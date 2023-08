- Luật sư Lawrence Caplan ở Florida kiện: Trump gây ra bạo loạn 6/1/2021, nên theo Hiến pháp tu chính 14, Trump mất quyền ứng cử, hay giữ chức vụ công. - Cựu công tố Glenn Kirschner: Trump xin xét xử từ tháng 4/2026, nhưng vào ngày mốt, Thẩm phán Tanya Chutkan sẽ bác bỏ, để chọn đầu năm 2023. - Putin sẽ chờ một Tổng Thống Cộng Hòa lên ngôi để Mỹ cắt quân viện Ukraine, và Ukraine sẽ sụp đ

Hình năm 2018 tại Helsinski. Putin sẽ chờ Trump hoặc một Tổng Thống Cộng Hòa cùng lập trường thắng cừ để sẽ buộc Ukraine phải đầu hàng hoàn toàn trước những yêu cầu của Putin.

.

- Luật sư Lawrence Caplan ở Florida kiện lên liên bang: Trump gây ra bạo loạn 6/1/2021, nên theo Hiến pháp tu chính 14, Trump mất quyền ứng cử, hay giữ chức vụ công.

- Cựu công tố Glenn Kirschner: Trump xin xét xử từ tháng 4/2026, nhưng vào ngày mốt, Thẩm phán Tanya Chutkan sẽ bác bỏ, để chọn đầu năm 2023.

- Putin sẽ chờ một Tổng Thống Cộng Hòa lên ngôi để Mỹ cắt quân viện Ukraine, và Ukraine sẽ sụp đổ.

- Chiến lược gia Cộng Hòa: Trump dùng ảnh tù gây quỹ vận động sẽ làm hại khi tổng tuyển cử 2024.

- Trump lại chửi mắng Công tố đặc biệt Jack Smith, cả Tổng Thống Joe Biden và cựu Phó Tổng Thống Mike Pence.

- John Eastman bên bờ bị California tước giấy phép hành nghề luật

- Tổng Thống Joe Biden khen ảnh tù của Trump: Đẹp trai, tuyệt vời.

- Sidney Powell, cựu luật sư của Trump, xin tòa tiểu bang Georgia xét xử bà sớm, nhanh chóng (hiện chỉ LS Chesebro được cho xét xử sớm vào ngày 23/10/2023).

- Có 3 đồng phạm của Trump nộp hồ sơ ở tòa Georgia: họ làm đại cử tri giả vì theo lệnh Trump và nhóm cố vấn Trump.

- Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa 2028 sẽ được tổ chức tại Houston, Texas.

- Tỷ phú George Soros: Theo luật, Trump sẽ vào tù trước bầu cử 2024, và Mỹ sẽ khủng hoảng hiến pháp nếu Trump thắng bầu cử 2024.

- 7 cơn lốc xoáy đã ập xuống Michigan, làm 5 người chết, đổ cây, tốc mái các tòa nhà và mất điện.

- Giám đốc bóng đá Tây Ban Nha bị FIFA đình chỉ 90 ngày vì cưỡng hôn nữ cầu thủ. Thư phản đối từ 81 nhân vật thể thao, bao gồm 23 nữ cầu thủ đội vô địch ra tối hậu thư: đuổi ông giám đốc vì ôm hôn.

- Đài Loan: 32 chiến đấu cơ và 9 chiến hạm TQ tới hù dõa, với 20 phi cơ vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan

- Nga: đã ngăn chặn được một "cuộc tấn công khủng bố" từ Ukraine tới gần Moscow.

- Tổng thống Belarus: Prigozhin (có tin đã chết vì rớt phi cơ) không yêu cầu đảm bảo an ninh trong thời gian ở Belarus.

- Putin ký sắc lệnh: tất cả lính, tình nguyện viên (dù là lính ngoại quốc của Wagner) tham chiến ở Ukraine, phải tuyên thệ trung thành với Nga.

- Quận San Bernadino: giáo viên say, vẫn vào lớp dạy, bị cảnh sát bắt.

- Quận San Diego: Một phi cơ phản lực F/A-18 Hornet

- Nam California: bắt 11 nghi phạm chuyên xông vào các tiệm, đập tủ kính, vơ vét rồi chạy.

- TIN VN. Mỗi người Việt có tới 10 năm phải sống chung với bệnh tật.

- TIN VN. Sạt lở nghiêm trọng bờ sông, bờ biển tại Bến Tre, Long An.

- HỎI 1: Có tới 40 trẻ em bị bắt nạt trong sân trường năm ngoái? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 1/3 người đầu tư Hoa Kỳ sẽ làm theo lời khuyên từ trí tuệ nhân tạo AI? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-26/8/2023) ⚪ ---- Các quan chức cho biết ít nhất 7 cơn lốc xoáy đã ập xuống Michigan trong khuôn khổ các cơn bão dữ dội do gió mạnh gây ra khiến 5 người chết, đồng thời làm đổ cây, tốc mái các tòa nhà và khiến hàng trăm nghìn khách hàng không có điện. Cơ quan Thời tiết Quốc gia hôm thứ Sáu cho biết một cơn lốc xoáy EF-2 với tốc độ gió tối đa 125 dặm/giờ đã tấn công Lansing, thủ phủ của tiểu bang, khiến một người thiệt mạng vào tối thứ Năm và ba người khác bị thương. Người phát ngôn Sở Cảnh sát Lansing Jordan Gulkis cho biết một phụ nữ 84 tuổi đã thiệt mạng sau khi cây đổ vào một ngôi nhà. Lính cứu hỏa đã đưa người phụ nữ ra khỏi nhà nhưng cô được cho là đã chết tại bệnh viện.

.

⚪ ---- Một luật sư của Trump có thể sắp bị California tước giấy phép hành nghề. Cựu luật sư của cựu Tổng thống Trump, John Eastman, không thể hoãn phiên tòa tước quyền hành nghề ở California, một thẩm phán đã ra phán quyết hôm thứ Sáu. Eastman lập luận rằng tư cách của anh ta là đồng phạm không bị truy tố [ở tòa thủ đô DC] trong vụ gian lận bầu cử liên bang chống lại Trump, và là bị cáo [ở tòa tiểu bang Georgia] trong vụ gian lận bầu cử Georgia sâu rộng sẽ làm phức tạp thêm phiên điều trần tước quyền hành nghề, vì Eastman có thể tự buộc tội Eastman.

.

Hội đồng Luật gia ở California đang tìm cách thu hồi giấy phép hành nghề luật của Eastman vì bị cáo buộc công việc của Eastman là truyền bá các âm mưu gian lận bầu cử và khuyến khích các chính trị gia Georgia tạo ra một nhóm đại cử tri giả mạo. Tuy nhiên, thẩm phán Yvette Roland đã ra phán quyết rằng Eastman không thể thoát khỏi lệnh tước quyền luật sư vì Eastman đã bắt đầu quá trình tố tụng. Eastman đã tham gia một cuộc phỏng vấn kéo dài tám giờ trước đó trong phiên tòa và quyết định không viện dẫn các quyền của Tu chính án thứ 5 (quyền im lặng) chống lại việc tự buộc tội khi thảo luận về các vấn đề hiện là một phần của các vụ án hình sự.

.

Thẩm phán Roland viết: “Có một điều chắc chắn là một nhân chứng không thể chọn tự nguyện làm chứng về một chủ đề trong một thủ tục pháp lý và sau đó yêu cầu quyền giữ im lặng với đặc quyền tự buộc tội khi được hỏi về các chủ đề cụ thể”.

.

Thẩm phán cũng lưu ý rằng Eastman đã viện dẫn các quyền trong Tu chính án thứ 5 của mình nhiều lần trước đây, kể cả trong cuộc phỏng vấn với Ủy ban Hạ viện 6/1 năm ngoái về hành vi tương tự được đề cập. Roland lập luận thêm rằng Eastman đã nhận thức được khả năng hành vi này sẽ bị điều tra hình sự vì Eastman đã được đại bồi thẩm đoàn Georgia phỏng vấn và cuối cùng đã truy tố Eastman.

.

“[Eastman] hoàn toàn nhận thức được rằng Eastman có khả năng bị phạm tội vì những hành động của mình xung quanh cuộc bầu cử năm 2020, đây cũng là chủ đề của [vụ tước quyền hành nghề],” Roland viết. “Tuy nhiên, Bị đơn [Eastman] đã đưa ra nhiều lời khai mà không bao giờ viện dẫn Tu chính án thứ 5 và không yêu cầu giảm nhẹ cho đến sáu ngày xét xử.”

.

Roland nói rằng thông thường một vụ án tước quyền hành nghề sẽ bị tạm dừng do bị truy tố tội hình sự, nhưng “tình huống đặc biệt” trong trường hợp này, bao gồm cả số giờ lấy lời khai của Eastman, khiến điều đó là không thể.

.

⚪ ---- Xuất hiện trên chương trình "The Katie Phang Show" của MSNBC vào sáng sớm thứ Bảy (hôm nay), cựu công tố viên liên bang Glenn Kirschner tuyên bố các luật sư của Donald Trump có thể mong đợi đề xuất trì hoãn phiên tòa xét xử thân chủ của họ sang năm 2026 sẽ bị Tòa án thủ đô đốt cháy đối với Thẩm phán Tanya Chutkan trong phiên xử hôm thứ Hai 28/8/2023.

.

Nói chuyện với người dẫn chương trình, ông đồng ý với khẳng định của cô và của người đồng tham luận Hugo Lowell của tờ Guardian, rằng hành động [xin hoãn sang 2026] từ các luật sư của cựu tổng thống là "lố bịch" một cách trắng trợn. "Glenn, anh và tôi đã xét xử các vụ án tại tòa án liên bang, việc yêu cầu ngày xét xử kéo dài đến tháng 4/2026 không chỉ buồn cười mà còn lố bịch. Anh mong đợi điều gì sẽ thấy vào thứ Hai với Thẩm phán Chutkan?" người dẫn chương trình Phang nhắc nhở.

.

Kirschner trả lời: “Katie, đó không phải là một câu hỏi hợp lý, và thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng điều đó sẽ khiến quyết định của Thẩm phán Chutkan trở nên dễ dàng hơn một chút. Đây không phải là một hoạt động luật sư hợp pháp đang diễn ra bởi các luật sư bào chữa hình sự của Donald Trump. Có cảm giác giống như họ đang đóng vai trò trợ lý chủ tịch ban vận động tranh cử cho Donald Trump. Vì vậy, hãy lắng nghe, nếu tiếng nói hợp lý nhất trong phòng là [Công tố đặc biệt] Jack Smith và nhóm công tố viên liên bang của ông ấy, và tôi tin rằng đó là những tiếng nói hợp lý, thì Thẩm phán Chutkan có thể sẽ làm theo khuyến nghị của họ [Công tố]. Tôi đoán Thẩm phán Tanya Chutkan sẽ ấn định ngày xét xử vào các tháng đầu năm 2024 để vụ án này có thể được giải quyết tốt đẹp trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11/2024”.

.

⚪ ---- Trump lại chửi mắng Công tố đặc biệt Jack Smith, cả Tổng Thống Joe Biden và cựu Phó Tổng Thống Mike Pence. Trump đã phát động một cuộc tấn công khác nhằm vào Jack Smith bằng một lời phàn nàn đêm qua trên mạng Truth Social, phàn nàn rằng Công tố đặc biệt Smith đang khiến cho Trump trông "tồi tệ". Vào khoảng 2 giờ sáng, Trump đã lên mạng để gõ phẫn nộ về bản cáo trạng tại tòa án liên bang Florida cáo buộc Trump và một số phụ tá thân cận của ông cản trở công lý liên quan đến các tài liệu của chính phủ bị Trump đánh cắp.

.

Trump nổi giận khi các đoạn băng giám sát tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông sẽ được sử dụng làm bằng chứng chống lại ông. Trump viết: “Các cuộn băng an ninh từ Mar-a-Lago mà công tố viên độc ác và nham hiểm, Deranged Jack Smith, ‘bị rò rỉ’ hoặc được tuyên bố khác là đã bị xóa hoặc thay đổi, trên thực tế, KHÔNG bị xóa hoặc thay đổi. Đó là một câu chuyện giả do côn đồ của chính phủ tung ra. Những cuốn băng đó được trao tay một cách công khai, không có sự phản đối hay kiện tụng, và sau đó 'Kẻ loạn trí' khiến tôi trông càng tệ càng tốt. Toàn bộ vụ việc là GIẢ vì Tôi tuân theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống. Biden hay Pence thì không!”

.

Thực tế là Trump bịa đặt, vì có lệnh từ Trump bảo hãy xóa băng giám sát, nhưng người phụ trách tin học không giám xóa. Bản cáo trạng ghi nhận những nỗ lực của de Oliveira, 56 tuổi, nhằm xác định đoạn phim an ninh được lưu trữ trên hệ thống Mar-a-Lago trong bao lâu. Người ta nói rằng sau đó de Oliveira đã nói với một nhân viên khác của Mar-a-Lago rằng “'ông chủ' muốn xóa máy chủ." Bản cáo trạng cũng mô tả de Oliveira và Nauta đang tổ chức các kế hoạch của họ một cách bí mật, không đi trên lối thường, mà đi chen giữa những bụi cây xung quanh văn phòng Công nghệ Thông nơi lưu giữ đoạn phim an ninh.

.

⚪ ---- Một chiến lược gia của Đảng Cộng hòa hôm thứ Sáu cho biết những nỗ lực gây quỹ từ bức ảnh chụp trong tù của Trump có thể sẽ giúp ngắn hạn nhằm thắng đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa nhưng có thể sẽ nhấn chìm Trump trong một cuộc tổng tuyển cử. Scott Jennings trong lần xuất hiện trên chương trình “The Situation Room with Wolf Blitzer” của CNN đã thừa nhận rằng nếu Trump giành được đề cử của Đảng Cộng hòa, thì cựu tổng thống sẽ đặt Đảng Cộng hòa vào một “một câu hỏi hóc búa”.

.

Bình luận của Jennings theo sau Blitzer nói rằng "Ảnh chụp trong tù của Trump có thể giúp quyên góp một số tiền cho vận động tranh cử của mình. Nhưng liệu nó có giúp ích gì cho Trump về mặt chính trị không?” người dẫn chương trình hỏi Jennings.

.

“Hãy nhìn xem, hiện tại Trump đã sử dụng những vướng mắc pháp lý khác nhau này để nâng cao vị thế của mình trong cuộc bầu cử sơ bộ Cộng hòa. Họ sẽ làm điều đó một lần nữa. Nhưng điều ngày càng trở nên rõ ràng, Wolf, là khoảng cách giữa những gì đang giúp anh ấy duy trì cơ sở ủng hộ chính và sẽ gây tổn hại cho anh ấy trong một cuộc tổng tuyển cử,” Jennings nói.

.

“Hiện tại có rất nhiều cuộc thăm dò cho thấy rằng những vướng mắc pháp lý này đang gây tổn hại cho Trump, rằng nếu Trump bị kết án trọng tội, điều đó sẽ khiến việc bầu cử tổng thống của Trump trở nên rất khó khăn, nếu không muốn nói là không thể. Sẽ rất khó để Trump được bầu, vì vậy đó là một sự mất kết nối điên rồ. Điều giúp ích cho bạn hôm nay có thể giết chết bạn vào ngày mai nếu Trump trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, và đó là một câu hỏi hóc búa đối với Đảng Cộng hòa.”

.

⚪ ---- Putin sẽ chờ một Tổng Thống Cộng Hòa lên ngôi để Mỹ cắt quânv iện Ukraine, và Ukraine sẽ sụp đổ. Trong số nhiều khán giả quan tâm theo dõi cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của Đảng Cộng hòa vào năm 2024 có thể có Tổng thống Nga Vladimir Putin, người không chỉ quan tâm đến việc ai sẽ là tổng thống tiếp theo. Theo nhà phân tích Steven Collinson của CNN, nhà lãnh đạo Nga đã biết mình sẽ có những gì nếu Donald Trump giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai và có thể ông ta đã để mắt đến một số ứng cử viên Đảng Cộng hòa mà sự ủng hộ đối với Ukraine không chắc chắn.

.

Như nhà phân tích của CNN đã chỉ ra, các tính toán của Putin đang thay đổi liên tục vì Trump có thể không lọt vào danh sách ứng cử viên cuối cùng của Đảng Cộng hòa do vô số vấn đề pháp lý của ông. "Nếu Tổng thống Joe Biden tái đắc cử vào năm tới, ông ấy khó có thể rời bỏ Ukraine - mặc dù sự hoài nghi ngày càng tăng của cử tri Mỹ về sự hào phóng của chính phủ Biden đối với Kyiv có thể khiến việc thông qua các gói viện trợ lớn thông qua Quốc hội trở nên khó khăn hơn. Nhưng nếu Trump hoặc một đảng viên Cộng hòa có cùng chí hướng khác giành chiến thắng và nhậm chức tổng thống, Mỹ có thể từ bỏ vai trò lãnh đạo phương Tây ủng hộ cuộc chiến sinh tồn của Ukraine," ông viết.

.

Điển hình là những khẳng định trong cuộc tranh luận được đưa ra bởi doanh nhân Vivek Ramaswamy, người cũng đã nhận được sự chỉ trích nặng nề từ cựu Đại sứ LHQ Nikki Haley, một người ủng hộ nhiệt thành việc ngăn chặn bước tiến của Putin. Ramaswamy nói với khán giả Fox News: “Ukraine không phải là ưu tiên hàng đầu của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Và tôi nghĩ rằng cũng chính những người đã đưa chúng ta vào (Chiến tranh) Iraq, cũng chính những người đã đưa chúng ta vào Chiến tranh Việt Nam, các bạn không thể… bắt đầu một cuộc chiến không phân thắng bại khác. Và tôi không muốn đi đến điểm gửi các nguồn lực quân sự của mình ra nước ngoài trong khi chúng ta có thể sử dụng chúng ở quê nhà để bảo vệ biên giới của chính mình một cách tốt hơn”.

.

Theo nhà phân tích của CNN, "Ramaswamy có thể không sẵn sàng giành được đề cử của Đảng Cộng hòa, nhưng ông ấy đại diện cho một luồng tư tưởng mạnh mẽ trong đảng - một điều được thể hiện rõ nhất bởi chính Trump, người đã hứa hẹn một cách không chắc chắn sẽ chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine trong vòng 24 giờ nếu Trump đắc cử. Cách duy nhất Trump có thể làm là buộc Ukraine phải đầu hàng hoàn toàn trước những yêu cầu của Putin."

.

.

⚪ ----Một luật sư ở Florida đang thách thức khả năng tranh cử tổng thống vào năm 2024 của cựu Tổng thống Trump theo Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ, trích dẫn vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1/2021. Lawrence Caplan, một luật sư thuế ở Quận Palm Beach, đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án liên bang hôm thứ Năm, chỉ ra một điều khoản trong bản Tu chính nói rằng những người “đã tham gia nổi loạn” chống lại chính phủ thì không thể giữ chức vụ công được.

.

Báo The Palm Beach Post ghi nhận: “Điểm mấu chốt ở đây là Tổng thống Trump vừa tham gia vào một cuộc nổi dậy, vừa hỗ trợ và an ủi những cá nhân khác đang tham gia vào các hành động đó, theo ý nghĩa rõ ràng của những điều khoản như được định nghĩa trong Phần Ba của Bản Tu Chính thứ 14 trong Hiến pháp. Giả sử rằng hồ sơ công khai cho đến nay là chính xác và chúng tôi không có bằng chứng ngược lại, Trump không còn đủ điều kiện để tranh cử chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ hoặc bất kỳ tiểu bang nào khác.”

.

Đơn kiện của Caplan là một trong những thách thức đầu tiên đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp trong nỗ lực tranh cử năm 2024 của Trump, mặc dù Trump cũng đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở cả cấp tiểu bang và liên bang về hành động hủy bỏ kết quả của cuộc bỏ phiếu năm 2020. Trả lời phỏng vấn của báo The Hill, Caplan nói rằng “ai đó phải đi đầu” trong việc thách thức khả năng ứng cử của Trump.

TIN VN. Mỗi người Việt có tới 10 năm phải sống chung với bệnh tật.

TIN VN. Sạt lở nghiêm trọng bờ sông, bờ biển tại Bến Tre, Long An.

Ông nói: “Đây là một kẻ đáng sợ, đáng sợ và nếu ông ta là tổng thống, tôi nghĩ tất cả chúng ta đang trên đường đi tới chủ nghĩa phát xít. Không có luật nào nói rằng chúng ta phải duy trì chế độ dân chủ mãi mãi.”Trong hồ sơ, Caplan viết rằng sự thật trong vụ án của anh ta “không thể phủ nhận là đơn giản”. Năm 2016, Trump thắng cử tổng thống và năm 2020, ông thất bại. Caplan viết: Ngày 6 tháng 1 tiếp theo, Trump khuyến khích một đám đông người ủng hộ tuần hành đến Điện Capitol, nói rằng ông sẽ “ở ngay đó cùng họ”.Ông viết: “Như chúng ta đã biết rõ, đám đông đã tuần hành vào Điện Capitol, tiến vào tòa nhà Capitol, lục soát khu vực mái vòm và thậm chí còn tiến vào một số văn phòng của các đại biểu và thượng nghị sĩ."“Điều khoản không đủ tư cách” của Tu chính án thứ 14 được viết trong bối cảnh Nội chiến, nhằm cấm những người đã gia nhập Liên minh miền Nam phục vụ trong văn phòng tiểu bang hoặc liên bang. Nhưng theo Viện Thông tin Pháp lý của Đại học Cornell, về mặt lý thuyết, nó sẽ “vẫn áp dụng” cho những người tham gia vào các cuộc nổi dậy hoặc nổi dậy chống lại Hoa Kỳ trong tương lai.⚪ ---- Tổng Thống Joe Biden đã không nói nhiều về những rắc rối pháp lý đang diễn ra của người tiền nhiệm, nhưng Biden hôm thứ Sáu đã phá vỡ sự im lặng về bức ảnh hình sự chụp trong tù Fulton của Donald Trump.Bức ảnh do cảnh sát quận Fulton phổ biến, và do chính Trump đã đăng nó lên X, trang web trước đây gọi là Twitter, trong bài đăng đầu tiên của Trump trên trang này kể từ khi bị khởi động hai ngày sau cuộc nổi dậy ở D.C. “Tôi đã xem nó trên truyền hình,” Biden nói với các phóng viên trong video CSPAN đăng trên mạng xã hội. Biden nói về ảnht ù của Trump: "Anh chàng đẹp trai. Anh chàng tuyệt vời" (“Handsome guy. Wonderful guy").⚪ ---- Sidney Powell, cựu luật sư của Trump bị truy tố cùng với Trump trong vụ can thiệp bầu cử ở Georgia, đã đệ đơn yêu cầu xét xử nhanh chóng. Yêu cầu của Powell khiến bà trở thành người thứ hai trong số 19 người bị buộc tội trong vụ án làm như vậy. Kenneth Chesebro, luật sư soạn thảo bản ghi nhớ về đại cử tri giả, cũng đã thúc đẩy một phiên tòa nhanh chóng và hiện đang phải đối mặt với ngày xét xử vào ngày 23/10/2023.Trong khi thẩm phán Georgia đồng ý với ngày đề xuất của Biện Lýquận Fulton Fani Willis, ông ta ấn định mốc thời gian vào tháng 10 chỉ dành cho Chesebro, bất chấp đề nghị của Biện Lý rằng cô sẵn sàng xét xử tất cả 19 bị cáo sớm. Riêng Trump phản đối đề nghị của Chesebro, thể hiện mong muốn cắt đứt vụ kiện của ông với Chesebro nếu thời gian xét xử được tiến hành sớm.Bà Sidney Powell đang phải đối mặt với cáo buộc về sáu tội danh, bao gồm âm mưu gian lận bầu cử, cũng như các cáo buộc liên quan đến vi phạm hệ thống bỏ phiếu ở Coffee County, Ga.⚪ ----- Tổng cộng có ba đồng phạm của Donald Trump trong vụ Georgia RICO được cho là đã nói với các công tố viên rằng họ trở thành đại cử tri giả (hoặc "ngẫu nhiên") theo yêu cầu của chính cựu tổng thống Trump hoặc luật sư của ông ấy.Hôm thứ Năm có thông tin cho rằng Donald Trump đã cố tình chỉ đạo một trong những đồng phạm của ông, một đảng viên Cộng hòa Georgia, ký các giấy tờ giả mạo tuyên bố là cử tri hợp pháp trong cuộc bầu cử năm 2020. Theo Politico, giờ đây, số lượng đồng phạm đưa ra tuyên bố tương tự [đổ tội cho Trump] đã tăng lên.Bản tin hôm thứ Sáu: “Ba trong số những người đồng phạm của Donald Trump nói rằng họ đã trở thành những đại cử tri sai lầm/'ngẫu nhiên' theo 'sự chỉ đạo' của Trump. “Họ nói rằng họ nên được coi là đang thực hiện chức năng của liên bang, một phần là do lệnh của Trump và các luật sư của ông ấy.”Theo Politico, ba cá nhân là Shawn Still, Cathleen Latham và David Shafer, tất cả đều "là đảng viên Đảng Cộng hòa Georgia bị truy tố cùng với cựu tổng thống trong một âm mưu gian lận nhằm lật đổ cuộc bầu cử năm 2020".⚪ ---- Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) hôm thứ Sáu đã công bố rằng Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa năm 2028 sẽ được tổ chức tại Houston, Texas. Đại hội toàn quốc là một sự kiện trong đó Đảng Cộng hòa chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống. Ngoài Houston, các ứng viên lọt vào vòng chung kết khác để đăng cai tổ chức phiên bản năm 2028 là Miami, Florida và Nashville, Tennessee. Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa năm 2024 sẽ được tổ chức tại Milwaukee, Wisconsin, từ ngày 15 đến ngày 18/7/2024.⚪ ---- Nhà đầu tư tỷ phú George Soros nói rằng ông tin rằng nước Mỹ sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng hiến pháp nếu Donald Trump thắng cuộc bầu cử năm 2024. Trump, người đã vào tù làm thủ tục rồi ra tại ngoại ở Georgia vào tối thứ Năm vì cáo buộc can thiệp bầu cử, vẫn là người dẫn đầu vững chắc trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng hòa mặc dù phải đối mặt với nhiều vụ án hình sự ở mức độ nghiêm trọng khác nhau.“Tôi cho rằng Trump sẽ bị kết tội ít nhất trong một số trường hợp và sẽ phải ngồi tù trước Ngày bầu cử vào tháng 11/2024, mặc dù đó không phải là kỳ vọng chung hiện nay,” Soros phát biểu trong một bài báo của Project Syndicate xuất bản vào tuần trước. “Nếu tôi đúng, Trump khó có thể thắng cử. Nhưng nếu tôi sai, nước Mỹ sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng hiến pháp và có khả năng dẫn đến khủng hoảng kinh tế”.⚪ ---- Giám đốc bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales đã bị FIFA đình chỉ trong 90 ngày sau khi phẫn nộ bùng dậy về nụ hôn mà ông dành cho nữ cầu thủ Jenni Hermoso sau chiến thắng World Cup nữ 2023 của Tây Ban Nha. FIFA cho biết họ đã đình chỉ Rubiales “tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá ở cấp quốc gia và quốc tế. Việc đình chỉ này, sẽ có hiệu lực kể từ hôm nay, có thời hạn ban đầu là 90 ngày,” chờ xử lý kỷ luật. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã đứng về phía chủ tịch của mình, người nói rằng nụ hôn là sự đồng thuận và đe dọa hành động pháp lý để bảo vệ ông.Chủ tịch liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã bảo vệ nụ hôn của mình với một nữ cầu thủ sau chiến thắng của đội tuyển quốc gia tại World Cup bằng cách nói rằng đó là sự đồng thuận. Nhưng cô Jenni Hermoso đã trả lời điều đó vào thứ Sáu. Hermoso nói trong một tuyên bố do công đoàn của cô đưa ra: “Tôi muốn làm rõ rằng chưa bao giờ tôi đồng ý cho hôn."Văn bản phản đối nụ hôn được ký bởi 81 cầu thủ, trong đó có tất cả 23 thành viên của đội vô địch và kèm theo tối hậu thư. “Sau tất cả những gì xảy ra trong quá trình trao huy chương của Giải vô địch bóng đá nữ thế giới,” tuyên bố cho biết, “chúng tôi muốn tuyên bố rằng tất cả các cầu thủ ký vào bức thư này sẽ không quay trở lại đội tuyển quốc gia nếu các nhà lãnh đạo hiện tại vẫn tiếp tục. "⚪ ----- Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Bảy chia sẻ trên X, trước đây gọi là Twitter, rằng họ đã thấy 32 máy bay Trung Quốc và 9 tàu gần hòn đảo này. Trong số 32 máy bay, 20 chiếc trong số đó “đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan hoặc đi vào ADIZ phía tây nam, đông nam và đông bắc của Đài Loan”, theo Bộ này. Bộ cho biết: “Các lực lượng vũ trang đã theo dõi tình hình và giao nhiệm vụ cho máy bay CAP, tàu Hải quân và các hệ thống hỏa tiễn trên đất liền để đáp trả các hoạt động này”.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy chia sẻ rằng họ đã ngăn chặn được một "cuộc tấn công khủng bố" khác từ Ukraine trên lãnh thổ của mình. Trong đêm, một máy bay không người lái của Ukraine đã được phát hiện ở khu vực Moscow. Hệ thống phòng không Nga đã phản ứng và tìm cách bắn hạ máy bay không người lái. Khu vực Moscow là một trong những mục tiêu chính trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong vài ngày qua.⚪ ---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Sáu nhận xét rằng người sáng lập Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin, người được cho là đã chết, đã không yêu cầu đảm bảo an ninh trong thời gian ở Belarus. Nói với giới truyền thông, Lukashenko lưu ý rằng Prigozhin đã biết tại một thời điểm nào đó rằng có một âm mưu ám sát được lên kế hoạch nhằm vào ông và đã thông báo cho Điện Kremlin cũng như Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) về điều đó.Lukashenko cũng cho biết các máy bay chiến đấu của Nhóm Wagner hiện đang đóng quân sẽ không rời Belarus bất chấp các báo cáo cho rằng như vậy. Ông nhấn mạnh: “Wagner đã sống, Wagner sống và Wagner sẽ sống ở Belarus."Bình luận về nguyên nhân vụ tai nạn máy bay có lẽ đã giết chết Prigozhin, Lukashenko nói, "Tôi không thể tưởng tượng rằng [Tổng thống Nga] Putin đã làm điều đó và Putin phải chịu trách nhiệm. Làm việc quá thô bạo, thiếu chuyên nghiệp cho vấn đề đó." Trước đó cùng ngày, Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc rằng họ có liên quan đến vụ tai nạn máy bay nói trên.⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu đã ký sắc lệnh yêu cầu tất cả các tình nguyện viên và chiến binh các đơn vị quân đội tham gia cuộc chiến ở Ukraine phải tuyên thệ trước quốc kỳ Nga. Biện pháp này diễn ra sau cuộc nổi dậy thất bại của công ty quân sự tư nhân Wagner hồi đầu năm nay.Sắc lệnh cũng bao gồm những người liên quan đến việc bảo vệ lãnh thổ và nhân viên của các công ty an ninh nhà nước ở các khu vực sáp nhập của Ukraine. Những người tuyên thệ sẽ thề “trung thành với Liên bang Nga, dũng cảm bảo vệ nền độc lập và trật tự hiến pháp”, cũng như “tuân thủ một cách thiêng liêng” hiến pháp Nga, “nghiêm chỉnh” chấp hành mệnh lệnh và hoàn thành nhiệm vụ được giao.⚪ ---- Quận San Bernadino: giáo viên say, vẫn vào lớp dạy, bị cảnh sát bắt. Một giáo viên ở Chino Hills đã bị Cảnh sát trưởng Quận San Bernardino, nơi giáp biên Quận Cam, bắt giữ vào sáng thứ Năm sau khi có khiếu nại của trường rằng anh ta có thể đã say trong khi giảng dạy. Clifford Harper, 49 tuổi, ở Rancho Cucamonga, bị bắt vào khoảng 11:20 sáng tại Trường Trung học Cơ sở Robert Townsend trên đoạn phố 15000 của đường Ilex Drive.Trường đã gọi điện cho cảnh sát để báo cáo nghi ngờ Harper say rượu trong khi dạy các học sinh trong lớp. Cảnh sát đã tới điều tra và bắt giữ Harper tại trường học. Anh bị đưa vào nhà tù Chino Hills, có thể phải đối mặt với cáo buộc say xỉn nơi công cộng và gây nguy hiểm cho trẻ em.⚪ ----- Quận San Diego: Một phi cơ phản lực bị rơi gần Trạm Không quân TQLC Miramar (MCAS) vào tối thứ Năm. Căn cứ xác nhận chiếc F/A-18 Hornet bị rơi vào khoảng 23:54 giờ khuya ở một khu vực hẻo lánh phía đông Xa lộ Liên tiểu bang 15, trên đất của chính phủ. Phi cơ này không thuộc Phi đoàn TQLC số 3 nhưng đang hoạt động ở trạm MCAS Miramar.Các đội Cứu hỏa San Diego đã ứng phó với vụ tai nạn và chữa cháy cho chiếc máy bay bốc cháy sau khi rơi cho đến khoảng 6 giờ sáng thứ Sáu. Chưa có tin chi tiết về thương vong. Một cuộc điều tra cũng đang diễn ra.⚪ ---- Nam California: bắt 11 nghi phạm chuyên xông vào các tiệm, đập tủ kính, vơ vét rồi chạy. Cảnh sát đã bắt giữ 11 nghi phạm liên quan đến hàng loạt vụ cướp flash mob diễn ra trên khắp miền Nam California. Lực lượng đặc nhiệm cảnh sát điều tra 9 trường hợp tập thể xông vào vét đồ gần đây, liên quan đến cướp flash mob. Nhóm 11 tên này táo bạo tới mức ban ngày xông vào vơ vét ngay cả tiệm trong trung tâm thương mại nổi tiếng nhất Quận Cam: Một cửa tiệm Gucci tại South Coast Plaza ở Costa Mesa.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Theo Bộ Y tế, mỗi người Việt Nam trung bình có tới 10 năm phải sống chung với bệnh tật, vì vậy ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sống. Thứ nhất, do chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý dẫn đến hạn chế phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt cũng như gia tăng bệnh không lây nhiễm liên dinh dưỡng. Thứ hai, sự gia tăng nhanh của bệnh không lây nhiễm. Kết quả điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm (STEPS) năm 2021 do Bộ Y tế chủ trì thực hiện, cho thấy có 20,8% dân số Việt Nam từ 15 tuổi trở lên hiện đang hút thuốc, bao gồm 41,1% nam giới và 0,6% nữ giới. Khoảng 1/3 dân số (37,3%) đã từng tiếp xúc với khói thuốc. Gần 2/3 nam giới (64,2%), 1/10 nữ giới (9,8%) uống rượu, bia. Khoảng 59% dân số ăn thiếu rau và trái cây so với khuyến nghị là mỗi người cần ăn ít nhất 5 suất (tương đương với 400g) mỗi ngày. Tỉ lệ dân số luôn luôn hoặc thường xuyên thêm muối, mắm hoặc gia vị mặn vào thức ăn khi nấu ăn hoặc trong khi ăn là 78,2%. Trong khi đó mức độ hoạt động thể lực của người dân còn thấp. Gần 1/4 dân số (22,2%) thiếu hoạt động thể lực.⚪ ----Theo VTV. Toàn tỉnh Bến Tre hiện có khoảng 100 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển. Còn tại Long An, các vụ sạt lở bờ sông liên tiếp xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh. Hiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre còn khoảng 13km bờ sông và gần 9km bờ biển đang bị ảnh hưởng sạt lở nghiêm trọng, nhưng chưa được bố trí vốn để đầu tư xây dựng công trình. Ứớc tổng nhu cầu kinh phí thực hiện 730 tỷ đồng. Tại tỉnh Long An, mức độ sạt lở bờ sông cũng đang ngày càng nguy hiểm hơn, thậm chí, còn diễn ra cả trong mùa khô với liên tiếp các vụ sạt lở bờ sông. Trên địa bàn tỉnh đang xuất hiện những điểm sạt lở mới như ở huyện Tân Thạnh, Cần Đước.⚪ ---- HỎI 1: Có tới 40 trẻ em bị bắt nạt trong sân trường năm ngoái?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát hàng năm của Boys & Girls Clubs of America (Câu lạc bộ Nam và Nữ Thanh Thiếu Niên Hoa Kỳ), nạn bắt nạt ở trường học đã gia tăng trong 5 năm qua. Cuộc khảo sát cho thấy nhiều năm gián đoạn do đại dịch đã khiến học sinh phải vật lộn với việc quản lý căng thẳng, giải quyết vấn đề và các mối quan hệ ngang hàng.Có tới 40% trẻ em và thanh thiếu niên được hỏi cho biết họ bị bắt nạt trong khuôn viên trường học trong năm qua, theo khảo sát của Youth Right Now, được thực hiện hàng năm bởi Boys & Girls Clubs of America. Và 18% em cho biết họ từng bị bắt nạt trên mạng.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 1/3 người đầu tư Hoa Kỳ sẽ làm theo lời khuyên từ trí tuệ nhân tạo AI?ĐÁP 2: 9úng thế. Theo khảo sát gần đây, khoảng 1/3 nhà đầu tư Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng làm theo lời khuyên tài chính do AI tạo ra mà không cần xác minh nó bằng một nguồn khác.

Vào ngày 22 tháng 8, Certified Financial Planner Board of Standards (Hội đồng Tiêu chuẩn Nhà hoạch định Tài chính được Chứng nhận) đã công bố kết quả của một cuộc thăm dò khảo sát hơn 1.100 người lớn vào đầu tháng Bảy. Chỉ 31% số người được hỏi thực sự nhận được lời khuyên lập kế hoạch tài chính từ AI, với 80% ghi nhận mức độ hài lòng với trải nghiệm này. Những người trả lời lớn tuổi có nhiều khả năng hài lòng với trải nghiệm này hơn so với những người dưới 45 tuổi.

.

Tuy nhiên, gần một phần ba số người được khảo sát, cho dù họ đã thử hay chưa, đều cho biết họ cảm thấy thoải mái khi nhận lời khuyên mà không cần xác minh.

Chi tiết:

https://cointelegraph.com/news/third-us-investors-trust-ai-financial-advice

.

.