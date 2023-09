- Elon Musk sẽ điều trần kín ở Thượng Viện Mỹ ngày mai về nghi vấn Musk phản quốc [để chận Ukraine] vì cắt mạng vệ tinh 2022 cứu Hạm đội Nga - Cộng Hòa tố: 1 nữ ứng cử viên Dân chủ tranh chức Dân biểu tiểu bang Virginia phải phóng video làm tình với chồng để gây quỹ tranh cử - Công tố đặc biệt Jack Smith sẽ chứng minh trước tòa rằng Trump biết Trump thua phiếu Joe Biden trong bầu cử 2020 nhưng Tru

Có ít nhất 10.000 người đã được báo cáo là mất tích sau lũ lụt ở miền đông Libya. Số người chết cũng đang tăng nhanh, với ít nhất 1.000 trường hợp tử vong được xác nhận cho đến nay tại thành phố Derna, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

QUẬN CAM (VB-12/9/2023) ⚪ ---- Fox News đưa tin hôm thứ Ba, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy sẽ nói với các Dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện rằng việc mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden là “bước hợp lý tiếp theo”.

McCarthy đã ủng hộ việc luận tội từ lâu nay, trích dẫn cuộc điều tra về công việc kinh doanh của con trai tổng thống Hunter Biden. Gần đây, ông nói rằng việc luận tội như vậy cần được thảo luận và biểu quyết tại Hạ viện chứ không phục vụ "vì mục đích chính trị". Đầu tháng này, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Hạ viện James Comer bày tỏ niềm tin rằng cuộc bỏ phiếu luận tội có thể diễn ra vào tháng 9/2023.

⚪ ---- Trong một loạt hồ sơ nộp hôm thứ Hai ở Georgia, các luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump đã tìm cách thu thập một số lập luận pháp lý đã được các đồng phạm của ông đưa ra để thách thức các cáo buộc chống lại họ trong một bản cáo trạng gian lận sâu rộng vào tháng trước. Các luật sư của Trump đã sử dụng lý luận của Rudy Giuliani, được đưa ra hôm thứ Sáu trong một hồ sơ được gọi là bản cáo trạng của Quận Fulton là “một món bouillabaisse [lẩu nhiều thứ cá] đầy âm mưu”.

Các luật sư của Trump cũng dùng “các lập luận cụ thể” đang được sử dụng bởi luật sư của Kenneth Chesebro, người đã thách thức tính hợp lệ của tất cả các cáo buộc gian lận của các bị cáo vào tuần trước, và đưa ra kiến nghị riêng để bác bỏ phần còn lại của cáo buộc đối với Trump.

Các yêu cầu ở tòa Georgia được đưa ra trong vòng vài giờ sau khi Nhóm Trump đệ đơn kiến nghị yêu cầu loại bỏ thẩm phán giám sát vụ án ở tòa thủ đô Washington DC, cho thấy rằng Thẩm phán quận Tanya Chutkan của Hoa Kỳ có thể đã có thành kiến tin rằng Trump “nên bị truy tố và bỏ tù” qua những bình luận trước đó của Chutkan.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Dân chủ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đang yêu cầu một cuộc điều tra về SpaceX, về Tổng quản trị Elon Musk của công ty này có thể đã làm gián đoạn cuộc tấn công của Ukraine vào Hạm đội Biển Đen của Nga bằng cách từ chối kết nối mạng Starlink ở Crimea nơi bị Nga chiếm đóng, Bloomberg đưa tin hôm 12/9: “Quốc hội cần điều tra những gì đã xảy ra ở đây và liệu chúng ta có đủ công cụ để đảm bảo chính sách đối ngoại được thực hiện bởi chính phủ chứ không phải bởi một tỷ phú hay không.”

Bà Warren cũng muốn Pentagon kiểm tra mối quan hệ hợp đồng với công ty. Musk dự kiến sẽ tham dự một cuộc họp kín với các thượng nghị sĩ ở Điện Capitol vào ngày 13/9. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, Jack Reed, cũng lo ngại về vấn đề này, vì theo truyền thống, các vệ tinh được chính phủ kiểm soát và các tổng thống quyết định phải làm gì với chúng.

Bản tin Bloomberg lưu ý, mặc dù SpaceX đã giành được hợp đồng với Pentagon để phóng vệ tinh do thám, nhưng công ty này không có hợp đồng quốc phòng nào để sử dụng Starlink ở Ukraine khi lãnh đạo Ukraine được cho là đã yêu cầu Musk mở rộng phạm vi phủ sóng của mình.

Musk được cho là đã bí mật ra lệnh cho các kỹ sư của mình vô hiệu hóa Starlink ngoài khơi bờ biển Crimea bị chiếm đóng vào năm 2022 nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của quân Ukraine nhằm vào Hạm đội Biển Đen của Nga, theo CNN đưa tin vào ngày 7 tháng 9, trích dẫn một đoạn trích từ cuốn tiểu sử mới về Musk của Walter Isaacson.

Sau đó, Musk tuyên bố rằng ông không tắt mạng vệ tinh vì ngay từ đầu nó không hoạt động trong khu vực. Ông nói rằng mặc dù từ chối kết nối nó theo yêu cầu của Ukraine nhưng ông làm vậy vì không muốn "đồng lõa trong một hành động chiến tranh lớn" ("complicit in a major act of war"). Musk tuyên bố rằng Musk với tư cách là một công dân Hoa Kỳ, Musk không coi mình là kẻ phản bội [Hoa Kỳ] vì quyết định này.

⚪ ---- Bị lên án phản quốc, làm trái lợi ích Hoa Kỳ khi giúp Nga, Elon Musk chối, nói sẽ chết như công dân Mỹ. Người sáng lập SpaceX, Elon Musk, không đồng ý rằng ông đã phản bội lợi ích quốc gia Hoa Kỳ khi từ chối quân Ukraine truy cập internet vệ tinh Starlink trên Crimea nơi do Nga chiếm đóng, Musk viết trên Twitter ngày 11 tháng 9/2023: “Tôi là công dân Hoa Kỳ và chỉ có hộ chiếu đó; bất kể điều gì xảy ra, tôi sẽ chiến đấu và chết ở Mỹ. Quốc hội Hoa Kỳ chưa tuyên chiến với Nga. Nếu có ai phản bội thì chính những người đó gọi tôi như vậy.”

Trích dẫn một đoạn trích từ cuốn tiểu sử mới về Musk của Walter Isaacson, CNN đưa tin vào ngày 7 tháng 9/2023 rằng vào năm 2022, Musk đã ra lệnh cho các kỹ sư vô hiệu hóa Starlink gần bờ biển Crimea bị chiếm đóng, làm gián đoạn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của hải quân Ukraine vào Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol.

Cuốn sách nói rằng máy bay không người lái của Ukraine bị mất kết nối khi đến gần vịnh, khiến chúng dạt vào bờ biển. Theo Isaacson, quyết định của Musk "được thúc đẩy bởi nỗi lo sợ sâu sắc rằng Nga sẽ đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea bằng vũ khí hạt nhân." Mối lo ngại của Musk về một “Trân Châu Cảng thu nhỏ” xuất hiện sau cuộc hội đàm với các quan chức cấp cao của Nga.

Đổi lại, Musk tuyên bố ông chưa bao giờ “vô hiệu hóa” quyền truy cập Starlink trong khu vực, thay vào đó, ông đã từ chối yêu cầu kích hoạt nó của Ukraine ngay từ đầu. Không rõ tại sao Ukraine lại tiếp tục cuộc tấn công nếu yêu cầu bị từ chối, như Musk đã nói.

⚪ ---- Làm cách nào Công tố đặc biệt Jack Smith chứng minh trước tòa rằng Trump biết Trump thua phiếu Joe Biden trong bầu cử 2020 nhưng Trump vẫn sai trái lật ngược kết quả? Bản cáo trạng ngày 1 tháng 8 của Smith đối với Trump đã chứng minh như thế. Các công tố viên sẽ tìm cách chứng minh rằng Trump biết những tuyên bố gian lận của Trump là sai sự thật. Có nhiều lý do thuyết phục để tin rằng Smith và nhóm của ông sẽ thành công.

Bên công tố gần như chắc chắn sẽ triệu tập các nhân chứng để tuyên thệ rằng Trump đã thú nhận một cách riêng tư đã thua ctrong cuộc bầu cử. Cassidy Hutchinson, cựu phụ tá của chánh văn phòng Trump, Mark Meadows, làm chứng trước Ủy ban Hạ viện 6/1 đã mô tả các cuộc trò chuyện trong đó Meadows và các nhân viên khác của Bạch Ốc cho biết đã nghe thấy Trump thú nhận ông đã thua.

Từ cuộc bầu cử 3/11/2020 đến ngày 6/1/2021, Trump biết rằng Trump và các đồng minh của mình đang thua trong các vụ kiện cấp tiểu bang và liên bang cáo buộc gian lận bầu cử, tổng số vụ kiện lên tới 61 vào đầu tháng 1/2021. Trump cũng biết rằng không có cơ quan lập pháp tiểu bang nào hành động để thay đổi phiếu bầu của cử tri đoàn.

Với tư cách là tổng thống, Trump có khả năng tiếp cận thông tin nhiều chưa từng có về các vấn đề quan trọng của quốc gia, bao gồm cả tính liêm chính của cuộc bầu cử. Trên thực tế, Trump đã được các quan chức chính quyền cấp cao, chiến dịch tranh cử và tiểu bang (hầu hết là những người được Trump bổ nhiệm hoặc những người trung thành) nói đi nói lại rằng những tuyên bố về gian lận bầu cử quyết định kết quả là không có căn cứ hoặc được cho là sai.

Bên cạnh việc kiên trì tuyên bố về gian lận bầu cử sau khi được các nguồn có thẩm quyền cho biết là vô căn cứ, Trump còn thể hiện bằng những cách khác rằng Trump không quan tâm đến sự thật và bằng chứng.

. Trump gây áp lực với các quan chức hàng đầu của Bộ Tư pháp, nói với họ: “Chỉ cần nói rằng cuộc bầu cử đã tham nhũng và để phần còn lại cho tôi và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa.”

. Trump đã cố gắng bổ nhiệm một đồng minh làm quyền Bộ trưởng Tư pháp và yêu cầu anh này gửi thư đến các tiểu bang quan trọng, tuyên bố sai sự thật rằng Bộ Tư pháp đã phát hiện ra những điểm bất thường trong một số kết quả bầu cử ở tiểu bang, với hy vọng ngăn cản các tiểu bang giao phiếu đại cử tri của họ cho Biden.

. Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Georgia là Brad Raffensberger “moi ra” 11.780 phiếu bầu - vừa đủ để Trump giành chiến thắng ở tiểu bang này.

. Khi Raffensberger tìm cách cung cấp cho Trump liên kết tới một trang web bác bỏ một trong những tuyên bố gian lận của Trump, Trump đã trả lời: “Tôi không quan tâm đến một liên kết, tôi không cần nó... Tôi có một mối liên kết tốt hơn nhiều.”

. Trong cuộc họp tại Bạch Ốc ngày 4 tháng 1/2021, sau khi luật sư của Trump, John Eastman đảm bảo với Phó Tổng thống Pence rằng Pence có quyền “đơn phương” để tạm dừng chứng nhận phiếu bầu đại cử tri ở Quốc hội [dự kiến ngày 6/1/2021], nhưng khi bị thúc ép, Eastman thú nhận chuyện đó chưa bao giờ được thử nghiệm trước tòa, Pence đã thốt lên với Trump, “Bạn có nghe thấy điều đó không? Ngay cả luật sư của anh cũng không nói rằng tôi có thẩm quyền.” Trump trả lời: “Không sao đâu, tôi thích đề xuất khác hơn,” rằng phó tổng thống có thể tự Pence hành động để ngăn chặn cuộc kiểm phiếu chính thức.

. Chỉ vài giờ sau khi Pence khẳng định với Trump rằng Pence không có thẩm quyền can thiệp vào quá trình chứng nhận phiếu đại cử tri, Trump đã gửi một dòng tweet sai sự thật rõ ràng nói với những người ủng hộ rằng Trump và Pence “hoàn toàn đồng ý rằng phó tổng thống có quyền hành động”.

. Vào ngày 6 tháng 1, Trump đã tweet sai sự thật rằng nhiều tiểu bang muốn “xác nhận” phiếu đại cử tri của họ cho Biden [lựa chọn].

⚪ ---- Theo báo Washington Post, một nữ ứng cử viên Dân chủ đang chạy đua gay gắt để giành một ghế Dân biểu tiểu bang tại Hạ viện Virginia đã quan hệ tình dục với chồng mình trong các video được phát trực tiếp đăng trên các trang web khiêu dâm, nơi cô khuyến khích khán giả trả tiền cho cặp đôi để xem các hành vi tình dục cụ thể được thực hiện. Một đặc vụ Đảng Cộng hòa giấu tên đã cảnh báo tờ báo này về hoạt động gây quỹ nóng bỏng của ứng cử viên Susanna Gibson, với ảnh chụp màn hình của cô này từ 1 video được chia sẻ với hãng tin AP ngay sau đó.

.

Trong một tuyên bố, Gibson gọi việc báo cáo về các video là “chính trị tồi tệ nhất” và “sự xâm phạm bất hợp pháp quyền riêng tư của tôi” nhằm mục đích sỉ nhục, “Nó sẽ không đe dọa tôi và sẽ không làm tôi im lặng. Các đối thủ chính trị của tôi và các đồng minh Đảng Cộng hòa của họ đã chứng minh rằng họ sẵn sàng phạm tội tình dục để tấn công tôi và gia đình tôi vì không có ranh giới nào mà họ không vượt qua để khiến phụ nữ im lặng khi họ lên tiếng.”

.

Luật sư của cô nói với AP rằng việc đặc vụ Đảng Cộng hòa tiết lộ các đoạn video đã vi phạm luật trả thù khiêu dâm của Virginia. Cô Susanna Gibson, một y tá 40 tuổi, đã chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ hồi tháng 6 và đang tranh cử vào một trong bốn ghế còn trống tại Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát ở Virginia.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump hôm thứ Hai chính thức yêu cầu tòa thủ đô DC gỡ bỏ Thẩm phán Tanya Chutkan ra khỏi vị trí xét xử vụ Trump bị Công tố đặc biệt Jack Smith truy tố ở tòa thủ đô vì liên hệ ngày bạo loạn 6/1/2021. Các luật sư của Trump trích dẫn những tuyên bố mà Thẩm phán Chutkan đưa ra khi tuyên án hai bị cáo trước đó tham dự bạo loạn 6/1 dường như đề cập đến Trump, rằng những bình luận đó tạo ra nhận thức rằng Chutkan đã thành kiến rằng Trump có tội trước khi Trump bị truy tố.

“Thẩm phán Chutkan, liên quan đến các vụ án khác, đã đề nghị rằng Tổng thống Trump nên bị truy tố và bỏ tù,” luật sư của Trump viết trong hồ sơ tòa án. Đơn viết: “Những tuyên bố như vậy, được đưa ra trước khi vụ này bắt đầu và không có thủ tục tố tụng hợp lý, vốn đã bị loại. Mặc dù Thẩm phán Chutkan có thể thực sự có ý định xử lý Tổng thống Trump một cách công bằng — và có thể tin rằng bà có thể làm như vậy — nhưng những tuyên bố công khai của bà chắc chắn sẽ làm hỏng các thủ tục tố tụng này, bất kể kết quả ra sao.”

Trump phải đối mặt với bốn cáo buộc hình sự trong vụ án xuất phát từ những nỗ lực đòi lật ngược bầu cử 2020. Trump đã không nhận tội hồi tháng trước. Đề nghị của Trump hôm thứ Hai nhắm vào hai tuyên bố mà Chutkan đưa ra khi tuyên án các bị cáo ngày 6 tháng 1. Hồi tháng 10 năm 2022, Chutkan đã khiển trách bị cáo Christine Priola ở Ohio trong khi tuyên án rằng cô Priola và những kẻ bạo loạn 6/1 khác đã đưa ra “lòng trung thành mù quáng với một người, vẫn được tự do cho đến ngày nay,” theo bản ghi phiên điều trần.

Nhiều tháng trước đó, các luật sư của Trump cho biết Chutkan nói rằng Trump phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công Điện Capitol và nên bị truy tố khi tuyên án Robert Palmer, kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1 ở Florida, “Và đúng là, ông Palmer - ông đã đưa ra một quan điểm rất đúng, một quan điểm đã được đưa ra trước đây - rằng những người đã khuyến khích, và xúi giục ông bạo loạn đều không bị truy tố,” theo Chutkan nói, theo bản ghi phiên điều trần.

⚪ ---- Phe Trump câu giờ, gây trở ngại cho Biện Lý Willis. Các chiến lược bào chữa ban đầu đang được Trump và 18 đồng phạm theo đuổi ở Georgia đang làm phức tạp thêm mục tiêu ra tòa vào tháng tới của các công tố viên. Biện lý quận Fani Willis (D) đang cố gắng giữ tất cả các đồng phạm lại với nhau cho một phiên tòa duy nhất bắt đầu vào ngày 23/10, nhưng một số thủ tục pháp lý đã được tiến hành đặt ra những thách thức lớn đối với mục tiêu của Willis.

Cho đến nay, 5 bị cáo đã xin chuyển xét xử lên tòa án liên bang, 2 người yêu cầu xét xử nhanh chóng và đa số nhằm mục đích cắt đứt cáo buộc của họ đừng dính chùm với các đồng phạm. Tuần trước, Thẩm phán Tòa Quận Fulton, Scott McAfee, đã nêu khó khăn khi xét xử nhiều người trong một khoảng thời gian ngắn như vậy: “Có vẻ hơi phi thực tế khi nghĩ rằng chúng tôi có thể xử lý tất cả 19 bị cáo trong 40 ngày."

Trump đã tìm cách trì hoãn thời hạn xét xử trong cả 4 vụ án hình sự của mình. Mặc dù các cáo buộc ở Georgia không thuộc diện được tổng thống ân xá, nhưng câu giờ sẽ làm có thể phiên tòa sẽ không được tổ chức cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024. Với việc McAfee dự kiến sẽ sớm ấn định ngày xét xử Trump ở Georgia, đây là viễn ảnh.

Chuyển đến tòa án liên bang: có 5 trong số 19 đồng phạm cho đến nay đang cố gắng chuyển cáo buộc của họ từ tòa án tiểu bang sang tòa án liên bang, một quá trình có thể khiến vụ án bị đình trệ trong nhiều tháng. Danh sách này cho đến nay bao gồm hai quan chức chính quyền Trump: cựu chánh văn phòng Bạch Ốcg Mark Meadows và cựu quan chức Bộ Tư pháp Jeffrey Clark. Ba cá nhân ủng hộ Trump bị buộc tội ký các tài liệu tự nhận là đại cử tri của Georgia cũng đang thực hiện thủ đoạn này. Luật sư của Trump đã đề nghị cựu tổng thống có thể theo bước họ.

.

Một thẩm phán liên bang đã bác bỏ nỗ lực của Meadows hôm thứ Sáu, nhưng ông đã nhanh chóng kháng cáo phán quyết lên Tòa kháng án 11 của Hoa Kỳ. Thẩm phán vẫn chưa ra phán quyết về yêu cầu của người khác. Ngay cả sau khi Tòa kháng án thứ 11 cân nhắc, bên thua kiện vẫn có thể kéo dài tranh chấp bằng cách đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao. Trong khi chờ đợi, các thủ tục tố tụng tại tòa án tiểu bang có thể tiếp tục. Nhưng yêu cầu loại bỏ tòa tiểu bang của bị cáo phải bị từ chối trước khi kết án. Nghĩa là, có thể bầu cử tháng 11/2024 xong, các phiên tòa có thể chưa xong.

⚪ ---- Lời tự thú muộn màng. Luật sư John Eastman hôm thứ Hai phàn nàn rằng ông và các luật sư khác bị coi là "độc hại" sau khi tìm cách lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 thay mặt cho Donald Trump. Trong cuộc phỏng vấn trên The Charlie Kirk Show, Eastman đã phàn nàn về thủ tục tước quyền hành nghề luật mà y đang phải đối mặt ở California.Eastman nói: “Nhưng chúng ta hiện đang bước vào tuần thứ năm và sẽ còn ít nhất một tuần nữa, sáu tuần nữa của phiên tòa xét xử đầy đủ nhằm giải quyết các khiếu nại chống lại tôi do nhóm cánh tả cấp tiến có tên là States United Democracy Center (Trung tâm Dân chủ Thống nhất Hoa Kỳ) khởi xướng. Đây là một phần trong nỗ lực tổng thể nhằm loại bỏ mọi luật sư có liên quan đến các thách thức pháp lý của Trump vào năm 2020. Nhưng quan trọng hơn, như nhóm cùng phe của họ, những người sáng lập Dự án 65 (the 65 Project), đã nói, mục tiêu không chỉ là gỡ bỏ bằng hành nghề luật của nhóm Trump, mà còn khiến họ trở nên sự hiện diện độc hại trong các công ty luật và trong cộng đồng của họ, những tài năng pháp lý cánh hữu, sẽ không bao giờ muốn đối mặt với những thách thức bầu cử này nữa."Eastman thừa nhận: “Và những chi phí mà họ đang cố gắng áp đặt lên tôi và gia đình tôi, hàng triệu đô la phí pháp lý, nó đang có hiệu lực. Mọi người sợ hãi đứng lên. Tôi ước gì tôi đã sợ hãi hơn, nhưng tôi sẽ chấp nhận và chiến đấu với nó bằng tất cả những gì chúng tôi có bởi vì, ý tôi là, khả năng trở thành một dân tộc tự do của chúng tôi đang bị đe dọa ở đây, theo quan điểm của tôi. "Eastman cũng đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Georgia vì bị cáo buộc âm mưu lật đổ cuộc bầu cử tổng thống. Lý do đơn giản để hiểu động cơ của các luật sư này: tiền và quyền lực. Đó là lý do họ giấu tất cả các mảnh thông tin giữa họ và Trump dẫn tới ngày 6/1/2021, vì họ biết họ đang cản trở một thủ tục Hiến pháp.⚪ ---- Liên đoàn Hồng thập tự và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cho biết hôm thứ Ba rằng ít nhất 10.000 người đã được báo cáo là mất tích sau lũ lụt ở miền đông Libya. Số người chết cũng đang tăng nhanh, với ít nhất 1.000 trường hợp tử vong được xác nhận cho đến nay tại thành phố Derna, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Chính quyền địa phương ở Derna cho biết toàn bộ khu dân cư đã biến mất dưới biển và các khu vực khác của thành phố bị thiệt hại đáng kể, trong đó có 3 cây cầu bị sập. Hàng trăm người được cho là đang bị mắc kẹt ở những khu vực xa xôi hơn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

⚪ ---- Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hôm thứ Ba cho biết Ukraine có thể bị buộc phải tìm kiếm sự phân xử của Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO) nếu các nước châu Âu nhất quyết áp đặt lệnh cấm xuất cảng đối với nông sản Ukraine. Hungary và Romania cho biết họ có kế hoạch mở rộng lệnh cấm đối với ngũ cốc Ukraine để bảo vệ nông dân trong nước, sau đó Ba Lan cũng đưa ra tuyên bố tương tự.

Shmyhal tuyên bố rằng Ukraine đang "hoàn thành nghĩa vụ của mình theo cả Thỏa thuận liên kết với luật của Liên Âu và WTO" và "không có ý định làm hại nông dân Ba Lan". Tuy nhiên, ông cho biết Kiev có thể bị buộc phải quay sang WTO và yêu cầu bồi thường theo Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại "trong trường hợp nước nào vi phạm luật thương mại vì lợi ích của chủ nghĩa dân túy chính trị trước cuộc bầu cử".

⚪ ---- Chính phủ Thụy Điển dự kiến sẽ gửi một cuộc khảo sát tới quân lực của mình để xem liệu có thể gửi máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine hay không, theo đài phát thanh công cộng SR của nước này đưa tin hôm thứ Ba trích dẫn các nguồn giấu tên. Theo các nguồn tin, chính phủ đang tìm cách xem quyết định như vậy sẽ có tác động gì đến khả năng phòng thủ của Thụy Điển, cũng như tốc độ mà nước này có thể nhận được máy bay Gripen mới. Một yêu cầu chính thức về cuộc khảo sát có thể được gửi sớm nhất là vào thứ Năm. SR lưu ý rằng Kiev đã yêu cầu viện trợ một chiến đoàn gồm tới 18 máy bay.

⚪ ---- Phó Thủ tướng Trung Quốc Zhang Guoqing hôm thứ Ba đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông (Eastern Economic Forum) ở Vladivostok. Ông Zhang cho biết Trung Quốc và Nga đã duy trì "mức độ hợp tác cao" và có "động lực tốt" trong quan hệ song phương. Zhang nói thêm rằng Bắc Kinh “sẵn sàng chia sẻ cơ hội phát triển” và tăng cường hợp tác “cùng có lợi” với Nga. Trước đó cùng ngày, Putin đã ca ngợi mối quan hệ Trung-Nga, nói rằng mối quan hệ này đang gắn bó ở mức "chưa từng có".

⚪ ---- Putin hôm thứ Ba nói rằng việc truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là "tốt cho Nga" vì nó "phơi bày những vấn đề nội bộ" của chính phủ Mỹ và cho thấy hệ thống chính trị của Mỹ "thối nát". Ông nói rằng "những gì đang xảy ra với Trump là sự đàn áp chính trị."

Trump đang phải đối mặt với cáo buộc trong bốn vụ án riêng biệt liên quan đến hoạt động kinh doanh của Trump, những nỗ lực bị cáo buộc nhằm lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và việc xử lý các tài liệu mật sau khi Trump rời nhiệm sở.

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế phương Đông ở Vladivostok, ông Putin cũng hoan nghênh lời cam kết của Trump rằng Trump sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine "trong vòng 24 giờ" sau khi nhậm chức nếu thắng cử 2024.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Ba đã chia sẻ trong báo cáo tình báo gần đây nhất rằng Nga đã hiệu chỉnh lại “hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung” trong những tuần gần đây, cố gắng tự bảo vệ mình “hiệu quả hơn” trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

"Kể từ đầu tháng 9/2023, các hệ thống phòng không SA-22 của Nga xung quanh thủ đô đã được hình dung được bố trí trên các tháp và đường dốc trên cao. Trước đó, sau các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Engels và Ryazan vào tháng 12/2022, Nga cũng bố trí SA-22 trên nóc các căn cứ không quân Engels và Ryazan vào tháng 12/2022. các tòa nhà chính thức ở Moscow," theo Bộ cho biết.

Bộ giải thích rằng những động thái như vậy "gần như chắc chắn" được thực hiện để cho phép các hệ thống phát hiện và tấn công các mục tiêu của các loại máy bay không người lái. Ngoài ra, Bộ tin rằng điều này trấn an công chúng rằng mọi thứ "trong tầm kiểm soát."

⚪ ----- Giao thông qua cây cầu Kerch bị tấn công gần đây nối bán đảo Crimea với Nga đã tạm thời bị dừng, theo nhà điều hành do Nga dựng lên tuyên bố. Cầu Crimean đã phải đối mặt với những lo ngại về an ninh ngày càng tăng trong những tháng gần đây do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên không và trên biển ngày càng gia tăng. Những cuộc tấn công này đã đặt ra những thách thức an ninh cho cây cầu và khu vực, dẫn đến nhu cầu về các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn và chức năng của tuyến giao thông quan trọng này.

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Izvestia hôm thứ Hai rằng kết quả cuộc bầu cử khu vực ở Nga cho thấy người dân ủng hộ "tuyệt đối" đối với Tổng thống Vladimir Putin. Peskov nói: “Chúng tôi thấy kết quả cho thấy sự ủng hộ tuyệt đối của người dân đối với đường lối của Putin và tính hiệu quả trong công việc của chính phủ”.

Trước đó, Đảng United Russia (nước Nga Thống nhất) của Putin đã thể hiện mạnh mẽ trong các cuộc bầu cử khu vực và thành phố, bao gồm cả các cuộc bầu cử ở các khu vực ở Ukraine đã sáp nhập vào Nga năm ngoái, bất chấp cộng đồng thế giới chỉ trích. Liên Âu coi cuộc bầu cử cuối tuần là bất hợp pháp, đồng thời cảnh báo rằng những người liên quan đến việc tổ chức cuộc bầu cử “sẽ phải đối mặt với hậu quả”.

⚪ ---- Theo một cuộc khảo sát vào tháng 7 năm 2023, gần 4/5 công dân Ukraine tin rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky phải chịu trách nhiệm trực tiếp về nạn tham nhũng trong chính phủ và các cơ quan quân sự, theo một cuộc khảo sát vào tháng 7/2023, kết quả được công bố vào ngày 11 tháng 9/2023.

Nghiên cứu do Quỹ Sáng kiến Dân chủ Ilko Kucheriv hợp tác với Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv thực hiện, cho thấy 78% số người được hỏi cho rằng Zelenskyy phải chịu trách nhiệm về những vấn đề tham nhũng này. Chỉ 18% số người được hỏi không đồng ý với đánh giá này về tội lỗi của Zelenskyy.

Chủ tịch đảng Servant of the People của Zelesnky, David Arakhamia, mô tả cuộc khảo sát là “có những câu hỏi gây ngộ nhận. Chính xác thì tại sao tổng thống phải chịu trách nhiệm [chi tiêu] cho vỉa hè, nhà thi đấu thể thao, sân tennis và các khoản chi tiêu không liên quan khác trong thời chiến? Tôi hy vọng rằng các cơ quan chống tham nhũng cải thiện công việc của họ - bao gồm cả truyền thông - để tổng thống có thể tập trung vào chiến tranh và chính sách đối ngoại, cũng như hệ thống chống tham nhũng – vào nạn tham nhũng có hệ thống trong nước.”

⚪ ---- Đông đất Maroc: có 2.862 người chết, 2.562 người bị thương. Các đội tìm kiếm từ Tây Ban Nha, Anh và Qatar đang tham gia nỗ lực cứu hộ Ma-rốc sau trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra vào cuối ngày thứ Sáu ở dãy núi High Atlas, với tâm chấn cách Marrakech 72 km về phía tây nam.

Đài truyền hình nhà nước đưa tin số người chết đã tăng lên 2.862 người và 2.562 người bị thương. Lực lượng cứu hộ cho biết những ngôi nhà gạch bùn truyền thống có mặt khắp nơi trong khu vực đã làm giảm cơ hội tìm thấy người sống sót vì chúng đã bị đổ nát.

⚪ ---- Bắc Hàn có thể đang lên kế hoạch tiến hành vụ thử hỏa tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), Beyond Parallel, một dự án của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington cho biết hôm thứ Hai.

“Bước hợp lý tiếp theo của Bắc Hàn là phóng hỏa tiễn từ tàu ngầm để chứng minh với thế giới rằng tàu này đang hoạt động”, Beyond Parallel cho biết trong một báo cáo nhưng nhấn mạnh vẫn “chưa rõ” khi nào một cuộc thử nghiệm như vậy có thể diễn ra.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bắc Hàn tuyên bố chế tạo một "tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật" và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un cho biết nước này có kế hoạch cung cấp cho hải quân thêm nhiều tàu được trang bị vũ khí hạt nhân chiến thuật.

⚪ ---- Hầu hết nhân viên các tiệm đồ ăn nhanh ở California sẽ nhận được mức lương tối thiểu là 20 USD/giờ từ năm tới - tăng gần 5 USD mỗi giờ - theo một thỏa thuận được công bố hôm thứ Hai giữa các liên đoàn lao động và ngành công nghiệp nhằm tránh một cuộc trưng cầu dân ý tốn kém về cuộc bỏ phiếu vào tháng 11/2024. Việc tăng lương bắt buộc sẽ áp dụng cho tất cả các tiệm thức ăn nhanh ở California là một phần của các chuỗi có ít nhất 60 tiệm trên toàn quốc.

Lương này không áp dụng cho các tiệm vận hành tiệm bánh (bakery) và bán bánh mì (bread) như một món trong thực đơn độc lập, chẳng hạn như tiệm Panera Bread. Mức lương 20 đô/giờ sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 4/2024 và một hội đồng sẽ có quyền tăng mức lương này hàng năm theo đà lạm phát cho đến năm 2029.

Ingrid Vilorio, một nhân viên bán đồ ăn nhanh tại Jack In The Box ở Khu vực Vịnh San Francisco, cho biết việc tăng lương vào năm tới sẽ mang lại sự nhẹ nhõm cho gia đình cô, những người cho đến gần đây vẫn phải ở chung nhà với hai gia đình khác để có tiền thuê nhà. Vilorio, người cũng làm bảo mẫu, cho biết: “Rất nhiều người trong chúng tôi (trong ngành công nghiệp thức ăn nhanh) phải làm hai công việc để trang trải cuộc sống. Điều này sẽ giúp chúng tôi có chút không gian thở”.

⚪ ---- Thống đốc California Gavin Newsom dự kiến sẽ ký thành luật một dự luật cấm các khu học chánh công lập cấm sách và chương trình giảng dạy liên quan đến đa dạng giới tính và chủng tộc. Dự luật Hạ viện AB-1078 đã được thông qua tại Thượng viện tiểu bang vào tuần trước, phần lớn theo đường lối đảng phái, và hiện đang được chuyển đến Newsom.

Dự luật đã được thông qua với tỷ lệ áp đảo tại Quốc hội hồi tháng 5 - cùng thời điểm vấn đề trở nên nghiêm trọng với việc Học khu Thống nhất Temecula Valley bỏ phiếu bác bỏ chương trình giảng dạy ở trường tiểu học có đề cập đến Harvey Milk, quan chức dân cử đồng tính công khai đầu tiên của California.

Newsom đã công khai chỉ trích cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Học khu và đe dọa sẽ phạt học khu 1,5 triệu USD. Các thành viên hội đồng cuối cùng đã hài lòng và bỏ phiếu thông qua chương trình giảng dạy. Dự luật AB 1078, bảo trợ bởi Dân biểu Corey Jackson (D-Moreno) sẽ phạt tài chính các học khu có lệnh cấm sách và tài liệu giáo dục liên quan đến các chủ đề của người da đen, người Latinh, người châu Á, người Mỹ bản địa và LGBTQ, miễn là chúng là một phần của chương trình giảng dạy ở trường đã được phê duyệt.

⚪ ---- Quận Cam: một người đi bộ chết vì màn đụng xe, bỏ chạy. Hôm thứ Hai, một người đi bộ đã chết ở Huntington Beach bởi một tài xế đã rời khỏi hiện trường. Tai nạn xảy ra vào khoảng 10h45 tối. Ty Cảnh sát Huntington Beachnói tai nạn hôm Chủ Nhật gần giao lộ giữa Phố Springdale và Đại lộ Heil. Một phóng viên tin tức tại hiện trường cho biết người đi bộ đã bị tông nơi phía bắc của Phố Springdale, có thể là trên làn đường dành cho xe đạp và người đi bộ được cho là đã chết tại hiện trường.

⚪ ---- Ba người đi xe đạp đã bị một chiếc xe hơi tông ở Huntington Beach vào tối Chủ Nhật, trong đó có một người đã chết. Giờ đây, cảnh sát tin rằng cùng một nghi phạm có thể chịu trách nhiệm cho cả ba vụ việc và các vụ tai nạn có thể là do cố ý. Các nhân chứng mô tả chiếc xe của nghi phạm có thể là một chiếc sedan bốn cửa Toyota màu đen với cản va bên hành khách phía trước bị hư hại đáng kể. Bất kỳ ai có thêm thông tin về các vụ va chạm xin gọi Cảnh sát Huntington Beach số 714-375-5066. Muốn giấu tên xin gọi 855-TIP-OCCS (6227).

⚪ ---- Quận Cam: Cảnh sát hôm thứ Hai đang truy lùng 2 nghi phạm bắn chết một người đàn ông tại trạm xăng ở Santa Ana lúc 2 giờ 50 sáng Chủ nhật trong một vụ nghi liên quan đến băng đảng. Angel Fregoso, 31 tuổi, ở Santa Ana, bị bắn khi anh và một người phụ nữ quen đang chuẩn bị lái xe rời khỏi trạm Mobil ở 1465 S. Main St. theo lời cảnh sát.

Cảnh sát nói, người phụ nữ đi cùng Fregoso lái xe đến trạm xăng và khi ra khỏi xe, họ đổi chỗ cho nhau. Khi họ chuẩn bị lái xe đi, một tay súng cùng một nghi phạm khác đã tiếp cận họ và hỏi họ thuộc băng đảng nào rồi Fregoso đã bị bắn vào đầu. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về cái chết hãy gọi số 714-245-8390. Orange County Crime Stoppers sẽ chấp nhận mật báo ẩn danh theo số 1-855-TIP-OCCS.

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp thua lỗ vì nông dân hủy cọc bán sầu riêng. Theo VnExpress. Nhiều doanh nghiệp cho biết khó hoàn thành đơn hàng và bị thua lỗ khi sầu riêng bị 'thổi giá', nhiều nông dân hủy cọc để bán cho cò, lái với giá cao hơn. Thông tin trên được nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã phản ánh tại diễn đàn trực tuyến "Nhận diện thực trạng liên kết tiêu thụ, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam" sáng 11/9. Ông Lê Anh Trung, Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Vạn Hòa, đơn vị có hệ thống cơ sở đóng gói tại Đăk Lăk lên đến 30.000 m2, công suất hoạt động khoảng 100.000 tấn một năm, cho biết phải bù lỗ vì sầu riêng bị "thổi giá", nông dân bẻ kèo. Ông Trung dẫn chứng trước khi sầu riêng vào vụ một tháng, các vùng trồng đã được doanh nghiệp liên kết trước đó nhưng vẫn bị nông dân bẻ cọc vì các cò, lái vào trả giá cao hơn.

⚪ ---- HỎI 1: Có 19% người thành niên Mỹ tin là 50% việc làm ở Mỹ có thể bị trí tuệ nhân tạo (AI) thay thế?

ĐÁP 1: Đúng thế. Đại học Phoenix đang chia sẻ những hiểu biết sâu sắc từ một cuộc khảo sát về trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và nơi làm việc cho thấy gần 3 trong 5 người trưởng thành ở Hoa Kỳ tin rằng các công cụ AI nên được tận dụng ở nơi làm việc (59%) và môi trường lớp học (57%). Là một tổ chức giáo dục đại học tập trung phục vụ những người trưởng thành đang đi làm, Đại học Phoenix đã ủy quyền cho The Harris Poll tiến hành một nghiên cứu trên hơn 2.000 người trưởng thành ở Hoa Kỳ để hiểu rõ hơn về nhận thức về trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và lực lượng lao động cũng như các cơ hội tăng trưởng. nhận thức và sử dụng có trách nhiệm.

Khảo sát của Đại học Phoenix về nhận thức về trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đại học và nơi làm việc tiết lộ rằng chỉ mới có 35% người lớn cảm thấy thoải mái với việc tích hợp các công cụ AI vào công việc hoặc trường học của họ do lo ngại về tính chính xác của nó. Khi nghĩ về AI tại nơi làm việc, người trưởng thành ở Hoa Kỳ tin rằng khoảng 36% (trung bình) công việc có thể được thay thế bằng các công cụ AI. Gần 1 trong 5 (19%) cho biết hơn 50% công việc có thể bị thay thế.

Chi tiết:

https://finance.yahoo.com/news/university-phoenix-survey-perceptions-artificial-155100143.html

⚪ ---- HỎI 2: Bệnh viện Mỹ thiếu máu, kêu gọi hiến máu cứu bệnh nhân?

ĐÁP 2: Đúng thế. Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ hôm thứ Hai cho biết họ cần hiến máu gấp vì nguồn cung cấp máu quốc gia đã giảm gần 25% kể từ đầu tháng 8. Những thảm họa liên tiếp liên quan đến khí hậu đã cản trở nỗ lực thu thập máu và sự thiếu hụt trong mùa hè đã khiến tình trạng thiếu hụt trở nên tồi tệ hơn.

Hội cho biết những bệnh nhân cần được truyền máu khi điều trị bệnh ung thư và bệnh hồng cầu hình liềm phải đối mặt với nguy cơ không được cung cấp đủ lượng máu cần thiết. Tổ chức này kêu gọi mọi người thuộc mọi nhóm máu hiến máu. Những người hiến tiểu cầu và những người có nhóm máu O đặc biệt cần thiết.

Để đặt lịch hẹn hiến máu, người hiến có thể sử dụng ứng dụng Red Cross Blood, truy cập RedCrossBlood.org hoặc gọi 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767).

https://www.upi.com/Health_News/2023/09/11/blood-donations/6441694457279/

.