- TT Joe Biden tới VN, họp với TBT Nguyễn Phú Trọng, nâng quan hệ Mỹ-VN lên đối tác chiến lược toàn diện, cấp cao nhất. Mỹ: biết VN đang mua thêm vũ khí từ Nga, nhưng chấp nhận. Báo VN: VN xin Mỹ tiếp tục ủng hộ lập trường VN và ASEAN về Biển Đông. - Bô trưởng Hành chánh Colorado gọi Trump là “kẻ nói dối và không tôn trọng Hiến pháp,” nói Colorado sẽ theo dõi tòa xử về đơn kiện đòi xóa tên Trump ở

TT Joe Biden vài TBT Nguyễn Phú Trọng cùng nhìn về một hướng... Biển Đông.

.

- TT Joe Biden tới VN, họp với TBT Nguyễn Phú Trọng, nâng quan hệ Mỹ-VN lên đối tác chiến lược toàn diện, cấp cao nhất. Mỹ: biết VN đang mua thêm vũ khí từ Nga, nhưng chấp nhận. VN xin Mỹ tiếp tục ủng hộ lập trường VN và ASEAN về Biển Đông.

- Bô trưởng Hành chánh Colorado gọi Trump là “kẻ nói dối và không tôn trọng Hiến pháp,” nói Colorado sẽ theo dõi tòa xử về đơn kiện đòi xóa tên Trump ở lá phiếu.

- Trump tới xem trận bóng ở Iowa, bị la ó phản đối xen lẫn hoan hô. Thống đốc Iowa ngồi bên cạnh DeSantis.

- Theo cuốn tiểu sử sắp ra mắt của tỷ phú Elon Musk: Musk nói Trump là một kiểu đồ khùng, lừa đảo

- Yuscil Taveras, giám đốc tin học sân gôn Mar-a-Lago, từ chối lệnh Trump đòi xóa băng video, giúp Công tố đặc biệt Jack Smith có chứng cớ

- Thăm dò USA TODAY: Trump không nhận thua 2020, làm nhiều cử tri sẽ miễn đi bầu 2024, và Trump sẽ thua

- Nếu Joe Biden rút lui 2024, Dân Chủ nổi bật 5 người có thể thay: PTT Harris, Thống đốc California Gavin Newsom. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg, Thống đốc tiểu bang Michigan Gretchen Whitmer, DB Alexandria Ocasio-Cortez

- Trump chụp mũ Thống đốc tiểu bang Florida Ron Desantis đã “đứng về phía những người cộng sản ở TQ”

- Morroco: 2.012 người chết vì động đất, 2.059 người khác bị thương

- Paul Landis (Mật vụ của TT Kennedy) kể về viên đạn thứ nhì trên xe, không phải chỉ 1 viên đạn như báo cáo 60 năm trước

- Anh đã bắt 2 nghi can gián điệp TQ, 1 người là “nhà nghiên cứu của quốc hội Anh”

- Thủ tướng Anh gặp Thủ tướng TQ: quan ngại vì TQ can thiệp vào nền dân chủ nghị viện của Anh.

- Joe Biden: Mỹ, Liên Âu và các đối tác khác đã khởi động 1 dự án đường sắt và vận tải quy mô lớn nối Châu Âu với Trung Đông và Ấn Độ.

- Anh: Thống đốc vùng Pskov Oblast của Nga đang cho dân tuần tra vì an ninh.

- Ukraine: phản công sẽ tiếp tục ngay cả khi thời tiết xấu đi trong các tháng tới. Hiện có hơn 420.000 lính Nga trấn giữ ở Crimea và các nơi Nga mới chiếm năm 2022.

- Los Angeles: tiệm xe đạp bị trộm, cơ nguy sẽ đóng cửa luôn, được gây quỹ xin cứu.

- Quận Cam: bắt 1 cặp vợ chồng trộm số hàng trị giá khoảng 17.000 USD từ các siêu thị Target

- Nhiều trung tâm thương mại Hoa Kỳ rủ nhau đóng cửa, nhưng các trung tâm thương mại gốc Á vẫn bùng nổ

- Georgia: lái xe gắn máy, Landon Horne chở cô An Pham Nguyen gặp tai nạn, chết cả hai

- HỎI 1: Có tới 28,7% giáo sư và giảng viên đại học Texas muốn qua tiểu bang khác vì không ưa chính trị Texas? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 81% đàn ông Mỹ tin rằng họ khỏe mạnh kiểu người hùng Hollywood, thực sự 1/2 không phải thế? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-10/9/2023) ⚪ ---- Bản tin AP sáng Chủ Nhật ghi rằng Tổng thống Joe Biden đã mở đầu chuyến thăm ngắn tới Việt Nam hôm Chủ nhật bằng cách nói với lãnh đạo VN rằng hai nước có cơ hội định hình khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong nhiều thập niên tới. VN đang nâng cao quan hệ với Hoa Kỳ lên cấp độ đối tác chiến lược toàn diện (comprehensive strategic partner), điều mà một cố vấn hàng đầu của Biden cho rằng đại diện cho cấp độ quan hệ đối tác quốc tế cao nhất của Việt Nam.

.

Biden hoan nghênh việc này và cho biết ông hy vọng có thể đạt được tiến bộ về khí hậu, kinh tế và các vấn đề khác trong chuyến thăm 24 giờ tới Hà Nội. “Chúng ta có thể theo dõi một vòng tiến bộ 50 năm giữa 2 quốc gia chúng ta từ xung đột đến bình thường hóa cho đến vị thế nâng cao mới này,” Biden nói khi ông và Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng công bố tình trạng mối quan hệ mới tại văn phòng Đảng CSVN.

.

Trọng cam kết VN sẽ nỗ lực thực hiện thỏa thuận: “Chỉ khi đó chúng ta mới có thể nói đó là một thành công”. Ông Biden trước đó vào Chủ nhật trong một lần xuất hiện riêng với Trọng đã mô tả Hoa Kỳ và Việt Nam là “những đối tác quan trọng vào thời điểm mà tôi cho rằng là rất quan trọng.”

.

Các quốc gia khác có cùng quan hệ với Việt Nam bao gồm Trung Quốc và Nga. Việc nâng Hoa Kỳ lên vị thế tương tự cho thấy Việt Nam muốn bảo vệ mối quan hệ hữu nghị của mình khi các công ty Hoa Kỳ và Châu Âu tìm kiếm các giải pháp thay thế cho các nhà máy Trung Quốc. Với sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc và việc Chủ tịch Tập Cận Bình củng cố quyền lực chính trị, Biden nhận thấy cơ hội đưa nhiều quốc gia hơn – bao gồm cả Việt Nam và Campuchia – vào quỹ đạo của Mỹ.

.

Biden đến Việt Nam vào Chủ nhật và được chào đón bằng một buổi lễ trang trọng bên ngoài Phủ Chủ tịch. Rất nhiều học sinh xếp hàng dọc các bậc thang vẫy những lá cờ nhỏ của Hoa Kỳ và Việt Nam và Biden đứng trên khán đài duyệt binh đứng quan sát khi các thành viên quân đội bước cao tuần hành ngang qua. Sau đó Biden và Trọng họp ở trụ sở Đảng Cộng sản.

.

Như thế là họ vui mừng gặp lại, sau lần gặp cuối cùng cách đây khoảng 8 năm ở Washington, khi Biden còn là phó tổng thống. Trọng nói: “Bạn chưa già đi một ngày nào và tôi có thể nói rằng bạn trông thậm chí còn đẹp hơn trước. Tôi có thể nói rằng mọi đặc điểm của ngài Tổng thống đều đang bổ sung cho hình ảnh của ngài.” Thế rồi Biden cười khúc khích.

.

Hôm Chủ nhật, Jon Finer, phó cố vấn an ninh quốc gia của Biden, cho biết vị thế được nâng cao thể hiện mức độ hợp tác quốc tế cao nhất của Việt Nam. Finer nói với các phóng viên trên chuyến bay của Biden tới Hà Nội: “Điều quan trọng là phải làm rõ rằng điều này không chỉ bằng lời nói. Trong một hệ thống như Việt Nam, đó là tín hiệu cho toàn bộ chính phủ, toàn bộ bộ máy quan liêu của họ về chiều sâu và sự hợp tác cũng như liên kết với một quốc gia khác là điều có thể thực hiện được.”

.

Finer nhấn mạnh chặng đường kéo dài 5 thập niên trong quan hệ Mỹ-Việt, từ xung đột trong Chiến tranh Việt Nam đến bình thường hóa quan hệ và vị thế của Việt Nam với tư cách là đối tác thương mại hàng đầu cũng có chung mối lo ngại với Mỹ về an ninh ở Biển Đông. Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ đó thông qua chuyến thăm này”.

.

Finer cũng nói về các bản tin rằng Việt Nam đang theo đuổi thỏa thuận mua vũ khí từ Nga, ngay cả khi VN đang tìm kiếm mối quan hệ sâu sắc hơn với Hoa Kỳ. Finer thừa nhận mối quan hệ quân sự lâu dài của VN với Nga và cho biết Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác với Việt Nam và các quốc gia khác có quan hệ tương tự với Nga để cố gắng hạn chế sự tương tác của họ với một quốc gia mà Hoa Kỳ cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và vi phạm luật pháp quốc tế với hành động gây hấn ở Ukraine.

.

Thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam đã tăng tốc kể từ năm 2019. Tuy nhiên, vẫn có những giới hạn về mức độ tiến triển hơn nữa nếu không cải thiện cơ sở hạ tầng, kỹ năng của người lao động và quản trị của đất nước. Thương mại gia tăng cũng không tự động đưa nền kinh tế Việt Nam vào quỹ đạo đi lên.

.

Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cho biết các CEO mà bà nói chuyện đều đánh giá cao Việt Nam là nơi đa dạng hóa chuỗi cung ứng mà trước đại dịch đã phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Raimondo đã cố gắng mở rộng các chuỗi cung ứng đó thông qua Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một sáng kiến mà Biden đưa ra vào năm ngoái. Raimondo cho biết: “Cho dù đó là Việt Nam hay Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, các công ty đang thực sự xem xét kỹ lưỡng những quốc gia đó như những nơi để kinh doanh nhiều hơn. Đúng là họ cần cải thiện lực lượng lao động, nhà ở, cơ sở hạ tầng và tôi muốn nói là tính minh bạch trong hoạt động của chính phủ.”

.

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sụt giảm trong ba tháng đầu năm 2023. Các công ty xuất cảng của VN phải đối mặt với chi phí cao hơn và nhu cầu yếu hơn do lạm phát cao trên toàn thế giới đã gây tổn hại cho thị trường hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, theo Cục điều tra dân số, nhập cảng hàng hóa Việt Nam vào Hoa Kỳ đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2019 lên 127 tỷ USD hàng năm.

.

Joe Biden và Nguyễn Phú Trọng cùng nhìn một hướng... về phía Biển Đông.

.

⚪ ---- Báo Công An ghi nhận: "Việt Nam - Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Chiều 10/9/2023, ngay sau Lễ đón chính thức, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Việt Nam đánh giá cao lập trường của Hoa Kỳ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông. Đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ, đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, hợp tác, bảo đảm các quyền tự do hàng hải, hàng không và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các quốc gia ở Biển Đông. Việt Nam hoan nghênh việc hai nước xác lập quan hệ ở tầm cao mới là Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Tổng Bí thư đánh giá cao các nội dung được thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước về Tuyên bố chung về việc nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình, Hợp tác và Phát triển bền vững."

.

⚪ ---- Theo Bộ Nội vụ Morroco, số người chết vì trận động đất mạnh xảy ra ở Morroco hồi đầu tuần đã tăng lên 2.012 người. Trong khi đó 2.059 người khác bị thương với 1.404 người trong tình trạng nguy kịch. Vua Maroc Mohammed VI tuyên bố ba ngày quốc tang vào thứ Bảy.

.

⚪ ---- Bô trưởng Hành chánh Colorado Jena Griswold (D) gọi cựu Tổng thống Trump là “kẻ nói dối”, sau khi Trump vu khống những người kêu gọi dùng Tu chính án thứ 14 để xóa tên Trump trên lá phiếu trong tiểu bang bang là “can thiệp bầu cử”.

.

Bộ trường Griswold nói trong một cuộc phỏng vấn trên MSNBC hôm thứ Bảy: “Trump là kẻ nói dối và không tôn trọng Hiến pháp. Nói rằng một phần của Tu chính án thứ 14 là can thiệp vào bầu cử và coi cách duy trì Hiến pháp là can thiệp vào bầu cử là không phải của người Mỹ. Chúng tôi biết cựu tổng thống là kẻ dối trá, người sẽ làm mọi cách để nắm giữ quyền lực.”

.

Griswold và Trump đều có tên trong một vụ kiện gần đây do Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington (CREW: Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) đệ trình, lập luận rằng cựu tổng thống cần bị loại khỏi cuộc bỏ phiếu năm 2024 theo Mục 3 của Tu chính án thứ 14 - vì đã tham gia hay hỗ trợ cuộc nổi dậy ngày 6/1/2021.

.

Đơn kiện đã yêu cầu tòa án Colorado điều tra các hành động bị cáo buộc của Trump liên quan đến vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 khiến Trump không đủ tư cách và cấm Griswold ghi tên Trump vào lá phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2024 hoặc bất kỳ cuộc bỏ phiếu tương lai nào ở tiểu bang Colorado.

.

Griswold nói thêm vào thứ Bảy rằng bà có kế hoạch “xem xét vụ kiện tụng này một cách thông suốt”, lưu ý rằng bà nghĩ rằng “việc tòa án cân nhắc” về vấn đề này là điều tốt. Griswold nói: “Phần 3 của Tu chính 14 quy định rằng nếu ai đó thề bảo vệ Hiến pháp, họ sẽ bị loại khỏi chức vụ nếu họ tham gia vào các cuộc nổi dậy, nổi loạn hoặc viện trợ hoặc an ủi những kẻ thù của Hiến pháp. Và Trump đã kích động một cuộc nổi dậy, và có những câu hỏi lớn về hiến pháp xung quanh điều khoản đó về việc liệu ông ấy có bị loại khỏi cuộc bỏ phiếu ở Colorado hay không. Vì vậy, chúng tôi sẽ xem xét vụ kiện tụng này và cuối cùng tôi nghĩ điều quan trọng là tòa án phải cân nhắc để đưa ra hướng dẫn [xem Colorado có phải xóa tên Trump hay không].”

.

⚪ ---- Donald Trump đã vấp phải cả những tiếng la ó phản đối và những tiếng hoan hô trong trận đấu bóng đá thường niên giữa Đại học Iowa State University với Đại học University of Iowa. Trump đã xem trận đấu ở Ames với ông trùm sòng bạc Gary Kirke, một nhà tài trợ có ảnh hưởng của Cộng hòa, trong một căn phòng riêng ở sân vận động trước khi rời đi trong quý thứ ba.

.

Trump, người tiếp tục dẫn đầu Cộng hòa cho đề cử năm 2024 ở Iowa và trên toàn quốc mặc dù bị truy tố hơn 90 tội nghiêm trọng, đã phải đối mặt với những tiếng la ó phản đối lớn và một số tiếng reo hò hoan hô khi Trump bước ra khỏi phòng, theo video đăng trên mạng xã hội. Tờ Des Moines Register đưa tin người hâm mộ trong sân vận động đã hét tên Trump khi họ đợi ông bước ra khỏi phòng. Theo tờ báo, một số người được cho là đã la ó và hét lên những lời tục tĩu khi cựu tổng thống đi qua, nhưng ông ấy "đã thu hút những người xem háo hức và phấn khích hơn nhiều".

.

Một số đối thủ của Trump trong sơ bộ Cộng hòa cũng tham dự trận đấu. Thống đốc Florida Ron DeSantis, người được Trump coi là đối thủ chính của ông, ngồi vào ghế trống cùng Thống đốc Iowa là Kim Reynolds. Mặc dù Reynolds không ủng hộ ứng cử viên nào trong cuộc đua nhưng cô vẫn thường xuyên xuất hiện cùng DeSantis và vợ anh, Casey. Một nguồn tin quen thuộc với các thỏa thuận nói với báo Register rằng Reynolds, một đảng viên Đảng Cộng hòa, đã không hề tương tác với Trump hôm thứ Bảy. Trong trận đấu, một biểu ngữ có nội dung "Melania ở đâu?" đã bay qua sân vận động.

.

⚪ ---- Theo cuốn tiểu sử sắp ra mắt của tỷ phú Elon Musk sẽ được phát hành vào tuần tới, Elon Musk có “sự coi thường sâu sắc” đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Chủ công ty Tesla lẽ ra đã bỏ phiếu cho Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 — nếu Musk quan tâm đến việc bỏ phiếu, theo The New York Times, nơi có được cuốn tiểu sử Musk viết bởi Walter Isaacson.

.

Trong khi Musk mô tả Biden là “nhàm chán muốn chết” (boring as hell), Musk dành rất nhiều lời chỉ trích dành cho Trump – trong đó, Musk mô tả Trump là “kiểu như thằng khùng” (kind of nuts) trong cuốn sách. “Tôi không phải là người hâm mộ Trump,” Musk nói với người viết tiểu sử của mình, người viết rằng Musk coi Trump là một “kẻ lừa đảo” (con man).

.

⚪ ---- Yuscil Taveras, giám đốc phòng giám sát tin học của sân gôn Mar-a-Lago của Trump, đã từ chối xóa cuộn video giám sát, và thế là Công tố đặc biệt Jack Smith có một chứng cớ quan trọng, theo báo New York Times. Báo NYT ghi rằng Carlos De Oliveira, Quản lý tài sản của Mar-a-Lago, đã liên hệ với Yuscil Taveras để gặp "ở một nơi nào đó riêng tư hơn" để thảo luận về việc xóa video giám sát.

.

Như tờ NY Times đưa tin, "Theo bản cáo trạng không nêu tên ông Taveras nhưng gọi ông là 'Nhân viên Trump 4' (Trump Employee 4), ông De Oliveira đã dẫn ông Taveras qua một đường hầm ở tầng hầm đến một căn phòng nhỏ được gọi là 'tủ âm thanh' (audio closet), nơi ông De Oliveira gửi tin nhắn từ ông Trump: 'ông chủ' muốn đoạn phim bị xóa. Ông Taveras đã từ chối yêu cầu xóa băng, theo các công tố viên cho biết trong bản cáo trạng, nhưng ông De Oliveira lại lập lại yêu cầu xóa băng lần nữa.

.

Ghi nhận rằng Taveras một lần nữa từ chối yêu cầu xóa băng video, bản tin nói rằng Taveras sau đó đã tâm sự kín với đồng nghiệp Renzo Nivar về những gì đã xảy ra và vài ngày sau đó đã báo cho "cấp trên ở Trump Tower."

.

Theo tờ NY Times, "Một giám đốc điều hành ở New York, Matthew Calamari Jr., giám đốc an ninh tập đoàn của Trump Organization, dường như đã trở nên lo lắng, theo những người hiểu biết về vấn đề này. Ông đã báo cho bộ phận pháp lý của công ty, khiến một luật sư cấp cao tại công ty đưa ra cảnh báo nghiêm khắc không được xóa bất cứ thứ gì."

.

Bản tin tiếp tục lưu ý rằng Bộ Tư Pháp sau đó đã sở hữu các đoạn băng và không có gì trong bản cáo trạng buộc tội bất kỳ ai xóa video.

.

⚪ ---- Việc cựu Tổng thống Donald Trump không chấp nhận chuyện đã thua trong cuộc bầu cử năm 2020 có thể là nguyên nhân khiến Trump không bao giờ đặt chân vào Bạch Ốc lần nữa. Trump không thể chỉ là một kẻ thất bại nặng nề bình thường - Trump đã phải trải qua một cuộc nổi cơn thịnh nộ kéo dài nhiều năm và nói những điều ngớ ngẩn về một cuộc bầu cử “gian lận” và “bị đánh cắp”. Những lời dối trá này lần lượt đã được những người theo đảng Cộng hòa của Trump lặp lại trên khắp đất nước.

Hóa ra nhiều cử tri đã ghi nhớ thông điệp đó và có thể sẽ không tham gia cuộc bầu cử năm 2024. Và điều đó có lý: Nếu bạn không tin tưởng vào tính liêm chính của các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, tại sao lại lãng phí thời gian bỏ phiếu? Một cuộc thăm dò mới của USA TODAY/Đại học Suffolk về những cử tri không chắc chắn đã cho thấy nhóm này (cử tri đủ điều kiện nhưng là những công dân bất mãn) ủng hộ Trump hơn Tổng thống Joe Biden với một tỷ lệ khá lớn.Điều này quan trọng vì đây là một khối lớn - lên tới 100 triệu người - và những cử tri này có thể xoay chuyển cuộc bầu cử theo cách này hay cách khác. Với gần 20 điểm (32% so với 13%), những cử tri đã ghi danh nói rằng họ có thể sẽ không bỏ phiếu vào năm tới ủng hộ Trump hơn Biden. Và trong số những cử tri đủ điều kiện nhưng chưa ghi danh, Trump có lợi thế gần như 2 trên 1 so với tổng thống, 28% -15%.Sẽ không có lợi gì cho các ứng cử viên nếu những người ủng hộ họ ở nhà vào Ngày bầu cử. Và cuộc khảo sát cho thấy phần lớn lý do không tham gia đều xuất phát từ lời của Trump bịa đặt về "gian lận" bầu cử 2020.⚪ ---- Nếu Joe Biden rút lui ra khỏi cuộc tranh cử Tổng Thống 2024, dự kiến sẽ có 5 nhân vật Dân Chủ nổi bật ra tranh ghế Tổng Thống Dân Chủ. Dân chủ đang lo lắng về tỷ lệ ủng hộ thấp của Tổng thống Biden, cũng như lo ngại về tuổi tác của ông. Cuộc thăm dò của CNN/SSRS công bố trong tuần này cho thấy chỉ 39% người trưởng thành tán thành hiệu quả công việc của Biden, con số thấp nhất của ông trong hơn một năm. Theo cuộc thăm dò, gần 3/4 dân số tin rằng Biden thiếu sức chịu đựng và sự nhạy bén để phục vụ hiệu quả trên cương vị tổng thống.Ngay cả trong số các đảng viên Đảng Dân chủ và người độc lập nghiêng về Dân chủ, 67% nói đảng nên chọn người khác đứng đầu trong cuộc bầu cử năm 2024. Bất chấp tất cả những điều đó, hầu hết các đảng viên Đảng Dân chủ đều tin rằng Biden, 80 tuổi, thực sự sẽ là ứng cử viên của đảng trong cuộc bầu cử tiếp theo. Việc đánh bại một tổng thống đương nhiệm trong cuộc bầu cử sơ bộ là cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu TT Biden rút lui, dự kiến hàng đầu là 5 nhân vật khác sẽ thay.. Phó Tổng thống Kamala Harris. Harris rõ ràng là người thừa kế rõ ràng của Biden với tư cách là phó tổng thống đương nhiệm, tuổi kém Biden hơn hai thập niên.. Thống đốc California Gavin Newsom. Newsom từng gây sóng gió khi tuyên bố sẵn sàng tranh luận với Thống đốc Florida Ron DeSantis (Cộng Hòa).. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg. Điểm mạnh chính của Buttigieg là trí thông minh và kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là trên truyền hình.. Thống đốc tiểu bang Michigan Gretchen Whitmer. Với tư cách là nữ thống đốc của một tiểu bang mà cựu Tổng thống Trump giành chiến thắng vào năm 2016, bà đã tạo được sức hấp dẫn rộng rãi, đề cao cách giải quyết vấn đề thực tế hơn là giáo điều.. Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (NY) Ocasio-Cortez đã nói ủng hộ Biden hồi tháng 7, nhưng không có sự nhiệt tình quá mức, và bà vẫn có nhiều giới trẻ ủng hộ riêng.⚪ ---- Tại một cuộc biểu tình ở Nam Dakota hôm thứ Sáu, cựu Tổng thống Donald Trump chụp mũ Thống đốc tiểu bang Florida Ron Desantis đã “đứng về phía những người cộng sản ở Trung Quốc” trong vấn đề nông dân Mỹ. Trump nói về DeSantis: “Ông ta phản đối mạnh mẽ sự bảo vệ của tôi dành cho nông dân của chúng tôi. Tôi bảo vệ nông dân của chúng tôi, rất đơn giản, và nhân tiện, những người nông dân đó nhận được những tấm séc lớn.”Khi DeSantis tranh cử Thống đốc Florida vào năm 2018, DeSantis tuyên bố rằng DeSantis không thích các khoản trợ cấp trang trại sẽ cố gắng bù đắp các mức thuế trả đũa từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vào thời điểm đó. DeSantis nói trên Fox Business vào thời điểm đó: “Tôi không phải là người thích trợ cấp trang trại, và bạn biết đấy, để ném hàng tỷ đô la vào trợ cấp trang trại, tôi muốn tránh làm điều đó”.DeSantis đã ký các dự luật vào đầu năm nay nhằm ngăn cản công dân Trung Quốc mua đất ở Florida. Trong một tuyên bố vào thời điểm đó, ông gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc là “mối đe dọa địa chính trị lớn nhất của Hoa Kỳ. Tôi tự hào ký đạo luật này để ngăn chặn việc đặc vụ Trung Quốc mua đất nông nghiệp và đất gần các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng ta, ngăn chặn việc lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số nhạy cảm ở Trung Quốc và ngăn chặn ảnh hưởng của ĐCSTQ trong hệ thống giáo dục của chúng ta. Chúng tôi đang trấn áp Trung Quốc Cộng sản.”⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Bảy thông báo rằng Hoa Kỳ, Liên Âu và các đối tác khác đã khởi động một dự án đường sắt và vận tải quy mô lớn sẽ kết nối Châu Âu với Trung Đông và Ấn Độ. Theo Tổng thống Mỹ, nỗ lực cơ sở hạ tầng đầy tham vọng này nhằm mục đích tăng cường kết nối và các tuyến thương mại giữa các khu vực này, có khả năng củng cố các mối quan hệ kinh tế và hậu cần. Thông tin chi tiết hơn về phạm vi và tiến trình của dự án không được cung cấp trong thông báo ban đầu.⚪ ---- Paul Landis, một trong những Mật vụ thân cận nhất với Tổng Thống John F. Kennedy trong vụ ám sát ông, đã đưa ra một bản tường trình mới về các sự kiện 6 thập niên sau sự kiện này, điều này đặt ra câu hỏi về phiên bản chính thức. Những tiết lộ xoay quanh cái gọi là viên đạn ma thuật đã tấn công và sau đó thoát ra khỏi tổng thống trước khi trúng Thống đốc John B. Connally Jr. lúc bấy giờ theo cách gây thương tích ở ngực, đùi và cổ tay của ông, theo kết luận được rút ra bởi Ủy ban Warren Commission.Landis nói không phải chỉ 1 viên đạn giết TT Kennedy xong lại xuyên vào Thống đốc Connally, mà hẳn là có viên đạn thứ nhì, và chính ông đã tìm thấy 1 viên đạn nằm ở một trong những ghế trên chiếc xe limousine của Tổng thống Kennedy. Những tiết lộ của Landis được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times trước khi xuất bản cuốn hồi ký The Final Witness của ông vào tháng tới. Lời tường thuật mới về các sự kiện của người đàn ông hiện 88 tuổi này mâu thuẫn với kết luận do Ủy ban Warren đưa ra và một số tuyên bố mà Landis đã nộp cho các quan chức vào ngày đó. Như thế, ít nhất là có 2 tay súng. Về khả năng có nhiều tay súng vào ngày hôm đó, Landis nói với tờ NYT: “Tại thời điểm này, tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Bây giờ tôi bắt đầu thắc mắc.”⚪ ---- Chính quyền Anh đã bắt giữ hai người đàn ông, một trong số họ được mô tả là “nhà nghiên cứu của quốc hội Anh” vì nghi ngờ hoạt động gián điệp thay mặt cho Trung Quốc hồi tháng 3/2023, tờ Sunday Times đưa tin, dẫn nguồn tin giấu tên. Nhà nghiên cứu được cho là có mối liên hệ với các nhà lập pháp cấp cao của Đảng Bảo thủ cầm quyền, bao gồm Bộ trưởng Bộ An ninh Tom Tugendhat và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Alicia Kearns. Một nguồn tin cấp cao của Whitehall nói với tờ báo rằng diễn biến mới nhất thể hiện “sự leo thang lớn của Trung Quốc”.⚪ ---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang đã bày tỏ quan ngại về khả năng Trung Quốc can thiệp vào nền dân chủ nghị viện của Anh. Sunak lưu ý: “Tôi nghĩ điều đúng đắn cần làm là tận dụng cơ hội để tham gia, nêu lên mối quan ngại một cách cụ thể, thay vì chỉ la hét bên lề”. Bình luận của ông được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng hai cá nhân bị nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc đã bị bắt giữ, một trong số họ được cho là nhà nghiên cứu trong quốc hội Anh.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh hôm Chủ nhật cho biết tại khu vực Pskov Oblast của Nga, gần biên giới Estonia, thống đốc đã tổ chức các cuộc tuần tra an ninh tình nguyện nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của máy bay không người lái (UAV) vào căn cứ không quân Kresty. Khoảng 800 công dân đã ghi danhý tham gia các cuộc tuần tra này. Các cuộc tuần tra an ninh tình nguyện, bao gồm các nhóm 50 người được chia thành nhiều thành phố, sẽ tập trung vào tuần tra các khu vực biên giới và cơ sở hạ tầng quan trọng, đặc biệt là các sân bay và căn cứ không quân.Bộ này cho biết: “Việc thành lập các đội tuần tra an ninh tình nguyện này có thể sẽ đóng vai trò răn đe và cung cấp mức độ phòng thủ trước các máy bay không người lái bốn cánh được vận hành từ khu vực lân cận căn cứ không quân”.⚪ ---- Kyrylo Budanov, người đứng đầu Sở Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine, chỉ ra rằng cuộc phản công đang thực hiện sẽ tiếp tục ngay cả khi thời tiết xấu đi trong những tháng tới. Nói tại sự kiện Chiến lược châu Âu Yalta (YES) ở thủ đô Ukraine, ông thừa nhận rằng “chiến đấu khó khăn hơn” trong những điều kiện đó. Cũng tại hội nghị đó, cấp phó của Budanov ước tính có hơn 420.000 binh sĩ Nga trấn giữ ở "các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng" và Crimea.⚪ ---- Los Angeles: tiệm xe đạp bị trộm, cơ nguy sẽ đóng cửa luôn. Một doanh nghiệp do gia đình sở hữu ở Quận L.A. đang bi đát vì một vụ trộm khiến họ gần như phải đóng cửa vĩnh viễn. Theo một GoFundMe được lập để giúp cửa tiệm bù đắp một phần tổn thất, tiệm Irwindale Cycles trên Arrow Highway đã bị 5 tên trộm đột nhập tuần trước, vào lấy đi nhiều xe đạp và hàng tồn kho trị giá gần 40.000 USD.

“Đây không phải là một công ty hay cửa tiệm chi nhánh đại công ty; đây là một gia đình đã dành nhiều năm không mệt mỏi để tạo dựng và hỗ trợ cộng đồng đạp xe mà chúng tôi biết đến ngày nay ở San Gabriels,” GoFundMe cho biết. “Mất mát này đối với một tiệm do gia đình làm chủ là rất nặng nề… nhưng tệ hơn nữa là cửa tiệm của họ sẽ biến mất trong vài tháng tới.” Những người muốn giúp tiệm Irwindale Cycles, có thể vào đây:

https://www.gofundme.com/f/help-irwindale-cycles-recover-from-a-robbery

.

⚪ ---- Video giám sát đã ghi lại cảnh một cặp vợ chồng trộm số hàng hóa trị giá khoảng 17.000 USD từ các siêu thị Target ở Quận Cam. Hai nghi phạm được xác định là Analu Gonzalez, 25 tuổi và Alexis De Jesus Garcia, 22 tuổi, đều là cư dân Anaheim. Đoạn video từ Sở Cảnh sát Irvine cho thấy cặp đôi này đã lục soát một Target ở Costa Mesa vào ngày 3/3/2023 và một Target ở Irvine vào ngày 2 tháng 4/2023.

.

Trong vụ trộm ở Costa Mesa, 2 người này đẩy một chiếc xe đẩy hàng về phía lối đi dành cho sữa bột dành cho trẻ em với một đứa trẻ đang ngồi trên ghế xe đẩy. Họ nhanh chóng lấy sản phẩm trên kệ và nhét chúng vào một chiếc túi lớn trong xe đẩy hàng. Ra khỏi tiệm, họ dường như bị một nhân viên Target chặn lại, nhưng họ đã lấy được đồ ăn trộm và bình tĩnh bỏ đi.

.

Trong vụ trộm hồi tháng 4, cặp đôi một lần nữa đi thẳng đến lối đi bán sữa công thức và vơ vét sản phẩm. Tổng cộng, cảnh sát cho biết các nghi phạm đã trốn thoát với số tài sản bị đánh cắp trị giá khoảng 17.000 USD. Cặp đôi sau đó bị theo dõi tại một nơi cư trú và bị bắt.

.

⚪ ---- Trong khi nhiều trung tâm thương mại Hoa Kỳ đang vật lộn để lấp đầy mặt tiền cửa hàng và thu hút những người mua sắm ngày càng chú ý đến thương mại điện tử, thì các trung tâm thương mại phục vụ người Mỹ gốc Á đang nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ trong nền kinh tế hậu đại dịch.

.

Nghiên cứu mua sắm CapitalOne cho thấy số lượng trung tâm thương mại ở Hoa Kỳ đã giảm gần 17% mỗi năm từ năm 2017 đến năm 2022 và nhiều tiệm bán lẻ chủ chốt lâu năm của họ đã gặp khó khăn. Lord & Taylor thoát khỏi tình trạng phá sản vào năm 2021 với tư cách là một doanh nghiệp chỉ kinh doanh trực tuyến và Sears đã thoát khỏi tình trạng phá sản vào năm ngoái khi chỉ còn lại một số cửa hàng thực tế. Mới tháng trước, JCPenney đã tiết lộ kế hoạch trị giá 1 tỷ USD để cải tổ hoạt động kinh doanh của mình.

.

Tuy nhiên, đối với các trung tâm mua sắm tập trung vào người châu Á, khách thuê bán lẻ có xu hướng đóng vai trò là nơi tụ tập xã hội thu hút nhóm khách hàng đa dạng vì những lý do vượt ra ngoài việc mua sắm. Chẳng hạn, một quán mì Trung Hoa trong một khu phức hợp có thể thu hút các gia đình ăn mừng Tết Nguyên đán hoặc sinh nhật, sau đó họ có thể ghé vào cửa hàng quần áo Nam Hàn bên cạnh hoặc mua đồ ngọt ở tiệm bánh Nhật Bản gần đó. Và đối với các địa điểm như Asian Garden Mall (Thương xá Phước Lộc Thọ giữa Little Saigon), các sự kiện cộng đồng như chợ đêm sẽ được bổ sung thêm các hoạt động hấp dẫn.

.

⚪ ---- Georgia: Cảnh sát cho biết một người đàn ông và một phụ nữ đã chết hôm thứ Sáu tuần trước sau khi chiếc xe máy mà họ đang lái cùng nhau va chạm với một xe khác trên đường DeKalb County. Cảnh sát Quận DeKalb cho biết cảnh sát đã phản ứng khoảng 8:30 tối. Theo cảnh sát, khi đến nơi, họ nhìn thấy chiếc xe máy và xe kia bị hư hỏng giữa đường, nơi cả người đàn ông và người phụ nữ đều bị văng ra khỏi xe máy.

.

Cảnh sát cho biết An Pham Nguyen, một phụ nữ 28 tuổi, được phát hiện đã chết bên vệ đường. Người đàn ông Landon Horne, 20 tuổi, được đưa đến bệnh viện với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng và sau đó anh ta đã chết. Cảnh sát cho biết Horne điều khiển xe máy và Phạm Nguyên ngồi phía sau. Chưa có bất kỳ thông tin nào từ cảnh sát về việc liệu người lái chiếc xe kia có phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào trong vụ tai nạn hay không, vì còn chờ điều tra.

.

⚪ ---- HỎI 1: Có tới 28,7% giáo sư và giảng viên đại học Texas muốn qua tiểu bang khác vì không ưa chính trị Texas?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Hơn một phần tư trong số gần 2.000 giáo sư đại học và giảng viên được khảo sát cho biết họ đang cân nhắc rời Texas vì không hài lòng với tình trạng giáo dục đại học. Cuộc khảo sát do Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ (American Association of University Professors - AAUP) và Hiệp hội Khoa Texas (Texas Faculty Association - TFA) thực hiện sau khi hai dự luật gây tranh cãi được thông qua ảnh hưởng đến nhiệm kỳ và cấm các văn phòng đa dạng, công bằng và hòa nhập. Cả hai dự luật đều gây lo ngại về việc tuyển dụng và giữ chân giảng viên giáo dục đại học Texas cũng như nỗ lực kiểm duyệt giáo dục đại học Texas.

.

Trong số các giáo sư được khảo sát, 28,7% cho biết họ sẽ phỏng vấn tại một cơ sở giáo dục khác và 19,1% đã phỏng vấn cho một vị trí ngoài tiểu bang kể từ năm 2021. Khoảng 2/3 (63,3%) cho biết họ sẽ không giới thiệu Texas với đồng nghiệp. Mối quan tâm chính của những người được khảo sát gắn liền với môi trường chính trị ở Texas, tiền lương, tự do học thuật và sự đa dạng. Cuộc khảo sát cho thấy khoảng 40% liệt kê các vấn đề về quyền sở hữu là yếu tố thúc đẩy việc rời khỏi tiểu bang.

Chi tiết:

https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/trending/article/texas-college-professors-leaving-politics-18355018.php

.

⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 81% đàn ông Mỹ tin rằng họ khỏe mạnh kiểu người hùng Hollywood, thực sự 1/2 không phải thế?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Hầu hết đàn ông Mỹ nghĩ rằng họ đang có một lối sống lành mạnh, có thể hình dung mình là kiểu đàn ông thượng thừa Hollywood. Nhưng một cuộc khảo sát mới của y viện Cleveland Clinic cho thấy những thói quen sức khỏe thực tế của họ là thói quen dễ gây bệnh.

.

Cuộc thăm dò quốc gia cho thấy 4/5 (81%) đàn ông Mỹ tin rằng họ đang có lối sống lành mạnh. Nhưng các nhà nghiên cứu nhận thấy gần một nửa không được khám sức khỏe hàng năm (44%) và không chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình (44%).

.

Chỉ một nửa cho biết họ tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh (51%) và khoảng một phần tư (27%) thừa nhận mình là những người lười biếng xem TV trung bình hơn năm giờ một ngày.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/09/08/American-men-less-healthy/2641694109828/

.

.