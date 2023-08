- Terry Gou (người sáng lập Foxconn): sẽ ứng cử tổng thống Đài Loan với tư cách độc lập, hứa hòa bình và vực dậy kinh tế Đài Loan. - Trump ra tối hậu thư cho các Dân biểu Cộng hòa: hoặc quý vị luận tội Joe Biden, hoặc quý vị sẽ bị dìm vào quên lãng - Một Dân biểu Cộng hòa thú nhận điều tra luận tội TT Biden vô ích vì không thấy ai đưa ra chứng cớ gì

Terry Gou, người sáng lập và cựu giám đốc điều hành công ty công nghệ Foxconn, hôm thứ Hai tuyên bố rằng ông sẽ tranh cử tổng thống Đài Loan, cho biết nếu đắc cử, ông sẽ giải quyết các vấn đề xuyên eo biển với Trung Quốc và vực dậy nền kinh tế Đài Loan.

QUẬN CAM (VB-28/8/2023) ⚪ ---- Terry Gou, người sáng lập và cựu giám đốc điều hành công ty công nghệ Foxconn, hôm thứ Hai tuyên bố rằng ông sẽ tranh cử tổng thống Đài Loan, cho biết nếu đắc cử, ông sẽ giải quyết các vấn đề xuyên eo biển với Trung Quốc và vực dậy nền kinh tế Đài Loan.

“Tình hình kinh tế và chính trị của Đài Loan đã dần chuyển từ thịnh vượng trong quá khứ sang bờ vực thẳm”, người đàn ông 72 tuổi nói hôm thứ Hai trong cuộc họp báo tuyên bố tranh cử. "Nếu chúng ta không kiềm chế từ vách núi, chúng ta sẽ rơi vào vực thẳm mà chúng ta không thể quay trở lại." Để đủ điều kiện, ông sẽ cần phải có được khoảng 290.000 chữ ký sau 45 ngày hoàn thành đơn ghi danh, theo Ủy ban bầu cử trung ương Đài Loan.

Gou tuyên bố ông sẽ tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, cuộc đua còn bao gồm Thị trưởng Tân Đài Bắc Hou You-yi của đảng Quốc dân đảng, Phó Tổng thống Đài Loan Lai Ching-te của Đảng Dân chủ Tiến bộ và cựu Thị trưởng thành phố Đài Bắc Ko Wen-je của Đảng Nhân dân Đài Loan.

⚪ ---- Cựu Tổng Thống Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư rõ ràng cho các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội hôm Chủ nhật, bày tỏ giận dữ rằng cuộc thảo luận của họ về cuộc điều tra luận tội chống lại Tổng thống Joe Biden vẫn chưa trở thành hành động cụ thể. Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình: “Các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội, mặc dù có ý tốt nhưng vẫn tiếp tục nói về ‘Cuộc điều tra’ luận tội đối với Joe Biden gian dối.” Sau khi chửi mắng Biden với các chụp mũ vô căn cứ, Trump ra tối hậu thư, hăm dọa các dân cử Cộng Hòa: “Hoặc là quý vị LUẬN TỘI thằng cà chớn đó, hoặc là quý vị sẽ bị dìm vào LÃNG QUÊN thôi."

⚪ ---- Đảng Cộng hòa tại Hạ viện có thể cho điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden, nhưng nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa nghi ngờ rằng chuyện đó sẽ không đi tới đâu vì chẳng có chứng cớ gì để thuyết phục đa số. Nhiều nguồn tin của Đảng Cộng hòa xác nhận với CNN rằng Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã nói riêng với cuộc họp kín của mình rằng ông dự định theo đuổi một cuộc điều tra luận tội vào cuối tháng 9, nhưng giới lãnh đạo nhận ra rằng đảng Cộng hòa không có đủ 218 phiếu cần thiết để mở cuộc điều tra - vì vậy họ có thể chỉ khiến quả bóng lăn ngoài sân.

Dân biểu ủng hộ luận tội Matt Gaetz (R-FL) cho biết: “Tôi không tin rằng cần phải có một cuộc bỏ phiếu của Hạ viện để mở một cuộc điều tra luận tội”. Hiến pháp không yêu cầu tổ chức bỏ phiếu ở sàn [khoáng đại] để chính thức cho phép một cuộc điều tra, nhưng họ sẽ cần tiền để tiếp tục điều tra chính quyền Biden – điều mà McCarthy đã nói sẽ bị cắt nếu chính phủ đóng cửa vào cuối tháng tới trong một tranh chấp ngân sách.

“Nếu chúng tôi đóng cửa, tất cả chính phủ sẽ đóng cửa - điều tra và mọi thứ khác đều ngưng,” McCarthy nói hôm Chủ nhật trên Fox News. Đảng Cộng hòa đang điều tra những cáo buộc chưa được xác minh rằng tổng thống đã thu lợi từ các giao dịch kinh doanh nước ngoài của con trai ông là Hunter Biden, đồng thời họ cũng đang điều tra xem liệu Bộ Tư pháp có can thiệp vào các cuộc điều tra vụ án hình sự của con trai ông Biden hay không.

Tổng thống đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, và thậm chí một số thành viên Đảng Cộng hòa còn hoài nghi rằng họ sẽ tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chống lại Biden. “Không có bằng chứng nào cho thấy Joe Biden nhận được tiền, hoặc bạn biết đấy, Joe Biden đã đồng ý làm điều gì đó để Hunter có thể nhận được tiền”, một nhà lập pháp Đảng Cộng hòa được giấu tên nói thẳng thắn. “Không có bằng chứng nào về điều đó, và họ không thể luận tội nếu không có bằng chứng đó - và tôi không nghĩ bằng chứng đó tồn tại.”

⚪ ---- Jennifer Rubin, người theo chủ nghĩa bảo thủ cải cách, viết cho tờ Washington Post, cho rằng Ken Chesebro đã tính toán sai lầm trong phiên tòa Georgia sắp xét xử y. Nói với Ali Velshi của MSNBC vào Chủ nhật và viết cho chuyên mục của mình, Rubin nói rằng việc Chesebro kêu gọi xét xử sớm không phải là một hành động pháp lý thông minh như Chesebro có thể nghĩ.

Rubin nói về cách Chesebro coi thường Biện lý Fani Willis của quận Fulton: “Chesebro thật là kiêu ngạo khi nghĩ rằng, 'Ồ, Biện lý tiểu bang nhỏ bé này, người phụ nữ này, người phụ nữ Mỹ gốc Phi này không thể sẵn sàng ra tòa. Bà Willis thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng được hai năm. Bà đã điều tra việc này từ đầu đến cuối. Bà thực sự đã nghiên cứu về luật. Bà đã sẵn sàng và sẵn sàng để đi tới. Vì vậy, khi y nói y muốn một cuộc xét xử nhanh chóng cho y, bà nói hãy thực hiện vào ngày 23 tháng 10 và họ nói được, hãy thực hiện vào tháng 10/2023 [xét xử Chesebro].”

Vài đồng phạm bị truy tố khác, bao gồm Sidney Powell, cũng đã quyết định làm theo sự chỉ đạo của Chesebro trong việc yêu cầu xét xử sớm, điều mà luật Georgia cho phép tiến hành nhanh chóng.

Rubin giải thích: “Y dường như tin rằng vì y là tác giả của vô số ý tưởng điên rồ và những lý thuyết pháp lý kỳ quái, nên bằng cách nào đó, y sẽ thoát khỏi điều này. Bởi vì y làm việc theo lệnh của tổng thống, nơi bạn không thể buộc luật sư phải chịu trách nhiệm về lời khuyên họ đưa ra hoặc bất kỳ lý thuyết nào y đưa ra. Không điều nào trong số đó sẽ thành công và có bằng chứng chống lại điều đó từ chính email của y, từ các tài liệu của chính y, từ các bản ghi nhớ của chính y, cho thấy rằng y biết Trump đã thua, rằng y đang cố nghĩ ra một kế hoạch lập danh sách đại cử tri giả mạo và cố gắng đưa Trump bám ghế, mặc dù Trump đã thua phiếu."

Rubin tiếp tục nói rằng không biết điều gì sẽ xảy ra trong phòng xử án Quận Fulton đó, nhưng Trump có “một giả thuyết rằng nếu Trumpy có thể vượt qua cuộc bầu cử 2024, bằng cách nào đó,Trump sẽ thắng cử Tổng Thống, và sau đó Trump sẽ tự ân xá cho Trump. Nhưng việc Chesebro bị kết án nhanh chóng, bị kết án vào mùa thu năm 2023, không chung sống và không phù hợp với kế hoạch của [Trump]. Điều cuối cùng mà Trump muốn là không để bồi thẩm đoàn tương lai tìm ra, và không để những người Mỹ xem phiên tòa trên truyền hình, và không để Biện lý vạch ra băng đảng tội phạm mà Trump là ông trùm và Chesebro là thành viên. Và họ sắp được giáo dục về sự khác biệt giữa hùng biện trong một vận động chính trị và luật về sự thật trong phòng xử án."

Rubin cho rằng Trump có thể sẽ bứt tóc vì sợ những gì Chesebro đã làm. Rubin nghĩ rằng có lẽ Chesebro bây giờ, sau khi nghĩ lại, đang thấy rằng rốt cuộc thì [xét xử sớm] đây không phải là một ý tưởng hay. Theo Rubin, nhà phân tích pháp lý Jeffrey Toobin đã viết trong tuần này: “Ken rất say mê với các ý tưởng và lập luận, và nếu đó là điều gì đó mới lạ, anh ấy sẽ thích nó hơn”.

Nói cách khác, Rubin nhớ lại Giáo sư Luật Harvard Laurence Tribe đã nói rằng Chesebro thiếu khả năng phán đoán tốt (Chesebro là cựu sinh viên luật của GS Tribe).

⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy hôm Chủ nhật đã kêu gọi luận tội Tổng thống Joe Biden. McCarthy nói rằng các cuộc điều tra do Đảng Cộng hòa lãnh đạo về các giao dịch kinh doanh nước ngoài của Biden và con trai ông là Hunter cho thấy cần phải có một bước đi như vậy. Ông nói với Fox News: “Nếu bạn nhìn vào tất cả thông tin mà chúng tôi có thể thu thập được cho đến nay, thì việc bạn phải tiến hành một cuộc điều tra luận tội là một bước tự nhiên”.

.

Đầu tháng này, McCarthy khẳng định Đảng Cộng hòa sẽ “không ngần ngại tìm ra sự thật” liên quan đến các khoản thanh toán nước ngoài bị cáo buộc của Hunter Biden sau khi cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm giải trình của Hạ viện kết luận rằng gia đình Biden đã nhận được hơn 20 triệu USD tiền thanh toán từ “các nguồn nước ngoài”.

⚪ ---- Trump đang dành ngày Chủ nhật của mình không phải trên một sân gôn ở Scotland mà trên mạng xã hội, và đã lên mạng Truth Social để than phiền về những bản cáo trạng đã khiến Trump không thể tham dự Giải vô địch người cao niên Staysure PGA Seniors Championship vào cuối tuần này. Giải vô địch dành cho người cao tuổi sẽ được tổ chức tại Trump International Golf Links ở Aberdeenshire (Scotland) vào cuối tuần này. Đầu tháng này, một phát ngôn viên của doanh nghiệp kinh doanh gôn đã khẳng định rằng các cáo trạng hình sự của Trump — khi đó là 3, bây giờ là 4 — sẽ không cản trở quá trình tố tụng và rằng sân golf vẫn “hoạt động bình thường”.

⚪ ---- Fox News thú nhận hôm thứ Bảy rằng họ đã đăng một câu chuyện sai sự thật vào tháng trước rằng một gia đình Gold Star đã phải trả hàng chục nghìn đô la để đưa người thân của họ về Mỹ từ Afghanistan mà không có sự trợ giúp từ chính phủ Hoa Kỳ. Trên thực tế, gia đình không phải trả gì cả. “Câu chuyện đã được giải quyết nội bộ và chúng tôi chân thành xin lỗi gia đình Gee,” theo một phát ngôn viên cho biết trong một tuyên bố với CNN, đề cập đến gia đình Trung sĩ Thủy quân lục chiến Nicole Gee.

Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi Military.com báo cáo về nhiều email mà một phát ngôn viên của TQLC đã gửi cho các giám đốc điều hành của Fox News lưu ý rằng câu chuyện là sai sự thật. Người phát ngôn hàng đầu của TQLC đã viết cho các giám đốc điều hành Fox: “Sử dụng nỗi đau của một thành viên gia đình của một Thủy quân lục chiến đã hy sinh để câu điểm khán giả rẻ tiền là điều thật kinh tởm”.

⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence cho biết ông tự tin hơn sau cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng hòa rằng Trump sẽ không phải là ứng cử viên Đảng Cộng hòa 2024. Bình luận gia Nancy Cordes của CBS, khách mời dẫn chương trình “Face the Nation”, đã hỏi Pence tại sao ông lại ký vào cam kết của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) thề sẽ ủng hộ ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, ngay cả khi điều đó có nghĩa là ủng hộ Trump [nếu Trump thắng sơ bộ]. Pence nói rằng ông không kỳ vọng Trump sẽ là người được đề cử, đồng thời lưu ý rằng Pence đã ký cam kết phản đối Tổng thống Joe Biden.

⚪ ---- Hôm nay, Thứ Hai, sẽ là gay cấn tại tòa án Georgia. Quận Fulton, Ga., Biện lý quận Fani Willis hôm thứ Hai sẽ có cuộc đối đầu tại phòng xử án lớn đầu tiên sau khi truy tố Trump và 18 người khác trong vụ bầu cử Georgia. Tại phiên điều trần sáng thứ Hai ở Atlanta, các công tố viên sẽ phải đấu tranh với các luật sư của cựu chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump, Mark Meadows, người muốn chuyển cáo trạng của mình lên tòa án liên bang để có thể khẳng định quyền miễn tớ [vì nghe theo lệnh Tổng Thống]. Mặc dù phiên điều trần hôm thứ Hai về mặt kỹ thuật chỉ liên quan đến Meadows, nhưng quá trình tố tụng có thể có tác động đối với các đồng bị cáo khác.

Nếu Meadows thành công, Trump và những người khác có thể tự động ra tòa liên bang cùng với Meadows. Ngay cả nếu không, cùng một thẩm phán sẽ sớm xem xét các yêu cầu loại bỏ tương tự từ các bị cáo khác và thẩm phán vào thứ Hai có thể cung cấp thông tin chi tiết về suy nghĩ của ông về vấn đề này [xin chuyển xét xử lên tỏa liên bang, thay vì ở tòa tiểu bang].

Các yêu cầu cũng nhanh chóng làm phức tạp vụ án vì Willis dự định bắt đầu xét xử tất cả các bị cáo vào ngày 23 tháng 10/2023. Các công tố viên đã dốc toàn lực cho phiên điều trần với Meadows bằng cách triệu tập lời khai của Bộ trưởng Hành chánhGeorgia Brad Raffensperger và hai người tham gia khác trong một cuộc điện thoại khét tiếng, trong đó Trump yêu cầu Raffensperger giúp “tìm được 11.780 phiếu bầu”.

Cuộc gọi đó đã châm ngòi cho vụ án hình sự mà Meadows hiện phải đối mặt với hai cáo buộc. Meadows là người đầu tiên trong số 5 đồng phạm đang cố gắng thuyết phục Thẩm phán quận Steve Jones của Hoa Kỳ chuyển cáo buộc của họ lên tòa án liên bang, mặc dù Trump và những người khác có thể làm theo. Nếu nỗ lực thành công sẽ mở rộng đội ngũ bồi thẩm đoàn tới các khu vực ít ủng hộ đảng Dân chủ hơn ở Bắc Georgia, nơi có thẩm phán liên bang giám sát quá trình tố tụng và có khả năng ngăn chặn một phiên tòa được truyền hình trực tiếp.

TIN VN. Cảnh giác chất lượng sản phẩm bánh trung thu độc lạ, màu sắc bắt mắt.

TIN VN. Thư ký tài chính Công ty AIC về nước đầu thú.

⚪ ---- Người dẫn chương trình Fox News Rachel Campos-Duffy và Pete Hegseth bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch sa thải 75% công chức liên bang của ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy. Tại một sự kiện vận động tranh cử gần đây, Ramaswamy cho biết ông sẽ đối xử với chính phủ liên bang giống như cách Elon Musk đối xử với việc mua Twitter.Ramaswamy nói với những người ủng hộ: “Gần đây tôi rất vui được hiểu rõ hơn về Elon Musk. Tôi kỳ vọng anh Musk sẽ là một cố vấn thú vị của tôi vì Musk đã sa thải 75% nhân viên tại Twitter. Vâng, tôi muốn sa thải 75% công chức chính phủ liên bang."Hôm Chủ nhật, Campos-Duffy và Hegseth đã nhắc lại ý tưởng này và nói rằng sẽ có nhiều cử tri Cộng Hòa ưa thích chuyện sa thải 75% nhân viên liên bang, dù là phải thương lượng với một số công đoàn.⚪ ---- Sở An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm thứ Hai đã truy tố một cựu nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ thu thập thông tin về cuộc chiến ở Ukraine và các vấn đề khác theo yêu cầu của các nhà ngoại giao Mỹ. Vụ bắt giữ Robert Shonov, người đã làm việc tại lãnh sự quán ở Vladivostok trong hơn 25 năm, được đưa tin lần đầu tiên vào tháng 5/2023. Bây giờ FSB đã cáo buộc anh “thu thập thông tin về hoạt động quân sự đặc biệt, quá trình huy động ở các khu vực của Nga, các vấn đề và đánh giá ảnh hưởng của chúng đối với các hoạt động phản kháng của người dân trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024”.FSB cũng cho biết họ đã ban hành lệnh triệu tập hai nhà ngoại giao Mỹ được cho là đã ra lệnh cho Shonov thu thập thông tin. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên án vụ bắt giữ Shonov hồi đầu năm nay, nói rằng vai trò duy nhất của ông vào thời điểm đó là thực hiện “các bản tóm tắt thông tin từ các báo, đài từ các nguồn truyền thông công khai của Nga.” Shonov hiện phải đối mặt với án tù 8 năm nếu bị kết tội.⚪ ---- Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski hôm thứ Hai nhận xét rằng Ba Lan và các nước láng giềng vùng Baltic dự kiến sẽ có những "sự cố nghiêm trọng" tiềm ẩn ở Belarus liên quan đến Tập đoàn Wagner. Nói với các phóng viên sau cuộc gặp với những người đồng cấp từ Estonia, Latvia và Litva - lần lượt là Lauri Laanemets, Maris Kuczinskis và Agne Bilotaite - diễn ra tại Warsaw, Kaminski nói rằng tất cả các quốc gia được đề cập sẽ không ngần ngại đóng cửa biên giới với Belarus nếu cần thiết. Kaminski kêu gọi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko giải tán quân đội của Tập đoàn Wagner đang đóng quân tại Belarus và giải quyết các cuộc vượt biên bất hợp pháp của người di cư.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật cho biết ông tin rằng Ukraine sẽ nhận được bảo đảm an ninh từ Hoa Kỳ tương tự như những gì đã được cấp cho Israel. Ông cho biết mô hình này sẽ bao gồm "vũ khí, công nghệ, đào tạo, tài chính" nhưng ông thừa nhận những đảm bảo như vậy sẽ phải được Quốc hội Mỹ cho phép.Zelensky cũng bình luận về khả năng mở rộng chiến tranh sang lãnh thổ Nga, nói rằng một số đồng minh của Ukraine chưa chuẩn bị cho sự leo thang như vậy. Ông nói thêm: “Ukraine cần biết rằng vào lúc này hay lúc khác, Ukraine có thể bị bỏ rơi, lúc này hay lúc khác, một đối tác có thể ly khai do một số quy trình nội bộ hoặc chính trị nội bộ, hoặc thậm chí do bầu cử”.⚪ ---- Báo Kyiv Post hôm Chủ nhật dẫn một nguồn tin của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đưa tin máy bay không người lái của Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công vào một sân bay ở Kursk trong đêm, tấn công 5 máy bay phản lực của Nga. Tin cho biết Ukraine đã tấn công 4 máy bay Su-30 và một chiếc MiG-29, đồng thời làm hư hại 2 dàn phóng hỏa tiễn Pantsir và radar của hệ thống phòng không S-300. Người này nói thêm rằng "chỉ có ba" máy bay không người lái của Ukraine bị phòng không Nga bắn hạ trong chiến dịch này.Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng thủ của nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Kursk. Tuy nhiên, không có đề cập nào đến việc sân bay bị tấn công khi Thống đốc khu vực Roman Starovoyt nói rằng một tòa nhà chung cư đã bị hư hại do máy bay không người lái rơi xuống.⚪ ---- Người phát ngôn của Tập đoàn quân sự miền Đông Illia Yevlash cho biết trên truyền hình quốc gia hôm 27/8 rằng Nga đã tập trung khoảng 110.000 quân nhân theo hướng Lyman-Kupyansk. Trên hai mặt trận này, quân chiếm đóng đang tích cực sử dụng các đơn vị tấn công được gọi là “Storm-Z” cũng như các lực lượng chính quy, bao gồm cả một trung đoàn xe tăng.“Tổng cộng, nếu chúng ta nhìn vào toàn bộ hướng Lyman-Kupyansk, hiện có khoảng 110.000 quân nhân Nga. Tuy nhiên, nếu chúng ta phân chia nó, chẳng hạn như về hướng Kupyansk, có 45.000 quân, trong khi ở hướng Lyman, có 48.000 lực lượng chiếm đóng của Nga”, Yevlash nói.⚪ ---- Quá giàu, dễ bị giết... "Họ nằm trong số những kẻ bị giết giàu có nhất trong lịch sử." Và gần sáu năm sau, vụ sát hại Barry và Honey Sherman vào tháng 12/2017 vẫn chưa được giải quyết. Không có nghi phạm nào được nêu tên, nhưng như 2 phóng viên Matthew Campbell và Ari Altstedter viết cho báo Bloomberg Businessweek, cảnh sát và nhóm tư nhân được những đứa con trưởng thành của gia đình Sherman thuê "đã tiết lộ rất nhiều thông tin về gia đình Sherman và thế giới của họ" - phần lớn là những chi tiết không có thật.Lần cuối cùng Bloomberg Businessweek đề cập đến vụ này là khi nào vào năm 2018. Bài báo dài của họ sử dụng các hồ sơ pháp lý, tài liệu của cảnh sát, tài liệu riêng tư và các cuộc phỏng vấn không chính thức để điền vào một số chỗ trống về những gì đã xảy ra trong những năm kể từ khi vụ việc xảy ra. Cặp vợ chồng ở Toronto được phát hiện đã chết bên cạnh bể bơi trong nhà với dây thắt lưng quanh cổ.Các phóng viên Campbell và Altstedter nói rõ rằng gia đình thân thiết trước đây đã chứng kiến mối quan hệ ngày càng xấu đi. Hai đứa con của cặp đôi—Jonathon, hiện 40 tuổi và Alexandra, 37 tuổi—đã ngừng nói chuyện vào năm 2019. Bốn nguồn tin cho biết Alexandra đã cắt đứt liên lạc sau khi nghi ngờ Jonathon có thể đã nhúng tay vào các vụ giết người; nguồn tin cảnh sát nói rằng không có bằng chứng về điều đó.Tất cả những đứa trẻ đã cắt đứt quan hệ với chị gái của Honey, Mary Shechtman, rõ ràng là sau khi Shechtman bắt đầu nhấn mạnh rằng kế hoạch của Honey là sẽ để lại cho cô này hàng trăm triệu USD (giá trị tài sản ròng của Barry Sherman ước tính khoảng 3,6 tỷ USD). Toàn bộ bài báo cũng đi sâu vào những mâu thuẫn giữa bọn trẻ và các nhân viên khác nhau của Apotex, nhà sản xuất dược phẩm chung mà Sherman thành lập, đồng thời là người quản lý công ty cổ phần của gia đình.⚪ ---- Thân thiện nhất với chó là thành phố Orlando, Florida, nơi lý tưởng với chó. Lawn Starter, nơi xếp hạng 200 thành phố lớn nhất Hoa Kỳ về mức độ thân thiện với chó, đã viết như vậy. Các yếu tố bao gồm tỷ lệ tài sản cho thuê thân thiện với chó; số bác sĩ thú y, người chăm sóc lông và công viên chó; thật dễ dàng để dắt chó đi dạo; và thậm chí cả tỷ lệ các nhà hàng cho phép đưa chó vào trong khuôn viên. Nhìn chung, các thành phố phía nam và tây nam có kết quả tốt nhất. Paterson, New Jersey, đứng cuối cùng.Thành phố thân thiện nhất với chó là:1. Orlando, Florida, tổng số điểm 49,552. Tampa, Florida, 47,083. Alexandria, Virginia, 46,924. Austin, Texas, 46,415. Richmond, Virginia, 46,156. San Diego, California, 45,797. Atlanta, Georgia, 45,628. Scottsdale, Arizona, 45,629. Knoxville, Tennessee, 44,0910. Miami, Florida, 44.04Kém thân thiện nhất với chó là:191. Hialeah, Florida, 18.94192. Kansas City, Kansas, 18.64193. Springfield, Massachusetts, 18.53194. West Valley City, Utah, 17.68195. Brownsville, Texas, 15.92196. Laredo, Texas, 15.07197. Bridgeport, Connecticut, 14.96198. Newark, New Jersey, 14.81199. Detroit, Michigan, 14.20200. Paterson, New Jersey, 14.04⚪ ---- Quận San Diego: ông cụ 90 tuổi vẫn sân si, rút dao đâm vợ, vào tù. Một ông cụ 90 tuổi đang vào tù chiều thứ Sáu sau khi đâm vợ trong một cuộc tranh cãi ở Encinitas. Cảnh sát San Diego được gọi đến dãy nhà 1000 Phố C ở Encinitas vào thứ Năm, ngày 24 tháng 8, khoảng 7 giờ tối. sau khi có thông tin cho rằng một phụ nữ bị thương và cần được hỗ trợ.Cảnh sát San Diego thông cáo báo chí: “Người chồng [Clark Sandknop] đã dùng dao đâm vợ mình. Người vợ 82 tuổi của Sandknop được đưa đến bệnh viện khu vực để điều trị những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, và Sandknop cũng được điều trị tại bệnh viện khu vực vì những vết thương nhẹ." Clark Sandknop đã bị đưa vào nhà giam Vista với tội danh âm mưu giết người và trọng tội ngược đãi người cao tuổi.⚪ ---- Theo một nghiên cứu mới về thiệt hại xe hơi từ một công ty cung cấp công nghệ cho bảo hiểm xe và ngành công nghiệp sửa chữa va chạm. Công ty Mitchell International đã sàng lọc dữ liệu ngành trong quý 2 năm 2023 và nhận thấy rằng chi phí sửa chữa trung bình cho xe điện cao hơn 963 USD ở Mỹ và cao hơn 1.328 USD ở Canada so với các loại xe xăng trong tương đương.Tin này đặc biệt không vui đối với những người sở hữu Tesla. Theo nghiên cứu, chi phí sửa chữa va chạm trung bình của xe Tesla cao hơn 1.589 USD ở Mỹ và cao hơn 1.600 USD ở Canada. Tesla đã cố gắng giải quyết chi phí sửa chữa cao bằng cách mở rộng các dịch vụ bảo hiểm của mình (bảo hiểm Tesla có sẵn ở 12 tiểu bang) và mở các cửa tiệm sửa xe và cơ sở sửa chữa nội bộ.Một yếu tố dẫn đến điều này là tỷ lệ các bộ phận được sửa thay vì thay thế trong xe điện thấp hơn, ở mức 13,49%, so với 19,20% của xe xăng. Những bộ phận đó cũng có nhiều khả năng đến từ nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), có khả năng ảnh hưởng đến chi phí. Việc sửa xe điện được nghiên cứu có trung bình 90,75% bộ phận OEM so với 66,50% bộ phận OEM dành cho xe chạy xăng.⚪ ---- Los Angeles: nổ súng, 1 chết, 1 bị thương, nghi can bị bắt. Có 1 người đàn ông chết và 1 người khác bị thương sau vụ nổ súng tại một tòa nhà chung cư ở Rowland Heights vào khuya thứ Bảy. Theo Cảnh sát Quận Los Angeles, cảnh sát đã đến dãy nhà 1900 trên Đại lộ Sierra Leone vào khoảng 11:30 tối, thấy một người đàn ông chết tại hiện trường và một người khác bị vết thương do đạn bắn. Người dân trong khu vực cho biết, nhiều phát súng đã nổ ra khiến khu vực này trở nên hoảng loạn. Các nạn nhân chỉ được xác định là đàn ông gốc Tây Ban Nha. Một nghi phạm đã bị bắt và một khẩu súng được thu hồi tại hiện trường.⚪ ----Theo báo Vietq. Tết Trung thu đang tới gần là dịp các nhà sản xuất tung ra thị trường nhiều loại bánh trung thu với đủ loại nhân, màu sắc bắt mắt. Tuy nhiên nên cẩn trọng khi mua vì có thể là hàng không nhãn mác, nguồn gốc không rõ ràng.⚪ ----Theo báo Dân Trí. Chiều 28/8, thông tin với phóng viên Dân trí, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Nguyễn Thị Thu Phương (Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC) đã ra đầu thú. Theo Người phát ngôn Bộ Công an, bị can này được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp nhận. Phương là đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh. Việc Phương về nước đầu thú sẽ được xem xét hưởng khoan hồng của pháp luật. Trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh, kết luận điều tra xác định Phương và bộ phận thư ký tài chính được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch AIC, đang trốn truy nã) giao điều hành hoạt động các công ty "sân sau" trong hệ sinh thái AIC, gồm: Công ty Mopha, Công ty Phúc Hưng, Công ty Uy tín Toàn Cầu, Công ty Công nghệ cao... Ngoài ra, Phương còn được phân công phụ trách việc thu, chi riêng của bà Nhàn. Hoạt động này không được hạch toán vào sổ sách của công ty. (ghi chú: bà Phương là cánh tay mặt, giữ sổ sách cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người đang tỵ nạn ở Đức và được cảnh sát Đức bảo vệ. Bà Nhà được báo Đức tháng trước cho biết là tình nhân của Thủ Tướng Phạm Minh Chính và có một con gái với ông Chính. Việc truy nã bà Nhàn được xem là tấn công Thủ Tướng Phạm Minh Chính.)⚪ ---- HỎI 1: Để không bị đọc sót, hãy gửi email của bạn vào Chủ Nhật từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát do AI cung cấp đã cho thấy, để bảo đảm rằng email của bạn được đọc, hãy gửi email trong khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Axios HQ, một công ty tạo ra "nhu liệu hỗ trợ AI giúp các tổ chức quản lý các thông tin liên lạc thiết yếu của họ", đã phân tích tỷ lệ mở trung bình của 8,7 triệu email được gửi qua nền tảng của nó trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2023, để thấy rằng các Chủ Nhật từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Buổi chiều là thời điểm tốt nhất để gửi email, Business Insider đưa tin.Cuộc khảo sát cho thấy 94% email gửi trong thời kỳ vàng này đã được mở ra đọc, trong khi 86% email gửi từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối cùng ngày cũng được mở. Nó tuyên bố rằng điều này có thể một phần là do vào Chủ nhật, có ít email hơn trong hộp thư đến của mọi người, làm tăng cơ hội mở và đọc nó.Nhân viên gửi email “trong thời gian cạnh tranh thấp, chẳng hạn như tối Chủ nhật, có thể đảm bảo rằng họ luôn được chú ý – và đứng đầu trong hộp thư đến – trong những giờ rảnh rỗi nhất của độc giả, chẳng hạn như sáng thứ Hai,” theo Insider đưa tin Axios HQ cho biết .Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có phải 53% người Mỹ trưởng thành nói họ từng được người thân quá cố tới thăm trong giấc mơ?ĐÁP 2: Đúng thế. Trung tâm Nghiên cứu Pew đưa ra kết quả khảo sát công bố hôm thứ Tư, chỉ hơn một nửa trong số 5.079 người Mỹ trưởng thành được khảo sát - 53% - cho biết đã từng được người thân đã chết đến thăm trong giấc mơ “hoặc một số hình thức khác”.Và 44% số người được hỏi cho biết họ đã trải qua ít nhất một trong ba cuộc gặp gỡ này trong năm qua: cảm thấy sự hiện diện của người thân đã chết, kể cho một thành viên quá cố trong gia đình về cuộc sống của họ hoặc có một người thân đã qua đời liên lạc với họ, theo Trung tâm Nghiên cứu Pew.

Trung tâm đã tiến hành cuộc khảo sát giữa các thành viên của American Trends Panel trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4. Cuộc khảo sát bao gồm câu trả lời từ “Người Mỹ thuộc mọi tôn giáo”, bao gồm cả Phật tử, người Do Thái và người Hồi giáo, trung tâm cho biết. Cuộc khảo sát cho thấy phụ nữ – 41% – cũng có nhiều khả năng hơn nam giới – 27% – cho biết gần đây họ cảm thấy có sự hiện diện của người thân đã chết.

Chi tiết:

