Hình trên: thành phổ Hội An, nổi tiếng về du lịch. Dự kiến du lịch VN sẽ tăng tốc: VN cấp thị thực (visa) điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ kể từ ngày 15/8/2023.

.

- Đại bồi thẩm đoàn hôm nay đang họp ở quận Fulton, tiểu bang Georgia

- Bản cáo trạng tuần này tại Quận Fulton (Georgia): dự kiến cho quay TV trực tiếp, nhiều người bị truy tố, nhiều tội.

- MSNBC: Cộng Hòa im lặng, bỏ qua các dấu hiệu tham nhũng từ gia đình Trump, con rể Trump 6 tháng rời Bạch Ốc đã huy động khoản tiền 3,1 tỷ đô

- Trump lại chửi mắng Công tố đặc biệt Jack Smith

- Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) điếc.

- Chứng cớ tràn ngập, khó đỡ: Các luật sư của Trump hy vọng kết quả tòa treo (hung jury) hay bị xử sai nhầm (mistrial). Nếu Trump thắng cử Tổng Thống 2024, chỉ có thể tự ân xá vụ hồ sơ mật ở tòa Florida, và vụ bạo loạn 6/1 ở tòa thủ đô, nhưng không tự ân xá được vụ truy tố sắp tới ở Georgia và 2 vụ với 2 cô ở New York.

- Kinh hoàng vì sắp bị truy tố: Trump lên mạng, ồn ào đả kích Biện Lý Quận Fulton (Georgia) Fani Willis

- Dân biểu Greg Steube (Cộng Hòa-Fla.) nộp hồ sơ luận tội Tổng thống Biden

- Ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa Chris Christie: sai lầm của Cộng Hòa năm 2016 là không chận Trump ngay từ đầu.

- Hawaii cháy rừng: 96 người chết, 1.000 người mất tích.

- Mark Zuckerberg: Elon Musk lạnh cẳng, không chịu đấu võ trong lồng nữa.

- Bộ trưởng Quốc phòng TQ thăm Belarus và Nga tuần này

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Vũ khí phương Tây gửi cho Ukraine rất kém hoàn hảo.

- Ba Lan: bắt 2 công dân Nga phổ biến tài liệu tuyên truyền của nhóm Wagner

- Nga phóng 3 đợt tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn vào Odessa trong đêm.

- Nhiều học giả Mỹ: đã đến lúc xem xét nguy cơ tan rã của nước Nga một cách nghiêm túc.

- Zelensky: Ukraine sẽ "không bỏ qua bất kỳ tội ác nào của Nga"

- Trung Quốc: Ít nhất 21 người đã chết vì lở đất

- Iran bắt 8 người nước ngoài, Tổng thống Iran lên án vụ tấn công tại đền thờ Shia ở Shiraz hôm Chủ nhật làm 1 người chết.

- Tệ nạn mới: Viết sách do AI (trí tuệ nhân tạo) hỗ trợ (và do AI tạo ra) đã nhái văn, ghi tên tác giả Jane Friedman rồi bán trên Amazon.

- Những người ăn 30 gam hạt nuts/ngày nguy cơ mắc bệnh trầm cảm thấp hơn 17% so với đời thường.

- California: nơi lái xe tệ thứ nhì Hoa Kỳ. Lái xe tệ nhất là ở: New Jersey, California, West Virginia, Mississippi và Maryland. Tốt nhất để lái xe là ở: Nebraska, North Dakota, Minnesota, Iowa và Kansas.

- Hoa Kỳ: học sinh vắng mặt tăng kỷ lục, hơn 1/4 học sinh đã bỏ lỡ ít nhất 10% trong năm học 2021-22

- Los Angeles: 30-50 người đột kích vào 1 tiệm bách hóa, trộm những món đồ xa xỉ trị giá từ 60.000 đến 100.000 đô la

- Báo Indonesia: Tàu cá Việt Nam vào đánh cá trộm, bị Indonesia bắt.

- TIN VN: VN cấp thị thực (visa) điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ kể từ ngày 15/8/2023.

- TIN VN. Việt Nam chi gần 1,87 tỷ USD nhập khẩu ô tô nguyên chiếc.

- HỎI 1: Chết vì tai nạn xây dựng ở Nam Hàn có 1/10 là công nhân nước ngoài vào? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hơn 1/2 thanh niên Ả Rập muốn vượt biên? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-14/8/2023) ⚪ ---- Hawaii cháy rừng: 96 người chết, 1.000 người mất tích. Số người chết vì cháy rừng ở Hawaii đã tăng lên 96 người vào cuối ngày Chủ nhật theo giờ địa phương khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích trong đống đổ nát âm ỉ của Maui. Thống đốc Hawaii Josh Green đã gia hạn tuyên bố khẩn cấp ban đầu của mình cho đến ngày 31/8 và ước tính thiệt hại cho đến nay là khoảng 6 tỷ đô la, khiến nó trở thành thảm họa thiên nhiên lớn nhất trong lịch sử tiểu bang Hawaii và là trận cháy rừng kinh hoàng nhất của Hoa Kỳ trong hơn một thế kỷ.

.

Các đội phục hồi với chó nghiệp vụ tiếp tục tìm kiếm tro cốt để tìm hài cốt vào thứ Hai sau khi nhiều người trong số những người đã chết được tìm thấy trong những chiếc xe bị cháy rụi bên vệ đường khi họ có lẽ đang cố gắng thoát khỏi ngọn lửa đang lan nhanh. Trong cuộc họp báo, Green nói rằng số người chết sẽ còn tăng thêm vì ít nhất 1.000 người vẫn mất tích.

.

⚪ ---- Mark Zuckerberg đã lên mạng xã hội của riêng mình, Threads, để chế nhạo Elon Musk trong khi dường như cũng dập tắt ý tưởng về một cuộc đấu quyền cước trong lồng giữa Zuckerberg và Musk. "Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng Elon Musk không nghiêm túc [muốn đấnh nhau tay chân với tôi] và đã đến lúc phải quên chuyện này đi rồi", người sáng lập Facebook đăng vào Chủ nhật, theo New York Times. "Nếu Elon nghiêm túc về một buổi hẹn [đánh nhau] thực sự và một sự kiện chính thức, Musk sẽ biết cách liên hệ với tôi."

.

Musk trả lời: "Zuck là một con gà. Bậc đại nhân [như tôi] không thể ăn thịt gà con vì đó sẽ là hành vi ăn thịt đồng loại." Lần đầu tiên, Musk thách đấu Zuck trong một trận đấu lồng vào tháng 6 và cả hai bên dường như đã đồng ý với ý tưởng này, nhưng đến đầu tháng 8, Zuck cáo buộc Musk đã mơ hồ về việc ấn định ngày và Musk tuyên bố rằng anh ấy có thể cần phải phẫu thuật trước khi một trận đấu có thể diễn ra.

.

⚪ ---- Khi bạn đọc những dòng chữ này, đại bồi thẩm đoàn đang họp ở quận Fulton, tiểu bang Georgia, có thể là đang nghe Biện lý trình bày chứng cớ vụ Trump và thủ hạ nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020 ở Georgia. Dự kiến Biện lý sẽ trình bày trong 2 ngày hay hơn trước đại bồi thẩm đoàn, sau đó là đại bồi thẩm sẽ quyết định xem có nên truy tố Trump hay không. Những chiếc xe buýt chở các đại bồi thẩm đoàn của Quận Fulton sáng Thứ Hai 14/8/2023 đến Tòa án Quận Fulton.

.

CNN đã phát hiện ra những chiếc xe buýt thường đưa các đại bồi thẩm viên đến tòa án vào sáng thứ Hai sau 8 giờ sáng theo giờ Miền Đông. Có hai đại bồi thẩm đoàn đang hoạt động ở Quận Fulton, và kỳ vọng là “Đại bồi thẩm đoàn A” - thường xuyên họp vào các ngày thứ Hai và thứ Ba - có thể bắt đầu xét xử bằng chứng chống lại Trump ngay hôm nay. Một số nhân chứng đã được triệu tập trước đó đã được thông báo vào cuối tuần rằng họ sẽ được gọi để làm chứng vào thứ Ba như một phần của vụ kiện chống lại Trump và các đồng minh Đảng Cộng hòa của ông.

.

Phụ tá cao cấp của Quận Fulton, De Andre Royals, cũng được phát hiện bước vào tòa án vào sáng thứ Hai ngay sau khi các đại bồi thẩm đoàn đến. Biện lý Quận Fulton Fani Willis, người đang dẫn đầu cuộc điều tra cấp tiểu bang về Trump, dự kiến sẽ truy tố hơn chục bị cáo tiềm năng. Cô trước đây đã chỉ ra rằng cô dự kiến ​​sẽ công bố quyết định buộc tội Trump vào cuối tháng 8, và sau đó có tin là trong tuần này.

.

⚪ ---- Theo Politico, Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) đang “bị ảnh hưởng bởi tình trạng điếc (mất thính lực) ngày càng trầm trọng” và các đồng nghiệp của ông đã trở nên lo lắng về sức khỏe của ông. TNS McConnell, 81 tuổi, khẳng định rằng ông “ổn định” vào tháng trước sau khi ông có vẻ như đứng hình khi nói chuyện với các phóng viên ở Điện Capitol, với các báo cáo ngay sau đó rằng ông đã bị một loạt cú ngã vào đầu năm nay.

.

Politico hiện báo cáo rằng các đồng nghiệp của McConnell đã “ngày càng lo lắng hơn” về sức khỏe của ông, với một nhà lập pháp đã nói chuyện với nhân viên của McConnell về việc liệu McConnell có nên cân nhắc việc cấy ghép thính giác hay không. “Ông McConnell đang ngồi đó khi cuộc trò chuyện diễn ra xung quanh ông,” người đồng nghiệp giấu tên nói về tình trạng mất thính lực của McConnell sau khi tham dự bữa trưa của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện gần đây.

.

⚪ ---- Cựu Tổng Thống Donald Trump đã tấn công dữ dội Công tố đặc biệt Jack Smith vào đầu ngày thứ Hai, tố cáo công tố về lệnh khám xét cho phép chính phủ truy cập vào tài khoản Twitter của Trump. “Làm sao công tố viên hạ đẳng, Jack Smith loạn trí, đột nhập vào tài khoản Twitter cũ của tôi mà không thông báo cho tôi và thực sự là cố gắng che giấu hoàn toàn hành vi tàn bạo này với tôi,” Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình. “Anh ấy có thể tìm ra điều gì mà vẫn chưa được biết. Cũng giống như cuộc đột kích vào sáng sớm của Mar-a-Lago!"

.

Hồi tuần trước, có thông tin cho rằng Smith đã nhận được quyền truy cập đối với tài khoản Twitter hiện không hoạt động của Trump như một phần của cuộc điều tra về những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Lệnh này được bí mật thu thập sau khi một tòa án nhận thấy “có 'cơ sở hợp lý để tin rằng' rằng việc tiết lộ lệnh này cho cựu Tổng thống Trump 'sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng cho các bằng chứng đang diễn ra.'"

.

⚪ ---- Bản cáo trạng tại Quận Fulton, theo luật tiểu bang Georgia, tuần này truy tố Trump sẽ khác xa với vụ Công tố đặc biệt Jack Smith truy tố Trump về ngày bạo loạn 6/1/2021 tại tòa thủ đô theo luật liên bang. Sẽ có nhiều bị cáo. Phiên tòa xét xử Trump ở Georgia dự kiến truyền hình trực tiếp cho cả thế giới theo dõi. Có thể cũng truy tố Trump theo luật chống trùm Mafia.

.

Trước khi các truy tố được công bố, bản cáo trạng có thể có của Trump ở Georgia - dựa trên nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 để duy trì quyền lực - đã tạo ra một bước ngoặt trong lịch sử Hoa Kỳ. Biện lý quận Fulton Fani Willis (Dân Chủ) đã báo hiệu các cáo buộc trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của cô sắp xảy ra, tạo tiền đề cho bản cáo trạng thứ 4 của Trump trong năm nay. Các cáo buộc trước đây của Trump bắt nguồn từ các cuộc điều tra về các giao dịch kinh doanh, giấu tài liệu mật và hành vi của Trump sau khi thua phiếu năm 2020.

.

“Công việc đã hoàn thành,” Biện Lý Willis gần đây đã nói. “Chúng tôi đã làm việc được hai năm rưỡi. Chúng tôi đã sẵn sàng để đi tới." Một phần báo cáo của đại bồi thẩm đoàn được công bố vào tháng 2 bao gồm các khuyến nghị buộc tội và một lá thư tháng 4 của Willis gửi cảnh sát chỉ ra rằng các cáo buộc có thể xảy ra vào gần cuối mùa hè.

.

Mặc dù truy tố Trump ở Georgia sẽ giải quyết một số sự kiện hẹp hơn so với vụ Smith truy tố Trump về can thiệp bầu cử, nhưng theo nhiều cách, đây là một vụ án rộng lớn hơn. Cáo trạng của Bộ Tư pháp về Trump chỉ tập trung vào Trump, coi Trump là người cầm đầu một âm mưu sâu rộng khắp các chính phủ liên bang và tiểu bang. Trong khi nó liệt kê 6 đồng phạm, họ vẫn chưa bị truy tố tội gì.

.

Trong khi đó, Biện lý Willis đã gửi thư mục tiêu cho ít nhất 17 cá nhân thông báo rằng hành vi của họ đang được xem xét trong cuộc điều tra. Nhóm đó bao gồm cựu luật sư của Trump, Rudy Giuliani, cũng như 16 người Georgia đã đồng ý làm đại cử tri giả trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, một nửa trong số họ đã đạt được các thỏa thuận miễn tố (nghĩa là: 1/2 chịu khai thật để miễn tố). Có khả năng Willis tung ra một mạng lưới rộng hơn nữa.

.

Cuộc điều tra của Willis có nhiều mục tiêu ngoài Trump, bao gồm cả những tay chân của Trump trong Bạch Ốc và những cá nhân đã giúp lật ngược kết quả bầu cử ở Georgia. Những cá nhân đó có thể sớm bị truy tố cùng với Trump. Người đứng đầu một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt được triệu tập trong cuộc điều tra đã công khai cho biết họ đã đề xuất nhiều bản cáo trạng và CNN đưa tin rằng Willis dự kiến ​​sẽ truy tố hơn chục người. Một số bị cáo tiềm năng trùng lặp với những đồng phạm chưa bị truy tố trong vụ án hình sự liên bang của Trump bắt nguồn từ cuộc bầu cử năm 2020, chẳng hạn như Giuliani, người đã gây áp lực cho các nhà lập pháp trong nhiều phiên điều trần của ủy ban được triệu tập sau cuộc bầu cử. Có thể bản cáo trạng cũng có thể liên quan đến những người thân cận với Trump, những người ít được chú ý trong vụ án liên bang, chẳng hạn như cựu chánh văn phòng Mark Meadows.

.

Đặc biệt, Willis đã điều tra về cú điện thoại ngày 2 tháng 1/2021, trong đó Trump nói với Bộ trưởng Hành chánh Georgia Brad Raffensperger, “Tôi [Trump] chỉ muốn tìm được 11.780 phiếu bầu.” Lúc đó, Joe Biden thắng Trump 11.799 phiếu tại Georgia. Cũng trong cuộc điện đàm với Trump còn có Meadows và các luật sư Cleta Mitchell, Kurt Hilbert và Alex Kaufman.

.

Cuộc điều tra của Biện lý Willis cũng đã xem xét một vụ đột nhập vào dàn máy bầu phiếu ở quận Coffee County, một vùng nông thôn của Georgia nằm ở phía nam Atlanta, một ngày sau cuộc bạo động ở Điện Capitol. Đoạn phim xuất hiện vào tháng 9/2022 cho thấy một nhóm pháp y làm việc cho Sidney Powell, một luật sư liên minh với Trump, giành được quyền đột nhập vào văn phòng và sao chép dữ liệu từ các máy bỏ phiếu. Và lệnh truy cập dàn máy bầu phiếu có liên hệ từ 1 buổi họp ở Bạch Ốc, có mặt Trump. Như thế, là phạm luật trắng trợn.

.

⚪ ---- Cộng Hòa im lặng, chấp nhận bỏ qua các dấu hiệu tham nhũng từ gia đình Trump. Vào sáng thứ Hai, nhà phân tích kinh tế Steve Rattner của MSNBC đã làm choáng váng chương trình "Morning Joe" với một biểu đồ cho thấy con rể của Donald Trump, Jared Kushner, đã nhanh chóng tích lũy được bao nhiêu tiền cho quỹ phòng hộ (hedge fund) của anh trong vòng 6 tháng sau khi rời Bạch Ốc. Có những câu hỏi được đặt ra về nguồn gốc của khoản tiền 3,1 tỷ đô la của Kushner.

.

Rattner đã hiển thị một biểu đồ cho thấy chỉ có 1% nhỏ đến từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ với một tỷ lệ lớn đến từ các nhóm lợi ích ở Trung Đông. Theo Rattner, những con số đó sẽ khiến người ta phải kinh ngạc khi ông đặt câu hỏi, "Jared Kushner đã làm gì" khi bề ngoài ông đang làm việc vì lợi ích của nước Mỹ với tư cách là cố vấn cho Trump. Như Ratner đã lưu ý, Kushner không có kinh nghiệm với tư cách là một nhà tài chánh phòng hộ (hedge funder) mà chỉ làm việc trong lĩnh vực bất động sản - và đáng chú ý là không giỏi về lĩnh vực đó - trước khi đến làm việc tại Bạch Ốc.

.

“Anh ta làm việc trong Bạch Ốc và làm việc rất chăm chỉ, không rõ anh ấy làm việc chăm chỉ như thế nào,” nhà phân tích bắt đầu trước khi giải thích, “Bởi vì sau khi rời Bạch Ốc, anh ta đã huy động được 3,1 tỷ đô la - đó là nhiều tỷ -- đối với một quỹ đầu tư tư nhân và anh không phải là một người đầu tư vốn tư nhân, anh là một chuyên gia về bất động sản. Vậy tiền đến từ đâu? Chúng tôi biết rằng anh ta đã huy động được 3,1 tỷ đô la và chỉ khoảng 30 triệu đô la trong số đó thực sự đến từ các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ, tất cả phần còn lại là tiền nước ngoài. Và trong số tiền nước ngoài đó, có 2 tỷ đô la đến từ Saudis."

.

"Tôi đã kinh doanh lĩnh vực này 40 năm, tôi chưa bao giờ thấy ai đó nhận được 2/3 số tiền của họ từ một nhà đầu tư duy nhất. Thông thường, một nhà đầu tư duy nhất có thể chiếm vài phần trăm quỹ, có thể là 5%, có thể là 10% - bạn không bao giờ nhìn thấy điều này," ông giải thích. "200 triệu đô la khác mà chúng tôi tin là đến từ Qatar và 200 triệu đô la khác từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và sau đó là 625 triệu đô la từ các nhà đầu tư nước ngoài mà chúng tôi thậm chí không biết họ là ai. Vậy Jared Kushner đã làm gì trong Bạch Ốc? Và, Nhân tiện, một sự thật thú vị là vào ngày 6 tháng 1/2021, ngày 6 tháng 1 nổi tiếng, Jared Kushner hiện diện ở Trung Đông."

.

⚪ ---- Những rắc rối pháp lý của Trump đang trở nên quá nhiều để theo dõi. Ở cấp liên bang, Trump có hai cáo trạng của Jack Smith liên quan đến tuyên bố rằng cựu tổng thống đã xử lý sai các tài liệu mật cũng như một trường hợp khác trong đó Trump bị cáo buộc âm mưu kích động nổi dậy vào ngày 6/1/2021 ở thủ đô. Ở cấp tiểu bang, Trump đã bị truy tố vì cáo buộc thanh toán tiền bịt miệng cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels. Trump cũng đã phải chịu trách nhiệm pháp lý tại tòa án dân sự New York vì tội phỉ báng và hành hung (tấn công tình dục) nhà văn nữ E. Jean Carroll.

.

Trump sắp đối mặt với những rắc rối pháp lý khác, lần này là từ một đại bồi thẩm đoàn có trụ sở tại Atlanta (Georgia) đang điều tra vụ Trump lật ngược bầu cử Tổng thống 2020 ở Georgia. Mỗi phiên tòa mà Trump đang đối mặt đều kéo theo những hậu quả nghiêm trọng nếu Trump bị kết tội.

.

Trong trường hợp của Georgia, có một đoạn ghi âm lời Trump dường như đang yêu cầu các quan chức bầu cử Georgia “tìm” cho Trump thêm “11.780 phiếu bầu” để Trump có thể tái đắc cử vào năm 2020. Các công tố viên liên quan được cho là đã có được sự hợp tác của nhiều cá nhân bị cáo buộc có liên quan đến kế hoạch “đại cử tri giả” của Trump, và họ có thể tỏ ra quyết đoán trong việc kết tội Trump bằng cách đưa ra tuyên bố rằng cú điện thoại tai tiếng của Trump với các quan chức bầu cử Georgia là một phần của một âm mưu lớn hơn. để đảo ngược bất hợp pháp kết quả của cuộc bầu cử năm 2020.

.

Việc bảo vệ pháp lý cho Trump sẽ khó khăn. Trên thực tế, một kịch bản mà các luật sư của Trump có thể thực hiện là tìm kết quả cái được gọi là bồi thẩm đoàn treo (hung jury). Bồi thẩm đoàn bị treo là khi bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết theo biên độ bỏ phiếu bắt buộc. Cho rằng Georgia là một tiểu bang miền nam thường thân thiện với đảng Cộng hòa và việc lựa chọn bồi thẩm đoàn sẽ diễn ra gay gắt, có thể nhóm pháp lý của Trump sẽ tìm được ít nhất một bồi thẩm viên kiên trì không chịu tin chứng cớ của Biện Lý.

.

Nếu đúng như vậy, thì Trump sẽ bị xử sai nhầm (mistrial). Tuy nhiên, đó khó có thể là một kết thúc thỏa đáng cho Trump. Xét cho cùng, xử sai không có nghĩa là không có tội. Nó sẽ chỉ xảy ra trong một phiên tòa xét xử lại. Có một sự phức tạp thêm cho cựu tổng thống. Ngay cả khi thắng trong Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, Trump cũng không thể tự tha thứ trong trường hợp này.

.

Vì đây là cuộc điều tra của đại bồi thẩm đoàn cấp tiểu bang (Georgia) và nhiệm kỳ tổng thống là một văn phòng liên bang, Trump chỉ có thể tự miễn trừ cho mình khỏi bất kỳ cáo buộc liên bang nào mà ông phải đối mặt (chẳng hạn như tài liệu mật bị xử lý sai và cuộc điều tra bạo loạn ngày 6 tháng 1 của Jack Smith). Donald Trump cũng không thể tự ân xá cho bản thân trong 2 vụ ngoài thẩm quyền liên bang: vụ tiền bịt miệng cô Stormy Daniels ở Manhattan, vụ án dân sự E. Jean Carroll ở New York hay vụ sắp tới ở Georgia.

.

⚪ ---- Vài giờ sau khi CNN báo cáo rằng các nhà điều tra Georgia đã sở hữu các tin nhắn văn bản (text message) và email liên kết nhóm pháp lý của Trump với hành vi đột kích hệ thống bỏ phiếu ở Quận Coffee, Trump đã lớn tiếng đả kích Biện Lý Quận Fulton (Georgia) Fani Willis và cụng chỉ trích Biện Lý Alvin Bragg của Manhattan (New York).

.

Theo một bản tin gây chấn động của CNN, "Các nhà điều tra trong cuộc điều tra tội phạm Georgia từ lâu đã nghi ngờ vụ vi phạm không phải là một nỗ lực tự phát từ những người ủng hộ Trump có thiện cảm ở Quận Coffee nông thôn và thuộc Đảng Cộng hòa - một quận mà Trump đã giành được gần 70% phiếu bầu. Họ đã thu thập bằng chứng cho thấy nhóm của Trump từ Bạch Ốc đã thúc đẩy truy cập nhu liệu (phần mềm) bỏ phiếu nhạy cảm ở Quận Coffee, theo những người quen thuộc với tình huống này."

.

Trump liền nhanh chóng truy cập nền tảng Truth Social của mình để gõ chữ: "Vụ Can thiệp Bầu cử duy nhất diễn ra ở Quận Fulton, Georgia, được thực hiện bởi những kẻ Gian lận và Đánh cắp Cuộc bầu cử, không phải bởi tôi, người chỉ đơn giản phàn nàn rằng Cuộc Bầu cử đã bị Gian lận và Đánh cắp. Chúng tôi có Bằng chứng Lớn và Thuyết phục, nếu Đại Ban giám khảo muốn xem nó. Thật không may, công chúng đang tìm kiếm một Biện Lý không quan tâm đến Công lý hoặc bằng chứng này. Ngoài ra, cũng như ở Manhattan, Bộ Tư Pháp tham nhũng đang cố gắng hết sức để giữ Biden tại vị. Toàn bộ hệ thống không trung thực và bị hỏng!" Trump viết ồn ào, nhưng không đưa chứng cớ nào. Trong khi đó, Biện Lý Willis thông báo cho 2 nhân chứng, trong đó có cựu Phó Thống Đốc Georgia là Geoff Duncan sẽ ra trước đại bồi thẩm đoàn vào Thứ Ba 15/8/2023 để khai về chuyện Trump phá hoại, tìm cách lật ngược kết quả bầu cử ở Georgia năm 2020.

.

⚪ ---- Dân biểu Greg Steube (Cộng Hòa-Fla.) nói ông đã đệ trình các điều khoản luận tội Tổng thống Biden hôm thứ Sáu. Trong một tuyên bố, văn phòng của Steube cho biết ông đã nộp hồ sơ chống lại tổng thống vì “các tội hình sự cao và các tội nhẹ” (high crimes and misdemeanors). Hồ sơ nêu bật các cáo buộc gian lận, cản trở công lý và hối lộ xuất phát từ các cáo buộc về giao dịch kinh doanh bất hợp pháp và tội phạm thuế.

Steube, người đã ủng hộ cựu Tổng thống Trump trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 của ông, nằm trong nhóm các Dân biểu Hoa Kỳ ở Florida cùng tham gia với Trump tại Hội chợ Tiểu Bang Iowa vào cuối tuần này. Khi ủng hộ Trump, Steube nói rằng Trump là người duy nhất có thể sửa chữa “các chính sách tai hại của chính quyền Biden.” Thực ra, Steube đang vuốt ve cử tri của bản thân Steube ở Florida cho kỳ bầu cử 2024, vì cử tri Cộng Hòa nơi này chia rẽ giữa DeSantis và Trump, và Steube cơ nguy bị người của DeSantis giành ghế.⚪ ---- Ứng cử viên tổng thống Cộng HÒa Chris Christie hôm Chủ nhật cho biết đảng Cộng hòa đã mắc “một sai lầm” vào năm 2016 khi không tấn công Trump trong lần đầu tiên ông ấy tranh cử vào Bạch Ốc, mà thay vào đó lại tấn công nhau. Jonathan Karl của ABC trên “This Week” đã phát một đoạn clip Christie chỉ trích Thượng nghị sĩ Marco Rubio (R-Fla.) Trong một cuộc tranh luận sơ bộ của Cộng Hòa năm 2016, trong đó Christie nổi tiếng đã chỉ trích Rubia. Karl đã hỏi Christie rằng liệu Christie có hối hận vì đã không tấn công Trump thay vì Rubio hay không. Christie trả lời rằng tất cả các ứng cử viên GOP đã phạm sai lầm khi không tấn công Trump [năm 2016].

“Jon ơi, tôi ước rằng tôi đã đánh cả hai người đó (Rubia và Trump), khi nhìn lại chuyện đó,” Christie nói. “Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đã phạm sai lầm vào năm 2016 – bản thân tôi, Marco, Jeb Bush, John Kasich – khi không tất công Donald Trump.” Khả năng ứng cử của Trump vào thời điểm đó đã bị đánh giá thấp trước khi cuối cùng ông giành được đề cử của Đảng Cộng hòa, trước sự ngạc nhiên của những người theo dõi chính trị lâu năm.

.

“Tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều bị ảo tưởng rằng bằng cách nào đó, điều hiển nhiên đối với chúng tôi vào lúc này, rằng có những ứng cử viên giỏi hơn Trump trên sân khấu, sẽ hiển nhiên đối với công chúng,” Christie nói. “Không phải vậy, và tôi nghĩ nó sẽ thông báo cho mọi người cách tiếp cận cuộc đua lần này. Nó chắc chắn đang thông báo cho tôi."

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) sẽ thăm Belarus và Nga trong tuần này, theo bộ này hôm thứ Hai: “Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Nga [Sergey] Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Belarus [Viktor] Khrenin, từ ngày 14 đến 19/8, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc sẽ tới Nga tham dự Hội nghị An ninh quốc tế Moscow lần thứ 11 và thăm Belarus." Chuyến thăm của Lý sẽ bao gồm một bài phát biểu tại diễn đàn an ninh quốc tế, cũng như các cuộc gặp với các thành viên cấp cao của bộ quốc phòng Nga và các nước khác.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu hôm thứ Hai phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm Army 2023 rằng các loại vũ khí mà phương Tây gửi cho Ukraine "còn lâu mới hoàn hảo. Trong điều kiện thực tế, vũ khí của Nga cho thấy độ tin cậy và hiệu quả của chúng... Đồng thời, các thiết bị phương Tây được thổi phồng rộng rãi hóa ra lại không hoàn hảo trong thực tế. Bạn có thể thấy điều này bằng cách nhìn vào việc trưng bày các loại vũ khí bị thu giữ." Shoygu lưu ý rằng khách tham dự sự kiện sẽ được xem một số thiết bị quân sự của phương Tây mà binh lính Nga thu được khi chiến đấu ở Ukraine, bao gồm cả xe bọc thép.

.

⚪ ---- Ba Lan đã bắt 2 công dân Nga phát tán tài liệu tuyên truyền của nhóm Wagner, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski cho biết hôm thứ Hai. Kaminski tuyên bố: “Cả hai đều bị buộc tội gián điệp, cùng nhiều tội danh khác, và đã bị bắt giữ." Tin này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực. Tuần trước, An ninh Ba Lan cũng đã bắt giữ một người Belarus bị tình nghi làm gián điệp cho Nga.

.

⚪ ---- Thống đốc khu vực Oleh Kiper cho biết hôm thứ Hai rằng Nga đã thực hiện ba đợt tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn vào Odessa trong đêm nhưng phòng thủ của Ukraine đã "phá hủy mọi thứ". Kiper cho biết Nga đã tấn công bằng 15 phi cơ không người lái và 8 hỏa tiễn Kalibr. Ông nói thêm: “Do hậu quả của việc bắn hạ các hỏa tiễn mà người Nga nhắm vào trung tâm Odesa, các mảnh vỡ đã làm hư hại ký túc xá của một trong những cơ sở giáo dục, một tòa nhà dân cư và một siêu thị”. Ukraine cho biết có 3 người bị thương trong các vụ tấn công.

.

⚪ ---- Đã đến lúc bắt đầu xem xét nguy cơ tan rã của nước Nga một cách nghiêm túc. Một số nhà phân tích coi sự tan rã của Liên bang Nga có thể là hậu quả của cuộc chiến thảm khốc của Vladimir Putin ở Ukraine. Học giả Janusz Bugajski của Quỹ Jamestown có lẽ sẽ đồng ý với đánh giá này: “là một quốc gia thô lỗ, chịu các lệnh trừng phạt quốc tế gay gắt và bị cắt giảm cơ sở tài nguyên ở Siberia, [Nga] sẽ giảm sút nghiêm trọng khả năng tấn công các nước láng giềng”.

.

Do đó, “mặt trận phía đông của NATO sẽ trở nên an toàn hơn; trong khi Ukraine, Georgia và Moldova sẽ lấy lại các lãnh thổ bị chiếm đóng và kiến nghị gia nhập Liên Âu và NATO mà không sợ phản ứng của Nga”. Hơn nữa, “các quốc gia ở Trung Á cũng sẽ cảm thấy ngày càng được giải phóng”.

.

Nhà bình luận David Ignatius của tờ Washington Post có quan điểm ảm đạm hơn: “Một nước Nga tan rã, mất tinh thần là sân chơi của ma quỷ. … Sự xáo trộn nội bộ của Nga đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan nghiêm trọng đối với Putin, nhưng nó cũng rất nguy hiểm đối với phương Tây.”

.

Tatiana Stanovaya của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế (Carnegie Endowment for International Peace) chiếm vị trí trung bình, trong khi nghiêng về phía Ignatius. Bà viết rằng, một mặt, “Điện Kremlin sẽ phải vật lộn đồng thời với… cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc trong vai trò lãnh đạo của Putin, tình trạng thiếu trách nhiệm chính trị ngày càng gia tăng, phản ứng ngày càng kém hiệu quả của chính quyền đối với những thách thức mới, sự chia rẽ ngày càng gia tăng trong giới tinh hoa, và xã hội đang ngày càng chống thành lập hơn. Mặt khác, mặc dù “thế giới sẽ phải đối mặt với một nước Nga nguy hiểm và khó lường hơn”, nhưng có khả năng “sự quay vào bên trong này có thể dẫn đến một cách tiếp cận thực dụng hơn đối với cuộc chiến chống lại Ukraine”.

.

Sự lạc quan của Bugajski xuất phát từ việc ông tập trung vào một nước Nga hậu tan rã, một nước Nga đang bị quốc tế giám sát, thiếu các nguồn lực kinh tế và quân sự cần thiết để theo đuổi một chương trình nghị sự đế quốc. Chủ nghĩa bi quan của Ignatius, giống như của Stanovaya, bắt nguồn từ việc họ tập trung vào quá trình tan rã của nước Nga, mà ngay cả trong những hoàn cảnh tốt nhất có thể tưởng tượng được, sẽ rất lộn xộn. Cả Ignatius và Stanovaya đều ngầm lo lắng về một nước Nga khó dự đoán hơn, có lẽ sẽ nguy hiểm hơn.

Vì vậy, ai đúng? Bugajski đã đúng khi lập luận rằng một nước Nga thô sơ bị thu gọn trong khu vực giáp với St. Petersburg, Moscow và Nizhny Novgorod sẽ ngay lập tức không còn là một nước địa chính trị lớn. Cuộc sống trong quốc gia đó có thể nghèo hơn, nhưng cũng có thể an toàn và đảm bảo hơn. Và ngay cả khi Nga thô lỗ giữ lại tất cả vũ khí nguyên tử của mình, thì nước này cũng không có khả năng sử dụng chúng, ngoại trừ trường hợp rất khó xảy ra là một cuộc tấn công phối hợp của các nước láng giềng.

.

Nhưng Ignatius và Stanovaya cũng có lý khi lo lắng về con đường dẫn đến sự tan rã cuối cùng của nước Nga. Putin bị mắc kẹt và có thể có xu hướng thực hiện các biện pháp tuyệt vọng. Giới tinh hoa của Nga bị rạn nứt và chia cắt, thiếu tầm nhìn thống nhất và chặt chẽ về tương lai của đất nước họ; không ai biết phải làm gì về cuộc chiến thảm khốc tại Ukraine. Tất cả những gì phương Tây và Ukraine, cũng như các nước láng giềng khác của Nga, có thể làm là phải chiến thắng Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, tự bảo vệ mình khỏi tình trạng hỗn loạn của Nga.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm Chủ nhật rằng Ukraine sẽ "không bỏ qua bất kỳ tội ác nào của Nga", trong khi Ukraine chịu trách nhiệm về "làn khói rất hùng hồn trên cây cầu Crimean". Nga cho biết hôm thứ Bảy rằng họ đã đánh chặn 2 hỏa tiễn nhắm vào Cầu Kirch nối Crimea với đất liền Nga.

.

Zelensky lên án "các cuộc tấn công tàn bạo" của Nga ở Kherson Oblast, khiến 7 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Ông cho biết chính quyền khu vực đã báo cáo 17 vụ pháo kích trong một ngày. Ông nói: "Ở mọi nơi, binh lính của chúng ta đáp trả những kẻ chiếm đóng bằng sự kinh hoàng. Không một ngày nào trôi qua mà kẻ ác Nga không nhận được phản ứng chính đáng của chúng ta".

.

⚪ ---- Ít nhất 21 người đã chết vì lở đất ở tỉnh Thiểm Tây (Shaanxi) phía bắc Trung Quốc vào Chủ nhật, Cục Quản lý Khẩn cấp Tây An báo cáo. Sáu người khác được cho là mất tích trong vụ lở đất do mưa lớn ở ngoại ô thành phố bắt đầu từ hôm thứ Sáu. Thời tiết khắc nghiệt cũng gây ra sự gián đoạn trong việc cung cấp điện, làm hư hỏng cầu và đường trong khu vực. Theo truyền thông nhà nước, binh lính và lính cứu hỏa đã được huy động trong chiến dịch giải cứu.

.

⚪ ---- Cảnh sát Iran đã bắt giữ 8 người nước ngoài vì cáo buộc họ có liên quan đến tay súng đã tiến hành vụ tấn công tại Shah Cheragh, đền thờ Hồi giáo Shia ở Shiraz. Thủ phạm bị tình nghi được xác định là Rahmatollah Nowruzof đến từ Tajikistan. Vụ tấn công xảy ra vào Chủ nhật đã khiến ít nhất một người thiệt mạng. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi bác bỏ sự kiện này là một "tội ác khủng bố."

.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã lên án vụ tấn công tại đền thờ tôn giáo Shia ở Shiraz hôm Chủ nhật khiến ít nhất 1 người thiệt mạng. "Vụ tấn công Shiraz là một tội ác khủng bố và cần phải xác định, truy tố và trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm", tổng thống nói, thúc giục Bộ Nội vụ nước này điều tra "kỹ lưỡng" vụ việc. Vụ tấn công xảy ra trước đó trong ngày, xảy ra tại ngôi đền nơi 15 người đã thiệt mạng vào tháng 10 năm ngoái trong một vụ tương tự.

.

⚪ ---- Bây giờ, tự xuất bản dễ dàng là điều tuyệt vời đối với các tác giả độc lập, nhưng xung đột với sự bùng nổ của việc viết lách do AI (trí tuệ nhân tạo) hỗ trợ (và do AI tạo ra) đã dẫn đến một loạt vấn đề mới—giống như vấn đề mà tác giả Jane Friedman gặp phải, khi cô biết rằng có một số cuốn sách trên Amazon mang tên cô mà cô không viết. Hóa ra chúng được viết bởi AI và ai đó - một "kẻ lừa đảo", Friedman đã viết - chỉ đơn giản là chiếm đoạt tên của một tác giả đã nổi tiếng như một cách để kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Gizmodo báo cáo rằng Amazon, sau khi ban đầu từ chối yêu cầu của Friedman, đã loại bỏ sách giả, nhưng Friedman vẫn lo ngại.

.

Trong bản tin thông báo, nhà văn Friedman nói rằng cô thà là thấy những cuốn sách thật của cô bị copy, bị "ăn cắp bản quyền" còn hơn bị dán tên vào "sách rác rưởi". Một tác giả khác nói với cô qua mạng xã hội rằng "nhà va7n nữ này đã phải báo cáo 29 cuốn sách bất hợp pháp chỉ trong tuần trước. 29 cuốn!"

.

⚪ ---- Những người không bị dị ứng với các loại hạt biết niềm vui khi ăn chúng - một chút chất béo, một chút protein, một chút muối và bạn có thể tiếp tục. Bây giờ một nghiên cứu cho thấy một lợi ích sức khỏe tiềm năng cho những người ăn các hạt nuts: giảm nguy cơ trầm cảm. Nghiên cứu trên 13.500 công dân Vương quốc Anh từ 37 đến 73 tuổi trong vòng 5 năm cho thấy những người ăn tổng cộng 30 gam hạt nuts mỗi ngày tương đối khiêm tốn có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm thấp hơn 17%, tờ New York Post đưa tin. Nghiên cứu được công bố trên Journal of Clinical Nutrition (Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng).

.

Ăn 30 gam hạt có nghĩa là tiêu thụ khoảng 40 hạt đậu phộng (về mặt kỹ thuật là các loại đậu, nhưng chúng được đưa vào nghiên cứu) hoặc một lượng khác nhau của các loại hạt khác: 20 quả hồ trăn (pistachios), 20 quả hạnh nhân (almonds), 10 hạt Brazil (Brazil nuts) hoặc 15 hạt điều (cashews), theo bài viết. Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên ghi nhận một số mối liên hệ giữa việc tiêu thụ các loại hạt và tỷ lệ trầm cảm thấp hơn.

.

⚪ ---- Một phân tích mới về dữ liệu liên bang cho thấy California có một số người lái xe tệ nhất trong cả nước. Trang web tài chính cá nhân MoneyGeek đã sử dụng dữ liệu từ Cục quản lý đường cao tốc liên bang (Federal Highway Administration), Cục quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia (National Highway Traffic Safety Administration), Cục điều tra dân số, FBI và các nguồn khác để xếp hạng các bang có trải nghiệm lái xe tốt nhất và tệ nhất. Dữ liệu được sắp xếp thành năm loại: tắc nghẽn, chi phí (bao gồm cả xăng và bảo hiểm), cơ sở hạ tầng, an toàn và thời tiết.

.

Theo thước đo đó, California là nơi tệ thứ hai trong cả nước để ngồi sau tay lái. Công bằng mà nói, chúng ta đang phải đối mặt với chi phí lái xe đắt đỏ nhất trên toàn quốc từ giá xăng cao ngất trời cho đến bảo hiểm xe hơi bắt buộc. Chúng ta cũng đang chiến đấu với tình trạng tắc nghẽn giao thông tồi tệ thứ tư và cơ sở hạ tầng tồi tệ thứ sáu trên toàn quốc. Chỉ có New Jersey bị xếp hạng kém hơn nhờ tình trạng tắc nghẽn tồi tệ nhất trên toàn quốc.

Xếp sau California, năm tiểu bang tệ nhất để lái xe lần lượt là West Virginia, Mississippi và Maryland. Các tiểu bang tốt nhất để lái xe lần lượt là ở vùng Trung Tây: Nebraska, North Dakota, Minnesota, Iowa và Kansas.

.

⚪ ---- Trên khắp Hoa Kỳ, học sinh vắng mặt với tỷ lệ kỷ lục kể từ khi trường học mở cửa trở lại trong đại dịch. Theo dữ liệu gần đây nhất hiện có, hơn 1/4 học sinh đã bỏ lỡ ít nhất 10% trong năm học 2021-22, khiến các em vắng mặt thường xuyên. Trước đại dịch, chỉ có 15% học sinh nghỉ học nhiều như vậy. Tất cả đã nói, ước tính có thêm 6,5 triệu sinh viên vắng mặt thường xuyên, theo dữ liệu do giáo sư giáo dục Đại học Stanford Thomas Dee hợp tác với AP biên soạn.

.

Sự vắng mặt phổ biến hơn ở các sinh viên gốc Latinh, Da đen và có thu nhập thấp. Học sinh vắng mặt không chỉ mất cơ hội học tập mà còn mất tất cả những thứ khác mà trường cung cấp—bữa ăn, tư vấn, giao tiếp xã hội. Cuối cùng, những học sinh vắng mặt thường xuyên—ở hầu hết các nơi vắng mặt từ 18 ngày trở lên mỗi năm—có nguy cơ không có khả năng đọc và cuối cùng bỏ học cao hơn.

.

⚪ ---- Một nhóm ước tính khoảng 30 đến 50 người đã đột kích vào một cửa hàng bách hóa ở khu vực Los Angeles vào thứ Bảy và lấy trộm những món đồ xa xỉ trị giá từ 60.000 đến 100.000 đô la, theo các quan chức cảnh sát cho biết. Cảnh sát cho biết đám đông trộm cắp được cho là đã tấn công Nordstrom tại Trung tâm thương mại Westfield Topanga ở Woodland Hills ngay sau 4 giờ chiều, và sử dụng bình xịt hơi cay để chống lại các nhân viên bảo vệ trước khi tẩu thoát với túi xách và quần áo sang trọng và tẩu thoát bằng xe hơi bao gồm một chiếc BMW, theo NBCNews đưa tin. Thị trưởng Los Angeles Karen Bass gọi vụ cướp là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" trong một tuyên bố.

.

⚪ ---- Tàu cá Việt Nam vào đánh cá trộm, bị Indonesia bắt. An ninh Hàng hải Indonesia (Bakamla) đã bắt 1 tàu mang cờ Việt Nam liên quan đến đánh bắt trái phép ở vùng biển phía bắc của Biển Natuna, Quần đảo Riau, hôm thứ Sáu. Tàu cá mang số hiệu BD 97178 TS bị tàu KN Marore-322 của Bakamla, đang tuần tra trên vùng biển, phát hiện đánh bắt trái phép vào khoảng 09:58 giờ sáng.

.

"Người điều hành radar báo cáo rằng tàu cá VN đã không kích hoạt AIS (hệ thống nhận dạng tự động)", nhân viên quan hệ công chúng của Bakamla, Yuhanes, cho biết trong một thông cáo báo chí nhận được ở Tanjungpinang vào Chủ nhật. Ông cho biết khi tàu KN Marore-322 đến gần, tàu đánh cá VN đã tìm cách bỏ chạy.

.

“Vào lúc 10:58 sáng, nhóm của chúng tôi đã có thể chận thuyền và lên đó để tiến hành kiểm tra tài liệu, thủy thủ đoàn và hàng hóa,” Yuhanes nói. Thuyền có 12 thuyền viên và đang chở 5 tấn cá. Do không có giấy phép đánh bắt cá ở vùng biển Indonesia nên chiếc thuyền đã bị hộ tống đến Batam để điều tra thêm.

.

⚪ ---- TIN VN. Việt Nam chi gần 1,87 tỷ USD nhập khẩu ô tô nguyên chiếc. Theo Báo Công Thương. Theo Tổng cục Hải quan, 7 tháng đầu năm 2023, cả nước nhập khẩu 79.822 ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng kim ngạch đạt gần 1,87 tỷ USD. Theo số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, tháng 7/2023 cả nước nhập khẩu 8.929 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch hơn 217 triệu USD, giảm 0,9 về lượng nhưng giảm tới 13,1% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng đầu năm 2023 cả nước nhập khẩu gần 80.000 ô tô nguyên chiếc các loại (79.822 ô tô), tổng kim ngạch đạt gần 1,87 tỷ USD, tăng 2,4% về lượng và tăng 0,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập nhiều nhất là từ Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc.

.

⚪ ---- TIN VN. Cấp thị thực (visa) điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ từ ngày 15/8/2023. Theo Báo Chính Phủ. Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14/8/2023 về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Theo đó, Chính phủ quyết nghị thực hiện cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023, thay thế Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 25/5/2020 và Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 27/4/2022.

.

⚪ ----- HỎI 1: Chết vì tai nạn xây dựng ở Nam Hàn có 1/10 là công nhân nước ngoài vào?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Dữ liệu gần đây cho thấy cứ 10 người tử vong do tai nạn xây dựng ở Nam Hàn vào năm ngoái thì có một người là công nhân nước ngoài. Với sự gia tăng nhanh chóng số lượng công nhân xây dựng nước ngoài, dự kiến số vụ tai nạn liên quan đến công nhân nước ngoài có thể tăng hơn nữa trong tương lai. Theo số liệu thống kê được Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải và Bộ Việc làm và Lao động công bố hôm Chủ nhật, tổng số người thiệt mạng trong các vụ tai nạn công trường xây dựng năm ngoái là 402 người, và 47 người trong số họ, tương đương 11,7%, được tính là công dân nước ngoài.

.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Nam Hàn tiết lộ số người nước ngoài tử vong. Bộ đất đai và việc làm đã công bố tổng số vụ tai nạn xây dựng và tử vong trong lĩnh vực xây dựng hàng quý. Mặc dù chưa có con số thống kê về các trường hợp tử vong do người nước ngoài trong các vụ tai nạn xây dựng năm nay được tiết lộ, nhưng công nhân nước ngoài tử vong tại các công trường xây dựng vẫn tiếp tục xảy ra trong thời gian gần đây.

.

Mới đây nhất, hai anh em người Việt thiệt mạng tại một công trường xây dựng ở Anseong, tỉnh Gyeonggi, hôm 9/8. Họ đang đổ bê tông thì sàn bê tông bất ngờ đổ sập. Hai anh em chỉ cách nhau một tuổi và được biết, người em đã đến Nam Hàn khoảng hai năm trước, theo người anh đã ở đây được vài năm.

Chi tiết:

https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/08/281_356933.html

.

⚪ ---- HỎI 2: Hơn 1/2 thanh niên Ả Rập muốn vượt biên?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Bản Khảo sát Thanh niên Ả Rập của ASDA’A BCW đã tiết lộ rằng hơn một nửa thanh niên Ả Rập ở Trung Đông và Bắc Phi đang cố gắng di cư khỏi đất nước của họ hoặc đang cân nhắc nghiêm túc về việc đó. Theo Al Jazeera, kết quả của cuộc khảo sát này được công bố vài ngày trước cho thấy 53% số người được hỏi ở các nước phương Đông và 48% ở các nước Bắc Phi muốn rời khỏi đất nước của họ để tìm kiếm cơ hội tốt hơn, đặc biệt là cơ hội việc làm tốt hơn. Điều này đang xảy ra trong khi người dân ở nhiều quốc gia Ả Rập đang phàn nàn về tình hình kinh tế tồi tệ.

.

Dựa trên cuộc khảo sát này, 72% thanh niên ở Trung Đông, bao gồm Iraq, Jordan, Palestine, Lebanon và Syria, và 62% ở Bắc Phi, bao gồm Algeria, Libya, Maghreb, Sudan và Tunisia tin rằng họ nền kinh tế của các nước đang đi sai hướng. Mặc dù các yếu tố kinh tế là nguyên nhân chính thúc đẩy các kế hoạch di cư của giới trẻ Ả Rập, cuộc khảo sát này đã tiết lộ những lý do khác về bản chất an ninh và chính trị.

Chi tiết:

https://shiawaves.com/english/news/95601-more-than-half-of-young-arabs-looking-for-migration-says-survey/

.

.