chiến ở Ukraine.Quyết định gặp mặt tại Sân bay vũ trụ Vostochny, trung tâm phóng quan trọng nhất của Nga trên lãnh thổ Nga, cho thấy Kim đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Nga trong việc phát triển các vệ tinh trinh sát quân sự, điều mà Kim mô tả là rất quan trọng để tăng cường mối đe dọa từ các hỏa tiễn có khả năng hạt nhân của mình. Trong những tháng gần đây, Bắc Hàn liên tục thất bại trong việc đưa vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào quỹ đạo. Putin hôm thứ Tư nói, Nga sẵn sàng giúp Bắc Hàn xây dựng vệ tinh.⚪ ---- Những hình ảnh chụp từ vệ tinh của NASA đã được công bố, nêu bật thiệt hại do vụ tấn công hỏa tiễn vào xưởng đóng tàu ở Sevastopol nơi do Nga chiếm đóng vào đêm 13/9. Bản đồ dự án của FIRMS nêu bật rằng 3 vụ cháy bắt đầu tại xưởng đóng tàu vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương.Được biết, hai tàu chiến của Hạm đội Biển Đen của Nga đã bị hư hại trong cuộc tấn công. Chiếc cầu Crimean nối bán đảo bị Nga sáp nhập với lục địa Nga đã ngừng hoạt động giao thông một lần nữa.Tư lệnh Không quân Ukraine là Trung tướng Mykola O Meatchuk đã phản ứng trước một cuộc tấn công ban đêm vào một xưởng đóng tàu hải quân ở Sevastopol ngày 13 tháng 9, ca ngợi các phi công Ukraine đã chiến đấu xuất sắc: “Trong khi quân chiếm đóng vẫn đang hồi phục sau đêm hỗn loạn ở Sevastopol, tôi muốn cảm ơn các phi công của Lực lượng Không quân đã chiến đấu xuất sắc trong các phi vụ”.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba báo cáo rằng một trong những máy bay Sukhoi Su-24 của họ đã bị rơi ở khu vực Volgograd. Bộ này nói với truyền thông nhà nước Nga rằng vụ này xảy ra trong một “chuyến bay huấn luyện theo lịch trình”. Bộ này cho biết thêm, chiếc máy bay không mang theo đạn dược đã rơi xuống một "khu vực hoang vắng" và "các trực thăng Mi-8 của lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã được điều đến hiện trường."⚪ ---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Ba nói Mỹ có thể đáp trả bất kỳ quyết định nào của Bắc Hàn về cấp vũ khí cho Nga trong khi Nga đang có chiến tranh ở Ukraine. “Chúng tôi sẽ theo dõi những gì xảy ra và sẽ không ngần ngại hành động để buộc những người đó chịu trách nhiệm nếu cần thiết”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller nhắc lại rằng Mỹ sẽ coi bất kỳ hoạt động chuyển vũ khí nào từ Bắc Hàn sang Ngaw là vi phạm nhiều thỏa thuận của Hoa Kỳ. nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC). Bình luận này được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tới Nga, nơi ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống nước này Vladimir Putin vào thứ Tư.⚪ ---- AdImpact tiết lộ hôm thứ Ba rằng chi tiêu quảng cáo dự kiến sẽ được sử dụng trong chu kỳ bầu cử 2023-2024 ở Hoa Kỳ sẽ đạt kỷ lục 10,2 tỷ USD. Theo công ty chịu trách nhiệm theo dõi và phân tích dữ liệu quảng cáo chính trị, số tiền này vượt quá 1,1 tỷ USD kinh phí được phân bổ cho việc tuyên truyền qua các kênh truyền hình, truyền hình cáp, đài phát thanh, vệ tinh và kỹ thuật số so với thời điểm chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2020.Chi tiêu quảng cáo chính trị trên truyền hình dự kiến sẽ vượt quá 5,1 tỷ USD, với hơn 50% tổng chi tiêu theo chu kỳ dành cho các phương tiện truyền thông phát sóng, trong khi truyền hình cáp sẽ nhận được khoản chi tiêu nhiều thứ hai với 1,9 tỷ USD.⚪ ---- Một nhóm cố vấn độc lập của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 13:1 vào thứ Ba để đề xuất loại vắc xin ngừa COVID-19 cập nhật mới nhất của ModernaTX Inc. và Pfizer Inc. đã được Cơ quan Thực phẩm phê duyệt một ngày trước đó và Cục Quản lý Dược cho người từ 6 tháng tuổi trở lên.Một nhà dịch tễ học của CDC cho biết trong cuộc họp: “Mặc dù tỷ lệ nhập viện hiện ở mức thấp, nhưng chúng tôi đã thấy tỷ lệ này tăng lên trong những tuần gần đây và dự đoán sẽ còn tăng thêm khi chúng ta bước vào mùa vi rút đường hô hấp. để ngăn ngừa bệnh tật nghiêm trọng và tử vong ở mọi lứa tuổi." Trước khi tiêm vắc-xin cho công dân, quyết định cần có chữ ký cuối cùng của Giám đốc CDC, Tiến sĩ Mandy Cohen.⚪ ---- Apple Inc, hôm thứ Ba đã công bố dòng điện thoại thông minh mới nhất của mình, bao gồm iPhone 15 và iPhone 15 Plus, được trang bị chip A16 Bionic. iPhone 15s sẽ có cổng sạc USB-C, thay vì đầu nối Lightning như các điện thoại trước đây của công ty.Tất cả iPhone 15 sẽ có tính năng Dynamic Island lần đầu tiên được giới thiệu trên điện thoại iPhone 14 Pro. iPhone 15 sẽ có màn hình OLED Super Retina 6,1 inch, trong khi iPhone 15 Plus sẽ có màn hình 6,7 inch. "iPhone 15 sẽ có giá khởi điểm là 799 USD, trong khi iPhone 15 Plus sẽ có giá từ 899 USD.Trong khi đó, Apple cũng giới thiệu các mẫu iPhone Pro và iPhone Pro Max, có thiết kế bằng titan, chip A17 Pro và "hệ thống camera tốt nhất từ trước đến nay" của công ty và sẽ có giá khởi điểm lần lượt là 999 USD và 1199 USD. Tất cả iPhone mới có thể được đặt hàng trước bắt đầu từ ngày 15/9 và sẽ lên kệ từ ngày 22/9.⚪ ---- Hôm thứ Ba, các nhân viên của Đại học California State University (CSU) đang lên kế hoạch biểu tình trước cuộc họp ở Long Beach của Hội đồng Quản trị CSU, những người đang hoàn thiện kế hoạch tăng học phí 6% hàng năm trong 5 năm, theo Liên minh Lao động CSU. Liên minh, một tập hợp các công đoàn lao động đại diện cho gần 60.000 nhân viên đại học, đang hỗ trợ các thành viên của mình trong bối cảnh các cuộc đàm phán hợp đồng giữa nhiều công đoàn. Mục đích là đòi tăng lương.Trong khi đó, các quan chức của hệ thống CSU cho biết nhóm 23 trường này phải đối mặt với khoảng thiếu hụt tài trợ 1,5 tỷ USD. Steve Relyea, Viện phó điều hành và giám đốc tài chính, cho biết trong một cuộc gọi truyền thông hôm thứ Tư rằng nếu không hành động, “sinh viên sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề nhất vì chúng tôi sẽ không thể có các lớp học, các môn học và hỗ trợ sinh viên,” như báo cáo trên tờ Los Angeles Times.⚪ ---- Quận Los Angeles: truy tìm người phóng hỏa 12 vụ. Cảnh sát tin rằng cùng một người có thể chịu trách nhiệm cho tới 12 vụ cháy, trong đó có vụ đốt cháy một chiếc xe bán tải ở khu vực Reseda trong nhiều ngày qua. Cứu hỏa đã được cảnh báo về một số vụ cháy rác xảy ra vào khoảng 12:30 sáng thứ Ba tại khu vực Phố Vanowen và Đại lộ Reseda., theo Giám đốc Sở Cứu hỏa Los Angeles Thomas Gikas cho biết. Cứu hộ đã cố gắng dập tắt tất cả các đám cháy và không có báo cáo về thương tích. Gikas nói: “Ở khu vực này, tôi nghĩ đã xảy ra tổng cộng khoảng 12 vụ cháy rác trong ba đêm qua."Hầu hết các vụ việc đều liên quan đến hỏa hoạn trong các con hẻm và thùng rác nhưng một chiếc xe bán tải cũng bị đốt cháy. Gikas cho biết có đoạn video quay cảnh một người được quan tâm rời khỏi khu vực bằng xe đạp. Ông nói, các nhà điều tra muốn nói chuyện với người này trước khi gọi người đó là nghi phạm.⚪ ---- Giá xăng lại tăng. Giá tại Quận Los Angeles lên tới mức trung bình là 5,56 USD/gallon. Một tháng trước, mức giá đó là 5,22 USD, theo AAA. Con số này cao hơn mức trung bình của tiểu bang là 5,46 đô la và cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc là 3,84 đô la. Nó cũng cao hơn thời điểm này năm ngoái, khi giá trung bình một gallon là 5,41 USD.Tuy nhiên, nó vẫn thấp hơn mức trung bình địa phương cao nhất từ trước đến nay của Quận L.A., được ghi nhận cách đây hơn một năm. Vào ngày 14/6/2022, giá trung bình cho một gallon xăng không chì thông thường là 6,44 USD. GasBuddy hiển thị mức giá thấp nhất là 4,69 USD ở khu vực Los Angeles và ngoại ô.⚪ ---- Quận Cam: cho chó phê ma túy, 2 người bị bắt. Theo hồ sơ tòa án Quận Cam, một người đàn ông và một người phụ nữ bị tình nghi có hành vi ngược đãi động vật liên quan đến việc một con chó con uống ma túy ở Irvine có tiền án về các tội liên quan đến ma túy. Caleb Aaron Eisman, 29 tuổi, ở San Juan Capistrano, cũng có họ là Gibson, đã bị bắt hôm thứ Tư cùng với Katherine Marylou Menke, 27 tuổi, ở Santa Ana, vì nghi ngờ tàng trữ ma túy trong bãi đậu xe của cửa tiệm Walmart ở thương xá Von Karman Plaza.Cảnh sát cho biết con chó con mà họ nuôi trong chiếc xe mà họ đang sử dụng dường như đã tiếp xúc với fentanyl và có dấu hiệu sử dụng thuốc quá liều. Cảnh sát cho con chó uống một liều Narcan, loại thuốc có thể chống lại tình trạng dùng quá liều fentanyl, đồng thời đưa con vật đến bác sĩ thú y cấp cứu và con chó đã sống sót, cảnh sát cho biết. Eisman đã được ra tù vào ngày 24 tháng 8 do chính anh ta thừa nhận, theo hồ sơ nhà tù.⚪ ----Theo VnExpress. Tối 13/9, công an Hà Nội xác định 56 người tử vong, 37 người bị thương trong vụ cháy chung cư phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. 39/56 người đã được xác định danh tính. Trong số nạn nhân tử vong có nhiều trẻ em. Cơ quan chức năng cho biết, chủ nhà là ông Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú quận Cầu Giấy) có nhiều sai phạm. Theo giấy phép xây dựng số 89 của UBND quận Thanh Xuân cấp ngày 11/3/2015, nhà được xây 6 tầng, có lửng và tum với tổng chiều cao 20,2 m không tính tum thang, diện tích một sàn là 167,4 m2. Tuy nhiên, hiện trạng căn nhà là 10 tầng. Tòa nhà 10 tầng thiết kế kiểu ống, chỉ có một lối ra ở cửa chính nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Ít nhất 91 người được xác nhận có triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng, Hội An (Quảng Nam), một số bệnh nhân trở nặng. Ông Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam vừa cập nhật với báo Lao Động, tính đến 16h30 chiều 13.9, tổng số bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng đã lên đến 91 ca, trong đó có 25 khách nước ngoài.⚪ ---Theo Báo Nhịp Sống Doanh Nghiệp. Tại thị trường lao động TP.HCM và trên cả nước ghi nhận tình trạng công nhân, lao động mất việc, trong khi đó, lao động phi chính thức lại gia tăng nhanh chóng. Báo cáo của Tổng cục Thống kê về tình hình lao động - việc làm trong quý II/2023 trong cả nước cũng cho thấy số lao động có việc làm phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn. Số người có việc làm phi chính thức chung trong quý II/2023 là hơn 33 triệu người (tăng 301,9 nghìn người so với quý trước). Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức quý II năm 2023 là 65,1%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với quý trước và chủ yếu tăng ở khu vực thành thị và nữ giới. Tỷ lệ lao động phi chính thức tăng lên ở hầu hết các vùng kinh tế – xã hội, đặc biệt ở hai vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ. Báo cáo cũng cho thấy trong quý 2, cả nước có hơn 940.000 lao động mất việc, thất nghiệp, tăng 54.900 người so với quý trước và tăng 58.900 người so với cùng kỳ năm trước.⚪ ---- HỎI 1: Chỉ còn 48% dân Mỹ sợ biến thể COVID-19, và 57% dân Mỹ nói sẽ không muốn tiêm mũi vaccine tăng cường mùa thu sắp tới?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò mới, người Mỹ ít lo ngại hơn về các biến thể mới hơn của COVID-19 so với năm 2021. Một cuộc thăm dò của CBS/YouGov cho thấy 48% người Mỹ nói rằng họ “phần nào” hoặc “rất” lo ngại về các biến thể. Điều này trái ngược với mức độ lo ngại vào cuối năm 2021, khi 58% lo ngại về omicron.Tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 đã tăng lên khi mùa thu và mùa cúm đến gần. Tỷ lệ nhập viện do COVID đã tăng 16% từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 8. Kết quả khảo sát cũng cho thấy chỉ có 45% người Mỹ lo ngại về việc nhiễm Covid hoặc gia đình họ có nguy cơ phơi nhiễm với virus. Theo cuộc thăm dò, con số này giảm hơn 30% kể từ đỉnh điểm của đại dịch, khi từ 68% đến 77% nói như vậy.

Những phát hiện khác trong nghiên cứu bao gồm phần lớn số người được hỏi nói rằng họ sẽ không muốn mũi tiêm tăng cường cập nhật vào mùa thu này, ở mức 57%. Có 43% phần trăm số người được hỏi cho biết họ sẽ tiêm mũi vaccine tăng cường mùa thu này đó.

https://thehill.com/policy/healthcare/4199378-public-less-concerned-about-new-covid-variants-survey/

⚪ ---- HỎI 2: Mua sắm mùa Lễ giáng sinh này, 85% dân Mỹ nói sẽ mua trên mạng?

ĐÁP 2: Đúng thế. Có thể khó tin nhưng còn 100 ngày nữa mới đến Giáng sinh. Điều đó đặt ra câu hỏi, "Bạn đã bắt đầu mua sắm cho kỳ nghỉ của mình chưa?" Theo một cuộc khảo sát gần đây do TopCashback.com thực hiện, hơn một phần mười (11%) người Mỹ sẽ bắt đầu mua sắm trong kỳ nghỉ lễ vào tháng Chín. Cuộc khảo sát đã thăm dò ý kiến của 1.756 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, từ 18 tuổi trở lên.

Trong số những người được khảo sát, 49% cho biết họ có kế hoạch mua sắm sớm trong mùa lễ này, trong khi 51% đang chờ Thứ Sáu Đen và/hoặc các đợt giảm giá trong dịp nghỉ lễ, chẳng hạn như Thứ Hai Điện Tử.

. Sẽ bắt đầu vào tháng 11 (32%)

. Đã bắt đầu nhưng chưa kết thúc (26%)

. Sẽ bắt đầu vào tháng 10 (19%)

. Sẽ bắt đầu vào tháng 9 (11%)

. Sẽ bắt đầu vào tháng 12 (7%)

. Đã hoàn thành việc mua sắm cho kỳ nghỉ lễ (5 phần trăm)

. Hầu hết những người được hỏi (85%) cho biết họ thích thực hiện phần lớn hoạt động mua sắm trực tuyến, trong khi 15% thích mua sắm trực tiếp.

Chi tiết:

https://www.eaglecountryonline.com/news/local-news/survey-one-third-of-americans-have-already-started-their-holiday-shopping/

.