Bộ Quốc phòng Nga: phi cơ siêu thanh Nga bị cháy rụi. Ukraine: phá hủy hoàn toàn 2 máy bay siêu thanh ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga, gây hư hại 2 chiếc khác.

- Trump viết: sẽ tự đầu thú vào thứ Năm, giễu Biện lý Fani Willis lo sợ Trump sẽ bay sang Nga xin Putin cho đào tỵ.

- Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump nổi giận vì Trump lôi cậu Barron vào chống phá Joe Biden.

- Mark Robinson (Phó Thống đốc North Carolina) phất cao lá cờ Cộng hòa, tin rằng: cần cấm học sinh lớp 5 trở xuống học khoa học và lịch sử, âm nhạc Mỹ bị Satan kiểm soát, tỷ phú Soros nuôi khủng bố bắt cóc nữ sinh Nigeria năm 2014, xã hội Mỹ bị bọn ấu dâm của Satan kiểm soát.

- Tòa: Trump phải nộp 200.000 đô để tại ngoại; Tòa yêu cầu Trump muốn tại ngoại phải: không đe dọa bất kỳ ai liên hệ vụ án, với cộng đồng, cấm tiết lộ về vụ án với đồng phạm.

- LS John Eastman nộp tại ngoại 100.000 USD. Scott Hall nộp tại ngoại 10.000 đô.

- Bộ Tư pháp: phản bác chuyện Trump xin tòa xét xử từ tháng 4/2026

- Trump có kế hoạch chặn di dân thân Marxist và Hồi giáo.

- Mark Meadows (Cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc): Trump đã để kế hoạch tối mật quân Mỹ sẽ tấn công Ian trên chiếc ghế dài ở sân gôn New Jersey.

- Thống đốc Cộng hòa Chris Sununu cố vấn cách Cộng Hòa quăng bỏ Trump.

- Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond: nếu Mỹ suy thoái thì rất nhẹ.

- Bộ Quốc phòng Nga: phi cơ siêu thanh Nga bị cháy rụi.

- Ukraine: phá hủy hoàn toàn 2 máy bay siêu thanh ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga, gây hư hại 2 chiếc khác .

- Iran trình làng kiểu phi cơ không người lái mới Mohajer-10, có thể bay 24 giờ, cao độ 7 km, chở 300 kg bom, hỏa tiễn.

- Yevgeny Prigozhin, ông trùm Tập đoàn Wagner, ra video nói đang ở Châu Phi, tuyển lính để giải phóng Châu Phi

- Nga: bắn cháy 1 tàu chiến hạm cao tốc của Ukraine gần đảo Rắn.

- Mỹ: kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Belarus "ngay lập tức".

- Nga: đã bắt 1 phụ nữ Ukraine ở vùng Rostov vì nghi gián điệp

- Elon Musk đã nói chuyện với Putin hồi tháng 10/2022 rồi thú nhận với Bộ Quốc Phòng Mỹ

- Các phi công American Airlines được tăng lương 46% trong thời hạn bốn năm

- Duyên phòng TQ cảnh báo Hải quân Philippines

- Dẫn đội bóng chày Cuba thi đấu ở Pennsylvania, huấn luyện viên Jose Perez đột nhiên biến mất, nghi đào tỵ khỏi thiên đường XHCN Cuba.

- Hawaii cháy rừng: 114 ngườic hết, khoảng 850 người còn mất tích. TT Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden thăm Maui hôm thứ Hai

- California: 2 tên vừa cướp xe thực phẩm Kiki's xong, bị một băng khác vây cướp lại.

- Mua xe mới với giá rẻ hơn 20.000 USD: Chỉ còn một kiểu thôi: xe Mitsubishi Mirage vừa rẻ, vừa hiếm.

- Nơi tốt nhất để sinh sống cho các gia đình là: 1. Huntsville, AL; 2. San Jose, CA; 3. Green Bay, WI; 4. Fayetteville, AK; 5. Minneapolis-St. Paul, MN

- Bão Hilary đã rời vùng Nam California, với mưa to và gió lớn trong hơn 24 giờ qua, ngã cây, nước ngập.

- Quận Cam: 2 người lái xe chết vì 2 xe của họ đụng trực diện.

- Quận Cam: đi bộ, qua đường, bị xe đụng chết.

- Quận Cam: khai thuế với căn cước trộm từ Sở Xã Hội, Anton Nguyen bị kết án phải trả 3,77 triệu đô. John Tran và 8 đồng phạm đã nộp 433 tờ khai thuế gian.

- TIN VN. Vĩnh Phúc: Người dân chặn cổng của công ty gạch ốp lát gây ô nhiễm.

- TIN VN. Đà Lạt: Du khách phải di dời khẩn cấp vì khách sạn bị lún, nứt.

- HỎI 1: Giới trẻ Đông Nam Á chỉ thích phone giá trung bình? ĐÁP 1: Gần 8/10 thích phone cỡ trung bình.

- HỎI 2: Có phải 48% nhân viên y tế Anh quốc suy tính nghỉ việc? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-22/8/2023) ⚪ ---- Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond Thomas Barkin cho biết hôm thứ Ba rằng nếu Hoa Kỳ rơi vào suy thoái, thì đó không phải là một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Barkin cũng nhấn mạnh rằng Fed cần phải giảm lạm phát xuống mục tiêu 2% để đảm bảo uy tín của mình. Đầu tháng này, Barkin đã cảnh báo lạm phát vẫn ở mức "cao một cách khó chịu" nhưng tuyên bố tăng trưởng GDP của Mỹ vẫn "vững chắc" và vẫn tự tin rằng khả năng hạ cánh nhẹ nhàng vẫn có thể xảy ra.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xác nhận rằng Trump sẽ ra đầu thú để đối mặt với các cáo buộc ở Georgia vào ngày 24/8/2023 (tức là, một ngày trước hạn chót mà Biện lý đưa ra). Trump viết trên Truth Social của Trump: "Bạn có tin được không? Tôi sẽ tới Atlanta, Georgia, vào thứ Năm để bị bắt giữ bởi một luật sư cấp tiến của quận, Fani Willis, người đang giám sát một trong những THẢM HỌA Giết người và tội phạm bạo lực lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ." Trong bản văn thông báo về đầu thú, Trump cũng ồn ào chửi mắng Tổng Thống Joe Biden. Trước đây, một đại bồi thẩm đoàn ở Quận Fulton, Georgia, đã truy tố cựu nguyên thủ quốc gia về hành vi can thiệp bầu cử năm 2020.

⚪ ---- Sau khi thông báo sẽ tự nộp mình vào thứ Năm, Trump đã nói đùa với Truth Social rằng Biện lý Quận Fulton Fani Willis phải nghĩ rằng Trump sẽ trốn khỏi Hoa Kỳ. "Do đó, tôi cho rằng cô Willis nghĩ tôi sẽ làm một 'chuyến bay' mạo hiểm—tôi sẽ bay đi thật xa, có thể là đến Nga, Nga, Nga, chia sẻ một căn phòng mái vòm bằng vàng với Vladimir [Putin], không bao giờ được nhìn thấy hoặc nghe tin tức nữa."

Trump tiếp tục đùa khi ông cân nhắc về chiếc máy bay trốn thoát ra khỏi Hoa Kỳ: "Liệu tôi có thể đi chiếc máy bay rất 'kém sang' của mình với chữ TRUMP vàng được dán cho mọi người xem không. Có lẽ là không, tốt hơn là tôi nên bay trên phi cơ thương mại - tôi chắc chắn sẽ không ai nhận ra tôi!"

Trump sẽ tự nộp mình tại Nhà tù Quận Fulton, mặc dù báo Atlanta Journal-Constitution viết rằng Trump sẽ không có nhiều thời gian ở đó. Tuy nhiên, Trump sẽ có mặt đủ lâu để lấy dấu vân tay và có lẽ để chụp ảnh kiểu hình sự. Để được tự do, Trump sẽ phải nộp 20.000 đô la trong số 200.000 đô la tiền tại ngoại của mình.

⚪ ---- Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đang nổi giận với chồng sau khi cậu con trai 17 tuổi Barron của họ bị Trump lợi dụng như một “con tốt chính trị” trong một bài đăng trên mạng xã hội, vi phạm lời hứa mà Trump đã hứa với bà, theo báo Radar Online đưa tin hôm thứ Hai. Trump đã đăng một bức ảnh của Barron hồi tháng 7 trong một bài Trump viết chửi mắng Joe Biden: “Trong nỗ lực tạo sân chơi bình đẳng, Barron Trump sẽ tranh luận với Joe Biden!”

Việc sử dụng con trai của họ trong một bài đăng trên mạng xã hội diễn ra trong bối cảnh Trump đang gặp rắc rối pháp lý khiến cựu Đệ nhất phu nhân “rung rinh sâu sắc”, theo bản tin, trong đó lưu ý rằng bà coi quyết định lợi dụng Barron của Trump là một sự phản bội cá nhân mà bà có thể 'không tha thứ, theo các nguồn tin cho biết.

Trong nhiều năm, cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đã nổi giận với các chính trị gia, nhà phân tích pháp lý và thậm chí cả mạng về thức ăn Food Network vì đã công khai nhắc đến con trai bà. Tháng trước, Eric Trump đã đề cập đến Barron khi ông nói về cuộc điều tra của luật sư đặc biệt về những nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Nói chuyện với Dân biểu Matt Gaetz (R-FL) trên Newsmax, cậu Eric Trump nói giọng thô tục rằng Công tố đặc biệt [khi khám xét đẻ tịch thu hồ sơ mật] đã đích thân "đi qua ngăn kéo đồ lót của Barron."

⚪ ---- Bạn không thể hiểu được nhiều người Cộng Hòa. Mark Robinson (Phó Thống đốc cực hữu North Carolina, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa để trở thành thống đốc tiểu bang, có niềm tin vào thuyết âm mưu cực đoan hơn nhiều so với những gì đã biết trước đây, Huffington Post tiết lộ trong tuần này. Robinson đã đưa ra một số giả thuyết kỳ lạ trên Facebook, bao gồm cả việc ngành công nghiệp âm nhạc bị kiểm soát bởi Satan (nhân vật Kinh Thánh Cơ Đốc gọi là Quỷ vương). Robinson cho rằng các bài hát của nữ nhạc sĩ Beyoncé nghe giống như "những bài hát của Satan" và rằng, "Các bài hát của cô này nghe giống như nói những thứ như 'satan cười khi bạn thối rữa trong địa ngục' nếu phát ngược chúng. SIÊU KỲ LẠ !!!!!"

Robinson cũng tuyên bố rằng Jay-Z là "tay sai của quỷ Satan", người đã cam kết dẫn dắt "càng nhiều người càng tốt" rời xa Chúa Jesus (nhân vật Kinh Thánh nói là con của Thượng đế) để đổi lấy tài sản và danh tiếng," theo báo cáo.

Robinson cũng đã tuyên bố rằng vụ bắt cóc các nữ sinh Nigeria năm 2014 bởi nhóm khủng bố Boko Haram đã được dàn dựng bởi tỷ phú từ thiện George Soros - mục tiêu thường xuyên của các thuyết âm mưu bài Do Thái. Và Robinson đã nhiều lần ủng hộ không chỉ phong trào QAnon cực đoan, vốn tin rằng nước Mỹ bị kiểm soát bởi những kẻ ấu dâm của quỷ Satan, mà còn cả thuyết "Trật tự thế giới mới", thuyết này tuyên bố rằng thế giới sẽ phải chịu sự giảm dân số cưỡng bức theo một mệnh lệnh bí mật của những "người thằn lằn" (lizard people) đang cố gắng áp đặt thời kỳ kết thúc trong Kinh Thánh đối với nền văn minh.

Điều này xảy ra sau khi một số niềm tin cực đoan khác của Robinson được đưa ra ánh sáng, bao gồm sự căm ghét kịch liệt đối với người giới tính thứ ba LGBTQ, ý tưởng những người sống sót sau vụ xả súng ở trường học Parkland đã bán linh hồn của họ cho quỷ dữ để nổi tiếng và niềm tin rằng trẻ em dưới lớp năm không nên dạy khoa học và lịch sử.

Các chuyên gia tư vấn của Đảng Cộng hòa đang lo sợ rằng Robinson với những niềm tin dị thường có thể làm hỏng những nỗ lực Cộng Hòa muốn chiếm lại ghếức thống đốc tiểu bang North Carolina, nơi đã được Đảng Dân chủ nắm giữ trong hai nhiệm kỳ dưới thời Roy Cooper. Bộ Trưởng Tư Pháp Josh Stein hiện là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí thống đốc của đảng Dân chủ.

⚪ ---- Một thẩm phán hôm thứ Hai đã ký một khoản tiền thế chân 200.000 đô để tại ngoại cho cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ bầu cử ở Georgia, theo hồ sơ tòa án. Lệnh cũng cấm Trump đe dọa bất kỳ đồng phạm hoặc nhân chứng nào trong vụ án khi chờ xét xử.

Cảnh báo bao gồm một mức độ chi tiết ngoài lệnh nộp tiền tại ngoại mà thẩm phán đã ký cho hai đồng phạm của Trump trước đó trong ngày, nói rõ rằng lệnh cấm Trump bao gồm các bài đăng trên mạng xã hội và một “mối đe dọa gián tiếp dưới bất kỳ hình thức nào”. Trump cũng bị cấm liên lạc hoàn toàn với bất kỳ đồng phạm hoặc nhân chứng nào trong vụ án, ngoại trừ thông qua luật sư. Các bị cáo có hạn chót là trưa thứ Sáu này để tự nguyện ra đầu thú.

⚪ ---- Danh sách các yêu cầu đối với Trump nếu muốn tại ngoại là những yêu cầu nghiêm ngặt nhất cho đến nay đối với Trump trong các vụ truy tố hình sự của Trump. Trump sẽ nộp 200.000 đô la tiền tại ngoại, nhưng các điều kiện do tòa Georgia ra tóm tắt như sau.

1. "Bị cáo [Trump] không được vi phạm luật của tiểu bang này, luật của bất kỳ tiểu bang nào khác, luật của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hoặc bất kỳ luật địa phương nào khác," yêu cầu đầu tiên viết.

2. Bị cáo có mặt tại phiên tòa theo chỉ định của Tòa án.

3. Bị cáo không được thực hiện hành vi đe dọa bất kỳ người nào mà họ biết là bị cáo hoặc nhân chứng trong vụ án này hoặc cản trở việc thực thi công lý. Điều này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau đây:

a. Bị cáo không được đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ bị cáo nào;

b. Bị cáo không được đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nhân chứng nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các cá nhân được chỉ định trong Bản cáo trạng là đồng phạm chưa bị buộc tội Cá nhân 1 đến Cá nhân 30;

c. Bị đơn không được đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nạn nhân nào;

d. Bị đơn không được đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp dưới bất kỳ hình thức nào đối với cộng đồng hoặc bất kỳ tài sản nào trong cộng đồng;

e. Những điều trên sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc đăng lại các bài đăng của một cá nhân khác trên phương tiện truyền thông xã hội;

4. Bị cáo không được thông báo dưới bất kỳ hình thức nào, trực tiếp hay gián tiếp, về các tình tiết của vụ án này với bất kỳ người nào mà bị cáo biết là đồng phạm trong vụ án này, ngoại trừ thông qua luật sư của người đó.

Thương lượng hôm Thứ Hai 21/8/2023 có nghĩa là một khi bị thụ lý hồ sơ, Trump sẽ chính thức "bước ra nhà tù bằng tiền tại ngoại".

⚪ --- Luật sư John Eastman, một trong 18 đồng bị cáo của Trump trong bản cáo trạng Georgia gần đây của ông, đã đồng ý với khoản tiền thế chân tại ngoại 100.000 USD. Một thẩm phán vào sáng thứ Hai đã ký các điều kiện trả tự do trước khi xét xử cho Eastman và đồng phạm thứ hai, Scott Hall, một người bảo lãnh tại ngoại bị truy tố liên quan đến vi phạm văn phòng bầu cử địa phương. Eastman và Hall là hai bị cáo đầu tiên đạt được thỏa thuận như vậy trong vụ án. Hall đã đồng ý với nộp tiền ạti ngoại trị giá 10.000 đô la, theo hồ sơ tòa án.

⚪ ---- Hôm thứ Hai, Bộ Tư pháp đã chống lại yêu cầu của cựu Tổng thống Trump đòi dời phiên tòa xét xử Trump ở tòa thủ đô tới tháng 4/2026, nói rằng các luật sư của Trump đang phóng đại mức độ khám phá mà họ cần xem xét trong vụ án. Nhóm của Trump tuần trước đã xin dời ngày xét xử tới tháng 4/2026. Nhưng Bộ Tư pháp (DOJ) đã bác bỏ, nói rằng Trump đã xem hoặc đã tạo ra nhiều bằng chứng trong vụ án, trong khi phần còn lại được sắp xếp dễ dàng thông qua phần nhu liệu thường được các luật sư sử dụng trong quá trình chuẩn bị xét xử.

⚪ ---- Donald Trump có kế hoạch ngăn chặn tình trạng di cư qua biên giới phía nam của Hoa Kỳ với Mexico bằng cách sàng lọc những người nhập cư có thiện cảm “Marxist”, theo báo Axios đưa tin hôm thứ Hai. Trump cũng lên kế hoạch mở rộng cái gọi là lệnh cấm người Hồi giáo và sử dụng Hải quân để hình thành một cuộc phong tỏa buôn lậu ma túy, theo nguồn tin này. Stephen Miller, cố vấn của Trump cho biết: “Đối với những người đam mê bảo vệ hệ thống nhập cư của chúng ta... 100 ngày đầu tiên của chính quyền Trump tương lai sẽ hoàn toàn là hạnh phúc—tiếp theo là 4 năm hành động khó khăn nhất có thể tưởng tượng được”.

Nhưng các nhà hoạt động về nhập cư đã ví các chính sách mới được đề xuất của Trump như “một cỗ máy trục xuất theo dây chuyền lắp ráp”. Aaron Reichlin-Melnick của American Immigration Council (Hội đồng Nhập cư Hoa Kỳ) cho rằng các quy tắc mới sẽ đẩy “mọi người thông qua hệ thống, tước bỏ các biện pháp bảo vệ theo thủ tục hợp pháp đối với họ, loại bỏ mọi quyền truy cập vào các dịch vụ pháp lý.”

⚪ ---- Cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows được cho là đã viết trong bản thảo cuốn hồi ký rằng ông chủ cũ của ông, cựu Tổng thống Donald Trump, đã để lại một kế hoạch chiến tranh chống Iran tối mật trên chiếc ghế dài tại khu nghỉ dưỡng chơi gôn ở New Jersey của Trump trong cuộc phỏng vấn với một nhà văn viết thuê hồi ký.

Meadows khai với nhóm Công tố đặc biệt Jack Smith rằng ông đã nghe về vụ việc gây sốc bởi nhà văn viết thuê và một nhà báo nhưng đã giảm nhẹ nó trong phiên bản xuất bản cuối cùng của cuốn sách của mình vì nó có thể là "vấn đề" đối với Trump, ABC News đưa tin.

“Trên chiếc ghế dài trước bàn làm việc của (Trump), có một bản báo cáo dài 4 trang do đích thân (Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng, Tướng Mark Milley) đánh máy,” bản thảo viết, theo ABC. “Nó cho thấy kế hoạch tấn công Iran của chính vị tướng này, điều mà Milley đã hơn 1 lần thúc giục Tổng thống Trump thực hiện trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.”

Trump đã bị truy tố tội đưa tài liệu cho cấp dưới một cách không thích hợp, và bị truy tố tội xử lý sai hàng chục tài liệu mà Trump mang theo khi rời Bạch Ốc và bất chấp những nỗ lực chính thức từ Văn Khố xin lấy lại chúng. Trump bị cáo buộc đã mang kế hoạch chiến tranh Iran đến New Jersey và công khai nó để cho những người dưới quyền xem trong một cuộc phỏng vấn vào mùa hè năm 2021 khi Meadows thu thập tài liệu cho cuốn sách của ông, “The Chief's Chief.”

Coi đó là cơ sở quan trọng trong mối thù kỳ quặc với Tương Milley, Trump đã bị cáo buộc khoe khoang với các phụ tá rằng tài liệu đã chứng minh quan điểm của Trump rằng Milley là một kẻ hiếu chiến. Khi làm như vậy, Trump thừa nhận rằng đó là tài liệu chưa giải mật và Trump không nên cho xem nó, trái ngược hoàn toàn với tuyên bố thường lặp đi lặp lại của chính Trump rằng Trump đã giải mật tất cả các tài liệu.

“Nó giống như, rất bí mật. Bí mật. Đây là thông tin bí mật,” Trump nói, theo một đoạn băng ghi âm cuộc họp. “Nhìn này, nhìn này. Điều này đã được thực hiện bởi quân đội và đưa cho tôi. Với tư cách là tổng thống, tôi có thể đã giải mật, nhưng bây giờ thì không thể.”

Kế hoạch tấn công Iran sẽ có giá trị vô cùng to lớn đối với các kẻ thù địa chính trị hoặc Hoa Kỳ cũng như đối với các đồng minh thù nghịch Iran như Israel và đặc biệt là Saudi Arabia.

Meadows khai với các công tố viên rằng Trump chưa bao giờ nói với ông rằng Trump đã giải mật một số lượng lớn tài liệu bí mật, mâu thuẫn với tuyên bố của Trump về các tài liệu này. Meadows cũng bác bỏ tuyên bố kỳ quặc rằng Trump có cái gọi là “lệnh thường trực” để giải mật bất kỳ tài liệu nào mà ông đã lấy đi từ Bạch Ốc.

⚪ ---- Thống đốc Đảng Cộng hòa của New Hampshire, Chris Sununu, sẽ không tranh cử tổng thống năm nay, nhưng ông trên tờ New York Times, khuyên thẳng thắn cho hầu hết các ứng cử viên Đảng Cộng hòa không phải Trump: Bất kỳ ai không đủ điều kiện tham gia hai cuộc tranh luận đầu tiên nên bỏ cuộc sớm. Tương tự như vậy đối với bất kỳ ai vẫn có điểm thăm dò ở 1 chữ số đơn lẻ vào dịp Giáng sinh. Thống đốc, người chống Trump, nói rằng Trump có cơ hội giành được đề cử nếu lĩnh vực này vẫn còn lớn. Cụ thể, Sununu nói rằng nó phải thu hẹp còn ba hoặc bốn ứng cử viên sau Iowa và trước cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang của ông.

Sununu viết: “Với điều kiện lĩnh vực này bị thu hẹp bởi Iowa và New Hampshire, thì Trump sẽ thua. Trump sẽ luôn có những người mê cuồng ủng hộ, nhưng đa số Trump không giành được. Các ứng cử viên nào nắm bắt cơ hội và thể hiện sự tương phản rõ ràng với Trump sẽ giành được đề cử của Cộng Hòa."

Đối với tất cả các cuộc thăm dò quốc gia cho thấy Trump đang dẫn trước dường như không thể vượt qua, Sununu gọi chúng là "vô nghĩa" ở giai đoạn này. "Đó là sự phản ánh của cuộc trò chuyện quốc gia, nhận ra căn cước tên người nổi tiếng, và ai là người đứng đầu trong tâm trí—chứ không phải động lực Cộng Hòa đang hướng tới đâu."

⚪ ---- Theo một hợp đồng mới được phê chuẩn hôm thứ Hai, các phi công của American Airlines đang được tăng lương: Khoản lương và thưởng của họ sẽ tăng 46% trong thời hạn bốn năm, với những thay đổi ngay lập tức bao gồm tăng lương 21% và cải thiện thời gian nghỉ ốm, tiền nghỉ hè và tiền đào tạo. Hãng hàng không cũng tăng khoản đóng góp quỹ hưu 401(k) và cải thiện lợi ích, đồng thời thỏa thuận này bao gồm cả tiền truy lĩnh và tiền thưởng phê chuẩn, New York Times đưa tin.

Thỏa thuận này đưa American phù hợp với Delta Air Lines và United Airlines, những hãng đã đạt được các thỏa thuận hợp đồng tương tự trong năm nay, và khiến Southwest Airlines trở thành hãng hàng không cuối cùng trong số bốn hãng hàng không lớn ở Mỹ thậm chí không đạt được thỏa thuận sơ bộ với các phi công của mình.

TIN VN. Vĩnh Phúc: Người dân chặn cổng của công ty gạch ốp lát gây ô nhiễm

TIN VN. Đà Lạt: Du khách phải di dời khẩn cấp vì khách sạn bị lún, nứt.

⚪ ---- Duyên phòng Trung Quốc hôm thứ Ba báo cáo rằng họ đã đưa ra cảnh báo đối với Hải quân Philippines đang tiến hành một cuộc tập trận ở Biển Tây Philippines (nơi VN gọi là Biển Đông). Trong khi đó, Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia về Biển Tây Philippines (NTF-WPS) nói rằng Duyên phòng Trung Quốc và Dân quân Hải thuyền Trung Quốc đã ngăn chặn, quấy rối và cản trở một nhiệm vụ Luân chuyển và Tiếp tế diễn ra thường lệ sau đó. Hơn nữa, chính quyền Philippines nói trong thông cáo rằng họ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Tây Philippines một cách "thường xuyên".⚪ ---- Theo BBC, Ukraine đã tiêu diệt hoàn toàn một phi cơ ném bom siêu thanh của Nga vào cuối tuần qua, dường như bằng cách sử dụng một loại máy bay không người lái giá rẻ, có sẵn trên thị trường. Hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy một chiếc Tupolev Tu-22 chìm trong biển lửa tại căn cứ không quân Soltsy-2 ở phía nam St. Petersburg. Tình báo Anh quốc phân tích rằng, phi cơ không người lái của Ukraine hẳn là phóng từ trong lãnh thổ Nga.Bộ Quốc phòng Nga cho biết một chiếc máy bay đã bị “hư hại” trong một cuộc tấn công liên quan đến “máy bay không người lái loại trực thăng” vào sáng thứ Bảy, nhưng phân tích của BBC về các hình ảnh trực tuyến cho thấy chiếc máy bay bị phá hủy cho thấy chúng “đáng tin cậy”. Nga có một phi đội khoảng 60 chiếc Tu-22, với các phiên bản hiện đại của loại máy bay ném bom này có khả năng bay với vận tốc Mach 2 (1.430 dặm/giờ) và mang theo hơn 26 tấn vũ khí.Mặt khác, các công tố viên Ukraine cho biết một hỏa tiễn được phóng đi từ chiếc Tu-22 của Nga là nguyên nhân gây ra cái chết của 30 người dân Ukraine khi nó đâm vào một tòa nhà chung cư ở Dnipro vào tháng 1/2023, đặc biệt đổ lỗi cho Trung đoàn Hàng không Ném bom Cận vệ 52 của Nga - đóng tại Soltsy-2.⚪ ---- Nhưng không phải một, mà là nhiều. Theo tin tình báo Ukraine, 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga đã bị phá hủy hoàn toàn và 2 chiếc khác đã bị hư hại trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào các sân bay Shaikovka và Soltsy của Nga, theo báo Ukrainska Pravda, đưa tin vào ngày 22/8, trích dẫn một nguồn tin tình báo.“Hai máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khi hai máy bay khác bị hư hại nhẹ”, nguồn tin nói với Ukrainska Pravda. Nguồn tin cho biết thêm, các máy bay không người lái tấn công các sân bay được phóng từ lãnh thổ Nga.⚪ ---- Iran đã trình làng kiểu máy bay không người lái mới Mohajer-10 có khả năng bay liên tục trong 24 giờ, theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 21/8. Máy bay không người lái này có thể hoạt động ở độ cao lên tới 7.000 mét và có thể mang trọng tải lên tới 300 kg. IRNA cho biết dung tích nhiên liệu tối đa của máy bay không người lái là 450 lít và nó có thể đạt tốc độ tối đa 210 km/h. Máy bay không người lái này được trang bị để mang hỏa tiễn, bom, hệ thống tác chiến điện tử và trinh sát.⚪ ---- Một đoạn video mới đã xuất hiện trực tuyến cho thấy người sáng lập Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin trong thông điệp được quay phim đầu tiên của ông kể từ khi ông hủy bỏ cuộc binh biến chống lại giới lãnh đạo quân sự của Nga hồi tháng 6/2023. Đoạn phim dường như đã được quay ở một nơi nào đó ở Châu Phi và được đăng trên các kênh Telegram ủng hộ Wagner cùng với số điện thoại để những người lính đánh thuê có thể liên hệ. Không rõ đoạn video được quay vào thời điểm nào, nhưng nó có khả năng khiến phương Tây lo ngại rằng Wagner sẵn sàng mở rộng hoạt động của mình ở châu Phi sau cuộc đảo chính ở Niger.Prigozhin nói trong video: “Wagner PMC (công ty quân sự tư nhân) làm cho nước Nga vĩ đại hơn trên tất cả các châu lục và châu Phi—tự do hơn. Công lý và hạnh phúc—đối với người dân châu Phi, chúng ta đang biến cuộc sống thành cơn ác mộng đối với ISIS, al Qaeda và những tên cướp khác.” Y tiếp tục nói rằng Wagner đang tuyển lính và tổ chức “sẽ hoàn thành các nhiệm vụ đã được đặt ra.”⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba thông báo Không quân Nga đã phá hủy một tàu quân sự cao tốc Willard Sea Force do Mỹ sản xuất gần đảo Rắn. Con tàu được cho là chở các chiến binh Ukraine. Ngoài ra, bộ cũng tiết lộ rằng máy bay chiến đấu Su-30 SM của Nga đã tiêu diệt một tàu trinh sát của Ukraine ở Biển Đen trong đêm 21 rạng sáng 22/8.⚪ ---- Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Belarus đã đưa ra cảnh báo hôm thứ Hai và kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Belarus "ngay lập tức". Tuyên bố của đại sứ quán lưu ý rằng Litva trước đây đã đóng cửa hai cửa khẩu biên giới với Belarus và Ba Lan, trong khi Latvia và Estonia đều cho biết họ có thể làm điều tương tự. Sứ quán kêu gọi công dân Hoa Kỳ khởi hành qua một trong 3 quốc gia sau vì họ "không được phép vào Ba Lan bằng đường bộ từ Belarus." Và nhấn mạnh các công dân Mỹ không nên đến Nga hoặc Ukraine."Đừng đi du lịch đến Belarus do chính quyền Belarus tiếp tục tạo điều kiện cho cuộc tấn công vô cớ của Nga vào Ukraine, việc xây dựng lực lượng quân sự của Nga ở Belarus, việc thực thi tùy tiện luật pháp địa phương, khả năng xảy ra bất ổn dân sự, nguy cơ bị giam giữ. Hiện nay khả năng Đại sứ quán hỗ trợ công dân Mỹ cư trú hoặc du lịch tới Belarus còn hạn chế", theo đại sứ quán nhấn mạnh.⚪ ---- An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm thứ Hai cho biết họ đã bắt giữ một phụ nữ Ukraine ở vùng Rostov vì cáo buộc chuyển tin về quân Nga cho Cơ quan An ninh Ukraine (SBU): "An ninh Liên bang Nga tại khu vực Rostov đã xác định và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của một công dân Ukraine vì thu thập thông tin về vị trí của các đơn vị quân đội Liên bang Nga." Phụ nữ này sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự về tội gián điệp và có thể phải ngồi tù 20 năm.⚪ ---- Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, Elon Musk, đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi năm ngoái, theo tờ New Yorker hôm thứ Hai, trích dẫn nhiều nguồn, bao gồm cả cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách Chính sách Hoa Kỳ Colin Kahl. Theo báo này, Musk đã nói chuyện với các quan chức Pentagon vào tháng 10/2022 về mạng internet Starlink của SpaceX ở Ukraine và, như Kahl khẳng định, "rất lo lắng rằng sự tham gia của Starlink ngày càng được coi là tạo điều kiện cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine ở Nga và đang tìm cách để xoa dịu những lo ngại của Nga." Ông cũng lưu ý rằng tỷ phú Musk đã thông báo với Pentagon rằng Musk đã nói chuyện trực tiếp với Putin. Vào tháng 10/2022, Musk phủ nhận các báo cáo rằng Musk đã nói chuyện với Putin gần đây, khẳng định cuộc trò chuyện cuối cùng của họ đã diễn ra 18 tháng trước đó.⚪ ---- Cột đèn cũng chạy khỏi thiên đường Cuba để vào Hoa Kỳ. Năm 2023 là năm đầu tiên một đội bóng chày (baseball) từ Cuba tham gia Little League World Series, giải đấu được tổ chức thường xuyên kể từ năm 1947—và họ có thể về nhà mà không có một huấn luyện viên nào. Các quan chức của Little League cho biết huấn luyện viên Jose Perez đã rời khu phức hợp nơi các đội đang ở tại South Williamsport, Pennsylvania vào tối thứ Bảy và không quay trở lại. Đội đến từ Bayamo, Cuba, bị loại vào ngày hôm sau với thất bại 2-3 trước Panama. Little League International không nói liệu vụ mất tích có được coi là một vụ đào tỵ hay không.Al Jazeera đưa tin, một sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Biden hồi đầu năm nay khiến người Cuba khó xin tị nạn ở Mỹ hơn. Năm ngoái, khoảng 300.000 người Cuba—hơn 2% dân số của hòn đảo Cuba—đã vào Mỹ qua biên giới với Mexico.⚪ ---- Thiên đường du lịch Hawaii vẫn chưa kiểm hết các thiệt hại cháy rừng. Gần hai tuần sau khi cháy rừng quét qua Maui, khoảng 850 người còn được liệt kê là mất tích. Thị trưởng Maui Richard Bissen cho biết FBI đã "kết hợp và sàng lọc" các danh sách người mất tích khác nhau. Số người chết hiện là 114, khiến trận cháy rừng trở thành vụ cháy rừng nguy hiểm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ hiện đại và dự kiến sẽ tiếp tục tăng.Thống đốc Hawaii Josh Green cho biết hôm thứ Sáu rằng khoảng 470 nhân viên tìm kiếm và cứu hộ, với 40 con chó nghiệp vụ, đang tiếp tục tìm người sống sót nơi thị trấn Lahaina bị tàn phá. Các chuyên gia nói rằng nhiệm vụ tìm kiếm và xác định danh tính tất cả các nạn nhân có thể mất nhiều tháng. Tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ đến thăm Maui vào thứ Hai để xem thiệt hại và nói chuyện với người dân, quan chức và những người phản ứng đầu tiên.⚪ ---- Chuyện chỉ xảy ra tại California: 2 tên cướp xe thực phẩm Kiki's xong, bị một băng khác vây cướp lại. Cảnh sát quận Sacramento cho biết, 2 người đàn ông đã cướp một chiếc xe tải bán thức ăn Kiki vào tối Chủ nhật tại Quận Sacramento, sau đó bị một nhóm người khác cướp. Khoảng 6:15 giờ chiều, một xe bán thức ăn Kiki đã bị cướp bởi 2 người đàn ông ở khu vực Đại lộ Stockton và Đại lộ Lindale. Sau khi chạy thoát, ngay sau đó, 2 người bị một nhóm người khác chận lại cướp. Cảnh sát bắt 2 người cướp ban đầu của Kiki và đến 10 giờ tối, bắt thêm 1 người khác.⚪ --- Mua xe mới với giá rẻ hơn 20.000 USD? Chỉ còn một kiểu thôi: xe Mitsubishi Mirage vừa rẻ, vừa hiếm. Người Mỹ đang ngày càng tìm kiếm những chiếc SUV và xe tải, kết hợp với việc giá cả tăng vọt trong thời kỳ đại dịch, nên các hãng xe chẳng còn chịu làm xe giá rẻ. Phiên bản hiện tại của Mirage, đã đến các đại lý ở Mỹ cách đây một thập niên, được bán với giá trung bình 19.205 USD vào tháng trước, theo dữ liệu từ Cox Automotive. Mirage có giá thấp hơn một nửa so với giá trung bình của một chiếc xe mới ở Mỹ. Mức trung bình đó hiện chỉ cao hơn 48.000 đô la—cao hơn 25% so với trước khi đại dịch xảy ra.Sự khan hiếm xe nhỏ giúp giải thích tại sao xe mới lại có giá cao như vậy: Bộ ba ông lớn của Detroit—General Motors, Stellantis và Ford—bắt đầu loại bỏ xe nhỏ gọn và subcompact khoảng 5 năm trước. Tỷ suất lợi nhuận thấp đối với xe nhỏ và việc người tiêu dùng ngày càng chuyển sang xe SUV và xe tải đã khiến quyết định trở nên dễ dàng. Tương tự như vậy, Toyota và Honda sau đó đã ngừng bán xe subcompact tại Mỹ.Mặc dù có mức giá thấp, nhưng doanh số bán Mirage tại Mỹ vẫn rất chậm. Mitsubishi chỉ bán được 5.316 chiếc trong nửa đầu năm—thấp hơn 44% so với cùng kỳ năm 2022. Và có thể sẽ không còn hàng trong vài năm nữa. Tạp chí Automotive News đã đưa tin vào tuần trước rằng Mitsubishi sẽ ngừng bán Mirage vào giữa thập niên này.⚪ ---- Khu vực San Jose là nơi tốt thứ 2 Hoa Kỳ để sinh sống cho các gia đình, theo bảng xếp hạng của U.S. News and World Report nhắm vào các gia đình muốn tái định cư. Khu vực tàu điện ngầm San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, phần lớn tiếp giáp với Thung lũng Silicon, là một trong 25 khu vực trên toàn quốc đưa ra bảng xếp hạng hôm thứ Tư. Khu vực này đã tăng 11 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái.US News cho biết khu vực San Jose là một nơi tuyệt vời cho các gia đình coi trọng giáo dục; gọi đây là khu vực đô thị được xếp hạng số 1 trên khắp Hoa Kỳ về khả năng sẵn sàng vào đại học của học sinh trung học. Điều đó đi kèm với chi phí đắt đỏ nổi tiếng, với giá nhà trung bình vượt quá 1,5 triệu đô la. Mặt khác, mức lương trung bình của khu vực chỉ dưới 100.000 đô la, cao hơn nhiều so với mức trung bình quốc gia. Khu vực có gần 2 triệu người sinh sống trên khoảng 2.700 dặm vuông. Bản thân San Jose là thành phố đông dân thứ ba ở California.Để chấm điểm cộng đồng, U.S. News đã xem xét khả năng chi trả tổng thể, chất lượng cuộc sống và công bằng thị trường việc làm. Xem xét cũng đưa ra đối với chi phí sinh hoạt và mức lương trung bình hàng năm, chất lượng các trường trung học, thời gian đi làm trung bình, tỷ lệ tội phạm, phúc lợi tổng thể khu vực và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.Tốt nhất để sinh sống cho các gia đình là:1. Huntsville, Alabama2. San Jose, California3. Green Bay, Wisconsin4. Fayetteville, Arkansas5. Minneapolis-St. Paul, Minnesota6. Des Moines, Iowa7. Albany, New York8. Grand Rapids, Michigan9. Fort Wayne, Indiana10. Lincoln, Nebraska⚪ ---- Trận bão Hilary đã rời vùng Nam California, với mưa to và gió lớn trong hơn 24 giờ hôm Chủ Nhật tới rạng sáng Thứ Hai. Không có thảm họa lớn nào xảy ra. Quận Cam, Los Angeles, San Diego đều nằm trên trục bão, cũng tránh được các sự tàn phá lớn. Bão đã được hạ cấp trong khi nó tiếp tục di chuyển về phía bắc. Tuy nhiên, cây ngã, bứng gốc, làm nhiều con đường vùng Nam California vẫn không thể đi qua, bao gồm một đoạn của Xa lộ Liên tiểu bang 20 gần Palm Springs.Theo AP, cơn bão đã gây ra "lượng mưa trung bình hơn nửa năm ở một số khu vực", bao gồm cả Palm Springs, lượng mưa đã lên tới 3 inch vào tối Chủ nhật. Theo CNN, lượng mưa lớn nhất được ghi nhận ở Núi San Jacinto ở Quận Riverside, giáp biên Quận Cam, nơi có lượng mưa 11,7 inch.⚪ ----Quận Cam: 2 người lái xe chết vì 2 xe của họ đụng trực diện. Một phụ nữ 23 tuổi ở Costa Mesa và một người đàn ông 20 tuổi ở Lake Elsinore đều chết do va chạm trực diện trên Quốc lộ 74, ngay phía tây đường số 7 ở Perris trong đêm. Ngay sau 11:30 giờ tối Chủ Nhật, người đàn ông lái chiếc Honda CRV đời 2008 đi hướng đông trên SR-74, lao qua 2 lằn vàng giữa làn đường, tông vào chiếc Nissan Sentra, đang đi về hướng tây trên cùng một con đường. Xe Honda CRV đâm trực diện vào chiếc Nissan. Cả hai tài xế được tuyên bố là đã chết tại hiện trường. Không có thương tích nào khác được báo cáo trong vụ tai nạn.⚪ ---- Quận Cam: đi bộ, qua đường, bị xe đụng chết. Một người đi bộ đã bị tông chết vào sáng sớm Chủ nhật tại Santa Ana. Cảnh sát đã tới ngay sau 5 giờ sáng khi được gọi về một người đi bộ bị ngã khi tham gia giao thông ở khu phố 900 của đường West First St. Nạn nhân đang băng qua đường thì bị một chiếc xe chạy theo hướng đông tông vào, nhập viện và bị tuyên bố là đã chết, trong khi tài xế hợp tác với nhà chức trách. Theo cảnh sát, rượu không được cho là nguyên nhân gây ra vụ va chạm nhưng nguyên nhân vẫn đang được điều tra.⚪ ---- Quận Cam: Chủ một doanh nghiệp khai thuế ở Westminster đã bị kết án 41 tháng tù giam liên bang hôm thứ Hai vì tham dự kế hoạch được dàn dựng bởi một nhân viên xã hội tham nhũng, kẻ đã đánh cắp danh tính của khách hàng để lấy tiền hoàn thuế, trợ cấp phúc lợi và thẻ tín dụng một cách bất hợp pháp., 54 tuổi, ở Fountain Valley, đã bị kết án bởi Thẩm phán James V. Selna, người cũng ra lệnh cho Nguyen phải trả 3,77 triệu đô la tiền bồi thường. Nguyen đã nhận tội hồi tháng 4 tại tòa án liên bang Santa Ana về tội âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ.Nguyen âm mưu với John Tran, ở Fountain Valley, một nhân viên phụ trách hồ sơ của Sở Xã hội Quận Cam. Tran đã đánh cắp số An sinh xã hội và thông tincá nhân khác từ các khách hàng của mình -- nhiều người trong số họ là những người mới nhập cư. Từ tháng 8/2010 đến tháng 6/2019, Tran và các đồng phạm đã sử dụng thông tin bị đánh cắp để lừa đảo lấy tiền từ chính phủ liên bang, Tiểu bang California, Quận Cam và các tổ chức tài chính, theo hồ sơ tòa án.Cũng trong khoảng thời gian đó, Nguyen sở hữu và điều hành Century Travel & Tax, một công ty khai thuế có trụ sở tại Westminster. Nguyen tham gia âm mưu từ năm 2012 và sử dụng căn cước bị đánh cắp do Tran cung cấp để tạo các tờ khai thuế gian lận nhằm lấy tiền chính phủ. Các khoản thanh toán được báo cáo cho các nạn nhân bị đánh cắp danh tính đã được các khách hàng của Nguyen sử dụng để bù đắp doanh thu kinh doanh và giảm số thuế họ nợ bằng cách làm cho các nạn nhân bị đánh cắp danh tính làm việc cho họ. Để đổi lấy việc ngụy tạo các mẫu thuế, các khách hàng của Nguyen đã trả cho Nguyen một khoản lệ phí.Biện lý cho biết Tran và các đồng phạm đã nộp 433 tờ khai thuế sử dụng thông tin cá nhân thuộc về những người khác, tạo ra ít nhất 973.153 đô la trong các khoản thanh toán hoàn thuế có được một cách gian lận từ Hoa Kỳ. Tổng cộng, Nguyen, với sự hỗ trợ của các đồng phạm, đã lừa gạt chính phủ liên bang để thanh toán ít nhất 3,77 triệu đô la tiền thuế. Các công tố viên liên bang cho biết họ đã nhận được lời nhận tội từ 8 người khác liên quan đến âm mưu này.⚪ ----. Theo TTXVN. Ngày 21/8, hàng chục người dân tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức dựng lều bạt và có mặt ở cổng chặn không cho công nhân vào làm việc tại Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc. Nguyên nhân của vụ việc là do doanh nghiệp này liên tục xả nước thải ra môi trường, nguồn nước đen, bốc mùi nồng nặc, ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của người dân trong khu vực lân cận.⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Việc thi công xây dựng tầng hầm nhà ở tại lô H30 Khu quy hoạch Golf Valley đã khiến 2 khách sạn và nhà dân bị lún, nứt; hàng chục du khách và người dân phải di dời. Ngày 21/8, theo lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP Đà Lạt, chủ đầu tư xây dựng nhà ở tại lô H30 (khu quy hoạch Golf Valley) đang khẩn trương khắc phục sự cố sụt lún khi đào đất xây dựng tầng hầm.⚪ ---- HỎI 1: Giới trẻ Đông Nam Á chỉ thích phone giá trung bình?ĐÁP 1: Gần 8/10 thích phone cỡ trung bình. Theo một cuộc khảo sát mới, phần lớn người tiêu dùng trẻ ở Đông Nam Á bị thu hút bởi điện thoại tầm trung hoặc bình dân hơn là các mẫu cao cấp hơn từ các thương hiệu lâu đời như Samsung Electronics và Apple. Cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường YouGov của Anh thực hiện và được tài trợ bởi thương hiệu điện thoại thông minh Poco do Xiaomi hậu thuẫn, bao gồm 2.500 người tiêu dùng Gen Z và millennial – được xác định là những người trong độ tuổi từ 18 đến 40 – ở Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.Hơn 3/4 số người được hỏi đồng ý rằng họ thích điện thoại “tầm trung”, trong đó có 37% “mạnh mẽ” đồng ý với sở thích đó. Gần 8/10 người được hỏi cho biết họ tin tưởng hơn vào điện thoại di động tầm trung so với 5 năm trước, vì những thiết bị này có giá cả phải chăng và thân thiện với túi tiền, tạo ra sự cân bằng tốt giữa giá cả và hiệu năng, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người dùng mà không cần quá nhiều tính năng.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có phải 48% nhân viên y tế Anh quốc suy tính nghỉ việc?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một nghiên cứu mới do Đại học Leicester phối hợp với UCL thực hiện, một số lượng đáng kể nhân viên y tế đã rời bỏ công việc của họ hoặc cân nhắc thay đổi công việc đó vì họ cảm thấy bị đánh giá thấp hoặc bị phân biệt đối xử. Gần một nửa số nhân viên NHS được khảo sát đã rời bỏ vai trò của họ hoặc đang cân nhắc việc đó.Nghiên cứu được công bố trên The Lancet cho thấy 48% nhân viên y tế được khảo sát đã cân nhắc hoặc hành động khi thay đổi hoặc rời bỏ vai trò của họ. Y tá (55,8%) có nhiều khả năng nói rằng họ có ý định thay đổi hoặc rời bỏ vai trò của mình, tiếp theo là nhân viên y tế (47,2%), nhân viên y tế hỗ trợ (45,4%) và các nhà khoa học chăm sóc sức khỏe (36,8%).Chi tiết: