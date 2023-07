Không phận Moscow tạm thời đóng vài giờ vì phi cơ không người lái của Ukraine bắn trúng 1 khu nghiên cứu giữa thủ đô Nga.

- Cộng Hòa California chia phe xô xát nhau ở hội nghị Irvine giữa cuồng nhiều và cuồng ít, khi đổi quy trình chọn đoàn đại biểu California với 169 phiếu bầu.

- Báo WSJ (thân Cộng Hòa) kêu gọi Cộng Hòa quăng bỏ Trump vì Trump đã làm các ứng cử viên Cộng Hòa thua phiếu liên tục các năm 2018, 2020, 2021 và 2022, thêm nữa, không cứu nổi Trump về tội cản trở công lý

- Trump: Mỹ rơi ở "một vị trí rất ngu ngốc, nguy hiểm" vì giúp Ukraine trong khi Nga có "nhiều vũ khí nguyên tử" hơn Mỹ. Trump chỉ trích Liên Âu quân viện cho Ukraine ít hơn Mỹ. Trump chửi mắng TT Joe Biden tục tĩu. Trump chỉ trích kỹ nghệ xe hơi điện, nói xe này chỉ có lợi cho TQ, nói Mỹ đang có cơ hội dư xăng dầu gia rẻ. Trump hứa buộc TQ trả giá vì gây ra virus TQ.

- Báo USA Today phỏng vấn: nhiều người Cộng Hòa bị truy tố ra tòa vì tham gia đại cử tri giả cho Trump năm 2020 bây giờ ân hận

- Thẩm phán: ngày 10 tháng 8 sẽ cho Trump điều trần về xóa bỏ tư cách Biện lý Quận Fulton Fani Willis ra khỏi cuộc điều tra về Trump

- Trump đăng hình chụp 1 thư cá nhân nói là nhận từ Richard Nixon nói bà Nixon ca ngợi Trump chính trị giỏi

- Nhiều luật gia: Trump có thể sẽ chết trong tù, nếu không nhận tội để thương lượng ân giảm.

- TQ lên án Mỹ cấp quân viện 345 triệu đô, biến Đài Loan thành thùng thuốc súng.

- Ukraine: hoan nghênh sáng kiến của Saudi Arabia về hòa đàm về Ukraine

- Ukraine: Nga bắn vào 2 thị trấn dân cư Ukriane, chết 3 người, 12 bị thương

- Nga: phá hủy 1 cơ sở sửa chữa máy bay không người lái của Ukraine ở Dnepropetrovsk

- Ukraine: tới giờ, ít nhất 245.700 lính Nga đã bị quân Ukraine "thanh lý". Trong 24 giờ qua, đã hạ sát 480 lính Nga, hủy 14 xe tăng Nga, 11 xe bọc thép bảo vệ, 9 ổ pháo, 1 ổ phòng không, 28 xe tải...

- Putin: Mỹ làm giá lương thực toàn cầu tăng cao từ thời COVID-19 khi Mỹ tặng tiền cho dân Mỹ thời phong tỏa.

- Putin: Nga sẵn sàng chiến tranh với NATO "nếu ai đó muốn". hiện Nga đã đẩy lùi quân Ukraine phản công ở khắp nơi.

- Nga: phóng hỏa tiễn vào khu Sumy của Ukraine

- Nga: đã tấn công vào một sở chỉ huy của quân Ukraine ở thành phố Dnipro, hỏa tiễn Nga bắn chung cư, 9 dân bị thương

- Crimea: 1 kho đạn của quân Nga nổ ở Vịnh Kozacha ở Sevastopol

- Zelensky thị sát gần chiến tuyến Bakhmut

- Los Angeles: bắt 1 người da trắng thượng đẳng, chế tạo vũ khí bất hợp pháp và bom tự chế.

- Quận Cam: coi chừng tới mùa rắn rung chuông (rattlesnakes) ra hang.

- Alaska: Người vô gia cư có thể được tặng vé phi cơ bay tới Los Angeles để ở luôn.

- Reuters: Lãnh đạo CSVN muốn gặp TT Biden ở G20 để nâng tầm hợp tác.

- Khảo cổ: Cà ri Ấn Độ đã tới Óc Eo (Nam VN) từ 1800 năm trước.

- Minnesota: Darrian Mitchell Nguyen bị án 6 năm tù vì sở hữu súng máy và ma túy

- TIN VN. VN trong 7 tháng xuất siêu hơn 15 tỷ USD, xuất khẩu giảm 10,6%; nhập khẩu giảm 17,1%.

- HỎI 1: Du khách Việt Nam tới Nam Hàn vui chơi, mua sắm tăng vọt? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đã tới lúc quăng bỏ giấy chích vaccine ngừa COVID-19? ĐÁP 2: Khoan, CDC nói đừng quăng thẻ.

QUẬN CAM (30/7/2023) ⚪ ---- Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc hôm Chủ nhật lên án quyết định của Hoa Kỳ cung cấp viện trợ quân sự trị giá 345 triệu đô la cho Đài Loan. Gói này bao gồm máy bay không người lái, hệ thống phòng không, hỏa tiễn, giáo dục và đào tạo quân sự, cùng nhiều thứ khác.

"Hành động như vậy đang biến Đài Loan thành 'thùng thuốc súng' và 'kho đạn dược', làm leo thang nguy cơ xung đột quân sự trên eo biển Đài Loan", văn phòng cho biết, theo Global Times của Trung Quốc. Nó cảnh báo Đảng Tiến bộ Dân chủ cầm quyền của Đài Loan rằng, "nếu tiếp tục đi theo con đường này mà không bị cản trở, thế hệ trẻ chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn."

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết tại một cuộc biểu tình ở Pennsylvania rằng ông sẽ buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc "làm phát tán virus Trung Quốc", đề cập đến đại dịch COVID-19 và rằng Bắc Kinh "sẽ phải trả giá bằng một hình thức nào đó."

Trump đã chỉ trích kỹ nghệ xe hơi điện, nói rằng chúng "không thể đi xa, giá quá cao và pin được sản xuất tại Trung Quốc với nguyên liệu chỉ có ở Trung Quốc, khi một lượng xăng không giới hạn đã có sẵn với giá rẻ ở Hoa Kỳ, nhưng không có sẵn ở Trung Quốc."

Trong buổi nói chuyện này, Trump cũng chửi mắng TT Joe Biden bằng nhiều ngôn ngữ miệt thị, kể cả ngôn ngữ tục tĩu.

⚪ ---- Trump cho biết Mỹ đang ở "một vị trí rất ngu ngốc, nguy hiểm ngay bây giờ" liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine do Nga có "nhiều vũ khí nguyên tử" hơn Mỹ. Trump nói bóng gió rằng ông đã đe dọa cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bằng chiến tranh nguyên tử nếu họ lần lượt tấn công Ukraine và Đài Loan. Trump chỉ trích Liên Âu, nói rằng họ không "trả phần công bằng" về hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông tuyên bố Hoa Kỳ đã cam kết 200 tỷ đô la, trong khi Liên Âu đã cam kết 25 tỷ đô la.

⚪ ---- Trong các cuộc phỏng vấn với USA Today, một nhóm những người bảo thủ đang bị điều tra hoặc đang đối mặt với cáo buộc tham gia đoàn đại cử tri giả mạo cho Trump, đã chỉ trích các cộng sự của Trump vì đã lôi kéo họ vào mớ hỗn độn pháp lý mà họ đang mắc phải. Các cố vấn pháp lý của Trump sau bầu cử 2020 đã nảy ra ý tưởng yêu cầu cựu phó tổng thống Mike Pence từ chối phiếu bầu của Đại cử tri đoàn từ các tiểu bang ủng hộ Biden và trao chúng cho Trump, vàv nhiều đại cử tri Cộng Hòa đó hiện đang nói rằng họ đã bị 'lừa'. một người thừa nhận rằng anh ta biết đó là một "bài tập vô ích."

Trường hợp điển hình, Kelly Ruh ở Wisconsin, từng là đại biểu đại cử tri [giả] cho Trump năm 2020, cho biết cô "tức giận" về cách mình bị đối xử sau khi bị buộc phải nghỉ việc để trở lại Điện Capitol của tiểu bang. Cô phàn nàn: “Tôi không mong đợi sẽ thắng kiện trước tòa và rõ ràng là rất tức giận."

Shawn Still, một đại cử tri [giả] đến từ Georgia, hiện là thượng nghị sĩ tiểu bang, giải thích: "Giống như khi bạn có giải Super Bowl, bạn in áo phông, cả hai đội đều là người chiến thắng và bạn giữ áo phông cho những đội còn lại, đó là người chiến thắng và bạn vứt bỏ những người không chiến thắng. Theo những gì chúng tôi biết, đây là một bài tập vô ích và những lá phiếu duy nhất được kiểm là những lá phiếu dành cho Biden.”

"Một số nhà tổ chức và người tham gia cảm thấy bị các phụ tá của Trump lừa dối," báo USA Today đưa tin. "Một trong những đại cử tri giả từ Michigan, Michele Lundgren, người được cho là sẽ trở thành đại cử tri của Trump nếu thắng cử, nói với WDIV-TV rằng cô đã bị một luật sư của Trump 'lừa' để tham gia cuộc họp của các đại cử tri thay thế." Lundgren giải thích, "Tôi là một người ngoài cuộc vô tội trong toàn bộ sự việc này, nghĩ rằng tôi đang thực hiện nghĩa vụ công dân của mình."

Robert Sinners, giám đốc điều hành hoạt động ngày bầu cử của tiểu bang Georgia, cũng cảm thấy mình bị đội pháp lý của Trump dụ dỗ. “Nhưng tôi biết mục đích của mình là không bao giờ đi theo với sự điên cuồng của một đội,” anh nhớ lại. “Tôi tức giận vì tôi nghĩ theo một nghĩa nào đó, bạn biết đấy, không ai thực sự quan tâm nếu mọi người có khả năng đặt mình vào tình thế nguy hiểm.”

⚪ ---- Cộng Hòa California cũng chia phe tưng bừng xô xát nhau. Các đảng viên Đảng Cộng hòa ở California đã sửa đổi quy trình lựa chọn đại biểu của họ theo cách được kỳ vọng sẽ giúp ích cho Donald Trump vào năm 2024, theo tờ Los Angeles Times đưa tin. Thế là chia rẽ giữa 2 nhóm người biểu tình ủng hộ Trump, riêng biệt nhau, bên ngoài sự kiện hôm Thứ Bảy. Rõ ràng là bối rối trước các bài đăng trên mạng xã hội, họ đang tố cáo chính hành động mà chiến dịch tranh cử của Trump mong muốn. Cuối cùng họ đã cố gắng tấn công nhau - bên ngoài cuộc họp của Đảng Cộng hòa California tại một khách sạn ở Irvine - cho đến khi cảnh sát can thiệp để hạ nhiệt họ.

Tờ L.A. Times viết: “Căng thẳng bùng lên… với việc những người biểu tình ủng hộ Trump lên án hành động này (nhằm thay đổi quy trình lựa chọn đại biểu Cộng Hòa), rồi cảnh sát được gọi đến và hai phe gần như lao vào đánh nhau. Những người biểu tình đội mũ màu đỏ 'Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại' (MAGA: 'Make America Great Again') và mang cờ Mỹ, hỉnh Trump đã tập trung bên ngoài cuộc họp của ủy ban Cộng Hòa California, hô vang tên Trump và 'Nước Mỹ trên hết!' Sau khi họ cố gắng vào cuộc họp và bị nhân viên an ninh chặn lại, cảnh sát Irvine đã xuất hiện và cố gắng làm dịu cảm xúc."

Bản tin tiếp tục: “Sau đó, hai phe ủng hộ Trump bắt đầu la hét mắng nhau, một bên cáo buộc bên kia là những người theo chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng da trắng và bên kia trả lời rằng kẻ thù của họ ủng hộ biên giới mở… Họ bắt đầu xô đẩy nhau và suýt lao vào đánh nhau cho đến khi những người biểu tình khác bước vào giữa hai nhóm.”

Rõ ràng, những người ủng hộ Trump bên ngoài cuộc họp không tức giận hơn những người ủng hộ đối thủ của ông, Thống đốc Florida Ron DeSantis, bên trong phòng. Đảng Cộng Hòa của tiểu bang California đã thay đổi các quy tắc của mình để quy định rằng bất kỳ ứng cử viên nào nhận được hơn 50% số phiếu bầu sơ bộ sẽ giành được toàn bộ đoàn đại biểu 169 phiếu bầu. Nhưng nếu không có ứng cử viên nào đáp ứng ngưỡng 50%, thì 169 đại biểu đó sẽ được chia theo tỷ lệ, gần với định dạng trước đây.

Chiến dịch tranh cử của Trump, tự tin đạt ngưỡng 50%, đã ủng hộ hành động này. Không có gì đáng ngạc nhiên khi sự thay đổi này được đưa ra bởi Ken Cuccinelli, người sáng lập siêu PAC ủng hộ DeSantis Never Back Down, theo tờ L.A. Times.

“Những căn phòng đầy khói (ám chỉ: đầy âm mưu thì thầm) không phản ánh ý chí hoặc lợi ích của cử tri ở bất kỳ tiểu bang nào. Tuy nhiên, các trò chơi trên khắp đất nước đang diễn ra để nâng cao kết quả tiềm năng của các cuộc bầu cử sơ bộ cho một cựu tổng thống, người mà một nửa cử tri của Đảng Cộng hòa không còn muốn làm lãnh đạo đảng,” Cuccinelli nói.

Phần khó hiểu nhất của câu chuyện là tại sao những người ủng hộ Trump lại tức giận về sự thay đổi do chính chiến dịch của ông ủng hộ. Bản tin của LAT đưa ra khả năng này: “Cuộc biểu tình được thúc đẩy một phần bởi sự giận dữ và hoang mang gieo rắc trên mạng xã hội, nơi các nhà hoạt động cực hữu lập luận rằng Millan Patterson và Lãnh đạo Đa số Hạ viện Kevin McCarthy của Bakersfield, người kiểm soát hiệu quả đảng Cộng Hòa của California, đang cố gắng làm hỏng việc ứng cử của Trump.”

Laura Loomer, một người ủng hộ Trump từ Florida, người có lịch sử truyền bá thuyết âm mưu cho lượng lớn người theo dõi trực tuyến của mình, đã viết trên Twitter vào ngày 20 tháng 7: “Họ đang cố gắng thay đổi luật để có thể dàn dựng một hội nghị được môi giới tại đại hội toàn quốc và đánh cắp đề cử Cộng Hòa từ tay Donald Trump. Chúng ta không thể cho phép [Millan Patterson] và [McCarthy] thoát khỏi những thay đổi quy tắc lừa đảo của họ được thiết kế để làm hỏng Donald Trump.”

Anna Bryson, một thành viên ủy ban điều hành và là người ủng hộ sự thay đổi, đang ở trong phòng họp nhưng biết có điều gì đó không ổn đang xảy ra bên ngoài vì cô nghe thấy những tiếng nói lớn và sau đó thấy các nhân viên bảo vệ lao ra khỏi phòng, tờ L.A. Times đưa tin. Đây là lời khuyên dàn hòa của cô cho những người phản đối Trump: “Chúng ta phải đấu tranh để có một lá phiếu tại các điểm bỏ phiếu. Không phải của nhau. Tập trung nào, mọi người.”

⚪ ---- Một tờ báo truyền thống ủng hộ Cộng Hòa đã kêu gọi Cộng Hòa quăng bỏ Trump. Phản ứng trước bản cáo trạng thay thế được đệ trình chống lại Trump vào tuần trước, trong đó có ba cáo buộc mới liên quan đến cản trở công lý và chia sẻ trái phép các tài liệu mật, các biên tập viên quan điểm của tờ Wall Street Journal, báo có truyền thống bảo thủ, đã kêu gọi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ngừng bào chữa cho Trump và hãy đảm bảo rằng Trump không có tên trong cuộc bầu cử năm 2024.

Trích dẫn bằng chứng rõ ràng rằng cựu tổng thống có các phụ tá thân cận - những người hiện đã bị truy tố là đồng phạm - cố gắng xóa video giám sát mà FBI tìm kiếm tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông, các biên tập viên tuyên bố rằng thế là đủ và cung cấp một danh sách về những vi phạm của Trump tiếp tục phủ bóng lên lần tranh cử tổng thống thứ ba của ông.

"Donald Trump không hiểu sự thật hiển nhiên lớn nhất trong chính trị - tức là, đó không phải là tội ác, mà là sự che đậy, cản trở công lý? Điều đó đã hét lên từ trang giấy khi đọc bản cáo trạng thay thế hôm thứ Năm về Trump, người hiện đang bị buộc tội cố gắng xóa bỏ chứng cớ cáo buộc ở Mar- a-Lago. Trump có quyền được bào chữa và được suy đoán vô tội, nhưng đây là một cáo buộc gây tổn hại.”

Chỉ ra rằng, "Nếu Trump tìm cách tiêu hủy bằng chứng, thì điều đó làm suy yếu khả năng bào chữa của Trump đối với các cáo buộc về tài liệu. Trump cho rằng Đạo luật Hồ sơ Tổng thống cho Trump quyền giữ lại các tài liệu từ thời còn đương chức." Các biên tập viên đã đưa ra một trường hợp mạnh mẽ rằng các nhà lập pháp Cộng Hòa nên nổi giận với cựu tổng thống vì những gì Trump đã gây ra cho họ trong nhiều năm nay.

"Đảng Cộng hòa cũng nên nổi giận với Trump, người một lần nữa là kiến trúc sư cho sự hủy diệt của chính Trump. Trump đã khiến nhiều ứng cử viên Cộng Hòa thua phiếu, nhiều người trong số họ là do bất bình cá nhân của Trump, vào các năm 2018, 2020, 2021 và 2022. Thêm màn trình diễn Covid của Trump, cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1, phán quyết của bồi thẩm đoàn dân sự trị giá 5 triệu đô la vì lạm dụng tình dục, cộng với việc che đậy Mar-a-Lago bị cáo buộc thực sự ngu ngốc," họ viết trước khi tiếp tục, "Tuy nhiên, Trump vẫn mong đợi Cộng Hòa sẽ cứu Trump khỏi sự liều lĩnh của chính Trump bằng cách đề cử Trump vào Bạch Ốc lần thứ ba. Trump muốn các cử tri Đảng Cộng hòa, giống như Trump đã làm với các Ngài bị cáo [Walt] Nauta và [Carlos] De Oliveira, cùng bị truy tố ra tòa với Trump."

"Chúc họ may mắn. Cách trả thù tốt nhất cho những người ủng hộ ông Trump là đề cử một đảng viên Cộng hòa có thể đánh bại ông Biden. Đó là cách để khôi phục công lý phi chính trị", ban biên tập báo WSJ kết luận. (ghi chú: hiện tượng Trump có thể hiểu như ở Bắc Hàn, Nga, khi người dân đã bị tê liệt suy nghĩ và chỉ còn tôn thờ họ Kim, Putin như giáo chủ.)

⚪ ---- Một thẩm phán đã lên lịch điều trần về đề nghị của Trump nhằm loại bỏ tư cách Biện lý Quận Fulton Fani Willis ra khỏi cuộc điều tra về những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở Georgia. Đơn của Trump cũng tìm cách hủy bỏ báo cáo có mục đích đặc biệt của đại bồi thẩm đoàn đã thu thập nhiều bằng chứng trong vụ án.

.

Phiên điều trần được ấn định vào Thứ Năm, ngày 10 tháng 8 lúc 10 giờ sáng và tất cả các bản tóm tắt về vấn đề này phải đến hạn 2 ngày trước đó, vào ngày 8 tháng 8. Phiên điều trần diễn ra khi các cáo buộc trong vụ án có thể sắp xảy ra -- Biện lý Willis trước đó đã nói trong một bức thư rằng cô sẽ công bố các quyết định truy tố Trump trước ngày 1 tháng 9/2023.

.

Đầu tháng này, Trump đã đệ trình kiến nghị của mình tìm cách loại Willis khỏi cuộc điều tra và hủy bỏ báo cáo do Đại bồi thẩm đoàn có mục đích đặc biệt tạo ra – tuyên bố đó là "kết quả của một quy trình vừa trái pháp luật vừa bất hợp pháp trong ứng dụng của nó." Thẩm phán Stephen Schuster của Tòa Thượng thẩm cấp cao, người trước đây là thẩm phán ở Quận Cobb gần đó, đã được chỉ định phụ trách vụ án và ra lệnh mở phiên điều trần.

.

⚪ ---- Trump hôm thứ Bảy đã đăng một hình chụp 1 bức thư cá nhân mà Trump nói rằng Trump đã nhận được từ một cựu lãnh đạo khác, Richard Nixon, đưa ra nhiều so sánh giữa hai cựu tổng thống đầy tai tiếng. Trump đã đăng bức thư, được cho là của Nixon và nói về những tham vọng tiềm tàng trong tương lai của Trump, vài ngày sau khi bị cáo buộc cản trở được so sánh với những cáo buộc trong vụ xì căng đan Watergate của Nixon.

.

"Tôi không xem chương trình, nhưng bà Nixon nói với tôi rằng ông [Trump] rất tuyệt trong Donahue Show," bức thư viết. "Như ông [Trump] có thể tưởng tượng, vợ tôi là một chuyên gia về chính trị và bà dự đoán rằng bất cứ khi nào ông [Trump] quyết định ra tranh cử, ông [Trump] sẽ là người chiến thắng!"

.

⚪ ---- Trump có thể sẽ chết trong tù. Theo các chuyên gia pháp lý đã nói chuyện với báo Salon, bản cáo trạng thay thế của Bộ Tư pháp trong đó có ba cáo buộc mới liên quan đến các tài liệu chính phủ bị đánh cắp tại khu bất động sản Mar-a-Lago của Trump, khiến vụ kiện liên bang chống lại Trump mạnh mẽ hơn và làm tăng khả năng Trump sẽ phải ngồi tù nếu không xin thương lượng nhận tội với Công tố đặc biệt Jack Smith.

.

Với việc tổng thống hiện đang phải đối mặt với 40 cáo buộc sẽ được Thẩm phán Aileen Cannon xét xử tại phòng xử án ở Florida vào năm tới — và có báo cáo rằng có thể sẽ có thêm nhiều cáo buộc nữa ở thủ đô Washington, D.C., về cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1/2021 — một học giả pháp lý cho rằng Trump có thể chết trong tù với tuổi cao của mình.

.

Nói chuyện với Areeba Shah của Salon, James Sample của Trường Luật Hofstra University's School of Law, nói chứng cớ cố gắng phá hủy video giám sát tại Mar-a-Lago sẽ khiến việc truy tố Trump dễ dàng hơn nhiều: "Việc cố gắng xóa đoạn phim giám sát không chỉ cản trở công lý mà còn hữu ích cho các công tố viên trong việc chứng minh Trump ý thức rằng Trump có tội. Ý thức về tội lỗi là điều đặc biệt thuyết phục."

.

Thủ đô Moscow của Nga bị Ukraine tấn công bằng phi cơ không người lái.

Darrian Mitchell Nguyen

TIN VN. VN trong 7 tháng xuất siêu hơn 15 tỷ USD, xuất khẩu giảm 10,6%; nhập khẩu giảm 17,1%.

Paul Collins, người dạy nghiên cứu pháp lý và khoa học chính trị tại Đại học Massachusetts Amherst, cho biết ông thấy bằng chứng được đưa ra là "gây sốc. Nếu chính phủ có thể chứng minh khía cạnh này của vụ án, thì Trump sẽ rất khó đưa ra lời biện hộ,” Collins giải thích với việc cựu công tố viên liên bang Neama Rahmani chen vào để tuyên bố rằng Bộ có tài liệu tối mật được Trump mô tả trong một đoạn ghi âm buộc tội kết thúc vụ kiện chống lại cựu tổng thống trước bồi thẩm đoàn.Rahmani giải thích: “Bây giờ nó cũng liên kết tài liệu với đoạn ghi âm, và thực sự không có bằng chứng nào tốt hơn việc Trump trong đoạn băng nói về hành vi phạm tội bị cáo buộc. Nhân chứng có thể nói dối. Bản ghi âm thì không."Collins nói rằng việc tìm kiếm một thỏa thuận nhận tội sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho Trump, 77 tuổi. "Đây là những cáo buộc nghiêm trọng và nếu Trump bị kết tội và không đạt được một thỏa thuận tuyên án nào đó, Trump có thể chết trong tù do tuổi của mình," ông cảnh báo.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Ukraine hoan nghênh sáng kiến của Saudi Arabia tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine với sự tham gia của các nước phương Tây và bày tỏ hy vọng rằng Trung Quốc, nước chưa chính thức xác nhận tham gia, sẽ làm như vậy trong tương lai gần, theo hãng thông tấn TASS đưa tin. Theo các phương tiện truyền thông, các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 8 tại Jeddah. Nga không có tên trong danh sách tham dự, trong khi Anh, Liên Âu, Ba Lan và Nam Phi đã xác nhận tham gia.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố đoạn phim cho thấy hậu quả của các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào các thành phố Sumy và Zaporizhzhia vào ngày 29/7. Theo bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội của Bộ, các cuộc tấn công liên quan đến hỏa tiễn đạn đạo và ở Sumy, một người đã chết và 10 người khác bị thương do cuộc tấn công bằng hỏa tiễn. Tương tự, ở Zaporizhzhia, 2 người chết và 2 người khác bị thương.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật tuyên bố Nga đã phá hủy một cơ sở sửa chữa máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực Dnepropetrovsk của Ukraine. Trung tướng Igor Konashenkov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, nói rằng khu vực mục tiêu nằm trong vùng lân cận của khu định cư Mogilevka. "Tại khu vực định cư Mogilevka, vùng Dnepropetrovsk, một trung tâm đào tạo và kho chứa, bảo dưỡng và sửa chữa máy bay không người lái của Quân Lực Ukraine đã bị phá hủy", ông nói.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật cho biết phòng không Nga đã phá hủy 25 máy bay không người lái trên bầu trời Crimea. Nga cũng cáo buộc Ukraine về một âm mưu tấn công khủng bố vài giờ sau khi 3 máy bay không người lái bị bắn hạ ở thủ đô Moscow của Nga. Bộ cho biết 16 máy bay không người lái đã bị phá hủy bởi phòng không, trong khi 9 chiếc bị hạ gục bởi tác chiến điện tử. Nga nói thêm rằng không có thương vong hoặc thiệt hại.TASS dẫn lời nhà chức trách cho biết, không phận Moscow đã tạm thời bị đóng hôm Chủ nhật sau khi 2 máy bay không người lái bị bắn hạ trong khu vực thủ đô. Cứu hộ cũng báo cáo về một vụ nổ tại một trong những tòa nhà chọc trời của khu IQ- quarter (khu phức hợp 3 tòa nhà cao tầng chuyên nghiên cứu về intelligence quotient) ở Moscow. Tòa nhà đã được di tản nhưng vụ việc không dẫn đến thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng. Thông tin sơ bộ cho thấy vụ nổ là do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.⚪ ---- Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm thứ Bảy nói rằng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, ít nhất 245.700 lính Nga đã bị quân Ukraine "thanh lý". Các ước tính của Ukraine cho rằng chính xác 480 quân nhân Nga đã chết trong 24 giờ qua. Trong cùng khung thời gian, Ukraine cũng được cho là đã phá hủy 14 xe tăng Nga, 11 xe bọc thép bảo vệ, 9 hệ thống pháo, 1 hệ thống tác chiến phòng không, 4 máy bay không người lái cấp chiến thuật, 28 xe tải hoặc xe chở dầu và 1 đơn vị về thiết bị đặc biệt.⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói khi họp báo hôm thứ Bảy rằng Mỹ đã khiến giá lương thực toàn cầu tăng cao khi Mỹ đưa ra các khoản thanh toán kích thích tài chính cho người dân trong đại dịch COVID-19. Ông tuyên bố: “Họ bắt đầu quét sạch thực phẩm khỏi thị trường thế giới như thể bằng máy hút bụi, và sau đó giá cả tăng chóng mặt."Trong khi đó, Putin cho biết giá lương thực "tăng một chút" sau khi Nga rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen hồi đầu tháng. Ông nói thêm rằng Nga dự định chia sẻ một phần thu nhập tăng thêm từ xuất cảng lương thực tới các nước nghèo nhất và cung cấp một lượng lương thực miễn phí.⚪ ---- Putin nói rằng Nga sẵn sàng chiến tranh với NATO "nếu ai đó muốn" nhưng hiện tại không có mong muốn đụng độ ở cả hai bên. Ông khẳng định Nga "chưa bao giờ từ chối đàm phán hòa bình" với Ukraine. Tuy nhiên, Putin cho biết điều đó là không thể chừng nào sắc lệnh của Ukraine cấm đàm phán với Putin, được Tổng thống Volodymyr Zelensky ký vào tháng 10 năm 2022, còn hiệu lực.Putin bình luận về tình trạng phản công của Ukraine, nói rằng các lực lượng Ukraine đã bị "ngăn chặn và đẩy lùi ở khắp mọi nơi." Ông cho biết quân đội Nga đang tiến theo hai hướng và họ đang "chiếm các tòa nhà chọc trời, tạo ra các thành trì mới và hành động một cách tự tin."⚪ ---- Nga đã tấn công khu vực Sumy của Ukraine bằng nhiều hỏa tiễn hôm thứ Bảy, theo thông tấn TASS đưa tin. Hiện tại, các chi tiết cụ thể vẫn chưa được tiết lộ và chính quyền địa phương cũng chưa đưa ra bất kỳ bình luận hay tuyên bố nào. Trước các báo cáo, một cảnh báo trên không đã được ban ra ở một số khu vực ở miền đông Ukraine, bao gồm cả Sumy.⚪ ---- Nga hôm thứ Bảy thông báo quân Nga đã tấn công vào một sở chỉ huy của quân Ukraine ở thành phố Dnipro. Nga nói, mục tiêu được chỉ định đã bị tấn công thành công bằng vũ khí có độ chính xác cao. Tin này được đưa ra ngay sau khi các quan chức Ukraine thông báo rằng một hỏa tiễn của Nga đã bắn trúng một khu chung cư ở Dnipro cùng ngày, khiến 9 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em.⚪ ---- Một kho đạn của quân Nga đã phát nổ ở Vịnh Kozacha ở Sevastopol thuộc Crimea, nơi bị Nga chiếm đóng vào khoảng 10 giờ tối ngày 28 tháng 7, theo tình báo quân đội Ukraine đã cho biết, kèm 1 đoạn video ghi lại âm thanh của các vụ nổ dữ dội xảy ra nơi kho đạn.Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy 2 tiếng nổ ban đầu, sau đó là một loạt tiếng nổ khi kho đạn chìm trong hỗn loạn. Để đối phó với trường hợp khẩn cấp, một số xe cứu thương và các đơn vị cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường. Tình báo Ukraine tiết lộ, lữ đoàn 810 của lực lượng TQLC Nga đang đóng quân tại khu vực Vịnh Kozacha, nơi xảy ra nổ kho đạn.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thị sát quân đội gần chiến tuyến phía đông Bakhmut đã bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng đặc biệt Ukraine. Zelensky ca ngợi sức mạnh và khả năng phục hồi của quân đội, "Cảm ơn vì thực tế là ngay cả sau 520 ngày của cuộc chiến toàn diện rất khó khăn vì tự do và cuộc sống của tất cả chúng ta, con cái chúng ta, hiện tại và tương lai của đất nước chúng ta, các bạn vẫn mạnh mẽ."Tại khu vực Donetsk, nhà lãnh đạo đã nói chuyện với các chiến binh Ukraine và thảo luận với Chuẩn tướng Viktor Khorenko, chỉ huy Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Ukraine.⚪ ---- Cảnh sát đã bắt 1 người đàn ông ở Los Angeles hôm thứ Sáu sau khi đột kích vào nhà anh ta và thấy vũ khí bất hợp pháp cùng một chất nổ tự chế. Ryan Bradford, người được cho là có liên quan đến băng đảng nhà tù Peckerwood theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng, đã trang trí khắp nhà y bằng khẩu hiệu và huy hiệu da trắng thượng và Đức Quốc xã. Nhà của Bradford chứa nhiều vũ khí và các bộ phận súng in ba chiều 3D, có thể chế tạo súng hoàn toàn tự động một cách bất hợp pháp.Cảnh sát đã khám xét nhà y sau khi y nói về việc sản xuất vũ khí bất hợp pháp trên mạng và sau khi y kêu gọi giết người Do Thái hàng loạt. Một trong những máy in 3D của y được bao phủ bởi hình chữ thập ngoặc của Đức Quốc xã. Y bị truy tố tội âm mưu phân phối ma túy đá và sở hữu vũ khí bất hợp pháp.⚪ ---- Quận Cam: coi chừng rắn rung chuông (rattlesnakes). Mùa hè đang thúc đẩy mọi người đến những địa điểm tuyệt vời như Công viên Crystal Cove State Park để tận hưởng cảnh đẹp và âm thanh của thiên nhiên. Tuy nhiên, Bộ Công viên California State Parks muốn nhắc du khách rằng họ đang chia sẻ những con đường mòn và vùng hẻo lánh với những động vật có thể gây nguy hiểm cho con người. Trung úy Paul Andrus nói: “Rắn rung chuông, chúng là loài động vật độc đáo ở chỗ chúng muốn được ở một mình, hoạt động tích cực nhất vào giữa ngày khi trời nóng. Chúng tôi yêu cầu tất cả du khách đến công viên chỉ quan sát nơi họ đang đi bộ, để mắt đến đường mòn khi họ đang đi bộ và nếu họ nhìn thấy bất kỳ động vật nào như rắn đuôi chuông, hãy tránh xa."⚪ ---- Người vô gia cư có thể được tặng vé phi cơ bay tới Los Angeles. Những người vô gia cư ở th5i trấn Anchorage, tiểu bang Alaska, có thể nhận được vé máy bay một chiều miễn phí đến Los Angeles và các thành phố khác của Hoa Kỳ có khí hậu ấm áp vào mùa đông này theo kế hoạch được Thị trưởng Dave Bronson công bố. Bronson đã thảo luận về đề xuất của mình tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba, nói rằng trời quá lạnh để những người vô gia cư phải trải qua mùa đông trên đường phố và ông muốn ngăn họ khỏi chết lạnh.Bronson cũng cho biết đưa mọi người đến những vùng có khí hậu ấm hơn sẽ rẻ hơn so với trả tiền thuê nhà. Năm 2022, đã có 8 người - một kỷ lục đối với thành phố - đã chết vì lạnh ở Anchorage và việc đóng cửa một đấu trường lớn vào đầu năm nay được dùng làm nơi trú lạnh tạm thời của thành phố chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ở nơi mà nhiệt độ mùa đông thường xuyên lạnh dưới 0 độ."Tôi có một mệnh lệnh đạo đức ở đây, và đó là cứu người," Bronson nói. "Và nếu điều đó có nghĩa là cho họ vài trăm đô la để mua vé máy bay đi đến nơi họ muốn, thì tôi sẽ làm điều đó. Công việc của tôi là đảm bảo rằng họ không chết trên đường phố Anchorage." (Nhưng, thoát chết lạnh ở Alaska, lại có thể chết vì nắng nóng ở Los Angeles...)⚪ ---- Reuters: Lãnh đạo CSVN muốn gặp Biden để nâng tầm hợp tác. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu cho biết lãnh đạo VN muốn gặp ông để đàm phán tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9 ở New Delhi nhằm thảo luận về việc nâng cao quan hệ Việt - Mỹ. "Tôi nhận được cuộc gọi từ người đứng đầu Việt Nam, rất muốn gặp tôi khi tôi tới G20. Ông ấy muốn nâng tầm chúng tôi thành một đối tác lớn, cùng với Nga và Trung Quốc", Biden nói với hàng chục nhà tài trợ trong chiến dịch tái lập năm 2024 của mình - khi vận động bầu cử tại một sự kiện ở Freeport, Maine.Tại một cuộc gặp vào tháng 4/2023, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã bày tỏ mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ của họ khi Hoa Kỳ tìm cách củng cố quan hệ với các đối tác ở châu Á để chống lại một Trung Quốc ngày càng quyết đoán. Blinken đã bày tỏ hy vọng rằng điều này có thể xảy ra "trong những tuần và tháng tới."⚪ ---- Khảo cổ: Cà ri Ấn Độ đã tới Óc Eo (Nam VN) từ 1800 năm trước. Một nhóm khoa học giả quốc tế đã thấy bằng chứng lâu đời nhất về cà ri bên ngoài Ấn Độ và cho thấy ý nghĩa lịch sử của hành trình mà các thành phần gia vị của nó đã trải qua để đến đó. Các nhà nghiên cứu từ Úc, Việt Nam và Trung Quốc đã tìm thấy món ăn này – được biết đến với hương vị cay nồng của đất, có nguồn gốc từ Nam Á và hiện đã phổ biến trên toàn cầu – có lẽ đã được đưa đến bàn ăn của người Việt Nam hơn 1.800 năm trước nhờ mạng lưới thương mại hàng hải.Bằng cách phân tích các công cụ mài đá được khai quật tại một địa điểm khảo cổ ở miền Nam Việt Nam, họ đã phát hiện ra dấu vết của nghệ, gừng, đinh hương, nhục đậu khấu và quế, trong số các loại gia vị khác vẫn là thành phần chính của công thức nấu món cà ri ngày nay, nhóm nghiên cứu đã báo cáo trên tạp chí Science Advances tuần trước.Tác giả đầu tiên của nghiên cứu, Weiwei Wang, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Úc (ANU) ở Canberra, cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng món cà ri rất có thể được giới thiệu đến Đông Nam Á bởi những người di cư trong thời kỳ tiếp xúc thương mại ban đầu qua Ấn Độ Dương." Wang cho biết trong một tuyên bố trên trang web của trường đại học hôm thứ Bảy: “Do những loại gia vị này có nguồn gốc từ nhiều địa điểm khác nhau, nên rõ ràng mọi người đang thực hiện các hành trình đường dài vì mục đích thương mại."Lịch sử của món cà ri bắt đầu từ hơn 4000 năm trước ở Ấn Độ và Pakistan. Theo Wang và các đồng nghiệp, các cuộc khai quật khảo cổ ở Ấn Độ đã tìm thấy phần còn lại của nghệ, gừng, cà tím và xoài dính trên răng người và trong nồi nấu.Từ năm 2017 đến 2019, một loạt công cụ bằng đá độc đáo đã được tìm thấy tại quần thể khảo cổ Óc Eo, nơi được cho là một thành phố cảng lớn của Vương quốc Phù Nam từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên. Các công cụ bao gồm từ tấm nghiền đến chày và cối, và dường như được sử dụng để giã và nghiền các loại gia vị thành bột và để làm ra hương vị của chúng.⚪ ----, cư dân thị trấn Anoka, tiểu bang Minnesota, 50 tuổi đã bị kết án hơn sáu năm tù vì sở hữu trái phép súng máy và ma túy, theo công tố Andrew Luger hôm Thứ Sáu. Nguyen đã nhận tội vào tháng 3 với mỗi tội sở hữu với ý định phân phối methamphetamine và sở hữu một khẩu súng máy.FBI đã được tin mật báo, nói rằng Nguyen sở hữu thiết bị nổ, súng và methamphetamine, đồng thời tỏ ý muốn tham gia một nhóm chống chính phủ. Nguồn tin cho biết Nguyen cất giữ những vũ khí này trong những căn phòng "bí mật" được xây trong nhà của anh ta. Nguồn tin cho biết anh ta (nguồn tin) mắc nợ Nguyen vì họ làm mất tiền mua thuốc của Nguyen năm 2020. Nguồn tin này đã gặp Nguyen vào tháng 7 và trong một cuộc trò chuyện được ghi âm, đã thảo luận về việc giải quyết khoản nợ. Trong một cuộc họp vào tháng 8, Nguyen đã bán cho nguồn tin khoảng 7,1 gram meth với giá 300 USD. Nguyen bị kết án 77 tháng tù giam sau đó là 10 năm tự do có giám sát.⚪ ----Theo VTV. Trong 7 tháng năm 2023, có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 7, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 57,21 tỷ USD, tăng 2,5% so với tháng trước, nhưng vẫn giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 374,23 tỷ USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu giảm 10,6%; nhập khẩu giảm 17,1%. Cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 1,34% của cùng kỳ năm ngoái.⚪ ---- HỎI 1: Du khách Việt Nam tới Nam Hàn vui chơi, mua sắm tăng vọt?ĐÁP 1: Đúng thế. Ngày càng có nhiều người Việt Nam đến Nam Hàn để vui chơi, mua sắm với số lượng lớn tại các chuỗi bán lẻ và cửa hàng bách hóa ở Seoul và các khu vực khác vẫn chưa thoát khỏi nhiều năm suy thoái tài chính do đại dịch COVID-19, theo một báo cáo hôm thứ Sáu. Đằng sau mức chi tiêu tăng đột biến gần đây của du khách Việt Nam tại đây là việc nối lại các đường bay. Các phi trường quốc tế của Nam Hàn tại Gimhae, Busan và Muan của tỉnh Nam Jeolla khai thác đường bay thẳng đến Việt Nam.Dữ liệu từ BC Card, một công ty thẻ tín dụng, cho thấy số lượng cà thẻ được thực hiện bởi khách du lịch Việt Nam trong sáu tháng đầu năm nay tăng 468% so với năm trước. Đối với bối cảnh, mức tăng hàng năm là 358% đối với khách du lịch nước ngoài không bao gồm người Việt Nam. Dữ liệu đã phân tích lịch sử giao dịch thẻ của 1,2 triệu khách du lịch nước ngoài trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 trong ba năm qua.Dữ liệu cho thấy khách du lịch Việt Nam chiếm 51% giao dịch của họ bên ngoài Seoul. Các thành phố và đô thị có mức chi tiêu của du khách Việt Nam tăng gấp ba lần trong sáu tháng đầu năm nay bao gồm Seoul, đảo Jejeu, tỉnh Gyeonggi, Busan và tỉnh Nam Jeolla.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Đã tới lúc quăng bỏ giấy chích vaccine ngừa COVID-19?ĐÁP 2: Khoan, CDC nói đừng quăng thẻ. Hãy coi thẻ vaccine của bạn như hồ sơ y tế. Kathleen Conley, người phát ngôn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết, thẻ vaccine Covid-19 của bạn nên được đưa vào như một phần trong hồ sơ y tế của bạn, tương tự như hồ sơ tiêm chủng cá nhân của bạn. Bằng cách đó, thẻ có thể được sử dụng làm bằng chứng tiêm chủng khi bạn và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế của bạn đưa ra các quyết định y tế trong tương lai, cô ấy nói. Ngoài việc cung cấp một bản sao cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của bạn, bạn cũng nên lưu giữ hồ sơ cá nhân về bản sao đó.Conley cho biết qua email: “Nhà cung cấp y tế của bạn có thể giữ những hồ sơ này trong một khoảng thời gian, tuy nhiên, đó là một cách tốt để giữ các bản sao hồ sơ của bạn đề phòng trường hợp bạn cần chúng sau này."Bạn có thể không cần thẻ để đi du lịch. Tori Emerson Barnes, phó chủ tịch điều hành, các vấn đề công cộng và chính sách, tại Hội Du lịch Hoa Kỳ (U.S. Travel Association), nói chính phủ liên bang không còn yêu cầu mọi người xuất trình thẻ vaccine khi đến Hoa Kỳ từ nước ngoài. Cô thêm rằng hội không nghe về bất kỳ yêu cầu tiêm chủng nào để đi du lịch trong Hoa Kỳ. Hầu hết các quốc gia cũng đã ngừng yêu cầu bằng chứng tiêm chủng để nhập cảnh, nhưng bạn vẫn nên kiểm tra điểm đến cụ thể của mình trước khi rời Hoa Kỳ, Conley nói.Chi tiết: