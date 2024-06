Tranh Luận Giữa Joe Biden Và Donald Trump Sẽ Vào Thứ Năm, 27-6-2024

Theo sự dàn xếp trước bằng cách tung đồng xu, Biden sẽ đứng ở bục bên phải nhìn từ phía khán thính giả theo dõi trên màn hình TV và Trump sẽ đứng ở bục bên trái. Biden sẽ phát biểu lời kết luận trước tiên. Tiếp sau sẽ đến lượt Trump. Hình chụp lại từ Youtube.

Mùa tranh cử 2024 sẽ có hai cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống vào tháng 6 và tháng 9. Cuộc tranh luận đầu tiên sẽ được CNN tổ chức ở Atlanta vào ngày 27-6, lúc 9 pm ET sẽ, kéo dài 90 phút. Hai nhà báo Jake Tapper và Dana Bash của CNN sẽ là người điều khiển chương trình và đặt câu hỏi.

Cuộc tranh luận sẽ bao gồm hai lần nghỉ quảng cáo. Nhân viên chiến dịch tranh cử không được tiếp xúc với ứng cử viên của họ trong thời gian này. Hai ứng cử viên không được phép mang tài liệu lên sân khấu nhưng sẽ được phát bút, một tập giấy và một chai nước. Rút kinh nghiệm của năm 2000, micrô sẽ bị tắt trong suốt cuộc tranh luận, ngoại trừ đến lượt phát biểu của ứng cử viên.

Theo sự dàn xếp trước bằng cách tung đồng xu, Biden sẽ đứng ở bục bên phải nhìn từ phía khán thính giả theo dõi trên màn hình TV và Trump sẽ đứng ở bục bên trái. Biden sẽ phát biểu lời kết luận trước tiên. Tiếp sau sẽ đến lượt Trump.

Cuộc tranh luận sẽ mất một phần nào hào hững vì sẽ không có khán thính giả tham dự tại chỗ như thường lệ.

Ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. sẽ không tham gia Cuộc tranh luận Tổng thống của CNN. Muốn đủ điều kiện tham gia tranh luận, ứng cử viên phải có tên trên lá phiếu ở đủ một số tiểu bang để đạt được 270 phiếu đại cử tri đoàn cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Biden, 81 tuổi và cựu tổng thống Trump, 78 tuổi, đang ngang bằng nhau trong các cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc. Trong khi một phần đáng kể cử tri vẫn chưa quyết định 4 tháng trước cuộc bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11.

Cuộc tranh luận sẽ mang lại sự tương phản rõ rệt giữa hai ứng cử viên lớn tuổi nhất tranh cử tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ. Các cử tri lưu tâm về tuổi tác và sự nhạy bén về tinh thần của họ. Patrick Stewart, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Arkansas, người đã viết một cuốn sách về các cuộc tranh luận tổng thống, cho biết: “Đó là một cuộc kiểm tra về khả năng nhận thức của họ. Đây là cơ hội để chúng ta xem họ đã suy giảm bao nhiêu hoặc liệu họ có suy giảm hay không.”

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN





Lạm phát, an ninh biên giới, nợ công, thuế, và tham nhũng đứng đầu danh sách các chủ đề mà phần lớn cử tri muốn nêu ra tại cuộc tranh luận - được hỗ trợ bởi phần lớn những người ủng hộ Trump. Trong số những người ủng hộ Biden, nhiều người muốn nêu các câu hỏi về dân chủ, biến đổi khí hậu, an sinh xã hội, phá thai, và chăm sóc sức khỏe.

Theo Reuters, Tổng Thống Biden sẽ tập trung vào vấn đề Trump theo đuổi các chính sách cực đoan về phá thai và các vấn đề khác nguy hiểm cho nền dân chủ, bao gồm việc chịu ơn các nhà tài trợ giàu có của Trump.

Biden sẽ tấn công Trump về những hành động trong quá khứ, bao gồm cả vai trò của ông trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol Hoa Kỳ, và sự chia rẽ và hỗn loạn của chính quyền Trump.

Trong khi đó, Trump sẽ chất vấn Biden về các vấn đề nhập cư và lạm phát, cũng như cách ông đối phó với các vấn đề thế giới bao gồm xung đột giữa Israel và Hamas và Nga tấn công Ukraine.

Trump hiện ở trong thế bất lợi, bị chia trí vì vừa bị kết tội trong vụ tiền bịt miệng, gian lận kinh doanh, xách nhiễu tình dục và đang chờ ra tòa trong 3 vụ án hình sự nghiêm trọng khác. Trong khi thành tích trong 4 năm làm tổng thống không có gì đáng kể với một chính quyền cực kỳ xáo trộn. 40 trong số 44 thành viên trong nội các của Trump, bao gồm cả cựu Phó Tổng Thống Mike Pence, đã từ chối ủng hộ Donald Trump tái tranh cử tổng thống. Họ đã từng làm việc với Trump, nay không còn tín nhiệm ông ta nữa.

Biden ở thế thượng phong. Kể từ cuộc tranh luận vào 2020 đến nay, Biden thực hiện được nhiều thành tích đáng kể về mặt kinh tế và ngoại giao, trong khi Trump xuống dốc với những vụ án dân sự và hình sự liên tục.

Cuộc tranh luận vào tuần tới là một bước ngoặc quan trọng. Ứng cử viên nào thắng cuộc tranh luận lần này sẽ có nhiều triển vọng thắng cuộc bầu cử vào tháng 11.

AI ĐÃ THẮNG CUỘC TRANH LUẬN VÀO NĂM 2000.





Vào năm 2000, theo dự định có 3 cuộc tranh luận vào 29/9, 15/10 và 22/10, nhưng buổi tranh luận thứ hai bị hủy bỏ vì COVID 19. Còn lại hai cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống. Dựa trên các cuộc thăm dò tức thời và thị trường cá cược, người thắng cuộc tranh luận vào 2020 là Joe Biden - ông đã chứng minh cho người Mỹ thấy rằng ông ta có thể trụ vững trước áp lực, không bước hụt vì cao tuổi, trước khó khăn vẫn giữ được bình tĩnh.

Donald Trump liên tục chỉ trích và ngắt lời, hiếm khi cho cựu phó tổng thống có cơ hội để nói điều gì thực sự gây tổn hại đến chính nghĩa của ông.

Bản chất độc đáo, khoa trương, xúc phạm và tung tin đồn của Donald Trump đã được thể hiện đầy đủ trong suốt sự kiện kéo dài một tiếng rưỡi. Thật không may cho tổng thống, nhiều người Mỹ, kể cả những người ủng hộ ông, không chấp nhận cá tính này của ông.

Mục tiêu của Donald Trump là làm Joe Biden rối trí - và ông đã thực hiện điều đó bằng cách liên tục ngắt lời cựu phó tổng thống. Theo thống kê của CBS News, Trump đã cắt ngang Biden tổng cộng 73 lần. Biden đã phải phản công Trump thẳng thừng "Will you shut up, man?" (Câm miệng lại được không, ông bạn?).

Đại dịch COVID 19 là một đề tài khó khăn đối với Trump. Cuộc khủng hoảng đã khiến hơn 200,000 người Mỹ tử vong vào thời điểm này. Ông đã bào chữa một cách mơ hồ bằng cách nói rằng ông ta đã ngăn chặn nhiều người chết và cho rằng nếu là Biden, mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Theo cuộc thăm dò ý kiến của FiveThirtyEight / LPSOS, Biden đã thắng cuộc tranh luận với Trump vào năm 2020 về cách tranh luận (59.7%) và chính sách (56.6%) của ông. So với điểm của Trump là 32.9% và 39.1%.



Nguyễn Quốc Khải

