Thủ Tướng May Cử Bộ Trưởng Gia Cư Phụ Trách Brexit

LONDON - Ngoại trưởng Boris Johnson từ chức trong lúc Thủ Tướng Theresa May giao trọng trách thực hiện tiến trình Brexit cho bộ trưởng gia cư là Dominic Raab – ông này đuợc biết tiếng là 1 chính khách 44 tuổi tích cực vận động Brexit từ trước cuộc trưng cầu dân ý giữa năm 2016. Với quyết định này thay thế nhân sự, Thủ Tướng May tái khẳng định quyền kiểm soát nội các sau khi bộ trưởng Brexit là David Davis đả kích chính sách thương luợng Brexit của bà.Phóng viên của DW đưa tin : tiến trình Brexit dự kiến hoàn tất trong 9 tháng. Lý do từ chức của bộ trưởng Davis là Thủ Tướng May chấp nhận thương luợng ở thế yếu, hay “Brexit mềm” theo mô tả của nhà báo. Tại Berlin, thứ trưởng ngoại giao Đức Michael Roth nói : đây là tín hiệu phấn khởi, nhưng ông tin rằng bất đồng tại nội các May chưa hết.Tại Brussels sáng Thứ Hai, ủy hội Liên A u khẳng định tiếp tục thương luợng - phát ngôn viên cho biết : chủ tịch Jean-Claude Juncker và Thủ Tướng May mới nói chuyện qua điện thoại hôm chủ nhật. Thủ Tưóng May có thể phải chấp nhận giảm ảnh hưởng trong phe Bảo Thủ để là mặt trận thống nhất trong thương luợng với EU.Tin mới nhận cho hay : ngoại trưởng Bros Johnson từ chức, là thành viên thứ nhì của nội các May ra đi trong 24 giờ. Tuyên bố bằng email từ văn phòng Thủ Tướng cho hay : đơn từ chức của ông Johnson đã đuợc chấp thuận và Thủ Tướng sắp loan báo nay mai ngoại trưởng thay thế.Chủ tịch Hội Đồng EU Donald Tusk, là cựu Thủ Tướng Ba Lan, tuyên bố “Chính khách đến rồi đi, nhưng các nan đề do họ gây vẫn còn đó. Brexit là tiến trình phức tạp và khó khăn nhất trong các quan hệ giựa EU và UK”.