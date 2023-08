- Thẩm phán: Phiên tòa xử Trump sẽ cho trực tiếp truyền hình. - Đêm nay, Thứ Tư 23/8/2023, 8 ứng cử viên Tồng Thống Cộng Hòa tranh luận, Trump sẽ vắng mặt. Fox trực tiếp truyền hình tiếng Anh, 1 mạng YouTube sẽ dịch tiếng Việt. - Dân cử Cộng Hòa nhiều tiểu bang (kể cả California) bênh Trump, nói Trump vô tội, nhưng Cộng Hòa tại Georgia nói Trump nói dối, vu khống, áp lực lật ngược bầu cử Georgia 2

Đêm nay, Thứ Tư 23/8/2023, 8 ứng cử viên Tồng Thống Cộng Hòa tranh luận, Trump sẽ vắng mặt. Fox trực tiếp truyền hình tiếng Anh, 1 mạng YouTube sẽ dịch tiếng Việt.

- Dân cử Cộng Hòa nhiều tiểu bang (kể cả California) bênh Trump, nói Trump vô tội, nhưng Cộng Hòa tại Georgia nói Trump nói dối, vu khống, áp lực lật ngược bầu cử Georgia 2020.

- Cựu Giám đốc Công nghệ Thông tin của Trump đổi lời khai, đổi luật sư, khai thật về chuyện Trump trộm và giấu hồ sơ mật.

- Trump sẽ tổ chức 1 đợt gây quỹ giúp quyền tiền cho Rudy Giuliani, với vé 100.000 USD/người

- Phụ tá của cựu Phó Tổng thống Mike Pence: Mark Meadows (cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump) là “kẻ trung tâm” biến động 6/1/2021.

- Cộng Hòa rủ nhau quậy Biden, DB Ronny Jackson (R-TX) kêu gọi: cắt ngân sách, đóng cửa chính phủ.

- Mark Meadows, Jeffrey Clark cùng xin chuyển sang tòa liên bang

- Biện lý Willis: sẽ ký lệnh truy nã nếu Meadows câu giờ, không đầu thú.

- Nhiều luật gia: Mark Meadows xin đổi sang tòa liên bang vô ích, vì phạm tội ở Georgia thì Georgia xử

- John Eastman (cựu luật sư của Trump) đầu thú ở Quận Fulton, tại ngoại 100.000 USD, bước ra nói: bầu cử 2020 có gian lận

- Nội bộ Cộng Hòa tố nhau để chạy tội: quan chức Georgia thú nhận dàn dựng đại cử tri giả theo lệnh Trump.

- Nhiều người Cộng Hòa nghi Mark Meadows (cựu Chánh Văn Phòng Bạch Ốc) đã khai hết với công tố để đổ tội cho Trump.

- Ukraine: đã phá hủy 1 hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của Nga ở Crimea và các chiến binh trong khẩu đội

- Dmitry Medvedev: Nga có thể sáp nhập các khu vực ly khai South Ossetia và Abkhazia nơi Nga đã chiếm của Georgia

- Ukraine: Võ sư Serhiy Bereznyak, Vô Địch Giải Karate 2015 của Ukraine, đã tử trận

- TT Joe Biden sẽ đến Ấn Độ từ ngày 7 đến ngày 10/9 dự G-20.

- Mỹ: sẽ hạn chế về thị thực (visa) đối với các quan chức TQ cưỡng bức đồng hóa 1 triệu trẻ em Tây Tạng tại các trường nội trú

- Doanh số bán nhà hiện tại ở Mỹ đã giảm 2,2% so với tháng trước trong tháng 7

- Giá xăng ở California đã tăng lên mức cao nhất trong năm: $5,26/gallon.

- Nam California: tịch thu thiết bị điện tử giả hiệu Apple, trị giá 400.000 USD.

- Quận Cam: phị cơ hạ cánh trở ngại, cứu hỏa ra cấp cứu.

- Wisconsin: Nadia Nguyen lái xe, hỏng thắng, đụng nhóm xe môtô, chết 1 người, bị thương 2 người khác.

- Seattle: Nghiệp Kien Chau ra tòa vì đâm chết cô con gái riêng, Angelina Tran, với 107 nhát dao

- TIN VN. Tổng giá trị xuất nhập khẩu giảm mạnh sau 7 tháng.

- TIN VN. Long An: Công nhân đồng loạt nghỉ việc vì bị mùi hôi thối 'tấn công'.

- HỎI 1: Bệnh thoái hóa khớp ảnh hưởng 15% dân số toàn cầu trên 30 tuổi? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có phải 2/5 dân Mỹ có thẻ tín dụng đang lệ thuộc thẻ nhiều hơn bao giờ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB - 23/8/2023) ⚪ ---- Đêm nay, Thứ Tư 23/8/2023, là cuộc tranh luận vòng đầu của ít nhất 8 ứng cử viên Tồng Thống Cộng Hòa. Trump sẽ vắng mặt. Các đối thủ của Trump đang hy vọng cuộc tranh luận này sẽ giúp họ tạo dựng được tên tuổi khi cân bằng việc cố gắng tách mình khỏi Trump mà không quay lưng lại với những người ủng hộ Trump.

Các ứng cử viên cần phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định do Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) đặt ra để có thể tham gia cuộc tranh luận hôm thứ Tư. Để đủ điều kiện, các ứng cử viên cần có ít nhất 40.000 nhà tài trợ riêng biệt cho ủy ban chiến dịch tranh cử tổng thống của họ, với ít nhất 200 nhà tài trợ từ 20 tiểu bang và vùng lãnh thổ trở lên. Họ cũng phải được thăm dò ở mức 1% hoặc cao hơn trong ít nhất ba cuộc thăm dò quốc gia được ủy quyền hoặc ở mức 1% hoặc cao hơn trong hai cuộc thăm dò quốc gia, và họ phải ký cam kết trung thành để ủng hộ bất kỳ ai trở thành ứng cử viên cuối cùng của Đảng Cộng hòa.

Tranh luận sẽ bắt đầu lúc 9 giờ tối giờ Miền Đông (tức 6 giờ chiều giờ California) Thứ Tư, tâi Diễn đàn Fiserv của thành phố Milwaukee, sẽ chiếu trên tất cả các nền tảng do mạng Fox News vận hành. Buổi tranh luận sẽ được dịch trực tiếp sang tiếng Việt và phân tích bởi GS Nguyễn Đình Minh Quốc trên mạng YouTube từ 5:30 PM giờ California (tức 7:30 pm giờ Houston, tức 8:30 pm giờ Miền Đông) ở đây:

https://www.youtube.com/watch?v=kAqYUgSO1Qw

⚪ ---- Sự khác biệt giữa dân cử Cộng Hòa nhiều tiểu bang (kể cả California) với Cộng Hòa tại Georgia: Cộng Hòa nhiều nơi khác bênh vực Trump, nói là có gian lận ở Georgia, nhưng dân cử Cộng Hòa Georgia (từ Thống Đốc Cộng Hòa, tới Bộ Trưởng Hành Chánh cũng Cộng Hòa) đã cho đếm phiếu lại 3 lần và nói rằng Trump bịa đặt, các dân cử Cộng Hòa nơi khác (kể cả California) đang bịa đặt, vì bầu cử Georgia minh bạch, không gian lận. Joe Scarborough của MSNBC đã xác định một điểm khác biệt chính giữa cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh bị truy tố của ông trong âm mưu Georgia nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

Trump đã gây áp lực buộc các quan chức tiểu bang tham gia đảo ngược sự thất bại của ông trước Joe Biden, nhưng các nhà lãnh đạo Georgia được bầu của Đảng Cộng hòa đã từ chối, ghi lại bằng chứng chống lại ông và công khai bác bỏ những tuyên bố gian lận của ông. Scarborough nói: “Chỉ cần nhìn vào vụ án này ở Georgia, nó thật hấp dẫn, chỉ là bối cảnh nó được đóng khung như thế nào. Ở nhiều tiểu bang, bạn sẽ thấy các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa nói, 'Ồ, họ đang truy lùng các chủ tịch quận, ồ, họ đang truy lùng những người bảo lãnh tại ngoại, họ đang truy lùng những người nhỏ mọn' - không, bạn sẽ không nhận được bất kỳ điều gì về điều đó ở Georgia từ Đảng Cộng hòa Georgia, bởi vì người đứng đầu Đảng Cộng hòa Georgia, thống đốc tiểu bang Georgia, đã nói thẳng sau cuộc bầu cử, xuất hiện sau khi Trump nói rằng ông ấy sẽ tổ chức một cuộc họp báo nói về việc Các cuộc bầu cử tham nhũng ở Georgia đã diễn ra [với] sự phản kháng rất mạnh mẽ chống lại Donald Trump: Thống đốc Cộng Hòa Georgia nói Trump chỉ bịa đặt, chỉ vu khống."

Scarborough nói rằng Trump nhận được sự ủng hộ của phần lớn đảng Cộng hòa trên toàn quốc, nhưng đối với các quan chức địa phương ở Georgia, Trump không được họ ủng hộ, vì các quan chức Cộng Hòa Georgia lương thiện, không nói dối như Cộng Hòa ở tiểu bang khác.

⚪ ---- Cựu Giám đốc Công nghệ Thông tin của Trump hợp tác với công tố, đổi lời khai, đổi luật sư, khai thật về chuyện Trump trộm và giấu hồ sơ mật. Các luật sư trong vụ kiện tài liệu mật chống lại cựu Tổng thống Trump nói rằng một trong những nhân viên của Trump, một nhân chứng tiềm năng trong vụ án, đã thay đổi lời khai của đại bồi thẩm đoàn để buộc tội Trump nhiều hơn. Nhân chứng, chỉ được mô tả trong các tài liệu tòa án là giám đốc công nghệ thông tin của Mar-a-Lago, đã được các nguồn tin của New York Times và Politico xác định là Yuscil Taveras, người đã từng xuất hiện trong vụ án trước đó. Taveras, người không bị buộc tội trong vụ án, được cho là ban đầu đã nói với đại bồi thẩm đoàn rằng anh ta không nhớ bất kỳ cuộc trò chuyện nào về đoạn phim an ninh từ Mar-a-Lago, nhưng trong tuyên bố về sự đảo ngược của nhân chứng, Bộ Tư pháp nói rằng đó là " lời khai giả."

Bộ Tư Pháp cho biết lời khai mới của nhân chứng đã cho thấy trách nhiệm ở Trump và hai người khác bị buộc tội cùng với Trump trong vụ án, đồng thời giúp hình thành cơ sở cho bản cáo trạng sửa đổi chống lại họ, AP đưa tin. Vụ khai ngược 180 độ xảy ra sau khi các công tố viên cảnh báo Taveras rằng anh ta là mục tiêu của cuộc điều tra và có thể có nguy cơ bị buộc tội khai man nếu anh ta đưa ra lời khai sai; họ cũng khuyên anh ta rằng vì luật sư lúc đó của anh ta cũng đại diện cho những người khác tham gia vào cuộc điều tra (và đang được siêu ủy ban PAC liên kết với Trump trả tiền), anh ta có thể có xung đột lợi ích và có thể không đưa ra lời khuyên pháp lý tốt nhất cho Taveras. Taveras sau đó đã tìm được một luật sư mới từ văn phòng bào chữa liên bang và ngay lập tức rút lại lời khai trước đó của mình.

⚪ ---- Donald Trump sẽ tổ chức một đợt gây quỹ với vé 100.000 USD cho mỗi người để hỗ trợ bảo vệ pháp lý cho luật sư cá nhân một thời của ông là Rudy Giuliani, theo Shane Goldmacher của The New York Times. Sự kiện ngày 7 tháng 9 sẽ được tổ chức tại Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Bedminster, New Jersey, lời mời do Goldmacher đăng tải cho biết. Tấm vé mua cho người hâm mộ một “bàn tròn” và bữa tối với cựu tổng thống và Giuliani, cả hai người này dự kiến sẽ ra trình diện chính quyền Quận Fulton ở Georgia trong tuần này với các cáo buộc xung quanh nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020.

CNN đưa tin hồi đầu tuần rằng Giuliani, đang cần tiền mặt, đã gặp Trump tại Mar-a-Lago vào tháng 4 để thảo luận về trợ giúp tài chính nhưng Trump “chỉ đồng ý trả một khoản phí nhỏ từ một nhà cung cấp dữ liệu lưu trữ hồ sơ của Giuliani”. Các luật sư của Giuliani xác nhận trong hồ sơ tòa án trong tháng này rằng Giuliani “đang gặp khó khăn về tài chính” tới mức phải bán một căn chung cư ở New York, trị giá 6,5 triệu đôla.

⚪ ---- Thế là Cộng Hòa tố nhau. Một phụ tá của cựu Phó Tổng thống Mike Pence mô tả cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump, Mark Meadows là “kẻ cầm đầu” với phần lớn sự kiện diễn ra vào ngày 6/1/2021. Marc Short, cựu chánh văn phòng của PTT Pence, cho biết Meadows là “trung tâm” trong nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 vào ngày 6 tháng 1/2021. Dù không bị truy tố trong vụ kiện liên bang (ở tòa thủ đô) của Bộ Tư pháp, Meadows đã bị truy tố ở tòa tiểu bang Georgia cùng với Trump về tội gian lận và gạ gẫm. vi phạm lời tuyên thệ của một viên chức công quyền trong vụ lật ngược kết quản bầu cử ở Georgia.

“Về Mark, hãy nhìn xem, tôi không nghĩ bất kỳ ai trong chúng tôi thích chứng kiến ​​những gì đang xảy ra với bất kỳ ai trong số những người mà chúng tôi đã làm việc cùng,” Short, người hiện chỉ huy ban vận động chính trị của Pence, nói với người dẫn chương trình Abby Phillips trên CNN Primetime hôm thứ Ba: “Tôi nghĩ thật công bằng khi nói rằng Mark là người cầm đầu nhiều sự kiện xảy ra vào khoảng ngày 6 tháng 1, anh ấy là người - Tổng thống Trump đã tìm cách tìm thêm luật sư, những người đưa ra lời khuyên khác với những lời khuyên khác.”

.

⚪ ---- Thẩm phán: Phiên tòa xử Trump sẽ trực tiếp truyền hình. Thẩm phán Scott McAfee của Quận Fulton hôm thứ Ba đã ban hành lệnh cho phép các tổ chức truyền thông truyền hình trực tiếp phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump và 18 người khác vì cáo buộc can thiệp bầu cử.

Lệnh của McAfee cho phép ghi lại hình ảnh và âm thanh video “trong tất cả hoặc một phần của quá trình tố tụng”. Thẩm phán cho phép sử dụng một số loại máy ảnh, bao gồm máy ảnh truyền hình, máy tính xách tay và điện thoại di động. Lệnh cho biết WSB-TV, WAGA TV, WANF TV và WXIA-TV chịu trách nhiệm ghi âm. Lệnh của thẩm phán được Atlanta First News đưa tin, đọc ở đây:

https://twitter.com/BrendanKeefe/status/1694066984294535435

⚪ ---- Cộng Hòa rủ nhau quậy Biden: cắt ngân sách, đóng cửa chính phủ. Dân Biểu Ronny Jackson (R-TX) cảnh báo rằng việc Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-CA) bị cách chức là "không thể tránh khỏi" nếu DB McCarthy từ chối buộc chính phủ Biden đóng cửa trong những tuần tới. Xuất hiện trên podcast War Room của Steve Bannon, DB Jackson đã chỉ trích Bộ Tư pháp, với lý do Bộ này truy tố cựu Tổng thống Donald Trump.

DB Jackson nói: “Về cơ bản, tôi sẽ không bỏ phiếu cho một nghị quyết tiếp tục trừ khi nó có tác động nào đó đến Bộ Tư Pháp và FBI theo cách mà họ đã lừa đảo trong vài năm qua. Nếu họ có thời gian để không ngừng theo đuổi những tội nhẹ này [ngày 6 tháng 1/2021] và truy tố chúng như thể chúng là trọng tội, từ chối bảo lãnh và biệt giam mọi người, thì họ có quá nhiều thời gian..." Tiếp theo, DB Jackson chụp mũ cái gọi là "vô số tội ác của gia đình Biden" nhưng không đưa ra chứng cớ nào...

DB Jackson cho biết nhiều nhân viên của Bộ Tư Pháp "có ý định không trong sạch". Bannon hỏi liệu những người Cộng hòa bảo thủ tại Hạ viện có thực hiện các bước để loại bỏ DB McCarthy nếu chính phủ không đóng cửa hay không. DB Jackson phát biểu: “Thành thật mà nói với bạn, tôi nghĩ rằng điều đó là không thể tránh khỏi nếu chúng ta tiếp tục dựa vào Đảng Dân chủ để thông qua những điều quan trọng này - đây là đạo luật quan trọng sắp được Hạ viện đưa ra”.

⚪ ---- Cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows đang yêu cầu tòa án liên bang can thiệp vào việc dời thời hạn đầu thú của ông trong bản cáo trạng RICO tại tiểu bang Georgia. Jeffrey Clark, cựu quan chức Bộ Tư pháp, một trong 18 đồng phạm bị truy tố cùng với Donald Trump trong bản cáo trạng lừa đảo bầu cử 2020 ở Georgia, cũng đã yêu cầu thẩm phán hôm thứ Ba cho phép tạm dừng khẩn cấp trong vụ án, rằng ông không có đủ thời gian tới thành phố Atlanta để đầu thú ở nhà tù trước thời hạn thứ Sáu 25/8/2023. Trong đề nghị của Clark, y lập luận rằng y muốn tránh “lựa chọn sắp xếp chuyến đi gấp rút để bay đến Atlanta hoặc thay vào đó có nguy cơ bị coi là kẻ chạy trốn.”

Yêu cầu này là một phần trong hồ sơ lớn hơn của Clark cầu xin chuyển vụ việc của anh ấy lên tòa án liên bang — một yêu cầu đã được đưa ra bởi một số đồng bị cáo khác trong vụ án, bao gồm cả Meadows, người đã đệ trình một “kiến nghị khẩn cấp” tương tự như của Clark tại tòa án liên bang, yêu cầu thẩm phán “bảo vệ” Meadows. Hồ sơ của Meadows trích dẫn một email sáng thứ Ba từ Biện lý quận Fulton Fani Willis gửi cho luật sư của ông, nói rằng bà Willis “không cho phép bất kỳ gia hạn nào” để đầu thú. Willis viết: “Thân chủ (Meadows) của ông không khác gì bất kỳ bị cáo hình sự nào khác. Hai tuần là một phép lịch sự to lớn.” Hồi chiều thứ Ba 22/8/2023, thẩm phán nói rằng Willis có thời gian đến 3 giờ chiều Thứ Tư để trả lời hồ sơ của Clark.

⚪ --- Biện lý Willis: sẽ ký lệnh truy nã nếu Meadows câu giờ. Biện lý Willis viết trong thư trả lời email luật sư của Meadows. "Tôi không cho phép gia hạn bất kỳ điều gì. Tôi đã cho mọi người 2 tuần để ra đầu thú trước tòa. Thân chủ của bạn không khác gì bất kỳ bị cáo hình sự nào khác trong khu vực tài phán này. Hai tuần là một cử chỉ lịch sự to lớn. Vào lúc 12:30 giờ trưa thứ Sáu 25/8/2023 tôi sẽ ban lệnh truy nã [Meadows]. Nhóm công tố của tôi sẵn sàng gặp quý luật sư để thảo luận về các điều kiện tại ngoại hợp lý vào thứ Tư và thứ Năm."

⚪ --- Nhiều luật gia nói rằng, cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows xin dời tòa án tiểu bang Georgia lên xử ở tòa liên bang là phi lý, cho dù là khi Meadows phạm tội là công chức liên bang trong Bạch Ốc. Nói chuyện với MSNBC về vấn đề này, cựu công tố viên cấp cao của cố vấn đặc biệt Robert Mueller, Andrew Weissmann, giải thích rằng đó không phải là cách thức hoạt động của luật. Nếu Meadows vào cướp một ngân hàng ở Georgia, Weissmann lấy một ví dụ, Meadows không thể tuyên bố rằng Meadows nên bị xét xử tại tòa án liên bang vì Meadows lúc đó là quan chức liên bang.

⚪ ---- John Eastman (cựu luật sư của Trump) vẫn giữ lời tuyên bố sai trái rằng bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp sau khi ông đầu thú ở Quận Fulton vì nỗ lực lật ngược bầu cử ở Georgia. “Hoàn toàn có thể,” Eastman nói sau khi Ali Vitali của NBC News hỏi anh liệu anh có còn tin rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp hay không. “Hiển nhiên. Không có gì thắc mắc."

Không có bằng chứng nào về gian lận tràn lan trong cuộc bầu cử năm 2020 mặc dù Trump và các đồng minh của ông cho rằng đó là “gian lận”. Và mặc dù Trump lúc đó nắm quyền Tổng Thống, nắm CIA, FBI, quân đội, mật vụ... nhưng hơn 60 vụ kiện về gian lận cùa Trump bị tòa nhiều tiểu bang quăng bỏ vì không chứng cớ.

Eastman từ chối trả lời các câu hỏi của Vitali về việc liệu anh ta có đứng để cai tù chụp ảnh hình sự và lấy dấu vân tay hay không, hay liệu có tìm cách miễn trừ truy tố hay không. Trump và 18 người khác, trong đó có Eastman, đã bị truy tố vào tuần trước tại Quận Fulton liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia. Eastman đã đầu thú ở nhà tù Quận Fulton vào sáng thứ Ba, khiến ông trở thành bị cáo thứ hai làm như vậy.

Eastman được trả tự do với số tiền bảo lãnh 100.000 USD sau khi làm thủ tục đầu thú tại nhà tù Quận Fulton, nhưng từ chối nói về việc liệu anh ta có chụp ảnh hình sự ở nhà tù hay không. Eastman đối mặt với 9 cáo buộc liên quan đến cuộc điều tra cấp tiểu bang, từ âm mưu đưa ra những tuyên bố sai sự thật, viết và giả mạo, cho đến cáo buộc theo Đạo luật RICO tức là phạm tội hình sự trong tổ chức có cấu kết (trước khi có luật RICO, các bố già Mafia thoát tội vì chỉ những đàn em trực tiếp giết người, cướp tiền... mới vào tù vì các bố già không dính tay vào hình sự). Eastman bị cáo buộc thiết kế và giúp thúc đẩy một chiến lược pháp lý nhằm lật ngược bầu cử năm 2020, vốn sử dụng nhóm đại cử tri giả ở các tiểu bang chiến trường để lật ngược kết quả bầu cử.

TIN VN. Tổng giá trị xuất nhập khẩu giảm mạnh sau 7 tháng.

TIN VN. Công nhân đồng loạt nghỉ việc vì bị mùi hôi thối 'tấn công'.

⚪ ---- Nội bộ Cộng Hòa tố nhau để chạy tội: quan chức Georgia thú nhận dàn dựng đại cử tri giả theo lệnh Trump. David Shafer (cựu chủ tịch đảng Cộng hòa Georgia) đã tố cáo các luật sư tranh cử của Trump dàn dựng âm mưu đại cử tri giả mạo nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 ở tiểu bang Georgia. David Shafer đã nộp các tài liệu tòa án mới hôm thứ Ba cáo buộc rằng luật sư Ray Smith của ban vận động của Trump đã thuyết phục một nhóm các nhà hoạt động bảo thủ vào ngày 14 tháng 12/2020 và khuyên họ nên đề cử các đại cử tri [giả để] ủng hộ Trump nhằm duy trì các thách thức pháp lý đối với tổng số phiếu bầu trong tiểu bang.“Chúng tôi đang tiến hành việc này vì cuộc bầu cử ở Georgia đang diễn ra,” Smith nói với nhóm, theo bản ghi do một phóng viên tòa án biên soạn và các luật sư của Shafer đệ trình. “Và vì vậy chúng tôi tiếp tục tranh cử các đại cử tri ở Georgia. Và vì vậy, chúng tôi sẽ tiến hành việc này theo Hiến pháp Hoa Kỳ và chúng ta sẽ tiến hành tương tự như những gì đã xảy ra vào năm 1960 ở Hawaii.”Shafer yêu cầu luật sư làm rõ liệu thách thức bầu cử của Cộng hòa có "bị hủy bỏ một cách hiệu quả" nếu họ không tổ chức cuộc họp hay không, và Smith đồng ý rằng điều đó là chính xác.Shafer đã đệ trình các tài liệu hỗ trợ yêu cầu xét xử ông thay vì ở tòa Quận Fulton mà phải lên tòa án liên bang, vì rằng ông và các đảng viên Đảng Cộng hòa Georgia khác đang hành động dưới sự chỉ đạo của tổng thống và các quan chức liên bang, đồng thời ông cũng tiết lộ một bản báo cáo ngày 10 tháng 12/2020, email mà anh ấy nhận được từ luật sư Cộng Hòa địa phương Alex Kaufman yêu cầu Shafer triệu tập nhóm đại cử tri giả mạo và các luật sư liên kết với Trump là Cleta Mitchell, Kurt Hilbert và Smith đã nhận bản sao chép trên email đó.Kaufman viết trong thông báo đó: “Tôi đang xác nhận lại tầm quan trọng và lời khuyên chung của chúng tôi rằng nhóm đại biểu của chúng tôi sẽ họp vào ngày 14 tháng 12 (theo Hạn chót của Liên bang) và bỏ phiếu ủng hộ Tổng thống Trump. Điều cần thiết là các đại biểu của chúng tôi phải hành động và bỏ phiếu theo cách chính xác như thể Thống đốc Kemp đã chứng nhận Cuộc tranh cử Tổng thống ủng hộ Tổng thống Trump. Tôi tin rằng đây vẫn là đường lối hành động thận trọng nhất để bảo toàn cơ hội tốt nhất cho Georgia cuối cùng ủng hộ việc tái tranh cử của Tổng thống [Trump].”Shafer đã bị truy tố tội lừa đảo, “mạo danh một quan chức nhà nước”, giả mạo, khai báo và viết sai sự thật cũng như nộp các tài liệu giả. Smith phải đối mặt với cáo buộc xúi giục vi phạm lời tuyên thệ của một quan chức nhà nước, âm mưu mạo danh một quan chức nhà nước và âm mưu giả mạo.⚪ ---- Nhiều quan chức Cộng Hòa nghi ngờ Meadows đã khai hết với công tố để đổ tội cho Trump. Cựu Dân Biểu David Jolly (R-Fla.) cho biết có một cái tên mà Donald Trump cần phải lo sợ khi các vụ án hình sự chống lại ông đang tiến triển: Mark Meadows. “Tôi đã phục vụ cùng với Mark Meadows. Tôi biết Mark Meadows,” Jolly nói với Nicolle Wallace của MSNBC vào thứ Hai. “Và hôm nay tôi tin rằng Mark Meadows đã hót [khai thật] như chim hoàng yến rồi.”Meadows là chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump trong phần lớn năm cuối cùng tại vị và giữ vai trò đó khi Trump làm việc tích cực để lật ngược kết quả của cuộc bầu cử 2020. Jolly cho biết Meadows không phải loại “người muốn vào tù vì Trump.”Meadows hầu như im lặng trước công chúng trong nhiều tháng, hầu như không được nhắc đến trong bản cáo trạng ngày 6 tháng 1 (do Công tố đặc biệt Jack Smith nộp ở tòa thủ đô) chống lại Trump và được cho là đã cung cấp thông tin gây tổn hại khi bị thẩm vấn. Điều đó khiến nhiều người suy đoán rằng Meadows đã khai thật để cho thấy Trump là kẻ chủ mưu mọi chuyện.Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie, người đang chạy đua với Trump để trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, hồi đầu tháng này đã nói rằng Meadows “có vẻ ngoài của một nhân chứng hợp tác” và có thể đưa ra một số “lời khai tồi tệ nhất” chống lại cựu tổng thống được đưa ra. Nhưng Meadows cũng nằm trong số 19 người bị truy tố [ở tòa tiểu bang Goergia] trong vụ can thiệp bầu cử Georgia, mà một số người tin rằng đó là một dấu hiệu ngược lại.⚪ ---- Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR MO) hôm thứ Tư cho biết quân Ukraine đã "phá hủy" một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của Nga ở Crimea và các chiến binh làm việc trên đó. "Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 23 tháng 8 năm 2023, một vụ nổ đã xảy ra gần làng Olenivka trên Mũi Tarkhankut ở Crimea tạm thời chiếm đóng, phá hủy hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa S-400 'Triumph' của Nga. -hệ thống hỏa tiễn máy bay", GUR MO tuyên bố trên Telegram. "Hậu quả của vụ nổ, cơ sở, hỏa tiễn được lắp đặt trên đó và nhân sự đã bị phá hủy hoàn toàn", cơ quan này nói thêm và gọi diễn biến này là một "đòn đau" đối với các hệ thống phòng thủ của Nga.Trước đó, Nga mô tả các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea, nơi Nga coi là một phần lãnh thổ của mình vào năm 2014 trong một hành động không được cộng đồng thế giới công nhận, là hành động "khủng bố", trong khi Kiev khẳng định muốn "đòi lại toàn bộ Crimea vì đây là lãnh thổ có chủ quyền của chúng tôi."⚪ ---- Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Nga Dmitry Medvedev nói rằng Nga có thể sáp nhập các khu vực ly khai South Ossetia và Abkhazia của Georgia (VN phiên âm: Gruzia) nếu các nước phương Tây tiếp tục làm tình hình ở Georgia trở nên trầm trọng hơn. Trong một bài bình luận viết cho tờ báo Argumenty i Fakty, Medvedev nhấn mạnh rằng Nga không muốn lặp lại tình huống năm 2008: "Chúng tôi vẫn sẵn sàng giải quyết các vấn đề trên bàn đàm phán theo tinh thần Hiến chương LHQ. Nhưng nếu mối quan ngại của chúng tôi trở thành hiện thực, chúng tôi sẽ không ngần ngại."Medvedev tuyên bố rằng Nga đã ngăn chặn cuộc tấn công vào Tbilisi vào năm 2008. "Nhưng bây giờ tình hình đang trở nên trầm trọng hơn một lần nữa nhằm tạo ra một điểm nóng căng thẳng khác gần biên giới của chúng tôi ngoài sườn Ukraine. Một lần nữa, lại có các cuộc đàm phán về khả năng Georgia gia nhập NATO," ông nói. (Ghi chú: South Ossetia là vùng đất của Georgia, nhưng do Nga hỗ trợ đã tự ly khai từ 1991 để thành lập Cộng Hòa Nhân Dân South Ossetia. Tương tự, quân Nga gây chiến với Georgia, dựng lên Cộng Hòa Nhân Dân Abkhazia năm 1992 tuyên bố độc lập.)⚪ ---- Võ sư Serhiy Bereznyak, người chiến thắng Giải Vô Địch Karate 2015 của Ukraine, đã tử trận trong khi chiến đấu chống quân Nga, theo thông báo trên Facebook ngày 22/8. Là người gốc ở thành phố Valka, tỉnh Kharkiv, anh ta để lại một người vợ đang mang thai và hai đứa con.Trước khi gia nhập quân đội, Bereznyak đã có một sự nghiệp võ thuật lẫy lừng, được công nhận với nhiều huy chương và chức vô địch. Sau khi kết thúc sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp, Bereznyak thành lập một câu lạc bộ karate, nơi ông huấn luyện nhiều nhà vô địch ở nhiều lứa tuổi khác nhau.⚪ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan hôm thứ Ba cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ đến Ấn Độ từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9, nơi ông sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh G-20. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ có chuyến đi riêng tới Indonesia vào đầu tháng 9 để tham dự hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), theo Sullivan.Sullivan cũng xác nhận rằng Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo sẽ đến thăm Bắc Kinh và Thượng Hải vào tuần tới, đồng thời nhắc lại kế hoạch của chính quyền Biden nhằm tham gia vào cả cạnh tranh và ngoại giao với Trung Quốc.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiết lộ hôm thứ Ba rằng họ sẽ đưa ra các hạn chế về thị thực (visa) đối với các quan chức Trung Quốc giấu tên vì “sự tham gia của họ vào việc cưỡng bức đồng hóa hơn một triệu trẻ em Tây Tạng tại các trường nội trú do chính phủ điều hành”.Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố: “Những chính sách cưỡng chế này nhằm mục đích loại bỏ các truyền thống ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo khác biệt của Tây Tạng đối với các thế hệ trẻ Tây Tạng”. Mỹ kêu gọi TQ ngừng thực hiện các chính sách như vậy trên toàn quốc.⚪ ---- Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia (NAR) cho biết trong một báo cáo công bố hôm thứ Ba rằng doanh số bán nhà hiện tại ở Hoa Kỳ đã giảm 2,2% so với tháng trước trong tháng 7 xuống mức hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 4,07 triệu. Trên cơ sở hàng năm, số lượng giao dịch được hoàn thành liên quan đến nhà ở một gia đình, nhà liền kề, chung cư và nhà hợp tác đã giảm 16,6%.Giá nhà hiện có trung bình cho tất cả các loại nhà ở đã tăng 1,9% hàng năm lên 406.700 USD trong tháng Bảy. Tổng tồn kho nhà ở cuối tháng 7 đứng ở mức 1,11 căn, tăng 3,7% so với tháng 6/2023 nhưng giảm 14,6% so với tháng 7/2022. Nhà kinh tế trưởng Lawrence Yun của NAR nhận xét: “Hai yếu tố đang thúc đẩy hoạt động bán hàng hiện tại – lượng hàng tồn kho sẵn có và lãi suất thế chấp. Thật không may, cả hai yếu tố này đều không có lợi cho người mua”.⚪ ---- Giá xăng ở California đã tăng lên mức cao nhất trong năm và đang tiến gần đến mức giá đã thấy vào mùa hè năm ngoái. Theo AAA, giá trung bình của một gallon xăng không chì thông thường ở California là $5,26 vào hôm thứ Ba, tăng 10 cent so với tuần trước và 37 cent so với tháng trước. Một năm trước, người lái xe phải trả 5,34 USD cho mỗi gallon.Chỉ riêng ở Quận Los Angeles, giá trung bình của xăng không chì thông thường là $5,36/gallon vào thứ Ba. Giá trung bình toàn quốc là $3,85/gallon. California, một lần nữa, có giá xăng cao nhất cả nước. Tiểu bang bang Washington ($5,05/gallon) có mức giá cao thứ hai toàn quốc.⚪ ---- Nam California: tịch thu hàng giả Apple, trị giá 400.000 USD. Theo Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ, Đồng hồ Apple giả và tai nghe không dây trị giá gần 400.000 USD gần đây đã bị thu giữ tại Sân bay Quốc tế Ontario và Cảng biển Los Angeles/Long Beach. Tổng cộng 1.200 cặp tai nghe không dây và 220 thiết bị đeo ở cổ tay đã bị tịch thu vì vi phạm bản quyền và nhãn hiệu đã đăng ký của Apple. Theo CBP, nếu là hàng thật, các mặt hàng này sẽ có giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất ước tính là 396.812 USD.Các sản phẩm được vận chuyển theo 6 chuyến hàng riêng lẻ bằng đường hàng không đến sân bay và container hàng hải đến hải cảng. Tất cả đều bị thu giữ trong khoảng thời gian một tuần vào giữa tháng 7. Các mặt hàng giả được giấu trong bao bì chung và được biểu hiện bất hợp pháp dưới dạng tai nghe chung. Các quan chức giải thích: Các sản phẩm Apple giả thiếu các tính năng tiên tiến có ở sản phẩm chính hãng, chẳng hạn như khử tiếng ồn chủ động, chống nước và tích hợp liền mạch với các thiết bị Apple.⚪ ---- Quận Cam: phị cơ hạ cánh trở ngại, cứu hỏa ra cấp cứu. Cứu hỏa Quận Cam cho biết hàng chục người trong phi cơ đã được giải cứu khỏi chiếc phi cơ bị mắc kẹt tại sân bay John Wayne vào tối Chủ nhật. Chiếc máy bay của hãng hàng không 737 Alaska gặp trở ngại khi di chuyển đến cổng sau khi hạ cánh. Cứu hỏa đã làm việc với nhân viên sân bay và phi công để đưa mọi người ra khỏi máy bay an toàn.Một tuyên bố của OCFA cho biết: “Các trường hợp khẩn cấp ở sân bay chỉ là một trong nhiều điều mà lính cứu hỏa OCFA huấn luyện. Việc đào tạo chung với nhân viên sân bay giúp những sự cố này diễn ra suôn sẻ." Không có thương tích nào được báo cáo.⚪ ---- Wisconsin:lái xe, hỏng thắng, đụng chết 1 người, bị thương 2 người khác. Một người chết và 2 người khác bị thương trong vụ va chạm sáng thứ Bảy ở Hale. Tai nạn xảy ra ngay trước 11 giờ sáng khi một nhóm xe gắn máy đang di chuyển về phía bắc trên State Rd 93. Một xe hơi đi về phía tây trên County Rd E đã đi vào giao lộ mà không dừng lại ở biển báo dừng.Chiếc xe va chạm với 2 xe máy. Một trong những người lái xe mô tô, Daniel Sonsalla, 55 tuổi ở Arcadia, bị thương nguy hiểm đến tính mạng và được cho là đã chết tại hiện trường. Người lái xe mô tô còn lại, Casey Prudlick, 40 tuổi ở Arcadia và hành khách Susan Prudlick, 44 tuổi, bị thương. Họ đã được điều trị. Người điều khiển chiếc xe, Nadia Nguyen, 18 tuổi, ở Holmen, không bị thương. Nguyên khai rằng thắng xe bị hỏng. Tai nạn đang được điều tra.⚪ ---- Các cáo buộc chống lại, cư dân ở Seattle (tiểu bang Washington) đã đệ trình với cáo buộc Chau đâm chết con gái riêng của mình 107 nhát dao khi cô bảo vệ mẹ mình khỏi bạo lực gia đình. Cảnh sát Seattle đã phản hồi với báo cáo về một vụ tấn công tại khu nhà 5300 trên đường 31st Avenue South ở Beacon Hill vào sáng sớm ngày 7 tháng 8. Theo tài liệu của tòa án, các thám tử cho biết Nghiệp Kein Chau đã giết con gái riêng của Chau,, bằng cách đâm cô hơn 100 nhát dao.Cảnh sát đến vào khoảng 4:55 sáng, nơi họ gặp mẹ của Trần ở cửa, chảy máu vì vết thương trên mặt. Khi cảnh sát ập vào nhà, Chau đi xuống cầu thang, tay cầm một con dao làm bếp lớn dính máu và thả dao xuống khi cảnh sát yêu cầu làm như vậy. Theo cảnh sát, trên người Châu đầy máu và có vài vết thương mới trên tay phải. Xác cô Tran nằm trong bếp.Cảnh sát đã tìm thấy đoạn phim CCTV từ bên trong ngôi nhà ghi lại chi tiết vụ tấn công. Theo cảnh sát, vào khoảng 4h43 sáng, mẹ cô Trần và Châu đang ở trong bếp thì Châu bắt đầu đấm vào mặt mẹ Trần khoảng 15 cú đấm. Khi bà cố gắng rời đi, Chau tiếp tục theo đấm. Cảnh sát tin rằng tiếng ồn từ vụ tấn công đã đánh thức Tran, rồi cô Tran chen vào giữa Châu và mẹ cô.Châu tiếp tục đấm vợ, đôi khi còn đấm cả Trần. Trong lúc giằng co, mẹ của Trần chạy thoát được và Trần đã giữ chặt Châu để ngăn anh ta đuổi theo mẹ cô. Cả hai cùng ngã xuống đất và vật lộn trên sàn. Sau đó Châu kéo Trân về phía tủ bếp. Theo cảnh sát, Châu lấy một con dao từ ngăn kéo tủ bếp và bắt đầu đâm Trần, cho đến khi cô ngã xuống đất. Chau đã đâm cô đến bất tỉnh rồi cuối cùng cô chết, Châu vẫn tiếp tục đâm cô.Theo cảnh sát, Châu khai với cảnh sát rằng: “Tôi đã giết ai đó”. Chau bị đưa vào Nhà tù Quận King vì tội giết người và âm mưu giết người. Tiền bảo lãnh của Chau được ấn định là 5 triệu USD và phiên tòa tiếp theo của anh ta dự kiến diễn ra vào thứ Tư.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Ngày 22.8, Tổng cục Hải quan vừa có thông tin về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2023. Lũy kế trong 7 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 374,36 tỉ USD, giảm 13,8%, tương ứng giảm 60,14 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong 7 tháng, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước đã xuất siêu 16,48 tỉ USD. Riêng về xuất khẩu hàng hoá, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 7 tháng là 195,42 tỉ USD, giảm 10,3% và có 38/45 nhóm hàng giảm so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, quy mô hàng hóa xuất khẩu trong 7 tháng của 2023 đã giảm tới 22,5 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Do tranh chấp về phí dịch vụ, chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An đã bít các đường thoát nước của Công ty Thuận Thiên. Không thể làm việc vì ô nhiễm, hàng trăm công nhân Công ty Thuận Thiên đã ngừng việc tập thể để phản đối hành động của Công ty Tân Đức. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An cho biết đã yêu cầu chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Đức là Công ty cổ phần đầu tư Tân Đức (thuộc Tập đoàn Tân Tạo) khơi thông đường ống xả thải của Công ty TNHH sản xuất - thương mại Thuận Thiên (Công ty Thuận Thiên) cùng trong KCN Tân Đức. Ngày 21/8, hơn 100 công nhân đang làm việc tại Công ty Thuận Thiên cũng đã đình công, kéo đến trụ sở của Công ty Tân Đức để phản đối việc Công ty Thuận Thiên bị bít ống xả thải. Những công nhân này đã không thể làm việc vì việc ống xả thải của công ty bị chặn gây ô nhiễm bốc mùi hôi thối.⚪ ---- HỎI 1: Bệnh thoái hóa khớp ảnh hưởng 15% dân số toàn cầu trên 30 tuổi?ĐÁP 1: Đúng vậy. Các nhà nghiên cứu cho biết bệnh thoái hóa khớp ảnh hưởng đến 15% dân số toàn cầu trên 30 tuổi, vì vậy đến năm 2050, con số này có thể lên tới gần 1 tỷ người. Sống lâu hơn và béo phì đều là những nguyên nhân chính. Tác giả nghiên cứu Jaimie Steinmetz, nhà khoa học nghiên cứu chính tại Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) ở Seattle cho biết: “Với những động lực chính giúp con người sống lâu hơn và dân số thế giới ngày càng tăng, chúng ta cần dự đoán những căng thẳng đối với hệ thống y tế ở hầu hết các quốc gia”.Bà nói trong một bài phát biểu: “Hiện tại không có cách chữa trị hiệu quả bệnh viêm xương khớp, vì vậy điều quan trọng là chúng ta phải tập trung vào các chiến lược phòng ngừa, can thiệp sớm và tạo ra các phương pháp điều trị hiệu quả, đắt tiền như thay khớp với giá cả phải chăng hơn ở các nước thu nhập thấp và trung bình”.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có phải 2/5 dân Mỹ có thẻ tín dụng đang lệ thuộc thẻ nhiều hơn bao giờ?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát của Quicken, trong bối cảnh lạm phát cao và lãi suất tăng cao, nhiều người Mỹ ngày càng phụ thuộc vào thẻ tín dụng. Cuộc khảo sát cho thấy, trên thực tế, 2/5 người Mỹ có thẻ tín dụng cho biết họ phụ thuộc vào thẻ tín dụng nhiều hơn bao giờ hết. Và 35% cho biết họ sẽ không thể trả hết nợ thẻ tín dụng trước cuối năm nay. Ngoài ra, 35% số người được hỏi khác cho biết họ có thể sẽ sử dụng tối đa ít nhất một thẻ tín dụng vào cuối năm 2023.Chi tiết: