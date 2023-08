Một người buôn gạo ở Hà Nội nói với báo Tiền Phong: Kinh doanh 18 năm mới thấy giá gạo tăng từng ngày như bây giờ.

- 2 giáo sư luật hiến pháp bảo thủ kết luận: Trump không thể trở thành tổng thống một lần nữa trừ khi 2/3 Quốc hội bỏ phiếu ân xá cho Trump vì đã lãnh đạo nổi dậy ngày 6/1/2021.

- Trump: phiên tòa xử Trump nên để tới sau bầu cử 2024.

- Michael Cohen (cựu luật sư của Trump): suy tính ứng cử Dân biểu.

- Cựu Thượng nghị sĩ Claire McCaskill (D-MO): Cộng Hòa giả bộ điều tra Hunter Biden nhưng không nói gì vụ cậu con rể Trump gạ 2 tỷ đô, bị quỹ đầu tư Saudi Arabia từ chối, nhờ Thái tử can thiệp để đổi ý, nộp 2 tỷ đô cho cậu.

- Chris Christie (cựu thống đốc New Jersey và ứng viên Cộng Hòa 2024): Trump đưa con cháu vào làm Bạch Ốc vì có động cơ tham nhũng, cho con rể Jared Kushner vượt quyền 2 Ngoại trưởng Rex Tillerson và Mike Pompeo để Kushner kiếm 2 tỷ đô từ Saudi Arabia.

- Công tố đặc biệt Jack Smith xin tòa thủ đô họp bồi thẩm đoàn ngày 11 tháng 12/2023 và xử Trump vào ngày 2 tháng 1/2024, phiên tòa sẽ kéo dài khoảng 4 đến 6 tuần.

- Ra tòa, Trump và phụ tá Walt Nauta không nhận tội đối với các cáo buộc bổ sung vụ truy tố giấu tài liệu mật.

- Trump chối: không xúi Mike Pence chà đạp Hiến pháp.

- Đồng phạm 6 của Trump bị 2 cô tố với cảnh sát đã sờ mó thô tục, chịu nhận tội gây mất trật tự, được tòa Arizona tha tội sờ mó.

- Biện lý quận Fulton yêu cầu nhân viên: đừng trả lời đợt tấn công của Trump, chúng ta làm việc để giữ gìn luật pháp, không thiên vị.

- Wisconsin: Thẩm phán cho xúc tiến vụ kiện đại cử tri giả và 2 luật sư của Trump, đòi phạt 2,4 triệu đô

- Công tố đặc biệt Jack Smith có thể chứng minh ý định của Trump nhờ đọc tài khoản Twitter của Trump năm 2020

- Zelensky sa thải tất cả các ủy viên tuyển binh khu vực

- Ukraine: bắn hạ 1 trong 4 hỏa tiễn đạn đạo siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal phóng vào khu vực Kiev

- Anh: huấn luyện xong 900 lính TQLC Ukraine qua chương trình kéo dài 6 tháng

- Nga: bắn hạ 1 máy bay không người lái nhắm vào một cơ sở ở Moscow.

- Ukraine: sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công vào Moscow đến từ Ukraine.

- Putin: cấp thêm xe tăng cho Rosgvardia (Vệ binh Quốc gia Nga), tiên đoán sẽ có biểu tình cần đàn áp

- Nga: bị thương trong vụ nổ nhà máy ở Sergiyev Posad đã lên tới 80 người, trong đó 1 người chết.

- TT Biden xin Quốc hội phê duyệt khoản tài trợ bổ sung 20,6 tỷ đô la cho Ukraine

- Elon Musk: trận đấu võ tay chân giữa Musk và Mark Zuckerberg sẽ tổ chức ở đấu trường La Mã

- California cho 2 hãng taxi robot không người lái hoạt động như taxi thường ở San Francisco.

- Tình báo Mỹ năm 2023: tập trung đối phó Nga và Trung Quốc, kể cả biến đổi khí hậu và an ninh y tế.

- Thổ Nhĩ Kỳ động đất: ít nhất 23 người đã bị thương .

- Hơn 400 tàu cá TQ vào biển Philippines (Biển Đông VN ) để vét cá.

- Đi ăn tiệm sẽ tốn kém thêm, đắt hơn 8% so với năm ngoái. Cứ mỗi 2 tuần, 1 dân California trung bình xài 140,29 đôđi ăn tiệm.

- Quận Cam: giết cô bạn gái đang có thai, bị bắt ở sân bay trên đường trốn ra khỏi Hoa Kỳ.

- Quận Cam: luật sư 31 tuổi, tốt nghiệp Harvard, ứng cử Dân biểu Dân Chủ, đột nhiên rút lui vì thấy đời quá ngắn, cần niềm vui khác.

- Quận Cam: kiện Disneyland vì bị 1 chó bảo vệ cắn.

- HỎI 1: Số người Mỹ tự sát năm 2022 là 49.449 người, tăng 2,6% so với 2021? ĐÁP 1: Đúng, tăng đều.

- HỎI 2: Nữ phóng viên Úc gốc Hoa trong tù TQ: trong 3 năm qua, mỗi năm chỉ có 10 giờ đứng ỏ cửa sổ hứng ánh nắng mặt trời? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB - 11/8/2023) ⚪ ---- Elon Musk nói hôm thứ Sáu rằng trận đấu võ tay chân giữa ông và Giám đốc điều hành Meta Platforms Inc. Mark Zuckerberg sẽ được quản lý bởi các tổ chức tương ứng của họ chứ không phải Giải Ultimate Fighting Championship (UFC). Musk nói thêm rằng sự kiện quyền cước này sẽ được phát trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội X của Musk, trước đây là Twitter, cũng như trên Meta, có khả năng ám chỉ các mạng xã hội của Meta là Facebook hoặc Instagram.

"Mọi thứ trong khung hình sẽ là hình ảnh La Mã cổ đại, vì vậy không có gì hiện đại cả," Musk nói, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã nói chuyện với Thủ tướng và Bộ trưởng Văn hóa Ý và rằng "họ đã đồng ý về một địa điểm rất lịch sử [cho Musk và Zuckerberg đấu tay chân]."

⚪ ---- California hôm thứ Năm đã phê duyệt bản mở rộng, cho phép hai dịch vụ robotaxi (xe taxi không người lái) đối thủ hoạt động trên khắp San Francisco vào mọi giờ, bất chấp những lo ngại về an toàn do các vấn đề tái diễn với các điểm dừng bất ngờ và hành vi thất thường khác. Ủy ban Tiện ích Công cộng của tiểu bang đã bỏ phiếu phê duyệt các dịch vụ đối thủ từ 2 công ty Cruise và Waymo để vận hành dịch vụ suốt ngày đêm. Nó sẽ biến San Francisco thành thành phố lớn đầu tiên của Hoa Kỳ có hai đoàn xe taxi không người lái cạnh tranh giành hành khách với các dịch vụ gọi xe và với taxi phụ thuộc vào con người để vận hành xe, AP đưa tin.

Đây là thắng lợi lớn cho hãng Cruise—một công ty con của General Motors—và hãng Waymo—một dự án phụ từ một dự án bí mật tại Google—sau khi dành nhiều năm và hàng tỷ đô la để trau dồi một công nghệ mà họ tin rằng sẽ cách mạng hóa giao thông vận tải. Cả hai công ty đều xem việc phê duyệt việc mở rộng ở San Francisco là bàn đạp chính để tung ra các dịch vụ tương tự ở các thành phố tắc nghẽn khác sẽ được hưởng lợi từ công nghệ mà họ cho rằng sẽ đáng tin cậy hơn, thuận tiện hơn và rẻ hơn so với các dịch vụ gọi xe và taxi phụ thuộc vào tài xế con người. .

Cruise đã thử nghiệm 300 robotaxis vào ban ngày khi nó chỉ có thể cung cấp các chuyến đi miễn phí và 100 robotaxis vào ban đêm khi nó được phép tính phí cho các chuyến đi ở những khu vực ít tắc nghẽn hơn của San Francisco trong 14 tháng qua. Waymo đã vận hành khoảng 100 trong số 250 xe robotaxi có sẵn để cung cấp các chuyến đi miễn phí cho các tình nguyện viên và nhân viên trên khắp San Francisco.

⚪ ---- Cựu Tổng Thống Donald Trump không hài lòng với ngày được đề xuất cho phiên tòa xét xử ông về tội lật ngược bầu cử 2020, cho rằng bản thân mốc thời gian được đề xuất đã cấu thành hành vi can thiệp bầu cử. Trong đơn đệ trình lên tòa án hôm thứ Năm, Công tố đặc biệt Jack Smith đề xuất rằng phiên tòa liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 của cựu tổng thống nên bắt đầu vào ngày 2 tháng 1/2024 và kéo dài “không quá 4 đến 6 tuần”.

Viết trên nền tảng Truth Social của mình, Trump nói về ngày xét xử được đề xuất. “Jack Smith loạn trí vừa yêu cầu phiên tòa xét xử Bản cáo trạng Biden diễn ra vào ngày 2 tháng 1, ngay trước các cuộc họp bầu sơ bộ quan trọng của Iowa. Chỉ một kẻ mất trí mất liên lạc mới yêu cầu một ngày như vậy, MỘT NGÀY sau Năm Mới và Sự can thiệp bầu cử tối đa vào IOWA!” Trump cho biết phiên tòa “chỉ nên diễn ra, nếu có, SAU BẦU CỬ 2024,” và điều này cũng đúng với “Bản cáo trạng giả mạo Biden” của ông. Nhóm pháp lý của Trump sẽ có thể đề xuất thời gian biểu của riêng họ cho phiên tòa vào tuần tới.

⚪ ---- Cựu luật sư và là cựu chuyên gia gỡ trở ngại của Donald Trump, Michael Cohen, người đã có quan hệ bất hòa với Trump, đang cân nhắc tranh cử vào Quốc hội với tư cách là đảng viên Đảng Dân chủ. Cohen nói với hãng tin Semafor rằng Cohen đang quyết định xem có nên thực hiện bước nhảy vọt trong một thách thức chính chống lại Dân biểu lâu năm Jerry Nadler (D-NY), thành viên cấp cao của Ủy ban Tư pháp Hạ viện hay không. Cohen nói với Semafor: “Tôi quan tâm và có rất nhiều người khuyến khích tôi tranh cử." Cohen sống ở East Side của Manhattan, đặt anh ta ở Địa hạt Quốc hội thứ 12 của New York.

⚪ ---- Hai giáo sư luật hiến pháp bảo thủ đã kết luận rằng Trump không thể trở thành tổng thống một lần nữa trừ khi 2/3 Quốc hội bỏ phiếu ân xá cho Trump vì đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy vào ngày 6 tháng 1/2021. Báo New York Times đã công bố kết quả từ William Baude của Đại học Chicago và Michael Stokes Paulsen của Đại học St. Thomas.

Baude nói với tờ báo rằng ban đầu họ không chắc liệu điều khoản hiến pháp chống lại việc tranh cử có áp dụng cho Trump hay không. Hiến pháp quy định rằng bất kỳ ai đã tuyên thệ nhậm chức đều không thể giữ chức vụ nếu họ "đã tham gia vào các cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn chống lại chính quyền đó, hoặc hỗ trợ hoặc an ủi kẻ thù của họ. Mọi người đang nói về điều khoản này của Hiến pháp. Chúng tôi nghĩ: 'Chúng ta là những học giả về hiến pháp, và đây là một câu hỏi quan trọng về hiến pháp. Chúng ta phải tìm ra điều gì đang thực sự diễn ra ở đây.' Và càng đào sâu vào nó, chúng tôi càng nhận ra rằng chúng tôi có điều gì đó cần bổ sung."

Những phát hiện này sẽ được công bố vào năm tới trong bài báo của Tạp chí Luật của Đại học Pennsylvania (The University of Pennsylvania Law Review): "Donald Trump không thể là tổng thống - không thể tranh cử tổng thống, không thể trở thành tổng thống, không thể giữ chức vụ - trừ khi 2/3 Quốc hội quyết định ân xá cho ông ấy vì hành vi của ông ấy vào ngày 6 tháng 1/2021."

Paulsen lập luận rằng bài báo có thể dẫn đến "một vụ kiện đưa ra một vấn đề hiến pháp quan trọng mà Tòa án Tối cao có khả năng muốn xét xử và quyết định." Cả Baude và Paulsen đều là thành viên của Hiệp hội Federalist Society. Họ nói rằng có "nhiều bằng chứng" rằng Trump đã tham gia vào một cuộc nổi dậy.

⚪ ---- Với tư cách là các Đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, do Dân biểu James Comer (R-KY) lãnh đạo, bị ám ảnh và ám ảnh bởi cuộc điều tra Hunter Biden và nỗ lực của họ nhằm điều tra Tổng thống Joe Biden bằng cách nào đó đã nhận hối lộ thông qua hoạt động kinh doanh của con trai (Hunter Biden) - một cuộc điều tra chẳng đi đến đâu và họ thừa nhận đó là một trò quậy phá chính trị - cựu Thượng nghị sĩ Claire McCaskill (D-MO) nhấn mạnh trên MSNBC rằng con rể của cựu Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, rõ ràng có liên quan đến các giao dịch tham nhũng nghiêm trọng hơn nhiều so với bất cứ điều gì mà Cộng Hòa thậm chí đã cáo buộc Biden gia đình làm.

McCaskill, người từng làm công tố viên trước khi vào Quốc hội, cho biết: “Điều khiến tôi phát điên vì điều này là ánh đèn đỏ nhấp nháy xung quanh Jared Kushner. "Tại sao Thượng viện không bắt đầu điều trần [về Kushner]? Chúng ta hãy lướt qua những gì Jared Kushner đã làm. Y được giao để điều hành một danh mục đầu tư khổng lồ trong một chính phủ mà y không có kinh nghiệm. Điều hành chính sách đối ngoại trong tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Y không có kinh nghiệm. Y làm gì? Đầu tiên, y trở thành bạn thân nhất với thái tử của Saudi Arabia. Y thuyết phục Trump đến Saudi Arabia trong chuyến công du đầu tiên. Có thái tử trong phòng ăn của Bạch Ốc. Y làm tất cả những việc đó, và điều gì sẽ xảy ra ngay khi Trump rời nhiệm sở? Lần đầu tiên y bắt đầu một chuyến thăm quỹ đầu tư tư nhân. Y đi tới và yêu cầu thái tử hai tỷ đô la. Và bạn biết ủy ban điều hành quỹ tài sản có chủ quyền cho Saudi Arabia nói gì không?... Họ nói, đây thực sự là một ý tưởng tồi. Họ đã làm theo ý họ và thất bại thảm hại trong mọi bài kiểm tra về sự siêng năng. Và phí quản lý quá cao. Họ khuyến nghị không nên đầu tư hai tỷ đô la. Tất nhiên, thái tử Saudi Arabia đã đến và bác bỏ ý kiến ủy ban, và đưa cho Jared Kushner hai tỷ đô la."

Ngược lại, McCaskill lưu ý, cựu Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin cũng đã ép chính phủ Saudi Arabia, thông qua các mối quan hệ với Trump của ông, cố gắng đầu tư vào công ty của ông và nhận được một nửa số tiền với phí quản lý thấp hơn nhiều. "Đây là một vụ xì căng đan lớn," cô nói. "Tôi không hiểu tại sao Thượng viện không điều trần về tất cả những sai lầm của Trump. Và tôi thậm chí không nói về số tiền họ kiếm được từ các chính phủ nước ngoài khi họ còn đương chức."

McCaskill cảnh báo rằng việc các đảng viên Đảng Dân chủ không điều tra kỹ Kushner tại Thượng viện là "một cách hay để đưa ra mọi tiêu đề về Hunter Biden và khiến mọi người quên đi những gì gia đình Trump đã làm: ăn bám lớn khi họ còn đương chức và thậm chí còn ăn miếng trả miếng lớn hơn với ảnh hưởng của cái tên Trump sau khi họ rời nhiệm sở. Tôi thực sự nghĩ rằng những gì Hunter Biden đã làm - tôi không đồng ý với những gì anh ấy đã làm, tôi không biết liệu cha anh ấy có đồng ý với những gì anh ấy đã làm không. Tôi biết rằng anh ấy đã bị cái chết dày vò về đứa con trai khác của ông ấy và việc Hunter nghiện. Nhưng tôi biết điều này. Tôi biết rằng chúng ta càng cho họ một sân chơi rộng mở để cố giả vờ như Joe Biden đã làm điều gì đó sai trái vì Hunter, thì chúng ta càng phạm phải sai lầm lớn hơn. Chúng ta cần giải thích với người dân Mỹ, thứ nhất, Joe Biden không làm gì sai, chúng ta không có bằng chứng cho thấy ông ấy đã làm gì sai, thứ hai, đừng nhìn qua đây, hãy nhìn vào sự nhếch nhác thực sự đã chiếm giữ Bạch Ốc trong thời gian trước đó."

⚪ ---- Cựu thống đốc New Jersey và ứng cử viên tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa Chris Christie đã chỉ trích Trump vì đã tuyển dụng các thành viên trong gia đình ông tại Bạch Ốc và cho rằng có động cơ tham nhũng khiến Trump có chiến lược gia Phòng Bầu dục lúc bấy giờ là Jared Kushner đại diện chính phủ Hoa Kỳ đến các nước khác.

Christie nói với khán giả là những người ủng hộ chính trong Đảng Cộng hòa của ông: "Tại sao bạn lại cử Jared Kushner đến Trung Đông khi bạn có Rex Tillerson và Mike Pompeo làm ngoại trưởng? Hai người đàn ông cực kỳ thành đạt. Bạn cử anh ấy đến để làm gì? Chúng tôi đã tìm ra câu trả lời 6 tháng sau khi y rời nhiệm sở. 2 tỷ đô la từ Saudis cho Jared Kushner và Ivanka Trump. 2 tỷ USD. Và bởi vì Trump đã làm tất cả những điều này và hơn thế nữa, Trump đang bình thường hóa hành vi này và bây giờ chúng ta có một tổng thống khác đang làm chính xác điều tương tự và cho phép Hunter Biden kiếm tiền thô bạo từ các chính phủ nước ngoài và bán quyền tiếp cận với Joe Biden.”

Các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện, mặc dù đã tiến hành cuộc điều tra kéo dài hàng tháng về Hunter Biden, đã thú nhận không có bằng chứng trực tiếp rằng Tổng thống Joe Biden đã thu lợi cá nhân hoặc các chính sách của ông là sự mở rộng các mối quan hệ kinh doanh của con trai ông. Tuy nhiên, Christie cam kết rằng nếu đắc cử, ông sẽ cấm những người thân của mình viện dẫn vai trò tổng tư lệnh của mình để nâng cao hồ sơ nghề nghiệp của họ.

"Hôm nay tôi được một số phóng viên hỏi, 'Bạn sẽ làm gì để đảm bảo điều đó không xảy ra?' Câu trả lời đơn giản là đừng để gia đình tôi đến gần Bạch Ốc sau khi tôi giành chiến thắng”, Christie nói. "Nhưng đó không phải là điều tôi sẽ làm bởi vì tôi là một nhà lãnh đạo và gia đình tôi tôn trọng tôi và tôi tôn trọng họ. Và tôi sẽ nhìn vào mắt mọi người và nói, 'Không ai kiếm được việc làm trong chính phủ này và không ai kiếm được tiền từ về những gì tôi đang làm cho người dân Mỹ.' Đó sẽ là quy tắc trong chính quyền của tôi. Tôi sẽ chấm dứt tình trạng rạn nứt gia đình đang diễn ra."

Christie nói thêm rằng "Chúng ta không phải là một nước cộng hòa thuộc thế giới thứ ba. Chúng ta là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và đã đến lúc gia đình Donald Trump rời khỏi con búp bê công cộng và quay trở lại New York, nơi họ thuộc về."

⚪ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith khuyến nghị rằng bồi thẩm đoàn cho vụ can thiệp bầu cử năm 2020 của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được chọn vào ngày 11 tháng 12/2023 và phiên tòa sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 1/2024, theo hồ sơ tòa án cho thấy hôm thứ Năm.

Smith giải thích: “Ngày xét xử vào ngày 2 tháng 1/2024 thể hiện một phiên tòa diễn ra nhanh chóng phù hợp vì lợi ích công cộng và vì lợi ích của công lý, đồng thời cho bị cáo thời gian để chuẩn bị bào chữa và nêu các vấn đề pháp lý trước khi xét xử với Tòa án”. Smith nói thêm rằng dự đoán rằng việc tạo ra bằng chứng sẽ được "về cơ bản hoàn thành" vào ngày 28/8/2023. Cuối cùng, Smith ước tính rằng phiên tòa sẽ kéo dài khoảng 4 đến 6 tuần.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và phụ tá cá nhân của ông Walt Nauta đã không nhận tội hôm thứ Năm đối với các cáo buộc bổ sung chống lại họ trong vụ kiện giấu tài liệu mật. Bị cáo thứ ba, Carlos De Oliveira, quản lý khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, sẽ bị truy tố ngày 15/8.

Phiên tòa đã được ấn định vào ngày 20/5/2024. Trump bị truy tố tội vi phạm Đạo luật Gián điệp, trong khi ông, Nauta và De Oliveira bị truy tố tội khai man và âm mưu cản trở công lý, cùng các cáo buộc khác. De Oliveira cũng phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến việc tiêu hủy tài liệu.

⚪ ---- Trump đã lên tiếng chối bỏ trước cáo buộc gần đây của cựu Phó Tổng thống Mike Pence rằng Trump yêu cầu Pence "coi thường" Hiến pháp Hoa Kỳ. Trump cho rằng những tuyên bố gần đây của Pence là do ảnh hưởng của các cố vấn như Marc Short, ngụ ý rằng quyết định của Pence là sai lầm do cố vấn kém: "Số phiếu thăm dò ý kiến của Pence vừa giảm xuống từ mức vốn đã thiếu máu. Liddle' Mike giờ muốn trở thành một người cứng rắn. Pence lẽ ra đã có thể trở nên vĩ đại, nhưng đã chọn một con đường khác."

⚪ ---- Đồng phạm 6 của Trump bị 2 cô tố với cảnh sát đã sờ mó thô tục, chịu nhận tội gây mất trật tự, được tòa Arizona tha tội sờ mó. Một người phụ nữ đã nói với cảnh sát rằng Boris Epshteyn, cố vấn lâu năm của Donald Trump, đã sờ mó thô tục trên thân thể cô và em gái của cô tại một hộp đêm ở Scottsdale, Arizona vào năm 2021. Trong đoạn phim quay với máy camera mang trên người cảnh sát do báo The Arizona Republic thu được, có thể nghe thấy người phụ nữ nói, “Cả đêm ông ta sờ soạng tôi và em gái tôi, đặc biệt là em gái tôi. Ông dồn em tôi vào chân tường và tóm lấy cô wm tôi và làm cô cực kỳ khó chịu… thò tay sờ vào ngực, sờ vào hông, sờ vào háng cô em tôi.

Người phụ nữ 27 tuổi mô tả Epshteyn là “mập, xấu xí, mặt như xệ xuống...” và nói rằng ông đang “quấy rối tình dục” họ. Báo The Arizona Republic cho biết Epshteyn bị truy tố tội tấn công sờ chạm, cố gắng lạm dụng tình dục, quấy rối nhiều lần và có hành vi mất trật tự. Ba cáo buộc đầu tiên đã bị tòa bác bỏ nhưng Epshteyn đã thú nhận phạm tội có hành vi gây mất trật tự và bị quản chế. Bản án đã được tòa án tách riêng vào tháng 1/2023. Báo New York Times đã gợi ý rằng Epshteyn là "Đồng phạm 6" được đề cập trong bản cáo trạng chống lại Trump vì âm mưu cử đại cử tri giả đến Đại cử tri đoàn để tranh cử cuộc bầu cử năm 2020. Epshteyn đã không trả lời yêu cầu bình luận của báo The Daily Beast.

⚪ ---- Biện lý quận Fulton đang điều tra nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 của Georgia cảnh báo nhân viên trong văn phòng của bà về một quảng cáo “xúc phạm và sai sự thật” do ban vận động tranh cử của Trump chạy trong tuần này. Một phụ tá của Trump đã xác nhận với The Hill rằng chiến dịch đang lên kế hoạch chạy một quảng cáo nhắm mục tiêu đến Fani Willis sẽ phát sóng ở Atlanta, Washington, D.C., Thành phố New York và các nơi khác trên khắp Hoa Kỳ.

Quảng cáo dài 1 phút tấn công Willis, Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James, Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg và công tố đặc biệt Jack Smith, gọi họ là “Biệt đội lừa đảo”. Quảng cáo chế giễu Bragg là “người theo chủ nghĩa cấp tiến”, gọi James là “theo chủ nghĩa xã hội” và tấn công Willis là “bất tài”, “hư hỏng” và “không trung thực.”

Willis, Biện lý quận Fulton, đã viết trong một bản ghi nhớ do báo Atlanta Journal-Constitution thu được rằng nhân viên của cô không nên đáp trả các cuộc tấn công sắp tới của Trump: “Nhiều người trong các bạn tốt với tôi, rất bảo vệ và sẽ đáp trả nếu ai đó tấn công tôi, văn phòng Biện lý hoặc đồng nghiệp của bạn. Bạn đừng có bình luận dưới bất kỳ hình thức nào về quảng cáo hoặc bất kỳ điều tiêu cực nào quảng cáo chống lại tôi, chống đồng nghiệp của bạn, chống văn phòng này trong những ngày, tuần hoặc tháng tới. Chúng ta không có cảm xúc cá nhân nào đối với những người mà chúng ta điều tra hoặc truy tố và chúng ta không nên bày tỏ bất kỳ cảm xúc nào. Đây là công việc [pháp lý] không bao giờ mang tính cá nhân. Tại văn phòng này, chúng ta truy tố dựa trên sự thật và luật pháp. Luật pháp là phi đảng phái. Bạn nên cảm thấy không cần phải bảo vệ tôi."

Willis, một đảng viên Đảng Dân chủ, dự kiến sẽ trình bày hồ sơ của Trump ra trước đại bồi thẩm đoàn vào tuần tới, theo nhiều báo, một dấu hiệu cho thấy cô đang chuẩn bị đưa ra cáo buộc chống lại Trump và các đồng minh của Trump về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 tại Georgia.

⚪ ---- Một thẩm phán tiểu bang ở Wisconsin đã cản trở nỗ lực của các đại cử tri giả của tiểu bang nhằm cố gắng bác bỏ một vụ kiện dân sự chống lại họ vì âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở tiểu bang đó, theo AP hôm thứ Năm. Thẩm phán Frank Remington của Quận Dane đã bác bỏ nỗ lực của mười đại cử tri giả và đã lên lịch xét xử với bồi thẩm đoàn vào tháng 9/2024. Hai đại cử tri Đảng Dân chủ và một cử tri đã khởi kiện, yêu cầu các đại cử tri giả và 2 luật sư của Trump phải bồi thường thiệt hại 2,4 triệu đô la, và tìm kiếm lệnh của tòa án cấm họ vĩnh viễn không được phục vụ với tư cách là đại cử tri thực sự.

Điều này xảy ra sau khi cùng thẩm phán trên hồi sinh đơn khiếu nại từ hội Law Forward nhằm tìm kiếm các biện pháp trừng phạt đối với các đại cử tri của Ủy ban Bầu cử Wisconsin. Trong một tuyên bố, Giám đốc Điều hành Đảng Cộng hòa Wisconsin Mark Jefferson tỏ ra thách thức và tự tin vụ kiện sẽ thất bại.

Tiyanie Sopheap Ly

Quận Cam: luật sư 31 tuổi, tốt nghiệp Harvard, ứng cử Dân biểu Dân Chủ, đột nhiên rút lui vì thấy đời quá ngắn, cần niềm vui khác.

Kim Bernice Nguyen

TIN VN. Kinh doanh 18 năm mới thấy giá gạo tăng từng ngày như bây giờ.

TIN VN. Vì sao xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ sụt giảm mạnh?

Các đại cử tri giả, những người được Trump và các cộng sự của ông lên kế hoạch làm cái cớ để cựu Phó Tổng thống Mike Pence loại trừ bất hợp pháp những người thật để đưa ra kết quả kiểm phiếu bầu cử, đã trở thành tâm điểm điều tra chính ở nhiều tiểu bang. Ở Georgia, họ là một phần của cuộc điều tra tội phạm của Biện lý quận Fulton Fani Willis. Tại Michigan, các đại cử tri giả đã bị Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Dana Nessel truy tố. Riêng Josh Kaul (Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Wisconsin) cho biết ông có thể tự mình đưa ra các cáo buộc của tiểu bang, trong khi chờ kết quả điều tra liên bang.Các đại cử tri giả ở Wisconsin và Michigan đã trở thành tâm điểm quan trọng của quốc gia sau khi có thông tin tiết lộ rằng Thượng nghị sĩ Ron Johnson (R-WI) bị cáo buộc đã cố gắng cung cấp thông tin về họ cho Pence trước khi được chứng nhận. Johnson đã thú nhận có liên quan đến kế hoạch này nhưng đã hạ thấp vai trò của mình.⚪ ---- Đọc tài khoản Twitter của Trump có thể là một mảnh ghép thiết yếu để Công tố đặc biệt Jack Smith chứng minh ý định của Trump trong cuộc điều tra bầu cử năm 2020, theo các chuyên gia pháp lý nói với Areeba Shah của báo Salon trong một phân tích hôm thứ Năm. Luật sư phiên tòa xét xử Atlanta Ted Spaulding nói với Salon, "Việc truy cập vào tài khoản Twitter của [Trump] có thể cực kỳ có lợi cho bên công tố. Họ đang tìm kiếm bằng chứng về suy nghĩ của Trump dẫn đến ngày 6 tháng 1 để chứng minh ý định phạm tội. Đó là điều bình thường rất khó chứng minh vì bạn không thể thực sự hiểu được tâm trí của bị cáo. Ý tưởng là các bài đăng trên Twitter của Trump có thể cung cấp cho họ cái nhìn sâu sắc về những gì Trump đang nghĩ và cuối cùng là ý định của Trump."Cựu cố vấn Ủy ban 6/1 của Hạ viện Temidayo Aganga-Williams đồng ý, nói rằng quyền truy cập vào tài khoản là "một phần thiết yếu để hiểu hành động hậu bầu cử của Trump." Trump đã tweet một cách giận dữ trước cuộc tấn công vào Điện Capitol, kêu gọi mọi người đến thủ đô D.C. để tham dự một cuộc biểu tình ở một khu vực khác của Trung tâm thương mại, nói rằng nó "sẽ rất hoang dã!" Nhiều người đã tham dự cuộc biểu tình đó, tại đó Trump và những người ủng hộ ông đã tiếp tục kích động đám đông bằng những bình luận về kết quả kiểm phiếu bầu cử, đã tiếp tục tham gia vào đám đông tại Điện Capitol, nơi họ hô vang "Hãy treo cổ Mike Pence!"⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu viết trên Telegram rằng "tất cả các ủy viên quân sự khu vực" đã bị sa thải sau kết luận thanh tra các văn phòng ghi danh và nhập ngũ cho tân binh: "Chúng tôi đang sa thải tất cả các ủy viên quân sự khu vực. Hệ thống này nên được điều hành bởi những người biết chính xác chiến tranh là gì và tại sao sự hoài nghi và hối lộ trong chiến tranh là tội phản quốc cao độ."Trước đó, Cục Điều tra Nhà nước (SBI) đã mở 112 thủ tục tố tụng hình sự đối với các quân ủy khu vực và Cơ quan Phòng chống Tham nhũng Quốc gia (NACP) cho biết họ đang giám sát lối sống của 135 người đứng đầu các văn phòng nhập ngũ trong bối cảnh các cáo buộc tham nhũng.⚪ ---- Không quân Ukraine cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã bắn hạ 1 trong 4 hỏa tiễn đạn đạo siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal được phóng vào khu vực Kiev trước đó trong ngày. Ba hỏa tiễn khác đã bắn trúng mục tiêu, bao gồm cơ sở hạ tầng dân sự và khu dân cư. Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 1 trẻ em chết trong các cuộc tấn công và một số người bị thương. Đầu ngày hôm Thứ Sáu, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Moscow, nhưng không đạt được mục tiêu, theo chính phủ Nga.⚪ ---- Người phát ngôn của Sở Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) Andriy Yusov cảnh báo Nga có thể sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công vào Moscow đến từ Ukraine. “Khái niệm về an ninh ngày càng xa vời với người dân Moscow,” Yusov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Kyiv Post đăng hôm thứ Sáu. "Với sự năng động của những tháng gần đây, số lượng, địa lý và cường độ, sẽ hợp lý khi cho rằng sự gia tăng các cuộc tấn công hàng ngày," ông nói thêm.Người phát ngôn của GUR bày tỏ hy vọng rằng các cuộc tấn công sẽ thuyết phục người dân Nga đưa ra kết luận "đúng" về việc liệu bây giờ có nên tin truyền hình Nga và tuyên truyền của Nga hay không" và "có nên tiếp tục ủng hộ chế độ tội phạm hay không." Bình luận đưa ra sau khi Nga nói rằng họ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine ở thủ đô Moscow trước đó trong ngày mà không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại nào.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Sáu cho biết khoảng 900 lính Thủy quân Lục chiến Ukraine đã hoàn thành chương trình kéo dài 6 tháng, trong đó họ được Thủy quân lục chiến Hoàng gia và Biệt kích Quân đội huấn luyện để tiến hành các hoạt động đổ bộ bằng thuyền nhỏ, bao gồm cả các cuộc đột kích trên bãi biển. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói: “Chương trình huấn luyện này, do các biệt kích tinh nhuệ của Anh thực hiện, sẽ hỗ trợ Ukraine xây dựng lực lượng TQLC riêng biệt và mở rộng khả năng hoạt động trong môi trường biển”.Bộ cho biết thêm, khóa huấn luyện bao gồm việc sử dụng Vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo (NLAW) và hỏa tiễn phòng không Stinger, sử dụng súng cối và máy bay không người lái để trinh sát và phá hủy các chướng ngại vật bằng chất nổ như công sự chướng ngại vật chống xe tăng.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã bắn hạ 1 máy bay không người lái nhắm vào một cơ sở ở Moscow. Bộ này cho biết chiếc máy bay không người lái "bị ngăn chặn bởi các phương tiện tác chiến điện tử và rơi xuống một khu rừng ở phía tây thành phố". Không có thương vong hoặc thiệt hại. Trước đó, sân bay quốc tế Vnukovo gần Moscow đã bị đóng cửa do một máy bay không người lái, theo dịch vụ khẩn cấp cho biết. Sân bay đã được mở cửa trở lại sau hơn một giờ và trở lại hoạt động bình thường.⚪ ---- Nhà độc tài Nga Vladimir Putin chuẩn bị trấn áp nổi dậy trong tương lai ở Nga bằng cách cung cấp xe tăng cho Rosgvardia (Vệ binh Quốc gia Nga), theo phát ngôn viên Tình báo Quân đội Ukraine, Andriy Yusov. Yusov nói với các đài truyền hình Ukraine vào ngày 10 tháng 8: “Đây là một tín hiệu rất quan trọng, chủ yếu đối với người Nga. Vệ binh Quốc gia là một tổ chức được thành lập để bảo vệ bộ máy nhà nước. Nếu vũ khí hạng nặng được cung cấp cho nó, điều đó có nghĩa là về cơ bản họ đang chuẩn bị đàn áp các cuộc nổi dậy tương lai.” Yuso nói thêm rằng những chiếc xe tăng này của Nga có thể được sử dụng để chống lại dân thường ở Moscow.⚪ ---- Bộ Y tế Nga hôm thứ Năm cho biết số người bị thương trong vụ nổ ngày hôm trước tại một nhà máy ở Sergiyev Posad đã lên tới 80 người, trong đó một người chết. Bộ nhấn mạnh rằng 15 người đang được điều trị trong bệnh viện sau vụ nổ và 3 người được cho là đang trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, các dịch vụ khẩn cấp cho biết vụ nổ có thể do "vi phạm quy trình công nghệ".⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chính thức yêu cầu Quốc hội phê duyệt khoản tài trợ bổ sung 20,6 tỷ đô la cho Ukraine, bao gồm 13 tỷ đô la viện trợ quân sự và 8,5 tỷ đô la hỗ trợ kinh tế, nhân đạo và an ninh khác. Biden đã gửi thư cho các nhà lập pháp tìm kiếm khoản tài trợ như một phần của dự luật chi tiêu khẩn cấp lớn hơn trị giá 40 tỷ đô la, bao gồm cả quỹ cứu trợ thiên tai và an ninh biên giới."Tôi kêu gọi Quốc hội hành động nhanh chóng để cung cấp thêm kinh phí được yêu cầu để thực hiện theo cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ quê hương của người dân Ukraine và nền dân chủ trên toàn thế giới; để giải quyết sự thiếu hụt trong ứng phó thảm họa và hỗ trợ đầy đủ vùng đất hoang dã của chúng ta." Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Bạch Ốc (OMB) Shalanda Young cho biết trong thư.⚪ ---- Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ (ODNI) hôm thứ Năm đã công bố Chiến lược Tình báo Quốc gia năm 2023, tập trung vào sự cạnh tranh với Nga và Trung Quốc, cũng như "những thách thức toàn cầu chung", bao gồm biến đổi khí hậu và an ninh y tế."Chiến lược Tình báo Quốc gia nêu rõ những gì Cộng đồng Tình báo (IC) sẽ cần trau dồi để đạt hiệu quả trong tương lai: lợi thế về thông tin và công nghệ, một loạt quan hệ đối tác và lực lượng lao động tài năng và đa dạng khi chúng tôi theo đuổi tầm nhìn về một IC thể hiện các giá trị của nước Mỹ," Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines tuyên bố.ODNI đã liệt kê sáu mục tiêu mà cộng đồng tình báo Hoa Kỳ nên tập trung vào: định vị IC để tăng cường cạnh tranh chiến lược, tuyển dụng, phát triển và duy trì lực lượng lao động hoạt động như một cộng đồng thống nhất, cung cấp các giải pháp sáng tạo và có thể tương tác trên quy mô lớn, đa dạng hóa, mở rộng và củng cố quan hệ đối tác, mở rộng năng lực IC đối với các thách thức xuyên quốc gia và tăng cường khả năng phục hồi.⚪ ---- Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết ít nhất 23 người đã bị thương sau trận động đất xảy ra ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ sáng sớm Thứ Nă,. "23 công dân của chúng tôi, bao gồm 22 người ở Malatya và 1 người ở Adiyaman, đã bị thương do ngã hoặc nhảy từ độ cao", Koca cho biết trên X, trước đây gọi là Twitter. Trước đó, Trung tâm địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC) cho biết một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter với tâm chấn cách thành phố Malatya 11 km về phía Tây Nam đã làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ.⚪ ---- Trung Quốc xua một rừng tàu cá vào biển Philippines (Biển Đông VN ) để vét cá. Ít nhất 400 tàu cá nước ngoài, chủ yếu từ Trung Quốc, đang xâm phạm lãnh thổ Biển Tây Philippines ở Biển Đông, theo một chỉ huy quân sự cho biết hôm Thứ Tư. Phó Đô đốc Alberto Carlos, Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Miền Tây (Wescom) của Philippines cho biết khoảng 191 tàu trong số này đang ở khu vực lân cận Đá Vành Khăn (tên quốc tế: Mischief Reef) do TQ chiếm đóng tính đến thứ Tư. Đá Vành Khăn cách Palawan khoảng 134 hải lý hay cách TQ 602 hải lý.Carlos cho biết dựa trên lần giám sát gần đây nhất, “hơn 400” tàu cá đã ở bên trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý của Philippines. “Đây là bên trong EEZ, trong khu vực Wescom… Có thể, 85% trong số này là người Trung Quốc,” ông nói. Carlos cho biết họ đã nghi ngờ rằng các tàu cá TQ thực sự là tàu dân quân TQ, ghi nhận sự tham gia của hai tàu đánh cá TQ trong vụ quấy rối mới nhất. “Chúng tôi nghi ngờ rằng họ là những tàu dân quân nhận lệnh từ Cảnh sát biển (Trung Quốc)… Dường như họ đang làm việc… nhận lệnh từ Cảnh sát biển Trung Quốc,” Carlos.⚪ ---- Đi ăn tiệm sẽ tốn kém thêm, đắt hơn 8% so với năm ngoái. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, chi phí cho thức ăn tại nhà hàng trên toàn quốc vào tháng 6/2023 tăng cao hơn 8% so với tháng 6/2022. California đứng thứ hai trên toàn quốc trong danh sách các tiểu bang chi tiêu nhiều nhất cho việc đi ăn ngoài: cứ mỗi 2 tuần, 1 người California trung bình xài 140,29 đô la đi ăn tiệm.Tiểu bang duy nhất mà thực khách trả nhiều tiền hơn trong khoảng thời gian hai tuần là Hawaii, nơi mỗi người xài trung bình 149,36 USD tại các tiệm cứ mỗi 2 tuần lễ — thực tế là giảm 3% chi phí liên quan đến ăn uống so với năm trước.Các tiệm ăn đang bắt đầu gánh chịu hậu quả của việc chi phí tăng cao; dữ liệu từ dịch vụ đặt chỗ nhà hàng OpenTable cho thấy kể từ tháng 2/2023, lượng đặt chỗ trên khắp California đã giảm 5%, được xếp hạng trong số những mức giảm lớn nhất trên toàn quốc. Lượng đặt trước giảm 5% đó theo sau mức tăng 13% trong chi tiêu cho nhà hàng trên khắp California kể từ tháng 11 năm 2022.⚪ ---- Quận Cam: giết cô bạn gái đang có thai, bị bắt ở sân bay trên đường trốn ra khỏi Hoa Kỳ. Một người đàn ông 33 tuổi đã giết bạn gái của mình khi nghi cô có thai, đã ném xác cô vào thùng rác ở Anaheim và sau đó tìm cách trốn khỏi Hoa Kỳ, theo một công tố nói với bồi thẩm đoàn hôm thứ Hai. Amer Saleh Alhasan bị truy tố tội giết người vào ngày 30/10/2018, giết, 38 tuổi ở Santa Ana. Ly sống với ba đứa con - một con gái và hai con trai - và làm việc ca đêm, Phó biện lý Janine Madera nói, vào ngày 29/10/2018, người ta nhìn thấy cô Ly lần cuối trong bộ đồng phục công sở đang phục vụ bữa sáng cho các con trước khi đưa chúng đến trường.Đến ngày hôm sau, không ai nghe tin gì về cô Ly. Tất cả các cuộc gọi đều được chuyển đến hộp thư thoại của cô. Gia đình đã gọi cảnh sát để thông báo về việc cô mất tích. "Nhưng sáng sớm hôm đó, họ đã tìm thấy thi thể của cô Ly" được nhét trong một chiếc túi vải thô màu đỏ được đặt trong thùng rác, Biện Lý Madera nói. Nguyên nhân cái chết là do bị siết cổ, Madera nói.Madera cho biết camera giám sát đã thu được hình ảnh một chiếc SUV màu trắng đi ngang qua thùng rác. Ly chưa tới sở hôm mất tích. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy chiếc Honda Odyssey của cô bị bỏ trong một bãi đậu xe của Walmart tại 1340 S. Beach Blvd. ở LaHabra. Alhasan bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles vào ngày Halloween với vé một chiều đến Jordan, Madera nói. DNA của cô Ly được tìm thấy dưới móng tay của Alhasan, trên tay cầm hành lý trong thùng rác và trên nắp thùng rác, Madera nói.⚪ ----Một ứng cử viên Đảng Dân chủ tranh chiếc ghế quốc hội ở California hiện do Dân Chủ Michelle Steel (Cộng Hòa-CA) nắm giữ đã đình chỉ chiến dịch tranh cử của anh —và anh này đã giải thích về lý do tại sao. Aditya Pai, một luật sư 31 tuổi tốt nghiệp Harvard, đã viết trong một email được một phóng viên chia sẻ trên Twitter: “Cuộc đời thật ngắn ngủi. Tôi tin rằng một người nên tận hưởng công việc của họ. Trong bốn tháng qua, tôi đã không tận hưởng của tôi."Trong khi Pai mô tả chiến dịch của mình một cách tích cực, với thành công trong việc gây quỹ, vận động mọi nơi trong quận CA-45 và truyền bá “một thông điệp hoạt động gây được tiếng vang ở đây trong quận màu tím,” anh ấy thừa nhận “trái tim của tôi không hoàn toàn ở trong đó. Tôi vô cùng yêu thích các chủ đề: chính trị, luật pháp, chính sách, chính phủ. Tôi thích giúp đỡ mọi người. Nhưng ít nhất tại thời điểm này, tôi không tận hưởng cuộc sống của một chính trị gia,” Pai nói. “Và nếu tôi đủ may mắn để được bầu, thì bây giờ tôi chắc chắn, tôi sẽ không hài lòng ở Quốc hội.” Ngoài “thiếu niềm vui” chung chung, Pai không đi vào chi tiết cụ thể về điều gì đã thay đổi suy nghĩ của anh ta. Hiện thời ghế Dân biểu này, phía Dân Chủ cũng có côtranh cử, hy vọng bứng ghế DB STeel.⚪ ---- Quận Cam: kiện Disneyland vì bị 1 chó bảo vệ cắn. Một người đàn ông 81 tuổi ở Nevada đang kiện Disneyland của Anaheim, cho rằng một con chó bảo vệ đã tấn công ông, cắn vào bụng ông. Hồi năm 2022, người điều khiển con chó bảo vệ đã phạm sai lầm khiến người đàn ông va phải con chó rồi bị chó cắn. Vụ kiện “yêu cầu bồi thường cho vết thương thể xác, đau đớn, đau khổ về tình cảm và chi phí điều trị y tế trong quá khứ và tương lai.” Ông cụ lúc đó được đưa đến bệnh viện và được điều trị “vết thương bằng thuốc kháng sinh”.⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Việc giá gạo trong nước tăng giá từng ngày theo gạo xuất khẩu đang khiến đại lý, quán ăn bình dân… như "ngồi trên đống lửa”. Theo khảo sát của Tiền Phong , nửa tháng nay, giá gạo tăng theo từng ngày khiến giới buôn gạo cũng chóng mặt. Chị Bùi Thị Hằng (quận Thanh Xuân - Hà Nội ) cho biết, đã 18 năm trong nghề buôn gạo, nhưng chưa năm nào thấy giá gạo tăng mạnh như năm nay. “Mỗi hôm gạo tăng thêm 200-300 đồng/kg khiến chúng tôi rất đau đầu, phải nghĩ cách để điều chỉnh khéo giữ chân khách. Ví dụ, gạo Bắc Thơm, tháng trước khoảng 15.000/kg giờ lên 17.000/kg. Gạo dẻo 64 tăng từ 14.000 đồng/kg lên 17.000 đồng/kg. Tính ra giờ đại lý bán gạo gần như không có lãi”, chị Hằng chia sẻ.⚪ ----Theo Báo Thanh Niên. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hàng dệt may Việt Nam nhưng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Theo Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ đạt 6,96 tỉ USD, chiếm 44,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả ngành. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ đã giảm 25,4%. Trần Minh Thắng, Trưởng chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại San Francisco (Mỹ,) đã phân tích nguyên nhân khiến xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sụt giảm ở thị trường Mỹ. Hàng dệt may Việt Nam đang chịu tác động của cuộc cạnh tranh Trung - Mỹ và đạo luật chống lao động cưỡng bức đối với người Ngô Duy Nhĩ ở Tân Cương, Trung Quốc. Các nhà nhập khẩu của Mỹ đã và đang triển khai các biện pháp giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Đối với dệt may, Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp hàng đầu cho thị trường Mỹ, tuy nhiên thị phần đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 17,9%.⚪ ---- HỎI 1: Số người Mỹ tự sát năm 2022 là 49.449 người, tăng 2,6% so với 2021?ĐÁP 1: Đúng, tăng đều. Cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần tấn công người Mỹ không có dấu hiệu giảm bớt, với những con số thống kê tạm thời cho năm 2022 cho thấy các vụ tự tử đã tăng thêm 2,6% vào năm ngoái. Theo các quan chức tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, cơ quan này hôm thứ Năm đã công bố dữ liệu ban đầu cho năm 2022.Nhìn chung, 49.449 người Mỹ đã chết vì tự tử vào năm ngoái, tăng từ 48.183 người chết vào năm 2021, cơ quan này báo cáo. Bác sĩ Vivek Murthy của CDC viết: “Báo cáo hôm nay nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần tàn khốc ở Mỹ. Sức khỏe tâm thần đã trở thành thách thức xã hội và sức khỏe cộng đồng của thời đại chúng ta. Có quá nhiều người và gia đình họ đang đau khổ và cảm thấy cô đơn."Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Nữ phóng viên Úc gốc Hoa trong tù TQ: trong 3 năm qua, mỗi năm chỉ có 10 giờ đứng ỏ cửa sổ hứng ánh nắng mặt trời?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nhà báo Úc - bị giam ở Trung Quốc trong ba năm qua, tính đến cuối tuần này - lần đầu tiên lên tiếng trước công chúng. "Tôi nhớ mặt trời. Trong phòng giam của tôi, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, nhưng tôi chỉ có thể đứng trong đó 10 giờ mỗi năm", Cheng Lei nói trong một bức thư ngỏ gửi người dân Úc, viết cho các nhà ngoại giao, những người có thể nói chuyện với cô mỗi tháng.

"Tôi không thể tin rằng mình đã từng tránh nắng khi còn sống ở Úc... Có lẽ trời sẽ mưa trong hai tuần đầu tiên khi tôi trở lại Melbourne. Tôi đã không nhìn thấy một cái cây trong ba năm," cô nói. Cô là phóng viên tài chính, đang làm việc cho đài truyền hình tiếng Anh CGTN của cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc khi cô bị bắt và trải qua 6 tháng đầu tiên bị giam trong phòng biệt giam mà không bị buộc tội. Vào tháng 3 năm ngoái, cô Cheng đã bị xét xử bí mật và đang phải chờ đợi một năm bốn tháng sau để bị kêu án.

Đại sứ Úc tại Trung Quốc, Graham Fletcher, đã cố gắng vào tòa án để chứng kiến các thủ tục tố tụng nhưng không thành công. Ngay cả gia đình cô cũng không biết về những gì cô bị buộc tội, ngoài việc được cho là liên quan đến việc chuyển giao "bí mật quốc gia". Ở Trung Quốc, những gì cấu thành bí mật nhà nước là một khái niệm rất mơ hồ và có thể liên quan đến bất cứ điều gì mà chính phủ cho là nhạy cảm.

Bức thư được công bố hôm nay chứa đầy hoài niệm về cuộc sống của cô ở Úc, đất nước mà gia đình cô di cư từ tỉnh Hồ Nam đến khi cô mới 10 tuổi. Cô viết: "Năm 1987, tôi nhớ lần đầu tiên tôi đi cắm trại cùng gia đình, bố tôi lái chiếc xe hơi [Úc] $700. Tôi hồi tưởng lại từng chuyến đi bộ trong rừng, sông, hồ, bãi biển với những cuộc bơi lội và dã ngoại với cảnh hoàng hôn ảo giác, bầu trời lấp lánh những vì sao và bản giao hưởng im lặng và bí mật của bụi rậm."

Trong tù, cựu phát thanh viên truyền hình nói rằng cô "bí mật nói tên những địa điểm tôi đã đến thăm và lái xe qua" ở Úc. Trong những gì cô mô tả là "một bức thư tình gửi tới 25 triệu người", cô Cheng nói rằng cô nhớ lại lòng tốt của những người xa lạ cũng như bạn bè và rằng những ký ức về lòng tốt đó "đã trở lại với tôi và phục hồi tôi" sau song sắt. Cô ấy nói rằng cô ấy nhớ muối biển, sự hài hước của người da đen, vùng nhiệt đới Queensland và bầu trời xanh bất tận của Tây Úc, cũng như cát giữa các ngón chân của cô ấy.

Đã có một số suy đoán rằng việc tuyên án bà Cheng đã bị trì hoãn để trường hợp của bà có thể được sử dụng như một con bài mặc cả trong các thỏa thuận của chính phủ Trung Quốc với đối tác Úc. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã được mời đến Bắc Kinh để gặp Tập Cận Bình. Tuy nhiên, ông đang chịu áp lực từ Úc để không thực hiện chuyến đi cho đến khi cô Cheng và học giả người Úc gốc Hoa Yang Hengjun được trả tự do. Cuối bức thư của cô ấy có lẽ là dòng quan trọng nhất: "Hầu hết tất cả, tôi nhớ các con tôi."

Trong khi đó, Yang Hengjun được coi là một nhân vật gây chia rẽ trong giới bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động người Hoa ở nước ngoài. Yang hiện đang bị Chính phủTQ bắt giam, đối mặt với một tội danh gián điệp, nhưng không rõ cơ sở của cáo buộc này. Yang đã từng là học giả thỉnh giảng tại Đại học Columbia ở New York trong hai năm trước khi bị giam tại Trung Quốc vào tháng 1/2019.

Trong lễ rước đuốc Thế vận hội Mùa hè 2008 và trong các cuộc biểu tình sau đó, Yang kêu gọi sinh viên TQ ở Úc kiềm chế và cảnh báo rằng chủ nghĩa dân tộc quá độ Trung Quốc có thể tạo ra căng thẳng chủng tộc giữa người châu Á và người Úc da trắng.

.