Người điều hợp Fox News đã yêu cầu 8 ứng cử viên giơ tay xem họ có ủng hộ Trump làm ứng cử viên ngay cả khi Trump bị tòa kết tội hay không. Chỉ có Chris Christie và Asa Hutchinson không đưa tay lên.

- Thống đốc Brian Kemp (Cộng Hòa) của Georgia: Trump là "kẻ thua cuộc" vì trốn tranh luận, sợ câu hỏi khó.

- Nói chuyện với Tucker Carlson, sau khi chửi mắng Biden, Trump ca ngợi bọn bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1/2021 (nhưng họ vào tù, Trump thì không)

- LS George Conway: Sẽ có nhiều người trong 18 đồng phạm của Trump chịu nhận tội, khai hết, Cộng Hòa rồi sẽ chọn Trump ứng cử 2024 cho dù tòa sẽ Trump tội hình sự và đã phán Trump là kẻ hiếp dâm.

- Trump bất ngờ sa thải luật sư trưởng tại Georgia.

- Cộng Hòa tranh luận: 6 ứng cử viên đưa tay hứa ủng hộ Trump nếu Cộng Hòa đưa Trump ra ứng cử, chỉ trừ 2 người nói Trump bất xứng.

- Cảnh sát Quận Fulton phổ biến ảnh chụp khi trình diện nhà tù của 9 đồng phạm của Trump

- Thẩm phán đã nghỉ hưu cực kỳ bảo thủ Michael Luttig: âm mưu lật ngược bầu cử tổng thống năm 2020 của Trump không chỉ là tội hình sự mà còn gần với tội phản quốc.

- Thẩm phán tuyên phán: không có chuyện câu giờ, Mark Meadows phải nộp mình ở nhà tù Quận Fulton trước trưa Thứ Sáu.

- Rudy Giuliani đầu thú ở nhà tù Quận Fulton, nộp tại ngoại 150.000 đô la. LS Sidney Powell đầu thú, tại ngoại 100.000 đô , tương tự các LS John Eastman, Jenna Ellis và Kenneth Chesebro.

- Luật gia Andrew Weissmann: Công tố đặc biệt Jack Smith không cần chứng minh ý định của Trump, chỉ cần chứng minh Trump đã phạm luật.

- Các nhân viên Mật vụ đã email liên lạc chặt chẽ với lãnh đạo Nhóm cực đoan thượng đẳng da trắng Oath Keepers vài tháng trước bạo loạn 6/1/2021

- Iran và Saudi Arabia nằm trong số 6 quốc gia sẽ gia nhập khối BRICS

- TT Joe Biden: chúc mừng Ngày Độc lập Ukraine, Mỹ thêm trừng phạt Nga, nhắm vào bọn bắt cóc trẻ em Ukraine sang Nga.

- Thủ tướng Ba Lan: Tập đoàn Wagner dưới sự chỉ huy của Putin sẽ còn nguy hiểm hơn.

- Xử tử hình công khai cho toàn dân Nga thấy: Phi cơ chở 10 người (trong đó có ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin) bị hỏa tiễn bắn cháy trên bầu trời Nga, chết hết.

- Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky: không trung thành với Putin là tử hình

- Tổng thống Joe Biden: không ngạc nhiên khi Prigozhin rớt phi cơ, phải đoán là bàn tay Putin.

- Tình báo Ukraine chiêu dụ: 1 phi công Nga giao nộp chiếc trực thăng quân sự Mi-8

- Zelensky: sẽ giải phóng và tái hòa nhập bán đảo Crimea, nơi Nga chiếm từ 2014

- Bắc Hàn: phóng vệ tinh do thám thứ 2 thất bại, hứa sẽ phóng lại vào tháng 10.

- Nhà hoạt động nhân quyền Kwon Pyong vượt biên ra khỏi TQ bằng môtô nước (jet ski) qua 200 dặm biển, tới Nam Hàn xin đào tỵ.

- Mỹ: Tăng vọt khám bệnh từ xa, đặc biệt là bệnh huyết áp cao, tiểu đường, giảm hoặc tăng cân, tim, bệnh phổi tắc nghẽn, hen suyễn.

- Quận Cam: nổ súng trong quán rượu những người đi xe môtô, 4 người chết kể cả tay súng, 5 người khác bị thương.

- Nam California: Giả căn cước, trộm xe khắp miền Nam California, trị giá hơn 400.000 USD, bị kết án 11 năm tù tiểu bang

- Houston: Mike Pham thắng giải nấu bếp "Chopped", được thưởng 10.000 USD, hứa tặng cho chương trình ẩm thực giới trẻ.

- TIN VN. Công ty đông công nhân nhất TPHCM cắt giảm thêm 1.200 người.

- TIN VN. Hết cạp đất, rồi cạp cả cây xanh: cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung ra tòa.

- TIN VN. Thiếu mía, rồi thiếu đường, Chính phủ công văn hỏa tốc về kiến nghị nhập 600.000 tấn đường.

- HỎI 1: Siena College thăm dò: 82% dân New York nói làn sóng di dân là vấn đề nghiêm trọng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 89% người lao động Hoa Kỳ ủng hộ tuần làm việc 4 ngày? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-24/8/2023) ⚪ ---- Quận Cam: nổ súng trong quán rượu những người đi xe môtô, 4 người chết kể cả tay súng, 5 người khác bị thương. Cảnh sát Quận Cam cho biết 4 người đã chết và 5 người khác bị thương trong vụ nổ súng đêm thứ Tư tại một quán bar dành cho người đi xe môtô ở Nam California. Tay súng đã bị cảnh sát bắn hạ.

Vụ nổ súng xảy ra sau 7 giờ tối tại quán Cook's Corner ở vùng nông thôn Trabuco Canyon ở Quận Cam, một địa điểm nổi tiếng dành cho những người đi xe gắn máy và những người đam mê tụ tập để nghe nhạc sống, hoặc chỉ uống bia lạnh sau một chuyến đi dài. Cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường 2 phút sau khi có báo cáo đầu tiên về vụ nổ súng và đấu súng ngay với kẻ xả súng.

Tay súng là một cảnh sát đã nghỉ hưu sau khi làm việc từ 1986 tới 2014 tại Sở cảnh sát quận Ventura, theo lời cảnh sát Quận Cam cho biết ông đã được chính quyền Quận Cam thông báo. Các thông tin khác chưa được tiết lộ.

⚪ ---- Thống đốc Georgia Brian Kemp tuyên bố cựu Tổng thống Donald Trump là "kẻ thua cuộc" trong cuộc tranh luận tổng thống của Đảng Cộng hòa đêm thứ Tư vì từ chối tham dự. Kemp đưa ra nhận xét này trong buổi phát trực tiếp trước cuộc tranh luận do Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa tài trợ. Thống đốc giải thích: “Tôi nghĩ ban vận động tranh cử của Trump đang mắc sai lầm lớn khi không có mặt ở đây. Họ là kẻ thua cuộc của tôi tối nay."

Kemp so sánh việc Trump ứng cử với một đội bóng đã thua dù đã dẫn trước ban đầu: “Bạn biết đấy, bạn trở nên tự mãn, bạn rơi vào thế phòng thủ, bạn cố gắng bắt đầu xoay chuyển tất cả những thứ này thay vì chỉ trả lời những câu hỏi hóc búa như những người khác đứng sau sẽ làm tối nay. Bởi vì bạn biết rõ sẽ có một số câu hỏi khó. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu bạn giỏi như những gì bạn nói, hãy bắt tay vào đó, trả lời các câu hỏi, chiến đấu và hãy hoàn thành nó”.

⚪ ---- Cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa năm 2024 đã diễn ra. Tập trung là chỉ trích Tổng Thống Joe Biden và các chính sách của Biden và Đảng Dân Chủ. Lượng thời gian nói chuyện mà mỗi ứng viên nói dị biệt nhau. Theo thước đo này, cựu Phó Tổng Thống Mike Pence đã nói nhiều nhất, với Vivek Ramaswamy đứng thứ hai, tính theo phút:

. Mike Pence, 12:37 phút

. Vivek Ramaswamy, 11:47

. Chris Christie, 11:22

. Ron DeSantis, 10:22

. Nikki Haley, 8:41

. Tim Scott, 8:15

. Doug Burgum, 8:00

. Asa Hutchinson, 7:33

⚪ ---- Giờ đầu tiên của cuộc tranh luận tối thứ Tư của Đảng Cộng hòa hầu như không có chủ đề về Donald Trump. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi ở giờ thứ hai khi người điều hợp Fox News hỏi về người dẫn đầu vắng mặt. Có lúc, câu hỏi cụ thể được đặt ra: Liệu Mike Pence có làm đúng khi từ chối làm theo yêu cầu từ chối chứng nhận kết quả bầu cử của Trump? Một số điểm nổi bật:

Ron DeSantis: Ban đầu DeSantis không trả lời câu hỏi và nói rằng trọng tâm nên là năm 2024 chứ không phải năm 2020. Khi bị chính Pence thúc ép, DeSantis nói, "Mike đã làm nhiệm vụ của mình, tôi không có ý kiến gì với Mike."

Chris Christie: "Mike Pence đại diện cho Hiến pháp," ông nói và đưa ra lời khen ngợi mạnh mẽ nhất. "Và Pence xứng đáng, không hề miễn cưỡng, Pence xứng đáng nhận được lời cảm ơn của chúng tôi với tư cách là người Mỹ vì đã đặt lời tuyên thệ nhậm chức và Hiến pháp Hoa Kỳ trước áp lực cá nhân, chính trị và không công bằng."

Tim Scott: "Chắc chắn, Pence đã làm điều đúng đắn."

Nikki Haley: "Tôi thực sự nghĩ rằng ông Pence đã làm điều đúng đắn. Chúng ta cần ghi nhận công lao của ông Pence vì điều đó. Nhưng bà nói thêm," Chúng ta phải đối mặt với sự thật rằng Trump là chính trị gia bị ghét nhất ở Mỹ. Chúng ta không thể thắng cuộc tổng tuyển cử theo cách đó.”

Doug Burgum: "Mike Pence đã làm điều đúng đắn vào ngày 6 tháng 1."

Pence: Trump "đã yêu cầu tôi đưa Trump lên cao hơn Hiến pháp", cựu phó tổng thống nói. "Tôi đã chọn Hiến pháp và tôi sẽ luôn luôn như vậy."

⚪ ---- Khi chủ đề Donald Trump nổi lên vào giờ thứ hai của cuộc tranh luận, người điều hợp Fox News đã yêu cầu 8 ứng cử viên trên sân khấu giơ tay xem họ có ủng hộ Trump làm ứng cử viên ngay cả khi Trump bị tòa kết tội hay không. Chỉ có Chris Christie và Asa Hutchinson không đưa tay lên. Thoạt nhìn, Christie thực sự có vẻ như đã giơ tay lên, nhưng rồi giải thích rằng anh đang vẫy nắm đấm. Điều đó đã dẫn đến một số màn gây nhau giữa Christie và Vivek Ramaswamy.

Ramaswamy: "Hãy nói sự thật. Tôi tin rằng Tổng thống Trump là tổng thống tốt nhất của thế kỷ 21. Đó là sự thật." Ông cho biết chiến dịch tranh cử của Christie chỉ dựa trên "sự trả thù và bất bình" đối với cựu tổng thống.

Christie nói rằng "hành vi của Trump thấp kém, không phù hợp với văn phòng của tổng thống Hoa Kỳ." Khi gặp phải những tiếng la ó lớn, Christie nói với đám đông: "Đây là điều tuyệt vời ở đất nước này; việc la ó được cho phép, nhưng nó không thay đổi sự thật." Christie cũng nói về Trump: “Ai đó phải ngừng bình thường hóa các hành vi [thấp kém của Trump].”

Hutchinson: Mặc dù nói rằng ông không thể cam kết ủng hộ Trump, nhưng Hutchinson viện dẫn một lý do mang tính kỹ thuật: rằng các quy định của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa sẽ cấm ủng hộ Trump nếu Trump bị kết án. Ông cũng nói rằng một số học giả bảo thủ cho rằng Trump đã bị loại khỏi việc tái tranh cử vì liên hệ bạo loạn. (Đám đông lại la ó.)

.

Còn chuyện ân xá cho Trump? Ramaswamy đã thách thức Mike Pence cam kết ân xá cho Trump vào ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, như ông sẽ làm. Pence chỉ nói rằng với tư cách là tổng thống, ông sẽ xem xét công bằng mọi yêu cầu ân xá.

Chỉ 2 người không đưa tay lên.

⚪ ---- Cảnh sát Quận Fulton đã phổ biến những tấm ảnh chụp tại nhà tù quận, khi có thểm những người trong hồ sơ Trump và 18 đồng phạm bị truy tố vì tìm cách lật ngược bầu cử ở Georgia. Trong đó có ảnh chụp chính thức của Rudy Giuliani, luật sư cá nhân một thời của cựu Tổng thống Trump và là bị cáo hiện tại. Nụ cười rạng rỡ nhất cho đến nay thuộc về Jenna Ellis, một cựu luật sư khác của Trump. Cô Ellis đã đăng bức ảnh lên mạng X với hai câu Kinh thánh về việc yêu kẻ thù của bạn và tin tưởng vào Chúa.

Có 9 trong số 19 bị cáo đã trình diện tại Nhà tù Quận Fulton, với Scott Hall, một cựu dân cử của tiểu bang Georgia, và David Shafer là những người duy nhất trình diện khác đang tạo dáng với một nụ cười. LS Jenna Ellis phải đối mặt với hai tội danh. Scott Hall, từng là người theo dõi cuộc thăm dò của Quận Fulton cho Đảng Cộng hòa, phải đối mặt với 7 tội. David Shafer, người từng là chủ tịch Đảng Cộng hòa Georgia, đã chụp ảnh hồ sơ của ông lên mạng X, phải đối mặt với 8 tội danh.

Từ trái: Rudy Giuliani, Sidney Powell.

⚪ ---- Trump đã vắng mặt trong cuộc tranh luận của Đảng Cộng hòa tối thứ Tư, nhưng ông đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn được ghi âm trước với Tucker Carlson được phát hành trực tuyến cùng lúc. Trump tập trung nhắm thẳng vào Tổng thống Joe Biden. Vài điểm nổi bật như sau.

Khi Carlson gợi ý rằng "cánh tả" có thể cố gắng giết Trump, Trump trả lời, "Họ là những con vật man rợ. Họ là những người ốm yếu. Thực sự ốm yếu. Bạn có những người tuyệt vời trong đó. Đảng Dân chủ, các bạn có những con người tuyệt vời là những người thuộc Đảng Dân chủ. Nhưng tôi đã thấy những gì họ làm, tôi đã thấy những chặng đường dài mà họ đã làm."

Trump chửi mắng Biden, vu khống Biden tham nhũng và nhận tiền từ người Trung Quốc, sức khỏe kém. Trump nói rằng Trump đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò Cộng Hòa đến mức Trump không cần phải xuất hiện trên sân khấu tranh luận. Trump vuốt ve bình luận viên Carlson, rằng Fox News đã thực hiện một "hành động kinh khủng" khi Fox sa thải Carlson.

Trump vinh danh cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1/2021: "Có niềm đam mê to lớn và tình yêu to lớn [trong số những người ủng hộ Trump]. Bạn biết rồi, ngày 6 tháng 1 là một ngày rất thú vị vì họ không đưa tin chính xác. Tôi tin rằng đó là đám đông lớn nhất mà tôi từng có. Tôi chưa bao giờ thấy tinh thần như vậy, niềm đam mê và tình yêu như vậy, và tôi cũng chưa bao giờ thấy, cùng một lúc và từ những người như thế, sự căm ghét đến vậy đối với những gì họ [Đảng Dân Chủ và lưỡng viện Quốc Hội ngày 6/1/2021] đã làm cho đất nước chúng ta.”

⚪ ---- Trump đã quyết định sa thải luật sư trưởng tại Georgia của Trump trước khi Trump đầu thú ở nhà tù quận Fulton, dự kiến nộp mình là tối hôm nay, Thứ Năm. Drew Findling, luật sư đã chỉ đạo bào chữa cho cựu tổng thống ở Georgia, được thay thế bằng luật sư Steven Sadow có trụ sở tại Atlanta, người có trang web tự mô tả là “cố vấn đặc biệt cho người bào chữa cổ trắng và cấp cao”. Nguồn tin được CNN trích dẫn cho biết quyết định bỏ Findling để nhường chỗ cho Sadow không liên quan đến phong độ của Findling. Sadow nói với CNN trong một tuyên bố rằng ông đã được Trump giữ lại trong vụ án ở Quận Fulton. “Tổng thống lẽ ra không bao giờ nên bị truy tố. Trump vô tội trước mọi cáo buộc chống lại mình”, Sadow nói. “Chúng tôi mong muốn vụ việc sẽ bị bác bỏ hoặc, nếu cần thiết, một bồi thẩm đoàn cởi mở, khách quan sẽ tuyên bố Tổng thống Trump vô tội.”

⚪ ---- Sẽ có nhiều đồng phạm không chịu làm Lê Lai cứu chúa. George Conway, một luật sư bảo thủ, cho biết hôm thứ Năm rằng ông kỳ vọng nhiều người trong số 18 đồng phạm của Trump trong vụ can thiệp bầu cử ở Georgia sẽ thực hiện các thỏa thuận nhận tội, chỉ ra đến những khó khăn tài chính mà họ dường như đang trải qua và những khó khăn, một số dường như đang tìm kiếm đại diện pháp lý.

“Tất cả những người này, rất nhiều người trong số họ, cuối cùng sẽ phải đầu hàng công tố,” Conway nói trong một cuộc phỏng vấn trên “Morning Joe” của MSNBC. “Cuối cùng sẽ là Trump sẽ kết thúc một mình hoặc chỉ một vài người khác. Và tôi không hiểu làm thế nào Trump có thể sống sót sau điều đó. Đối với tất cả các bị cáo khác, ý tôi là, tôi không nghĩ sẽ có đủ tất cả 18 bị cáo vào thời điểm vụ án này được đưa ra xét xử [vì sẽ có vài người được Biện Lý Willis xóa tội]."

Ông nói rằng các đồng phạm như luật sư của Trump, Rudy Giuliani và Jenna Ellis, được cho là đang gặp khó khăn trong việc trả phí pháp lý và cho biết họ có thể sẽ phải thực hiện các thỏa thuận nhận tội: “Ý tôi là, tôi nghĩ bạn đã thấy họ xung đột rồi. Bạn đã thấy các chiến lược khác nhau đang diễn ra và bạn đang thấy rằng một số bị cáo này, thậm chí cả Rudy Giuliani, người đã xuống [Georgia trên] một chiếc máy bay riêng, không thể tìm được luật sư và Giuliani không thể trả tiền thuê một luật sư. Giuliani sẽ phải bán công ty của y ở New York. Còn nữ luật sư Jenna Ellis, không ai trả chi phí pháp lý cho cô này cả.”

Đề cập đến cuộc tranh luận của Đảng Cộng hòa vào tối thứ Tư, Conway nói: "Tất cả bọn họ đều sẽ đề cử một ứng cử viên mà bạn biết đấy, người này có thể là một tội phạm bị kết án hình sự, có thể Trump sẽ chết trong tù và Trump đã bị một tòa liên bang tuyên phán là một kẻ hiếp dâm. Thật là điên khùng."

⚪ ---- Iran và Saudi Arabia nằm trong số 6 quốc gia sẽ gia nhập khối BRICS gồm các nền kinh tế đang phát triển với tư cách là thành viên mới từ năm 2024, theo lời Tổng thống Nam Phi cho biết hôm thứ Năm. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Argentina, Ai Cập và Ethiopia cũng chuẩn bị gia nhập khối hiện bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, quốc gia hiện đang làm chủ tịch BRICS, đã đưa ra thông báo này tại hội nghị thượng đỉnh khối ở Johannesburg. Tại hội nghị thượng đỉnh tuần này, 5 nước thành viên hiện tại đã đồng ý mở rộng khối sau hai ngày đàm phán, mặc dù Ramaphosa cho biết ý tưởng mở rộng đã được thực hiện trong hơn một năm.

⚪ ---- Trong một cuộc phỏng vấn với Nicolle Wallace của MSNBC trên chương trình "Deadline: White House" vào tối thứ Ba, thẩm phán đã nghỉ hưu cực kỳ bảo thủ Michael Luttig cho rằng âm mưu lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 của Trump không chỉ là tội hình sự mà còn gần với tội phản quốc. Trump phải đối mặt với các cáo buộc gian lận ở Georgia về âm mưu bầu cử, cũng như các cáo buộc liên bang về âm mưu và giả mạo nhân chứng.

Luttig, người nổi tiếng là một trong những cha đẻ của phong trào pháp lý bảo thủ hiện đại, cho biết: “Nicolle, nếu có một điều mà tôi có thể nói với cả nước ngày hôm nay, thì đó là nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 không phải và không phải là chính trị. Đây là - như chúng ta biết từ bản cáo trạng của cựu tổng thống bởi Bộ Tư pháp và Jack Smith - đây là những tội ác nghiêm trọng chống lại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, có lẽ gần nghiêm trọng như tội phản quốc."

“Đêm mà tôi nhận được cuộc gọi đầu tiên từ người bạn lâu năm Michael Cullen, anh ấy đã đặt câu hỏi theo cách đó, đó là chúng tôi có thể làm gì cho đất nước? Phó Tổng thống Hoa Kỳ có thể làm gì cho nước Mỹ trong hai ngày tới?" Luttig tiếp tục. "Đây chưa bao giờ là nhiệm vụ của tôi, chưa bao giờ là nhiệm vụ của tôi như tờ The Washington Post đã nói. Tôi cho rằng người ta có thể nói đó là nhiệm vụ chỉ theo nghĩa hạn chế rằng đó là một cuộc tìm kiếm, không chỉ về phía tôi, mà còn về phía người dân Mỹ vì sự thật theo Hiến pháp Hoa Kỳ về sự kiện ngày 6/1/2021."

Luttig nói thêm: “Chỉ một từ về câu hỏi sắp xảy ra của bạn về quá trình chuyển đổi bảo thủ của tôi. Một lần nữa, đây không phải là vấn đề chính trị, Nicolle. Nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ như vậy. Tôi đã không thay đổi quan điểm luật pháp bảo thủ của mình, tôi đã không thay đổi quan điểm chính trị bảo thủ của mình một chút nào trong 50 năm qua."

⚪ ---- Thẩm phán tuyên phán: Mark Meadows phải đầu thú ở nhà tù Quận Fulton. Thẩm phán Hoa Kỳ Steve C. Jones đã bác bỏ nỗ lực mới nhất của Mark Meadows nhằm tránh bị bắt. Meadows đang phải đối mặt với một phiên điều trần về việc liệu anh ta có thể chuyển bản cáo trạng từ Georgia sang tòa liên bang hay không, nhưng thời hạn để tự nộp mình cho Quận Fulton là trưa thứ Sáu 25/8/2023. Vì vậy, Meadows đã xin Biện lý quận Fani Willis liệu ông có thể có thêm một ngày làm việc để xem phiên điều trần diễn ra như thế nào không. Cô Willis từ chối, nói rằng cô cho mọi người hai tuần là dư phép lịch sự. Sau đó Meadows đã gửi kiến nghị để yêu cầu thẩm phán Tòa Quận Fulton quyết định xem liệu anh ta có thể hoãn trìnhd iễn không. Lời Thẩm phán từ chối được đưa ra sau khi cựu quan chức Bộ Tư pháp Jeff Clark bị từ chối tạm dừng đầu thú ở nhà tù Fulton vì Clark không muốn "vội vàng" thu xếp chuyến đi tới Atlanta.

Nhà phân tích pháp lý Lisa Rubin của MSNBC đăng trên mạng xã hội: “Có lẽ tệ hơn đối với Meadows, đó không chỉ là về quy chế. Tòa án còn nói: không có cớ gì để tòa án liên bang yêu cầu tạm dừng các thủ tục tố tụng tư pháp của tòa án tiểu bang [như ở Georgia].'"

⚪ ---- Rudy Giuliani đã trở thành người mới nhất trong số 18 đồng phạm của Trump trong vụ bầu cử ở Georgia nộp mình ở nhà tù Quận Fulton, Georgia. Cựu thị trưởng thành phố New York, 79 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Tư 23/8/2023 sau khi Thẩm phán Scott McAfee của Tòa án Thượng thẩm Quận Fulton chấp thuận khoản tiền bảo lãnh tại ngoại trị giá 150.000 đô la.

Theo hồ sơ nhà tù, số tiền thế chân là 30.000 USD vì tội vi phạm Đạo luật Georgia RICO (Các tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng của Racketeer) và 10.000 USD cho mỗi tội trong số hàng chục tội danh khác. Trump dự kiến sẽ đầu hàng chính quyền vào thứ năm 24/8/2023. Tiền thế chân của Trump được ấn định ở mức 200.000 USD.

.

Khi rời căn hộ của mình ở thành phố New York, Giuliani cho biết ông đang "đấu tranh cho công lý" và đã làm như vậy kể từ lần đầu tiên trở thành luật sư cho Trump, AP đưa tin. “Tôi cảm thấy rất, rất vui vì điều đó vì tôi cảm thấy như mình đang bảo vệ quyền lợi của tất cả người Mỹ, như tôi đã làm rất nhiều lần với tư cách là một luật sư Hoa Kỳ.” Giuliani cho biết anh thậm chí còn không biết một số đồng phạm là ai. Ông mô tả họ "chỉ là những người bình thường có cuộc sống bình thường." Một cái tên mà anh ta sẽ nhận ra là Sidney Powell, một luật sư khác của Trump, người cũng đã đầu hàng ở nhà tù Quận Fulton hôm thứ Tư.

NBC News đưa tin, Powell, người đã thúc đẩy nhiều thuyết âm mưu về cuộc bầu cử năm 2020, phải đối mặt với bảy tội danh, bao gồm cả cáo buộc RICO. Tiền thế chân của bà được đặt ở mức 100.000 đô la, giống như đối với các luật sư John Eastman, Jenna Ellis và Kenneth Chesebro.⚪ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith có thể không cần thiết phải chứng minh động cơ của Donald Trump trong vụ kiện liên bang về cuộc bầu cử năm 2020. Nói với tư cách là thành viên hội thảo của Trung tâm Brennen, "U.S. vs. Trump: The Big Lie on Trial", cựu công tố cấp cao của Công tố đặc biệt Robert Mueller, Andrew Weissmann, nói rằng việc chứng minh rằng Trump thực sự tin rằng Trump đã thắng có thể không quan trọng. khi phiên tòa đang chứng minh rằng Trump đã vi phạm pháp luật.Trong số những lập luận được Trump và các đồng minh sử dụng là họ đấu tranh với kết quả bầu cử năm 2020 vì họ tin rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Weissmann giải thích, điều đó không thành vấn đề vì luôn có sẵn các lựa chọn pháp lý để giải quyết mọi bất đồng về bầu cử. Trump và các cộng sự đã cố gắng thực hiện hơn 60 vụ kiện pháp lý, nhưng một số vụ đưa ra bằng chứng không có căn cứ hoặc chỉ là tin đồn.Người điều hành hỏi liệu Tòa án Tối cao có tham gia hay không vì có những vấn đề chưa được giải quyết. Weissmann nói rằng có thể họ sẽ phải làm vậy. Một vấn đề là liệu Trump có giành lại được chức tổng thống hay không, điều gì xảy ra với các cáo buộc sẽ không được bác bỏ, hoặc liệu những trường hợp đó có được tạm dừng hay không. Một câu hỏi khác được đặt ra về bài viết gần đây được viết bởi học giả luật hiến pháp Laurence Tribe và Thẩm phán bảo thủ đã nghỉ hưu Michael Luttig cho rằng Tu chính án thứ 14 có thể ngăn cản Trump nhậm chức.Weissmann giải thích rằng đây sẽ là một vấn đề khác sẽ phải được quyết định tại tòa án vì Hiến pháp không định nghĩa "cuộc nổi dậy" là gì. Đồng thời cũng không nói việc tham gia khởi nghĩa được quyết định như thế nào. Ví dụ: việc thực thi Tu chính án thứ 14 có yêu cầu ai đó phải bị kết tội nổi loạn, buộc tội hay chỉ bị giám sát?⚪ ---- Các nhân viên Mật vụ đã liên lạc chặt chẽ với lãnh đạo Nhóm Oath Keepers, Stewart Rhodes vài tháng trước cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1/2021 mà Rhodes đã giúp lên kế hoạch. Hội giám sát Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) đã nhận được các email nội bộ của Sở Mật vụ cho thấy một đặc vụ đã gửi email cho những người khác trong cơ quan vào tháng 9 năm 2020, thông báo cho họ rằng anh ta đã nói chuyện với Rhodes về chuyến thăm sắp tới của tổng thống lúc bấy giờ là Donald Trump tới Fayetteville, North Carolina.Người đặc vụ này mô tả mình là “người liên lạc không chính thức với Nhóm Oath Keepers (gần như là liên lạc chính thức)” trong email, đồng thời cho biết Rhodes và các thành viên khác của lực lượng dân quân chống chính phủ muốn “cung cấp sự bảo vệ và chăm sóc y tế cho những người ủng hộ Trump nếu họ bị tấn công. bởi các nhóm cánh tả.”Một cựu thành viên của nhóm đã làm chứng vào tháng 10 năm 2022 rằng Rhodes đã nói chuyện với Sở Mật vụ để phối hợp xung quanh cuộc biểu tình, nhưng một phát ngôn viên cho biết vào thời điểm đó rằng cơ quan này không có đủ thông tin để xác định liệu cuộc gọi đó có diễn ra hay không -- điều đó các email hiện hiển thị đã xảy ra.Không rõ liệu các mối liên hệ với Rhodes có tiếp tục kéo dài đến tháng 9 năm 2020 hay không, nhưng vào tháng 11 năm 2022, Rhodes bị kết án về âm mưu nổi loạn vì vai trò của mình trong việc cố gắng giữ Trump ở lại Bạch Ốc và sau đó bị kết án 18 năm tù.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm đã chúc mừng Ngày Độc lập của Ukraine và tuyên bố Mỹ sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga, nhắm vào “những người chịu trách nhiệm về việc cưỡng bức chuyển giao và trục xuất” trẻ em Ukraine sang Nga."Hôm nay, người dân Ukraine một lần nữa kỷ niệm Ngày Độc lập của họ, trong khi phải hứng chịu sự tấn công tổng lực từ cuộc chiến tranh giành đất đai và quyền lực của Putin. Trong 18 tháng, các gia đình Ukraine đã sống dưới sự đe dọa hàng ngày của hỏa tiễn Nga và thực tế là các cuộc tấn công tàn bạo. Nhưng người dân Ukraine đã không chịu gục ngã", ông Biden nói trong một tuyên bố. Ông nói thêm: “Mỹ sẽ tiếp tục công việc của mình, cùng với các đối tác trên toàn thế giới, để hỗ trợ khả năng tự vệ của Ukraine trước sự xâm lược của Nga”.Tổng thống Biden cáo buộc lực lượng Nga gây ra "tội ác chiến tranh và các hành động tàn bạo khác", bao gồm cả "cưỡng bức đưa hàng nghìn trẻ em Ukraine sang Nga" và nhấn mạnh Mỹ sẽ yêu cầu những đứa trẻ đó được về đoàn tụ với gia đình.⚪ ---- Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm thứ Năm nói rằng Tập đoàn Wagner dưới sự lãnh đạo của Putin sẽ còn nguy hiểm hơn. "Nhóm Wagner nằm dưới sự lãnh đạo của Putin. Hãy để mọi người tự trả lời câu hỏi. Mối đe dọa sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn? Đối với tôi, đó là một câu hỏi kiểu cách," Morawiecki nói trong một cuộc họp báo. Hôm qua, Hàng không Liên bang Nga xác nhận rằng lãnh đạo Tập đoàn Wagner Yevgeniy Prigozhin đã có mặt trên chiếc phi bị rơi trước đó trong ngày. Có 8 xác được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn. Tình báo Anh quốc nói rằng phi cơ chở Prigozhin đã bị tình báo FSB của Nga bắn rớt.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư đã phát biểu tại Diễn đàn Crimea về tầm quan trọng của việc tái hòa nhập bán đảo này, nơi Nga chiếm từ 2014, vào lại Ukraine và nhìn nhận quá trình như vậy sẽ khó khăn sau gần 10 năm bị Nga chiếm đóng.Tuy nhiên, Zelensky nhấn mạnh rằng tình hình sẽ có "một câu chuyện hoàn toàn khác" một khi Ukraine gia nhập Liên Âu. Ông nhấn mạnh rằng một số "công ty hàng đầu nghiêm túc" đã đồng ý đầu tư vào Crimea và giúp tái thiết Crimea trong tương lai. Tổng thống cũng nhận xét rằng một cơ quan quản lý quân sự tạm thời sẽ được áp dụng trên bán đảo để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình "hội nhập trở lại Ukraine".Cũng tại sự kiện này, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel tái khẳng định sự ủng hộ của Liên Âu đối với Ukraine, khẳng định khối này sẽ không bao giờ công nhận việc Nga sáp nhập các phần lãnh thổ của Ukraine.⚪ ---- Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã viết trên X, trước đây gọi là Twitter, rằng những sự kiện gần đây nhất xung quanh người sáng lập Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin cho thấy thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi tới giới tinh hoa đất nước, đó là “không trung thành [với Putin] đồng nghĩa với cái chết. Rõ ràng là Putin không tha thứ cho bất kỳ ai vì nỗi sợ hãi dã man của chính mình ... Cũng rõ ràng là Prigozhin đã ký một bản án tử hình đặc biệt cho chính mình vào thời điểm ông tin vào 'sự bảo đảm kỳ lạ của [Tổng thống Belarus] Alexander Lukashenko' và trong 'lời nói trung thực' ngớ ngẩn không kém của Putin."Trước đó, chiếc máy bay chở Prigozhin được xác nhận đã bị rơi. Mặc dù thông tin sơ bộ cho biết tất cả người trên tàu đều thiệt mạng nhưng vẫn chưa thấy xác của Prigozhin.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư tuyên bố rằng “không có bao nhiêu chuyện xảy ra ở Nga mà [Tổng thống Nga] Putin không đứng sau”. Mặc dù từ chối suy đoán về điều gì đã xảy ra với người sáng lập Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin trong một vụ tai nạn máy bay trên bầu trời Tver Oblast, phía Tây Moscow khoảng 300 km mà ông Putin bị nghi là có liên quan, nhưng Biden nhắc nhở báo chí rằng ông đã nói về mối nguy hiểm mà Prigozhin phải đối mặt vào đầu năm nay và rằng ông "không ngạc nhiên" trước sự nổ phi cơ này.Joe Biden đã được thông báo về vụ tai nạn máy bay xảy ra ở Nga và có khả năng liên quan đến người sáng lập Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin, Bạch Ốc nói với giới truyền thông hôm thứ Tư. Người phát ngôn Adrienne của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) cho biết: "Chúng tôi đã xem các báo cáo. Nếu được xác nhận thì không ai có thể ngạc nhiên. Cuộc chiến thảm khốc ở Ukraine đã dẫn đến việc một đội quân tư nhân hành quân vào Moscow, và bây giờ - có vẻ như - điều này đã xảy ra." Watson tuyên bố.⚪ ---- Cả 10 người (3 nhân viên phi hành đoàn và 7 vị khách, trong đó có Prigozhin) trên phi cơ hiển nhiên đã chết, nhưng mới tìm ra có 8 xác tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn máy bay ở Tver Oblast, RIA Novosti đưa tin hôm thứ Tư. Người sáng lập Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin, người có mặt trên chuyến bay. Trong khi đó, có thông tin cho rằng một trong những lãnh đạo của Tập đoàn Wagner, Dmitry Utkin, người có tên gọi riêng được cho là Wagner, cũng có mặt trên máy bay. Chuyến bay chở 3 thành viên phi hành đoàn và 7 hành khách đang trên đường từ Moscow đến St. Petersburg đã rơi cách thủ đô gần 300 km (185 dặm) về phía bắc, theo các quan chức được hãng thông tấn nhà nước Nga Tass trích dẫn.Hàng không Liên bang Nga hôm thứ Tư xác nhận rằng người sáng lập Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin đã có mặt trên chiếc máy bay bị rơi trước đó cùng ngày. Có 8 xác tìm thấy tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn máy bay, nhưng cơ quan này vẫn chưa xác nhận rằng Prigozhin được xác định trong số những người đã chết. Nguyên nhân của tai nạn rớt phi cơ vẫn chưa rõ ràng, nhưng các kênh truyền thông liên kết với Wagner cho rằng máy bay đã bị hỏa tiễn Nga bắn hạ, theo tờ Guardian đưa tin. Nghĩa là, đây là vụ xử tử hình công khai cho toàn dân Nga thấy.⚪ ---- Ukraine đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt kéo dài nhiều tháng để sắp xếp cho một phi công Nga giao nộp chiếc trực thăng quân sự Mi-8 của anh, theo Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với RFE/RL vào ngày 23/8, rằng các tình báo Ukraine đã tìm được cách tiếp cận phù hợp với phi công, để anh đã hạ cánh chiếc trực thăng xuống lãnh thổ Ukraine.“Chúng tôi đã tìm ra cách tiếp cận phù hợp với người này, có thể tạo điều kiện để lén lút di tản toàn bộ gia đình anh ta [vào Ukraine], và cuối cùng tạo điều kiện để anh ta có thể chuyển chiếc máy bay này với một phi hành đoàn không biết chuyện gì đang xảy ra,” Budanov nói. “Khi nhận ra mình đã hạ cánh ở đâu, họ đã cố gắng trốn thoát. Thật không may, họ đã bị loại trừ; chúng tôi muốn bắt sống họ, nhưng không thể.”⚪ ---- Bắc Hàn chia sẻ rằng vụ phóng vệ tinh do thám thứ hai của nước này đã thất bại, theo truyền thông nhà nước KCNA đưa tin. Theo KCNA, trong khi hai giai đoạn đầu tiên thành công, có vẻ như đã xảy ra lỗi ở giai đoạn thứ ba trong “hệ thống nổ khẩn cấp”. Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia hiện đang xem xét nguyên nhân dẫn đến “hoạt động bất thường của hệ thống phát nổ khẩn cấp”. Người ta còn tuyên bố thêm rằng Bắc Hàn sẽ thực hiện một nỗ lực khác để phóng vệ tinh do thám vào tháng 10.⚪ ---- Nhà hoạt động nhân quyền Kwon Pyong vượt biên ra khỏi TQ bằng môtô nước (jet ski) chạy suốt gần 200 dặm qua Hoàng Hải từ tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc đến cảng Incheon của Nam Hàn, theo CBS. Chính quyền Nam Hàn nói, người đàn ông 35 tuổi này đã bị bắt và bị buộc tội nhập cảnh "lậu" vào Nam Hàn sau khi anh bị mắc kẹt trong bãi bùn gần bến tàu du lịch của thành phố Seoul và kêu gọi sự giúp đỡ.Lính duyên phòng Nam Hàn cho biết Kwon đã sử dụng la bàn và ống nhòm để điều hướng chiếc mô tô nước 1800 cc trong hành trình dài 186 dặm. Duyên phòng nói, Kwon khởi hành với năm thùng nhiên liệu buộc vào chiếc mô tô nước. Lee Dae-son, một nhà hoạt động có trụ sở tại Nam Hàn thuộc nhóm Đối thoại Trung Quốc, nói với AFP rằng Kwon đã rất muốn rời khỏi Trung Quốc. Lee nói: “Mặc dù cách thức nhập cảnh vào Nam Hàn vi phạm luật pháp của anh ấy là sai, nhưng sự giám sát của chính quyền Trung Quốc và cuộc đàn áp chính trị đối với Kwon kể từ năm 2016 là nguyên nhân dẫn đến việc anh phải vượt biên sang Nam Hàn đầy nguy hiểm đến tính mạng”.

Các nhóm nhân quyền cho biết Kwon đã lên tiếng phản đối các hành vi vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, chỉ trích chế độ này trên mạng và tới Hồng Kông để tham dự biểu tình ủng hộ dân chủ vào năm 2014. Anhbị bắt vào năm 2016 vì tội "lật đổ quyền lực nhà nước" bằng cách "xúc phạm chính quyền nhà nước và giới xã hội chủ nghĩa" và phải ngồi tù 18 tháng, theo tờ Guardian đưa tin. Lee cho biết Kwon không có ý định ở lại Nam Hàn, nơi mỗi năm chỉ cấp quyền tị nạn cho một số ít người. Lee nói với CNN: “Anh Kwon muốn đến một nước thứ ba. Anh Kwon đã du học tại Đại học Iowa State University ở tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ, nên giòi nói được tiếng Anh. Anh muốn đến một quốc gia nói tiếng Anh”.

⚪ ---- Sau khi việc sử dụng y tế từ xa tăng nhanh trong đại dịch COVID-19, các thiết bị theo dõi bệnh nhân từ xa để theo dõi sức khỏe của bệnh nhân tại nhà ngày càng phổ biến. Theo Cơ quan Quản lý Tài nguyên & Dịch vụ Y tế Hoa Kỳ (U.S. Health Resources & Services Administration), việc theo dõi bệnh nhân từ xa cho phép các bác sĩ lâm sàng theo dõi các tình trạng cấp tính và mãn tính, đồng thời giảm chi phí đi lại và nguy cơ nhiễm trùng của bệnh nhân [khi nhập viện].

Các triệu chứng và tình trạng có thể được theo dõi thông qua theo dõi bệnh nhân từ xa bao gồm huyết áp cao, tiểu đường, giảm hoặc tăng cân, các vấn đề về tim, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ngưng thở khi ngủ và hen suyễn. Theo Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (American Medical Association), tỷ lệ bác sĩ sử dụng thiết bị giám sát từ xa đã tăng lên 30% trong năm 22 từ mức 12% hồi năm 2016.

⚪ ---- Một người đàn ông bị kết tội âm mưu đánh cắp xe trị giá hơn 400.000 USD trên khắp miền Nam California. Nghi phạm Jean Parret đã nhắm mục tiêu vào các đại lý xe hơi ở nhiều quận bao gồm các quận Los Angeles, Quận Cam, Riverside, Kern và San Diego. Từ tháng 11/2021 đến tháng 2/2022, Parret đã sử dụng danh tính bị đánh cắp của các nạn nhân để mở tín dụng và mua nhiều loại xe cao cấp từ các đại lý xe hơi

Theo tòa án, tổng số tiền xe bị đánh cắp ước tính lên tới hơn 400.000 USD và nhiều đại lý là nạn nhân của âm mưu này. Cảnh sát nói, một lượng lớn xe bị đánh cắp cuối cùng đã được vận chuyển qua biên giới tới Mexico.

Biện Lý Quận Cam, Todd Spitzer, nói: “Đây không phải là những tội ác không có nạn nhân. “Trở thành nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính có thể gây ra những hậu quả sâu sắc mà có thể phải mất nhiều năm, thậm chí hàng thập niên mới khắc phục được, bao gồm cả việc lịch sử tín dụng bị hủy hoại và mất khả năng đủ điều kiện nhận cơ hội việc làm và nhà ở do những kẻ săn mồi tài chính.” Parret đã bị kết án 11 năm tù tiểu bang vì các tội danh liên quan đến trộm danh tính và trộm xe hơi.

⚪ ---- Đầu bếp Mike Pham, đồng sở hữu tiệm ăn Trill Burgers và là thí sinh của chương trình thi giải nấu bếp "Chopped", đã giành chiến thắng trong một tập phim "Burger: Impossible" và giành được 10.000 USD. "Chopped" là loạt trò chơi truyền hình nấu ăn dựa trên thực tế, trong đó bốn đầu bếp tài năng đấu với nhau trong một cuộc thi ẩm thực có tính cạnh tranh cao.

Tập này chứng kiến bốn đầu bếp chiến đấu để tạo ra món khai vị, món chính và bánh mì kẹp thịt tráng miệng đặc biệt. Đầu bếp Mike Pham sinh ra và lớn lên ở Little Sài Gòn, California, nơi quá trình đào tạo ẩm thực Pháp cổ điển của anh kết hợp với niềm đam mê bánh mì kẹp thịt kiểu Mỹ (burgers) để tạo ra tiệm ăn Trill Burgers ở quận Montrose của Houston.

Anh dự định tặng hết số tiền từ giải thưởng của mình cho một chương trình ẩm thực dành cho giới trẻ. Khi cuộc chiến bánh mì kẹp thịt bùng nổ, Đầu bếp Mike Pham đang nắm quyền tối cao, các món ăn tại tiệm Trill Burgers của anh trở thành biểu tượng cho sự xuất sắc về ẩm thực ở trung tâm Houston.

⚪ ---- TIN VN. Công ty đông công nhân nhất TPHCM cắt giảm thêm 1.200 người. Theo Báo Dân Trí. Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, doanh nghiệp đông công nhân nhất TPHCM, dự kiến tiến hành đợt cắt giảm lao động thứ 3 với số lượng hơn 1.200 người vào tháng 9. Ngày 23/8, thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết, công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân, TPHCM) vừa có báo cáo về kế hoạch dự kiến chấm dứt hợp đồng lao động với 1.221 công nhân do đơn hàng chưa phục hồi.

⚪ ---- TIN VN. Hết cạp đất, rồi cạp cả cây xanh: cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung ra tòa. Theo VOV. Viện kiểm sát cáo buộc cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung tạo điều kiện cho "công ty thân thiết" trúng thầu các gói thầu liên quan đến cây xanh. Sau đó, lãnh đạo các công ty này đã có quà "cảm ơn" ông Chung. Ông Nguyễn Đức Chung cùng 14 người hầu tòa vụ nâng khống giá cây xanh. Ngày 25/8 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án nâng khống giá cây xanh tại TP Hà Nội. Trong đó, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cùng hầu tòa còn có 14 bị cáo bị truy tố về bốn tội: Buôn lậu; Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

⚪ ---- TIN VN. Thiếu mía, rồi thiếu đường, Chính phủ có công văn hỏa tốc về kiến nghị nhập 600.000 tấn đường. Theo Báo Vietstock. Theo số liệu của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, lượng đường sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được bốn tháng nhu cầu tiêu dùng. Tổng lượng đường sản xuất trong nước và đường dự kiến nhập khẩu chính ngạch chỉ đáp ứng 50% nhu cầu tiêu thụ năm 2023. Cần nhập khẩu tối thiểu 600.000 tấn đường. Tình trạng thiếu nguồn nguyên liệu mía đang rất đáng báo động. Nhiều năm qua, các nhà máy đường trong nước chịu các tác động kép dịch bệnh COVID-19, sức ép từ đường lậu, vùng nguyên liệu mía cả nước đang có dấu hiệu suy giảm khi cây mía cạnh tranh với cây trồng khác.

⚪ ---- HỎI 1: Siena College thăm dò: 82% dân New York nói làn sóng di dân là vấn đề nghiêm trọng?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới, hơn 8 trên 10 người dân New York cho biết làn sóng di cư gần đây đến Big Apple là một “vấn đề nghiêm trọng”, xảy ra khi New York phải vật lộn để thu hút dòng người xin tị nạn vào tiểu bang. Một cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Ba từ Siena College cho thấy 82% cử tri New York được khảo sát cho biết dòng người di cư đến tiểu bang gần đây là một “vấn đề nghiêm trọng” và 54% người tham gia mô tả nó là “rất nghiêm trọng”. Hơn nữa, 46% số người được hỏi cho biết những người di cư tái định cư ở tiểu bang này trong 20 năm qua là một “gánh nặng” chứ không phải là “lợi ích”, trong khi 58% cho rằng tiểu bang đã làm đủ và nên làm chậm dòng chảy thay vì tiếp tục chấp nhận. và hòa nhập những người di cư mới.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/state-watch/4164858-majority-of-new-yorkers-say-migrant-surge-is-serious-problem/

⚪ ---- HỎI 2: Có phải 89% người lao động Hoa Kỳ ủng hộ tuần làm việc 4 ngày?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một nghiên cứu mới của Bankrate, phần lớn (89%) lực lượng lao động trưởng thành ở Hoa Kỳ, được định nghĩa là những người làm việc toàn thời gian hoặc đang tìm kiếm công việc toàn thời gian, ủng hộ chế độ làm việc bốn ngày một tuần, làm việc từ xa hoặc làm việc kết hợp. Hơn nữa, những người làm việc toàn thời gian sẵn sàng thực hiện những thay đổi lớn để có được sự linh hoạt đó: 51% những người đang tìm kiếm một tuần làm việc bốn ngày, làm việc từ xa hoặc công việc kết hợp sẽ chuyển đổi công việc hoặc thậm chí các ngành để có ít nhất một trong những lựa chọn đó.

Chi tiết:

https://www.bankrate.com/personal-finance/hybrid-remote-and-4-day-workweek-survey/

.