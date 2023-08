- Thống Đốc Georgia nói với MAGA: Đừng mơ tưởng sửa luật ân xá của tiểu bang Georgia để sẽ cứu Trump thoát án tù. - FBI bắt một phụ nữ Texas đã nhắn voice mail đe dọa giết Thẩm phán Tanya Chutkan. - Phe ủng hộ Trump đăng lên mạng địa chỉ các bồi thẩm trong đại bồi thẩm đoàn truy tố Trump, hăm dọa: tụi bay tự ký án tử hình. - Tên họ, hình ảnh, hồ sơ mạng xã hội và thậm chí cả địa chỉ nhà --- thông

Hình trên: bờ biển Đà Nẵng. Em bé 5 tuổi Việt kiều Mỹ tắt thở, 1 cơ sở du lịch Đà Nẵng tạm đóng cửa để điều tra.

QUẬN CAM (VB-17/8/2023) ⚪ ---- Thống đốc Hawaii Josh Green cho biết ít nhất 110 người đã chết trong các vụ cháy rừng ở Maui. Theo tính toán mới nhất, còn 1.000 người mất tích, khoảng 2.200 nhà và công trình kiến trúc trên đảo đã bị phá hủy hoặc hư hại khi Sở Cứu hỏa Hoa Kỳ gọi đây là vụ cháy rừng kinh hoàng nhất trong hơn 100 năm qua.

.

Green cho biết lực lượng cứu hỏa vẫn đang làm việc để kiểm soát đám cháy. Nguyên nhân vẫn đang được điều tra, với việc công ty điện lực chính của hòn đảo Hawaiian Electric phải đối mặt với các vụ kiện cáo buộc hành vi sai trái của họ có thể là nguồn gốc của thảm họa.

.

⚪ ---- Tòa án tối cao của New Jersey đã đứng về phía một trường Công giáo đã sa thải một giáo viên đang mang thai vì quan hệ tình dục trước hôn nhân. Trường Theresa's School (dạy từ mẫu giáo tới lớp 8) ở Kenilworth đã sa thải giáo viên nghệ thuật chưa lập gia đình Victoria Crisitello hồi năm 2014, nói rằng cô đã vi phạm thỏa thuận sống theo luật Công giáo, nghĩa là kiêng quan hệ tình dục trước hôn nhân.

.

Cô Crisitello, người lúc đó đã đính hôn, đã kiện lại, viện dẫn luật tiểu bang cấm phân biệt đối xử trong việc làm dựa trên tình trạng mang thai và hôn nhân. Một tòa án cấp dưới đã bác bỏ vụ kiện trước khi một tòa kháng án ra phán quyết có lợi cho Crisitello. Hôm thứ Hai, Tòa án Tối cao của tiểu bang New Jersey đã đứng về phía trường, chống lại cô Crisitello, rằng với tư cách là một nhà tuyển dụng tôn giáo, trường này thuộc trường hợp ngoại lệ tôn giáo đối với luật chống phân biệt đối xử, theo New Jersey Monitor.

.

Luật sư của Crisitello cho biết bản án có nghĩa là, trong tương lai, phụ nữ mang thai sẽ không được đối xử bình đẳng, theo CNN. Ông nói thêm rằng nó sẽ ảnh hưởng đến "tất cả các loại tổ chức tôn giáo khác nhau có thuê người làm việc", bao gồm cả các bệnh viện.

.

⚪ ---- Các công tố viên cho biết một phụ nữ Texas đã để lại tin nhắn voice mail đe dọa giết Thẩm phán Tanya Chutkan, người giám sát vụ án can thiệp bầu cử liên bang của cựu Tổng thống Trump. Abigail Jo Shry, 43 tuổi, được cho là đã gọi điện đến văn phòng Thẩm phán Chutkan vào ngày 5 tháng 8/2023, hai ngày sau khi Trump bị truy tố. Theo các tài liệu của tòa án, Shry nói, "Nếu Trump không đắc cử vào năm 2024, tụi tao sẽ giết mày, vì vậy hãy làm cho nhẹ nhàng, đồ con b----."

.

Theo hồ sơ, Shry đã sử dụng một lời nói tục tĩu về chủng tộc và gọi thẩm phán Da đen là "nô lệ ngu ngốc", NBC đưa tin. Một đơn khiếu nại hình sự nói rằng Shry cũng đe dọa Dân Biểu Hoa Kỳ Sheila Jackson Lee, một đảng viên Đảng Dân chủ Da đen có quận bao gồm các phần của Houston. Khiếu nại nói rằng khi các đặc vụ liên bang đến nhà của Shry ở Alvin, phía nam Houston, cô này thừa nhận đã thực hiện các cuộc gọi và nói rằng cô không có kế hoạch đến thủ đô Washington hay Houston, nhưng "nếu Sheila Jackson Lee đến Alvin, thì chúng tôi cần phải lo lắng."

.

Tại phiên tòa xét xử tạm giam tại tòa án liên bang ở Houston hôm thứ Tư, Shry đã bị từ chối bảo lãnh tại ngoại và bị lệnh giam giữ ít nhất 30 ngày. Các giấy tờ của tòa án nói rằng cha cô nói với phiên điều trần rằng Shry là một "người nghiện rượu bất bạo động", người "ngồi trên ghế hàng ngày xem tin tức trong khi uống quá nhiều bia.". Bố cô nói rằng sau khi uống rượu, cô đôi khi bị "kích động bởi tin tức" và bắt đầu gọi điện cho mọi người và đe dọa họ.

.

⚪ ---- Các cuộc đàm phán giữa các luật sư của Trump và văn phòng Biện lý quận Fulton Fani Willis về các chi tiết của việc Trump ra đầu thú dự kiến sẽ tiếp tục vào tuần tới. Nghĩa là Trump sẽ đầu thú vào tuần tới, trước hạn chót ngày 25/8. Cảnh sát trưởng Quận Fulton đã nói rằng tất cả 19 bị cáo trong vụ án, bao gồm cả Trump, dự kiến ​​sẽ đầu thú tại nhà tù Quận Fulton, theo thủ tục thông thường.

.

Việc cựu tổng thống đầu hàng và bị buộc tội ở Georgia sẽ khác với ba vụ án hình sự trước đây của ông. Cảnh sát trưởng hạt Fulton Pat Labat trước đây đã gợi ý rằng ông muốn đối xử với những bị cáo này giống như bất kỳ bị cáo nào khác sẽ được đối xử, có nghĩa là họ sẽ bị chụp ảnh và lấy dấu vân tay. Tuy nhiên, sẽ cần phối hợp với Cơ quan Mật vụ và các luật sư của Trump về sắp xếp cho việc đầu thú của Trump. Phiên tòa đầu tiên của Trump và các bị cáo khác dự kiến sẽ do Thẩm phán Scott McAfee của Tòa án Quận Fulton, người được chỉ định phụ trách vụ án lịch sử, ấn định.

.

⚪ ---- Cuộc họp báo đã lên kế hoạch của Trump vào tuần tới, nơi Trump tuyên bố rằng Trump sẽ cung cấp bằng chứng về gian lận bầu cử tổng thống năm 2020 ở Georgia, có thể sẽ hủy bỏ vì nhóm luật sư của Trump cảnh báo rằng điều đó có thể làm tê liệt nỗ lực bảo vệ Trump của họ.

.

Theo tin ABC News, các cố vấn pháp lý của Trump lo lắng rằng Trump có thể nói điều gì đó khiến họ khó bào chữa cho Trump hơn trong vụ kiện RICO có ảnh hưởng sâu rộng mà Biện lý Fani Willis của Quận Fulton đã đệ trình vào đầu tuần này: "Các cố vấn pháp lý của Trump đã nói với ông ấy rằng việc tổ chức một cuộc họp báo như vậy với những cáo buộc gian lận cử tri đáng ngờ sẽ chỉ làm phức tạp thêm các vấn đề pháp lý của Trump và một số luật sư của Trump đã khuyên ông ấy nên hủy bỏ nó."

.

Sau khi Trump lên mạng xã hội để tuyên bố rằng Trump sẽ trình bày, "BÁO CÁO Lớn, Phức tạp, Chi tiết nhưng Không thể chối cãi về Gian lận Bầu cử Tổng thống 2020 diễn ra ở Georgia," Thống đốc Cộng hòa Brian Kemp của Georgia đã bác bỏ và tuyên bố rằng "năm 2020, cuộc bầu cử ở Georgia đã không bị đánh cắp. Trong gần ba năm nay, bất kỳ ai có bằng chứng gian lận đều không thể trình diện -- có tuyên thệ -- và chứng minh bất cứ điều gì trước tòa án.”

.

ABC cho biết thêm rằng "Cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 của Georgia đã được kiểm tra và xem xét lại kỹ lưỡng. Kết quả đã được xác nhận trong 3 cuộc kiểm phiếu riêng biệt, bao gồm việc kiểm phiếu của gần 5 triệu phiếu bầu trong tiểu bang. Dưới thời Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Bill Barr của chính Trump đã xem xét các cáo buộc của Trump. Sở Điều tra Georgia cũng đã xem xét."

.

⚪ ---- Đừng mơ tưởng sửa luật ân xá của tiểu bang Georgia để sẽ cứu Trump thoát án tù Georgia, theo lời Thống Đốc Georgia. Những người ủng hộ Trump đặc biệt lo lắng về các cáo buộc RICO chống lại Trump ở Georgia vì đơn giản là không có cách nào để Trump thoát khỏi án tù nếu Trump bị kết tội. Lý do vì Georgia là một trong số ít tiểu bang không trao quyền ân xá toàn bộ cho thống đốc của mình, điều đó có nghĩa là Thống đốc Cộng hòa Georgia Brian Kemp không thể đơn giản bảo lãnh cho ông ta.

.

Thêm vào đó, theo báo Atlanta Journal Constitution, Kemp và các đảng viên Cộng hòa hàng đầu khác của Georgia đã bác bỏ lời cầu xin từ phe nhóm Trump để sửa luật tiểu bang để Kemp hoặc một thống đốc Cộng hòa tương lai khác có thể đơn giản giải thoát Trump khỏi nhà tù bằng một chữ ký. Và ngay cả khi Kemp đồng ý với một biện pháp như vậy, AJC lưu ý, nó sẽ yêu cầu đa số tuyệt đối dân cử và điều này đòi hỏi phải thu hút được một số lượng đáng kể các đảng viên Đảng Dân chủ Georgia đồng ý với các thay đổi.

.

Cố vấn của Kemp, Cody Hall nói với AJC rằng những lời kêu gọi sửa đổi hệ thống ân xá vì lợi ích của Trump đơn giản là không phù hợp với thực tế: “Tôi đã nghe phiên họp đặc biệt, thay đổi luật hàng chục năm tuổi và đảo ngược tiền lệ hiến pháp ở đâu trước đây? Ồ đúng rồi, trước khi đảng Cộng hòa thua hai cuộc bầu cử vào Thượng viện vào tháng 1/2021. Mọi người đang hy vọng học được điều gì trong cú đá thứ nhì của con la thua cuộc trong cuộc bầu cử?” (Hall ám chỉ Trump làm Cộng Hòa mất 2 ghế Thượng nghị sĩ liên bang trong kỳ bầu cử đặc biệt 1/2021.)

.

⚪ ---- Cộng Hòa thú nhận với nhau: Trump là kẻ gây tội hình sự nhiều năm, và không còn cứu nổi. Trump đã tham gia vào một "cuộc vi phạm tội hình sự kéo dài nhiều năm" và với bản cáo trạng mới của Trump từ Georgia về âm mưu lật ngược bầu cử năm 2020, đã đến lúc ngay cả những người Cộng hòa cũng phải nhận ra rằng Trump không có khả năng chính trị, theo lời cựu Phó Thống đốc Cộng hòa Georgia, Geoff Duncan, nói hôm thứ Năm.

.

Duncan, một nhà phê bình thẳng thắn đối với Trump đã từ chức hồi năm ngoái và là người cũng đang phải đối mặt với cuộc điều tra tiềm năng về vai trò của chính Duncan trong việc cố gắng lật ngược cuộc bầu cử ở Georgia, đã nói khi xuất hiện trên CNN vào sáng thứ Năm.

.

Người dẫn chương trình Phil Mattingly hỏi: "Chuyển sang khía cạnh chính trị của mọi thứ, bởi vì bạn đã rất rõ ràng trong nhiều tháng nay, kể cả sau vụ án này rằng đây là thời điểm mà đảng Cộng hòa cần phải xoay trục, sau cáo trạng đầu tiên, cáo trạng thứ hai, cáo trạng thứ ba, cáo trạng thứ tư. Một cuộc tranh luận lớn đang diễn ra. Nhìn vào cuộc thăm dò ý kiến chỉ nói về. Một bức ảnh chụp nhanh. Không phải toàn bộ câu chuyện. Nhưng 47 phần trăm nghĩ rằng các cáo buộc là rất nghiêm trọng. 16 phần trăm hơi nghiêm trọng. 53 phần trăm người Mỹ tin rằng Trump chắc chắn đã làm điều gì đó bất hợp pháp. Rõ ràng là , chỉ lấy khu vực bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, nhỏ hơn ở một mức độ đáng kể. Trong vài ngày đầu tiên này, bạn có thấy bất kỳ điều gì bạn muốn xảy ra cho đảng, thậm chí hoặc vùng ngoại vi bắt đầu xảy ra không?"

.

“Tôi biết,” cựu Phó Thống Đốc Duncan nói. "Chắc chắn một số chuyển động bắt đầu đi theo một hướng khác, phải không? Đang nghe các cuộc trò chuyện. Có rất nhiều câu hỏi xung quanh điều gì tiếp theo. Đúng không? Tôi nghĩ hãy coi đó là một vấn đề kinh doanh. Trump đã phạm tội nhiều năm và tôi nghĩ Người Mỹ, cụ thể là đảng viên Cộng hòa, đang bắt đầu thấy điều đó. Ngay cả 35% đảng viên Cộng hòa yêu thích Donald Trump cũng bắt đầu nhận ra rằng việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử là một phương trình toán học bất khả thi. Chia nhỏ nó như một vấn đề kinh doanh. Tấn công - nếu 35% yêu Donald Trump, những người chiếm 65%, hãy nhắn tin cho họ và tìm hiểu thêm. Tìm cách rút ngắn thời gian họp kín [sơ bộ Cộng Hòa] ở Iowa, ở New Hampshire. Đưa những nhà tài trợ lớn bằng đô la ra khỏi đó nhưng vẫn chưa nhảy vào và thúc đẩy họ thực hiện một nỗ lực toàn diện để lật ngược 20% vị trí dẫn đầu mà Donald Trump đã có ở Iowa và chuyển sang New Hampshire. Bây giờ hãy thiết lập lại sân khấu [để Cộng Hòa quăng bỏ Trump]. Không bao giờ là thời điểm tốt hơn để Cộng Hòa 2.0 xuất hiện và thực sự dẫn đầu với các chính sách của chúng ta, phải không?"

.

⚪ ---- Thêm 1 bản thăm dò, cho thấy đa số dân Mỹ không muốn Trump và tay chân chà đạp Hiến pháp. Có 54% người Mỹ nghĩ rằng cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nên bị truy tố hình sự vì ra sức lật ngược bầu cử tổng thống 2020, theo thăm dò của Quinnipiac hôm thứ Tư. Có 95% đảng viên Đảng Dân chủ được khảo sát chia sẻ quan điểm này, cũng như 57% người độc lập, trong khi chỉ 12% đảng viên Cộng hòa cho rằng Trump nên bị truy tố. Có 52% số người được hỏi cho biết các cáo buộc chống lại Trump là "rất nghiêm trọng", trong khi 12% khác nói rằng chúng "hơi nghiêm trọng".

.

Trong khi đó, 57% cử tri thuộc Đảng Cộng hòa và nghiêng về Đảng Cộng hòa cho biết họ ủng hộ Trump với tư cách là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, tiếp theo là Thống đốc Florida Ron DeSantis với tỷ lệ 18%. 72% đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, với Robert F. Kennedy, Jr. được 13% số người được hỏi ủng hộ. Trong một cuộc bầu cử tổng thống giả định, 47% số người được hỏi sẽ bỏ phiếu cho Biden và 46% cho Trump. Cuộc thăm dò bao gồm 1.632 cử tri đã đăng ký với sai số là 2,4 điểm phần trăm.

.

⚪ ---- Rudy Giuliani là một trong 19 cái tên, bao gồm cả cựu Tổng thống Trump, được đưa vào bản cáo trạng Georgia hôm thứ Hai, nhưng những rắc rối của cựu thị trưởng New York vượt quá luật pháp. Giuliani được cho là đang phải đối mặt với các chi phí pháp lý ngày càng tăng vì những nỗ lực bị cáo buộc nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 và sự việc trở nên nghiêm trọng đến mức ông được cho là đã tới Mar-a-Lago vào mùa xuân này để xin tiền Trump. Một nguồn tin nói với CNN rằng Giuliani và luật sư Robert Costello đã thực hiện hai chuyến đi tới Nam Florida vào cuối tháng 4 để thuyết phục Trump lo một số chi phí pháp lý của Giuliani, được cho là lên tới bảy con số.

.

CNN báo cáo rằng "cựu tổng thống, người nổi tiếng keo kiệt, dường như không quan tâm lắm", mặc dù rõ ràng ông ấy đã đồng ý bằng lời nói để xử lý một số lượng hóa đơn không xác định của Giuliani. Hãng CNN xác nhận thông qua hồ sơ chiến dịch liên bang rằng Tổ chức Cứu nước Mỹ PAC của Trump đã chuyển hơn 340.000 đô la cho công ty dữ liệu Trustpoint, nơi lưu trữ hồ sơ của Giuliani. Tuy nhiên, CNN lưu ý rằng những người trong "vòng tròn bên trong" của Trump dường như bối rối về lý do tại sao Trump không giúp đỡ Giuliani nhiều hơn, "do Giuliani có thể thấy mình chịu áp lực lớn để hợp tác với các công tố viên liên bang và tiểu bang, những người đã truy tố Trump."

.

⚪ ---- Tên họ, hình ảnh, hồ sơ mạng xã hội và thậm chí cả địa chỉ nhà --- thông tin về các thành viên đại bồi thẩm đoàn Quận Fulton tuần này đã bỏ phiếu truy tố Trump và 18 đồng phạm đang lan truyền trên mạng xã hội – với các chuyên gia nói rằng một số người ẩn danh đang kêu gọi bạo lực chống lại các đại bồi thẩm. CNN không thể xác minh độc lập xem các bức ảnh, tài khoản mạng xã hội và địa chỉ nhà được đăng có thực sự thuộc về các đại bồi thẩm viên hay không.

.

Tuy nhiên, tên được lưu hành trên các trang web này dường như khớp với tên của ít nhất 13 trong số 26 đại bồi thẩm viên đã phục vụ ở Quận Fulton. Không rõ liệu những cái tên đó có phải là đại bồi thẩm viên thực sự hay chỉ là những người trùng tên. Một số địa chỉ dường như là sai. Ngoài ra, trên một số diễn đàn, người dùng đang đăng nhiều hồ sơ trên mạng xã hội của những người khác nhau có cùng tên với một số đại bồi thẩm viên.

.

Không giống như hệ thống liên bang, khi ai đó bị truy tố ở Quận Fulton, bản cáo trạng bao gồm tên của tất cả các đại bồi thẩm viên đã phục vụ trong hội đồng gồm 26 thành viên đã đưa ra các cáo buộc. Tuy nhiên, bản cáo trạng, là hồ sơ công khai có sẵn trên trang web của tòa án, không bao gồm địa chỉ của họ hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khác.

.

⚪ ---- Phe ủng hộ Trump: đại bồi thẩm đoàn đã tự ký án tử hình của họ khi cho truy tố Trump. Theo một bản tin, những người ủng hộ Donald Trump đã tìm mọi cách để tấn công các thành viên của đại bồi thẩm đoàn Georgia, những người đã đưa ra bản cáo trạng truy tố Trump. NBC News và MSNBC loan tin rằng những người ái mộ Trump đang "doxing": đăng lên mạng trực tuyến địa chỉ của các thành viên bồi thẩm đoàn có tên trong bản cáo trạng. Hầu hết các trang mạng xã hội đều có các quy tắc nghiêm ngặt chống doxing, vì vậy chúng có khả năng xuất hiện trên các bảng tin ẩn danh, nhưng NBC từ chối cho biết mạng nào đăng cácthông tin tiết lộ địa chỉ như vậy.

.

Bản tin cho biết: “Các địa chỉ nhắm mục tiêu vào đại bồi thẩm đoàn đã được phát hiện bởi Advance Democracy, Inc., một nhóm nghiên cứu phi đảng phái được thành lập bởi Daniel J. Jones, cựu điều tra viên FBI và nhân viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ."

.

Jones nói: “Việc các công dân hàng ngày thực hiện các chức năng cần thiết cho nền dân chủ của chúng ta đang trở thành mục tiêu quá phổ biến với các mối đe dọa bạo lực từ những kẻ cực đoan ủng hộ Trump. -bạo lực chính trị thế giới - thật đáng xấu hổ.”

.

Ngoài ra trên mạng xã hội còn có hình ảnh của những người được cho là đại bồi thẩm đoàn, với các bài viết rằng họ là những người ủng hộ các Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (I-VT) và Raphael Warnock (D-GA), cũng như cựu Tổng thống Barack Obama và Black Lives Matter, theo các tin này.

.

"Những bồi thẩm viên này đã tự ký lệnh tử hình bằng cách truy tố sai trái Tổng thống Trump", theo một bài viết trên một diễn đàn ủng hộ Trump, theo NBC News. Đe dọa hoặc nhắm vào các thành viên đại bồi thẩm đoàn là bất hợp pháp.

.

⚪ ---- Biện lý quận Fulton Fani Willis hôm thứ Tư khuyến nghị rằng phiên tòa xét xử Trump nên bắt đầu vào ngày 4 tháng 3/2024. Willis đã truy tố Trump cùng với 18 bị cáo khác, và đã đề nghị phiên xử thụ lý, tuyên đọc hồ sơ (arraignment) là tuần lễ đầu tiên của tháng 9/2023. Trong khi đó, Công tố đặc biệt Jack Smith gợi ý rằng phiên tòa xét xử Trump tại tòa thủ đô sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 1/2024.

.

Sau bản cáo trạng hồi tuần trước, Trump nhấn mạnh rằng ông không "làm xáo trộn" kết quả của cuộc bầu cử 2020 dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ trình bày một báo cáo "chi tiết" để chứng minh sự vô tội của mình vào ngày 21 tháng 8.

.

⚪ ---- Nhưng ngày 4 tháng 3/2024 lại là một ngày trước ngày Super Tuesday. Tại Georgia, Biện lý Fani Willis của Quận Fulton hôm thứ Tư đã đề xuất rằng phiên tòa xét xử Trump bắt đầu vào ngày 4 tháng 3/2024, ngày trước Siêu Thứ Ba, khi hơn một chục tiểu bang sẽ bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống Cộng Hòa của Georgia được lên kế hoạch vào tuần sau đó.

.

Theo hồ sơ tòa án, Willis cũng đề xuất rằng các bản truy tố đối với Trump và 18 đồng phạm có tên trong bản cáo trạng sẽ diễn ra vào tuần lễ của ngày 5 tháng 9/2023. Trump đã phải đối mặt với một phiên tòa xét xử vào tháng 3/2024 trong vụ án tiền bịt miệng bạn tình cũ ở New York, cùng với một phiên tòa vào tháng 5/2024 trong vụ án tài liệu mật giấu ở Mar-a-Lago. Công tố đặc biệt Jack Smith đang tìm 1 phiên tòa xét xử vào tháng 1/2024 trong vụ can thiệp bầu cử liên bang.

.

Willis cho biết hôm thứ Hai rằng cô muốn tòa Georgia xét xử trong vòng 6 tháng, mặc dù các chuyên gia pháp lý nói rằng đó là một mốc thời gian đầy tham vọng và có lẽ không thực tế đối với một vụ án kéo dài liên quan đến rất nhiều cáo buộc và bị cáo, tờ New York Times đưa tin. Các trường hợp như vậy thường mất nhiều năm, các chuyên gia nói.

.

⚪ ---- Nhiều đảng viên Cộng hòa ở Georgia đổ lỗi cho Trump vì đã hai lần khiến họ phải trả giá bằng việc giành chiến thắng trong các cuộc đua vào Thượng viện: Năm 2020, khi cuộc nói chuyện của Trump về gian lận cử tri tràn lan đã làm giảm tỷ lệ cử tri của đảng Cộng hòa đi bầu, và vào năm 2022, khi ứng cử viên Thượng viện được lựa chọn kỹ càng Herschel Walker đã thua phiếu trước Thượng nghị sĩ Raphael Warnock (D-GA).

.

Và trên hết, Trump hiện đã bị truy tố ở Peach State vì nỗ lực đảo ngược thất bại trước Tổng thống Joe Biden, điều mà The Daily Beast đưa tin đã tạo ra động lực "độc hại" cho Đảng Cộng hòa Georgia tiến tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 cuộc bầu cử. Jason Shepherd, cựu chủ tịch Đảng Cộng hòa Quận Cobb, nói với The Daily Beast rằng những rắc rối pháp lý của Trump không chỉ ảnh hưởng đến đảng về mặt pháp lý mà còn về mặt tài chính, vì đảng phải bảo vệ một số thành viên của chính mình, những người đã bị cuốn vào kế hoạch đại cử tri giả.

Đặc biệt, Shepherd nói rằng Cộng Hòa Georgia đã ngập trong hàng trăm nghìn đô la hóa đơn pháp lý và "con số đó sẽ chỉ tăng lên." Một đảng viên Đảng Dân chủ Georgia, người phát biểu với điều kiện giấu tên, nói rằng bản cáo trạng của Trump sẽ tạo ra sự chia rẽ trong Đảng Cộng hòa Georgia, vì nhiều nhà lãnh đạo của tiểu bang - bao gồm cả Thống đốc Brian Kemp - đã bị Trump tấn công không ngừng vì từ chối đưa ra yêu cầu hủy bỏ kết quả đã được chứng nhận của cuộc bầu cử năm 2020. Họ nói: “Cộng Hòa của tiểu bang Georgia đã là một mớ hỗn độn và điều này sẽ khiến sự chia rẽ có thể trở nên tồi tệ hơn."⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence hôm thứ Tư đã bác bỏ những tuyên bố liên tục của Trump về gian lận bầu cử năm 2020, nói rằng cuộc bầu cử “không bị đánh cắp” trong những bình luận công khai đầu tiên của ông sau bản cáo trạng mới nhất của Trump. Pence nói trong một bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị cấp cao toàn quốc của các cơ quan lập pháp tiểu bang ở Indiana: “Bất chấp những gì cựu tổng thống và các đồng minh của ông đã nói hơn hai năm rưỡi nay và tiếp tục khẳng định… cuộc bầu cử ở Georgia không bị đánh cắp, và tôi không có quyền lật ngược cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng 1/2021.”Pence nói hôm thứ Tư rằng “không ai đứng trên luật pháp” và nhấn mạnh rằng cựu tổng thống và những người khác bị truy tố “được hưởng quyền suy đoán vô tội mà mọi người Mỹ đều được hưởng.”⚪ ---- Một tờ báo nổi tiếng ở Fresno, Calif., trong địa hạt riêng của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-Calif.), đang kêu gọi ông “bỏ rơi Trump”. Ban biên tập của Fresno Bee - vốn đã từng chỉ trích McCarthy trong quá khứ - đã thúc giục đảng viên Cộng hòa California hôm thứ Tư "hãy quăng bỏ" Trump sau bản cáo trạng thứ tư của ông. Bản cáo trạng dài 98 trang, được công bố vào tối thứ Hai, vạch ra chiến dịch gây áp lực của Trump đối với các quan chức bầu cử và những nỗ lực của ông nhằm lật ngược kết quả bầu cử ở tiểu bang Georgia.Báo Fresno Bee, hôm thứ Tư, đã chỉ trích McCarthy vì đã ủng hộ Trump trong bối cảnh hỗn loạn pháp lý. Trong bài xã luận của tờ báo, hội đồng quản trị đã bao gồm bài đăng gần đây của McCarthy trên X, nền tảng trước đây được gọi là Twitter, trong đó McCarthy gọi bản cáo trạng gần đây nhất là “vũ khí” chống lại Trump của Tổng thống Biden và bác bỏ mạnh mẽ nó.Báo Fresno Bee viết: “Dòng tweet đó [của McCarthy] sai ở nhiều cấp độ. Có một điều, Trump không phải là tổng thống. Người đã đánh bại Trump một cách công bằng, đảng viên Đảng Dân chủ Joe Biden, đang lãnh đạo quốc gia. Biden không liên quan gì đến vụ truy tố Trump ở Georgia. Đó là quyết định của Biện lý Quận Fulton Fani Willis.”⚪ ---- Ken Paxton, Bộ trưởng Bộ tư pháp tiểu bang Texas, hiện bị tạm ngưng việc, đã lặng lẽ sử dụng tài khoản Uber dưới tên “Dave P” để che giấu mối dan díu ngoài hôn nhân với một cựu nhân viên của Điện Capitol, đặt các chuyến xe để gặp cô hơn chục lần vào năm 2020, theo hồ sơ mới trong hồ sơ sắp tới của Paxton tiết lộ ở phiên tòa luận tội. Chi tiết về tài khoản do bạn của Paxton, Nate Paul, chủ công ty bất động sản ở Austin, thiết lập, là một trong số nhiều tài khoản được đưa vào hồ sơ để minh họa cho mối quan hệ sâu sắc giữa hai người đàn ông.Vào tháng 6/2023, Paul đã bị bắt theo lệnh của liên bang và bị truy tố tám tội danh, ít nhất một trong số đó có liên quan đến vụ Paxton bị luận tội, theo báo The Texas Tribune. Hồ sơ mới cáo buộc rằng, khi các đặc vụ liên bang mở rộng quy mô điều tra về các hoạt động của Paul hồi năm 2020, Paul và Paxton đã gặp nhau tới 24 lần trong năm đó để thảo luận về cách Bộ trưởng Tư pháp TExas có thể cản trở cuộc điều tra. Theo hồ sơ, khi tìm ra một số “cách kỳ lạ” để hỗ trợ người bạn đang bị bao vây của mình, Paxton đã “biến Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp thành công ty luật trợ giúp đặc biệt để cứu Nate Paul”.⚪ ---- Truyền thông nhà nước Nga đưa tin một tướng Nga từng giữ chức chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine vào năm ngoái đã qua đời. Tướng quân đội Gennady Zhidko qua đời ở tuổi 58 “sau một thời gian dài lâm bệnh” hôm thứ Tư, theo thông tấn nhà nước TASS. Zhidko từng là Tư lệnh Quân khu phía Đông của Nga từ tháng 5 đến tháng 10/2022. Ông được cho là chỉ huy toàn thể chiến trường ở Ukraine trong cuộc tấn công của Nga vào Lysychansk và Severodonetsk vào mùa hè năm 2022.Cái chết của Zhidko lần đầu tiên được thông báo trên Telegram bởi thống đốc lãnh thổ Khabarovsk của Nga, Mikhail Degtyarev: “Tôi thật may mắn khi được biết người đàn ông này, rất quan tâm đến nhu cầu của một người lính bình thường và rất yêu cầu phục vụ. Chính những người chỉ huy này được gọi là chỉ huy”. Không có thông báo chính thức nào từ Bộ quốc phòng Nga về cái chết của Zhidko được đưa ra.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm đã ký luật gia hạn thiết quân luật và tổng động viên thêm 90 ngày, theo trang web Verkhovna Rada cho thấy. Việc gia hạn sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 8 và kéo dài đến ngày 15/11/2023. Vào ngày 26/7, Zelensky đã gửi hai bản dự thảo để Verkhovna Rada phê duyệt, và quốc hội đã bật đèn xanh cho chúng một ngày sau đó, cho đến khi chúng chuyển lại cho Zelensky để xin chữ ký cuối cùng.⚪ ---- Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói với AFP trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Năm rằng các đồng minh phương Tây không gây áp lực lên Kiev để đẩy nhanh cuộc phản công. Kuleba nói rằng Ukraine sẽ cần vũ khí của phương Tây "cho đến khi chúng tôi giành chiến thắng." Ông tiếp tục nói rằng nước này đã đảm bảo rằng họ sẽ không sử dụng những vũ khí này để tấn công lãnh thổ Nga.Trong khi đó, nói về châu Phi, Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố rằng Kiev có ý định tăng cường quan hệ với các quốc gia ở lục địa này và nói thêm rằng Nga đã sử dụng "sự ép buộc, hối lộ và sợ hãi" để giữ họ trong quỹ đạo của Nga. Ông nhận xét: "Chúng tôi đang bắt đầu từ con số không ở châu Phi. Lục địa này cần làm việc có hệ thống và lâu dài".⚪ ---- Các quan chức thành phố New York cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã quyết định cấm ứng dụng truyền thông xã hội Trung Quốc TikTok trên các thiết bị do thành phố sở hữu vì nhận thấy ứng dụng này "gây ra mối đe dọa bảo mật cho các mạng kỹ thuật của thành phố" và rằng các cơ quan thành phố sẽ có 30 ngày để xóa TikTok khỏi thiết bị, trong khi nhân viên thành phố sẽ bị cấm tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng này. Lệnh có hiệu lực ngay lập tức.Một số tiểu bang của Hoa Kỳ đã cấm ứng dụng này trên các thiết bị do chính phủ sở hữu, trong khi Montana đưa ra lệnh cấm toàn tiểu bang (kể cả máy của dân thường) đối với TikTok, dẫn đến việc công ty kiện tiểu bang.⚪ ---- Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) cho biết hôm thứ Tư rằng họ hài lòng khi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nhận thấy rằng thuế quan trả đũa của Trung Quốc đối với hàng hóa Mỹ là vi phạm các quy tắc thương mại của tổ chức. USTR viết: "Hoa Kỳ hài lòng với báo cáo của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được công bố hôm nay, công nhận rằng các hành động theo Mục 232 của Hoa Kỳ đối với thép và nhôm là các biện pháp an ninh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã trả đũa bất hợp pháp bằng thuế quan 'tự vệ' giả tạo."Trước đó, Bắc Kinh bày tỏ sự không hài lòng với phán quyết này và một lần nữa kêu gọi Mỹ gỡ bỏ thuế quan đối với thép và nhôm nhập cảng, khẳng định chúng đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của WTO.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thăm Hawaii vào ngày 21/8, theo Bạch Ốc thông báo hôm thứ Tư. Biden dự kiến sẽ gặp "những người cấp cứu đầu tiên, những người sống sót, cũng như các quan chức liên bang, tiểu bang và địa phương", sau những trận cháy rừng chết người nhấn chìm hòn đảo. Biden sẽ thảo luận các bước tiếp theo với chính quyền địa phương. “Tổng thống tiếp tục chỉ đạo phản ứng của toàn chính phủ đối với các vụ hỏa hoạn chết người ở Maui và ông đã cam kết cung cấp mọi thứ mà người dân Hawaii cần từ chính phủ liên bang khi họ phục hồi sau thảm họa này,” theo tuyên bố viết. .Các vụ cháy rừng lan rộng qua Hạt Maui cho đến nay đã xác định là cướp đi sinh mạng của 106 người, và hơn 1,300 người mất tích, chưa rõ. Thành phố Lahaina, nơi có 13,000 cư dân, đã bị cháy gần như toàn bộ.⚪ ----- Khả năng chi trả nhà ở tại California đạt mức thấp nhất trong 16 năm vào quý 2 năm 2023, theo số liệu mới công bố bởi Hiệp hội Môi giới Địa ốc California (California Association of Realtors). Lãi suất tiếp tục trì trệ trên 6% và giá nhà vẫn tăng cao do thiếu hàng tồn kho. Chỉ 16% cư dân có đủ khả năng mua một ngôi nhà dành cho một gia đình hiện có với giá trung bình ở California trong quý 2, giảm từ 19% trong quý đầu tiên của năm 2023.Để so sánh, trong quý đầu tiên của năm 2012, tỷ lệ người mua nhà có thể mua một căn nhà dành cho một gia đình có giá trung bình ở California cao tới 56%. Căn hộ condo và nhà liền kề ở California rẻ hơn so với một năm trước, nhưng giá lại tăng lên trong quý hai năm 2023. CAR nhận thấy rằng chỉ 25% người dân California có thể mua được căn hộ condo hoặc nhà liền kề trong quý hai năm 2023, yêu cầu thu nhập hàng năm hơn 160.000 đô la với khoản thanh toán hàng tháng khoảng 4.000 đô la cho một căn hộ có giá trung bình.⚪ ---- Theo một nghiên cứu mới từ Smart Asset, California, tiểu bang đông dân nhất trong cả nước, có ngưỡng cao thứ ba (so với Hoa Kỳ) đối với 1% người nộp thuế hàng đầu. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu thuế IRS năm 2020 cho từng người khai thuế và điều chỉnh các số liệu đó cho đô la tháng 5/2023 bằng cách sử dụng Chỉ số giá tiêu dùng của Cục Thống kê Lao động.Báo cáo ghi rằng các hộ gia đình kiếm được ít nhất $844,266/năm được coi là nằm trong số những người có thu nhập cao nhất ở California. Tuy nhiên, các hộ gia đình kiếm được số tiền đó trở lên phải trả 26,95% tiền thuế.Connecticut và Massachusetts là những tiểu bang duy nhất có ngưỡng cao hơn đối với 1% người nộp thuế hàng đầu của họ. Ở Connecticut, các hộ gia đình kiếm được ít nhất 952.902 đô la phải trả 28,40% tiền thuế và ở Massachusetts, các hộ gia đình kiếm được ít nhất 903.401 đô la phải trả 27,15%Connecticut có ngưỡng cao nhất cho 1% và Massachusetts được xếp hạng thứ hai. West Virginia có ngưỡng thấp nhất đối với những người có thu nhập cao nhất, với các hộ gia đình kiếm được ít nhất 367.582 đô la được coi là nằm trong số 1% những người có thu nhập cao nhất của West Virginia.⚪ ---- Los Angeles: Người đàn ông bị cảnh sát bắn chết trên sân gôn Fontana được xác định là cảnh sát quận Los Angeles đang ngoài giờ làm việc hôm thứ Tư. Vụ này khoảng 4 giờ chiều trong khu vực Câu lạc bộ gôn Sierra Lakes khicảnh sát nhận được cuộc gọi 911 rằng một người đàn ông đang bạo lực tại một ngôi nhà gần đó. Người đàn ông được cho là đã quẫn trí và uống rượu trước khi nổ súng vào tường của ngôi nhà. Một người gọi báo cáo rằng người đàn ông đã rời khỏi nhà và đi đến sân golf mang theo 2 khẩu súng.Một nhân chứng cho biết người đàn ông đã bắn nhiều phát khi bước vào sân gôn. Người hàng xóm Myesha Dowe kể: “Y bắn. Bắn lên tất cả mọi thứ. Dọa người chơi golf… Có vẻ như bệnh tâm thần..." Người đàn ông được xác nhận là một cảnh sát Quận Los Angeles ngoài giờ làm việc, đã bị cảnh sát chận lại, và bắn. Tay súng chết khi được đưa đến 1 bệnh viện địa phương, xác định là Alejandro Diaz, 45 tuổi.⚪ ---- Tin dị đoan, vậy mà trúng số 1 triệu đôla. Cô Elena Penaloza đã giành được 1 triệu đô la trên một vé cào xổ số California mà cô đã mua ở West Covina, theo các quan chức xổ số. Chỉ vài ngày trước khi cô giành được giải thưởng lớn, gia đình cô cho biết tay cô bắt đầu ngứa. Con gái của Penaloza, Ariana, nói với Xổ số California: “Bạn có biết điều mê tín khi ngứa tay nghĩa là bạn sắp nhận được tiền không? Mẹ tôi nói rằng mẹ cảm thấy như vậy vào tuần trước khi trúng xổ số."Mê tín hay không, Penaloza đã mua chiếc vé Kim cương 8 chiến thắng tại 7-Eleven trên Đại lộ Bắc Azusa và phát hiện ra giải thưởng triệu đô la ở ô thứ 16 trong số 20 ô vuông. Theo con gái của bà, ban đầu cả hai đều không tin rằng đã trúng số, vì vậy họ đã quay lại 7-Eleven vào ngày hôm sau để quét vé. Ariana nói: “Chúng tôi đi bộ về nhà và giống như 'Ôi trời'. “Bây giờ mẹ tôi muốn mua một căn nhà.” Ariana nói rằng mẹ cô nhập cư vào Hoa Kỳ, một phần là để cho con cái được giáo dục tốt, vì vậy cô rất vui mừng khi biết rằng việc mua vé số giúp gây quỹ cho các trường công lập.⚪ ---- Quận Cam: Amer Saleh Alhasan, 33 tuổi, đã bị kết án hôm thứ Ba vì giết bạn gái của mình khi nghi ngờ cô đang mang thai, rồi vứt xác cô vào thùng rác ở Anaheim trước khi tìm cách trốn khỏi Hoa Kỳ. Amer Saleh Alhasan bị xử có tội sát nhân vì giết cô Tiyanie Sopheap Ly, 38 tuổi ở Santa Ana vào ngày 30/10/2018. Các bồi thẩm viên mất khoảng 90 phút để ra phán quyết.Alhasan sẽ bị kết án ngày 6 tháng 10/2023, đối mặt với án từ 25 năm tù cho tới chung thân. Cô Ly sống với 3 đứa con - một con gái và hai con trai - và làm việc ca đêm. Vào ngày 29/10/2018, người ta nhìn thấy cô Ly lần cuối trong bộ đồng phục công sở đang phục vụ bữa sáng cho các con trước khi đưa chúng đến trường. Đến ngày hôm sau, không ai nghe tin gì về cô. Gia đình đã gọi cảnh sát để thông báo về việc cô mất tích.Vào sáng sớm hôm đó, người ta đã tìm thấy xác cô nhét trong một chiếc túi vải thô màu đỏ được đặt trong thùng rác. Nguyên nhân cái chết là do bị siết cổ. Camera giám sát đã thu được hình ảnh một chiếc SUV màu trắng đi ngang qua thùng rác. Alhasan bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles vào ngày Halloween với vé một chiều đến Jordan. DNA của Ly được tìm thấy dưới móng tay của y, trên tay cầm hành lý trong thùng rác và trên nắp thùng rác.⚪ ---- Theo một phân tích các bức ảnh vệ tinh, Trung Quốc dường như đang xây một đường băng cho phi cơ trên một hòn đảo ở Biển Đông đang tranh chấp.. Theo AP, hoạt động xây dựng khí cầu của TQ trên đảo Triton thuộc quần đảo Hoàng Sa giống với hoạt động xây dựng trên 7 đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa đã được trang bị đường băng, bến cảng và hệ thống quân sự. Quần đảo Hoàng Sa đã bị TQ chiếm từ VNCH trong một cuộc xung đột hải quân năm 1974.Việc xây đường băng lần đầu tiên được nhìn thấy vào đầu tháng 8 và có chiều dài hơn 600 mét, đủ để chứa máy bay phản lực cánh quạt và máy bay không người lái chứ không phải máy bay chiến đấu hoặc máy bay ném bom. Nhiều dấu vết xe cũng có thể nhìn thấy trên đảo.Cho đến nay, TQ đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về công việc xây dựng đảo của mình ngoài việc nói rằng mục đích của nó là giúp đảm bảo an toàn hàng hải toàn cầu. Mặc dù ước tính có khoảng 5 triệu đô la thông qua thương mại hàng năm, TQ đã bác bỏ cáo buộc quân sự hóa tuyến đường thủy và nói rằng họ có quyền làm những gì họ muốn trên lãnh thổ có chủ quyền của TQ.Trung Quốc đã có một bến cảng nhỏ và các tòa nhà trên đảo Triton trong nhiều năm, cùng với một sân bay trực thăng và các mảng radar. Hai cánh đồng lớn trên đảo có ngôi sao từ lá cờ TQ và búa liềm đại diện cho Đảng CSTQ cầm quyền. Trong đợt bùng phát mới nhất ở Biển Đông, quân đội Philippines cáo buộc các tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc đã bắn vòi rồng vào các tàu Philippines gần Bãi Cỏ Mây (tên quốc tế: Second Thomas Shoal) để ngăn chặn các tàu bản địa chuyển binh lính, nước và nhiên liệu mới.⚪ ----. Cảnh sát thị trấn Hamilton đã truy tố 12 cá nhân, trong đó có một bác sĩ từ Toronto, sau cuộc điều tra ma túy kéo dài gần hai năm dẫn đến việc triệt phá một ổ sản xuất fentanyl bất hợp pháp quy mô lớn. Cuộc điều tra, có tên là Dự án Odeon, bắt đầu vào mùa thu năm 2021, sau khi cảnh sát phát hiện ra một phòng thí nghiệm ma túy bí mật trong cuộc điều tra cái chết do dùng thuốc quá liều tại một dinh thự trên núi HamiltonDự án Odeon là một hoạt động kết hợp từ Cảnh sát Vùng York, Cảnh sát Tỉnh Ontario và Sở Cảnh sát Toronto. Cảnh sát khu vực Niagara, Sở cảnh sát Guelph và Biên phòng Canada, nhằm phá vỡ mạng lưới ma túy bao trùm Khu vực Greater Toronto và Hamilton (GHTA) và xa hơn. Đầu tháng 8/2023, lệnh khám xét đã được thực hiện ở GTHA cũng như ở các vùng Niagara và Kitchener-Waterloo.Cảnh sát tìm ra một phòng thí nghiệm thuốc fentanyl đang hoạt động tại 6800 Đường Sixteen ở Smithville và một phòng thí nghiệm thuốc fentanyl đã bị tháo gỡ tại 4057 Đường Bethesda ở Stouffville. Khoảng 3,5 tấn sản phẩm phụ hóa học từ quá trình sản xuất fentanyl và 800 gallon hóa chất cũng như thiết bị phòng thí nghiệm thường được sử dụng để sản xuất fentanyl đã bị thu giữ. Cảnh sát cũng thu giữ 64,1 kg ma túy bất hợp pháp, bao gồm 25,6 kg fentanyl, 18 kg methamphetamine và 6 kg ketamine, cùng với một khẩu súng Glock đã nạp đạn, đạn dược và hơn 350.000 đô la tiền thu được, bao gồm xe hơi, đồ trang sức, đồ nội thất và tiền mặt. Giá trị ước tính của những loại thuốc bất hợp pháp này là 4 triệu USD.Cảnh sát nói đã bắt và truy tố 12 người, trong đó có Cindy Ly, 31 tuổi, là bác sĩ ở Toronto. Cảnh sát đã thông báo cho College of Physicians and Surgeons of Ontario biết về các cáo buộc chống lại nữ bác sĩ Ly. Các bị cáo, 6 người trong số họ là cư dân Hamilton, từ 19 đến 59 tuổi, trong đó có Ly Duy Luan Do. Cảnh sát nói đã ra lệnh truy nã trên toàn Canada đối với Kien Trung Hoang, 34 tuổi, cư dân Toronto.⚪ ---- Bắc California:, 37 tuổi, và, 30 tuổi, nằm trong số sáu người bị thương nặng trong một vụ xe đụng trực diện chết người vào tối thứ Sáu trên Xa lộ 4 ở Quận Calaveras. Những người khác bị thương trong vụ tai nạn bao gồm Chi Tran, 72 tuổi và No Nguyen, 72 tuổi, cùng với hai đứa trẻ 2 và 4 tuổi.Nhóm 6 người đang đi trên chiếc Lexus 2020 đã bị một người lái chiếc Honda 2020 đâm trực diện. Cả 3 người trên chiếc Honda đều thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai xe vào khoảng 7 giờ tối ngày 11 tháng 8, ngay phía tây của Vista Point và Copperopolis, theo California Highway Patrol và KCRA3 News. Cảnh sát nói đang điều tra, chưa rõ lý do vì sao 2 xe đụng trực diện.⚪ ----. Theo TTXVN/Vietnam Plus. Theo thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại, ngày 7/7/2023, Công ty Dexstar, Hoa Kỳ (nguyên đơn trong vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp gốc) đã gửi đơn đến Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đề nghị điều tra xem xét phạm vi sản phẩm bánh xe kéo bằng thép được hoàn thiện tại Việt Nam. Nguyên do mà công ty này đưa ra là các cấu phần để hoàn thiện sản phẩm đều xuất xứ Trung Quốc có thuộc phạm vi lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với sản phẩm tương tự của Trung Quốc không.⚪ ----Theo VOV. Cơ quan chức năng tạm đình chỉ cơ sở du lịch Thời Nay ở đường Suối Lương, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng vì để xảy ra vụ đuối nước khiến một du khách tử vong. Theo báo cáo, khoảng 9h ngày 13/8, em Tony Luu (5 tuổi), quốc tịch Hoa Kỳ cùng đoàn 10 du khách trong cùng gia đình đến quán Thời Nay ở khu du lịch Suối Lương, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng để tham quan, tắm suối và ăn uống. Gia đình này ngồi ăn uống tại sạp số 7, trong lúc đó em Tony Luu cùng một số trẻ nhỏ khác mặc áo phao xuống tắm suối, quá trình tắm có lên ăn trưa và cởi bỏ áo phao. Đến 14h cùng ngày, gia đình phát hiện em Tony Luu có dấu hiện đuối nước, biểu hiện tím tái, hơi thở yếu nên đưa lên bờ để sơ cứu. Đến khi chủ cơ sở kinh doanh và gia đình đưa em Tony Lưu ra đến xe cấp cứu thì các bác sĩ xác định không còn mạch. Em Tony Luu đã tử vong.⚪ ---- HỎI 1: Có tới 66% dân Mỹ nói cần chuẩn bị chiến tranh chống Trung Quốc, nhưng chỉ 38% nói ủng hộ đưa quân Mỹ cứu Đài Loan?ĐÁP 1: Đúng thế. Đa số người Mỹ được hỏi trong một cuộc thăm dò công bố hôm thứ Tư cho biết Mỹ cần tăng cường chuẩn bị cho các mối đe dọa quân sự tiềm ẩn từ Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh. Cuộc thăm dò của Reuters-Ipsos cho thấy 66% số người được hỏi tin rằng Mỹ “cần phải làm nhiều hơn để chuẩn bị cho các mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc”.Những người được hỏi thuộc Đảng Cộng hòa có nhiều khả năng hơn những người thuộc Đảng Dân chủ trong việc kêu gọi chuẩn bị thêm quân sự, sự chia rẽ thường được phản ánh bởi các nhà lập pháp tương ứng của đảng họ. Trong khi 58% đảng viên Đảng Dân chủ trong cuộc thăm dò nói rằng Hoa Kỳ nên tăng cường chuẩn bị, thì 81% đảng viên Cộng hòa cũng nói như vậy.Tuy nhiên, chưa đến một nửa số người Mỹ trong cuộc thăm dò — 38% — cho biết họ sẽ ủng hộ việc triển khai quân đội Hoa Kỳ đến Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tấn công. 42% khác cho biết họ sẽ phản đối việc đưa quân đến Đài Loan, trong khi 20% nói rằng họ không chắc chắn, cuộc thăm dò cho thấy.Chi tiết:⚪ ----- HỎI 2: Xét nghiệm tìm COVID-19 ở bệnh viện cũng không bằng chó được huấn luyện ngửi?ĐÁP 2: Đúng thế. Bạn có bị nhiễm COVID-19 không? Với một chút huấn luyện, con chó của bạn có thể phát hiện ra điều đó hiệu quả hơn cả các xét nghiệm tìm kháng nguyên tại nhà hoặc xét nghiệm phức tạp tại bệnh viện. Theo một đánh giá nghiên cứu mới, chó rất giỏi làm điều đó đến mức chúng có thể sẵn sàng được sử dụng trong y tế chính thống.Theo đánh giá của ngày càng nhiều nghiên cứu, chó có thể phát hiện COVID-19 nhanh hơn, chính xác hơn và ít tốn kém hơn so với các xét nghiệm tiêu chuẩn. Trong vài năm qua, "nó đã đi từ bốn bài báo đến 29 nghiên cứu được đánh giá ngang hàng - bao gồm hơn 400 nhà khoa học từ hơn 30 quốc gia và 31.000 mẫu", theo đồng tác giả Tommy Dickey, giáo sư địa lý danh dự tại Đại học California, cho biết. Đại học California, Santa Barbara.Chi tiết: