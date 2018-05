VN Bán Đất 99 Năm Mời Quốc Tế Vô Đầu Tư Để Mở Đặc Khu Kinh Tế, Nguy Cơ Chủ Quyền

HANOI -- Có nên lập 3 đặc khu ở ven biển như kế hoạch hiện nay hay không: Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc... vì đây là biển đảo, trong khi dự kiến cho tư bản vào đầu tư, thuê đất lâu tới 99 năm... nghĩa là, ngoại kiều sẽ ăn dầm, nằm dề nhiều thế hệ trên mảnh đất Việt Nam...Rủi có chiến tranh Biển Đông, các khu nhà ven biển naà do ngoại kiều vào nằm vùng có thể sẽ quay mũi súng vào bờ...Trong khi đó, vê mặt kinh doanh, nhỡ công ty đầu tư quôc tế chỉ làm có 10 năm rôi khai phá sản thì sao?Báo Phật Luật có bản tin ngay nhan đề là lời báo động, “Lập đặc khu: Cảnh báo nguy cơ về chủ quyền”...Theo đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, ba đặc khu đều liên quan đến biển, đảo với hàng chục ngàn km2 lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.Sáng ngày 23-5-2018, Quốc hội (QH) đã thảo luận về dự án Luật đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, dự kiến được bấm nút thông qua tại kỳ họp này.Tán thành với việc ban hành dự luật nhưng nhiều đại biểu (ĐB) cũng đề nghị QH cân nhắc về ưu đãi thời hạn cho nhà đầu tư thuê đất lên tới 99 năm…Thận trọng cho thuê đất 99 nămMột trong những nội dung được ĐB bàn thảo nhiều là vấn đề cho thuê đất tại đặc khu. Theo dự luật, thời hạn cho thuê đất tại các đặc khu không quá 70 năm, do chủ tịch UBND đặc khu quyết định căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án đầu tư và đề xuất của nhà đầu tư. Trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn nhưng không quá 99 năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định (khoản 1 Điều 32).Về nội dung này, ĐB Lê Thu Hà (Lào Cai) đề nghị cân nhắc thêm về việc quy định thời hạn sử dụng đất 99 năm đối với dự án đầu tư trong trường hợp đặc biệt, đồng thời cần xác định rõ thế nào là trường hợp đặc biệt.Báo Pháp Luật ghi lời ĐB Hà phân tích:“99 năm là con số tượng trưng cho sự lâu dài vượt quá một đời người... Thực chất điều này sẽ tạo cho họ (nhà đầu tư) các quyền pháp lý độc lập mang tính sở hữu về đất đai và lãnh thổ hơn là tạo mặt bằng để đầu tư và kinh doanh đơn thuần.”Tuy nhiên, ĐB Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) lại cho rằng ưu đãi cho thuê đất 99 năm là “đảm bảo tính vượt trội và đột phá”. “Nếu chúng ta không làm, không đưa ra thì các nhà đầu tư người ta sẽ nhìn vào, so sánh với nước khác. Tôi được biết là người ta đã làm rồi, nếu chúng ta không vượt trội hơn ở điểm đó thì các nhà đầu tư sẽ không vào” - ĐB Thân nói.Tranh luận lại, ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cho rằng phải hết sức thận trọng khi đặt ra vấn đề thời hạn thuê đất 99 năm vì còn liên quan đến yếu tố địa chính trị, đặc biệt đối với đặc khu Vân Đồn. Và nếu không cẩn thận thì đặc khu sẽ trở thành nơi di dân. ĐB Dương Trung Quốc đề nghị QH có hình thức biểu quyết riêng về nội dung này khi bấm nút thông qua dự luật.ĐB Trương Trọng Nghĩa thì đề nghị bỏ hẳn thời hạn giao đất 99 năm, vì không có dự án đầu tư nào hiện nay cần đến 99 năm, thời hạn này thực chất là ưu đãi bổ sung để nhà đầu tư có thể được chuyển nhượng sau khi khai thác xong hoặc là thay đổi dự án giữa chừng mà không phải trả lại đất.“Theo tôi, thời hạn này ngang với 3-4 thế hệ con người, thực chất là hình thức nhượng địa mà hiện nay chỉ những đất nước nghèo đói lạc hậu và hoang sơ mới cần đến” - ĐB Nghĩa nói.Nhìn sâu hơn, ĐB Trương Trọng Nghĩa đặt vấn đề: “Câu hỏi đặt ra trong 10-50 năm tới các khoản đầu tư, sự hy sinh đó sẽ đem lại lợi ích gì, bao nhiêu và cho ai. Ngoài bài toán về kinh tế, chúng ta sẽ được và mất gì về văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng”.ĐB Nghĩa cũng đặc biệt nhấn mạnh lãnh thổ của ba đặc khu đều liên quan đến biển, đảo với hàng chục ngàn km2 lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa; liên quan chặt chẽ đến chủ quyền trên biển. Cụ thể, Vân Đồn đến đảo Hải Nam chỉ có 200 hải lý; vịnh Vân Phong gần với Trường Sa… Vì vậy theo ông, luật phải quy định rõ việc đầu tư, khai thác các đặc khu phải tuân thủ theo Luật Biên giới, Luật Biển và Luật Tài nguyên nước.Bản tin VnExpress ghi lời chuyên gia tài chánh Phạm Chi Lan: Đất đặc khu thuê 99 năm sẽ ra sao nếu 10 năm doanh nghiệp đã phá sản?Chuyên gia cho rằng cơ chế cho thuê đất tối đa 99 năm là không cần thiết khi chu kỳ sản xuất, kinh doanh có thể diễn ra nhanh hơn.