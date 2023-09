Bào động bọn tân phát xít ở Florida, ca ngợi Hitler. Những người theo chủ nghĩa tân phát xít đeo cờ đỏ và phất cờ có hình chữ vạn trước Disney World ở Orlando, Florida.

.

- Cộng Hòa đòi xem 5.000 emails của Joe Biden thời làm Phó Tổng Thống cho Obama, trong đó nhiều email ký tên bằng bí danh

- North Carolina tranh cãi về xóa tên Trump trên phiếu bầu: ngày 6/1/2021 có phải là nổi loạn, nổi dậy, hay chỉ là biểu tình hay vào du lịch ở tòa nhà Quốc hội?

- Peter Navarro (cựu cố vấn thương mại của Trump) kinh hoàng: hóa đơn pháp lý lên tới 1,7 triệu USD khi bị truy tố 2 tội coi thường các trát đòi của Quốc hội. Và còn tăng khi kháng án.

- 17 đồng phạm của Cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows hồi hộp, theo dõi Meadows khai trước tòa

- Luật gia Burt Nueborne: Trump hy vọng tốt nhất là bồi thẩm treo (hung jury) và một phiên tòa thứ hai.

- Cựu công tố liên bang Glenn Kirschner: Thẩm phán nên giam Trump trong khi chờ xét xử, vì Trump có thể gây ra nguy hiểm cho bất kỳ ai liên hệ trong tòa án.

- Bộ Quốc phòng Anh: Nga quảng cáo tuyển lính nhắm vào công dân các nước láng giềng

- Ukraine bắn rớt 22 phic ơ không người lái bắn vào hải cảng Odassa, lên án Nga là khủng bố vì nhằm gây ra cuộc khủng hoảng lương thực và nạn đói trên quy mô toàn cầu.

- Thủ đô Moscow của Nga: Nhà ga xe lửa Kiyevsky báo động sơ tán do bị đe dọa đánh bom

- Zelensky: quân Ukraine đang tiến đều đặn, Nga chỉ mang lại suy thoái cho Ukraine.

- Ukraine: quân Ukraine sẽ sớm có thể tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga tới 1.500 km.

- Các cặp kết hôn ở huyện Trường Sơn, tỉnh Chiết Giang khi cô dâu từ 25 tuổi trở xuống sẽ được thưởng 137 USD

- Nam Hàn: nơi có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, trợ cấp vợ chồng 1.500 USD để sinh con, trợ cấp hàng tháng tới khi em bé 2 tuổi

- California: Cảnh sát Fontana báo động tình trạng “tấn công để cướp người rời ngân hàng” ngày càng gia tăng.

- TIN VN. Siêu thị tại Anh dừng bán thanh long Việt Nam vì dư lượng thuốc trừ sâu.

- TIN VN. Giá điện phải "cõng" khoản lỗ của EVN: Đề xuất sai luật, chưa có tiền lệ.

- HỎI 1: Bạn lái xe, dễ bị đối đầu, chửi mắng, hăm dọa... nhất là ở? ĐÁP 1: Arizona lái xe hung hăng nhất.

- HỎI 2: Có phải 61% dân Mỹ sống tháng nào hết tháng đó? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-3/9/2023) ⚪ ---- Chuyện emails của Tổng Thống Joe Biden thời làm Phó Tổng Thống cho Obama... Tuy không khét tiếng như chuyện cựu Tổng Thống Trump giấu hồ sơ khai thuế và trốn thuế hơn 2 thập niên để rồi Trump tự khen thông minh vì biết cách trốn thuế, nhưng chuyện email cơ nguy sẽ làm sứt mẻ uy tín của Tổng Thống Joe Biden, nếu thực sự là có mờ ám. Bài phân tích sau đây của Jonathan Turley, Giáo sư Luật lợi ích công cộng Shapiro của Đại học George Washington, trên báo The Hill nói về cuộc điều tra của nhiều ủy ban và nhóm tư nhân khác nhau đang tìm kiếm hơn 5.000 emails từ Biden, khi còn là Phó Tổng Thống, đã sử dụng nhiều bí danh trong thời chính quyền Obama.

.

Cựu Tổng Thống Obama có thể chận lại, nhưng cũng sẽ gây thêm nghi ngờ. Theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (Presidential Records Act), Obama có 30 ngày để cấm tiết lộ các email và giúp bảo vệ cựu phó tổng thống của mình trong vụ Cộng Hòa nghi ngờ tham nhũng liên quan đến hoạt động buôn bán ảnh hưởng do Hunter, con trai của Biden, điều hành.

.

Gần đây, người ta biết rằng Joe Biden đã sử dụng nhiều mật danh và tên giả, bao gồm cả Robin Ware. Robert L. Peters, JRB Ware, Celtic và “The Big Guy.” Các nhà điều tra của Hạ viện tin rằng đó có thể chỉ là một phần danh sách. Đối với nhiều người Mỹ, thật dễ hiểu khi biết rằng tổng thống của họ có nhiều bí danh hơn Anthony Weiner. Tuy nhiên, mặc dù con số này có vẻ bất thường nhưng việc làm này không phải là chưa từng có.

Các quan chức hàng đầu trước đây đã sử dụng những bí danh như vậy cho các email, bao gồm cả cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder và Loretta Lynch. Trong thời chính quyền Obama, hành vi này đã được thư ký báo chí Bạch Ốc lúc bấy giờ là Jay Carney bảo vệ, người đã đảm bảo với công chúng rằng bất kỳ email nào như vậy sẽ vẫn phải tuân theo các yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) và các cuộc điều tra của quốc hội. Ông nói thêm: “Chúng ta không và không nên sử dụng tài khoản email cá nhân cho công việc”.

.

Vấn đề là có “công việc” được thảo luận trong một số email này, bao gồm các kế hoạch du lịch nước ngoài chính thức và việc thuê cộng sự của Hunter cho các vị trí cấp cao. Quan trọng hơn, một số email có liên quan đến khách hàng của con trai Biden. Joe Biden trước đây đã nói dối rằng ông không biết gì về những giao dịch này, nhưng những email này thậm chí có thể tiết lộ nhiều hơn về kiến thức và sự tham gia của ông.

.

Quốc hội đang điều tra về chuyện hơn 20 triệu USD đã được chuyển cho các thành viên trong gia đình Biden từ các nguồn nước ngoài thông qua một mê cung các công ty và tài khoản vỏ bọc. Ngay cả tờ Washington Post cũng viết rằng trước đây tổng thống Biden đã nói dối về các khía cạnh trong giao dịch của Hunter. Devon Archer gần đây đã xác nhận rằng việc Joe Biden từ lâu phủ nhận mọi thông tin về các giao dịch kinh doanh của họ là “hoàn toàn sai sự thật”.

.

Hunter Biden rõ ràng đã tham gia vào việc gây ảnh hưởng, một hình thức tham nhũng ưa thích của Washington. Tuy nhiên, trước những bằng chứng ngày càng tăng này, các đảng viên Đảng Dân chủ khẳng định rằng Hunter và các cộng sự của ông chỉ đơn thuần bán “ảo tưởng về ảnh hưởng”, chứ không phải khả năng tiếp cận hoặc ảnh hưởng thực tế đối với Joe Biden.

.

Biden có thể loại bỏ những trở ngại này ngay lập tức để đảm bảo với công chúng rằng bí danh của ông là những bút danh vô tội, thậm chí vui tươi. “JRB Ware” có thể là một cách chơi chữ, nhưng nó không nhất thiết phải là “Carlos Danger” tiếp theo. Đơn giản là chúng ta không biết có mờ ám gì hay không, nhưng không có lý do gì tổng thống Biden lại không muốn làm sáng tỏ hồ sơ, đặc biệt là 2014 là năm tổng tuyển cử. Mặt khác, nỗ lực che giấu các emails này có thể gây tổn hại nếu được tìm thấy bằng chứng quan trọng về hành vi tham nhũng hoặc tuyên bố sai sự thật.

.

⚪ ---- Nỗ lực mới nhằm ngăn Trump ứng cử Tổng Thống có nguồn gốc từ North Carolina và vụ tấn công ngày 6 tháng 1/2021. Tu chính án thứ 14 loại bỏ những người nổi dậy chống chính phủ khỏi chức vụ liên bang. Một số đối thủ của Trump nói rằng nó nên được viện dẫn để chống lại Trump vì vụ tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6/1/2021. Những người bảo thủ nói rằng nó không áp dụng cho Trump.

.

Một phần của Tu chính án thứ 14 không cho phép những người nổi dậy chống chính phủ nắm giữ chức vụ liên bang. Và một số đối thủ cho rằng điều đó sẽ loại Trump vì những hành động dẫn đến cuộc tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1/2021, điều mà một số nhà hoạt động chính trị và chuyên gia pháp lý cho rằng phù hợp với định nghĩa về một cuộc nổi dậy.

.

Bob Orr, cựu thẩm phán Đảng Cộng hòa, người đã làm việc tại Tòa án Tối cao North Carolina suốt một thập niên, cho biết: “Đó là cách tốt nhất để loại Trump khỏi cuộc bỏ phiếu. Tôi có nghĩ Trump phạm tội tham gia vào một cuộc nổi dậy không? Vâng. Trump cũng có tội như Jefferson Davis vậy.”

.

Davis, tổng thống của Liên minh miền Nam Hoa Kỳ, đã bị cấm quay trở lại chính trường Hoa Kỳ sau Nội chiến do Tu chính án thứ 14. Trump chưa bị kết tội cụ thể về tội nổi dậy, nhưng một số người cho rằng điều đó không quan trọng, chỉ ra tiền lệ pháp lý Thế kỷ 19 từ North Carolina về chính xác câu hỏi đó. Người phát ngôn của Trump đã không đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được yêu cầu bình luận về nỗ lực ngăn cản ông bỏ phiếu.

.

Vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ liệu các tòa án có đồng ý rằng Trump nên bị cấm trở thành tổng thống lần nữa hay không - hay nói chung hơn, liệu vụ tấn công ngày 6 tháng 1 có được coi là một cuộc nổi dậy hay không. Nhiều thành viên Đảng Cộng hòa phản đối ý kiến cho rằng ngày 6 tháng 1 nên được coi là một cuộc nổi dậy.

.

“Bạn phải có một cuộc chiến tranh vũ trang trong nước. Không phải chuyện làm chuyển giao quyền lực chậm đi vài giờ đồng hồ," theo lời James Bopp, một luật sư bảo thủ nổi tiếng đến từ Indiana với hàng chục năm kinh nghiệm quốc gia về luật bầu cử.

.

Ý tưởng áp dụng quy tắc chống nổi dậy của Tu chính án thứ 14 hiếm khi được thử nghiệm trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ. Nhưng nó đã xuất hiện ở Bắc Carolina vào năm ngoái, khi một lập luận tương tự nhắm vào Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Hạ nghị sĩ Madison Cawthorn, một đảng viên Cộng hòa đại diện cho phần phía tây của bang tại Quốc hội.

.

Tuy nhiên, Cawthorn đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa trước khi vụ kiện đó được giải quyết. Một thách thức tương tự chống lại Dân biểu Cộng hòa Hoa Kỳ Marjorie Taylor Greene của Georgia cũng không mang lại câu trả lời thực chất. Giống như trường hợp của Cawthorn, nó chưa bao giờ được xem xét đầy đủ khi kháng cáo.

.

Vì vậy, câu hỏi quan trọng - liệu cuộc tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 của những người ủng hộ Trump có được coi là một cuộc nổi dậy chống lại chính phủ hay không - vẫn chưa được trả lời.

.

Bopp đã bảo vệ Cawthorn và Greene trong những vụ kiện đó. Trong một cuộc phỏng vấn, ông chỉ trích gay gắt ý tưởng sử dụng sự ủng hộ hoặc tham gia của một chính trị gia vào ngày 6 tháng 1 như một lý do để khiến họ không được bỏ phiếu trong tương lai. Ông nói, điều đó làm mất đi cơ hội của cử tri để đưa ra quyết định của riêng họ về hành vi nào được chấp nhận hoặc không được chấp nhận.

.

Bopp nói với Đài WRAL: “Mục tiêu của họ là tạo ra nhiều hỗn loạn đến mức câu hỏi ai có thể làm tổng thống sẽ do các luật sư, thẩm phán và quan chức đưa ra. Không phải cử tri. Bởi vì những người ủng hộ điều này về cơ bản là phi dân chủ.”

.

Cho đến nay, chỉ có một trong số nhiều đối thủ thuộc Đảng Cộng hòa của Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson, dường như đã công khai ủng hộ thách thức Tu chính án thứ 14 chống lại Trump. Vậy là chỉ có tòa án mới quyết định nổi, và hẳn là sẽ ên tới Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.

.

⚪ ---- Trong lần xuất hiện trên chương trình Phòng Chiến tranh (War Room) của Steve Bannon hôm thứ Sáu, cựu cố vấn thương mại của Donald Trump, Peter Navarro đã yêu cầu trợ giúp tài chính và dự đoán rằng ông Navarro sẽ phải xem xét các hóa đơn pháp lý trị giá khoảng 1,7 triệu USD khi sắp ra tòa vì bị truy tố tội coi thường các trát đòi điều trần của Quốc hội.

.

Cựu phụ tá của Trump hiện đang phải đối mặt với hai tội khinh thường, có thể dẫn đến hai năm tù nếu bị kết tội. Navarro đã phải chịu một thất bại pháp lý lớn vào đầu tuần này khi Thẩm phán Amit P. Mehta bác bỏ lập luận rằng ông được đặc quyền hành pháp bảo vệ khỏi việc cung cấp lời khai và tài liệu cho ủy ban tuyển chọn của Hạ viện ngày 6/1 điều tra cuộc nổi dậy để đòi Mike Pence (lúc đó là Phó Tổng Thống) ngừng thủ tục chuyển giao quyền lực Tổng Thống [từ Trump qua Biden].

.

Với việc lựa chọn bồi thẩm đoàn dự kiến vào tuần tới ở thủ đô, báo Newsweek đưa tin rằng Navarro đã thẳng thắn tuyên bố: "Việc này sẽ khiến tôi phải trả giá trong phiên tòa khoảng 750.000 đô la," trước khi tiếp tục thừa nhận rằng Navarro có thể sẽ phải "đến Tòa kháng án và có thể là Tòa án Tối cao" với "chi phí thêm một triệu nữa."

.

Navarro cũng đăng tải trang web gây quỹ GiveSendGo của mình và vào sáng thứ Bảy, cho thấy Navarro đã huy động được 407.000 USD cho đến nay.

.

⚪ ---- Xuất hiện trên MSNBC vào sáng thứ Bảy, cựu Luật sư Hoa Kỳ Joyce Vance gợi ý rằng 17 trong số những kẻ đồng mưu bị cuốn vào bản cáo trạng Georgia RICO liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 có thể đang lạnh cẳng khi theo dõi hoạt động pháp lý của cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows, và có thể khiến họ thay lòng đổi dạ.

.

Nói chuyện với người dẫn chương trình MSNBC Katie Phang, Vance chỉ ra những khó khăn mà Meadows đã phải chịu đựng khi anh cố gắng bác bỏ vụ kiện của mình hoặc xin chuyển đến tòa án liên bang và điều đó có thể dẫn đến sự thay đổi trong chiến lược pháp lý đối với những người đang xem xét một thách thức tương tự đối với bản cáo trạng trước tòa Quận Fulton ở Georgia.

.

Như Vance giải thích, "Meadows được cho là trường hợp tốt nhất để loại bỏ bất kỳ bị cáo nào, bởi vì với tư cách là chánh văn phòng Bạch Ốc, y có nhiều nhiệm vụ liên bang [để lấy cớ chuyển lên tòa liên bang]. Meadows, cũng như luật sư của Meadows đã nói, thậm chí phải làm việc chánh văn phòng ngay cả khi tổng thống đang làm việc riêng tư."

.

Bà nói thêm: “Vì vậy, việc Meadows gặp khó khăn trong việc đưa ra một vụ án để loại bỏ là điềm báo không tốt cho các bị cáo khác. Ví dụ: [quan chức Bộ Tư Pháp] Jeff Clark, người ở Bộ điều hành về tài nguyên và môi trường quốc gia đã gặp khó khăn khi nói rằng Clark có bất kỳ công việc kinh doanh nào giúp phát triển một chiến lược để Bộ nói với các tiểu bang một cách nghiêm túc về chuyện gian lận trong cuộc bầu cử này [2020]."

.

⚪ ---- Theo giám đốc pháp lý sáng lập của Brennan Center for Justice (Trung tâm Tư pháp Brennan), niềm tin của Donald Trump rằng Trump sẽ được bồi thẩm đoàn cứu bằng phán quyết treo (hung jury) trong phòng xử án ở Washington, D.C., nơi Trump đang phải đối mặt với các cáo buộc liên bang, là hoàn toàn sai lầm.

.

Nói chuyện với người dẫn chương trình MSNBC Ali Velshi, Burt Nueborne cho biết cách duy nhất mà cựu tổng thống có thể tránh được việc Bộ Tư Pháp đưa ông ra tòa hết lần này đến lần khác về tội âm mưu và cản trở là nếu bồi thẩm đoàn gồm 12 người đồng thuận tuyên bố ông vô tội đối với mọi cáo buộc -- và rằng không có khả năng điều đó sẽ xảy ra.

.

Như ông đã nói với người dẫn chương trình MSNBC, "Công việc của [cố vấn đặc biệt Jack] Smith - và đó không phải là một công việc dễ dàng - công việc của Smith là thuyết phục tất cả 12 người rằng ông ấy [Trump] đã cố tình phạm tội ngoài sự nghi ngờ hợp lý. Nếu một bồi thẩm đoàn có nghi ngờ về điều này, thì vụ án sẽ bị treo, bồi thẩm đoàn sẽ bị treo, họ sẽ không thể kết tội Trump. Sau đó Trump có thể bị xét xử lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba. Điều duy nhất khiến Trump được tha vĩnh viễn là một sự trắng án nhất trí. Và điều đó sẽ không xảy ra. Điều tốt nhất Trump có thể hy vọng là một bồi thẩm đoàn treo và một phiên tòa thứ hai."⚪ ---- Một cựu công tố viên liên bang cho biết Donald Trump nên bị giam giữ trong khi chờ xét xử vì Trump rõ ràng là mối nguy hiểm đối với bồi thẩm đoàn, nhân chứng và cộng đồng. Cựu công tố viên liên bang và nhà phân tích pháp lý của MSNBC Glenn Kirschner đã xuất hiện hôm thứ Bảy trên The Dean Obeidallah Show, nơi ông được hỏi về những rắc rối pháp lý ngày càng gia tăng của cựu tổng thống. Cụ thể, Kirschner đang nói về những nguy cơ tiềm ẩn khi cho phép Trump được ở ngoài tù trong khi chờ xét xử.“Tôi đã xét xử các vụ án liên quan đến các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay ở thủ đô. Tôi còn lo ngại hơn nữa đối với Donald Trump vì tầm ảnh hưởng của ông ấy quá rộng, những người ủng hộ ông ấy đôi khi quá cuồng nhiệt và xa rời thực tế. Tôi xin lỗi, đây là một giáo phái [thờ Trump]."Kirschner nói thêm rằng ông "lo ngại rằng các thẩm phán vẫn chưa đẩy mạnh" để giải quyết mối nguy hiểm đang diễn ra và đã được chứng minh mà Trump gây ra cho bất kỳ ai trong quỹ đạo tố tụng của tòa án. Kirschner nói thêm: “Tôi hy vọng một lúc nào đó các thẩm phán nhận ra Donald Trump là mối nguy hiểm cho cộng đồng và nên bị giam để chờ xét xử."⚪ ---- Theo một đoạn video được một nhà lập pháp tiểu bang Florida chia sẻ, một nhóm lớn những người theo chủ nghĩa tân phát xít đeo cờ đỏ và phất cờ có hình chữ vạn đã tuần hành qua Công viên Cranes Roost ở Altamonte Springs, Florida, hôm thứ Bảy và hét lên “Tui tao ở khắp mọi nơi”. Carlos Guillermo Smith, cựu thành viên Hạ viện Florida, cho biết trong một tweet rằng những người biểu tình đang giơ cao lời chào “Heil Hitler”.Dân biểu tiểu bang Anna V. Eskamani coi vụ này là một “ví dụ hoàn toàn kinh tởm… về chủ nghĩa cực đoan cực hữu đang gia tăng ở FLlorida. Florida là quê hương của chúng tôi và tôi từ chối giao nó cho những kẻ cực đoan."Guillermo Smith nói: “Chúng ta phải đoàn kết chống lại chủ nghĩa chống Do Thái, chống người da đen và chống giới tính thứ ba LGBTQ để lấy lại nhà nước của chúng ta”.Để chuẩn bị cho Ngày Lao động, Trung tâm Nghiên cứu Chủ nghĩa cực đoan (Center on Extremism) của Liên đoàn Chống phỉ báng (Anti-Defamation League: ADL) đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Sáu cảnh báo rằng hai nhóm cực đoan—được gọi là Liên đoàn Phòng thủ Goyim (Goyim Defense League) và Bộ lạc Máu (Blood Tribe)—đang “lên kế hoạch tập trung tại Florida vào tháng 9/2023 để biểu tình chung, công khai mà họ gọi là 'Cuộc tuần hành của Áo đỏ.” (‘March of the Redshirts.”). ADL cho biết các nhóm có thể sẽ tuần hành ở “các địa điểm dễ nhìn thấy” để “thu hút càng nhiều sự chú ý của công chúng và giới truyền thông càng tốt”.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh hôm Chủ nhật nói rằng Nga đã đăng các quảng cáo tuyển lính nhắm vào công dân của các nước láng giềng gần đây. Những quảng cáo trực tuyến này đã được phát hiện ở Armenia và Kazakhstan, hứa cấp các khoản thanh toán và tiền lương ban đầu, với một số quyền công dân nhanh chóng đầy hứa hẹn. Các nỗ lực tuyển lính đặc biệt tập trung vào cộng đồng người dân tộc Nga ở khu vực Qostanai phía bắc Kazakhstan. Bộ cho biết cách tiếp cận này cho phép Nga có thêm nhân lực cho các nỗ lực quân sự ở Ukraine đồng thời có thể tránh được sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp huy động trong nước không được ưa chuộng.⚪ ---- Andriy Yermak, Chánh văn phòng của tổng thống Ukraine, hôm Chủ nhật đã bình luận về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở khu vực Odessa nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng. Yermak tuyên bố rằng các cuộc tấn công như vậy được thực hiện bởi "những kẻ khủng bố Nga" nhằm mục đích gây ra cuộc khủng hoảng lương thực và nạn đói trên quy mô toàn cầu. Sau cuộc tấn công được báo cáo, Ukraine được cho là đã phá hủy 22 máy bay không người lái của Nga trong khu vực.⚪ ----- Nhà ga xe lửa Kiyevsky ở Moscow đã được sơ tán do bị đe dọa đánh bom, TASS đưa tin, dẫn nguồn tin từ cơ quan dịch vụ khẩn cấp của thành phố. Nguồn tin lưu ý: "Có một thông báo về mối đe dọa nổ tại ga xe lửa Kiyevsky. Vì mục đích an ninh, một cuộc sơ tán đang được thực hiện", nguồn tin lưu ý và cho biết thêm các chuyên gia đang có mặt tại hiện trường, ứng phó với cảnh báo bom và kiểm tra xem có hay không. bất kỳ chất nổ nào tại hiện trường.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hàng ngày hôm thứ Bảy đã chỉ trích Moscow vì không "mang lại bất cứ điều gì khác ngoài sự suy thoái" cho Ukraine. Nhà lãnh đạo hứa rằng, quân đội Ukraine sẽ đảm bảo an ninh cho cảng Odessa và chống lại các cuộc tấn công của Nga ở Sumy và Lysychansk. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của những khu vực này đối với Kiev và "mối liên hệ lâu dài" của chúng với bản sắc dân tộc. “Hôm nay, không ai có thể chỉ định ngày nào thành phố sẽ được tự do trở lại”, Zelensky tuyên bố và lưu ý rằng tự do “chắc chắn” sẽ được khôi phục ở Ukraine một lần nữa.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh những bước tiến mà quân Ukraine đã đạt được bất chấp nhiều thách thức khác nhau và bất chấp những bình luận từ bên ngoài. Thông điệp của Zelensky đã được Bộ Quốc phòng nước này chia sẻ hôm thứ Bảy. Ông được trích dẫn nói: “Bất chấp mọi thứ và bất kể ai nói gì, chúng tôi vẫn đang tiến lên và đó là điều quan trọng nhất. Chúng tôi đang tiến lên”. Thông báo này được đưa ra ngay sau khi Mỹ thừa nhận những tiến bộ đạt được của lực lượng Kiev thời gian gần đây.⚪ ---- Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia (NSDC), Oleksiy Danilov, cho biết trên Đài phát thanh Ukraine rằng quân đội Ukraine sẽ sớm có thể tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga tới 1.500 km. "Có hai hướng đã được phát triển trong một khoảng thời gian nhất định: chương trình hỏa tiễn đã được phê duyệt vào năm 2020 để tạo ra hỏa tiễn Ukraine của riêng chúng tôi và việc sử dụng máy bay không người lái đang được triển khai hiệu quả với sự tham gia của một số lượng lớn các công ty tư nhân. Nhiều chuyên gia đã làm việc để đảm bảo Ukraine có cơ hội tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga”. Ông Danilov cho biết, không giống như Nga, Ukraine sẽ chỉ tấn công các mục tiêu quân sự chứ không phải dân thường.⚪ ---- Các quan chức ở một vùng của Trung Quốc đang kêu gọi mọi người kết hôn khi còn trẻ, với động cơ khuyến khích là tiền mặt. Các cặp đôi kết hôn ở huyện Trường Sơn (Changshan County), tỉnh Chiết Giang (Zhejiang) khi cô dâu từ 25 tuổi trở xuống sẽ nhận được khoản tiền thưởng 137 USD, quận này công bố vào tuần trước, lưu ý rằng ưu đãi này chỉ áp dụng cho những cuộc hôn nhân lần đầu, theo NBC News. Quận cho biết lời đề nghị này nhằm thúc đẩy "hôn nhân và sinh con phù hợp với lứa tuổi".Dân số Trung Quốc giảm lần đầu tiên sau 60 năm vào năm 2022, nguyên nhân chủ yếu là do người trẻ không có con. Tỷ lệ sinh đã giảm năm thứ sáu liên tiếp bất chấp nhiều biện pháp khuyến khích nhằm tăng tỷ lệ sinh. Theo số liệu từ Bộ Nội vụ, năm ngoái, số lượng cuộc hôn nhân ở Trung Quốc thấp nhất kể từ năm 1986, ở mức 6,8 triệu. Độ tuổi trung bình của những người kết hôn lần đầu đạt hơn 29 đối với nam và gần 28 đối với nữ vào năm 2020, theo NBC.Những người trẻ tuổi cho biết chi phí cao, thời gian làm việc kéo dài và các lựa chọn chăm sóc con cái hạn chế là một số lý do khiến họ không có con, hoặc ít nhất là không có nhiều con như họ mong muốn.⚪ ---- Nam Hàn là nơi có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Kể từ năm 2022, quốc gia này đã trợ cấp cho các cặp vợ chồng khoảng 1.500 USD để sinh con, sau đó là các khoản thanh toán bổ sung hàng tháng cho đến khi đứa trẻ được 2 tuổi, theo Al Jazeera. "Các lợi ích khác bao gồm chi phí y tế cho phụ nữ mang thai, điều trị vô sinh, dịch vụ trông trẻ và thậm chí cả chi phí hẹn hò", theo báo này.Trong khi đó tại Nhật Bản, thành phố Nagi đã treo thưởng 1.000 USD cho mỗi đứa trẻ chào đời sau đứa thứ hai kể từ năm 2004, theo Los Angeles Times. Thế là thành công. Thành phố có tỷ lệ sinh là 2,95 vào năm 2019, so với tỷ lệ toàn quốc Nhật Bản là 1,26.⚪ ---- California: Cảnh sát ở Fontana đang yêu cầu người dân hết sức cảnh giác trước tình trạng “tấn công người rời ngân hàng” ngày càng gia tăng. Theo Sở Cảnh sát Fontana, kẻ trộm quan sát nạn nhân rút tiền và đợi họ đến địa điểm thứ hai trước khi cướp. Cảnh sát Fontana cho biết trên Instagram: “Trong loại tội phạm này, nghi phạm quan sát nạn nhân khi họ rời ngân hàng, tổ chức tín dụng, ATM hoặc cơ sở rút tiền mặt bằng séc và tiến hành theo dõi họ đến điểm đến tiếp theo. Khi đến nơi, bọn tội phạm lợi dụng cơ hội để trộm xe của nạn nhân hoặc trực tiếp thực hiện hành vi cướp tài sản”.Một trường hợp cụ thể diễn ra vào ngày 22/7, trong đó một nạn nhân vừa rút 1.060 USD từ chi nhánh Chase Bank trên Đại lộ Slover ở Fontana đã bị đánh cắp tiền từ xe của họ sau khi họ rời ngân hàng. Sở Cảnh sát Fontana cho biết: “[Sau khi rời ngân hàng, nạn nhân] lái xe đến tiệm Walgreens trên Đại lộ Sierra và ở trong đó khoảng bảy đến tám phút. Nạn nhân bước ra khỏi cửa hàng và phát hiện cửa sổ phía trước bị đập vỡ và phong bì đựng tiền bị mất.”Trong vụ đó, đoạn phim giám sát cho thấy một chiếc Toyota 4Runner “mẫu mới hơn” lao vào chỗ đậu xe cạnh nạn nhân ngay sau khi họ đến Walgreens. Tên trộm ra khỏi xe và dùng một dụng cụ không rõ nguồn gốc đập vỡ kính cửa sổ để lấy trộm số tiền vừa rút.⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Thương vụ Việt Nam tại Anh cho biết, một số siêu thị ở nước này đã dừng bán thanh long Việt Nam và chuyển sang bán thanh long Tây Ban Nha hoặc Campuchia, sau khi phát hiện có dư lượng thuốc trừ sâu trên hàng được bán ra thị trường. Thương vụ Việt Nam tại Anh cho biết, theo thông báo của Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) và Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm Scotland (FSS), các cơ quan này đã có bằng chứng thực tế về việc trái thanh long Việt Nam có dư lượng thuốc trừ sâu tiềm ẩn rủi ro cao cho sức khỏe người tiêu dùng. FSA và FSS đang tham vấn công khai trong 6 tuần trước khi báo cáo kèm theo đề xuất kiến nghị về việc sửa đổi quy định pháp lý liên quan đến việc kiểm định trái thanh long Việt Nam.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Theo nhận định của chuyên gia kinh tế, không có bất kỳ quy định nào về việc được hạch toán lỗ cho các loại hàng hoá, dịch vụ trong nền kinh tế. Do vậy, việc giá điện phải "gánh" khoản lỗ về tỉ giá của EVN là không phù hợp. Nhận định với Lao Động về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Thoả - nguyên Cục trưởng Cục Giá (Bộ Tài chính) cho biết, cần phải bỏ ngay đề xuất này, bởi lẽ, nó trái với quy định pháp luật về giá điện hiện hành, đặc biệt là Luật Giá 2012. Không có bất kỳ quy định nào là được hạch toán lỗ do khách quan hay chủ quan cho bất cứ loại hàng hoá, dịch vụ nào trong nền kinh tế. "Đây cũng là điều chưa có trong tiền lệ", ông nói và dẫn chứng, năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) báo lỗ hơn 26.000 tỉ đồng. Nếu được tính hết khoản lỗ này vào giá thì mức giá mới phải tăng hơn không dưới 20%. Việc lỗ của EVN có trách nhiệm của cả EVN và Bộ Công Thương.⚪ ---- HỎI 1: Bạn lái xe, dễ bị đối đầu, chửi mắng, hăm dọa... nhất là ở?ĐÁP 1: Arizona hung hăng nhất. Một báo cáo của Forbes Advisor đã gọi Arizona là tiểu bang có nhiều tài xế đối đầu nhất ở Mỹ. Báo cáo cho biết các vụ bạo hành trên đường đang gia tăng trên toàn quốc. Theo báo cáo, 413 người bị thương trong một vụ xả súng trên đường lái xe vào năm 2022, tăng 135% so với năm 2018.Cuộc khảo sát được thực hiện bởi công ty nghiên cứu thị trường OnePoll cho Forbes Advisor. OnePoll đã khảo sát 10.000 người lái xe được cấp phép trên 18 tuổi sở hữu ít nhất một chiếc xe hơi và so sánh dữ liệu của họ trên tất cả 50 tiểu bang. Những người trả lời được hỏi về việc: bị ép ra khỏi đường, bị chặn chuyển làn, cố tình cắt làn đường, la mắng, lăng mạ hoặc đe dọa.Nhóm 5 tiểu bang có tình trạng lái xe đối đầu nhất ở Mỹ:1. Arizona (100/100)2. Rhode Island (98,46/100)3. West Virginia (97,82/100)4. Virginia (96,97/100)5. Oklahoma (96,49/100)Hơn 80% tài xế ở Arizona đã bị một tài xế khác la mắng, lăng mạ, chửi bới hoặc đe dọa và 31,5% tài xế ở Arizona cho biết một tài xế khác đã rời khỏi xe của họ để la hét hoặc đánh nhau với họ - xếp hạng cao thứ năm trên toàn quốc. Các tiểu bang xếp hạng thấp nhất là Delaware (0,0), Idaho (1,76) và Nam Dakota (7,87).Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có phải 61% dân Mỹ sống tháng nào hết tháng đó?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới từ LendingClub Corporation, hơn một nửa số người Mỹ đang sống bằng tiền lương, và từ chi phiếu này tới chi phiếu kia. LendingClub là công ty mẹ của LendingClub Bank, một ngân hàng thị trường kỹ thuật số, theo một bản tin được công bố hôm thứ Tư.Sau khi khảo sát 3.443 người tiêu dùng Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 7, cũng như tính đến các dữ liệu kinh tế khác, LendingClub nhận thấy rằng khoảng 61% người Mỹ đang sống từ chi phiếu lương này đến chi phiếu lương khác. Số người phải chật vật kiếm sống tăng 2 điểm phần trăm so với năm ngoái.Chi tiết: