Hình trên: ổ phòng không Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko hôm thứ Hai cho biết một số máy bay không người lái Shahed của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Romania sau cuộc tấn công của Nga vào cảng Izmail trên sông Danube của Ukraine.

- TQ: Yêu cầu Mỹ đừng "phá hoại hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực" khi TT Biden thăm VN ngày 10/9.

- Thăm dò của Wall Street Journal: 57% dân Mỹ không đồng ý cách Tổng Thống Biden làm việc, 63% nói là vì lạm phát

- Dự kiến Trump có thể thắng sơ bộ Cộng Hòa trước những ngày thực thụ xuất hiện trước tòa.

- Luật sư bảo thủ George Conway: Trump nên bị nhốt vào tù nếu bị kết tội trong 2 vụ án liên bang ở tòa thủ đô và ở Florida, bản án phải bằng hay nặng hơn người tham dự bạo loạn 6/1/2021

- Trump lên mạng nói: nếu thắng cử 2024, sẽ trả thù, tống giam các đối thủ Dân Chủ

- Dân biểu Adam Schiff (D-Calif.): Trumpsẽ mất quyền ứng cử vì Tu chính án thứ 14

- Thống đốc tiểu bang New Hampshire Chris Sununu (Cộng Hòa): có“khả năng tốt” cả Biden và Trump sẽ không có tên trên phiếu tổng thống 2024.

- TNS Dân chủ Virginia Tim Kaine: Tu chính án 14 sẽ tước quyền ứng cử của Trump.

- Ứng cử viên tổng thống Cộng hòa Nikki Haley ám chỉ Trump: cử tri thông minh sẽ không bầu cho kẻ phạm tội hình sự

- GS Luật Joyce White Vance: LS John Eastman, một đồng phạm của Trump tại bản cáo trạng ở Georgia, đã vô ý thú tội trên đài FOX và đổ tội cho Trump.

- Vụ giấu tài liệu mật ở Mar-a-Lago: 3 nhân chứng từ bỏ luật sư John Irving (người được Trump trả tiền) có thể sẽ khai hết, đổ tội cho Trump

- Thống đốc Odessa: đã bắn hạ 17 máy bay không người lái của Nga.

- Zelensky: có thỏa thuận đào tạo phi công Ukraine ở Pháp

- Nga: quân Nga đã phá hủy một kho dầu Ukraine, 2 kho đạn và một trung tâm chỉ huy máy bay không người lái Ukraine

- Ukraine: thay thế Bộ trưởng Quốc phòng

- Các ngân hàng Nga rủ nhau vay nợ Trung Quốc.

- Tổng thống Mỹ Joe Biden: thất vọng nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không tham dự G-20.

- Minnesota: Bước ra khỏi phòng giam là không muốn quay trở lại, gây bất ổn.

- Nhiều học khu chuyển sang tuần lễ 4 ngày vì thiếu giáo viên.

- San Francisco: Các xe taxi robot, không tài xế, chận đầu xe cấp cứu chở bệnh nhân, làm bệnh nhân chết khi tới bệnh viện?

- Quận Los Angeles: các tiệm vàng coi chừng bọn gian đập bể tủ kính rồi vơ vét vàng rồi chạy.

- TIN VN. Nhiều công nhân giấu bệnh vì sợ bị đuổi việc.

- HỎI 1: Có 36% Trưởng phòng tuyển dụng nói dối với người xin việc? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 83% dân Mỹ hài lòng với đời của họ, 1/2 rrất hài lòng? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (4/9/2023) ⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning hôm thứ Hai nói rằng Hoa Kỳ không nên "phá hoại hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực" khi Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị thăm Việt Nam vào ngày 10/9.

.

Mao nói thêm: “Chúng tôi tin rằng khi giải quyết mối quan hệ với các nước châu Á, Mỹ nên từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh về trò chơi có tổng bằng 0 và tuân thủ các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế”. Bạch Ốc cho biết trong chuyến đi của mình, ông Biden sẽ tìm cách "thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam tập trung vào công nghệ và đổi mới", cũng như thúc đẩy hợp tác song phương về phát triển lực lượng lao động, biến đổi khí hậu và các vấn đề khác.

⚪ ----Một cuộc thăm dò của Wall Street Journal cho thấy hơn một nửa số người Mỹ không tán thành cách Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden xử lý công việc của mình. Khi được hỏi liệu họ có thiện cảm với tổng thống hay không, chỉ 39% người tham gia cuộc thăm dò trả lời khẳng định, trong khi 42% cho biết họ tán thành cách ông xử lý công việc, trong khi 57% nhấn mạnh là không. Những người được hỏi không hài lòng nhất với công việc của Biden về lạm phát, chi phí gia tăng và an ninh biên giới, với 63% không tán thành cả hai vấn đề. Các cử tri Mỹ cũng chủ yếu không tán thành cách Biden đối phó với Trung Quốc và cách ông xử lý cuộc chiến ở Ukraine.

Cuộc thăm dò mới tái khẳng định kết quả của các cuộc khảo sát trước đó rằng đa số cử tri tin rằng Biden đã quá già để tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, với 73% bày tỏ quan điểm đó. Trong khi đó, chỉ 47% người tham gia cuộc thăm dò cho rằng người tiền nhiệm và đối thủ tiềm năng của Biden trong cuộc bầu cử, Donald Trump, là quá già để đảm nhiệm chức vụ này.

⚪ ---- Dự kiến Trump có thể thắng sơ bộ Cộng Hòa trước những ngày thực thụ ra tòa. Các ràng buộc pháp lý của cựu Tổng thống Trump cho thấy những ngày ra tòa có nguy cơ chia cắt thời gian và sự chú ý của Trump trong cuộc đua tổng thống năm 2024. Trump chuẩn bị ra tòa ở thủ đô Washington và Thành phố New York vào tháng 3/2024, ngay giữa lịch sơ bộ của Đảng Cộng hòa, và các đối thủ của Trump đã vui vẻ lấy những xung đột làm bằng chứng cho thấy Trump sẽ quá mất tập trung để đối đầu với Tổng thống Biden .

Nhưng phiên tòa đầu tiên của Trump dự kiến diễn ra một ngày trước Siêu Thứ Ba (Super Tuesday), cũng có câu hỏi đặt ra là liệu Trump có thể giành được đề cử của Đảng Cộng hòa một cách hiệu quả vào thời điểm phiên tòa của Trump bắt đầu một cách nghiêm túc hay không.

Sean Spicer (cựu thư ký báo chí Bạch Ốc của Trump và cựu phát ngôn viên của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa) nói: “Trump không thể kết thúc nó, có nghĩa là Trump không thể là ứng cử viên giả định, nhưng tôi nghĩ nếu Trump giành chiến thắng trong 4 cuộc thi đầu tiên [ở 4 tiểu bang] với tỷ số cách biệt rộng rãi, Trump có thể được coi là ứng cử viên có khả năng.”

Spicer cho rằng việc Trump vượt qua các tiểu bang Iowa, New Hampshire, Nam Carolina và Nevada có thể gây khó khăn cho ứng cử viên đối thủ trong việc đảm bảo nguồn tài trợ cần thiết từ các nhà tài trợ để tiếp tục cuộc đua.

Cho đến nay, cử tri Đảng Cộng hòa đã thể hiện sự khoan dung hình sự đối với những rắc rối pháp lý của Trump, với số phiếu bầu của Trump thậm chí còn tăng vọt sau một số cáo trạng gần đây của Trump. Nhưng một số ứng cử viên dường như hy vọng điều đó sẽ thay đổi khi phiên tòa bắt đầu và khả năng bị kết án được đưa ra. Phiên tòa xét xử Trump ở Washington về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và duy trì quyền lực của Trump dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 3/2024.

Siêu Thứ Ba sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 3/2024, khi hàng trăm đại biểu [Cộng Hòa] sẽ tham gia bầu cử sơ bộ ở Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont và Virginia, cũng như các cuộc họp kín [để bầu] ở Samoa thuộc Mỹ.

Trump dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 25 tháng 3/2024 tại Manhattan về cáo buộc âm mưu bưng bít tiền nhằm che đậy một vụ ngoại tình trước cuộc bầu cử năm 2016. Ngày xét xử đó sẽ rơi vào hai ngày sau cuộc bầu cử sơ bộ ở Louisiana và một tuần trước cuộc bầu cử sơ bộ ngày 2 tháng 4/2024 ở Delaware, New York, Rhode Island và Wisconsin.

Phiên tòa xét xử Trump ở Florida về việc Trump trộm và giấu tài liệu mật sau khi rời Bạch Ốc được lên kế hoạch vào ngày 20 tháng 5/2024. Mặc dù ngày đó có thể bị dời lại khi nhóm của Trump đấu tranh để trì hoãn, nhưng ngày hiện tại sẽ chứng kiến phiên tòa bắt đầu một ngày trước khi Kentucky và Oregon tổ chức phiên tòa. bầu cử sơ bộ. Sau đó sẽ chỉ còn 6 cuộc bầu cử sơ bộ nữa.

Hiện tại, một số đối thủ trong Đảng Cộng hòa của Trump đã chỉ ra rằng ngày ra tòa sắp tới của Trump là một lỗ hổng tiềm ẩn. “Có lẽ Trump nên nghĩ đến việc rút khỏi cuộc đua vì Trump sẽ dành phần lớn tháng 3 và nửa tháng 4 trong phòng xử án ở Washington, D.C., chứ không phải chiến đấu chống lại Joe Biden như tôi sẽ làm hàng ngày,” cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie cho biết vào tuần trước trên CNN.

Cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley (R) đã gọi các vấn đề pháp lý ngày càng gia tăng của Trump là một “sự phân tâm”. Nhưng có những người hoài nghi rằng ngày xét xử của Trump trùng với lịch chính sẽ ảnh hưởng nhiều đến kết quả. Alex Conant, chiến lược gia của Đảng Cộng hòa từng làm việc trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của Thượng nghị sĩ Marco Rubio (R-Fla.), gọi đây là một tình huống “chưa từng có”, khiến khó có thể dự đoán các cuộc thử nghiệm có thể ảnh hưởng như thế nào đến khả năng vận động tranh cử của Trump.

Ngoài ra còn có một thực tế là Trump không có nghĩa vụ pháp lý phải xuất hiện tham dự phiên tòa của chính mình. Luật hình sự liên bang quy định rằng bị cáo có thể từ bỏ quyền có mặt tại phiên tòa. Ngay cả khi Trump bị mắc kẹt trong phòng xử án trong suốt tháng 3 và tháng 4, phong cách tranh cử của Trump vẫn ít phụ thuộc vào việc tràn ngập các sự kiện trực tiếp tại các tiểu bang chính để thu hút sự ủng hộ.

⚪ ---- Luật sư bảo thủ George Conway nói rằng Donald Trump nên bị nhốt vào tù nếu Trump bị kết tội trong hai vụ án liên bang hiện đang chờ xét xử chống lại Trump. Trump đã bị truy tố ở tòa thủ đô Washington vì nỗ lực bám lấy quyền lực sau cuộc bầu cử năm 2020 và ở tòa Florida vì trộm và giấu các tài liệu mật. Conway đã chia sẻ một dòng tweet từ cựu công tố viên liên bang Elizabeth de la Vega, người đã viết rằng Trump nên nhận mức án tù “bằng hoặc lớn hơn” các bản án được đưa ra trong các vụ án quan trọng khác vào ngày 6 tháng 1/2021 nếu bị kết án ở Washington.

Điều đó sẽ khiến 18 năm tù trở thành điểm khởi đầu - nhưng Conway cho biết thời gian ngồi tù tiềm năng của cựu tổng thống 77 tuổi có thể dài hơn thế nhiều nếu Trump bị kết án trong vụ án tài liệu mật. Conway viết trên X, trang web trước đây gọi là Twitter: “Không còn nghi ngờ gì nữa là Trump nên dành phần còn lại của cuộc đời tự nhiên của mình trong tù”.

Conway đã gọi vụ kiện ở Florida chống lại Trump là "khó cho Trump cãi" và nói "Trump nên và Trump sẽ" phải ngồi tù vì vụ việc này "bởi vì vụ cản trở công lý quá rõ." Tháng trước, Conway được hỏi ông sẽ khuyên Trump như thế nào nếu ông là luật sư của cựu tổng thống.

“Tôi sẽ nói với Trump rằng Trump cần phải thú nhận điều đó và nhận tội cũng như đạt được một thỏa thuận với chính phủ,” Conway nói với podcast của The Washington Post. Chỉ có một vấn đề với cách tiếp cận đó. “Anh ấy sẽ không bao giờ làm [thú nhận] điều đó,” Conway nói.

⚪ ---- Donald Trump lại mơ mộng trên trang mạng xã hội về những gì Trump sẽ làm với Tổng thống Joe Biden nếu lấy lại được Bạch Ốc vào năm 2024. "Chiến dịch "Crooked Joe Biden" đã đưa ra rất nhiều cáo trạng và vụ kiện chống lại tôi đến nỗi đảng Cộng hòa đã nghĩ đến những gì chúng tôi sẽ làm với Biden và những người Cộng sản khi đến lượt chúng tôi..." Trump đã chửi mắng đủ thứ khi viết hồi đêm Chủ nhật.

Đây không phải là lần đầu tiên Trump dùng ngôn ngữ chỉ trích các đối thủ chính trị của mình. Trong cuộc bầu cử năm 2016, ông đã dẫn đầu đám đông của mình hô vang "nhốt bà đó lại" về Hillary Clinton. Nhưng khi đến lúc nắm quyền, Trump đã lùi bước và không bao giờ làm bất cứ điều gì để theo đuổi Clinton. Lần này, Trump tuyên bố rằng Trump sẽ thực hiện tốt những lời đe dọa của Trump. Trong một cuộc phỏng vấn với Glenn Beck, Trump giải thích "Tôi nghĩ bạn phải làm vậy vì họ đã làm điều đó với chúng tôi" khi được hỏi về việc nhốt vào tù các đối thủ của Trump.

⚪ ---- Hiến pháp sẽ không cho Trump có tên trên lá phiếu... Dân biểu Adam Schiff (D-Calif.) hôm Chủ nhật cho biết ông tin rằng lập luận mà một số luật gia đưa ra rằng cựu Tổng thống Trump bị loại khỏi chức vụ dân cử một lần nữa vì Tu chính án thứ 14 là “có giá trị”, đồng thời nói thêm rằng một phần của Tu chính án cấm những người “tham gia nổi dậy” nắm giữ chức vụ dân cử “phù hợp với Donald Trump đến mức T.” (ghi chú: tiếng lóng chữ T. có nghĩa là "thế đó, đúng hoàn toàn" -- 'twas.)

Trong một cuộc phỏng vấn trên “Inside with Jen Psaki” của MSNBC, Schiff nói rằng Tu chính án thứ 14 không nói rằng ai đó phải bị kết tội nổi dậy thì mới bị cấm giữ chức vụ dân cử - chỉ nói rằng họ tham gia nổi dậy là đủ để bị cấm cửa.

“Tôi nghĩ đó là một lý lẽ hợp lý. Tu chính án thứ 14, Mục 3 khá rõ ràng. Nếu bạn tham gia vào các hành động nổi dậy hoặc nổi loạn chống lại chính phủ, hoặc bạn viện trợ và an ủi những người làm vậy, bạn sẽ không đủ tư cách tranh cử,” Schiff nói khi được hỏi về suy nghĩ của mình về lập luận pháp lý. “Nó không yêu cầu bạn phải bị kết tội nổi dậy. Nó chỉ yêu cầu bạn phải tham gia vào những hành động này. Đó là việc không đủ tư cách để giữ chức vụ một lần nữa và nó phù hợp với Donald Trump ở điểm T”.

Schiff, người phục vụ trong ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn 6/1 ở Điện Capitol, cho biết ông hình dung lý thuyết pháp lý có thể được kiểm tra bởi một Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang hoặc một đương sự thách thức tên Trump trên lá phiếu, và ông nói rằng ông mong đợi vấn đề có khả năng được đưa lên Tòa án tối cao.

“Tôi nghĩ điều này sẽ được kiểm tra khi một Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang từ chối đưa Trump vào lá phiếu, hoặc đưa Trump vào lá phiếu và bị một cử tri thách thức. Tôi có thể hình dung nó sẽ được đưa lên Tòa án Tối cao, và đó là dấu hỏi lớn trong tất cả những điều này, đó là Tòa án Tối cao sẽ làm gì? Có những học giả hiến pháp nổi tiếng cũng như những học giả tiến bộ nổi tiếng tin rằng Trump nên bị loại”.

Về việc liệu Tòa án Tối cao cuối cùng sẽ thực hiện bước tiếp theo hay không, ông nói, “Chỉ có thời gian mới trả lời được, nhưng tôi nghĩ đó là một vấn đề rất chính đáng. Theo các điều khoản rõ ràng của Tu chính án thứ 14, Trump sẽ bị loại khỏi chức vụ công quyền.”

⚪ ---- Thống đốc tiểu bang New Hampshire Chris Sununu (Cộng Hòa) hôm Chủ nhật cho biết có “khả năng tốt” rằng cả Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump sẽ không có tên trong lá phiếu tổng thống vào năm 2024. “Mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy. Hãy nhìn xem, tôi nghĩ có khả năng cao là không ai trong số họ thực sự có tên trong lá phiếu đó,” Sununu nói với Chuck Todd của NBC trên “Meet the Press”.

Ông cho biết nhiều người Mỹ có thể sẽ ủng hộ tổ chức chính trị No Labels trong nỗ lực đưa một vé lưỡng đảng vào lá phiếu. Thống đốc cũng cho biết có tới 70% người Mỹ sẽ cảm thấy “vô gia cư về mặt chính trị” nếu Biden và Trump có tên trong cuộc bầu cử năm tới: “Tôi nghĩ Trump có thể thua rất nhiều nếu họ thắng tỉ số một chọi một. Tôi nghĩ có rất nhiều vấn đề sẽ xảy ra với Tổng thống Biden trong năm tới và rất nhiều cơ hội để Đảng Dân chủ tìm kiếm một ứng cử viên khác. Nhưng đến thời điểm phi đảng phái No Labels, ở đó có một cơ hội chưa từng có trước đây. Nó sẽ phải là ứng cử viên phù hợp. Đó phải là một ai đó tràn đầy năng lượng và tích cực.”

Sununu cũng loại trừ khả năng bên thứ ba tranh cử tổng thống vào Chủ nhật, nói rằng ông muốn tập trung vào việc đảm bảo “Đảng Cộng hòa là phiên bản tốt nhất của chính nó. Và đó là với tin tức ngày hôm qua về Donald Trump, và một người bảo thủ có thể thực hiện tất cả các chính sách mà Trump đưa ra mà chúng tôi đã đồng ý, nhưng Trump không thể thực hiện được. Trump đã không hoàn thành việc biên giới. Trump đã không thực hiện được kỷ luật tài chính. Trump không thoát khỏi đầm lầy. Đó là những ý tưởng tuyệt vời. Nhưng hãy tìm một người bảo thủ thực sự có thể làm được điều đó.”

⚪ ---- Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Virginia Tim Kaine cho biết hôm Chủ nhật “có một lập luận mạnh mẽ được đưa ra” về việc cấm Donald Trump tham gia cuộc bầu cử tổng thống dựa trên lệnh cấm của Tu chính án thứ 14 đối với những người nổi dậy nắm giữ chức vụ công. “Cảm giác của tôi là nó có thể sẽ được giải quyết tại tòa án,” Kaine nói trên “ABC This Week”, đồng thời nói thêm rằng trọng tâm của Đảng Dân chủ nên là chiến thắng vào năm 2024.

Các chuyên gia pháp lý đã chỉ ra Tu chính án thứ 14 là một con đường dài tiềm năng để ngăn Trump trở thành tổng thống. Bản Tu chính bao gồm một “điều khoản không đủ tư cách” sau Nội chiến cấm bất kỳ ai nắm giữ chức vụ công nếu họ “tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn”. Tuy nhiên, Hiến pháp không nêu rõ cách thực thi lệnh cấm này và nó chỉ được áp dụng hai lần kể từ cuối những năm 1800, khi nó được sử dụng rộng rãi để chống lại các tiểu bang Liên minh miền Nam cũ.

⚪ ---- Có vẻ như thêm một vài nhân chứng liên quan đến vụ giấu tài liệu mật ở Mar-a-Lago đã bỏ rơi luật sư John Irving, người đang được Donald Trump trả tiền. Nghĩa là, các nhân chứng này đã trở cờ để khai thật với công tố. Chỉ vài tuần trước, trong hồ sơ của Bộ Tư pháp đã tiết lộ rằng Yuscil Taveras (giám đốc phỏng công nghệ thông tin của Trump) đã tìm một luật sư khác ngoài luật sư của Trump, Stanley Woodward, và đưa ra lời khai đính chính trước đại bồi thẩm đoàn. Giờ đây, có vẻ như trong một hồ sơ khác dành cho nhân chứng Carlos De Oliveira, luật sư John Irving của Trump tiết lộ rằng những người khác cũng đang từ bỏ dịch vụ của ông.Trang 2 của hồ sơ cho biết: "Hơn nữa, luật sư có chữ ký dưới đây không còn đại diện cho 3 cá nhân đó nữa và luật sư độc lập mới đang sẵn sàng tư vấn cho họ trong tương lai." Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu những cá nhân này có tố cáo Trump hay không.⚪ ---- Thông minh sẽ không bầu cho kẻ bị kết án hình sự... Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Nikki Haley bảo vệ cam kết ủng hộ Donald Trump nếu Trump là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa mặc dù cho rằng cử tri Mỹ sẽ rất "thông minh" để bỏ phiếu cho một tội phạm bị kết án. Mặc dù Trump đã không nhận tội trong 4 vụ án hình sự, người dẫn chương trình CBS Robert Costa đã hỏi Haley liệu bà có giữ lời thề ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa ngay cả khi Trump bị kết án hay không."Khi bạn ở trên sân khấu tranh luận ở Milwaukee, nơi đã mang lại cho bạn một số đánh giá tốt trong nội bộ đảng, trong Đảng Cộng hòa, bạn đã giơ tay và nói rằng bạn vẫn sẽ ủng hộ Trump nếu Trump bị tòa kết tội, và được Cộng Hòa đề cử vào năm tới," Costa nói. "Bạn có giữ nguyên quyết định giơ tay lên sân khấu và ủng hộ Trump không, liệu Trump có được đề cử và là một tội phạm bị kết án không?"Haley trả lời: “Những gì bạn thấy là các ứng cử viên trên sân khấu nói rằng họ sẽ thực hiện chính xác những gì họ đã ký và cam kết thực hiện, đó là ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Tôi không nghĩ Tổng thống Trump sẽ là người được đề cử. Tôi nghĩ người đó sẽ là tôi. Nhưng tôi sẽ nói với bạn rằng bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào cũng tốt hơn những gì Joe Biden và Kamala Harris đang làm. Nhưng bạn đang ám chỉ rằng người dân Mỹ không thông minh. Người dân Mỹ sẽ không bỏ phiếu cho một tội phạm bị kết án. Người dân Mỹ sẽ bỏ phiếu cho người có thể giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Và vì vậy tôi nghĩ rằng, vâng, tôi sẽ luôn ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Và tôi sẽ đảm bảo rằng người đó, chúng ta sẽ chọn người có thể đánh bại Tổng thống Kamala Harris, bởi vì chúng ta không thể có Tổng thống Kamala Harris nếu không chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được đất nước của mình.”⚪ ---- Xuất hiện trên mạng Fox tuần này, luật sư John Eastman, một đồng phạm của Trump tại bản cáo trạng ở Georgia, đã vô ý lộ vẻ thú nhận tội lỗi của chính mình và đổ tội cho Trump. Nói chuyện với MSNBC hôm Chủ nhật, cựu công tố viên liên bang và giáo sư trường luật Joyce White Vance giải thích rằng video có thể được sử dụng trước tòa để chống lại ông.“Điều tôi khuyến nghị, tôi đã nói đi nói lại nhiều lần là ông ấy đồng ý yêu cầu hơn 100 nhà lập pháp ở các tiểu bang xung đột đó cho họ một tuần để giải quyết tác động của điều mà mọi người đều thừa nhận là bất hợp pháp trong việc tiến hành cuộc bầu cử,” Eastman nói với Laura Ingraham trên đài Fox.Vance nói trên đài MSNBC rằng lời nói của Eastman nói với Ingraham trên đài Fox đúng là lời thú tội công khai: "Anh ta [Eastman] thú nhận đã cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử 2020. Và điều đó càng trở nên phức tạp hơn khi Eastman tiếp tục nhấn mạnh rằng có gian lận bầu cử. Nhưng không có gian lận bầu cử nào ảnh hưởng đến kết quả. Y biết điều đó. Có những email xuất hiện và nó được thảo luận . Tôi nghĩ đây chỉ là ví dụ về một luật sư quá kiêu ngạo, tin rằng y có thể qua mặt người khác, làm những việc như thế này chắc chắn sẽ phản tác dụng.”

Eastman bị buộc tội cùng với Donald Trump và 17 người khác trong một vụ âm mưu lừa đảo ở Quận Fulton, Ga. Trong một tuyên bố khi bị truy tố, Eastman nói thông qua luật sư rằng y sẽ trình diện “trước một bản cáo trạng đáng lẽ không bao giờ được đưa ra”. Y khẳng định vụ kiện nhắm vào “các luật sư vì họ đã nhiệt tình vận động thay mặt cho khách hàng của mình” và cho biết các bị cáo có quyền dựa vào lời khuyên của luật sư.

[Thực tế] Eastman đã yêu cầu Trump ân xá vì liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 trước khi Trump rời nhiệm sở [nhưng Trump không ân xá cho Eastman]. Một báo cáo tháng 7 tiết lộ rằng y cũng đã quyên góp được 500.000 đô la để bảo vệ pháp lý cho y từ sự hậu thuẫn của những người theo đạo Cơ đốc nhiệt thành.

⚪ ---- Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ "thất vọng" nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới. Tuy nhiên, Biden cũng nói với các phóng viên rằng ông sẽ “đến gặp” ông Tập. Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức vào ngày 9 và 10/9 tại New Delhi, Ấn Độ. Ông Tập được cho là đang có kế hoạch cử Thủ tướng Lý Cường đại diện cho đất nước tại sự kiện này.

⚪ ---- Bước ra khỏi phòng giam là không muốn quay trở lại. Một nhà tù ở Minnesota đã phải đóng cửa khẩn cấp vào Chủ nhật sau khi 100 tù nhân từ chối quay trở lại phòng giam của họ trong một khu nhà ở, theo hãng tin AP. Bộ Cải huấn Minnesota đã cử Đội Phản ứng Hoạt động Đặc biệt đến nhà tù tiểu bang ở Stillwater, Minnesota để thương lượng với các tù nhân, mặc dù một phát ngôn viên nói với hãng tin rằng tình hình hiện “ổn định” và không có thương tích nào được báo cáo. Hai nhân viên cai tù đang ở trong phòng kiểm soát an ninh trong khu nhà ở, nhưng người phát ngôn cho biết họ vẫn an toàn.

⚪ ---- Nhiều học khu chuyển sang tuần lễ 4 ngày vì thiếu giáo viên. Hàng trăm khu học chánh ở Hoa Kỳ đã tìm cách giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và nâng cao chất lượng cuộc sống cho học sinh và giảng viên bằng cách thực hiện một thay đổi lớn: một tuần làm việc bốn ngày.

Xu hướng làm việc một tuần bốn ngày đã gia tăng ở các công ty và trường học ở Mỹ kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, với nhiều lợi ích khi có thêm một ngày nghỉ. Ở các trường học, hầu hết học sinh và giáo viên được nghỉ thứ Sáu hoặc thứ Hai trong khi có những ngày học dài hơn một chút trong những ngày còn lại trong tuần để bù cho ngày còn thiếu.

“Số khu học chánh có tuần học 4 ngày đã tăng lên khoảng 850 học khu trên toàn quốc. Hai năm trước, con số này là khoảng 650, vì vậy nó đang tăng lên”, Aaron Pallas, giáo sư xã hội học và giáo dục tại Trường Cao đẳng Sư phạm thuộc Đại học Columbia, cho biết.

Xu hướng áp dụng các tuần học bốn ngày một phần là phản ứng trước nhiều vấn đề giáo dục bùng phát trong thời kỳ đại dịch, bao gồm cả việc để giáo viên khỏi rời bỉ học khu và vì tình trạng vắng mặt. Thống đốc ở nhiều tiểu bang đã chuyển sang các giải pháp sáng tạo để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, bao gồm cả việc tuyển dụng các nhà giáo từ các tiểu bang khác hoặc thậm chí là cựu chiến binh để tiếp quản các lớp học.

⚪ ---- San Francisco: Các xe taxi robot, không tài xế, cản đầu xe cấp cứu chở bệnh nhân, làm bệnh nhân chết khi tới bệnh viện? Vào đêm 14/8, một người đi bộ đã bị một xe do người điều khiển tông vào ở San Francisco. Lính cấp cứu đang đổ lỗi một phần cho xe tự lái về cái chết của người đi bộ. Theo Sở cứu hỏa San Francisco, sau khi người đi bộ - người đang chảy máu nặng do "vết thương nặng ở chi dưới bên trái" được đưa lên xe cứu thương, hai chiếc xe taxi robot của công ty Cruise đã dừng lại và chặn đội cấp cứu tiếp cận bệnh viện.

“Khi chúng tôi đến hiện trường, làn đường duy nhất còn trống để đi ra khỏi cuộc gọi đã bị chặn bởi hai xe Cruise đã dừng lại và không di chuyển hoặc rời khỏi hiện trường. Ban đầu chúng tôi không thể rời khỏi hiện trường do xe Cruise không di chuyển. Sự chậm trễ này, dù ở mức tối thiểu, đã góp phần dẫn đến kết quả điều trị kém cho bệnh nhân”, sở cứu hỏa viết trong hồ sơ do báo Forbes thu thập và công bố hôm thứ Sáu.

Tuy nhiên, công ty Cruise đã bác bỏ tuyên bố của Sở cứu hỏa SF trong một tuyên bố được chia sẻ với đài KRON hôm thứ Bảy. Công ty cho biết xe cấp cứu phía sau xe có đường đi thông thoáng khi các xe khác, bao gồm cả một xe cứu thương khác, tiếp tục đi qua.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko hôm thứ Hai cho biết một số lượng không xác định máy bay không người lái Shahed của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Romania sau cuộc tấn công của Nga vào cảng Izmail trên sông Danube của Ukraine. Nikolenko trích dẫn thông tin nhận được từ lực lượng biên phòng Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Romania bác bỏ tuyên bố của Kiev và hứa sẽ đưa ra tuyên bố đầy đủ vào cuối ngày.

Nikolenko nói: “Đây là một sự xác nhận nữa rằng khủng bố hỏa tiễn của Nga gây ra mối đe dọa lớn không chỉ đối với an ninh của Ukraine mà còn đối với an ninh của các nước láng giềng, bao gồm cả các quốc gia thành viên NATO. Chúng tôi kêu gọi giúp Ukraina các hệ thống phòng thủ chốnghỏa tiễn và phòng không hiện đại cũng như máy bay chiến đấu, điều này sẽ tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng của Ukraina cũng như các nước láng giềng.”

⚪ ---- Thống đốc Odessa Oblast Oleh Kiper hôm thứ Hai báo cáo rằng trong một đợt Nga tấn công bằng máy bay không người lái, Ukraine đã bắn hạ 17 máy bay không người lái của Nga. Kiper cho biết thêm thiệt hại xảy ra ở "một số khu định cư của quận Izmail, các nhà kho và tòa nhà công nghiệp, máy móc và thiết bị nông nghiệp của các doanh nghiệp công nghiệp" và đám cháy đã được khống chế đến 7 giờ sáng giờ địa phương. Không có dân thường hoặc quân nhân nào bị thương trong cuộc tấn công. Hôm Chủ nhật, 22 máy bay không người lái đã bịUkraine bắn rớt trong một cuộc tấn công khác kéo dài khoảng 3,5 giờ như cuộc tấn công được mô tả ngày hôm nay.

⚪ ---- Cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc trò chuyện trước đó của họ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ rằng ông đã đạt được thỏa thuận đào tạo phi công Ukraine ở Pháp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trong bài phát biểu thường kỳ trước quốc dân, Zelensky cũng tuyên bố rằng “4 tàu đã đi qua hành lang biển mới, từ các cảng biển phía nam của chúng ta”. Ngoài ra, tổng thống khẳng định rằng "mục tiêu chính trị chiến lược" của Kiev là bắt đầu các cuộc đàm phán về tư cách thành viên Liên Âu trong những tháng tới, đồng thời lưu ý rằng "mùa thu là thời điểm để tăng cường sức mạnh".

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội của họ đã phá hủy một kho dầu Ukraina ở vùng Kherson hôm Chủ nhật, Russia Today đưa tin: "Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị tấn công". Theo thông báo, hai kho đạn của Ukraina và một trung tâm chỉ huy máy bay không người lái ở Kherson và Dnepropetrovsk cũng bị phá hủy trong cuộc tấn công của Nga.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ý định thay thế Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Aleksey Reznikov. Quyết định này sẽ được trình lên Quốc hội Ukraina xem xét trong tuần tới. Rustem Umerov, hiện là người đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine, đã được tổng thống đề cử làm người thay thế chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng.

⚪ ---- Các ngân hàng Nga rủ nhau vay nợ Trung Quốc. Tờ Financial Times đưa tin, trích dẫn dữ liệu của Ngân hàng Nga mà Trường Kinh tế Kiev phân tích, khoản cho vay của một số ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đối với các đối tác Nga đã tăng mạnh trong khoảng thời gian 14 tháng kết thúc vào tháng 3/2023.

Theo báo cáo, Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng TNHH Trung Quốc, Tập đoàn Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (Industrial and Commercial Bank of China Limited, Bank of China Limited, China Construction Bank Corporation và Agricultural Bank of China) có tổng mức đầu tư vào khu vực ngân hàng Nga tăng từ 2,2 tỷ USD lên 9,7 tỷ USD trong khoảng thời gian 14 tháng. ICBC và Ngân hàng Trung Quốc có tổng tài sản trị giá 8,8 tỷ USD ở Nga.

⚪ ---- Quận Los Angeles: các tiệm vàng coi chừng bọn gian đập bể tủ kính rồi vơ vét vàng rồi chạy. Nam California không xa lạ gì với những vụ cướp đập phá, nhưng một vụ trộm ở El Monte đã không diễn ra như dự kiến đối với một người đàn ông và cuộc chạm trán của y với các nhân viên đều được ghi lại trên video. Theo Sở Cảnh sát El Monte, nghi phạm đã bước vào tiệm vàng Meza’s Jewelry, tọa lạc tại 10909 Main Street, vào khoảng 2 giờ 20 chiều thứ bảy.

Người đàn ông này đã xịt hơi cay (thuốc chống gấu) vào nhân viên và khách hàng, sau đó đập vỡ tủ trưng bày và vơ vét hàng trong tu3 kính. Cảnh sát El Monte cho biết mọi chuyện thay đổi khi các nhân viên “giao chiến với nghi phạm” và xô xát. Video từ hiện trường cho thấy các nhân viên đánh nhau với nghi phạm – người bị tuột áo – và đánh y bằng 1 thanh sắt. Hỗn chiến cuối cùng đã tràn ra vỉa hè, nơi hai nhân viên cuối cùng đuổi theo người đàn ông xuống phố.

Cảnh sát cho biết nghi can đã bỏ trốn khỏi hiện trường trên chiếc Dodge Charger màu xám. Y là một người đàn ông da đen từ 35 đến 45 tuổi, cao 6 feet, 1 inch và nặng khoảng 270 đến 300 pound. Y đầu hói và có thể có ria mép. Có vẻ như không có món hàng nào bị lấy khỏi tiệm, nhưng nghi phạm đã gây ra thiệt hạicho các tủ trưng bày.

Nỗ lực đột nhập bằng cách sử dụng ống xịt hơi cay là vụ mới nhất trong chuỗi vụ trộm nhắm vào các nhà bán lẻ trên khắp Nam California. Một chủ tiệm kim hoàn ở Pasadena đã bị xịt hơi cay hôm thứ Ba rồi bọn gian vơ vét, trộm kim hoàn trị giá hơn 500.000 USD từ cơ sở kinh doanh của ông.

⚪ ---- TIN VN. Nhiều công nhân giấu bệnh vì sợ bị đuổi việc. Theo VOV. Sau một thời gian dài làm việc trong môi trường độc hại, nhiều công nhân ở Bình Dương mắc bệnh nghề nghiệp, nhưng do sợ bị đuổi việc nên họ cố tình giấu bệnh. Bác sĩ chuyên khoa I y tế cộng đồng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương Lê Văn Tấn cho biết, bệnh nghề nghiệp rất nguy hiểm và diễn tiến từ từ, khi phát ra thì đã là giai đoạn muộn. Bản thân công nhân phải tự giác bảo vệ sức khỏe của mình. Khi phát hiện mắc bệnh nghề nghiệp cần báo công ty để đi khám và để được điều chuyển sang nơi làm việc mới ít độc hại hơn.

⚪ ---- HỎI 1: Có 36% Trưởng phòng tuyển dụng nói dối với người xin việc?

ĐÁP 1: Đúng thế. Nếu bạn từng nghĩ rằng công việc bạn đảm nhận có thể không giống như những gì bạn đã được hứa khi mới bắt đầu - một cuộc khảo sát gần đây cho thấy bạn có thể đúng. Một cuộc khảo sát mới của ResumeBuilder.com cho thấy 4/10, hay khoảng 36% Trưởng phòng tuyển dụng nói rằng họ đã nói dối người xin việc khi họ trải qua quá trình tuyển dụng. Cuộc khảo sát với 1.060 Trưởng phòng tuyển dụng và lãnh đạo doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại công ty của họ cho thấy những lời nói dối phổ biến nhất là về vai trò và cơ hội phát triển trong công ty.

Những người tham gia cuộc khảo sát phải hiện đang làm việc, từ 25 tuổi trở lên, có vai trò tổ chức từ quản lý cấp trung trở lên, thu nhập ít nhất 50.000 USD và làm việc cho một công ty có ít nhất 25 nhân viên. Theo khảo sát, trong số 36%, khoảng 75% nói dối trong cuộc phỏng vấn, 52% trong bản mô tả công việc và 24% trong thư mời làm việc.

Tại sao Trưởng phòng tuyển dụng lại nói rằng họ nói dối? Các lý do được đưa ra trong cuộc khảo sát bao gồm để bảo vệ thông tin công ty, che đậy những thông tin tiêu cực về công việc và công ty, để thu hút ứng viên và làm cho công việc trở nên hấp dẫn hơn.

Chi tiết:

https://wtop.com/business-finance/2023/09/4-in-10-hiring-managers-say-they-lie-to-candidates-survey-says/

⚪ ---- HỎI 2: Có tới 83% dân Mỹ hài lòng với đời của họ, 1/2 rrất hài lòng?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo Gallup, 83% người Mỹ hài lòng với cuộc sống cá nhân của họ, phù hợp với mức trung bình trong lịch sử. Và tới 1/2 số người tham gia "rất hài lòng". Cuộc sống gia đình, nhà ở và giáo dục được xếp hạng cao nhất về mức độ hài lòng.

Chi tiết:

https://www.warpnews.org/human-progress/new-survey-americans-are-satisfied-with-their-lives/

.