Tổng thống Biden hôm thứ Hai đã đến thăm bia tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ John McCain (R-Ariz.) bên hồ Trúc Bạch, Hà Nội, Việt Nam, đánh dấu tình bạn lâu dài giữa hai người.

- TT Biden tới hồ Trúc Bạch, thăm đài tưởng niệm McCain, cầu nguyện cho bạn cũ.

- Phóng viên Fox News thú nhận TT Biden siêu nhân: làm việc thức suốt đêm không mệt... Bạch Ốc cảm ơn lời khen.

- NYT phân tích các tiểu bang chiến trường về bầu cử Biden-Trump 2024: Biden sẽ thắng vừa đủ 270 phiếu đại cử tri nhờ Wisconsin, Pennsylvania và Michigan, dù thua ở Arizona, Georgia và Nevada

- Báo WSJ thăm dò: dân Mỹ cảm thấy lạc quan hơn một chút về nền kinh tế Hoa Kỳ.

- Bạch Ốc: Boeing và Vietnam Airlines đồng ý về hợp đồng 7,8 tỷ USD mua 50 chiếc 737 Max.

- Hoa Kỳ tưởng niệm 22 năm vụ tấn công 9/11. Biden: 9/11 thay đổi lịch sử Mỹ, nhưng bản chất dân tộc Mỹ không đổi. PTT Harris: Mỹ không bao giờ quên 2.997 người đã chết

- TNS Amy Klobuchar (D-Minn.) bác bỏ lời TNS Lindsey Graham (R-S.C.) biện hộ chuyện bị đại bồ thẩm đoàn Georgia kêu gọi truy tố Graham: thanh minh nhảm.

- Nhiều Dân biểu Cộng hòa thúc giục điều tra luận tội Tổng thống Biden và áp lực cắt giảm chi tiêu lớn bất kể nguy cơ chính phủ phải đóng cửa

- Luật gia Jonathan Alter nói ở MSNBC: có lẽ Trump sẽ bị Thẩm phán Tanya Chutkan quản thúc tại gia vì không thể đưa đội mật vụ cận vệ Trump vào tù chung với Trump.

- Dân biểu Jason Crow (D-CO) ủng hộ vụ kiện ở Colorado đòi xóa tên Trump ở lá phiếu: Trump cũng không đủ khả năng để hành nghề giữ trẻ em.

- Tham dự bạo loạn, trốn 2 năm ở Indiana, cũng bị bắt.

- Nữ cầu thủ Jenni Hermoso của Tây Ban Nha đã trở lại đội bóng, sau khi Chủ tịch liên đoàn bóng đá TBN từ chức vì cưỡng hôn

- Brazil: có thể sẽ bắt Tổng thống Vladimir Putin nếu Putin vào Brazil.

- Ukraine: đã tái chiếm Tháp Boiko, một tập hợp các giàn khoan dầu khí ngoài khơi bờ biển Crimea

- Ngoại trưởng Đức: Nga sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Ukraine vào mùa thu và mùa đông tới.

- Kim Jong-un đang vào Nga, sẽ gặp Putin ngày 13/9.

- Ukraine phá hủy 6 giang thuyền của Nga trên sông Dnipro.

- Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (nơi đã sáp nhập vào Nga): quân Ukraine không phá nổi bầu cử ở Donatsk

- Ngoại trưởng Nga: không nói chuyện với Mỹ ở G-20.

- Toàn bộ 9 người trong 1 gia đình Ba Lan bị Đức Quốc xã giết vì che chở cho người Do Thái thời Holocaust được phong chân phước

- Maine: thăm ngọn hải đăng cổ, cầu gỗ thế kỷ 19 gãy, 11 người té cầu, bị thương.

- Dân Mỹ táo bón tăng vọt: thuốc nhuận tràng (chống táo bón) báo động khan hiếm.

- Los Angeles: đụng xe cứu thương và xe bán tải, 4 người (có 2 lính cứu hỏa) phải nhập viện

- Quận Los Angeles: Đang ngồi thiền hè phố, cũng bị bắn.

- Bạch Ốc: Làm việc sức khỏe siêu đẳng không ai hơn Tổng Thống Biden, 5 ngày đi vòng quanh thế giới, họp G-20 rồi tới VN họp.

- TIN VN. Hàng trăm container chuối, mít, sầu riêng bất ngờ bị 'tuýt còi' xuất Trung Quốc.

- TIN VN. Nhiều cửa hàng xe máy cũ đóng cửa, trả mặt bằng.

- HỎI 1: Về đổi tên họ, sau khi kết hôn, 92% đàn ông giữ họ, và 14% đàn bà vẫn giữ họ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Béo phì làm hệ thống y tế Mỹ mất 170 tỷ USD/năm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-11/9/2023) ⚪ ---- Hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã lên mạng X, trước đây gọi là Twitter, hôm thứ Hai để kỷ niệm 22 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 vào Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) và Pentagon, nhấn mạnh rằng sự kiện này đã thay đổi lịch sử đất nước nhưng không đổi nổi "bản chất của dân tộc này."

Phó Tổng thống Kamala Harris lưu ý Mỹ sẽ "không bao giờ quên 2.997 sinh mạng đã chết" ngày hôm đó. “Chúng tôi vẫn mang ơn những người phản ứng đầu tiên anh hùng và trái tim của chúng tôi hướng về những người thân trong gia đình và bạn bè đã mất đi những người thân yêu”, theo Harris viết trên Twitter. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đến thăm Bảo tàng và Đài tưởng niệm 11/9 và đăng bức ảnh với chú thích "Không bao giờ quên". TT Biden cũng sẽ kỷ niệm sự kiện này bằng bài phát biểu mà ông sẽ đọc vào cuối ngày.

⚪ ---- Tiếng chuông vang lên ở khu vực số 0 ở New York và những lời tưởng nhớ long trọng vang lên khắp đất nước khi người Mỹ hôm thứ Hai nhìn lại nỗi kinh hoàng và di sản của vụ 11/9 khi quân khủng bố cướp phi cơ và tấn công các mục tiêu tại Hoa Kỳ.

Mọi người tập trung tại các đài tưởng niệm, trạm cứu hỏa, tòa thị chính, khuôn viên trường và những nơi khác để kỷ niệm 22 năm vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trên đất Mỹ. Gần 3.000 người thiệt mạng khi những chiếc máy bay bị cướp đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, Pentagon và Shanksville, Pennsylvania, đồng thời vụ tấn công đã định hình lại chính sách đối ngoại và những lo ngại trong nước của Mỹ.

⚪ ---- Tổng thống Biden hôm thứ Hai đã đến thăm bia tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ John McCain (R-Ariz.) tại Việt Nam, đánh dấu tình bạn lâu dài giữa hai người. Biden bước đến đài tưởng niệm, một công trình kiến ​​trúc bằng đá được bao quanh bởi cây xanh, và chạm vào một vòng hoa màu đỏ, trắng và xanh ở phía trước và cúi đầu. Biden nói: "Tôi nhớ TNS McCain. Anh ta là một người bạn tốt.” Sau đó, tổng thống thả xuống 1 thứ trông giống như một đồng xu và đưa tay chào.

McCain là tù binh ở Hà Nội trong Chiến tranh Việt Nam trong 5 năm rưỡi, từ 1967 đến 1973. Ông bị bắt từ Hồ Trúc Bạch sau khi phi cơ ông lái bị bắn hạ ở Hà Nội và bị chuyển đến nhà tù có biệt danh “Hà Nội Hilton”.

“Điều đó rất quan trọng đối với tôi,” Biden nói hôm thứ Hai về việc đến thăm đài tưởng niệm. Ngoại trưởng Antony Blinken và chuyên gia về khí hậu của tổng thống, John Kerry, đã ở gần tổng thống trong chuyến thăm của ông. Biden cũng bắt tay các sĩ quan Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và Hải quân Hoa Kỳ đứng hai bên đài tưởng niệm. TNS McCain qua đời năm 2018 vì bệnh. Biden và McCain đã cùng nhau phục vụ tại Thượng viện trong ba thập niên.

Biden tưởng niệm McCain.



Biden bước tới gần bia, thả xuống đồng xu theo nghi thức cầu nguyện của người Mỹ.

⚪ ---- Hôm thứ Hai, Bạch Ốc cho biết Công ty Boeing và Vietnam Airlines đã đồng ý về một thỏa thuận trị giá 7,8 tỷ USD. Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm Việt Nam để đàm phán về mở rộng hợp tác kinh tế và công nghệ song phương.

.

Theo các bản tin, thỏa thuận sẽ chứng kiến Boeing giao khoảng 50 máy bay 737 Max. Bạch Ốc cũng cho biết thỏa thuận này sẽ "hỗ trợ hơn 30.000 việc làm" ở Mỹ. Cổ phiếu của Boeing đã tăng 1,02% trong giao dịch trước khi thị trường mở cửa sáng Thứ Hai.

.

⚪ ---- Báo The Wall Street Journal tiết lộ hôm thứ Hai rằng các công dân Hoa Kỳ đã bỏ phiếu trong cuộc thăm dò mới nhất của báo này, bày tỏ rằng họ đang cảm thấy lạc quan hơn một chút về nền kinh tế của đất nước. Theo cuộc khảo sát, 2/3 số cử tri, những người thường ủng hộ Đảng Dân chủ, cho biết nền kinh tế “trong tình trạng tuyệt vời hoặc tốt”, cao hơn 9 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát tháng 12.

.

Tỷ lệ những người không nghiêng về bên nào và coi nền kinh tế là "trong tình trạng tuyệt vời hoặc tốt" cũng tăng 9 điểm phần trăm lên 36%. Trong khi đó, 8% đảng viên Cộng hòa cũng nói như vậy, không thay đổi so với tháng 12. Tuy nhiên, đa số cử tri không hài lòng với cách chính quyền Biden xử lý nền kinh tế, trong khi 63% phàn nàn về cách Tổng thống Mỹ Joe Biden giải quyết lạm phát.

.

⚪ ---- Fox News thú nhận Tổng Thống Joe Biden làm việc thức suốt đêm không mệt... Bạch Ốc đã cảm ơn một phóng viên đài Fox News, người trước giờ chống Joe Biden dữ dội: Peter Doocy, phóng viên Fox News người theo sát bên cạnh Biden trong chuyến đi từ Ấn Độ sang Hà Nội và về Mỹ, thú nhận rằng Doocy chứng kiến Tổng thống Joe Biden đã làm việc hệt như thức suốt nhiều đêm mà vẫn đứng vững.

.

“Về cơ bản, Joe Biden đã làm việc suốt đêm, tương đương với một người thức suốt đêm, theo giờ miền Đông,” Doocy đưa tin từ Việt Nam vào Chủ nhật, trong khi chờ cuộc họp báo từ Biden, người đã hạ cánh xuống Hà Nội sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi. “Vì vậy, có lẽ Biden khá mệt mỏi. Khá bị lệch múi giờ.”

.

“Nhưng,” phóng viên Doocy tiếp tục, dừng lại và tỏ ra mất tập trung trong giây lát, “Biden nên trả lời ít nhất một số câu hỏi."

.

Nhà báo Aaron Rupar đã chia sẻ một đoạn clip về khoảnh khắc này trên X (trước đây là Twitter) với chú thích: “Bạn có thể thấy chính xác khoảnh khắc Peter Doocy thú nhận ra rằng anh Doocy vừa phá hủy một trong những điểm tấn công Biden trên mạng Fox News của chính anh”.

.

Đoạn video đã được xem hơn một triệu lần vào sáng thứ Hai, bao gồm cả thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre, người đã chia sẻ nó và viết: “Cảm ơn, Peter.” Fox News trước giờ liên tục dựa vào câu chuyện “Joe buồn ngủ”, cáo buộc tổng thống Biden đã quá già và mệt mỏi để làm công việc của mình.

.

⚪ ---- Nhiều Dân biểu Cộng hòa thúc giục điều tra luận tội Tổng thống Biden và áp lực cắt giảm chi tiêu lớn bất kể nguy cơ chính phủ phải đóng cửa vì ngân sách bị chận lại. Họ hung hăng không chỉ với Biden và các Dân biểu Dân chủ, mà còn đối với các Dân biểu Cộng hòa trong nội bộ, những người lo lắng về những rủi ro chính trị của một cuộc chiến luận tội và việc đóng cửa các trụ sở liên bang.

.

Những động lực đó đặt ra một thách thức khác đối với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-Calif.), người có nhiệm vụ thống nhất thế lực Cộng Hòa. Dân biểu Chip Roy (R-Texas), một thành viên của House Freedom Caucus, cho biết: “Tôi cảm thấy mệt mỏi với việc tất cả những người thuộc Đảng Cộng hòa ẩn nấp phía sau, ‘Ồ, nhưng họ sẽ nói rằng đó là sự đóng cửa. Và họ sẽ nói rằng bạn đang cắt ngân sách cho cơ quan thực thi pháp luật với [Bộ An ninh Nội địa].’ Đó hoàn toàn là điều nhảm nhí. Sự thật là chúng tôi đang sử dụng quyền lực được trao để buộc phải thay đổi vì bạn không trả tiền cho những người không làm công việc của họ.”

.

Các đồng minh của McCarthy nằm trong số những người gây áp lực lên ông. Một đồng minh của McCarthy là Dân biểu Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) đã nhiều lần đề nghị ủng hộ DB McCarthy, cho biết bà sẽ không bỏ phiếu cấp vốn cho chính phủ trừ khi Hạ viện mở cuộc điều tra luận tội Biden.

.

Dân biểu Matt Gaetz (R-Fla.), rõ ràng không phải là đồng minh của McCarthy, đề nghị ông có thể ép bỏ phiếu truất phế McCarthy ra khỏi ghế Chủ tịch Hạ viện nếu McCarthy không thúc đẩy các cuộc điều tra về Biden và các quan chức khác.

.

Các Dân biểu Cộng hòa ôn hòa hơn tại Hạ viện nói rằng không có đủ bằng chứng để tiến hành cuộc điều tra luận tội Joe Biden, và đang thúc đẩy giới lãnh đạo Cộng Hòa đạt được thỏa hiệp với đảng Dân chủ để giữ cho chính phủ liên bang luôn mở cửa. Dân biểu Don Bacon (R-Neb.) cho biết Cộng Hòa cần “bằng chứng cụ thể hơn” để mở một cuộc điều tra luận tội.

.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar (D-Minn.) hôm Chủ nhật đã bác bỏ những tuyên bố của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-S.C.) rằng việc can thiệp vào quá trình bầu cử cấp tiểu bang là phù hợp với công việc của một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn trên “Inside with Jen Psaki” của MSNBC, TNS Klobuchar đã kiềm chế không bình luận cụ thể về Graham, lưu ý rằng các công tố viên đã quyết định không đưa ra cáo trạng chống lại anh ta và rằng, “với tư cách là một cựu công tố viên,” cô nói, “Tôi tin vào bằng chứng thực tế và sự thật. Nhưng quan điểm của anh ấy về bầu cử,” Klobuchar nói, “Ý tôi là, thôi [ám chỉ: TNS Graham] đừng thanh minh vớ vẩn nữa.”

.

Klobuchar đưa ra trường hợp chung chống lại những người cho rằng bản cáo trạng [Georgia chống Trump] là không công bằng và lưu ý rằng Trump phải đối mặt với bốn bản cáo trạng riêng biệt trong các vụ án có khu vực bầu cử rất khác nhau: “Chúng ta có một ứng cử viên tổng thống, Donald Trump, người đã bị truy tố ở bốn nơi khác nhau, với những người khác nhau, các đại bồi thẩm đoàn, và tôi đã tận mắt chứng kiến hệ thống đại bồi thẩm đoàn này. Từ các tầng lớp xã hội khác nhau ở các tiểu bang từ Georgia, đến New York, ở những nơi từ Florida, khác với thủ đô D.C. đã quyết định truy tố cựu tổng thống về nhiều tội danh khác nhau. Vì vậy, đó là những gì tôi đang xem xét lúc này.”

.

Klobuchar nói: “Ở Mỹ, luật pháp là vua. Tổng thống không phải là vua, bất kể ông ấy có bao nhiêu tiền, bao nhiêu lời hùng biện và ném bao nhiêu vào mọi thứ. Luật pháp mới là vua, và đó là những gì bạn thấy đang xảy ra ngay bây giờ với việc truy tố những người tham gia cuộc nổi dậy ở Điện Capitol Hoa Kỳ và những gì bạn thấy trong quá trình tố tụng đang diễn ra.”

.

Bình luận của Klobuchar được đưa ra sau khi có báo cáo hôm thứ Sáu tiết lộ rằng đại bồi thẩm đoàn Quận Fulton đã đề nghị truy tố Graham, nhưng Biện lý Willis và các công tố viên đã từ chối theo đuổi chúng. TNS Graham đã thanh minh rằng lời Graham kêu gọi Bộ trưởng Hành chánh Georgia là Georgia Brad Raffensperger (R) coi lại phiếu bầu vào thời điểm đó và tuyên bố hành động của ông phù hợp với vai trò thượng nghị sĩ và chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Ông Graham cũng lưu ý rằng chính Graham đã bỏ phiếu vào khuya ngày 6/1/2021 để chứng nhận cuộc bầu cử đã trao Bạch Ốc cho Tổng thống Biden.

.

⚪ --- Các cuộc thăm dò cho thấy Donald Trump và Tổng thống Joe Biden đang hòa nhau, ngang điểm nhau trên toàn quốc. Tuy nhiên, ghế Tổng Thống không đếm phiếu phổ thông, mà chỉ đếm phiếu đại cử tri. Vậy thì, câu hỏi là, phiếu đại cử tri (còn gọi là phiếu cử tri đoàn) ở các tiểu bang chiến trường đang nghiêng về Biden hay về Trump? Báo New York Times nói rằng ưu thế phiếu đại cử tri Trump từ có đang tan biến dần đi.

.

Lợi thế Cử tri đoàn của Trump đã mờ nhạt. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào mùa thu năm ngoái, đảng Dân chủ ở các tiểu bang chiến trường quan trọng cũng có kết quả tương tự như trên toàn quốc. Và trong năm qua, các cuộc thăm dò cấp tiểu bang và tổng hợp các cuộc khảo sát của New York Times/Siena College đã cho thấy Biden đang hoạt động tốt hoặc tốt hơn trên các tiểu bang chiến trường cũng như trên toàn quốc, với kết quả theo từng tiểu bang phản ánh rộng rãi cuộc bầu cử giữa kỳ 2022.

.

Kết quả giữa kỳ thường không cho chúng ta biết nhiều về cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Các cuộc thăm dò kéo dài từ 15 đến 27 tháng cũng không nhất thiết mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, khả năng lợi thế Cử tri đoàn của Đảng Cộng hòa bị suy giảm vẫn đáng được xem xét nghiêm túc. Nó dường như được thúc đẩy bởi các lực lượng có thể tồn tại cho đến cuộc bầu cử tiếp theo, như sự yếu kém của Biden đối với các cử tri không phải da trắng và tầm quan trọng ngày càng tăng của các vấn đề – phá thai, tội phạm, dân chủ và giáo dục – có tác động khác nhau đối với các cử tri ở tiểu bang xanh và tím.

.

Tất nhiên, còn hơn một năm nữa. Biden có thể lấy lại sức hút đối với các cử tri không phải da trắng hoặc mất vị thế đối với các cử tri da trắng, điều này có thể tái lập lợi thế của Trump trong Cử tri đoàn. Nhưng tại thời điểm này, không thể có được một lợi thế lớn khác của Cử tri đoàn Trump. Có ba bằng chứng cơ bản cho thấy lợi thế chính của Trump có thể bị suy giảm ngày nay: cuộc bầu cử giữa kỳ, cuộc thăm dò của Times/Siena và cuộc thăm dò cấp tiểu bang.

.

Cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 là một điều bất ngờ. Đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu toàn quốc, đúng như các cuộc thăm dò dự đoán. Nhưng đảng Dân chủ đã giữ vững ưu thế của mình ở các tiểu bang chiến trường, cho phép họ giữ đa số Thượng viện và gần như nắm giữ Hạ viện. Trên toàn quốc, các ứng cử viên Cộng hòa giành được nhiều phiếu bầu nhất khoảng 2% điểm (sau khi điều chỉnh cho các cuộc đua không tranh chấp). Cách biệt gần như ngang bằng ở các chiến trường tranh cử tổng thống như Arizona, Pennsylvania và Wisconsin, nơi các ứng cử viên Đảng Cộng hòa cũng giành được 2 điểm.

.

Khoảng cách ngày càng thu hẹp giữa các tiểu bang chiến trường quan trọng và số phiếu phổ thông toàn quốc không chỉ vì khả năng phục hồi của Đảng Dân chủ tại các chiến trường. Đó cũng là vì đảng Cộng hòa đã thể hiện sức mạnh lớn nhất của họ ở các tiểu bang không có tính cạnh tranh như California và New York cũng như trên khắp miền Nam, bao gồm cả Florida mới không có tính cạnh tranh. Sự yếu kém của đảng Dân chủ ở các tiểu bang này vừa đủ khiến Dân Chủ mất quyền kiểm soát Hạ viện.

.

Nhìn chung, Trump đã giành được lợi thế ở những nơi mà đảng Cộng hòa hoạt động tốt trong cuộc bầu cử giữa kỳ, trong khi Biden đang giữ vững vị trí ở những tiểu bang mà đảng Dân chủ hoạt động tốt trong cuộc bầu cử giữa kỳ, dựa trên tổng hợp 4.369 người trả lời các cuộc thăm dò của Times/Siena.

.

Nhìn chung, Biden tiếp tục đạt được thành tích tương đương với thành tích năm 2020 của mình ở các tiểu bang mà đảng Dân chủ thể hiện tốt hơn mức trung bình trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, một nhóm bao gồm mọi tiểu bang chiến trường lớn. Thay vào đó, tất cả điểm yếu của ông trong cuộc thăm dò quốc gia của Times/Siena đều tập trung ở các tiểu bang mà đảng Dân chủ tỏ ra kém hơn mức trung bình vào tháng 11 năm ngoái.

.

Trong mẫu gồm 774 người trả lời ở các tiểu bang chiến trường, Biden dẫn trước Trump với tỷ số 47-43, so với tỷ số dẫn trước 46-44 của tất cả cử tri đã ghi danh trên toàn quốc. Mặt khác, Biden dẫn trước 17 điểm, 50-33, trong mẫu gồm 781 người trả lời ở California và New York - hai tiểu bang xanh lam chủ yếu khiến Đảng Dân chủ phải thất bại trước Hạ viện vào tháng 11 năm ngoái - giảm so với mức chênh lệch 27 điểm của Biden ở 2020.

.

Đối với phân tích này, việc Biden hòa trên chiến trường hay dẫn trước 5 điểm sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn. Trong năm ngoái, Biden dẫn đầu với 1,3 điểm trong các cuộc thăm dò quốc gia, trong khi ông dẫn đầu với ít nhất 1 điểm trong các cuộc thăm dò trung bình được thực hiện ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin – ba tiểu bang có lẽ đủ để bầu lại ông. Ngược lại, Biden đã giành được 4,5 điểm trong cuộc bầu cử quốc gia vào năm 2020 trong khi chỉ thắng Wisconsin với 0,6 điểm.

.

Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sức mạnh của đảng Dân chủ ở các tiểu bang chiến trường quan trọng dường như là do các vấn đề cụ thể trong lá phiếu, như phá thai, tội phạm và dân chủ (nhiều cử tri cho rằng Cộng Hòa không tôn trọng dân chủ vì Trump hỗ trợ bạo loạn). Điều này đã giúp giải thích một số khía cạnh của cuộc bầu cử 2022, bao gồm sự thất bại của các cuộc trưng cầu dân ý chống phá thai và các ứng cử viên được Trump ủng hộ - và có lẽ cả Đảng Dân chủ ở New York.

.

Có thể những vấn đề mới này cũng đang giúp chuyển bản đồ bầu cử sang năm 2024. Theo ước tính của NY Times, nhìn chung, 83% cử tri ở Wisconsin, Michigan và Pennsylvania là người da trắng trong cuộc bầu cử năm 2020, so với 69% cử tri ở những nơi khác trên toàn quốc. Hay nói cách khác: Nếu Biden vất vã giữa các cử tri không da trắng, điều đó sẽ gây thiệt hại nhiều hơn cho vị thế của ông bên ngoài ba tiểu bang chiến trường này so với ở các tiểu bang tạo nên con đường dễ dàng nhất để ông giành được 270 phiếu đại cử tri.

.

Liệu điều này có đủ để giải thích cho lợi thế ở các tiểu bang chiến trường ngày càng giảm sút của Trump? Nó có thể giải thích hầu hết điều đó. Nếu điều chỉnh ước tính của NY Times về kết quả theo nhóm chủng tộc vào năm 2020 để phù hợp với các cuộc thăm dò mới nhất của Times/Siena, lợi thế tương đối của Trump trong Cử tri đoàn sẽ giảm 3/4 điểm cho tới một điểm.

.

Trong kịch bản nhân khẩu học này, Biden sẽ quét sạch Wisconsin, Pennsylvania và Michigan. Ông Biden sẽ thua Arizona, Georgia và Nevada, giống như các cuộc thăm dò cấp tiểu bang đã tiến hành cho đến nay. Và sẽ là một chiến thắng sít sao của Biden nếu mọi thứ khác diễn ra như mong đợi: Ông Biden sẽ giành được 270 phiếu đại cử tri, chính xác là con số cần thiết để giành chiến thắng Bạch Ốc.

.

⚪ ---- Trong lần xuất hiện trên MSNBC, Jonathan Alter, người trong cuộc lâu năm của chính trị thủ đô Hoa Kỳ, nói rằng Donald Trump có thể bị quản thúc tại gia vì thách thức Thẩm phán Tanya Chutkan. Nói chuyện với người dẫn chương trình MSNBC Ayman Mohyeldin, Alter tuyên bố rằng sẽ rất khó khăn nếu đưa một cựu tổng thống vào tù và trong trường hợp xảy ra với Thẩm phán Chutkan, bà có thể sẽ kết án quản thúc Trump tại gia vì những hành vi bộc phát ngoài tòa án sau khi bà đã cảnh báo Trump.

.

Alter nói với người dẫn chương trình: “Tổng thống [Trump] không tin sẽ bị đẩy vào ngồi tù. Trong trường hợp bình thường, đúng vậy, Trump sẽ bị bỏ tù vì tội coi thường tòa án, nhưng trên thực tế, Trump không thể như vậy.” Tiếp tục theo hướng đó, Alter giải thích, "Họ không thể tống cả đội Mật vụ vào tù [để cận vệ cho Trump] và tất cả những thứ còn lại, vì vậy nếu Trump bị kết án như một hình phạt thì đó có thể là quản thúc tại gia."

TIN VN. Hàng trăm container chuối, mít, sầu riêng bất ngờ bị 'tuýt còi' xuất Trung Quốc.

TIN VN. Nhiều cửa hàng xe máy cũ đóng cửa, trả mặt bằng.

⚪ ---- Một nhà lập pháp ở Colorado, người ủng hộ vụ kiện được đệ trình gần đây để xóa tên Donald Trump ra khỏi lá phiếu, nói về trình độ của Trump cũng như tính hợp hiến. Dân biểu Jason Crow (D-CO), một cựu lính Biệt động quân, phục vụ trong Ủy ban Tình báo và Quân vụ tại Hạ viện. Nói chuyện với MSNBC vào Chủ nhật, ông giải thích rằng nên sử dụng bất kỳ phương án khả thi nào để loại Trump khỏi cuộc bỏ phiếu ở tiểu bang của ông.DB Crow cũng giải thích rằng Crow là nhân chứng cho những gì diễn ra vào ngày 6/1/2021 và có thể đóng vai trò là một cử tri ở Colorado, người bị ảnh hưởng đặc biệt bởi vụ tấn công: “Như bạn có thể nhớ lại, tôi là một trong những thành viên Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 đã bị đám đông bạo lực đó bao vây và mắc kẹt ở đó khoảng 40 phút trước khi chúng tôi được giải cứu. Vì vậy, tôi đã tận mắt chứng kiến bạo lực, những gì đang xảy ra và những nỗ lực làm chệch hướng nền dân chủ. Rõ ràng đó là điều gì, phải không? Không hơn không kém. Họ đang cố gắng chiếm lấy Điện Capitol. Họ đang cố gắng can thiệp vào cuộc chứng nhận của chúng tôi về cuộc bầu cử."DB Crow nói tiếp: “Tôi từ lâu đã nói rằng Donald Trump là mối nguy hiểm cho nền dân chủ này và đó là một yếu tố pháp lý ở đây. Tôi đã tham gia vào các phiên tòa luận tội Donald Trump, tôi là người quản lý luận tội trong phiên tòa luận tội đầu tiên của Trump. Chúng tôi đã cố gắng loại bỏ Trump khỏi chức vụ vì Trump là một mối nguy hiểm, một mối đe dọa như vậy. Vì vậy, có các cơ chế phù hợp để xử lý cả hai điều này. Chúng ta chắc chắn nên tôn trọng Hiến pháp. Ngoài ra, chúng ta sẽ đi theo con đường tranh cử và khiến cho trường hợp Donald Trump không đủ tư cách làm tổng thống chứ đừng nói đến việc trông coi trẻ em cho ai đó."Theo Giáo sư Luật Hiến pháp Harvard, Laurence Tribe, trường hợp ở Colorado là một trong những trường hợp mạnh nhất. Trump đã kiến nghị đưa vụ Trump bị kiện ở Colorado lên tòa án liên bang và dự kiến cuối cùng sẽ được đưa lên Tòa án Tối cao.⚪ ---- Tham dự bạo loạn, trốn 2 năm, cũng bị bắt. Một người đàn ông ở Indiana, người mà FBI cho rằng đã góp phần bạo lực tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021, đã bị bắt gần hai năm sau khi các thám tử trực tuyến xác định danh tính của y và báo cho FBI. Hồ sơ tòa án cho thấy Gregory Mijares, 41 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Sáu và bị truy tố tội gây rối dân sự nghiêm trọng và hai tội nhẹ, NBC News đưa tin. Mijares được gọi là "Mũ phòng độc" ("Gas Hat") vì đoạn video cho thấy y đeo mặt nạ phòng độc trên đầu vào ngày hôm đó.Một bản khai có tuyên thệ cho biết Mijares đã thú nhận nhiều cáo buộc, bao gồm cả tấn công cảnh sát. Cho đến nay, hơn 600 trong số 1.100 người bị FBI bắt giữ trong vụ tấn công Điện Capitol đã bị kết án là có tội và đã bị kêu án, theo NBC.⚪ ---- Nữ cầu thủ Jenni Hermoso của Tây Ban Nha đã trở lại đầy cảm xúc với câu lạc bộ bóng đá hôm Chủ nhật chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cho biết ông sẽ từ chức vì sự phản đối khi ông cưỡng hôn lên môi cô Hermoso sau chiến thắng World Cup của đất nước này ba tuần trước. Luis Rubiales đã thông báo trước đó vào Chủ nhật rằng ông sẽ từ chức khỏi chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha vì “rõ ràng là tôi không thể tiếp tục”.⚪ ---- Tổng thống Vladimir Putin có thể bị buộc phải bỏ lỡ hội nghị thượng đỉnh G20 lần thứ hai liên tiếp sau khi quốc gia chủ nhà của cuộc gặp mặt toàn cầu vào năm tới rút lại cam kết rằng Putin sẽ không bị bắt ở đó vì tội ác chiến tranh. Putin đã quyết định không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi vào cuối tuần qua vì lo ngại rằng Putin có thể bị bắt theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế - mặc dù Ấn Độ không phải là thành viên ICC. Hội nghị thượng đỉnh G20 tiếp theo sẽ được tổ chức tại Rio de Janeiro (Brazil) vào tháng 7/2024, nhưng Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva nói với một hãng thông tấn Ấn Độ rằng “không thể nào” Putin sẽ phải đối mặt với việc bị bắt giữ trên lãnh thổ Brazil vì tội ác của Nga ở Ukraine.Hôm thứ Hai, ông dường như đã thay đổi quyết định và nói rằng việc [bắt Putin hay không] sẽ tùy cơ quan tư pháp quyết định. Tuy nhiên, ông đặt câu hỏi tại sao Brazil lại là thành viên ký kết ICC trong khi rất nhiều quốc gia hùng mạnh lại không tham gia, theo Al Jazeera đưa tin. Ông nói: “Tôi muốn biết tại sao chúng tôi [Brazil] là thành viên mà không phải Hoa Kỳ, không phải Nga, không phải Ấn Độ, không phải Trung Quốc. Tôi không nói rằng tôi sẽ rời khỏi tòa án. Tôi chỉ muốn biết tại sao Brazil lại ký kết”.⚪ ---- Ukraine cho biết họ đã giành được chiến thắng trong cuộc chiến giành lại lãnh thổ từ sự chiếm đóng của Nga với việc chiếm lại cái gọi là Tháp Boiko, một tập hợp các giàn khoan dầu khí ngoài khơi bờ biển Crimea, bởi lực lượng đặc biệt Ukraine. Nga đã chiếm giữ các nền tảng này từ năm 2015 và sử dụng chúng cho mục đích quân sự kể từ cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm ngoái.Chính phủ Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng lực lượng đặc biệt GUR đã thực hiện một “chiến dịch đặc biệt nhằm thiết lập quyền kiểm soát Tháp Boiko”, chiếm lại các giàn khoan Petro Godovanets và Ukraina cùng hai giàn khoan nổi. Họ cho biết một chiếc SU-30 của Nga đã bị hư hại và buộc phải rút lui trong trận chiến và lực lượng Ukraine đã chiếm được một kho hỏa tiễn trực thăng dẫn đường cũng như hệ thống radar có thể được sử dụng để theo dõi các tàu qua Biển Đen.⚪ ---- Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm thứ Hai phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ở Kiev rằng Nga sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Ukraine vào mùa thu và mùa đông tới. Bà cũng tuyên bố rằng Berlin sẽ cung cấp thêm 20 triệu euro viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh Ukraine phải đạt được tiến bộ trong cuộc chiến chống tham nhũng.Trong khi đó, Kuleba chia sẻ rằng cả hai đã thảo luận về việc cung cấp hỏa tiễn Taurus, đồng thời nói thêm rằng Ukraine sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng của mình để đẩy nhanh quá trình này. Baerbock trước đó nói rằng cần có thời gian để thống nhất từng chi tiết liên quan đến việc giao hàng như vậy và vì lý do đó, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Baerbock đã có chuyến thăm không báo trước tới thủ đô của Ukraine, đánh dấu chuyến đi thứ tư của bà tới đất nước này kể từ khi bắt đầu cuộc chiến của Nga bắt đầu từ tháng 2/2022.⚪ ---- Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ thăm Nga trong những ngày tới theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, theo Điện Kremlin xác nhận trong một tuyên bố chính thức đưa ra hôm thứ Hai. Điện Kremlin đưa ra thông báo này trong một bài đăng ngắn gọn trên trang web chính thức của mình mà không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào.Sau đó, Thư ký Báo chí Dmitry Peskov cho biết trong một cuộc họp báo rằng một cuộc gặp giữa các phái đoàn Nga và Bắc Hàn đã được lên kế hoạch. Ông cũng nhấn mạnh rằng Putin và Kim sẽ gặp mặt trực tiếp "nếu cần thiết". Trước đó cùng ngày, có thông tin cho rằng Putin và Kim có thể gặp nhau tại Vladivostok trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông vào ngày 13/9.⚪ ---- Một nhóm 6 giang thuyền của Nga đang cố gắng giành lại các vị trí đã mất của Nga ở Kherson Oblast đã bị phá hủy, theo Giám đốc Trung tâm Báo chí của Quân Lực miền Nam Ukraine Nataliya Humeniuk nói với RFE/RL vào ngày 11/9. Humeniuk cho biết những chiếc thuyền này đang di chuyển giữa các đảo trên sông Dnipro dọc theo tả ngạn sông do Nga chiếm đóng thì bị phá hủy.Humeniuk nói, Lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến hành các hoạt động rất phức tạp, bị Nga áp đảo về quân số: “Ở giai đoạn này, chúng ta có thể nói rằng kẻ thù tiếp tục tăng cường các hoạt động ở đó, tìm cách đảm bảo khả năng phòng thủ dày đặc hơn, đặc biệt là từ hướng sông Dnipro, từ chính vùng biển. Nhưng việc mất 6 chiếc thuyền là một kết quả rất thuyết phục trong ngày qua. Đây là dấu chấm hết cho nỗ lực của họ (Nga) nhằm giành được chỗ đứng ở những vị trí mà trước đây họ đã bị đẩy lui." Humeniuk cũng lưu ý rằng quân đội Ukraine cũng đang tiếp tục tiêu diệt nhân sự và thiết bị quân sự của Nga.⚪ ---- Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) Denis Pushilin hôm Chủ nhật cho biết, những nỗ lực của Kiev nhằm phá rối các cuộc bầu cử trong khu vực đã không thành công. Pushilin nhấn mạnh rằng bất chấp nỗ lực của Ukraine nhằm bao vây khu vực này, việc bỏ phiếu ở nước cộng hòa ly khai và đã sáp nhập vào Nga vẫn diễn ra bình thường.⚪ ---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng ông không tích cực tìm kiếm liên hệ với đại diện các nước phương Tây tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ và ông cũng không hề nói chuyện với phái đoàn Hoa Kỳ. Ngoại trưởng lưu ý rằng cách tiếp cận của ông không phải là chủ động tìm kiếm những tương tác như vậy mà là thực hiện nhiệm vụ chính thức của mình. Ông nói thêm rằng những người muốn tham gia thảo luận với đại diện Nga đã làm như vậy trong hội nghị thượng đỉnh.⚪ ---- Đức Giáo Hoàng Francis tuyên bố rằng toàn bộ một gia đình Ba Lan bị Đức Quốc xã sát hại vì che chở cho người Do Thái trong thời kỳ Holocaust đã được phong chân phước hôm Chủ Nhật. Józef và Wiktoria Ulma, cùng bảy người con của họ, đã được phong chân phước tại một thánh lễ ngoài trời ở Markowa, một ngôi làng ở Ba Lan.Thánh lễ được dẫn đầu bởi Đức Hồng Y Marcello Semeraro, đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Francis – bài phát biểu của ngài đã được truyền hình trực tiếp cho những người tham dự Đức Giáo Hoàng Francis gọi gia đình Ulma là “các vị tử đạo” và cho biết họ đã bị “Đức Quốc xã tiêu diệt” vào ngày 24/3/1944. Chức danh chân phước là một bước tới gần mức phong thánh.⚪ ---- Một nhóm 11 người đam mê thăm hải đăng đã bị thương khi một lối đi cầu gỗ bị sập, khiến mọi người ngã nhào xuống bãi bồi bên dưới trong một sự kiện thường niên khuyến khích các chuyến đi xem hải đăng được yêu thích ở Maine. AP đưa tin, lối đi bằng gỗ tại Ngọn hải đăng Double Point ở Arrowsic đã bị sập vào chiều thứ Bảy. Phó Giám đốc Sở cứu hỏa Bath Chris Cummings cho biết 5 trong số 11 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.Cummings cho biết vụ sập cầu xảy ra khi thủy triều xuống và khiến một số nạn nhân bị ngã từ độ cao 8 đến 10 feet, và họ rơi xuống bãi bồi có phần nhiều đá bên dưới. Ngọn hải đăng Doubleing Point đã tồn tại từ cuối thế kỷ 19 trên sông Kennebec. Nó nằm ở một thị trấn có khoảng 450 người, cách Portland, thành phố lớn nhất bang khoảng 40 dặm về phía bờ biển.⚪ ---- Việc người Mỹ lạm dụng thuốc nhuận tràng (chống táo bón) đang khiến việc tìm mua chúng ở tiệm trở nên khó khăn hơn. Sự thiếu hụt, được tờ Wall Street Journal đưa tin lần đầu tiên, xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau. Cùng với dân số già và xu hướng ăn ít chất xơ của người Mỹ, thói quen ăn uống kém phát triển trong thời kỳ đại dịch và sự gia tăng lịch trình đi lại cũng như làm việc kết hợp đang khiến người Mỹ tăng vọt táo bón.Nhu cầu về thuốc nhuận tràng ngày càng tăng này đã khiến các sản phẩm như Miralax và Glycolax bán chạy trên kệ, đồng thời các sản phẩm bổ sung chất xơ đang có mức tăng trưởng hai con số. Tiến sĩ George Pavlou của Hiệp hội Tiêu hóa New Jersey nói với Tạp chí: “Thật điên rồ khi nghĩ rằng các vấn đề rối loạn chức năng ruột tập thể của chúng ta đã trở nên tồi tệ đến mức chúng ta thực sự sắp hết thuốc làm mềm phân”.⚪ ---- Một vụ đụng xe liên quan đến xe cứu thương và xe bán tải đã khiến 4 người phải nhập viện, trong đó có 2 nhân viên cấp cứu, vào sáng sớm Chủ nhật. Theo Sở cứu hỏa Los Angeles, một xe cứu thương của LAFD Paramedic Rescue đang ứng phó với một trường hợp khẩn cấp về y tế thì bị xe bán tải chặn ngang tại giao lộ giữa Đại lộ Van Nuys và Đường San Fernando vào khoảng 12:35 sáng.Hậu quả của cú va chạm, chiếc xe bán tải lao thẳng vào cột điện gần đó, khiến 2 người đàn ông mắc kẹt trong xe. LAFD cho biết trong một thông cáo: “Hai người đàn ông trưởng thành… đã bị mắc kẹt nặng trong đống đổ nát của chiếc xe tải bị hư hỏng nặng của họ trước khi được đội ứng cứu LAFD giải thoát”. Cả hai người đàn ông được chuyển đến bệnh viện gần đó trong tình trạng nguy kịch. Hai nhân viên y tế LAFD đã tự đưa mình ra khỏi đống đổ nát của xe cứu thương. Họ bị thương không nguy hiểm đến tính mạng và cũng được chuyển đến bệnh viện gần đó.⚪ ---- Quận Los Angeles: Đang ngồi thiền hè phố, cũng bị bắn. Nhà chức trách cho biết một người đàn ông đang thiền định trên Đại lộ Danh vọng (Walk of Fame) ở Hollywood đã bị thương trong một vụ xả súng vào sáng sớm Chủ nhật. Theo Cảnh sát Los Angeles, nạn nhân, chỉ được xác định là một người đàn ông da trắng khoảng 44 tuổi, đang thiền định ngay sau 3:20 sáng tại dãy phố 6300 trên Đại lộ Hollywood.Cảnh sát cho biết, đó là lúc một người đàn ông khác bước tới chỗ anh ta và nổ súng, tấn công anh ta ít nhất một phát. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện địa phương và được cho là đang trong tình trạng ổn định. Không có mô tả nghi phạm nào được đưa ra. LAPD cho biết nạn nhân không phải là người vô gia cư.⚪ ---- Bản tin này dịch theo CNN. Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm Chủ nhật đã đột ngột kết thúc cuộc họp báo với Tổng thống Joe Biden tại Hà Nội, Việt Nam, khi cầm micro và thông báo sự kiện đã kết thúc ngay cả khi tổng thống Biden vẫn đang trả lời câu hỏi của các phóng viên trong phòng. Khi tổng thống đang trả lời những câu hỏi được hét lên từ báo chí, Jean-Pierre cầm micro để thông báo, “Cảm ơn mọi người - cuộc họp báo kết thúc.” Biden vẫn ở trên sân khấu một thời gian ngắn sau thông báo của cô, trả lời một câu hỏi bổ sung, mặc dù không thể nghe được câu trả lời đầy đủ của Biden.Vào thời điểm đó, Biden đã trả lời năm câu hỏi từ các phóng viên trong phòng mà Biden nói rằng anh ấy sẽ làm, trước khi tuyên bố, "Tôi nói cho bạn biết điều này, tôi không biết về bạn, nhưng tôi sắp tới giờ ngủ rồi." Bạch Ốc thông báo khi bắt đầu cuộc họp báo rằng Biden dự định nhận câu hỏi từ 5 phóng viên.Tuy nhiên, tổng thống vẫn nán lại trên sân khấu, trả lời các câu hỏi bổ sung về những gì ông đã nói với Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang trước khi bị thư ký báo chí cắt ngang. Xuyên suốt buổi họp báo, Biden thừa nhận nhu cầu của chuyến đi vòng quanh thế giới, có lúc nói đùa: “Những chuyến đi vòng quanh thế giới kéo dài 5 ngày này không có vấn đề gì cả”.Vài phút trước khi Jean-Pierre kết thúc cuộc họp báo, Biden đã đưa ra một câu trả lời dài bao gồm lời giải thích lan man về lý do tại sao ông sử dụng cụm từ “người lính ngựa mặt chó nói dối” (“lying dog-faced pony soldier”) nhằm giải thích cảm xúc của mình về các chính trị gia phủ nhận sự tồn tại của biến đổi khí hậu.Thời điểm này diễn ra vài ngày sau khi cuộc thăm dò của CNN cho thấy khoảng 3/4 người Mỹ nói rằng họ lo ngại tuổi tác của Biden có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trình độ thể chất và tinh thần hiện tại cũng như khả năng phục vụ đủ nhiệm kỳ nữa nếu tái đắc cử. Những người bảo vệ Biden đã gạt bỏ những lo ngại về tuổi tác của ông và Bạch Ốc thường xuyên chỉ ra mức năng lượng của ông trong các chuyến đi quốc tế mệt mỏi như chuyến đi hiện tại như một bằng chứng cho thấy tuổi tác của ông không phải là vấn đề.Lịch trình công du như vậy đã khiến Jean-Pierre nói với Jake Tapper của CNN vào tháng trước rằng “không có tổng thống nào khác có thể làm được” công việc nhiều như Biden. “Mọi người đã theo đuổi tổng thống về độ tuổi của ông ấy – họ đã làm điều đó vào năm 2019, họ đã làm điều đó vào năm 2020 dẫn đến cuộc tổng tuyển cử và họ đã làm điều đó vào năm 2022, và bạn đoán xem sao? Ông Biden đánh bại họ mọi lúc,” Jean-Pierre nói, “bởi vì ông Biden nắm được những gì người dân Mỹ cần, ông Biden nói về những vấn đề thực sự quan trọng đối với người dân Mỹ và ông Biden đang thực hiện.”⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Hàng trăm container chuối, mít, sầu riêng, thanh long... được đưa ra cảng chuẩn bị xuất sang Trung Quốc nhưng doanh nghiệp bất ngờ nhận được công văn từ Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tạm dừng xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp tá hỏa không biết chuyện gì đang xảy ra. Chia sẻ với Tiền Phong, tổng giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu chuối ở Gia Lai cho biết, hôm qua (9/9), doanh nghiệp vận chuyển 2 container chuối, tương ứng khoảng 40 tấn chuối ra cảng Cát Lái, TPHCM thì nhận được thông báo tạm dừng xuất khẩu. Nguyên nhân được Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 2, TPHCM đưa ra do mã cơ sở đóng gói bị tạm dừng vì vi phạm quy định bảo vệ thực vật.⚪ ----Theo Báo Người Lao Động. Sau thời điểm chính thức áp dụng biển số xe định danh, từ ngày 15-8, thị trường xe máy cũ ế ẩm trở lại Cả trăm cửa hàng xe máy ở khu vực đường Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận, TP HCM) những ngày gần đây vắng bóng khách hàng. Thậm chí, nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa, trả mặt bằng. Chờ ngày... phá sản. "Ế lắm! Giá xe cũ giảm 30%-40% so với mấy tháng trước. Chẳng hạn, chiếc Yamaha Sirius giảm từ 17 triệu đồng xuống 11 triệu đồng cũng chẳng ai mua. Cả tháng qua, cửa hàng tôi chỉ bán được 2 chiếc xe, mà phải bao thủ tục sang tên cho khách, trong khi trước đây mỗi tháng bán được hàng chục chiếc" - chủ một đại lý xe máy cũ trên đường Phan Đăng Lưu than phiền.⚪ ---- HỎI 1: Về đổi tên họ, sau khi kết hôn, 92% đàn ông giữ họ, và 14% đàn bà vẫn giữ họ?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew được công bố hôm thứ Năm đã hỏi hơn 2.400 người đã kết hôn và 955 người chưa bao giờ kết hôn về quan điểm của họ về việc đổi tên sau khi kết hôn. Kim Parker, giám đốc nghiên cứu xu hướng xã hội của Pew, cho biết dữ liệu này là một phần nhỏ trong cuộc khảo sát lớn hơn về quan điểm hiện đại về hôn nhân và gia đình.Dữ liệu cho thấy phần lớn đàn ông giữ họ của mình ở mức 92%, trong khi 5% thay đổi họ và chưa đến 1% gạch nối tên của họ bằng họ của bạn đời. Đối với phụ nữ, có nhiều biến thể hơn. Cuộc khảo sát cho biết truyền thống phụ nữ đổi tên khi kết hôn vẫn còn phổ biến ở Mỹ, nhưng quan điểm về hôn nhân đã thay đổi. Hầu hết phụ nữ đã kết hôn trong các mối quan hệ khác giới - gần 80% - cho biết họ lấy họ của chồng. Trong khi đó, 14% cho biết họ giữ họ riêng của mình và 5% gạch nối họ chồng, dữ liệu cho thấy.Tuy nhiên, những con số cho thấy tuổi tác và trình độ học vấn đóng một vai trò trong việc ra quyết định. Cuộc khảo sát cho thấy khoảng 9% phụ nữ từ 50 tuổi trở lên cho biết họ vẫn giữ họ của mình, so với 20% phụ nữ từ 18 đến 49 tuổi. Và 26% phụ nữ có bằng sau đại học cho biết họ vẫn giữ bằng cấp của mình.Những phụ nữ chưa kết hôn ít có khả năng báo cáo kế hoạch lấy họ của bạn đời hơn một cách đáng kể. Dữ liệu cho thấy chỉ 33% cho biết họ sẽ làm như vậy, trong khi 23% cho biết họ sẽ giữ họ riêng của mình, 17% sẽ gạch nối cả hai và 24% không chắc chắn.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Béo phì làm hệ thống y tế Mỹ mất 170 tỷ USD/năm?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo Goldman Sachs, béo phì đang phổ biến khắp nước Mỹ và điều đó có tác động lớn đến nền kinh tế. Ngân hàng ước tính rằng béo phì đang khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ tiêu tốn 170 tỷ USD mỗi năm. Và đến năm 2035, Goldman Sachs ước tính rằng hậu quả của tình trạng sức khỏe mãn tính sẽ kéo GDP toàn cầu giảm 4 nghìn tỷ USD. Con số này tương đương với GDP của Đức vào năm 2022, khiến nước này trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.Nhưng một loại thuốc giảm cân GLP-1 mới có khả năng thay đổi điều đó và nó mang đến cơ hội lớn cho các nhà đầu tư. Theo Jenny Chang, giám đốc danh mục đầu tư của Goldman Sachs, đó là bởi vì thị trường thuốc giảm cân "trong lịch sử bị hạn chế", và điều đó khiến thị trường hoàn toàn rộng mở cho loại thuốc mới đầy hứa hẹn này.

Các loại thuốc phổ biến bao gồm Ozempic và Wegovy của Novo Nordisk và Mounjaro của Eli Lilly. Họ đã giúp những bệnh nhân béo phì giảm hơn 20% trọng lượng cơ thể bằng cách sản xuất ra các loại protein kích thích cảm giác no, khiến bệnh nhân ăn ít thức ăn hơn. Việc cung cấp thuốc tiêm GLP-1 trong một tháng khiến bệnh nhân phải trả tới 1.000 USD, một phần do ngành bảo hiểm miễn cưỡng cung cấp bảo hiểm cho thuốc. Nhưng điều đó có thể thay đổi ngay sau khi các nghiên cứu gần đây cho thấy thuốc cải thiện sức khỏe tổng thể, mang lại khoản tiết kiệm lớn cho hệ thống chăm sóc sức khỏe theo thời gian.

Chi tiết:

https://finance.yahoo.com/news/economic-cost-obesity-expected-soar-014413347.html

.

.