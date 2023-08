VN: Đề nghị truy tố 2 cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh. Vụ Việt Á: Cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận 2,25 triệu USD qua thư ký riêng. - Trump tuyên bố hủy bỏ "cuộc họp báo lớn" - Trump xin tòa thủ đô xét xử từ tháng 4/2026, nhưng Công tố đặc biệt Smith muốn xét xử từ tháng 1/2024. Thẩm phán Tanya Chutkan ngày 28/8/2023 sẽ chọn ngày xét xử.

Đề nghị truy tố 2 cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh. Vụ Việt Á: Cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận 2,25 triệu USD qua thư ký riêng...

- Trump tuyên bố hủy bỏ "cuộc họp báo lớn"

- Trump xin tòa thủ đô xét xử từ tháng 4/2026, nhưng Công tố đặc biệt Smith muốn xét xử từ tháng 1/2024. Thẩm phán Tanya Chutkan ngày 28/8/2023 sẽ chọn ngày xét xử.

- Nhiều luật gia chế giễu các luật sư của Trump, về đề nghị ngày xử Trump dời tới tháng 4/2026: lẽ ra nên xin dời ngày xét xử tới năm 3026.

- Báo bảo thủ Wall Street Journal chỉ lộ trình, kêu gọi Đảng Cộng hòa quăng bỏ Trump.

- Luật sư bảo thủ George Conway: nếu bị cáo hình sự khác, thì vô tù chồ xét xử, vì Trump đã hăm dọa một nhân chứng.

- Colton Moore, TNS tiểu bang Georgia và là Cộng hòa, viết thư gửi Thống đốc Brian Kemp để đòi luận tội để truất phế Biện lý Quận Fulton

- Trong 18 người bị truy tố chung với Trump ở Gorgia, có mục sư Stephen Cliffgard Lee quậy 2 mẹ con người da đen trong ban bầu cử Georgia.

- Một phụ nữ 2 quốc tịch Canada-Pháp bị 21 năm tù vì gửi thư chứa chất độc chết người ricin choo Trump khi còn là TT

- Hai anh em đại tư bản nông nghiệp: đưa 1 triệu đô để Rudy Giuliani làm phim chống Biden, tiền mất mà phim không.

- Cộng Hòa nổi giận vì nghi Citibank lộ mật giao dịch tài chính bạo loạn 6/1/2021 cho FBI.

- Denis Sharonov (cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Cộng hòa Komi ở Nga) vào Mỹ tỵ nạn, hài lòng làm tài xế xe tải

- Joe Biden họp thượng đỉnh Nam Hàn, Nhật Bản tại Trại David. TQ lớn tiếng chỉ trích Mỹ thò tay vào Châu Á.

- Thẩm phán bác bỏ các cáo buộc thuế đối với Hunter Biden, sẽ có cáo buộc thuế khác từ Công tố đặc biệt David Weiss.

- Công ty bất động sản Trung Quốc Evergrande đã nộp đơn xin phá sản ở New York vì nợ 300 tỷ USD

- Nga: bắn hạ 1 máy bay không người lái Ukraine đang hướng tới thủ đô Moscow.

- Ukraine: Nga bí mật bắt lính toàn diện, khoảng 20.000 người nhập ngũ mỗi tháng.

- Mỹ: sẽ đẩy nhanh việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine qua Đan Mạch và Hoà Lan

- Bộ trưởng Quốc phòng Belarus: Belarus đang "bảo vệ" Nga khỏi bị NATO "đâm sau lưng"

- Nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko thú nhận: tháng 2/2022, quân Nga tiến vào Ukraine cũng từ biên giời Belarus

- LHQ: khoảng 76% người tị nạn Ukraine có ý định trở về quê nhà và 15% nói chắc chắn là sẽ quay trở lại Ukraine

- Công dân Mỹ Gene Yevgeny Spektor bị Nga bắt với cáo buộc gián điệp.

- Một phi công kỳ cựu của hãng hàng không đã chết trên chuyến bay cất cánh từ Miami

- Oklahoma: Một người đàn ông 28 tuổi bắn chết 3 đứa con nhỏ và người vợ đã ly thân của mình trước khi tự sát

- FBI đã bắt, truy tố 45 cảnh sát ở các thành phố Antioch và Pittsburg của Bắc California

- Los Angeles: Ít nhất 5 xe tải bán thức ăn và quầy bán bánh taco đã bị cướp bằng súng.

- California đang tiếp tục triển khai giấy phép lái xe di động (mobile driver’s licenses).

- Quận Cam: một nhóm xông vào tiệm Gucci, vơ vét hàng, trị giá hơn $100.000 rồi chạy.

- TIN VN. Doanh nghiệp gỗ chật vật tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu.

- HỎI 1: Có thuốc chữa trị rụng tóc bất ngờ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 39% dân Mỹ nói uống rượu trung bình cũng hại sức khỏe? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-18/8/2023) ⚪ ---- Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc sẽ tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung ở Biển Đông vào ngày 23/8, theo Kyodo News hôm thứ Sáu. Cơ quan này đã được một số quan chức giấu tên quen thuộc với vấn đề này cho biết thông tin. Nhật Bản và Úc trước đó đã tổ chức một cuộc tập trận chung, Trident 2023, ở Biển Đông vào đầu mùa hè này.

⚪ ---- Công ty bất động sản Trung Quốc Evergrande đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản ở New York để câu giờ trong khi tái cấu trúc lại các khoản nợ ước tính trị giá 300 tỷ USD trong 15 năm để trở thành một trong những công ty hàng đầu của Trung Quốc. Công ty đã đệ đơn lên tòa án phá sản liên bang Manhattan vào thứ Năm theo Chương 15 của bộ luật phá sản Hoa Kỳ bảo vệ các công ty không phải của Hoa Kỳ khỏi bị kiện hoặc bị tịch thu tài sản của họ ở Hoa Kỳ.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hủy bỏ "cuộc họp báo lớn" liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 tại Georgia, dự kiến trước đó vào ngày 21 tháng 8. Trump nói rằng cuộc họp báo "không còn cần thiết nữa" vì các luật sư của Trump "tôi tin rằng muốn đưa điều này, bằng chứng Không thể chối cãi & Có sức thuyết phục về Gian lận Bầu cử & Bất thường trong Hồ sơ Pháp lý chính thức." Thực tế, Trump đã có hơn 60 vụ kiện ở nhiều tiểu bang ngay sau bầu cử 2020, nhưng đều bị thua kiện vì không có chứng cớ gì, và mục đích các vụ kiện chỉ là câu giờ để lập kế hoạch đại cử tri giả trong ngày bạo loạn 6/1/2021. Trump giả vờ nói sẽ họp báo lớn, chỉ là cách để xin tiền những người nhẹ dạ say cuồng. Riêng tiểu bang Georgia đã đếm phiếu 3 lần, cả đếm máy và rồi đếm tay, Trump đều thua phiếu.

⚪ ---- Nhiều luật gia đang giễu các luật sư của Trump, về đề nghị từ các luật sư của Trump cho ngày xử Trump tại tòa thủ đô xin dời tới tháng 4/2026.Thời điểm này là gần một năm rưỡi sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024—và hơn 5 năm sau cuộc nổi dậy ngày 6/1/2021. Trump, người đã bị truy tố bốn lần trong năm nay, hiện đang là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của Đảng Cộng hòa. Ngày xét xử được đề xuất đã ngay lập tức thu hút sự khinh miệt từ các chuyên gia pháp lý.

Orin Kerr, giáo sư tại Đại học California, Trường Luật Berkeley, viết: “Tôi cho rằng các luật sư của Trump đang lựa chọn giữa đề xuất ngày xét xử vào năm 2026 và ngày xét xử vào năm 3026, vì vậy cho đến nay, năm 2026 là ngày sớm hơn”.

Yêu cầu từ các luật sư của cựu tổng thống được đưa ra để đáp lại ngày xét xử được đề xuất vào ngày 2 tháng 1/2024 của Công tố đặc biệt Jack Smith—chưa đầy hai tuần trước cuộc họp kín của Đảng Cộng hòa Iowa. Thẩm phán Tanya Chutkan dự kiến ​​sẽ ấn định ngày xét xử trong phiên tòa ngày 28/8/2023.

Báo New York Times ghi rằng "nhiều cố vấn của Trump đã không giấu giếm sự thật rằng Trump đang tìm cách thắng cuộc bầu cử 2024 như một cách để cố gắng giải quyết các vấn đề pháp lý của mình.. Lúc đó Trump có thể tìm cách tự ân xá sau khi nhậm chức hoặc yêu cầu Bộ Trưởng Tư Pháp của Trump đơn giản bác bỏ hoàn toàn vấn đề. Do vậy, các luật sư của Trump có đã tìm nhiều cách khác nhau để làm chậm xét xử và đã cố gắng trì hoãn quá trình tố tụng nếu họ có thể."

⚪ ---- Cuối ngày thứ Năm, ban biên tập của tờ báo bảo thủ Wall Street Journal kêu gọi Đảng Cộng hòa nỗ lực phối hợp để gạt bỏ Trump, không cho Trump được đề cử tổng thống 20204. WSJ viết rằng Trump hiện đang trượt trong các cuộc thăm dò do vô số vấn đề pháp lý ngày càng gia tăng, các biên tập viên cho biết bước đầu tiên có thể được thực hiện với cuộc tranh luận Cộng Hòa sắp tới, nơi các ứng cử viên không có cơ hội giành được đề cử cần phải bị "loại bỏ" dẫn đến những người bảo thủ chống Trump tập hợp lại sau một kẻ thách thức có thể hạ gục Trump.

Như họ đã viết, "không còn sớm để nghĩ về cách thu hẹp lĩnh vực Cộng Hòa để đưa ra cho Trump một thách thức mà đảng Cộng Hòa và đất nước xứng đáng." Chỉ ra rằng Trump đang tiến hành như thể ông ấy đã hoàn thành việc đề cử và sự cảnh giác của Trump dường như đã giảm xuống, các biên tập viên đã thúc ép các ứng cử viên chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào với cử tri bỏ cuộc và không chỉ ở lại cuộc tranh cử do sự phù phiếm của họ.

WSJ viết: "Bất kỳ ứng cử viên được công bố nào không đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận dựa trên các tiêu chí của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đều không có khả năng gây ra tia sét chính trị từ bên lề. Ở lại lâu hơn về cơ bản là một dự án phù phiếm hoặc một cuộc thử giọng để trở thành người dẫn chương trình trò chuyện. Đây sẽ là vấn đề liên quan đến lợi ích cá nhân cũng như lợi ích của đảng Cộng Hòa và chính nghĩa bảo thủ. Đảng Cộng hòa xứng đáng có một cuộc tranh cử thực sự, không phải là lần đăng quang thứ ba của Trump, và điều đó có nghĩa là phải loại bỏ Trump để thu hẹp phạm vi sớm."

⚪ ---- Bất kỳ bị cáo hình sự nào cư xử ngông nghênh như Trump trước lệnh của một thẩm phán liên bang như Tanya Chutkan sẽ phải ngồi tù chờ xét xử. Đó là quan điểm của luật sư bảo thủ George Conway, trong một cuộc phỏng vấn trên MSNBC tối thứ Năm. Người dẫn chương trình Chris Hayes nói: “Trump là một bị cáo hình sự. Như Thẩm phán Chutkan đã nói, ông Trump, giống như mọi người Mỹ, có quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất, nhưng quyền đó không phải là tuyệt đối. Trump là một bị cáo hình sự. Trump sẽ có những hạn chế như mọi bị cáo khác. Ý tôi là, bạn 'là một bị cáo hình sự - hãy đến gặp nhà tù Rikers! Có rất nhiều người không được tại ngoại nhưng đã tham gia vào một vụ ăn cắp vặt. Họ không được tại ngoại. Họ không được kiện công tố viên."

“Đúng vậy,” Conway nói. "Trên thực tế, điểm bạn nên đưa ra là bất kỳ bị cáo nào khác đều đã bị tạm giam rồi. Các điều kiện trả tự do liên bang [chờ xử] do thẩm phán sơ thẩm ở tòa thủ đô D.C. đưa ra nói rằng một trong những điều kiện trả tự do là bạn không vi phạm bất kỳ luật nào, liên bang hay tiểu bang, và Trump đã làm gì? Mới hôm trước Trump đi ra ngoài đó và nói, về cơ bản, Trump đã nói với một nhân chứng của đại bồi thẩm đoàn - nhân chứng của đại bồi thẩm đoàn đó, cựu Phó Thống đốc Duncan ở Georgia - rằng Duncan không nên xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn, nghĩa là Trump đe dọa một nhân chứng. Điều đó là trái pháp luật."

⚪ ---- Nhóm pháp lý của Trump đã nộp đơn hôm Thứ Năm, yêu cầu thẩm phán tòa thủ đô đang giám sát vụ can thiệp bầu cử liên bang năm 2020 của ông lên lịch xét xử ông vào tháng 4/2026 -- hơn hai năm rưỡi kể từ bây giờ. Ngược lại, lCông tố đặc biệt Jack Smith tuần trước đã yêu cầu thẩm phán địa hạt thủ đô Tanya Chutkan lên lịch xét xử Trump vào tháng 1/2024, lập luận rằng điều đó sẽ "minh chứng cho sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng" đối với một phiên tòa nhanh chóng.

Thẩm phán Chutkan dự kiến sẽ ấn định ngày xét xử tại phiên điều trần về vấn đề này vào ngày 28/8/2023, lúc đó sẽ biết là tòa thủ đô sẽ xét xử Trump vào 2024 hay 2026. Trump không bắt buộc phải đích thân tham dự phiên điều trần.

⚪ ---- Một thượng nghị sĩ tiểu bang thuộc đảng Cộng hòa ở Georgia đã viết một lá thư cho Thống đốc Brian Kemp hôm thứ Năm đòi luận tội để truất phế Biện lý Quận Fulton Fani Willis vì bản cáo trạng của bà chống lại Trump và 18 đồng phạm. “Theo ý kiến của chúng tôi, có một trường hợp khẩn cấp đang tồn tại trong các công việc của tiểu bang, đòi hỏi phải triệu tập một phiên họp đặc biệt… để bao gồm, nhưng không giới hạn, việc xem xét và phản hồi đối với các hành động của Fani Willis,” theo lá thư của Colton Moore, được ông chia sẻ trên Twitter. Moore đã tweet rằng “Nước Mỹ đang bị tấn công,” tuyên bố rằng Moore “sẽ không ngồi yên và nhìn các công tố viên cánh tả cực đoan NHẮM mục tiêu chính trị vào các đối thủ chính trị.”

Trong một tuyên bố với trang web cực hữu Breitbart News, Moore cho biết "Chúng ta phải tước bỏ tất cả các khoản tài trợ và nếu thích hợp, hãy luận tội Fani Willis." Mối đe dọa luận tội được cho là xuất hiện khi Willis và văn phòng của côWillis cố gắng đẩy nhanh tiến độ xét xử Trump, đề xuất ngày bắt đầu là ngày 4 tháng 3/2024 — một ngày trước Siêu Thứ Ba (bầu sơ bộ hàng chục tiểu bang). Tuy nhiên, ngay cả khi là một đảng viên Cộng hòa, người nhận thư là Thống Đốc Kemp đã nói rõ rằng cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia không bị đánh cắp, lộ lập trường đứng về phía Willis. Willis đã cho Trump, người đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận và âm mưu, cho đến thứ Sáu 25/8/2023 để tự Trump ra đầu thú.

⚪ ---- Trong số 18 người khác bị truy tố trong vụ gian lận bầu cử Georgia của cựu Tổng thống Donald Trump có mục sư Stephen Cliffgard Lee, một mục sư từ Illinois và là cựu tuyên úy cảnh sát, người bị cáo buộc cố gắng ép buộc 2 nhân viên phòng phiếu Georgia cung cấp bằng chứng gian lận. Nói chuyện với báo The Daily Beast, luật sư David Shestokas nói rằng thân chủ của anh "lo lắng" - nhưng không có kế hoạch hợp tác với Biện lý Quận Fulton Fani Willis.

"Lee bị buộc tội cố gắng gây áp lực buộc nhân viên bầu cử tạm thời, Ruby Freeman, phải thú nhận hàng loạt khẳng định không có thật của Trump, Rudy Giuliani và những nhân vật nổi tiếng khác trong thế giới MAGA, rằng Freeman và con gái của cô, 2 mẹ con người da đen, đã lén lút mang vali đã nhét hàng nghìn lá phiếu giả vào quá trình kiểm phiếu để giúp Joe Biden,” theo phóng viên Justin Rohrlich viết.

Lee là một trong số những người được cho là đã đến tận nhà Freeman và cố gắng ép cô xác nhận các thuyết âm mưu về cuộc bầu cử gian lận. Freeman đã báo cáo về anh ta với cảnh sát, và khi các cảnh sát tới, anh này nói, "Tôi là một mục sư, và tôi cũng đang làm việc với một số người đang cố gắng giúp đỡ Ruby - và cũng hiểu được một số sự thật về những gì đang diễn ra."

Freeman và con gái của bà, Shaye Moss, đã làm chứng trước Ủy ban Tuyển chọn ngày 6 tháng 1 của Hạ viện rằng những tuyên bố sai sự thật do phe Trump đưa ra đã hủy hoại cuộc sống của họ và khiến họ phải chịu sự quấy rối và đe dọa không ngừng. Lời khai của họ là một trong các điểm chính khi đại bồi thẩm đoàn đưa ra các cáo trạng.

⚪ ---- Một công dân mang hai quốc tịch Canada-Pháp đã bị kết tội gửi thư chứa chất độc chết người ricin cho Tổng thống lúc bấy giờ là Donald Trump đã bị kết án 21 năm tù hôm thứ Năm. Vào tháng 1/2023, Pascale Cecile Veronique Ferrier, 56 tuổi, đã nhận tội sau khi bị bắt tại biên giới Hoa Kỳ-Canada khi đang cố gắng vượt biên với một khẩu súng đã nạp đạn, hàng trăm viên đạn và các vũ khí khác. Bức thư của Ferrier đã gọi Trump là "chú hề bạo chúa xấu xí" và thúc giục Trump "xóa đơn tham gia cuộc bầu cử này của ông. Ông đã Bạn hủy hoại nước Mỹ và dẫn họ đến thảm họa. Tôi có những người anh em họ là người Mỹ, vì vậy tôi không muốn 4 năm tới với tư cách là Tổng thống của ông,” theo bức thư của cô ấy viết.

Hồ sơ trước khi tuyên án cho biết Ferrier “dường như bị các vấn đề về sức khỏe tâm thần,” nhưng không đi vào chi tiết. Tại phiên tòa tuyên án, Ferrier nói với thẩm phán rằng cô “điều tiếc nuối duy nhất” là đã không thể “ngăn Trump trước khi ông ta thực hiện kế hoạch cố gắng duy trì quyền lực của mình. Chất ricin mà tôi tạo ra không có nồng độ gây hại. Đó chỉ là một lời cảnh báo mạnh mẽ. Tôi không nhắm vào những người vô tội,” cô nói. Sau khi thụ án, các công tố viên cho biết Ferrier sẽ bị trục xuất.

⚪ ---- Hai anh em đại tư bản nông nghiệp đã đệ đơn kiện rằng Rudy Giuliani là một trong số những nhà đầu tư đã thuyết phục họ bỏ ra 1 triệu đô la để làm một bộ phim tài liệu hứa hẹn sẽ vạch trần cáo buộc tham nhũng của Joe Biden và con trai ông ta — nhưng tiền thì mất, mà phim thì không thấy gì. Baldev và Kewel Munger đã gặp Giuliani (người không phải là bị đơn trong vụ kiện, nhưng được nhắc đến rất nhiều) vào năm 2019. Vụ kiện nói rằng Giuliani và hai người khác đã giới thiệu cho hai anh em một bộ phim có thể là “một 'phát súng tiêu diệt' đối với vận động tranh cử tổng thống của Biden,” thậm chí còn gợi ý “họ sở hữu những tài liệu quan trọng là 'khẩu súng đang bốc khói'”.

Theo đơn kiện, ba người đàn ông đã thề rằng họ có bằng chứng “chính phủ Ukraine đã tham gia vào một cuộc trao đổi qua lại với gia đình Biden để mang lại lợi ích cho Burisma,” công ty năng lượng ở trung tâm của bộ phim truyền hình Hunter Biden. Mungers đã trao 1 triệu đô la, được chia cho Giuliani và hai người đàn ông khác, theo vụ kiện tuyên bố. Bộ phim không chỉ không bao giờ được phát hành, mà Biden đã thắng cử và Mungers nói rằng họ không được thước phim nào.

⚪ ---- Cộng Hòa muốn dìm tin về bạo loạn 6/1/2021, nổi giận vì nghi Citibank lộ mật cho FBI. Chủ tịch Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ Jim Jordan đã ban hành trát đòi tới Citibank kêu gọi ngân hàng làm rõ liệu họ có chia sẻ thông tin về các giao dịch của khách hàng với cơ quan thực thi pháp luật của đất nước trong những ngày trước vụ tấn công Điện Capitol Hoa Kỳ hay không, theo CNBC đã viết hôm thứ Năm trích dẫn tài liệu chính thức mà giới truyền thông có được .

Cụ thể, trát đòi được đưa ra sau khi chủ tịch tư pháp Hạ viện kêu gọi các ngân hàng Mỹ bao gồm Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo và Citibank tự nguyện cung cấp thông tin. Tuy nhiên, Citibank là ngân hàng duy nhất không tuân theo yêu cầu, theo CNBC trích dẫn các nguồn tin.

⚪ ---- Thẩm phán quận Delaware Maryellen Noreika đã bác bỏ các cáo buộc thuế đối với Hunter Biden sau khi có yêu cầu từ Công tố đặc biệt David Weiss. Các cáo buộc là một phần của thỏa thuận nhận tội thất bại và đã bị bác bỏ để nhường chỗ cho các cáo buộc mới ở khu vực tài phán khác. Các luật sư của Biden không phản đối phán quyết. Hunter Biden đã đạt được thỏa thuận với các công tố viên vào tháng 6 để nhận tội đối với hai tội nhẹ về thuế liên bang và cáo buộc liên quan đến sở hữu súng. Tuy nhiên, anh đã thay đổi lời bào chữa sau khi Noreika chất vấn về các chi tiết của thỏa thuận.

⚪ ---- Tổng thống Joe Biden sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Trại David vào hôm nay thứ Sáu, hội nghị sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo của Nhật Bản và Nam Hàn trong nỗ lực đoàn kết các đồng minh đang xích mích nhau để đối phó với các mối đe dọa quân sự ngày càng tăng ở Đông Nam Á. Bạch Ốc cho biết hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​bắt đầu lúc 11 giờ sáng hôm nay, với việc Biden ngồi lại với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong khoảng 4 giờ trong cuộc gặp ba bên lần đầu tiên giữa các cường quốc thế giới.

TIN VN. Doanh nghiệp gỗ chật vật tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu.

Ba nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ kết thúc cuộc trò chuyện riêng vào khoảng 3 giờ chiều, lúc đó họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung trước khi Biden khởi hành vào buổi tối tới Reno, Nev., để đi nghỉ ở Lake Tahoe. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra khi Hoa Kỳ và Nam Hàn chuẩn bị tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung vào tuần tới khi Bắc Hàn đe dọa thử một hỏa tiễn đạn đạo khác. Đây cũng đánh dấu lần đầu tiên bất kỳ chức sắc nước ngoài nào đến thăm Trại David kể từ năm 2015, vì trong thời kỳ Trump làm Tổng Thống, họp với các nguyên thủ quốc tế ngoài Bạch Ốc là tổ chức ở các khách sạn của Trump, và các phái đoàn quốc tế phải trả tiền thuê phòng khách sạn và dịch vụ với giá cao.⚪ ---- Trung Quốc đang tăng cường chỉ trích khi Tổng thống Biden tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Nam Hàn tại Trại David hôm thứ Sáu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cảnh báo chống lại “khối đối đầu” ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương khi Mỹ-Nhật-Hàn thượng đỉnh ở Maryland. “Cộng đồng quốc tế có đánh giá riêng về việc ai đang tạo ra mâu thuẫn và gia tăng căng thẳng,” theo ông Vương nói trong một cuộc họp báo hàng ngày.⚪ ---- Denis Sharonov, cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Cộng hòa Komi ở miền bắc nước Nga, đã quyết định bỏ trốn khi bị Putin gọi nhập ngũ, hiện đang làm tài xế xe tải ở Mỹ. Denis Sharonov đã rời quê hương vào tháng 9/2022 sau khi nhận được giấy gọi nhập ngũ. Cuộc chạy trốn của anh qua tuyến dừng lại ở Kyrgyzstan và Dubai trước khi đến Mexico, nơi anh đi bộ qua biên giới vào Hoa Kỳ và xin tị nạn.“Rất nhiều người không hiểu sự lựa chọn của tôi,” Sharonov nói với The Guardian. “Họ chế nhạo tôi. Họ nói rằng tôi đã xuống số, từ một bộ trưởng khu vực thành tài xế xe tải. Nhưng tôi không thấy nó như vậy chút nào. Tôi tự hào về những gì mình làm.” Sharonov cho biết ông đã đến thăm 45 tiểu bang Mỹ trong suốt sáu tháng trong vai trò mới của mình. Anh nói: “Đôi khi nó giống như một cuộc phiêu lưu lớn, khám phá đất nước trên đường." Sharanov nói thêm rằng trong khi anh ấy thấy ở Michigan là "tuyệt vời", thì "Texas quá nóng."⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Sáu rằng Nga đã bắn hạ 1 máy bay không người lái Ukraine đang hướng tới thủ đô Moscow. Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin cho biết các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống Khu hội chợ Expocentre, "không gây ra thiệt hại đáng kể nào". Ông nói rằng không có báo cáo về thương vong. Giao thông hàng không tạm thời bị gián đoạn tại các sân bay Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo và Zhukovsky ở vùng Moscow. Sở Vận tải Hàng không Liên bang cho biết cả 4 sân bay hiện đang hoạt động bình thường.⚪ ---- Theo Sở Tình báo Quốc phòng Ukraine HUR, ngày 18/8, một chiến dịch bắt lính toàn diện nhưng được giấu kín đang diễn ra ở Nga, trong đó có khoảng 20.000 người nhập ngũ vào quân đội Nga mỗi tháng: "Những hoạt động này diễn ra hàng ngày và hàng tháng, với khoảng 20.000 cá nhân được huy động mỗi tháng. Gần đây, Thị trưởng Moscow Sobyanin đã đề cập đến một con số hấp dẫn - 45.000 người Hồi giáo được cho là đang ở tiền tuyến. Con số này trước đây là 35.000. Điều này ngụ ý rằng thị trưởng thừa nhận có thêm 10.000 người Hồi giáo được huy động trong những tháng gần đây."Sở nói rằng các hành động của Nga tương đương với việc cưỡng bách đi lính. Những người mới nhập quốc tịch Nga thường là những người đầu tiên nhập ngũ. Trước đó, Nga đã sửa đổi luật để tăng giới hạn tuổi nhập ngũ. Đàn ông từ 18 đến 30 tuổi giờ đây sẽ phải phục vụ, thay vì 18 đến 27. Theo báo cáo của Bloomberg vào ngày 24 tháng 3, Nga dự định tuyển thêm 400.000 binh sĩ hợp đồng sau cuộc tấn công bất thành gần đây ở Ukraine.⚪ ---- Politico dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Mỹ đã hứa sẽ đẩy nhanh việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Mỹ cũng đã thông qua việc chuyển giao tài liệu huấn luyện để các phi công Ukraine có thể bắt đầu chương trình huấn luyện tại Đan Mạch và Hoà Lan, dù thời gian của khóa học chưa rõ ràng.Một nguồn tin cũng cho biết Ukraine có 32 phi công sẵn sàng, nhưng 24 người trong số họ sẽ phải hoàn thành khóa học tiếng Anh trước khi có thể chuyển sang khóa huấn luyện F-16. “Tôi đảm bảo với các bạn rằng chúng tôi sẽ nhanh chóng phê duyệt các yêu cầu Chuyển giao bên thứ ba cần thiết kịp thời để có thể chuyển giao khi quá trình đào tạo hoàn thành, bao gồm cả việc thông báo bắt buộc cho Quốc hội của chúng tôi,” Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã viết thư cho chính phủ Hoà Lan và Đan Mạch, theo một báo cáo của CNN.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin hôm thứ Sáu nói tại Đại hội quốc tế chống phát xít ở Minsk rằng Belarus đang "bảo vệ" Nga khỏi điều mà ông mô tả là "đâm sau lưng" của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO): "Ngày nay, nước Nga anh em của chúng ta, nước đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đang đi đầu trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít mới. Belarus đang bảo vệ Nga khỏi sự đâm sau lưng của NATO. Khóa học này rất cần thiết cho chúng ta ngày nay."Trước đó trong cùng một sự kiện, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cáo buộc Hoa Kỳ và các đối tác đang cố gắng duy trì "vị trí bá quyền của họ và làm chậm sự phát triển của các quốc gia mà họ coi là đối thủ của mình".⚪ ---- Nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko nói trong một cuộc phỏng vấn với nhà tuyên truyền thân Nga từ Ukraine Diana Panchenko, một phần quân Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022 đã từ Belarus vào Ukraine. Đây là lần đầu tiên Belarus chính thức thừa nhận công khai hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến chống Ukraine. "Vâng, từ lãnh thổ Belarus, các đơn vị riêng lẻ [của Quân Lực Nga] đã vượt qua biên giới Ukraine," ông Lukashenko nói.Về lý do tại sao quân Nga tiến vào Ukraine từ phía bắc, thông qua Chornobyl, Lukashenko cho biết câu hỏi nên được gửi đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Không rõ nhà độc tài Belarus đã ám chỉ điều gì ở đây. Đồng thời, Lukashenko khẳng định rằng ông không thảo luận về cuộc xâm lược Ukraine với Putin trước khi nó bắt đầu và không biết về sự chuẩn bị của xâm lược.“Bạn đã xem bài phát biểu của Putin trên TV [thông báo cuộc xâm lược đã bắt đầu.]; Tôi cũng vậy — đó là lần đầu tiên [tôi nghe nói về nó],” Lukashenko nói. “Tôi thề với bạn, chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện về việc Nga thực hiện một số hành động chống lại Ukraine và vài ngày sau, chúng tôi đã gặp nhau tại dinh thự ngoại ô của Putin để thảo luận về tình hình.”⚪ ---- Theo dữ liệu của Liên hợp quốc, khoảng 76% người tị nạn Ukraine có ý định trở về quê nhà và 15% đã tuyên bố mong muốn chắc chắn của họ là quay trở lại Ukraine, theo Karen Whiting, Phó đại diện của Cơ quan tị nạn LHQ tại Ukraine, cho biết ngày 16 tháng 8. Whiting lưu ý rằng một tỷ lệ cao những người tản cư trong nước cũng chia sẻ mong muốn được trở về nhà.“Đối với những ý định khác nhau của người tị nạn và những người tản cư trong nước, tôi nghĩ chúng khá giống nhau: 76% người tị nạn và 82% người Ukraine tản cư trong nước có ý định trở về nhà,” Whiting nói. “Và khoảng 15% cả người tị nạn và người Ukraine tản cư trong nước nói rằng họ muốn trở về nhà trong vòng ba tháng tới, tỷ lệ này tương đối ổn định trong suốt năm 2022 và 2023."⚪ ---- Một công dân Mỹ, Gene Yevgeny Spektor, đã bị bắt với cáo buộc gián điệp, theo một tòa án ở Moscow nói với truyền thông địa phương hôm thứ Năm. Theo thông tin do tòa án Lefortovo cung cấp, nghi phạm cũng có liên quan đến vụ án hối lộ cựu phụ tá của cựu phó thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich. Spector sinh ra ở Leningrad, nhưng sau đó chuyển đến Hoa Kỳ và nhận quốc tịch Mỹ. Ông là chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Medpolymerprom chuyên về thuốc điều trị ung thư.⚪ ---- Một phi công kỳ cựu của 1 hãng hàng không đã chết trên chuyến bay cất cánh từ Miami hôm thứ Hai, theo USA Today đưa tin. Các quan chức hãng hàng không cho biết chiếc máy bay của LATAM Airlines đang trên đường đến Santiago, Chile, đã hạ cánh xuống Thành phố Panama, Panama, vì một trong ba thành viên phi hành đoàn chỉ huy của phi cơ đã phải cấp cứu y tế.Những người cấp cứu đã không thể hồi sinh phi công. Hãng hàng không không tiết lộ tên hoặc vấn đề y tế của phi công, cho biết anh này đã bay cho LATAM trong 25 năm, "được phân biệt bởi sự cống hiến, chuyên nghiệp và nhiệt tình của anh ta." Chuyến bay tiếp tục vào ngày hôm sau, theo New York Times.⚪ ---- Một người đàn ông 28 tuổi vào đêm Thứ Tư đã bắn chết 3 đứa con nhỏ và người vợ đã ly thân của mình trước khi tự sát, theo cảnh sát thành phố Oklahoma cho biết hôm thứ Năm. Cảnh sát cho biết Ruben Armendariz đã bắn chết cô Cassandra Flores, 29 tuổi, Hillary Armendariz, 9 tuổi, Damaris Armendariz, 5 tuổi và Matias Armendariz, 2 tuổi. Hai người đã kết hôn nhưng rồi đã ly thân và không rõ liệu người cha có sống ở nhà khi vụ nổ súng xảy ra hay không. Hành vi vi phạm pháp luật duy nhất của Ruben Armendariz dường như là vi phạm giao thông vào năm 2020.⚪ ---- FBI đã bắt nhiều cảnh sát ở các thành phố Antioch và Pittsburg của California vào đầu ngày thứ Năm trong một loạt các cuộc đột kích được tiến hành như một phần của một cuộc điều tra. Các cuộc đột kích đã được thực hiện ở nhiều địa điểm trên khắp Vùng Vịnh Bắc California sau khi đại bồi thẩm đoàn liên bang ở San Francisco đưa ra một bản cáo trạng, theo Bay Area News Group, nơi đầu tiên đưa tin về diễn biến. Cảnh sát bị bắt đã bị truy tố về một loạt các hành vi phạm tội, bao gồm cả âm mưu tội phạm. Cả FBI và Văn phòng Biện lý quận Contra Costa đã điều tra các cơ quan thực thi pháp luật của thành phố kể từ năm ngoái.Sau khi tịch thu một số điện thoại di động từ các cảnh sát Antioch, các nhà điều tra đã phát hiện ra hàng nghìn tin nhắn văn bản (text message) phân biệt chủng tộc và kỳ thị đồng tính được trao đổi giữa các cảnh sát. Có tới 45 trong số 100 cảnh sát của Antioch sau đó đã bị cho nghỉ phép, với việc văn phòng Bộ trường Bộ tư pháp tiểu bang mở cuộc điều tra riêng vào tháng Năm. Hôm thứ Năm, Thị trưởng Antioch Lamar Thorpe cho biết trong một tuyên bố, “Hôm nay là một ngày đen tối trong lịch sử thành phố của chúng ta... Khi thành phố của chúng ta đón nhận tin tức bi thảm này, chúng ta phải đoàn kết với nhau như một.” Bản cáo trạng dự kiến sẽ được gỡ niêm phong vào cuối ngày thứ Năm.⚪ ---- Los Angeles: Ít nhất 5 xe tải bán thức ăn và quầy bán bánh taco đã bị cướp bằng súng ở trung tâm thành phố Los Angeles, East Hollywood và Echo Park vào tối thứ Tư. Các vụ cướp được báo cáo từ 11:30 giờ tối tới nửa đêm, tại các Phố 9 và Phố Broadway ở trung tâm thành phố.Ricardo Antonio của xe bán thức ăn Verdaderos Crazy Tacos cho biết: “Các nhân viên của tôi đã ở đó và họ bị cướp chĩa súng vào. Họ chĩa 2 khẩu súng và lấy tất cả tiền mặt cùng mọi thứ rồi tẩu thoát.” Antonio nói và cho biết thêm rằng họ đã lấy ít nhất 600 đô la, bao gồm cả ví của một nhân viên. Băng cướp có tổng cộng 4 người tham gia, 3 tên cướp và một tài xế, và thủ phạm đã tẩu thoát trên một chiếc Honda Civic màu trắng mới hơn. Không có ai thương tích.⚪ ---- California đang tiếp tục cấp giấy phép lái xe di động (mobile driver’s licenses) và công chúng có thể tải thẻ căn cước (ID) xuống điện thoại của họ. Ứng dụng hoạt động trên cả thiết bị iOS và Android và người dùng có thể ghi danh từ xa bằng cách quét giấy phép của họ thông qua ứng dụng ví của DMV (DMV’s wallet app).Chương trình hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, mặc dù một số địa điểm — bao gồm các điểm kiểm tra an ninh tại 2 phi trường LAX và SFO — đã chấp nhận giấy phép lái xe di động (còn gọi là mDL) làm căn cước hợp lệ.Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn hãy tiếp tục mang theo giấy phép lái xe bằng nhựa cho các địa điểm chưa chấp nhận phiên bản kỹ thuật số. Để xem danh sách các sân bay tham gia, hãy truy cập trang web của Cục Quản lý An ninh Giao thông vận tải:Transportation Security Administration⚪ ---- Quận Cam: một nhóm xông vào tiệm Gucci, vơ vét hàng, trị giá hơn $100.000 rồi chạy. Cảnh sát hôm thứ Năm đang tìm các nghi phạm trong vụ cướp giật ở cửa tiệm Gucci ở South Coast Plaza ở Costa Mesa. Vụ này được báo cáo vào khoảng 7:15 giờ tối Thứ Tư. Theo NBC4, một nhóm khoảng 5 đến 10 tên trộm đã chạy vào trong khi cửa tiệm đang mở và nhanh chóng rời đi với những chiếc túi xách. Thiệt hại ước tính hơn 100.000 đô la.Vụ cướp này là vụ mới nhất trong một loạt các vụ tập thể trộm tại các cửa tiệm bán lẻ, bao gồm cả ở Nordstrom tại Westfield Topanga Mall và một cửa hàng Yves Saint Laurent tại Americana ở Brand ở Glendale. Một vụ trộm khác đã được báo cáo vào tối thứ Ba tại một cửa hàng denim cao cấp ở Hancock Park.⚪ ----Theo Báo Hải Quan. Chia sẻ tại tọa đàm giới thiệu Hội chợ Quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam ASEAN lần thứ 1 - VIFA ASEAN 2023 vào chiều 17/8, ông Trần Hoài Hữu, Giám đốc Công ty CP Gia Nhiên cho biết, trước những khó khăn của thị trường suốt thời gian qua, công ty đã phải thực hiện chính sách giảm giá rất mạnh, có sản phẩm phải giảm tới 30-40%, nhiều đơn hàng phải chấp nhận không có lãi. “Việc nhận đơn hàng chủ yếu để duy trì hoạt động và thời gian qua có thể tồn tại được cũng là nhờ những chính sách này” – ông Hữu chia sẻ. Theo ông Hữu, thời gian trước dịch, doanh số của công ty đạt khoảng 1,2 triệu USD/năm, nhưng sau dịch đã giảm mạnh chỉ còn lại 70% và tiếp tục giảm xuống còn 55-60% trong 7 tháng đầu năm nay. Trong 2 thị trường chủ lực của công ty là Mỹ và châu Âu, thị trường Mỹ có sự sụt giảm rất mạnh lên tới 80%. Trước đây Gia Nhiên bán cho các đối tác là những tập đoàn lớn. Nhưng sau khi đứt nguồn cung ứng này thì chỉ còn lại các đơn hàng bán lẻ. Với thị trường châu Âu, tình hình có phần ổn định hơn. Tình hình khó khăn buộc công ty phải cắt giảm bớt nhân công, hiện chỉ còn lại khoảng 30% để duy trì sản xuất.⚪ ----Theo tin Quốc Hội TV và Người Lao Động. Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra vụ án Công ty Việt Á "thổi giá" kit xét nghiệm, đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh (cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ). Trong quá trình Công ty Việt Á sản xuất, tiêu thụ kit test xét nghiệm, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã thông qua thư ký là Nguyễn Huỳnh, gợi ý, đề nghị và được Phan Quốc Việt đưa tổng số tiền 2,25 triệu USD (tương đương hơn 51,1 tỉ đồng). Trong đó, thông qua Nguyễn Huỳnh nhận 2,2 triệu USD và nhận trực tiếp từ Phan Quốc Việt 50.000 USD. Trong quá trình điều tra, bị can Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực với cơ quan điều tra làm rõ bản chất; có thành tích xuất sắc trong công tác. Còn Chu Ngọc Anh bị cáo buộc gây thất thoát gần 19 tỷ đồng (gần 800 ngàn đôla), và nhận 200,000 USD do Phan Quốc Việt cảm ơn..⚪ ---- HỎI 1: Có thuốc chữa trị rụng tóc bất ngờ?ĐÁP 1: Đúng thế. Một loại thuốc mới, chất ức chế JAK (JAK inhibitors), có thể điều trị hiệu quả chứng rụng tóc từng vùng (alopecia areata) từ trung bình đến nặng, một tình trạng rụng tóc khó điều trị trong lịch sử. Một nghiên cứu về hiệu quả của nó, của Tiến sĩ Brett King và Tiến sĩ Brittany Craiglow của Đại học Yale, đã được xuất bản vào tháng 8 trong phần bổ sung cho Tạp chí Journal of the American Academy of Dermatology.Tiến sĩ da liễu Sandra Johnson cho biết: “Vì rụng tóc từng vùng là một tình trạng viêm nhiễm nên chất ức chế JAK về cơ bản sẽ làm giảm tình trạng viêm nhiễm đang thúc đẩy bệnh và đưa hệ thống miễn dịch của bạn trở lại trạng thái cân bằng”. Bà là giáo sư trợ giảng tại Đại học Khoa học Y tế Arkansas, ở Little Rock, người không tham gia vào nghiên cứu."Sự phát triển của chất ức chế JAK đã mang lại cho chúng ta một phương pháp điều trị khác để cải thiện cuộc sống của những bệnh nhân bị rụng tóc từng vùng," Johnson cho biết trong một thông cáo báo chí từ Học viện Da liễu Hoa Kỳ.Tình trạng này phổ biến hơn ở trẻ em nhưng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Nó liên quan đến rụng tóc đột ngột với các mảng bị ảnh hưởng ngày càng lớn hơn. Trong một số trường hợp, nó lan ra toàn bộ đầu hoặc cơ thể. Nó cũng phổ biến hơn ở những người có họ hàng gần với căn bệnh này và ở những người đã được điều trị ung thư bằng một loại thuốc gọi là nivolumab (Opdivo). Các tình trạng y tế như hen suyễn, sốt cỏ khô, chàm (eczema), bệnh tuyến giáp (thyroid disease), bệnh bạch biến (vitiligo) và hội chứng Down cũng làm tăng nguy cơ rụng tóc từng vùng.Nghiên cứu mới cho rằng các chất ức chế JAK đã mở ra một kỷ nguyên mới, giúp điều trị chứng rụng tóc từng vùng từ trung bình đến nặng. Các tác giả lưu ý rằng hai loại thuốc - baricitinib và ritlecitinib - đã được phê duyệt và loại thứ ba, deuruxolitinib, đang tiến tới được phê duyệt. Các thử nghiệm lâm sàng cũng đang được tiến hành.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có tới 39% dân Mỹ nói uống rượu trung bình cũng hại sức khỏe?ĐÁP 2: Đúng thế. Một tỷ lệ cao kỷ lục người Mỹ nói rằng uống rượu điều độ có hại cho sức khỏe, theo một cuộc thăm dò mới. Cuộc thăm dò của Gallup, được công bố hôm thứ Năm, cho thấy 39% số người được hỏi cho biết uống một hoặc hai ly mỗi ngày có hại cho sức khỏe của một người — tăng 11 điểm kể từ cuộc khảo sát được thực hiện lần cuối vào năm 2018.Mức tăng mạnh cũng đánh dấu sự khác biệt so với mức trì trệ kể từ khi cuộc khảo sát được thực hiện lần đầu tiên. Năm 2001, 27% số người được hỏi cho biết uống rượu vừa phải có hại cho sức khỏe của họ. Mặc dù mức đó đã giảm xuống còn 22% vào năm 2005, nhưng nó đã dao động ở mức khoảng 25-28% trong những năm kể từ đó.Chi tiết: