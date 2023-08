Theo Đài Á Châu Tự Do. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sáng 9/8 (giờ Hà Nội) cho biết ông sẽ sớm đến thăm Việt Nam vì nước này muốn nâng tầm quan hệ và trở thành một đối tác lớn với Hoa Kỳ.

.

- RFA: Tổng thống Mỹ Biden nói sẽ sớm thăm VN.

- Lộ ra bản ghi nhớ của LS Kenneth Chesebro soạn cho Trump: có cách lật ngược thất cử 2020 bằng cách lập đại cử tri giả, tước quyền đếm của Pence để đưa quyền đếm cho Quốc Hội.

- Thẩm phán Tanya Chutkan ra lịch: thứ Sáu 11/8/2023 là điều trần về công tố xin lệnh bảo vệ chống lại ý định của Trump muốn lộ hồ sơ nhân chứng đề quấy nhiễu.

- Trump chọc quê: đừng gọi Chris Christie là con heo mập, tôi xin nói lịch sự rằng Chris không phải heo mập.

- Chris Christie: Trump đừng chọc quê, mà hãy tranh luận sơ bộ trực tiếp với tôi, nói thẳng vào mặt tôi

- Đài Fox sẽ tổ chức 2 kỳ tranh luận sơ bộ ứng viên tổng thống Cộng Hòa: ngày 23/8/2023 tại Wisconsin, và ngày 27/9/2023 tại California.

- Trump yêu cầu rút lại bản cáo trạng chống lại Trump

- Trump: Trump sẽ không bị tước bỏ quyền tự do phát biểu (Tu chính án thứ nhất)

- Joe Biden: một số "Cộng Hòa cực đoan" đòi hủy bỏ hành động chống biến đổi khí hậu do ông thực hiện.

- Các MAGA gốc Việt nên đổi giọng: Trump ca ngợi bà Hillary Clinton là đẹp tuyệt vời.

- Trump: Ron DeSantis nên chờ tới 2028 để ra ứng cử Tổng Thống

- Thống đốc Florida Ron DeSantis thay trưởng ban vận động tranh cử

- Tòa Tối cao bỏ phiếu 5-4 cho Joe Biden cấm "súng ma" (súng không có số sê-ri).

- Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đòi Tổng thống Joe Biden chứng minh không tham nhũng bằng cách nộp báo cáo tài khoản ngân hàng (Trump chưa bao giờ nộp)

- Cử tri Ohio với đa số 57%, bác bỏ nỗ lực Cộng Hòa làm khó quyền phá thai.

- Florida: vé số độc đắc Mega Millions trị giá 1,58 tỷ đô bán ra ở 1 tiệm tạp hóa Publix.

- Đài Loan: 11 máy bay phản lực và 5 tàu chiến TQ vào vùng nhận dạng phòng không Đài Loan

- Nga: 52 người bị thương sau vụ nổ 1 nhà máy liên hệ quân sự ở Sergiyev Posad, Nga.

- Ba Lan: thêm 2.000 chiến binh sẽ đến biên giới Ba Lan-Belarus.

- Người tiêu dùng Hoa Kỳ đang gánh khoản nợ thẻ tín dụng trị giá 1 nghìn tỷ đô la.

- Thủ phạm lờn thuốc kháng sinh là vì: ô nhiễm không khí.

- Chết vì cúm trong khu vực sẽ tăng đột biến, khi xây sân vận động lớn.

- Los Angeles: Hơn 11.000 công chức thành phố L.A. đình công 24 giờ1

- Quận Cam: cảnh sát Garden Grove nhờ quân khuyển, tịch thu ma túy, bắt 1 nghi can.

- Quận Cam: Laguna Beach ra luật nếu chó sủa liên tục 1/2 giờ hay sủa 1 giờ có ngắt quãng trong 24 giờ, chủ sẽ bị phạt.

- TIN VN. Gần 20% công nhân lao động phải vay nợ.

- TIN VN. Nhiều doanh nghiệp đang phải chịu lãi vay 14 – 15%/năm.

- HỎI 1: Cựu Thủ Tướng Nhật cảnh báo: Đài Loan cơ nguy bị Trung Quốc xóa sổ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nhân viên y tế Mỹ nguy cơ tăng tử vong vì thuốc quá liều? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-9/8/2023) ⚪ ---- Florida: vé số độc đắc Mega Millions trị giá 1,58 tỷ đô bán ra ở 1 tiệm tạp hóa Publix. Một người nào đó ở Florida đã giành được giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,58 tỷ đô la vào tối thứ Ba. Một cửa tiệm tạp hóa Publix ở Neptune Beach đã bán vé trúng thưởng, theo Xổ số Florida. Các con số chiến thắng là: 13, 19, 20, 32, 33 và quả bóng vàng, 14.

.

Khoản thanh toán 1,58 tỷ đô la sẽ thuộc về người chiến thắng nếu họ chọn nhận một khoản tiền hàng năm, được chia ra trong hơn 30 năm. Nếu chọn cách lãnh trọn 1 lần, người trúng số độc đắc hôm thứ Ba sẽ lãnh 783,3 triệu đô la. Lúc đó, tiền lãnh sẽ phải chịu thêm thuế liên bang. Nhiều tiểu bang cũng đánh thuế trúng xổ số. Mega Millions được chơi ở 45 tiểu bang, DC và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ.

.

⚪ ---- RFA: Tổng thống Mỹ Biden nói sẽ sớm thăm Việt Nam. Theo Đài Á Châu Tự Do. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sáng 9/8 (giờ Hà Nội) cho biết ông sẽ sớm đến thăm Việt Nam vì nước này muốn nâng tầm quan hệ và trở thành một đối tác lớn với Hoa Kỳ. Ông Biden đưa ra nhận xét khi phát biểu tại một buổi gây quỹ cho Đảng Dân Chủ ở tiểu bang New Mexico. Khi được hãng tin Reuters hỏi về thông báo của ông Biden, một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết "không có gì để chia sẻ thêm vào thời điểm này."

.

⚪ ---- Các công tố đã khai quật được một bản ghi nhớ chưa từng được biết đến trước đây do một luật sư liên minh với cựu Tổng thống Donald Trump soạn thảo, vạch ra kế hoạch lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 mà ngay cả luật sư này cũng biết là bất hợp pháp, theo báo The New York Times đưa tin hôm thứ Ba.

.

"Sự tồn tại của bản ghi nhớ ngày 6 tháng 12/2020 đã được đưa ra ánh sáng trong bản cáo trạng chống Trump tuần trước, mặc dù chi tiết của nó vẫn chưa rõ ràng. Nhưng một bản sao mà báo New York Times có được lần đầu tiên cho thấy luật sư Kenneth Chesebro, đã thừa nhận ngay từ đầu rằng Chesebro đang đề xuất 'một chiến lược táo bạo, gây tranh cãi' mà cuối cùng Tòa án Tối cao 'có khả năng' sẽ bác bỏ," theo các phóng viên Maggie Haberman, Charlie Savage và Luke Broadwater thuật lại. "Nhưng ngay cả khi kế hoạch cuối cùng không thông qua pháp lý ở cấp cao nhất, luật sư Chesebro lập luận rằng nó sẽ đạt được hai mục tiêu. Nó sẽ tập trung sự chú ý vào các cáo buộc gian lận cử tri và 'câu thêm thời gian cho chiến dịch tranh cử của Trump để giành chiến thắng trong vụ kiện sẽ tước bỏ phiếu đại cử tri của Biden và/hoặc thêm vào danh sách phiếu đại cử tri cho Trump.'"

.

Bản ghi nhớ lập luận về việc bổ nhiệm các đại cử tri giả và vạch ra chiến lược "thông điệp" để sử dụng đại cử tri giả để ngụy tạo bằng chứng về chiến thắng được cho là của tổng thống Trump.

.

Chesebro viết trong bản ghi nhớ: “Tôi tin rằng những gì có thể đạt được vào ngày 6 tháng 1/2021 không chỉ đơn giản là giữ cho Biden dưới 270 phiếu đại cử tri. Có vẻ khả thi là việc kiểm phiếu có thể được tiến hành sao cho Trump sẽ không bao giờ bị tụt lại phía sau trong cuộc kiểm phiếu đại cử tri, trừ khi và cho đến khi Biden có thể nhận được quyết định có lợi từ Tòa án Tối cao ủng hộ Đạo luật Kiểm phiếu Đại cử tri là hợp hiến, hoặc nói cách khác là công nhận Đạo luật Kiểm phiếu Đại cử tri quyền kiểm phiếu của Quốc hội (chứ không phải chủ tịch Thượng viện [Pence])." (ghi chú: LS Chesebro muốn gây rối loạn bằng đại cử tri giả, và có cớ tước quyền đếm phiếu đại cử tri từ tay PTT Mike Pence, và để Tòa Tối Cao trao quyền đếm này cho Quốc Hội.)

.

Theo bài báo, bản ghi nhớ, chưa bao giờ được phát hiện bởi Ủy ban ngày 6 tháng 1 của Hạ viện, đang được các công tố viên sử dụng như một bước ngoặt quan trọng để lộ âm mưu của Trump và các cộng sự của ông phát triển thành một âm mưu tội phạm. Điều này xảy ra ngay sau khi cựu tổng thống bị truy tố bốn tội danh như một phần của kế hoạch. Bản cáo trạng vạch ra 6 đồng phạm chưa bị truy tố.

.

⚪ ---- Các cử tri Ohio hôm thứ Ba đã thẳng thừng bác bỏ một dự luật bỏ phiếu của Đảng Cộng hòa được nhiều người coi là nhằm mục đích gây khó khăn hơn cho việc sửa đổi quy định quyền phá thai một ngày nào đó sẽ được thêm vào hiến pháp tiểu bang. Mặc dù "Issue 1" mà hơn 57% cử tri đã bỏ phiếu chống, theo phân tích của Decision Desk HQ, không đề cập rõ ràng đến quyền phá thai, nhưng nếu nó được thông qua, trước hết, sẽ gây khó khăn hơn cho các biện pháp do công dân khởi xướng thậm chí thực hiện. Và vì, thứ hai, dự kiến "Issue 1" sẽ nâng ngưỡng cần thiết để thông qua sửa đổi Hiến pháp từ đa số đơn giản lên 60%. Theo báo cáo của Politico, ban đầu dự kiến là "một cuộc bầu cử đặc biệt vào mùa hè không được chú ý, diễn ra ngoài năm", hàng triệu đô la cuối cùng đã được cả hai bên chi ra để thu hút sự chú ý đến cuộc bỏ phiếu.

.

Sẽ còn 1 cuộc bầu phiếu quan trọng vào tháng 11 tới ở Ohio, về Tu chính án được thiết kế để chống lại “dự luật nhịp tim” của Ohio, được đưa ra ngay sau khi Tòa án Tối cao lật ngược phán lệnh về quyền phá thai Roe vs Wade. Luật đó cấm hầu hết các vụ phá thai một cách hiệu quả — ngoại trừ trường hợp sức khỏe của phụ nữ mang thai và các trường hợp mang thai ngoài tử cung — nhưng luật này vẫn tạm thời bị một thẩm phán tiểu bang Ohio chặn. Cuộc bầu cử hôm qua, Thứ Ba 8/8/2023, không đề cập rõ ràng đến việc phá thai, nhưng cả Cộng Hòa và Dân Chủ đề nói rõ ngưỡng 60% là để ngăn chặn Tu Chính Án sắp bỏ phiếu, được thiết kế để khiến cử tri Ohio khó thông qua đề xuất sửa đổi vào tháng 11/2023.

.

⚪ ---- Một phiên điều trần để thảo luận về lệnh bảo vệ trong trường hợp của Công tố đặc biệt Jack Smith chống lại cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được ấn định vào ngày mốt, tức là thứ Sáu 11/8/2023 lúc 10 giờ sáng, theo CNN đưa tin. Phiên điều trần này sẽ đánh dấu lần đầu tiên Trump xuất hiện trước Thẩm phán Tanya Chutkan, người mà Trump chỉ trích là có âm mưu chống lại Trump. Các công tố viên đã yêu cầu một chỉ thị bảo vệ do tòa án ban hành để xử lý thông tin nhạy cảm và bí mật trong quá trình tố tụng, sau khi Trump hăm dọa sẽ tiết lộ vì quyền tự do phát biểu của Tu Chính Án số 1 trong Hiến Pháp. Công tố lo ngại khi Trump tiết lộ hồ sơ ra, làm lộ tên các nhân chứng có lời khai và họ sẽ bị những người cực đoan tấn công, quấy nhiễu.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump yêu cầu Bộ Tư Pháp rút lại bản cáo trạng chống lại Trump vì những nỗ lực bị cáo buộc nhằm lật ngược cuộc bầu cử 2020. Trump không đưa ra chứng cớ khi chỉ trích Ủy ban ngày 6/1 đã phá hủy hồ sơ và tài liệu, cho rằng hành động này là "không thể tưởng tượng được" (thực tế, nguồn tài liệu là Bộ Tư Pháp, ủy ban 6/1 của Hạ viện chỉ nhận phó bản từ FBI, nên không có chuyện phá hủy cái gì). Trump đặt câu hỏi về tính hợp pháp của bản cáo trạng và ví tình huống này giống như điều mà Trump cho là một cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 "gian lận và tham nhũng. Hệ thống này bị Gian lận và Tham nhũng, rất giống với Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Chúng ta là một Quốc gia đang Suy tàn”. (Hiển nhiên suy tàn vì những người như Trump, không đóng thuế trong 2 thập niên, tự khen trốn thuế là thông minh, và không đưa giấy thuế cho ai xem.)

.

⚪ ---- Trump lại giễu ứng cử viên đối thủ bằng cách "tôi kêu gọi mọi người đừng gọi Chris Christie là con heo mập." Trump nói những nhận xét công khai mới nhất của Trump về cân nặng của cựu thống đốc tiểu bang New Jersey Chris Christie là “cực kỳ tôn trọng”. Tại một cuộc mít tinh ở New Hampshire vào hôm thứ Ba, Trump không thể cưỡng lại việc đưa ra một bình luận khác về sự xuất hiện của Christie, đối thủ sơ bộ tổng thống Cộng Hòa 2024 của Trump. “Christie, anh này đang ngồi ăn bây giờ đấy nhé,” Trump nói, khiến những người ủng hộ cười và reo hò. “Anh này không thể bị làm phiền.” TRump chỉ vào một ai đó trong đám đông và nói: “Thưa ngài, xin đừng gọi anh Christie là con heo mập. Tôi đang cố tỏ ra tử tế, đừng gọi anh Christie là heo mập. Chúng ta muốn rất lịch sự."

.

⚪ ---- Chris Christie, ứng cử viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa, đã đáp lại những lời chọc quê "con heo mập" bằng cách thách thức Trump xuất hiện trong cuộc tranh luận sắp tới (ngày 23/8/2023) của Cộng Hòa. “Nếu bạn có can đảm, bạn sẽ xuất hiện trong cuộc tranh luận và nói thẳng vào mặt tôi,” Christie viết cho X, nền tảng trước đây được gọi là Twitter.

.

⚪ ---- Fox Business sẽ tổ chức cuộc tranh luận sơ bộ tổng thống lần thứ hai của Đảng Cộng hòa, Politico đưa tin hôm thứ Tư trích dẫn một tuyên bố từ Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC). Cuộc tranh luận đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 23/8/2023 tại Wisconsin và do Fox News tổ chức, trong khi cuộc tranh luận thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 27/9/2023 tại California.

.

Ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống Cộng Hòa, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, vẫn chưa cam kết xuất hiện trong cả hai sự kiện. Các đối thủ gần nhất của ông, cựu Phó Tổng thống Mike Pence và Thống đốc Florida Ron DeSantis, đã đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận đầu tiên, cùng với 5 ứng cử viên khác.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói hôm thứ Ba rằng các công tố trong vụ truy tố Trump về bầu cử năm 2020 sẽ không tước bỏ quyền Tu chính án thứ nhất (tự do phát biểu) của ông. Nói trước những người ủng hộ ở Windham, New Hampshire, Trump thề sẽ tiếp tục nói về vụ án, bất chấp các công tố viên yêu cầu tòa ngăn cản Trump thảo luận công khai về bản cáo trạng.

.

Chuyển sang một bản cáo trạng có thể xảy ra mà Trump có thể phải đối mặt ở Georgia, Trump cáo buộc Biện lý quận Fulton Fani Willis là "phân biệt chủng tộc" và lên kế hoạch truy tố Trump để sau này cô Willis có thể ứng cử vào một số văn phòng khác. Trump nhấn mạnh rằng cuộc điện đàm ở tâm điểm của cuộc điều tra đó "hoàn hảo hơn" so với cuộc điện đàm giữa Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 7/2019, cuộc điện đàm sau đó dẫn đến phiên tòa luận tội đầu tiên của ông. Cũng dịp này, Trump lại lớn tiếng chửi mắng Tổng Thống Joe Biden là chủ mưu truy tố Trump.

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba tuyên bố rằng một số "phần tử cực đoan" của Đảng Cộng hòa đang cố gắng hủy bỏ hành động chống biến đổi khí hậu do chính quyền của ông thực hiện. Phát biểu ở Arizona, nơi ông tuyên bố gần một triệu mẫu Anh xung quanh Grand Canyon là một di tích quốc gia mới, Biden nói rằng chính phủ của ông bảo vệ nhiều vùng đất hơn bất kỳ vùng đất nào khác kể từ những năm 1960s. Biden chỉ ra rằng bảo vệ đất đai là tốt cho hành tinh, nền kinh tế và linh hồn của quốc gia.

.

⚪ ---- Các MAGA gốc Việt chú ý nên đổi giọng: Trump bắt đầu ca ngợi bà Hillary Clinton là đẹp tuyệt vời. Vận động tranh cử ở New Hampshire hôm thứ Ba, Trump đã viết rằng ông quyết định tước biệt danh "crooked Hillary" (Hillary lươn lẹo mánh lới) để trao chữ này cho Biden để thành "crooked Joe" (Joe Biden lươn lẹo). Trump nói: “Đó là một ngày tuyệt vời đối với Hillary. Tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ xóa tên khỏi 'Hillary lươn lẹo'. Bây giờ chúng ta gọi cô là 'Hillary xinh đẹp, kiều diễm' (Beautiful, Beautiful Hillary’)."

.

⚪ ---- Trump hôm thứ Ba cho biết ông đặc biệt gay gắt tấn công Thống đốc Florida Ron DeSantis vì y không đợi đến năm 2028 để tranh cử tổng thống. Trump, nói trước những người ủng hộ ở New Hampshire, đã kể lại việc Trump đã chửi mắng tệ hại DeSantis trong năm qua vì Trump đã ủng hộ và vận động cho DeSantis trong cuộc tranh cử thống đốc Florida năm 2018, chỉ để thống đốc sử dụng chiến thắng vang dội trong cuộc tái tranh cử vào tháng 11/2022 làm bàn đạp để khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống của riêng DeSantis. Trump nói: “Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi đặc biệt nghiêm khắc với y. Lẽ ra y nên đợi đến năm 2028 [để ứng cử Tổng Thống]."

.

⚪ ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis đang xáo trộn lại ban vận động tranh cử tổng thống của ông, chỉ định James Uthmeier làm người quản lý chiến dịch mới của mình. Uthmeier là chánh văn phòng của văn phòng thống đốc và là một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất của DeSantis, theo báo The Messenger đưa tin hôm thứ Ba. Đây là lần thứ ba chiến dịch DeSantis được tổ chức lại trong tháng trước sau hai lần cắt giảm nhân sự. Uthmeier là chánh văn phòng của văn phòng thống đốc Florida kể từ tháng 10 năm 2021. Trước đó, ông là cố vấn chung cho DeSantis.

.

Uthmeier viết trong một tuyên bố: “Mọi người đã nhiều lần viết cáo phó cho Thống đốc DeSantis. Thống đốc DeSantis đã chứng minh rằng ông biết cách giành chiến thắng. Ông DeSantis đang phá kỷ lục về gây quỹ và có một siêu ủy ban AC hỗ trợ với 100 triệu đô la trong ngân hàng và một trò chơi trên mặt đất đáng kinh ngạc. Hãy sẵn sàng." DeSantis đã quyên được khoảng 20,4 triệu đô la cho chiến dịch của mình để giành được đề cử của Cộng Hòa vào năm 2024, theo Ủy ban Trao đổi Liên bang.

TIN VN. Gần 20% công nhân lao động phải vay nợ.

TIN VN. Nhiều doanh nghiệp đang phải chịu lãi vay 14 – 15%/năm.

⚪ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã bỏ phiếu 5-4 vào thứ Ba ủng hộ việc cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden giữ nguyên các quy định về "súng ma" (ghost guns) hoặc súng không có số sê-ri và được bán dưới dạng bộ dụng cụ tự ráp, làm cho chúng khó theo dõi. Như thế, Tòa Tối cao đã tạm dừng lệnh của một tòa án cấp dưới ở Texas đã chặn các hạn chế "súng ma" trên toàn quốc. Vụ này sẽ được chuyển đến tòa kháng án cấp thấp hơn và có thể trở lại Tòa án Tối cao một lần nữa trong tương lai.Hồi năm 2022, chính quyền Biden đã đưa ra các quy định cấm các doanh nghiệp sản xuất bộ dụng cụ lắp ráp cái gọi là "súng ma" và cấm các đại lý được cấp phép bán súng không có giấy phép mà không cần kiểm tra lý lịch.⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-CA) muốn Tổng thống Joe Biden chứng minh tuyên bố của mình rằng ông không được hưởng lợi từ các giao dịch kinh doanh nước ngoài của gia đình mình bằng cách nộp cho [Hạ viện] xem "báo cáo ngân hàng" của Biden, theo báo The New York Post. McCarthy nói với Sean Hannity của Fox News: “Tôi nghĩ rằng có đủ bằng chứng cho thấy gia đình Biden này cần phải bước ra và cho thấy rằng không có chuyện ai hối lộ.".Nhận xét của McCarthy được đưa ra sau khi bạn cũ của Hunter Biden, Devon Archer, làm chứng rằng Joe Biden đã tham gia ít nhất hàng chục cuộc điện thoại với các đối tác kinh doanh của con trai ông – mặc dù Archer thú nhận công việc kinh doanh không hề được thảo luận.McCarthy cho biết các đảng viên Cộng hòa, những người đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc điều tra luận tội Biden vào tháng tới, sẽ sử dụng quy trình này "để lấy thông tin nếu ai đó phản đối việc cung cấp thông tin đó cho họ". Theo The Washington Post, Biden đã phớt lờ các câu hỏi trước đó về việc liệu Joe Biden có giao nộp các bản kế toán tài khoản ngân hàng của ông hay không.⚪ ---- Hôm Thứ Tư, 11 máy bay phản lực của không quân Trung Quốc và 5 tàu chiến TQ đã đi vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, theo Bộ Quốc phòng Đài Loan. Bộ cũng báo cáo rằng vào khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương, họ đã xác định được tổng cộng 25 máy bay TQ đang tiến hành các hoạt động trên biển, bao gồm máy bay chiến đấu J-10 và J-16 cũng như máy bay ném bom H-6. Bộ này cho biết thêm, quân đội Đài Loan đã triển khai tàu và máy bay để giám sát tình hình.⚪ ---- Nga cho biết hôm Thứ Tư, có 52 người đã được chăm sóc y tế sau vụ nổ tại một nhà máy ở Sergiyev Posad, Nga. Nguyên nhân của vụ nổ là do "vi phạm quy trình công nghệ", dịch vụ khẩn cấp nói với RIA Novosti. Truyền thông Ukraine đưa tin cơ sở này là một nhà máy cơ khí quang học có quan hệ với quân đội Nga. Tuy nhiên, Thống đốc khu vực Mátxcơva Andrey Vorobyov khẳng định rằng nhà máy "không liên quan gì đến quang học và cơ khí trong một thời gian dài" và nó tập trung vào sản xuất pháo bông.⚪ ---- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik nói với Sở Báo chí Ba Lan (PAP) hôm thứ Tư rằng thêm 2.000 chiến binh sẽ được gửi đến biên giới Ba Lan-Belarus trong bối cảnh làn sóng người nhập cư bất hợp pháp gia tăng gần đây. Biên phòng Ba Lan đã yêu cầu 1.000 binh sĩ vào đầu tuần này để tăng cường cho 2.000 binh sĩ đã được triển khai tại biên giới.Wasik cho biết quân đội dự kiến ​​sẽ đến biên giới trong vòng hai tuần tới. Ông cũng cho biết tình hình gây căng thẳng cho quan hệ của Ba Lan với Belarus. "Nếu có những người lính biên phòng thực sự ở phía bên kia, thay vì các dịch vụ buôn lậu, thì những cuộc vượt biên này sẽ không xảy ra," ông nói với PAP.⚪ ---- Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu lưu giữ hồ sơ, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho biết hôm thứ Ba rằng người tiêu dùng Hoa Kỳ đang gánh khoản nợ thẻ tín dụng trị giá 1 nghìn tỷ đô la. Fed New York cho biết thẻ tín dụng là nguồn nợ tiêu dùng lớn nhất, duy nhất, tăng 45 tỷ đô la trong quý hai lên mức 1,03 nghìn tỷ đô la.“Sau khi giảm mạnh trong năm đầu tiên xảy ra đại dịch, số dư thẻ tín dụng đã tăng 7 quý so với cùng kỳ năm ngoái,” báo cáo của ngân hàng viết. "Quý 2 năm 2023 chứng kiến mức tăng nhanh 16,2% so với năm trước, tiếp tục xu hướng mạnh mẽ này."⚪ ---- Các bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh quá mức thường bị đổ lỗi cho các bệnh kháng thuốc (VN còn gọi là lờn thuốc), nhưng nghiên cứu mới chỉ ra một thủ phạm tiềm ẩn khác: ô nhiễm không khí. Theo một phân tích toàn cầu mới công bố hôm thứ Hai trên tạp chí The Lancet Planetary Health. Tác giả chính Hong Chen, giáo sư tại Đại học Chiết Giang, Trung Quốc, cho biết: “Kháng kháng sinh (Lờn thuốc kháng sinh) và ô nhiễm không khí đều là những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe toàn cầu."Chen viết: "Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa có một bức tranh rõ ràng về mối liên hệ có thể có giữa hai vấn đề này, nhưng nghiên cứu này cho thấy lợi ích của việc kiểm soát ô nhiễm không khí có thể nhân lên gấp đôi: Nó không chỉ làm giảm tác hại của chất lượng không khí kém mà còn có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại sự gia tăng và lây lan của vi khuẩn kháng kháng sinh."Các nguồn gây ô nhiễm không khí được gọi là PM2.5 bao gồm các quy trình công nghiệp, giao thông đường bộ và đốt than và gỗ trong nước. Khoảng 7,3 tỷ người trên toàn cầu đang tiếp xúc trực tiếp với mức PM2.5 trung bình hàng năm không an toàn. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng khoảng 80% những người này sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Họ phát hiện ra rằng tình trạng kháng kháng sinh tăng lên khi có PM2.5. Mỗi 1% ô nhiễm không khí gia tăng có liên quan đến sự gia tăng khả năng kháng kháng sinh từ 0,5% đến 1,9%, tùy thuộc vào mầm bệnh.⚪ ---- Đưa một đội thể thao chuyên nghiệp đến một thành phố mới thường bao gồm một khoản trợ cấp lớn cho sân vận động do người đóng thuế tài trợ, nhưng nghiên cứu mới cho thấy điều đó có một nhược điểm về sức khỏe: số ca tử vong do cúm tăng đột biến. Nhà nghiên cứu Brad Humphreys, giáo sư tại Đại học Kinh doanh và Kinh tế John Chambers tại Đại học West Virginia, cho biết: “Hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, các địa điểm thể thao ở các thành phố mà chúng tôi nghiên cứu đều nhận được nguồn tài chính công trực tiếp và/hoặc gián tiếp. Kể từ năm 2000, chính quyền địa phương và tiểu bang Hoa Kỳ đã cam kết gần 20 tỷ đô la cho các sân vận động mới -- khoảng một tỷ đô la mỗi năm. Những khoản trợ cấp này thường đến dưới hình thức chính phủ chủ yếu tặng một tấm chi phiếu cho các chủ đội bóng, được tài trợ bằng cách phát hành trái phiếu, để xây dựng sân vận động của họ. sân vận động."Nhưng những sân vận động mới này rất tốn kém theo những cách khác. Theo các nhà nghiên cứu, các thành phố của Hoa Kỳ có các đội chuyên nghiệp từ năm 1962 đến 2016 đã chứng kiến số ca tử vong do cúm gia tăng lên tới 24% sau khi các đội đến. Phân tích cho thấy tỷ lệ tử vong do cúm gia tăng trung bình là 17% khi các đội NFL (National Football League: Liên đoàn quộc bóng bầu dục) chuyển đến các thành phố chưa từng có các đội thể thao chuyên nghiệp trước đây. Đó là khoảng 13 ca tử vong mỗi năm.Khi một đội NBA (Liên đoàn bóng rổ) chuyển đến, số ca tử vong do cúm tăng 4,7%. MLB (Liên đoàn bóng chày) có tác động nhỏ nhất, với thêm ba trường hợp tử vong mỗi năm. Tuy nhiên, NHL (bóng gậy trên sân băng) có tác động lớn nhất, với tỷ lệ tử vong do cúm trên 100.000 người tăng 24,6%. Đó là khoảng 20 ca tử vong do cúm mỗi năm ở mỗi thành phố.⚪ ---- Hơn 11.000 công chức thành phố ở Los Angeles đã tham gia cuộc đình công kéo dài một ngày hôm thứ Ba để thu hút sự chú ý đến những gì họ mô tả là lao động không công bằng và việc thành phố không thương lượng một cách thiện chí. Họ gồm các công nhân vệ sinh, thợ cơ khí hạng nặng, kỹ sư, người làm vườn, người chăm sóc, nhân viên cứu hộ và nhiều người khác, đã bắt đầu cầm biểu ngữ, tuần hành từ sáng sớm Thứ Ba.Các nhân viên nói họ mệt mỏi với những vị trí trống chỗ, đòi hỏi họ phải làm thêm giờ: “Chúng tôi đang làm việc quá sức, thiếu nhân lực, thành phố không tôn trọng chúng tôi và chúng tôi mệt mỏi vì điều đó. Nếu họ tiếp tục không tôn trọng chúng tôi, chúng tôi sẽ đóng cửa thành phố,” theo lời Dion Cornelious, một nhà điều hành xe buýt và thành viên ban điều hành của công đoàn SEIU Local 721 cho biết.Các dịch vụ dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công kéo dài một ngày bao gồm thu gom rác (trì hoãn một ngày), hồ bơi công cộng (đóng cửa), nơi trú ẩn cho động vật (đóng cửa), các dịch vụ giao thông như cưỡng chế đậu xe và dịch vụ tổ chức sự kiện lớn. Trung tâm nghe điện thoại 311 vẫn mở. Cảnh sát, cứu hỏa và nhân viên y tế sẽ không bị ảnh hưởng bởi đình công. Các trại hè và trung tâm giữ trẻ sẽ vẫn mở cùng với các thư viện và hoạt động dành cho người vô gia cư.⚪ ---- Quận Cam: cảnh sát Garden Grove nhờ quân khuyển, tịch thu ma túy, bắt 1 nghi can. Đơn vị Điều tra Đặc biệt (SIU) đã tiến hành điều tra một cá nhân bán MDMA ở Quận Cam. Trong quá trình khám xét nơi ở của nghi phạm, hơn 19 lbs. của MDMA, 14 lbs. của Adderall giả, 2,3 lbs. cocaine và 1260 viên thuốc Alprazolam đã bị thu giữ. Nghi phạm đã bị bắt và sau đó bị tạm giam tại Nhà tù Quận Cam vì tội vận chuyển và mua bán ma tuý.⚪ ---- Quận Cam: Laguna Beach ra luật nếu chó sủa liên tục 1/2 giờ hay sủa 1 giờ có ngắt quãng trong 24 giờ, chủ sẽ bị phạt. Hội đồng nghị viên thành phố Laguna Beach ra định nghĩa “30 phút sủa liên tục hoặc một giờ sủa ngắt quãng trong khoảng thời gian 24 giờ” là hành vi gây phiền toái cho công chúng. Chó nào bị coi là hung ác có thể bị Sở kiểm soát động vật tạm giữ, nhưng chủ sở hữu có thể trải qua một quá trình điều trần để kháng cáo trát hầu tòa. Hội đồng đã đồng thuận thông qua ngày 25/7/2023 nhưng sẽ cần phải đọc lần thứ hai tại một cuộc họp trong tương lai trước khi quy định mới sẽ có hiệu lực.⚪ ----Theo Báo Người Lao Động. Có 17,3% công nhân lao động được khảo sát phải thường xuyên vay nợ dẫn đến 3,1% trong số đó thường xuyên bị đe dọa, khủng bố và 45,2% người vay nợ có tâm trạng lo lắng bất an. Sáng 8-8, Tổng LĐLĐ Việt Nam công bố kết quả khảo sát tình hình đời sống, việc làm, tiền lương của người lao động năm 2023. Chỉ có 24,5% NLĐ cho biết tiền lương và thu nhập chỉ vừa đủ đáp ứng 100% chi tiêu cho cuộc sống; còn lại 75,5% người trả lời cho biết thu nhập hiện tại không đáp ứng đủ thu nhu cầu chi tiêu của họ, thạm trí, có trường hợp thu nhập chỉ đáp ứng được 45% nhu cầu chi tiêu. TS Phạm Thị Thu Lan cho biết chỉ có 8,1% NLĐ có dự dật tích lũy từ tiền lương và thu nhập; 11,2% không thể đủ sống và ngoài thời gian làm việc tại DN họ phải làm thêm việc khác để kiếm thêm thu nhập: "Có 17,3% NLĐ phải thường xuyên vay nợ dẫn đến 3,1% NLĐ thường xuyên bị đe dọa, khủng bố và 45,2% người vay nợ có tâm trạng lo lắng bất an."⚪ ----Theo Báo Thanh Niên. Nền kinh tế đang "bơi trong dòng xoáy khó khăn", các doanh nghiệp phải chịu lãi vay cao; tỷ lệ giải ngân gói phục hồi kinh tế còn thấp… là nhận định của các chuyên gia tại Diễn đàn Cấp cao cố vấn tài chính Việt Nam 2023 (Vietnam Wealth Advisor Summit 2023) tổ chức chiều 8.8. Diễn đàn do Báo Đầu tư phối hợp với Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức. Diễn đàn tập trung thảo luận vấn đề lãi vay, tỷ giá, môi trường đầu tư... Theo Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương, tình hình thế giới từ đầu năm đến nay tiếp tục biến động nhanh, phức tạp. Các doanh nghiệp nói riêng, cả nền kinh tế nói chung, đang phải "bơi trong dòng xoáy khó khăn".⚪ ---- HỎI 1: Cựu Thủ Tướng Nhật cảnh báo: Đài Loan cơ nguy bị Trung Quốc xóa sổ?ĐÁP 1: Đúng thế. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso hôm thứ Ba kêu gọi triển khai tư thế răn đe mạnh mẽ để đảm bảo hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, nói rằng Nhật Bản, Hoa Kỳ và Đài Loan cần "quyết tâm chiến đấu" để ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng áp lực quân sự đối với hòn đảo. Tại một hội nghị an ninh khu vực ở Đài Bắc, ông Aso khẳng định rằng việc duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển là rất quan trọng đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế: "Ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn chiến tranh trong khu vực này, bao gồm cả eo biển Đài Loan."Để đạt được điều này, Aso tuyên bố rằng Đài Loan, Nhật Bản và các đồng minh của họ cần có khả năng răn đe, mà ông định nghĩa là khả năng phòng thủ, ý chí sử dụng sức mạnh chung nếu được yêu cầu: "Chưa bao giờ có lúc nào như lúc này khi Nhật Bản, Đài Loan, Hoa Kỳ và các quốc gia có cùng chí hướng cần quyết tâm hành động để ngăn chặn mạnh mẽ. Đây là quyết tâm chiến đấu."Aso, đang giữ chức Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản, giải thích tình hình Đài Loan đã nghiêm trọng hơn kể từ khi TQ tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn quanh hòn đảo dân chủ tự trị này để đáp lại chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lúc đó là bà Nancy Pelosi vào tháng 8/2022. Ông cho biết TQ tập trận bao gồm việc bắn hỏa tiễn đạn đạo rơi xuống vùng biển xung quanh Đài Loan, bao gồm cả vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.Với việc Đài Loan dự kiến tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 1 năm sau, Aso bày tỏ hy vọng rằng tổng thống tiếp theo sẽ quyết tâm duy trì hiện trạng của hòn đảo và cùng chiến đấu với Nhật Bản, nhấn mạnh khả năng phòng thủ của Nhật Bản, điều mà Thủ tướng Fumio Kishida đã quyết định tăng cường. Tổng thống đương nhiệm, Tsai Ing-wen, không đủ điều kiện cho nhiệm kỳ thứ ba theo Hiến pháp Đài Loan.Cuối ngày, Aso gặp Tsai. Cựu lãnh đạo 82 tuổi của Nhật Bản nói với các phóng viên rằng ông đã đề nghị bà "hun đúc một nhà lãnh đạo kế tiếp", thúc giục hòn đảo này chọn một tổng thống "tử tế" trong cuộc bầu cử sắp tới. Nếu ứng cử viên thành công "đột nhiên bắt tay với Trung Quốc để đảm bảo lợi nhuận kinh doanh, sự hiện diện của Đài Loan sẽ gặp nguy hiểm", Aso nói.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Nhânv iên y tế Mỹ nguy cơ tăng tử vong vì thuốc quá liều?ĐÁP 2: Đúng thế. Khi Hoa Kỳ vật lộn với số ca tử vong do dùng thuốc quá liều ngày càng tăng, nghiên cứu mới phát hiện ra rằng các y tá, nhân viên chăm sóc sức khỏe hành vi và xã hội cũng như nhân viên hỗ trợ chăm sóc sức khỏe có nguy cơ đặc biệt cao.Tiến sĩ Mark Olfson, đồng tác giả nghiên cứu cho biết so với những người trưởng thành có việc làm không phải là nhân viên y tế, nhân viên xã hội và nhân viên chăm sóc sức khỏe hành vi khác có nguy cơ tử vong do dùng thuốc quá liều cao hơn gấp đôi. Ông là giáo sư tâm thần học, y học và luật tại Trung tâm Y tế Đại học Columbia, thành phố New York.Ông nói thêm, các nhân viên hỗ trợ y tế, bao gồm cả nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà, có tỷ lệ tử vong do dùng thuốc quá liều cao gấp đôi và các y tá đã đăng ký (registered nurses) có khả năng làm như vậy cao hơn khoảng 50%.Đối với nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 176.000 nhân viên y tế từ 26 tuổi trở lên từ năm 2008 đến 2019. Họ được so sánh với 1,6 triệu nhân viên không phải là nhân viên y tế. Các nhóm sức khỏe được nghiên cứu cũng bao gồm các bác sĩ, nhân viên y tế chẩn đoán và điều trị khác và kỹ thuật viên y tế - và họ không có nguy cơ tử vong cao hơn do dùng thuốc quá liều.Chi tiết: