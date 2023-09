- Công tố đặc biệt Jack Smith điều tra chuyện các máy bầu phiếu ở 4 tiểu bang bị người của Trump truy cập lấy dữ kiện - Một số đồng phạm của Trump xin tòa Georgia xét xử sớm sẽ có lợi và cả hại cho Trump - Có dấu hiệu ở tòa Georgia, các đồng phạm sẽ đổ tội cho Trump: cưụ Chánh văn phòng Bạch Ốc Meadows nói nếu không làm như ý Trump là sẽ bị Trump chửi mắng - Trump lại chửi mắng Biden, nói Biden ưu

Cảnh sát ở vùng ngoại ô của Houston, nơi thị trấn Rosenberg, Texas, cho biết một người đàn ông đã đâm chiếc xe SUV vào nhà hàng Denny's ngay gần đường cao tốc vào sáng sớm thứ Hai, làm 23 người trong tiệm ăn bị thương. Thứ tự hình, hàng trên, trái, theo chiều kim đồng hồ: tiệm ăn Denny's, xe SUV tông vào tiệm, xe được kéo ra sau tai nạn, và bên trong tiệm.

QUẬN CAM (VB-5/9/2023) ⚪ ---- Một tài xế đã lao xe xuyên qua bức tường của một nhà hàng đông khách ở Đông Texas, khiến 23 người bị thương. Cảnh sát ở vùng ngoại ô của Houston, nơi thị trấn Rosenberg, Texas, cho biết một người đàn ông đã đâm chiếc xe SUV vào nhà hàng Denny's ngay gần đường cao tốc vào sáng sớm thứ Hai.

Trong bản tuyên bố, cảnh sát cho biết chiếc xe đâm vào bức tường phía nam của nhà hàng khiến thực khách bị thương từ những vết cắt nhỏ đến “những vết thương nặng” có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhóm 23 người bị thương có độ tuổi từ 12 đến 60 tuổi.

Cảnh sát cho biết người lái chiếc SUV không bị thương. Nguyên nhân tai nạn không được công bố ngay lập tức. Video sau đó cho thấy một chiếc xe màu đỏ nằm hoàn toàn bên trong nhà hàng, với bức tường và cửa sổ xung quanh bị phá hủy.

Thứ tự hình, hàng trên, trái, theo chiều kim đồng hồ: tiệm ăn Denny's, xe SUV tông vào tiệm, xe được kéo ra sau tai nạn, và bên trong tiệm.

⚪ ---- Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona vào thứ Hai, theo lời Elizabeth Alexander, phát ngôn nhân của bà. Bà được cho là chỉ gặp các triệu chứng nhẹ và sẽ ở lại nơi ở của mình ở Bãi biển Rehoboth, Delaware cho đến khi bình phục hoàn toàn.

Theo Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre, Tổng thống Joe Biden đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus vào thứ Hai. Jean-Pierre nói thêm: “Tổng thống sẽ kiểm tra nhịp độ thường xuyên trong tuần này và theo dõi các triệu chứng”.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chọn Courtney O'Donnell, phụ tá hàng đầu từng làm việc với Phó Tổng thống Kamala Harris và chồng bà Doug Emhoff, làm đại diện Hoa Kỳ tại Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), theo báo Politico.

O'Donnell, cố vấn cấp cao của Harris và quyền chánh văn phòng của Emhoff, là sự lựa chọn của Tổng thống Biden để trở thành đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại UNESCO. Bà có chuyên môn về bình đẳng giới, chống lại thành kiến đối với người Do Thái và từng là giám đốc truyền thông cho Đệ nhất phu nhân Jill Biden trong nhiệm kỳ phó tổng thống của chồng bà. Sau 5 năm vắng bóng gây tranh cãi, Hoa Kỳ chính thức tái gia nhập UNESCO vào ngày 25/7/2023.

⚪ ---- Luật nhân quả... Theo bản tin sáng thứ Ba từ CNN, có vẻ như Công tố đặc biệt Jack Smith đang theo dõi những manh mối mới và xem xét nhiều nỗ lực xâm phạm thiết bị bỏ phiếu ở nhiều tiểu bang của các đặc vụ có liên hệ với Donald Trump.

Với việc Smith đã đệ trình cáo trạng truy tố Trump ở Florida và Washington, D.C., bản tin mới cho thấy rằng một đợt cáo trạng khác có thể sắp diễn ra, cũng như vẽ ra một bức chân dung về một âm mưu thậm chí còn có phạm vi rộng hơn nhằm đánh cắp Cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Theo bản tin, "Các câu hỏi được đặt ra từ hai nhân chứng gần đây cho thấy Smith đang tập trung vào cách số tiền quyên góp được từ những tuyên bố vô căn cứ về hành vi gian lận cử tri đã được sử dụng để tài trợ cho các nỗ lực vi phạm các thiết bị bỏ phiếu ở một số tiểu bang mà Joe Biden đã giành chiến thắng, theo nhiều nguồn tin quen thuộc với cuộc bầu cử." Cuộc điều tra đang diễn ra, và cựu luật sư của Trump, Sidney Powell, dường như là trọng tâm của cuộc điều tra mở rộng.

CNN viết rằng họ đã nhận được các hóa đơn cho thấy tổ chức phi lợi nhuận của bà Powell, "... đã thuê các công ty pháp y để truy cập vào các mấy bầu phiếu, các thiết bị bỏ phiếu ở4 tiểu bang mà Biden đã thắng: Georgia, Pennsylvania, Michigan và Arizona."

Powell hiện đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận do Biện lý quận Fulton Fani Willis đệ trình chống lại bà. Bản tin cho biết thêm, "Powell đã quảng cáo tổ chức Defending the Republic (Bảo vệ nền cộng hòa) như một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào việc tài trợ cho các thách thức pháp lý sau bầu cử của nhóm Trump vì nó gây tranh cãi về kết quả ở các tiểu bang quan trọng mà Biden đã giành chiến thắng. Những thách thức và nỗ lực gây quỹ làm nền tảng cho chúng đều dựa trên tiền đề bằng chứng về gian lận bầu cử phổ biến đã có sẵn."

“Nhưng theo các tài liệu được CNN xem xét và lời khai của nhân chứng do ủy ban tuyển chọn của Hạ viện điều tra vềo ngày 6/1/2021 thu được, nhóm này đã được sử dụng để tài trợ cho một cuộc tìm kiếm tuyệt vọng nhằm hỗ trợ hồi tố những tuyên bố vô căn cứ mà các luật sư của Trump đã đưa ra trong các đơn kiện thách thức kết quả ở một số tiểu bang và đã thất bại."

⚪ ---- Quyết định của một số đồng phạm của Donald Trump ở Georgia nhằm cố gắng đẩy nhanh quá trình xét xử các cáo buộc gian lận đang tạo ra "sự hỗn loạn" cho các luật sư bào chữa cũng như các công tố viên, và trong khi đội ngũ pháp lý của Trump dường như cho rằng điều đó mang lại cho họ một lợi thế, nhưng đồng thồi thay vào đó có thể làm tê liệt cơ hội được trắng án của Trump.

Theo bản tin từ Daily Beast, nhiều nhà quan sát pháp lý tin rằng phiên tòa xét xử các cố vấn của Trump là Kenneth Chesebro và Sidney Powell sẽ được tiến hành nhanh chóng tại phòng xử án ở Georgia sẽ mang lại lợi thế cho Trump vì nhóm pháp lý của Trump sẽ có thể xem những gì ở Quận Fulton mà Biện lý quận Fani Willi thủ sẵn các lá bài trong tay.

Tuy nhiên, hai vụ án đó và những vụ khác thay vào đó có thể chệch đi và cung cấp cho Willis nhiều nhân chứng hoặc lời khai khiến Trump liên lụy sâu hơn. Như phóng viên Jose Pagliery của The Beast đã viết, "...gần như mọi học giả pháp lý đã nói chuyện với The Daily Beast đều lưu ý rằng động lực quyền lực sẽ thay đổi đáng kể nếu các đồng phạm cấp thấp hơn của Trump bắt đầu nhận tội hoặc nếu họ thua trong phiên tòa cấp tốc vào tháng tới (tháng 10/2023 xét xử Chesebro theo thủ tục sớm, theo yêu cầu của Chesebro). Bởi vì khi đó, các công tố viên có thể chấm điểm những nhân chứng mạnh mẽ hơn mà họ có thể diễu hành quanh phiên tòa xét xử Trump.”

Sau đó, ông nói thêm Willis có thể triển khai một chút khéo léo và lôi kéo đội ngũ pháp lý của Trump vào một "trò chơi gà" ("game of chicken").

Pagliery viết: “Willis có thể làm mọi người ngạc nhiên khi bác bỏ cáo buộc hình sự mà bất kỳ bị cáo nào muốn tự mình ra tòa trước Trump, một hành động hiếm hoi giống như chơi trò gà và đổi hướng vào giây cuối cùng. Trong trường hợp đó, bà Willis vẫn có thể từ chối cáo buộc bị cáo [đòi ra sớm đó] và sẽ truy tố người đó một lần nữa - thậm chí có thể sử dụng cùng một dự luật thực sự của đại bồi thẩm đoàn."

⚪ ---- Một số thành viên trong vòng thân cận của Donald Trump đang lộ ý đổ tội cho Trump. Hồ sơ tòa án và các phiên điều trần đã coi một số phụ tá và đồng bị cáo của Trump là những con chốt không may mắn trong một ván cờ lớn hơn được chỉ đạo bởi một ông trùm rõ ràng – chính Trump – và cựu luật sư của Trump Michael Cohen tiên đoán sẽ có nhiều người đổ tội cho Trump, theo báo Politico đưa tin.

Cohen nói: “Lịch sử đã cho 18 đồng phạm thấy rằng Donald không quan tâm đến ai ngoài bản thân mình. “Tôi nghi ngờ rằng mỗi bị cáo sẽ vì chính mình.” Cohen đã đoạn tuyệt với Trump nhiều năm trước và đã nhận tội về thuế và tài chính trong chiến dịch tranh cử liên quan đến công việc của ông cho Trump, và hồ sơ tòa án gần đây cho thấy rằng tất cả mọi người từ cựu chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đến nhân viên Mar-a-Lago Yuscil Taveras đều có thể đang xem xét liệu có nên hợp tác với các công tố viên hay không.

Vụ bầu cử ở Georgia bao gồm nhiều bị cáo có vai trò thấp hơn nhiều so với cựu tổng thống và các phụ tá hàng đầu của ông, nhưng ngay cả Chánh văn phòng Bạch Ốc Meadows cũng ra hiệu rằng Meadows chỉ thi hành lệnh của Trump, đổ lỗi cho Trump về hành động của chính mình - chẳng hạn như khẳng định rằng Meadows đã gửi một email thúc đẩy âm mưu lập đại cử tri giả.

Meadows đã khai làm chứng vào tuần trước trong một phiên tòa: “Điều tôi không muốn xảy ra là ban vận động tranh cử [2020 của Trump] sẽ thắng thế trước tòa và không để cho điều này [lập đại cử tri giả]. Bởi vì tôi biết tôi sẽ bị Tổng Thống Hoa Kỳ [Trump] la mắng.” (ghi chú: câu vừa dẫn nói rõ trước tòa: Meadows không muốn, nhưng bị Trump ép làm sai trái.)

Trump vẫn có thể tự bảo vệ trước các nhân chứng đổ lỗi cho Trump về những tội phạm bị cáo buộc của họ bằng cách đưa ra tuyên bố sâu rộng về quyền miễn trừ hành pháp đối với tất cả các cáo buộc mà Trump đã vi phạm, và luật sư John Lauro của Trump đã ra tín hiệu rằng Trump có ý định làm như vậy. (ghi chú: nghĩa là, thi hành chức năng Tổng Thống thì được miễn tố, nhưng luật RICO của Georgia cho thấy Trump hiện ra là trùm băng đảng vì đã ra ngoài chức năng Tổng Thống.)

Luật sư bào chữa hình sự William Shipley, người đã theo dõi chặt chẽ các vụ án ở Georgia, cho biết: “Cuối cùng, Trump sẽ khẳng định quyền miễn trừ tổng thống rộng rãi và những người khác sẽ tuân theo thẩm quyền của ông ấy”.

⚪ ---- Lại chụp mũ, lại chửi mắng Biden... Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng ngành công nghiệp xe hơi của tiểu bang Michigan sẽ không tồn tại nữa nếu người kế nhiệm ông là Joe Biden đắc cử một nhiệm kỳ nữa, vì Biden muốn mọi người chuyển sang sử dụng xe điện, đồng thời Trump kêu gọi các công nhân ngành xe hơi ủng hộ nỗ lực tranh cử tổng thống của Trump vào năm 2024. "Tiểu bang vĩ đại Michigan sẽ không còn ngành công nghiệp xe hơi nữa nếu khái niệm điên rồ của Joe Biden về 'tất cả cho xe hơi điện' có hiệu lực. Vì Trung Quốc sẽ lấy tất cả." Tổng Thống Biden đã tuyên bố rằng mục tiêu của chính quyền ông là đảm bảo rằng 50% tổng doanh số bán xe mới vào năm 2030 là xe hơi chạy điện. Thực tế, Biden đã chận đầu Trung Quốc bằng nhiều ưu đãi cho xe điện làm tại Hoa Kỳ, và đã ra lệnh siết xuất cảng các công nghệ nhạy cảm sang nước khác, đặc biệt là TQ.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Hai dẫn lời thân phụ ông, Joe Biden Sr., và lưu ý rằng “công việc không chỉ là tiền lương” mà còn là “phẩm giá”, nhấn mạnh rằng chính quyền của ông đang nỗ lực biến điều đó “thành hiện thực cho mọi gia đình” trong cả nước.

Phát biểu tại Cuộc tuần hành Ngày Lao động ba tiểu bang thường niên (Annual Tri-State Labor Day Parade) ở Philadelphia, Pennsylvania, Biden đã đánh dấu Ngày Lao động năm 2023 bằng cách nhấn mạnh rằng “chúng tôi đang kỷ niệm những công việc trong công đoàn được trả lương cao”. Ông nhấn mạnh rằng ông "tự hào là tổng thống ủng hộ công đoàn nhất" trong lịch sử Hoa Kỳ.

Bình luận về kết quả cuộc thăm dò cho thấy nhiều cử tri cho rằng ông quá già để làm tổng thống, Biden nhấn mạnh rằng tuổi tác đi kèm với sự khôn ngoan, đồng thời nhấn mạnh rằng "Tôi đã làm công việc này lâu hơn bất kỳ ai và tôi muốn tiếp tục làm việc đó với sự giúp đỡ của các bạn." Ông cũng lưu ý rằng, không giống như trong nhiệm kỳ của người tiền nhiệm Donald Trump, “chúng tôi đang mang việc làm trở lại từ Trung Quốc”.

Joe Biden đã chế nhạo nhiệm kỳ tổng thống của Trump tại sự kiện Ngày Lao động ở Philadelphia hôm thứ Hai, so sánh tỷ lệ thất nghiệp của chính phủ Trump với tỷ lệ thất nghiệp của thời kỳ Đại suy thoái. “Người giữ chức vụ này trước tôi chỉ là một trong hai tổng thống trong lịch sử… rời nhiệm sở với ít công việc hơn ở Mỹ so với khi ông đắc cử,” ông Biden nói với đám đông công nhân công đoàn, so sánh cựu Tổng thống Donald Trump —mà không bao giờ đề cập trực tiếp đến tên ông — trước sự lãnh đạo thất bại của Herbert Hoover trong cuộc khủng hoảng kinh tế đầu thế kỷ 20. Biden ám chỉ rằng Trump bị điếc với người lao động, trong khi đó, ông Biden lại hiểu những người lao động cổ xanh.

⚪ ---- Tội cấu kết băng đảng (RICO) quá rõ ràng. Cựu Tổng thống Donald Trump có rất ít hy vọng bác bỏ các cáo buộc chống lại ông, theo lời Etan Mark, một luật sư có trụ sở tại Miami, người tập trung vào các vụ án dân sự của các Tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng của Racketeer (RICO), nói với tạp chí Law & Crime.

Biện lý Quận Fulton Fani Willis đã truy tố Trump và 18 đồng phạm trong một vụ RICO sâu rộng liên quan đến cuộc bầu cử - và Georgia là một tiểu bang nơi luật RICO cực kỳ sâu rộng, trước đây đã cho phép Willis truy lùng các loại thực thể khác như các băng đảng đường phố và thậm chí cả đường dây gian lận trong bài kiểm tra của giáo viên ở Atlanta.

Mark nói: “Bản cáo trạng ở Georgia làm tôi nhớ đến câu nói, 'Khi bạn bắn vào nhà vua, tốt nhất bạn đừng bắn trượt'. Các cáo buộc chống lại Trump sẽ không thể bị bác bỏ." Đặc biệt, ông lập luận, các cáo buộc có tính lâu dài vì chúng "chi tiết và cụ thể, như các cáo trạng của RICO phải vậy, và cơ sở của chúng rất đơn giản: việc cố gắng lật ngược một cuộc bầu cử là bất hợp pháp, và bất kỳ hành động nào được thực hiện để thúc đẩy chương trình đó sẽ cấu thành các hành động căn cứ theo RICO.”

Hiện tại, một số nhân vật trong bản cáo trạng như cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows, đang cố gắng bác bỏ cáo buộc riêng với lý do Meadows hành động dưới quyền lực liên bang [vì tuân lệnh Tổng Thống Trump] và do đó được miễn trừ. Nhưng điều đó không hiệu quả, Mark nói, bởi vì trong trường hợp RICO, việc hành động của cá nhân bạn là hợp pháp, không nhất thiết phải là lời bào chữa hợp lý (vì Tổng Thống Trump và Chánh văn phòng Meadows đã trở thành cấu kết băng đảng, theo RICO).

Mark nói với Law & Crime: “[Tôi] nếu một nhóm người quyết định tham gia flash mob (tập thể hẹn nhau ra phố làm gì đó) vì họ muốn quay video TikTok và trở nên nổi tiếng, thì điều đó không có gì là bất hợp pháp cả. Tuy nhiên, “nếu một nhóm người quyết định tham gia flash mob để đánh lạc hướng để cứu 1 chiếc xe đang chạy trốn thì đó là vi phạm pháp luật. Vì vậy, động cơ cũng quan trọng như kết quả của hành vi. Ở đây, bản cáo trạng đề cập đến bằng chứng quan trọng cho thấy mục đích của các cuộc họp, cuộc gọi điện thoại và liên lạc cấu kết này là nhằm lật ngược trái phép kết quả của một cuộc bầu cử, chứ không phải để lên lịch ăn sáng muộn và thảo luận về bóng đá UGA.”

⚪ ---- Khi Bộ Trưởng Giáo Dục Anh Quốc chửi thề sau 1 cuộc phỏng vấn, mà không ngờ micro vẫn còn đang mở. Chuyện xảy ra hôm thứ Hai khi một chiếc mic nóng bắt gặp cảnh bà Bộ Trưởng Giáo dục Gillian Keegan nói một cách tục tĩu, chỉ trích đồng nghiệp của mình. Bản Việt dịch sẽ dùng chữ lịch sự, không dịch nguyên văn. Sau cuộc phỏng vấn về cơ sở hạ tầng trường học xuống cấp, Bộ trưởng Keegan đã nói về những người “ngồi yên, ịn mông trên ghế và không làm gì cả. Có ai từng nói, ‘Bạn biết gì không? Bạn đã làm rất tốt phải không?'” Không rõ Keegan đang chỉ trích ai trong các bình luận sau cuộc phỏng vấn của mình và bà dự kiến sẽ nói nhiều hơn về sự an toàn của trường học vào thứ Hai tuần sau.

⚪ ---- Cuba đã phát hiện một đường dây buôn người ép buộc công dân Cuba chiến đấu cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, theo hãng tin Reuters đưa tin hôm 5/9, dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba. Bản tin Reuters cho biết chính quyền Cuba đang nỗ lực "vô hiệu hóa và phá bỏ" mạng lưới này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba đưa ra ít chi tiết nhưng lưu ý rằng đường dây buôn người đang hoạt động cả ở Cuba và ở Nga, Reuters viết. Trong báo cáo tình hình Ukraine hàng ngày hôm 3/9, tình báo Anh cho biết Nga đang cố gắng tuyển mộ người nước ngoài tham gia cuộc chiến chống Ukraine nhằm tránh phải công bố một làn sóng huy động khác trước cuộc bầu cử tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào năm 2024.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu hôm thứ Ba cho biết cuộc phản công của Ukraine đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào theo bất kỳ hướng nào và quân đội của Ukraine đã phải chịu "tổn thất to lớn" trong quá trình này. Ông nói: “Giới lãnh đạo Ukraine đang cố gắng hết sức để chứng minh cho phương Tây ít nhất một số thành công trong các hoạt động tấn công nhằm có thêm sự hỗ trợ về quân sự và kinh tế, điều này chỉ kéo dài cuộc xung đột.” Shoygu chỉ ra rằng tình hình "căng thẳng nhất" hiện nay là ở vùng Zaporizhzhia.⚪ ---- Thị trưởng Moscow, ông Sergey Sobyanin hôm thứ Ba nói rằng 1 phi cơ không người lái bay về phía Moscow đã bị phòng không Nga bắn chặn và phá hủy khi đi qua Vùng Tver. Trên mạng Telegram, Sobyanin nhận xét rằng hoạt động quân sự này không để lại thương vong hay thiệt hại. Vài giờ trước đó, 2 phi cơ không người lái khác đã bị bắn vỡ ở tỉnh Kaluga và quận Istra khi cố gắng tấn công Moscow và mảnh vỡ đã gây thiệt hại cho một khu nhà và khiến các sân bay thủ đô phải đóng cửa tạm thời.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu hôm thứ Hai cho biết Nga đang xem xét tổ chức tập trận quân sự với Bắc Hàn. "Chúng tôi đang thảo luận với tất cả các bên liên quan. Điều này có ý nghĩa... xét cho cùng, họ là các nước láng giềng... Sự hợp tác của chúng tôi không chỉ dừng lại ở các cuộc tập trận đơn thuần với các đối tác Trung Quốc. Chúng tôi [cũng] tiến hành các cuộc tuần tra chung", Shoygu trả lời. trước câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo.

Trước đó, cơ quan tình báo Nam Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã đưa ra đề xuất trong chuyến thăm Bình Nhưỡng gần đây, nơi ông đề nghị tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung ba bên với Trung Quốc.

⚪ ---- Báo New York Times hôm thứ Hai dẫn lời các quan chức Mỹ và đồng minh cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un đang lên kế hoạch gặp nhau ở Nga. Theo các quan chức, ông Kim dự kiến sẽ di chuyển bằng xe lửa bọc thép tới Vladivostok. Hai bên sẽ thảo luận về vũ khí. Các quan chức nói thêm rằng trong khi ông Putin dự kiến sẽ yêu cầu Kim cung cấp đạn pháo và hỏa tiễn chống xe tăng, thì Kim sẽ yêu cầu tổng thống Nga cung cấp cho Bình Nhưỡng công nghệ tiên tiến về vệ tinh và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Các quan chức giải thích rằng 2 nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có mặt tại Vladivostok trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 13/9, khi Eastern Economic Forum (Diễn đàn Kinh tế phương Đông) được tổ chức. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu nói với các phóng viên rằng Nga đang xem xét tiến hành các cuộc tập trận chung với Bắc Hàn.

⚪ ---- Tiểu bang California đang giữ gần 12 tỷ đô la tài sản không có người nhận - bao gồm các khoản giảm giá tiện ích, tài khoản chứng khoán và môi giới không hoạt động cũng như chi phiếu không có người nhận - đồng thời đang truyền bá để người dân và doanh nghiệp biết cách yêu cầu đòi lại tiền mặt của họ.

Văn phòng Kiểm soát viên Tiểu bang nói với báo atch rằng 11,9 tỷ đô la trong quỹ không có người nhận thuộc về người dân California, và một người bình thường bị nợ 433 đô la vào năm ngoái. Dưới đây là các loại tài sản không có người nhận phổ biến nhất ở California: Tài khoản ngân hàng và nội dung hộp ký gửi an toàn; Cổ phiếu, quỹ tương hỗ, trái phiếu và cổ tức; Chi phiếu và phiếu chuyển tiền của nhân viên thu ngân chưa dùng tiền mặt; Tiền lãi khoáng sản và tiền thuế tài nguyên; Quỹ ủy thác và tài khoản ký quỹ; Tiền gửi tài khoản tiện ích... và nhiều loại tiền khác.,

Người dân California có thể tìm lại tài sản chưa có người nhận, nộp đơn yêu cầu miễn phí và kiểm tra trạng thái yêu cầu của họ bằng cổng thông tin trực tuyến của tiểu bang:

https://sco.ca.gov/search_upd.html

⚪ ---- Giá xăng đạt mức cao nhất trong Ngày lễ Lao động trong năm thứ ba liên tiếp vào Thứ Hai tại Nam California. Theo số liệu từ AAA, giá trung bình của một gallon xăng thông thường ở Quận Los Angeles là $5,397 vào thứ Hai. Kỷ lục Ngày Lao động trước đó là 5,287 USD.

Giá trung bình là cao hơn 3,1 cent so với một tuần trước, cao hơn 25,6 cent so với một tháng trước và cao hơn 11,5 cent so với một năm trước. Giá trung bình đã giảm 1,097 USD kể từ khi tăng lên mức kỷ lục 6,494 USD vào ngày 5 tháng 10.

Giá trung bình tại Quận Cam đã tăng lần thứ 30 trong 35 ngày, tăng 7/10 xu lên $5,356, mức cao nhất kể từ ngày 16 tháng 11. Giá trung bình tại Quận Cam cao hơn 4,5 cent so với một tuần trước, cao hơn 27,4 cent so với một tháng trước và cao hơn 13,5 cent so với một năm trước. Nó đã giảm 1,103 USD kể từ khi tăng lên mức kỷ lục 6,459 USD vào ngày 5 tháng 10. Kỷ lục Ngày Lao động của Quận Cam trước đó là $5,23.

⚪ ---- Bounce, một công ty cất trữ hành lý, đã so sánh các hãng hàng không của Hoa Kỳ để xác định về hãng hàng không trong nước tốt nhất. Các yếu tố nảy được xem xét cho bảng xếp hạng của họ bao gồm: đến đúng giờ, hủy bỏ nhiều/ít chuyến, chuyến bay, điểm bữa ăn, điểm thoải mái chỗ ngồi, điểm dịch vụ nhân viên, giải trí trên phi cơ, hành lý xách tay mang theo miễn phí, và vài yếu tố tương tự.

Delta Air Lines được xếp hạng là hãng hàng không nội địac được đánh giá cao nhất ở Mỹ. Theo Chỉ số hàng không năm 2023 của Bounce, Delta đã ghi nhận tỷ lệ cao nhất trong thời gian đến 81,82% và một trong những tỷ lệ hủy thấp nhất ở mức 1,96%. Hãng hàng không cũng ghi nhận điểm số cao nhất cho trải nghiệm trên máy bay của mình và kiếm được 3 trên 5 cho giải trí trên máy bay, bữa ăn, sự thoải mái của chỗ ngồi và dịch vụ nhân viên. Delta Air Lines có trụ sở tại Atlanta, Georgia và vận hành hơn 4.000 chuyến bay hàng ngày đến hơn 280 điểm đến trên sáu lục địa.

Nhóm 10 hãng hàng không nội địa Hoa Kỳ xuất sắc nhất 2023: 1. Delta Air Lines; 2. Southwest Airlines; 3. Hawaiian Airlines; 4. Alaska Airlines; 5. United Airlines; 6. American Airlines; 7. JetBlue Airways Corporation; 8. Spirit Airlines; 9\. Frontier Airlines; 10. Allegiant Air.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người bán hàng rong ở Huntington Park đã bị cướp mất số tiền mà anh đã tiết kiệm được trong nhiều năm. Anh tin rằng mình đã bị theo dõi khi mang nó ra khỏi ngân hàng và xe bị xẹp lốp. Manuel Ortega cho biết đây là tiền hưu trí của ông. Anh đã làm việc nhiều năm, anh đã 67 tuổi và bây giờ anh không biết mình sẽ làm gì. Manuel Ortega nói: “Họ đã lấy hết tiền của tôi và không để lại cho tôi bất cứ thứ gì." Đau đớn thay, anh kể lại việc 24.000 USD đã bị đánh cắp như thế nào.

Ortega nói: “Toàn bộ lương hưu, tiền hưu trí, toàn bộ cuộc đời của tôi." Ortega rút tiền tiết kiệm khỏi ngân hàng vào ngày 21 tháng 8 và khi rời ngân hàng, anh nhận ra một bánh xe lủng vỏ. Anh đã đến sửa nó tại một cơ sở kinh doanh ở Huntington Park và bây giờ anh ấy nghĩ đó là một sự sắp đặt.

Ortega nói: “Họ đang theo dõi tôi vì trước tiên họ đã làm nổ lốp xe của tôi." Rồi 1 người đã tiếp cận anh và đánh lạc hướng anh trong khi người thứ hai mở khóa xe tải. Ortega nói: “Những tên trộm đó rất xảo quyệt và thông minh."

Ortega, người bán hoa ở Bell Gardens. Ortega đã hát vì tiền. Anh ta là người vô gia cư và sống trong một nhà kho, nhờ sự giúp đỡ của nhà thờ Church of God The Great Jerusalem. Mục sư có một thông điệp dành cho bọn trộm. Mục sư Cesar Suarez nói: “Tôi sẽ bảo họ hãy ăn năn, hãy trả lại vì số tiền đó đã được làm ra từng xu bằng mồ hôi của ông ấy”.

Ortega bị viêm khớp và các biến chứng y tế khác, và ở tuổi 67, ông không biết liệu mình có thể ngừng làm việc hay không. Ortega nói: “Số tiền đó là dành cho cuộc sống của tôi, để sống những ngày còn lại của tôi." Một nhân chứng cho biết các nghi phạm là hai người đàn ông gốc Latinh khoảng bốn mươi tuổi đã rời đi trên chiếc Scion xb màu xám.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Một phi công đã may mắn thoát khỏi vết thương nghiêm trọng khi một chiếc máy bay nhỏ rơi ở Compton vào chiều Chủ nhật. Theo Lính cứu hỏa Compton, những người phản ứng đầu tiên đã mở một cuộc điều tra tại khu vực Đại lộ South Oleander và Đườngh West Reeve. Video được đăng lên ứng dụng Citizen cho thấy chiếc máy bay gặp nạn đã hạ cánh trên đỉnh một mỏm đá gần khu rửa.

Cảnh sát Quận Los Angeles nói với KTLA rằng chiếc máy bay gặp trục trặc kỹ thuật sau khi cất cánh khiến phi công, hành khách duy nhất trên máy bay, bị rơi. Nam phi công không có bất kỳ vết thương nào rõ ràng nhưng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định để giám định.

⚪ ---- Một phụ nữ Việt Nam 26 tuổi bỏ đứa con 2 tuần tuổi ở Việt Nam để đi du lịch châu Âu bằng hộ chiếu của người khác đã bị kết án 6 tháng tù hôm thứ Hai, theo báo Independent Malta. Nguyễn Thị Hạnh nằm trong nhóm người bị bắt tại sân bay ngày 2/9.

Thanh tra Karl Roberts cáo buộc Hạnh trước Thẩm phán Claire Stafrace Zammit về tội tàng trữ và sử dụng hộ chiếu đã được cấp cho người khác. Cô cũng bị cáo buộc trình bày sai sự thật với Viên chức Nhập cư Chính.

Luật sư Luke Valletta, đại diện cho người phụ nữ với tư cách là cố vấn trợ giúp pháp lý, đã thay mặt cô nhận tội. Thanh tra Roberts nói với tòa án rằng những trường hợp như vậy đã trở nên quá phổ biến, mô tả tình huống cấp thị thực là “gần như một trò lừa đảo”. Tòa án đồng ý và lưu ý rằng mặc dù các bản án giam giữ được đưa ra thường xuyên nhưng “chúng vẫn tiếp tục được đưa ra”.

Valletta khai trước tòa rằng người phụ nữ này mới sinh con gái ở Việt Nam gần đây và đã yêu cầu được hưởng án treo, cùng với lệnh trục xuất ngay lập tức. Ông nói với tòa án rằng “một sự thật hiển nhiên” là Malta là nơi dễ dàng nhất để có được thị thực Schengen [27 nước Châu Âu]. Hạnh đã khai với cảnh sát rằng cô có ý định đi tiếp đến Budapest, Valletta giải thích và nói thêm rằng cô đã để đứa con mới sinh của mình cho mẹ cô chăm sóc khi trở về Việt Nam.

Thẩm phán Stafrace Zammit cảnh báo bị cáo rằng nếu cô xác nhận nhận tội, cô sẽ phải nhận án tù, sau đó sẽ bị trục xuất. Việc thừa nhận tội lỗi đã được xác nhận. Tòa án đã bỏ tù người phụ nữ này 6 tháng, mức hình phạt tối thiểu được áp dụng tùy theo hoàn cảnh.

⚪ ---- TIN VN. Phú Quốc: Mưa to, sóng lớn làm sạt lở 20 nhà dân. Kiên Giang: tốc mái 4 căn nhà, chìm 2 tàu cá. Theo Báo Tiền Phong. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa dông kèm theo sóng lớn đã làm sạt lở nhiều khu vực bờ biển tại khu vực Bãi Xếp, khu phố 5, phường An Thới, TP. Phú Quốc. Khoảng 20 nhà dân nằm sát bờ biển bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có một số nhà dân đã bị sập. Trong khi đó, Mưa lớn, kèm theo dông lốc và gió mạnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã làm tốc mái 4 căn nhà, chìm 2 tàu cá. Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, từ ngày 1/9 đến 16 giờ ngày 3/9, bão số 3 gây ra mưa lớn, kèm theo dông, lốc và gió mạnh trên biển đã làm tốc mái 4 căn nhà. Đặc biệt, bão số 3 đã làm 2 tàu cá của ngư dân bị sóng đánh chìm. Trong đó, 3 ngư dân được Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cứu sống; 1 người tử vong do chìm tàu cá ở Phú Quốc. Ước giá trị thiệt hại về vật chất hàng trăm triệu đồng.

⚪ ---- BBC: Quan hệ Việt-Mỹ: Một Việt Nam dân chủ không có lợi cho Mỹ? Theo một cuộc phỏng vấn của Đài BBC. Dù hồ sơ nhân quyền của Việt Nam là một trong những điều làm Hoa Kỳ lo ngại, nhưng Washington không coi một Việt Nam dân chủ là điều có lợi cho mình, David Hutt, nhà báo làm việc tại Á châu, chuyên viết trong mục 'Đông Nam Á' của The Diplomat, nhận định với BBC. Đã có những đồn đoán Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ nâng vượt bậc quan hệ song phương từ "đối tác toàn diện" lên mức "đối tác chiến lược toàn diện", bỏ qua bước "đối tác chiến lược". Bình luận với BBC, nhà báo David Hutt cho rằng Washington không coi một Việt Nam dân chủ là điều có lợi cho Mỹ: "Một chính quyền hậu cộng sản ở Việt Nam sẽ mang tinh thần dân tộc chủ nghĩa cao hơn nhiều so với ĐCSVN, điều này sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra xung đột thực tế trên Biển Đông." "Hơn nữa, Washington không muốn phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị ở một quốc gia thuộc chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương quan trọng như Việt Nam. Tất nhiên, họ muốn Hà Nội ngừng bỏ tù các nhà hoạt động và tiếp tục thực hiện một số cải cách chính trị và pháp lý, nhưng nội việc ĐCSVN suy yếu, chứ đừng nói đến việc mất quyền lực thống trị sẽ không có lợi cho Mỹ," ông Hutt kết luận. Trong bản tin, bên cạnh Hutt, BBC cũng phỏng vấn Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang...

⚪ ---- RFA: Đài Loan không cho thông thương hơn 900 kg mì ăn liền của Việt Nam vì có hóa chất cấm. Theo Đài Á Châu Tự Do. Cơ quan Thực phẩm và Thuốc Đài Loan (FDA) hôm 5/9 cho biết cơ quan này đã dừng thông thương hơn 900 kg mì ăn liền hải sản SiuKay của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam vì nhiễm hóa chất nông nghiệp bị cấm. Hãng tin CNA loan tin này vào cùng ngày. Cụ thể, theo FDA Đài Loan, 921,6 kg mì vị hải sản cay của Acecook Việt Nam có chứa 0,1 mg chất ethylene oxide trên một kg trong gói gia vị và vì vậy bị ngừng thông thương và phải trả về Việt Nam. Chất ethylene oxide là một loại hóa chất trong thuốc trừ sâu bị cấm tại Đài Loan. Theo FDA, đây là lô mì ăn liền đầu tiên của Việt Nam bị cấm vào Đài Loan vào năm 2023. Ngoài ra, giới chức Đài Loan cũng tìm thấy các sản phẩm nhập từ Hàn Quốc và Indonesia có chứa chất bị cấm.

⚪ ---- TIN VN. Trước khi gặp Biden, Nguyễn Phú Trọng gặp quan chức TQ, gửi lời thăm Tập nói sẽ kết thân hơn TQ-VN. Theo Báo Lao Động. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các ngành, các cấp của Việt Nam và Trung Quốc, góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn mới. TTXVN đưa tin, sáng 5.9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh ông Lưu Kiến Siêu thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước duy trì đà phát triển tốt đẹp và có nhiều tiến triển thực chất, nhất là khi hai nước đang cùng nhau kỷ niệm 15 năm thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện (6.2008 - 6.2023). Nêu đậm về truyền thống hữu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ông Lưu Kiến Siêu chuyển tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình những lời hỏi thăm, chúc mừng tốt đẹp nhất.

⚪ ---- TIN VN. Dân Tây Nguyên giao nộp hàng nghìn khẩu súng tự chế cho công an. Theo Báo Gia Lai. Chỉ trong thời gian ngắn, người dân các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum... đã giao nộp tổng cộng hơn 1,7 nghìn khẩu súng các loại cho công an. Ngày 3/9, Công an toàn tỉnh Gia Lai cho biết, chỉ trong vòng một ngày đã thu hồi 3 khẩu súng quân dụng, 371 khẩu súng tự chế, 16 viên đạn, 3 đầu đạn các loại, 141 vũ khí thô sơ. Còn tại Đắk Lắk, chỉ trong vòng 40 ngày, Công an tỉnh đã thu hồi được 4.576 vũ khí, trong đó có 1.278 khẩu súng các loại, 2.666 viên đạn, 1,7kg thuốc nổ, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

⚪ ---- HỎI 1: Cói phải 1/4 giáo viên 7ở Anh cấp thực phẩm cho học sinh đói?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát gây sốc cho thấy cứ bốn giáo viên ở Anh thì có một người bị buộc phải phát thức ăn cho những học sinh đói trong học kỳ hè. Phản hồi từ hơn 9.000 giáo viên cho thấy hơn một phần ba số trường học thường xuyên cung cấp thực phẩm cho trẻ em và gia đình chúng, con số này tăng lên gần một nửa ở những khu vực thiếu thốn nhất ở Anh.

Cuộc thăm dò do tổ chức từ thiện thực phẩm và rác thải FareShare thực hiện vài ngày trước khi bắt đầu học kỳ mới cho thấy 26% giáo viên buộc phải hỗ trợ ít nhất một học sinh do lo ngại về phúc lợi. Con số này cao nhất ở khu vực Tây Nam Bộ, với 29% giáo viên phản hồi qua ứng dụng khảo sát hàng ngày Teach Tapp mang thức ăn đến cho trẻ đói.

George Wright, giám đốc điều hành của FareShare, cho biết: “Trong mùa hè, nhân viên và tình nguyện viên tại FareShare đã làm việc không mệt mỏi để cung cấp thêm thực phẩm dư thừa có thể ăn được cho những người cần nó, vì các bậc cha mẹ phải đối mặt với gánh nặng gia tăng về chi phí chăm sóc trẻ em và thực phẩm tăng vọt hóa đơn trong khi con cái họ nghỉ học.

“Nhưng bất chấp những nỗ lực này, chúng tôi vẫn không có đủ thực phẩm để đáp ứng nhu cầu tăng vọt và giáo viên trên cả nước cảm thấy họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra tay giúp đỡ những đứa trẻ đói khát.

Chi tiết:

https://www.thelondoneconomic.com/news/one-in-four-teachers-forced-to-give-food-to-hungry-children-survey-reveals-356224/

⚪ ---- HỎI 2: Giấy tờ quan liêu làm hại bệnh nhân ung thư?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy tình trạng quan liêu đang cản trở việc bệnh nhân ung thư nhận được phương pháp điều trị mà họ yêu cầu.Các nhà nghiên cứu nhận thấy, bệnh nhân có nguy cơ bị chậm trễ trong việc chăm sóc bệnh ung thư hoặc không thể tuân thủ kế hoạch điều trị cao hơn 18% nếu họ phải điền nhiều giấy tờ, so với những bệnh nhân ít phải đối mặt với tình trạng quan liêu hơn. Kết quả cũng cho thấy bệnh nhân càng phải xử lý nhiều thủ tục giấy tờ thì họ càng có nhiều khả năng bị chậm trễ trong việc điều trị.

.

Các nhà nghiên cứu đã báo cáo như thế hôm thứ Tư trên Tạp chí Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (Tạp chí Dịch tễ học Ung thư, Dấu ấn sinh học & Phòng ngừa). Nghiên cứu cho thấy người Mỹ da đen cũng báo cáo nhiều sự chậm trễ liên quan đến thủ tục giấy tờ hơn người Mỹ da trắng. Nhà nghiên cứu chính Meredith Doherty, trợ lý giáo sư tại Trường Chính sách & Thực hành Xã hội thuộc Đại học Pennsylvania, cho biết hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ đòi hỏi một chuỗi liên lạc phức tạp giữa bệnh nhân, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và công ty bảo hiểm.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/09/01/cancer-care-paperwork/5441693591869/

.