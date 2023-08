Khẩu hiệu in trên máy bay "Bay là thích ngay" nghe rất gợi cảm. Báo Công an viết: vừa phá xong đường dây mại dâm có nhiều nữ tiếp viên hàng không, người mẫu tham gia, giá lên đến 3.000 USD/lượt. Hình chỉ để minh họa, không liên hệ tới bất kỳ ai hay bất kỳ công ty hàng không nào.

- Thẩm phán Aileen Cannon: cấm phóng viên mang thiết bị điện tử vào tòa.

- Các mục sư lo vì giáo dân MAGA nói: Tin Trump hơn tin Chúa Jesus... Tại sao Chúa Jesus dạy y hệt Đảng Dân Chủ?

- Báo Insider: Các cấp cao FBI đã bí mật cứu Trump, tháng 8/2022 đã dìm hồ sơ điều tra các đàn em thân tín của Trump

- 2 đồng bị cáo (De Oliveira và Nauta) của Trump trong vụ kiện tài liệu mật hôm nay ra tòa Florida.

- Trump xin Thẩm phán Aileen Cannon cho nhóm Trump "thảo luận và xem xét" các tài liệu mật tại nhà riêng ở Mar-a-Lago thay vì vào phòng an ninh đặc biệt.

- Thẩm phán Tòa Tối cao Clarence Thomas tận hưởng ít nhất 38 kỳ nghỉ do các tỷ phú thân tín chi trả.

- Cựu quan chức FBI Frank Figliuzzi cảnh báo trên MSNBC: các thuyết âm mưu của Trump dẫn tới bạo lực chết người.

- Trump: nếu có bản cáo trạng thứ 4 (dự kiến từ Georgia tuần sau), thì có thể là một điểm bùng phát

- Trump: không ký cam kết ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa nếu Trump thua cuộc bầu cử sơ bộ Cộng hòa.

- Trump: tuần sau sẽ nói tham dự tranh luận Cộng Hòa hay không.

- Fani Willis (Biện lý quận Fulton) sẽ đưa ra hơn một chục bản cáo trạng để truy tố Trump và đồng lõa

- Trump sẽ trốn sang Nga, hay qua Hoa Lục? Thẩm phán Beryl Howell lo ngại, Công tố Jack Smith nói không lo.

- Twitter Inc. bị tòa phạt 350.000 đô vì nộp công tố trễ dữ liệu tài khoản của Trump trong những ngày sắp bạo loạn 6/1/2021

- Utah: 1 người bị FBI bắn chết vì đe dọa ám sát Tổng Thống Joe Biden

- Hawaii cháy rừng: Ít nhất 36 người chết.

- Tổng thống Joe Biden ký lệnh: cấm xuất cảng sản phẩm khoa học tối tân sang TQ.

- TNS Dianne Feinstein (Dân Chủ) nhập viện vì té ngã tại nhà riêng ở San Francisco. Ngồi xe lăn, lãng đãng rồi.

- Cộng Hòa quy chụp: cậu Hunter Biden kinh doanh lời 20 triệu đô là vì bố (Joe Biden) tham nhũng (kiểu các con Trump và Trump?)

- Ecuador: lệnh khẩn cấp vì vụ ám sát ứng cử viên tổng thống Fernando Villavicencio.

- Lệnh hạn chế bay tại 2 sân bay của Moscow vì có báo cáo máy bay không người lái tấn công phi trường.

- Ukraine: mở hành lang nhân đạo tạm cho các tàu buôn đến hoặc đi từ 3 hải cảng ở Biển Đen.

- Zelensky: 3 người chết vì hỏa tiễn Nga tấn công Zaporozhye. Nga tố ngược: Ukraine bắn vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye nơi do Nga kiểm soát.

- Đức: đã gửi thêm 2 dàn phóng phòng không Patriot tới Ukraine.

- 1 người bị bắt tại thành phố Koblenz của Đức vì tình nghi làm gián điệp cho Nga.

- Quý bà cao niên khỏi khám nữa: chụp quang tuyến vú dò tìm ung thư vú sẽ có hại nhiều hơn lợi

- Quận Los Angeles: 1 người chết và 2 người bị thương vì 1 xe lao vào trụ sở 1 đại lý xe hơi ở Mission Hills.

- Vé độc đắc Mega Millions 1,58 tỷ đô bán ở Florida, nhưng vé bán ở California trúng 5 số, được giải 3.383.371 đô

- Quận Cam: thân thiện nhất với thú cưng trong quận là ở Irvine (thứ 33 Hoa Kỳ), hạng bét là Santa Ana (hạng 98).

- TIN VN. World Bank: Việt Nam thiệt hại 1,4 tỷ USD vì thiếu điện.

- TIN VN. Doanh nghiệp chế biến bánh phở, hủ tiếu, bún... kêu lỗ lớn vì giá gạo tăng.

- TIN VN. Phá đường dây mại dâm có nhiều nữ tiếp viên hàng không, người mẫu tham gia, giá lên đến 3.000 USD/lượt.

- HỎI 1: Y tế phụ sản Mỹ còn điểm D+ vì tỷ lệ sinh non Hoa Kỳ vọt lên 10,5% vào năm 2021, cao kỷ lục trong 15 năm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Tắm nắng có thể hại da, theo nghiên cứu mới? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-10/8/2023) ⚪ ---- Ít nhất 36 người được xác nhận đã chết trong các vụ cháy rừng lan rộng khắp quận Maui (tiểu bang Hawaii) trong hai ngày qua, trong khi hàng chục người phải nhập viện và hàng nghìn người phải sơ tán. Tất cả các trường hợp tử vong đã được ghi nhận tại khu định cư Lahaina, theo chính quyền địa phương cho biết.

Số người chết dự kiến sẽ tăng thêm khi các dịch vụ khẩn cấp tiếp tục các hoạt động ngăn chặn và cứu hộ. Ít nhất 3 đám cháy vẫn đang hoành hành trên đảo Maui, với những nỗ lực chữa cháy bị cản trở bởi gió mạnh.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với một số khoản đầu tư vào lĩnh vực công nghệ của Mỹ tại "các quốc gia đáng lo ngại", cụ thể nêu tên Trung Quốc cùng với Hồng Kông và Ma Cao. Biden viết trong sắc lệnh hành pháp: "Tôi ... thấy rằng sự tiến bộ của các quốc gia có liên quan đến các công nghệ và sản phẩm nhạy cảm quan trọng đối với khả năng quân sự, tình báo, giám sát hoặc hỗ trợ mạng của các quốc gia đó tạo thành một mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, mà có nguồn gốc toàn bộ hoặc một phần đáng kể bên ngoài Hoa Kỳ và một số khoản đầu tư nhất định của Hoa Kỳ có nguy cơ làm trầm trọng thêm mối đe dọa này.”

Một số biện pháp được đưa ra ngày hôm Thứ Tư bao gồm việc chính phủ Hoa Kỳ xác định xem các giao dịch với các công ty nước ngoài nên được "khai báo" hay "bị cấm", tùy thuộc vào mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Các quy định mới dự kiến sẽ được đánh giá lại trong một năm.

Các quan chức chính quyền nói rằng sắc lệnh này của Biden xuất phát từ các mục tiêu an ninh quốc gia hơn là lợi ích kinh tế và các danh mục mà nó đề cập đã được cố ý thu hẹp phạm vi. Lệnh tìm cách ngăn chặn khả năng Trung Quốc sử dụng các khoản đầu tư của Hoa Kỳ vào các công ty công nghệ của họ để nâng cấp quân đội đồng thời duy trì mức độ thương mại [ở các lĩnh vực ngoài khoa học] rộng lớn hơn đối với nền kinh tế của cả hai quốc gia, theo AP đưa tin.

Các quan chức Mỹ phân tích sắc lệnh, nói rằng trước giờ Trung Quốc đã khai thác các khoản đầu tư của Hoa Kỳ để hỗ trợ phát triển vũ khí và hiện đại hóa quân đội TQ. Các giới hạn mới không được điều chỉnh để làm gián đoạn nền kinh tế Trung Quốc, nhưng chúng sẽ bổ sung cho các biện pháp kiểm soát xuất cảng đối với chip máy tính tiên tiến từ năm ngoái đã khiến các quan chức Trung Quốc phản đối. Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cơ quan sẽ giám sát các khoản đầu tư, sẽ công bố một quy tắc được đề xuất với các định nghĩa phù hợp với sắc lệnh của tổng thống và trải qua quá trình lấy ý kiến ​​công khai.

⚪ ---- Thẩm phán Tòa Tối cao Clarence Thomas đã tận hưởng ít nhất 38 kỳ nghỉ do các tỷ phú có mối quan hệ tốt chi trả, cùng với 34 chuyến bay riêng và hàng chục vé VIP đến xem các sự kiện thể thao. Báo ProPublica cho biết họ đã phát hiện thêm những nhà hảo tâm giàu có đã tài trợ cho những kỳ nghỉ xa hoa của Thomas, tất cả những người chi tiền cho Thẩm phán Thomas đi nghỉ xa hoa đều làm việc trong các ngành bị ảnh hưởng bởi phán quyết của tòa án này.

Trích dẫn hồ sơ và các cuộc phỏng vấn, bản báo cáo cáo buộc rằng Thomas đã thực hiện nhiều chuyến đi du thuyền ở Bahamas với ông trùm dầu mỏ Paul Novelly, người mà gia đình và các công ty của ông đã quyên góp hào phóng cho các hoạt động bảo thủ. Wayne Huizenga, tỷ phú đứng sau đế chế Blockbuster Video, được cho là đã gửi chiếc phản lực 737 của riêng mình để đón Thomas trong ít nhất hai chuyến tới Nam Florida. Thomas và Novelly vẫn chưa bình luận về những tuyên bố trong báo cáo và Huizenga đã qua đời vào năm 2018.

Các chuyên gia đạo đức được phỏng vấn đã đặt câu hỏi tại sao Thẩm phán Thomas không tiết lộ một số món quà rõ ràng mà anh ấy được đối xử. Don Fox, cựu tổng cố vấn của Văn phòng Đạo đức Chính phủ Hoa Kỳ, được trích dẫn cho biết: “Đó chỉ là đỉnh cao của sự đạo đức giả khi mặc áo choàng và sống theo lối sống của một tỷ phú."

⚪ ---- Các cấp cao FBI đã bí mật cứu Trump, ngăn cản nỗ lực điều tra các thành viên thuộc nhóm thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump, theo lời một nhân viên phản gián trong FBI nói với Quốc hội, theo báo Insider. Báo này đưa tin hôm thứ Tư rằng đặc vụ này, có 14 năm với FBI, đã chuẩn bị một tuyên bố dài 22 trang cho các nhân viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện, trong đó anh tuyên bố nhữngông sếp của anh đã can thiệp vào công việc của anh trong “một cuộc đàn áp rất đáng ngờ đối với các cuộc điều tra và tình báo” nhằm bảo vệ “một số nhân vật hoạt động chính trị nhất định”, bao gồm “bất kỳ ai trong Bạch Ốc [của Trump] và bất kỳ cộng sự cũ hoặc hiện tại nào của Tổng thống Trump.”

Bản tuyên bố của viên chức FBI này dường như đã bị rò rỉ và đăng lên Substack vào tháng trước. Trong một cuộc phỏng vấn với Insider, nơi đã độc lập nhận được bản sao của tuyên bố, đặc vụ này nói anh được lệnh ngừng điều tra Rudy Giuliani và các đồng minh khác của Trump trong cuộc họp vào tháng 8/2022 mà anh mô tả là đỉnh cao của nhiều năm nỗ lực của cấp trên để dìm công trìnhc điều tra của mình. Scott Horton, luật sư đại diện cho người tố giác, nói với Insider rằng “thật đáng tiếc” khi tuyên bố của thân chủ của ông đã bị rò rỉ. Ông nói: “Chúng tôi đang ở giai đoạn sơ bộ của một quy trình bí mật. Tôi không thể đưa ra bất kỳ bình luận nào khác.”

⚪ ---- Hai đồng bị cáo trong vụ kiện tài liệu mật chống lại cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa án liên bang hôm nay, thứ Năm 10/8/2023, ở tòa Fort Pierce, Fla.. Carlos De Oliveira và Walt Nauta, các phụ tá lâu năm của Trump, phải đối mặt với nhiều cáo buộc cản trở cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Jack Smith về việc Trump bị truy tố trộm và giấu các hồ sơ mật của Hoa Kỳ sau khi rời Bạch Ốc.

Hai người đàn ông đã được lệnh xuất hiện lúc 10 giờ sáng trước Thẩm phán Hoa Kỳ Shaniek Mills Maynard để bào chữa cho 4 tội danh mới trong bản cáo trạng. Trump sẽ không có mặt tại phiên tòa này sau khi các luật sư của Trump thay mặt Trump đưa ra tuyên bố vô tội và Trump đã từ bỏ quyền xuất hiện.

De Oliveira dự kiến ​​xuất hiện lần thứ hai sau khi một thẩm phán liên bang ở Miami thả anh ta với số tiền thế chân 100.000 đô la vào ngày 31 tháng 7 và cho phép De Oliveira có thêm thời gian để tìm luật sư địa phương.

⚪ ---- Thẩm phán Aileen Cannon, người đang giám sát vụ tài liệu mật của Trump, đã từ chối đề nghị của các nhà báo về việc có thể mang thiết bị điện tử vào tòa án cho phiên tòa hôm thứ Năm. Nếu bà Cannon cho các phóng viên mang thiết bị điện tử, thì từ bên trong phòng xử án họ sẽ cung cấp thông tin cập nhật ra ngoài theo thời gian thực về vụ buộc tội. Cả Trump và Công tố đặc biệt đều không đưa ra quan điểm nào về yêu cầu này.

⚪ ---- Trump đã đệ trình một kiến nghị yêu cầu Thẩm phán Aileen Cannon cho phép nhóm của ông "thảo luận và xem xét" các tài liệu mật từ nhà riêng của ông tại Mar-a-Lago. Hồ sơ hôm thứ Tư lưu ý rằng nhiều bằng chứng trong vụ kiện tài liệu mật chống lại Trump không thể được xem bên ngoài trụ sở thông tin ngăn cách nhạy cảm (SCIF).

Kiến nghị của luật sư của Trump viết: "Tổng thống Trump trân trọng yêu cầu rằng Lệnh bảo vệ CIPA được đề xuất được sửa đổi để phê duyệt việc tái thiết lập một cơ sở an toàn mà trước đây Tổng thống Trump được phép thảo luận (và xem xét) thông tin mật trong nhiệm kỳ của ông với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ."

Công tố đặc biệt Jack Smith đã yêu cầu Thẩm phán Cannon, một người được Trump bổ nhiệm, đưa ra lệnh bảo vệ liên quan đến các tài liệu mật (nghĩa là, Công tố yêu cầu chỉ mở hồ sơ mật ra xem trong căn phòng có kỹ thuật ngăn chận bị quay phim và thu âm, và những người xem không có thiết bị điện tử để chụp hình, quay phim).

⚪ ---- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có tham gia cuộc tranh luận sơ bộ sắp tới của Cộng hòa diễn ra vào ngày 23/8 hay không. Nói với Newsmax, Trump bác bỏ quan điểm cho rằng ông thiếu can đảm để tranh luận, nhấn mạnh rằng sự cân nhắc của ông là một "câu hỏi về trí thông minh". Trong khi bày tỏ ý định tham gia, Trump nói rằng quyết định cuối cùng sẽ được tiết lộ trong tuần tới.

⚪ ---- Trump nói với Newsmax rằng nếu có bản cáo trạng thứ 4 (dự kiến từ Georgia tuần sau), thì đó có thể là một điểm bùng phát vì Trump tin người dân Georgia sẽ không chấp nhận một kết quả như vậy. "Hãy nhìn xem, tôi không nghĩ người dân Georgia... Tôi không nghĩ họ sẽ ủng hộ điều [bản cáo trạng truy tố] đó." Bình luận Trump đưa ra sau thông tin rằng Biện lý quận Fulton Fani Willis dự kiến sẽ đưa ra bản cáo trạng truy tố Trump vì Trump áp lực Brad Raffensperger (Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia) sau khi thấy thua phiếu Biden, yêu cầu tìm cho Trump 11,790 phiếu, và rồi hăm dọa các viên chức Cộng Hòa Georgia.

⚪ ---- Trump nói hôm thứ Tư, ông sẽ không ký cam kết ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa nếu ông thua cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa, trái với một yêu cầu để tham dự cuộc tranh luận đầu tiên vào cuối tháng này, AP đưa tin. "Tại sao tôi phải ký nó?" Trump nói trong một cuộc phỏng vấn trên mạng truyền hình Newsmax. "Tôi có thể kể tên 3 hoặc 4 người mà tôi sẽ không ủng hộ cho vị trí ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa. Vì vậy, ngay tại đó, có một vấn đề."

Trump từ chối nêu tên những ứng cử viên mà Trump không ủng hộ [nếu Trump tranh luận thua họ], nói rằng "không có lý do gì để xúc phạm họ." Nhưng Trump đã chỉ ra Thượng nghị sĩ Tim Scott của South Carolina và doanh nhân Vivek Ramaswamy để khen ngợi, nói rằng họ "rất tốt." Trump nói sẽ thông báo vào tuần tới liệu Trump có tham gia cuộc tranh luận hay không, dự kiến diễn ra vào ngày 23/8 tại Milwaukee, nhưng việc Trump từ chối ký vào bản cam kết cho thấy nhiều phần Trump sẽ không tham dự tranh luận.

Có 8 ứng cử viên Cộng Hòa nói rằng họ đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn để được đứng trên sân khấu tranh luận ở Milwaukee; ngoài các yêu cầu về bỏ phiếu và nhà tài trợ, họ cũng phải ký vào một tuyên bố cam kết không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh luận nào không được đảng Cộng Hòa chấp thuận, bao gồm cả các cuộc tranh luận tổng tuyển cử do Ủy ban Tranh luận Tổng thống tài trợ và cam kết sẽ ủng hộ người chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa.

⚪ ---- Cựu quan chức FBI Frank Figliuzzi cảnh báo trên MSNBC đêm thứ Tư rằng các thuyết âm mưu của Trump và các cuộc tấn công vào các quan chức liên quan đến việc điều tra và truy tố ông đang làm leo thang nguy cơ bạo lực khủng bố. Lo ngại này xảy ra sau khi các đặc vụ FBI bắn chết một người đàn ông Utah, người đã đưa ra những lời đe dọa chi tiết, cụ thể trên mạng xã hội về việc ám sát Tổng thống Joe Biden bằng một khẩu súng bắn tỉa khi tổng thống đang chuẩn bị tham dự một sự kiện ở Thành phố Salt Lake - một sự kiện mà Figliuzzi lo ngại có thể phổ biến hơn.

Figliuzzi, cựu phụ tá giám đốc phụ trách phản gián tại FBI, nói: "Chúng ta chắc chắn đã nhìn thấy bạo lực do Trump kích động với số lượng lớn người, một nghìn người đã bị bắt vì tham dự bạo loạn 6/1/2021. Chúng ta đã thấy những người sẵn sàng chết, bao gồm cả cô Ashli Babbitt, người đã tiêu thụ những thuyết âm mưu này của Trump, quấn trong lá cờ chiến dịch của Trump khi cô ấy xâm phạm an ninh tại Điện Capitol. Chúng ta đã thấy điều đó ở Cincinnati, nơi một người đàn ông vi phạm an ninh, hoặc cố gắng, tại văn phòng hiện trường Cincinnati của FBI. Cuối cùng người này chết trên cánh đồng bắp sau nhiều giờ ghìm súng kình chống. Tôi e rằng đây không phải là kết thúc của chuyện này, mà chỉ là sự khởi đầu, khi chúng ta tiếp tục thấy Trump và đồng bọn đưa ra những cáo buộc hèn hạ chống lại những người hiện đang truy tố Trump, cho dù họ là công tố viên hay thẩm phán. Vì vậy, điều này sẽ còn xảy ra nhiều hơn nữa. Và thách thức của cơ quan thực thi pháp luật, tất nhiên, là phải giải quyết vấn đề này trước khi điều thực sự tồi tệ xảy ra."

⚪ ---- Trump sẽ trốn sang Nga, hay qua Hoa Lục? Thẩm phán Beryl Howell lo ngại Trump có thể sẽ trốn truy tố. Thẩm phán tòa kháng án liên bang đã đưa ra lưu ý trong một vụ kiện do công ty Twitter kiện chính phủ liên bang sau khi được thông báo rằng Twitter không thể tiết lộ lệnh khám xét mà Công tố đặc biệt Jack Smith đã được cấp cho tài khoản @realdonaldtrump của Donald Trump.

.

Smith lập luận rằng có "cơ sở hợp lý để tin tưởng" rằng việc tiết lộ lệnh "sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng cho cuộc điều tra đang diễn ra" đối với Trump. Tòa án đồng tình với công tố. "Tòa án cũng tìm thấy lý do để tin rằng cựu Tổng thống sẽ 'trốn truy tố'", thẩm phán viết, đề cập đến quyết định ban đầu của Thẩm phán Tòa án quận Hoa Kỳ Beryl Howell chống lại Twitter. Tuy nhiên, Smith sau đó nói rằng chính phủ không có ý định tranh luận rằng Trump là một rủi ro bay ra khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ.

⚪ ----- Twitter Inc., hiện thuộc sở hữu của X Corp, đã bị phạt 350.000 đô la vì không tiết lộ thông tin được yêu cầu, liên quan đến tài khoản của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và khả năng can thiệp của Trump về lật ngược bầu cử năm 2020, theo một tài liệu gỡ niêm phong từ Tòa kháng án Hoa Kỳ cho thủ đô DC hôm thứ Tư.

Có thông tin tiết lộ rằng vào ngày 17 tháng 1/2023, công tố đã nộp đơn xin và nhận được lệnh buộc Twitter cung cấp dữ liệu được yêu cầu và lệnh không tiết lộ. Tòa án tin rằng việc tiết lộ lệnh sẽ "gây nguy hiểm nghiêm trọng cho cuộc điều tra đang diễn ra" đối với Trump vì Trump có thể "tiêu hủy bằng chứng, thay đổi kiểu hành vi, [hoặc] thông báo cho các đồng minh."

Ban đầu, công ty X trì hoãn việc nộp các tài liệu được yêu cầu, nhấn mạnh rằng lệnh nộp tài liệu đã "vi phạm Tu chính án đầu tiên (quyền tự do phát biểu) và Đạo luật truyền thông được lưu trữ." Sau đó, X quyết định tuân theo và cung cấp thông tin, nhưng chỉ 3 ngày sau thời hạn nhất định, do vậy bị phạt tiền vì trễ.

⚪ ---- Fani Willis, Biện lý quận Fulton, được cho là sẽ đưa ra "hơn một chục" bản cáo trạng để truy tố Trump và đồng lõa đã lật ngược bầu cử tổng thống năm 2020. Các nguồn quen thuộc với vụ án nói với CNN rằng bà Willis đang xem xét các truy tố nhóm Trump về tội âm mưu và tội làm tiền (racketeering), cho phép bà truy tố nhiều bị cáo. CNN cho biết Willis cũng đang điều tra về âm mưu đưa ra các đại cử tri giả mạo [ở Georgia] và về vi phạm hệ thống bầu phiếu.

.

Một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt ở Georgia đã nghe từ hơn 75 nhân chứng từ đầu năm nay. Các bản cáo trạng tiềm năng ở Georgia do Biện lý Willis sắp đưa ra là theo sau các cáo buộc liên bang đã đưa ra [ở Florida và ở thủ đô DC] do Công tố đặc biệt Jack Smith truy tố Trump về các tội liên quan đến trộm hồ sơ mật và lật ngược bầu cử.

⚪ ---- Hồ sơ tòa án cho thấy một người đàn ông ở Utah bị bắn chết hôm thứ Tư trong cuộc đột kích của FBI vì đe dọa ám sát Joe Biden đã đăng các bài đăng trên mạng xã hội đề xuất âm mưu bắn tổng thống trong chuyến thăm ngày 7 tháng 8 tại Utah, theo Fox 13 đưa tin. Craig Robertson viết, theo báo cáo: "Tôi nghe nói Biden sẽ đến Utah. Tôi lục tung bộ đồ Ghille cũ của mình và lau bụi khỏi khẩu súng bắn tỉa M24."Theo văn phòng FBI tại Salt Lake City, vụ nổ súng xảy ra khoảng 6:15 am giờ địa phương. Các đặc vụ đang thực hiện lệnh bắt giữ và khám xét tại một dinh thự ở Provo. Theo báo cáo, đây không phải là lần đầu tiên Robertson đe dọa một quan chức nhà nước trên mạng xã hội. Hồi tháng 3, Robertson cho biết anh dự định đến New York để giết Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg.⚪ ---- Hãy hình dung thế này: cô Ivanka hốt bạc từ nhiều giao dịch ở TRung Quốc và nhiều nước khác trong 4 năm giữ chức cố vấn ở Bạch Ốc, nhưng Dân Chủ chưa bao giờ chụp mũ ông bố là cựu Tổng Thống Trump tham nhũng vì việc kinh doanh của con. Bây giờ thì khác: Cộng Hòa nói rằng cậu Hunter Biden kinh doanh lợi nhuận 20 triệu đôla trong khi bố làm Phó Tổng Thống thời Obama, nghĩa là ông bố tham nhũng, theo bản tin CNN.CNN viết rằng các đảng viên Đảng Cộng hòa Giám sát Hạ viện đưa ra ý định cáo buộc Tổng thống Joe Biden tham nhũng ngay cả khi không có bằng chứng trực tiếp cho thấy ông được hưởng lợi tài chính từ các giao dịch kinh doanh nước ngoài của Hunter Biden, một sự thay đổi rõ ràng trong chiến lược của họ mà họ cho biết đã được đưa ra để điều tra tổng thống. Chiến lược mới được nhấn mạnh trong một bản ghi nhớ do ủy ban phát hành vào thứ Tư. Nhưng Hunter Biden chưa bị buộc tội hoặc kết tội nhận hối lộ vào thời điểm này.Bản ghi nhớ theo sau hối thúc ngày càng tăng từ nhiều Dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện - và chắc chắn là từ Trump - theo đuổi việc luận tội tổng thống đương nhiệm ngay cả khi không có cơ sở dữ liệu rõ ràng. CNN viết rằng cho đến nay, có vẻ như ủy ban Giám sát Hạ viện do Cộng Hòa lãnh đạo chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào cho thấy Tổng thống Biden được hưởng lợi cá nhân từ bất kỳ giao dịch kinh doanh nào của con trai ông. Nhưng Đảng Cộng hòa hiện đang khẳng định rằng họ không cần phải làm vậy.

Bản ghi nhớ viết: “Không ai trong Chính quyền Biden hoặc trong Nhóm thiểu số giải thích những dịch vụ nào, nếu có, mà Bidens và các cộng sự của họ đã cung cấp để đổi lấy hơn 20 triệu đô la thanh toán nước ngoài."

Tổng thống Biden đã phủ nhận có liên quan đến bất kỳ giao dịch kinh doanh nào của con trai mình. Trong một tuyên bố sau khi công bố bản ghi nhớ, người phát ngôn Bạch Ốc Ian Sams cho biết: “Hôm nay, Cộng hòa tại Hạ viện trong Ủy ban Giám sát đã công bố một bản ghi nhớ khác chứa đầy những 'tin tức', ám chỉ và định hướng sai đã tồn tại hàng năm trời - nhưng một lần nữa lại thiếu sót đáng chú ý là bất kỳ mối liên hệ nào với Tổng thống Biden.”

Dân biểu Dân chủ hàng đầu trong Ban giám sát, DB Jamie Raskin của Maryland, nói thêm: “Đảng Cộng hòa đã nhiều lần bóp méo và mô tả sai bằng chứng trong một nỗ lực minh bạch và ngày càng đáng xấu hổ để biện minh cho những lời kêu gọi vô căn cứ của họ về một cuộc điều tra luận tội và đánh lạc hướng ra khỏi chuyện Trump bị cáo buộc hình sự trọng tội còn tồn đọng trong ba cáo trạng khác nhau.”

⚪ ---- Các mục sư lo ngại vì giáo dân nói: Chúa Jesus không bằng Trump... Nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo Tin lành Russell Moore tiết lộ trong tuần này rằng nhiều mục sư Tin lành đã trở nên lo lắng rằng các giáo dân yêu mến Trump của họ đã trở nên hiếu chiến đến mức họ thậm chí từ chối những lời dạy của Chúa Jesus Christ. Trả lời phỏng vấn với NPR, Moore nói rằng nhiều mục sư đã kể cho ông nghe những câu chuyện đáng lo ngại về việc giáo dân của họ khó chịu khi họ đọc "Bài giảng trên núi" nổi tiếng, trong đó Chúa Jesus Christ tán thành các nguyên tắc tha thứ và thương xót là trọng tâm của giáo lý Cơ đốc.

"Về cơ bản, nhiều mục sư kể cho tôi nghe cùng một câu chuyện về việc trích dẫn Bài giảng trên núi, trong ngoặc đơn, trong bài giảng của họ - 'hãy đưa má kia ra' - [và] sau đó có người đến hỏi, 'Mục sư lấy những lời dạy đó ở đâu ra? Đó là lời nói của bọn Dân Chủ?'" Moore tiết lộ. “Và điều đáng lo ngại đối với tôi là trong hầu hết các tình huống này, khi mục sư nói, 'Tôi đang trích dẫn Chúa Jesus Christ theo nghĩa đen', thì câu trả lời sẽ không phải là 'Tôi xin lỗi'. Câu trả lời sẽ là, 'À, có, nhưng điều đó không còn hiệu quả nữa. Điều đó thật yếu.'"

Moore, người đã từng thẳng thắn chỉ trích việc nhiều người theo đạo Tin lành ủng hộ Trump, lập luận rằng điều này đã khiến ông kết luận rằng Cơ đốc giáo theo đạo Tin lành của Mỹ hiện đang gặp khủng hoảng: “Khi chúng ta đi đến điểm mà những lời dạy của chính Chúa Jesus bị coi là trái nghịch với chúng ta, thì chúng ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng." Moore cũng nói rằng một vấn đề là nhiều Cơ đốc nhân chỉ đơn giản là cảm thấy xa lạ và cô đơn, vì chính trị đã chiếm lấy các tổ chức cộng đồng mà các nhà thờ từng nắm giữ.

⚪ ---- Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm thứ Năm sau vụ ám sát ứng cử viên tổng thống Fernando Villavicencio. Theo tuyên bố trên truyền hình, tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài 60 ngày. Các cuộc bầu cử sẽ tổ chức vào ngày đã định, Chủ nhật, ngày 20 tháng 8. Villavicencio, một người chỉ trích gay gắt nạn tham nhũng và tội phạm có tổ chức ở nước này, đã bị giết bằng 3 phát súng vào đầu khi kết thúc một cuộc biểu tình chính trị ở Quito.

⚪ ---- Lệnh hạn chế bay đã được áp đặt tại các sân bay Vnukovo và Domodedovo của Moscow vào ngày 10/8/2023, vì có báo cáo máy bay không người lái tấn công phi trường. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti, trích dẫn dịch vụ báo chí của cảng hàng không Vnukovo, các hạn chế được thực hiện vì “những lý do độc lập với sân bay”. Các quan chức phi cảng Domodedovo tuyên bố rằng điều này được thực hiện "để đảm bảo các biện pháp an toàn chuyến bay bổ sung." Kết quả là hàng chục chuyến bay bị hoãn hoặc định tuyến lại.

Các báo cáo mới nổi trên các kênh Telegram chỉ ra rằng các sân bay đã kích hoạt “Plan Cover”, một giao thức được thiết kế để giải quyết các mối đe dọa tiềm ẩn do máy bay hoặc vật thể không xác định trên bầu trời gây ra. Trên mạng xã hội, cư dân địa phương báo cáo về các vụ nổ và “tiếng nổ.”

Một hành khách đang ngồi trên 1 máy bay tại một sân bay ở Moscow đã đăng trên Telegram về sự hỗn loạn trên bầu trời Moscow: “Tôi đang ngồi trên máy bay ở Vnukovo. Bầu trời đã đóng lại. Chúng tôi đã không thể cất cánh từ 1:30 giờ sáng. Các phi cơ khác lại không có quyền hạ cánh, chúng đang bay phải vòng quanh Ryazan. Những chiếc sắp hết nhiên liệu đang được chuyển hướng đến Sheremetyevo. Kết luận: máy bay không người lái đang bay.” Một nhân chứng khác dường như nói rằng 1 trong những máy bay không người lái đã bị bắn hạ. Cư dân Moscow viết trên mạng xã hội: “Tôi thấy (một máy bay không người lái) phát nổ.”

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết vào khoảng 4 giờ sáng, các hệ thống phòng không đã vô hiệu hóa thành công 2 máy bay không người lái chiến đấu bay về phía thành phố. Người ta tin rằng 1 máy bay không người lái đã được nhìn thấy ở Kaluga Oblast, trong khi chiếc còn lại được nhìn thấy ở khu vực lân cận Khu hành chính trung tâm Moscow.

⚪ ---- Hải quân Ukraine hôm thứ Năm đã thông báo về việc mở một "hành lang nhân đạo" tạm thời cho các tàu buôn đến hoặc đi từ các cảng Chornomorsk, Odessa và Yuzhny ở Biển Đen. Tuy nhiên, Ukraine chỉ ra trong tuyên bố rằng nguy cơ mìn ở Biển Đen và mối đe dọa quân sự từ Nga vẫn còn. Do đó, họ nhấn mạnh rằng "Tổ chức Hàng hải Quốc tế kêu gọi Nga tuân thủ các công ước quốc tế và ngăn chặn các mối đe dọa đối với thương mại hàng hải ở Biển Đen." Việc mở hành lang này diễn ra vào thời điểm việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen liên quan đến Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và LHQ vẫn chưa được giải quyết.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư báo cáo rằng 3 người đã chết trong một cuộc tấn công của quân đội Nga ở khu vực Zaporozhye. Zelensky xác nhận rằng chiến dịch phản công đang diễn ra. Ông cáo buộc Moscow phạm "tội ác chiến tranh" và nói thêm rằng "phản ứng đối với những kẻ khủng bố Nga sẽ ở tuyến đầu."

Trước đó cùng ngày, các cơ quan an ninh Nga nói với truyền thông nhà nước rằng Ukraine đã cố gắng tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy điện hạt nhân (NPP) Zaporozhye do Nga kiểm soát. Cố vấn của Zelensky Mykhailo Podolyak sau đó đã phủ nhận các cáo buộc.

⚪ ---- Chính phủ Đức nói hôm thứ Tư rằng họ đã gửi thêm 2 dàn phóng phòng không Patriot tới Ukraine. Trong gói vũ khí mới nhất cho Kiev, Berlin cũng sẽ cung cấp thêm 10 xe địa hình bánh xích Bandvagn 206, vật liệu xử lý vật liệu nổ, 5 phương tiện bảo vệ biên giới, 4 máy bay không người lái trinh sát VECTOR và 6.525 viên đạn khói 155 mm, cùng các mặt hàng khác.

⚪ ---- Một người đàn ông đã bị bắt tại thành phố Koblenz của Đức hôm thứ Tư vì tình nghi làm gián điệp cho Nga. Bị cáo bị tình nghi làm việc cho một cơ quan tình báo nước ngoài. Theo văn phòng công tố, người đàn ông này mang quốc tịch Đức và làm việc cho quân đội. Anh bị nghi ngờ đã liên lạc với Lãnh sự quán Nga ở Bonn và Đại sứ quán Nga ở Berlin và đề nghị "tự mình chủ động" hợp tác với chính phủ Nga, sau đó anh ta cung cấp thông tin tình báo liên quan đến nơi làm việc của mình.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (D-Calif.) đã phải nhập viện hôm thứ Ba sau khi vấp ngã tại nhà riêng ở San Francisco. “Sen. Feinstein đã đến bệnh viện một thời gian ngắn vào chiều hôm qua để đề phòng sau khi bị ngã nhẹ tại nhà. Tất cả các bản quét (scan) khám bệnh của bà đều tốt và bà đã trở về nhà,” một phát ngôn viên nói với The Hill.

Feinstein, 90 tuổi, gần đây đã có một khoảnh khắc có vẻ lãng đãng trong phiên điều trần của Ủy ban Thẩm định Thượng viện vào ngày 27.7: lẽ ra bỏ phiếu thì lại phát biểu. Chuyến thăm bệnh viện ở San Francisco diễn ra sau khi Feinstein bỏ lỡ nhiều tháng làm việc ở Washington vào đầu năm nay khi phải nhập viện vì vi-rút bệnh zona và các tác dụng phụ của nó. Kể từ khi trở lại làm việc vào tháng 5, bà đã ngồi xe lăn đến các sảnh của Điện Capitol và thường tỏ ra lãng đãng và mất phương hướng.

⚪ ---- Nghiên cứu mới chỉ ra rằng rủi ro của việc chụp quang tuyến vú để dò tìm ung thư vú có thể lớn hơn lợi ích đối với một số phụ nữ từ 70 tuổi trở lên. Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Ilana Richman, nhà nghiên cứu dịch vụ y tế và bác sĩ nội khoa nói chung tại Trung tâm Ung thư Yale ở New Haven, Conn. viết: "Đối với phụ nữ lớn tuổi và những người mắc các bệnh nghiêm trọng khác, nguy cơ chẩn đoán quá mức cao hơn và có thể hại nhiều hơn là lợi ích của việc sàng lọc."

Nghiên cứu bao gồm gần 55.000 phụ nữ từ 70 tuổi trở lên gần đây đã được sàng lọc ung thư vú, cho thấy nguy cơ chẩn đoán quá mức tăng theo độ tuổi. Cụ thể, khoảng 31% trường hợp ung thư vú được phát hiện ở phụ nữ từ 70 đến 74 tuổi được coi là chẩn đoán quá mức. Ở phụ nữ từ 74 đến 84 tuổi, có tới 47% trường hợp ung thư vú bị chẩn đoán quá mức. Nghiên cứu cho thấy rủi ro chẩn đoán quá mức cao nhất ở phụ nữ từ 85 tuổi trở lên. Những phát hiện đã công bố hôm thứ ba trong Tạp chí Biên niên sử về Y học Nội khoa (Annals of Internal Medicine).

⚪ ----- Quận Los Angeles: một người đã chết và 2 người khác bị thương sau khi một chiếc xe lao vào trụ sở 1 đại lý xe hơi ở Mission Hills vào sáng thứ Tư, khoảng 9:10 giớ sáng tại 11041 N. Sepulveda Blvd., theo Sở cứu hỏa Los Angeles. Người lái xe đã tông vào 2 nhân viên và 1 khách quen và chiếc xe của cô cuối cùng đã dừng lại ở khu vực tiếp tân khách hàng của tòa nhà. Một khách hàng bị mắc kẹt dưới gầm xe trước khi được những người xung quanh giải thoát, bao gồm cả 1 y tá đang làm nhiệm vụ đã bắt đầu hô hấp nhân tạo cho người phụ nữ.

⚪ ---- Một người dân California may mắn trở thành triệu phú mới nhất của tiểu bang sau kỳ quay số Mega Millions vào tối thứ Ba với giải độc đắc ước tính trị giá 1,58 tỷ đô la. Người duy nhất trúng giải độc đắc tỷ đô khớp với cả sáu con số là một người ở Florida, tuy nhiên, giải nhì đã được bán cho một người California. Các con số chiến thắng của đêm thứ Ba là 13, 19, 20, 32 và 33, và Mega Ball 14. Megaplier là 2X.

Một tấm vé trúng 5 con số đã được quay ở California, mang về giải thưởng trị giá 3.383.371 đô la. Chiếc vé chiến thắng giải á hậu đó đã được bán tại một trạm xăng 76 tọa lạc tại 8480 Lander Avenue ở Hilmar, California.

⚪ ---- Quận Cam: thân thiện nhất với thú cưng trong quận là ở Irvine (thứ 33 Hoa Kỳ), hạng bét là Santa Ana (hạng 98). Irvine là thành phố thân thiện với vật nuôi nhất ở Quận Cam. Khi tính đến khả năng đi bộ trong khu vực, hoạt động kinh doanh thú cưng và chi phí chăm sóc thú cưng, các chuyên gia đã so sánh 100 thành phố. Irvine đứng ở vị trí thứ 33 toàn quốc Hoa Kỳ.

Trong California, đứng cao hơn về thân thiện với thú cưng là: San Diego (thứ 24) và Sacramento (thứ 14). Cao nhất toàn quốc Hoa Kỳ là thành phố Scottsdale (tiểu bang Arizona). Ở vị trí cuối cùng là Baltimore (Maryland). Gần áp chót, cuối cùng là Santa Ana (Quận Cam, California) ở vị trí thứ 98.

⚪ ---- TIN VN. World Bank: Việt Nam thiệt hại 1,4 tỷ USD vì thiếu điện. Theo VnExpress. World Bank ước tính, phí tổn kinh tế của các đợt mất điện tháng 5, 6 vừa qua khoảng 1,4 tỷ USD, tương đương 0,3% GDP. Mất điện được tổ chức này nhìn nhận là một nguyên nhân bên cạnh sức cầu yếu tác động đến khu vực chế biến, chế tạo định hướng xuất khẩu của Việt Nam nửa đầu năm. Từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, miền Bắc thường xuyên bị mất điện. Nguyên nhân là lượng điện tiêu thụ tăng mạnh trong khi thủy điện, một trong hai nguồn cung chính bị sụt giảm huy động do hạn hán. Nhiều doanh nghiệp có nhà máy tại các khu công nghiệp phía Bắc vì thế bị cắt điện trong nhiều giờ, liên tục trong tuần. "Phí tổn kinh tế của các đợt mất điện miền Bắc vào tháng 5 và 6, khiến sản xuất bị gián đoạn, ước tính khoảng 1,4 tỷ USD, tương đương 0,3% GDP", bà Dorsati Madani, chuyên gia kinh tế cao cấp của World Bank, nói trong buổi họp báo sáng 10/8.

⚪ ---- TIN VN. Phá đường dây mại dâm có nhiều nữ tiếp viên hàng không, người mẫu tham gia, giá lên đến 3.000 USD/lượt. Theo báo Công an TPHCM. "Má mì" Mỹ Hạnh quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không và nhiều "hotgirl", người mẫu ảnh nổi tiếng, giá bán dâm từ 1.000 USD đến 3.000 USD/lượt. Ngoài việc môi giới cho gái bán dâm trên địa bàn TPHCM, Hạnh còn môi giới cho gái bán dâm đi tour... Tối 10/8, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây hoạt động môi giới mại dâm quy mô lớn, có sự tham gia 'đi khách' của các người mẫu ảnh, tiếp viên hàng không. Quá trình đấu tranh chuyên án, xác định Võ Thị Mỹ Hạnh (SN 1997; chỗ ở: đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp) từng là tiếp viên hàng không của 01 hãng hàng không (đã nghỉ việc vào ngày 05/10/2022), có quá trình làm việc lâu năm, thường xuyên tiếp cận với nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không, các "hotgirl", người mẫu ảnh nổi tiếng...

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp chế biến bánh phở, hủ tiếu, bún... kêu lỗ lớn vì giá gạo tăng. Theo báo Tuổi Trẻ. Giá gạo tăng đột biến gây khó khăn cho nguồn nguyên liệu đầu vào, các doanh nghiệp chế biến bột và các sản phẩm sau gạo như hủ tiếu, phở, bánh phồng tôm... cầm chắc thua lỗ 20%. Ông Phạm Thanh Bình - tổng giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi (tỉnh Đồng Tháp) - cho biết công ty chuyên xuất khẩu các sản phẩm sau gạo đi nhiều nước trên thế giới, trong đó 80% bánh phồng tôm đi châu Âu, phở xuất đi Nhật, Hàn, Pháp, Mỹ…, mỗi tháng công ty sản xuất 900 tấn sản phẩm sau gạo, trong đó có 300 tấn bột. Trung bình giá gạo nguyên liệu tăng từ 3.000 - 3.500 đồng/kg tính từ đầu tháng đến nay, thì doanh nghiệp đã cầm chắc thua lỗ 20%, chưa tính chi phí sản xuất. "Bán không có lời nhưng vẫn phải bán để giữ khách hàng, ổn định thị trường", ông Bình nói.

⚪ ----- HỎI 1: Y tế phụ sản Mỹ còn điểm D+ vì tỷ lệ sinh non Hoa Kỳ vọt lên 10,5% vào năm 2021, cao kỷ lục trong 15 năm?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một báo cáo vào tháng 2/2023 của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ sau 2 phút lại có 1 bà bầu chết trong khi mang thai hoặc sinh con: tử vong bà bầu đã tăng lên hoặc không thay đổi trên toàn thế giới từ năm 2016 đến năm 2020.

Ngoài ra, cứ 10 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ sinh non – và cứ 40 giây lại có một em bé chết. Trên toàn cầu, sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi, với các biến chứng do sinh non dẫn đến cái chết của 1 triệu trẻ em dưới 5 tuổi mỗi năm.

Riêng Hoa Kỳ vẫn phải chịu tỷ lệ tử vong bà bầu cao nhất trong các quốc gia có thu nhập cao trên toàn cầu. Và báo cáo 2022 March of Dimes Report Card, một bản đánh giá về sức khỏe bà bầu và trẻ sơ sinh, đã cho Hoa Kỳ điểm “D+” cực kỳ kém. Dữ liệu đó cũng tiết lộ rằng tỷ lệ sinh non trên toàn quốc Hoa Kỳ tăng vọt lên 10,5% vào năm 2021, mức cao kỷ lục trong 15 năm.

https://japantoday.com/category/features/health/us-preterm-birth-and-maternal-mortality-rates-are-alarmingly-high-outpacing-those-in-all-other-high-income-countries

⚪ ----- HỎI 2: Tắm nắng có thể hại da, theo nghiên cứu mới?

ĐÁP 2: Đúng thế. Người ta đã biết rằng "ánh sáng khỏe mạnh" của một làn da rám nắng thực sự đại diện cho tổn thương tế bào da. Nhưng một nghiên cứu mới về những người đi nghỉ hè ở niển để tắm nắng đã phát hiện ra rằng tắm nắng cũng có thể phá vỡ hệ vi sinh vật của da, làm thay đổi quần thể vi khuẩn sống trên da theo cách có thể gây hại cho sức khỏe.

Nhà nghiên cứu cấp cao Abigail Langton cho biết, hệ vi sinh vật phục hồi trong vòng một tháng, nhưng trong thời gian đó, một người sẽ dễ gặp các vấn đề về da hơn. Bà là giảng viên của Trung tâm Nghiên cứu Da liễu của Đại học Manchester, Anh: "Trong thời gian phục hồi 28 ngày sau kỳ nghỉ này, sức khỏe của da có thể giảm sút, khiến da dễ bị nhiễm trùng hoặc kích ứng hơn do mất Proteobacteria [một loại vi khuẩn sống trên da] và sự thay đổi tổng thể của hệ vi sinh vật trên da. cân bằng."

https://www.upi.com/Health_News/2023/08/09/vacations-sun-skin-microbiome/9331691588988/

.